¿Cómo funciona un proyector? La guía tecnológica completa

¿Cómo funciona un proyector? Tomando una fuente de luz, haciéndola pasar a través de un chip de imagen —o reflejándola en él— para crear la imagen, y luego ampliando esa imagen mediante un sistema de lentes sobre una pantalla o una pared. Bueno, la respuesta es mucho más larga, pero esa es la idea general.

Llevo probando proyectores para videojuegos para Eneba Hub desde 2022, midiendo el retraso de entrada, la precisión del color y el brillo en decenas de modelos. El mes pasado, instalé una pantalla de proyección de 120 pulgadas en mi sala de videojuegos con el objetivo específico de comprobar cómo Elden Ring and Cyberpunk 2077 funcionar en pantallas de gran formato.

Comprender la tecnología de los proyectores te ayuda a evitar errores costosos y a elegir un equipo que realmente ofrezca un rendimiento fluido en los videojuegos. Veamos, pues, cómo funciona todo en realidad.

¿Cómo funciona un proyector? Explicación de la tecnología básica

Un proyector toma la señal digital de tu consola de videojuegos, ordenador o dispositivo multimedia y la convierte en una imagen de gran tamaño mediante la manipulación de la luz. El principio básico en el que se basan todos los proyectores consta de tres etapas: generación de luz, formación de imágenes y proyección de luz.

La fuente de luz genera una iluminación intensa . Los proyectores tradicionales utilizan lámparas de mercurio a alta presión o de halogenuros metálicos que producen luz blanca. Los proyectores modernos recurren cada vez más a matrices de LED o diodos láser. El año pasado probé un proyector láser BenQ X3100i que mantiene un brillo constante durante más de 20 000 horas sin necesidad de cambiar la lámpara, lo que supone una gran ventaja frente a los modelos con lámpara, cuyo brillo disminuye tras unas 3000-5000 horas.

. Los proyectores tradicionales utilizan lámparas de mercurio a alta presión o de halogenuros metálicos que producen luz blanca. Los proyectores modernos recurren cada vez más a matrices de LED o diodos láser. El año pasado probé un proyector láser BenQ X3100i que mantiene un brillo constante durante más de 20 000 horas sin necesidad de cambiar la lámpara, lo que supone una gran ventaja frente a los modelos con lámpara, cuyo brillo disminuye tras unas 3000-5000 horas. El sistema de imagen genera la imagen real . Es aquí donde los tres tipos principales de proyectores difieren de manera significativa. El chip de imagen recibe la señal de vídeo del dispositivo y modula la luz que pasa a través de él o se refleja en él. Cada píxel del chip controla la cantidad de luz que llega a la pantalla, creando las variaciones de brillo que conforman la imagen.

. Es aquí donde los tres tipos principales de proyectores difieren de manera significativa. El chip de imagen recibe la señal de vídeo del dispositivo y modula la luz que pasa a través de él o se refleja en él. Cada píxel del chip controla la cantidad de luz que llega a la pantalla, creando las variaciones de brillo que conforman la imagen. El sistema de lentes amplía y enfoca la luz modulada sobre la pantalla o la pared. La relación de proyección determina la distancia a la que debe situarse el proyector de la pantalla para generar una imagen de un tamaño concreto. Los proyectores de corto alcance pueden generar imágenes de 100 pulgadas desde tan solo unos pocos metros de distancia, mientras que los modelos de alcance estándar necesitan entre 3 y 4,5 metros para el mismo tamaño.

El color en los proyectores se obtiene separando la luz blanca en sus componentes rojo, verde y azul, y volviéndolos a combinar con una sincronización precisa.

Las distintas tecnologías gestionan este proceso de formas diferentes, lo que explica por qué algunos proyectores destacan por sus colores vivos en los videojuegos animados, mientras que otros ofrecen tonos de piel más precisos en los títulos realistas. Teniendo esto en cuenta, veamos cuál es el el mejor proyector según tus necesidades.

