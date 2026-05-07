Was ist ein Kurzdistanzprojektor: So spielst du auf kleinem Raum

Ein Kurzdistanzprojektor erzeugt riesige 100-Zoll-Bilder aus einer Entfernung von nur 90 bis 240 cm zur Wand oder Leinwand. Diese Technologie hat die Art und Weise revolutioniert, wie Gamer Großbild-Setups nutzen, wenn der Platz begrenzt ist.

Ich habe Kurzdistanzprojektoren ausgiebig in kleinen Gaming-Räumen getestet, in denen herkömmliche Projektoren einfach keinen Platz finden. Der Unterschied ist enorm. Während man für Standardprojektoren einen eigenen Heimkino-Raum benötigt, lassen sich Kurzdistanzprojektoren direkt im Wohnzimmer einsetzen – ohne dass man etwas an der Decke befestigen oder die Möbel umstellen muss.

Dieser Leitfaden bietet einen umfassenden Überblick über Kurzdistanzprojektoren für Gaming-Setups. Ich gehe dabei auf technische Spezifikationen, realistische Projektionsabstände, Einrichtungsanforderungen, Leistung sowie spezielle Aspekte für Gamer ein.

Die Technologie der Kurzdistanzprojektoren verstehen

Kurzdistanzprojektoren sind Alles über das Wurfverhältnis – der Abstand vom Objektiv geteilt durch die Bildbreite. Einfache Mathematik. Ein Verhältnis von 0,5:1 bedeutet, dass man aus einer Entfernung von nur 1,5 Metern ein 3 Meter breites Bild erhält.

Die meisten Kurzdistanzprojektoren haben ein Übersetzungsverhältnis zwischen 0,4:1 und 1,0:1, weshalb sie auch aus kurzer Entfernung große Bilder projizieren können. Bei einem Projektionsverhältnis von 0,7:1 erhält man aus einer Entfernung von etwa 1,5 Metern ein 100-Zoll-Bild. Herkömmliche Projektoren? Die benötigen in der Regel ein Verhältnis von 1,5:1 oder mehr, was einen Abstand von 2,4 bis 3,6 Metern erfordert.

Das erreichen sie mit Weitwinkelobjektivsystemen, die das Licht stark ablenken. Komplexeres Glas, höhere Präzision und ja, ein höherer Preis im Vergleich zu den Standardmodellen. Weitere Informationen findest du in unserem ausführlichen Leitfaden unter Wie Projektoren funktionieren.

Projektoren mit kurzer Projektionsdistanz vs. Projektoren mit Standard-Projektionsdistanz vs. Projektoren mit extrem kurzer Projektionsdistanz

Projektoren werden nach ihrem Projektionsverhältnis gruppiert. Das gibt im Wesentlichen an, wie weit sie vom Bildschirm entfernt aufgestellt werden müssen, um eine bestimmte Bildschirmgröße zu erreichen.

Projektortyp Wurfverhältnis 100 m Entfernung Am besten geeignet für Extrem kurzer Projektionsabstand 0,25:1 bis 0,5:1 30 bis 120 Zentimeter Enge Räume, Wohnbereiche, mühelose Installation Kurzdistanz 0,4:1 bis 1,0:1 3–8 Fuß Kleine Schlafzimmer, Wohnungen, kompakte Spielzimmer Standardwurf 1,5:1 bis 2,5:1 3–4,5 m Mittelgroße Räume, spezielle Heimkinos, Kellerräume Große Reichweite 2,5:1+ über 4,5 m Großräume, Auditorien, Veranstaltungsorte

Ultra-Kurzdistanzprojektoren (UST) sind die ideale Lösung für den Einsatz im extrem nahen Bereich. Sie nutzen abgewinkelte Optik und Spiegel, um das Bild aus nur wenigen Zentimetern Entfernung nach oben zu projizieren. Die meisten stehen auf einem TV-Ständer direkt unter dem Bildschirm. Einige Modelle, wie beispielsweise der LSP9T von Samsung, erreichen einen beeindruckenden Projektionsabstand von 0,189:1 und projizieren aus weniger als 25 cm Entfernung ein 100-Zoll-Bild.

Projektoren mit Standard-Projektionsabstand dominieren nach wie vor denn sie sind kostengünstiger in der Anschaffung und kommen bei ausreichendem Abstand im Raum besonders gut zur Geltung. Wenn Sie 3 bis 4,5 Meter Platz zur Verfügung haben, liefern sie eine hervorragende Bildqualität, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis zahlen müssen.

