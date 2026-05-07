Cómo restablecer la contraseña del Mac: recupera el control de tu Mac en cuestión de minutos

Quedarse fuera de casa Mac es frustrante, sobre todo cuando necesitas el ordenador para jugar o para el trabajo diario. En esta guía, te explico cómo restablecer tu Mac contraseña con las herramientas integradas en macOS. Aprenderás a utilizar tuID de Apple, a Clave de recuperación de FileVault, Recuperación de macOS, o otra cuenta de administrador para recuperar el acceso. También comparto consejos para mantener tu sistema seguro y optimizado, para que puedas volver a disfrutar de tus juegos.

Cómo restablecer la contraseña de un Mac: resumen rápido

Si olvidas tu contraseña de inicio de sesión, macOS ofrece varios métodos integrados para ayudarte a recuperar el acceso. La opción adecuada depende de cómo hayas Mac ya está configurado. En este breve resumen se resumen las opciones disponibles. Los pasos detallados se describen en secciones posteriores.

Utiliza tu ID de Apple: Si has vinculado un ID de Apple en tu cuenta, es posible que en la ventana de inicio de sesión aparezca un mensaje del tipo «Restablécela con tu ID de Apple». Al hacer clic en el mensaje, podrás autenticarte con tu ID de Apple y crear una nueva contraseña de inicio de sesión.

Si has vinculado un en tu cuenta, es posible que en la ventana de inicio de sesión aparezca un mensaje del tipo «Restablécela con tu ID de Apple». Al hacer clic en el mensaje, podrás autenticarte con tu ID de Apple y crear una nueva contraseña de inicio de sesión. Utiliza tu clave de recuperación de FileVault: Cuando FileVault Si el cifrado está activado, puedes restablecer tu contraseña con la clave de recuperación que recibiste al activar FileVault. Introduce la clave en la pantalla de inicio de sesión para crear una nueva contraseña.

Cuando Si el cifrado está activado, puedes restablecer tu contraseña con la clave de recuperación que recibiste al activar FileVault. Introduce la clave en la pantalla de inicio de sesión para crear una nueva contraseña. Utiliza la recuperación de macOS: La recuperación de macOS incluye un Restablecer contraseña asistente. Arranca en modo de recuperación, abre el Terminal, escribe «resetpassword» y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para restablecer la contraseña de cualquier cuenta de usuario.

La recuperación de macOS incluye un asistente. Arranca en modo de recuperación, abre el Terminal, escribe «resetpassword» y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para restablecer la contraseña de cualquier cuenta de usuario. Utiliza otra cuenta de administrador: Si hay otro usuario administrador en tu Mac, inicia sesión en esa cuenta y restablece la contraseña olvidada a través de Configuración del sistema .

Si hay otro usuario administrador en tu Mac, inicia sesión en esa cuenta y restablece la contraseña olvidada a través de . Borrar y restaurar como último recurso: Si ninguna de estas opciones funciona, puedes borrar tu Mac e reinstala macOS. Haz siempre una copia de seguridad de los archivos importantes antes de dar este paso.

Cada uno de estos métodos requiere una preparación diferente. En los siguientes apartados se describen en detalle, empezando por la opción más sencilla.

Restablece la contraseña de tu Mac con tu ID de Apple

Una de las formas más sencillas de restablecer un Mac La contraseña es utilizar tu ID de Apple. Este método funciona si activaste la opción que permite que tu ID de Apple restablezca tu contraseña cuando configuraste tu cuenta de usuario por primera vez. Requiere una conexión a Internet, así que asegúrate de tener disponible una red Wi-Fi o una conexión por cable.