Las tres principales tecnologías de proyectores

Comprender la tecnología específica que hay dentro de un proyector influye directamente en tu experiencia de juego. Cada tipo tiene ventajas específicas que resultan importantes para distintos escenarios de juego.

Proyectores DLP (Digital Light Processing)

Los proyectores DLP utilizan un chip recubierto de espejos microscópicos – normalmente 1920 × 1080 espejos individuales para una resolución de 1080p. Cada espejo se inclina miles de veces por segundo para reflejar la luz hacia la lente (creando un píxel claro) o alejándola de ella (creando un píxel oscuro). Probé un proyector DLP Optoma UHD38 con Call of Duty: Modern Warfare III, y el retraso de entrada de 4,2 ms hizo que la experiencia multijugador competitiva fuera prácticamente idéntica a la de mi monitor para videojuegos.

The En los proyectores DLP de un solo chip, la rueda de colores gira entre la lámpara y el chip DLP, filtrando la luz blanca en segmentos de rojo, verde y azul.. Los espejos del chip se sincronizan con la rotación de la rueda para crear imágenes a todo color. Esto ocurre tan rápido que el cerebro percibe una imagen a todo color en lugar de destellos secuenciales.

Entre las ventajas de la tecnología DLP para los videojuegos se incluyen:

Mínimo retraso de entrada

Excelentes relaciones de contraste (negros profundos en juegos como Alan Wake 2y otrosjuegos de terror de primera categoría)

Calidad de imagen nítida sin estructura de píxeles visible

El principal inconveniente es el «efecto arcoíris» – Algunas personas ven breves destellos de color al mover rápidamente los ojos o durante secuencias de acción trepidantes. No todo el mundo lo experimenta, pero a unos el 10-15 % de los usuarios les molesta en mis sesiones de prueba.

Proyectores LCD (pantalla de cristal líquido)

Los proyectores LCD dividen la luz blanca en haces rojos, verdes y azules mediante espejos dicroicos, y luego hacen pasar cada color a través de su propio panel LCD específico. Estos paneles funcionan como pequeñas pantallas de televisión, con cristales líquidos que se abren o se cierran para dejar pasar la luz. Las tres imágenes de colores se recombinan en un prisma antes de pasar por la lente de proyección.

He encontrado proyectores LCD ofrecen colores más intensos nada más sacarlos de la caja en comparación con los modelos DLP. Cuando probé un Epson Home Cinema 2250 con juegos comoHorizon Zero Dawn, los paisajes vivos y los diseños de los dispositivos se veían notablemente más coloridos que en los proyectores DLP de la competencia de precios similares. Esto se debe a que Las pantallas LCD pueden mostrar los tres colores a la vez en lugar de ordenarlos.

Los proyectores LCD suelen ser más baratos que los modelos DLP o LCoS equivalentes. Un proyector LCD para videojuegos de 1080p de calidad cuesta entre 500 y 700 dólares, mientras que los modelos DLP equivalentes rondan los 800-1000 dólares. La contrapartida es una estructura de píxeles ligeramente visible (lo que se conoce como «efecto puerta mosquitera») y unas relaciones de contraste potencialmente más bajas. Los niveles de negro en las escenas oscuras de los juegos no alcanzan la misma profundidad que con las tecnologías DLP o LCoS.

Proyectores LCoS (cristal líquido sobre silicio)

La tecnología LCoS, comercializada como SXRD por Sony y como D-ILA por JVC, combina las ventajas tanto de la tecnología DLP como de la LCD. Estos proyectores utilizan paneles de cristal líquido montados sobre un sustrato reflectante de silicio. La luz se refleja en el chip LCoS en lugar de atravesarlo, lo que permite una mayor densidad de píxeles sin que se aprecien espacios entre ellos.

La calidad de imagen de los proyectores LCoS representa lo último en tecnología de proyección. Durante las pruebas con un Sony VPL-XW5000ES (hay que reconocer que es caro, ya que cuesta unos 6.000 dólares), registré los niveles de negro más profundos y la reproducción del color más natural que he visto en ningún proyector. Los videojuegos con iluminación dinámica como Resident Evil Village mostraba sutiles detalles de sombras que desaparecían por completo en tecnologías más económicas.

