El mejor alojamiento para servidores de Conan Exiles en 2026: estable y seguro

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Conseguir el mejor alojamiento para servidores de Conan Exiles se ha convertido últimamente en una prioridad para los jugadores más fieles. Desde que el juego entró en acceso anticipado en enero de 2017, se han vendido más de 12 millones de copias, y el impulso no parece remitir.

Con el ciclo de actualizaciones de «La era de los héroes» manteniendo ocupada a la comunidad, cada vez más gente opta por alquilar servidores privados o dedicados de Conan Exiles. ¿Y por qué no, verdad? Te ofrece control total sobre el rendimiento, las reglas específicas de juego, la personalización mediante mods y el acceso para tus amigos.

Para ayudarte a decidir a qué servicio confiar el alojamiento de tu servidor, hemos puesto a prueba a 10 proveedores diferentes para ver cuáles resisten realmente bajo presión. Esta guía te presentará los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Conan Exiles para2026 todo tipo de jugadores, desde opciones económicas hasta máquinas de gama alta diseñadas para comunidades de rol masivas.

Nuestras mejores recomendaciones para el alojamiento de servidores de Conan Exiles

Orientarse en el saturado mercado del alojamiento y encontrar el mejor servicio de alojamiento de servidores de Conan Exiles adaptado a tus necesidades requiere comprender claramente qué aporta cada proveedor a las Tierras del Exilio.

Con ese fin, hemos evaluado meticulosamente estas plataformas para comprobar si cumplen con las rigurosas exigencias del ciclo de actualizaciones2026. A continuación te presentamos nuestra lista definitiva de los diez mejores proveedores, clasificados según su principal punto fuerte, para ayudarte a tomar una decisión informada rápidamente:

GTXGaming – El mejor servicio de alojamiento de servidores de Conan Exiles en general HostHavoc – El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles por la rapidez de su servicio de asistencia GPortal – Alojamiento de servidores de Conan Exiles con la calidad de un socio oficial BisectHosting – El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles para principiantes Shockbyte – El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles en cuanto a relación calidad-precio Apex Hosting – El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles para comunidades grandes Nodecraft: el mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles para comunidades multijuego SparkedHost – El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles para alojamiento por niveles básico Servidores de supervivencia – El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles para un control de nivel especializado LOW.MS – El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles con RAM garantizada

Cómo hemos evaluado estos proveedores de alojamiento para servidores de Conan Exiles

Para determinar cuál es el mejor servicio de alojamiento de servidores para Conan Exiles, hemos aplicado un protocolo de pruebas en varias fases basado en los siguientes criterios:

Métricas de rendimiento: medimos datos objetivos como el precio, el tiempo de configuración inicial, la frecuencia de actualización del servidor y la duración total de la carga del mundo tanto en las Tierras del Exilio como en la Isla de Siptah.

medimos datos objetivos como el precio, el tiempo de configuración inicial, la frecuencia de actualización del servidor y la duración total de la carga del mundo tanto en las Tierras del Exilio como en la Isla de Siptah. Pruebas de estrés: nuestro equipo simuló más de 40 jugadores simultáneos durante las horas punta para evaluar la estabilidad del hardware ante picos de recursos, concretamente durante los eventos de «Purge» de nivel 6.

nuestro equipo simuló más de 40 jugadores simultáneos durante las horas punta para evaluar la estabilidad del hardware ante picos de recursos, concretamente durante los eventos de «Purge» de nivel 6. Asistencia técnica: hemos evaluado a los proveedores en función de la rapidez de la primera respuesta y la calidad de la resolución de incidencias, enviando tickets relacionados con modificaciones complejas del archivo ServerSettings.ini y el escalado de la «Purga», para asegurarnos de que el personal contara con conocimientos reales específicos del juego.

hemos evaluado a los proveedores en función de la rapidez de la primera respuesta y la calidad de la resolución de incidencias, enviando tickets relacionados con modificaciones complejas del archivo ServerSettings.ini y el escalado de la «Purga», para asegurarnos de que el personal contara con conocimientos reales específicos del juego. Integración y compatibilidad de mods: Verificamos el funcionamiento de mods esenciales como Pippi y diversos recursos de Steam Workshop utilizando tanto instaladores de un solo clic como FTP para garantizar que los proveedores no limitaran el rendimiento de las CPU ni sobrevendieran la RAM.

Verificamos el funcionamiento de mods esenciales como Pippi y diversos recursos de Steam Workshop utilizando tanto instaladores de un solo clic como FTP para garantizar que los proveedores no limitaran el rendimiento de las CPU ni sobrevendieran la RAM. Gama de proveedores: Nuestro análisis abarcó un amplio espectro de proveedores de alojamiento, desde opciones económicas (Shockbyte, SparkedHost) hasta gigantes premium (GTXGaming, GPortal) y especialistas como Nodecraft.

Nuestro análisis abarcó un amplio espectro de proveedores de alojamiento, desde opciones económicas (Shockbyte, SparkedHost) hasta gigantes premium (GTXGaming, GPortal) y especialistas como Nodecraft. Usabilidad del panel de control: Analizamos minuciosamente la eficiencia de la interfaz, comparando paneles propios como Apollo con estándares del sector como TCAdmin.

De entre nuestros candidatos iniciales, solo los 10 proveedores que mantuvieron un tiempo de actividad del 99,9 % y superaron nuestra «prueba de estrés de purga» entraron en esta lista final.

Las 10 mejores plataformas de alojamiento de servidores para Conan Exiles, analizadas

Contar con el mejor alojamiento para servidores de Conan Exiles marca la diferencia entre un reino próspero y un páramo insalubre, plagado de retrasos e imposible de jugar. Hemos analizado las siguientes plataformas en función de su capacidad para gestionar las peculiaridades técnicas específicas de Conan Exiles.

Cada uno de estos proveedores ofrece un conjunto único de características adaptadas a las diferentes necesidades de los jugadores, desde comunidades masivas de juego de rol hasta pequeños grupos privados. Repasaremos cada plataforma una por una para destacar en qué aspectos destacan y en cuáles pueden quedarse cortos.

1. GTXGaming [El mejor servicio de alojamiento de servidores de Conan Exiles en general]

GTXGaming es, sin lugar a dudas, el mejor servicio global de alojamiento de servidores de Conan Exiles2026. Su característica más destacada es el actualizador automático de mods. Cuando Funcom lanza una actualización que deja inservibles los mods del Workshop, el panel de GTXGaming aplica las actualizaciones de los mods automáticamente sin necesidad de volver a subirlos por FTP.

Esto las convierte en la opción principal para las comunidades que utilizan Pippi o grandes conjuntos de mods y que desean tener control sin necesidad de mantenimiento manual. Durante nuestras pruebas de rendimiento, probamos una purga de nivel 6 con 18 jugadores y un conjunto de 15 mods del Workshop. El plan «Medium» (12 GB de RAM / 30 plazas) mantuvo una frecuencia de tick estable sin efecto «rubber-banding», gracias a las elevadas velocidades de reloj por núcleo del hardware Ryzen 9 5950X.

Las especificaciones técnicas son igualmente impresionantes. Los servidores estándar funcionan con procesadores Ryzen 9 5950x, mientras que las ubicaciones de «Rendimiento extremo» utilizan el Ryzen 9 7950x con memoria RAM DDR5 y 100 GB de almacenamiento NVMe. Una alta velocidad en un solo núcleo es muy importante para Conan Exiles, ya que determina la rapidez con la que el servidor procesa la búsqueda de rutas de la IA durante las defensas masivas de las bases.

El panel personalizado permite cambiar de mapa y ajustar las oleadas de «Purge» mediante controles deslizantes, lo que elimina la necesidad de editar manualmente el archivo ServerSettings.ini. Con unas 20 ubicaciones de servidor y compatibilidad con todos los mapas oficiales, ofrecen un entorno de alojamiento de gran capacidad.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas Servidor básico de Conan Exiles 10,99 £/mes (~14,68 $/mes) Mensual 8 GB de RAM | 10 ranuras | 100 GB NVMe | Ryzen 9 5950x Todos los mapas oficiales | Age of Heroes | Workshop | Solo para PC Servidor medio de Conan Exiles (popular) 27,98 £/mes (~37,68 $/mes) Mensual 12 GB de RAM | 30 plazas | 100 GB NVMe | Ryzen 9 5950x Todos los mapas oficiales | Age of Heroes | Workshop | Solo para PC Servidor grande de Conan Exiles 44,98 £/mes (~60,57 $/mes) Mensual 16 GB de RAM | 60 plazas | 100 GB NVMe | Ryzen 9 5950x Todos los mapas oficiales | Age of Heroes | Workshop | Solo para PC Configuración personalizada Variable Mensual RAM configurable / Ranuras / Prioridad de CPU / NVMe Todos los mapas oficiales | Totalmente configurable | Solo para PC

Todos los precios en libras esterlinas (£) y dólares estadounidenses ($) a fecha del 24/04/2026. Todos los planes incluyen: 100 GB NVMe, protección contra DDoS, FTP/SFTP, actualizador automático de módulos, gestor de Workshop, copias de seguridad externas y garantía de reembolso de 24 horas.

Hay algunas salvedades que debes tener en cuenta. Los precios se indican en libras esterlinas (GBP), por lo que los compradores internacionales deben tener en cuenta las fluctuaciones del tipo de cambio. En el momento de redactar este artículo, el plan Básico de 10,99 £ equivale aproximadamente a 14,68 $ USD.

Además, el plazo de reembolso de 24 horas es uno de los más cortos de esta lista, por lo que dispones de un margen de tiempo reducido para probar el servicio. Recomendamos el plan «Medium» (12 GB) como mínimo para cualquier servidor con mods, ya que el nivel «Basic» de 8 GB no alcanza la RAM recomendada por Funcom para mods exigentes.

