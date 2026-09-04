Castorice HSR: Descripción general del personaje y kit 2026

Castorice es un personaje de 5 estrellas de «Quantum Remembrance» en Honkai Star Rail que sacrifica los PV de su equipo a cambio de uno de los daños de área de efecto más potentes del juego. Todo su estilo de juego gira en torno a un único recurso de alto riesgo: los PV actuales de tu equipo. Lo gasta para invocar a un memosprite, Netherwing, y se vuelve más fuerte cuanto más fluye ese recurso.

Esta guía de personaje repasa las habilidades de Castorice, sus Eidolones y cuál es la situación actual de su banner y de las recargas.

Castorice de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Cuántico Camino Recuerdo Función DPS Lanzamiento Versión 3.2 (banner «Blossom to the Beyond») Repeticiones Versión 4.2 (banner «Indelible Coterie») Actores de doblaje Melody Muze (EN)



Saitou Chiwa (JP)



Ruan Congqing (CH)



Lee Serena (KR) Valoración general EX Valoraciones finales Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Castorice en Honkai Star Rail?

Castorice es una Heredera de Chrysos procedente de Aidonia, la tierra que venera a la muerte, donde la nieve cae sin cesar. Es la hija del Río de las Almas, y su viaje personal gira en torno a la búsqueda de la Llama Central de la «Muerte», al tiempo que asume el deber que conlleva su propio título: «Sierva de la Muerte».

En su propia presentación, se la describe como alguien que debe custodiar el lamento de las almas y soportar la soledad que conlleva su papel, considerando la vida y la muerte como un único viaje continuo en lugar de dos estados separados. Su trasfondo también se refleja muy bien en su kit, ya que todo el diseño de Castorice se basa en la idea de que los PV o la «vida» en sí misma son algo que se gasta y se renueva constantemente, en lugar de permanecer estancado.

Su memosprite, Netherwing, se presenta junto a ella como una presencia similar a un dragón que cambia el aspecto del combate en el momento en que es invocado.

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Explicación del conjunto de habilidades de Castorice

El estilo de juego de Castorice se basa en un recurso llamado «Newbud», que obtiene cada vez que sus aliados pierden PV. Su talento convierte esos PV perdidos en bonificaciones de daño acumulables para ella misma y para Netherwing, y una vez que Newbud alcanza su límite, puede usar su habilidad definitiva.

1. Acumular Newbud antes de la habilidad definitiva. En esta fase, la habilidad de Castorice gasta deliberadamente un porcentaje de los PV actuales de todo el grupo para infligir un daño contundente a un objetivo y daño colateral más leve a los enemigos cercanos. Cada punto de PV que pierden sus aliados durante el proceso acerca a Newbud a su nivel máximo y acumula una mejora de daño tanto para ella como para Netherwing.

2. Invocación de Netherwing y la ventana de daño explosivo. Una vez que Newbud está al máximo, su habilidad definitiva invoca a Netherwing, actúa inmediatamente con él y establece un territorio que elimina el 20 % de la resistencia a todos los tipos de daño de cada enemigo en el campo de batalla. Con Netherwing en el campo de batalla, su habilidad se mejora a una forma potenciada que lanza un ataque conjunto con Netherwing a lo largo de toda la línea enemiga.

Además, cuenta con una pasiva única para toda la cuenta, «Santuario de Mooncocoon», que se activa una vez por batalla para evitar que un aliado sea derribado por un golpe mortal, siempre que los PV de ese aliado aumenten o obtenga un escudo antes de su siguiente turno.

Esta pasiva permanece activa desde el momento en que se une a tu plantilla, incluso fuera de tu equipo alineado, y es precisamente por eso por lo que se la considera una de las pocas unidades «imprescindibles» del juego.

Resumen de los «Traces» y «Eidolons» de Castorice

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las Huellas de Castorice, seguidas de sus Eidolones.

Las Huellas de Castorice

Su ataque básico, «Lamento», «Onda del Mar de las Sombras», inflige daño cuántico equivalente a hasta el 50 % de los PV máximos de Castorice a un enemigo designado.

Su habilidad, «Silencio: Caricia de Wraithfly», consume el 30 % de los PV actuales de todos los aliados para infligir daño cuántico equivalente a hasta el 50 % de los PV máximos de Castorice a un enemigo, más hasta el 30 % de sus PV máximos a los objetivos adyacentes. Si los PS restantes de un aliado no cubren el coste, la habilidad reduce los PS de ese aliado a 1 en lugar de fallar.