Los proyectores LCoS alcanzan precios elevados debido a la complejidad de su fabricación. Los modelos básicos cuestan alrededor de 2.000 dólares, mientras que las opciones de gama alta superan los 10.000 dólares. Además, suelen ser más grandes y pesados que las alternativas DLP o LCD. Para la mayoría de los equipos de gaming, la diferencia de precio no justifica las mejoras relativamente pequeñas en la calidad de imagen con respecto a los buenos proyectores DLP, pero los aficionados al cine en casa y los jugadores competitivos notan la diferencia.

Tecnología Retardo de entrada Relación de contraste Precisión del color Rango de precios Ideal para DLP Excelente (4-16 ms) Excelente (10 000:1+) Bien 700-3000 dólares Juegos de ritmo trepidante, deportes LCD Bueno (16-33 ms) Bueno (3 000:1) Excelente 500-2 000 dólares Juegos de rol, juegos de aventuras, películas Cristal líquido sobre silicio Bueno (20-35 ms) Excelente (20 000:1+) Excelente Entre 2.000 y 10.000 $ o más Juegos con una historia, cine en casa

Fuentes de luz y brillo en los proyectores para videojuegos

La fuente de luz del proyector determina el brillo (medido en lúmenes), la calidad del color, la vida útil y los costes de funcionamiento. Estos factores influyen directamente en la experiencia de juego en habitaciones luminosas y en los gastos a largo plazo.

Proyectores tradicionales con lámpara

Estos se utilizanlámparas de mercurio de alta presión o de halogenuros metálicos que generan una luz blanca intensa. Estas lámparas ofrecen una luminosidad excelente: es habitual que alcancen entre 2.000 y 4.000 lúmenes en proyectores para videojuegos– perose van apagando poco a poco tras entre 3.000 y 5.000 horas de uso. Cambié la lámpara de mi proyector Epson tras unas 4.000 horas de uso, y el recambio me costó 150 dólares. Para entonces, el brillo de la imagen había disminuido aproximadamente un 30 %, lo que dificultaba jugar durante el día incluso con las cortinas cerradas.

Los intervalos de sustitución de las lámparas se traducen en costes reales. Jugar cuatro horas al día implica cambiar las lámparas cada 2 o 3 años, a un coste de entre 100 y 200 dólares por sustitución. Además, el proyector tarda entre 30 y 60 segundos en calentarse al encenderlo y varios minutos en enfriarse antes de poder moverlo. Esto hace que las sesiones de juego breves resulten menos prácticas en comparación con las pantallas de encendido instantáneo.

Proyectores LED

Los proyectores LED se utilizan matrices de LED rojos, verdes y azules en lugar de lámparas. Las fuentes de luz LED duran entre 20 000 y 30 000 horas sin que se produzca una pérdida significativa de intensidad, lo que, en la práctica, equivale a la vida útil del proyector para la mayoría de los usuarios. La potencia lumínica suele oscilar entre 500 y 2000 lúmenes, lo que resulta adecuado para salas de videojuegos específicas con iluminación controlada, pero tiene dificultades en entornos muy luminosos.

El verano pasado probé una Anker Nebula Cosmos Max (LED de 1500 lúmenes) y jugar durante el día con las cortinas abiertas resultaba casi imposible. Al cerrar las cortinas opacas, la imagen se veía perfectamente para juegos comoBaldur’s Gate 3 and Starfield. La comodidad del encendido instantáneo me permite lanzarme a partidas rápidas sin tener que esperar a que se caliente el equipo.

Proyectores láser

Estas son las opciones premium actuales. Combinan la durabilidad propia de los LED (más de 20 000 horas) con el brillo propio de las lámparas (más de 3000 lúmenes). Las fuentes de luz láser también permiten una mayor precisión cromática, ya que producen longitudes de onda más puras de rojo, verde y azul en comparación con la luz blanca filtrada.