Ventajas Contras ✅ Actualizaciones



automáticas de mods de Steam Workshop ✅ Hardware Ryzen 9 7950x Extreme disponible



✅ Panel personalizado con controles deslizantes



de ajuste de Purge ✅ Red global con 20 ubicaciones



✅ Cambio de mapas y DLC con un solo clic ❌ Los precios en libras esterlinas requieren conversión



❌ Plazo



de reembolso corto de 24 horas ❌ El plan «Básico» (8 GB) es insuficiente para los mods

El mejor alojamiento para servidores de Conan Exiles en general GTXGaming 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Es la referencia por excelencia en alojamiento de servidores dedicados para Conan Exiles gracias al uso de procesadores Ryzen de alta velocidad de reloj. Prueba GTXGaming

2. HostHavoc [El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles por la rapidez de la asistencia técnica]

El tiempo medio de respuesta a las incidencias de HostHavoc, inferior a 10 minutos, es su característica más destacada para los administradores de Conan Exiles. Los servidores de las Tierras del Exilio suelen sufrir fallos muy específicos, desde la corrupción de la configuración de purge hasta el bloqueo del archivo game.db tras un reinicio incorrecto. Una asistencia rápida marca la diferencia entre una solución en 10 minutos y una interrupción del servicio de 4 horas para tu comunidad.

Durante nuestras pruebas, enviamos un ticket sobre una configuración de Pippi estropeada deliberadamente, en la que la lista de mods presentaba un formato incorrecto. El técnico identificó la entrada concreta con formato incorrecto y confirmó que el servidor se cargaba correctamente al reiniciarse en menos de 10 minutos. Este nivel de experiencia específica en el juego es bastante poco habitual (y una sorpresa muy grata) en el sector del alojamiento web.

Pro tip Durante nuestras pruebas, utilizamos el código de descuento WINTER, que nos proporcionó un 10 % de descuento. No olvides utilizar estos cupones de temporada recurrentes (código de descuento: SPRING, ya vigente en el momento de escribir este artículo) para conseguir mejores ofertas.

La infraestructura de hardware es igualmente fiable, ya que HostHavoc posee y gestiona sus propias CPU Xeon y Ryzen. No son un revendedor de servicios en la nube, lo que les permite optimizar mejor sus pools de RAM DDR4/DDR5 y SSD NVMe.

Su panel TCAdmin v2 modificado ofrece una consola web, un visor de registros y un instalador de Steam Workshop compatible con las colecciones. Esta configuración es ideal para grandes servidores de PvP y de incursiones, en los que el tiempo de inactividad tiene consecuencias reales para la retención de jugadores. Ofrecen precios por ranura a partir de 0,50 $ por ranura, con compatibilidad con todos los mapas oficiales y la actualización «Age of Heroes». Su base de conocimientos es también una auténtica guía maestra sobre cómo alojar un servidor de Conan Exiles con ajustes personalizados.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Funciones / Notas 30 ranuras – Mensual 15,00 $/mes Mensual SSD NVMe | Xeon/Ryzen DDR4/DDR5 | 10 Gbps | Almacenamiento ilimitado Todos los mapas oficiales | Age of Heroes | Colecciones del Workshop | Solo para PC 30 plazas – Trimestral 14,25 $/mes Trimestral (ahorra un 5 %) Mismo hardware Todos los mapas oficiales | Solo para PC 30 plazas – 6 meses 13,80 $ al mes Semestral (ahorra un 8 %) Mismo hardware Todos los mapas oficiales | Solo para PC 30 plazas – Anual 13,20 $ al mes Anual (ahorra un 12 %) Mismo hardware Todos los mapas oficiales | Solo para PC 35-70 plazas 0,50 $ por plaza (tarifa base) Mensual / Trimestral / Semestral / Anual SSD NVMe | Xeon/Ryzen | Configurable Todos los mapas oficiales | Hasta 70 ranuras | Solo para PC

Todos los precios están en USD ($) a fecha del 24/04/2026. 0,50 $ por ranura (precio base). Mínimo de 30 ranuras. Todos los planes incluyen: almacenamiento ilimitado, mods, colecciones del Workshop, protección contra DDoS, RCON, asistencia técnica 24/7 y garantía de 72 horas.

Sin embargo, hay algunas salvedades importantes que debes tener en cuenta antes de comprar. La asistencia se presta exclusivamente a través de tickets, por lo que no hay chat en vivo para recibir ayuda en tiempo real. El servicio tiene un mínimo de 30 plazas, lo que lo hace un poco inadecuado para grupos pequeños de entre 5 y 15 amigos que busquen un mundo privado.

En el momento de nuestras pruebas, varias ubicaciones clave de la UE, como Londres y Fráncfort, estaban agotadas, lo que puede ser un factor a tener en cuenta para las comunidades europeas.

Ventajas Contras ✅ Tiempo medio de respuesta



a las incidencias inferior a 10 minutos ✅ Posee y gestiona su propio hardware



✅ Compatibilidad



con las colecciones de Steam Workshop ✅ Garantía



de satisfacción de 72 horas ✅ Alta conectividad de red de 10 Gbps ❌ Requisito



mínimo de 30 plazas ❌ No hay servicio de chat en directo (solo tickets)



❌ Las ubicaciones principales de la UE pueden agotarse ocasionalmente

El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles en cuanto a asistencia técnica HostHavoc 4.9 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Reconocidos por su experiencia técnica, hemos comprobado que el tiempo medio de respuesta de HostHavoc, de 15 minutos, es el más rápido del sector a la hora de resolver problemas complejos en los servidores dedicados de Conan Exiles. Prueba HostHavoc

3. GPortal [La mejor opción por su calidad como socio oficial]

GPortal es el socio oficial de alojamiento de Conan Exiles, lo que lo convierte en el único proveedor con esta designación directa de Funcom. Esta colaboración ofrece una ventaja única: los servidores de GPortal pueden aparecer como servidores de «socio oficial» en el navegador del juego.

Esto supone un gran aliciente para las comunidades de rol que emigran de los servidores oficiales y desean ese estatus institucional sin las restrictivas normas de los nodos públicos de Funcom. Para aquellos que duden en comprometerse, pueden probar el servicio con su prueba de 3 días por solo 5,99 € / ~7,00 $ (tomando como referencia el servidor de Dallas, EE. UU.; los precios pueden variar según la ubicación o la fecha) para comprobar la latencia, la forma más sencilla de probar un alojamiento premium antes de trasladar toda una comunidad.

La complejidad técnica del panel GPortal está diseñada específicamente para Exiled Lands. En lugar de editar manualmente los archivos .ini, los administradores pueden acceder a más de 100 parámetros configurables del servidor mediante controles deslizantes de la interfaz web. Puedes ajustar con precisión todo, desde las tasas de recolección y el consumo de resistencia hasta los temporizadores específicos para liberar a los esclavos y la escalabilidad de la dificultad de «Purge».

Todos los DLC y las actualizaciones principales —el contenido de «La Isla de Siptah» y «La Era de los Héroes»— vienen preinstalados (ten en cuenta que debes tenerlos ya adquiridos para poder acceder a ellos). Además, ofrecen una guía sencilla para principiantes sobre cómo alojar los DLC de los servidores de Conan Exiles.

Nombre del plan Precio (Europa Central) Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas 30 días / 10 ranuras 15,82 $ por cada 30 días Período de prepago de 30 días SSD NVMe | DDoS Bulwark™ + Corero | Todos los DLC preinstalados Todos los mapas oficiales | Gamecloud | Socio oficial | 10-70 plazas | Solo para PC 90 días / 10 plazas (el más vendido) 42,71 $ por 90 días (~14,24 $/30 días) 90 días prepagados (ahorro de ~10 %) SSD NVMe | DDoS Bulwark™ + Corero | Todos los DLC Todos los mapas oficiales | Gamecloud | El plan por periodos con la mejor relación calidad-precio 30 días / 20 plazas 23,24 $ por 30 días Prepago de 30 días SSD NVMe | Protección contra DDoS | Todos los DLC Todos los mapas oficiales | Gamecloud | Solo para PC Prueba de 3 días Desde 7,00 $ Prueba prepagada de 3 días SSD NVMe | DDoS | Todos los DLC Todos los mapas oficiales | Gamecloud | Prueba sin compromiso Configuración personalizada Variable Duración de 3 a 365 días SSD NVMe | 10-70 ranuras configurables Todos los mapas oficiales | Gamecloud | Solo para PC

Todos los precios están en USD ($) a fecha del 24/04/2026. Facturación por periodos prepagados (30/90 días); no son suscripciones por meses naturales. La oferta «Top Seller» de 90 días supone un ahorro de aproximadamente un 10 % respecto a la tarifa de 30 días. Todos los DLC preinstalados. Gamecloud permite reasignar ranuras entre más de 100 juegos.

Debes tener en cuenta la estructura de facturación específica de GPortal. Utilizan una facturación prepagada por periodos (30, 60 o 90 días) en lugar de las suscripciones estándar por meses naturales. Esto significa que debes renovar manualmente tu cuenta o asegurarte de que tu «Cloud» tenga suficiente saldo para evitar que caduque.

Aunque Gamecloud es flexible, no todos los juegos son perfectamente intercambiables debido a las diferentes arquitecturas de RAM. Además, la asistencia técnica se gestiona exclusivamente a través de tickets, así que no esperes que un agente de chat en directo te ayude a resolver problemas al instante. La prueba de 3 días es excelente para hacerte una idea del rendimiento, pero necesitarás un plan completo para que la migración de la comunidad sea un éxito.

