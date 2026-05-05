Cuchillos de la caja Fever: Guía completa de CS2 para 2026

Los cuchillos Fever Case son el principal atractivo de la CS2 Caja Fever: una de las cajas más populares del juego para los unboxings de cuchillos, y con razón. Si alguna vez te has preguntado qué cuchillos contiene la caja Fever, la respuesta es cuatro tipos de cuchillos, cada uno con nueve acabados diferentes: el cuchillo Nomad, el cuchillo Paracord, el cuchillo Skeleton y el cuchillo de supervivencia, todas ellas disponibles en la misma gama de acabados, incluidas las variantes Doppler Gem, de gran exclusividad: Black Pearl, Sapphire y Ruby .

Precios de toda la gama de cuchillos Fever Case CS2 Los precios de la colección oscilan entre unos 52 dólares por una figura «Battle-Scarred» Capa de óxido para cuchillos de paracord hasta casi 4.000 dólares por uno nuevo de fábrica Cuchillo Skeleton Doppler Ruby. Esa variedad hace que los cuchillos Fever Case sean interesantes tanto para quienes buscan opciones económicas como para los coleccionistas más exigentes. A continuación se detallan todos los diseños de los cuatro tipos de cuchillos, con información sobre el precio, el estado y la rareza de cada uno.

Nuestras mejores recomendaciones: los mejores cuchillos de la caja Fever en CS2

Con 36 diseños repartidos entre cuatro tipos de cuchillos Fever Case, la siguiente lista incluye todos los cuchillos Fever Case CS2 está ordenada, para que puedas ir directamente a la que te interesa.

La selección completa de los 36 cuchillos Fever Case CS2 se ha basado en el precio, la rareza y el atractivo del acabado. Todas las skins tienen una rareza «Covert», por lo que la escala de valor viene determinada por el acabado y el tipo de cuchillo. Las variantes de gemas Doppler —Black Pearl, Sapphire y Ruby— ocupan el primer puesto en los cuatro tipos de cuchillos, alcanzando precios considerablemente más altos que cualquier otro acabado.

En los apartados siguientes se tratan, en primer lugar, las probabilidades de aparición y, a continuación, cada CS2 Descripción completa del estuche para cuchillos Fever Case. Para los jugadores que aún no tienen claro si este es uno de los mejores estuches para cuchillos CS2 … como se puede ver claramente en el desglose de la tasa de aparición y la variedad de aspectos que se muestra a continuación. Utiliza la lista anterior para ir directamente a la entrada que necesites.

Aviso legal El contenido publicado en Eneba Hub tiene fines meramente informativos y de entretenimiento, y no debe considerarse como asesoramiento profesional, financiero o de inversión. No garantizamos beneficios ni resultados económicos, y los lectores deben tomar sus decisiones de compra de forma responsable y basándose en su propia investigación. Cualquier referencia al retorno de la inversión, al potencial de valor o a la inversión se trata de medias estadísticas basadas en datos históricos y no garantiza resultados individuales.

Caso de Fever: Probabilidades de obtención y desglose de rarezas

Vale la pena conocer las probabilidades de los cuchillos del evento «Fever Case» antes de gastar en llaves: las skins «Covert» de nivel «cuchillo» se encuentran al final de la CS2 Curva de caída de las ventas de fundas para cuchillos. Entender estas cifras resulta especialmente útil si estás buscando las mejores fundas para cuchillos CS2 tiene para ofrecer, ya que el Caso de fiebre compite directamente con otras cajas de nivel «cuchillo» en cuanto a la tasa de aparición y la variedad de aspectos.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Especificaciones militares ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificados ( Rosa ) 3,2 % Secreto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Con una tasa de aparición de cuchillos del 0,26 %, tendrías que abrir unas 385 cajas de media para conseguir un cuchillo de la caja «Fever Case», lo que supone unos 962 dólares al precio actual de las llaves. Los resultados individuales varían considerablemente, y estas cifras son medias estadísticas, no resultados garantizados.

Todos los cuchillos Fever Case: guía completa

En esta sección se incluyen todos los cuchillos Fever Case de los cuatro tipos disponibles: Cuchillo Nomad, Cuchillo de paracord, Cuchillo esqueleto, yCuchillo de supervivencia. Todos ellos están disponibles en los mismos nueve acabados, pero los precios y la demanda varían según el modelo: el Cuchillo esqueleto ocupa las plantas más altas en casi todos los acabados, mientras que el Cuchillo de supervivencia ofrece las mejores opciones de acceso. Las selecciones combinan rareza, estado y precio, tanto para coleccionistas como para jugadores que buscan un cuchillo de la caja Fever de calidad sin pagar de más. Para los jugadores que estén comparando opciones, el CS2 La funda Fever Case figura constantemente entre las mejores fundas para cuchillos CS2 que tiene actualmente en rotación.

Cuchillo Nomad – Todos los aspectos de la caja «CS2 Fever»

The Cuchillo Nomades undiseño de hoja fija, ancha y de lomo plano que se sitúa en la franja superior de la gama de precios de los cuchillos Fever Case. Suele ser más caro que el Cuchillo de paracord and Cuchillo de supervivencia entre acabados equivalentes. Para los jugadores que se preguntan qué cuchillos contiene el estuche Fever, el Nómadaes la hoja más ancha de la gama y, a menudo, la más reconocible en primera persona.