Reinicia tu Mac y espera a que aparezca la pantalla de inicio de sesión.Si ves unicono de interrogación junto al campo de la contraseña, haz clic en él. Es posible que aparezca un mensaje que diga: «Restablécela con tu ID de Apple». Haz clic en la flecha situada junto al mensaje de restablecimiento. Se te pedirá el correo electrónico o el número de teléfono de tu ID de Apple, así como la contraseña. Introduce la información solicitada. Es posible que Apple envíe un código de verificación a tus otros dispositivos; introduce el código si se te solicita. Selecciona la cuenta de usuario que deseas restablecer. Si tienes varias cuentas, elige aquella en la que no puedas iniciar sesión. Crea una nueva contraseña de inicio de sesión. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir una nueva contraseña. Cuando hayas terminado, reinicia tu Mac e inicia sesión con las nuevas credenciales.

Usar el ID de Apple es rápido y no requiere ningún paso complicado. Si no ves el mensaje de restablecimiento, intenta introducir una contraseña incorrecta hasta tres veces. A veces, el mensaje solo aparece tras varios intentos fallidos.

Restablecer la contraseña del Mac con la clave de recuperación de FileVault

FileVault cifra tuMacdel disco duro para proteger tus datos. Al activarla, macOS te proporciona una clave de recuperación. Si has guardado esta clave en un gestor de contraseñas o la has anotado, puedes utilizarla para restablecer tu contraseña en la pantalla de inicio de sesión.

En la pantalla de inicio de sesión, haz clic en el icono con forma de signo de interrogación junto al campo de la contraseña. Selecciona «Restablecerlo con tu clave de recuperación». Se te pedirá que introduzcas la larga secuencia de letras y números que sirve como clave de recuperación de FileVault. Introduzca la clave tal y como se le ha facilitado. Las mayúsculas y minúsculas se distinguen. Una vez aceptada, podrás crear una nueva contraseña para tu cuenta de usuario. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso.

La clave de recuperación de FileVault es una potente medida de seguridad. Trátala como cualquier otra contraseña confidencial y guárdala en un lugar seguro. Si la pierdes, no podrás restablecer tu contraseña mediante este método.

Restablecer la contraseña del Mac en el modo de recuperación de macOS

Si las opciones del ID de Apple y la clave de recuperación no están disponibles, la recuperación de macOS ofrece una forma universal de restablecer las contraseñas. Los pasos varían ligeramente entre los equipos basados en Intel y Apple Silicon (Serie M) Macs, pero el procedimiento es el mismo: arranca en modo de recuperación, ejecuta el asistente para restablecer la contraseña y asigna una nueva contraseña.

Para los Mac con Apple Silicon

Apaga tuMac por completo. Espera unos segundos. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el mensaje «Cargando opciones de inicio». Es posible que veas un icono con forma de engranaje que dice Opciones; selecciónalo y haz clic en Continuar para acceder al modo de recuperación. Selecciona tu idioma si se te solicita, a continuación, selecciona tu cuenta de usuario y haz clic en «¿Has olvidado todas tus contraseñas?» para abrir el asistente de restablecimiento de contraseña. Sigue las instrucciones autentícate con tu ID de Apple o con la clave de recuperación si se te solicita. Si no dispones de ellos, pasa al paso 5. Abre Terminal desde la barra de menús. En la ventana de Terminal, escribe «resetpassword» y pulsa Volver. Se abre la herramienta «Restablecer contraseña». Selecciona el disco de arranque (que suele llevar la etiqueta Macintosh HD), selecciona tu cuenta de usuario y haz clic en Siguiente. Introduce una nueva contraseña y una pista. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios. Reinicia tuMac. Inicia sesión con la contraseña que acabas de crear.

