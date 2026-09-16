La mejor configuración de «Trailblazer Harmony», equipo y eidolones para HSR 2026

Esta guía aborda los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, las formaciones y las valoraciones de Eidolon para la mejor configuración de «Harmony» de Trailblazer . Se trata de uno de los personajes de apoyo más poderosos y transformadores de Honkai Star Rail. Desbloqueada como unidad de cinco estrellas gratuita durante la historia de Penacony, esta forma «Imaginary Harmony» introduce en el juego la revolucionaria mecánica «Super Break».

Al transformar la pérdida de Resistencia en enormes cantidades de daño adicional cada vez que los aliados atacan a enemigos «Rotos», Trailblazer Harmony actúa como un excelente motor de los arquetipos de equipo modernos centrados en el «Break».

Para construir este personaje de forma eficaz, es necesario equilibrar unos puntos de ruptura de Velocidad elevados, una acumulación sustancial de Efecto de Ruptura y una regeneración de Energía fiable que permita mantener un tiempo de actividad ininterrumpido de la Habilidad Definitiva.

Resumen: la mejor configuración de Trailblazer Harmony de un vistazo

Mejor «Light Cone» «Yo del pasado en el espejo» Mejor alternativa de cono de luz para jugadores F2P Recuerdos del pasado (o Engranajes entrelazados) Mejor conjunto de reliquias Relojero, maestro de las maquinaciones oníricas (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Talia: Reino de los Bandidos (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: % de PV o %



de DEF Botas: VEL



Esfera planar: % de PV o %



de DEF Cuerda de enlace: Efecto de ruptura o tasa de regeneración de energía Prioridad de estadísticas secundarias Velocidad = % de efecto de ruptura > % de PV = % de DEF Mejor equipo (general) Firefly (DPS)



Trailblazer Harmony (Apoyo)



Ruan Mei (Apoyo)



The Dahlia (Apoyo) Mejor equipo (F2P) Xueyi (DPS)



Trailblazer Harmony (Apoyo)



Asta (Apoyo)



Gallagher (Apoyo)

Cómo jugar con Trailblazer Harmony: rotación y consejos

Dominar a Trailblazer Harmony gira por completo en torno a mantener al 100 % el tiempo de actividad de la mejora «Bailarín de apoyo», otorgada por su habilidad definitiva, «Desfile a todo trapo bajo los focos»». Cuando «Bailarín de apoyo» está activa, cada compañero de equipo que ataque a un objetivo con la debilidad «Weakness Broken» infligirá daño «Super Break», convirtiendo sus estadísticas personales de reducción de «Toughness» y del efecto «Break» en cifras de daño explosivas.

Antes de entrar en combate, lanza siempre su técnica, «Ahora, yo soy el grupo»», para otorgar a todo el equipo un aumento inmediato del 30 % en el «Efecto de ruptura» durante dos turnos. En combate, Trailblazer Harmony se centra en reciclar energía lo más rápido posible.

Su habilidad, «Descanso para hacer llover»», lanza cinco golpes imaginarios rebotantes (siete en E6), que infligen un daño de Resistencia masivo contra objetivos individuales para romper rápidamente los escudos enemigos y regenerar Energía personal.

Cada vez que un aliado inflige una «Rotura por debilidad», el talento de Trailblazer Harmony, «Danza aérea a todo trapo»», restaura automáticamente hasta 10 de energía. En equipos con alta frecuencia de ataque, esta pasiva permite a Trailblazer Harmony recargar su coste de 120 de energía en tres o incluso dos turnos.

Coordina tu escuadrón para que los causantes de daño pesado, como Firefly o Boothill, actúen inmediatamente después de que el enemigo haya sido derrotado, con el fin de maximizar el número de golpes «Super Break» antes de que el enemigo se recupere.

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Los mejores conos de luz para Trailblazer Harmony

«El yo del pasado en el espejo» es su mejor opción de cinco estrellas y, sin lugar a dudas, el mejor «Light Cone» para «Trailblazer Harmony». Proporciona un enorme aumento del 60 % en el efecto de ruptura, otorga un aumento del daño del 24 % a todo el equipo durante tres turnos tras lanzar la habilidad definitiva y regenera un punto de habilidad cada vez que el efecto de ruptura de quien lo lleva alcanza el 150 % o más.

Además, restaura 10 de energía a todos los compañeros de equipo al inicio de cada oleada, lo que acelera las configuraciones de ráfaga inicial en las batallas de múltiples oleadas.

«¡Baila! ¡Baila! ¡Baila!» es una potente alternativa de cuatro estrellas que acelera la velocidad de limpieza del equipo. Cada vez que Trailblazer Harmony activa su habilidad definitiva, las acciones de todos los aliados se adelantan hasta un 24 % en Superposición 5.

