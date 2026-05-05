Los 20 videojuegos más difíciles de 2026: guía definitiva de desafíos

Los mejores videojuegos, y también los más difíciles, tienen la capacidad de atraparte y no soltarte, por muchas veces que fracases.

Me he enfrentado a combates contra jefes que parecían imposibles, niveles que exigían una sincronización milimétrica y acertijos que me han tenido mirando fijamente la pantalla durante demasiado tiempo. Estos no son el tipo de juegos a los que se juega para relajarse; son te reto a pensar de forma diferente, a reaccionar con mayor rapidez y a superar la frustración hasta que finalmente lo consigas .

En esta lista he reunido títulos que se han ganado su reputación por su dificultad. Cada uno de ellos pondrá a prueba una habilidad diferente, ya sea la planificación estratégica, la precisión mecánica o la pura resistencia ante los ataques de los enemigos. Son brutales, pero eso es precisamente lo que hace que superarlos resulte tan satisfactorio.

Ahora te toca a ti: coge el mando, sumérgete en estos retos brutales y descubre cuál de estos juegos tan difíciles eres capaz de superar.

Nuestra selección de los videojuegos más difíciles

Cuando se trata de los videojuegos más difíciles, hay una emoción especial en afrontar retos que llevan tu paciencia, habilidad y determinación al límite absoluto. No solo son difíciles; son legendarios por su dificultad, con una reputación que se extiende por las comunidades de jugadores de todo el mundo.

Algunos juegos en Flash resultaban sorprendentemente difíciles, y si te gustaban, te encantará enfrentarte a estos videojuegos modernos que son los más difíciles.

Sekiro: Las sombras mueren dos veces (2019) – Una prueba brutal de sincronización y precisión en la que cada choque de espadas cuenta. Su sistema de combate basado en las paradas exige una concentración absoluta, y hasta el más mínimo error puede llevar a la derrota. Cada victoria es un triunfo ganado a pulso. Dark Souls III (2016) – Combates implacables y exigentes contra enemigos que no muestran piedad. El intrincado diseño de los niveles esconde trampas, enemigos mortales y secretos que solo recompensan a los jugadores más observadores. La victoria sabe aún mejor porque el juego no regala nada. Elden Ring (2022) – Una pesadilla en un mundo abierto que combina una exploración impresionante con una dificultad abrumadora. Tienes libertad para recorrerlo a tu antojo, pero cada rincón esconde jefes y enemigos dispuestos a acabar con tu aventura en cuestión de segundos. Es precioso, aterrador e inolvidable.

Cada uno de estos juegos te pone a prueba de formas únicas a través de mecánicas precisas, enemigos impredecibles o situaciones abrumadoras. No son difíciles solo por el simple hecho de serlo, sino que premian la perseverancia, la estrategia y la habilidad como pocos títulos pueden igualar.

Los 20 videojuegos más difíciles para poner a prueba todas tus habilidades

Hay juegos que dejan una huella imborrable, no solo por su historia o sus gráficos, sino por lo mucho que ponen a prueba tus habilidades.

Estos veinte títulos son de esos que te hacen volver a jugar «solo una partida más», ya que cada uno ofrece una combinación única de desafío y recompensa. ¿A cuántos de ellos has jugado? Son algunos de los los videojuegos más difícilesque se haya hecho jamás.

1. Sekiro: Las sombras mueren dos veces [El videojuego más difícil en cuanto a manejo preciso de la espada]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Género Acción y aventura Plataformas PlayStation 4, Windows, Xbox One, Stadia Año de estreno 2019 (marzo; versión para Stadia en octubre de 2020) Creador(es) FromSoftware (desarrollador), Activision (editor) Duración media de la partida Unas 30 horas para completar la historia principal; si se quiere completar todo, se acercan más a las 47 horas

Sekiro basa su jugabilidad íntegramente en esgrima: «parar o morir», dando prioridad a la ruptura de la postura y a la sincronización perfecta por encima de la fuerza bruta. Nada más adentrarte en el juego, cada parada acertada abre la puerta a contraataques letales, lo que da la sensación de estar enfrentándote al mismísimo diablo, mientras que una sincronización errónea suele acabar en derrota. El sigilo y el desplazamiento vertical, facilitados por un gancho de agarre, añaden profundidad tanto al combate como a la exploración.

La estética visual recrea el Japón de la era Sengoku mediante una iluminación tenue, entornos meticulosamente detallados y efectos meteorológicos envolventes que aumentan la tensión y la inmersión.

Su elevada dificultad y su profunda mecánica de combate con espadas lo convierten en un juego destacado para los aficionados al los mejores juegos del estilo Souls.

Además, tras la investigación, los usuarios de Reddit también mencionaron cómo Sekiro obliga al jugador a jugar de una forma determinada (parando los golpes). En los comentarios de Reddit, muchos jugadores mencionan cómo Sekiro te cambia los reflejos, haciendo que otros juegos parezcan demasiado indulgentes en comparación.

Para más información Intenta agudizar el oído para distinguir los distintos clang sonido cuando se realiza una parada y reproducirlo en el los mejores portátiles para juegos. Esa señal sonora ayuda a afianzar el ritmo a la hora de esquivar golpes, sobre todo cuando hay que afinar la memoria muscular para los combates de alta intensidad.

