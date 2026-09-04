Saber HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Saber ist eine 5-Sterne-Charakterin vom Typ „Wind-Zerstörung“ in HSR, die im Rahmen des „Fate“-Crossover-Events zusammen mit Archer hinzugefügt wurde. Sie ist eine auf Burst-Schaden spezialisierte Schadensverursacherin (DPS), deren mächtige ultimative Fähigkeit direkt ihre eigene „Core Resonance“-Mechanik nährt, wodurch sie kurz darauf einen weiteren gewaltigen Treffer aneinanderreihen kann.

Ich werde Sabers Fähigkeiten, ihre stärksten Eidolons sowie die aktuelle Situation bezüglich ihres Banners und der Nachfüllmöglichkeiten durchgehen, damit du prüfen kannst, ob Sabers Fähigkeiten zu deinem bestehenden Team oder deinem bevorzugten Spielstil passen, bevor du deine Sternjade ausgibst.

Saber auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Wind Pfad Zerstörung Rolle DPS Veröffentlicht Version 3.4 (Excalibur-Excelsior-Banner) Wiederholungen Keine Synchronsprecher Ayako Kawasumi (JP)



Bai Xinzan (CH)



Jeong Yoo-jeong (KR) Gesamtbewertung EX Bewertungen zu „Endgame“ Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Geschichte und Hintergrund: Wer ist Saber in „Honkai Star Rail“?

Saber ist eine der vier Figuren aus der „Fate“-Reihe (neben Archer, Gilgamesh und Rin Tohsaka), die im Rahmen eines speziellen Kollaborations-Events ihren Weg in „HSR“ gefunden haben. In der „Fate“-Reihe ist sie ein heroischer Geist, der an einen seit langem unerfüllten Wunsch gebunden ist und immer noch nach dem Ideal sucht, das sie sich vor Jahrhunderten als junge Herrscherin gesetzt hatte, als sie einst ein legendäres Schwert aus seiner Ruhestätte zog.

Ihre Einführung in „Honkai Star Rail“ bleibt dieser Hintergrundgeschichte treu, da sie als einsame Ritterin dargestellt wird, die zwischen Pflicht und einem persönlichen Wunsch hin- und hergerissen ist, in den „Astral Express“ und die Welten jenseits davon hineingezogen wird, dabei jedoch weiterhin ihre ewige Last, ihre Pflicht und ihren unerfüllten Wunsch nach Camelot mit sich trägt

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Sabers Fähigkeiten im Überblick

Sabers Spielweise dreht sich ausschließlich darum, „Core Resonance“ aufzubauen und diese gegen eine gewaltige ultimative Fähigkeit einzulösen, um den Zyklus anschließend zu wiederholen.

1. „Core Resonance“ vor der ultimativen Fähigkeit aufbauen

Saber beginnt jeden Kampf mit 1 Kernresonanz dank ihres Talents „Drachenreaktorkern“.

„Drachenreaktorkern“. Jedes Mal, wenn ein Verbündeter (einschließlich Saber selbst) eine Ultimative Fähigkeit einsetzt, erhält Saber einen vorübergehenden Schadensbonus und 3 weitere „Kernresonanz“.

Der Einsatz ihrer Fertigkeit „Strike Air: Der Hammer des Windkönigs“ gewährt ebenfalls direkt „Core Resonance“, und sobald sie genug davon angesammelt hat, um ihre Energie vollständig wieder aufzufüllen, steigt der Schadensmultiplikator der Fertigkeit stark an und verbraucht die gesamte Energie auf einmal.

2. Die „Ultimate“-Burst- und „Mana Burst“-Schleife

Sobald die Energie voll ist, trifft Sabers Ultimativangriff „Excalibur“ jeden Gegner auf dem Spielfeld mit einem starken Treffer und lässt zusätzliche Treffer auf zufällige Ziele abprallen, wodurch er sowohl gegen einzelne Bosse als auch gegen ganze Gegnerwellen stark ist.

„Excalibur“ jeden Gegner auf dem Spielfeld mit einem starken Treffer und lässt zusätzliche Treffer auf zufällige Ziele abprallen, wodurch er sowohl gegen einzelne Bosse als auch gegen ganze Gegnerwellen stark ist. Nach der ultimativen Fähigkeit wird ihr nächster Basisangriff durch eine verstärkte Version ersetzt, die ebenfalls alle Gegner trifft und mehr „Kernresonanz“ erzeugt.

