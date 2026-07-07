Die 10 günstigsten CS2-Handschuhe im Jahr 2026

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Die günstigsten Handschuhe CS2 Spieler können Exemplare der Seltenheitsstufe „Extraordinary“ im Zustand „Battle-Scarred“ bereits für deutlich unter 50 Dollar erwerben. Dieser Leitfaden behandelt 10 außergewöhnliche Handschuhe aus 6 verschiedenen Kategorien – Hydra-Handschuhe, Fahrerhandschuhe, Handbandagen, Motorradhandschuhe, Broken-Fang-Handschuhe und Spezialhandschuhe –, deren Preise von 44 $ für „Battle-Scarred“-Exemplare bis zu über 880 $ für „Factory New“-Exemplare reichen.

Die günstigsten Handschuhe CS2 Das Angebot erstreckt sich über ein breites Spektrum, von taktischen „Hydra Gloves“ mit Military-Operation-Branding über erdige „Hand Wraps“ bis hin zu „Moto Gloves“ mit Camouflage-Akzenten – die besten günstigen Handschuhe für Spieler, die die Seltenheitsstufe „Extraordinary“ wollen, ohne vierstellige Summen auszugeben. Handschuhe fallen in die Seltenheitsstufe „Außergewöhnlich“ und haben dieselbe Entnahmequote von 0,26 % wie Messer, sodass die meisten Spieler sie direkt über den Marktplatz erwerben. In dieser preisgünstigen Kategorie bestimmen der Float-Wert und der Zustand die Preisunterschiede weitaus stärker als die Wahl der Oberflächenausführung.

Unsere Top-Auswahl an den günstigsten Handschuhen für CS2

Die günstigsten Handschuhe CS2 sind alle von außergewöhnlicher Seltenheit, der seltensten Handschuhstufe in Counter-Strike 2. Jede Auswahl ist nach dem Mindestpreis für „Battle-Scarred“-Artikel sortiert – dem tatsächlichen Einstiegspreis für preisbewusste Käufer und einem Bruchteil des Höchstpreises für „Factory New“-Artikel.

Die besten günstigen Handschuhe auf dieser Liste sind alle von der Seltenheitsstufe „Außergewöhnlich“ und umfassen die Typen „Hydra“, „Driver“, „Hand Wraps“, „Moto“, „Broken Fang“ und „Specialist“. Von „Battle-Scarred“-Modellen für unter 44 Dollar bis hin zu Sammlerstücken der Stufe „Factory New“ für über 880 Dollar – die günstigsten Handschuhe CS2 deckt in dieser Seltenheitsstufe alle wichtigen Handschuhmodelle ab – einschließlich der günstigsten roten Handschuhe CS2 Angebote bei Extraordinary, dem Moto-Handschuhe | 3. Kommandokompanie, für preisbewusste Käufer, die Wert auf eine auffällige rote Farbgebung legen. Der Marktwert ist bei allen Modellen der wichtigste Preisfaktor, wobei „Factory New“-Versionen unabhängig vom Handschuhtyp die höchsten Aufschläge erzielen.

Haftungsausschluss Die auf Eneba Hub veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich zu Informations- und Unterhaltungszwecken und sind nicht als professionelle, finanzielle oder Anlageberatung zu verstehen. Wir übernehmen keine Garantie für Gewinne oder finanzielle Ergebnisse, und Leser sollten Kaufentscheidungen verantwortungsbewusst und auf der Grundlage eigener Recherchen treffen. Alle Angaben zu Rendite (ROI), Wertsteigerungspotenzial oder Investitionen sind statistische Durchschnittswerte, die auf historischen Daten basieren, und stellen keine Garantie für individuelle Ergebnisse dar.