Veredicto final:Sekiro es implacable, ya que exige una sincronización milimétrica y una compostura inquebrantable a la hora de los mejores juegos de sigilo. Pero cuando esa última parada sale bien y llega la victoria, la recompensa es uno de los momentos más satisfactorios que puede ofrecer el mundo de los videojuegos.

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2. Dark Souls III [El videojuego más difícil, con un combate implacable y sin piedad]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Género RPG de acción, tipo Souls Plataformas PlayStation 4, Xbox One, PC Año de estreno 2016 Creador/es Desarrollador: FromSoftware

Editorial: Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida Entre 50 y más de 100 horas, dependiendo del nivel de habilidad

Dark Souls III es una prueba implacable de enemigos implacables, un diseño de niveles complejo y algunos de los jefes finales más infames de la historia de los videojuegos. Al principio, el ritmo más trepidante del juego, en comparación con las entregas anteriores de la saga Souls, mantiene a los jugadores constantemente en vilo, exigiendo reflejos rápidos, una gestión inteligente de la resistencia y una voluntad inquebrantable para seguir adelante.

Dark Souls III combina un combate cuerpo a cuerpo preciso, configuraciones de armas variadas y una mecánica implacable basada en la resistencia para crear un desafío sin tregua.

Las batallas contra jefes como el Rey Sin Nombre o el Pontífice Sulyvahn son auténticas lecciones magistrales sobre cómo memorizar patrones de ataque y dominar la técnica de la esquiva. Los paisajes góticos y en ruinas, repletos de catedrales inquietantes, ruinas cenicientas y hogueras titilantes, crean una atmósfera oscura y opresiva que va a la par con la brutal dificultad del juego.

Por qué lo elegimos Dark Souls III combina combates brutales, entornos complejos y jefes finales memorables. Representa la cumbre de los mejores juegos del estilo Souls y premia tanto la estrategia como los reflejos

Veredicto final:Si buscas un juego que castigue cada error pero que recompense el dominio con una sensación de logro sin igual, Dark Souls III ofrece. Es un viaje agotador, pero profundamente satisfactorio, a través de un mundo moribundo en el que la supervivencia es la victoria definitiva.

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3. Elden Ring [El videojuego más difícil para sufrir en un mundo abierto]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Género RPG de acción, tipo Souls Plataformas PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S, PC Año de estreno 2022 Creador(es) FromSoftware (desarrollador), Bandai Namco Entertainment (editor) Duración media de la partida Entre 60 y 100 horas para la historia principal; más de 150 horas si se explora a fondo y se incluyen los contenidos descargables

Elden Ring es el tercer título de la saga de juegos más difíciles, que redefine el género «Soulslike» de mundo abierto al combinar una exploración sin límites con la dificultad característica de la serie. Las místicas Tierras Intermedias despiertan la curiosidad, pero cada jefe final oculto, incluida la legendaria Malenia, reserva un castigo legendario incluso dentro de FromSoftwarela alineación más fuerte.

En el fondo,Elden Ring combina libertad y miedo. En esta, una de los mejores juegos de mundo abierto, cabalgarás a lomos de Torrent, tu corcel espectral, a través de vastos paisajes para encontrarte con semidioses, mazmorras laberínticas y enemigos que castigan la vacilación con precisión letal.

Visualmente, no destaca por sus gráficos llamativos, sino por su ambiente y atmósfera: los extensos campos, los castillos en ruinas y la iluminación etérea crean una belleza inquietante que inspira respeto.

In Elden Ring, Torrent es tu fiel montura espectral (mitad caballo, mitad cabra) que puedes invocar prácticamente en cualquier lugar del mundo abierto. El uso de Torrents puede marcar una gran diferencia a la hora de sobrevivir, posiblemente. El combate a caballo te permite atacar a los enemigos manteniendo la distancia, y su doble salto te ayuda a sortear acantilados, esquivar ataques o llegar a lugares ocultos.

Para más información También puedes aprovechar la velocidad de Torrent para retroceder rápidamente, cambiar de posición durante los combates contra los jefes finales o escapar de enfrentamientos para los que no estás preparado, y todo esto lo convierte en uno de los los mejores juegos de exploración de mazmorras. Dominar sus movimientos convierte los momentos de riesgo en jugadas inteligentes y estratégicas.

Veredicto final:El juego te reta a recorrer su mundo y te castiga en consecuencia. Pero cuando por fin derrotas a Malenia o descubres unas ruinas ocultas, esa sensación de victoria no se parece a nada que hayas vivido antes en el mundo de los videojuegos.

★ El videojuego más difícil para sufrir en un mundo abierto Elden Ring Compra en Eneba

4. Nioh 2 [El videojuego más difícil para los samuráis masoquistas]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Género RPG de acción / Hack and slash Plataformas PlayStation 4/5, Windows Año de estreno 2020 (Edición completa en 2021) Creador(es) Team Ninja (desarrollador), Koei Tecmo (editor) Duración media de la partida Entre 50 y 100 horas para el juego principal y los DLC (varía según el modo de dificultad)

Nioh 2es uno de loslos mejores juegos de hack and slash. Ofrece un ballet letal de combate con cambio de postura, donde los jugadores cambian con fluidez entre las posturas alta, media y baja; cada una de ellas está optimizada para distintos tipos de ataque, velocidad y defensa.

Desde brutales golpes por encima de la cabeza en posición alta hasta golpes más rápidos y seguros en posición baja, dominar este sistema te permite adaptarte en medio de un combo, mantener la ofensiva y burlar a enemigos implacables.

