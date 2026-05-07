Las 9 mejores barras de sonido para videojuegos de todos los géneros y estilos de juego

Además de una potente tarjeta gráfica, la mejor barra de sonido para juegos es la mejora que cambiará tu forma de jugar. Para los jugadores competitivos, un audio posicional nítido les ayuda a detectar los pasos y a reaccionar más rápido.

A menudo, los altavoces de la tele lo mezclan todo en una masa confusa de sonido. En mi opinión, eso arruina la inmersión en los juegos con una trama sólida, en los que el entorno y los diálogos son tan importantes como el combate.

Por eso he elaborado esta lista de nueve barras de sonido para videojuegos. Cada una resuelve un problema diferente, como una mayor precisión, una visión espacial más amplia o un diálogo más nítido . Elige el que mejor se adapte a tu configuración, a tu habitación y a los géneros que más sueles tocar.

Nuestras mejores recomendaciones de barras de sonido para videojuegos

Selecciono las mejores opciones basándome en los aspectos que realmente influyen en tu experiencia de juego. La latencia, la precisión posicional, la claridad del diálogo, la configuración de los controladores e incluso el presupuesto desempeñan un papel fundamental. De las nueve barras de sonido de esta lista, tres modelos destacan claramente sobre el resto.

Samsung HW-Q990D – Destaca por ser el paquete más completo para casi todos los géneros. Los pasos, los detalles ambientales e incluso el sonido vertical se reproducen con una precisión que los jugadores competitivos sabrán apreciar. Modo de juego mantiene la latencia lo suficientemente baja como para los juegos de disparos, en los que la sincronización es realmente importante. TCL S55H – La mejor opción económica sin renunciar a lo esencial. Su «Modo Juego» mejora las frecuencias medias, fundamentales para los jugadores de FPS, y además… Dolby Atmos A este precio, ofrece una relación calidad-precio excepcional. Es el tipo de mejora inicial que mejora notablemente la nitidez sin tener que gastar mucho dinero. Sonos Arc Ultra – La mejor opción para títulos cinematográficos con una trama destacada. Sus controladores crean una sensación natural de amplitud, y la función de mejora del habla mantiene la claridad de los diálogos incluso cuando se acumulan los efectos.

Desplázate hacia abajo para ver el análisis detallado de las nueve barras, incluyendo las especificaciones que realmente importan para las configuraciones de gaming y a qué tipo de usuario se adapta mejor cada modelo.

Las 9 mejores barras de sonido para videojuegos + Las mejores opciones para cada configuración

Las mejoras de audio pueden transformar tu experiencia de juego, desde pasos más fáciles de localizar hasta diálogos que se distinguen con claridad en medio del caos. Estos nueve modelos abarcan presupuestos que van desde los más básicos hasta los de gama alta, y géneros que van desde los juegos competitivos hasta las aventuras para un solo jugador. Cada uno de ellos responde a necesidades específicas a la hora de elegir la mejor barra de sonido para jugar.

1. Samsung HW-Q990D [La mejor barra de sonido para juegos]

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Especificaciones Detalles Canales de audio 11.1.4 (incluye subwoofer inalámbrico) Funciones de audio compatibles Dolby Atmos, DTS:X, Q-Symphony Opciones de conectividad HDMI eARC, óptico, Bluetooth 5.2, Wi-Fi Potencia de salida (vatios) 656 W (juego completo) Dimensiones de la barra de sonido 48,5 x 2,7 x 5,4 pulgadas Funciones para juegos Modo Juego Pro para una experiencia con baja latencia

SamsungEl modelo insignia de 2024 gestiona con facilidad los juegos de consolas de nueva generación y de PC gracias al paso directo HDMI 2.1. Disfrutarás de 4K a 120 Hz sin ralentizar tu PS5, Xbox Series X, o una GPU moderna. Solo por eso ya es una clara candidata a ser la mejor barra de sonido para videojuegos.

