Castorice HSR: Charakterübersicht und Kit 2026

Castorice ist eine 5-Sterne-Figur aus „Quantum Remembrance“ in „Honkai Star Rail“, die die HP ihres Teams gegen einigen der stärksten Flächenangriffe im Spiel eintauscht. Ihr gesamter Spielstil dreht sich um eine einzige, risikoreiche Ressource: die aktuellen HP deiner Gruppe. Sie verbraucht diese, um einen Memosprite namens „Netherwing“ zu beschwören, und wird umso stärker, je mehr von dieser Ressource ihr zur Verfügung steht.

Dieser Charakter-Guide behandelt Castorices Fähigkeiten, ihre Eidolons sowie die aktuelle Situation bezüglich ihres Banners und der Nachkaufmöglichkeiten.

Castorice auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Quantum Weg Erinnerung Rolle DPS Veröffentlicht Version 3.2 (Banner „Blossom to the Beyond“) Wiederholungen Version 4.2 (Banner „Indelible Coterie“) Synchronsprecher Melody Muze (EN)



Saitou Chiwa (JP)



Ruan Congqing (CH)



Lee Serena (KR) Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist Castorice in „Honkai Star Rail“?

Castorice ist eine Chrysos-Erbin aus Aidonia, dem Land, das den Tod verehrt und in dem unaufhörlich Schnee fällt. Sie ist die Tochter des Flusses der Seelen, und ihre persönliche Reise dreht sich um die Suche nach der „Todes“-Kernflamme, während sie gleichzeitig die Pflicht erfüllt, die ihr Titel „Dienerin des Todes“ mit sich bringt .

In ihrer eigenen Vorstellung wird sie als jemand beschrieben, die die Klagen der Seelen bewahren und die Einsamkeit tragen muss, die mit ihrer Rolle einhergeht, wobei sie Leben und Tod als eine einzige fortlaufende Reise betrachtet und nicht als zwei getrennte Zustände. Ihre Hintergrundgeschichte spiegelt sich auch sehr gut in ihren Fähigkeiten wider, da Castorices gesamtes Design auf der Idee basiert, dass HP oder das „Leben“ selbst etwas ist, das ständig verbraucht und erneuert wird, anstatt statisch zu sein.

Ihr Memosprite, Netherwing, wird zusammen mit ihr als drachenähnliche Gestalt vorgestellt, die den Verlauf eines Kampfes in dem Moment verändert, in dem sie beschworen wird.

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Castorices Fähigkeiten im Detail

Castorices Spielstil basiert auf einer Ressource namens „Newbud“, die sie jedes Mal erhält, wenn ihre Verbündeten HP verlieren. Ihr Talent wandelt diese verlorenen HP in stapelbare Schadensboni für sich selbst und Netherwing um, und sobald Newbud seine maximale Grenze erreicht hat, kann sie ihre ultimative Fähigkeit einsetzen.

1. Newbud vor der ultimativen Fähigkeit aufbauen. In dieser Phase verbraucht Castorices Fähigkeit bewusst einen Prozentsatz der aktuellen HP der gesamten Gruppe, um ein Ziel schwer zu treffen und leichteren Flächenschaden an nahegelegene Gegner zu verursachen. Jeder HP-Punkt, den ihre Verbündeten dabei verlieren, bringt Newbud näher an die volle Ladung und stapelt einen Schadensbonus auf sie und Netherwing.

2. Beschwörung von Netherwing und das Burst-Fenster. Sobald Newbud voll aufgeladen ist, beschwört ihre ultimative Fähigkeit Netherwing, führt sofort gemeinsam mit ihm einen Angriff aus und legt ein Territorium ab, das jedem Gegner auf dem Feld 20 % der Resistenz aller Arten entzieht. Sobald Netherwing im Einsatz ist, wird ihre Fähigkeit zu einer verbesserten Form aufgewertet, die einen gemeinsamen Angriff mit Netherwing über die gesamte gegnerische Linie hinweg ausführt.