Ventajas Contras ✅ Socio oficial de alojamiento de



Funcom ✅ Más de 100 parámetros



de configuración mediante controles deslizantes ✅ Gamecloud permite cambiar



fácilmente de juego ✅ Todos los DLC y mapas preinstalados



✅ Protección DDoS Bulwark™ de múltiples capas ❌ La facturación puede resultar confusa para los principiantes



❌ No hay chat en directo (solo soporte mediante tickets)



❌ El periodo de prueba es demasiado corto para migraciones completas

El mejor alojamiento para servidores de Conan Exiles: socio oficial de Funcom GPortal 4.8 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Como socio oficial de alojamiento de Funcom, GPortal ofrece la experiencia de alojamiento de servidores dedicados para Conan Exiles más sencilla y «plug-and-play», con acceso inmediato a todos los mapas oficiales. Prueba GPortal

4. BisectHosting [Ideal para principiantes]

BisectHosting es, sin duda, el proveedor de servidores privados de Conan Exiles más adecuado para principiantes del mercado2026. Su panel propio, Starbase, resulta increíblemente accesible para quienes se inician en la gestión de servidores, al tiempo que ofrece acceso a RCON, FTP y la gestión de mods de Workshop para los usuarios más experimentados.

Si eres completamente nuevo en este mundo, su base de conocimientos cubre conceptos básicos como «cómo alojar un servidor de Conan Exiles» o «cómo alojar un servidor de Minecraft», todo desde cero, para ayudarte a familiarizarte con los paneles de control.

Para aquellos que dan prioridad a la simplicidad, el panel ofrece una herramienta de cambio de mapa con un solo clic que conserva el mundo: durante nuestras pruebas, pasar de las Tierras del Exilio a la Isla de Siptah nos llevó menos de 3 minutos, conservando todos los ajustes intactos. Además, conseguimos instalar Pippi mediante el instalador de Workshop con un solo clic, sin necesidad de realizar ningún ajuste manual.

El hardware es homogéneo en toda su enorme red de 21 ubicaciones de servidores en todo el mundo, una de las redes más extensas de esta lista. Todos los nodos están equipados con SSD NVMe para garantizar un guardado rápido del mundo. Para las comunidades que se cansan del modo supervivencia, el complemento BisectOne, que ofrece flexibilidad multijuego, permite cambiar tu lista de ranuras a más de 90 títulos diferentes al instante.

Su sistema de asistencia también está orientado a los recién llegados, ya que ofrece un chat en directo 24/7 con un tiempo de respuesta medio verificado de 15 minutos. Incluso pueden guiarte paso a paso para organizar eventos en servidores de Conan Exiles, como combates personalizados en la arena. Todos los mapas oficiales y la actualización «La era de los héroes» son totalmente compatibles y están confirmados.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Funciones / Notas Plan personalizado de Conan Exiles De 23,99 $/mes a 47,99 $/mes (3,00 $/GB) Mensual (Trimestral: -10 % | Semestral: -15 % | Anual: -20 %) De 8 a 16 GB NVMe | DDoS | Copias de seguridad cada 3 días | 21 ubicaciones Variable 8 GB (mínimo recomendado para mods / de 1 a 10 jugadores) 23,99 $ al mes (3,00 $ × 8) Mensual (Trimestral: -10 % | Semestral: -15 % | Anual: -20 %) 8 GB NVMe | DDoS | Copias de seguridad de 3 días | 21 ubicaciones Todos los mapas oficiales | Pippi + mods ligeros | Solo PC 10 GB (con mods / de 11 a 20 jugadores) 29,99 $/mes (3,00 $ × 10) Mensual (Trimestral: -10 % | Anual: -15 % | Anual: -20 %) 10 GB NVMe | DDoS | Copias de seguridad de 3 días | 21 ubicaciones Todos los mapas oficiales | Mods pesados | Purge estable | Solo para PC 14 GB (mods avanzados / de 21 a 32 jugadores) 41,99 $/mes (3,00 $ × 14) Mensual (Trimestral: -10 % | Anual: -15 % | Anual: -20 %) 14 GB NVMe | Protección contra DDoS | Copias de seguridad de 3 días | 21 ubicaciones Todos los mapas oficiales | Mods máximos | Gran comunidad | Solo para PC

Todos los precios en USD ($) a fecha del 24/04/2026. Todos los planes: NVMe, DDoS, copias de seguridad cada 3 días, subdominio gratuito, 21 ubicaciones, chat en vivo 24/7.

Los usuarios deben tener en cuenta los requisitos reales de recursos a la hora de presupuestar su mundo. El mínimo práctico para configurar un servidor privado de Conan Exiles con mods es de 8 GB de RAM (24,00 $/mes), lo que significa que el precio inicial básico a menudo no cubre por completo un entorno con muchos mods. Además, su periodo de retención de copias de seguridad automáticas de 3 días es significativamente más corto que el que encontrarás en HostHavoc o LOW.MS, lo que requiere comprobaciones manuales más frecuentes.

También recomendamos el complemento de CPU BisectBoost para cualquier servidor que aspire a albergar más de 40 jugadores, aunque se trata de un coste adicional no incluido en los planes básicos. Si valoras una interfaz de usuario limpia y una cobertura global, BisectHosting sigue siendo una opción de primer nivel para los nuevos administradores.

Ventajas Contras ✅ El panel de Starbase más intuitivo para principiantes



✅ 21 ubicaciones globales (el mejor alcance de su clase)



✅ Complemento



BisectOne para cambiar de juego ✅ Cambio de mapa con un solo clic conservando



los datos ✅ Asistencia por chat en directo 24/7 con respuesta en 15 minutos ❌ 8 GB de RAM (24 $/mes) es el mínimo para los mods



❌ Periodo



de retención de copias de seguridad corto, de solo 3 días ❌ BisectBoost CPU es un extra de pago

El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles para principiantes BisectHosting 4.7 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. El panel de control Starbase y la completa biblioteca de guías para principiantes facilitan la configuración de un servidor modificado incluso para quienes administran por primera vez un servidor privado de Conan Exiles. Prueba BisectHosting

5. Shockbyte [El mejor alojamiento de servidores económicos para Conan Exiles]

Shockbyte cuenta con una de las configuraciones de servidores dedicados para Conan Exiles más fiables y económicas del mercado2026, con más de 7.000 reseñas de cinco estrellas que consolidan su posición como favorito de la comunidad. Ofrecen un exclusivo botón de reembolso autoservicio de 72 horas directamente en el panel de control, lo que permite a los usuarios cancelar al instante sin tener que esperar a un ticket de soporte.

Al igual que ofrecen uno de los alojamientos de servidores de Minecraft más baratos del mercado, sus planes para Conan Exiles están diseñados para jugadores que buscan rendimiento sin tener que pagar un precio desorbitado. Incluso han simplificado la eterna y frecuente pregunta de cómo alojar instancias de servidores de Conan Exiles proporcionando plantillas preconfiguradas.

Este nivel de transparencia es un auténtico factor diferenciador para los jugadores que cuidan su presupuesto y los pequeños grupos de amigos. Durante nuestras pruebas, el plan «Dragon Hatchling» (7 GB / 24 jugadores) se mantuvo estable durante las sesiones informales del clan, aunque mostró signos de sobrecarga durante una intensa oleada de «purge» con más de 20 jugadores activos y una pila de 10 mods, lo que sugiere una actualización al nivel «White Dragon» para las comunidades que utilizan mods de forma intensiva.

La infraestructura se basa en procesadores AMD EPYC con altas velocidades de reloj por núcleo, lo cual es esencial para mantener el rendimiento del servidor durante la purga de Conan Exiles. Todos los planes incluyen almacenamiento NVMe ilimitado y una sólida protección contra DDoS de 480 Gbps.

El panel Shockbyte 2024, rediseñado, simplifica el cambio de mapas, la instalación de mods y el ajuste de la purga, de modo que los administradores pueden gestionar las Tierras del Exilio sin tener que tocar ni un solo archivo de configuración. Con planes con nombres como «Bat Demon» y «Dragon Hatchling», Shockbyte es compatible con todos los mapas oficiales, la actualización «Age of Heroes» y mods esenciales como «Pippi».

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Características / Notas Bat Demon 10,99 $/mes | Trimestral: 9,89 $ | Anual: 8,24 $ Mensual / Trimestral (-10 %) / Anual (-25 %) 5 GB de RAM | 8 jugadores | NVMe ilimitado | 480 Gbps DDoS Todos los mapas oficiales | Pippi | Workshop | Age of Heroes | Solo para PC Cría de dragón (el más popular) 19,98 $/mes | Trimestral: 17,98 $ | Anual: 14,99 $ Mensual / Trimestral (-10 %) / Anual (-25 %) 7 GB de RAM | 24 jugadores | NVMe ilimitado | 480 Gbps DDoS Todos los mapas oficiales | Pippi | Workshop | Age of Heroes | Solo para PC Dragón blanco 30,80 $/mes | Trimestral: 27,73 $ | Anual: 23,10 $ Mensual / Trimestral (-10 %) / Anual (-25 %) Más de 9 GB de RAM | Más de 40 jugadores | Personalizable | NVMe | DDoS Todos los mapas oficiales | Mods pesados | Gran comunidad | Solo para PC

Todos los precios están expresados en dólares estadounidenses ($) a fecha de 24/04/2026. Descuentos: Q: -10 %, anual: -25 %. Todos los planes incluyen: configuración instantánea, compatibilidad total con mods, tiempo de actividad del 99,9 %, actualizaciones y copias de seguridad automáticas, asistencia 24/7, reembolso por autoservicio en 72 horas y protección contra DDoS.

Los futuros administradores deben tener en cuenta las limitaciones de hardware en los planes de menor precio. El plan «Bat Demon» (5 GB / 8 jugadores) no alcanza los 8 GB mínimos recomendados por Funcom para servidores con mods, lo que convierte al plan «Dragon Hatchling» en la opción de entrada más práctica para cualquiera que utilice Pippi y mods ligeros.

Incluso con 7 GB, el plan de gama media se sitúa ligeramente por debajo de los 8 GB recomendados por la comunidad para conjuntos de mods medianos, por lo que las configuraciones de juego de rol intensivo probablemente requerirán el nivel «White Dragon».

