¿Qué es un proyector de corto alcance?: Cómo jugar en espacios reducidos

Un proyector de corto alcance permite proyectar imágenes gigantes de 100 pulgadas desde una distancia de tan solo entre 90 cm y 2,4 m de la pared o la pantalla. Esta tecnología ha revolucionado la forma en que los gamers abordan la configuración de pantallas gigantes cuando el espacio es limitado.

He probado a fondo los proyectores de corto alcance en espacios reducidos destinados a los videojuegos, donde los proyectores tradicionales simplemente no caben. La diferencia es notable. Mientras que para los proyectores estándar se necesitaría una sala de cine específica, los de corto alcance funcionan perfectamente en el salón. Sin necesidad de instalar nada en el techo ni de cambiar la disposición de los muebles.

En esta guía se analiza todo lo que hay que saber sobre los proyectores de corto alcance para configuraciones de videojuegos. Voy a tratar las especificaciones técnicas, las distancias de proyección reales, los requisitos de instalación, el rendimiento y las consideraciones específicas para los jugadores.

Comprender la tecnología de los proyectores de corto alcance

Los proyectores de corto alcance son Todo sobre el índice de lanzamiento – la distancia desde el objetivo dividida por la anchura de la imagen. Es simple matemática. Una relación de 0,5:1 significa que se obtiene una imagen de 3 metros de ancho desde una distancia de tan solo 1,5 metros.

La mayoría de los proyectores de corto alcance tienen una relación de proyección de entre 0,4:1 y 1,0:1, por eso proyectan imágenes de gran tamaño desde una distancia muy corta. Con una relación de 0,7:1 se obtiene una imagen de 100 pulgadas desde unos 1,5 metros. ¿Y los proyectores estándar? Normalmente necesitan una relación de 1,5:1 o superior, lo que obliga a disponer de un espacio de entre 2,4 y 3,6 metros.

Lo consiguen gracias a sistemas de lentes gran angular que curvan la luz de forma pronunciada. Lentes más complejas, mayor precisión y, sí, un precio más elevado en comparación con los modelos normales. Para más información, consulta nuestra guía completa en cómo funcionan los proyectores.

Proyectores de corto alcance, de alcance estándar y de alcance ultracorto

Los proyectores se clasifican según su relación de proyección. Básicamente, se trata de la distancia a la que deben colocarse para proyectar una pantalla de un tamaño determinado.

Tipo de proyector Relación de lanzamiento 100 m Ideal para Proyección de alcance ultracorto 0,25:1 a 0,5:1 de 30 a 120 centímetros Espacios reducidos, zonas de estar, instalaciones sin esfuerzo de corto alcance 0,4:1 a 1,0:1 3-8 pies Habitaciones pequeñas, apartamentos, salas de juegos compactas Manta estándar 1,5:1 a 2,5:1 3-4,5 m Habitaciones de tamaño medio, salas de cine en casa, sótanos Largo alcance 2,5:1+ Más de 4,5 m Grandes espacios, auditorios, locales comerciales

Los proyectores de alcance ultracorto (UST) son la opción ideal para distancias muy cortas. Utilizan ópticas en ángulo y espejos para proyectar la imagen hacia arriba desde una distancia de apenas unos centímetros. La mayoría se coloca sobre un mueble de televisión, justo debajo de la pantalla. Algunos modelos, como el LSP9T de Samsung, alcanzan una impresionante relación de proyección de 0,189:1, proyectando una imagen de 100 pulgadas desde una distancia de menos de 25 centímetros.

Los proyectores de alcance estándar siguen siendo los más habituales porque son más económicos de fabricar y ofrecen un resultado excelente en habitaciones con la distancia adecuada. Si dispones de unos 3-4,5 metros, ofrecen una gran calidad de imagen sin tener que pagar un precio desorbitado.

Los modelos de corto alcance, como el BenQ X3100i, alcanzan las 100 pulgadas a unos 2,5 metros, lo que los hace perfectos para apartamentos o salas de videojuegos que no disponen de espacio suficiente para una configuración de cine en casa completa.

Las ventajas de la tecnología de proyección de corto alcance para los equipos de videojuegos

Los proyectores de corto alcance resuelven problemas que los modelos estándar simplemente no pueden solucionar. La mayor ventaja es el espacio. He instalado proyectores de corto alcance en dormitorios de 3 x 3,6 metros, donde un proyector normal simplemente no cabría. El BenQ X500i, por ejemplo, proyecta una imagen de 100 pulgadas desde una distancia de entre 1,5 y 1,8 metros gracias a su relación de proyección de 0,69-0,83:1. Eso significa que puede colocarse sobre una mesita o un mueble para el equipo audiovisual sin necesidad de soportes de techo ni grandes reformas en la habitación.