Kurzdistanzmodelle wie der BenQ X3100i erreichen eine Bilddiagonale von 100 Zoll bei einer Projektionsentfernung von etwa 2,5 Metern, wodurch sie sich ideal für Wohnungen oder Spielzimmer eignen, in denen nicht genügend Platz für eine komplette Heimkino-Anlage vorhanden ist.

Wie die Kurzdistanz-Technologie Gaming-Setups zugute kommt

Kurzdistanzprojektoren lösen Probleme, die Standardmodelle einfach nicht bewältigen können. Der größte Gewinn ist Platz. Ich habe bereits Projektoren mit kurzer Projektionsdistanz in Schlafzimmern mit einer Größe von 10 × 12 Fuß aufgestellt, in die ein normaler Projektor einfach nicht gepasst hätte. Der BenQ X500i beispielsweise erreicht dank seines Projektionsverhältnisses von 0,69–0,83:1 eine Bilddiagonale von 100 Zoll aus einer Entfernung von etwa 1,5 bis 1,8 Metern. Das bedeutet, dass er auf einem kleinen Tisch oder einem Medienmöbel stehen kann, ohne dass eine Deckenhalterung oder größere Umbauten im Raum erforderlich sind.

Die Schattensteuerung ist eine weitere enorme Verbesserung. Bei herkömmlichen Projektoren wird das Licht von hinten auf die Leinwand geworfen, sodass jede Siegesgeste als Silhouette an der Wand erscheint. Kurzdistanzprojektoren stehen näher an der Leinwand, sodass das Licht von vorne kommt. Schatten verschwinden praktisch ganz, und das Eintauchen in das Geschehen wird deutlich intensiver.

Auch der Sehkomfort wird verbessert. Da der Lichtstrahl nicht an deinem Kopf vorbeischießt, wird die Blendung deutlich geringer. Ich habe 6-Stunden- Elden Ring, Baldur’s Gate 3undFinal Fantasy XVI Trainingseinheiten mit kurzen Würfen, ohne die Belastung, die ich früher bei Weitwürfen hatte.

Und die Flexibilität bei der Platzierung? Eine enorme Verbesserung der Lebensqualität. Bei Projektoren mit kurzer Projektionsdistanz spielt die genaue Raumaufteilung keine Rolle – Ich habe sie in drei verschiedenen Wohnungen verwendet – auf Couchtischen, Schreibtischen und winzigen Ständern – und sie haben sich jedes Mal perfekt angepasst. So wird Gaming auf großem Bildschirm auch in Räumen möglich, die nicht für herkömmliche Projektoren ausgelegt sind.

Wichtige technische Daten für Gaming-Kurzdistanzprojektoren

Wenn du einen Kurzdistanzprojektor für Gaming suchst, sind einige technische Daten weitaus wichtiger als das Marketing-Geschwätz.

Die Wurfquote ist das Wichtigste . Er bestimmt, wie nah der Projektor an der Leinwand aufgestellt werden kann. Überprüfen Sie immer die genauen Werte. Der BenQ X500i hat ein Projektionsverhältnis von 0,69–0,83:1 bei 1,2-fachem Zoom, was bedeutet, dass er aus einer Entfernung von etwa 1,4 Metern ein 95-Zoll-Bild erzeugen kann. Messen Sie zunächst Ihren Raum aus und besorgen Sie sich die bester Projektor für Ihre Bedürfnisse.

. Er bestimmt, wie nah der Projektor an der Leinwand aufgestellt werden kann. Überprüfen Sie immer die genauen Werte. Der BenQ X500i hat ein Projektionsverhältnis von 0,69–0,83:1 bei 1,2-fachem Zoom, was bedeutet, dass er aus einer Entfernung von etwa 1,4 Metern ein 95-Zoll-Bild erzeugen kann. Messen Sie zunächst Ihren Raum aus und besorgen Sie sich die bester Projektor für Ihre Bedürfnisse. Bei schnellen Spielen kommt es vor allem auf die Eingabeverzögerung an . Man will eine zügige Reaktion, keinen Projektor, bei dem man das Gefühl hat, dass er die Eingaben erst einmal puffert. Der X500i erreicht 4,16 ms bei 1080p und 16 ms bei 4K – das ist schnell genug für Shooter, Kampfspiele und alles, was auch nur die geringste Verzögerung bestraft. Viele Heimkino-Projektoren liegen bei über 50 ms, und glauben Sie mir, das spürt man sofort.

