Cómo borrar las cookies: guía para jugadores sobre cómo borrar los datos del navegador

Las cookies son pequeños archivos de texto que ayudan a los sitios web a recordar tus preferencias, pero con el tiempo se acumulan y pueden provocar retrasos en el navegador, problemas para iniciar sesión y preocupaciones relacionadas con la privacidad. En esta guía, explico Cómo borrar las cookies en los navegadores más populares, por qué es importante para los jugadores y cómo borrar estos archivos mejora tu experiencia en línea. Tanto si estás jugando a un shooter competitivo como si estás leyendo noticias sobre videojuegos, un navegador limpio te ayuda a centrarte en la diversión.

Cómo borrar las cookies: pasos rápidos para cada navegador

Si necesitas resultados rápidos, aquí tienes una guía rápida sobre cómo eliminar las cookies en los principales navegadores:

Google Chrome (Windows o Mac): abre el menú «Más» (los tres puntos) y selecciona Configuración , entonces Privacidad y seguridad . Seleccionar Borrar los datos de navegación , selecciona un intervalo de tiempo, marca Cookies y otros datos del sitio web, y selecciona Borrar datos .

abre el menú «Más» (los tres puntos) y selecciona , entonces . Seleccionar , selecciona un intervalo de tiempo, marca y selecciona . Mozilla Firefox: abre el menú y selecciona Configuración . En el Privacidad y seguridad página, desplázate hasta Cookies y datos del sitio web y pulsa Borrar datos . Comprueba Cookies y datos del sitio web y confirma.

abre el menú y selecciona . En el página, desplázate hasta y pulsa . Comprueba y confirma. Microsoft Edge: Selecciona el menú de los tres puntos y ve a Configuración, y por debajo Privacidad, búsqueda y servicios, elegir Borrar los datos de navegación . Comprueba Cookies y otros datos del sitio web y haz clic Borrar ahora .

Selecciona el menú de los tres puntos y ve a y por debajo elegir . Comprueba y haz clic . Safari (Mac):abiertoViaje, y luego seleccionaConfiguración (or Preferencias (en versiones anteriores) y ve a Privacidad. Haz clicGestionar los datos del sitio web or Eliminar todos los datos del sitio web, y luego confirma la eliminación de las cookies.

Estos pasos te permiten borrar las cookies de todos tus dispositivos rápidamente. Si necesitas más detalles o quieres borrar la caché y las cookies de navegadores concretos, en la siguiente sección encontrarás información más detallada. Para conocer el contexto general de los retos de privacidad a los que se enfrentan los jugadores, consulta nuestro artículo sobre métodos de pago, censura y cuestiones de privacidad destaca cómo las políticas corporativas determinan las prácticas en materia de datos.

Cómo borrar las cookies en Chrome, Firefox, Edge y Safari

A continuación te explicamos cómo borrar las cookies en Chrome, Firefox, Edge y Safari.

Chrome: Borrar cookies y caché a la vez

Para borrar las cookies en Chrome, abre el navegador y haz clic en el More icono (tres puntos verticales). Selecciona Configuración, y luego ve a Privacidad y seguridad. SeleccionaBorrar los datos de navegación, elige un intervalo de tiempo (por ejemplo, De todos los tiempos (para un restablecimiento completo), y comprueba Cookies y otros datos del sitio web. Si tu navegador va lento, comprueba también el Imágenes y archivos almacenados en caché para borrar la caché. Haz clic en Borrar datos. Al borrar las cookies se eliminan las sesiones de inicio de sesión guardadas, así que prepárate para volver a iniciar sesión en tus sitios web favoritos tras el restablecimiento.

Firefox: gestión de cookies para proteger la privacidad

Firefox agrupa las cookies junto con otros datos del sitio en Privacidad y seguridad. Haz clic en el menú de hamburguesa y, a continuación, Configuración. DebajoCookies y datos del sitio web, seleccionaBorrar datos. MarcarCookies y datos del sitio web, y confirma haciendo clic en Borrar. Para tener más control, puedes pulsar Gestionar datos para eliminar las cookies de sitios web concretos. Borrar las cookies puede solucionar problemas como un comportamiento inesperado de los sitios web o juegos que no se cargan correctamente. Como jugador, he resuelto problemas aleatorios de inicio de sesión en MMO basados en navegador borrando las cookies y volviendo a iniciar sesión.

Edge: Limpia tu navegador en Windows y Xbox

Microsoft Edge comparte muchas similitudes con Chrome, ya que ambos se basan en Chromium. Para eliminar las cookies, haz clic en el menú de los tres puntos y, a continuación, Configuración. Ir aPrivacidad, búsqueda y servicios,y desplázate hastaBorrar los datos de navegación. Haz clicElige qué eliminar, selecciona un intervalo de tiempo y, a continuación, marca Cookies y otros datos del sitio web. También puedes seleccionar Imágenes y archivos almacenados en caché para borrar la caché. Haz clic en Borrar ahora. Si utilizas Edge en tu Xbox o en tu PC con Windows para transmitir juegos, borrar las cookies puede resolver los problemas que surjan al conectarte a los servicios de juegos en la nube.

Safari: Borrar cookies en Mac y iOS

En un Mac, abreViaje, y luego haz clic enViaje en la barra de menús y selecciona Configuración (or Preferencias (en versiones anteriores). Ve a la Privacidadpestaña, haz clic enGestionar los datos del sitio web, y bien eliminar sitios concretos o hacer clic en Eliminar todo. Confirma cuando se te solicite. Para eliminar las cookies en dispositivos iOS, abre la Configuración en la aplicación, desplázate hacia abajo hasta Viaje, y seleccionaBorrar el historial y los datos de los sitios web. Borrar las cookies mejora el rendimiento de tu iPhone o iPad cuando navegas por guías de videojuegos o gestionas tu biblioteca de juegos mientras te desplazas.

Cómo borrar las cookies en navegadores antiguos

Si sigues utilizando Internet Explorer o un navegador poco habitual, busca un Historia or Privacidad menú. En Internet Explorer, selecciona Herramientas > Opciones de Internet, enHistorial de navegación,haz clicEliminar, a continuación, compruebaCookies y datos del sitio web antes de confirmar. Aunque los navegadores antiguos no son los más adecuados para las comunidades de videojuegos actuales, borrar las cookies sigue siendo una tarea de mantenimiento útil.

Entender las cookies: por qué es importante borrarlas para los jugadores

Las cookies mejoran tu experiencia al recordar las preferencias del sitio, los tokens de inicio de sesión y los carritos de la compra. Las cookies propias proceden directamente del sitio que visitas, mientras que las de terceros te rastrean a través de distintos sitios para mostrarte anuncios personalizados. Como jugador, las cookies ayudan a los sitios a recordar tu idioma preferido, el progreso guardado en los juegos de navegador o los artículos que has añadido a nuestro mercado. Sin embargo, también pueden acumular datos obsoletos. Cuando se lanza una actualización del juego, las cookies obsoletas a veces provocan errores de carga o impiden que veas las nuevas funciones. Borrar las cookies actualiza la memoria de tu navegador y resuelve estos problemas.

Otra razón para borrar las cookies es proteger la privacidad. Las cookies de terceros te siguen por los sitios web y crean perfiles de tus intereses. Eliminarlas limita el seguimiento entre sitios y te da más control sobre tus datos. Esto se relaciona con debates más amplios sobre la privacidad en los videojuegos. En un artículo reciente de Eneba Hub que aborda los métodos de pago, la censura y las preocupaciones sobre la privacidad, el autor señala cómo las políticas corporativas pueden afectar al acceso de los jugadores al contenido y a sus datos personales. Borrar las cookies es un paso pequeño pero significativo para proteger tu información.

Por último, borrar las cookies puede mejorar el rendimiento. Los archivos de cookies de gran tamaño ralentizan el navegador y ocupan espacio en el disco. Esto puede provocar interrupciones durante las retransmisiones de videojuegos o retrasos al cargar páginas. Al borrar periódicamente las cookies y los archivos almacenados en la caché, te aseguras una navegación más fluida y una mejor capacidad de respuesta, especialmente al jugar a videojuegos en el navegador o al gestionar bibliotecas digitales.

Consideraciones sobre privacidad y seguridad al eliminar las cookies

A continuación se indican los aspectos relacionados con la privacidad y la seguridad que debes tener en cuenta al eliminar las cookies.

Cookies propias frente a cookies de terceros

Las cookies propias almacenan tus preferencias para un único sitio web, como la información de inicio de sesión guardada o los artículos que has dejado en el carrito de la compra. Si eliminas estas cookies, se cerrará tu sesión, pero también puede resolver los bucles de inicio de sesión o las sesiones dañadas. Las cookies de terceros son instaladas por anunciantes o servicios de análisis. Eliminarlas impide el seguimiento entre sitios web, pero no afecta a las funciones básicas. Comprender esta diferencia te ayuda a decidir qué datos eliminar.

En nuestro artículo en el que comparamos Mac y PC para gamers y profesionales, destacamos las ventajas en materia de seguridad y privacidad de los ordenadores Mac, al tiempo que advertimos de que ningún sistema es inmune a las amenazas. Cuando elimines las cookies, considéralo como una medida de seguridad más que mantiene tu navegador optimizado y reduce la superficie de exposición a los rastreadores.

¿Con qué frecuencia se deben borrar las cookies?

La frecuencia con la que borres las cookies depende de tus hábitos de navegación. Si visitas habitualmente decenas de sitios web y notas que tardan en cargarse, borrar las cookies una vez al mes mantendrá tu navegador ágil. En el caso de sesiones de navegación delicadas, como la gestión de compras en nuestro mercado o el canje de tarjetas regalo, es recomendable que borres las cookies inmediatamente después de terminar. Algunos jugadores prefieren borrar las cookies antes de instalar mods o parches para evitar conflictos. Un enfoque equilibrado te permite disfrutar de ajustes personalizados sin sacrificar la privacidad.

Borrar las cookies es solo una parte de la privacidad en línea. También puedes ajustar la configuración de cookies de tu navegador para bloquear las cookies de terceros o para que te avise cada vez que un sitio web quiera guardar datos. Muchos navegadores ofrecen protección contra el rastreo o servicios de VPN integrados.

Cómo optimizar tu configuración para jugar y navegar

Borrar las cookies es uno de los pasos para optimizar tu experiencia de juego. El hardware y el entorno también son importantes. En nuestro artículo sobre el los mejores accesorios para juegos para jugadores profesionales, hemos analizado escritorios con sistemas de organización de cables, sillas con soporte ergonómico y auriculares que reducen la fatiga. Contar con un escritorio bien organizado, con conductos para cables integrados, mantiene tu espacio de trabajo ordenado y reduce la frustración que provocan los cables enredados cuando te dispones a poner orden en tu entorno digital. Una silla cómoda ayuda a mantener una buena postura durante las largas sesiones de juego, mientras que los periféricos de calidad te permiten reaccionar con rapidez en los juegos competitivos. Una configuración física optimizada complementa a la perfección un entorno digital ordenado.

Como jugador, me he dado cuenta de que borrar las cookies suele ir de la mano de otras tareas de mantenimiento. Después de borrar las cookies, suelo limpiar el polvo del teclado, comprobar si hay actualizaciones de controladores o ajustar la configuración del router para optimizar el ping. Este enfoque integral garantiza que tanto el hardware como el software funcionen en perfecta sincronía para ofrecer el mejor rendimiento.

Limpia y sigue jugando: resumen de un jugador

Borrar las cookies es parte del mantenimiento de una experiencia en línea fluida, privada y ágil. En esta guía, te he mostrado Cómo borrar las cookies en Chrome, Firefox, Edge, Safari e incluso en navegadores más antiguos. He explicado por qué es importante borrar las cookies para los jugadores que buscan tiempos de carga rápidos, una navegación segura y menos fallos técnicos. Cuando comprendes la diferencia entre las cookies propias y las de terceros, puedes adaptar tu rutina de limpieza a tus necesidades. Combinar esta limpieza digital con una configuración física ordenada, que incluya sillas ergonómicas y escritorios con espacio para los cables, garantiza que todo tu entorno de juego funcione a la perfección.

Si estás buscando una forma cómoda de ampliar tu colección de videojuegos después de limpiar tu navegador, plantéate hacerte con un Tarjeta regalo de Steam Wallet de 50 USD en nuestra tienda. Recarga tu monedero de Steam para poder hacerte con nuevos juegos al instante. Es una forma sencilla de darte un capricho o un regalo perfecto para un amigo al que le guste tener todo a punto y disfrutar de los últimos títulos.

Preguntas frecuentes

¿Cómo elimino las cookies?

Para eliminar las cookies, abre la configuración de tu navegador, ve a la sección de privacidad o seguridad y selecciona la opción para borrar los datos de navegación, asegurándote de que la casilla de las cookies esté marcada. A continuación, confirma la eliminación. Cada navegador tiene menús ligeramente diferentes, así que sigue los pasos indicados anteriormente para Chrome, Firefox, Edge o Safari.

¿Debería borrar primero las cookies o la caché?

La decisión de borrar primero las cookies o la caché depende de tu objetivo; las cookies almacenan las sesiones de inicio de sesión y las preferencias, mientras que la caché almacena archivos temporales que aceleran la carga de las páginas. Borrar la caché puede solucionar problemas de visualización sin que se cierre la sesión, mientras que borrar las cookies resuelve los problemas de inicio de sesión y las cuestiones relacionadas con la privacidad. Muchas personas optan por borrar ambas cosas a la vez para empezar de cero.

¿Es seguro borrar las cookies?

Sí, es seguro borrar las cookies, ya que al hacerlo solo se eliminan pequeños archivos de texto almacenados por el navegador. Al borrar las cookies, se cerrará la sesión en los sitios web y se restablecerán las preferencias, pero esto no dañará el sistema ni eliminará datos importantes. Una vez borradas las cookies, solo tienes que volver a iniciar sesión en tus sitios web favoritos.

¿Cómo elimino las cookies de un sitio web concreto?

Para eliminar las cookies de un sitio web concreto, abre la configuración de tu navegador y busca la sección de cookies o datos de sitios web, donde aparecerá una lista de sitios web individuales. Selecciona el sitio que desees limpiar y elimina sus cookies. Esta función te permite solucionar problemas en un sitio web sin afectar a los demás.

¿Al borrar las cookies se borran también las contraseñas guardadas?

Borrar las cookies no elimina las contraseñas guardadas en el gestor de contraseñas de tu navegador, ya que estas se almacenan por separado de las cookies. Sin embargo, al borrar las cookies, se cerrará tu sesión en los sitios web, por lo que tendrás que volver a introducir tus datos de acceso. Asegúrate de que tus contraseñas estén guardadas o anotadas en otro lugar antes de borrar las cookies.