Precio del producto:267,70–350,85 $ / ~228,64–299,66 € / ~197,83–259,28 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo Nomad Marble Fade es un cuchillo de la serie Fever Case que aporta el acabado en tres tonos – red, amarillo y azul – una hoja ancha con amplia superficie para que el patrón se desarrolle. Disponible solo en estado «nuevo de fábrica» y con «desgaste mínimo», el precio oscila entre €267.70 to €350.85 donde la distribución del patrón (especialmente la cobertura azul) es el factor determinante.

Por qué lo elegimos The Cuchillo Nomad Marble Fade se lleva el primer puesto por su variedad de diseños, su exclusividad en FN y el Nómada«su imponente presencia con la espada en Counter-Strike 2 – una pieza imprescindible en cualquier colección de cuchillos.

El lomo ancho confiere al Marble Fade una mayor amplitud visual que los cuchillos de lomo más estrecho, lo que hace que las copias con un patrón de azul intenso sean las más codiciadas. En la rareza «Covert», el precio mínimo de FN se mantiene firme porque el acabado se degrada notablemente en los flotantes más altos; no hay ninguna razón práctica para comprar este cuchillo de la caja Fever por debajo del MW.

★ MEJOR EN GENERAL: Cuchillo Fever Case Cuchillo Nomad Marble Fade Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:138,91–210,00 $ / ~118,67–179,30 € / ~102,66–155,19 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo Nomad de acero de Damasco es un cuchillo Fever Case disponible en los cinco niveles de estado, que van desde €138.91 to €210.00. Eltextura de acero en capas Se presenta en buen estado, con un desgaste moderado, y los compradores dispuestos a aceptar un desgaste mínimo pueden ahorrar en comparación con los anuncios de FN sin renunciar a un producto de calidad.

El hecho de que solo haya modelos de segunda mano significa que la diferencia de precio depende del estado del vehículo. Con un precio de salida de 138 dólares, este es el más asequible Cuchillo Nomadterminar en elCS2 La gama de cuchillos Fever Case: una opción sencilla para los jugadores que buscan un cuchillo Fever Case de calidad sin tener que buscar una ventana de flotación concreta.

★ UNA BUENA OPCIÓN DE GAMA MEDIA Cuchillo Nomad de acero de Damasco Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:219,14–360,00 $ / ~187,19–307,37 € / ~161,95–266,04 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo Nomad «Diente de tigre»tiene undiseño de rayas anchas en dorado y negro y solo está disponible en estado «nuevo de fábrica» y con «desgaste mínimo», con un precio que oscila entre €219.14 and €360.00. A diferencia del patrón Marble Fade, el patrón Tiger Tooth se mantiene constante en la mayoría de los valores de flotación dentro de FN/MW, por lo que no es necesario buscar el patrón adecuado.

El precio máximo lo marcan las copias de la FN con StatTrak, mientras que las ofertas estándar de la MW sitúan el precio mínimo en torno a los 220 $. Entre CS2 Los cuchillos Fever Case «Tiger Tooth» presentan un acabado en el que el estado es más importante que el patrón: son uno de los mejores cuchillos Fever Case para jugadores que buscan un aspecto de primera calidad sin tener que preocuparse por comprobar el índice de patrones.

★ SELECCIÓN DE ESTAMPADOS ATRACTIVOS Cuchillo Nomad «Diente de tigre» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:103,84–115,57 $ / ~88,70–98,73 € / ~76,74–85,39 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Capa de óxido del cuchillo Nomad es el más barato Cuchillo Nomaden elCS2 Fever Case, en marcha €103.84 to €115.57 solo en ejemplares muy usados y con marcas de uso. Esta restricción limita el precio máximo: al no existir ejemplares en estado FN ni MW, el rango de precios se mantiene estable y reducido.

Rust Coat es unacabado envejecido a propósito eso parece intencionado en el Cuchillo Nomad«hoja ancha. Para los compradores que busquen un cuchillo Fever Case por menos de 120 dólares en el NómadaDada la escasez del modelo Covert, esta es la única opción realista, y una de las más económicas de toda la gama de cuchillos Fever Case CS2 tiene. Si el presupuesto es lo más importante, también vale la pena echar un vistazo a la el más baratoCS2fundas para cuchillos disponible fuera del caso antes de tomar una decisión.

★ ENTRADA PARA NÓMADAS CON PRESUPUESTO REDUCIDO Capa de óxido del cuchillo Nomad Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:116,60–591,30 $ / ~99,62–505,00 € / ~86,17–436,97 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo Nomad Ultraviolet es un cuchillo Fever Case con la mayor variación de precios de todos los modelos que no son Doppler Nómadafinal –€116.60 to €591.30 en los cinco niveles exteriores. Para los jugadores que comparan todos los cuchillos de la serie Fever Case CS2 tiene en el nivel Ultraviolet, el NómadaEsta versión se sitúa en lo más alto de la gama de precios, aunque comparte el mismo acabado que los modelos Paracord, Skeleton y Survival, lo que resulta un punto de referencia útil si también estás considerando la los mejores casos para abrir en CS2 para una variedad de productos para la piel que va más allá de los cuchillos.

The acabado en morado mate intenso se oscurece a medida que aumentan los valores de flotación, lo que convierte a FN en la opción más coherente desde el punto de vista visual. Si StatTrak no es una prioridad, un ejemplar en estado «Minimal Wear» por menos de 150 dólares es una excelente opción para un cuchillo de la serie Covert Fever Case.