La presentación visual transmite el lado mítico del Japón feudal a través de armaduras ornamentadas, diseños etéreos de yokai y un realismo crudo. Sus escenarios son castillos devastados por la guerra, santuarios envueltos en niebla y demonios que acechan en las sombras, lo que refuerza la sensación de morir y renacer para librar una batalla más brutal.

Nioh 2 destaca por premiar un estilo de juego agresivo y adaptable que exige rapidez mental y buenos reflejos. El cambio de postura determina tus movimientos en el juegos de gran estrategia complejos y hace que este título destaque en el ámbito de los exigentes juegos de rol de acción.

Para más información Usa las habilidades de los yokai y prueba diferentes posturas para adaptarte a las debilidades del enemigo.

Veredicto final:Para los jugadores que buscan un combate de gran profundidad y un sinfín de opciones de personalización, Nioh 2 cumple con lo prometido. Requiere concentración, capacidad de adaptación y ritmo, pero la recompensa es total cuando por fin consigues el combo perfecto y sobrevives a otra oleada de asesinos.

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5. Battletoads [El videojuego más difícil para lanzar mandos en modo cooperativo]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Género Juego de lucha / Juego de plataformas Plataformas Xbox One, Windows Año de estreno 2020 Creador(es) Dlala Studios y Rare (desarrollador), Xbox Game Studios (editor) Duración media de la partida 5-7 horas

Recuerdo la primera vez que me enfrenté a ese famoso nivel de la moto: un solo paso en falso y ya estabas frito. Battletoads apuesta por unas imágenes nostálgicas, al estilo de los dibujos animados de los sábados por la mañana, y las combina con una mecánica de juego que se niega rotundamente a dejarte descansar. Puedes alternar entre Rash, Zitz y Pimple, cada uno con sus propias transformaciones disparatadas y sus movimientos combinados.

En un momento estás acabando con matones en un juego de lucha, y al siguiente estás compitiendo en una moto voladora, escupiendo chicle o atrayendo a los enemigos con la lengua.

Lo que distingue a este reboot son esas secuencias de motos, con una precisión milimétrica, que se han convertido en el referente de «Difícil al estilo Nintendo». Requieren una sincronización milimétrica; si no la consigues, volverás a empezar desde el último punto de control antes de que te des cuenta.

A pesar de su humor y encanto, el juego no duda en lanzarte retos inesperados. En una fase puedes encontrarte en medio de un frenesí de disparos, y en la siguiente tendrás que pensar rápido para hacer coincidir superficies a gran velocidad. El sistema de puntos de control integrado ayuda a suavizar el golpe, pero no te equivoques: este es un juego diseñado para poner a prueba tu paciencia y tus reflejos.

Por qué lo elegimos Battletoads pone a prueba a los jugadores con plataformas que exigen precisión y secuencias en las que cada píxel cuenta. Su caos cooperativo y su dificultad retro lo convierten en una experiencia única para quienes buscan los juegos más difíciles.

Veredicto final:Si te apetece un reto envuelto en el encanto de los dibujos animados, Battletoads ofrece risas y rabia a raudales, ideal para jugadores con espíritu nostálgico y pulgares obstinados.

★ El videojuego más difícil para lanzar mandos en modo cooperativo Battletoads Compra en Eneba

6. NINJA GAIDEN 2 Negro [El videojuego más difícil para los masoquistas de la vieja escuela]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Género Acción / Hack & Slash Plataformas Xbox 360, Xbox One (gracias a la compatibilidad con versiones anteriores), Windows Año de estreno 2008 (versión en negro) Creador(es) Team Ninja (desarrollador), Tecmo (editor) Duración media de la partida 15-25 horas

Ninja Gaiden 2 Negro no No se limita a lanzarte enemigos; te enfrenta a un ejército de depredadores implacables que leen tus movimientos y castigan cualquier vacilación. A lo largo de todo el juego, cada combate se vive como una danza en la que un solo paso en falso te sale muy caro, y tu única forma de seguir adelante es la esperanza de dominar combos vertiginosos, esquivar con una sincronización perfecta y utilizar todas las herramientas a tu alcance.

La mecánica principal del juego gira en torno a combates con espadas fluidos y a gran velocidad, contraataques a proyectiles y muertes mediante el entorno que premian el juego agresivo. Los gráficos del juego están impregnados de una violencia cruda y estilizada. Las extremidades vuelan por los aires, los enemigos te acosan desde todos los ángulos y la pantalla se convierte en un caótico ballet de acero, sangre y movimientos ultrarrápidos.

Desde estrechos pasillos llenos de ninjas asesinos hasta enfrentamientos contra jefes gigantescos que eclipsan a tu personaje, es una descarga constante de adrenalina. No es un juego intrínsecamente difícil que exija una mentalidad del tipo «git gud», pero plantea un reto mental diferente que te obliga a mantener la concentración.

A diferencia de muchos videojuegos de acción modernos, los enemigos no esperan educadamente su turno. Se adaptan, te flanquean y te contraatacan en cuanto cometes un desliz. Los objetos para recuperar salud son escasos y los puntos de control parecen estar a kilómetros de distancia, lo que te obliga a jugar con más inteligencia, no con más cautela. Puede que te resulte frustrante, pero tienes que aceptar los retos y superarlos.