Por qué lo elegimos Una auténtica potencia con audio posicional preciso y una latencia muy baja. Funciona igual de bien tanto en partidas competitivas como en juegos con una historia. Los propietarios de televisores Samsung disfrutan de una sincronización aún mejor gracias a Q-Symphony, lo que lo convierte en una mejora ideal.

The SpaceFit Sound Pro Esta función ajusta automáticamente el sonido a tu habitación. Durante mis partidas competitivas, la precisión de la orientación me parece increíblemente nítida. Puedo oír exactamente dónde están los enemigos, y los pasos que se oyen detrás de mi hombro izquierdo suenan diferentes a los que se acercan por la derecha.

La baja latencia mantiene el audio perfectamente sincronizado con la acción en pantalla, independientemente de la entrada que utilices. Y si alguna vez te encuentras con pequeños problemas de sincronización, AudioSync podemos solucionarlos rápidamente para que tu experiencia sea fluida.

Ventajas Contras ✅ HDMI 2.1 es compatible con 4K a 120 Hz para consolas y tarjetas gráficas de última generación ✅ Latencia muy baja, incluso a través de la conexión óptica ✅ AudioSync ayuda a mantener una sincronización audiovisual perfecta ✅ El canal central independiente garantiza la claridad de los diálogos ✅ SpaceFit Sound Pro adapta el sonido a tu habitación ❌ El precio es elevado, pero su calidad lo convierte en una inversión segura

Veredicto final: Si buscas tanto precisión competitiva como inmersión cinematográfica, el Samsung HW-Q990D ofrece el paquete más completo y versátil.

2. TCL S55H [La mejor barra de sonido económica para juegos]

9.5

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Especificaciones Detalles Canales de audio 2.1 (incluye subwoofer inalámbrico) Funciones de audio compatibles Dolby Atmos, AI Sonic-Adaptation Opciones de conectividad HDMI eARC, óptico, Bluetooth Potencia de salida (vatios) Doscientos veinte vatios Dimensiones de la barra de sonido 79,9 x 6 x 9,8 cm Funciones para juegos Modo de juego

TCL S55HtraeDolby Atmos para equipos de gaming económicos. Está diseñado para salones pequeños y equipos de gaming en dormitorios donde la relación calidad-precio es más importante que el refinamiento audiófilo. WithModo de juegoCuando está activada, resalta las frecuencias medias, donde los pasos y los sonidos ambientales se perciben con mayor claridad.

Por qué lo elegimos Una opción asequible con unos graves potentes y un modo de juego específico. Potencia los detalles de los medios para ofrecer una localización espacial más clara. Sin duda, una de las mejores barras de sonido para juegos en su rango de precios.

En cuanto a las conexiones, dispone de HDMI eARC, salida óptica y Bluetooth. Personalmente, recomiendo la conexión por cable como la mejor opción si lo que buscas es la menor latencia posible. La barra de sonido alcanza un volumen sorprendentemente alto sin comprimir el audio durante las escenas más intensas, y la configuración predeterminada ofrece un sonido razonablemente equilibrado.

También me he dado cuenta de que los efectos de altura se inclinan más hacia lo simulado que hacia lo inmersivo. Es decir, en algunas pistas notarás una sensación de verticalidad, pero no es el tipo de experiencia que ofrecen los sistemas más caros. A algunos oyentes les puede parecer suficiente, mientras que otros quizá busquen mayor nitidez; sin embargo, por este precio, sigue siendo una mejora considerable con respecto a los altavoces del televisor.

Ventajas Contras ✅ Sus precios asequibles hacen que Atmos sea accesible ✅ La función AI Sonic-Adaptation se adapta a la acústica de la sala ✅ El modo Juego mejora las señales de audio competitivas ✅ Suena alto sin compresión de audio ✅ El subwoofer inalámbrico aporta unos graves potentes y contundentes ❌ La altura simulada no puede igualar a la del Atmos real, pero aun así aporta una clara sensación de amplitud

Veredicto final: Para los jugadores que cuidan su presupuesto, TCL S55H Es, sencillamente, la mejor barra de sonido para videojuegos gracias a su gran rendimiento y a su compatibilidad con Atmos, todo ello a un precio muy asequible.

