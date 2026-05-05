El mejor alojamiento para servidores de Conan Exiles en 2026: estable y seguro

Conseguir lo mejor Conan Exiles Últimamente, el alojamiento de servidores se ha convertido en una prioridad para los jugadores más fieles. Desde que el juego entró en acceso anticipado en enero de 2017, se han vendido más de 12 millones de copias, y el impulso no parece que vaya a remitir.

Con elLa era de los héroes El ciclo de actualizaciones mantiene a la comunidad muy ocupada, por lo que cada vez más personas optan por alquilar servidores privados o dedicados Conan Exiles servidores. ¿Y por qué no, verdad? Te ofrece control total sobre el rendimiento, las reglas específicas del juego, la personalización mediante mods y el acceso para tus amigos.

Para ayudarte a decidir a qué proveedor confiar el alojamiento de tu servidor, hemos puesto a prueba a 10 proveedores diferentes para ver cuáles realmente dan la talla en situaciones de presión. Esta guía te proporcionará lo mejor de lo mejor Conan Exiles Proveedores de alojamiento web en 2026 para todo tipo de usuarios, desde opciones económicas hasta servidores de gama alta diseñados para comunidades de rol masivas .

Nuestras mejores recomendaciones para el mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles

Orientarse en el saturado mercado del alojamiento web y encontrar la mejor opción Conan Exiles Un servicio de alojamiento web adaptado a tus necesidades requiere comprender bien qué ofrece cada proveedor Tierras del Exilio.

Con ese fin, hemos analizado minuciosamente estas plataformas para comprobar si cumplen con los rigurosos requisitos del ciclo de actualización de 2026. A continuación, te presentamos nuestra lista definitiva de los diez mejores proveedores, clasificados según su principal punto fuerte, para ayudarte a tomar una decisión informada rápidamente:

GTXGaming – El mejor en generalConan Exiles servidor de alojamiento. El referente en cuanto a un Conan Exiles servidores dedicados, debido al uso de procesadores Ryzen de alta velocidad de reloj. HostHavoc – El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles por la rapidez de la asistencia técnica. Reconocidos por su experiencia técnica, hemos comprobado que su tiempo medio de respuesta de 15 minutos es el más rápido del sector a la hora de resolver problemas complejos en Conan Exiles servidores dedicados. GPortal – Alojamiento de servidores de Conan Exiles con la calidad de un socio oficial. Como socio oficial de alojamiento de Funcom, ofrecen la solución «plug-and-play» más sencilla Conan Exiles Experiencia en alojamiento en servidores dedicados con acceso inmediato a todos los mapas oficiales. BisectHosting – El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles para principiantes. Su panel de control Starbase y su amplia biblioteca de guías para principiantes hacen que configurar un servidor modificado resulte accesible incluso para quienes lo hacen por primera vez Conan Exiles administradores de servidores privados. Shockbyte – El mejor alojamiento de servidores para Conan Exiles a un precio asequible. Ofrecen los precios más competitivos para los planes básicos sin renunciar a funciones esenciales como la protección contra ataques DDoS y la disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana. Apex Hosting – El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles para comunidades grandes. Su hardware de gama alta de la serie EX está diseñado específicamente para gestionar un gran número de jugadores y estructuras de edificios densas en Conan Exiles servidores privados sin pérdida de rendimiento. Nodecraft – El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles para comunidades multijugador. Su exclusivo sistema «Save & Swap» te permite cambiar todo tu Conan Exiles Configuración de un servidor dedicado para más de 60 títulos al instante, conservando tu progreso. SparkedHost – El mejor alojamiento de servidores para Conan Exiles en el nivel básico de alojamiento por niveles. Recomendamos sus planes por niveles a quienes deseen pagar únicamente por los recursos específicos, como la memoria RAM y los núcleos de CPU, que su Conan Exiles lo que realmente necesita un servidor privado. Servidores de supervivencia – El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles para un control de nivel profesional. Sus herramientas internas, desarrolladas a medida, permiten una configuración más detallada de los ajustes específicos del juego que casi cualquier otra herramienta genérica Conan Exiles servidor privado disponible en el mercado. LOW.MS – El mejor alojamiento de servidores para Conan Exiles con RAM garantizada. Se especializan en recursos no compartidos, asegurándose de que tu Conan Exiles La configuración del servidor dedicado cuenta con acceso exclusivo a memoria de alta velocidad, lo que garantiza una experiencia fluida en servidores de rol con gran cantidad de mods.

Cómo hemos evaluado estos proveedores de servidores para Conan Exiles

Para determinar cuál es la mejor Conan Exiles En cuanto al alojamiento de servidores, hemos implementado un protocolo de pruebas en varias fases basado en los siguientes criterios:

Indicadores de rendimiento: Hemos analizado datos objetivos, como los precios, el tiempo de configuración inicial, la frecuencia de actualización de los servidores y la duración total de las cargas de mundo en ambos Tierras del Exilioy elIsla de Siptah.

Hemos analizado datos objetivos, como los precios, el tiempo de configuración inicial, la frecuencia de actualización de los servidores y la duración total de las cargas de mundo en ambos Tierras del Exilioy elIsla de Siptah. Pruebas de resistencia: Nuestro equipo simuló más de 40 jugadores simultáneos en las horas punta para evaluar la estabilidad del hardware durante los picos de demanda de recursos, concretamente durante los eventos de «Purga» del nivel 6.

Nuestro equipo simuló más de 40 jugadores simultáneos en las horas punta para evaluar la estabilidad del hardware durante los picos de demanda de recursos, concretamente durante los eventos de «Purga» del nivel 6. Asistencia técnica: Hemos evaluado a los proveedores en función de la rapidez de la primera respuesta y la calidad de la resolución, creando tickets relacionados con casos complejos ServerSettings.ini realizó modificaciones y ajustó la escala de «Purge» para garantizar que el personal contara con conocimientos reales específicos del juego.

Hemos evaluado a los proveedores en función de la rapidez de la primera respuesta y la calidad de la resolución, creando tickets relacionados con casos complejos ServerSettings.ini realizó modificaciones y ajustó la escala de «Purge» para garantizar que el personal contara con conocimientos reales específicos del juego. Integración y compatibilidad de mods: Hemos comprobado el funcionamiento de mods esenciales como Pippi y diversos recursos de Steam Workshop utilizando tanto instaladores de un solo clic como FTP para asegurarnos de que los proveedores de alojamiento no limitan el rendimiento de los procesadores ni sobrevenden la memoria RAM.

Hemos comprobado el funcionamiento de mods esenciales como Pippi y diversos recursos de Steam Workshop utilizando tanto instaladores de un solo clic como FTP para asegurarnos de que los proveedores de alojamiento no limitan el rendimiento de los procesadores ni sobrevenden la memoria RAM. Gama de proveedores: Nuestro análisis abarcó una amplia gama de proveedores de alojamiento web, desde opciones económicas (Shockbyte, SparkedHost) hasta los gigantes del sector de gama alta (GTXGaming, GPortal) y especialistas como Nodecraft.

Nuestro análisis abarcó una amplia gama de proveedores de alojamiento web, desde opciones económicas (Shockbyte, SparkedHost) hasta los gigantes del sector de gama alta (GTXGaming, GPortal) y especialistas como Nodecraft. Usabilidad del panel de control: Analizamos minuciosamente la eficiencia de la interfaz, comparando paneles propios, como Apollo, con estándares del sector, como TCAdmin.

De entre los candidatos iniciales, solo los 10 proveedores que mantuvieron un tiempo de actividad del 99,9 % y superaron nuestra «prueba de estrés de purga» han entrado en esta lista definitiva.

Las 10 mejores plataformas de alojamiento de servidores para Conan Exiles, analizadas

Conseguir lo mejor Conan Exiles El alojamiento de servidores marca la diferencia entre un reino próspero y un páramo insalubre, plagado de retrasos e imposible de jugar. Hemos analizado las siguientes plataformas en función de su capacidad para gestionar las peculiaridades técnicas específicas de Conan Exiles.

Cada uno de estos proveedores ofrece un conjunto único de funciones adaptadas a las diferentes necesidades de los jugadores, desde grandes comunidades de juegos de rol hasta pequeños grupos privados. Repasaremos cada plataforma una por una para destacar sus puntos fuertes y sus posibles deficiencias.

1. GTXGaming [El mejor servicio de alojamiento de servidores para Conan Exiles]

GTXGaming es, sin lugar a dudas, el mejor en general Conan Exiles servicio de alojamiento de servidores en 2026. La característica más destacada es el actualizador automático de mods. Cuando Funcom lanza una actualización y esta deja de funcionar con los mods del Workshop, the GTXGaming El panel aplica las actualizaciones del módulo automáticamente sin necesidad de volver a subirlo por FTP.

Esto las convierte en la opción preferida para las comunidades que utilizan Pippi o grandes conjuntos de mods y que buscan control sin necesidad de mantenimiento manual. Durante nuestras pruebas de rendimiento, probamos una purga de nivel 6 con 18 jugadores y un conjunto de 15 mods del Workshop. El plan Medium (12 GB de RAM / 30 ranuras) mantuvo una frecuencia de tick estable sin efecto «rubber-banding», gracias a las elevadas velocidades de reloj de un solo núcleo del hardware Ryzen 9 5950X.

Las especificaciones técnicas son igualmente impresionantes. Los servidores estándar funcionan con procesadores Ryzen 9 5950X, mientras que las ubicaciones de rendimiento extremo utilizan el Ryzen 9 7950X con memoria RAM DDR5 y 100 GB de almacenamiento NVMe. Una alta velocidad en un solo núcleo es bastante importante para Conan Exiles, ya que determina la rapidez con la que el servidor procesa la búsqueda de rutas de la IA durante las defensas de bases a gran escala.