Cuando se combina con una «Cuerda de enlace de tasa de regeneración de energía», este cono de luz permite un rápido ciclo de turnos, lo que ayuda a tus personajes de daño a realizar acciones adicionales dentro de la ventana de vulnerabilidad del «Super Break».

«En busca del viento» ofrece una utilidad constante para los equipos centrados en el «Break». Aumenta la SPD de quien lo lleva en un 12 % y proporciona un aumento permanente del 24 % en el daño de «Break» a todos los aliados al entrar en combate. Dado que esta mejora permanece activa hasta que quien la lleva cae, aporta un valor constante e incondicional si ningún otro compañero de equipo la lleva.

«Recuerdos del pasado» es una opción excepcional de cuatro estrellas que cumple directamente con los dos requisitos fundamentales del kit. Aumenta el efecto de «Break» del portador hasta un 56 % en el nivel S5, al tiempo que genera hasta 8 de energía adicional cada vez que el portador lanza un ataque.

Esta recuperación de energía hace que lograr rotaciones constantes de la habilidad definitiva en tres turnos resulte casi sin esfuerzo, especialmente para los jugadores que aún no han desbloqueado el Eidolón 6.

«Engranajes entrelazados» se erige como la opción económica por excelencia. En Superposición 5, este cono de tres estrellas, muy accesible, genera 8 de energía cada vez que quien lo lleva ataca o recibe un golpe. Aunque sus estadísticas básicas son modestas, la generación de energía iguala a la de «Recuerdos del pasado», lo que lo convierte en un recurso gratuito de gran valor para mantener activo de forma permanente el efecto «Bailarín de apoyo».

Para obtener información más detallada sobre los mejores conos de luz de la Pionera Harmony, visita nuestra guía de los mejores conos de luz de la Pionera Harmony.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

«Relojero, maestro de las maquinaciones oníricas» es, sin lugar a dudas, el mejor conjunto de cuatro piezas de reliquias de la caverna para el Pionero Armonía. La bonificación de dos piezas aumenta el Efecto de Ruptura en un 16 %, mientras que la bonificación de cuatro piezas otorga a todos los aliados un 30 % adicional de Efecto de Ruptura durante dos turnos cada vez que quien lo lleva utilice su Habilidad Definitiva sobre un aliado.

Dado que la Habilidad Definitiva de la Pionera Harmony afecta a todo el equipo, este conjunto proporciona una amplificación perfecta del «Super Break» para todo el equipo.

«Ladrón del meteoro disparador» es una alternativa práctica. Su bonificación de dos piezas añade un 16 % de Efecto de ruptura, que se puede combinar con la bonificación de dos piezas de «Caballería de hierro contra el azote», «Relojero» o «Mensajero que atraviesa el Hackerspace» para una configuración flexible de las estadísticas. Como conjunto completo de cuatro piezas, regenera 3 de Energía cada vez que el portador inflige «Rompedor de debilidad» a un oponente.

La línea «Águila del Crepúsculo» es una opción especializada de cuatro piezas para superar con éxito las fases finales más avanzadas. Cada vez que «Armonía Pionera» utiliza su habilidad definitiva, su acción se adelanta un 25 %. En configuraciones de alta velocidad con generación rápida de energía, este adelanto les permite adelantar a los enemigos, generar un exceso de puntos de habilidad e infligir un daño considerable a la Resistencia antes de las acciones de los jefes.

«Talia: Reino de los Bandidos» es su conjunto de adornos planares óptimo. Proporciona un efecto de ruptura incondicional del 16 %, que se amplía en un 20 % adicional una vez que quien lo lleva alcanza una velocidad (SPD) de 145 o más. Dados los elevados requisitos de velocidad de «Pionero Armonía», cumplir este umbral proporciona una densidad de estadísticas inigualable.

La «Forja de la linterna de Kalpagni» es una alternativa especializada excepcional a la hora de formar escuadrones de «Break» centrados en el fuego junto con Firefly. Otorga un aumento permanente del 6 % en la SPD y proporciona una enorme mejora del 40 % en el efecto «Break» durante un turno al golpear a un enemigo con debilidad al fuego, lo que la hace excepcionalmente potente junto con la implantación innata de debilidad al fuego de Firefly.