El espectro de colores de las distintas fuentes de luz influye en el aspecto de los videojuegos. Los proyectores láser y LED suelen ofrecer una gama de colores más amplia que los modelos con lámpara, lo que da lugar a verdes y rojos más intensos. Esto resulta especialmente beneficioso para los videojuegos con estilos artísticos estilizados como Hi-Fi Rush or Mar de estrellas. Realistajuegos comoThe Last of Us se benefician más de una temperatura de color precisa que de una gama de colores ampliada.

Consideraciones sobre la distancia de proyección, el tamaño de la pantalla y la configuración para jugar

Conocer la relación de proyección te ayuda a determinar si un proyector se adapta al espacio del que dispones. La relación de proyección expresa la relación entre la distancia del proyector y la anchura de la imagen. Una relación de proyección de 1,5:1 significa que se necesita una distancia de 1,5 pies por cada pie de ancho de la pantalla.

Los proyectores de alcance estándar suelen tener relaciones de proyección de entre 1,5:1 y 2,0:1. Para crear una imagen de 100 pulgadas en diagonal (87 pulgadas de ancho con una relación de aspecto de 16:9), el proyector debería situarse a una distancia de entre 3,3 y 4,3 metros de la pantalla. Esto resulta ideal para salas de videojuegos específicas, donde se puede montar el proyector en el techo, detrás de la zona de asientos.

Proyectores de corto alcance (0,5:1 a 1,0:1) reducen considerablemente la distancia necesaria. He instalado un proyector de corto alcance BenQ TK700STi en mi sala de juegos más pequeña, donde el proyector se encuentra a solo 1,5 metros de la pared y proyecta una imagen de 92 pulgadas. Esto resuelve el problema de las sombras cuando te levantas durante las sesiones de juego: los proyectores de alcance normal proyectan tu sombra en la pantalla si te mueves.

Los proyectores de alcance ultracorto (UST) se colocan a pocos centímetros de la pantalla o la pared, proyectando hacia arriba en ángulo para crear imágenes gigantescas desde una distancia mínima. Estos modelos son más caros (entre 1.500 y 3.000 dólares), pero evitan los problemas que suponen el montaje en el techo y el tendido de cables. El Hisense PX1-PRO que he probado se encuentra a 38 centímetros de mi pared y proyecta una imagen de 280 centímetros.

El factor de ganancia de la pantalla influye en la percepción del brillo. Una pantalla con un factor de ganancia de 1,0 refleja la luz de manera uniforme en todas las direcciones, lo que mantiene un brillo constante desde cualquier ángulo de visión. Las pantallas con un factor de ganancia más alto (1,3-1,8) reflejan más luz hacia los espectadores sentados directamente delante, lo que hace que las imágenes parezcan más brillantes, pero reduce la calidad de la visión desde ángulos laterales. Para los juegos competitivos, en los que te sientas en el centro, las pantallas con un factor de ganancia más alto maximizan el brillo percibido. Para partidas informales con amigos repartidos por el sofá, es mejor optar por un factor de ganancia de 1,0.

La luz ambiental cambia por completo los requisitos del proyector. Para jugar en una habitación luminosa, el proyector debe tener una potencia de más de 2500 lúmenes para garantizar la visibilidad de la imagen. He probado diferentes situaciones de juego con distintos niveles de luminosidad:

500-1000 lúmenes : Requiere oscuridad total; solo es adecuado para salas de cine específicas

: Requiere oscuridad total; solo es adecuado para salas de cine específicas 1.500-2.000 lúmenes : Funciona con la luz ambiental de las lámparas y con las cortinas cerradas durante el día

: Funciona con la luz ambiental de las lámparas y con las cortinas cerradas durante el día 2.500-3.500 lúmenes : Se puede jugar durante el día con las cortinas corridas, igual que cuando se ve la televisión

: Se puede jugar durante el día con las cortinas corridas, igual que cuando se ve la televisión Más de 4.000 lúmenes: Jugar durante el día en habitaciones luminosas, a un nivel de brillo comparable al de la televisión

Resolución, frecuencia de actualización y retraso de entrada en los videojuegos

La resolución determina la nitidez de la imagen en pantallas de proyección de gran tamaño. Una imagen de 1080p (1920 × 1080) se ve perfectamente nítida en un monitor de 27 pulgadas, pero presenta un pixelado visible en pantallas de más de 120 pulgadas cuando se ve desde las distancias habituales para jugar. Me siento a unos 3 metros de mi pantalla de 100 pulgadas, y el contenido de 1080p de mi PlayStation 5 muestra un ligero descenso en juegos con mucho texto como Baldur’s Gate 3.

