20 najlepszych gier typu gacha: Twój przewodnik po najlepszych grach tego typu w 2026 roku

Najlepsze gry typu gacha to te, które mają niesamowite postacie i fabułę, która nie wydaje się przykrym obowiązkiem. Jako OGROMNY miłośnik gier typu gacha z radością mogę powiedzieć, że na dzień 2026dzisiejszy mamy już mnóstwo gier spełniających te kryteria.

Jednak obecnie ten gatunek jest dość nasycony i może to nieco przytłaczać. Ale nie martw się, jestem tu, by ci pomóc.

Poniżej przedstawię listę najlepszych gier typu gacha, w których możesz przeżyć wielkie przygody, poznać unikalną mechanikę rozgrywki, niesamowite historie oraz zbierać fajne, urocze, twarde lub wyjątkowo dobrze zaprojektowane postacie, które mogą skłonić cię do spróbowania szczęścia.

Nasze najlepsze propozycje gier typu gacha

Zanim przejdę do pełnej listy, przyjrzyjmy się temu, co nasz zespół nazwałby „złotym standardem” gier typu gacha w tym roku. Te trzy tytuły reprezentują szczyt tego gatunku pod względem jakości produkcji, innowacyjności rozgrywki oraz opinii społeczności. Jeśli masz czas tylko na wypróbowanie jednej nowej gry, powinna to być jedna z nich:

Genshin Impact (2020) – Ta gra ustanowiła bardzo wysokie standardy dla gier typu gacha z otwartym światem, oferując niekończącą się eksplorację ogromnego świata, w którym świetnie się gra zarówno w pojedynkę, jak i z innymi graczami na urządzeniach mobilnych i komputerach PC. Wichrowe fale (2024) – Niesamowita gra od Kuro Games, która oferuje płynną walkę i mechanikę eksploracji, a także satysfakcjonujący system gacha, który jest prawdopodobnie bardziej wyrozumiały niż większość gacha tego typu dzięki gwarantowanemu banerowi broni. Arknights (2020) – Unikalne, wzbogacone o elementy gacha podejście do gatunku strategicznego, które pozwala ci wystawić potężną drużynę kolekcjonerskich jednostek o unikalnych umiejętnościach w wysoce taktycznym systemie walki typu tower defense.

Wciąż tu jesteś? Jeśli nasze najlepsze propozycje nie przypadły Ci do gustu, mam w zanadrzu jeszcze 17 innych tytułów gacha z najwyższej półki, które mogą lepiej odpowiadać Twoim preferencjom tematycznym, gatunkowym lub rozgrywkowym. Po prostu przewiń dalej, aby zobaczyć pełną listę gier gacha, którym warto się jak najszybciej przyjrzeć.

20 najlepszych gier typu gacha, w które warto grać codziennie, nawet jeśli czasem denerwują cię losowe wyniki

Poniżej znajduje się lista 20 najlepszych gier typu gacha, które odkryłem przez długie lata niemal niezdrowej obsesji na punkcie tego gatunku – ocenionych i uszeregowanych według jakości podstawowej rozgrywki, unikalnej mechaniki, fabuły, postaci, przyjazności dla graczy F2P oraz opinii społeczności.

1. Genshin Impact [Najlepsza gra z rozległym otwartym światem i bogatą fabułą]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji z otwartym światem, walka żywiołami Platformy Microsoft Windows, PS4, PS5, Android, iOS Rok wydania 2020 Twórca/twórcy miHoYo (HoYoverse) Gacha/Model monetyzacji Postacie, broń, skórki

Genshin Impact to prawdziwa sensacja wśród darmowych gier typu gacha, która jako jedna z pierwszych zaprezentowała nam wspaniałą estetykę anime w ogromnym, otwartym świecie fantasy.

Jest to również jedna z najpopularniejszych gier typu gacha na rynku, dostępna na wielu platformach, więc nie ma znaczenia, czy grasz na telefonie, czy na komputerze – z łatwością przeniesiesz się na kontynent Teyvat.

Why we chose it Genshin Impact to ogromny, zachwycający wizualnie świat otwarty, który idealnie nadaje się do długotrwałej rozgrywki, biorąc pod uwagę, jak wiele treści już w nim jest. Niewiele gier z tej listy może się równać z jego dopracowaniem i aktywną społecznością graczy, co czyni ją jedną z najlepszych gier typu gacha dla początkujących w tym gatunku.

To gra dla Ciebie, jeśli szukasz gacha klasy AAA z niesamowitą eksploracją. Możesz wspinać się praktycznie na każdą powierzchnię, szybować na ogromne odległości oraz odkrywać mnóstwo sekretów, zagadek, ciekawych postaci niezależnych i skarbów ukrytych w każdym zakątku świata.

Kolejną rzeczą, którą ta gra zrealizowała wyjątkowo dobrze, jest system walki. Sterujesz drużyną złożoną z czterech postaci, z których każda jest powiązana z innym żywiołem, a frajdę sprawia łączenie i dopasowywanie ich umiejętności w celu wywołania potężnych reakcji żywiołowych. Ta głębia walki sprawia, że długoletni gracze nie mogą się od niej oderwać, ale gra jest na tyle przyjazna dla graczy okazjonalnych, że mogą w nią grać również nowicjusze.

Co więcej, dostępna jest opcja trybu kooperacyjnego, która pozwala połączyć siły z przyjaciółmi, by pokonywać bossów i oczyszczać lochy, dodając do rozgrywki element wspólnej zabawy.

Moja ocena: „Genshin Impact” zapewni ci setki godzin prawdziwie przyjemnych przygód, niezależnie od twoich preferencji. Jest to przecież zdecydowanie jedna z najbogatszych w zawartość i wydarzenia gier typu gacha na rynku, więc możesz być pewien, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

2. Wichrowe fale [Najlepsza gra z otwartym światem i dynamiczną walką]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji z otwartym światem, dynamiczna walka Platformy Microsoft Windows, Android, iOS Rok wydania 2024 Twórca/twórcy Kuro Games Gacha/Model monetyzacji Postacie, broń, skórki

Właśnie wtedy, gdy nadzieje społeczności gacha na pojawienie się prawdziwego konkurenta dla Genshin Impact zaczęły blaknąć po fenomenalnej premierze tej gry w 2020 roku, firma Kuro Games wkroczyła z impetem na rynek w 2024 roku z grą Wichrowe fale. Jest to równie wspaniała gra typu gacha z otwartym światem, oferująca doskonałą grafikę i fizykę dzięki silnikowi Unreal Engine 4.

Why we chose it Wichrowe fale wyróżnia się ekscytującym systemem szybkiej walki, który oferuje bardziej energiczną, dynamiczną i opartą na umiejętnościach alternatywę dla innych gier (zwłaszcza Genshin Impact) z gatunku gacha z otwartym światem.

Chociaż pod względem liczby graczy gra ta może nie być tak popularna jak „Genshin Impact” – głównie dlatego, że ta ostatnia zdążyła już zdobyć dominację na rynku gier typu gacha z otwartym światem – to jednak uważam, że „Wichrowe fale” pod pewnymi względami przewyższa tego giganta gatunku.