El panel personalizado permite cambiar de mapa y ajustar la onda de purga mediante controles deslizantes, lo que elimina la necesidad de hacerlo manualmente ServerSettings.ini edición. Con unas 20 ubicaciones de servidores y compatibilidad con todos los mapas oficiales, ofrecen un entorno de alojamiento de gran capacidad.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas Servidor básico de Conan Exiles 10,99 £ al mes (aprox. 14,68 $ al mes) Mensual 8 GB de RAM | 10 ranuras | 100 GB NVMe | Ryzen 9 5950X Todos los mapas oficiales | Age of Heroes | Workshop | Solo para PC Servidor de Conan Exiles de tamaño medio (popular) 27,98 £ al mes (aprox. 37,68 $ al mes) Mensual 12 GB de RAM | 30 ranuras | 100 GB NVMe | Ryzen 9 5950X Todos los mapas oficiales | Age of Heroes | Workshop | Solo para PC Gran servidor de Conan Exiles 44,98 £ al mes (aprox. 60,57 $ al mes) Mensual 16 GB de RAM | 60 ranuras | 100 GB NVMe | Ryzen 9 5950X Todos los mapas oficiales | Age of Heroes | Workshop | Solo para PC Configuración personalizada Variable Mensual RAM configurable / Ranuras / Prioridad de la CPU / NVMe Todos los mapas oficiales | Totalmente configurable | Solo para PC

Todos los precios en GBP (£) y USD ($) a fecha del 24/04/2026. Todos los planes incluyen: 100 GB NVMe, protección contra DDoS, FTP/SFTP, actualizador automático de módulos, gestor de Workshop, copias de seguridad externas y garantía de reembolso de 24 horas.

Hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Los precios están indicados en libras esterlinas, por lo que los compradores internacionales deben tener en cuenta las fluctuaciones del tipo de cambio. En el momento de redactar este artículo, el plan Básico, de 10,99 £, equivale aproximadamente a 14,68 $ USD.

Además, el plazo de 24 horas para solicitar el reembolso es uno de los más cortos de esta lista, por lo que dispones de poco tiempo para probar el servicio. Recomendamos el plan Medium (12 GB) como mínimo para cualquier servidor modificado, ya que el plan Basic de 8 GB no alcanza la memoria RAM recomendada por Funcom para pesado modding.

Ventajas Contras ✅ Actualizaciones automáticas de mods de Steam Workshop ✅ Hardware Ryzen 9 7950X Extreme disponible ✅ Panel personalizado con controles deslizantes de ajuste de purga ✅ Red global con 20 sedes ✅ Cambio de mapa y de contenido descargable con un solo clic ❌ Los precios en libras esterlinas deben convertirse ❌ Plazo de reembolso reducido de 24 horas ❌ El plan básico (8 GB) no da para los mods

★ El mejor servicio de alojamiento de servidores para Conan Exiles GTXGaming Prueba GTXGaming

2. HostHavoc [El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles por la rapidez de la asistencia técnica]

HostHavoc«Su tiempo medio de respuesta a las solicitudes, inferior a 10 minutos, es su característica más destacada para…» Conan Exiles administradores. Servidores en el Tierras del Exilio a menudo fallan de formas muy concretas, desde la corrupción de la configuración de purga hasta el game.db Se bloquea tras un reinicio fallido. Una asistencia rápida marca la diferencia entre una solución en 10 minutos y una interrupción del servicio de 4 horas para tu comunidad.

Durante nuestras pruebas, enviamos una solicitud de asistencia relacionada con una configuración de Pippi que habíamos dañado deliberadamente, en la que la lista de mods presentaba un error de formato. El técnico identificó la entrada concreta que presentaba el error y confirmó que el servidor se había cargado correctamente al reiniciarse en menos de 10 minutos. Este nivel de especialización en videojuegos es bastante poco habitual (y una sorpresa muy agradable) en el sector del alojamiento web.

Para más información Durante nuestras pruebas, utilizamos el código de descuento WINTER, que nos permitió obtener un descuento del 10 %. No olvides utilizar estos códigos de descuento de temporada (el código SPRING ya está vigente en el momento de escribir este artículo) para conseguir mejores ofertas.

La infraestructura de hardware es igualmente fiable porque HostHavoc Posee y gestiona sus propias CPU Xeon y Ryzen. No es un revendedor de servicios en la nube, lo que le permite optimizar mejor sus recursos de memoria RAM DDR4/DDR5 y sus grupos de unidades SSD NVMe.

Su panel TCAdmin v2 modificado ofrece una consola web, un visor de registros y un instalador de Steam Workshop compatible con las colecciones. Esta configuración es ideal para servidores grandes de PvP y de incursiones, en los que el tiempo de inactividad tiene consecuencias reales para la retención de jugadores. Ofrecen una tarifa por ranura a partir de 0,50 $ por ranura, con compatibilidad con todos los mapas oficiales y el La era de los héroes actualización. Su base de conocimientos también es una clase magistralsobre cómo organizar una Conan Exiles servidor con configuración personalizada.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas 30 tragaperras – Mensual 15,00 $ al mes Mensual SSD NVMe | Xeon/Ryzen DDR4/DDR5 | 10 Gbps | Almacenamiento ilimitado Todos los mapas oficiales | Age of Heroes | Colecciones del Workshop | Solo para PC 30 plazas – Trimestral 14,25 $ al mes Trimestral (ahorra un 5 %) El mismo hardware Todos los mapas oficiales | Solo para PC 30 plazas – 6 meses 13,80 $ al mes Cada seis meses (ahorra un 8 %) El mismo hardware Todos los mapas oficiales | Solo para PC 30 plazas — Anual 13,20 $ al mes Anualmente (ahorra un 12 %) El mismo hardware Todos los mapas oficiales | Solo para PC 35-70 ranuras 0,50 $ por ranura (tarifa base) Mensual / Trimestral / Semestral / Anual SSD NVMe | Xeon/Ryzen | Configurable Todos los mapas oficiales | Hasta 70 plazas | Solo para PC

Todos los precios están expresados en dólares estadounidenses ($) a fecha del 24/04/2026. Precio base: 0,50 $ por ranura. Mínimo de 30 ranuras. Todos los planes incluyen: almacenamiento ilimitado, mods, colecciones de Workshop, protección contra DDoS, RCON, asistencia técnica 24/7 y garantía de 72 horas.

Sin embargo, hay algunas advertencias importantes que debes tener en cuenta antes de comprarlo. La asistencia se gestiona exclusivamente a través de tickets, por lo que no hay chat en vivo para recibir ayuda en tiempo real. El servicio tiene un mínimo de 30 plazas, lo que lo hace un poco inadecuado para grupos pequeños de entre 5 y 15 amigos que busquen un mundo privado.

En el momento de realizar nuestras pruebas, varias ubicaciones clave de la UE, como Londres y Fráncfort, tenían las entradas agotadas, lo que puede ser un factor a tener en cuenta para las comunidades europeas.

Ventajas Contras ✅ Tiempo medio de respuesta a las solicitudes inferior a 10 minutos ✅ Posee y gestiona su propio hardware ✅ Compatibilidad con las colecciones de Steam Workshop ✅ Garantía de satisfacción de 72 horas ✅ Alta conectividad de red de 10 Gbps ❌ Se requiere un mínimo de 30 plazas ❌ No hay servicio de chat en vivo (solo tickets) ❌ Es posible que, en ocasiones, se agoten las existencias en las principales ciudades de la UE

★ El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles en cuanto a asistencia técnica HostHavoc Prueba HostHavoc

3. GPortal [Lo mejor en cuanto a calidad de socio oficial]

GPortal es el socio oficial de alojamiento de Conan Exiles, lo que la convierte en el único proveedor con esta designación directa de Funcom. Esta colaboración ofrece una ventaja única: GPortal Los servidores pueden aparecer como servidores «socios oficiales» en el navegador del juego.

Esto supone un gran atractivo para las comunidades de rol que se están trasladando desde los servidores oficiales y que desean ese estatus institucional sin las restrictivas normas de los nodos públicos de Funcom. Para aquellos que dudan en dar el paso, pueden probarlo con su 3 días de prueba por solo 5,99 € / ~7,00 $ (tomando como referencia el servidor de Dallas, EE. UU.; los precios pueden variar según la ubicación o la fecha) para comprobar la latencia, la forma más sencilla de probar un proveedor de alojamiento premium antes de trasladar toda una comunidad.

La profundidad técnica del GPortal El panel está diseñado específicamente para el Tierras del Exilio. En lugar de editar manualmente .esto En los archivos, los administradores pueden acceder a más de 100 parámetros de servidor configurables mediante controles deslizantes de la interfaz web. Se puede ajustar con precisión todo, desde las tasas de recolección y el consumo de resistencia hasta los temporizadores específicos para liberar a los esclavos y la adaptación de la dificultad de «Purge».

Todos los contenidos descargables y las actualizaciones importantes: el Isla de Siptahy elLa era de los héroes contenido: vienen preinstalados (ten en cuenta que debes tenerlos ya adquiridos para poder acceder a ellos). Además, ofrecen una guía sencilla para principiantes sobre cómo alojar Conan ExilesDLC para el servidor.

Nombre del plan Precio (Europa Central) Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas 30 días / 10 plazas 15,82 $ por 30 días Período de prepago de 30 días SSD NVMe | DDoS Bulwark™ + Corero | Todos los contenidos descargables preinstalados Todos los mapas oficiales | Gamecloud | Socio oficial | 10-70 plazas | Solo para PC 90 días / 10 plazas (superventas) 42,71 $ por cada 90 días (aprox. 14,24 $ por cada 30 días) Tarifa prepago de 90 días (ahorra aproximadamente un 10 %) SSD NVMe | DDoS Bulwark™ + Corero | Todos los DLC Todos los mapas oficiales | Gamecloud | El plan de suscripción con la mejor relación calidad-precio 30 días / 20 plazas 23,24 $ por cada 30 días Prepago de 30 días SSD NVMe | DDoS | Todos los DLC Todos los mapas oficiales | Gamecloud | Solo para PC Prueba de 3 días Desde 7,00 $ Prueba prepagada de 3 días SSD NVMe | DDoS | Todos los DLC Todos los mapas oficiales | Gamecloud | Prueba sin compromiso Configuración personalizada Variable 3 a 365 días de autonomía SSD NVMe | Configurable de 10 a 70 ranuras Todos los mapas oficiales | Gamecloud | Solo para PC

Todos los precios están expresados en dólares estadounidenses ($) a fecha del 24/04/2026. Facturación por periodos prepagados (30/90 días); no se trata de suscripciones por meses naturales. La oferta «Top Seller» de 90 días supone un ahorro de aproximadamente un 10 % respecto a la tarifa de 30 días. Todos los contenidos descargables (DLC) vienen preinstalados. Gamecloud permite reasignar espacios de almacenamiento entre más de 100 juegos.