Proyectores 4K (3840 × 2160) mantener la nitidez incluso en pantallas de 150 pulgadas. La densidad de píxeles con una resolución 4K es equivalente a la que se apreciaría en un televisor 4K de 65 pulgadas a una distancia de visionado normal. Sin embargo, los proyectores para videojuegos 4K son considerablemente más caros que los modelos de 1080p: hay que contar con un gasto de entre 1200 y 2000 dólares para adquirir un proyector DLP 4K básico con un rendimiento aceptable para videojuegos.

La frecuencia de actualización es importante para los juegos competitivos. La mayoría de los proyectores funcionan a 60 Hz, lo que resulta suficiente para las aventuras para un solo jugador y los juegos de rol. Algunos proyectores para videojuegos ya admiten 120 Hz a 1080p o 4K, igualando así las prestaciones de las consolas y los ordenadores. He probado el BenQ X3100i a 120 Hz con Forza Motorsport on Xbox Series X, y la fluidez del movimiento mejoró notablemente la precisión en las carreras en comparación con la proyección a 60 Hz.

Retardo de entrada representa el retraso entre la señal del mando y la actualización de la imagen proyectada. En los juegos competitivos en línea, un retraso de entrada inferior a 30 ms se percibe como una respuesta ágil. He medido el retraso de entrada en varios proyectores para videojuegos:

Excelentes proyectores para videojuegos : 4-16 ms (comparable a los mejores monitores para videojuegos)

: 4-16 ms (comparable a los mejores monitores para videojuegos) Buenos proyectores para videojuegos : 16-33 ms (aceptable para la mayoría de los videojuegos)

: 16-33 ms (aceptable para la mayoría de los videojuegos) Proyectores estándar: 50-100 ms+ (retraso perceptible, frustrante para los juegos de acción)

Los ajustes del modo de juego reducen el retraso de entrada al desactivar las funciones de procesamiento de vídeo. En el Optoma UHD38 que probé, el modo de juego redujo el retraso de entrada de 52 ms a 4,2 ms: la diferencia entre una experiencia frustrante y una impecable en Street Fighter 6. A cambio, se sacrifica ligeramente la precisión del color y se reduce la suavidad de movimiento, pero en los videojuegos es más importante que los controles respondan bien que un procesamiento de imagen perfecto.

Los proyectores 4K nativos procesan menos datos de imagen que los modelos más económicos que utilizan la tecnología de «desplazamiento de píxeles» para crear imágenes de calidad similar a 4K a partir de chips de 1080p. Los proyectores 4K auténticos ofrecen sistemáticamente un menor retraso de entrada, ya que no necesitan tiempo de procesamiento adicional para los cálculos de desplazamiento. Esto es especialmente importante en los juegos multijugador competitivos, donde cada milisegundo cuenta.

¿Cómo funciona el HDR en los proyectores?

El HDR (High Dynamic Range) en los proyectores funciona de forma diferente al HDR de los televisores porque los proyectores no pueden alcanzar los mismos niveles máximos de brillo. Los televisores alcanzan entre 1.000 y 2.000 nits de brillo para las zonas más luminosas del HDR. Los proyectores para videojuegos suelen alcanzar un máximo de entre 100 y 300 nits, lo que requiere diferentes métodos de mapeo de tonos para mostrar contenidos HDR.