For Intelbasado enMacs

Apaga tuMac. Mantén pulsado inmediatamente Comando (⌘) + R y, a continuación, pulsa la tecla botón de encendido. Mantén pulsadas las teclas hasta que veas el logotipo de Apple o un globo terráqueo girando, lo que significa que se está cargando la recuperación de macOS. Cuando aparece la ventana «Utilidades», elige el idioma si se te solicita. Selecciona el usuario cuya contraseña conozcas y haz clic en ¿Has olvidado todas las contraseñas? si está disponible. De lo contrario, abre el Terminal. En la barra de menús, selecciona Utilidades > Terminal. Escribe resetpassword (todo junto) y pulsa Volver para abrir el asistente de restablecimiento de contraseña. Selecciona el volumen de arranque y la cuenta de usuario que deseas restablecer. Introduce una nueva contraseña y una pista para la contraseña. Haz clic en Guardar. Reinicia tuMac e inicia sesión con la nueva contraseña.

La recuperación de macOS es el método más versátil, ya que no requiere un ID de Apple ni otra cuenta de administrador. Sin embargo, sí requiere acceso físico al ordenador y la posibilidad de arrancar en modo de recuperación. Mantén tu Mac permanecer conectado a la red eléctrica durante este proceso para evitar interrupciones.

Restablecer la contraseña del Mac utilizando otra cuenta de administrador

En un espacio compartidoMac, es posible que tenga más de una cuenta de administrador. Las cuentas de administrador tienen permiso para restablecer las contraseñas de otros usuarios. Si ha configurado una cuenta de este tipo, siga estos pasos:

Inicia sesión en la cuenta de administrador alternativa. Esta cuenta debe ser de administrador; las cuentas normales no pueden restablecer las contraseñas de otros usuarios. Abre «Ajustes del sistema» (o «Preferencias del sistema» en versiones anteriores de macOS). En macOS Ventura y versiones posteriores, haz clic en el menú de Apple y selecciona Configuración del sistema. En macOS Monterey o versiones anteriores, selecciona Preferencias del sistema. Ve a «Usuarios y grupos». Es posible que tengas que hacer clic en el icono del candado e introducir la contraseña de administrador actual para desbloquear la configuración. Selecciona la cuenta cuya contraseña has olvidado de la lista de usuarios. Haz clic en Restablecer contraseña y sigue las instrucciones para crear una nueva contraseña y una pista. Cerrar sesión de la cuenta de administrador e inicia sesión en la cuenta restablecida con la nueva contraseña.

Este método es rápido cuando hay otro administrador disponible, por ejemplo, en una familia Mac con varias cuentas de usuario. Si solo hay un usuario y has olvidado su contraseña, utiliza en su lugar el ID de Apple o los métodos de recuperación.

Cambia la contraseña de tu Mac de forma segura

Si aún recuerdas tu contraseña actual pero deseas cambiarla por motivos de seguridad, macOS te facilita el proceso. Cambiar la contraseña periódicamente ayuda a mantener la seguridad de tu cuenta y reduce el riesgo de quedarte sin acceso.

Abre «Configuración del sistema» o «Preferencias del sistema».Haz clicUsuarios y grupos. Selecciona tu cuenta de usuarioy haz clicCambiar contraseña. Es posible que tengas que introducir tu contraseña actual para continuar. Introduce tu contraseña anterior, a continuación, escribe una nueva contraseña y confírmala. Intenta que tenga al menos doce caracteres e incluye letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. El icono con forma de llave situado junto al campo de la contraseña puede generar una contraseña segura por ti. Añadir una pista para la contraseña que solo tú entiendes. Una pista sutil te ayuda a refrescar la memoria sin revelar la contraseña a los demás. Haz clic en «Cambiar contraseña» para terminar. Tu Mac utilizará inmediatamente la nueva contraseña para iniciar sesión y realizar acciones protegidas por contraseña.

Después de actualizar tu contraseña de inicio de sesión, revisa las demás credenciales almacenadas en tu Llaveroo un gestor de contraseñas de terceros. Utiliza contraseñas únicas para cada servicio y plantéate activar la autenticación de dos factores para mayor seguridad.