Wahrscheinlichkeiten für einen „Glove Drop“

Jeder Eintrag in dieser Liste der günstigsten Handschuhe CS2 Der „Guide“ erscheint als seltener Spezialgegenstand aus demselben Pool wie Messer. Wenn man die tatsächlichen Drop-Chancen kennt, kann man realistische Erwartungen haben, bevor man sich entscheidet, ob man Kisten öffnen oder direkt kaufen möchte.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in % Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Prozentsätze stimmen mit den von Valve offiziell bekannt gegebenen Drop-Raten überein. Alle 10 günstigsten Handschuhe CS2 In diesem Leitfaden fallen sie in die Kategorie „Seltene Spezialgegenstände“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,26 % – das entspricht etwa einem Handschuh-Drop pro 385 geöffnete Kisten. Bei einem aktuellen Preis von 2,49 $ pro Kisten-Schlüssel kostet ein einzelner Handschuh-Drop im Durchschnitt allein an Schlüsseln etwa 960 $, noch bevor die Kosten für die Kisten selbst berücksichtigt werden. Aufgrund dieser Gewinnchancen ziehen es die meisten Spieler, die nach den besten günstigen Handschuhen suchen, vor, direkt auf dem Marktplatz zu kaufen, anstatt Kisten zu öffnen.

Die günstigsten CS2-Handschuhe: Der vollständige Leitfaden

In diesem Abschnitt werden die 10 günstigsten Handschuhe vorgestellt CS2 bietet eine außergewöhnliche Vielfalt, von „Battle-Scarred“-Handschuhen unter 44 $ bis hin zu „Factory New“-Handschuhen über 880 $. Alle 10 Handschuhe können aus entsprechenden Kisten mit den jeweiligen Kistenschlüsseln erhalten werden. Die unten aufgeführten Empfehlungen bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen erschwinglichem Preis, optischer Attraktivität und Verfügbarkeit auf dem Marktplatz, um Käufern mit knappem Budget die besten günstigen Handschuhe zu bieten.

Produktpreis: ~44,00–263,00 $ / 40,00–240,00 € / 34,00–206,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Kupplungsgehäuse / Drehzahlgehäuse

Fallschlüssel: Kupplungsgehäuse-Schlüssel / Drehzahlgehäuse-Schlüssel

The Hydra-Handschuhe | RattlerFunktionenolivgrünes Leder mit Schlangenhaut-Struktur über den Handrücken und die Finger, mit einem braunes Lederarmband mit einem Hydra-Schlangenemblem in Messing und Grün sowie Nietenverzierungen, gefertigt aus einer Mischung aus Leder, Schlangenhaut und Messing. Dies sind die mit Abstand günstigsten Handschuhe CS2 Skin mit außergewöhnlicher Seltenheit, im Zustand „Battle-Scarred“ bereits ab €44.

Warum wir uns dafür entschieden haben Rattler ist der günstigste Handschuh der Stufe „Extraordinary“ in Counter-Strike 2, wodurch die Spieler Handschuhe mit Schlangenhaut-Textur im Militärstil zum niedrigsten Einstiegspreis im Sortiment erhalten.

Der Float-Wert bestimmt in dieser Preisklasse fast alles. Die BS-Untergrenze bleibt für Spieler zugänglich, die einen außergewöhnlichen Handschuh ohne große Ausgaben suchen, während die „Factory New“-Versionen bei ~263 $ sind Sammlern vorbehalten. Die Schlangenhautoptik und die Grüntöne machen dieses Modell zu einer beliebten Wahl unter den günstigsten grünen Handschuhen CS2 Käufer, die Handschuhe im taktischen Stil zum möglichst günstigen Einstiegspreis suchen.