To dość kontrowersyjna opinia, przez którą być może zostanę uznany za „Kurobota”, ale uważam , że ta gra ma po prostu lepszą grafikę, projekty postaci, animacje walk, mechanikę eksploracji oraz bardziej hojny system gacha (brak szans 50/50 w banerach broni) niż jej główny konkurent.

Moim zdaniem ma ogromny potencjał, ale musi jeszcze nieco więcej udowodnić, zanim będę mógł śmiało umieścić ją przed moim obecnym numerem 1, biorąc pod uwagę, że Genshin ustawił naprawdę wysoką poprzeczkę doskonałości dla gier typu gacha jako całości.

Mój werdykt: Po zagraniu w obie gry mogę śmiało stwierdzić, że „Wichrowe fale” jest zdecydowanie najbliższe „Genshin Impact” pod względem ogólnej jakości. Ma praktycznie wszystko, co ma Genshin – zabawne wydarzenia, mnóstwo treści pobocznych, zagadki na całe dni, ogromne, szczegółowe mapy, mnóstwo niesamowitych postaci oraz nadrzędną fabułę główną, która spodoba się bardziej tym, którzy lubią mroczniejsze, bardziej dojrzałe motywy.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

3. Arknights [Najlepsza gra pod względem głębi strategicznej i rozgrywki typu tower defense]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Tower Defense, strategia taktyczna Platformy Android, iOS Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Hypergryph, Yostar Gacha/Model monetyzacji Postacie, skórki

Arknights to bez wątpienia jedna z najfajniejszych taktycznych gier RPG w gatunku gacha, wyróżniająca się elegancką oprawą graficzną i niezwykle rozbudowaną mechaniką typu tower defense. Gracz wciela się w rolę organizacji farmaceutycznej znanej jako Rhodes Island, dowodząc grupą nadludzkich jednostek zwanych Operatorami w walce z infekcją zagrażającą istnieniu świata.

Rozgrywka opiera się na wysoce strategicznym myśleniu, gdzie rozmieszczenie drużyny Operatorów decyduje o Twoich wynikach. Każda mapa jest tutaj zagadką, w której musisz rozmieścić swoją drużynę Operatorów – z których każdy posiada unikalne umiejętności i klasę – w odpowiednim miejscu na mapie, aby blokować wrogów i przeprowadzać niszczycielskie ataki.

Why we chose it Arknights charakteryzuje się niesamowitym stylem i budowaniem świata, które wykraczają poza typowe gry typu gacha. Mroczna, industrialna oprawa science fiction oraz wciągająca fabuła sprawiają, że naprawdę zależy ci na twoich jednostkach i bogatej historii świata gry.

Zaufaj mi – widok idealnego, trzygwiazdkowego ukończenia trudnego etapu po wielu próbach to jedno z najbardziej satysfakcjonujących uczuć, jakie można doświadczyć. Ty i Twoi znajomi z pewnością będziecie się świetnie bawić, porównując, kto potrafi rozwiązać najtrudniejsze mapy przy użyciu najbardziej zoptymalizowanych (lub najbardziej nieoczekiwanych) kombinacji drużyn.

Moja ocena: Jako jedna z najlepszych mobilnych gier typu gacha, Arknights oferuje niezwykle wysoki poziom głębi strategicznej. Jeśli lubisz planować kilka ruchów naprzód, gra ta zapewni ci ogromną satysfakcję, zwłaszcza podczas zmagań z wymagającymi etapami końcowymi.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

4. Umamusume: Pretty Derby [Idealna gra dla miłośników losowości oraz fanów gier sportowych i gacha z idolami]

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja wyścigów z idolami, menedżerka Platformy Android, iOS, Microsoft Windows Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Cygames Gacha/Model monetyzacji Karty wsparcia, postacie

Od momentu premiery w Japonii w odległym 2021 roku i osiągnięcia ogromnego sukcesu na rodzimym rynku, globalna premiera gry „Umamusume: Pretty Derby” była jedną z najbardziej oczekiwanych w historii gier typu gacha. Jako osoba, która gra w tę grę codziennie od pierwszego tygodnia, muszę przyznać, że Cygames z pewnością nie zawiodło w kwestii globalnej wersji.

Why we chose it „Umamusume: Pretty Derby” oferuje zupełnie inne wrażenia z gry typu gacha w porównaniu z innymi tytułami z najwyższej półki, dzięki świetnie zaprojektowanym bohaterkom wzorowanym na prawdziwych koniach oraz niesamowitym fabułom opartym na prawdziwych wyścigach.

Większość gier typu gacha z tej listy pozwala odkrywać rozległe światy fantasy i walczyć z różnego rodzaju groźnymi potworami. Tak, to fajne i w ogóle, ale tutaj? Możesz zbierać, trenować, wchodzić w interakcje i ścigać się z dziewczynami-klaczami.

Możesz zapytać: co sprawia, że gra wyścigowa z antropomorficznymi dziewczynami-koniami/idolkami jest tak wyjątkowa? To naprawdę proste. Ta gra jest zdecydowanie jedną z gacha o największym udziale losowości (RNG). Nie tylko doświadczasz wzlotów i upadków losu podczas otwierania banerów, ale także podczas trenowania i ścigania się swoimi umami.

Tutaj statystyki twojej „Umy”, jej umiejętności, aktywacja tych umiejętności oraz ogólne wyniki w wyścigach zależą głównie od twojego szczęścia, a reszta – od twojej wiedzy na temat mechaniki gry jako trenera (w końcu „Umamusume” to też gra wymagająca sprytu).

Mój werdykt: „Umamusume: Pretty Derby” to idealna gra dla fanów gacha, takich jak ja, którzy mają obsesję na punkcie przypływu dopaminy związanego z pikselowym hazardem. Mechanika gacha jest tu podkręcona do absurdalnego poziomu jedenastu, co oznacza, że nawet najwięksi „wieloryby” nie zdołają cię po prostu zmiażdżyć w trybach PvP, jeśli tylko zadbasz o to, by nauczyć się optymalizować swoje konto – albo jeśli będziesz miał szczęście.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

5. Guardian Tales [Najlepsza gra pod względem fabuły i estetyki anime w stylu 2D pixel]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji i przygody, gra logiczna Platformy Android, iOS, Nintendo Switch Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Kong Studios, Kakao Games Gacha/Model monetyzacji Postacie, broń, skórki

Guardian Tales to kolejna gra typu gacha, która osobiście podobała mi się znacznie bardziej, niż się spodziewałem przed rozpoczęciem rozgrywki, głównie ze względu na to, jak poruszająca i wciągająca jest jej fabuła. Posunąłbym się nawet do stwierdzenia, że gdybym miał stworzyć ranking gier typu gacha oparty wyłącznie na fabule, ta gra z łatwością znalazłaby się w mojej pierwszej trójce.

Gra może i ma ten uroczo uroczy styl graficzny oparty na pikselowych sprite'ach, ale nie dajcie się zwieść – posiada jedną z najlepiej napisanych, najgłębszych i często zaskakująco mrocznych fabuł, jakie kiedykolwiek widziałem w grze typu gacha, a to już coś znaczy, bo grałem w naprawdę wiele tytułów.