El control de las sombras es otra mejora importante. Los proyectores estándar proyectan la luz desde detrás de ti, por lo que cada pose de victoria se convierte en una silueta en la pared. Los proyectores de corto alcance se colocan más cerca de la pantalla, por lo que la luz viene desde delante de ti. Las sombras prácticamente desaparecen y la sensación de inmersión aumenta considerablemente.

La comodidad visual también mejora. Como el haz de luz no te pasa por encima de la cabeza, el deslumbramiento se reduce drásticamente. He registrado sesiones de 6 horas Elden Ring, Baldur’s Gate 3, yFinal Fantasy XVI sesiones de lanzamientos cortos sin la tensión que solía sentir con las configuraciones de larga distancia.

¿Y la flexibilidad en la ubicación? Supone una mejora enorme en la calidad de vida. Los proyectores de corto alcance no se ven afectados por la distribución exacta de la sala – Los he utilizado en tres pisos diferentes, sobre mesitas de salón, escritorios y pequeños soportes, y se han adaptado perfectamente en todas las ocasiones. Esto permite jugar en pantalla grande en espacios que no están pensados para proyectores tradicionales.

Características técnicas principales de los proyectores de corto alcance para videojuegos

A la hora de elegir un proyector de corto alcance para jugar, hay algunas especificaciones que importan mucho más que las promesas publicitarias.

El porcentaje de pases es lo más importante . Determina la distancia a la que se puede colocar el proyector respecto a la pantalla. Comprueba siempre las cifras exactas. El BenQ X500i tiene una relación de 0,69-0,83:1 con un zoom de 1,2x, lo que significa que puede proyectar una imagen de 95 pulgadas desde unos 1,4 metros. Mide primero tu habitación y consigue el el mejor proyector según tus necesidades.

. Determina la distancia a la que se puede colocar el proyector respecto a la pantalla. Comprueba siempre las cifras exactas. El BenQ X500i tiene una relación de 0,69-0,83:1 con un zoom de 1,2x, lo que significa que puede proyectar una imagen de 95 pulgadas desde unos 1,4 metros. Mide primero tu habitación y consigue el el mejor proyector según tus necesidades. El retraso de entrada lo es todo en los juegos de acción . Lo que quieres es una respuesta ágil, no un proyector que dé la sensación de estar almacenando en búfer tus comandos. El X500i alcanza los 4,16 ms a 1080p y los 16 ms a 4K, lo cual es lo suficientemente rápido para los juegos de disparos, de lucha y cualquier otro en el que la más mínima vacilación se pague cara. Muchos proyectores de cine en casa superan los 50 ms y, créeme, eso se nota al instante.

. Lo que quieres es una respuesta ágil, no un proyector que dé la sensación de estar almacenando en búfer tus comandos. El X500i alcanza los 4,16 ms a 1080p y los 16 ms a 4K, lo cual es lo suficientemente rápido para los juegos de disparos, de lucha y cualquier otro en el que la más mínima vacilación se pague cara. Muchos proyectores de cine en casa superan los 50 ms y, créeme, eso se nota al instante. La resolución cobra importancia a partir de las 80 pulgadas . A ese tamaño, la resolución 1080p empieza a mostrar sus limitaciones. Para disfrutar de un texto nítido, mundos detallados y una vegetación definida en juegos como Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, oSimulador de vuelo, lo mejor es el 4K.

. A ese tamaño, la resolución 1080p empieza a mostrar sus limitaciones. Para disfrutar de un texto nítido, mundos detallados y una vegetación definida en juegos como Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, oSimulador de vuelo, lo mejor es el 4K. El brillo determina cómo se ve la imagen con luz ambiental. La mayoría de los proyectores de corto alcance ofrecen entre 2.000 y 3.000 lúmenes ANSI. El X500i alcanza los 2.200 lúmenes, lo cual es ideal para una habitación con poca luz, pero no da la talla frente a ventanas soleadas. Si juegas durante el día, opta por un modelo de más de 2.500 lúmenes o bloquea la luz.

A continuación te ofrecemos un breve resumen de los aspectos más importantes que debes tener en cuenta.

