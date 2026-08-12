Das beste Project Zomboid-Server-Hosting im Jahr 2026: Umfassender Vergleich

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In Projekt Zomboid… der erste Schritt, um die Apokalypse gemeinsam mit Freunden zu überstehen, besteht darin, das Beste zu finden Projekt Zomboid Webhosting-Anbieter.

Erstellt vonThe Indie Stone, Projekt Zomboid ist kein Leichtgewicht. Angesichts der komplexen Spielmechaniken und der schieren Menge an Mods aus dem Steam Workshop brauchst du ordentliche Hardware, damit eine Multiplayer-Partie nicht zu einer Rutschpartie wird.

Auch wenn du das Spiel selbst hosten kannst, ist ein dediziertes Hosting zuverlässiger. Wenn du das Spiel selbst hostest, muss dein PC rund um die Uhr laufen, und du musst dich um die Portweiterleitung kümmern. Außerdem führt der gleichzeitige Betrieb des Spiel-Clients und der Workshop-Mods oft zu Leistungsproblemen und Verzögerungen.

Das beste Server-Hosting finden für Projekt Zomboid Da es um mehr geht als nur um einen kurzen Preisvergleich, erläutert dieser Leitfaden unsere Testmethode, unsere Top-Empfehlungen für verschiedene Anwendungsfälle, die Serveranforderungen und alles Weitere, was Sie für Ihre Entscheidung benötigen.

Unsere Top-Empfehlungen für das beste Server-Hosting für Projekt Zomboid

Es gibt vieleProjekt Zomboid Es gibt eine Vielzahl von Dedicated-Server-Hosting-Angeboten zur Auswahl. Diese Top-Empfehlungen sind jedoch derzeit die besten Optionen. Jedes Angebot eignet sich für unterschiedliche Anwendungsfälle und bietet hervorragende Funktionen und Leistung speziell für Projekt ZomboidHosting.

Shockbyte – Am bestenProjekt Zomboid Server-Hosting insgesamt, mit einem ausgezeichneten Ruf, erstklassiger Hardwarequalität und einer breiten globalen Abdeckung, einschließlich des asiatisch-pazifischen Raums. Apex Hosting– Am bestenProjekt Zomboid Server-Hosting für Einsteiger – dank einfacher Einrichtung, benutzerfreundlichem Control Panel und 7-tägiger Geld-zurück-Garantie. ScalaCube – Am bestenProjekt Zomboid Server-Hosting für Skalierbarkeit, mit RAM-basierten Tarifen von 3 GB bis 32 GB, um schnell wachsenden Gruppen gerecht zu werden. GTXGaming – Am besten geeignet für individuelle Anpassungen Projekt Zomboid Hosting – Dank übersichtlicher Tarifoptionen finden Sie ganz einfach das passende Angebot für Ihre Anforderungen. PiWelches Hosting– Am besten bewertetProjekt Zomboid Ein Server-Hosting-Anbieter, der sich durch eine hervorragende Trustpilot-Bewertung für seine Seriosität sowie durch einen zuverlässigen Kundensupport auszeichnet. Datenhost – Leistungsstarke Hardware für Projekt Zomboid, ausgestattet mit leistungsstarker Hardware, darunter AMD Ryzen 9-CPUs und 16 GB RAM pro Server. Nitrierung – Am besten geeignet für flexible Projekt Zomboid Server-Abrechnung mit sowohl Prepaid- als auch Abonnement-Optionen, wodurch es sich für Gelegenheitsspieler eignet. Moderator Havoc– Am bestenProjekt Zomboid Server-Hosting, das auf Zuverlässigkeit setzt – mit einer 100-prozentigen Verfügbarkeitsgarantie und einer sehr schnellen durchschnittlichen Reaktionszeit des Supports von 10 Minuten. GPortal – Der beste Spezialist Projekt Zomboid Server-Host, der als weltweit größter Host für das Spiel mit mehrstufigem DDoS-Schutz vermarktet wird. Gravel-Host– Das beste Preis-Leistungs-VerhältnisProjekt Zomboid Server-Hosting mit einem Monatsabo für 3,99 $, was es zu einer hervorragenden Wahl für kleine Gruppen mit sehr begrenztem Budget macht.

Um mehr über diese Top-Angebote zu erfahren Projekt Zomboid Wenn Sie auf der Suche nach Server-Hosting-Anbietern sind, lesen Sie den folgenden vollständigen Leitfaden, der auch übersichtliche Tabellen zum einfachen Vergleich enthält.

So haben wir diese „Projekt Zomboid“-Serveranbieter getestet

Um das Beste zu finden Projekt Zomboid Webhosting, Wir haben praktische Tests durchgeführt. Wir haben verschiedene Tarife bei unterschiedlichen Anbietern gebucht und die Einrichtungszeiten, die Installation von Workshop-Mods sowie die Speicherstabilität gemessen. Außerdem haben wir den Kundensupport kontaktiert, um zu testen, wie schnell und hilfsbereit die Mitarbeiter reagieren, wenn Probleme auftreten.

Wir haben nur Unternehmen mitProjekt Zomboid Webseiten zum Thema Dedicated-Server-Hosting. Generische VPS-Anbieter wurden ausgeschlossen, um sicherzustellen, dass jeder hier aufgeführte Host für die besonderen Anforderungen dieses ressourcenintensiven Survival-Spiels optimiert ist.