Why we chose it Oprócz genialnej fabuły z pewnością można odczuć pasję twórców do tej gry, widząc, jak bardzo usprawniono jej komfort użytkowania. Zdobywanie wyposażenia, zasobów i wykonywanie codziennych misji zajmuje tylko kilka minut dziennie, więc nie musisz martwić się o żmudną rutynę, jeśli masz mało czasu.

Oczywiście ta gra nie znalazłaby się na tej liście, gdyby jej jedyną zaletą była tylko znakomita fabuła. „Guardian Tales” oferuje również jedne z najlepszych łamigłówek, projektów poziomów, budowania świata i systemu walki (walki w późniejszych rozdziałach stają się wyjątkowo brutalne), z jakimi kiedykolwiek zetkniesz się w grze typu gacha. Pod względem zawartości jest to bardzo wszechstronne doświadczenie – gra, którą wielu graczy łączy nawet z jedną z najszybszych sieci VPN do gier, aby zapewnić płynność rozgrywki.

Mój werdykt: „Guardian Tales” to zdecydowanie jedna z najlepszych gier z gatunku gacha, w których fabuła odgrywa kluczową rolę, i jest to tytuł nr 1, który polecam, jeśli szukasz gry na najwyższym poziomie, która działa wyjątkowo dobrze zarówno na Switchu, jak i na telefonie.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

6. Nikke: Goddess of Victory [Najlepsza pod względem znakomitego projektu postaci i animacji]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strzelanka z perspektywy trzeciej osoby, RPG typu idle Platformy Microsoft Windows, Android, iOS Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Przesuń w górę, poziom nieskończony Gacha/Model monetyzacji Postacie, skórki

Jeśli szukasz kolejnej gry typu gacha, która całkowicie wywraca do góry nogami schemat tradycyjnych mobilnych gier RPG, koniecznie sprawdź „Goddess of Victory: Nikke”. Wydana przez Shift Up (twórców równie nasyconej fanserwisem gry „Stellar Blade”), ta gra rezygnuje z tradycyjnej walki turowanej na rzecz dynamicznej strzelanki z perspektywy trzeciej osoby z wykorzystaniem osłon.

Założenia są proste, ale mroczne: dowodzisz oddziałem bojowych androidów zwanych Nikke w desperackiej walce o odzyskanie świata na powierzchni z rąk obcych jednostek mechanicznych.

Why we chose it Największym atutem „Nikke” (oprócz znakomitych animacji postaci) są nieoczekiwanie głębokie wątki fabularne, które naprawdę tchną życie w każdą jednostkę. Ponadto podstawowa rozgrywka strzelankowa jest bardzo intuicyjna, co sprawia, że jest to idealny tytuł dla osób, które wolą akcję od niekończących się menu.

​Cykl rozgrywki jest tu niesamowicie satysfakcjonujący. Tworzysz drużynę pięciu Nikkesów, z których każdy ma unikalne umiejętności i broń, chowając się za przeszkodami i celując przez celownik, by niszczyć wrogów.

Ponieważ w tę grę gra się głównie na urządzeniach mobilnych, takich jak Android i iOS, sterowanie jest zaskakująco płynne jak na strzelankę. Możesz skupić się na strategii i wyczuciu czasu, aby wykorzystać specjalne serie strzałów i zniszczyć bossów. Ale szczerze? Myślę, że warto ją pobrać choćby dla samej przyjemności oglądania tych animacji serii strzałów. Nie pytaj dlaczego.

Moja opinia: Jeśli masz obsesję na punkcie kolekcjonowania pięknie zaprojektowanych postaci (to dopiero niedopowiedzenie roku) i naprawdę wolisz zabawną, dynamiczną strzelankę od skomplikowanej strategii, ta gra jest idealna do grania na telefonie. To naprawdę najlepsza zabawa, jaką miałem przy strzelance na pionowym ekranie od lat.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

7. Strefa Zero bez Zenu [Najlepsza gra pod względem dynamicznej walki i zapadających w pamięć postaci]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji, fantasy miejskie Platformy Microsoft Windows, PS5, Xbox Series X/S, Android, iOS Rok premiery 2024 Twórca/twórcy miHoYo (HoYoverse) Gacha/Model monetyzacji Postacie, broń, skórki

Strefa Zero bez Zenu to kolejna gra miHoYo (uwaga, spoiler: nie będzie to ostatnia), która znalazła się na mojej liście – oferuje jedne z najlepszych filmowych przerywników, dubbing oraz naprawdę stylową oprawę graficzną, jaką kiedykolwiek widziałem w jakiejkolwiek grze, kropka. Tytuł ten opiera się na znanej formule RPG akcji, osadzając ją w tętniącej życiem, miejskiej scenerii fantasy.

System walki jest szybki i efektowny. Gracz kieruje grupą agentów w intensywnych potyczkach przeciwko dziwnym stworzeniom zwanym Ethereals. Główny mechanika gry polega na opanowaniu uników, parowania ciosów oraz szybkiej zmianie postaci w drużynie, aby przeprowadzać potężne, skoordynowane ataki.

Why we chose it „Strefa Zero bez Zenu”” to nie tylko niesamowita gra pełna akcji. To, co przyciągnęło mnie do tej gry – i co, jak sądzę, spodoba się również większości z was – to jej funkcje społecznościowe, które pozwalają rozmawiać, wchodzić w interakcje i spędzać czas z postaciami, którymi można grać, poza fabułą.

Szczerze mówiąc, to właśnie troska, jaką twórcy okazali tej grze poprzez regularne aktualizacje od czasu jej niezbyt imponującej premiery, przekonała mnie, że MiHoYo będzie nadal dostarczać nam gry, w których jakość konsekwentnie przeważa nad ilością. Sposób, w jaki zajmują się obsługą gry na bieżąco, gwarantuje długoterminową kondycję tytułu i jego społeczności.

Moja ocena: „Strefa Zero bez Zenu”” to świetna propozycja dla każdego, kto oczekuje wysokiej jakości we wszystkich aspektach, tak jak można tego oczekiwać od wszystkich gier HoYoverse. To wspaniała gra typu hack-and-slash z mnóstwem niezapomnianych postaci, z których każda ma swoją chwilę, by zabłysnąć nie tylko w głównej fabule, ale także w niesamowitej zawartości pobocznej gry.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

8. Kara: Szary Kruk [Najlepsza gra pod względem stylowej i wymagającej walki]

Nasza ocena 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji, hack and slash Platformy Android, iOS, Microsoft Windows Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Kuro Games Gacha/Model monetyzacji Postacie, broń, skórki

Jeśli szukasz prawdziwego wyzwania wśród świetnych gier RPG akcji z gatunku gacha, to „Kara: Szary Kruk” jest właśnie tym, czego szukasz.