3. Sonos Arc Ultra [La mejor barra de sonido premium para juegos con calidad cinematográfica]

9.5

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Especificaciones Detalles Canales de audio 9.1.4 Funciones de audio compatibles Dolby Atmos, ajuste Trueplay Opciones de conectividad HDMI eARC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, AirPlay 2 Potencia de salida (vatios) No especificado por el fabricante Información sobre el subwoofer Integrado Dimensiones 117,3 x 11 x 8 cm Funciones para juegos La función de mejora del sonido mantiene la claridad del diálogo en los juegos para un solo jugador

Si tuviera que resumir el Arc Ultra en una palabra, sería inmersión. Sonos No exageraban al hablar de una inmersión de otro nivel, ya que realmente lleva a otro nivel los juegos con una historia y de mundo abierto. Con 14 pilotos y el SoundMotion sistema, llena tu espacio con un sonido que parece provenir de todas partes.

Por qué lo elegimos ExcepcionalDolby Atmos Una experiencia de juego con una inmersión total en el entorno. La función de mejora del sonido mantiene la claridad de los diálogos, incluso en las escenas más caóticas. Es ideal para los jugadores que dan prioridad a la narrativa, la atmósfera y la exploración.

A diferencia de la mayoría de las barras de sonido, la Arc Ultrate ofrecetres niveles de Mejora de la voz en lugar de un simple modo de encendido/apagado. El diálogo se mantiene nítido sin sonar artificial. Trueplay ajusta automáticamente el sonido a tu habitación y ahora funciona tanto en iOS and Android, solucionando uno de Sonoslas limitaciones del pasado.

La falta de salida HDMI puede resultar un inconveniente si tienes que conectar varias consolas a un televisor con pocos puertos. Aun así, la amplia compatibilidad inalámbrica (Bluetooth 5.3, Wi-Fi y AirPlay) ayuda a compensar esa limitación.

Ventajas Contras ✅ Un sonido Dolby Atmos excepcional con efectos de altura muy realistas ✅ La tecnología Sound Motion ofrece unos graves potentes e integrados ✅ La mejora del habla ofrece tres niveles útiles ✅ La función Trueplay se adapta a tu habitación ✅ El Bluetooth 5.3 y el Wi-Fi aportan una conectividad inalámbrica flexible ❌ No admite el paso de señal HDMI, aunque la mayoría de las configuraciones siguen siendo sencillas con un televisor o un conmutador

Veredicto final: The Sonos Arc Ultra Es la mejor barra de sonido para videojuegos, ideal para disfrutar de experiencias cinematográficas en modo individual en las que la atmósfera, la claridad de los diálogos y la inmersión son lo más importante.

4. Sonos Beam 2.ª generación [La mejor barra de sonido compacta para videojuegos]

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Especificaciones Detalles Canales de audio 5.0 Funciones de audio compatibles Dolby Atmos (virtual), ajuste Trueplay Opciones de conectividad HDMI eARC, Wi-Fi (2,4/5 GHz), AirPlay 2, Ethernet Potencia de salida (vatios) No especificado por el fabricante Información sobre el subwoofer Ninguno Dimensiones 65 x 6 x 10 cm Funciones para juegos Dimensiones compactas y mejora de la voz

Las barras de sonido compactas suelen sacrificar potencia a cambio de un tamaño más reducido, pero la Beam Gen 2 no se comporta como tal. Mientras buscaba una barra de sonido compacta para el dormitorio y el escritorio, este modelo me llamaba la atención una y otra vez por lo amplio y estable que resulta su campo sonoro a pesar de sus dimensiones. Con sus 65 cm, cabe debajo de la mayoría de los monitores y televisores pequeños, y, sin embargo, el efecto se extiende más hacia la izquierda y hacia la derecha de lo que cabría esperar de un dispositivo tan ligero.