★ Der günstigste außergewöhnliche Handschuh Hydra-Handschuhe | Rattler Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~45,00–280,00 $ / 41,00–257,00 € / 35,00–220,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Kupplungsgehäuse / Drehzahlgehäuse

Fallschlüssel: Kupplungsgehäuse-Schlüssel / Drehzahlgehäuse-Schlüssel

olivbraunes Leder in Kombination mit synthetischem Material Netzstoff und Messing mit dem „Operation Hydra“-Logo SprungDas ist es, was den „Mangrove“ auszeichnet – der Zweitplatzierte unter den außergewöhnlichen Handschuhen in dieser Kategorie der günstigsten Handschuhe CS2Anleitung. Dass~45 $ Der „Battle-Scarred“ Mangrove liegt preislich nur einen Dollar über dem „Rattler“ – beide sind preislich gleichwertig, und die Wahl hängt letztlich von den persönlichen Vorlieben hinsichtlich der Materialbeschaffenheit ab. Die Konstruktion aus Leder und Mesh verleiht dem Mangrovenein etwas zurückhaltenderer, taktisch orientierter Look im Vergleich zum Rattler„s Details aus Schlangenleder.

Genau wie dasRattler, das sind die günstigsten grünen Handschuhe CS2 Option, die sowohl aus dem Kupplungsgehäuse and Revolution-Hülle. Meine Recherchen zeigen, dass die Mangrove ein vergleichbares Marktvolumen wie die Rattler aufweist, wobei das Käuferinteresse sowohl bei Exemplaren im Zustand „Battle-Scarred“ als auch „Field-Tested“ stabil bleibt. Bei Exemplaren im Zustand „Factory New“ steigt der Preis auf ~280 $, eine hohe Obergrenze für einen Handschuh dieser Preisklasse.

★ Hydra-Handschuhe – das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Einsteiger Hydra-Handschuhe | Mangrove Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~47,00–296,00 $ / 43,00–272,00 € / 37,00–233,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Kupplungsgehäuse / Drehzahlgehäuse

Fallschlüssel: Kupplungsgehäuse-Schlüssel / Drehzahlgehäuse-Schlüssel

Wenn Sie sich für Grün entscheiden möchten, ohne sich gleich für die Hydra-Kollektion festzulegen, Racing GreenPaaretiefes Motorsport-Grün, Leder mit gewebter grauer Rückseite, der einzige „Driver“-Rahmen auf dieser Liste. Bei ~47 $ „Battle-Scarred“ – das sind die günstigsten grünen Handschuhe CS2 Option in der Kategorie „Fahrerhandschuhe“. Die Webstruktur ist selbst im stark abgenutzten Zustand noch erkennbar, weshalb diese Handschuhe im unteren Preissegment des Marktes nach wie vor beliebt sind.

Fahrerhandschuhe weisen eine andere Animation auf als Hydra-Handschuhe – der Griff und die Trageposition auf dem Bildschirm sind deutlicher zu erkennen, wodurch die Grüntöne klar zur Geltung kommen in Counter-Strike 2. Grüne Handschuhe In dieser Preisklasse sehen sie selten so hochwertig aus, was mit ein Grund dafür ist, dass Racing Green verzeichnet auch bei niedrigeren Marktwerten eine starke, beständige Nachfrage.

★ Preis-Leistungs-Sieger unter den Fahrhandschuhen – die günstigste Wahl Fahrerhandschuhe | Racing Green Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~49,00–322,00 $ / 45,00–295,00 € / 38,00–253,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Kupplungsgehäuse / Drehzahlgehäuse

Fallschlüssel: Kupplungsgehäuse-Schlüssel / Drehzahlgehäuse-Schlüssel

Emerald ist das edelste Modell des Hydra-Trios unter diesen günstigen Handschuhen CS2Liste. Dunkelbraunes Leder bedeckt die Hand mit Metallnieten als Designelement, ein bekannterGold-grünes Schlangenemblem der Operation Hydra auf dem Handgelenkteil und ein grünes Netzband am Handgelenk. An ~49 $ Der „Battle-Scarred“ Emerald hat einen etwas höheren Mindestpreis als der Rattler und der Mangrove, was die Nachfrage der Sammler nach dem kontrastreicheren schwarz-grünen Design widerspiegelt. Exemplare in neuwertigem Zustand erreichen Preise von bis zu ~322 $, die höchste Obergrenze in der „Hydra“-Stufe dieser Liste.