Ihre Bonusfähigkeit „Ritterin des Drachen“ kann einen „Mana-Burst“ auslösen, wodurch Saber einen zusätzlichen Zug erhält, sobald ihre gespeicherte „Kernresonanz“ ausreicht, um ihre Energie durch ihre Fertigkeit wieder aufzufüllen.

Ihre Technik „Seht, den König der Ritter“ gewährt bereits vor Beginn des Kampfes einen Angriffsbonus und Start-Kernresonanz, was ihre erste Ultimative Fähigkeit beschleunigt.

Genau diese Schleife ist der Grund, warum Sabers Wind-Elementarschaden und ihr „Destruction Path“-Burst -Slot so leicht in Teams passen, die ohnehin schon auf häufige Ultimates setzen.

Übersicht über Sabers „Traces“ und „Eidolons“

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Saber tatsächlich bewirken, gefolgt von ihren Eidolons.

Sabers Spuren

Sabers Basisangriff „Unsichtbare Luft: Barriere des Windkönigs“ fügt einem ausgewählten Gegner auf maximaler Stufe bis zu 150 % von Sabers Angriffskraft als Schaden zu. Sobald ihre ultimative Fähigkeit eingesetzt wurde, wird sie vorübergehend durch „Release, das goldene Zepter“ ersetzt – eine verbesserte Version, die jedem Gegner 75 % von Sabers Angriffswert zufügt, mit zusätzlichem Bonusschaden, wenn nur noch ein oder zwei Gegner übrig sind.

Ihre Fähigkeit „Luftangriff: Hammer des Windkönigs“ fügt einem ausgewählten Ziel bis zu 150 % von Sabers Angriffskraft und benachbarten Gegnern 75 % von Sabers Angriffskraft zu. Verfügt Saber über genügend Kernresonanz, um ihre Energie durch den Einsatz dieser Fertigkeit vollständig wieder aufzufüllen, erhöht sich der Schadensmultiplikator für jeden verbrauchten Stapel um bis zu 14 %, und die gesamte Kernresonanz wird anschließend zur Wiederherstellung der Energie verbraucht.

Ihre ultimative Fähigkeit „Excalibur“ fügt allen Gegnern bis zu 280 % von Sabers Angriff zu, zusätzlich 10 weitere Treffer von jeweils bis zu 110 % von Sabers Angriff, die auf zufällige Ziele abprallen. Nach Abschluss der ultimativen Fähigkeit wird Sabers nächster Basisangriff auf die verstärkte Form „Goldenes Zepter“ festgelegt.

Ihr Talent „Drachenreaktorkern“ gewährt Saber zu Beginn des Kampfes 1 Kernresonanz. Jedes Mal, wenn ein Verbündeter eine Ultimative Fähigkeit einsetzt, erhält Saber für 2 Runden einen Schadensbonus von bis zu 60 % sowie 3 weitere „Kernresonanz“-Punkte; durch den Verbrauch eines einzelnen „Kernresonanz“-Stapels werden stets 8 Energiepunkte wiederhergestellt.

Sabers Technik Seht her, den König der Ritter Nachdem Saber ihre Technik eingesetzt hat, erhält sie zu Beginn des nächsten Kampfes für 2 Runden einen Angriffs-Buff von 35 % sowie 2 Kernresonanz, um ihre Rotation anzukurbeln.

Sabers Bonusfähigkeiten Ritterin des Drachen Sabers Krit-Chance steigt um 20 %. Beim Eintritt in den Kampf oder beim Einsatz ihres verstärkten Basisangriffs wird „Mana-Ausbruch“ ausgelöst, wodurch dem Team ein Fertigkeitspunkt zurückerstattet wird und Saber sofort erneut handeln kann, sobald ihre Energie wieder aufgefüllt ist. Segen des Sees Saber kann bis zu 120 Energie über ihr normales Limit hinaus ansammeln. Durch den Einsatz ihrer Ultimativfähigkeit wird dieser Überschuss gelöscht und in nutzbare Energie umgewandelt; beginnt sie einen Kampf mit weniger als 60 % Energie, wird ihr Energielevel automatisch auf 60 % angehoben. Krone des Sterns Durch den Einsatz ihrer Fertigkeit erhält Saber für einige Runden einen Krit-Schaden-Buff, und jeder Punkt „Kernresonanz“, den sie während dieses Zeitraums sammelt, fügt noch mehr Krit-Schaden hinzu, bis zu einer festgelegten Obergrenze.