Außerdem verfügt sie über eine einzigartige, accountweite Passivfähigkeit, „Der Zufluchtsort von Mooncocoon“, die einmal pro Kampf ausgelöst wird, um zu verhindern, dass ein Verbündeter durch einen tödlichen Schlag ausgeschaltet wird – vorausgesetzt, die HP dieses Verbündeten steigen an oder er erhält vor seinem nächsten Zug einen Schild.

Diese passive Fähigkeit bleibt aktiv, sobald sie deinem Kader beitritt – auch außerhalb deines eingesetzten Teams –, was genau der Grund dafür ist, dass sie als eine der wenigen „Must-Pull“-Einheiten im Spiel gilt.

Übersicht über Castorices „Traces“ und „Eidolons“

Hier erfährst du, was die einzelnen „Spuren“ von Castorice tatsächlich bewirken, gefolgt von ihren Eidolons.

Castorices Spuren

Ihr Basisangriff „Klagelied – Wellen des Nethermeeres“ fügt einem ausgewählten Gegner Quantenschaden in Höhe von bis zu 50 % von Castorices maximalen HP zu.

Ihre Fertigkeit „Stille, die Liebkosung der Wraithfly“ verbraucht 30 % der aktuellen HP aller Verbündeten, um einem Gegner Quantenschaden in Höhe von bis zu 50 % von Castorices maximalen HP zuzufügen, sowie bis zu 30 % ihrer maximalen HP an benachbarte Ziele. Wenn die verbleibenden HP eines Verbündeten die Kosten nicht decken können, reduziert die Fähigkeit die HP dieses Verbündeten auf 1, anstatt zu scheitern.

Sobald Netherwing beschworen wurde, wird diese Fähigkeit zu ihrer erweiterten Fähigkeit „Knochenklaue“ „Doomdrakes Umarmung“, die 40 % der aktuellen HP jedes anderen Verbündeten verbraucht, damit Castorice und Netherwing einen gemeinsamen Angriff ausführen können, der jedem Gegner Quantenschaden in Höhe von bis zu 30 % bzw. bis zu 50 % ihrer maximalen HP zufügt.

Ihr Talent „Verwüstung in Palms““ wandelt verlorene HP der Verbündeten in „Newbud“ und stapelbaren Schaden um. Jeder Stapel erhöht den von Castorice und Netherwing verursachten Schaden um 20 % – bis zu 3 Stapel – für 3 Runden. Solange Netherwing aktiv ist, fließen die verlorenen HP der Verbündeten in Netherwings eigenen HP-Vorrat, anstatt weiteres „Newbud“ zu erzeugen.

Ihre ultimative Fähigkeit „Untergangsschrei, Glockenschlag der Morgenröte““ beschwört Netherwing, beschleunigt dessen Zug um 100 % und erzeugt das Territorium „Lost Netherland“, das die Resistenz aller Gegner gegen alle Elementarten um 20 % verringert, solange Netherwing auf dem Spielfeld verbleibt.

Castorices Technik „Heule, Herold des Todes“ Wechselt nach dem Einsatz in den Zustand „Netherveil“, in dem sich Gegner Castorice nicht nähern können und jeder aktive Angriff alle Gegner in Reichweite in den Kampf zieht. Beschwört außerdem Netherwing vorzeitig, beschleunigt dessen Zug und errichtet das Territorium „Lost Netherland“ mit reduzierter Stärke.

Castorices Bonusfähigkeiten Eingedämmte Dunkle Flut Wandelt die von Verbündeten (außer Netherwing) erhaltene Heilung in Newbud um oder in Netherwings HP, wenn Netherwing bereits auf dem Spielfeld ist; pro Verbündetem gibt es pro Runde eine Obergrenze. Umgekehrte Fackel Erhöht Castorices Geschwindigkeit um 40 %, solange ihre aktuellen HP mindestens 50 % ihrer maximalen HP betragen, und gewährt Netherwing einen vorübergehenden Geschwindigkeitsschub, nachdem dieser einen entscheidenden Treffer gelandet hat. Wo der Westwind weht Jedes Mal, wenn Netherwing seinen Angriff einsetzt, erhöht sich der verursachte Schaden um 30 %; dieser Effekt ist für den Rest dieses Zuges bis zu 6-mal stapelbar.