Para más información Aprende los patrones de ataque del enemigo para encadenar contraataques con eficacia y evitar recibir daños graves.

Veredicto final:Ninja Gaiden 2 Negro es una auténtica lección magistral de combate de precisión. Si lo que buscas es un desafío puro y sin florituras que recompense la habilidad y castigue la complacencia, aquí es donde demostrarás tu valía a través de los logros.

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7. Cuphead [El videojuego más difícil para sufrir al estilo de los años 30]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Género Acción trepidante / Ráfaga de jefes Plataformas PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador(es) Studio MDHR (desarrollador y editor) Duración media de la partida 10-15 horas

Cuphead combina el encanto de la animación dibujada a mano de los años 30 con una de las mecánicas de juego más exigentes de los videojuegos actuales. Bajo sus extravagantes gráficos y su banda sonora de jazz se esconde un desafío implacable de correr y disparar, en el que los jefes acaparan el protagonismo al conseguir logros a lo largo del juego.

Cada combate es una prueba minuciosamente diseñada que pone a prueba los reflejos, la capacidad de reconocer patrones y la precisión. Al no haber puntos de guardado durante el combate, un solo error te devuelve al principio, y el juego no duda en cambiar los patrones de ataque justo cuando te has adaptado.

Tu arsenal es sencillo: una cerbatana básica, armas desbloqueables, una mecánica de parada para los objetos rosas y un medidor «super» para los ataques especiales. El reto no radica en la complejidad, sino en ejecutar todo a la perfección mientras esquivas una lluvia de balas, fuego y peligros que llenan la pantalla.

Por qué lo elegimos Cuphead Ofrece una jugabilidad de plataformas precisa y intensas batallas contra jefes finales con un estilo de dibujos animados de los años 30. Su dificultad exigente y su diseño sin puntos de control lo convierten en un juego imprescindible para los perfeccionistas.

Veredicto final: Cuphead Es una obra maestra de estilo y fondo, un juego precioso a la vista, exigente a la hora de jugar y tremendamente satisfactorio cuando se supera. Si te apetece un desafío envuelto en encanto retro, esta es una experiencia imprescindible.

★ El videojuego más difícil al estilo de los años 30 Cuphead Compra en Eneba

8. Hollow Knight [El videojuego más difícil para los fans de Metroidvania]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Género Metroidvania / Acción y aventura Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox One Año de estreno 2017 Creador(es) Team Cherry (desarrollador y editor) Duración media de la partida 40-60 horas (historia principal + exploración)

Hollow Knight te sumerge en el inquietante mundo dibujado a mano de Hallownest, un reino en decadencia de gran belleza, repleto de secretos, plataformas exigentes y combates implacables. Te desplazas con fluidez por cavernas interconectadas, desbloqueando habilidades que te permiten correr, rebotar y acabar con los enemigos con una precisión milimétrica.

El estilo visual es gótico y minucioso, con tonos apagados que reflejan la luz a la perfección, lo que confiere a cada pared y a cada enemigo un aire de historia antigua.

Lo que realmente define Hollow KnightLa dificultad de… es el reto de 42 jefes, cada uno de los cuales pone a prueba tus límites sin posibilidad de guardar la partida entre ellos, aunque ya hayas vencido a docenas antes. Es una muestra de auténtica resistencia al estilo Metroidvania cuando luchas contra un jefe, estás a punto de vencerlo, mueres y sigues adelante sin la seguridad de un punto de control.

Los jugadores suelen describir la sensación de estar «siempre al límite», adaptándose a las exigencias del juego en cuanto a paciencia, exploración y reflejos puros. Críticos y aficionados destacan Hollow Knightsu combinación de una narrativa envolvente y un diseño de combate al nivel de los juegos multijugador, y destaca que premia tanto la perseverancia serena como la precisión en los movimientos rápidos. El los mejores juegos similares a Hollow Knight te darán la fuerza necesaria para enfrentarte a ellos y te ayudarán a superarlos.

Para más información Utiliza el impulso de la carrera de forma estratégica para superar los tramos difíciles y evitar morir una y otra vez.

Veredicto final:Hollow Knight se trata de dominar cada movimiento, crear recuerdos del mundo y afrontar con valentía todo lo que este te depare. Para los fans de la Los mejores juegos de Metroidvania que hacen que cada victoria se sienta como un logro merecido, este juego se encuentra entre los mejores y más exigentes.

★ El videojuego más difícil para los fans de Metroidvania Hollow Knight Compra en Eneba

9. Celeste [El videojuego más difícil para los perfeccionistas de los juegos de plataformas]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Género Juego de plataformas Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador(es) Maddy Makes Games (ahora Extremely OK Games) Duración media de la partida 8-10 horas (historia principal), más de 20 horas (con contenidos adicionales)

Subir la montaña en Celeste es una prueba de paciencia, precisión y perseverancia. Cada salto y cada carrera deben realizarse en el momento justo, ya que el más mínimo error te hará retroceder.

Aunque el estilo pixel art del juego y su conmovedora historia sobre la superación de los conflictos internos le aportan profundidad emocional, la curva de dificultad es implacable. Para aquellos que buscan alcanzar la verdadera maestría, las fases ocultas B y C elevan el desafío a niveles casi imposibles, lo que hace que Celeste uno de los juegos de plataformas más difíciles, pero también más gratificantes, que se han creado jamás.