Una vez invocado Netherwing, esta habilidad se mejora a su habilidad mejorada, «Garra ósea», «Abrazo del dragón de la perdición», que consume el 40 % de los PV actuales del resto de aliados para que Castorice y Netherwing puedan lanzar un ataque conjunto, infligiendo daño cuántico equivalente a hasta el 30 % y hasta el 50 % de sus PV máximos a todos los enemigos.

Su talento, «Desolación en las palmas», es lo que convierte los PS perdidos de los aliados en «Newbud» y en daño acumulativo. Cada acumulación aumenta el daño infligido por Castorice y Netherwing en un 20 %, hasta un máximo de 3 acumulaciones, durante 3 turnos. Mientras Netherwing está activo, los PS perdidos por los aliados alimentan la reserva de PS de Netherwing en lugar de generar más «Newbud».

Su habilidad definitiva, «Grito fatídico, repique del alba», invoca a Netherwing, adelanta su turno en un 100 % y crea el territorio «Lost Netherland», lo que reduce la resistencia a todos los tipos de todos los enemigos en un 20 % mientras Netherwing permanezca en el campo de batalla.

Técnica de Castorice Lamento, heraldo de la muerte Entra en el estado «Netherveil» tras su uso, durante el cual los enemigos no pueden acercarse a Castorice y cualquier ataque activo atrae a todos los enemigos dentro del alcance al combate. También invoca a Netherwing antes de tiempo, adelanta su turno y despliega el territorio «Lost Netherland» con una potencia reducida.

Habilidades adicionales de Castorice Marea Oscura Contenida Convierte la curación recibida por los aliados (excepto Netherwing) en Newbud, o en puntos de salud de Netherwing si este ya está en el campo de batalla, con un límite por aliado cada turno. Antorcha invertida Aumenta la velocidad de Castorice en un 40 % mientras sus PV actuales sean al menos el 50 % de sus PV máximos, y otorga a Netherwing un aumento temporal de velocidad después de que este aseste un golpe final. Donde mora el viento del oeste Cada vez que Netherwing utiliza su ataque, el daño infligido aumenta un 30 %, acumulándose hasta 6 veces durante el resto de ese turno.

Bonificaciones de estadísticas de Castorice (total) +18,7 % de probabilidad de crítico +13,3 % de daño crítico +14,4 % de daño cuántico

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Eidolones de Castorice

Su E1, «Dama de la nieve, recuerdo en la tumba», aumenta el daño infligido por sus ataques clave y los de Netherwing en un 20 % contra enemigos con un 80 % o menos de PS máximos, y en un 40 % contra enemigos con un 50 % o menos de PS máximos. Es un aumento de daño sencillo y siempre relevante contra cualquier enemigo que no tenga la salud al máximo.

Su E2, «Corona sobre alas florecientes», es el punto ideal para que los jugadores que quieran invertir más en ella se detengan. Tras invocar a Ala Infernal, Castorice obtiene 2 acumulaciones de «Voluntad ardiente», que pueden compensar el coste de PV del propio Ala Infernal en su ataque, al tiempo que adelantan el turno de Castorice en un 100 %, y su siguiente habilidad mejorada también le devuelve una parte de Brote Nuevo.

Tanto su E3, «Pious Pilgrim» y «Dance in Doom», como su E5, «Páginas inmaculadas» y «La profecía como pluma», son potenciadores sencillos a nivel de «Trace» para su habilidad definitiva, su ataque básico, su talento, su habilidad y la propia habilidad de Netherwing. El E4, «Descanso en las canciones de la melancolía», aumenta la curación recibida por todo el equipo mientras ella está en el campo de batalla.

Al igual que suele ocurrir con los eidolones de la mayoría de los demás personajes, ninguno de estos tres es realmente destacable, por lo que es mejor considerarlos como una ruta de mejora en grupo en lugar de desbloqueos imprescindibles por sí mismos.

Su E6, «A la espera de que se ciernen los años», es una mejora de eidolón cara, pero excelente, que desbloquea el verdadero rendimiento máximo de Castorice. Añade un 20 % de PEN RES cuántico cada vez que Castorice o Netherwing infligen daño, permite a Netherwing ignorar por completo el tipo de debilidad del enemigo a la hora de reducir la resistencia, y amplía el número de veces que el efecto final de su talento puede rebotar entre objetivos.

Evaluación de Castorice en el meta de Honkai Star Rail: ¿Es buena Castorice?

Castorice es una elección de nivel EX que rinde mejor en equipos con personajes que se complementan directamente con su daño escalado según los PS.

