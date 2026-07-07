Los 10 guantes más baratos para CS2 en 2026

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Los guantes más baratos CS2 Las cartas de rareza «Extraordinaria» se pueden conseguir por menos de 50 dólares en estado «Battle-Scarred». Esta guía recoge 10 guantes extraordinarios repartidos en 6 tipos diferentes —guantes Hydra, guantes de piloto, vendas para las manos, guantes de moto, guantes Broken Fang y guantes especializados—, con precios que van desde los 44 $ en estado «Battle-Scarred» hasta más de 880 $ en estado «Factory New».

Los guantes más baratos CS2 abarca un amplio abanico, desde los guantes tácticos «Hydra Gloves», con un diseño inspirado en operaciones militares, hasta las vendas para las manos en tonos tierra y los guantes «Moto Gloves» con detalles de camuflaje: los mejores guantes económicos para los jugadores que buscan la rareza «Extraordinaria» sin tener que gastarse una cantidad de cuatro cifras. Los guantes pertenecen al nivel de rareza «Extraordinario» y comparten la misma tasa de aparición del 0,26 % que los cuchillos, por lo que la mayoría de los jugadores los adquieren mediante compras directas en el mercado. En este nivel económico, el valor de fluctuación y el estado influyen mucho más en las diferencias de precio que la elección del acabado.

Nuestra selección de los guantes más baratos para CS2

Los guantes más baratos CS2 son todos de rareza «Extraordinaria», el nivel de rareza más alto de los guantes en Counter-Strike 2. Cada selección se ordena según el precio mínimo de «Battle-Scarred» —el verdadero punto de entrada para los compradores con presupuesto limitado y una fracción del precio máximo de «Factory New»—.

Los mejores guantes baratos de esta lista son todos de rareza «Extraordinaria», y abarcan los tipos «Hydra», «Driver», «Hand Wraps», «Moto», «Broken Fang» y «Specialist». Desde los «Battle-Scarred», por menos de 44 dólares, hasta piezas de coleccionista por encima de los 880 dólares en estado «Factory New», los guantes más baratos CS2 En este nivel de rareza se incluyen todos los modelos principales de guantes, incluidos los guantes rojos más baratos CS2 ofertas en Extraordinary, el Guantes de moto | 3.ª Compañía de Comandos, para los compradores con un presupuesto limitado que buscan un color rojo llamativo. El valor de flotación es el principal factor que determina el precio en todas las referencias, y las versiones «Factory New» son las que alcanzan los precios más elevados, independientemente del tipo de guante.

Aviso legal El contenido publicado en Eneba Hub tiene fines meramente informativos y de entretenimiento, y no debe considerarse asesoramiento profesional, financiero ni de inversión. No garantizamos beneficios ni resultados económicos, y los lectores deben tomar sus decisiones de compra de forma responsable y basándose en su propia investigación. Cualquier referencia al retorno de la inversión (ROI), al potencial de valor o a la inversión se refiere a medias estadísticas basadas en datos históricos y no garantiza resultados individuales.

Probabilidades de caída de guantes

Todas las entradas sobre estos guantes, los más baratos CS2 La guía aparece como un objeto especial raro del mismo conjunto que los cuchillos. Conocer las probabilidades reales de obtención te permite mantener unas expectativas realistas antes de decidir si abrir cajas o comprarla directamente.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (en %) Mil-Spec ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificado ( Rosa ) 3,2 % Encubierto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estos porcentajes coinciden con las tasas de aparición publicadas oficialmente por Valve. Los 10 guantes más baratos CS2 En esta guía, se clasifican en el nivel de «objetos especiales raros», con una probabilidad del 0,26 %; es decir, aproximadamente un guante por cada 385 cajas abiertas. Al precio actual de 2,49 dólares por llave de caja, conseguir un solo guante cuesta de media unos 960 dólares solo en llaves, sin tener en cuenta el coste de las propias cajas. Debido a esas probabilidades, la mayoría de los jugadores que buscan los mejores guantes baratos prefieren comprarlos directamente en el mercado en lugar de abrir cajas.

Los guantes más baratos para CS2: guía completa

En esta sección se recogen los 10 guantes más baratos CS2 Presenta una rareza extraordinaria, desde los «Battle-Scarred», que cuestan menos de 44 dólares, hasta los «Factory New», que superan los 880 dólares. Los 10 guantes se obtienen de cajas que contienen guantes utilizando sus respectivas llaves de caja. La selección que se muestra a continuación combina la asequibilidad, el atractivo visual y la disponibilidad en el mercado para ofrecer a los compradores los mejores guantes baratos para quienes cuentan con un presupuesto ajustado.