★ SELECCIÓN ESTÉTICA DE SLEEPER Cuchillo Nomad Ultraviolet Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:412,85–590,18 $ / ~352,70–504,12 € / ~305,10–436,14 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo Nomad Doppler es una lista sin especificar de fases que abarca las cuatro fases Doppler estándar: Fase 1 (remolino azul y rosa), Fase 2 (azul oscuro-negro), Fase 3 (nebulosa verde), yFase 4 (rosa-magenta) – precio€412.85 to €590.18 en FN y MW. Entre CS2 Los cuchillos Fever Case, los Nomad Doppler destaca por la variedad visual que la amplia hoja aporta a cada fase; cada una se percibe con claridad, lo que hace que esta CS2 La entrada del cuchillo de Fever Case resulta convincente independientemente de la fase en la que se lance.

La fase que te asignan se determina al abrir la caja; no hay forma de seleccionarla por adelantado en un anuncio básico de Doppler. Si tienes en mente una fase concreta, busca anuncios con la fase confirmada en el mercado secundario, donde la Fase 2 alcanza el precio más elevado y las Fases 1 y 4 ofrecen los precios de entrada más asequibles.

★ PUNTO DE ENTRADA DOPPLER Cuchillo Nomad Doppler Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

7. Cuchillo Nomad Doppler Sapphire

Precio del producto:953,27–970,35 $ / ~814,60–829,19 € / ~704,47–717,09 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo Nomad Doppler Sapphire entra en el ámbito de las joyas en €953.27 to €970.35. Elacabado en azul intenso se diferencia de las fases Doppler estándar: toda la pala presenta un único azul intenso en lugar de un degradado en espiral, y el precio viene determinado por el propio nivel, en lugar de por un índice variable o de patrones.

Esa previsibilidad forma parte del atractivo del Sapphire como inversión en cuchillos Fever Case: lo que ves es lo que hay, y el precio mínimo se mantiene de forma constante justo por debajo de las cuatro cifras. También es parte del motivo por el que el CS2 Fever Case se encuentra entre las mejores fundas para cuchillos CS2 ofrece – aspectos de categoría «gem» para cuatro tipos de cuchillos en un solo sitio.

★ NIVEL DE GEMAS Cuchillo Nomad Doppler Sapphire Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:1.414,30–1.472,92 $ / ~1.208,37–1.258,37 € / ~1.045,17–1.088,49 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo Nomad Doppler Ruby es la gema más cara del Cuchillo Nomadmodelo –€1,414.30 to €1,472.92. Elacabado totalmente rojo lo sitúa muy por encima del nivel Sapphire, lo que refleja la demanda sistemáticamente mayor de Ruby en toda la gama de cuchillos Fever Case. La versión en rojo es más escasa en CS2«el ecosistema de cuchillos» y cuenta con una fuerte demanda por parte de quienes aspiran a adquirirlo.

El estrecho margen (menos de 60 dólares entre el precio mínimo y el máximo) confirma un valor de mercado bien consolidado con poco margen de negociación. Se trata de un cuchillo Fever Case de categoría «trofeo» fácilmente reconocible que conserva su valor mejor que la mayoría de los acabados que dependen del patrón.

★ GEMA ROJA PREMIUM Cuchillo Nomad Doppler Ruby Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

9. Cuchillo Nomad Doppler Black Pearl

Precio del producto:1.220,00–1.480,00 $ / ~1.042,64–1.264,62 € / ~901,58–1.093,72 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo Nomad Doppler Black Pearlse encuentra en€1,220.00 to €1,480.00 – solapándose con la gama Ruby en la gama alta, mientras que su precio de salida es 194 dólares más bajo en la gama básica. El acabado iridiscentealternancia entrenegro, morado y verde bajo diferentes condiciones de iluminación, lo que le confiere una calidad cinematográfica que las gemas de color liso no logran reproducir.

Black Pearl es considerada por muchos como la más prestigiosa de las tres acabados de gema. La diferencia de precio de 260 $ es mayor que la de Ruby, lo que refleja la sensibilidad al estado de StatTrak y a las condiciones de la oferta. El último skin de la Nómadala gama de cuchillos y la culminación del nivel «gem» de Doppler para este tipo de cuchillo. Para los jugadores que siguen Counter-Strikedeportes, el acabado «Black Pearl» es uno de los que más se ven en pantalla a nivel profesional.

★ GEMA IRIDISCENTE DE LUJO Cuchillo Nomad Doppler Black Pearl Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Cuchillo de paracord – Todos los diseños de fundas de CS2 Fever

The Cuchillo de paracordes un diseño delgado y funcional de hoja fija y, en general, el más asequible de los cuatro tipos de cuchillos Fever Case. Los acabados sin piedras preciosas suelen ser más baratos que los equivalentes Cuchillo Nomad and Cuchillo esqueleto anuncios. Jugadores que buscan cuchillos Fever Case económicos CS2 quienes busquen ofertas encontrarán el Cuchillo de paracord Este nivel es el que ofrece más opciones por menos de 200 dólares. Los precios van desde los 52 dólares por un modelo «Battle-Scarred» Capa de óxido hasta 828 dólares por el anuncio básico de Doppler.