Prioridades de estadísticas de Trailblazer Harmony

Prioridad 1: SPD

SPD Prioridad 2: % de efecto de ruptura

% de efecto de ruptura Prioridad 3: % de HP

% de HP Prioridad 4: % de DEF

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar entre 3.500 y 4.500+ de HP y entre 950 y 1.350+ de DEF para garantizar su supervivencia en contenidos de alto nivel. Intenta alcanzar un mínimo de 134 de SPD, o 145+ de SPD si equipas «Talia: Reino de los Bandidos». Da prioridad a un efecto de ruptura del 150 % al 250 %+ fuera del combate y, a continuación, a una tasa de regeneración de energía del 0 % al 19,44 %+ mediante tu «Cuerda de enlace».

Prioridades de «Trailblazer Harmony’s Trace»

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? Máxima: Desfile a todo trapo bajo los focos Máximo Activa el estado «Bailarín de apoyo», lo que aumenta el efecto de ruptura del equipo hasta un 30 % y permite a todos los aliados infligir un daño devastador de «Superruptura». Talento: Baile aéreo a todo gas Alto Restaura hasta 10 de energía cada vez que un aliado rompe una debilidad enemiga, lo que facilita rotaciones rápidas de la habilidad definitiva en dos o tres turnos. Habilidad: «Descanso para hacer llover»» Medio Inflige múltiples golpes rebotantes que causan hasta un 50 % del ATK por impacto, lo que daña considerablemente los escudos de Resistencia del enemigo y genera Energía. Ataque básico: Etiqueta del swing Baja Inflige un daño imaginario moderado de hasta el 100 % del ATK; se utiliza principalmente para recuperar puntos de habilidad cuando el equipo tiene pocos SP. Habilidad adicional A2: Bailar con el único Máximo Aumenta drásticamente el daño del Super Break de «Bailarín de apoyo» contra un número reducido de objetivos, lo que proporciona un aumento de daño de hasta un 60 % contra jefes solitarios. Habilidad adicional A6: Sombrero del teatro Alto Retrasa las acciones del enemigo un 30 % adicional al romper su resistencia, lo que prolonga el periodo de vulnerabilidad del «Super Break». Habilidad adicional A4: Shuffle Along Alta Aumenta la reducción de resistencia del impacto inicial de la habilidad en un 100 %, convirtiendo la habilidad en una herramienta de élite para romper escudos.

Materiales de ascensión de Trailblazer Harmony (ascensión máxima)

Material Total Instinto del Ladrón 12 Intriga del usurpador 13 La voluntad del conquistador 12 La enigmática Ectostella 50 Crédito 246 400

Materiales de «Harmony's Trace» de Trailblazer (Número máximo de trazas)

Material Total Nota del Firmamento 12 Sección celestial 54 Melodía celestial 105 Instinto de ladrón 28 El plan del usurpador 42 La voluntad del conquistador 42 Los males del pasado: el desastre del planeta Borehole 12 Las huellas del destino 5 Créditos 2 400 000

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Los mejores equipos de Trailblazer Harmony (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Trailblazer Harmony, el mejor equipo F2P y compañeros de equipo alternativos para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de Trailblazer Harmony

Mejor equipo de Trailblazer Harmony (general) Función Firefly DPS Pionero de Harmony Apoyo Ruan Mei Apoyo La Dahlia Apoyo

Este equipo premium es una de las mejores composiciones de «Super Break» de Honkai Star Rail. Firefly es el hipercarry principal de DPS, que impone la debilidad al fuego y se mueve a una velocidad hiperacelerada durante «Combustión completa» para activar múltiples instancias de «Super Break» por ciclo.

Ruan Mei aporta al equipo un enorme aumento del 50 % en la Eficacia de Rotura de Debilidades, PEN de RES de todos los tipos y retrasa la recuperación del enemigo con «Thanatoplum Rebloom».

El equipo lo completa The Dahlia, una poderosa multiplicadora estratégica específica para este arquetipo de equipo. Su zona permite al equipo infligir un daño de Super Break enorme incluso antes de que los enemigos tengan la debilidad totalmente rota.

El mejor equipo «Harmony» de Trailblazer para jugadores F2P

Mejor equipo «Trailblazer Harmony» (F2P) Función Xueyi DPS Pionera de Harmony Apoyo Asta Apoyo Gallagher Apoyo

En esta alineación tan accesible, Xueyi es la principal causante de daño. Su habilidad definitiva ignora los tipos de debilidad elemental para reducir la resistencia, y cuenta con un conjunto de habilidades innatas que se adapta directamente al efecto de ruptura.

Asta aporta mejoras vitales de Velocidad para todo el equipo y amplifica el daño de Fuego, lo que permite al equipo actuar con mayor frecuencia y romper los escudos más rápido. Gallagher cubre las necesidades de sostenibilidad mientras va mermando la Resistencia al Fuego y, básicamente, genera puntos de habilidad de sobra.