Por qué lo elegimos Un altavoz pequeño y elegante con compatibilidad con el sistema de sonido virtual Atmos. Sus dimensiones compactas lo hacen ideal para configuraciones de juego en el dormitorio o en el escritorio, donde el espacio es limitado.

Lo que más me ha impresionado es cómo gestiona el sonido envolvente en los videojuegos. Las señales de altura siguen sonando «virtuales». No las confundirás con altavoces reales orientados hacia arriba, pero la precisión lateral es excelente. Los pasos y las señales de movimiento que sean fáciles de colocar sin solapamientos confusos.

Trueplay La configuración se adapta muy bien a espacios reducidos, aunque necesitarás un iOS dispositivo de calibración. Discurso Mejora es otra característica que me ha impresionado constantemente en todas las demostraciones.

Ventajas Contras ✅ Su diseño compacto, con una anchura de 25,6 pulgadas, se adapta perfectamente a escritorios y muebles de televisión pequeños ✅ El amplio escenario sonoro crea una separación espacial muy realista ✅ HDMI eARC evita problemas de sincronización de audio ✅ El procesador más rápido mejora el rendimiento del audio en los videojuegos ✅ La mejora del sonido garantiza la claridad de los diálogos y las comunicaciones ❌ Virtual Atmos carece de precisión, pero aun así mejora notablemente la inmersión

Veredicto final: Los jugadores con espacio limitado encontrarán aquí una de las mejores barras de sonido para videojuegos. Es ideal para escritorios, dormitorios y salones pequeños, donde el tamaño es un factor importante.

5. JBL Bar 300 MK2 [La mejor barra de sonido todo en uno para videojuegos y música]

8.5

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Especificaciones Detalles Canales de audio 5.0 Funciones de audio compatibles Dolby Atmos (virtual), MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0 Opciones de conectividad HDMI eARC, salida óptica, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, AirPlay 2 Potencia de salida (vatios) 450 W en total Información sobre el subwoofer Integrado Dimensiones 37 x 2 x 4,1 pulgadas Funciones para juegos PureVoice 2.0

A través de laBar 300MK2, JBL ofrece un impacto sorprendente en un diseño de barra única. Incluso sin subwoofer, ofrece suficientes graves para dar fuerza a las explosiones y a los momentos de mucha acción. En estancias de tamaño medio, los 450 W de potencia suenan con plenitud y solidez.

Por qué lo elegimos Una barra bien equilibrada con elementos virtuales Dolby Atmos. Ideal para videojuegos, películas y escuchar música a diario. Gracias a los graves integrados, no necesitarás ningún dispositivo adicional.

MultiBeam 3.0 amplía el campo sonoro mucho más allá de las dimensiones de la barra. Pero lo que más me llamó la atención es la estabilidad con la que gestiona las escenas con mucho movimiento. PureVoice 2.0 amplía el rango vocal para que el diálogo se mantenga nítido en lugar de perderse entre los efectos.

El cambio entre títulos de juegos y listas de reproducción de Spotify también resulta fluido. Esta flexibilidad es lo que hace que el Bar 300 MK2 Es una opción interesante si quieres un solo dispositivo para distintos usos.

Ventajas Contras ✅ Sus 450 W de potencia llenan de sonido nítido y potente las estancias de tamaño medio ✅ Los graves integrados hacen que no sea necesario un subwoofer independiente ✅ MultiBeam 3.0 crea una mayor sensación de amplitud ✅ PureVoice 2.0 permite seguir fácilmente los diálogos durante las escenas de acción ✅ Amplias opciones de transmisión a través de Wi-Fi y Bluetooth ❌ Solo admite el paso directo básico de 4K, pero el streaming y los videojuegos del día a día se reproducen con fluidez

Veredicto final: Para quienes buscan versatilidad, el JBL Bar 300 MK2 ofrece un rendimiento sólido tanto como barra de sonido para videojuegos como para música, todo ello en una configuración sencilla y sin cables.