Precio del producto:155,70–202,64 $ / ~133,03–173,14 € / ~115,06–149,75 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo Paracord Marble Fade es uno de los mejores cuchillos de la gama Fever Case, que ofrece acabado en tres tonos con un perfil más estilizado, que€155.70 to €202.64 en FN y MW. De todos los cuchillos de Fever Case del nivel Marble Fade, el Paracord Esta versión es la segunda opción más económica; solo la Cuchillo de supervivencialo socava.

Por unos 100 dólares menos que el Cuchillo Nomad equivalente, este cuchillo es ideal para quienes buscan la estética «Marble Fade» sin el Nómadasobreprecio. Los ejemplares de FN que rondan los 155 dólares ofrecen una excelente relación calidad-precio.

★ EFECTO DE DESVANECIMIENTO EN MÁRMOL A UN PRECIO ASEQUIBLE Cuchillo Paracord Marble Fade Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:67,16–113,05 $ / ~57,38–96,59 € / ~49,63–83,54 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo de paracord y acero de Damasco es uno de los más accesibles CS2 Cuchillos Fever en su estuche – €67.16 to €113.05 en los cinco niveles de gravedad. El textura de acero en capas Se mantiene bien con un uso moderado, y los ejemplares de Minimal Wear por menos de 80 dólares son una opción práctica para los jugadores que buscan una buena relación calidad-precio.

Esta es la variante de acero de Damasco más económica de los cuatro tipos de CS2 Cuchillos Fever Case. Si buscas un cuchillo Fever Case asequible que no renuncie a la rareza «Covert», este es el punto de partida.

★ LA MEJOR OPCIÓN ECONÓMICA EN DAMASCO Cuchillo de paracord y acero de Damasco Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:128,00 $–249,98 $ / ~109,39 €–213,57 € / ~94,59 £–184,73 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo de paracord «Tiger Tooth» es un cuchillo de la gama Fever Case que ofrece el raya ancha dorada y negra en la ONU y MW para €128.00 to €249.98. La diferencia la marcan las unidades StatTrak FN, que alcanzan el máximo, mientras que los anuncios de MW estándar sitúan el mínimo en torno a los 130 dólares.

Por unos 128 dólares por un ejemplar en perfecto estado, esta es la forma más económica de hacerse con un cuchillo Tiger Tooth en el CS2 Caso Fever. Jugadores que quieren el patrón sin pagar Cuchillo Nomad quienes busquen precios más asequibles encontrarán que esta es la mejor opción, y además combina a la perfección con CS2 guantes azules para un equipo nítido y de alto contraste.

★ DIENTE DE TIGRE Cuchillo de paracord «Tiger Tooth» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:52,58–81,69 $ / ~44,93–69,79 € / ~38,86–60,37 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Capa de óxido para cuchillos de paracord es el cuchillo Fever Case más barato de toda la CS2 Caso de fiebre en€52.58 to €81.69, disponible solo en WW y BS. Para los jugadores que han buscado las mejores fundas para cuchillos CS2 Ofertas para presupuestos ajustados: esta es la opción más económica y realista para hacerse con una navaja Covert en cualquier situación del juego.

The Acabado «Rust Coat» oxidadose adapta aCuchillo de paracord«Su perfil funcional. Las copias en WW y BS tienen un precio similar, por lo que no hace falta buscar gangas: cualquier ejemplar, independientemente de su estado, ofrece el mismo aspecto esencial».

★ El cuchillo Fever Case más barato Capa de óxido para cuchillos de paracord Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:73,81–440,00 $ / ~63,07–375,87 € / ~54,55–325,16 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo Paracord Ultravioleta es un cuchillo de la marca Fever Case con una amplia gama de precios – €73.81 to €440.00 en todas las versiones. El precio máximo de 440 $ se debe a la versión con StatTrak; las copias estándar de la FN sin StatTrak se sitúan cómodamente por debajo de los 200 $, lo que la convierte en una de las opciones más asequibles y versátiles de la colección.

The acabado en morado oscuro se adapta aCuchillo de paracord«…su perfil estilizado. Con un precio de 73 dólares en la versión Battle-Scarred, es una de las formas más asequibles de llevar un cuchillo Covert Fever Case en CS2 – y una opción ideal para quienes quieran que todos los cuchillos de la gama Fever Case tengan un diseño en morado CS2 sin gastarse más de cien euros.

★ LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO EN ULTRAVIOLETA Cuchillo Paracord Ultravioleta Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:692,30–828,21 $ / ~591,55–707,62 € / ~511,61–612,05 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Funda para cuchillo de paracord Doppler es una lista sin especificar la fase en €692.30 to €828.21 – un suelo inesperadamente elevado para el CS2 Cuchillos Fever Case de gama económica. Las cuatro fases estándar están disponibles: Fase 1 (azul-rosa), Fase 2(azul oscuro-negro), Fase 3 (nebulosa verde), yFase 4 (rosa-magenta), siendo la Fase 2 la que alcanza la prima individual más alta en el mercado secundario.

El elevado precio de salida indica que existe una fuerte demanda incluso para las fases menos lujosas del Cuchillo de paracord modelo. Los compradores que deseen una fase confirmada deben buscar anuncios específicos de esa fase. Para los jugadores que comparen CS2 Los cuchillos Fever Case del nivel Doppler, los Paracord La cotización básica es la opción de «sorpresa de fase»; las cotizaciones en el mercado secundario específicas para cada fase ofrecen un control total.

