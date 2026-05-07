So setzen Sie das Mac-Passwort zurück: Gewinnen Sie in wenigen Minuten die Kontrolle über Ihren Mac zurück

Wenn man sich aus einer Mac ist frustrierend, besonders wenn man seinen Computer zum Zocken oder für die tägliche Arbeit braucht. In dieser Anleitung erkläre ich, wie man Mac Passwort mithilfe der in macOS integrierten Tools. Sie erfahren, wie Sie Ihr Apple ID, a FileVault-Wiederherstellungsschlüssel, macOS-Wiederherstellungoder ein weiteres Administratorkonto um wieder Zugriff zu erhalten. Außerdem gebe ich Tipps, wie du dein System sicher und optimal halten kannst, damit du deine Spiele wieder in vollen Zügen genießen kannst.

So setzen Sie das Mac-Passwort zurück: Ein kurzer Überblick

Wenn Sie Ihr Anmeldepasswort vergessen haben, bietet macOS mehrere integrierte Methoden, mit denen Sie wieder Zugriff erhalten können. Die richtige Option hängt davon ab, wie Sie Mac ist eingerichtet. Dieser kurze Überblick zeigt Ihnen die verfügbaren Optionen. Die einzelnen Schritte werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Verwende deine Apple-ID: Wenn Sie einen Link zu einem Apple ID Wenn Sie sich bei Ihrem Konto anmelden, wird im Anmeldefenster möglicherweise eine Meldung wie „Mit Ihrer Apple-ID zurücksetzen“ angezeigt. Wenn Sie auf diese Meldung klicken, können Sie sich mit Ihrer Apple-ID authentifizieren und ein neues Anmeldepasswort erstellen.

Wenn Sie einen Link zu einem Wenn Sie sich bei Ihrem Konto anmelden, wird im Anmeldefenster möglicherweise eine Meldung wie „Mit Ihrer Apple-ID zurücksetzen“ angezeigt. Wenn Sie auf diese Meldung klicken, können Sie sich mit Ihrer Apple-ID authentifizieren und ein neues Anmeldepasswort erstellen. Verwenden Sie Ihren FileVault-Wiederherstellungsschlüssel: Wenn FileVault Wenn die Verschlüsselung aktiviert ist, können Sie Ihr Passwort mit dem Wiederherstellungsschlüssel zurücksetzen, den Sie bei der Aktivierung von FileVault erhalten haben. Geben Sie den Schlüssel auf dem Anmeldebildschirm ein, um ein neues Passwort festzulegen.

Wenn Wenn die Verschlüsselung aktiviert ist, können Sie Ihr Passwort mit dem Wiederherstellungsschlüssel zurücksetzen, den Sie bei der Aktivierung von FileVault erhalten haben. Geben Sie den Schlüssel auf dem Anmeldebildschirm ein, um ein neues Passwort festzulegen. Verwenden Sie die macOS-Wiederherstellung: macOS Recovery enthält eine Passwort zurücksetzen Assistent. Starten Sie den Wiederherstellungsmodus, öffnen Sie das Terminal, geben Sie „resetpassword“ ein und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Passwort für ein beliebiges Benutzerkonto zurückzusetzen.

macOS Recovery enthält eine Assistent. Starten Sie den Wiederherstellungsmodus, öffnen Sie das Terminal, geben Sie „resetpassword“ ein und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Passwort für ein beliebiges Benutzerkonto zurückzusetzen. Verwenden Sie ein anderes Administratorkonto: Falls auf Ihrem Mac, melden Sie sich bei diesem Konto an und setzen Sie das vergessene Passwort zurück über Systemeinstellungen .

Falls auf Ihrem Mac, melden Sie sich bei diesem Konto an und setzen Sie das vergessene Passwort zurück über . Löschen und Wiederherstellen als letztes Mittel: Wenn keine dieser Optionen funktioniert, kannst du dein Mac und installieren Sie macOS neu. Sichern Sie wichtige Dateien immer, bevor Sie diesen Schritt ausführen.

Jede dieser Methoden erfordert eine andere Vorbereitung. In den folgenden Abschnitten werden sie im Detail erläutert, beginnend mit der einfachsten Variante.