Para más información Céntrate desde el principio en aprender a calcular el momento justo para lanzarte y a dar saltos contra la pared, ya que dominar estos dos movimientos es la clave para sobrevivir a los tramos más difíciles de la montaña.

Veredicto final: Celeste combina controles precisos, niveles exigentes y una historia inspiradora, lo que le permite consolidarse como uno de los mejores (y más difíciles) juegos de plataformas independientes de todos los tiempos.

★ El videojuego más difícil para los perfeccionistas de los juegos de plataformas Celeste Compra en Eneba

10. Super Meat Boy [El videojuego más difícil para los masoquistas del speedrun]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Género Juego de plataformas de precisión Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Año de estreno 2010 Creador(es) Team Meat Duración media de la partida 15-20 horas (historia principal), rejugabilidad ilimitada para los speedrunners

Super Meat Boy es un ejercicio de reflejos, paciencia y ese tipo de determinación que solo poseen los jugadores más tenaces. Juegas como Meat Boy, un cubo de valor a raudales en una misión para rescatar a Bandage Girl, saltando entre hojas de sierra, plataformas que se derrumban y pasillos llenos de púas.

Los controles son precisísimos, con reinicios instantáneos tras cada una de las miles de muertes inevitables, lo que convierte cada fracaso en una lección y cada éxito en una descarga de adrenalina.

Al ser uno de los los mejores juegos de plataformas, es sencillo pero impactante: sangre al estilo de los dibujos animados, colores vivos y animaciones frenéticas que encajan a la perfección con su ritmo implacable. Muchos aficionados en Reddit lo describen como «la experiencia de plataformas más pura desde la era de los 8 bits» y un juego que «te enseña la memoria muscular a través del dolor». Su sistema de movimiento basado en el impulso premia la fluidez y castiga la vacilación, lo que lo convierte en un terreno de juego ideal para los speedrunners que buscan partidas perfectas.

Para más información Céntrate en aprender el ritmo de cada nivel y procura realizar movimientos fluidos y continuos, en lugar de detenerte y corregir en exceso.

Veredicto final: Super Meat Boy es brutal, trepidante y tremendamente adictivo, una combinación perfecta para aquellos jugadores a los que les apasiona la precisión milimétrica y la repetición incesante.

★ El videojuego más difícil para los masoquistas del speedrun Super Meat Boy Compra en Eneba

11. El Mulana [El videojuego más difícil para los arqueólogos]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Género Metroidvania / Puzle y plataformas Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation, Wii Año de estreno 2012 (remake de la película original de 2005) Creador(es) Rascarse Duración media de la partida Entre 25 y 30 horas (historia principal), más de 50 horas para completarlo al 100 %

El palacio perdido te pone en la piel de Lemeza Kosugi, una arqueóloga armada con un látigo que se embarca en una misión para desvelar los secretos de unas ruinas antiguas. El juego es famoso por sus enigmas crípticos, sus pasadizos ocultos y la total ausencia de indicaciones. Cada pista, símbolo o detalle del entorno puede ser una pieza fundamental del gran misterio, lo que obliga a los jugadores a pensar como auténticos exploradores en lugar de limitarse a correr y disparar.

La mecánica de plataformas es precisa pero implacable, con trampas que pueden matarte al instante y enemigos que castigan cualquier descuido. La banda sonora encaja a la perfección con la atmósfera antigua y misteriosa, lo que hace que cada descubrimiento o muerte resulte aún más memorable. A diferencia de la mayoría de los juegos modernos, El palacio perdido espera que tomes notas, traces mapas de las zonas y, a veces, incluso te alejes un rato para pensar antes de dar con la respuesta.

Por qué lo elegimos El palacio perdido combina exploración, acertijos enigmáticos y trampas mortales. Su dificultad y su intrincado diseño lo convierten en el juego ideal para los aficionados a los mejores juegos de rol y los aventureros más experimentados.

Veredicto final: El palacio perdido no es para los débiles de corazón. Se trata de un juego de plataformas y puzles brutal, pero brillantemente diseñado, que premia la perseverancia y la capacidad de observación. Si lo que buscas es un desafío intelectual combinado con la dificultad de la vieja escuela, pocos juegos pueden igualar su profundidad.

★ El videojuego más difícil para los arqueólogos El Mulana Compra en Eneba

12. Returnal [El videojuego más difícil para los aficionados al terror de ciencia ficción]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Género Roguelike / Bullet Hell / Shooter en tercera persona Plataformas PC, PlayStation 5 Año de estreno 2021 Creador(es) Housemarque (desarrollador), Sony Interactive Entertainment (editor) Duración media de la partida Entre 40 y 50 horas (historia principal), más de 80 horas para completarlo al 100 %

Returnal te sumerge en un mundo alienígena hostil que se reinicia cada vez que mueres. La mecánica principal del juego combina frenéticos tiroteos en tercera persona con niveles cambiantes, patrones de enemigos impredecibles y entornos con toques de terror, todo ello envuelto en una inquietante atmósfera de ciencia ficción. Para sobrevivir al bucle, tendrás que confiar en tus reflejos, esquivar con inteligencia y adaptarte rápidamente a las configuraciones, armas y mejoras aleatorias.