. Man will eine zügige Reaktion, keinen Projektor, bei dem man das Gefühl hat, dass er die Eingaben erst einmal puffert. Der X500i erreicht 4,16 ms bei 1080p und 16 ms bei 4K – das ist schnell genug für Shooter, Kampfspiele und alles, was auch nur die geringste Verzögerung bestraft. Viele Heimkino-Projektoren liegen bei über 50 ms, und glauben Sie mir, das spürt man sofort. Die Auflösung spielt eine Rolle, sobald man die 80-Zoll-Marke überschreitet . Bei dieser Auflösung stößt 1080p an seine Grenzen. Für klaren Text, detailreiche Welten und sauberes Laub in Spielen wie Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2oderFlugsimulator, 4K ist die richtige Wahl.

. Bei dieser Auflösung stößt 1080p an seine Grenzen. Für klaren Text, detailreiche Welten und sauberes Laub in Spielen wie Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2oderFlugsimulator, 4K ist die richtige Wahl. Die Helligkeit bestimmt, wie gut das Bild im Umgebungslicht zur Geltung kommt. Die meisten Kurzdistanzprojektoren liegen im Bereich von 2.000 bis 3.000 ANSI-Lumen. Der X500i liefert 2.200 Lumen, was für einen abgedunkelten Raum ideal ist, bei sonnendurchfluteten Fenstern jedoch an seine Grenzen stößt. Wenn Sie tagsüber spielen, sollten Sie auf mindestens 2.500 Lumen achten oder das Licht ausblenden.

Hier ist ein kurzer Überblick über die wichtigsten Punkte, die du beachten solltest.

Spezifikation Was das bedeutet Worauf Gamer achten sollten Beispiel: BenQ X500i Wurfverhältnis Erforderlicher Abstand für Ihre Bildschirmgröße Achten Sie darauf, dass es zu Ihrer Raumaufteilung passt 0,69–0,83:1 (95 % bei ca. 1,4 m, 1,2-facher Zoom) Eingabeverzögerung Reaktionsgeschwindigkeit bei Controllern/Mäusen Unter 20 ms ist gut; unter 10 ms ist ideal 4,16 ms (1080p)/16 ms (4K) Beschluss Allgemeine Bildschärfe, insbesondere auf großen Bildschirmen 4K für alles ab 80 4K (3840 × 2160) Helligkeit Umgang mit Umgebungslicht Über 2.500 Lumen für Räume, die tagsüber genutzt werden 2.200 ANSI-Lumen

Einrichtung eines Kurzdistanzprojektors für Spiele

Kurzdistanzprojektoren lassen sich leicht aufstellen, doch einige Details machen den Unterschied riesig Unterschied in der Spielqualität.

Beginnen Sie damit, die Platzierung einzustellen. Ermitteln Sie anhand des Projektionsverhältnisses, wo genau der Projektor aufgestellt werden muss. Eine 100-Zoll-Leinwand im Format 16:9 ist 87,2 Zoll breit. Bei einem Verhältnis von 0,7:1 beträgt der Abstand zwischen Objektiv und Leinwand etwa 61 Zoll (ca. 1,55 m). Die meisten Hersteller bieten Online-Rechner an; geben Sie dort einfach Ihre Leinwandgröße ein, um den genauen Abstand zu ermitteln. Achten Sie darauf, dass Ihre Wand oder Leinwand glatt ist. Objektive mit kurzer Projektionsdistanz treffen in einem schärferen Winkel auf die Oberfläche, sodass jede Struktur sofort sichtbar wird. Ich habe den X500i an einer glatten Trockenbauwand und einer strukturierten Wand getestet – die strukturierte Wand wirkte körnig und verwaschen. Wenn Ihre Wand nicht perfekt ist, verwenden Sie eine geeignete Leinwand. Verwenden Sie nach Möglichkeit die Objektivverschiebung. Einige Kurzdistanzprojektoren verfügen über eine vertikale Objektivverschiebung, mit der Sie das Bild nach oben oder unten verschieben können, ohne den Projektor physisch neigen zu müssen. Das ist besonders praktisch, wenn der Projektor auf einem Schreibtisch oder einem Medienständer steht, der niedriger (oder höher) als ideal ist. Der BenQ X500i bietet Ihnen eine vertikale Verschiebung von 40–60 %, was Ihnen viel Spielraum lässt. Regeln Sie die Beleuchtung. Selbst helle Kurzdistanzprojektoren haben gegen das Sonnenlicht das Nachsehen. Zieh die Vorhänge zu, dimme das Licht im Raum und bringe hinter deinen Sitzplätzen eine kleine Hintergrundbeleuchtung an, wenn du tiefere Schwarztöne und klarere Farben erzielen möchtest. Horrorspiele wie RE4, Silent Hill 2undAlan Wake 2 sehen so viel besser aus. Bildschirme helfen mehr, als man denkt. Wände sind zwar in Ordnung, aber Gaming-Leinwände bieten präzisere Farben, einen besseren Kontrast und keinerlei Probleme mit der Bildtextur. Wenn du das beste Bild haben willst, besorg dir eine richtige Projektionsleinwand. ALR-Leinwände eignen sich besonders gut für Ultra-Kurzdistanz-Setups, bei denen man mit Umgebungslicht zu kämpfen hat.