Espec. Qué significa Lo que los jugadores deben tener en cuenta Ejemplo: BenQ X500i Porcentaje de pases completos Distancia necesaria para el tamaño de tu pantalla Asegúrate de que se adapte a la distribución de tu habitación 0,69-0,83:1 (95° a unos 1,4 m, zoom de 1,2x) Retardo de entrada Sensibilidad de los mandos y ratones Menos de 20 ms es un buen resultado; menos de 10 ms es lo ideal 4,16 ms (1080p)/16 ms (4K) Resolución Claridad general, sobre todo en pantallas grandes 4K para cualquier cosa de 80 o más 4K (3840 × 2160) Brillo Gestión de la luz ambiental Más de 2500 lúmenes para habitaciones diurnas 2.200 lúmenes ANSI

Configuración de un proyector de corto alcance para videojuegos

Los proyectores de corto alcance son fáciles de instalar, pero hay algunos detalles que marcan la diferencia enorme diferencia en la calidad del juego.

Empieza por ajustar la orientación. Utiliza la relación de proyección para calcular exactamente dónde debe colocarse el proyector. Una pantalla de 100 pulgadas con formato 16:9 mide 87,2 pulgadas de ancho. Con una relación de 0,7:1, la distancia entre la lente y la pantalla es de aproximadamente 61 pulgadas (unos 1,55 metros). La mayoría de las marcas disponen de calculadoras en línea, así que introduce el tamaño de tu pantalla y obtendrás la distancia exacta. Asegúrate de que la pared o la pantalla estén lisas. Las lentes de corto alcance proyectan la imagen sobre la superficie con ángulos más pronunciados, por lo que cualquier textura se aprecia al instante. Probé el X500i en una pared de yeso lisa y en una con textura; la que tenía textura se veía granulada y descolorida. Si tu pared no es perfecta, utiliza una pantalla adecuada. Utiliza el desplazamiento del objetivo siempre que puedas. Algunos proyectores de corto alcance cuentan con desplazamiento vertical de la lente, lo que permite mover la imagen hacia arriba o hacia abajo sin tener que inclinar físicamente el proyector. Esto resulta muy útil si el proyector está colocado sobre un escritorio o un mueble para equipos audiovisuales que se encuentra a una altura inferior (o superior) a la ideal. El BenQ X500i ofrece un desplazamiento vertical del 40-60 %, lo que supone una gran libertad. Controla la iluminación. Incluso los proyectores de corto alcance más luminosos pierden la batalla contra la luz del sol. Cierra las cortinas, mantén las luces de la habitación en penumbra y añade una pequeña luz de fondo detrás de tu asiento si quieres negros más profundos y colores más nítidos. Los juegos de terror como RE4, Silent Hill 2, yAlan Wake 2 Así quedan mucho mejor. Las pantallas ayudan más de lo que la gente cree. Las paredes están bien, pero las pantallas para videojuegos ofrecen colores más nítidos, un mejor contraste y no presentan problemas de textura. Si quieres la mejor imagen, hazte con una pantalla de proyección adecuada. Las pantallas ALR son especialmente adecuadas para instalaciones de alcance ultracorto en las que hay que lidiar con la luz ambiental.

Si eres nuevo en esto, te recomiendo que consultes nuestra guía sobre cómo utilizar un proyector para obtener más información.

Proyectores de corto alcance frente a monitores para videojuegos

Los proyectores de corto alcance y los monitores para videojuegos tienen fines totalmente distintos, por lo que saber en qué destaca cada uno te facilita mucho la vida.

Los monitores para videojuegos están diseñados para ofrecer velocidad pura

Si juegas a cualquier juego competitivo, los monitores ganan de inmediato. Una pantalla de 240 Hz con tiempos de respuesta inferiores a 1 ms es algo a lo que los proyectores simplemente no pueden aspirar. Para Counter-Strike 2, Valoración, Rainbow Six Siege – toda la alineación sudorosa – un monitor te ofrece ventajas reales. Si ese es tu terreno, echa un vistazo a nuestra guía completa sobre el los mejores monitores para videojuegos y tomar algo rápido.

Los proyectores de corto alcance son la mejor opción cuando buscas una experiencia inmersiva

En los mundos para un solo jugador, la escala lo cambia todo. EncendiendoGod of War: Ragnarök, Horizon: El Oeste Prohibido, oLágrimas del Reino En una pantalla de 100 pulgadas, la experiencia es tan cinematográfica que una pantalla de 27 o incluso de 55 pulgadas simplemente no puede igualarla. Deja de parecer que «estás jugando a un videojuego» y empiezas a sentir que te adentras en él.