Debes tener en cuenta que GPortalla estructura de facturación específica de . Utilizan facturación por periodos con prepago (30, 60 o 90 días) en lugar de las suscripciones estándar por meses naturales. Esto significa que debes renovarla manualmente o asegurarte de que tu «Cloud» tenga saldo suficiente para evitar que caduque.

Aunque Gamecloud es flexible, No todos los juegos son totalmente intercambiables debido a las diferentes arquitecturas de la memoria RAM. Además, el apoyo es exclusivamente mediante entrada, así que no esperes que un agente del chat en vivo te ayude a resolver problemas al instante. La prueba de tres días es ideal para hacerte una idea del rendimiento, pero necesitarás un plan completo para que la migración de la comunidad sea un éxito.

Ventajas Contras ✅ Condición de socio oficial de alojamiento de Funcom ✅ Más de 100 parámetros de configuración mediante controles deslizantes ✅ Gamecloud permite cambiar fácilmente de juego ✅ Todos los contenidos descargables y mapas preinstalados ✅ Protección contra ataques DDoS Bulwark™ en múltiples capas ❌ La facturación puede resultar confusa para los principiantes ❌ No hay chat en vivo (solo asistencia mediante tickets) ❌ El periodo de prueba es demasiado corto para realizar migraciones completas

★ El mejor alojamiento para servidores de Conan Exiles — Socio oficial de Funcom GPortal Prueba GPortal

4. BisectHosting [Lo mejor para principiantes]

BisectHosting podría decirse que es el más adecuado para principiantes Conan Exiles servidor privado disponible en el mercado en 2026. Su tecnología patentada Panel de la base estelar es increíblemente fácil de usar para quienes se inician en la gestión de servidores, al tiempo que ofrece funciones como RCON, FTP y la gestión de mods de Workshop para los usuarios más experimentados.

Si eres totalmente nuevo en esto, su base de conocimientos abarca conceptos básicos como «cómo organizar una Conan Exilesservidor» o «Cómo organizar unaMinería, artesaníaservidor», todo desde cero, para ayudarte a familiarizarte con los paneles de control.

Para quienes dan prioridad a la sencillez, el panel ofrece un cambio de mapa con un solo clic herramienta con conservación del mundo: cambio desde el Tierras del Exilioa laIsla de Siptah Durante nuestras pruebas, el proceso duró menos de tres minutos sin modificar ningún ajuste. Además, conseguimos instalar Pippi mediante el instalador Workshop de un solo clic, sin necesidad de realizar ningún ajuste manual.

El hardware es el mismo en toda su extensa red de 21 ubicaciones de servidores en todo el mundo, que es una de las redes más extensas de esta lista. Todos los nodos están equipados con Unidades de estado sólido Non-Volatile Memory Express para garantizar una rápida salvación del mundo. Para las comunidades que se cansan de luchar por la supervivencia, el Flexibilidad para múltiples juegos de BisectOne Este complemento te permite cambiar tu selección de tragaperras por más de 90 títulos diferentes al instante.

Su sistema de asistencia también está pensado para los nuevos usuarios, ya que ofrece un chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un agente verificado Tiempo medio de respuesta de 15 minutos. Incluso pueden guiarte paso a paso para que sepas cómo alojar Conan Exiles eventos del servidor, como combates personalizados en la arena. Todos los mapas oficiales y el La era de los héroes Las actualizaciones están totalmente compatibles y confirmadas.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas Plan personalizado de Conan Exiles De 23,99 $ al mes a 47,99 $ al mes (3,00 $ por GB) Mensual (C: -10 % | SA: -15 % | Anual: -20 %) De 8 a 16 GB NVMe | DDoS | Copias de seguridad cada 3 días | 21 ubicaciones Variable 8 GB (requisito mínimo recomendado para mods / de 1 a 10 jugadores) 23,99 $ al mes (3,00 $ × 8) Mensual (C: -10 % | SA: -15 % | Anual: -20 %) 8 GB NVMe | DDoS | Copias de seguridad de 3 días | 21 ubicaciones Todos los mapas oficiales | Pippi + mods ligeros | Solo para PC 10 GB (modificado / de 11 a 20 jugadores) 29,99 $ al mes (3,00 $ × 10) Mensual (C: -10 % | SA: -15 % | Anual: -20 %) 10 GB NVMe | DDoS | Copias de seguridad de 3 días | 21 ubicaciones Todos los mapas oficiales | Mods pesados | Purge Stable | Solo para PC 14 GB (mods pesados / de 21 a 32 jugadores) 41,99 $ al mes (3,00 $ × 14) Mensual (C: -10 % | SA: -15 % | Anual: -20 %) 14 GB NVMe | DDoS | Copias de seguridad de 3 días | 21 ubicaciones Todos los mapas oficiales | Máximo de mods | Gran comunidad | Solo para PC

Todos los precios están en USD ($) a fecha del 24/04/2026. Todos los planes incluyen: NVMe, protección contra DDoS, copias de seguridad cada 3 días, subdominio gratuito, 21 ubicaciones y chat en vivo 24/7.

Los usuarios deben tener en cuenta los requisitos reales de recursos a la hora de calcular el presupuesto para su mundo. El mínimo práctico para un mundo modificado Conan Exiles La configuración de un servidor privado es 8 GB de RAM (24,00 $ al mes), lo que significa que el precio inicial básico a menudo no cubre por completo un entorno muy personalizado. Además, su Retención de copias de seguridad automáticas de 3 días el plazo es considerablemente más corto que el que encontrarás en HostHavoc or LOW.MS, lo que requiere comprobaciones manuales más frecuentes.

También recomendamos el Complemento BisectBoost para CPU para cualquier servidor que tenga como objetivo acoger a más de 40 jugadores, aunque esto supone un coste adicional no incluido en los planes básicos. Si valoras una interfaz de usuario limpia y una cobertura global, BisectHosting sigue siendo una de las mejores opciones para los nuevos administradores.

Ventajas Contras ✅ El panel de Starbase más intuitivo para principiantes ✅ 21 sedes en todo el mundo (el mejor alcance del sector) ✅ Complemento BisectOne para cambiar entre varios juegos ✅ Cambio de mapa con un solo clic sin perder la información ✅ Asistencia por chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con respuesta en 15 minutos ❌ 8 GB de RAM (24 $ al mes) es el mínimo necesario para los mods ❌ Plazo de retención de copias de seguridad de solo 3 días ❌ BisectBoost CPU es un servicio adicional de pago

★ El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles para principiantes BisectHosting Prueba BisectHosting

5. Shockbyte [El mejor alojamiento de servidores para Conan Exiles a un precio asequible]

Shockbyte cuenta con una de las opciones económicas más fiables Conan Exiles configuraciones de servidores dedicados en 2026, con más de 7.000 reseñas de cinco estrellas consolidando su posición como uno de los favoritos de la comunidad. Ofrecen una experiencia única Reembolso por autoservicio en un plazo de 72 horas un botón situado directamente en el panel de control, que permite a los usuarios cancelar al instante sin tener que esperar a que se resuelva un ticket de asistencia.

Al igual que ofrecen algunos de los el más baratoMinería, artesaníaservidor de alojamiento en el mercado, sus Conan Exiles Estos planes están pensados para aquellos que buscan un buen rendimiento sin tener que pagar un precio desorbitado. Incluso han simplificado la eterna y habitual pregunta de cómo alojar Conan Exiles instancias de servidor mediante plantillas preconfiguradas.

Este nivel de transparencia supone un auténtico factor diferenciador para los jugadores con un presupuesto ajustado y los grupos de amigos pequeños. Durante nuestras pruebas, el Plan «Cría de dragón» (7 GB / 24 jugadores) se mantuvo estable durante las sesiones informales del clan, aunque mostró signos de sobrecarga durante una intensa oleada de purgas con más de 20 jugadores activos y una pila de 10 módulos, lo que sugiere una actualización del Dragón Blanco Nivel para comunidades de modding serias.

La infraestructura se basa en Procesadores AMD EPYC con altas velocidades de reloj de un solo núcleo, lo cual es esencial para mantener el rendimiento del servidor durante el Conan Exiles purga. Todos los planes incluyen almacenamiento NVMe ilimitadoy resistenteProtección contra ataques DDoS de 480 Gbps.

El panel Shockbyte 2024 renovado simplifica el cambio de mapas, la instalación de mods y el ajuste de la purga, de modo que los administradores puedan gestionar el Tierras del Exilio sin tocar ni un solo archivo de configuración. Con planes con nombres como Un demonio and Cría de dragón, Shockbyte es compatible con todos los mapas oficiales, el La era de los héroes actualización y mods imprescindibles como Pippi.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas Un demonio Mensual: 10,99 $ | Trimestral: 9,89 $ | Anual: 8,24 $ Mensual / Trimestral (-10 %) / Anual (-25 %) 5 GB de RAM | 8 jugadores | NVMe ilimitado | 480 Gbps de protección contra DDoS Todos los mapas oficiales | Pippi | Taller | Age of Heroes | Solo para PC Cría de dragón (la más popular) Mensual: 19,98 $ | Trimestral: 17,98 $ | Anual: 14,99 $ Mensual / Trimestral (-10 %) / Anual (-25 %) 7 GB de RAM | 24 jugadores | NVMe ilimitado | Protección contra DDoS de 480 Gbps Todos los mapas oficiales | Pippi | Taller | Age of Heroes | Solo para PC Dragón Blanco Mensual: 30,80 $ | Trimestral: 27,73 $ | Anual: 23,10 $ Mensual / Trimestral (-10 %) / Anual (-25 %) Más de 9 GB de RAM | Más de 40 jugadores | Personalizable | NVMe | DDoS Todos los mapas oficiales | Mods de gran envergadura | Gran comunidad | Solo para PC

Todos los precios están expresados en USD ($) a fecha del 24/04/2026. Descuentos: Trimestral: -10 %, Anual: -25 %. Todos los planes incluyen: configuración inmediata, soporte completo para modificaciones, tiempo de actividad del 99,9 %, actualizaciones y copias de seguridad automáticas, asistencia 24/7, reembolso por autoservicio en 72 horas y protección contra DDoS.