6. Klipsch Curva central 100 [La mejor barra de sonido Dolby Atmos para videojuegos]

8.5

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Especificaciones Detalles Canales de audio 2.1 Funciones de audio compatibles Dolby Atmos (virtual), Realce de diálogos, Modo nocturno Opciones de conectividad HDMI eARC, óptico, Bluetooth, USB-C Potencia de salida (vatios) El fabricante no lo ha revelado Información sobre el subwoofer Integrado Dimensiones 28 x 3 x 5 pulgadas Funciones para juegos Modo nocturno, mejora de diálogos

The Curva central 100 mantiene un diseño compacto, pero ofrece un rendimiento superior al de su categoría. Con dos altavoces pequeños y dos subwoofers integrados, produce Agudos nítidos y unos graves sorprendentemente potentes sin necesidad de un subwoofer externo. Virtual Atmos aporta una sensación de direccionalidad que resulta muy útil para jugar.

Por qué lo elegimos Es una de las pocas barras de sonido compactas compatibles con Atmos que logra un equilibrio entre la imagen sonora y los graves en un diseño de dimensiones reducidas. Para escritorios y habitaciones pequeñas, ese equilibrio suele ser más importante que buscar el máximo volumen, y además te ofrece una ligera sensación de sistema de sonido envolvente a pesar de su tamaño.

La barra incluye prácticas funciones de audio, como preajustes de ecualización, Modo nocturno, yDiálogo Impulso. A mí, personalmente, me encanta el Diálogo Impulso característica, sobre todo al jugar a juegos con una historia donde las voces deben destacar.

Con sus 71 cm de ancho, cabe debajo de la mayoría de monitores y televisores, y su amplia compatibilidad con entradas —que incluye HDMI eARC, Bluetooth, USB-C y salida óptica— se adapta a casi cualquier configuración.

Ventajas Contras ✅ Agudos y medios detallados y con presencia ✅ Los dos subwoofers de 4 pulgadas ofrecen una respuesta de graves sólida ✅ Su diseño compacto de 28 pulgadas se adapta fácilmente a espacios reducidos ✅ Las funciones «Diálogo mejorado» y «Modo nocturno» enriquecen las prestaciones ✅ Ampliable mediante la tecnología Klipsch Transport ❌ Las señales de altura no son perfectas, pero ofrecen mejores resultados que el sonido estéreo estándar

Veredicto final: Si quieres un modelo compacto Dolby Atmos barra de sonido con sonido nítido Atmosimágenes de tipo, el Curva central 100 es un valor sólido.

7. Denon DHT-S218 [La mejor barra de sonido con subwoofers integrados]

8.5

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Especificaciones Detalles Canales de audio 2.1 Funciones de audio compatibles Dolby Atmos (virtual), Potenciador de diálogos Opciones de conectividad HDMI eARC, óptica, analógica, Bluetooth 5.3 Potencia de salida (vatios) El fabricante no lo ha revelado Información sobre el subwoofer Integrado Dimensiones 35 x 12 x 6,6 cm Funciones para juegos Optimizador de diálogo, Modo nocturno

Al ser la única barra de sonido de menos de 3 pulgadas de esta lista, la DHT-S218 ofrece más potencia en los graves que la mayoría de los modelos delgados. Sus dos subwoofers orientados hacia abajo se encargan de los graves, mientras que los altavoces de rango medio completan el resto del sonido.

Por qué lo elegimos Ofrece unos graves más potentes que muchas otras opciones de su gama de precios sin necesidad de accesorios adicionales. Los diálogos se escuchan con claridad, y la capa virtual Atmos mejora la experiencia en los juegos de estilo cinematográfico, lo cual resulta muy útil si buscas la mejor barra de sonido para jugar.