Castorices Statusboni (insgesamt) +18,7 % Krit-Rate +13,3 % Kritischer Schaden +14,4 % Quantenschaden

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Castorices Eidolons

Ihre E1, „Schneebedeckte Jungfrau, Erinnerung an das Grab“, erhöht den Schaden ihrer und Netherwings Schlüsselangriffe um 20 % gegen Gegner mit 80 % oder weniger ihrer maximalen HP und um 40 % gegen Gegner mit 50 % oder weniger ihrer maximalen HP. Das ist eine klare, stets relevante Schadenssteigerung gegen alles, was nicht bei voller Gesundheit ist.

Ihre E2-Fähigkeit „Krone auf den Flügeln der Blüte“ ist der ideale Haltepunkt für Spieler, die weiter in sie investieren möchten. Nach der Beschwörung von Netherwing erhält Castorice 2 Stapel „Ardent Will“, die die HP-Kosten von Netherwings Angriff ausgleichen können, während Castorices Zug um 100 % vorverlegt wird, und ihre nächste verstärkte Fertigkeit erstattet zudem einen Teil von „Newbud“ zurück.

Ihre E3 „Fromme Pilgerin“, „Tanz im Untergang“ und E5 „Unberührte Seiten“, „Prophezeiung als Feder“ sind allesamt einfache Verstärkungen auf Trace-Ebene für ihre ultimative Fähigkeit, ihren Basisangriff, ihr Talent, ihre Fertigkeit sowie die Fertigkeit der Netherflügel selbst. E4, „Ruhe in den Liedern der Finsternis“, erhöht die eingehende Heilung für das gesamte Team, solange sie im Einsatz ist.

Genau wie es bei den Eidolons der meisten anderen Charaktere üblich ist, ist keines dieser drei wirklich besonders bemerkenswert, daher sollten sie am besten als gemeinsamer Upgrade-Pfad betrachtet werden und nicht als unverzichtbare Freischaltungen für sich genommen.

Ihr E6, „Warten auf die kommenden Jahre“, ist das teure, aber hervorragende Eidolon-Upgrade, das Castorices wahre Spitzenleistung freischaltet. Es fügt 20 % Quanten-Resistenzdurchdringung hinzu, wann immer Castorice oder Netherwing Schaden verursachen, ermöglicht es Netherwing, den Schwächetyp des Gegners bei der Verringerung der Zähigkeit vollständig zu ignorieren, und erweitert die Anzahl der Male, die der Abschluss-Effekt ihres Talents zwischen Zielen hin- und herspringen kann.

Castorice Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Castorice gut?

Castorice ist eine Wahl der EX-Stufe, die in Teams mit Charakteren am besten abschneidet, die direkt mit ihrem HP-skalierenden Schaden harmonieren.

Abgesehen von ihrer herausragenden Leistung im Endgame ist sie aufgrund ihrer einzigartigen globalen Passivfähigkeit eine der wenigen Figuren in „Honkai Star Rail“, die ich als echtes „Must-Pull“ bezeichnen würde. Man kann sie auf die Bank setzen, vergessen, dass man sie hat, und trotzdem kostenlose Wiederbelebungen erhalten, egal welches Team man einsetzt – was bei schwierigen Endgame-Inhalten eine enorme Verbesserung der Spielqualität darstellt .

Castorices Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Obwohl sie auf dem Papier darauf ausgelegt ist, ganze Gegnerwellen zu beseitigen, ist sie auch in „Apokalyptischer Schatten“ ziemlich stark – dank ihres enormen integrierten RES-Shreds und der Tatsache, dass ihr Schaden davon abhängt, wie aggressiv Gegner ihr Team angreifen. Daher kann sie sich in Inhalten mit aggressiven Mobs und/oder Bossen (AS) dennoch richtig austoben.