Der „Emerald“ gehört zu den besseren Modellen unter den günstigsten grünen Handschuhen CS2 für Spieler, die die Kombination aus braunem Leder und grünem Emblem den vollständig grünen oder olivfarbenen Tönen des Rattler und des Mangrove vorziehen. Das Hydra-Emblem sticht auch bei geringem Auftrieb deutlich hervor, was diesen Handschuh zu einer der widerstandsfähigsten Optionen unter den günstigsten Handschuhen macht CS2 Einträge hier. Spieler, die ebenfalls in der Die besten schwarzen Handschuhe CS2 In dieser Kategorie finden Sie ähnliche, in dunklen Farbtönen gehaltene „Extraordinary“-Produkte zu vergleichbaren Preisen.

Produktpreis: ~57,00–887,00 $ / 52,00–814,00 € / 45,00–698,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Fall „Recoil“ / Fall „Snakebite“ / Fall „Operation ‚Broken Fang‘“

Fallschlüssel: Schlüssel zum Fall „Recoil“ / Schlüssel zum Fall „Snakebite“ / Schlüssel zum Fall „Operation „Broken Fang““

The Wickelmuster in Beige und Braun im Hahnentrittmuster Inspiriert vom traditionellen Keffiyeh-Shamagh verleiht Wüsten-Shamagh Ein Buch über das Militär in der Wüste, die ersten Handwraps – die günstigsten Handschuhe CS2 eine gute Wahl, um in die preisgünstige Kategorie vorzudringen. Bei ~57 $ „Battle-Scarred“ ist der erste Eintrag der Hand Wraps auf der Liste und eröffnet einen völlig anderen Handschuhrahmen als die Hydra-Serie. Das Shamagh-Muster bewährt sich unter allen Bedingungen, sodass die Modelle mit geringerer Abnutzung eine praktische Anschaffung für Spieler sind, die auf ihre Ausgaben achten.

Was macht dasWüsten-Shamagh gehören zu den günstigsten Handschuhen CS2 Zu den Ausstattungsoptionen gehört die „Factory New“-Decke – bei ~887 $, dies ist mit Abstand die größte Preisspanne in dieser Liste. Exemplare in neuwertigem Zustand mit geringem Float und einem klaren, lebendigen Karomuster erzielen einen enormen Preisaufschlag gegenüber dem BS-Bodenpreis. Für Spieler, die zudem vergleichen Recoil Case-Handschuhe, dasWüsten-Shamagh ist eine der erschwinglichsten Optionen aus diesem Angebot in dieser Preisklasse.

★ Der preisgünstigste Handschuh mit der größten Preisspanne Handbandagen | Desert Shamagh Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~58,00–872,00 $ / 53,00–800,00 € / 45,00–686,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Fall „Operation ‚Broken Fang‘“ / Fall „Snakebite“ / Fall „Recoil“

Fallschlüssel: Fallschlüssel „Operation „Broken Fang““ / Fallschlüssel „Snakebite“ / Fallschlüssel „Recoil“

Grüne und rote Militärtarnung with dunkle, harte Knöchelschützer und ein fetter roter Streifen Über das Handgelenk hinweg übertragen sie das Einsatzdesign der 3. Commando-Kompanie auf den einzigen Moto-Glove-Eintrag auf dieser Liste. Diese voluminösen Handschuhe zeichnen sich durch eine markante Silhouette aus, die Counter-Strike 2, und die roten Akzente machen sie zu einer der optisch auffälligsten Optionen unter den günstigsten Handschuhen CS2 in dieser Preisklasse zu bieten hat. Bei ~58 $ „Battle-Scarred“ – diese Handschuhe sind ein guter Einstieg in die Kategorie der Moto-Handschuhe.