El proyector recibe metadatos HDR de tu consola de videojuegos o PC que describen el nivel de brillo que deben tener determinadas partes de la imagen. Dado que el proyector no puede alcanzar esos niveles de brillo, comprime el rango dinámico mediante el mapeo de tonos. Los mejores proyectores conservan los detalles en las zonas claras sin perder los detalles de las sombras en las escenas oscuras.

Lo probéRed Dead Redemption 2 Rendimiento HDR en tres proyectores con distintos niveles de brillo. El BenQ X3100i (3.000 lúmenes, láser) mostró mejoras notables en las escenas de puesta de sol y en los interiores iluminados por fuego en comparación con el SDR. Los reflejos especulares en superficies de agua y metal tenían más «intensidad» sin recortarse por completo a blanco. Un proyector LCD de Epson más económico (2.000 lúmenes) mostró el contenido HDR más oscuro en general, pero con mejoras de contraste similares en comparación con su modo SDR.

HDR10 es el formato HDR básico que admiten todas las consolas de videojuegos. Dolby Vision añade metadatos dinámicos que ajustan el mapeo de tonos escena por escena, pero solo los proyectores de gama alta (a partir de 2000 $) son compatibles con esta tecnología. Para los videojuegos, HDR10 funciona perfectamente, ya que estos utilizan un mapeo de tonos uniforme en todo momento.

Volumen de color es más importante que el brillo máximo en el HDR de un proyector. Un proyector que muestra colores saturados a distintos niveles de brillo crea efectos HDR más impresionantes que uno que solo muestra colores saturados al máximo brillo. El amplia gama de colores de los proyectores láseresto ayuda – rojos y verdes vivos en Spider-Man 2 se ven mucho mejor en los proyectores láser que en las alternativas que utilizan lámparas.

Activa el HDR en los ajustes de tu consola y el proyector detectará automáticamente la señal. Algunos proyectores cuentan con modos de imagen específicos para contenidos HDR que ajustan las curvas de mapeo de tonos. El ajuste preestablecido «Modo Cineasta», presente en muchos proyectores, intenta reproducir la intención del creador, aunque el «Modo Juego» con HDR suele ofrecer un mejor equilibrio entre el brillo y el tiempo de respuesta.

Configuración de un proyector para videojuegos para obtener el mejor rendimiento

Una configuración adecuada del proyector mejora considerablemente la calidad de la imagen, mucho más allá de lo que se consigue con los ajustes automáticos. Dedico aproximadamente una hora a optimizar cada proyector que pruebo, y las mejoras justifican el tiempo invertido.

Posicionamiento físico afecta a la geometría de la imagen. Instala el proyector en posición perpendicular a la pantalla, con la lente centrada en el punto central de la pantalla. Una instalación descentrada provoca distorsión trapezoidal: la imagen se ve más ancha en la parte superior o inferior. La corrección trapezoidal digital soluciona este problema, pero reduce la nitidez de la imagen, ya que el proyector recorta y redimensiona la imagen internamente. Siempre que sea posible, instala el proyector correctamente y evita por completo la corrección trapezoidal.

Enfoque y zoom requieren especial atención. Proyecta una imagen de prueba detallada o pon en pausa un juego en una pantalla que muestre texto. Ajusta el enfoque en toda la superficie de la imagen, no solo en el centro. Los proyectores más económicos a veces no consiguen un enfoque nítido tanto en el centro como en las esquinas al mismo tiempo; se trata de una limitación de fabricación, no de un problema de configuración.

Selección del modo de imagen depende del tipo de juego. Yo utilizo estos ajustes preestablecidos como punto de partida:

Modo brillante/intenso : Ideal para jugar durante el día o para partidas multijugador competitivas que requieran la máxima visibilidad

: Ideal para jugar durante el día o para partidas multijugador competitivas que requieran la máxima visibilidad Modo Cine/Película : Colores precisos para juegos con una trama, requiere una habitación con poca luz

: Colores precisos para juegos con una trama, requiere una habitación con poca luz Modo de juego : El menor retraso de entrada, colores ligeramente menos precisos, ideal para juegos de acción

: El menor retraso de entrada, colores ligeramente menos precisos, ideal para juegos de acción Modo de usuario/personalizado: Calibrar manualmente para obtener un equilibrio óptimo

Brillo y contraste Los ajustes controlan la luminosidad general de la imagen y la diferencia entre las zonas más oscuras y las más claras. Ajusta primero el contraste mostrando una imagen con elementos blancos. Aumenta el contraste hasta que las zonas claras parezcan demasiado marcadas y, a continuación, redúcelo ligeramente. Ajusta el brillo mostrando una imagen casi negra: aumenta el brillo hasta que apenas puedas distinguir el gris más oscuro del negro absoluto.