El precio también se inclina a favor de los proyectores cuando se opta por pantallas grandes

Un monitor para juegos de 65 pulgadas de calidad te costará entre 1.500 y 3.000 dólares. El BenQ X500i cuesta unos 1.700 dólares y proyecta una imagen de 100 pulgadas, lo que supone aproximadamente 2,4 veces más superficie de pantalla por un precio similar. Cuanto más grande sea la pantalla, mejor será la relación calidad-precio, mientras que los precios de los televisores y los monitores se disparan.

Limitaciones habituales de los proyectores de corto alcance para videojuegos

Incluso los mejores proyectores de corto alcance tienen algunas peculiaridades que conviene conocer antes de comprarlos.

La distorsión en los bordes es más evidente. Los objetivos de corto alcance desvían la luz de forma pronunciada, lo que puede provocar una ligera distorsión en las esquinas. La mayoría de los modelos cuentan con corrección trapezoidal, pero su uso reduce la nitidez. Siempre que sea posible, alinea físicamente el proyector. El resultado siempre es mejor que las correcciones digitales.

Los objetivos de corto alcance desvían la luz de forma pronunciada, lo que puede provocar una ligera distorsión en las esquinas. La mayoría de los modelos cuentan con corrección trapezoidal, pero su uso reduce la nitidez. Siempre que sea posible, alinea físicamente el proyector. El resultado siempre es mejor que las correcciones digitales. La luz ambiental les afecta más. Dado que el objetivo difunde la luz de forma tan amplia, la luminosidad disminuye rápidamente a la luz del día. Durante mis pruebas de la tarde con la X500i, las cortinas opacas no eran opcionales, sino imprescindibles.

Dado que el objetivo difunde la luz de forma tan amplia, la luminosidad disminuye rápidamente a la luz del día. Durante mis pruebas de la tarde con la X500i, las cortinas opacas no eran opcionales, sino imprescindibles. El rango de zoom es limitado. Los proyectores de corto alcance no cuentan con el amplio rango de zoom de los proyectores estándar. El X500i ofrece un zoom de 1,2x, lo cual está bien, pero no es muy flexible. Los modelos de alcance estándar suelen ofrecer un zoom de 2x o más, lo que permite ajustar la imagen con precisión sin tener que mover físicamente el proyector.

Los proyectores de corto alcance no cuentan con el amplio rango de zoom de los proyectores estándar. El X500i ofrece un zoom de 1,2x, lo cual está bien, pero no es muy flexible. Los modelos de alcance estándar suelen ofrecer un zoom de 2x o más, lo que permite ajustar la imagen con precisión sin tener que mover físicamente el proyector. El precio es más elevado para unas especificaciones similares. Los proyectores de corto alcance son más difíciles de fabricar, y eso se refleja en el precio. Hay que contar con un sobreprecio del 20-40 % respecto a los proyectores de alcance estándar con el mismo brillo, resolución y prestaciones.

Ejemplos de rendimiento en juegos en condiciones reales

Los proyectores de corto alcance se comportan de forma diferente según el contenido que se les presente, así que he probado una amplia variedad para ver en qué aspectos destacan (y en cuáles no).

«Final Fantasy VII Rebirth» se veía increíble en el BenQ X500i

La imagen en 4K resaltaba cada textura: la suciedad neón de Midgar, las playas de la Costa del Sol, todo. Con 100 pulgadas, la magnitud casi parece un truco. El combate también se mantuvo fluido, incluso con 16 ms en 4K. No hay nada que objetar en cuanto a los juegos de rol para un solo jugador. Si quieres revivir mi experiencia, echa un vistazo a nuestra lista de los mejores proyectores 4K y hazte con uno bueno para tu sala de juegos.

Los juegos de carreras son la combinación perfecta

Geniales juegos de carrerasigualGran Turismo 7 La experiencia es totalmente diferente en una pantalla gigante. La enorme imagen mejora la visión periférica, sobre todo en la vista desde la cabina, y la inmersión deja muy por detrás a cualquier monitor de 27 pulgadas. Es cierto que un monitor es más rápido, pero en las carreras no competitivas, la escala gana siempre.

Los tiradores ponen de manifiesto los límites

Call of Duty: Modern Warfare III Fue divertido para jugar de forma ocasional, pero no hay que engañarse: un monitor de 240 Hz sigue ofreciendo una experiencia más precisa y optimizada. Los 4,16 ms del X500i a 1080p son excelentes «para ser un proyector», pero no pueden competir con una pantalla de esports para partidas clasificatorias en juegos de disparos en primera persona populares.