Neuware ab Werk bei ~872 $ stellen eine ungewöhnlich hohe Preisobergrenze für einen Handschuh dar, dessen Preis bei unter 60 Dollar im BS-Zustand beginnt – ein Preisunterschied, der darauf zurückzuführen ist, dass die roten Akzente im Zustand „Factory New“ deutlich lebhafter zur Geltung kommen. Für Spieler, die speziell nach den günstigsten roten Handschuhen suchen CS2 von außerordentlicher Seltenheit, die 3. Kommandokompanie ist die preisgünstigste Option in dieser Liste und besticht durch ihre auffällige rote Farbe. Das Revolution-Hülle-Handschuh Der Pool weist einige Überschneidungen mit den Fällen auf, in denen diese verworfen werden.

Produktpreis: ~63,00–555,00 $ / 57,00–508,00 € / 49,00–436,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Fall „Operation ‚Broken Fang‘“ / Fall „Snakebite“ / Fall „Recoil“

Fallschlüssel: Fallschlüssel „Operation „Broken Fang““ / Fallschlüssel „Snakebite“ / Fallschlüssel „Recoil“

The „Broken Fang“-Handschuhe | Mit gelbem Bandbietet einegelbes und dunkles Tarnmuster quer durchfingerloses Leder mit Pyramidennieten aus Messing entlang der Finger und Kanten sowie ein herausragendgoldenes Leoparden- und Schlangenwappen auf der mittleren Handgelenksplatte. An ~63 $, vom Kampf gezeichnet, dies ist die erschwinglichste „Broken Fang“-Option unter den günstigsten Handschuhen CS2 ist äußerst selten. Das gelbe Muster bleibt auch bei hohen Float-Werten sichtbar, wodurch Exemplare in minderwertigem Zustand dennoch attraktiv bleiben.

Der „Broken Fang“-Handschuh zeichnet sich durch ein einzigartiges fingerloses Design aus, das sich von den meisten anderen Handschuhtypen dadurch unterscheidet, dass Counter-Strike 2, wodurch sie im Spiel eine unverwechselbare Silhouette haben. Das Skin „Yellow-banded“ verzeichnet im Marktplatz starke Nachfrage in den Zuständen „Battle-Scarred“ und „Well-Worn“ – genau in dem Preisbereich, in dem die günstigsten Handschuhe CS2 Käufer kaufen in der Regel ein. Spieler, die sich über das die besten Fälle, die man aufschlagen kann CS2 Wer nach Handschuh-Drops sucht, findet die Fall „Operation „Broken Fang““, Fall von Schlangenbiss, undRückstoßhülseAlle haben diese Skin in ihren Drop-Pools.

★ Die beste preisgünstige Wahl bei „Broken Fang“ „Broken Fang“-Handschuhe | Mit gelbem Band Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~64,00–546,00 $ / 59,00–500,00 € / 50,00–429,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Fall „Recoil“ / Fall „Snakebite“ / Fall „Operation ‚Broken Fang‘“

Fallschlüssel: Schlüssel zum Fall „Recoil“ / Schlüssel zum Fall „Snakebite“ / Schlüssel zum Fall „Operation „Broken Fang““

The Handbandagen | Giraffe ist der Ausreißer mit Animal-Print unter diesen günstigsten Handschuhen CS2Zusammenfassung.Von Giraffen inspiriertes Punktmuster with dunkelbraune Ränder and orange-rostfarbene ZentrenUmschlägeStoff in Creme und Beige. Dass~64 $, vom Kampf gezeichnet, dasGiraffe Es liegt preislich etwas über dem „Desert Shamagh“, wobei das Tiermuster einen moderaten Aufpreis mit sich bringt. Die Giraffenflecken bleiben auch bei schlechteren Lichtverhältnissen erkennbar, was „Battle-Scarred“ zu einem wirklich lohnenden Kauf macht.