Uderzanie wrogów powoduje pojawienie się kolorowych kul, a zniszczenie trzech tego samego koloru daje ci potężny atak umiejętności charakterystyczny dla danej postaci. Ja? Świetnie się bawiłem, wykonując idealny unik, który uruchamia Matrix – krótką, wspaniałą chwilę w zwolnionym tempie, która natychmiast wzmacnia twoje następne uderzenie kulą, zamieniając je w potężny atak z trzema uderzeniami.

Rozgrywka opiera się na niesamowitej synergii szybkiego wyczucia czasu przy użyciu umiejętności oraz zarządzania kulami w locie, co zmusza cię do ciągłego zaangażowania w walkę.

Why we chose it Cechą wyróżniającą PGR jest system Signal Orb, który naprawdę na nowo definiuje walkę na urządzeniach mobilnych, zamieniając proste „hack-and-slash” w coś niesamowitego, seksownego i stylowego. To gra, która ponad wszystko ceni umiejętności gracza, co zawsze jest ogromnym atutem dla każdego fana gier typu gacha.

Poza tym gra jest całkiem przyjazna dla graczy korzystających z modelu free-to-play dzięki bardzo hojnemu systemowi gacha i gwarantowanym losowaniom „pity”, co oznacza, że możesz bez przeszkód zdobywać swoje ulubione Konstrukty. Dodatkowo mroczna, ciężka fabuła science fiction o walce z Wirusem Karzącym, która wcale nie boi się naprawdę mrocznego klimatu, stanowi bardzo fajne tło dla całej akcji.

Moja ocena: „Ukaranie Szarego Kruka” jest bardzo przystępna dla graczy korzystających z modelu free-to-play, a jednocześnie oferuje jedne z najbardziej wymagających walk z bossami na urządzeniach mobilnych, w stylu „Devil May Cry”. Bez wątpienia jest to jedna z bardziej wymagających gier typu gacha, z jakimi miałem do czynienia.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

9. Honkai: Star Rail [Najlepsza gra z szybką walką turową i rozbudowaną fabułą]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowe strategiczne RPG, międzygwiezdna przygoda Platformy Microsoft Windows, PS5, Android, iOS Rok wydania 2023 Twórca/twórcy miHoYo (HoYoverse) Gacha/Model monetyzacji Postacie, broń, skórki

Jeśli sądziliście, że turowane gry RPG nie mogą być dynamiczne, Honkai: Star Rail jest tutaj, by was zaskoczyć i udowodnić, że się mylicie. Ten czołowy tytuł miHoYo zamienia wędrówki po otwartym świecie z Genshin na bogatą w fabułę przygodę z ekscytującymi turowymi walkami toczącymi się w całej galaktyce na pokładzie Astral Express.

Podobnie jak w turowej grze typu gacha, którą kiedyś uwielbiałem (a która teraz niestety nosi nazwę EOS) – „Exos Heroes” – walka opiera się tutaj na systemie „Weakness Break”: musisz ustalić, na jakie żywioły wrażliwi są twoi przeciwnicy, i atakować ich tak długo, aż ich wytrzymały biały pasek pęknie.

Przełamanie wroga opóźnia jego turę i nakłada na niego efekt statusowy, co pozwala zadać mu ogromne obrażenia. Każda postać podąża również określoną ścieżką – na przykład „Ochrona” zapewniającą tarcze lub „Zniszczenie” zapewniającą czyste obrażenia – która definiuje jej rolę i sprawia, że budowanie drużyny staje się kluczowym elementem rozgrywki. Optymalizacja tych ról staje się znacznie łatwiejsza, gdy zrozumiesz, jak konkretne jednostki sprawdzają się w praktyce – i właśnie w tym momencie przydaje się ten najlepszy przewodnik po konfiguracjach HSR od Sparxie, który pomoże ci dopracować składy drużyn.

Zdobycie waluty premium niezbędnej do wylosowania tych wyspecjalizowanych jednostek jest często kolejnym logicznym krokiem, co skłania wielu graczy do poszukiwania najlepszych stron internetowych, na których można kupić Oneiric Shards online, aby wzmocnić swoje konto.

Why we chose it Honkai: Star Rail z powodzeniem połączyło dopracowanie wielkiej produkcji z wygodą swobodnej gry mobilnej i udowodniło, że walka turowa może być ekscytująco dynamiczna. Delikatnie mówiąc, nie jest to typowa turowa gra typu gacha. W końcu to gra od miHoYo.

Jednak to, co naprawdę podkręca emocje, to umiejętności ostateczne. W każdej chwili – nawet podczas animacji ataku przeciwnika – możesz użyć najróżniejszych efektownych i spektakularnych umiejętności ostatecznych, aby natychmiast zmienić przebieg bitwy. Postacie takie jak potężna Acheron z frakcji Nihility doskonale to uosabiają, wykorzystując unikalną mechanikę kumulacji efektów. Ponieważ jej obrażenia skalują się tak imponująco przy odpowiednim ekwipunku i wsparciu członków drużyny, wielu graczy poszukuje najlepszej konfiguracji Acheron w trybie HSR, aby mieć pewność, że maksymalnie wykorzystują jej potencjał w tych decydujących momentach.

To nie tylko pięknie animowany i świetnie napisany klasyk gatunku sci-fi/fantasy, ale także gra, która w pełni szanuje czas gracza (dzięki niebiosom za niedawno wprowadzoną opcję pomijania dialogów), pozwalając ci szybko dołączyć do rozgrywki, wykonać zadania dzięki trybowi automatycznej walki i wyjść z gry w mgnieniu oka.

Mój werdykt: Honkai: Star Rail oferuje odświeżające podejście do klasycznych turowych gier JRPG – a wszystko to osadzone w oszałamiającym uniwersum science fiction i długiej, znakomitej fabule.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

10. Fire Emblem Heroes [Najlepsza gra z strategiczną walką na siatce]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra RPG, zminiaturyzowane mapy Platformy Android, iOS Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Intelligent Systems, Nintendo Gacha/Model monetyzacji Postacie

Fire Emblem Heroes to bez wątpienia jedna z najlepszych gier strategicznych w gatunku gacha. Ta gra przenosi kultową, zabawną walkę taktyczną z serii na konsole prosto na Twój telefon. Głębię rozgrywki zapewnia rozbudowany system umiejętności, który pozwala zamienić nawet jednostki niskiego poziomu w prawdziwe potwory.

Gdy twoja drużyna będzie gotowa, rzucisz się w wir ryzykownych rozgrywek PvP, gdzie te niesamowite konfiguracje naprawdę się liczą. Co więcej, twórcy wyposażyli grę w świetne funkcje ułatwiające rozgrywkę, takie jak szybkie menu i automatyczne procedury. Dzięki temu spędzasz mniej czasu przed ekranem, a jednocześnie czerpiesz ogromną satysfakcję z codziennych postępów.

Why we chose it Fire Emblem Heroes udowodniło, że na telefonie można grać w gry strategiczne na poziomie konsolowym. W gruncie rzeczy jest to niekończące się źródło krótkich, satysfakcjonujących bitew taktycznych, które zapewnią ci rozrywkę na lata.

Chociaż fabuła dla jednego gracza dostarcza mnóstwo zabawy, to właśnie tryby PvP o wysoką stawkę, takie jak Aether Raids, prawdopodobnie najbardziej cię wciągną.

