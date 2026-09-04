Saber HSR: Descripción general del personaje y kit 2026

Saber es un personaje de 5 estrellas del elemento Viento y del tipo Destrucción en HSR, que se incorporó a través del evento crossover «Fate» junto con Archer. Es una causante de daño (DPS) especializada en ráfagas, cuya poderosa habilidad definitiva alimenta directamente su propia mecánica de «Resonancia Central», lo que le permite encadenar otro golpe devastador poco después.

Voy a repasar el kit de Saber, sus Eidolones más potentes y cómo se presenta actualmente su banner y la situación de recarga , para que puedas valorar si el kit de Saber encaja con tu plantilla actual o con tu estilo de juego preferido antes de gastar tus Jades Estelares.

Saber de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Viento Camino Destrucción Función DPS Lanzamiento Versión 3.4 (estandarte «Excalibur Excelsior») Repeticiones Ninguna Actores de doblaje Ayako Kawasumi (JP)



Bai Xinzan (CH)



Jeong Yoo-jeong (KR) Valoración general EX Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Saber en Honkai Star Rail?

Saber es uno de los cuatro personajes de la franquicia Fate (junto con Archer, Gilgamesh y Rin Tohsaka) que se incorporaron a HSR a través de un evento de colaboración específico. En la serie Fate, es un Espíritu Heroico atado a un deseo que lleva mucho tiempo sin cumplirse, y sigue buscando el ideal que se propuso hace siglos como joven gobernante que, en su día, extrajo una espada legendaria de su lugar de descanso.

Su presentación en Honkai Star Rail mantiene intacta esa misma historia, ya que se la representa como una caballera solitaria atrapada entre el deber y un deseo personal, arrastrada al Astral Express y a los mundos más allá, pero que sigue cargando con su pesada carga, su deber y su deseo insatisfecho de Camelot

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Explicación del kit de Saber

El kit de Saber gira por completo en torno a acumular Resonancia Central y canjearla por un Ultimate devastador, para luego repetir el ciclo.

1. Acumular «Resonancia central» antes de la habilidad definitiva

Saber comienza cada combate con 1 «Resonancia del núcleo» gracias a su talento «Núcleo del reactor del dragón».

«Núcleo del reactor del dragón». Cada vez que un aliado (incluida la propia Saber) utilice una habilidad definitiva, Saber obtiene un aumento temporal de daño y 3 «Resonancia del núcleo» adicionales.

El uso de su habilidad, «Golpe aéreo: Martillo del Rey del Viento», también le otorga «Resonancia del núcleo» directamente, y una vez que ha acumulado suficiente para recargar por completo su energía, el multiplicador de daño de la propia habilidad aumenta drásticamente y la consume toda de una vez.

2. El ciclo de la habilidad definitiva y el «Mana Burst»

Una vez que la energía está llena, la habilidad definitiva de Saber, «Excalibur», inflige un gran daño a todos los enemigos del campo de batalla y rebota en objetivos aleatorios, lo que la hace muy eficaz tanto contra jefes individuales como contra oleadas completas de enemigos.

de Saber, «Excalibur», inflige un gran daño a todos los enemigos del campo de batalla y rebota en objetivos aleatorios, lo que la hace muy eficaz tanto contra jefes individuales como contra oleadas completas de enemigos. Tras la habilidad definitiva, su siguiente ataque básico se sustituye por una versión mejorada que también golpea a todos los enemigos y genera más «Resonancia del núcleo».

Su habilidad extra, «Caballero del Dragón», puede activar «Ráfaga de maná», lo que le otorga a Saber un turno adicional en el momento en que su «Resonancia del núcleo» acumulada sea suficiente para recargar su energía a través de su habilidad.

Su técnica, «He aquí al rey de los caballeros», le otorga de antemano una mejora de ataque y Resonancia Central inicial antes incluso de que comience el combate, lo que acelera su primer Ultimate.

Este ciclo es la razón por la que el daño del elemento Viento de Saber y su habilidad de ráfaga «Camino de la Destrucción» encajan tan bien en equipos que ya se basan en el uso frecuente de habilidades definitivas.

Resumen de los «Traces» y los «Eidolons» de Saber

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las «huellas» de Saber, seguidas de sus «eidolones».

Rastros de Saber

El ataque básico de Saber, «Aire invisible: Barrera del Rey del Viento», inflige hasta el 150 % del ataque de Saber a un enemigo designado en su nivel máximo. Una vez utilizada su habilidad definitiva, esta se sustituye temporalmente por «Liberación, el cetro dorado», una versión mejorada que golpea a todos los enemigos con un 75 % del ataque de Saber, con daño adicional si solo quedan uno o dos enemigos.