Das Giraffenmuster gehört zu den ausgefalleneren Designs unter den günstigsten Handschuhen. CS2 – Es gibt keinen anderen „Extraordinary“-Handschuh mit Tiermuster, der weniger als 100 Dollar kostet („Battle-Scarred“). Für Käufer der besten günstigen Handschuhe, die etwas suchen, das sich optisch von den typischen Militär- oder einfarbigen Modellen in dieser Preisklasse abhebt, ist der Giraffe ist die deutlichste Wahl, und die die besten Plattformen zum Verkaufen CS2 Skins Führen Sie diese bei allen Erkrankungen einheitlich auf.

★ Die außergewöhnlichsten preisgünstigen Handbandagen Handbandagen | Giraffe Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~65,00–376,00 $ / 60,00–345,00 € / 51,00–296,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Kupplungsgehäuse / Drehzahlgehäuse

Fallschlüssel: Kupplungsgehäuse-Schlüssel / Drehzahlgehäuse-Schlüssel

The Spezialhandschuhe | BuckshotFunktionenOlivengrüne Waldtarnung with Akzentflecken aus roter Koralle über den Körper hinweg, kombiniert mit Finger- und Knöchelschützer aus dunklem Leder, und„TORTUE“-Schriftzug quer über die Handfläche – das einzige Modell der „Specialist Gloves“-Reihe in dieser preisgünstigen Produktpalette. Bei ~65 $, mit Kampfspuren, dasSchrotist das günstigste Modell von Specialist Gloves auf dieser Liste und die beste Wahl unter den besten preiswerten Handschuhen für Spieler, die ein Camo-Design bevorzugen. Specialist Gloves zeichnen sich im Spiel durch eine andere Optik am Handgelenk aus als Hydra- oder Driver-Handschuhe, da auf dem Handrücken mehr Material sichtbar ist.

Die Empfindlichkeit des Schwimmers ist mäßig – die „Factory New“-Version bei ~376 $ weist klarere, lebhaftere Oliv- und Brauntöne auf, während Exemplare in der „Battle-Scarred“-Ausführung zwar das grundlegende Tarnmuster beibehalten, jedoch einen abgeschwächten Kontrast aufweisen. Der „Buckshot“ verzeichnet eine konstante Marktaktivität zu den „Battle-Scarred“-Mindestpreisen. Für Spieler, die zudem den Die besten Handschuh-Skins In der Kategorie „Specialist“ ist der Buckshot ein klarer Anhaltspunkt für preisbewusste Käufer.

★ Die beste Wahl unter den preiswerten Spezialhandschuhen im Camo-Design Spezialhandschuhe | Buckshot Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~66,00 $ (BS)–~1.100,00 $+ (FN) / 60,00 €–~1.010,00 €+ / 52,00 £–~870,00 £+ | Geringe Abnutzung ab ~117 $ / 107 € / 92 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Kupplungsgehäuse / Drehzahlgehäuse

Fallschlüssel: Kupplungsgehäuse-Schlüssel / Drehzahlgehäuse-Schlüssel

Blaugraue Klebebandstreifen darübergelegtcremefarbene Stoffbänder with Sichtbare Abnutzungsspuren und Risse führen zu Klebebandein improvisierter, zweckmäßiger Look, den kein anderer „Extraordinary“-Handschuh in dieser Kategorie der günstigsten Handschuhe aufweist CS2 Leitfaden-Replikate. Bei ~66 $ „Battle-Scarred“, das Klebeband schließt diese Liste ab und weist eines der ungewöhnlichsten Float-Profile aller Handschuhe in dieser Liste auf: Es gibt zwar „Factory New“-Exemplare, doch der Mindest-Float von 0,06 lässt nur einen Spielraum von 0,01, bevor die FN-Obergrenze bei 0,07 erreicht ist. Dieser enge Spielraum drückt „Factory New“-Exemplare in den Sammlerbereich von ca. 1.100 Dollar und mehr. Für die meisten Käufer liegt „Minimal Wear“ bei ~117 $ ist die beste Wahl unter den verfügbaren Optionen.