Los posibles administradores deben tener en cuenta las limitaciones de hardware de los modelos de gama baja. El Demonio murciélago (5 GB / 8 jugadores) El plan no alcanza los 8 GB que Funcom recomienda como mínimo para los servidores con mods, lo que hace que el Cría de dragón el punto de partida ideal para cualquiera que utilice Pippi y modificaciones ligeras.

Aunque ofrece 7 GB, el plan de gama media se queda ligeramente por debajo de los 8 GB recomendados por la comunidad para conjuntos de mods de tamaño medio, por lo que las configuraciones con mucho juego de rol probablemente requerirán el Dragón Blancotercero.

Ventajas Contras ✅ Más de 7.000 opiniones verificadas de cinco estrellas ✅ Botón del panel de control de reembolsos de autoservicio en 72 horas ✅ Almacenamiento NVMe ilimitado en todos los planes ✅ Hardware AMD EPYC de alto rendimiento ✅ Panel rediseñado para facilitar la gestión de mapas y mods ❌ Bat Demon (5 GB) no alcanza los requisitos mínimos del mod ❌ El servicio de atención al cliente puede tardar en responder durante las rebajas navideñas ❌ Las configuraciones modificadas suelen requerir componentes de gama alta

★ El mejor alojamiento de servidores para Conan Exiles a un precio asequible Shockbyte Prueba Shockbyte

6. Apex Hosting [El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles para comunidades grandes]

Apex Hosting‘spolítica de plazas ilimitadas para jugadores es su principal ventaja para las comunidades grandes. Picono impone ningún límite adicional de ranuras más allá del límite del motor de Funcom de 70 jugadores, lo que las convierte en la mejor opción para las grandes comunidades de PvP (tienen increíbleTranquilidadservidor de alojamiento (incluidos los servicios) y servidores de rol muy activos que buscan crecer.

Se admiten todos los mapas oficiales, Pippi viene preinstalado para facilitar su implementación, y el panel personalizado accesible desde dispositivos móviles permite a los administradores gestionar los ajustes de purga críticos sobre la marcha a través de iOS o Android.

Durante nuestras pruebas, un mundo PvP de 50 jugadores con una pila de 12 módulos y una oleada de «Purge» activa se mantuvo estable en el 16 GB está bien, mientras que elSerie EX El hardware (que utiliza vCores Ryzen 9 dedicados) demostró ser la opción más adecuada para entornos RAID de alta intensidad.

La base técnica de Picoes bastante impresionante, ya que cuenta con Procesadores Ryzen 9 7950X combinado con almacenamiento NVMe. Sus modelos de gama alta Serie EX ofrece 4 núcleos vCore dedicados del Ryzen 9 5900X con una frecuencia de 4,8 GHz, la velocidad de reloj dedicada más alta entre los servidores basados en memoria RAM compartida de esta lista.

El panel de control es totalmente propio y ofrece instalación de mods de Workshop con un solo clic, acceso a RCON y actualizaciones automáticas. Con más de 5 ubicaciones de servidores y un cambio de juego herramienta compatible con más de 100 títulos, Picoofrece un entorno de alojamiento flexible y potente para los administradores que prevén un gran número de jugadores.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas 4 GB de RAM — Requisito mínimo para Conan Exiles 14,99 $ al mes (11,24 $ el primer mes) Mensual | Q(-10 %) 4 GB | NVMe | Ranuras ilimitadas | DDoS | Solo para PC Todos los mapas oficiales | Pippi | Taller | Básicos/algunos modpacks 8 GB de RAM — Avanzado/Todos los modpacks 27,99 $ al mes (20,99 $ el primer mes) Mensual | Q (-10 %) 8 GB | NVMe | Ranuras ilimitadas | DDoS | Solo para PC Todos los mapas oficiales | Pippi | Mods completos de Workshop 16 GB de RAM — Recomendado (Apex) 71,99 $ al mes (53,99 $ el primer mes) Mensual | Q (-10 %) 16 GB | NVMe | Ranuras ilimitadas | DDoS | Solo para PC Todos los mapas oficiales | Mods de gran envergadura | Amplia comunidad Personalizado Desde 1,49 $ al mes Mensual | Q (-10 %) Configurable | NVMe | Ranuras ilimitadas | DDoS Todos los mapas oficiales | Configurable | Solo para PC

Todos los precios están expresados en dólares estadounidenses ($) a fecha del 24/04/2026. La promoción del primer mes se aplica únicamente al periodo de facturación inicial; a partir del segundo mes se aplicará la tarifa habitual. El total trimestral que se muestra en la página de precios corresponde al total de tres meses. Todos los planes incluyen: espacios ilimitados, NVMe, protección avanzada contra DDoS, chat en vivo 24/7, copias de seguridad automáticas y actualizaciones.

La planificación presupuestaria requiere prestar especial atención a Pico«su modelo de facturación específico». Picoutiliza undescuento promocional del primer mes, lo que significa que la cuota mensual a partir del segundo mes es considerablemente más elevada. Por ejemplo, la 16 GB está bien El precio inicial es de 53,99 $ el primer mes, pero se restablece a suscripción de 71,99 $ al mes, lo que lo convierte en la opción de servidor de gran tamaño más cara de esta lista.

Picodenomina a su plan de 4 GB (14,99 $ al mes, pago recurrente) como el «Mínimo para Conan Exiles,» pero esto es En la práctica, es una cantidad insuficiente para cualquier configuración con mods, ya que 8 GB siguen siendo el mínimo imprescindible para Pippi y unos mods ligeros. Antes de comprometerse, las comunidades que prestan atención al presupuesto deberían comparar estas tarifas recurrentes con los planes por plaza de GTXGaming or HostHavoc.

Ventajas Contras ✅ Plazas ilimitadas para jugadores en todos los planes ✅ vCores dedicados del Ryzen 9 de la serie EX ✅ Panel accesible desde dispositivos móviles (iOS/Android) ✅ Asistencia para One-click Workshop y Pippi ❌ Precio de suscripción más alto a partir del primer mes ❌ Precios elevados de la memoria RAM de gran capacidad ❌ El plan de 4 GB no es suficiente para los mods

★ El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles para comunidades grandes Apex Hosting Prueba Apex Hosting

7. Nodecraft [El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles para comunidades multijuego]

NodecraftEl sistema «Save & Swap» de una de las implementaciones más potentes y revolucionarias de esta lista. Paraclanes que van alternando entre distintos juegos de supervivencia (además, ofrecen uno de los el mejorMinería, artesaníaservidor de alojamiento experiencias, de ahí el término «arte»), este sistema permite a los administradores archivar un Conan Exiles un mundo repleto de esclavos, construcciones gigantescas y el game.db, a la nube, cambiar a cualquiera de los más de 60 juegos disponibles y volveré más tarde con el mundo exactamenteintacto.

Esto elimina de hecho la necesidad de contratar varios planes de alojamiento para comunidades con múltiples juegos. Durante nuestra evaluación, el sistema de guardado automático y reversión de NodePanel nos permitió restaurar un archivo game.db dañado en menos de 30 segundos, un proceso que normalmente requiere una laboriosa tarea manual a través de FTP en otros servidores.

El entorno técnico en Nodecraft cuenta con procesadores AMD Ryzen 9 7950X, memoria RAM DDR5 ECC y unidades SSD de nivel empresarial en 27 ubicaciones de todo el mundo. NodePanel 2 ofrece un completo conjunto de herramientas, que incluye la edición completa de archivos de configuración para Game.ini and ServerSettings.ini, subidas a nivel mundial y reinicios programados.

Los administradores también pueden gestionar su mundo a través de una aplicación específica para iOS y Android. Aunque ofrecen una generosa prueba gratuita de 24 horas sin necesidad de tarjeta de crédito, es importante tener en cuenta que el precio inicial de un Conan Exiles El alojamiento en un servidor dedicado es más caro que la tarifa básica porque el juego necesita más memoria RAM para funcionar correctamente.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas Pro – Plan de inicio para Conan Exiles De 39,98 $ al mes a 69,98 $ al mes Mensual (3 meses: ~-10 % | Anual: ~-20 %) RAM optimizada para Conan | SSD | DDoS | Copia de seguridad en la nube | De 8 GB a 14 GB Todos los mapas oficiales | Mods vía FTP | Espacios ilimitados | Solo para PC Pro – Personalizado (Configura tu propio servidor) Desde 9,98 $ al mes hasta 119,98 $ al mes Mensual (3 meses: ~-10 % | Anual: ~-20 %) Más RAM | SSD | DDoS | Copia de seguridad en la nube | De 2 GB a 24 GB Todos los mapas oficiales | Mods de gran envergadura | Gran comunidad | Solo para PC Nodecraft Lite – Personalizado Desde 9,98 $ al mes hasta 119,98 $ al mes Mensual (3 meses: ~-10 % | Anual: ~-20 %) Bajo demanda / modo de hibernación NO APTO: los esbirros, la purga y la descomposición de la base requieren un funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día, los 7 días de la semana Prueba gratuita de 24 horas Gratis (sin tarjeta de crédito) Versión de prueba → Suscripción Pro Hardware de prueba profesional Prueba la carga y la purga de mods de Conan Exiles sin ningún riesgo

Todos los precios están expresados en dólares estadounidenses ($) a fecha del 24/04/2026. Son más elevados que el precio base de Nodecraft porque Conan requiere más memoria RAM. Nodecraft Lite NO es adecuado para Conan Exiles.