¿Qué distingueReturnal Lo que lo distingue es su diseño, que es uno de los mejores un juego brutal de tipo «bullet hell» diseños combinados con la «muerte permanente» típica de los roguelike. Un solo tropiezo significa empezar de cero, con solo tus instintos y conocimientos cada vez más desarrollados para guiarte hacia adelante. Los jugadores hablan de la tensión que se vive en cada partida y de cómo cada sala altera el ritmo. Los críticos destacan cómo el inquietante diseño sonoro y la distorsión visual del mundo acentúan su atmósfera opresiva y de terror.

Para más información Al principio de las partidas, céntrate en esquivar y da prioridad a la supervivencia frente a los ataques agresivos.

Veredicto final: Returnal fomenta la resiliencia con cada vuelta. Exige una adaptación constante y recompensa la determinación. Para los aficionados a los mejores juegos de ciencia ficción para aquellos que no se amedrentan ante una jugabilidad despiadada, ofrece una de las experiencias más tensas y gratificantes de los videojuegos actuales.

★ El videojuego más difícil para los aficionados al terror de ciencia ficción Returnal Compra en Eneba

13. XCOM 2 [El videojuego más difícil para romperte el corazón de forma táctica]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Género Tácticas por turnos / Estrategia Plataformas PC, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Creador(es) Firaxis Games (desarrollador), 2K Games (editor) Duración media de la partida De 40 a 80 horas

XCOM 2 La tensión se acumula desde la primera misión. Diriges una nave de la resistencia, investigas mejoras y envías a un pequeño escuadrón a mapas repletos de trampas de línea de visión y objetivos cronometrados. Los porcentajes de acierto marcan cada decisión. He visto cómo un disparo con un 95 % de acierto fallaba y convertía un plan perfecto en una carrera para evacuar, y esos momentos definen la crueldad del juego.

Los enemigos te flanquean sin piedad, la armadura absorbe los tiradas de daño más flojas y los temporizadores te empujan al riesgo. Visualmente, se decanta por una ciencia ficción cruda, con siluetas bien definidas y efectos de habilidades llamativos, por lo que siempre entiendes por qué un combate se te ha vuelto en contra.

Los veteranos suelen recomendar la redundancia en todo momento. Granadas para garantizar el daño. Control de multitudes para neutralizar objetivos de alto valor. La comunidad de mods alarga la vida útil del juego durante cientos de horas, pero la campaña principal ya es de lo más impactante.

Para más información Protege siempre a tus soldados y utiliza la cobertura para minimizar los fallos y evitar que el escuadrón sea aniquilado.

Veredicto final:XCOM 2 Es para los estrategas que aceptan que los buenos planes a veces fracasan estrepitosamente y, aun así, pulsan «fin de turno» con una sonrisa. Si te gustan los riesgos calculados y las consecuencias reales, este es un clásico brutal.

★ El videojuego más difícil para romperte el corazón XCOM 2 Compra en Eneba

14. La Dama de los Demonios [El videojuego más difícil para los fanáticos de los juegos de disparos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Género Juego de disparos frenético / Shoot ’em up Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox One Año de estreno 2004 (arcade), adaptaciones posteriores para PC y consolas Creador(es) Cave (desarrollador), Degica (editor para PC) Duración media de la partida Entre 6 y 8 horas para los modos principales; rejugabilidad infinita para batir récords

La Dama de los Demonioses un legendario juego de disparos de desplazamiento vertical tipo «bullet hell» que se ha ganado un grupo de seguidores incondicionales entre los jugadores más exigentes. La premisa es aparentemente sencilla: debes pilotar a Reco, una princesa que cabalga sobre un escarabajo gigante, a través de un mundo infestado de enemigos insectoides colosales. En cuanto comienza el juego, la pantalla se convierte en un torbellino de balas de colores vivos que se mueven siguiendo patrones hipnóticos, pero letales.

La mecánica del juego exige una precisión milimétrica. Los jugadores deben hacer pasar su área de impacto por huecos increíblemente estrechos en las cortinas de balas, al tiempo que gestionan la aparición de enemigos, las fases de jefes y los potenciadores. Incluso en el nivel de dificultad más fácil, La Dama de los Demoniosdestaca por su intensidad implacable en el modo Ultra; roza la sobrecarga visual, con tantos proyectiles que la pantalla se convierte en un mosaico cambiante de peligro.

Visualmente, es un auténtico espectáculo de colores vivos y diseños de enemigos muy elaborados, y cada nivel parece un ecosistema alienígena. La banda sonora mantiene la adrenalina por las nubes, sincronizándose a la perfección con el ritmo trepidante del juego.

Por qué lo elegimos Un juego de disparos tipo «bullet hell» en el que la pantalla está tan repleta de proyectiles que parece un cuadro viviente de la muerte. Es hipnótico y aterrador a la vez.

Veredicto final: La Dama de los Demonioses la pura maestría del «bullet hell». Es exigente, precioso y infinitamente adictivo para quienes viven por el reto.

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15. FTL: Más rápido que la luz [El videojuego más difícil para los amantes de la desesperación roguelike]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Género Roguelike / Estrategia Plataformas PC, Mac, Linux, iPad Año de estreno 2012 (actualización de la edición avanzada en 2014) Creador(es) Juegos de subconjuntos Duración media de la partida Entre 10 y 20 horas por partida, con un valor de rejugabilidad infinito

Tu misión: saltar de un sector a otro, repeler a los enemigos, gestionar recursos limitados y tomar decisiones cruciales bajo presión. Cada partida se genera proceduralmente, lo que significa que los encuentros, la disposición de los mapas y las recompensas cambian cada vez, garantizando que ninguna partida sea igual a otra.