Las mejores alternativas para el equipo «Armonía de los Pioneros»

Boothill es un excelente causante de daño físico de «Break» contra un solo objetivo que destaca a la hora de dar caza a monstruos de élite y jefes. Su mecánica «Stand-off» obliga a los duelos individuales e inflige un daño físico de «Break» colosal, beneficiándose enormemente del efecto «Bailarín de apoyo» de «Trailblazer Harmony» para acabar con las barras de salud de los jefes.

Rappa es una de las mejores causantes de daño «Erudition Break» contra múltiples objetivos. En enfrentamientos con múltiples objetivos y desafíos por oleadas como «Pure Fiction», sus ataques de amplio alcance reducen la «Toughness» en todo el tablero y desencadenan cascadas de activaciones de «Super Break».

Lingsha es una excelente sustituta de cinco estrellas de «Abundance» para Gallagher. Su bestia de incienso invocada, Fuyuan, elimina continuamente los efectos negativos y lanza frecuentes ataques de Fuego de área de efecto que infligen vulnerabilidad a «Break» y desencadenan repetidos golpes de «Super Break».

7 de marzo: «La caza» (Imaginaria) es una buena opción de sub-DPS gratuita. Al designar a un Maestro como Gallagher o Lingsha con su habilidad, obtiene cargas aceleradas, proporciona mejoras de velocidad al equipo y lanza frecuentes ataques básicos potenciados que reducen drásticamente la resistencia de Imaginary junto con «Trailblazer Harmony».

Eidolones de «Harmony, la Pionera»: cuáles merecen la pena

Dado que «Armonía de los Pioneros» es una unidad gratuita de la historia, sus seis eidolones se obtienen a través de la exploración del juego, las recompensas de «La ofrenda de Clockie» y el avance en la historia.

Eidolones Rentabilidad de la inversión (en tiempo) Explicación E1: El mejor asiento de la sala Alta Recupera 1 punto de habilidad tras usar la habilidad por primera vez en combate, lo que facilita las rotaciones iniciales de turnos del equipo. E2: Fuga de Rainbowwalk Alto Otorga un aumento del 25 % en la tasa de regeneración de energía durante 3 turnos al inicio de la batalla, lo que garantiza un rápido acceso a la habilidad definitiva en el primer turno. E3: Sanatorio para el descanso Notas Media Aumenta en 2 los niveles de las habilidades y talentos, lo que ofrece mejoras escalares sólidas en el daño y la generación de energía. E4: Paloma con sombrero de copa Máximo Aumenta el efecto de ruptura de todos los compañeros de equipo en un 15 % del efecto de ruptura personal de «Armonía pionera», lo que proporciona una mejora escalar masiva para todo el equipo. E5: El poema favorece los ritmos de antaño Medio Aumenta el nivel de la habilidad definitiva en 2 y el ataque básico en 1, potenciando la mejora base del efecto de ruptura de «Bailarina de apoyo». E6: Mañana, descansa bajo los focos Máximo Añade 2 impactos rebotantes adicionales a la habilidad (7 impactos en total), lo que inflige un enorme daño de 150 a la Resistencia y maximiza la regeneración de Energía personal.

Para aquellos que busquéis grandes avances en potencia, el Eidolón 4 proporciona el mayor impulso ofensivo para todo el equipo, ya que comparte una parte del enorme efecto de ruptura de «Armonía de los Pioneros» con toda la escuadra. Eidolon 6 eleva su daño personal de Resistencia hasta convertirlo en una de las habilidades más letales contra los escudos de todo el juego, por lo que sin duda merece la pena desbloquearlo lo antes posible.

Veredicto: ¿Merece la pena desarrollar a Trailblazer Harmony2026?

Trailblazer Harmony es una de las unidades que más merece la pena desarrollar en Honkai Star Rail. Como uno de los mejores facilitadores del arquetipo «Super Break», puede convertir incluso a personajes de cuatro estrellas fácilmente accesibles en formidables infligidores de daño, al tiempo que permite a unidades de primera categoría como Firefly y Boothill alcanzar su máximo rendimiento en combate.

Clasificación por niveles de Trailblazer Harmony Valoración general S Clasificaciones en fase final Memoria del Caos: S



Ficción Pura: A



Sombra Apocalíptica: S

Dado que son totalmente gratuitos y que sus seis Eidolones se pueden obtener mediante la exploración de Penacony y el avance en las estatuas de Clockie, crear a la Pionera Harmony es prácticamente una decisión obvia una vez que desbloqueas la forma.

Si quieres superar el contenido de alto nivel del final del juego con una velocidad y una consistencia inigualables, invertir tus recursos en la mejor configuración de «Trailblazer Harmony» debería ser una de tus prioridades en cuanto los consigas.

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