Falls Sie noch keine Erfahrung damit haben, empfehle ich Ihnen, unseren Leitfaden zur Verwendung eines Projektors zu lesen, um weitere Informationen zu erhalten.

Kurzdistanzprojektoren vs. Gaming-Monitore

Kurzdistanzprojektoren und Gaming-Monitore dienen völlig unterschiedlichen Zwecken, daher macht es das Leben viel einfacher, wenn man weiß, wo die jeweiligen Stärken liegen.

Gaming-Monitore sind auf pure Geschwindigkeit ausgelegt

Wenn du irgendwelche Wettkampfspiele spielst, sind Monitore die klare Wahl. Ein 240-Hz-Panel mit Reaktionszeiten unter 1 ms ist etwas, womit Projektoren einfach nicht mithalten können. Für Counter-Strike 2, Bewertung, Rainbow Six Siege – die ganze schweißtreibende Reihe – bietet dir ein Monitor echte Vorteile. Wenn das dein Ding ist, schau dir unseren vollständigen Leitfaden auf der die besten Gaming-Monitore und schnell etwas zu essen holen.

Kurzdistanzprojektoren sind die erste Wahl, wenn Sie ein intensives Erlebnis suchen

Bei Einzelspieler-Welten macht der Maßstab den Unterschied. StartenGod of War Ragnarök, Horizon: Forbidden WestoderTränen des Königreichs Auf einem 100-Zoll-Bildschirm fühlt es sich so kinoreif an, wie es ein 27-Zoll- oder sogar ein 55-Zoll-Bildschirm einfach nicht nachmachen kann. Es fühlt sich nicht mehr so an, als würde man „ein Spiel spielen“, sondern als würde man direkt in eines eintauchen.

Auch preislich haben Projektoren die Nase vorn, sobald man auf große Bildschirme setzt

Ein hochwertiger 65-Zoll-Gaming-Monitor kostet zwischen 1.500 und 3.000 Dollar. Der BenQ X500i kostet etwa 1.700 Dollar und liefert ein 100-Zoll-Bild, was bei einem ähnlichen Preis etwa dem 2,4-Fachen der Bildschirmfläche entspricht. Je größer das Bild, desto besser das Preis-Leistungs-Verhältnis – während die Preise für Fernseher und Monitore in die Höhe schnellen.

Häufige Einschränkungen von Kurzdistanzprojektoren beim Gaming

Selbst die besten Kurzdistanzprojektoren haben ein paar Macken, die man vor dem Kauf kennen sollte.

Die Verzerrung an den Rändern ist deutlicher zu erkennen. Kurzdistanzobjektive lenken das Licht stark ab, was zu leichten Verzerrungen in den Ecken führen kann. Die meisten Modelle verfügen über eine Trapezkorrektur, doch deren Einsatz geht zu Lasten der Schärfe. Richten Sie den Projektor nach Möglichkeit physisch aus. Das Ergebnis sieht immer besser aus als digitale Korrekturen.

Kurzdistanzobjektive lenken das Licht stark ab, was zu leichten Verzerrungen in den Ecken führen kann. Die meisten Modelle verfügen über eine Trapezkorrektur, doch deren Einsatz geht zu Lasten der Schärfe. Richten Sie den Projektor nach Möglichkeit physisch aus. Das Ergebnis sieht immer besser aus als digitale Korrekturen. Das Umgebungslicht fällt stärker auf sie. Da das Objektiv das Licht so weit streut, nimmt die Helligkeit bei Tageslicht schnell ab. Bei meinen Tests mit der X500i am Nachmittag waren Verdunkelungsvorhänge keine Option, sondern ein Muss.