Mac-Passwort mit Apple ID zurücksetzen

Eine der einfachsten Möglichkeiten, ein Mac Das Passwort lautet: Apple ID. Diese Methode funktioniert, wenn Sie bei der Ersteinrichtung Ihres Benutzerkontos die Option aktiviert haben, dass Ihre Apple-ID Ihr Passwort zurücksetzen kann. Dazu ist eine Internetverbindung erforderlich; stellen Sie also sicher, dass WLAN oder Ethernet verfügbar ist.

Starten Sie Ihren Mac neu und warten Sie, bis der Anmeldebildschirm erscheint.Wenn du einFragezeichen-Symbol Klicken Sie auf das Feld neben dem Passwortfeld. Möglicherweise erscheint die folgende Aufforderung: „Mit Ihrer Apple-ID zurücksetzen.“ Klicken Sie auf den Pfeil neben der Rückstellmeldung. Sie werden nach der E-Mail-Adresse oder Telefonnummer Ihrer Apple-ID sowie nach dem dazugehörigen Passwort gefragt. Geben Sie die angeforderten Informationen ein. Apple sendet möglicherweise einen Bestätigungscode an Ihre anderen Geräte; geben Sie den Code ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wählen Sie das Benutzerkonto aus, das zurückgesetzt werden soll. Falls mehrere Konten vorhanden sind, wählen Sie dasjenige aus, bei dem Sie sich nicht anmelden können. Erstellen Sie ein neues Anmeldepasswort. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein neues Passwort einzugeben. Starten Sie anschließend Ihren Mac und melden Sie sich mit den neuen Zugangsdaten an.

Die Verwendung der Apple-ID geht schnell und erfordert keine komplizierten Schritte. Wenn die Aufforderung zum Zurücksetzen nicht angezeigt wird, geben Sie bis zu dreimal ein falsches Passwort ein. Die Aufforderung erscheint manchmal erst nach einigen fehlgeschlagenen Versuchen.

Mac-Passwort mit dem FileVault-Wiederherstellungsschlüssel zurücksetzen

FileVault verschlüsselt IhreMacdie Festplatte, um Ihre Daten zu schützen. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, stellt macOS einen Wiederherstellungsschlüssel bereit. Wenn Sie diesen Schlüssel in einem Passwort-Manager gespeichert oder notiert haben, können Sie ihn verwenden, um Ihr Passwort auf dem Anmeldebildschirm zurückzusetzen.

Klicken Sie auf dem Anmeldebildschirm auf das Fragezeichen-Symbol neben dem Passwortfeld. Wählen Sie „Mit Ihrem Wiederherstellungsschlüssel zurücksetzen“. Sie werden aufgefordert, die lange Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen einzugeben, die als Ihr FileVault-Wiederherstellungsschlüssel dient. Geben Sie den Schlüssel genau so ein, wie er angegeben wurde. Bei der Eingabe der Buchstaben wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Sobald die Eingabe akzeptiert wurde, können Sie ein neues Passwort für Ihr Benutzerkonto festlegen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

Der Wiederherstellungsschlüssel von FileVault ist ein zuverlässiges Sicherheitsnetz. Behandeln Sie ihn wie jedes andere vertrauliche Passwort und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie ihn verlieren, können Sie Ihr Passwort mit dieser Methode nicht zurücksetzen.

Mac-Passwort in der macOS-Wiederherstellung zurücksetzen

Falls die Optionen „Apple ID“ und „Wiederherstellungsschlüssel“ nicht verfügbar sind, bietet „macOS Recovery“ eine universelle Möglichkeit zum Zurücksetzen von Passwörtern. Die Schritte unterscheiden sich geringfügig zwischen Intel-basierten und Apple Silicon (M-Serie) Macs, aber das Prinzip ist dasselbe: Starten Sie das System im Wiederherstellungsmodus, führen Sie den Assistenten zum Zurücksetzen des Passworts aus und legen Sie ein neues Passwort fest.