Sabers Statusboni (insgesamt) +22,4 % Windschaden +12 % Krit-Rate +10,0 % maximale HP

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Sabers Eidolons

E1, „Die verlorenen weißen Mauern“, erhöht Sabers ultimativen Schaden um 60 % und gewährt ihr jedes Mal, wenn sie einen Basisangriff oder eine Fertigkeit einsetzt, 1 Kernresonanz, wodurch ihr Spielablauf in der frühen Spielphase spürbar flüssiger wird.

E2, „Der verlorene Eid der Tafelrunde“, ist das Eidolon, das die meisten Spieler als praktischen Haltepunkt betrachten. Jeder während des Kampfes gewonnene Punkt „Kernresonanz“ sorgt dafür, dass Sabers Schaden 1 % der Verteidigung des Ziels ignoriert – bis zu 15-mal stapelbar –, und der durch „Kernresonanz“ verstärkte Multiplikator ihrer Fertigkeit erhält zusätzlich 7 % pro Stapel.

E3 bis E5 fügen ihrer Ultimativattacke, ihrem Basisangriff, ihrer Fertigkeit und ihrem Talent meist pauschale Level-Up-Boni hinzu, anstatt neue Effekte zu bieten, sodass die meisten Spieler ihnen eine geringere Priorität einräumen können als E1, E2 oder E6.

E6, „Die lange, schicksalhafte Nacht“, ist die andere Kopie mit hohem ROI, vorausgesetzt, man verfügt über die Ressourcen, um sie zu sichern. Sie fügt ihrem Ultimativschaden „Wind-Resistenzdurchdringung“ hinzu, erhöht ihre Obergrenze für überschüssige Energie auf 200 und stellt ihre Energie vollständig wieder her, sobald sie ihre Ultimative Fähigkeit zum ersten Mal in einem Kampf einsetzt, wodurch der Großteil des Energie-Grinds in der frühen Rotation vollständig entfällt.

Saber Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Saber gut?

Saber ist eine außergewöhnlich starke Schadensverursacherin, die sowohl Einzelziel- als auch Flächenangriffe gut meistert, da ihre Fertigkeit stark von „Core Resonance“-Stapeln abhängt und ihre ultimative Fähigkeit so konzipiert ist, dass sie jeden Gegner auf dem Spielfeld trifft.

Wird sie in Teams eingesetzt, die auf schnelle Energierückgewinnung und eine hohe Verfügbarkeit der ultimativen Fähigkeit ausgelegt sind (mit Einheiten wie Sunday oder Huohuo), und mit ihrem speziellen, im Rahmen der „Fate“-Kooperation limitierten Partner Gilgamesh kombiniert, zählt sie mühelos zu den Top-Schadensverursachern (EX) in „Erinnerung an das Chaos“, „Pure Fiction“ und „Apokalyptischer Schatten“ gleichermaßen.

Sabers Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Bewertungen im Endgame „Erinnerung an das Chaos“: EX



„Pure Fiction“: EX



„Apokalyptischer Schatten“: EX

Ihre tatsächliche Schadensobergrenze kann mit den besten Schadensverursachern von HSR mithalten, wenn man sie gut einsetzt. Allerdings erfordert sie deutlich mehr Vorbereitung und Aufmerksamkeit als die meisten von ihnen, da ihr „Mana Burst“-Zugvorstoß und ihr Energiemanagement ein umsichtiges Spiel mehr belohnen als eine einfachere Rotation.

Noch wichtiger ist, dass Sabers Fähigkeiten präzises Timing bei der ultimativen Fähigkeit stärker belohnen als bei den meisten anderen Schadensverursachern – das sollte man wissen, bevor man Ressourcen in sie investiert.