Su habilidad, «Golpe aéreo: Martillo del Rey del Viento», inflige hasta el 150 % del ataque de Saber a un objetivo designado y el 75 % del ataque de Saber a los enemigos adyacentes. Si Saber tiene suficiente «Resonancia del núcleo» para recargar por completo su energía al usar esta habilidad, su multiplicador de daño aumenta hasta un 14 % por cada acumulación consumida, y toda esa «Resonancia del núcleo» se gasta para restaurar la energía posteriormente.

Su habilidad definitiva, «Excalibur», inflige hasta un 280 % del ATK de Saber a todos los enemigos, además de 10 instancias adicionales de hasta un 110 % del ATK de Saber cada una, que rebotan sobre objetivos aleatorios. Una vez que se resuelve la habilidad definitiva, el siguiente ataque básico de Saber se convierte en la versión mejorada , la forma del Cetro Dorado.

Su talento, «Núcleo del reactor del dragón», otorga a Saber 1 «Resonancia del núcleo» al inicio de la batalla. Cada vez que un aliado utiliza una Habilidad Definitiva, Saber obtiene una mejora de daño de hasta un 60 % durante 2 turnos y 3 «Resonancia del núcleo» adicionales; además, al consumir una acumulación de «Resonancia del núcleo», siempre recupera 8 de Energía fijas.

Técnica de Saber He aquí al Rey de los Caballeros Después de que Saber utilice su técnica, obtiene una mejora de 35 % en su ataque durante 2 turnos al inicio de la siguiente batalla, además de 2 de «Resonancia del núcleo» para poner en marcha su rotación.

Habilidades adicionales de Saber Caballero del Dragón La tasa de CRIT de Saber aumenta un 20 %. Al entrar en combate o al usar su Ataque Básico mejorado, obtiene «Explosión de maná», que puede devolver un punto de habilidad al equipo y permite a Saber actuar de nuevo inmediatamente una vez que su energía se haya recargado por completo. Bendición del lago Saber puede acumular hasta 120 de energía excedente por encima de su límite normal. Al usar su Habilidad Definitiva, se elimina ese exceso y se convierte en energía utilizable; además, si comienza un combate con menos del 60 % de energía, se le eleva automáticamente hasta el 60 %. Corona de la Estrella Al usar su habilidad, Saber obtiene una mejora de Daño Crítico durante unos turnos, y cada punto de Resonancia Central que gane durante ese tiempo añade aún más Daño Crítico, hasta un límite establecido.

Bonificaciones de estadísticas de Saber (total) +22,4 % de daño de Viento +12 % de probabilidad de crítico +10,0 % de PV máximos

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Eidolones de Saber

E1, «Las paredes blancas perdidas», aumenta el daño de la habilidad definitiva de Saber en un 60 % y le otorga 1 resonancia central cada vez que utiliza un ataque básico o una habilidad, lo que hace que su rotación inicial sea notablemente más fluida.

E2, «El juramento perdido de la Mesa Redonda», es el eidolón que la mayoría de los jugadores consideran el punto de parada práctico. Cada punto de «Resonancia Central» obtenido durante el combate permite que el daño de Saber ignore un 1 % de la DEF del objetivo, acumulándose hasta 15 veces, y el multiplicador de su habilidad, alimentado por la «Resonancia Central», obtiene un 7 % adicional por cada acumulación.

Los eidolones E3 a E5 añaden principalmente aumentos fijos al nivel de su Habilidad Definitiva, Ataque Básico, Habilidad y Talento, en lugar de nuevos efectos, por lo que la mayoría de los jugadores pueden considerarlos de menor prioridad que los eidolones E1, E2 o E6.

E6, «La larga noche del destino», es la otra copia con un alto retorno de la inversión, siempre que dispongas de los recursos necesarios para conseguirla. Añade PEN a la RES al Viento a su daño de habilidad definitiva, aumenta su límite de energía excedente a 200 y restaura por completo su energía la primera vez que usa su habilidad definitiva en un combate, lo que elimina por completo la mayor parte de la necesidad de acumular energía al principio de la rotación.

Evaluación del meta de Saber en Honkai Star Rail: ¿Es buena Saber?

Saber es una causante de daño excepcionalmente potente que se desenvuelve bien tanto en combates contra un solo objetivo como en los de área de efecto, ya que su habilidad se potencia considerablemente con las acumulaciones de «Resonancia Central» y su habilidad definitiva está diseñada para alcanzar a todos los enemigos del campo de batalla.