Una advertencia importante para las comunidades de todo el mundo es que NodecraftEl apoyo deTodos los días, de 11:30 a 20:00 (hora central). NO se trata de un servicio disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que supone una importante limitación para las comunidades de la UE, la región APAC o de la zona horaria nocturna de EE. UU., que podrían sufrir un fallo crítico durante un evento de «Purge» en horas punta.

Además,Los mods deben instalarse a través de FTP o el gestor de archivos, ya que actualmente no existe un instalador de Workshop de un solo clic como los que se encuentran en GTXGaming. Por último, elNodecraft Lite (Despertar y jugar)el nivel estotalmente inadecuado para Conan Exiles servidores privados Dado que los temporizadores de esclavitud, la degradación de la base y los medidores de purga requieren un funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día, los administradores deben evitar expresamente el plan Lite para este juego en concreto.

Ventajas Contras ✅ El mejor sistema de cambio «Save & Swap» de su clase ✅ Prueba gratuita de 24 horas (sin necesidad de tarjeta de crédito) ✅ Sistema de reversión de game.db en 30 segundos ✅ Ryzen 9 7950X y DDR5 ECC por hardware ✅ Una aplicación móvil muy bien diseñada para gestionar las tareas administrativas desde cualquier lugar ❌ El servicio de atención al cliente NO está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana (de 11:30 a 20:00, hora central) ❌ No hay un instalador de Steam Workshop con un solo clic ❌ El plan Lite no es adecuado para Conan Exiles

★ El mejor alojamiento de servidores multijuego para Conan Exiles Nodecraft Prueba Nodecraft

8. SparkedHost [El mejor alojamiento web por niveles para principiantes]

SparkedHostSu sistema de tres niveles ofrece a los jugadores ventajas e inconvenientes claros, lo que lo convierte en el proveedor de alojamiento para principiantes más transparente Conan Exiles servidores privados. Ofrecen un Animal de cría(3 núcleos, 8 GB de RAM) para grupos pequeños, que solo utilicen el juego sin mods o con modificaciones mínimas, un Nivel Yeti (3,25 núcleos, 12 GB de RAM) para servidores con mods, y un Nivel de Avalanche (NVMe, 3,5 núcleos, 16 GB de RAM) diseñado para comunidades grandes con un uso intensivo de la función de purga.

Por solo 12 $ al mes, su opción más económica (Imp) es uno de los puntos de partida más económicos de esta lista, ofreciendo un entorno de pruebas asequible para que los amigos exploren el Tierras del Exilio sin un gran compromiso económico.

Los tres niveles te ofrece acceso al sofisticado Apollo Panel, compatible con mods de Steam Workshop, RCON y acceso FTP, al menos 100 GB de almacenamiento NVMe, plazas de jugador ilimitadas (con un número recomendado de jugadores) y su Game Vault para cambiar fácilmente de servidor entre juegos.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas Enterprise – Imp (abreviatura de «mods») 12,00 $ al mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-12 %) / Anual (-20 %) 3 núcleos | 8 GB | 100 GB NVMe | Game Vault Requisitos mínimos recomendados para mods | 8 jugadores recomendados | Solo para PC Enterprise – Yeti 18,00 $ al mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-12 %) / Anual (-20 %) 3,25 núcleos | 12 GB | 100 GB NVMe | Game Vault 20 juegos recomendados | Solo para PC Empresa – Avalanche 24,00 $ al mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-12 %) / Anual (-20 %) 3,5 núcleos | 16 GB | 100 GB NVMe | Game Vault 24 juegos recomendados | Solo para PC

Todos los precios están expresados en dólares estadounidenses ($) a fecha del 24/04/2026. Todos los planes incluyen: Panel Apollo, almacenamiento NVMe, protección contra DDoS, ranuras ilimitadas, FTP/SFTP, copias de seguridad automáticas y acceso a Game Vault.

Las especificaciones de hardware varían (aunque no de forma significativa) entre los distintos niveles para adaptarse a las diferentes necesidades de la comunidad. El Animal de cría (a partir de 12 $ al mes, sin complementos de almacenamiento ni copias de seguridad) es el mínimo recomendado para cualquier Conan Exiles Alojamiento en servidor dedicado con Pippi y Light Mods, ya que utiliza almacenamiento NVMe y núcleos dedicados para evitar el retraso en el guardado que suele darse en los SSD estándar de gama baja.

The Avalancha tercero Está pensado para entornos competitivos, con 3,5 núcleos dedicados y 16 GB de RAM. SparkedHost es compatible con todos los mapas oficiales y el La era de los héroes Actualización importante en todos los planes de 2026. La facturación sigue siendo flexible, con descuentos disponibles para pagos trimestrales (-5 %), semestrales (-12 %) y anuales (-20 %).

Ten en cuenta queSparkedHost es un proveedor más pequeño y más reciente en comparación con veteranos del sector como Shockbyte, lo que significa que es más difícil verificar los parámetros de fiabilidad a largo plazo.

Ventajas Contras ✅ Opción económica a partir de 12 $ al mes ✅ Panel Apollo compatible con Steam Workshop ✅ «Game Vault» para múltiples juegos, que permite cambiar de servidor sin interrupciones ✅ Número exacto de núcleos de CPU, RAM y almacenamiento indicado desde el principio para cada nivel: así sabrás exactamente por qué estás pagando ✅ Descuentos trimestrales (-5 %), semestrales (-12 %) y anuales (-20 %) disponibles en todos los niveles. ❌ Proveedor más pequeño con un menor número de reseñas ❌ Solo 10 ubicaciones de servidores ❌ La categoría superior de Avalanche solo admite 24 jugadores, lo que limita el margen de crecimiento de las comunidades

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9. Servidores de supervivencia [El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles para expertos]

Servidores de supervivencia Se ha ganado un lugar en esta lista gracias a su gran especialización, ya que ofrece un panel de control propio y personalizado, diseñado específicamente para la gestión de juegos de supervivencia, en lugar de un simple alojamiento de servidores genérico. Este servidor gestiona Conan Exiles como título prioritario, en el que se indica expresamente la compatibilidad con el La era de los héroes actualización que incluye mods imprescindibles como Pippi como características integradas clave.

Además, proporcionan documentación esencial sobre la configuración correcta de los puertos UDP (7777, 7778, 27015), lo cual es fundamental para garantizar que tu mundo sea realmente visible en el explorador oficial de servidores. En nuestras pruebas de rendimiento, Servidores de supervivencia«Nivel de hardware premium (que ofrece un rendimiento un 30 % más rápido en pruebas de rendimiento de un solo subproceso) gestionó una purga de nivel 6 en el momento de máxima carga de jugadores sin que se observara ningún efecto «rubber-banding», lo que demuestra que su ajuste especializado del hardware marca una diferencia apreciable en el Tierras del Exilio.

La infraestructura ofrece dos niveles de rendimiento distintos: Estándar (que utiliza CPU Intel/AMD de gama alta y almacenamiento NVMe) y Premium (que cuenta con CPU con un rendimiento por hilo un 30 % más rápido). Ambos niveles incluyen configuración instantánea, la posibilidad de cambiar la ubicación del servidor en cualquier momento, acceso completo por FTP/SFTP y sistemas de notificación automáticos para los reinicios.

Los administradores disponen de un control exhaustivo gracias a los parámetros de inicio personalizados y a la compatibilidad total con Oxide y los complementos. Servidores de supervivencia es compatible con todos los mapas oficiales – el Tierras del Exilioy elIsla de Siptah– y ofrece planes basados en franjas horarias para entre 10 y 70 jugadores, o configuraciones totalmente personalizadas. En el momento de redactar esta reseña, mantenían una sólida Valoración de 4,8/5 en Trustpilot según 845 opiniones.

Nombre del plan Precio (Singapur) Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas Estándar – 10 ranuras 12,15 $ al mes (con cupón) | 16,20 $ al mes (precio original) Mensual / Trimestral (-10 %) / Semestral (-25 %) / Anual (-35 %) SSD | CPU de alto rendimiento | Memoria RAM DDR4 Las Tierras del Exilio | Isla de Siptah | Configuración instantánea Estándar – 70 ranuras 48,75 $ al mes (con cupón) | 65,00 $ al mes (precio original) Mensual / Trimestral (-10 %) / Semestral (-25 %) / Anual (-35 %) SSD | CPU de alto rendimiento | Memoria RAM DDR4 Las Tierras del Exilio | Isla de Siptah | Configuración instantánea Estándar – Personalizado Variable Mensual / Trimestral (-10 %) / Semestral (-25 %) / Anual (-35 %) SSD | CPU de alto rendimiento | Memoria RAM DDR4 | De 10 a 70 ranuras Las Tierras del Exilio | Isla de Siptah | Configuración instantánea Premium – 10 ranuras (un 30 % más rápido) 18,14 $ al mes (con cupón) | 22,19 $ al mes (precio original) Mensual / Trimestral (-10 %) / Semestral (-25 %) / Anual (-35 %) SSD NVMe | CPU overclockeada | Memoria RAM DDR5 Las Tierras del Exilio | Isla de Siptah | Configuración instantánea Premium – 70 ranuras (un 30 % más rápido) 57,74 $ al mes (con cupón) | 70,99 $ al mes (precio original) Mensual / Trimestral (-10 %) / Semestral (-25 %) / Anual (-35 %) SSD NVMe | CPU overclockeada | Memoria RAM DDR5 Las Tierras del Exilio | Isla de Siptah | Configuración instantánea Premium – Personalizado Variable Mensual / Trimestral (-10 %) / Semestral (-25 %) / Anual (-35 %) SSD NVMe | CPU overclockeada | Memoria RAM DDR5 | De 10 a 70 ranuras Las Tierras del Exilio | Isla de Siptah | Configuración instantánea Prueba de 3 días (estándar) Variable Compra única SSD | CPU de alto rendimiento | Memoria RAM DDR4 | De 10 a 70 ranuras Las Tierras del Exilio | Isla de Siptah | Configuración instantánea Prueba de 3 días (Premium) Variable Compra única SSD NVMe | CPU overclockeada | Memoria RAM DDR5 | De 10 a 70 ranuras Las Tierras del Exilio | Isla de Siptah | Configuración instantánea

Todos los precios están expresados en dólares estadounidenses ($) a fecha del 24/04/2026. El cupón SETSAIL está activo en el momento de redactar este artículo. Precios originales (referencia del servidor de Singapur): Standard 10 ranuras 16,20 $/mes, 70 ranuras 65,00 $/mes; Premium 10 ranuras 22,19 $/mes, 70 ranuras 70,99 $/mes. Premium = hardware un 30 % más rápido (mejor rendimiento en eventos de purga).