Moja opinia: „Fire Emblem Heroes” to idealna gra dla fanów taktycznych gier RPG, którzy cenią sobie dogłębne budowanie drużyny bez konieczności intensywnego grindowania, a także dla wszystkich, którzy chcą szybko zaspokoić swoją potrzebę strategii w wolnym czasie.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

11. Infinity Nikki [Najlepsza gra z mechaniką przebierania się i rzadkimi elementami mody]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Ubieranki, przygoda w otwartym świecie, RPG Platformy Microsoft Windows, PS5, Android, iOS Rok premiery 2024 Twórca/twórcy Paper Games Gacha/Model monetyzacji Stroje (komplety i pojedyncze elementy)

Zapomnij o tych przestarzałych, linearnych grach flashowych typu „ubieranki”. To właśnie TA wspaniała gra z otwartym światem, na którą prawdopodobnie czekałeś, jeśli jesteś miłośnikiem mody, który lubi ubierać się tak, by robić wrażenie.

Infinity Nikki różni się od większości dotychczasowych tytułów tego gatunku, ponieważ tutaj możesz swobodnie eksplorować ogromny, oszałamiający świat z mnóstwem treści do odkrycia. Możesz nawet unosić się i szybować po mapie w różnych stylizacjach, przyciągając wzrok i prezentując swoją sylwetkę.

Why we chose it Pomimo trudnych początków nadal uważam, że „Infinity Nikki” zasługuje na miejsce na tej liście, ponieważ stanowi odważny i pomysłowy krok naprzód w swoim gatunku. To gra o ubieraniu postaci, oferująca rozbudowane możliwości personalizacji, łamigłówki i walkę w otwartym świecie. Czego chcieć więcej?

Oprócz prezentowania swoich stylizacji, w tej grze chodzi przede wszystkim o odkrywanie i opanowywanie mocy żywiołów ukrytych w ubraniach. Będziesz chciał zebrać każdy kawałek materiału i każdy dodatek, jaki zobaczysz – nie tylko ze względu na wygląd, ale także ze względu na możliwości związane z poruszaniem się po platformach i rozwiązywaniem zagadek. Możliwość stylizowania ulubionych postaci w tak rozległym świecie całkowicie zmienia zasady gry.

Moja ocena: „Infinity Nikki” to świetna propozycja dla graczy, którzy uwielbiają spokojną eksplorację, ale marzą o ogromnej garderobie i opcjach personalizacji postaci, które ją uzupełniają.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

12. Another Eden [Najlepsza propozycja dla fanów klasycznych gier JRPG]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Klasyczna gra JRPG, przygoda z podróżą w czasie Platformy Android, iOS, Microsoft Windows Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Wright Flyer Studios, WFS Gacha/Model monetyzacji Postacie

Masz dość typowych dla gacha codziennych zadań i liczników energii? Another Eden to pod tym względem powiew świeżości, zapewniający prawdziwe wrażenia z gry JRPG bezpośrednio na telefonie. Nie opiera się na energii ani codziennych zadaniach, by utrzymać Twoje zainteresowanie – po prostu nie musi.

W końcu prawdziwym bohaterem tej gry jest znakomicie przedstawiona przygoda z podróżą w czasie, napisana przez Masato Kato – tego samego geniusza narracji, który stoi za Chrono Trigger.

Why we chose it Another Eden wyróżnia się na tle innych gier typu gacha z najwyższej półki, będąc w istocie wysokiej klasy konsolową grą JRPG przebraną za darmową grę mobilną. Możesz całkowicie zignorować elementy gacha i po prostu zanurzyć się w epickiej fabule bez żadnych ograniczeń czasowych.

Świat jest ogromny i będziesz chciał zbadać każdy jego zakątek. Spotkasz też ogromną obsadę w pełni rozwiniętych postaci, które nie istnieją tylko po to, by je wyciągnąć z banera, ponieważ wszystkie wydają się niezbędne dla fabuły.

Walka turowa jest bardzo wciągająca i płynna, ale szczerze mówiąc, to właśnie fabuła i podróżowanie między światami sprawią, że będziesz do tej gry wracać. To klasyczna gra JRPG w każdym calu.

Moja ocena: Zdecydowanie warto zagrać. Jest idealna dla graczy, którzy tęsknią za złotą erą japońskich gier RPG z lat 90., a zwłaszcza dla fanów Chrono Trigger szukających nowej gry, w której się zakochają. To prawdziwa perełka w starym stylu, w której fabuła i postacie grają główną rolę, a nie mechanika gacha, która choć często jest fajna, czasami może być wyzyskująca.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

13. Fate/Grand Order [Najlepsza gra pod względem głębi fabuły]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowe strategiczne RPG, powieść wizualna Platformy Android, iOS Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Lasengle (dawniej Delightworks), Aniplex Gacha/Model monetyzacji Postacie

Ta gra nie jest dla osób o słabych nerwach ani dla tych, którzy chcą mieć pod ręką przycisk szybkiego przewijania. Fate/Grand Order to pełnoprawna powieść wizualna i epicka gra JRPG połączone w jeden potężny pakiet.

Zaangażowanie w główną fabułę jest, szczerze mówiąc, absurdalne – obejmuje wiele okresów historycznych i alternatywnych scenariuszy wydarzeń – i z łatwością zapewni wam rozrywkę, tak jak zapewniło mi, aż do momentu, gdy zgubiłem poprzedni telefon, a wraz z nim moje konto. Dlatego zawsze róbcie kopie zapasowe wszystkiego, co cyfrowe, ludzie…

Why we chose it Żadna inna gra mobilna nie dorównuje „Fate/Grand Order” pod względem ogromnego zaangażowania w dobrze opowiedzianą, pełną napięcia fabułę. To kolosalny, wciągający projekt, który wynagradza gracza niesamowitą mitologią i ogromną obsadą unikalnych Sług, która rozciąga się nawet na adaptacje w postaci mangi, anime i powieści.

Spędzicie godziny na podnoszeniu poziomu swoich Sług, czyli legendarnych postaci zaczerpniętych z historii i mitologii. To właśnie sprawia, że ta żmudna praca jest tego warta.

Tak, nie losujesz tu byle jakich postaci z anime – zbierasz króla Artura, Kleopatrę i Gilgamesza, a każdy z nich ma niesamowitą historię. Oczywiście, walka turowa jest prosta, ale aspekt budowania drużyny ma w sobie pewną głębię.

Przygotuj się jednak na to, że szanse na zdobycie postaci są notorycznie niskie. Nawet teraz, gdy istnieje system „litości” (tak, kiedyś go w ogóle nie było), rzadkie zdobycze będą wydawały się boskim cudem, biorąc pod uwagę brutalnie niskie szanse na Servantów 5★.