Zu unseren wichtigsten Kriterien gehörten die Unterstützung von Mods per Mausklick und uneingeschränkter Zugriff auf die Konfigurationsdateien. Da das Spiel für das Spielen mit Mods mindestens 4 GB RAM benötigt, haben wir den besten Projekt Zomboid Server-Hosting-Anbieter mit hoher RAM-Zuweisung sowie NVMe-SSD-Speicher. Wir haben außerdem überprüft, dass Jeder Host bietet planmäßige Neustarts an um das Problem der Speicherlecks im Spiel zu beheben.

Wir haben über 15 Anbieter getestet, um das unserer Meinung nach beste Server-Hosting für Projekt Zomboid – zehn Optionen, die von preisgünstigen Angeboten bis hin zu Premium-Angeboten reichen und jeweils auf transparente Preisgestaltung, zuverlässige Mod-Verwaltung und eine aktive Community geprüft wurden. Spieler, die ebenfalls auf der Suche nach dem am bestenUnturned Webhosting Sie werden feststellen, dass mehrere dieser Anbieter in der Lage sind, beide Zombie-Survival-Titel zu hosten, obwohl sich unsere Bewertung ausschließlich auf Projekt ZomboidLeistung.

Die besten Hosting-Plattformen für „Projekt Zomboid“-Server im Test

Das BesteProjekt Zomboid Ein Server-Hosting-Angebot muss über ausreichend RAM, eine einfache Unterstützung für Workshop-Mods sowie vollen Zugriff auf die Serverkonfigurationsdateien verfügen. Leistungsstarke Hardware (wie NVMe-Speicher), eine transparente Preisgestaltung und ein zuverlässiger Kundensupport sind ebenfalls unerlässlich. Auf der Grundlage unserer umfassenden Praxistests haben wir die 10 Projekt Zomboid Die unten aufgeführten Anbieter von Dedicated-Server-Hosting erfüllen diese Standards und zeichnen sich durch ihre Leistung, ihre Funktionen und ihr Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

1. Shockbyte [Das beste Projekt-Zomboid-Server-Hosting insgesamt]

Shockbyte ist die erste Wahl für das Beste Projekt Zomboid Server-Hosting, vor allem dank seiner hervorragende Hardware-Qualität. Die Server sind mit leistungsstarken AMD-Prozessoren bis hin zum EPYC 4465P ausgestattet. In Kombination mit NVMe-SSDs eignen sie sich daher perfekt für die Ausführung ressourcenintensiver Workshop-Mods.

Die Tarife beginnen bei 9,99 $ pro Monat, mit Rabatte bei vierteljährlicher und jährlicher Abrechnung. Außerdem erhalten Sie eine 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie, die Sie selbst in Anspruch nehmen können, ohne ein Ticket erstellen zu müssen. Dies Projekt Zomboid Der Anbieter von Dedicated-Server-Hosting bietet eine Verfügbarkeit von 99,9 Prozent und eine breite Abdeckung mit zahlreichen Standorten in Nordamerika, Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Shockbyte bietet Support rund um die Uhr und außerdem zeichnet sich durch seine Sicherheitsleistungen im Bereich DDoS-Schutz aus und automatische Backups. Wenn Sie das beste Server-Hosting für Projekt Zomboid Mit erstklassiger Hardware und einem ausgezeichneten Ruf entscheiden Sie sich für Shockbyte.

Vorteile Nachteile ✅ Verwendet hochwertige Hardware ✅ Über 10 Standorte weltweit ✅ Rabatte bei vierteljährlicher/jährlicher Abrechnung ✅ Bequeme Selbstbedienungsoption für Rückerstattungen ❌ Die Hilfsbereitschaft des Supports kann schwanken ❌ Verlängerungen sind von der Geld-zurück-Garantie ausgeschlossen ❌ Zu wenig Arbeitsspeicher beim Einstiegstarif ❌ Langsamer Support zu Stoßzeiten

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2. Apex Hosting [Das beste Projekt Zomboid-Server-Hosting für Anfänger]

Für Anfänger, die sich darüber informieren möchten, wie man ein Projekt ZomboidServer,Apex Hosting ist die beste Option. Es macht die gesamte Einrichtung einfach und verfügt über mehr als 10 Standorte weltweit, darunter Tokio und Mumbai. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine 7-tägige Geld-zurück-Garantie, die Neulingen im Bereich Server-Hosting mehr Sicherheit gibt, bevor sie sich für ein reguläres Abonnement entscheiden.

Wenn Sie mehr Leistung für Ihr Projekt Zomboid Wenn Sie sich für Dedicated-Server-Hosting interessieren, sollten Sie sich die EX-Serie ansehen, die im ersten Monat ab 53,99 $ erhältlich ist. Dieses Paket umfasst 16 GB RAM, vier dedizierte vCores und eine dedizierte IP-Adresse, was es ideal für eine große Modding-Community mit über 40 Spielern.

Apex Hostingaußerdembietet Support rund um die Uhr. Für Anfänger, die auf der Suche nach dem Besten sind Projekt Zomboid Server-Hosting – das ist ein großer Vorteil, da sie eher auf Probleme stoßen und Fragen stellen als erfahrenere Nutzer.

Erwähnenswert ist auch – falls Sie sich schon einmal mit dem am bestenTerraria Webhosting, Apex Hosting taucht auch dort auf, was viel darüber aussagt, wie vielseitig und zuverlässig es in verschiedenen Spielen ist.