El código de descuento: Zarparestá disponible en el momento de redactar este artículo, lo que reduce el precio del plan Standard de 10 ranuras de 16,20 $ al mes a 12,15 $ al mes. Dicho esto, siempre debes comprobar si las promociones están activas, ya que los precios originales son más elevados y pueden pillarte por sorpresa a la hora de renovar.

Ahora bien, aunque sus 845 opiniones en Trustpilot son abrumadoramente positivas, se trata de un volumen considerablemente inferior al de las más de 7.000 opiniones que se encuentran en Shockbyte, lo cual puede ser un factor a tener en cuenta para quienes dan prioridad a los datos de fiabilidad del mercado a largo plazo.

Ventajas Contras ✅ Panel especializado diseñado para juegos de supervivencia ✅ Hardware de alta gama con una CPU un 30 % más rápida ✅ ExplícitoLa era de los héroes & Asistencia técnica de Pippi ✅ Acceso completo al plugin Full Oxide y a los parámetros personalizados ❌ El precio promocional solo se aplica al primer periodo de facturación; el precio de renovación es considerablemente más alto ❌ Menos reseñas en total que los gigantes del sector

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10. LOW.MS [El mejor alojamiento de servidores para Conan Exiles con RAM garantizada]

LOW.MS destaca en el Conan Exiles mercado del alojamiento web mediante un único y firme compromiso: un Mínimo garantizado de 10 GB de RAM en todos los planes. Mientras que la mayoría de los proveedores de alojamiento genéricos utilizan una asignación de nodos compartidos en la que su servidor compite por los recursos durante las horas punta, LOW.MS garantiza la asignación de recursos específicos para cada cliente.

Para aquellos que deseen monetizar su comunidad o crear una red de servidores (a menudo considerada como una de las los mejores trabajos extra online (para los jugadores más expertos en tecnología), la asignación específica de recursos en LOW.MS prácticamente garantiza que tu «negocio» esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En elTierras del Exilio, donde los eventos de «Purge» provocan picos masivos en el consumo de recursos de la IA, saber que la asignación de memoria no se verá limitada supone una garantía importante para la estabilidad de la comunidad. Durante nuestra evaluación, su «Backup Manager» integrado demostró su eficacia; nuestro equipo de pruebas restauró con éxito una partida guardada dañada a partir de un punto de control reciente en menos de 2 minutos y sin pérdida de datos, una característica fundamental para cualquiera que haya tenido problemas con game.db recuperación en el pasado.

La base de hardware en LOW.MS consta de procesadores Intel o AMD de alto rendimiento combinados con Unidades de estado sólido Non-Volatile Memory Express y protección contra ataques DDoS de nivel empresarial de 100 Gbps. El servicio incluye configuración instantánea, todos los mapas oficiales, el La era de los héroes gran actualización y compatibilidad total con los mods de Steam Workshop.

Aunque su panel de control actual es funcional y ofrece acceso completo a FTP y RCON, se está desarrollando una interfaz más moderna y pulida para sustituir al antiguo panel, que ya se ha quedado obsoleto. Entre las funciones disponibles se incluyen chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, asistencia por correo electrónico y un Garantía de disponibilidad del 99,9 %, lo que los convierte en una opción sólida para los administradores que han sufrido limitaciones de RAM en otros servidores compartidos.

Nombre del plan Precio (servidor de Londres, Reino Unido) Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas 10 tragaperras 14 $ al mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-10 %) / Anual (-15 %) De 10 GB de RAM (por defecto) a 30 GB | Hardware AMD/Intel de gama alta, ampliable a Ryzen 7950X o 9950X Exiled Lands + Siptah | Instalación con un solo clic en Steam Workshop | Borrado configurable | Asistencia 24/7 15 tragaperras 18,18 $ al mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-10 %) / Anual (-15 %) De 10 GB de RAM (por defecto) a 30 GB | Hardware AMD/Intel de gama alta, ampliable a Ryzen 7950X o 9950X Exiled Lands + Siptah | Instalación con un solo clic en Steam Workshop | Borrado configurable | Asistencia 24/7 20 tragaperras 21,81 $ al mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-10 %) / Anual (-15 %) De 10 GB de RAM (por defecto) a 30 GB | Hardware AMD/Intel de gama alta, ampliable a Ryzen 7950X o 9950X Exiled Lands + Siptah | Instalación con un solo clic en Steam Workshop | Borrado configurable | Asistencia 24/7 25 tragaperras 25,02 $ al mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-10 %) / Anual (-15 %) De 10 GB de RAM (por defecto) a 30 GB | Hardware AMD/Intel de gama alta, ampliable a Ryzen 7950X o 9950X Exiled Lands + Siptah | Instalación con un solo clic en Steam Workshop | Borrado configurable | Asistencia 24/7 30 tragaperras 27,87 $ al mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-10 %) / Anual (-15 %) De 10 GB de RAM (por defecto) a 30 GB | Hardware AMD/Intel de gama alta, ampliable a Ryzen 7950X o 9950X Exiled Lands + Siptah | Instalación con un solo clic en Steam Workshop | Borrado configurable | Asistencia 24/7 40 tragaperras 34,79 $ al mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-10 %) / Anual (-15 %) De 10 GB de RAM (por defecto) a 30 GB | Hardware AMD/Intel de gama alta, ampliable a Ryzen 7950X o 9950X Exiled Lands + Siptah | Instalación con un solo clic en Steam Workshop | Borrado configurable | Asistencia 24/7 50 tragaperras 40,95 $ al mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-10 %) / Anual (-15 %) De 10 GB de RAM (por defecto) a 30 GB | Hardware AMD/Intel de gama alta, ampliable a Ryzen 7950X o 9950X Exiled Lands + Siptah | Instalación con un solo clic en Steam Workshop | Borrado configurable | Asistencia 24/7 60 tragaperras 46,48 $ al mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-10 %) / Anual (-15 %) De 10 GB de RAM (por defecto) a 30 GB | Hardware AMD/Intel de gama alta, ampliable a Ryzen 7950X o 9950X Exiled Lands + Siptah | Instalación con un solo clic en Steam Workshop | Borrado configurable | Asistencia 24/7 70 tragaperras 51,47 $ al mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-10 %) / Anual (-15 %) De 10 GB de RAM (por defecto) a 30 GB | Hardware AMD/Intel de gama alta, ampliable a Ryzen 7950X o 9950X Exiled Lands + Siptah | Instalación con un solo clic en Steam Workshop | Borrado configurable | Asistencia 24/7 80 tragaperras 56 dólares al mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Ajustado estacionalmente (-10 %) / Anual (-15 %) De 10 GB de RAM (por defecto) a 30 GB | Hardware AMD/Intel de gama alta, ampliable a Ryzen 7950X o 9950X Exiled Lands + Siptah | Instalación con un solo clic en Steam Workshop | Borrado configurable | Asistencia 24/7

Todos los precios están expresados en dólares estadounidenses ($) a fecha del 24/04/2026. Mínimo garantizado de 10 GB de RAM. Garantía de devolución del dinero de 5 días. Protección contra DDoS de 100 Gbps.

Una vez más,LOW.MS es un proveedor relativamente nuevo en comparación con gigantes como Shockbyte, y su menor volumen de reseñas hace que sea más difícil evaluar su fiabilidad a largo plazo a gran escala. Además, aunque el nuevo panel de control se encuentra en fase de desarrollo, la interfaz actual carece del acabado visual que ofrecen proveedores como BisectHosting.

SuProtección contra ataques DDoS de 100 Gbps también tiene una capacidad inferior a los 480 Gbps que ofrece Shockbyte; aunque resulta adecuado para la mayoría de los grupos privados y las comunidades medianas, esto puede suponer un inconveniente para los centros de PvP públicos con mucho tráfico que suelen ser blanco de ataques a gran escala. Los precios parten de 14 $ al mes por el plan de 10 GB garantizados, respaldado por un Garantía de devolución del dinero de 5 días.