La jugabilidad combina combate en tiempo real con función de pausa, lo que te permitirá dar órdenes, redistribuir la energía entre las armas, los escudos y los motores, y coordinar a tu tripulación. Negociarás con especies alienígenas, rescatarás naves en apuros y, en ocasiones, tendrás que hacer sacrificios para sobrevivir.

El estilo visual es sencillo pero eficaz, con unos gráficos en 2D nítidos que permiten centrarse en las decisiones tácticas, y una interfaz de usuario sencilla que hace que la compleja gestión de las naves resulte intuitiva. La banda sonora, muy elogiada por los jugadores, aporta un tono tenso pero evocador que encaja a la perfección con el ritmo del juego.

Para más información Actualiza siempre primero los escudos y los motores, ya que la capacidad de supervivencia es más importante que la potencia de fuego

Veredicto final: FTL es un juego roguelike exigente pero adictivo en el que cada decisión cuenta, lo que lo convierte en el el mejor juego para PC. Es perfecto para los aficionados a los juegos de estrategia que buscan una gran rejugabilidad y un desafío significativo.

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16. 1001 picos [El videojuego de plataformas retro más difícil]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Género Juego de plataformas retro / Acción Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Año de estreno 2014 (ediciones ampliadas posteriores) Creador(es) Nicalis / 8bits Fanatics Duración media de la partida Entre 10 y 15 horas (campaña principal), más de 30 horas para completarlo al 100 %

1001 picoslleva el concepto de «muerte con un solo golpe» a extremos obsesivos. Encarnas a Tina o a Aban en un mundo letal de estilo retro repleto de trampas, púas y sorpresas. Aunque técnicamente dispones de 1001 vidas, cada nivel es un laberinto de trampas ingeniosas y amenazas ocultas que pondrán a prueba tu memoria, tus reflejos y tu paciencia. Dos golpes, un parpadeo y estás fuera.

La mecánica principal del juego es una combinación de plataformas con precisión milimétrica y exploración; nunca sabes cuándo un suelo falso o un hacha voladora pondrán fin a tu partida. La estética es un nostálgico guiño a los juegos de aventuras de los años 80, con un pixel art brillante y animaciones sencillas, pero bajo esa superficie encantadora se esconde una filosofía de diseño implacable.

Los jugadores de Reddit suelen señalar que es el tipo de juego que «castiga al instante cualquier fallo de la memoria muscular», lo que hace que cada muerte resulte a la vez exasperante y instructiva. En Metacritic, los aficionados elogian su diseño de niveles y su dificultad, pero advierten de que es un juego para masoquistas a los que les gustan los retos de reflejos físicos y la resistencia mental.

Para más información Ve cada sección poco a poco y memoriza los patrones de las trampas para aguantar más tiempo.

Veredicto final:1001 picos Es pura brutalidad a la vieja usanza, con un nivel de detalle pixelado impecable y un toque de corazón. Si te gusta aprender a base de fracasos repetidos y aprecias los juegos de plataformas precisos, este juego recompensa tu tenacidad con una satisfacción única.

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17. Crusader Kings III [El videojuego más difícil sobre intrigas y traiciones medievales]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Género Estrategia a gran escala / RPG Plataformas Ordenador personal, Macintosh Año de estreno 2020 Creador(es) Paradox Development Studio (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre 50 y 100 horas por campaña, con un potencial infinito en modo mundo abierto

Crusader Kings III te pone en la piel de gobernantes medievales, donde tu mayor amenaza quizá no sean los ejércitos invasores, sino tu propia familia. Tendrás que gestionar títulos, matrimonios, vasallos e intrigas en un mundo muy dinámico. Cada decisión tiene repercusiones que se extienden a lo largo de generaciones: nombrar al heredero equivocado o confiar en un hermano intrigante puede echar por tierra siglos de esfuerzo en un abrir y cerrar de ojos.

Desde el punto de vista mecánico, este juego gira en torno al equilibrio entre los rasgos de personalidad, las alianzas y la astucia. Se negocian matrimonios no por amor, sino por tierras y lealtad. Hay que decidir entre forjar alianzas mediante la diplomacia u orquestar sangrientas traiciones. Los gráficos son estilizados y accesibles, con un mapa superpuesto de líneas limpias y retratos de personajes que dan vida a los nobles, lo que hace que incluso los acontecimientos políticos se vivan de forma personal.

Los comentarios de la comunidad ponen de relieve cómo el juego te hace sentirte involucrado con tu dinastía: los jugadores comparten historias de tragedias por falta de herederos, traiciones de última hora y remontadas milagrosas. Es un juego que gira tanto en torno a las historias como a la estrategia.

Para más información Ten en cuenta a los herederos y las alianzas para evitar contratiempos generacionales.

Veredicto final:Crusader Kings III es un mundo abierto de caos medieval en el que cada nueva generación trae consigo nuevos retos. Si te encanta gobernar con astucia, forjar legados dinásticos y sobrevivir a los dramas familiares, este mundo abierto medieval te mantendrá tramando intrigas durante cientos de horas.