★ PARACORD DOPPLER ENTRY Funda para cuchillo de paracord Doppler Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:469,00–650,00 $ / ~400,73–555,47 € / ~346,58–480,35 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo Doppler Sapphire con cordón paracord es la gema de zafiro más asequible entre CS2 Cuchillos Fever Case – €469.00 to €650.00. El texto completoacabado azul oscuro Es visualmente idéntico a las gemas de zafiro que se encuentran en los cuchillos de gama alta, lo que lo convierte en la opción más rentable para iniciarse en el mundo de las gemas. CS2 coleccionismo de cuchillos – y un complemento natural para CS2 guantes rojos para coleccionistas que desean crear una colección atrevida y llena de contrastes.

Las copias estándar de FN rondan los 470-520 dólares, lo que pone al alcance de la mano un cuchillo Fever Case auténtico de categoría «gem», sin llegar a superar las cuatro cifras. Quienes tengan curiosidad por conocer el mercado de skins en general pueden explorar el el mejorCS2 centros de recepción de casos para el contexto de los costes previstos.

★ EL ZAFIRO CON LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO https://skinbaron.de/en/csgo/Knife/Paracord-Knife/Doppler-Sapphire?sort=PA&affiliateId=889 Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:692,30–828,21 $ / ~591,55–707,62 € / ~511,61–612,05 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

[IMAGEN DEL PRODUCTO / GIF – Navaja Doppler Ruby con cordón paracord]

Cuchillo Doppler Ruby con cordón paracord está entre los mejores CS2 Los cuchillos Fever Case que ofrecen la acabado en piedra preciosa totalmente roja en el nivel más bajo de Ruby de los cuatro tipos de cuchillos – €692.30 to €828.21. ElParacord El precio más bajo del modelo «Knife» permite a los coleccionistas hacerse con una gema Ruby por una fracción del precio de su equivalente Skeleton.

El modelo Ruby siempre tiene un precio más elevado que el Sapphire en toda la gama de cuchillos Fever Case; en este caso, la diferencia ronda los 220 dólares. Si estás comparando los cuchillos Fever Case CS2 anuncios del nivel Ruby, el Paracord Esta versión es, sin duda, el punto de partida más accesible para los cuatro tipos de cuchillos.

★ GEMA DE RUBÍ ECONÓMICA Cuchillo Doppler Ruby con cordón paracord Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:618,12–800,00 $ / ~528,16–683,84 € / ~456,79–591,20 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo Doppler con cordón paracord en color negro perla tiene la base más baja de todos los cuchillos de la serie Black Pearl Fever Case CS2 tiene:€618.12 to €800.00. Curiosamente, en el modelo Paracord, la hoja queda por debajo de la del Ruby, lo que lo convierte en el único tipo de cuchillo de la CS2 Situación en la que Black Pearl le gana a Ruby en el suelo.

The acabado iridiscente oscuro – alternar entre negro, morado y verde – es el más fotografiado de los tres acabados de las gemas. Para los coleccionistas que buscan la estética de las gemas de prestigio y desean comprender la dinámica del mercado de segunda mano, es importante aprender a miraCS2 carcasas es un primer paso útil antes de decidirse por este rango de precios.

★ LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO: BLACK PEARL Cuchillo Doppler con cordón paracord en color negro perla Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Cuchillo Skeleton – Todos los aspectos de la caja «CS2 Fever»

The Cuchillo esqueleto es el más característico de todos los cuchillos Fever Case: su pala de estructura abierta deja al descubierto la estructura interna del cuchillo, creando una silueta única en primera persona en Counter-Strike 2. De entre todos los cuchillos Fever Case, el Esqueletoocupa las plantas más altas en la mayoría de los acabados: desde 145 $ por un «Battle-Scarred» Capa de óxido hasta casi 4.000 dólares por uno nuevo de fábrica Doppler Ruby.

Precio del producto:460,87–487,50 $ / ~393,77–416,51 € / ~340,58–360,27 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo Skeleton con degradado de mármol cuenta con el suelo Marble Fade de mayor calidad en el CS2 Caso de fiebre –€460.87 to €487.50 en FN y MW. El pala de estructura abierta aporta al acabado un efecto de capas: el diseño de llamas aparece simultáneamente tanto en la superficie de la pala como en los recortes del marco interior.

El estrecho margen de 26 dólares refleja una demanda constante por parte de los coleccionistas. Diseño azul intenso Las ediciones de lujo marcan la pauta en la gama alta. Para los modelos de prestigio CS2 Los cuchillos Fever Case, que compiten con los precios de Phase 2 en el Paracord, elEsqueleto con degradado de mármol«Su identidad visual distintiva justifica su precio superior: es una de las mejores opciones generales entre todos los cuchillos Fever Case para los coleccionistas que dan prioridad al prestigio del modelo».

★ PRESTIGE MARBLE FADE Cuchillo Skeleton con degradado de mármol Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:213,14–290,00 $ / ~182,13–247,80 € / ~157,51–214,31 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo Skeleton de acero de Damasco es un cuchillo de la serie Fever Case disponible en los cinco niveles de estado para €213.14 to €290.00. Eldiseño de acero en capas interactúa con el Cuchillo esqueleto«… del marco —visible tanto en el panel exterior como en las paredes interiores— aporta una mayor complejidad visual que el mismo acabado en los modelos de panel macizo».

Los ejemplares de «Battle-Scarred» por menos de 220 dólares son la opción más económica para iniciarse en el Esqueletomodelo. El FN, a 290 dólares, supone un pequeño sobreprecio a cambio de un acabado impecable, y es la forma más asequible de acceder a la Cuchillo esqueleto nivel de los cuchillos «Fever Case» sin caer en las restricciones de la condición «Rust Coat».