Los juegos de estrategia están en pleno auge

Los mejores juegos de estrategiaigualCivilization VI, Crusader Kings III, cualquier juego por turnos o con muchos mapas se disfruta muchísimo en una pantalla grande. El texto se sigue leyendo bien, los elementos de la interfaz de usuario se distribuyen perfectamente y, como no hay que depender de reflejos milimétricos, el retraso en la respuesta deja de ser un problema por completo.

¿Es un proyector de corto alcance la opción adecuada para tu equipo de videojuegos?

Hay varios factores clave que determinan si la proyección de corto alcance se adapta realmente a tu espacio y a tu forma de jugar.

El tamaño de la habitación es el factor decisivo. Mide la distancia entre el proyector y la pared donde se va a proyectar. Si dispones de menos de 2,4 metros, la única forma de conseguir una imagen de 100 pulgadas es con un proyector de corto alcance o de alcance ultracorto. Los proyectores estándar simplemente no tienen espacio suficiente para funcionar en habitaciones pequeñas.

Mide la distancia entre el proyector y la pared donde se va a proyectar. Si dispones de menos de 2,4 metros, la única forma de conseguir una imagen de 100 pulgadas es con un proyector de corto alcance o de alcance ultracorto. Los proyectores estándar simplemente no tienen espacio suficiente para funcionar en habitaciones pequeñas. Tu estilo de juego es importante. Si te apasionan los juegos de disparos competitivos y te jugás cada milésima de segundo, quédate con un monitor. Si te encantan los mundos enormes para un solo jugador y prefieres la inmersión al tiempo de respuesta puro, la proyección de corto alcance ofrece una escala que ningún monitor puede igualar.

Si te apasionan los juegos de disparos competitivos y te jugás cada milésima de segundo, quédate con un monitor. Si te encantan los mundos enormes para un solo jugador y prefieres la inmersión al tiempo de respuesta puro, la proyección de corto alcance ofrece una escala que ningún monitor puede igualar. El presupuesto marca el límite máximo. Prepárate para gastar unos 1.500 dólares en un buen proyector para videojuegos de corto alcance, como el BenQ X500i. Los modelos de alcance ultracorto parten de unos 2.500 dólares y superan los 5.000 dólares en la gama alta. No te olvides de los posibles extras: una pantalla adecuada y un sistema de oscurecimiento.

Prepárate para gastar unos 1.500 dólares en un buen proyector para videojuegos de corto alcance, como el BenQ X500i. Los modelos de alcance ultracorto parten de unos 2.500 dólares y superan los 5.000 dólares en la gama alta. No te olvides de los posibles extras: una pantalla adecuada y un sistema de oscurecimiento. El control de la luz es fundamental para el éxito o el fracaso de la imagen. Si no puedes oscurecer la habitación, incluso los proyectores más potentes tendrán dificultades. Quienes juegan por la noche disfrutan, con diferencia, de la mejor experiencia. Prueba la iluminación antes de decidirte.

Conclusión: Convierte los espacios pequeños en salas de juegos

Los proyectores de corto alcance han resuelto por fin el problema de espacio que impedía disfrutar de los videojuegos en pantalla grande en apartamentos, dormitorios pequeños y salones estrechos. Conseguir una imagen real de 100 pulgadas desde la distancia a la que se encuentra una mesa de centro lo cambia todo: se acabaron los soportes de techo, las salas de cine específicas y las tonterías del tipo «necesito un sótano para esto».

Todas las especificaciones y pruebas anteriores muestran exactamente en qué aspectos destaca esta tecnología y dónde encuentra sus límites. Los proyectores de corto alcance son increíbles para la inmersión en el modo para un solo jugador, ofrecen una relación calidad-precio inmejorable en comparación con los televisores de gran tamaño y funcionan en habitaciones en las que los proyectores estándar no caben físicamente. No están diseñados para el juego competitivo y, sin duda, necesitan una habitación oscura para ofrecer su mejor rendimiento. Pero cuando se dan las condiciones adecuadas, la experiencia es inigualable.

Tu espacio, tu presupuesto y el tipo de juegos que te gustan determinan si la proyección de corto alcance es una buena opción. Si lo que buscas son mundos cinematográficos… The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Starfield – En una pared a la que un proyector convencional no llega, esta tecnología ofrece prestaciones que los monitores nunca podrán igualar.

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