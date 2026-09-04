Ashveil HSR: Descripción general del personaje y kit 2026

Ashveil es un personaje de 5 estrellas del elemento Rayo que se encuentra en la ruta de caza de Honkai Star Rail, y esta guía del personaje analiza su conjunto de habilidades, sus Eidolones y si merece la pena intentarlo para conseguirlo. Juega como un DPS de «ataque de seguimiento», acumulando «Gluttony» gracias a su propia habilidad y a su habilidad definitiva antes de aprovecharlo mediante su talento.

Esta descripción general también analiza su situación en el banner y lo que ya ofrece tu plantilla antes de que decidas gastarte jade estelar en él.

Ashveil de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Rayo Ruta Caza Función DPS Lanzamiento Versión 4.1, Fase 1 (banner «Una caza nocturna») Repeticiones Versión 4.5, Fase 2 (banner «Una caza en la noche») Actores de doblaje Blythe Melin (EN)



Koyasu Takehito (JP)



Zhang Pei (CH)



Kang Soo-jin (KR) Valoración general EX Valoraciones finales Memoria del caos: EX



Ficción pura: S



Sombra apocalíptica: S

Historia y trasfondo: ¿Quién es Ashveil en Honkai Star Rail?

Ashveil trabaja como detective privado en el planeta Planarcadia, aceptando cualquier encargo que se le presente, desde encontrar mascotas perdidas hasta localizar a delincuentes buscados. Se basa totalmente en la intuición en lugar de en el método y, de alguna manera, sigue resolviendo casos que, en teoría, no deberían tener sentido.

Más allá de su trabajo como detective, Ashveil arrastra un pasado vinculado a la Era de la Caza, lo que explica ese lado más agudo que se esconde tras su actitud, por lo demás, desenfadada. Viaja acompañado de un mono y considera la jubilación como su verdadero objetivo a largo plazo, aunque siga aceptando encargos.

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Explicación del kit de Ashveil

Todas las habilidades del elemento Rayo de Ashveil funcionan mediante dos recursos relacionados: «Cebo» y «Gula». Su habilidad, «Flog: Acabar con el mal»», marca a un enemigo como «Cebo» e inflige daño de Rayo; al volver a marcarlo, se recupera un punto de habilidad. Mientras «Cebo» está activo, la DEF de todos los enemigos se reduce en un 20 %, lo que ayuda a todo el equipo a golpear con más fuerza junto a Ashveil.

Una vez que «Cebo» está activo, su talento, «Rancor: Represalia por enemistad», se activa automáticamente cada vez que un aliado golpea a ese objetivo marcado, restaurando energía y lanzando un ataque de seguimiento por su cuenta. Este es el ciclo que lo hace autosuficiente: no necesita un facilitador específico, solo compañeros de equipo que ataquen con normalidad.

Su habilidad definitiva, «Banquete: Apetito insaciable», vuelve a marcar a Bait, inflige un gran daño y lanza además un «Ataque de seguimiento» potenciado, al tiempo que acumula cargas para activar más veces su talento posteriormente. Si se acumula suficiente «Gula» mediante el uso de habilidades y de la definitiva, esta última la gasta para infligir daño adicional en la misma activación. Toda la rotación consiste en mantener vivo a «Cebo» y dejar que las acciones normales del equipo alimenten sus «ataques de seguimiento».

Resumen de las Huellas y los Eidolones de Ashveil

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las Huellas de Ashveil, seguidas de sus Eidolones.

Las Huellas de Ashveil

Su ataque básico, «Garras: Inculcar el decoro», inflige daño de Rayo equivalente al 50 % del ataque de Ashveil a un enemigo, y sirve principalmente para generar puntos de habilidad entre golpes más potentes.

Su habilidad, «Azote: Castigar el mal», inflige hasta el 100 % del ataque de Ashveil al enemigo marcado, o un 150 % en total si «Cebo» ya está activo, y reduce la defensa del enemigo en un 20 % para todo el equipo mientras «Cebo» esté activo.

Su talento, «Rancor: Represalia por la enemistad», lanza un ataque de seguimiento de hasta el 100 % del ataque de Ashveil cada vez que un aliado golpea a «Cebo», y devuelve energía cada vez que se activa; por eso, los compañeros de equipo que atacan con frecuencia hacen que sus golpes sean, en general, más potentes.

Su habilidad definitiva, «Banquete: un apetito insaciable», inflige hasta un 200 % del ATK de Ashveil, lanza un «Follow-Up Attack» potenciado y, una vez acumuladas suficientes cargas, puede gastar 4 acumulaciones de «Gluttony» para obtener un golpe adicional del 100 % del ATK.

La técnica de Ashveil Devorar: Oh, mano repugnante Tras su uso, inflige aturdimiento a los enemigos cercanos durante 10 segundos, impidiéndoles atacar a los aliados. Útil para una rotación inicial limpia antes de que comience un combate.

Habilidades adicionales de Ashveil Rastro de condenación Al usar una habilidad o una habilidad definitiva, se obtienen 1 o 2 acumulaciones de Glotonería. Miembro fantasma El daño del ataque de seguimiento de Ashveil aumenta un 80 %, más un 10 % adicional por cada acumulación de «Gula» que tenga. Primer colmillo Mientras Ashveil esté en el campo de batalla, el daño crítico de los aliados aumenta un 40 %, y el daño crítico de los propios ataques de seguimiento de los aliados recibe un 80 % adicional.