★ ENTRADA BÁSICA Cuchillo Skeleton de acero de Damasco Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:380,00–426,60 $ / ~324,74–364,54 € / ~280,82–315,26 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo Skeleton «Diente de tigre» es un cuchillo Fever Case con un precio de €380.00 to €426.60 en FN y MW. El raya dorada y negra se extiende a lo largo de todo el marco abierto y, en determinados rangos de flotación, las secciones negras se alinean con los recortes, creando una continuidad visual exclusiva de este tipo de cuchillo.

Con un precio de salida de 380 dólares, se sitúa por debajo del precio mínimo del Marble Fade para el Cuchillo esqueleto pero por encima del techo de acero de Damasco. La elección natural para los compradores que buscan un diseño llamativo y de gran contraste en el Esqueletomodelo que no entra en el ámbito del efecto Doppler; combina especialmente bien con CS2 guantes verdes para jugadores que quieran crear un equipamiento coherente de alto nivel.

★ EL IMPACTO VISUAL DE «SKELETON» Cuchillo Skeleton «Diente de tigre» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:145,14–242,51 $ / ~124,03–207,18 € / ~107,26–179,22 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo Skeleton con capa de óxido es el revestimiento Rust Coat más caro de todos los cuchillos Fever Case – €145.14 to €242.51 en WW y BS. El Esqueletola prima lo sitúa muy por encima del Cuchillo de paracord and Cuchillo de supervivencia equivalentes, lo que la convierte en la opción más cara de la gama económica entre los cuchillos Fever Case CS2 los jugadores tienen en cuenta en el nivel «Rust Coat».

The acabado envejecido aparece tanto en la superficie de la hoja como en los recortes del marco, lo que hace que el desgaste parezca estructural. Las copias sin StatTrak, independientemente de su estado, suelen costar entre 145 y 170 dólares.

★ ENTRADA DE PRESUPUESTO BÁSICO Cuchillo Skeleton con capa de óxido Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:191,62–2 000,00 $ / ~163,70–1 709,20 € / ~141,61–1 478,00 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo Skeleton Ultraviolet es el que presenta la diferencia de precio más marcada entre todos los cuchillos Fever Case que no son de gemas del estuche – €191.62 to €2,000. El límite máximo de 2.000 dólares se debe a los ejemplares «StatTrak Factory New», que son excepcionalmente escasos; los anuncios de «FN» estándar sin StatTrak rondan los 300-400 dólares.

The morado oscuroen elEsqueletoEl diseño del marco y la pala de la «» causa un gran impacto visual. Para los jugadores que estén creando un catálogo de skins y quieran conocer el máximo potencial de reventa, nuestra guía sobre el los mejores sitios para vender CS2 carcasas ofrece puntos de referencia útiles. Los modelos MW estándar por debajo de 250 dólares son el objetivo de los compradores más prácticos.

★ SELECCIÓN DE PIZAMAS CON ESTAMPADO DE ESQUELETOS Cuchillo Skeleton Ultraviolet Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:705,99–999,00 $ / ~603,24–853,95 € / ~521,73–738,26 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo Skeleton Doppler es la lista básica sin especificar la fase del modelo premium de los cuchillos Fever Case – €705.99 to €999.00. Se aplican las cuatro fases estándar: Fase 1 (azul-rosa), Fase 2 (oscuro azul oscuro), Fase 3 (nebulosa verde), yFase 4 (rosa-magenta). ElCuchillo esqueleto«Su estructura abierta le da al…» degradado difuminado varias superficies visibles a la vez, lo que hace que cada fase resulte visualmente más compleja que en los cuchillos Fever Case de hoja maciza.

Incluso el precio de salida supera el rango de precios específico de la fase para el Cuchillo de paracord. Los compradores que busquen una fase concreta deben filtrar los anuncios del mercado secundario por fase: la Fase 2 es la que tiene el sobreprecio más elevado, mientras que la Fase 1 y la Fase 3 ofrecen los precios de entrada más bajos en el Esqueletomodelo.

★ DOPPLER ESQUELETO PREMIUM Cuchillo Skeleton Doppler Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:1.784,13–1.896,90 $ / ~1.524,13–1.620,37 € / ~1.318,47–1.401,81 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo Skeleton Doppler Sapphire es la versión de gama alta del modelo premium del cuchillo Fever Case – €1,784.13 to €1,896.90. Elzafiro de color azul intensoen elCuchillo esqueletoEl marco de este modelo cubre tanto las superficies de las hojas como los bordes interiores de los recortes, creando un efecto de color en capas que las Sapphire de hoja plana no pueden reproducir.

El estrecho margen de 112 dólares confirma una demanda madura y constante, un indicador de referencia reconocido en todo el el mejorCS2 sitios web de apuestas con skin y las comunidades dedicadas al comercio de pieles. El Cuchillo Skeleton Doppler Sapphire es justo el tipo de piel que mantiene el Funda «CS2 Fever» en conversaciones sobre las mejores fundas para cuchillos CS2 que ofrece actualmente.