Mój werdykt: Fate/Grand Order to OBOWIĄZKOWA pozycja dla fanów JRPG, którzy ponad wszystko cenią fabułę i postacie. Jeśli nie przeszkadza ci grindowanie i jesteś w stanie pogodzić się z brutalnymi szansami w gacha, czeka cię setki godzin wysokiej jakości treści. Powodzenia jednak w losowaniach.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

14. Epic Seven [Najlepsza gra pod względem grafiki w stylu anime i turowych walk na poziomie e-sportowym]

Nasza ocena 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strategiczna gra RPG, kinowa grafika w stylu anime Platformy Android, iOS Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Smilegate Megaport Gacha/Model monetyzacji Postacie, artefakty, skórki

Epic Seven to raj dla graczy lubiących dopracowywać szczegóły, bo nie jest to gra, w której można po prostu bez końca korzystać z automatycznej walki. Wymaga sporego zaangażowania, bo pod względem złożoności mechaniki jest to jedna z najlepszych turowych gier RPG w gatunku gacha.

​Optymalizacja wyposażenia bohaterów jest tu równie ważna, jak zapoznanie się z ich zestawem umiejętności i właściwe ich wykorzystanie. Grindowanie wyposażenia jest intensywne i skupia się na poszukiwaniu idealnej broni i zbroi o losowo generowanych statystykach dodatkowych.

Why we chose it Epic Seven doskonale łączy swoją brutalną głębię strategiczną z przyciągającą wzrok grafiką w stylu anime i fantastyczną fabułą. Oczywiście, gra wymaga sporo grindowania, ale jest to tego warte, biorąc pod uwagę, że postacie i rozdziały fabularne są tak świetnie zaprojektowane, a zawartość PVE jest równie wciągająca jak tryby rywalizacji.

Zasadniczo każde zwycięstwo w późniejszych etapach sprowadza się do precyzyjnego skompletowania drużyny oraz tego, na ile jesteś gotów poświęcić czas na zdobywanie zasobów, by zdobyć tę idealną jednostkę.

Osobiście bardzo podobało mi się to, jak dobrze dopracowana jest mechanika trybu PvP – co roku wydawca organizuje nawet aktywne zawody e-sportowe, co pokazuje, jak bardzo są zaangażowani w swoją grę i społeczność, mimo że gra ma już swoje lata.

Mój werdykt: „Epic Seven” to bardzo fajna gra dla fanów taktycznych anime RPG, którzy kochają rozbudowane systemy i nie boją się intensywnego grindowania. Jeśli lubisz teoretyczne planowanie składów drużynowych i masz obsesję na punkcie statystyk postaci, gratulacje – właśnie znalazłeś swoją kolejną grę, w którą będziesz spędzać mnóstwo czasu.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

15. Persona 5: The Phantom X [Najlepsza symulacja życia szkolnego w stylu Persona z turową walką]

Nasza ocena 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowe RPG, fantasy miejskie Platformy Android, iOS, Microsoft Windows Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Black Wings Game Studio, Perfect World Games Gacha/Model monetyzacji Postacie, Persony, Broń

Persona 5: The Phantom X to pełnowymiarowa mobilna adaptacja jednej z najlepszych gier JRPG w historii. Grałem w nią zaraz po premierze i od momentu, gdy usłyszałem tę zgrabną, jazzową ścieżkę dźwiękową, wiedziałem, że czeka mnie prawdziwy hit.

Chociaż ten spin-off nie dorównuje oryginałowi w każdym szczególe (szczerze mówiąc, myślę, że niewiele gier JRPG to potrafi), to nadal oddaje ten sam styl, klimat i wizualny urok Persona 5, przenosząc symulację życia i eksplorację Pałaców prosto do Twojej kieszeni.

Why we chose it P5X zasłużyło na swoje miejsce w rankingu, ponieważ twórcy nie potraktowali tej gry jako łatwego sposobu na zarobek na urządzeniach mobilnych. Naprawdę zadbali o kultową oprawę, dzięki czemu menu, przejścia i animacje postaci nie różnią się niczym od najlepszych tytułów na konsole.

W ciągu dnia będziesz zarządzać swoim życiem szkolnym i statystykami społecznymi, a nocą zanurzysz się w Metaverse, by podbijać serca. Walka to bardzo fajny, charakterystyczny dla serii „Persona” system turowy – jest szybka, efektowna i opiera się na wykorzystywaniu słabości przeciwników w celu przeprowadzenia ataków typu „All-Out Attack”.

Jak na grę mobilną jest ona zaskakująco dopracowana i sprawia wrażenie wysokiej klasy tytułu konsolowego, w który można grać gdziekolwiek. A jeśli podobała Ci się oryginalna część, z nową ekipą Złodziei-Widm poczujesz się jak w domu.

Moja ocena: Jeśli jesteś fanem oryginalnej gry lub symulatorów życia licealnego połączonych z rozbudowaną walką w stylu JRPG, rzuć wszystko, co robisz, i pobierz Persona 5: The Phantom X już teraz. To najbliższe doświadczenie gry w Persona 5, jakie możesz uzyskać bez wydawania pieniędzy – oczywiście pod warunkiem, że pozostaniesz w trybie F2P.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

16. Honkai Impact 3rd [Najlepsza gra z intensywną walką 3D i fabułą na poziomie HoYo]

Nasza ocena 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji, hack and slash Platformy Microsoft Windows, Android, iOS Rok wydania 2018 Twórca/twórcy miHoYo (HoYoverse) Gacha/Model monetyzacji Postacie, broń, stigmata, skórki

Wkrocz na futurystyczne pole bitwy w stylu science fiction w grze „Honkai Impact 3rd”, a od razu zorientujesz się, że nie jest to zwykła mobilna gra typu gacha (choć, zresztą, to po prostu typowa gra od miHoYo).

To dedykowana gra RPG akcji stworzona wyłącznie z myślą o zagorzałych fanach walki w czasie rzeczywistym i symulacji społecznościowych. Największym atutem tej gry jest bez wątpienia walka typu hack-and-slash. Jest szalona, efektowna i niesamowicie satysfakcjonująca.

Unikasz ciosów, parujesz ataki i łączysz kombinacje ciosów wraz z Walkiriami, które sprawiają wrażenie naprawdę potężnych. Jakość wykonania, zwłaszcza animacje superumiejętności, jest po prostu niesamowita.

Why we chose it Honkai Impact 3rd rezygnuje z „kul” w postaci automatycznej walki i wymaga od gracza prawdziwych umiejętności. Szybkość i precyzja mechaniki wymagane na zaawansowanych etapach nie mają sobie równych. Jest to jedna z pierwszych gier, które udowodniły, że gry mobilne mogą zapewnić intensywne, oparte na umiejętnościach wrażenia z akcji w czasie rzeczywistym, których bardzo niewiele innych tytułów z gatunku gacha nawet próbuje naśladować.

Poza efektowną oprawą wizualną, obejmująca cały świat fabuła jest mroczniejsza i głębsza niż w większości gier klasy AAA, a uzupełniają ją oszałamiające, pełnometrażowe filmy animowane. To kompletny pakiet pełnej adrenaliny akcji i emocjonującej narracji.