Ventajas Contras ✅ Mínimo garantizado de 10 GB de RAM ✅ Potente gestor de copias de seguridad para la recuperación de game.db ✅ Asignación de recursos no compartidos (sin limitación de ancho de banda) ✅ Hardware Intel/AMD y NVMe de alto rendimiento ✅ Garantía de devolución del dinero de 5 días para nuevos usuarios ❌ El panel de control adolece actualmente de un acabado visual deficiente ❌ Menor capacidad de protección contra ataques DDoS (100 Gbps) ❌ Menor volumen de reseñas que sus principales competidores

★ El mejor alojamiento de servidores para Conan Exiles con RAM garantizada LOW.MS Prueba LOW.MS

Tabla comparativa de proveedores

Los datos que figuran en esta tabla reflejan la situación actual del sector del alojamiento web en el momento de redactar este artículo (24 de abril de 2026). Dado que Conan Exiles es especialmente sensible a los cuellos de botella del hardware, por lo que es fundamental comprender los matices que se esconden tras estas cifras:

Característica GTXGaming HostHavoc GPortal BisectHosting Shockbyte Apex Hosting Nodecraft SparkedHost Servidores de supervivencia LOW.MS Precio de salida 10,99 £ al mes 15,00 $ al mes 15,82 $/30 días 23,99 $ al mes 10,99 $ al mes 14,99 $ al mes 39,98 $ al mes (Pro) 12,00 $ al mes 16,20 $ al mes 14,00 $ al mes Modelo de precios Por ranura/RAM Por tragaperras Por franja horaria/período Por GB (3,00 $) Según el plan especificado Por GB de RAM Por GB de RAM Por nivel RAM Por tragaperras Por tragaperras Socio oficial ✗ ✗ ✓ Funcom ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Almacenamiento NVMe ✓ 100 GB ✓ ✓ ✓ ✓ Ilimitado ✓ ✓ SSD ✓ Interior/Exterior ✓ Ultrarrápido ✓ Protección contra ataques DDoS ✓ ✓ Multinivel ✓ Bulwark™ + Corero ✓ ✓ 480 Gbps ✓ Avanzado ✓ ✓ ✓ ✓ 100 Gbps Copias de seguridad automáticas ✓ ✓ ✓ ✓ 3 días ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Nube Asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana ✓ ✓ <10 min ✓ ✓ Chat en vivo ✓ ✓ Chat en vivo ✗ 11:30-8 CST ✓ ✓ ✓ Cambio de juego ✓ Más de 100 ✓ a través del área de facturación ✓ Gamecloud ✓ BisectOne ✓ Más de 60 ✓ Más de 100 ✓ Guardar y cambiar ✓ Limitado ✓ Ubicaciones de los servidores 20 12 13 21 9 5 27 10 8 11 Política de devoluciones Garantía de devolución de 24 horas Garantía de devolución del dinero de 72 horas Plazo de devolución de 72 horas (limitado) Garantía de devolución del dinero de 72 horas Autoservicio las 24 horas Ventana de media móvil de 7 días Plazo de devolución de 7 días Garantía de devolución del dinero de 48 horas Plazo de devolución de 7 días (limitado) 5-d MBG Ideal para En general Asistencia Socio oficial Principiantes Presupuesto Tragaperras ilimitadas Multijuego Partida presupuestaria Conan, el especialista RAM garantizada

Nuestro estudio de precios de todos los proveedores de alojamiento de servidores fue verificado mediante capturas directas de sus tiendas oficialesa fecha de24 de abril de 2026. Tenga en cuenta queGTXGaming muestra los precios en libras esterlinas, lo que requiere una conversión a dólares estadounidenses al tipo de cambio actual, mientras que GPortal utiliza un modelo de facturación por adelantado basado en periodos (30 o 90 días), en lugar de las suscripciones estándar por meses naturales.

Los administradores también deben prestar mucha atención a las estructuras promocionales. Algunos proveedores ofrecen un descuento considerable durante el primer mes, pero a partir del segundo mes se aplica la tarifa recurrente más elevada. Sin estos códigos de descuento o ofertas promocionales, el Es posible que se apliquen tarifas originales más elevadas tras la primera factura.

Para quienes cuentan con un presupuesto ajustado, hay muchos proveedores que ofrecen tarifas iniciales entre las más bajas del sector, pero Presta atención a las gamas económicas que utilizan únicamente SSD estándar— nosotrosNo lo recomiendo esto es para el mod Conan Exiles debido a los elevados requisitos de E/S del game.db. Todos los servicios que aparecen en la lista son solo para PC (Steam), ya que Conan Exiles El alojamiento en servidores dedicados para consolas sigue sin estar disponible.

Al fin y al cabo, elegir el mejor Conan Exiles Un servicio de alojamiento web que cumpla con todos tus requisitos es el factor más importante para la perdurabilidad de tu comunidad.

Entre los picos intensos de consumo de recursos que provocan las «Purificaciones» de alto nivel y el riesgo constante de game.db corrupción, solo recuerda eso Contar con un proveedor de alojamiento que dé prioridad a las CPU de alta frecuencia y a una infraestructura de respaldo redundante es imprescindible.como elLa era de los héroes sigue aumentando la complejidad del juego.

Comparativa de características de los servidores de Conan Exiles

Elegir el proveedor de alojamiento adecuado no consiste solo en fijarse en el precio mensual y dar el asunto por zanjado. Para Conan Exiles, Las características técnicas específicas determinan si tu mundo sobrevive a una Purga de alto nivel o a una actualización repentina del mod. Una configuración del panel de purga es esencial para ajustar la dificultad sin tener que lidiar con complejos .esto archivos, mientras que la instalación con un solo clic de Pippi es el alma de la mayoría de las comunidades de rol y sociales.

Quizás lo más importante sea el sistema de copia de seguridad automática; ya que el game.db Dado que es propenso a sufrir daños durante los reinicios forzados, es imprescindible disponer de un punto de restauración reciente y sin daños.

La siguiente tabla pone de manifiesto algunas lagunas sorprendentes en el sector. Aunque GPortal aunque ostenta el título exclusivo de socio oficial de Funcom, carece del servicio de chat en directo que ofrecen sus competidores de gama baja. Por su parte, los proveedores de alojamiento de alto rendimiento como Nodecraft and Servidores de supervivencia sorprendentemente, Pippi requiere subidas manuales por FTP, ya que carece de la comodidad de hacerlo con un solo clic GTXGaming or Shockbyte.

Tenga en cuenta que los diez proveedores son Solo para PC (Steam), ya que Funcom no ha abierto Conan Exiles alojamiento en servidor dedicado para Xbox or PlayStation consolas a partir de 2026.

Característica GTX HH GP BH SB AH NC SPKD SS LM Protección contra ataques DDoS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Instalación con un solo clic ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Copias de seguridad automáticas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Pippi con un solo clic ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ Todos los mapas oficiales ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Actualización de Age of Heroes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Modificaciones del taller ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Socio oficial de Funcom ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Borrar configuración del panel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Acceso a RCON ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Subdominio gratuito ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ Chat en vivo ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ Cambio de juego ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Reinicios programados ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Asistencia técnica para Xbox y consolas ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

*GTX=GTXGaming | HH=HostHavoc | GP=GPortal | BH=BisectHosting | SB=Shockbyte | AH=Apex Hosting | NC=Nodecraft | SPKD=SparkedHost | SS=Servidores de supervivencia | LM=LOW.MS. Los 10 proveedores: solo PC (Steam).

Requisitos mínimos del servidor para Conan Exiles

Comprender la carga técnica que supone Conan Exiles es la única forma de evitar el lag durante el juego. A diferencia de muchos títulos de supervivencia, Conan es muy limitado por la frecuencia de la CPU. Esto significa que la velocidad de reloj de un solo núcleo (medida en GHz) es mucho más importante que el número total de núcleos que ofrece tu servidor.

Si buscas un punto de referencia de referencia, fíjate en los propios servidores oficiales de Funcom: suelen funcionar con Procesadores Intel Xeon E3-1270 V6 a 3,80 GHz con 64 GB de RAM. Aunque no necesitas 64 GB para un clan privado, sí que necesitas sin duda esa alta velocidad de reloj para calcular las rutas de los esbirros y las oleadas de «Purge» en tiempo real.

Configuración / Caso de uso RAM CPU Almacenamiento Notas PvP/PvE clásico (10-20 jugadores) 6-8 GB Procesador de cuatro núcleos a más de 3,8 GHz SSD de 35-50 GB Requisitos mínimos recomendados por Funcom. A continuación, requisitos prácticos para mods. Modificaciones ligeras (Pippi + Taller 5-10) 8-12 GB Cuatro núcleos a 3,8 GHz 50-80 GB NVMe Pippi añade entre 1 y 2 GB de RAM. El NVMe es fundamental para la velocidad de escritura de los archivos guardados. Modpacks extensos (más de 20 mods) 12-16 GB Ryzen 9 / EPYC a 3,8 GHz o más 80-100 GB NVMe Funcom recomienda entre 16 y 32 GB para paquetes de mods de gran tamaño. Comunidad numerosa (entre 40 y 70 jugadores) 16-32 GB Intel Xeon E3-1270 V6 / Ryzen 9 Más de 100 GB NVMe Servidores oficiales de Funcom: Xeon E3-1270 V6 a 3,80 GHz + 64 GB de RAM. Isla de Siptah (evento del Vórtice) +2-4 GB contra «Tierras del Exilio» Lo mismo que arriba Lo mismo que arriba La tormenta «Maelstrom» satura la CPU y la RAM de forma similar a los eventos «Purge». Olas de purga activas +2-4 GB en horas punta Es fundamental que el núcleo único alcance una frecuencia elevada en GHz Lo esencial sobre NVMe La purga de nivel 6 genera entre 50 y más de 100 PNJ. Un procesador de un solo núcleo a 1 GHz es el requisito clave.

Estas especificaciones se traducen directamente en tu experiencia de juego. Una CPU de alta frecuencia garantiza que las oleadas de Purge aparezcan de forma fluida, en lugar de teletransportarse a través de tus paredes, y el almacenamiento NVMe más rápido reduce considerablemente los tiempos de carga del mundo al conectarte por primera vez al servidor.

Quizás lo más importante es que una memoria RAM adecuada evita el temido game.db los errores de corrupción que se producen cuando a un servidor se le agota la memoria durante un ciclo de guardado automático. Si tienes pensado utilizar mods de gran envergadura como Pippi o Fashionist, Opta siempre por el siguiente nivel de RAM para garantizar una mayor estabilidad a lo largo de las actualizaciones de contenido.