Precio del producto: ~44,00–263,00 $ / 40,00–240,00 € / 34,00–206,00 £

Rareza: Extraordinario

Fuente: Caja de embrague / Caja de revoluciones

Clave del caso: Llave de la caja del embrague / Llave de la caja de revoluciones

The Guantes Hydra | Rattlercaracterísticascuero de color verde oliva con textura de piel de serpiente en el dorso de la mano y los dedos, con un panel de muñeca de piel marrón con un emblema de la serpiente Hydra en latón y verde y detalles de tachuelas, confeccionados con una mezcla de piel, piel de serpiente y latón. Estos son los guantes más baratos que hay CS2 Piel de rareza «Extraordinaria», con el estado «Marcada por la batalla» a partir de tan solo €44.

Por qué lo elegimos Rattler es el guante de categoría «Extraordinario» más asequible de Counter-Strike 2, ofreciendo a los jugadores guantes con textura de piel de serpiente y diseño militar al precio de entrada más bajo del mercado.

El valor «Float» determina prácticamente todo en este nivel de precios. La gama «BS Floor» sigue siendo accesible para los jugadores que buscan un guante «Extraordinary» sin tener que gastar mucho, mientras que las versiones «Factory New» a ~263 dólares están reservados para coleccionistas. La textura de piel de serpiente y los tonos verdes hacen que sea una opción muy popular entre los guantes verdes más baratos CS2 compradores que buscan guantes de temática táctica al precio más bajo posible.

★ El guante extraordinario más asequible Guantes Hydra | Rattler Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~45,00–280,00 $ / 41,00–257,00 € / 35,00–220,00 £

Rareza: Extraordinario

Fuente: Caja de embrague / Caja de revoluciones

Clave del caso: Llave de la caja del embrague / Llave de la caja de revoluciones

Cuero marrón oliva combinado con material sintético logotipo de «Operation Hydra» en malla y latón reboteEs lo que define al Mangrove, el guante que ha quedado en segundo lugar en la categoría «Extraordinario» de estos guantes, los más baratos. CS2guía. Que~45 dólares El Mangrove, con su aspecto desgastado por el uso, cuesta solo un dólar más que el Rattler; ambos tienen un precio similar, por lo que la elección depende de las preferencias en cuanto a la textura. La combinación de piel y malla le da al Manglarun estilo táctico algo más discreto en comparación con el Rattler«… con detalles en piel de serpiente».

Al igual que elRattler, estos son los guantes verdes más baratos CS2 opción que aparece al hacer clic con el ratón tanto en el Caja de embrague and Funda Revolution. Según mi investigación, el Mangrove registra un volumen de mercado similar al del Rattler, con un interés constante por parte de los compradores tanto en el estado «Battle-Scarred» como en el «Field-Tested». El estado «Factory New» alcanza ~280 dólares, un precio bastante elevado para un guante de gama básica.

★ Los guantes Hydra con la mejor relación calidad-precio Guantes Hydra | Mangrove Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~47,00–296,00 $ / 43,00–272,00 € / 37,00–233,00 £

Rareza: Extraordinario

Fuente: Caja de embrague / Caja de revoluciones

Clave del caso: Llave de la caja del embrague / Llave de la caja de revoluciones

Si te gusta el verde pero no quieres comprometerte con la colección Hydra,Verde de competiciónparescuero verde oscuro «motorsport» con el reverso gris tejido, el único modelo Driver de esta lista. En ~47 dólares «Battle-Scarred»: estos son los guantes verdes más baratos CS2 opción dentro de la categoría de guantes de piloto. El tejido se aprecia incluso cuando están muy desgastados, por lo que siguen teniendo un gran atractivo en el segmento más económico del mercado.

Los guantes de piloto tienen una animación diferente a la de los guantes Hydra: el agarre y la posición en pantalla son más evidentes, lo que hace que los tonos verdes se aprecien claramente en Counter-Strike 2. Guantes verdes En este rango de precios, rara vez se ven tan bien acabados, lo cual es parte del motivo por el que Verde de competicióntiene una demanda sólida y constante en el mercado, incluso cuando los valores de cotización son bajos.