Moja ocena: Moim zdaniem to właśnie „Honkai Impact 3rd” utorowało drogę dla „Strefa Zero bez Zenu””. Jeśli masz dość gacha z statyczną walką i chcesz czegoś, co naprawdę sprawi, że palce same będą się poruszać, to jest to właśnie ta gra. To pozycja obowiązkowa dla weteranów gier akcji, którzy cenią sobie głęboką fabułę i nie boją się wyzwań.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

17. Final Fantasy VII: Ever Crisis [Najlepsza propozycja dla fanów serii Final Fantasy]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowe RPG, fabuła podzielona na odcinki Platformy Android, iOS, Microsoft Windows Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Applibot, Square Enix Gacha/Model monetyzacji Broń, wyposażenie/skórki postaci

Final Fantasy VII: Ever Crisis to prawdziwa podróż w przeszłość. Twórcom udało się skondensować całą sagę Final Fantasy VII, w tym Crisis Core i oryginalną grę, w jeden piękny, epizodyczny pakiet. Grafika jest oszałamiająca, a szczególnie podobało mi się, że klasyczne, kanciaste postacie zostały odtworzone przy użyciu nowoczesnych technik renderowania.

System walki stanowi zmodernizowaną wersję systemu Active Time Battle (ATB) i zapewnia idealną równowagę między akcją w czasie rzeczywistym a strategicznymi poleceniami z menu.

Why we chose it Gra „Final Fantasy VII: Ever Crisis” znalazła się na mojej liście, ponieważ jest to jedyne miejsce, gdzie można przeżyć wszystkie najważniejsze wydarzenia z chronologii FF7 w ramach jednej, ciągłej rozgrywki. To świetnie zrealizowany hołd dla uniwersum serii i niezbędne archiwum dla wieloletnich fanów, którzy pragną poznać pełną, ostateczną wersję historii bez konieczności zmiany konsoli.

Sposób rozwoju postaci w tej grze zależy całkowicie od broni, którą zdobędziesz i wyposażysz (wszystkie postacie można odblokować za darmo). Zdobycie nowej broni to nie tylko wzrost statystyk; często wiąże się to z nową, potężną umiejętnością dla twojego bohatera.

Ten rozległy świat magii i maszyn jest jedną z najbardziej uwielbianych scenerii w historii fantastyki, a jego szczegółowa realizacja sprawia, że gra ta z łatwością plasuje się wśród najbardziej imponujących gier RPG, jakie można pobrać w tym roku.

Moja ocena: Jeśli kiedykolwiek pokochałeś choćby jedną chwilę z uniwersum „Final Fantasy VII””, po prostu musisz to pobrać. To absolutnie godna uwagi pozycja na 10/10 zarówno dla weteranów JRPG, którzy cenią sobie klasyczną strategię ATB, jak i dla nowicjuszy, którzy szukają idealnego punktu wyjścia dla wielu przygód głównych bohaterów serii „Final Fantasy”.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

18. Limbus Company [Najlepsza gra pod względem mrocznej tematyki i fabuły]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowe RPG, gra typu „deckbuilder” Platformy Microsoft Windows, Android, iOS Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Project Moon Gacha/Model monetyzacji Tożsamość (warianty postaci/skórki), E.G.O (umiejętności)

Jak zapewne zauważyliście po moich poprzednich wpisach, nie są mi obce tytuły typu gacha o mrocznej tematyce lub fabule.

Limbus Company to jednak zupełnie inna liga. Nie jest to wesoła anime'owa przygoda; to brutalna, głęboko wciągająca wyprawa w świat moralnej dwuznaczności i zabijania potworów.

Tutaj będziesz sterować grupą 12 „Grzeszników”, którzy dosłownie próbują odzyskać fragmenty swojej rozbitej tożsamości w ponurym, dystopijnym krajobrazie miejskim znanym jako Miasto.

Why we chose it „Firma Limbus” to znakomity przykład wysokiej jakości gry skupionej na fabule, która nie wykorzystuje drapieżnych mechanizmów. Pokazuje ona, że doskonały projekt gacha może być hojny, a jednocześnie niezwykle dochodowy, oferując odświeżającą i unikalną alternatywę w porównaniu z typową dla tego gatunku beztroską atmosferą i motywami, rzadko przypominającymi klimat „Weenie Hut Jr.” i przeznaczonymi dla wszystkich widzów.

Walka opiera się na unikalnym systemie losowym połączonym z mechaniką drużynową. Strategia ma kluczowe znaczenie, ale szczęście zawsze może odwrócić losy bitwy. To klimatyczna gra, w której mroczna fabuła jest prawdziwą gwiazdą, zmuszając gracza do ciągłego kwestionowania człowieczeństwa bohaterów.

Twórcom udało się sprawić, że gra jest zaskakująco przystępna, biorąc pod uwagę jej głębię. System gacha jest niezwykle sprawiedliwy i pozwala oddanym graczom niezawodnie zdobywać nowe wersje Grzeszników bez konieczności ponoszenia ogromnych nakładów.

Moja ocena: Jeśli cenisz niszowe gry z bogatą fabułą, dojrzałymi tematami i rozgrywką, która nagradza mądre rozdzielanie zasobów zamiast czystej siły losowania, to „Firma Limbus” jest grą dla Ciebie. Krótko mówiąc, jest to gra dla graczy, którzy wolą czytać obszerne opisy fabularne i zagłębiać się w wymagającą, poważną treść, a nie dla tych, którzy chcą tylko szybkiej, swobodnej zabawy.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

19. One Piece Treasure Cruise [Najlepsza dla fanów One Piece i oldschoolowych gacha]

Nasza ocena 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowe RPG, walka dotykowa Platformy Android, iOS Rok wydania 2015 Twórca/twórcy KLab Games, Bandai Namco Entertainment Gacha/Model monetyzacji Postacie (członkowie załogi)

Gra „One Piece Treasure Cruise” zajmuje w moim sercu wyjątkowe miejsce, ponieważ jest to pierwsza gra typu gacha, w jaką kiedykolwiek grałem, i to właśnie ona wzbudziła we mnie wieloletni podziw (a na pewno nie paraliżujące uzależnienie) dla tego gatunku.

To długo działająca, niesamowita gra oparta na anime, która znakomicie adaptuje ogromną obsadę i epicką fabułę serii, oferując wciągające, turowe bitwy oparte na dotknięciach, w których kluczowe znaczenie mają rytm i precyzja.

Why we chose it OPTC zasługuje na miejsce na tej liście, ponieważ ma prawdopodobnie najlepszy stosunek zawartości do długowieczności spośród wszystkich tutaj wymienionych gier. Działa bez zarzutu od lat, konsekwentnie dodając nowe wątki fabularne i postacie, co czyni ją jednym z najlepszych sposobów na poznanie świata One Piece w formie gry wideo.

Zdobycie potężnych postaci jest tu łatwe (zwłaszcza dzięki wszystkim darmowym bonusom, które zazwyczaj towarzyszą starszym gacha), ale prawdziwa zabawa zaczyna się dopiero wtedy, gdy zoptymalizujesz swoją załogę, by zmierzyć się z najtrudniejszymi rajdami. Będziesz musiał opracować strategię opartą na synergii drużyny i specjalnych umiejętnościach wybranych członków załogi.