Da das Objektiv das Licht so weit streut, nimmt die Helligkeit bei Tageslicht schnell ab. Bei meinen Tests mit der X500i am Nachmittag waren Verdunkelungsvorhänge keine Option, sondern ein Muss. Der Zoombereich ist begrenzt. Kurzdistanzprojektoren verfügen nicht über den großzügigen Zoombereich von Standardprojektoren. Der X500i bietet Ihnen einen 1,2-fachen Zoombereich, was zwar ausreichend, aber nicht besonders flexibel ist. Modelle mit Standardabstand bieten oft einen 2-fachen oder größeren Zoombereich, sodass Sie das Bild feinabstimmen können, ohne den Projektor physisch zu verschieben.

Kurzdistanzprojektoren verfügen nicht über den großzügigen Zoombereich von Standardprojektoren. Der X500i bietet Ihnen einen 1,2-fachen Zoombereich, was zwar ausreichend, aber nicht besonders flexibel ist. Modelle mit Standardabstand bieten oft einen 2-fachen oder größeren Zoombereich, sodass Sie das Bild feinabstimmen können, ohne den Projektor physisch zu verschieben. Bei vergleichbarer Ausstattung ist der Preis höher. Kurzdistanzobjektive sind schwieriger herzustellen, was sich im Preis widerspiegelt. Rechnen Sie mit einem Aufschlag von 20 bis 40 % gegenüber Projektoren mit Standard-Projektionsabstand bei gleicher Helligkeit, Auflösung und Ausstattung.

Beispiele für die Spieleleistung in der Praxis

Kurzdistanzprojektoren verhalten sich je nach dem, was man ihnen vorsetzt, unterschiedlich. Deshalb habe ich eine breite Palette getestet, um herauszufinden, wo sie ihre Stärken ausspielen (und wo nicht).

„Final Fantasy VII Rebirth“ sah auf dem BenQ X500i einfach umwerfend aus

Das 4K-Bild brachte jede Textur zur Geltung – den neonfarbenen Schmutz von Midgar, die Strände der Costa del Sol, einfach alles. Bei einer Bilddiagonale von 100 Zoll wirkt das Format fast schon wie Schummelei. Auch die Steuerung blieb reaktionsschnell, selbst bei 16 ms in 4K. Bei Einzelspieler-RPGs gibt es absolut nichts zu beanstanden. Wenn ihr mein Erlebnis nacherleben wollt, werft einen Blick auf unsere Liste der besten 4K-Projektoren und sucht euch ein schönes Modell aus dein Spielzimmer.

Rennspiele passen perfekt zusammen

Tolle RennspielegleichGran Turismo 7 Auf einer großen Leinwand war das Erlebnis völlig anders. Das riesige Bild erweitert das periphere Sichtfeld, besonders in der Cockpit-Perspektive, und das Eintauchen in das Geschehen stellt jeden 27-Zoll-Monitor in den Schatten. Sicher, ein Monitor ist schneller, aber bei nicht-kompetitiven Rennspielen gewinnt die Größe jedes Mal.

Schützen zeigen die Grenzen auf

Call of Duty: Modern Warfare III Zum lockeren Spielen war es ganz nett, aber man kann nichts beschönigen – ein 240-Hz-Monitor fühlt sich immer noch präziser und besser abgestimmt an. Die 4,16 ms des X500i bei 1080p sind „für einen Projektor“ zwar hervorragend, aber für Ranglistenspiele in beliebte Ego-Shooter.

Strategiespiele erleben einen regelrechten Boom

Die besten StrategiespielegleichCivilization VI, Crusader Kings III… alles, was rundenbasiert ist oder viele Karten enthält, sieht auf einem riesigen Bildschirm einfach fantastisch aus. Der Text bleibt gut lesbar, die Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet, und da man nicht auf blitzschnelle Reflexe angewiesen ist, spielt die Eingabeverzögerung überhaupt keine Rolle mehr.

Ist ein Kurzdistanzprojektor das Richtige für dein Gaming-Setup?

Einige wichtige Faktoren entscheiden darüber, ob eine Kurzdistanzprojektion tatsächlich zu Ihrem Raum und Ihrem Spielstil passt.