So erhältst du Saber in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Saber ist ein limitierter 5-Sterne-Charakter aus der „Fate“-Kooperation, was bedeutet, dass sie nur verfügbar ist, solange ihr eigenes Charakter-Event-Warp-Banner aktiv ist, nicht jedoch im permanenten Standard-Warp. Durch Aufladen erhältst du „Oneiric Shards“, die im Verhältnis 1:1 in „Stellar Jades“ umgewandelt werden, und für 160 „Stellar Jades“ kannst du einen „Special Warp Pass“ für einen einzelnen Warp auf ihrem Banner kaufen. Es wird keine kollaborationsspezifische Währung benötigt.

Saber kann aus ihrem Charakter-Event-Warp-Banner (Excalibur-Excelsior-Banner) gezogen werden, solange dieses aktiv ist, und ihr charakteristischer Lichtkegel „Eine undankbare Krönung“ ist auf der Lichtkegel-Seite desselben Banners verfügbar. Es lohnt sich, vor dem Kauf von Oneiric-Splittern im Shop nach den aktuellen Aufladeboni zu schauen, da Angebote für Erstkäufer oder zeitlich begrenzte Bundles es ermöglichen, mit deinen Stellar-Jades Saber und ihren Lichtkegel effizienter zu sichern.

Zwar laufen alle „Fate“-Kooperationsbanner derzeit auf unbestimmte Zeit, doch sobald Sabers aktueller Banner-Lauf endet, gibt es keine Garantie dafür, wann oder ob ihr Banner zurückkehren wird. Planen Sie Ihre Ziehungen daher unter Berücksichtigung dieser Tatsache ein, anstatt von einer baldigen Wiederholung auszugehen.

Fazit: Solltest du in ? nach Saber ziehen2026?

Saber ist es wert, dass man für sie zieht, wenn man einen Wind-Schadensverursacher sucht, der sowohl Einzelziel- als auch AoE-Inhalte meistern kann, und wenn es dir nichts ausmacht, dass ihr Spielstil echte Aufmerksamkeit erfordert, anstatt auf Autopilot zu laufen. Ihre ultimative Fähigkeit gehört zu den schlagkräftigsten im Spiel, sobald sie mit guter Unterstützung durch Support-Charaktere kombiniert wird, und dank der kostenlosen Krit-Werte aus ihren eigenen Spuren benötigt sie kein vollständig optimiertes Relikt-Set, um Leistung zu bringen.

Sie ist jedoch eher schwer zu empfehlen, wenn du nicht bereit bist, das Timing ihres „Mana Burst“ zu lernen, da ein falsch getimter Zugvorschub echte Energie verschwenden und ihre Rotation in die Länge ziehen kann. Schau dir Sabers Banner und die aktuellen Aufladeboni an, bevor du dich entscheidest, da ein limitierter Charakter wie sie nach Ablauf ihrer Verfügbarkeitsphase nicht mehr für immer erhältlich sein wird.

Vorteile Nachteile ✅ Wettbewerbsfähiger Schaden in jedem Endgame-Modus, sobald ihr Ultimate-Zyklus stimmt



✅ Massives AoE-Ultimate, das zudem ihren nächsten Basisangriff



verstärkt ✅ Kostenlose Krit-Werte sind in ihren eigenen Spuren integriert, was die Mindestanforderungen



an Relikte senkt ✅ „Segen des Sees“ speichert überschüssige Energie, anstatt sie



zu verschwenden ✅ Große Auswahl an guten Unterstützer-Optionen, von preisgünstigen bis hin zu Premium-Einheiten



mit Zugvorteil ✅ Seltener „Destruction“-Charakter mit zwei echten Flächenangriffen, nützlich gegen Add-Wellen



✅ Die „Fate“-Kooperationsbanner laufen derzeit auf unbestimmte Zeit ❌ Einer der schwieriger zu spielenden 5-Sterne-Schadensverursacher, um sein volles Potenzial auszuschöpfen. In den meisten Fällen



nicht für den Auto-Modus geeignet ❌ Das leistungsstärkste Team stützt sich auf Premium-Unterstützer wie „Sunday“



❌ Der Abprallsschaden der Ultimativfähigkeit geht teilweise verloren, wenn nur ein oder zwei Ziele



getroffen werden ❌ Echter limitierter Charakter, daher ist nicht garantiert, dass ihr Banner bald zurückkehrt, falls die „Fate“-Kooperationsbanner jemals auslaufen sollten

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Häufig gestellte Fragen