​Ponownie, gra jest niezwykle hojna . Wydawanie prawdziwych pieniędzy na płatne pakiety poprzez zakupy w aplikacji nie jest konieczne, jeśli chcesz cieszyć się podstawową zawartością lub zebrać ogromną listę jednostek wysokiego poziomu. Właściwie to niedawno ponownie wypróbowałem tę grę i twórcy tak bardzo ułatwili zdobywanie darmowych bohaterów w porównaniu z czasami, kiedy zaczynałem, że wręcz zazdroszczę wszystkim, którzy dopiero teraz zakładają konta.

Moja opinia: Jeśli jesteś fanem „One Piece” (a kto w dzisiejszych czasach nie jest?) i uwielbiasz rozbudowane strategie budowania drużyny, koniecznie sprawdź tę grę. Uważam też, że ta gra to idealny sposób na ponowne przeżycie całej sagi „One Piece”, jeśli wolisz grać niż oglądać setki odcinków.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

20. Łzy Temidy [Najlepsza gra z mechaniką symulatorów randkowych typu otome]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Otome, gra karciana oparta na fabule Platformy Android, iOS Rok wydania 2021 Twórca/twórcy miHoYo (HoYoverse) Gacha/Model monetyzacji Wizja (karty/umiejętności), stroje, limitowana zawartość fabularna

Łzy Temidy, kolejna gra od miHoYo, to świetna mieszanka romansu i kryminału prawniczego dla wszystkich miłośniczek gier typu otome.

Podobnie jak „Love & Deepspace”, która o mało nie znalazła się na tej liście, jest to obecnie bez wątpienia jedna z najlepszych gier dla fanek gatunku otome, ponieważ przystojni prawnicy, prezesi i detektywi, których spotykasz, mają prawdziwą głębię charakteru i odgrywają kluczową rolę w zaskakująco złożonych sprawach, które rozwiązujesz.

Why we chose it W grze „Łzy Temidy”” znajdziesz unikalny system walki oparty na debatach (w stylu „Ace Attorney”, ale łatwiejszy), który stanowi wyzwanie dla twojej kolekcji kart, oraz oszałamiające fragmenty w formie powieści wizualnej, które pogłębiają twoje relacje z bohaterami. W przeciwieństwie do większości jednowymiarowych gier typu otome, tutaj nigdy nie poczujesz, że utknąłeś w nudnej rozgrywce.

Fabuła jest zaskakująco pełna napięcia i mroczna, więc na pewno szybko nie zapomnisz o tych intensywnych batalii prawnych. Zarządzanie zasobami jest typowe dla gier typu gacha, ale fragmenty w formie powieści wizualnej sprawiają, że łatwiej się przez to przebić. Części śledcze są naprawdę skomplikowane i zmuszają cię do zwracania uwagi na dialogi i dowody.

Moja ocena: Jeśli bardziej cenisz fabułę i romans niż szaloną akcję, która jest aż zbyt powszechna w gatunku gacha, i nie przeszkadza ci dużo czytania, to na 100% pokochasz „Łzy Temidy””. Krótko mówiąc, ta gra jest dla graczy, którzy cenią sobie głęboką fabułę i fascynujące relacje, które ewoluują z biegiem czasu.

★ Looking for more? Games, Gift Cards & Top Ups Cheaper Zrób zakupy na Eneba

Moja ogólna ocena

Dla graczy, którzy dopiero teraz dołączają do mody na gry typu gacha, stwierdzenie, że będziecie mieli absurdalnie wiele opcji do wyboru, byłoby niedopowiedzeniem, biorąc pod uwagę, jak dochodowy i nasycony jest rynek tych gier.

Jeśli potrzebujesz krótkiego zestawienia moich rekomendacji, oto kilka najlepszych gier typu gacha, które warto wypróbować, w zależności od różnych preferencji:

Jeśli szukasz najlepszej gry typu gacha → Genshin Impact. Ta gra wyznaczyła standardy dla całego gatunku, łącząc ogromny, piękny otwarty świat z rozbudowaną walką opartą na żywiołach oraz niezrównaną jakością wykonania.

Ta gra wyznaczyła standardy dla całego gatunku, łącząc ogromny, piękny otwarty świat z rozbudowaną walką opartą na żywiołach oraz niezrównaną jakością wykonania. Dla początkujących w grach typu gacha → Strefa Zero bez Zenu. Stylowe, zamknięte poziomy i dynamiczna walka sprawiają, że jest to idealny, mniej przytłaczający punkt wyjścia do wysokiej jakości gier typu gacha.

Stylowe, zamknięte poziomy i dynamiczna walka sprawiają, że jest to idealny, mniej przytłaczający punkt wyjścia do wysokiej jakości gier typu gacha. Dla miłośników hardkorowej akcji w otwartym świecie → Wichrowe fale. Kuro Games stworzyło w swoim rozległym świecie wymagający system walki o wysokim progu umiejętności oraz mechanikę zbierania Echo, które mogą podbić zarówno uciekinierzy z Genshin, jak i nowicjusze w grach typu gacha.

Kuro Games stworzyło w swoim rozległym świecie wymagający system walki o wysokim progu umiejętności oraz mechanikę zbierania Echo, które mogą podbić zarówno uciekinierzy z Genshin, jak i nowicjusze w grach typu gacha. Dla fanów turowych gier JRPG → Epic Seven. Piękne, kinowe animacje i rozbudowany, strategiczny system walki sprawiają wrażenie, jakby klasyczna gra JRPG przeszła modernizację dzięki współczesnej mechanice gacha.

Piękne, kinowe animacje i rozbudowany, strategiczny system walki sprawiają wrażenie, jakby klasyczna gra JRPG przeszła modernizację dzięki współczesnej mechanice gacha. Dla miłośników fabuły → Fate/Grand Order. Wkroczysz do ogromnej, wieloczęściowej powieści wizualnej, słynącej z niesamowitej głębi i świetnie nakreślonych postaci, dzięki czemu grindowanie jest tego warte.

Wkroczysz do ogromnej, wieloczęściowej powieści wizualnej, słynącej z niesamowitej głębi i świetnie nakreślonych postaci, dzięki czemu grindowanie jest tego warte. Dla entuzjastów gier typu otome → Łzy Temidy. Ta gra łączy romans z kryminałem prawniczym, oferując wciągającą rozgrywkę śledczą oraz dogłębnie nakreślone relacje między postaciami, które z pewnością zechcesz zgłębić.

Ta gra łączy romans z kryminałem prawniczym, oferując wciągającą rozgrywkę śledczą oraz dogłębnie nakreślone relacje między postaciami, które z pewnością zechcesz zgłębić. Dla prawdziwych miłośników hazardu i fanów gatunku idolowego → Umamusume: Pretty Derby. Wciągająca pętla treningów opartych w dużej mierze na losowości, dziedziczenia umiejętności i rywalizacji w wyścigach PvP o wysokie stawki dostarcza ogromnych emocji, zwłaszcza jeśli chcesz dążyć do stworzenia idealnej konfiguracji postaci.

Najczęściej zadawane pytania