★ Guantes para conductores con la mejor relación calidad-precio: la opción más económica Guantes de piloto | Verde de competición Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~49,00–322,00 $ / 45,00–295,00 € / 38,00–253,00 £

Rareza: Extraordinario

Fuente: Caja de embrague / Caja de revoluciones

Clave del caso: Llave de la caja del embrague / Llave de la caja de revoluciones

Emerald es la más refinada del trío de Hydra en estos guantes, los más baratos. CS2lista. Cuero marrón oscuro cubre la mano con detalles con tachuelas metálicas, un destacadoEmblema de la Operación Hydra, con una serpiente en dorado y verde en el panel de la muñeca, y un banda de malla verde en la muñeca. En ~49 dólares Con su aspecto «marcado por la batalla», el Emerald tiene un precio mínimo ligeramente superior al del Rattler y al del Mangrove, lo que refleja la demanda de los coleccionistas por el aspecto en negro y verde de mayor contraste. Los ejemplares «Factory New» alcanzan ~322 dólares, el techo más alto del nivel «Hydra» de esta lista.

El Emerald es una de las mejores opciones entre los guantes verdes más baratos CS2 para los jugadores que prefieren la combinación de cuero marrón y emblema verde a los tonos totalmente verdes u oliva de los modelos Rattler y Mangrove. El emblema del Hydra destaca claramente incluso en condiciones de menor flotabilidad, lo que lo convierte en una de las opciones más resistentes a las condiciones entre los guantes más baratos CS2 entradas aquí. Los jugadores también están consultando la los mejores guantes negros CS2 En esta categoría encontrarás selecciones «Extraordinarias» similares, en tonos oscuros y a precios similares.

★ Los mejores guantes de Hydra en negro y verde Guantes Hydra | Esmeralda Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~57,00–887,00 $ / 52,00–814,00 € / 45,00–698,00 £

Rareza: Extraordinario

Fuente: Caso «Recoil» / Caso «Snakebite» / Caso «Operación «Colmillo Roto»»

Clave del caso: Clave del caso «Recoil» / Clave del caso «Snakebite» / Clave del caso «Operación «Colmillo Roto»»

The Estampado de pata de gallo en tonos beige y marrón Inspirado en el keffiyeh tradicional, el shamagh aporta Shamagh del desierto Una lectura sobre el ejército en el desierto; los primeros guantes «Hand Wraps», los más baratos CS2 una buena opción para entrar en la gama económica. En ~57 dólares «Battle-Scarred» es la primera entrada de la gama Hand Wraps en la lista y abre las puertas a un diseño de guante totalmente diferente al de la serie Hydra. El estampado «shamagh» se ve bien en cualquier condición, lo que convierte a las versiones de menor desgaste en una compra práctica para los jugadores que quieren controlar su gasto.

¿Qué es lo que hace que elShamagh del desierto destacan entre los guantes más baratos CS2 Una de las opciones es su techo «Factory New», a ~887 dólares, este es, con diferencia, el rango de precios más amplio de esta lista. Los ejemplares «Factory New» con poco desgaste y un diseño a cuadros nítido y vibrante alcanzan un precio considerablemente superior al mínimo del mercado. Para los jugadores que también comparen Guantes Recoil Case, elShamagh del desierto es una de las opciones más asequibles de ese grupo, con precios que se ajustan a cualquier presupuesto.

★ El guante más económico con la gama de precios más amplia Vendas para las manos | Shamagh del desierto Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~58,00–872,00 $ / 53,00–800,00 € / 45,00–686,00 £

Rareza: Extraordinario

Fuente: Caso «Operación Colmillo Roto» / Caso «Mordedura de serpiente» / Caso «Retroceso»

Clave del caso: Clave del caso «Operación Colmillo Roto» / Clave del caso «Mordedura de serpiente» / Clave del caso «Retroceso»

Camuflaje militar verde y rojo with placas oscuras y duras para los nudillos y un raya roja en negrita Los guantes «Across the Wrist» incorporan el diseño de operaciones militares de la 3.ª Compañía de Comandos en el único modelo de Moto Gloves que aparece en esta lista. Estos guantes voluminosos presentan una silueta llamativa en Counter-Strike 2, y los detalles en rojo los convierten en una de las opciones más llamativas entre los guantes más baratos CS2 ofrece en este rango de precios. En ~58 dólares Los «Battle-Scarred» son una opción asequible para iniciarse en la categoría de guantes de moto.