Dieses extrem enge FN-Fenster – und der damit verbundene Preisaufschlag – sorgt dafür, dass sich die alltägliche Nachfrage auf Exemplare mit „Battle-Scarred“- und „Minimal Wear“-Zustand konzentriert, und genau das macht die Klebeband einer der erschwinglichsten und günstigsten Handschuhe CS2 Optionen in dieser Stufe. Spieler, die speziell diesen Look – blaugraue Bandagen aus wiederverwertetem Klebeband – suchen, werden in „Battle-Scarred“ die praktische Wahl finden. Die Kupplungsgehäuseund dieRevolution-Hülle sind die Quellen hier, und für Spieler, die bei Clutch und Revolution nach den besten günstigen Handschuhen suchen, ist die Klebeband ist die Bodenvariante der Handbandagen aus dieser Verpackung.

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Vergleichstabelle der günstigsten CS2-Handschuhe

Eine umfassende, auf Statistiken basierende Übersicht über die 10 günstigsten Handschuhe CS2 Einträge – Seltenheit, Preisspanne von „Battle-Scarred“ (mit Kampfspuren) bis „Factory New“ (neuwertig) sowie eine kurze visuelle Beschreibung zu jedem Artikel. Die wichtigsten Faktoren für die Preisgestaltung in dieser Liste sind der Marktwert und die Verfügbarkeit in verschiedenen Erhaltungszuständen.

Handschuhhaut Seltenheit Preisspanne (BS–FN) Beschreibung Hydra-Handschuhe | Rattler Außergewöhnlich 44–263 Dollar Olivgrünes Leder mit Schlangenhaut-Struktur, mit einem braunen Handgelenkeinsatz und einem metallisch-grünen Hydra-Schlangen-Emblem Hydra-Handschuhe | Mangrove Außergewöhnlich 45–280 Dollar Olivbraunes Leder und Synthetik-Mesh mit „Operation Hydra“-Nieten aus Messing; dezenter, taktischer Look Fahrerhandschuhe | Racing Green Außergewöhnlich 47–296 Dollar Tiefes Motorsport-Grün, Leder mit gewebtem grauem Muster auf der Handrückseite Hydra-Handschuhe | Smaragd Außergewöhnlich 49–322 Dollar Dunkelbraunes Leder mit gold-grünem Hydra-Emblem und grünem Mesh-Handgelenkband; höchste FN-Obergrenze in der Hydra-Stufe Handbandagen | Desert Shamagh Außergewöhnlich 57–887 Dollar Wickelkleid mit Muster aus beige- und braunem Hahnentritt; größte Preisspanne in dieser Liste Moto-Handschuhe | 3. Kommandokompanie Außergewöhnlich 58–872 Dollar Grüne und rote Militär-Tarnmuster mit dunklen, harten Knöchelschützern; die günstigsten roten Handschuhe CS2 Option hier „Broken Fang“-Handschuhe | Mit gelbem Band Außergewöhnlich 63–555 Dollar Gelbes und dunkles Camouflage-Muster auf fingerlosem Leder mit Pyramidennieten aus Messing Handbandagen | Giraffe Außergewöhnlich 64–546 Dollar Von Giraffen inspiriertes Fleckenmuster; die auffälligste Variante unter den Tiermustern Spezialhandschuhe | Buckshot Außergewöhnlich 65–376 Dollar Tarnmuster in Olivgrün mit roten Korallenakzenten; im Stil eines Jagdverstecks Handbandagen | Klebeband Außergewöhnlich 66–1.100+ Dollar Blaugraue Klebebandstreifen; FN existiert, ist jedoch aufgrund einer Mindestauflage von 0,06 ein Sammler-Rarität