Die Größe des Zimmers ist der entscheidende Faktor. Messen Sie den Abstand zwischen dem Projektor und der Leinwandwand. Wenn Ihnen weniger als 2,4 Meter zur Verfügung stehen, ist ein Kurzdistanz- oder Ultrakurzdistanzprojektor die einzige Möglichkeit, eine Bilddiagonale von 100 Zoll zu erreichen. Standardprojektoren haben in kleinen Räumen einfach nicht genug Platz.

Messen Sie den Abstand zwischen dem Projektor und der Leinwandwand. Wenn Ihnen weniger als 2,4 Meter zur Verfügung stehen, ist ein Kurzdistanz- oder Ultrakurzdistanzprojektor die einzige Möglichkeit, eine Bilddiagonale von 100 Zoll zu erreichen. Standardprojektoren haben in kleinen Räumen einfach nicht genug Platz. Dein Spielstil ist entscheidend. Wenn du dich für Wettkampf-Shooter begeisterst und auf jede Millisekunde Wert legst, bleib lieber beim Monitor. Wenn du große Einzelspieler-Welten liebst und mehr Wert auf ein intensives Spielerlebnis als auf reine Reaktionszeiten legst, bietet die Kurzdistanzprojektion eine Größe, an die kein Monitor heranreicht.

Wenn du dich für Wettkampf-Shooter begeisterst und auf jede Millisekunde Wert legst, bleib lieber beim Monitor. Wenn du große Einzelspieler-Welten liebst und mehr Wert auf ein intensives Spielerlebnis als auf reine Reaktionszeiten legst, bietet die Kurzdistanzprojektion eine Größe, an die kein Monitor heranreicht. Das Budget legt die Obergrenze fest. Für einen guten Gaming-Projektor mit kurzer Projektionsdistanz wie den BenQ X500i musst du mit etwa 1.500 Dollar rechnen. Modelle mit extrem kurzer Projektionsdistanz beginnen bei etwa 2.500 Dollar und kosten im oberen Preissegment über 5.000 Dollar. Vergiss nicht die möglichen Extras: eine geeignete Leinwand und Verdunkelungsvorrichtungen.

Für einen guten Gaming-Projektor mit kurzer Projektionsdistanz wie den BenQ X500i musst du mit etwa 1.500 Dollar rechnen. Modelle mit extrem kurzer Projektionsdistanz beginnen bei etwa 2.500 Dollar und kosten im oberen Preissegment über 5.000 Dollar. Vergiss nicht die möglichen Extras: eine geeignete Leinwand und Verdunkelungsvorrichtungen. Die Lichtführung entscheidet über den Erfolg oder Misserfolg eines Bildes. Wenn Sie den Raum nicht verdunkeln können, haben selbst helle Projektoren ihre Schwierigkeiten. Wer nachts spielt, hat mit Abstand das beste Erlebnis. Testen Sie die Beleuchtung, bevor Sie sich entscheiden.

Fazit: Verwandeln Sie kleine Räume in Gaming-Kinos

Kurzdistanzprojektoren haben endlich das Platzproblem gelöst, das bisher dafür sorgte, dass Gaming auf Großbildschirmen in Wohnungen, kleinen Schlafzimmern und engen Wohnzimmern nicht möglich war. Ein echtes 100-Zoll-Bild aus der Entfernung eines Couchtischs zu erhalten, verändert alles – keine Deckenhalterungen, keine speziellen Heimkino-Räume, kein Unsinn à la „Dafür brauche ich einen Keller“.

Alle oben genannten technischen Daten und Testergebnisse zeigen genau, wo diese Technologie glänzt und wo sie an ihre Grenzen stößt. Kurzdistanzprojektoren sind ideal für ein intensives Einzelspieler-Erlebnis, bieten im Vergleich zu übergroßen Fernsehern ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und funktionieren in Räumen, in denen Standardprojektoren physisch nicht eingesetzt werden können. Sie sind nicht für Wettkämpfe ausgelegt und benötigen auf jeden Fall einen abgedunkelten Raum, um ihre volle Leistung zu entfalten. Aber wenn die Bedingungen stimmen, ist das Erlebnis unübertroffen.

Dein Platzangebot, dein Budget und die Art von Spielen, die du liebst, entscheiden darüber, ob eine Kurzdistanzprojektion sinnvoll ist. Wenn du filmreife Welten erleben möchtest – The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Starfield – An einer Wand, die ein herkömmlicher Projektor nicht erreichen kann, bietet diese Technologie Möglichkeiten, die Monitore niemals bieten werden.

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Häufig gestellte Fragen