En mi opinión, Potenciador del diálogo es la característica más destacada, ya que ofrece claridad de voz en tres niveles. Si eres de los que suelen jugar hasta altas horas de la noche,Modo nocturnomantiene bajo control los picos repentinos de volumen, algo en lo que confiaba casi todas las noches.

Con el HDMI eARC, al utilizar el DHT-S218 Es muy sencillo. Se enciende al encender el televisor y puedes ajustar el volumen con el mando a distancia habitual del televisor. Además, gracias a sus 5 cm de altura, cabe perfectamente debajo de televisores pequeños o medianos.

Ventajas Contras ✅ Los altavoces integrados ayudan a mantener el espacio despejado ✅ Potenciador del diálogo garantiza un chat de voz con una nitidez impecable ✅ Con una altura de solo 5 cm, se adapta fácilmente a configuraciones de perfil bajo ✅ Instalación y manejo muy sencillos ✅ Precio asequible con compatibilidad con Dolby Atmos ❌ No hay subwoofer ni altavoces envolventes inalámbricos, aunque las opciones con cable se integran fácilmente

Veredicto final: The DHT-S218 Te ofrece unos graves potentes y una claridad de diálogo fiable en una barra de sonido minimalista con subwoofer. Ideal para espacios reducidos.

8. Razer Leviathan V2 X [La mejor barra de sonido RGB para juegos]

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Especificaciones Detalles Canales de audio 2.0 Funciones de audio compatibles Razer Chroma RGB (14 zonas), preajustes de ecualizador Opciones de conectividad USB-C, Bluetooth 5.0 Potencia de salida (vatios) El fabricante no lo ha revelado Información sobre el subwoofer Integrado Dimensiones 39,9 x 9,1 x 8,4 cm Funciones para juegos Iluminación RGB

¿Sabes qué más mejora tu rendimiento en los videojuegos? El RGB. No te ayudará a mejorar tu puntería, pero sí hará que tu altavoces para videojuegosConfiguración de pop. YRazera través deLeviathan V2 X se adapta perfectamente a esa idea. Con 14 zonas de iluminación RGB que puedes personalizar a través de Razer Synapse, el bar aporta un toque visual muy atractivo sin ocupar mucho espacio en el escritorio.

Por qué lo elegimos Una opción ideal para el escritorio, con iluminación personalizable, conectividad sencilla y Bluetooth de baja latencia para los jugadores de PC.

Sus altavoces de gama completa y sus radiadores pasivos ofrecen una imagen estéreo bastante buena para su precio. La conectividad es sencilla. Al tratarse de una barra de sonido económica, simplifica las cosas gracias al USB-C para su uso con el ordenador y Bluetooth para dispositivos en general. No es la configuración con más funciones, pero es suficiente para equipos de juego compactos.

Solo por su tamaño ya resulta atractivo. No ocupa mucho espacio en el escritorio, cabe perfectamente debajo del monitor y la iluminación le da un toque especial a tu espacio.

Ventajas Contras ✅ Su tamaño compacto de 15,7 pulgadas se adapta fácilmente a escritorios pequeños ✅ Catorce zonas RGB sincronizadas con el ecosistema Razer ✅ Configuración con un solo cable USB-C ✅ Bluetooth de baja latencia ✅ Amplio abanico de funciones por el precio ❌ La profundidad de los graves es limitada, pero al añadir un subwoofer se consigue rápidamente un sonido contundente

Veredicto final: Razer Leviathan V2 X Es la mejor barra de sonido para una configuración de videojuegos que requiera un diseño atractivo sin ocupar mucho espacio.