Für Macs mit Apple Silicon

Schalte deinMac vollständig. Warte ein paar Sekunden. Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt, bis „Startoptionen werden geladen“ angezeigt wird. Möglicherweise wird ein zahnradförmiges Symbol mit der Bezeichnung Optionen; wählen Sie es aus und klicken Sie auf Weiter um den Wiederherstellungsmodus aufzurufen. Wählen Sie Ihre Sprache aus, falls Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie dann Ihr Benutzerkonto aus und klicken Sie auf „Alle Passwörter vergessen?“, um den Assistenten zum Zurücksetzen des Passworts zu starten. Befolgen Sie die Anweisungen Melden Sie sich bei Aufforderung mit Ihrer Apple-ID oder Ihrem Wiederherstellungsschlüssel an. Falls diese nicht verfügbar sind, fahren Sie mit Schritt 5 fort. Öffne „Terminal“ über die Menüleiste. Geben Sie im Terminal-Fenster „resetpassword“ ein und drücken Sie Zurück. Das Dienstprogramm „Passwort zurücksetzen“ wird geöffnet. Wählen Sie die Startfestplatte aus (in der Regel gekennzeichnet als Macintosh HD), wählen Sie Ihr Benutzerkonto aus und klicken Sie auf Weiter. Geben Sie ein neues Passwort und einen Hinweis ein. Klicken Sie auf Speichern um die Änderungen zu übernehmen. Starte deinenMac. Melden Sie sich mit Ihrem neu erstellten Passwort an.

For Intel-basiertMacs

Schalte deinMac. Sofort drücken und gedrückt halten Befehlstaste (⌘) + R und drücken Sie dann die Ein-/Aus-Taste. Halten Sie die Tasten gedrückt, bis das Apple-Logo oder ein sich drehender Globus erscheint – dies bedeutet, dass die macOS-Wiederherstellung geladen wird. Wenn das Fenster „Dienstprogramme“ angezeigt wird, wählen Sie Ihre Sprache aus, falls Sie dazu aufgefordert werden. Wählen Sie den Benutzer aus, dessen Passwort Sie kennen, und klicken Sie auf Alle Passwörter vergessen? falls vorhanden. Andernfalls öffnen Sie das Terminal. Wählen Sie in der Menüleiste „Dienstprogramme“ > „Terminal“. Geben Sie „resetpassword“ (alles an einem Wort) ein und drücken Sie Zurück um den Assistenten zum Zurücksetzen des Passworts zu starten. Wählen Sie Ihr Startvolume aus und das Benutzerkonto, das Sie zurücksetzen möchten. Geben Sie ein neues Passwort und einen Passwort-Hinweis ein. Klicken Sie auf Speichern. Starte deinenMac und melden Sie sich mit dem neuen Passwort an.

Die macOS-Wiederherstellung ist die vielseitigste Methode, da hierfür weder eine Apple-ID noch ein anderes Administratorkonto erforderlich ist. Allerdings muss man physischen Zugriff auf den Computer haben und in der Lage sein, den Computer im Wiederherstellungsmodus zu starten. Halten Sie Ihr Mac während dieses Vorgangs an die Stromversorgung angeschlossen bleiben, um Unterbrechungen zu vermeiden.

Mac-Passwort über ein anderes Administratorkonto zurücksetzen

Auf einem gemeinsamenMacMöglicherweise verfügen Sie über mehr als ein Administratorkonto. Administratorkonten haben die Berechtigung, die Passwörter anderer Benutzer zurückzusetzen. Wenn Sie ein solches Konto eingerichtet haben, gehen Sie wie folgt vor:

Melden Sie sich beim alternativen Administratorkonto an. Dieses Konto muss über Administratorrechte verfügen; Standardkonten können die Passwörter anderer Benutzer nicht zurücksetzen. Öffnen Sie die Systemeinstellungen (oder „Systemeinstellungen“ bei älteren macOS-Versionen). Klicken Sie unter macOS Ventura und neueren Versionen auf das Apple-Menü und wählen Sie Systemeinstellungen. Unter macOS Monterey oder früheren Versionen wählen Sie Systemeinstellungen. Gehen Sie zu „Benutzer & Gruppen“. Möglicherweise müssen Sie auf das Schloss-Symbol klicken und das aktuelle Administratorpasswort eingeben, um die Einstellungen freizuschalten. Wählen Sie das Konto aus, dessen Passwort Sie vergessen haben aus der Benutzerliste. Klicken Sie auf Passwort zurücksetzen und folgen Sie den Anweisungen, um ein neues Passwort und einen neuen Hinweis festzulegen. Vom Admin-Konto abmelden und melden Sie sich mit dem neuen Passwort bei dem zurückgesetzten Konto an.