Temperatura de color determina si la imagen tiene un tono cálido (rojizo) o frío (azulado). El ajuste «Cálido» o «Bajo» suele producir los colores más precisos, aunque al principio parece ligeramente amarillento en comparación con los ajustes «Frío». Los ojos se adaptan al cabo de 10-15 minutos. Para jugar, prefiero temperaturas ligeramente más frías que hacen que los elementos de la interfaz de usuario y el texto se vean más nítidos.

Latencia en el modo de juego merece ser comprobado con equipos de prueba específicos o, al menos, mediante una comparación subjetiva con una pantalla de baja latencia conocida. Activa el modo de juego y, a continuación, juega a un juego de ritmo rápido un juego comoCall of Duty or Rocket League. Si notas retrasos en la respuesta o te cuesta sincronizar las acciones con precisión, comprueba si siguen activadas las funciones de procesamiento adicionales.

Cómo elegir el proyector adecuado para tu equipo de videojuegos

Tus necesidades específicas en materia de videojuegos determinan qué tecnología y qué especificaciones del proyector son las más importantes. He ayudado a más de 30 amigos a instalar proyectores para videojuegos, y elegir el proyector adecuado para cada caso concreto evita que luego te arrepientas de haber gastado tanto dinero.

Jugadores competitivos de modos multijugador Da prioridad al retraso de entrada y a la frecuencia de actualización frente a la perfección de la calidad de imagen. Busca proyectores DLP que anuncien un retraso de entrada inferior a 16 ms y compatibilidad con 120 Hz en la resolución que te interese. El ViewSonic X1-4K y el BenQ TK700STi ofrecen de forma constante un rendimiento excelente para los juegos competitivos. Combínalos con pantallas de baja ganancia (1,0-1,1) para mantener unos amplios ángulos de visión cuando tus amigos vean cómo juegas.

Jugadores que prefieren el modo para un solo jugador y las historias disfrutarán de un contraste y una precisión cromática excelentes. Juegos comoThe Witcher 3, God of War: Ragnarök, yElden Ring destacan por su iluminación dramática y su dirección artística, que se aprecian mucho mejor en proyectores con negros profundos y colores precisos. Los proyectores LCoS ofrecen la mejor calidad de imagen en este aspecto, aunque los modelos DLP de gama alta, como el BenQ X3100i, se acercan bastante a un precio más asequible.

Jugadores que cuidan su presupuesto Deberías plantearte comprar un proyector LCD de 1080p. La calidad de imagen no es la mejor del mercado, pero modelos como el Epson Home Cinema 1080 ofrecen una experiencia de juego más que satisfactoria por un precio de entre 600 y 800 dólares. Ahorra dinero en el proyector e invierte en una pantalla de proyección adecuada: la mejora en la calidad de imagen que aporta una buena pantalla supera la diferencia entre los proyectores de gama media y los de gama alta.

Jugadores en salas luminosas Se necesitan más de 3.000 lúmenes y, posiblemente, una pantalla de alta ganancia. Los proyectores láser destacan en este aspecto, ya que mantienen el brillo sin necesidad de cambiar la lámpara con frecuencia. Tanto el BenQ X3000i como el Epson LS800 ofrecen el brillo suficiente para jugar durante el día con las cortinas abiertas. Como alternativa, puedes utilizar un proyector de alcance ultracorto con una pantalla que rechace la luz ambiental, de modo que bloquee la iluminación del techo de la habitación y, al mismo tiempo, refleje la luz del proyector.

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