Bonificaciones de estadísticas de Ashveil (total) +10 % de ataque +37,3 % de daño crítico +14,4 % de daño de rayo

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Eidolones de Ashveil

E1, «Cuidado: no te aventures en luna llena», aumenta el daño que los enemigos reciben de él en un 24 %, y este porcentaje se eleva al 36 % cuando el enemigo queda con la mitad de sus PS o menos. Se trata de un aumento de daño directo que no requiere preparación alguna, lo que lo convierte en un objetivo muy potente para tener en tu equipo.

E2, «Knock: Donde resuenan los Snickers»», es el verdadero punto de inflexión. Aumenta el límite de acumulaciones de «Gluttony» a 18 y devuelve el 35 % de la «Gluttony» gastada cada vez que se activa su «Follow-Up Attack» mejorado, lo que evita que sus acumulaciones de daño se agoten por completo.

Las habilidades E3 a E6 añaden un valor incremental menor: subidas de nivel para su Ataque Básico, Habilidad, Talento y Habilidad Definitiva, un aumento de Ataque tras usar su Habilidad Definitiva y una última copia que reduce drásticamente la resistencia del enemigo al tiempo que se potencia aún más en función de sus acumulaciones de «Gula».

Evaluación de Ashveil en el meta de Honkai Star Rail: ¿es Ashveil un buen personaje?

Ashveil es una elección sólida, especialmente para equipos construidos en torno a la sinergia del «Ataque de seguimiento», como los de Feixiao o Tribbie, ya que su mecánica de «Cebo» convierte los golpes normales de estos en daño adicional de «Ataque de seguimiento» para él también.

Clasificación de Ashveil Valoración general EX Clasificaciones de endgame «Memoria del Caos»: EX



«Ficción Pura»: S



«Sombra Apocalíptica»: S

Sus números se mantienen mejor en «Memoria del Caos», donde su bucle de «Cebo» autosuficiente sigue infligiendo daño cada turno sin necesidad de un compañero específico para la preparación. «Ficción pura» y «Sombra apocalíptica» siguen siendo sólidas, aunque un paso por detrás, ya que ninguno de estos modos recompensa el daño de «Seguimiento» a un solo objetivo de forma tan directa.

Dicho esto, Ashveil necesita el Eidolón 2 para que su economía de Glotonería funcione realmente bien, así que tenlo en cuenta a la hora de hacer tu presupuesto si quieres que rinda cerca de su máximo potencial.

Cómo conseguir a Ashveil en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Ashveil se puede obtener en su propio Warp de evento de personaje una vez que esté disponible su banner, «Una caza en la noche», que debutó en la versión 4.1, fase 1, y se repitió durante la versión 4.5, fase 2. Los personajes limitados como él nunca aparecen en el Warp estándar permanente, así que asegúrate de gastar en el banner correcto.

Los tirages cuestan «Pases de tiraje especial», y cada uno cuesta 160 «Jadas estelares» que se obtienen de un . Ahora bien, si realizas una recarga con dinero real, esa compra se convierte primero en «Fragmentos oníricos» y, a continuación, en «Jadas estelares» a una proporción de 1:1. Merece la pena comprobar si hay alguna bonificación por primera compra activa o si hay paquetes por tiempo limitado en la Tienda antes de comprar, ya que pueden hacer que tus recargas rindan mucho más.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Ashveil en 2026?

Merece la pena intentar conseguir a Ashveil si tu plantilla ya cuenta con personajes de «Ataque de seguimiento», ya que convierte casi todas las acciones de sus aliados sobre su objetivo marcado en daño adicional para sí mismo. Su conjunto de habilidades también es inusualmente autosuficiente para una unidad de «Ataque de seguimiento», ya que no necesita ningún potenciador específico para funcionar desde el nivel de cuenta.

Donde sí te exige más es en cuanto a inversión. Su mejor salto de poder se produce en Eidolon 2, y sus objetivos de estadísticas —una tasa de crítico cercana al 100 % con un daño crítico del 150 % o superior— requieren un conjunto «Ashblazing Grand Duke» bien configurado para alcanzarlos con facilidad. Si aún no cuentas con compañeros de equipo con la habilidad «Follow-Up» (como Feixiao o Tribbie), ahora mismo resulta mucho más difícil justificar la incorporación de este personaje.

Ventajas Contras ✅ DPS de ataque de «Follow-Up» de primer nivel con un excelente rendimiento



de «Memory of Chaos» ✅ Bucle autosuficiente de «Bait» y «Gluttony» sin necesidad de un activador



✅ Fuerte sinergia con compañeros de equipo existentes con «Follow-Up Attack» como Feixiao y Tribbie



✅ Reducción innata y casi permanente del 40 % de DEF para todo el equipo gracias a la mecánica de «Bait», sin necesidad de un aplicador



de la desventaja «Nihility» ✅ Alta eficiencia de PS gracias a la recuperación integrada de puntos de habilidad al atacar objetivos



«Cebo» ✅ El cambio fluido de objetivo al matar durante las secuencias de habilidad definitiva evita el desperdicio de daño en un solo objetivo ❌ El verdadero pico de poder queda bloqueado hasta conseguir el Eidolón 2



❌ Requiere un conjunto «Gran Duque de las Cenizas» bien equipado y estadísticas de CRIT cercanas al BiS para alcanzar el daño



objetivo ❌ Las activaciones de «Follow-Up» fuera de turno se ralentizan considerablemente si los apoyos pasan turnos sin atacar o sufren efectos de control de masas

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