Aparte de su extraordinario rendimiento en las fases finales del juego, es uno de los muy pocos personajes de Honkai Star Rail a los que consideraría un auténtico «imprescindible» gracias a su pasiva global única. Puedes dejarla en el banquillo, olvidarte de que la tienes y seguir obteniendo resucitaciones gratuitas independientemente del equipo que utilices, lo que supone una mejora enorme en la calidad de vida a la hora de afrontar contenidos difíciles de la fase final del juego.

Clasificación de Castorice Valoración general EX Valoraciones en el final de juego Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: EX



Sombra Apocalíptica: EX

Aunque, en teoría, está diseñada para acabar con oleadas enteras de enemigos, también es bastante potente en «Sombra apocalíptica» gracias a su enorme reducción de RES incorporada y al hecho de que su daño aumenta en función de la agresividad con la que los enemigos atacan a su equipo, por lo que el contenido con hordas agresivas y/o jefes (AS) le permite dar rienda suelta a su poder.

Ahora bien, si te preocupa no tener ninguno de sus apoyos «premium» (como Cyrene o Hyacine), ten en cuenta que tiene una sinergia muy buena con el Pionero del Recuerdo, ya que este le aporta una cantidad adicional de daño verdadero a su rotación. Y como su kit cuenta con reducción de RES integrada y un ataque de área de efecto (AoE) de ráfaga, en realidad no necesita un apoyo elemental específico para cubrir ninguna carencia.

Cómo conseguir a Castorice en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Para realizar un sorteo de un personaje de edición limitada como Castorice se necesitan «Jade Estelar», que se intercambian a razón de 1:1 por «Fragmentos Oneiricos» —la verdadera moneda premium de HSR que solo se puede conseguir mediante recargas—. Con 160 «Jade Estelar» se compra un «Pase de Teletransporte Especial», y con un «Pase de Teletransporte Especial» se obtiene un intento de sorteo en su banner. Un personaje limitado de 5 estrellas como ella solo se puede conseguir en su propio «Warp de evento de personaje», nunca en el «Warp estándar» permanente.

Castorice aún no ha tenido un banner de repetición desde su última reaparición en la versión 4.2 en el banner «Indelible Coterie». Si te has encontrado con su banner y estás pensando en realizar una recarga para asegurarte de conseguirla, su Cono de Luz o sus Eidolones, asegúrate siempre de consultar las bonificaciones actuales por recarga de Fragmentos Oneiricos (bonificación por primera compra) o los paquetes de tiempo limitado de la tienda antes de gastar, ya que ambos pueden hacer que tus recargas rindan notablemente más.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Castorice en 2026?

Castorice es una de las causantes de daño cuántico más potentes disponibles actualmente, respaldada por daño de área de efecto, reducción de RES de todos los tipos y un kit que mejora bajo una fuerte presión.

Si a tu plantilla le falta un causante de daño cuántico o simplemente cualquier DPS de primer nivel, Castorice cubre esas carencias a la perfección. Su pasiva global «Santuario del Mooncocoon» también es una auténtica ventaja a nivel de cuenta, ya que sigue aplicándose incluso en equipos en los que no participa.

La razón más clara para descartarla es una plantilla que ya cuente con numerosas opciones de DPS cuántico; sin embargo, incluso en ese caso, su potencial mecánico único y su pasiva global podrían hacer que merezca la pena la inversión.

Ventajas Contras ✅ Afecta a toda la oleada enemiga en lugar de solo a un objetivo



✅ Reduce rápidamente la Resistencia del enemigo gracias a los propios ataques



de Netherwing ✅ Su enorme reserva de PV hace que sea difícil sacarla de combate



✅ Se vuelve más fuerte frente a enemigos que atacan con más fuerza, en lugar de tener que esquivarlos



✅ Netherwing puede evitar que un aliado muera y cura al equipo cuando abandona el campo



de batalla ✅ Consume muy pocos puntos de habilidad, por lo que rara vez compite con sus compañeros por los SP



✅ Su pasiva única, válida para toda la cuenta, la convierte en una adquisición muy valiosa para cualquier jugador ❌ Requiere una gran inversión en estadísticas, tanto por su parte como por la de su apoyo, para alcanzar su máximo potencial



❌ Las opciones alternativas de «Light Cones» para ella son bastante escasas



❌ Su red de seguridad integrada, similar a una reanimación, solo se activa en condiciones



específicas ❌ No funciona bien junto a unidades de soporte basadas en escudos

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