Falls du dir Sorgen machst, weil du keinen ihrer „Premium“-Unterstützer (wie Cyrene oder Hyacine) hast, beachte, dass sie eine sehr gute Synergie mit „Remembrance Trailblazer“ hat, da diese ihrer Rotation einen weiteren Teil an echtem Schaden hinzufügen. Und da ihr Kit über integrierte RES-Reduzierung und Burst-AoE verfügt, braucht sie eigentlich keinen spezifischen Elementar-Support, um eine Lücke zu schließen.

So erhältst du Castorice in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Um einen limitierten Charakter wie Castorice zu ziehen, benötigt man „Stellar Jades“, die im Verhältnis 1:1 in „Oneiric Shards“ umgewandelt werden – die eigentliche Premiumwährung von HSR, die man nur durch Aufladen erhalten kann. Für 160 „Stellar Jades“ erhält man einen „Special Warp Pass“, und mit einem „Special Warp Pass“ kann man einmal auf ihrem Banner ziehen. Ein limitierter 5-Sterne-Charakter wie sie kann nur über ihren eigenen Charakter-Event-Warp gezogen werden, niemals über den permanenten Standard-Warp.

Castorice hatte seit ihrer letzten Wiederholung in Version 4.2 auf dem „Indelible Coterie“-Banner noch kein weiteres Wiederholungsbanner. Wenn du ihr Banner erwischt hast und eine Aufladung vornehmen möchtest, um sie dir zu sichern, ihren Lichtkegel oder ihre Eidolons sichern, solltest du vor dem Kauf immer die aktuellen Aufladeboni für Oneirische Splitter (Erstkaufbonus) oder zeitlich begrenzte Bundles im Shop prüfen, da du mit beiden deine Aufladungen deutlich weiter ausdehnen kannst.

Fazit: Solltest du in ? nach Castorice ziehen2026?

Castorice ist eine der derzeit stärksten Quantenschaden-Dealerinnen, ausgestattet mit Flächenschaden, RES-Abbau aller Typen und einem Fähigkeiten-Set, das unter starkem Druck noch besser zur Geltung kommt.

Falls in deinem Kader ein Quantenschadenverursacher oder einfach ein DPS der Spitzenklasse fehlt, füllt Castorice diese Lücke hervorragend aus. Ihre globale Passivfähigkeit „Der Zufluchtsort von Mooncocoon“ ist zudem ein echter Bonus auf Account-Ebene, da sie auch in Teams wirkt, in denen sie nicht eingesetzt wird.

Der offensichtlichste Grund, auf sie zu verzichten, ist eine Aufstellung, die bereits mit Quantum-DPS-Optionen überladen ist – doch selbst dann könnten ihr einzigartiges mechanisches Potenzial und ihre globale Passivfähigkeit sie dennoch zu einer lohnenden Investition machen.

Vorteile Nachteile ✅ Trifft die gesamte gegnerische Welle statt nur eines Ziels



✅ Reduziert die Widerstandskraft der Gegner durch Netherwings eigene Angriffe



schnell ✅ Dank ihres enormen HP-Pools ist sie schwer aus dem Kampf



zu werfen ✅ Wird gegen stärker schlagende Gegner stärker, anstatt ihnen



ausweichen zu müssen ✅ Netherwing kann den Tod eines Verbündeten verhindern und heilt das Team, wenn sie das Feld



verlässt ✅ Verbraucht nur sehr wenige Skillpunkte, sodass sie selten mit Teamkollegen um SP



konkurriert ✅ Ihre einzigartige, accountweite Passivfähigkeit macht sie zu einer wertvollen Verstärkung für jeden Spieler ❌ Benötigt umfangreiche Stat-Investitionen sowohl von ihr selbst als auch von ihrem Support, um ihr volles Potenzial



zu entfalten ❌ Alternative „Light Cones“ für sie sind recht rar



❌ Ihr integriertes Sicherheitsnetz im Stil einer Wiederbelebung wird nur unter bestimmten Bedingungen



ausgelöst ❌ Funktioniert nicht gut zusammen mit schildbasierten Sustain-Einheiten

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Häufig gestellte Fragen