Ventajas Contras ✅ Más de 7.000 reseñas



verificadas de cinco estrellas ✅ Botón



de reembolso autoservicio en el panel de control con plazo de 72 horas ✅ Almacenamiento NVMe ilimitado en todos los planes



✅ Hardware



AMD EPYC de alto rendimiento ✅ Panel rediseñado para facilitar la gestión de mapas y mods ❌ El plan «Bat Demon» (5 GB) no alcanza los requisitos mínimos



para los mods ❌ La atención al cliente puede ser lenta durante las rebajas



de fin de año ❌ Las configuraciones con mods suelen requerir los planes de gama alta

El mejor alojamiento de servidores para Conan Exiles a un precio asequible Shockbyte 4.7 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Shockbyte ofrece los precios más competitivos en su gama básica sin renunciar a características esenciales como la protección contra ataques DDoS y la disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana. Prueba Shockbyte

6. Apex Hosting [El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles para comunidades grandes]

La política de plazas de jugador ilimitadas de Apex Hosting es su principal ventaja para las comunidades grandes. Apex no impone ningún límite adicional de plazas más allá del límite del motor de Funcom de 70 jugadores, lo que lo convierte en la mejor opción para las grandes comunidades de PvP (también cuentan con unos servicios de alojamiento de servidores de Rust increíbles) y para los servidores de rol muy activos que buscan crecer.

Es compatible con todos los mapas oficiales, Pippi viene preinstalado para facilitar su implementación y el panel de control personalizado, accesible desde el móvil, permite a los administradores gestionar ajustes críticos de «Purge» sobre la marcha a través de iOS o Android.

Durante nuestras pruebas, un mundo PvP de 50 jugadores con una pila de 12 mods y una oleada de «Purge» activa se mantuvo estable con el plan de 16 GB, mientras que el hardware de la serie EX (que utiliza vCores Ryzen 9 dedicados) demostró ser la opción superior para entornos de incursiones de alta intensidad.

La infraestructura técnica de Apex es bastante impresionante, ya que cuenta con procesadores Ryzen 9 7950X combinados con almacenamiento NVMe. Su gama alta, la serie EX, ofrece 4 vCores Ryzen 9 5900X dedicados con una frecuencia de 4,8 GHz, la velocidad de reloj dedicada más alta entre los servidores basados en RAM compartida de esta lista.

El panel de control es totalmente propio y ofrece instalación de mods de Workshop con un solo clic, acceso a RCON y actualizaciones automáticas. Con más de 5 ubicaciones de servidores y una herramienta de cambio de juego compatible con más de 100 títulos, Apex ofrece un entorno de alojamiento flexible y potente para los administradores que prevén un gran número de jugadores.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Funciones / Notas 4 GB de RAM – Mínimo para Conan Exiles 14,99 $ al mes (recurrente; 11,24 $ el primer mes) Mensual | Q (-10 %) 4 GB | NVMe | Ranuras ilimitadas | DDoS | Solo para PC Todos los mapas oficiales | Pippi | Workshop | Básico/algunos paquetes de mods 8 GB de RAM – Avanzado/Todos los paquetes de mods 27,99 $ al mes (20,99 $ el primer mes) Mensual | Q (-10 %) 8 GB | NVMe | Ranuras ilimitadas | Protección contra DDoS | Solo para PC Todos los mapas oficiales | Pippi | Todos los mods del Workshop 16 GB de RAM – Recomendado (Apex) 71,99 $ al mes (53,99 $ el primer mes) Mensual | Q (-10 %) 16 GB | NVMe | Ranuras ilimitadas | Protección contra DDoS | Solo para PC Todos los mapas oficiales | Mods pesados | Gran comunidad Personalizado Desde 1,49 $ al mes Mensual | Q (-10 %) Configurable | NVMe | Plazas ilimitadas | DDoS Todos los mapas oficiales | Configurable | Solo para PC

Todos los precios están en USD ($) a fecha del 24/04/2026. La promoción del primer mes se aplica únicamente al periodo de facturación inicial; a partir del segundo mes se aplicará la tarifa recurrente. El total trimestral que se muestra en la página de precios corresponde al total de tres meses. Todos los planes: ranuras ilimitadas, NVMe, protección avanzada contra DDoS, chat en vivo 24/7, copias de seguridad y actualizaciones automáticas.

La planificación presupuestaria requiere prestar especial atención al modelo de facturación específico de Apex. Apex aplica un descuento promocional durante el primer mes, lo que significa que la tarifa mensual recurrente es significativamente más alta a partir del segundo mes. Por ejemplo, el plan de 16 GB cuesta 53,99 $ el primer mes, pero a partir del segundo mes pasa a tener una tarifa recurrente de 71,99 $ al mes, lo que lo convierte en la opción de servidor de gran capacidad más cara de esta lista.

Apex califica su plan de 4 GB (14,99 $ al mes de forma recurrente) como el «mínimo para Conan Exiles», pero, siendo realistas, esto es insuficiente para cualquier configuración con mods, ya que 8 GB sigue siendo el verdadero mínimo para Pippi más mods ligeros. Antes de comprometerse, las comunidades que cuiden su presupuesto deberían comparar estas tarifas recurrentes con los planes por ranura de GTXGaming o HostHavoc.

Ventajas Contras ✅ Plazas ilimitadas para jugadores en todos los planes



✅ vCores



dedicados de la serie EX Ryzen 9 ✅ Panel



accesible desde el móvil (iOS/Android) ✅ Compatibilidad con Workshop y Pippi con un solo clic ❌ Precio recurrente más elevado a partir del primer



mes ❌ Precios



elevados de la RAM en los planes de mayor capacidad ❌ El plan de 4 GB es insuficiente para los mods

El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles para comunidades grandes Apex Hosting 4.6 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Apex Hosting ofrece hardware de la serie EX, diseñado específicamente para gestionar un gran número de jugadores y estructuras de edificios densas en los servidores privados de Conan Exiles sin que se vea afectado el rendimiento. Prueba Apex Hosting

7. Nodecraft [El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles para comunidades multijuego]

El sistema «Save & Swap» de Nodecraft es una de las implementaciones de cambio de juego más potentes de esta lista. Para los clanes que alternan entre varios títulos de supervivencia (también ofrecen una de las mejores experiencias de alojamiento de servidores de Minecraft, de ahí el «craft»), este sistema permite a los administradores archivar en la nube un mundo de «Conan Exiles», con todos sus esclavos, construcciones a gran escala y el archivo game.db, cambiar a cualquiera de los más de 60 juegos disponibles y, más tarde, volver a encontrar el mundo exactamente intacto.

Esto elimina de forma efectiva la necesidad de contar con múltiples suscripciones de alojamiento para las comunidades que juegan a varios juegos. Durante nuestra evaluación, el sistema de autoguardado y reversión de NodePanel nos permitió restaurar un archivo game.db dañado en menos de 30 segundos, un proceso que normalmente requiere una larga tarea manual mediante FTP en otros proveedores de alojamiento.

El entorno técnico de Nodecraft cuenta con procesadores AMD Ryzen 9 7950X, memoria RAM DDR5 ECC y unidades SSD de nivel empresarial repartidas en 27 ubicaciones de todo el mundo. NodePanel 2 ofrece un completo conjunto de herramientas, que incluye la edición completa de los archivos de configuración Game.ini y ServerSettings.ini, la subida de mundos y los reinicios programados.

Los administradores también pueden gestionar su mundo a través de una aplicación dedicada para iOS y Android. Aunque ofrecen una generosa prueba gratuita de 24 horas sin necesidad de tarjeta de crédito, es importante tener en cuenta que el precio inicial del alojamiento de un servidor dedicado para Conan Exiles es superior a su tarifa básica, ya que el juego requiere más memoria RAM para funcionar correctamente.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Plazas / Recursos Mapas / Características / Notas Pro – Plan inicial de Conan Exiles De 39,98 $/mes a 69,98 $/mes Mensual (3 meses: ~-10 % | Anual: ~-20 %) RAM optimizada para Conan | SSD | Protección contra DDoS | Copia de seguridad en la nube | De 8 GB a 14 GB Todos los mapas oficiales | Mods vía FTP | Plazas ilimitadas | Solo para PC Pro – Personalizado (crea tu propio servidor) Desde 9,98 $/mes hasta 119,98 $/mes Mensual (3 meses: ~-10 % | Anual: ~-20 %) Más RAM | SSD | Protección contra DDoS | Copia de seguridad en la nube | De 2 GB a 24 GB Todos los mapas oficiales | Mods pesados | Gran comunidad | Solo para PC Nodecraft Lite – Personalizado De 9,98 $ al mes a 119,98 $ al mes Mensual (3 meses: ~-10 % | Anual: ~-20 %) Modo bajo demanda / hibernación NO APTO: los esclavos, la purga y el deterioro de la base requieren un tiempo de actividad de 24/7 Prueba gratuita de 24 horas Gratis (sin tarjeta de crédito) Prueba → Suscripción Pro Hardware de prueba Pro Prueba sin riesgos la carga de mods y la estabilidad de la purga en Conan Exiles

Todos los precios están en USD ($) a fecha del 24/04/2026. Son más elevados que el precio base de Nodecraft porque Conan requiere más RAM. Nodecraft Lite NO es adecuado para Conan Exiles.

Una salvedad importante para las comunidades internacionales es que el servicio de asistencia de Nodecraft está limitado al horario de 11:30 a 20:00 CST todos los días. NO se trata de un servicio 24/7, lo que supone un inconveniente importante para las comunidades de la UE, la región APAC o de la zona este de EE. UU. que puedan sufrir un fallo crítico durante un evento «Purge» en hora punta.

Además, los mods deben instalarse a través de FTP o del gestor de archivos, ya que actualmente no existe un instalador de Workshop con un solo clic como los que se encuentran en GTXGaming. Por último, el plan Nodecraft Lite (Wake & Play) es totalmente inadecuado para los servidores privados de Conan Exiles, ya que los temporizadores de esclavos, el deterioro de las bases y los medidores de purga requieren un tiempo de actividad ininterrumpido; por lo tanto, los administradores deben evitar expresamente el plan Lite para este juego en concreto.