A la hora de planificar tus recursos, calcula siempre las necesidades para eventos de alta intensidad, en lugar de para los momentos tranquilos de desarrollo básico. A Purga de nivel 6 puede generar entre 50 y más de 100 PNJ simultáneamente, lo que provoca un aumento inmediato del consumo de RAM de entre 2 y 4 GB; si tu servidor ya está cerca de su límite, esto provocará un fallo de la instancia. Del mismo modo, el Evento «Maelstrom»en elIsla de Siptah genera una carga en la CPU y la RAM equivalente a la de «Purge»; recomendamos añadir un margen de 2 a 4 GB por encima de nuestra Tierras del Exilio estimaciones al ejecutar Siptah con modificaciones.

Por último, las mayores velocidades de escritura de NVMe funciona son un factor diferenciador clave en este caso. Reducen el «tropiezo al guardar» y minimizan el riesgo de que la base de datos resulte dañada si el servidor se cierra de forma forzada durante una operación de guardado crítica. Con cada nuevo capítulo de la La era de los héroes, prevea un margen adicional para adaptarse a las necesidades cambiantes en materia de inteligencia artificial y almacenamiento.

Cómo elegir el proveedor de servidores adecuado para Conan Exiles

Elegir el servidor ideal en 2026 es una cuestión de equilibrio que depende de los objetivos específicos de tu comunidad. Un mundo privado para tres amigos tiene requisitos muy diferentes a los de un reino de rol (RP) con 70 plazas que ejecuta un conjunto de 50 mods.

La «mejor» opción depende del número de jugadores, de tu dependencia de mods complejos como Pippi, de tu proximidad geográfica a un centro de datos y de tu presupuesto a largo plazo. Utiliza los siguientes criterios para determinar cuál de nuestros diez principales proveedores se ajusta mejor a tu visión del Tierras del Exilio.

Rendimiento del servidor (RAM, CPU, NVMe)

La memoria RAM, la CPU y el tipo de almacenamiento determinan tu experiencia en el Tierras del Exilio. La RAM almacena los datos activos del mundo, la CPU procesa la lógica de los PNJ y el almacenamiento se encarga de la escritura de datos. El rendimiento de la CPU de un solo núcleo es el indicador principal. Las altas frecuencias de reloj por núcleo, de 3,8 GHz o más, evitan que la tasa de tick disminuya. Si ejecutas una purga de nivel 6 en una CPU con una frecuencia de reloj baja, es probable que se produzcan efectos de «rubber-banding» y retrasos en la aparición de los PNJ. Las frecuencias altas mantienen la estabilidad de la tasa de tick durante las oleadas de purga y garantizan que la IA de los esclavos siga respondiendo con rapidez.

RecomendamosAlmacenamiento NVMe en comparación con los SSD estándar. Los SSD de gama económica provocan retrasos perceptibles durante los ciclos de guardado y purga. Las unidades NVMe ofrecen tiempos de carga del mundo más rápidos tras los reinicios y un manejo de datos más fluido durante las incursiones. Para cualquier servidor modificado, opta por al menos 10-12 GB de RAM dedicada para gestionar los picos de recursos durante los eventos de Maelstrom.

Ubicaciones de los servidores

La proximidad al servidor es el factor más importante que influye en la latencia (ping). Para Conan Exiles En el combate PvP, un ping superior a 120 ms provoca desincronización en los bloqueos y el efecto «rubber-banding».

Responsables de centro: Nodecraft cuenta con 27 sedes en todo el mundo, mientras que GTXGaming tiene 20 y BisectHosting tiene 21.

cuenta con 27 sedes en todo el mundo, mientras que tiene 20 y tiene 21. Enfoque regional: Servidores de supervivencia ha confirmado la presencia de nodos en Singapur para los operadores de la región APAC. SparkedHost ofrece menos opciones verificadas en determinadas regiones.

Los jugadores de regiones con cobertura deficiente, como Sudamérica, Oceanía o el Sudeste Asiático, deberían dar prioridad a los proveedores que cuenten con nodos locales verificados para garantizar la fluidez del combate.

Facilidad de configuración y panel de control

El panel de control se encarga de las tareas diarias del servidor. Apex Hosting’spanel yBisectHostingLa Base Estelar son las más intuitivas para los principiantes. Para los administradores con experiencia, GTXGaming ofrece la mayor flexibilidad de configuración específica para cada juego.

Tipos de paneles: La mayoría de los proveedores de alojamiento utilizan paneles personalizados (GTXGaming, Shockbyte, BisectHosting, Apex Hosting). HostHavoc utiliza TCAdmin, y SparkedHost utiliza Apollo. Nodecraft utiliza NodePanel, mientras que Servidores de supervivencia and GPortal apostamos por diseños personalizados de fabricación propia.

La mayoría de los proveedores de alojamiento utilizan paneles personalizados (GTXGaming, Shockbyte, BisectHosting, Apex Hosting). utiliza TCAdmin, y utiliza Apollo. utiliza NodePanel, mientras que and apostamos por diseños personalizados de fabricación propia. Gestión móvil: Apex Hosting and Nodecraft ofrecen aplicaciones para iOS y Android, lo que te permite gestionar el servidor sin necesidad de estar en tu escritorio.

Soporte técnico

Conan Exiles admite mods a través de Steam Workshop y archivos PAK por FTP. Pippi es el mod de administración imprescindible dentro del juego para la mayoría de los servidores.

Alojamientos con un solo clic: GTXGaming , HostHavoc (Colecciones), BisectHosting , GPortal , Apex Hosting , y SparkedHost todas ofrecen herramientas de modificación con un solo clic.

, (Colecciones), , , , y todas ofrecen herramientas de modificación con un solo clic. Hosts manuales: Nodecraft and Servidores de supervivencia son solo FTP, lo que requiere un mayor esfuerzo técnico.

and son solo FTP, lo que requiere un mayor esfuerzo técnico. La GTX Edge: GTXGaming’s El actualizador automático de mods es único. Descarga automáticamente las últimas versiones del Workshop. Los mods siguen funcionando tras los parches de Funcom sin necesidad de volver a subirlos manualmente por FTP, lo que lo convierte en la mejor opción para el público interesado en el modding.

Escalabilidad

A medida que tu comunidad crece, necesitas un proveedor de alojamiento que se adapte a tus necesidades. La mayoría de los proveedores permiten ampliar o reducir el plan a mitad de periodo.

Flexibilidad de las ranuras: Apex Hosting and Nodecraft ofrece plazas ilimitadas para jugadores. HostHavoc ofrece configuraciones de entre 30 y 70 ranuras. GTXGaming ’s El plan grande admite hasta 60 ranuras, mientras que Shockbyte te limita a tres planes fijos.

and ofrece plazas ilimitadas para jugadores. ofrece configuraciones de entre 30 y 70 ranuras. El plan grande admite hasta 60 ranuras, mientras que te limita a tres planes fijos. Cambiar de juego: BisectHostingBisectOne and Nodecraft«Guardar y cambiar» una solución ideal para comunidades en crecimiento que desean alternar entre diferentes juegos sin tener que cambiar de hardware.

Flexibilidad en precios y facturación

Precio de unConan Exiles El precio de un servidor suele oscilar entre 10 y 30 dólares al mes para los planes básicos, y puede llegar a entre 40 y 72 dólares al mes para servidores grandes con mods. La mayoría de los proveedores ofrecen descuentos en la facturación trimestral o anual.

Fricción de costes: De Apex Las ofertas del primer mes pueden provocar un susto al ver el precio cuando se aplica la tarifa habitual. GTXGaming ’s Los precios en libras esterlinas generan dificultades con el tipo de cambio para los usuarios internacionales. GPortal ’s La facturación por periodos requiere una planificación presupuestaria minuciosa, ya que no coincide con los meses naturales.

Las ofertas del primer mes pueden provocar un susto al ver el precio cuando se aplica la tarifa habitual. Los precios en libras esterlinas generan dificultades con el tipo de cambio para los usuarios internacionales. La facturación por periodos requiere una planificación presupuestaria minuciosa, ya que no coincide con los meses naturales. Políticas de reembolso: LOW.MS ofrece 5 días, mientras que Shockbyte and HostHavoc Te doy 72 horas. GTXGaming tiene un plazo estricto de 24 horas. GPortal ofrece una prueba de 3 días por unos 7,00 $ como opción económica para probar el servicio.

Veredicto final: ¿Qué proveedor de servidores de Conan Exiles deberías elegir?

Nuestras valoraciones de los diez mejores Conan Exiles Los servicios de alojamiento de servidores de nuestra lista se han seleccionado en función del rendimiento general, el precio, la compatibilidad con mods, la estabilidad de Purge y la calidad de la asistencia técnica, con el fin de determinar cuáles son los mejores opciones para 2026. Para disfrutar de la mejor experiencia global, recomendamos encarecidamente GTXGaming; su actualizador automático de mods es imprescindible para garantizar la estabilidad, y su capacidad de 60 ranuras en todos los mapas no tiene rival para los jugadores más exigentes.

Para quienes tengan un presupuesto limitado, Shockbyte es el ganador, ya que ofrece planes «Conan» a partir de 10,99 $ al mes, respaldados por la mayor confianza en la marca del sector. Los principiantes deberían optar por BisectHosting por el excelente panel de la base estelar y el cambio de mapas sin complicaciones.

Si gestionas una comunidad grande, Apex Hosting es la opción ideal por su oferta ilimitada de tragaperras y su servicio de chat en vivo disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. GPortal sigue siendo el socio oficial de referencia para quienes buscan una experiencia avalada por Funcom con una prueba de bajo riesgo por 5,99 €. Si lo que buscas es versatilidad para jugar a varios títulos, Nodecraft destaca por su sistema «Save & Swap», mientras que LOW.MS es la opción ideal para servidores con muchos mods que necesitan un mínimo de 10 GB de RAM.

Ahora, independientemente del proveedor que elijas, solo recuerda que dar prioridad a las necesidades específicas de tu comunidad antes de comprometerse. Encontrar la opción adecuada es la única forma de asegurarse lo mejor Conan Exiles el alojamiento web, y saber elegir el mejor proveedor es la parte más importante a la hora de aprender a alojar un Conan Exiles servidor correctamente.

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