Qué hacer si no puedes restablecer tu contraseña

En casos excepcionales, ninguno de los métodos anteriores funciona. Quizás no recuerdes las credenciales de tu ID de Apple, hayas perdido tu clave de recuperación y no dispongas de ninguna cuenta de administrador alternativa. Cuando te quedes completamente bloqueado, borrar el Mac Si reinstalas macOS, volverás a tener acceso, pero se borrarán todos los datos.

Haz una copia de seguridad de tus datos, si es posible. Antes de borrar los datos, prueba a conectar tu Mac a otro ordenador mediante Modo de disco de destino (Macs con procesador Intel) o Compartir disco en modo de recuperación (Apple Silicon). Esto convierte tu Mac en una unidad externa para que puedas copiar archivos importantes. Las unidades externas pueden proteger tus partidas guardadas, mods y archivos multimedia; nuestra reseña de la Los mejores discos duros externos para juegos y copias de seguridad ofrece recomendaciones sobre unidades fiables y seguras. Inicia el sistema desde la recuperación de macOS. En los Mac con Apple Silicon, mantén pulsado el botón de encendido y selecciona Opciones > Continuar. En los Mac con procesador Intel, pulsa Comando (⌘) + Ral iniciar el sistema. Selecciona «Asistente de recuperación» y elige «Borrar» Mac.” Sigue las instrucciones para borrar todos los datos y reinstalar macOS. Este proceso elimina todas las cuentas de usuario, así que utilízalo solo cuando otros métodos no funcionen. Recupera tus archivos. Tras la reinstalación, crea una nueva cuenta de usuario y restaura tus datos desde la copia de seguridad.

Al borrar el sistema se restablece todo, así que mantén tus copias de seguridad al día. macOS incluye Máquina del tiempo, pero también puedes usar una unidad portátil. El Los mejores SSD externos para juegos y protección de datos enumera las unidades que ofrecen velocidad y durabilidad para las copias de seguridad.

Mantén tu Mac a salvo: consejos prácticos para gamers

Restablecer tuMac La contraseña es solo una parte de la seguridad. Los jugadores suelen manejar bibliotecas de juegos, mods y cuentas en línea que pueden quedar expuestas si el equipo se ve comprometido. Estos son algunos hábitos que he adoptado a lo largo de los años:

Activa FileVault. El cifrado protege tu disco duro en caso de que alguien tenga acceso físico a él. Guarda la clave de recuperación en un gestor de contraseñas seguro. Para eliminar el software antiguo antes de cifrar, consulta nuestra guía sobre Cómo desinstalar aplicaciones en Mac te guía paso a paso para limpiar tu sistema y liberar espacio.

El cifrado protege tu disco duro en caso de que alguien tenga acceso físico a él. Guarda la clave de recuperación en un gestor de contraseñas seguro. Para eliminar el software antiguo antes de cifrar, consulta nuestra guía sobre Cómo desinstalar aplicaciones en Mac te guía paso a paso para limpiar tu sistema y liberar espacio. Utiliza un gestor de contraseñas. Gestionar contraseñas únicas para tu ID de Apple, servicios de videojuegos y foros es más fácil con un gestor de contraseñas. Evita reutilizar contraseñas; si se produce una filtración en un servicio, los demás seguirán estando a salvo. Incluye una pista para tu contraseña de inicio de sesión, pero nunca anotes la contraseña propiamente dicha.

Gestionar contraseñas únicas para tu ID de Apple, servicios de videojuegos y foros es más fácil con un gestor de contraseñas. Evita reutilizar contraseñas; si se produce una filtración en un servicio, los demás seguirán estando a salvo. Incluye una pista para tu contraseña de inicio de sesión, pero nunca anotes la contraseña propiamente dicha. Activa la autenticación de dos factores. En el caso de tu ID de Apple y tus cuentas de videojuegos, la autenticación de dos factores (2FA) añade una capa adicional de seguridad. Aunque alguien adivine tu contraseña, no podrá acceder a tu cuenta sin el segundo factor.