Ventajas Contras ✅ El mejor sistema



«Save & Swap» de su clase ✅ Prueba gratuita de 24 horas (sin tarjeta de crédito)



✅ Sistema



de reversión de game.db en 30 segundos ✅ Hardware



Ryzen 9 7950X y DDR5 ECC ✅ Aplicación móvil optimizada para la administración sobre la marcha ❌ El servicio de asistencia NO está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana (de 11:30 a 20:00, hora central de EE. UU.)



❌ No hay instalador



de Steam Workshop con un solo clic ❌ El plan Lite no es adecuado para Conan Exiles

El mejor alojamiento para servidores multijuego de Conan Exiles Nodecraft 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. El exclusivo sistema «Save & Swap» de Nodecraft te permite cambiar al instante toda la configuración de tu servidor dedicado de Conan Exiles a más de 60 títulos diferentes, conservando tu progreso. Prueba Nodecraft

8. SparkedHost [El mejor alojamiento por niveles para principiantes]

El sistema de tres niveles de SparkedHost ofrece a los jugadores unas ventajas e inconvenientes claros, lo que lo convierte en el proveedor de alojamiento básico más transparente para servidores privados de Conan Exiles. Ofrecen un nivel «Imp» (3 núcleos, 8 GB de RAM) para grupos pequeños, que solo juegan a la versión original o con modificaciones ligeras; un nivel «Yeti» (3,25 núcleos, 12 GB de RAM) para servidores con modificaciones; y un nivel «Avalanche» (NVMe, 3,5 núcleos, 16 GB de RAM) diseñado para comunidades grandes con un uso intensivo de la función «Purge».

Por solo 12 $ al mes, su plan básico (Imp) se encuentra entre las opciones iniciales más económicas de esta lista, ya que ofrece un entorno de juego abierto y asequible para que los amigos exploren las Tierras Exiliadas sin un gran compromiso económico.

Los tres planes te dan acceso al sofisticado Apollo Panel, que admite mods de Steam Workshop, RCON y acceso FTP, al menos 100 GB de almacenamiento NVMe, plazas de jugador ilimitadas (con un número recomendado de jugadores) y su Game Vault para cambiar fácilmente de servidor entre juegos.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Plazas / Recursos Mapas / Características / Notas Enterprise – Imp (mínimo para mods) 12,00 $/mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Semestral (-12 %) / Anual (-20 %) 3 núcleos | 8 GB | 100 GB NVMe | Game Vault Requisitos mínimos recomendados para mods | 8 jugadores recomendados | Solo PC Enterprise – Yeti 18,00 $/mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Semestral (-12 %) / Anual (-20 %) 3,25 núcleos | 12 GB | 100 GB NVMe | Game Vault 20 jugadores recomendados | Solo para PC Empresa – Avalanche 24,00 $/mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Semestral (-12 %) / Anual (-20 %) 3,5 núcleos | 16 GB | 100 GB NVMe | Game Vault 24 jugadores recomendados | Solo para PC

Todos los precios están en USD ($) a fecha del 24/04/2026. Todos los planes incluyen: Panel Apollo, almacenamiento NVMe, protección contra DDoS, ranuras ilimitadas, FTP/SFTP, copias de seguridad automáticas y acceso a Game Vault.

Las especificaciones de hardware varían (aunque no de forma significativa) entre los distintos niveles para adaptarse a las diferentes necesidades de la comunidad. El nivel «Imp» (a partir de 12 $ al mes sin complementos de almacenamiento ni copias de seguridad) es el mínimo recomendado para cualquier administrador de servidores dedicados de Conan Exiles que utilice Pippi y mods ligeros, ya que emplea almacenamiento NVMe y núcleos dedicados para evitar el retraso en el guardado que suele observarse en los SSD estándar de los niveles económicos.

El nivel «Avalanche» está pensado para entornos competitivos, con 3,5 núcleos dedicados y acceso a 16 GB de RAM. SparkedHost es compatible con todos los mapas oficiales y con la gran actualización «La era de los héroes» en todos los planes2026. La facturación sigue siendo flexible, con descuentos disponibles para pagos trimestrales (-5 %), semestrales (-12 %) y anuales (-20 %).

Ten en cuenta que SparkedHost es un proveedor más pequeño y reciente en comparación con veteranos del sector como Shockbyte, lo que significa que es más difícil verificar su fiabilidad a largo plazo.

Ventajas Contras ✅ Plan



básico económico a 12 $/mes ✅ Panel Apollo con compatibilidad



con Steam Workshop ✅ «Game Vault» multijuego para cambiar



de servidor sin problemas ✅ Número exacto de núcleos de CPU, RAM y almacenamiento indicado desde el principio para cada nivel: no hay que adivinar por qué se está pagando



✅ Descuentos trimestrales (-5 %), semestrales (-12 %) y anuales (-20 %) disponibles en todos los niveles. ❌ Proveedor más pequeño con menor volumen



de reseñas ❌ Solo 10 ubicaciones



de servidores ❌ El nivel superior de Avalanche solo recomienda 24 jugadores: margen limitado para comunidades en crecimiento

El mejor alojamiento de servidores para principiantes en Conan Exiles SparkedHost 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Recomendamos los planes por niveles de SparkedHost a quienes deseen pagar únicamente por los recursos específicos, como la RAM y los núcleos de CPU, que realmente necesita su servidor privado de Conan Exiles. Prueba SparkedHost

9. Servidores de supervivencia [El mejor alojamiento de servidores de Conan Exiles para especialistas]

Servidores de supervivencia se ha ganado un lugar en esta lista gracias a su especialización, ya que ofrece un panel de control propio y personalizado, diseñado específicamente para la administración de juegos de supervivencia, en lugar de un alojamiento de servidores genérico. Este proveedor considera a Conan Exiles un título prioritario, ya que indica explícitamente que es compatible con la actualización «La era de los héroes» e incluye mods esenciales como Pippi como características clave integradas.

También proporcionan documentación esencial para la configuración correcta de los puertos UDP (7777, 7778, 27015), algo vital para garantizar que tu mundo sea realmente visible en el navegador oficial de servidores. En nuestras pruebas de rendimiento, el nivel de hardware «Premium» de Servidores de supervivencia (que ofrece un rendimiento un 30 % más rápido en pruebas de un solo hilo) gestionó una purga de nivel 6 en el momento de máxima carga de jugadores sin que se observara ningún efecto «rubber-banding», lo que demuestra que su ajuste especializado del hardware marca una diferencia apreciable en las Tierras del Exilio.

La infraestructura ofrece dos niveles de rendimiento distintos: Estándar (que utiliza CPU Intel/AMD de gama alta y almacenamiento NVMe) y Premium (que cuenta con CPU con un rendimiento de un solo hilo un 30 % más rápido). Ambos niveles incluyen configuración instantánea, la posibilidad de cambiar la ubicación del servidor en cualquier momento, acceso completo a FTP/SFTP y sistemas de notificación automáticos para los reinicios.

Los administradores disponen de un control exhaustivo mediante parámetros de inicio personalizados y compatibilidad total con Oxide + plugins. Servidores de supervivencia es compatible con todos los mapas oficiales —las Tierras del Exilio y la Isla de Siptah— y ofrece planes basados en plazas que van de 10 a 70 jugadores, o configuraciones totalmente personalizadas. En el momento de redactar esta reseña, mantenían una sólida puntuación de 4,8/5 en Trustpilot, basada en 845 reseñas.

Nombre del plan Precio (Singapur) Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Funciones / Notas Estándar – 10 ranuras 12,15 $/mes (cupón) | 16,20 $/mes (precio original) Mensual / Trimestral (-10 %) / Semestral (-25 %) / Anual (-35 %) SSD | CPU de alto rendimiento | RAM DDR4 Las Tierras del Exilio | Isla de Siptah | Configuración instantánea Estándar – 70 ranuras 48,75 $/mes (cupón) | 65,00 $/mes (precio original) Mensual / Trimestral (-10 %) / Semestral (-25 %) / Anual (-35 %) SSD | CPU de alto rendimiento | Memoria RAM DDR4 Las Tierras del Exilio | Isla de Siptah | Configuración instantánea Estándar – Personalizado Variable Mensual / Trimestral (-10 %) / Semestral (-25 %) / Anual (-35 %) SSD | CPU de alto rendimiento | Memoria RAM DDR4 | De 10 a 70 ranuras Las Tierras del Exilio | Isla de Siptah | Configuración instantánea Premium – 10 ranuras (un 30 % más rápido) 18,14 $/mes (cupón) | 22,19 $/mes (precio original) Mensual / Trimestral (-10 %) / Semestral (-25 %) / Anual (-35 %) SSD NVMe | CPU overclockeada | Memoria RAM DDR5 Las Tierras del Exilio | Isla de Siptah | Configuración instantánea Premium – 70 ranuras (un 30 % más rápido) 57,74 $/mes (cupón) | 70,99 $/mes (precio original) Mensual / Trimestral (-10 %) / Semestral (-25 %) / Anual (-35 %) SSD NVMe | CPU overclockeada | RAM DDR5 Las Tierras del Exilio | Isla de Siptah | Configuración instantánea Premium – Personalizado Variable Mensual / Trimestral (-10 %) / Semestral (-25 %) / Anual (-35 %) SSD NVMe | CPU overclockeada | RAM DDR5 | De 10 a 70 ranuras Las Tierras del Exilio | Isla de Siptah | Configuración instantánea Prueba de 3 días (estándar) Variable Compra única SSD | CPU de alto rendimiento | Memoria RAM DDR4 | De 10 a 70 ranuras Las Tierras del Exilio | Isla de Siptah | Configuración instantánea Prueba de 3 días (Premium) Variable Compra única SSD NVMe | CPU overclockeada | RAM DDR5 | De 10 a 70 ranuras Las Tierras del Exilio | Isla de Siptah | Configuración instantánea

Todos los precios están en USD ($) a fecha del 24/04/2026. El cupón SETSAIL está activo en el momento de escribir este artículo. Precios originales (referencia del servidor de Singapur): Estándar de 10 ranuras 16,20 $/mes, 70 ranuras 65,00 $/mes; Premium de 10 ranuras: 22,19 $/mes; de 70 ranuras: 70,99 $/mes. Premium = hardware un 30 % más rápido (mejor rendimiento en eventos de purga).