Vorteile Nachteile ✅ Einfache Einrichtung ✅ Zuverlässiger Kundensupport rund um die Uhr ✅ Schneller NVMe-Speicher ✅ Automatische Backups ❌ Höhere Preise nach dem ersten Monat ❌ Begrenztes 7-Tage-Rückgaberecht ❌ Bei Standardtarifen wird eine gemeinsam genutzte CPU verwendet ❌ Zu wenig Arbeitsspeicher beim Einstiegstarif

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3. ScalaCube [Das beste Projekt Zomboid-Server-Hosting für Skalierbarkeit]

ScalaCube ist der beste Server-Hosting-Anbieter für Projekt Zomboid das mit Ihrer wachsenden Community Schritt halten kann. Ab 3 GB bietet eine große Auswahl an RAM-Optionen die bei sehr großen öffentlichen Servern bis zu 32 GB betragen.

Ähnlich wie bei den anderen Top-Optionen, auf die Sie stoßen, wenn Sie sich mit dem Thema Webhosting beschäftigen Projekt ZomboidServer, diesProjekt Zomboid Der Anbieter von Dedicated-Server-Hosting bietet zahlreiche nützliche Funktionen. Zu den Leistungen gehören uneingeschränkter FTP-Zugriff, einfache Mod-Unterstützung, zuverlässiger DDoS-Schutz und ein Ticket-Support rund um die Uhr.

Zwar ist das Einstiegsangebot etwas teuer, ScalaCubeist das BesteProjekt Zomboid Server-Hosting für Administratoren, die mit einem raschen Wachstum ihrer Spielergemeinschaft rechnen. Mit an über 10 Standorten weltweitSo kannst du einen Server in der Nähe deiner Spieler finden, um die Latenz gering zu halten.

Vorteile Nachteile ✅ Umfangreiche RAM-basierte Tarife ✅ Alle Tarife beinhalten DDoS-Schutz ✅ Einfache Mod-Unterstützung ✅ Über 10 Serverstandorte weltweit ❌ Teurer Einstiegstarif ❌ Uneinheitliche Reaktionszeiten des Supports ❌ Eingeschränkte Live-Chat-Funktion ❌ Für fortgeschrittene Nutzer könnte das Bedienfeld etwas zu einfach sein

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4. GTXGaming [Am besten geeignet für anpassbares „Projekt Zomboid“-Hosting]

Bekannt als das britische top Bergbau, HandwerkServer-Host, GTXGaming bietet individuell anpassbare Tarife für Projekt Zomboid, mitPreismodifikatoren löschen, im Gegensatz zu einigen der besten Projekt Zomboid Server-Hosting-Anbieter. Alle Tarife umfassen 100 GB NVMe-Speicherplatz und über 10 Standorte weltweit. Wenn Sie für ein ganzes Jahr im Voraus bezahlen, können Sie bis zu 15 Prozent auf Ihre Gesamtrechnung sparen.

Schon das Einstiegspaket bietet 8 GB RAM, sodass Ihr Server von Anfang an reibungslos läuft, selbst mit ein paar Mods. Außerdem Zugang zu einem praktischen Aufgabenplaner erhalten mit dem Sie Backups, Neustarts und Dampf Updates sowie weitere Vorteile wie DDoS-Schutz und eine Verfügbarkeit von 99,7 Prozent.

GTXGaming ist ein großer Name in Bergbau, Handwerkund zweifellos eines der besten Projekt Zomboid Server-Hosting-Anbieter – aber es belegt auch den ersten Platz bei ARK-Server-Hosting, was wirklich beeindruckend ist. Allerdings gibt es einen kleinen Haken: Das Rückgabefenster ist extrem kurz. Du hast nur 24 Stunden Zeit, was sich vielleicht etwas einschränkend anfühlt, vor allem, wenn man gerade erst anfängt.

Vorteile Nachteile ✅ Einfach anpassbare Tarife ✅ Großer NVMe-Speicher bei allen Tarifen ✅ Über 10 Serverstandorte weltweit ✅ Geplante Neustarts/Backups ❌ Sehr eingeschränkte Rückerstattungsbedingungen ❌ Geringere Verfügbarkeit als andere Top-Anbieter ❌ Wechselkursschwankungen des britischen Pfunds ❌ Der Support kann unzuverlässig sein

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5. Pine Hosting [Das am besten bewertete Hosting für Projekt Zomboid-Server]

Zu den bestenProjekt Zomboid die hier aufgeführten Server-Hosting-Anbieter, Pine Hostinghat dieHöchste Bewertung auf Trustpilot mit einer Bewertung von 4,9 von 5. Dank einer Verfügbarkeitsgarantie von 99,99 Prozent und einem leistungsstarken DDoS-Schutz sorgt es dafür, dass Ihr Server rund um die Uhr sicher und online bleibt.

Die Tarife basieren auf Slots und bieten eine dedizierte CPU-Zuweisung von bis zu 300 Prozent, was sie zu einer idealen Projekt Zomboid Dediziertes Server-Hosting für modifizierte Server. Sie können Unglaubliche Rabatte, wenn Sie sich für längere Laufzeiten entscheiden, mit bis zu 30 Prozent Rabatt bei jährlicher Zahlung.

Pine Hosting enthält praktische Tools für eine einfache Serververwaltung, einschließlich eines Mod-Installationsprogramms für Workshop und eines Task-Schedulers. Es ist ein heißer Anwärter auf den Titel des besten Server-Hostings für Projekt Zomboid bei Spielern, denen Kundenservice wichtig ist, und bietet rund um die Uhr Unterstützung, die sowohl schnell als auch wirklich hilfreich ist.