Diese Methode ist schnell, wenn ein anderer Administrator zur Verfügung steht, zum Beispiel in der Familie Mac mit mehreren Benutzerkonten. Wenn es nur einen Benutzer gibt und Sie dessen Passwort vergessen haben, nutzen Sie stattdessen die Apple-ID oder die Wiederherstellungsmethoden.

So ändern Sie Ihr Mac-Passwort sicher

Wenn Sie Ihr aktuelles Passwort noch kennen, es aber aus Sicherheitsgründen ändern möchten, macht macOS diesen Vorgang ganz einfach. Das regelmäßige Ändern Ihres Passworts trägt dazu bei, Ihr Konto zu schützen, und verringert das Risiko, ausgesperrt zu werden.

Öffnen Sie die Systemeinstellungen.KlickenBenutzer & Gruppen. Wählen Sie Ihr Benutzerkonto ausund klicken Sie aufPasswort ändern. Möglicherweise müssen Sie Ihr aktuelles Passwort eingeben, um fortzufahren. Geben Sie Ihr altes Passwort ein, geben Sie dann ein neues Passwort ein und bestätigen Sie es. Das Passwort sollte mindestens zwölf Zeichen lang sein und Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen sowie Sonderzeichen enthalten. Über das Schlüsselsymbol neben dem Passwortfeld können Sie ein sicheres Passwort generieren lassen. Passwort-Hinweis hinzufügen das nur du verstehst. Ein kleiner Hinweis hilft dir, dich zu erinnern, ohne das Passwort anderen preiszugeben. Klicken Sie auf „Passwort ändern“ zum Abschluss. Dein Mac wird das neue Passwort sofort für Anmeldungen und passwortgeschützte Aktionen verwenden.

Nachdem Sie Ihr Anmeldepasswort aktualisiert haben, überprüfen Sie bitte auch die anderen in Ihrem Konto gespeicherten Zugangsdaten Schlüsselanhängeroder einen Passwort-Manager eines Drittanbieters. Verwenden Sie für jeden Dienst ein individuelles Passwort und erwägen Sie, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren, um zusätzlichen Schutz zu gewährleisten.

Was tun, wenn Sie Ihr Passwort nicht zurücksetzen können?

In seltenen Fällen funktioniert keine der oben genannten Methoden. Vielleicht kannst du dich nicht mehr an deine Apple-ID-Zugangsdaten erinnern, hast deinen Wiederherstellungsschlüssel verloren und verfügst über kein alternatives Administratorkonto. Wenn du komplett ausgesperrt bist, hilft das Löschen des Mac Durch eine Neuinstallation von macOS erhalten Sie den Zugriff wieder, allerdings werden dabei alle Daten gelöscht.

Sichern Sie Ihre Daten, wenn möglich. Versuchen Sie vor dem Löschen, Ihren Mac über Ziel-Festplattenmodus (Intel-Macs) oder Festplatte freigeben im Wiederherstellungsmodus (Apple Silicon). Dadurch wird Ihr Mac zu einem externen Laufwerk, sodass Sie wichtige Dateien kopieren können. Externe Laufwerke können Ihre Spielstände, Mods und Medien schützen – unser Testbericht zum Die besten externen Festplatten für Gaming und Backups bietet Empfehlungen für zuverlässige und sichere Laufwerke. Starten Sie das System über die macOS-Wiederherstellung. Bei Macs mit Apple Silicon halten Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt und wählen Sie Optionen > Weiter. Bei Intel-Macs drücken Sie Befehlstaste (⌘) + Rbeim Start. Wählen Sie „Wiederherstellungsassistent“ und dann „Löschen“ Mac.” Befolgen Sie die Anweisungen, um alle Daten zu löschen und macOS neu zu installieren. Bei diesem Vorgang werden alle Benutzerkonten gelöscht; wenden Sie ihn daher nur an, wenn andere Methoden fehlschlagen. Stellen Sie Ihre Dateien wieder her. Richten Sie nach der Neuinstallation ein neues Benutzerkonto ein und stellen Sie Ihre Daten aus dem Backup wieder her.

Durch das Löschen des Systems werden alle Einstellungen zurückgesetzt. Halten Sie daher Ihre Backups auf dem neuesten Stand. macOS enthält Zeitmaschine, aber du kannst auch ein externes Laufwerk verwenden. Das Die besten externen SSDs für Gaming und Datensicherung Liste der Laufwerke, die Geschwindigkeit und Langlebigkeit für Backups bieten.

So schützen Sie Ihren Mac: Bewährte Methoden für Gamer

Zurücksetzen IhresMac Ein Passwort ist nur ein Teil der Sicherheitsvorkehrungen. Gamer jonglieren oft mit Spielbibliotheken, Mods und Online-Konten, die gefährdet sein können, wenn ein Gerät gehackt wird. Hier sind ein paar Gewohnheiten, die ich mir im Laufe der Jahre angeeignet habe:

Aktivieren Sie FileVault. Die Verschlüsselung schützt Ihre Festplatte, falls jemand physischen Zugriff darauf erhält. Speichern Sie den Wiederherstellungsschlüssel in einem sicheren Passwort-Manager. Informationen zum Löschen alter Software vor der Verschlüsselung finden Sie in unserem Leitfaden zu So deinstallierst du Apps auf Mac führt Sie Schritt für Schritt durch die Reinigung Ihres Systems und das Freigeben von Speicherplatz.

Die Verschlüsselung schützt Ihre Festplatte, falls jemand physischen Zugriff darauf erhält. Speichern Sie den Wiederherstellungsschlüssel in einem sicheren Passwort-Manager. Informationen zum Löschen alter Software vor der Verschlüsselung finden Sie in unserem Leitfaden zu So deinstallierst du Apps auf Mac führt Sie Schritt für Schritt durch die Reinigung Ihres Systems und das Freigeben von Speicherplatz. Verwenden Sie einen Passwort-Manager. Mit einem Passwort-Manager ist es einfacher, unterschiedliche Passwörter für Ihre Apple ID, Gaming-Dienste und Foren zu verwalten. Vermeiden Sie es, Passwörter mehrfach zu verwenden; wenn ein Dienst gehackt wird, bleiben die anderen sicher. Fügen Sie einen Hinweis für Ihr Anmeldepasswort hinzu, aber schreiben Sie das eigentliche Passwort niemals auf.

Mit einem Passwort-Manager ist es einfacher, unterschiedliche Passwörter für Ihre Apple ID, Gaming-Dienste und Foren zu verwalten. Vermeiden Sie es, Passwörter mehrfach zu verwenden; wenn ein Dienst gehackt wird, bleiben die anderen sicher. Fügen Sie einen Hinweis für Ihr Anmeldepasswort hinzu, aber schreiben Sie das eigentliche Passwort niemals auf. Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Bei Ihrer Apple-ID und Ihren Spielkonten sorgt die Zwei-Faktor-Authentifizierung für zusätzliche Sicherheit. Selbst wenn jemand Ihr Passwort errät, kann er ohne den zweiten Faktor nicht auf Ihr Konto zugreifen.

Bei Ihrer Apple-ID und Ihren Spielkonten sorgt die Zwei-Faktor-Authentifizierung für zusätzliche Sicherheit. Selbst wenn jemand Ihr Passwort errät, kann er ohne den zweiten Faktor nicht auf Ihr Konto zugreifen. Löschen Sie regelmäßig die Browserdaten. Cookies und gespeicherte Sitzungen führen manchmal zu Anmeldefehlern. Unsere Anleitung zu Cookies löschen zeigt, wie man sie in Safari und anderen Browsern löscht, um Probleme beim Einloggen zu beheben und den Datenschutz zu verbessern.

Cookies und gespeicherte Sitzungen führen manchmal zu Anmeldefehlern. Unsere Anleitung zu Cookies löschen zeigt, wie man sie in Safari und anderen Browsern löscht, um Probleme beim Einloggen zu beheben und den Datenschutz zu verbessern. Verwenden Sie ein vertrauenswürdiges VPN. Gamer sind auf stabile, sichere Verbindungen angewiesen. Ein gutes VPN verbirgt Ihre IP-Adresse, verringert Ping-Spitzen und schützt Ihre Daten vor Schnüffelei. Unsere Übersicht über die die besten VPNs fürMac bewertet Dienste, die reibungslos mit macOS und Spielen zusammenarbeiten.

Gamer sind auf stabile, sichere Verbindungen angewiesen. Ein gutes VPN verbirgt Ihre IP-Adresse, verringert Ping-Spitzen und schützt Ihre Daten vor Schnüffelei. Unsere Übersicht über die die besten VPNs fürMac bewertet Dienste, die reibungslos mit macOS und Spielen zusammenarbeiten. Bleiben Sie auf dem Laufenden. Installieren Sie macOS- und Anwendungs-Updates umgehend. Sicherheitspatches beheben Schwachstellen, die Angreifer ausnutzen. Durch Updates wird zudem die Kompatibilität mit neuen Spielen gewährleistet.

Durch solche Sicherheitsmaßnahmen sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihr Passwort überhaupt zurücksetzen müssen. Außerdem schützen sie Ihre gespeicherten Spiele und persönlichen Daten vor unbefugtem Zugriff.

Nach der Wiederherstellung des Zugriffs: Optimieren Sie Ihren Mac für Spiele

Sobald Sie Ihr Passwort zurückgesetzt und wieder Zugriff auf Ihren Computer haben, nehmen Sie sich etwas Zeit, um Ihren Mac zum Spielen. Ein sauberes, leistungsfähiges System sorgt für einen reibungslosen Spielablauf und erspart Ihnen spätere Probleme.

Entfernen Sie nicht mehr benötigte Dateien und Anwendungen. Alte Spiele, Startprogramme und Dienstprogramme belegen Speicherplatz und überladen Ihr System. Befolgen Sie unsere Apps deinstallieren auf Mac Anleitung zum sicheren Löschen. Durch das Freigeben von Speicherplatz werden die Ladezeiten von Spielen verkürzt und das Fehlerrisiko verringert.

Alte Spiele, Startprogramme und Dienstprogramme belegen Speicherplatz und überladen Ihr System. Befolgen Sie unsere Apps deinstallieren auf Mac Anleitung zum sicheren Löschen. Durch das Freigeben von Speicherplatz werden die Ladezeiten von Spielen verkürzt und das Fehlerrisiko verringert. Aktualisiere deine Spielebibliothek und deine Treiber. Prüfen Sie, ob Updates für Ihre Lieblingsspiele und für Peripheriegeräte wie Gaming-Mäuse oder Controller verfügbar sind. Wenn Sie Ihre Software auf dem neuesten Stand halten, lassen sich Kompatibilitätsprobleme minimieren.

Prüfen Sie, ob Updates für Ihre Lieblingsspiele und für Peripheriegeräte wie Gaming-Mäuse oder Controller verfügbar sind. Wenn Sie Ihre Software auf dem neuesten Stand halten, lassen sich Kompatibilitätsprobleme minimieren. Überprüfen Sie Ihre Spiel-Abonnements und Konten. Stelle sicher, dass deine Apple-ID, Dampf… sowie für andere Spielkonten sollten Sie sichere, einmalige Passwörter und die Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden. Wenn Sie mehrere Spielplattformen nutzen, sollten Sie erwägen, Ihre Anmeldedaten in einem Passwort-Manager zu bündeln.

Stelle sicher, dass deine Apple-ID, Dampf… sowie für andere Spielkonten sollten Sie sichere, einmalige Passwörter und die Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden. Wenn Sie mehrere Spielplattformen nutzen, sollten Sie erwägen, Ihre Anmeldedaten in einem Passwort-Manager zu bündeln. Entdecken Sie neue Titel. Jetzt, da Ihr Mac reibungslos läuft, entdecken Sie Spiele, die seine Leistungsfähigkeit voll ausschöpfen. Unsere Übersicht über die besten Mac-Spiele bietet eine Vielzahl von Genres – von Rollenspielen wie Baldur’s Gate 3 bis hin zu Indie-Perlen – damit du immer etwas zum Spielen hast.

Eine sichere und optimierte Mac ist mehr als nur ein Produktivitätswerkzeug. Es ist das Tor zu deiner Gaming-Welt. Halte es in Topform, um nahtlose Spielsitzungen zu genießen, ohne dir Sorgen machen zu müssen, dass du ausgesperrt wirst.

Halte deinen Mac bereit für neue Abenteuer

Wenn Sie sich aus Ihrer Wohnung ausgesperrt haben Mac kann sich anfühlen, als hätte man den Schlüssel zu seinem digitalen Spielplatz verloren. Wenn man lernt, wie man sein Mac Mit einem Passwort sind Sie darauf vorbereitet, Pannen ruhig und schnell zu bewältigen. Verwenden Sie Ihre Apple-ID oder Ihren FileVault-Wiederherstellungsschlüssel, sofern verfügbar, starten Sie bei Bedarf in der macOS-Wiederherstellung oder bitten Sie einen anderen Administrator um Hilfe. Erstellen Sie regelmäßig Backups, damit das Löschen des Systems nur als letzter Ausweg in Frage kommt.

Sichern Sie IhreMac geht Hand in Hand mit der Passwortverwaltung. Aktivieren Sie FileVault, verwenden Sie sichere und einzigartige Passwörter und ziehen Sie die Nutzung eines Passwortmanagers und eines VPN in Betracht, um Ihre Gaming-Sitzungen zu schützen. Löschen Sie regelmäßig Ihre Browserdaten und deinstallieren Sie unerwünschte Apps, um Ihr System schlank zu halten.

Wenn du deinen wiedererlangten Zugang feiern möchtest, gönn dir – oder einem Freund – doch ein neues Spiel. A DampfGutschein im Portemonnaie über unseren Marktplatz werden Ihrem Konto Guthaben gutgeschrieben DampfKonto sofort, sodass du ohne Verzögerung neue Abenteuer erleben kannst. Mit deinem Mac Sobald du sicher bist und deine Bibliothek aufgefrischt hast, bist du bereit für die nächste Aufgabe.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich mein Mac-Passwort am einfachsten zurücksetzen?

Der einfachste Weg, Ihr Mac Um ein neues Passwort festzulegen, geben Sie auf dem Anmeldebildschirm Ihre Apple-ID ein. Wenn Sie Ihre Apple-ID bei der Einrichtung Ihres Kontos verknüpft haben, klicken Sie auf die Schaltfläche zum Zurücksetzen, melden Sie sich mit Ihrer Apple-ID an und legen Sie ein neues Passwort fest.

Wie kann H ein Mac-Passwort ohne Apple-ID zurücksetzen?

Um einMac Wenn Sie kein Passwort für Ihre Apple ID haben, starten Sie das System im macOS-Wiederherstellungsmodus und verwenden Sie den Assistenten zum Zurücksetzen des Passworts. Fahren Sie Ihren Mac, starten Sie im Wiederherstellungsmodus, öffnen Sie das Terminal, geben Sie „resetpassword“ ein und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein neues Passwort festzulegen.

Kann ich mein Mac-Passwort über ein anderes Administratorkonto zurücksetzen?

Ja, du kannst dein Mac Passwort über ein anderes Administratorkonto zurücksetzen. Melden Sie sich bei diesem Konto an, öffnen Sie „Benutzer & Gruppen“ in den Systemeinstellungen, wählen Sie den Benutzer mit dem vergessenen Passwort aus, klicken Sie auf „Passwort zurücksetzen“ und geben Sie ein neues Passwort ein.

Wie ändere ich mein Mac-Passwort, wenn ich das aktuelle kenne?

Um IhreMac Wenn Sie Ihr aktuelles Passwort kennen, öffnen Sie „Benutzer & Gruppen“ in den Systemeinstellungen, wählen Sie Ihr Konto aus und klicken Sie auf „Passwort ändern“. Geben Sie Ihr altes Passwort ein, wählen Sie ein sicheres neues Passwort, fügen Sie einen Hinweis hinzu und bestätigen Sie die Änderung.

Wie viele Versuche hat man, bevor der Mac einen sperrt?

In der Regel hast du bis zu zehn fehlgeschlagene Passwortversuche, bevor dein Mac sperrt Sie aus. Nach fünf falschen Eingaben kommt es zu einer kurzen Sperre; weitere Versuche verlängern die Sperrzeit, und nach zehn aufeinanderfolgenden Fehlversuchen kann Ihr Konto dauerhaft gesperrt werden, bis Sie es zurücksetzen.