En el caso de tu ID de Apple y tus cuentas de videojuegos, la autenticación de dos factores (2FA) añade una capa adicional de seguridad. Aunque alguien adivine tu contraseña, no podrá acceder a tu cuenta sin el segundo factor. Borra los datos del navegador con regularidad. Las cookies y las sesiones guardadas a veces provocan errores al iniciar sesión. Nuestra guía para eliminar las cookies explica cómo eliminarlas en Safari y otros navegadores para solucionar problemas de inicio de sesión y mejorar la privacidad.

Las cookies y las sesiones guardadas a veces provocan errores al iniciar sesión. Nuestra guía para eliminar las cookies explica cómo eliminarlas en Safari y otros navegadores para solucionar problemas de inicio de sesión y mejorar la privacidad. Utiliza una VPN de confianza. Los jugadores necesitan conexiones estables y seguras. Una buena VPN oculta tu dirección IP, reduce los picos de ping y protege tus datos contra el espionaje. Nuestro resumen de las las mejores VPN paraMac evalúa los servicios que funcionan a la perfección con macOS y los videojuegos.

Los jugadores necesitan conexiones estables y seguras. Una buena VPN oculta tu dirección IP, reduce los picos de ping y protege tus datos contra el espionaje. Nuestro resumen de las las mejores VPN paraMac evalúa los servicios que funcionan a la perfección con macOS y los videojuegos. Mantente al día de las novedades. Instala las actualizaciones de macOS y de las aplicaciones tan pronto como sea posible. Los parches de seguridad corrigen las vulnerabilidades que aprovechan los atacantes. Además, las actualizaciones garantizan la compatibilidad con los nuevos juegos.

Prácticas de seguridad como estas reducen la probabilidad de que tengas que restablecer tu contraseña. Además, protegen tus partidas guardadas y tus datos personales para que no se vean comprometidos.

Una vez recuperado el acceso: optimiza tu Mac para jugar

Una vez que hayas restablecido tu contraseña y recuperado el control de tu ordenador, dedica un rato a optimizar tu Mac para jugar. Un sistema limpio y eficiente ayuda a que los juegos funcionen sin problemas y evita futuros problemas.

Elimina los archivos y aplicaciones que no utilices. Los juegos antiguos, los lanzadores y las utilidades ocupan espacio y saturan el sistema. Sigue nuestros desinstalar aplicaciones en Mac Guía para eliminarlos de forma segura. Liberar espacio mejora los tiempos de carga de los juegos y reduce la probabilidad de que se produzcan errores.

Los juegos antiguos, los lanzadores y las utilidades ocupan espacio y saturan el sistema. Sigue nuestros desinstalar aplicaciones en Mac Guía para eliminarlos de forma segura. Liberar espacio mejora los tiempos de carga de los juegos y reduce la probabilidad de que se produzcan errores. Actualiza tu biblioteca de juegos y los controladores. Comprueba si hay actualizaciones disponibles para tus juegos favoritos y para cualquier periférico, como ratones o mandos para videojuegos. Mantener el software actualizado reduce al mínimo los problemas de compatibilidad.

Comprueba si hay actualizaciones disponibles para tus juegos favoritos y para cualquier periférico, como ratones o mandos para videojuegos. Mantener el software actualizado reduce al mínimo los problemas de compatibilidad. Revisa tus suscripciones y cuentas de videojuegos. Asegúrate de que tu ID de Apple, Steam, y en otras cuentas de videojuegos, utiliza contraseñas seguras y únicas, así como la autenticación de dos factores (2FA). Si utilizas varias plataformas de videojuegos, plantéate centralizar tus datos de acceso en un gestor de contraseñas.