Vorteile Nachteile ✅ Auf Trustpilot sehr gut bewertet ✅ Dedizierte CPU-Zuweisung ✅ Sehr zuverlässiger Support rund um die Uhr ✅ Großer Rabatt bei jährlicher Zahlung ❌ Eingeschränkte Rückerstattungsrichtlinie ❌ Weniger Standorte als andere Top-Anbieter ❌ Das Preismodell kann die Flexibilität einschränken ❌ Relativ geringe Stichprobengröße bei den Trustpilot-Bewertungen

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6. Datenhost [Die leistungsstärkste Hardware für Projekt Zomboid]

DatenhostAngebotehervorragende Verarbeitungsqualität durch den Einsatz von AMD Ryzen 9 7950X3D-CPUs und DDR5-RAM, was ihn zum besten macht Projekt Zomboid Server-Hosting für Nutzer, die Spitzenleistung wünschen, sowie für Spieler, die zudem auf der Suche nach einem ein hervorragender Server-Host für Palworld.

JederProjekt Zomboid Das Angebot umfasst 16 GB RAM und eine unbegrenzte Anzahl an Spielerplätzen, wobei der Jahresvertrag einen enormen Rabatt bietet, der den monatlichen Preis um etwa die Hälfte senkt. Außerdem erhalten Sie ein 14-tägiges Rückgaberecht, was deutlich länger ist als bei den anderen Anbietern für das beste Server-Hosting für Projekt Zomboid die üblicherweise angeboten werden. So haben Sie reichlich Zeit, sowohl die Leistung als auch die Zuverlässigkeit des Supports zu testen.

Datenhost ist ebenfalls eine gute Wahl, wenn Sie eine flexiblere Lösung benötigen Projekt Zomboid Dedicated-Server-Hosting für weltweit tätige Unternehmensgruppen. Es bietet eine sofortige Serververlagerung, wodurch Sie Ihren Server ganz einfach in verschiedene Regionen weltweit verlegen können, von Nordamerika bis zum asiatisch-pazifischen Raum.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragende Hardware-Qualität ✅ Sofortige Serververlagerung ✅ Unbegrenzte Anzahl an Spielerplätzen ✅ Erheblicher Rabatt bei jährlicher Zahlung ❌ Die Benutzeroberfläche kann anfangs verwirrend sein ❌ Begrenzte Skalierungsoptionen für den Arbeitsspeicher ❌ Kein Live-Chat ❌ Wechselkursschwankungen des Euro

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7. Nitrierung [Die beste Lösung für die flexible Abrechnung von Projekt Zomboid-Servern]

Nitrierung ist eine äußerst renommierte Marke, die sich von anderen Top-Anbietern abhebt und zu den besten zählt Projekt Zomboid Server-Hosting mit seinen flexiblen Abrechnungsmodellen. Es bietet sowohl Prepaid- als auch Abonnement-Abrechnung an, was es ideal für Gelegenheitsspieler macht, die einen Server mieten möchten, ohne sich langfristig binden zu müssen.

Die Tarife beginnen bei 6,59 $ für 30 Tage mit vier Plätzen. Selbst mit dem Einstiegstarif bietet dies Projekt Zomboid Dedicated-Server-Hosting bietet Ihnen Vorteile wie tägliche Backups, starken DDoS-Schutz und eine umfassende Serviceabdeckung für Gaming mit geringer Latenz. Wenn Sie lernen möchten, wie man einen Server hostet Projekt Zomboid auf dem Server spielen und auch andere Spiele spielen, kannst du auf einem Server bis zu fünf verschiedene Spiele installieren und jederzeit zwischen ihnen wechseln.

Eine ausgezeichnete Wahl für das beste Server-Hosting für Projekt Zomboid, Nitrierung bietet eine Verfügbarkeit von 99,9 Prozent und Kundensupport per E-Mail oder Chat. Außerdem erhalten Sie auf Ihre erste Bestellung eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie, sodass Sie die Leistung und den Service insgesamt ohne großes Risiko testen können.

Vorteile Nachteile ✅ Abrechnungsoptionen für Prepaid- und Abonnement-Tarife ✅ Tägliche Backups ✅ Starker DDoS-Schutz ✅ Einfacher Spielwechsel ❌ Das Rückgaberecht gilt nur für Ihre erste Bestellung ❌ Uneinheitlicher Kundensupport ❌ Begrenzte Hardware-Transparenz ❌ Die Benutzeroberfläche wirkt etwas veraltet

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8. Moderator Havoc [Das beste Projekt Zomboid-Server-Hosting in Sachen Zuverlässigkeit]

Wenn Zuverlässigkeit und Kundenservice für Sie an erster Stelle stehen, Moderator Havocist das BesteProjekt Zomboid ein Server-Hosting-Angebot, das in diesen Bereichen herausragende Leistungen erbringt. Es bietet eine Verfügbarkeit von 100 Prozent, abgesichert durch eine Gutschriftregelung in Höhe von 5 Prozent der monatlichen Gebühren pro Stunde Ausfallzeit (bis zu 100 Prozent). Darüber hinaus verfügt es über einen schnellen Support mit einer durchschnittliche Bearbeitungszeit von 10 Minuten oder wenigerund ist einzuverlässigRuheServer-Hostebenfalls.