El código de descuento «SETSAIL» está disponible en el momento de escribir este artículo, lo que reduce el precio del plan Standard de 10 ranuras de 16,20 $ al mes a 12,15 $ al mes. En este sentido, siempre debes comprobar si las promociones están activas, ya que los precios originales son más elevados y pueden pillarte por sorpresa a la hora de renovar.

Ahora bien, aunque sus 845 opiniones en Trustpilot son abrumadoramente positivas, se trata de un volumen significativamente inferior al de las más de 7.000 opiniones que se encuentran en Shockbyte, lo que puede ser un factor a tener en cuenta para quienes den prioridad a los datos de fiabilidad a largo plazo del mercado.

Ventajas Contras ✅ Panel especializado diseñado para juegos



de supervivencia ✅ Hardware de gama alta con una CPU



un 30 % más rápida ✅ Compatibilidad



explícita con Age of Heroes y Pippi ✅ Acceso completo a Oxide + plugin y a parámetros personalizados ❌ El precio promocional solo se aplica al primer periodo de facturación; el precio de renovación es considerablemente más alto



❌ Menor número total de reseñas que los gigantes económicos

El mejor alojamiento especializado para Conan Exiles Survival Servers 4.4 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Las herramientas internas desarrolladas a medida permiten una configuración más detallada de los ajustes específicos del juego que casi cualquier otro proveedor genérico de servidores privados de Conan Exiles del mercado. Prueba Survival Servers

10. LOW.MS [El mejor alojamiento de servidores para Conan Exiles con RAM garantizada]

LOW.MS destaca en el mercado del alojamiento de Conan Exiles gracias a un único y sólido compromiso: un mínimo garantizado de 10 GB de RAM en todos los planes. Mientras que la mayoría de los proveedores de alojamiento genéricos utilizan una asignación de nodos compartidos —en la que tu servidor compite por los recursos durante las horas punta—, LOW.MS garantiza una asignación de recursos dedicada para cada cliente.

Para aquellos que buscan monetizar su comunidad o poner en marcha una red de servidores (a menudo considerada como una de las mejores fuentes de ingresos adicionales en línea para los jugadores con conocimientos técnicos), la asignación de recursos dedicados de LOW.MS garantiza prácticamente que tu «negocio» permanezca en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En las Tierras Exiliadas, donde los eventos de «Purga» provocan picos masivos de consumo de recursos por parte de la IA, saber que tu asignación de memoria no se verá limitada supone una garantía significativa para la estabilidad de la comunidad. Durante nuestra evaluación, su gestor de copias de seguridad integrado demostró su valía; nuestro equipo de pruebas restauró con éxito una partida guardada dañada desde un punto de control reciente en menos de 2 minutos y sin pérdida de datos, una característica fundamental para cualquiera que haya tenido problemas con la recuperación de game.db en el pasado.

La infraestructura de hardware de LOW.MS consta de CPU Intel o AMD de alto rendimiento combinadas con SSD NVMe y protección DDoS de nivel empresarial a 100 Gbps. El servicio incluye configuración instantánea, todos los mapas oficiales, la gran actualización «Age of Heroes» y compatibilidad total con los mods de Steam Workshop.

Aunque su panel de control actual es funcional y ofrece acceso completo a FTP y RCON, se está desarrollando una interfaz más moderna y pulida para sustituir al antiguo panel, que se está quedando obsoleto. Entre las características que ofrece se incluyen chat en directo 24/7, asistencia por correo electrónico y una garantía de disponibilidad del 99,9 %, lo que lo convierte en una opción sólida para los administradores que han sufrido limitaciones de RAM en otros servidores compartidos.

Nombre del plan Precio (servidor de Londres, Reino Unido) Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Mapas / Funciones / Notas 10 ranuras 14 $/mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Semestral (-10 %) / Anual (-15 %) De 10 GB de RAM (por defecto) a 30 GB | Hardware AMD/Intel de gama alta, ampliable a Ryzen 7950X o 9950X Exiled Lands + Siptah | Steam Workshop con un solo clic | Purga configurable | Asistencia 24/7 15 plazas 18,18 $ al mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Semestral (-10 %) / Anual (-15 %) De 10 GB de RAM (por defecto) a 30 GB | Hardware AMD/Intel de gama alta, ampliable a Ryzen 7950X o 9950X Exiled Lands + Siptah | Steam Workshop con un solo clic | Purgado configurable | Asistencia 24/7 20 plazas 21,81 $/mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Anual (-10 %) / Anual (-15 %) De 10 GB de RAM (por defecto) a 30 GB | Hardware AMD/Intel de gama alta, ampliable a Ryzen 7950X o 9950X Exiled Lands + Siptah | Steam Workshop con un solo clic | Purgado configurable | Asistencia 24/7 25 plazas 25,02 $/mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Semestral (-10 %) / Anual (-15 %) De 10 GB de RAM (por defecto) a 30 GB | Hardware AMD/Intel de gama alta, ampliable a Ryzen 7950X o 9950X Exiled Lands + Siptah | Steam Workshop con un solo clic | Purgado configurable | Asistencia 24/7 30 plazas 27,87 $/mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Semestral (-10 %) / Anual (-15 %) De 10 GB de RAM (por defecto) a 30 GB | Hardware AMD/Intel de gama alta, ampliable a Ryzen 7950X o 9950X Exiled Lands + Siptah | Steam Workshop con un solo clic | Purga configurable | Asistencia 24/7 40 plazas 34,79 $/mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Anual (-10 %) / Anual (-15 %) De 10 GB de RAM (por defecto) a 30 GB | Hardware AMD/Intel de gama alta, ampliable a Ryzen 7950X o 9950X Exiled Lands + Siptah | Steam Workshop con un solo clic | Purga configurable | Asistencia 24/7 50 plazas 40,95 $/mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Anual (-10 %) / Anual (-15 %) De 10 GB de RAM (por defecto) a 30 GB | Hardware AMD/Intel de gama alta, ampliable a Ryzen 7950X o 9950X Exiled Lands + Siptah | Steam Workshop con un solo clic | Purga configurable | Asistencia 24/7 60 ranuras 46,48 $/mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Anual (-10 %) / Anual (-15 %) De 10 GB de RAM (por defecto) a 30 GB | Hardware AMD/Intel de gama alta, ampliable a Ryzen 7950X o 9950X Exiled Lands + Siptah | Steam Workshop con un solo clic | Purga configurable | Asistencia 24/7 70 plazas 51,47 $/mes Mensual / Trimestral (-5 %) / Anual (-10 %) / Anual (-15 %) De 10 GB de RAM (por defecto) a 30 GB | Hardware AMD/Intel de gama alta, ampliable a Ryzen 7950X o 9950X Exiled Lands + Siptah | Steam Workshop con un solo clic | Purgado configurable | Asistencia 24/7 80 plazas 56 $/mes Mensual / Trimestral (-5 %) / SA (-10 %) / Anual (-15 %) De 10 GB de RAM (por defecto) a 30 GB | Hardware AMD/Intel de gama alta, ampliable a Ryzen 7950X o 9950X Exiled Lands + Siptah | Steam Workshop con un solo clic | Purga configurable | Asistencia 24/7

Todos los precios están expresados en USD ($) a fecha del 24/04/2026. Mínimo garantizado de 10 GB de RAM. Garantía de devolución del dinero de 5 días. Protección contra DDoS de 100 Gbps.

Una vez más, LOW.MS es un proveedor más reciente en comparación con gigantes como Shockbyte, y su menor volumen de reseñas hace que sea más difícil evaluar su fiabilidad a largo plazo a gran escala. Además, aunque se está desarrollando un nuevo panel de control, la interfaz actual carece del acabado visual que ofrecen proveedores como BisectHosting.

Su protección contra DDoS de 100 Gbps también tiene una capacidad inferior a los 480 Gbps que ofrece Shockbyte; aunque es adecuada para la mayoría de grupos privados y comunidades medianas, esto puede ser un factor a tener en cuenta para los centros públicos de PvP de alto tráfico, que suelen ser blanco de ataques de mayor envergadura. Los precios parten de 14 $ al mes por el plan de 10 GB garantizados, respaldado por una garantía de devolución del dinero de 5 días.

Ventajas Contras ✅ Mínimo garantizado de



10 GB de RAM ✅ Sólido gestor de copias de seguridad para la recuperación



de game.db ✅ Asignación de recursos no compartidos (sin limitación de ancho de banda)



✅ Hardware



Intel/AMD y NVMe de alto rendimiento ✅ Garantía de devolución del dinero de 5 días para nuevos usuarios ❌ El panel de control carece actualmente de un acabado visual pulido



❌ Menor capacidad frente a ataques DDoS (100 Gbps)



❌ Menor volumen de opiniones que sus principales competidores

El mejor alojamiento de servidores para Conan Exiles con RAM garantizada LOW.MS 4.3 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. LOW.MS se especializa en recursos no compartidos, lo que garantiza que la configuración de tu servidor dedicado de Conan Exiles cuente con acceso exclusivo a memoria de alta velocidad para disfrutar de una experiencia sin interrupciones en servidores de rol con gran cantidad de mods. Prueba LOW.MS

Tabla comparativa de proveedores

Los datos presentados en esta tabla reflejan el panorama actual del alojamiento web a fecha de redacción de este artículo (24 de abril de 2026). Dado que Conan Exiles es especialmente sensible a los cuellos de botella de hardware, es fundamental comprender los matices que se esconden tras estas cifras:

Característica GTXGaming HostHavoc GPortal BisectHosting Shockbyte Apex Hosting Nodecraft SparkedHost Servidores de supervivencia LOW.MS Precio inicial 10,99 £/mes 15,00 $/mes 15,82 $/30 días 23,99 $/mes 10,99 $ al mes 14,99 $/mes 39,98 $ al mes (Pro) 12,00 $/mes 16,20 $/mes 14,00 $/mes Modelo de precios Por ranura/RAM Por ranura Por ranura/período Por GB (3,00 $) Por plan específico Por GB de RAM Por GB de RAM Por nivel de RAM Por ranura Por ranura Socio oficial ✗ ✗ ✓ Funcom ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Almacenamiento NVMe ✓ 100 GB ✓ ✓ ✓ ✓ Ilimitado ✓ ✓ SSD ✓ Interno/Externo ✓ Ultrarrápido ✓ Protección contra DDoS ✓ ✓ Multinivel ✓ Bulwark™ + Corero ✓ ✓ 480 Gbps ✓ Avanzada ✓ ✓ ✓ ✓ 100 Gbps Copias de seguridad automáticas ✓ ✓ ✓ ✓ 3 días ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Nube Asistencia 24/7 ✓ ✓ <10 min ✓ ✓ Chat en directo ✓ ✓ Chat en vivo ✗ 11:30-8 CST ✓ ✓ ✓ Cambio de juego ✓ Más de 100 ✓ a través del área de facturación ✓ Gamecloud ✓ BisectOne ✓ Más de 60 ✓ Más de 100 ✓ Guardar y cambiar ✓ Limitado ✓ Ubicaciones de servidores 20 12 13 21 9 5 27 10 8 11 Política de reembolso Garantía de devolución de 24 horas Garantía de devolución de 72 horas Plazo de reembolso de 72 horas (limitado) Garantía de devolución de 72 horas Autoservicio de 72 horas Plazo de devolución de 7 días Plazo de MBG de 7 días MBG de 48 horas Plazo de reembolso de 7 días (limitado) Plazo de 5 días para MBG Ideal para En general Asistencia Socio oficial Principiantes Presupuesto Tragaperras ilimitadas Multijuego Opción económica Especialista en Conan RAM garantizada

Nuestro estudio de precios de todos los proveedores de alojamiento de servidores se verificó mediante capturas directas de sus páginas web oficiales a fecha de 24/04/2026. Tenga en cuenta que GTXGaming muestra los precios en libras esterlinas (GBP), lo que requiere una conversión a dólares estadounidenses (USD) al tipo de cambio actual del mercado, mientras que GPortal utiliza un modelo de facturación prepagado por periodos (30 o 90 días) en lugar de las suscripciones estándar por mes natural.

Los administradores también deben prestar mucha atención a las estructuras promocionales. Algunos proveedores ofrecen un descuento significativo el primer mes, pero a partir del segundo mes se aplica la tarifa recurrente más elevada. Sin estos códigos de descuento o promociones, es posible que se apliquen las tarifas originales más elevadas tras la primera facturación.

Para quienes tengan un presupuesto ajustado, hay muchos proveedores con precios de entrada entre los más bajos del sector, pero hay que tener cuidado con los planes económicos que utilizan únicamente SSD estándar: no los recomendamos para Conan Exiles con mods debido a los elevados requisitos de E/S del juego.db. Todos los servicios enumerados son solo para PC (Steam), ya que el alojamiento de servidores dedicados para Conan Exiles en consolas sigue sin estar disponible.

Al fin y al cabo, elegir el mejor servicio de alojamiento de servidores de Conan Exiles que cumpla todos tus requisitos es el factor más importante para la longevidad de tu comunidad.

Entre los picos intensivos de recursos de las «Purificaciones» de alto nivel y el riesgo persistente de corrupción del archivo game.db, recuerda que contar con un proveedor de alojamiento que dé prioridad a las CPU de alta frecuencia y a una infraestructura de copias de seguridad redundante es imprescindible, ya que la «Era de los Héroes» sigue ampliando la complejidad del juego.

Comparativa de características de los servicios de alojamiento de servidores de Conan Exiles

Elegir el servidor adecuado no consiste solo en fijarse en el precio mensual y dar el asunto por zanjado. En el caso de Conan Exiles, hay características técnicas específicas que determinan si tu mundo sobrevivirá a una «Purga» de alto nivel o a una actualización repentina de un mod. Una configuración del panel de «Purga» es esencial para ajustar la dificultad sin tener que rebuscar en complejos archivos .ini, mientras que la instalación de Pippi con un solo clic es vital para la mayoría de las comunidades de rol y sociales.

Quizá lo más importante sea el sistema de copias de seguridad automáticas; dado que el archivo game.db es propenso a corromperse durante los reinicios forzados, disponer de un punto de restauración reciente y sin errores es imprescindible.

La tabla que aparece a continuación revela algunas lagunas sorprendentes en el sector. Aunque GPortal ostenta el título exclusivo de socio oficial de Funcom, carece del servicio de chat en directo que ofrecen sus rivales más económicos. Por su parte, proveedores de alto rendimiento como Nodecraft y Servidores de supervivencia requieren, sorprendentemente, subidas manuales vía FTP para Pippi, sin la comodidad de «un clic» que ofrecen GTXGaming o Shockbyte.

Ten en cuenta que los diez proveedores son exclusivamente para PC (Steam), ya que Funcom no ha abierto el alojamiento de servidores dedicados de Conan Exiles para consolas Xbox o PlayStation a fecha de hoy2026.

Característica GTX HH GP BH SB AH NC SPKD SS LM Protección contra DDoS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Instalación con un solo clic ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Copias de seguridad automáticas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Pippi con un solo clic ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ Todos los mapas oficiales ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Actualización de Age of Heroes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Mods del Workshop ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Socio oficial de Funcom ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Configuración del panel de purga ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Acceso a RCON ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Subdominio gratuito ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Asistencia 24/7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ Chat en vivo ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ Cambio de juego ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Reinicios programados ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Compatibilidad con Xbox y consolas ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

*GTX=GTXGaming | HH=HostHavoc | GP=GPortal | BH=BisectHosting | SB=Shockbyte | AH=Apex Hosting | NC=Nodecraft | SPKD=SparkedHost | SS=Servidores de supervivencia | LM=LOW.MS. Los 10 proveedores: solo PC (Steam).

Requisitos mínimos del servidor para Conan Exiles

Comprender la carga técnica de Conan Exiles es la única forma de evitar el lag durante la partida. A diferencia de muchos títulos de supervivencia, Conan depende en gran medida de la frecuencia de la CPU. Esto significa que la velocidad de reloj de un solo núcleo (medida en GHz) es mucho más importante que el número total de núcleos que ofrece tu proveedor de alojamiento.

Si buscas una referencia de referencia, fíjate en los propios servidores oficiales de Funcom: suelen funcionar con procesadores Intel Xeon E3-1270 V6 a 3,80 GHz con 64 GB de RAM. Aunque no necesitas 64 GB para un clan privado, sí que necesitas sin duda esa alta velocidad de reloj para calcular las rutas de los esclavos y las oleadas de la Purga en tiempo real.

Configuración / Caso de uso RAM CPU Almacenamiento Notas PvP/PvE estándar (10-20 jugadores) 6-8 GB Procesador de cuatro núcleos a 3,8+ GHz 35-50 GB SSD Requisitos mínimos recomendados por Funcom. Por debajo de estos, el juego no resulta práctico para los mods. Mods ligeros (Pippi + 5-10 del Workshop) 8-12 GB Procesador de cuatro núcleos a 3,8 GHz 50-80 GB NVMe Pippi añade unos 1-2 GB de RAM. NVMe es fundamental para la velocidad de escritura de las partidas guardadas. Paquetes de mods pesados (más de 20 mods) 12-16 GB Ryzen 9 / EPYC a 3,8+ GHz 80-100 GB NVMe Funcom recomienda entre 16 y 32 GB para conjuntos de mods pesados. Comunidad grande (40-70 jugadores) 16-32 GB Intel Xeon E3-1270 V6 / Ryzen 9 100 GB+ NVMe Servidores oficiales de Funcom: Xeon E3-1270 V6 a 3,80 GHz + 64 GB de RAM. Isla de Siptah (evento Maelstrom) +2-4 GB frente a las Tierras del Exilio Igual que arriba Igual que arriba La tormenta del Maelstrom provoca picos de uso de CPU/RAM similares a los de los eventos de Purga. Olas de «Purga» activas +2-4 GB de pico Es fundamental un GHz alto en un solo núcleo NVMe imprescindible La Purga de nivel 6 genera entre 50 y más de 100 PNJ. La frecuencia de un solo núcleo es la especificación clave.

Estas especificaciones se traducen directamente en tu experiencia de juego. Una CPU de alta frecuencia garantiza que las oleadas de Purga aparezcan con fluidez en lugar de teletransportarse a través de tus paredes, y un almacenamiento NVMe más rápido reduce significativamente los tiempos de carga del mundo al conectarte por primera vez al servidor.

Quizá lo más importante es que una cantidad adecuada de RAM evita los temidos eventos de corrupción del archivo game.db que se producen cuando un servidor se queda sin memoria durante un ciclo de guardado automático. Si tienes pensado utilizar mods extensos como Pippi o Fashionist, opta siempre por el siguiente nivel de RAM para garantizar un aumento de la estabilidad a lo largo de las actualizaciones de contenido.

A la hora de planificar tus recursos, calcula siempre en función de los eventos de alta intensidad, en lugar de los momentos tranquilos de construcción de la base. Una «Purga» de nivel 6 puede generar entre 50 y más de 100 PNJ simultáneamente, lo que provoca un pico inmediato de RAM de entre 2 y 4 GB; si tu servidor ya está cerca de su límite, esto provocará un fallo de la instancia. Del mismo modo, el evento «Maelstrom» en la Isla de Siptah genera una carga en la CPU y la RAM equivalente a la de la «Purga»; recomendamos añadir un margen de 2 a 4 GB por encima de nuestras estimaciones para las Tierras Exiliadas al ejecutar Siptah con mods.

Por último, las mayores velocidades de escritura de las unidades NVMe son un factor diferenciador clave en este caso. Reducen los «tirones al guardar» y minimizan el riesgo de que la base de datos se corrompa si el servidor se cierra de forma forzada durante una operación crítica de guardado. Con cada nuevo capítulo de «Age of Heroes», hay que prever un margen adicional para adaptarse a las necesidades cambiantes de IA y almacenamiento.

Cómo elegir el proveedor de alojamiento adecuado para un servidor de Conan Exiles

Seleccionar el proveedor de alojamiento ideal es2026 un ejercicio de equilibrio que depende de los objetivos específicos de tu comunidad. Un mundo privado para tres amigos tiene requisitos muy diferentes a los de un reino de juego de rol (RP) de 70 plazas que ejecuta un conjunto de 50 mods.

La «mejor» opción viene determinada por tu número de jugadores, tu dependencia de mods complejos como Pippi, tu proximidad geográfica a un centro de datos y tu presupuesto a largo plazo. Utiliza los siguientes criterios para determinar cuál de nuestros diez mejores proveedores se ajusta a tu visión de las Tierras del Exilio.

Rendimiento del servidor (RAM, CPU, NVMe)

La RAM, la CPU y el tipo de almacenamiento determinan tu experiencia en las Tierras del Exilio. La RAM almacena los datos activos del mundo, la CPU procesa la lógica de los PNJ y el almacenamiento se encarga de la escritura de datos. El rendimiento de la CPU de un solo núcleo es el indicador principal. Las velocidades de reloj por núcleo elevadas, de 3,8 GHz o más, evitan que la frecuencia de actualización disminuya. Si ejecutas una purga de nivel 6 en una CPU con una frecuencia de reloj baja, es probable que se produzcan efectos de «rubber-banding» y retrasos en la aparición de los PNJ. Las frecuencias altas mantienen la estabilidad de la tasa de ticks durante las oleadas de purga y garantizan que la IA de los esclavos responda con rapidez.

Recomendamos el almacenamiento NVMe frente a los SSD estándar. El almacenamiento SSD de gama económica provoca retrasos visibles durante los ciclos de guardado y escritura de la purga. Las unidades NVMe ofrecen tiempos de carga del mundo más rápidos tras los reinicios y un manejo de datos más fluido durante las incursiones. Para cualquier servidor con mods, opta por al menos 10-12 GB de RAM dedicada para gestionar los picos de recursos durante los eventos de Maelstrom.

Ubicaciones de los servidores

La proximidad al servidor es el factor más importante para la latencia (ping). En el combate PvP de Conan Exiles, un ping superior a 120 ms provoca desincronización en las paradas y efecto «rubber-banding».

Líderes por ubicación: Nodecraft lidera con 27 ubicaciones globales, mientras que GTXGaming cuenta con 20 y BisectHosting con 21.

lidera con 27 ubicaciones globales, mientras que cuenta con 20 y con 21. Enfoque regional: Servidores de supervivencia ha confirmado nodos en Singapur para los jugadores de la región APAC. SparkedHost cuenta con menos opciones verificadas para determinadas regiones.

Los jugadores de regiones con cobertura deficiente, como Sudamérica, Oceanía o el Sudeste Asiático, deberían dar prioridad a los proveedores que cuenten con nodos locales verificados para garantizar la fluidez en el combate.

Facilidad de configuración y panel de control

El panel de control se encarga de las tareas diarias del servidor. El panel de Apex Hosting y Starbase de BisectHosting son los más intuitivos para principiantes. Para los administradores con experiencia, GTXGaming ofrece la configuración más detallada y específica para el juego.

Tipos de paneles: la mayoría de los proveedores utilizan paneles personalizados (GTXGaming, Shockbyte, BisectHosting, Apex Hosting). HostHavoc utiliza TCAdmin y SparkedHost , Apollo. Nodecraft utiliza NodePanel, mientras que Servidores de supervivencia y GPortal se basan en desarrollos propios personalizados.

la mayoría de los proveedores utilizan paneles personalizados (GTXGaming, Shockbyte, BisectHosting, Apex Hosting). utiliza TCAdmin y , Apollo. utiliza NodePanel, mientras que y se basan en desarrollos propios personalizados. Gestión móvil: Apex Hosting y Nodecraft ofrecen aplicaciones para iOS y Android, lo que te permite gestionar el servidor sin necesidad de estar delante del ordenador.

Compatibilidad con mods

Conan Exiles admite mods a través de Steam Workshop y archivos PAK por FTP. Pippi es el mod de administración dentro del juego imprescindible para la mayoría de los servidores.

Servidores con instalación de mods con un solo clic: GTXGaming , HostHavoc (Colecciones), BisectHosting , GPortal , Apex Hosting y SparkedHost ofrecen herramientas para instalar mods con un solo clic.

, (Colecciones), , , y ofrecen herramientas para instalar mods con un solo clic. Servidores manuales: Nodecraft y Servidores de supervivencia solo admiten FTP, lo que requiere un mayor esfuerzo técnico.

y solo admiten FTP, lo que requiere un mayor esfuerzo técnico. La ventaja de GTX: el actualizador automático de mods de GTXGaming es único. Descarga automáticamente las últimas versiones de Workshop. Los mods siguen funcionando tras los parches de Funcom sin necesidad de volver a subirlos manualmente por FTP, lo que lo convierte en la mejor opción para el público interesado en el modding.

Escalabilidad

A medida que tu comunidad crece, necesitas un proveedor de alojamiento que se adapte. La mayoría de los proveedores permiten ampliar o reducir el plan a mitad de ciclo.

Flexibilidad de plazas: Apex Hosting y Nodecraft ofrecen plazas ilimitadas para jugadores. HostHavoc ofrece configuraciones de entre 30 y 70 plazas. El plan «Large» de GTXGaming admite hasta 60 plazas, mientras que Shockbyte te limita a tres planes fijos.

y ofrecen plazas ilimitadas para jugadores. ofrece configuraciones de entre 30 y 70 plazas. El plan «Large» admite hasta 60 plazas, mientras que te limita a tres planes fijos. Cambio de juego: BisectOne, de BisectHosting, y Guardar y cambiar, de Nodecraft, son las opciones que mejor se adaptan a las comunidades en crecimiento que desean cambiar de juego sin perder sus recursos de hardware.

Flexibilidad de precios y facturación

El precio de un servidor de Conan Exiles suele oscilar entre 10 y 30 dólares al mes para los planes básicos, y aumenta hasta entre 40 y 72 dólares al mes para servidores grandes con mods. La mayoría de los proveedores ofrecen descuentos en la facturación trimestral o anual.

Dificultades relacionadas con los costes: Las promociones del primer mes de Apex pueden provocar una sorpresa desagradable cuando se aplica la tarifa normal. Los precios en libras esterlinas de GTXGaming generan dificultades relacionadas con el tipo de cambio para los usuarios internacionales. La facturación por periodos de GPortal requiere una planificación presupuestaria cuidadosa, ya que no coincide con los meses naturales.

Las promociones del primer mes pueden provocar una sorpresa desagradable cuando se aplica la tarifa normal. Los precios en libras esterlinas generan dificultades relacionadas con el tipo de cambio para los usuarios internacionales. La facturación por periodos requiere una planificación presupuestaria cuidadosa, ya que no coincide con los meses naturales. Políticas de reembolso: LOW.MS ofrece 5 días, mientras que Shockbyte y HostHavoc dan 72 horas. GTXGaming tiene un plazo estricto de 24 horas. GPortal ofrece una prueba de 3 días por unos 7,00 dólares como opción de prueba de bajo coste.

Veredicto final: ¿Qué proveedor de alojamiento de servidores de Conan Exiles deberías elegir?

Nuestras evaluaciones de los diez mejores servicios de alojamiento de servidores de Conan Exiles de nuestra lista se basaron en el rendimiento general, los precios, la compatibilidad con mods, la estabilidad de Purge y la calidad de la asistencia técnica, con el fin de determinar cuáles son los líderes objetivos2026. Para disfrutar de la mejor experiencia global sin lugar a dudas, recomendamos encarecidamente GTXGaming; su actualizador automático de mods es inestimable para la estabilidad, y su capacidad de 60 plazas en todos los mapas no tiene rival para los jugadores más exigentes.

Para aquellos con un presupuesto limitado, Shockbyte es la mejor opción, ya que ofrece planes específicos para Conan a partir de 10,99 $ al mes, respaldados por la mayor confianza de marca del sector. Los principiantes deberían optar por BisectHosting por su excelente panel Starbase y el cambio de mapas sin complicaciones.

Si gestionas una comunidad grande, Apex Hosting es la elección clara por sus ranuras ilimitadas y su servicio de chat en directo 24/7. GPortal sigue siendo el socio oficial de referencia para quienes buscan una experiencia avalada por Funcom con una prueba de bajo riesgo por 5,99 €. En cuanto a versatilidad para múltiples juegos, Nodecraft destaca con su sistema «Save & Swap», mientras que LOW.MS es la elección definitiva para servidores con muchos mods que necesiten un mínimo de 10 GB de RAM.

Ahora bien, independientemente del proveedor que te guste, recuerda dar prioridad a las necesidades específicas de tu comunidad antes de comprometerte. Encontrar la opción más adecuada es la única forma de asegurarte el mejor alojamiento para un servidor de Conan Exiles, y saber elegir el mejor proveedor es la parte más importante para aprender a alojar con éxito un servidor de Conan Exiles.

El mejor alojamiento para servidores de Conan Exiles en general GTXGaming 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Es la referencia por excelencia en alojamiento de servidores dedicados para Conan Exiles gracias al uso de procesadores Ryzen de alta velocidad de reloj. Prueba GTXGaming

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