Asegúrate de que tu ID de Apple, Steam, y en otras cuentas de videojuegos, utiliza contraseñas seguras y únicas, así como la autenticación de dos factores (2FA). Si utilizas varias plataformas de videojuegos, plantéate centralizar tus datos de acceso en un gestor de contraseñas. Descubre nuevas publicaciones. Ahora que tu Mac funciona a la perfección, descubre los juegos que sacan el máximo partido a sus prestaciones. Nuestra selección de los mejores juegos para Mac destaca una gran variedad de géneros, desde juegos de rol como Baldur’s Gate 3 hasta joyas independientes, para que siempre tengas algo a lo que jugar.

Seguro y optimizado Mac Es mucho más que una simple herramienta de productividad. Es la puerta de entrada a tu mundo de los videojuegos. Mantenlo en perfecto estado para disfrutar de sesiones fluidas sin preocuparte por quedarte sin acceso.

Prepara tu Mac para la aventura

Quedarse fuera de casa Mac puede parecer como si hubieras perdido la llave de tu mundo digital. Si aprendes a restablecer tu Mac contraseña, estarás preparado para hacer frente a los contratiempos con calma y rapidez. Utiliza tu ID de Apple o la clave de recuperación de FileVault cuando sea posible, arranca en el modo de recuperación de macOS si es necesario o pide ayuda a otro administrador. Mantén siempre copias de seguridad para que el borrado del sistema sea siempre el último recurso.

Proteger tuMac va de la mano de la gestión de contraseñas. Activa FileVault, utiliza contraseñas seguras y únicas, y plantéate utilizar un gestor de contraseñas y una VPN para proteger tus sesiones de juego. Borra periódicamente los datos del navegador y desinstala las aplicaciones que no necesites para mantener tu sistema optimizado.

Si quieres celebrar que has recuperado el acceso, regálate —o regálale a un amigo— un juego nuevo. A Steam Tarjeta regalo en formato cartera a través de nuestro mercado se ingresan fondos en tu Steam cuenta al instante, lo que te permite embarcarte en nuevas aventuras sin demora. Con tu Mac Ahora que ya estás a salvo y has repuesto provisiones, estás listo para la próxima aventura.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la forma más fácil de restablecer la contraseña de mi Mac?

La forma más fácil de restablecer tu Mac La solución es utilizar tu ID de Apple en la pantalla de inicio de sesión. Si vinculaste tu ID de Apple al configurar tu cuenta, haz clic en el mensaje de restablecimiento, inicia sesión con tu ID de Apple y crea una nueva contraseña.

¿Cómo puede H restablecer la contraseña de un Mac sin un ID de Apple?

Para restablecer unMac Si no tienes una contraseña ni un ID de Apple, inicia el sistema en el modo de recuperación de macOS y utiliza el asistente para restablecer la contraseña. Apaga tu Mac, inicia el sistema en modo de recuperación, abre el Terminal, escribe «resetpassword» y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una nueva contraseña.

¿Puedo restablecer la contraseña de mi Mac utilizando otra cuenta de administrador?

Sí, puedes restablecer tu Mac contraseña utilizando otra cuenta de administrador. Inicia sesión en esa cuenta, abre «Usuarios y grupos» en «Configuración del sistema», selecciona el usuario cuya contraseña has olvidado, haz clic en «Restablecer contraseña» e introduce una nueva.

¿Cómo puedo cambiar la contraseña de mi Mac si conozco la actual?

Para cambiar tuMac Si conoces la contraseña actual, abre «Usuarios y grupos» en «Configuración del sistema», selecciona tu cuenta y haz clic en «Cambiar contraseña». Introduce tu contraseña anterior, escribe una nueva contraseña segura, añade una pista y confirma el cambio.

¿Cuántos intentos tienes antes de que el Mac te bloquee el acceso?

Normalmente tienes hasta diez intentos fallidos para introducir la contraseña antes de que tu Mac te bloquea el acceso. Cinco intentos fallidos provocan un breve tiempo de espera; cada intento adicional aumenta el tiempo de espera, y diez intentos fallidos consecutivos pueden bloquear tu cuenta de forma permanente hasta que la restablezcas.