Moderator Havoc bietet slotbasierte Tarife ab 12 $ pro Monat für acht Slots an. Es gibt 10 Tarife zur Auswahl, wobei die höheren Stufen günstigere Preise pro Slot bieten. Bei Ihrem ersten Kauf bei diesem Projekt Zomboid Beim Dedicated-Server-Hosting erhalten Sie eine 72-stündige Geld-zurück-Garantie.

Für Administratoren, die eine garantierte Verfügbarkeit und eine schnelle Bearbeitung von Supportanfragen benötigen, Moderator Havoc ist die erste Wahl für das beste Server-Hosting für Projekt Zomboid. Esbietet nützliche Tools für die Serververwaltung, darunter die Ein-Klick-Installation von Workshop, der Dateimanager, externe Backups und der Protokoll-Viewer.

Darüber hinaus, Moderator Havocist ebenfalls unter den Top 3 unserer am bestenValheim Webhosting Auswahlmöglichkeiten, was nur noch einmal unterstreicht, wie zuverlässig es in verschiedenen Survival-Spielen ist.

Vorteile Nachteile ✅ Schnelle Reaktionszeit des Supports ✅ 100-prozentige Verfügbarkeitsgarantie ✅ Über 10 Standorte weltweit ✅ Tools zur einfachen Installation von Mods ❌ Keine garantierte RAM-Kapazität pro Steckplatz ❌ Eingeschränkte Rückerstattungsrichtlinie ❌ Kein Live-Chat ❌ Nur an ausgewählten Standorten im asiatisch-pazifischen Raum

★ Das beste Projekt-Zomboid-Server-Hosting in Sachen Zuverlässigkeit Moderator Havoc Probieren Sie Host Havoc aus

9. GPortal [Der beste spezialisierte Projekt-Zomboid-Server-Host]

Als das größte der Welt vermarktet Projekt ZomboidGastgeber,GPortal bietet eine speziell für das Spiel optimierte Plattform. Sie umfasst einen mehrschichtigen DDoS-Schutz durch Bulwark und Corero sowie eine Verfügbarkeitsgarantie von 99,9 Prozent und einen Ticket-Support rund um die Uhr. Die Einrichtung ist fast im Handumdrehen erledigt, mit dem du dich sofort in die Zombie-Apokalypse stürzen kannst.

RAM-basierte Tarife beginnen bei etwa 10,09 $ für 30 Tage. GPortal ist auch das Beste Projekt Zomboid Server-Hosting für Gelegenheitsspieler, die einen professionellen Server für eine kurze Wochenendsession ohne monatliche Verpflichtung nutzen möchten, dank des günstige 3-Tages-Mietoption.

JederGPortal Das Paket umfasst 50 GB Speicherplatz für Backups und Zugang zu mehr als 10 Standorten in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Mit nur 72 Stunden ist das Rückerstattungsfenster im Vergleich zu anderen Top-Empfehlungen für das beste Server-Hosting Projekt Zomboid.

Für alle, die sich auch anderen Survival-Spielen zuwenden und auf der Suche nach dem am bestenConan ExilesWebhosting, denken Sie daran, dass GPortal landet ebenfalls unter unseren Top 3, es lohnt sich also auf jeden Fall, einen Blick darauf zu werfen.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragender DDoS-Schutz ✅ Günstige 3-Tages-Mieten ✅ Schnelle Ersteinrichtung ✅ Über 10 Serverstandorte weltweit ❌ Der PZ-Server ist auf 32 Spielerplätze begrenzt ❌ Die Qualität des Supports kann schwanken ❌ Kein Live-Chat-Support ❌ Eingeschränkte Rückerstattungsrichtlinie

★ BESTER SPEZIALISIERTER PROJECT ZOMBOID-SERVER-HOST GPortal Probieren Sie GPortal aus

10. Gravel-Host [Das günstigste Hosting für Projekt Zomboid-Server]

Gravel-Hostist das BesteProjekt Zomboid Eine Server-Hosting-Option für preisbewusste Spieler, die zudem als GedankeBergbau, HandwerkServer-Host. Benannt nachProjekt Zomboid Gegenstände wie Brecheisen und Katana, die Die Tarife beginnen bereits bei 3,99 $ pro Monat. Schon mit diesem Einstiegsangebot erhalten Sie 4 GB RAM und 25 GB NVMe-Speicher, womit Sie einen voll funktionsfähigen Server für eine kleine Gruppe betreiben können.

Trotz der günstigen Preise, Alle Tarife bieten tolle Funktionen wie unbegrenzte Spielerplätze, einen integrierten Firewall-Manager und Backups für mehr als drei Monate. Außerdem erhalten Sie eine 72-stündige Geld-zurück-Garantie, allerdings nur beim ersten Kauf – ähnlich wie bei den Rückerstattungsrichtlinien vieler anderer Anbieter.

Gravel-Host verfügt über Server in Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Als einer der besten Projekt Zomboid Server-Hosting-Anbieter, bietet es außerdem Voller Dateizugriff zur Anpassung deines Spiels und einen starken DDoS-Schutz, um Angreifer fernzuhalten.