9. Samsung Serie B HW-B630F [La mejor barra de sonido para juegos de gama media con modo de juego específico]

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Especificaciones Detalles Canales de audio 3.1 (incluye subwoofer inalámbrico) Funciones de audio compatibles DTS Virtual:X, Dolby Audio, Sonido adaptativo Opciones de conectividad HDMI eARC, óptica, Bluetooth 4.2 Potencia de salida (vatios) No especificado por el fabricante Dimensiones 33,8 x 2,3 x 2,9 pulgadas (barra de sonido) Funciones para juegos Modo Juego, Sonido adaptativo

De SamsungAuriculares con Bluetooth se sitúa en un punto medio ideal entre un hardware eficaz y unas funciones de software muy útiles. El canal central dedicado garantiza que los diálogos y el chat de voz se escuchen con claridad, mientras que Modo de juego gestiona las señales de posición notablemente mejor que los ajustes preestablecidos estándar.

Por qué lo elegimos Una de las pocas barras de gama media que ofrece una buena experiencia para juegos. La claridad direccional, un canal central bien definido y un procesamiento consistente proporcionan a los jugadores un sonido posicional más nítido sin tener que pagar los precios de la gama alta.

Una función que me ha parecido realmente útil es Sonido adaptativo. Esajusta automáticamente la configuración de audio, lo cual resulta muy útil si vas alternando entre partidas competitivas y juegos para un solo jugador. Así no tienes que estar cambiando de modo manualmente.

En general, la conectividad sigue siendo buena. Dispone de eARC, salida óptica y Bluetooth, y la barra puede conectarse a dos dispositivos Bluetooth a la vez a pesar de que el protocolo es antiguo.

Ventajas Contras ✅ El modo Juego mejora el audio posicional para el juego competitivo ✅ El canal central mejora la claridad de la voz ✅ La función «Adaptive Sound» ajusta la configuración automáticamente ✅ Funciona a la perfección con los televisores Samsung a través de One Remote ✅ HDMI eARC se conecta sin problemas a las consolas ❌ El Bluetooth 4.2 está desfasado, pero sigue ofreciendo una transmisión estable para el uso diario

Veredicto final: The Auriculares con Bluetooth Es una opción muy recomendable para los jugadores que buscan funciones específicas para videojuegos a un precio de gama media, por lo que resulta una elección ideal para cualquiera que esté comparando las mejores barras de sonido para videojuegos.

Qué características hay que priorizar en una barra de sonido para videojuegos

El audio para videojuegos tiene unas prioridades distintas a las del cine o la música. Los jugadores competitivos necesitan una precisión milimétrica para detectar pasos detrás de las paredes, mientras que los jugadores que se centran en la historia buscan una inmersión cinematográfica que los transporte a esos mundos. Ambos requieren prestaciones que los altavoces de los televisores simplemente no pueden ofrecer. Ahí es donde estas prestaciones entran en juego.

Baja latencia y retraso de entrada

Los problemas de sincronización audiovisual arruinan el ritmo en los juegos de disparos de acción trepidante y los juegos rítmicos. Busca Barras de sonido que anuncian una latencia ultrabaja. Los retrasos entre la acción en pantalla y el sonido afectan al juego competitivo y rompen la inmersión durante las escenas cinemáticas.

Características del modo de juego

Modos de juego específicos optimizar perfiles de audio específicos para videojuegos. Potencian las frecuencias medias, donde se perciben los pasos y los sonidos ambientales. La claridad del diálogo mejora en los títulos con una trama muy elaborada. Algunos modos reducen aún más el tiempo de procesamiento para ofrecer una ventaja competitiva.

Audio direccional y procesamiento envolvente

Procesamiento de sonido envolvente virtual te ayuda a localizar las posiciones del enemigo en los juegos de batalla real. Dolby Atmos añade canales de altura que hacen que el sonido de los helicópteros sobrevolando resulte más realista. Las configuraciones multicanal, como 5.1 o 7.1, crean escenarios sonoros más amplios que las simples barras de sonido estéreo. Los aficionados suelen buscar un sistema de sonido envolvente inalámbrico de alta gama para lograr el máximo realismo; sin embargo, estos pasajes demuestran que el procesamiento virtual puede crear una atmósfera igualmente convincente.