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18. Maestro [El videojuego más difícil para los maestros del kung fu]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Género Juego de acción de lucha / Artes marciales Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Año de estreno 2022 Creador(es) Sloclap (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre 10 y 15 horas (historia principal) con un gran valor de rejugabilidad

Maestrocombina una magnífica coreografía de kung fu con una jugabilidad exigente. Encarnas a un joven artista marcial en una misión de venganza. Cada vez que mueres, envejeces considerablemente: tus golpes pierden fuerza, tu cuerpo se vuelve más lento, pero tu determinación se hace más firme. El sistema de combate premia los combos fluidos, las paradas y la sincronización precisa. Cada enfrentamiento se convierte en un ejercicio de riesgo y recuperación.

Visualmente,Maestro combina entornos realistas con una iluminación y unos movimientos de estilo cinematográfico. Los escenarios de combate incluyen estrechos estudios de kung fu, tiendas de muebles antiguos y azoteas abiertas bañadas por la luz de los neones. Las animaciones son fluidas, impactantes y contundentes; cada puñetazo y cada patada transmiten la fuerza humana.

Los jugadores suelen comentar que el mecánica de envejecimiento convierte el fracaso en estrategia. Un jugador de Reddit comentó que, tras morir varias veces, se sentía como un «gran maestro que se nutre de siglos de sufrimiento». En Metacritic, los usuarios elogian cómo Sifu consigue que la muerte resulte significativa, al tiempo que se va adquiriendo destreza y claridad con cada partida.

Para más información Aprende cuáles son los intervalos de ataque del enemigo y da prioridad a las contramedidas para minimizar las penalizaciones por tiempo.

Veredicto final: Maestroes una auténtica obra maestra del diseño de combate que convierte cada muerte en una lección, en lugar de un revés. Para los jugadores que buscan tanto el desafío como el dominio, es un viaje inolvidable por el mundo de las artes marciales.

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19. LISA: Lo doloroso [El videojuego más duro para sufrir un trauma emocional]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Género Juego de rol postapocalíptico Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2014 (Edición definitiva en 2023) Creador(es) Dingaling Productions Duración media de la partida Entre 10 y 20 horas (campaña principal), con un gran valor de rejugabilidad

LISA: Lo dolorosoes uno de loslos juegos de rol de acción más oscuros y retorcidos que aborda temas como el trauma, la adicción y las consecuencias de los propios actos. Los jugadores controlan a Brad Armstrong, un hombre de mediana edad en un mundo postapocalíptico, en su búsqueda para encontrar a su hija adoptiva, Buddy. Por el camino, Brad recluta a varios compañeros, cada uno con habilidades únicas, pero el juego introduce una mecánica brutal: la muerte permanente de los miembros del grupo. Las opciones son difíciles y cada decisión tiene su importancia.

La mecánica del juego combina combates por turnos con exploración de desplazamiento lateral. La adicción de Brad a una droga llamada «Joy» añade complejidad, ya que influye tanto en la mecánica del juego como en las decisiones narrativas. El estilo artístico del juego recuerda a los RPG de 16 bits, con una atmósfera cruda e inquietante que complementa sus temas oscuros.

Las reseñas de Metacritic destacan la narrativa única y la profundidad emocional del juego. Un crítico señaló: «Un diamante en bruto, un mundo postapocalíptico único lleno de humor negro, situaciones extravagantes y una historia central intensa».

Por qué lo elegimos Lisa desafía a los jugadores con muertes permanentes de los personajes y decisiones emocionalmente duras. Su narrativa y su dificultad lo convierten en una experiencia inolvidable para los los mejores juegos de rol.

Veredicto final: LISA: Lo doloroso es un viaje desgarrador que pone a prueba a los jugadores tanto emocional como moralmente. Su mecánica implacable y su profunda narrativa lo convierten en un título destacado entre los juegos de rol independientes.

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20. Spelunky 2 [El videojuego más difícil por su «justicia» injusta]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Género Roguelike / Juego de plataformas Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador(es) Mossmouth, BlitWorks Duración media de la partida Entre 10 y 20 horas por partida, con un valor de rejugabilidad infinito

Spelunky 2 Se basa en los cimientos de su predecesor y ofrece una experiencia de juego de plataformas roguelike llena de desafíos. Los jugadores controlan a Ana, la hija del protagonista del juego original, mientras se embarca en un viaje a la Luna en busca de sus padres desaparecidos. El juego cuenta con niveles generados proceduralmente repletos de trampas, enemigos y tesoros, lo que garantiza que cada partida sea única.

La mecánica principal del juego gira en torno a la exploración, la gestión de recursos y la rapidez de reflejos. Los jugadores deben desplazarse por diversos entornos, esquivando obstáculos como trampas de flechas, trampas para osos y peligros del entorno. La incorporación de nuevas mecánicas, como la física de los líquidos y las monturas, aporta mayor profundidad al juego.

Visualmente,Spelunky 2 presenta un estilo artístico más refinado en comparación con su predecesor. Los entornos están ricamente detallados, con efectos de iluminación dinámicos y animaciones expresivas que dan vida al mundo. La estética del juego mantiene un equilibrio entre el encanto retro y la sensibilidad del diseño moderno.

Para más información Muévete con precaución, presta atención a la disposición de las trampas y lleva siempre contigo bombas o cuerdas para avanzar con seguridad.

Veredicto final: Spelunky 2 es una auténtica obra maestra del diseño roguelike, que ofrece una experiencia exigente pero gratificante. Su combinación de mecánicas de plataformas precisas, profundidad estratégica y un atractivo visual lo convierte en un juego imprescindible para los aficionados al género.

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