Si se la incluye en equipos centrados en la rápida restauración de energía y el tiempo de actividad de la habilidad definitiva (con unidades como Sunday o Huohuo) y se la empareja con su compañero exclusivo de la colaboración «Fate», Gilgamesh, se convierte fácilmente en una causante de daño de primer nivel (EX) tanto en «Memoria del caos», «Pure Fiction» y «Sombra apocalíptica»».

Clasificación de niveles de Saber Valoración general EX Clasificaciones en fase final Memoria del caos: EX



Pura ficción: EX



Sombra apocalíptica: EX

Su daño máximo real es competitivo con el de los mejores causantes de daño de HSR si la manejas bien, aunque requiere una preparación y una atención notablemente mayores que la mayoría de ellos, ya que su avance de turno con «Mana Burst» y la gestión de energía premian un juego cuidadoso más que una rotación más sencilla.

Y lo que es más importante, el kit de Saber premia una sincronización precisa de su habilidad definitiva más que la de la mayoría de los demás causantes de daño, algo que conviene saber antes de invertir recursos en ella.

Cómo conseguir a Saber en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Saber es un personaje de 5 estrellas de la colaboración con Fate, lo que significa que solo está disponible mientras esté activo su propio banner de «Warp de evento de personaje», y no en el «Warp estándar» permanente. Al recargar saldo obtienes fragmentos oníricos, que se convierten en jades estelares a una proporción de 1:1, y con 160 jades estelares puedes comprar un pase de Warp especial para un único Warp en su banner. No se necesita ninguna moneda específica de la colaboración.

Saber se puede obtener de su banner de «Warp de evento de personaje» (banner «Excalibur Excelsior») siempre que esté activo, y su «Light Cone» característico, «Una coronación ingrata», está disponible en la sección de «Light Cone» de ese mismo banner. Merece la pena consultar la Tienda para ver las bonificaciones de recarga actuales antes de comprar fragmentos oníricos, ya que las ofertas por primera compra o los paquetes por tiempo limitado pueden hacer que tus jades estelares te alcancen más a la hora de conseguir a Saber y su cono de luz.

Aunque todos los banners de la colaboración con Fate están activos actualmente de forma indefinida, una vez que finalice la actual campaña de Saber, no hay garantía de cuándo, o si, volverá su banner, así que planifica tus tiradas teniendo esto en cuenta en lugar de dar por hecho que se repetirá a corto plazo.

Veredicto: ¿Deberías hacer tiradas para conseguir a Saber2026?

Merece la pena intentar conseguir a Saber si buscas una causante de daño de Viento capaz de destacar tanto en contenido de objetivo único como de área de efecto, y si no te importa un kit que requiere mucha atención en lugar de funcionar en piloto automático. Su habilidad definitiva es una de las más potentes del juego cuando se combina con un buen apoyo, y las estadísticas de CRIT que obtiene gratuitamente gracias a sus propias «Traces» hacen que no necesite un conjunto de reliquias totalmente optimizado para empezar a rendir.

Sin embargo, no es una opción tan recomendable si no estás dispuesto a aprender a sincronizar su «Mana Burst», ya que un avance de turno mal calculado puede desperdiciar energía y alargar su rotación. Echa un vistazo al banner de Saber y a las bonificaciones actuales por recarga antes de decidirte, ya que un personaje limitado como ella no estará disponible para siempre una vez que termine su periodo de aparición.

Ventajas Contras ✅ Daño competitivo en todos los modos de final de partida una vez que se alinea



su ciclo de habilidad definitiva ✅ Habilidad definitiva de área de efecto (AoE) enorme que además potencia su siguiente ataque



básico ✅ Estadísticas de CRÍTICO gratuitas integradas en sus propias Huellas, lo que reduce la inversión mínima



en reliquias ✅ «Bendición del lago» acumula el exceso de energía en lugar de desperdiciarla



✅ Amplia gama de buenas opciones de apoyo, desde opciones económicas hasta unidades



premium que adelantan turnos ✅ Personaje de Destrucción poco común con dos ataques de área de efecto genuinos, útiles contra oleadas



de enemigos adicionales ✅ Los banners de la colaboración con Fate están disponibles actualmente de forma indefinida ❌ Uno de los personajes de 5 estrellas que infligen daño más difíciles de manejar para sacarles todo su potencial. No es apta para el modo automático en la mayoría de los casos



❌ El equipo más eficaz se apoya en apoyos premium como Sunday



❌ El daño por rebote de su habilidad definitiva se desperdicia en parte contra solo uno o dos objetivos



❌ Es un personaje verdaderamente limitado, por lo que no hay garantía de que su banner vuelva pronto si los banners de la colaboración con Fate llegaran a caducar

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