Rendimiento de los graves y subwoofers

Las explosiones suenan con más fuerza con subwoofers específicos. Los juegos de carreras resultan más intensos cuando el rugido de los motores hace vibrar la habitación. Los graves integrados son suficientes para espacios más pequeños, pero las configuraciones más completas se benefician de subwoofers independientes que ofrecen unos graves más profundos y potentes.

Opciones de conectividad

Canal de retorno de audio mejorado de la interfaz multimedia de alta definiciónadmite audio sin pérdida desde tu consola o PC sin perder la sincronización. PS5 and Xbox Series X ofrece 4K a 120 Hz, por lo que tu barra de sonido debe ser compatible con el paso de señal.

Las entradas ópticas son compatibles con consolas más antiguas, mientras que el Bluetooth te permite alternar entre juegos y música sin interrupciones. Las conexiones USB están pensadas para los jugadores de PC que desean reproducir el audio directamente desde sus equipos. Múltiples opciones de entrada te ofrece flexibilidad en distintos dispositivos.

Tamaño y ubicación

Los jugadores de PC necesitan barras compactas que quepan debajo de los monitores. Los jugadores de consola con Los televisores de 55 pulgadas admiten modelos más largos que se adapten al ancho de la pantalla. El tamaño de la habitación también es importante. En los espacios más reducidos, es mejor optar por un sonido enfocado en lugar de uno que llene toda la estancia.

Mi veredicto general

El presupuesto es importante, pero lo que más cuenta es elegir una barra de sonido que se adapte realmente a tu forma de ver las cosas. Ni siquiera la opción «más cara» es automáticamente la mejor. Sus ventajas solo importan si se ajustan a tus hábitos. Aquí te indico por dónde empezaría, según tu estilo.

Para jugadores de FPS competitivos → Samsung HW-Q990D . Si tu prioridad es registrar con precisión los pasos, las recargas y las señales direccionales, nada de lo que aparece en esta lista supera al Sistema de altavoces para cine en casala configuración 11.1.4. Juegos como Valoración, CS2, yPico Leyendas disfrutarás al instante de su separación de canales. Sí, es un producto de gama alta, pero la mejora en el rendimiento es igual de notable.

Si tu prioridad es registrar con precisión los pasos, las recargas y las señales direccionales, nada de lo que aparece en esta lista supera al Sistema de altavoces para cine en casala configuración 11.1.4. Juegos como Valoración, CS2, yPico Leyendas disfrutarás al instante de su separación de canales. Sí, es un producto de gama alta, pero la mejora en el rendimiento es igual de notable. Para los jugadores que prefieren los juegos para un solo jugador con una historia → Sonos Arc Ultra . Si lo que buscas es una experiencia envolvente, esta es la que yo elegiría. Con 14 altavoces y el SoundMotion sistema, crea ese efecto de «sonido que te envuelve» que realza juegos como Baldur’s Gate 3 and The Witcher 3. El diálogo también se mantiene nítido, gracias a la mejora de voz.

. Si lo que buscas es una experiencia envolvente, esta es la que yo elegiría. Con 14 altavoces y el SoundMotion sistema, crea ese efecto de «sonido que te envuelve» que realza juegos como Baldur’s Gate 3 and The Witcher 3. El diálogo también se mantiene nítido, gracias a la mejora de voz. Para los nuevos usuarios que actualizan desde el audio básico de la televisión → TCL S55H. Si solo quieres una mejora económica pero significativa, TCL S55H cubre lo esencial. Incluye Dolby Atmos,Modo de juego, una gran nitidez y un precio inferior a 100 dólares. Es la barra básica que recomendaría sin dudarlo.

Preguntas frecuentes