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder ihre Richtigkeit noch ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Die größten Preisunterschiede bei den günstigsten Handschuhen CS2 hängen von den Bedingungen und der Verfügbarkeit der Fälle ab. Die Hydra-Handschuhe | Rattler beginnt bei 44 $ (Battle-Scarred), während das Handbandagen | Desert Shamagh erreicht 887 $ (fabrikneu) – beide sind äußerst selten, daher ist der Zustand bei jedem Eintrag der wichtigste Preisfaktor. Die Kategorie „Hydra-Handschuhe“ dominiert die günstigsten grünen Handschuhe CS2 Kategorie, wobei der Rattler, der Mangrove und der Emerald alle unter der 50-Dollar-Marke im „Battle-Scarred“-Segment liegen.

Der Zustand ist bei allen 10 Handschuhen der wichtigste Preisfaktor – „Factory New“-Exemplare erzielen die höchsten Aufschläge. „Battle-Scarred“ bietet den niedrigsten Einstiegspreis aller Handschuhe auf dieser Liste und ist der empfohlene Ausgangspunkt für Käufer, die nach den besten günstigen Handschuhen suchen und eine „Extraordinary“-Seltenheit wünschen, ohne vierstellige Summen auszugeben. Der Moto-Handschuhe | 3. Kommandokompanie ist mit Abstand der günstigste rote Handschuh CS2 Option auf dieser Liste, während die günstigsten lila Handschuhe CS2 „Extraordinary Rarity“-Karten tauchen in der Regel in höheren BS-Stufen auf als die hier behandelten Karten unter 70 Dollar.

Mein Gesamtfazit zu den „Die günstigsten Handschuhe CS2“

Die günstigsten Handschuhe CS2 Die Liste umfasst 10 Handschuhe der Seltenheitsstufe „Außergewöhnlich“ – verteilt auf 6 Handschuhtypen und eine Preisspanne von unter 44 $ („Battle-Scarred“) bis über 880 $ („Factory New“). Jeder dieser Handschuhe ist in der Zustandsklasse „Floor“ für weniger als 70 $ erhältlich, wodurch die besten günstigen Handschuhe der Seltenheitsstufe „Außergewöhnlich“ für ein breites Spektrum von CS2 Budgets.

Hier sind die drei besten Vorschläge aus dieser Liste:

Hydra-Handschuhe | Rattler – Olivgrünes Leder mit Schlangenhaut-Struktur; die erste Wahl unter den günstigsten Handschuhen CS2 ist als „Extraordinary Rarity“ erhältlich, für ca. 44 $ in der Variante „Battle-Scarred“.

Hydra-Handschuhe | Mangrove – Olivbraunes Leder und Synthetik-Mesh für ca. 45 $ bei „Battle-Scarred“; die beste günstige Alternative für Spieler, die das „Hydra“-Modell ohne die Schlangenhaut-Textur des „Rattler“ möchten.

Fahrerhandschuhe | Racing Green – Leder in tiefem Motorsport-Grün mit grauem Webmuster; die preiswerteste Wahl unter den Fahrhandschuhen im unteren Preissegment und eine solide Wahl für die günstigsten grünen Handschuhe CS2 Käufer.

Überprüfen Sie vor dem Kauf die aktuellen Angebote – Preise für die günstigsten Handschuhe CS2 ändern sich regelmäßig je nach Angebot auf dem Marktplatz und Updates im Spiel. Spieler, die das gesamte Spektrum vergleichen möchten, können die am bestenCS2 Standorte für die Falleröffnung um die Akquisitionskosten zu vergleichen, bevor man sich für eine Strategie zur Falleröffnung entscheidet.

★ Der beste Ort, um die günstigsten Handschuhe für CS2 zu kaufen Die günstigsten Handschuhe CS2 Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Häufig gestellte Fragen