Vorteile Nachteile ✅ Sehr günstiger Einstiegspreis ✅ Zuverlässiger DDoS-Schutz ✅ Unbegrenzte Anzahl an Spielerplätzen ✅ Integrierter Firewall-Manager ❌ Begrenzte Support-Möglichkeiten ❌ Verwendet DDR4 statt DDR5 ❌ Restriktive Rückerstattungsbedingungen ❌ Uneinheitliche Reaktionszeiten des Supports

★ Das günstigste Projekt: Zomboid-Server-Hosting Gravel-Host Probieren Sie Gravel Host aus

Anbieter-Vergleichstabelle

Funktion Shockbyte Apex Hosting ScalaCube GTXGaming Pine Hosting Datenhost Nitrierung Moderator Havoc GPortal Gravel-Host Startpreis 9,99 $ pro Monat 5,99 $ im ersten Monat 16 Dollar pro Monat 12,82 $ pro Monat 11,50 $ pro Monat 17,37 $ pro Monat 6,59 $ pro Monat 12 Dollar pro Monat 10,09 $ pro Monat 3,99 $ pro Monat Preismodell pro GB RAM pro GB RAM pro GB RAM Für Spielautomaten Hybrid Pauschalpreis Für Spielautomaten Für Spielautomaten pro GB RAM pro GB RAM Rückgabefrist 72 Stunden 7 Tage 7 Tage 24 Stunden 48 Stunden 14 Tage 14 Tage 72 Stunden 72 Stunden 72 Stunden Trustpilot-Bewertung 3,8/5 (über 10.000) 4,6/5 (über 8.000) 4,5/5 (über 4.700) 4,7/5 (über 1.300) 4,9/5 (über 700) 4,6/5 (über 300) 3,9/5 (über 7.400) 4,7/5 (über 1.500) 4,5/5 (über 2.800) 4,6/5 (über 900) Serverstandorte 10+ weltweit 10+ weltweit 10+ weltweit 20+ weltweit 8 weltweit 20+ weltweit 8+ weltweit 10+ weltweit 10+ weltweit 10+ weltweit Support-Zeiten rund um die Uhr rund um die Uhr rund um die Uhr rund um die Uhr rund um die Uhr Nicht angegeben rund um die Uhr rund um die Uhr rund um die Uhr rund um die Uhr Am besten geeignet für Gesamtbester Anfänger Skalierbarkeit Individuell anpassbare Tarife Am besten bewertet Beste Hardware Flexible Abrechnung Zuverlässigkeit PZ-Spezialist Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis

Alle Preise und Leistungen sind direkt von der offiziellen Website des jeweiligen Anbieters bezogen und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die Preise sind in USD angegeben, sofern nicht anders vermerkt. Die Geld-zurück-Garantien einiger der besten Projekt Zomboid Webhosting-Anbieter beschränken sich in der Regel auf den Erstauftrag.

Vergleich der Funktionen beim Projekt Zomboid-Server-Hosting

Spielserver-Hosting-Dienste bieten oft eine lange Liste an Funktionen. Aber für Projekt Zomboid Beim Dedicated-Server-Hosting sind folgende Funktionen besonders wichtig: RAM-Zuweisung (Mod-Stabilität), geplante Neustarts (Verwaltung von Speicherlecks), NVMe-Speicher (schnelleres Laden von Mods beim Start) und Ein-Klick-Installationen aus dem Workshop. Achten Sie bei der Suche nach einem Hosting-Anbieter zuerst auf diese Punkte. Projekt ZomboidServer

Funktion Shockbyte Apex Hosting ScalaCube GTXGaming Pine Hosting Datenhost Nitrierung Moderator Havoc GPortal Gravel-Host Workshop-Mod-Unterstützung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Workshop mit einem Klick installieren ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Zugriff auf benutzerdefinierte Serverkonfigurationen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ NVMe-SSD-Speicher ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ DDoS-Schutz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Automatische Backups ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Geplante Neustarts / Aufgaben ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Kostenlose Subdomain ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Live-Chat-Support rund um die Uhr ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ Spielwechsel ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ Eigene PZ-Hosting-Seite ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Prepaid (ohne Vertrag) ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ Geld-zurück-Garantie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Kostenlose Servermigration ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Unbegrenzte Spielerplätze ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓

Die Verfügbarkeit der Funktion ist basierend auf offiziellen Websites und Dokumentationenzu den bestenProjekt Zomboid Server-Hosting. Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels.

Mindestanforderungen an den Server für Projekt Zomboid

Obwohl man get Projekt Zomboidkostenlos, es gibt jedoch weiterhin Serveranforderungen, die hängt davon ab, wie du spielst und steigen erheblich an, wenn mehrere Mod-Pakete gleichzeitig ausgeführt werden. Insbesondere große Mod-Sammlungen können den RAM-Verbrauch auf einem stark ausgelasteten Server auf über 16 GB treiben, selbst wenn Sie die beste Projekt Zomboid Webhosting.

Projekt Zomboid Server neigen bei langen Sitzungen zu Speicherlecks. Um die Stabilität auf einem modifizierten Server zu gewährleisten, sollten Sie Automatische Neustarts alle sechs bis zwölf Stunden planen. Dieser einfache Schritt beugt Leistungsproblemen und Abstürzen vor, die durch einen zu langen Spielbetrieb verursacht werden.

Auch der Speicherplatz ist wichtig für das beste Server-Hosting für Projekt Zomboid, da umfangreiche Mod-Pakete über 10 GB Speicherplatz beanspruchen können. Eine NVMe-SSD wird dringend empfohlen im Vergleich zu herkömmlichen SSDs oder HDDs für eine flüssigere Leistung.

Einrichtung / Anwendungsfall RAM CPU Lagerung Anmerkungen Vanilla (2–8 Spieler) 4–8 GB Quad-Core (2,5+ GHz) 10–15 GB Ein deutlich geringerer Arbeitsspeicher kann zu Instabilität führen Kleine Gruppe + Mods (2–15 Spieler) 6–10 GB Quad-Core (3,0+ GHz) 15–30 GB Für schnelles Laden von Mods wird eine NVMe-SSD empfohlen Community-Server (15–30 Spieler) 10–16 GB Quad-Core (3,5+ GHz) zwanzig bis vierzig Gigabyte Mehrere Mod-Packs + große Kartenbereiche; planmäßige Neustarts alle 6–12 Stunden empfohlen Großer Modded-Server (30–64 Spieler) 16–24 GB Sechs-Kern 30–80 GB Umfangreicher Mod-Stack für den Heavy-Workshop; Speicherlecks in PZ verschlimmern sich mit zunehmender Laufzeit, automatischer Neustart erforderlich Maximal (64+ Spieler mit Mods) 20–32 GB Ryzen 9 / EPYC 50–100 GB DDR5 und NVMe spielen in dieser Größenordnung eine wichtige Rolle

Die aufgeführten Mindestanforderungen gelten für die aktuelle Version des Spiels (Build 42) zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels. Bei der Wahl der besten Projekt Zomboid Server-Hosting: Wählen Sie immer ein Paket mit genügend Spielraum für zukünftige Anpassungen und Erweiterungen.

So wählen Sie den richtigen Host für Ihren Projekt Zomboid-Server aus

Es gibtviele Faktoren, die es zu berücksichtigen giltfür das BesteProjekt Zomboid Server-Hosting. Die wichtigsten Aspekte, auf die man achten sollte, sind jedoch die RAM-Zuweisung, die Unterstützung von Workshop-Mods, die Serverstandorte, das Preismodell, die Einstellungen für den automatischen Neustart und die Rückerstattungsrichtlinien. Überprüfen Sie diese Punkte zuerst, wenn Sie sich damit befassen, wie man einen Projekt Zomboid Server, bevor Sie sich die gesamte Liste der Funktionen ansehen.

RAM-Anforderungen

Projekt Zomboid is eines der RAM-intensivsten Survival-Spiele, mit den besten Projekt Zomboid Server-Hosting, das selbst für eine einfache Konfiguration mindestens 4–8 GB benötigt. Zum Vergleich: ein Bergbau, Handwerk Der Server läuft bereits mit nur 1–2 GB RAM – das ist eines der ersten Dinge, die man bei der Recherche erfährt Wie man eineBergbau, HandwerkServer.

Ein wichtiger Punkt, den man bei der Prüfung der Hosting-Möglichkeiten beachten sollte Projekt Zomboid Der Grund dafür ist, dass Workshop-Mod-Pakete besonders ressourcenintensiv sind. Diese hohe Auslastung bedeutet, dass Ihr Projekt Zomboid Dediziertes Server-Hosting benötigt viel Kopffreiheit damit du mit deiner Überlebensgruppe Schritt halten kannst, während sie wächst und die Umgebung erkundet.

Denk daran, dass das Spiel auch bekannte Probleme mit Speicherlecks. Server, die länger als 12 Stunden laufen, können instabil werden. Deshalb ist es wichtig, das beste Server-Hosting für Projekt Zomboid dazu gehören auch geplante automatische Neustarts.

Unterstützung für Mods im Steam Workshop

Das BesteProjekt Zomboid Server-Hosting vereinfacht das Modding auf zwei Arten. Die meisten Hosts bieten eine einfache Installation an unter Verwendung von Workshop-IDs. Für mehr Flexibilität können Sie Dateien auch manuell per FTP oder über einen Dateimanager hochladen.

Die Lagerung ist ein wichtiger Aspekt Wenn du dich damit beschäftigst, wie man einen Server betreibt Projekt Zomboid Server, da große Mod-Sammlungen 5 bis 15 GB Speicherplatz beanspruchen können. Die Verwendung eines Projekt Zomboid Dedicated-Server-Hosting-Dienst wie Shockbyte or Apex Hosting ist ideal, da sie NVMe-Speicher verwenden. Diese schnelleren Laufwerke tragen dazu bei, die Ladezeit von benutzerdefinierten Karten zu verkürzen.

Serverstandort und Latenz

Der Serverstandort ist ein wichtiger Faktor für ein reibungsloses Erlebnis. Während Projekt Zomboid ist zwar nicht so temporeich wie Ego-Shooter, doch eine hohe Latenz von über 200 Millisekunden führt zu Synchronisationsfehlern.

Als Faustregel gilt: Wenn man nachschlägt, wie man ein Projekt Zomboid Server, wähle immer den besten Projekt Zomboid Server-Hosting mit Serverstandorten in der Nähe der meisten Spieler. Eine kürzere Entfernung bedeutet eine geringere Latenz und ein flüssigeres Spielgefühl.

Nicht alle Anbieter bieten denselben umfassenden Leistungsumfang. Bei der Suche nach dem besten Server-Hosting für Projekt Zomboid, wirst du feststellen, dass einige Anbieter über mehr als 10 Standorte verfügen (wie GPortal and GTXGaming), währendAndere konzentrieren sich auf weniger, dafür aber qualitativ hochwertigere Knoten. Pine Hosting ist ein Beispiel für Letzteres und zählt zudem neben Apex Hosting.

Preismodell: RAM-basiert vs. Slot-basiert

Die beste Wahl treffen Projekt Zomboid Beim Server-Hosting hat man die Wahl zwischen zwei gängigen Preismodellen: dem RAM-basierten und dem slot-basierten Modell.

RAM-basiertes Hosting stellt Ihnen eine garantierte Speichermenge zur Verfügung und eignet sich ideal für Modding-Server. Anbieter, die ihre Server nach GB RAM berechnen, ermöglichen eine einfache Skalierung nach Bedarf.

Im Gegensatz dazu werden bei slotbasiertem Hosting Gebühren pro Spieler erhoben. Das ist zwar für kleine Standardgruppen günstiger, aber die Der Arbeitsspeicher wird manchmal von vielen Kunden gemeinsam genutzt. Dies kann zu Verzögerungen führen, wenn die beste Projekt Zomboid Der Server-Hosting-Anbieter stellt zu wenig Ressourcen für die hohen Anforderungen des Spiels bereit.

For Projekt Zomboid Dedicated-Server-Hosting: Wir empfehlen RAM-basierte Tarife, wenn Sie gerade erst lernen, wie man eine Projekt Zomboid Server. Diese bieten Ihnen ausreichend Leistung, um mehrere Workshop-Mods ausführen ohne die Leistungsengpässe, die bei slotbasierten Lösungen häufig auftreten. Wenn Sie gerade erst anfangen und nur über ein begrenztes Budget verfügen, sollten Sie seriöse Nebenjobs im Internet kann Ihnen bei Ihren monatlichen Zahlungen helfen.

Geplante Neustarts und Speicherverwaltung

Projekt Zomboid Bei langen Sitzungen kommt es bei Servern häufig zu Speicherlecks. Wenn ein Server 12 bis 24 Stunden lang ohne Neustart läuft, es kann zu Verzögerungen oder Abstürzen kommen. Die meisten der besten Projekt Zomboid Server-Hosting-Anbieter bieten im Game Panel einfache Tools, mit denen du automatische Neustarts planen kannst, um deine Welt auf dem neuesten Stand und stabil zu halten.

Manche Hosts bieten auch automatische Backups an. Diese Funktion ist für Spieler ein echter Lebensretter, da sie schützt deinen Spielfortschritt vor Datenkorruption oder Mod-Fehlern. Das beste Server-Hosting für Projekt Zomboid sollte sowohl geplante Neustarts als auch automatische Backups umfassen, wie zum Beispiel Datenhost and Moderator Havoc.

Rückerstattungsrichtlinien und Geld-zurück-Garantien

Die Rückerstattungsbedingungen variieren je nach Anbieter Projekt Zomboid Webhosting-Anbieter. Die meisten Hosts bieten eine Geld-zurück-Garantie an, aber es gilt in der Regel nur für Ihre erste Bestellung. Verlängerungen sind fast immer von der Rückerstattung ausgeschlossen.

Beachten Sie bitte, dass bei der Analyse, wie man ein Projekt Zomboid Server; manche Hosts sind sehr streng und verlangen einen triftigen Grund für eine Rückerstattung. Selbst die besten Projekt Zomboid Ein Webhosting-Anbieter erstattet Ihnen Ihr Geld nicht einfach zurück, nur weil Sie es sich anders überlegt haben. Oft müssen Sie ein technisches Problem nachweisen, das der Anbieter nicht beheben kann.

Bevor Sie sich für eine Projekt Zomboid Dediziertes Server-Hosting, Nutzen Sie das Rückgabefenster, um Mod-Installationen zu testen und die Reaktionsfähigkeit des Supports zu prüfen. Sollten Probleme auftreten oder Ihnen der Support zu unzuverlässig erscheinen, beantragen Sie Ihre Rückerstattung, bevor die Frist abläuft.

Beachte, dass die Rückgabefrist nicht bei allen Anbietern gleich ist Projekt Zomboid Webhosting-Anbieter. Einige bieten eine 7-tägige Geld-zurück-Garantie an, während andere sich auf nur 24 oder 48 Stunden beschränken.

Fazit: Welchen „Projekt Zomboid“-Server-Host solltest du wählen?

Preismodell, Arbeitsspeicher, Hardware-Qualität, Mod-Unterstützung und Rückerstattungsrichtlinien gehören zu den wichtigsten Aspekten, die Sie bei der Suche nach dem besten Produkt berücksichtigen sollten Projekt Zomboid Webhosting-Anbieter. Letztendlich hängt die für Sie beste Wahl von Ihrem Budget und Ihren Vorlieben ab. Hier sind die besten Optionen für verschiedene Situationen:

Für den Gesamtsieger: Shockbyte

Für Anfänger: Apex Hosting

Für optimale Skalierbarkeit: ScalaCube

Für individuell anpassbare Tarife: GTXGaming

Für den am besten bewerteten Service: Pine Hosting

Für Hardware mit bester Leistung: Datenhost

Für flexible Abrechnungsoptionen: Nitrierung

Für höchste Zuverlässigkeit: Moderator Havoc

Für das beste Spezial-Hosting: GPortal

Für preisgünstiges Hosting: Gravel-Host

Bevor Sie sich für ein Abonnement entscheiden, sollten Sie unbedingt die offiziellen Websites der besten Anbieter besuchen Projekt Zomboid Wenden Sie sich an die Server-Hosting-Anbieter, um die aktuellen Preise und Tarife zu erfahren.

Und falls du noch unentschlossen bist, unser vollständiger Das beste Hosting für Spieleserver Dieser Leitfaden ist ein guter Ausgangspunkt. Er gibt einen übersichtlichen Überblick über die führenden Anbieter, sodass Sie schnell herausfinden können, was für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist, sei es Projekt Zomboid oder etwas ganz anderes.

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Häufig gestellte Fragen