Nuevas versiones de fábrica en ~872 dólares suponen un precio máximo inusualmente alto para un guante cuyo precio de salida es inferior a 60 dólares en estado «BS» —una diferencia que se debe a que los detalles en rojo se aprecian con mucha más intensidad en el estado «Factory New». Para los jugadores que buscan específicamente los guantes rojos más baratos CS2 De una rareza extraordinaria, el 3.ª Compañía de Comandos es la opción más económica de esta lista, con un llamativo color rojo. El Guante Funda Revolution El conjunto «pool» presenta cierto solapamiento con los casos en los que se omiten estos elementos.

★ Los guantes de moto más económicos Guantes de moto | 3.ª Compañía de Comandos Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~63,00–555,00 $ / 57,00–508,00 € / 49,00–436,00 £

Rareza: Extraordinario

Fuente: Caso «Operación Colmillo Roto» / Caso «Mordedura de serpiente» / Caso «Retroceso»

Clave del caso: Clave del caso «Operación Colmillo Roto» / Clave del caso «Mordedura de serpiente» / Clave del caso «Retroceso»

The Guantes «Colmillo Roto» | Con bandas amarillascuenta con unpatrón de camuflaje amarillo y oscuro a lo largo decuero sin dedos con tachuelas piramidales de latón a lo largo de los dedos y los bordes, además de un destacadoemblema dorado con un leopardo y una serpiente en la placa central de la muñeca. En ~63 $ «Marcado por la batalla», esta es la opción de «Broken Fang» más asequible entre los guantes más baratos CS2 presenta una rareza extraordinaria. El dibujo amarillo sigue siendo visible incluso con altos valores de flotación, lo que hace que los ejemplares en peor estado sigan siendo atractivos.

El modelo «Broken Fang» presenta un diseño único sin dedos que se diferencia de la mayoría de los demás tipos de guantes en Counter-Strike 2, lo que les confiere una silueta distintiva dentro del juego. El aspecto «Yellow-banded» tiene una gran demanda en el mercado en los estados «Battle-Scarred» y «Well-Worn», precisamente el rango de precios en el que se encuentran los guantes más baratos CS2 Los compradores suelen ir de compras. Los usuarios que buscan información sobre el los mejores casos para abrir en CS2 quienes busquen guantes sueltos encontrarán el Caso «Operación Colmillo Roto», Caso de mordedura de serpiente, yCaja de retrocesoTodos incluyen esta skin en sus loterías.

★ La mejor opción económica de «Broken Fang» Guantes «Colmillo Roto» | Con bandas amarillas Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~64,00–546,00 $ / 59,00–500,00 € / 50,00–429,00 £

Rareza: Extraordinario

Fuente: Caso «Recoil» / Caso «Snakebite» / Caso «Operación «Colmillo Roto»»

Clave del caso: Clave del caso «Recoil» / Clave del caso «Snakebite» / Clave del caso «Operación «Colmillo Roto»»

The Vendas para las manos | Jirafa es el modelo con estampado animal que destaca entre estos guantes, los más baratos CS2resumen.Estampado de lunares inspirado en la jirafa with bordes de color marrón oscuro and centros de color naranja rojizoportadastela forrada en color crema y beige. Que~64 $ «Marcado por la batalla», elJirafaSe sitúa ligeramente por encima del Desert Shamagh, y el estampado de animales tiene un precio ligeramente superior. Las manchas de jirafa siguen siendo reconocibles incluso en condiciones de poca luz, lo que convierte a Battle-Scarred en una compra realmente útil.

El estampado de jirafa es una de las opciones más originales en cuanto a diseño se refiere entre los guantes más baratos. CS2 – No hay ningún otro guante «Extraordinary» con estampado animal que cueste menos de 100 dólares, incluso con marcas de batalla. Para quienes buscan los mejores guantes baratos y quieren algo visualmente diferente de las típicas opciones militares o de color liso en este rango de precios, el Jirafaes la opción más destacada, y la las mejores plataformas para vender CS2 carcasas Enumerar estos elementos de forma sistemática en todas las condiciones.

★ Las vendas para las manos más originales y económicas Vendas para las manos | Jirafa Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~65,00–376,00 $ / 60,00–345,00 € / 51,00–296,00 £

Rareza: Extraordinario

Fuente: Caja de embrague / Caja de revoluciones

Clave del caso: Llave de la caja del embrague / Llave de la caja de revoluciones

The Guantes especializados | Buckshotcaracterísticascamuflaje de bosque de olivos with detalles en coral rojo a lo largo del cuerpo, combinado con protectores de nudillos y dedos de cuero oscuro, yInscripción «TORTUE» en la palma de la mano – el único modelo de guantes Specialist de esta gama económica. En ~65 $, con marcas de batalla, elPerdigonesEs la opción más asequible de Specialist Gloves de esta lista y la mejor elección entre los mejores guantes baratos para los jugadores que buscan un acabado de camuflaje. Los guantes Specialist Gloves tienen un aspecto en la muñeca durante el juego diferente al de los guantes Hydra o Driver, ya que se ve más material en el dorso de la mano.

La sensibilidad del flotador es moderada: la versión «Factory New» en ~376 dólares presenta tonos oliva y marrones más limpios y vivos, mientras que los ejemplares «Battle-Scarred» conservan el patrón de camuflaje básico, pero con un contraste más apagado. El «Buckshot» registra una actividad constante en el mercado a los precios mínimos de los ejemplares «Battle-Scarred». Para los jugadores que también comparen el las mejores skins para guantes En la categoría «Especialista», el Buckshot es sin duda una opción ideal para quienes buscan un producto asequible.

★ Selección de guantes especializados con el mejor rapporto calidad-precio en estampado de camuflaje Guantes especializados | Buckshot Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~66,00 $ (BS)–~1 100,00 $+ (FN) / 60,00 €–~1.010,00 €+ / 52,00 £–~870,00 £+ | Desgaste mínimo a partir de ~117 $ / 107 € / 92 £

Rareza: Extraordinario

Fuente: Caja de embrague / Caja de revoluciones

Clave del caso: Llave de la caja del embrague / Llave de la caja de revoluciones

Tiras de cinta adhesiva de color azul grisáceo superpuesto sobreenvoltorios de tela de color blanco roto with las marcas y roturas visibles dan Cinta adhesivaun estilo improvisado y funcional que ningún otro guante Extraordinary de esta gama de guantes más baratos CS2 la guía se repite. En ~66 dólares «Marcado por la batalla», el Cinta adhesiva Cierra esta lista y presenta uno de los perfiles de variación más inusuales de todos los guantes de esta selección: existen versiones «Factory New», pero la variación mínima de 0,06 deja un margen de tan solo 0,01 antes del límite máximo de «Factory New», que se sitúa en 0,07. Ese estrecho margen sitúa a los ejemplares «Factory New» en el territorio de los coleccionistas, con precios de unos 1.100 dólares o más. Para la mayoría de los compradores, el «Minimal Wear» a ~117 dólares es la mejor opción en cuanto a condiciones prácticas.

Ese estrecho margen de la FN —y el sobreprecio que conlleva— hace que la demanda habitual se concentre en los ejemplares con «signos de batalla» y «desgaste mínimo», que es precisamente lo que hace que el Cinta adhesiva uno de los guantes más asequibles y baratos CS2 opciones de este nivel. Los jugadores que busquen específicamente ese aspecto —vendas de cinta recuperada de color azul grisáceo— encontrarán en «Battle-Scarred» la opción más práctica. El Caja de embraguey elFunda Revolution estas son las fuentes, y para los jugadores que buscan los mejores guantes baratos en los grupos de Clutch y Revolution, el Cinta adhesiva Es la opción de suelo para las vendas de boxeo de ese estuche.

★ Las vendas para las manos más originales y económicas: Skin Vendas para las manos | Cinta adhesiva Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Tabla comparativa de los guantes CS2 más baratos

Un resumen completo, basado en estadísticas, de los 10 guantes más baratos CS2 artículos: rareza, rango de precios que va desde el mínimo de «Battle-Scarred» hasta el máximo de «Factory New», y una breve descripción visual de cada selección. Los principales factores que influyen en los precios de esta lista son el valor de mercado y la disponibilidad en función del estado.

Piel de guante Rareza Rango de precios (BS–FN) Descripción Guantes Hydra | Rattler Extraordinario 44–263 dólares Cuero de color verde oliva con textura de piel de serpiente, con un panel marrón en la muñeca y el emblema de la serpiente Hydra en verde metalizado Guantes Hydra | Mangrove Extraordinario 45–280 dólares Cuero marrón oliva y malla sintética con tachuelas de latón «Operation Hydra»; aspecto táctico discreto Guantes de piloto | Verde de competición Extraordinario 47–296 dólares Cuero verde oscuro «motorsport» con un motivo gris tejido en el dorso de la mano Guantes Hydra | Esmeralda Extraordinario 49–322 dólares Cuero marrón oscuro con el emblema de Hydra en dorado y verde y una muñequera de malla verde; el límite máximo de FN más alto del nivel Hydra Vendas para las manos | Shamagh del desierto Extraordinario 57–887 dólares Estampado de pata de gallo en tonos beige y marrón; la gama de precios más amplia de esta lista Guantes de moto | 3.ª Compañía de Comandos Extraordinario 58–872 dólares Camuflaje militar verde y rojo con placas rígidas oscuras en los nudillos; los guantes rojos más baratos CS2 opción aquí Guantes «Colmillo Roto» | Con bandas amarillas Extraordinario 63–555 dólares Estampado de camuflaje amarillo y oscuro sobre piel sin dedos con tachuelas piramidales de latón Vendas para las manos | Jirafa Extraordinario 64–546 dólares Estampado de lunares inspirado en la jirafa; la opción de estampado animal más característica Guantes especializados | Buckshot Extraordinario 65–376 dólares Camuflaje de bosque de olivos con paneles decorativos en color coral rojo; estilo de puesto de caza Vendas para las manos | Cinta adhesiva Extraordinario 66–1.100 $+ Tiras de cinta adhesiva de color gris azulado; la serie FN existe, pero es una rareza para coleccionistas debido a una tirada mínima de 0,06.

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Las mayores diferencias de precio entre los guantes más baratos CS2 dependen de las condiciones y de la disponibilidad de los casos. El Guantes Hydra | Rattler su precio parte de 44 dólares (con marcas de batalla), mientras que el Vendas para las manos | Shamagh del desierto alcanza los 887 dólares (nuevo de fábrica); ambos son de una rareza extraordinaria, por lo que el estado es el factor principal que determina el precio en todas las entradas. La categoría «Hydra Gloves» domina el segmento de los guantes verdes más baratos CS2 categoría, en la que el Rattler, el Mangrove y el Emerald se sitúan todos por debajo de los 50 dólares en el nivel «Battle-Scarred».

El estado es el principal factor que influye en el precio de los 10 guantes: las versiones «Factory New» son las que tienen los precios más elevados. La categoría «Battle-Scarred» ofrece el precio de entrada más bajo de todos los guantes de esta lista y es el punto de partida recomendado para quienes busquen los mejores guantes económicos y quieran una rareza «Extraordinary» sin tener que gastarse una cantidad de cuatro cifras. El Guantes de moto | 3.ª Compañía de Comandos destaca por ser los guantes rojos más baratos CS2 opción de esta lista, mientras que los guantes morados más baratos CS2 Las cartas de rareza «Extraordinaria» suelen aparecer en niveles de BS más altos que los mínimos por debajo de 70 dólares que se tratan aquí.

Mi valoración general sobre los guantes Los guantes CS2 más baratos

Los guantes más baratos CS2 La lista incluye 10 guantes de rareza «Extraordinaria», que abarcan 6 tipos diferentes y una escala de precios que va desde los menos de 44 dólares de los «Battle-Scarred» hasta los más de 880 dólares de los «Factory New». Todos los modelos de esta lista se pueden conseguir sin gastar más de 70 dólares en su estado «Floor», lo que pone al alcance de una amplia gama de CS2 presupuestos.

Estas son las tres mejores opciones de esta lista:

Guantes Hydra | Rattler – Cuero verde oliva con textura de piel de serpiente; la mejor opción entre los guantes más baratos CS2 Tiene una rareza «Extraordinaria» y cuesta unos 44 dólares en su versión «Battle-Scarred».

Guantes Hydra | Mangrove – Cuero marrón oliva y malla sintética a unos 45 $ en la versión «Battle-Scarred»; la mejor alternativa económica para los jugadores que quieren la estructura «Hydra» sin la textura de piel de serpiente del «Rattler».

Guantes de piloto | Verde de competición – Piel verde oscuro estilo automovilístico con un estampado gris tejido; la mejor opción en relación calidad-precio dentro de la gama económica y una elección segura si buscas los guantes verdes más baratos CS2 compradores.

Comprueba las ofertas actuales antes de comprar: precios de los guantes más baratos CS2 varían con frecuencia en función de la oferta del mercado y de las actualizaciones del juego. Los jugadores que quieran comparar todas las opciones pueden consultar el mejorCS2 centros de apertura de expedientes para comparar los costes de adquisición antes de decidirse por una estrategia de captación de clientes.

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