★ GEMA DE ZAFIRO ESQUELETO Cuchillo Skeleton Doppler Sapphire Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:3.101,00 $ – 3.994,90 $ / ~2.649,71 € – 3.413,93 € / ~2.291,64 £ – 2.952,23 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

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Cuchillo Skeleton Doppler Ruby es el cuchillo Fever Case más caro de toda la Funda «CS2 Fever» – €3,101.00 to €3,994.90. Elgema totalmente roja El modelo de estructura abierta es la cumbre absoluta de esta gama; la combinación del color de gema más solicitado y el modelo de cuchilla más codiciado da lugar al modelo más caro de la colección.

La diferencia de precio entre el Ruby y el Sapphire es más notable aquí: una diferencia de más de 1.300 dólares solo en el precio mínimo. Con un precio máximo de casi 4.000 dólares, se trata de una auténtica pieza de coleccionista y un referente reconocido en el CS2 mercado de skins. Los actores que investigan el el mejorCS2sitios de comercio verás que Ruby aparece sistemáticamente como elemento de referencia de primer nivel en todas las plataformas principales.

★ LA GEMA ESQUIVA Cuchillo Skeleton Doppler Ruby Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:2.448,55–2.670,00 $ / ~2.092,29–2.281,45 € / ~1.809,48–1.973,13 £

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Cuchillo Skeleton Doppler Black Pearl se sitúa entre el Sapphire y el Ruby en cuanto a precio – €2,448.55 to €2,670.00. El iridiscencia oscura cambiante se reproduce en múltiples ángulos de superficie en el Cuchillo esqueleto«…» se abre al mismo tiempo, creando uno de los efectos visuales más complejos de todos los cuchillos Fever Case.

Black Pearl es considerado por muchos como el acabado más prestigioso de los tres que existen en Counter-Strike 2. El estrecho margen de 221 dólares confirma una valoración coherente con un margen de arbitraje limitado: para un coleccionista de cuchillos Fever Case, este es el hito natural antes del nivel Ruby.

★ GEMA IRIDISCENTE DE ÉLITE Cuchillo Skeleton Doppler Black Pearl Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Cuchillo de supervivencia – Todos los diseños de maletín de CS2 Fever

The Cuchillo de supervivenciaes unDiseño de la herramienta Clip-Point y el modelo de navaja Fever Case más económico, junto con el Cuchillo de paracord. Siempre ofrece precios más bajos que el Cuchillo Nomad and Cuchillo esqueleto entre acabados equivalentes: para los jugadores que comparan los cuchillos de la caja «CS2 Fever» en cada nivel, el Cuchillo de supervivencia ofrece la mejor relación calidad-precio en casi todos los acabados. Los precios van desde los 52 dólares por un modelo «Battle-Scarred» Capa de óxido a menos de 1.400 dólares para los Doppler de gemas más demandados.

Precio del producto:150,00–227,76 $ / ~128,19–194,59 € / ~110,85–168,31 £

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Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo de supervivencia Marble Fade es un cuchillo Fever Case con el acabado en tres tonos at €150.00 to €227.76 en FN y MW: el cuchillo Marble Fade más económico de la gama CS2 Estuche Fever. Para los jugadores que se preguntan qué cuchillos incluye el estuche Fever en su versión básica, el Cuchillo de supervivencia Marble Fade respuestas con la calidad de acabado «Factory New», a partir de 150 $.

Con un precio de 150 dólares por una unidad nueva de fábrica, es una opción muy interesante para los usuarios que buscan el diseño «Marble Fade» pero cuentan con un presupuesto más ajustado. La hoja de punta clip muestra el degradado con nitidez en toda la gama de flotadores FN/MW.

★ LA ENTRADA CON EFECTO DE DESVANECIMIENTO EN MÁRMOL MÁS BARATA Cuchillo de supervivencia Marble Fade Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:69,99 $–108,28 $ / ~59,80 €–92,55 € / ~51,72 £–80,02 £

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Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo de supervivencia de acero de Damasco está disponible en los cinco niveles de estado para €69.99 to €108.28. Eltextura de acero en capas se ajusta perfectamente a la hoja de punta clip, y los ejemplares de «Battle-Scarred» que rondan los 70 dólares se encuentran entre las opciones de navajas Covert más asequibles en Counter-Strike 2.

A este precio, la elección entre el Cuchillo de supervivencia and Cuchillo de paracord La elección del acero de Damasco depende de la forma de la hoja: ambos ofrecen un rendimiento idéntico CS2 rendimiento de juego a un coste prácticamente idéntico. Si has estado buscando CS2 Si buscas cuchillos Fever Case en la gama más económica, el acero de Damasco de cualquiera de los dos modelos es una buena opción para empezar.

★ ENTRADA ECONÓMICA A DAMASCO Cuchillo de supervivencia de acero de Damasco Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:124,33–247,50 $ / ~106,26–211,45 € / ~91,88–182,90 £

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Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo de supervivencia Tiger Tooth es el cuchillo Tiger Tooth más barato de la Funda «CS2 Fever» at €124.33 to €247.50 en FN y MW. El raya dorada y negra se lee con claridad en cualquier flotador dentro del rango FN/MW; la uniformidad del patrón hace que no sea necesario buscar el índice.

Las copias estándar de MW, con un precio de unos 130 dólares, ofrecen el acabado «Tiger Tooth» al precio más bajo de la gama de Fever Case para este acabado; son la elección natural para los jugadores que buscan un patrón agresivo con un gasto mínimo entre los cuchillos de Fever Case. Además, se sitúa como una de las opciones con mejor relación calidad-precio al comparar todos los cuchillos de Fever Case del nivel «Tiger Tooth», y para los jugadores a los que les gusta juegos comoCounter-Strike, es el tipo de estilo limpio y agresivo que funciona bien en cualquier entorno competitivo.

★ PALILLO DE DIENTES «TIGRE» ECONÓMICO Cuchillo de supervivencia Tiger Tooth Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:52,24–128,87 $ / ~44,64–110,12 € / ~38,61–95,23 £

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Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Capa de óxido en un cuchillo de supervivencia es un cuchillo de la colección Fever Case con la hoja más ancha de todos los modelos Rust Coat de la colección – €52.24 to €128.87 en WW y BS. El límite máximo de 128 $ viene determinado por StatTrak, una dinámica inusual propia del mercado de Rust Coat de este tipo de cuchillo.

El mínimo de 52 dólares lo sitúa en un empate técnico con el Capa de óxido para cuchillos de paracord. La elección entre ambos depende de las preferencias en cuanto a la hoja: ambos son las opciones más económicas de los cuchillos Fever Case y la respuesta ideal para cualquiera que busque CS2 Los cuchillos Fever Case, lo más económico que hay.

★ RUST COAT A PRECIO DE TABLA Capa de óxido en un cuchillo de supervivencia Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:69,60–1 200,00 $ / ~59,47–1 025,52 € / ~51,44–887,28 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo de supervivencia Ultraviolet es un cuchillo de la colección Fever Case con uno de los rangos de precios más amplios de la colección – €69.60 to €1,200. El precio máximo de 1.200 dólares es algo poco habitual en el caso de las FN con StatTrak; las copias estándar de FN sin StatTrak suelen rondar los 140-180 dólares, lo que hace que el rango de precios real sea mucho más asequible.

A 69 dólares en la edición «Battle-Scarred», esta es la versión más económica de «Ultraviolet» en todas las Caso de fiebrecuchillosCS2 tiene. Los jugadores que quieran el estética morada si se busca el precio más bajo, lo mejor es optar por ejemplares en «Minimal Wear», que ofrecen el mejor aspecto sin los precios desorbitados de los StatTrak. Un buen complemento para guantes morados en CS2 configuraciones.

★ ENTRADA ECONÓMICA A LA EXPOSICIÓN ULTRAVIOLETA Cuchillo de supervivencia Ultraviolet Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:209,41–334,30 $ / ~178,90–285,63 € / ~154,75–247,05 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo de supervivencia Doppler es el modelo Doppler básico más asequible de toda la gama de cuchillos Fever Case – €209.41 to €334.30 en FN y MW. Las cuatro fases estándar están en juego: Fase 1 (azul-rosa), Fase 2 (azul oscuro-negro), Fase 3 (nebulosa verde), y la Fase 4 (rosa-magenta). Entre los cuchillos de la gama Fever Case CS2 los jugadores compran activamente por la estética de Doppler, el Cuchillo de supervivencia La oferta básica ofrece el precio de entrada más bajo de los cuatro tipos de cuchillos.

Para quienes compran un Doppler por primera vez dentro de la gama de cuchillos Fever Case, el Cuchillo de supervivencia La cotización básica es la opción de menor riesgo. Si una fase concreta es importante, las cotizaciones confirmadas por fase en el mercado secundario ofrecen un control total: la Fase 4 es la fase confirmada más asequible en el modelo Survival, y la Fase 2, la más codiciada.

★ MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO EN DOPPLER Cuchillo de supervivencia Doppler Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:395,99 $–1 063,26 $ / ~338,38 €–908,85 € / ~292,64 £–785,75 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo de supervivencia Doppler Sapphire tiene el piso de gemas de zafiro más accesible de la Funda «CS2 Fever» – €395.99. Es el único cuchillo Sapphire Gem Fever Case con un precio inicial inferior a 400 dólares, y la única opción de categoría «gem» disponible para los coleccionistas que deseen el look totalmente azul sin superar los 500 dólares según los precios estándar de FN.

Las copias estándar del FN cuestan entre 400 y 500 dólares. De entre todos los cuchillos Fever Case, el Cuchillo de supervivencia Doppler Sapphire es el referente en cuanto a relación calidad-precio: el cuchillo con gemas auténticas más asequible de toda la colección y una opción ideal para los jugadores que buscan la opción más económica CS2 Los cuchillos Fever Case, de categoría «gem».

★ LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO EN GEMAS Cuchillo de supervivencia Doppler Sapphire Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:558,59–1.006,70 $ / ~477,42–860,32 € / ~412,80–743,95 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo de supervivencia Doppler Ruby es el cuchillo de gemas de rubí más asequible del Funda «CS2 Fever» – €558.59 to €1,006.70. El suelo se encuentra notablemente por debajo del Cuchillo Doppler Ruby con cordón paracord (692 $), lo que hace que el Cuchillo de supervivencia el modelo Ruby con la mejor relación calidad-precio de toda la gama de cuchillos Fever Case CS2 tiene.

Las copias estándar de FN suelen costar entre 580 y 700 dólares, lo que sitúa a una auténticagema totalmente rojaun cuchillo al alcance de la mano sin necesidad de una inversión de cuatro cifras. El Ruby siempre tiene un precio más elevado que el Sapphire, y la diferencia de 162 dólares en este caso refleja esa tendencia en el segmento de precios más bajos.

★ LA GEMA DE RUBÍ MÁS BARATA Cuchillo de supervivencia Doppler Ruby Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

36. