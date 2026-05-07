So schließen Sie einen Subwoofer an eine Soundbar an: Einrichtung mit und ohne Kabel

Viele sind verwirrt, wenn sie ihr neues System auspacken und blinkende Lichter, Pairing-Tasten und keine offensichtlichen Kabel sehen. Keine sichtbare Verbindung zwischen der Soundbar und dieser großen Subwoofer-Box. Eine Taste auf der Rückseite mit der Aufschrift „Pair“. LED-Anzeigen, die buchstäblich alles bedeuten könnten. Was nun?

Die meisten modernen Soundbar-Subwoofer lassen sich kabellos verbinden und werden automatisch gekoppelt, sobald man sie an den Strom anschließt. Sollte die automatische Kopplung jedoch fehlschlagen oder wenn Sie einen kabelgebundenen Subwoofer verwenden, müssen Sie wissen, wie die manuelle Verbindung funktioniert. Die genauen Schritte hängen davon ab, ob Sie ein kabelloses Soundbar-System oder ein kabelgebundenes System erworben haben.

Dieser Leitfaden behandelt sowohl die drahtlose Kopplung (die gängigste Methode) als auch kabelgebundene Cinch-Verbindungen und enthält spezifische Anleitungen für Samsung, LG, Sony und andere große Marken. Außerdem finden Sie hier Lösungen zur Fehlerbehebung, falls Ihr Subwoofer keine Verbindung herstellen kann oder trotz eingeschalteter Stromversorgung keinen Bass wiedergibt.

Drahtlos oder kabelgebunden: Welche Verbindung nutzen Sie?

Wireless subwoofers Sie benötigen lediglich Strom – kein Audiokabel zur Soundbar. Sie nutzen proprietäre Funksignale (kein Bluetooth). Die meisten Soundbars ab 2020 sind kabellos. Kabelgebundene Subwoofer Sie benötigen ein Cinch-Kabel vom „Sub Out“-Anschluss der Soundbar zum Eingang des Subwoofers. Seltener, kommt aber in Konfigurationen mit günstige Soundbars.

Suchen Sie auf der Rückseite Ihrer Soundbar nach Anschlüssen mit der Bezeichnung „Sub Out“, „LFE“ oder „Subwoofer“. Sind solche Anschlüsse vorhanden, erfolgt die Verbindung über Kabel. Keine Anschlüsse? Dann erfolgt die Verbindung drahtlos.

Methode 1: Einrichtung des kabellosen Subwoofers (automatische Kopplung)

Die meisten kabellosen Soundbar-Systeme verbinden sich automatisch, ohne dass man einen Knopf drücken muss. Bei brandneuen Geräten funktioniert das in etwa 90 % der Fälle.

Schritte zur automatischen Verbindung

Stellen Sie den Subwoofer auf. Stellen Sie Ihren Subwoofer in einem Abstand von maximal 4,5 Metern zur Soundbar auf. Für die erstmalige Kopplung ist ein geringerer Abstand vorteilhaft. Massive Wände und Metallmöbel zwischen den Geräten können das Funksignal stören. Schließen Sie die Soundbar an. Schließen Sie die Soundbar an die Stromversorgung an und schalten Sie sie ein. Warten Sie, bis sie vollständig hochgefahren ist (dies dauert in der Regel 30 Sekunden). Schließen Sie den Subwoofer an. Schließen Sie das Netzkabel des Subwoofers an eine Steckdose an. Der Subwoofer schaltet sich automatisch ein, sobald er angeschlossen ist. Die meisten Modelle verfügen über keinen Netzschalter. Warten Sie, bis die automatische Kopplung abgeschlossen ist. Warten Sie 30 bis 60 Sekunden. Beobachten Sie die LED-Anzeige auf der Rückseite des Subwoofers. Sie sollte von blinkend auf Dauerleuchten umschalten (in der Regel grün oder gelb, je nach Marke). Dauerleuchten = erfolgreiche Kopplung. Überprüfen Sie die Verbindung. Spiele etwas mit kräftigen Bässen ab (z. B. einen Actionfilm-Trailer oder Hip-Hop-Musik). Wenn du ein Brummen aus dem Subwoofer spürst, bist du fertig. Wenn nicht, wechsle zum manuellen Koppeln.

Methode 2: Manuelles Koppeln über WLAN

Wenn die automatische Kopplung fehlschlägt, müssen Sie beide Geräte manuell in den Kopplungsmodus versetzen. Die genaue Vorgehensweise variiert je nach Marke, aber das Prinzip ist dasselbe: Drücken Sie die entsprechenden Tasten, damit sich die Geräte gegenseitig erkennen.

Manuelles Koppeln der Samsung Soundbar

Versetzen Sie den Subwoofer in den Kopplungsmodus. Drücken Sie mit einem kleinen, spitzen Gegenstand (Büroklammer, Stiftspitze) auf die Taste „ID SET“ auf der Rückseite des Subwoofers. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue LINK-LED schnell blinkt. Aktivieren Sie die Kopplung der Soundbar. Halten Sie bei ausgeschalteter Soundbar die Stummschalttaste auf Ihrer Fernbedienung gedrückt. Halten Sie sie so lange gedrückt, bis auf dem Display der Soundbar die Kopplungsbestätigung angezeigt wird (ca. 5 Sekunden). Ich habe einige solide Samsung-Soundbars die die ID-SET-Taste an der Soundbar selbst anstelle der Fernbedienung verwenden. Wenn die Stummschaltung nicht funktioniert, versuchen Sie, die Lautstärketaste „Lauter“ gedrückt zu halten. Verbindung bestätigen. Die LED am Subwoofer hört auf zu blinken und leuchtet durchgehend blau. Auf dem Display der Soundbar wird „SUB CONNECTED“ oder eine ähnliche Meldung angezeigt.

Manuelles Koppeln der LG Soundbar

Schalten Sie die Soundbar aus. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um Ihre LG Soundbar vollständig auszuschalten. Ein kurzer Hinweis: Hier ist unsere Liste der Die besten Soundbars für LG-Fernseher; sie kommen am besten zur Geltung, wenn man die Marke kombiniert. Drücken Sie die Pairing-Taste am Subwoofer. Suchen Sie die Pairing-Taste auf der Rückseite des kabellosen Subwoofers. Halten Sie sie gedrückt, bis die LED grün zu blinken beginnt (ca. 3–5 Sekunden). Falls die LED rot bleibt, anstatt grün zu leuchten, halten Sie die Pairing-Taste erneut 5 Sekunden lang gedrückt. Schalten Sie die Soundbar ein. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste an der Soundbar. Das Gerät sucht automatisch nach dem blinkenden Subwoofer und stellt eine Verbindung her. Überprüfen Sie, ob das grüne Licht leuchtet. Die Verbindung ist hergestellt, wenn die LED am Subwoofer durchgehend grün leuchtet. Leuchtet die LED rot, ist die Verbindung fehlgeschlagen – wiederholen Sie den Vorgang.

Manuelles Koppeln von Sony- und TCL-Soundbars

Sony: Halten Sie die Tasten „Power“ und „Input“ an der Soundbar gedrückt, während Sie die Taste „Pair“ am Subwoofer drücken. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, bis die Meldung „Pairing Complete“ erscheint.

Gesamtbetriebskosten Halten Sie die Pair-Taste am Subwoofer gedrückt, bis die LED blinkt. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste an der Soundbar, um sie einzuschalten. Warten Sie, bis die LED dauerhaft leuchtet.

Kabelloses Koppeln von Universal-Geräten

Für andere Marken, für die oben keine spezifischen Anweisungen angegeben sind:

Schalte die Soundbar ein Halten Sie eine beliebige Taste mit der Aufschrift „Pair“, „Connect“ oder „Link“ am Subwoofer 3–5 Sekunden lang gedrückt Drücken Sie gegebenenfalls die entsprechende Taste an der Soundbar oder auf der Fernbedienung Warten Sie 30 Sekunden, bis sich die Geräte gegenseitig gefunden haben

Methode 3: Kabelgebundener RCA-Anschluss für den Subwoofer

Kabelverbindungen sind unkompliziert, erfordern jedoch das richtige Kabel und die korrekte Identifizierung der Anschlüsse. Alle top-tier soundbars sind zwar deutlich beschriftet, aber wenn Sie das zum ersten Mal machen, könnte es dennoch etwas einschüchternd wirken. So geht’s.

Die richtigen Anschlüsse ermitteln

Auf der Soundbar: Achten Sie auf Anschlüsse mit der Bezeichnung „Sub Out“, „LFE Out“ oder „Subwoofer Output“. Dabei handelt es sich in der Regel um einen einzelnen Cinch-Anschluss (rot oder weiß).

Achten Sie auf Anschlüsse mit der Bezeichnung „Sub Out“, „LFE Out“ oder „Subwoofer Output“. Dabei handelt es sich in der Regel um einen einzelnen Cinch-Anschluss (rot oder weiß). Zum Subwoofer: Suchen Sie nach Anschlüssen mit der Bezeichnung „LFE In“ oder „Line In“, oder achten Sie auf zwei Cinch-Eingänge (rot und weiß). Wenn sowohl ein LFE-Eingang als auch rote und weiße Eingänge vorhanden sind, verwenden Sie den LFE-Eingang.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den kabelgebundenen Anschluss

Schalten Sie alle Geräte aus. Ziehen Sie sowohl die Stecker der Soundbar als auch des Subwoofers aus der Steckdose. So vermeiden Sie elektrische Knackgeräusche, die die Lautsprecher beschädigen können. Diese Vorgehensweise gilt auch, wenn Sie eines der Modelle aus unserer Liste der Die besten Soundbars mit Subwoofer. Besorgen Sie sich das richtige Kabel. Sie benötigen ein Cinch-Subwoofer-Kabel (auch als LFE-Kabel bezeichnet). Es sieht aus wie ein normales Cinch-Kabel mit Steckern an beiden Enden. Bei den meisten Subwoofern ist dieses Kabel im Lieferumfang enthalten. Stellen Sie eine Verbindung zur Soundbar her. Stecken Sie ein Ende des Cinch-Kabels in den „Sub Out“- oder „LFE“-Anschluss der Soundbar. Drücken Sie es fest hinein, bis es einrastet. Schließen Sie den Subwoofer an. Stecken Sie das andere Ende in den „LFE In“-Anschluss des Subwoofers. Falls Ihr Subwoofer nur über rote/weiße Eingänge ohne LFE-Beschriftung verfügt, verwenden Sie den weißen (linken) Eingang. Stellen Sie die Frequenzweiche des Subwoofers ein. Auf der Rückseite des Subwoofers befindet sich der Frequenzweichenregler. Stellen Sie ihn beim Anschluss an eine Soundbar auf den Maximalwert (in der Regel 150–200 Hz) ein. Da die Soundbar das Bassmanagement übernimmt, sollte der Subwoofer alle Frequenzen empfangen, die ihm zugespielt werden. Einschalten und testen. Schließen Sie beide Geräte wieder an die Steckdosen an. Schalten Sie sie ein. Spielen Sie basslastige Inhalte ab, um zu überprüfen, ob der Subwoofer Ton ausgibt.

Anpassen der Basspegel nach dem Anschließen

Fernbedienung für die Soundbar: Drücken Sie während der Audiowiedergabe die Tasten „Bass +/-“. Beginnen Sie mit der mittleren Einstellung.

Drücken Sie während der Audiowiedergabe die Tasten „Bass +/-“. Beginnen Sie mit der mittleren Einstellung. Lautstärkeregler für den Subwoofer: Auf der Rückseite im Uhrzeigersinn drehen, um zu erhöhen. Beginne bei 50 %.

Auf der Rückseite im Uhrzeigersinn drehen, um zu erhöhen. Beginne bei 50 %. Soundbar-App: Samsung, Sonos und LG bieten Apps mit Bassreglern in den Audioeinstellungen an.

Samsung, Sonos und LG bieten Apps mit Bassreglern in den Audioeinstellungen an. Optimale Einstellung: Man sollte den Bass spüren, nicht nur hören. Drehen Sie die Lautstärke zurück, wenn Gegenstände klappern oder sich Nachbarn beschweren.

Behebung häufiger Verbindungsprobleme

Der Subwoofer lässt sich nicht koppeln (drahtlos)

Behoben: Stellen Sie den Subwoofer während des Kopplungsvorgangs in einen Abstand von maximal 1 Meter zur Soundbar. Beseitigen Sie drahtlose Störquellen (WLAN-Router, Mikrowellen). Schalten Sie beide Geräte für 10 Sekunden aus und wieder ein. Setzen Sie den Subwoofer auf die Werkseinstellungen zurück (halten Sie die Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt). Überprüfen Sie die Kompatibilität zwischen Soundbar und Subwoofer.

Der Subwoofer gibt keinen Ton von sich

Behoben: Überprüfen Sie den Eingangsmodus der Soundbar (der Subwoofer funktioniert möglicherweise nicht über Bluetooth/AUX; wechseln Sie zu HDMI). Aktivieren Sie den Subwoofer im Einstellungsmenü der Soundbar. Drehen Sie den Lautstärkeregler des Subwoofers zur Überprüfung auf Maximum. Probieren Sie Inhalte mit starken Bässen aus. Vergewissern Sie sich, dass das Cinch-Kabel vollständig eingesteckt ist (bei kabelgebundenen Setups).

Der Subwoofer schaltet sich immer wieder ein und aus

Behoben: Vermeiden Sie Funkstörungen – stellen Sie den Subwoofer nicht in der Nähe von WLAN-Routern auf. Stellen Sie den Subwoofer in einem Umkreis von maximal 3 Metern um die Soundbar auf. Vergewissern Sie sich, dass der Netzanschluss fest sitzt. Aktualisieren Sie die Firmware über die Website des Herstellers. Wechseln Sie die Batterien der Fernbedienung aus.

LED blinkt rot

Behoben: Rot = nicht verbunden. Wiederholen Sie den Kopplungsvorgang. Halten Sie die Kopplungstaste 5–10 Sekunden lang gedrückt, nicht nur 3 Sekunden. Schalten Sie die Soundbar vollständig ein (nicht im Standby-Modus). Leuchtet die Anzeige nach mehreren Versuchen weiterhin rot, liegt ein Hardwarefehler vor.

Verzerrter oder dröhnender Bass

Behoben: Verringern Sie die Lautstärke des Subwoofers auf 50–70 %. Stellen Sie die Übergangsfrequenz auf 80–100 Hz ein (bei kabelgebundenen Subwoofern). Stellen Sie den Subwoofer nicht in einer Ecke auf. Aktivieren Sie den Bassbegrenzer in den Soundbar-Einstellungen. Überprüfen Sie die Cinch-Anschlüsse auf festen Sitz.

Tipps zur optimalen Aufstellung von Subwoofern

Platzierung in der Ecke: Verstärkt den Bass, kann aber dröhnen. Gut geeignet für große Räume, in denen maximale Lautstärke gefragt ist.

Verstärkt den Bass, kann aber dröhnen. Gut geeignet für große Räume, in denen maximale Lautstärke gefragt ist. Mitte der Vorderwand: Die ausgewogenste Option für 80 % aller Aufstellungen. Stellen Sie das Gerät auf den Boden zwischen der linken und rechten Seite Ihres Fernsehers.

Die ausgewogenste Option für 80 % aller Aufstellungen. Stellen Sie das Gerät auf den Boden zwischen der linken und rechten Seite Ihres Fernsehers. Seitenwand: Verteilt den Bass gleichmäßiger. Probieren Sie es aus, wenn der Klang bei der Platzierung vorne unausgewogen wirkt.

Verteilt den Bass gleichmäßiger. Probieren Sie es aus, wenn der Klang bei der Platzierung vorne unausgewogen wirkt. Hinter dem Sofa: Sorgt für einen mitreißenden Bass, den man spürt. Hervorragend geeignet für Filme.

Sorgt für einen mitreißenden Bass, den man spürt. Hervorragend geeignet für Filme. Zu vermeiden: In Schränken oder hinter Vorhängen – das dämpft die Bässe und verursacht ein Klappern.

So schließen Sie Ihren Subwoofer an Ihre Soundbar an

Bei drahtlosen Systemen erfolgt die Verbindung eines Subwoofers mit Ihrer Soundbar in der Regel automatisch – schließen Sie einfach beide Geräte an und warten Sie 30 Sekunden, bis die Kopplung abgeschlossen ist. Wenn die automatische Verbindung fehlschlägt, müssen Sie bei der manuellen Kopplung Tasten an beiden Geräten drücken, um sie in den Erkennungsmodus zu versetzen. Bei kabelgebundenen Subwoofern ist ein Cinch-Kabel erforderlich, das von der Soundbar zum Subwoofer führt und eine zuverlässige Verbindung ohne Funkstörungen gewährleistet.

Die LED-Anzeige an Ihrem Subwoofer gibt Aufschluss: Blinken bedeutet, dass nach einer Verbindung gesucht wird, ein durchgehendes grünes oder gelbes Licht bedeutet, dass die Kopplung erfolgreich war, und ein rotes Licht bedeutet, dass die Verbindung fehlgeschlagen ist. Die meisten Verbindungsprobleme sind auf Funkstörungen, eine zu große Entfernung zwischen den Geräten oder darauf zurückzuführen, dass vergessen wurde, den Subwoofer in den Soundbar-Einstellungen zu aktivieren.

Sobald der Subwoofer angeschlossen und richtig aufgestellt ist, verwandelt er den flachen TV-Ton in einen raumfüllenden Kino-Sound. Action-Szenen kommen kraftvoller rüber, Musik klingt voller und das Gaming-Erlebnis wird noch intensiver. Denk nur daran, die Basslautstärke richtig einzustellen, damit du das Erlebnis verbesserst, ohne die Nachbarn zu stören oder die Fenster zum Klappern zu bringen.

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Häufig gestellte Fragen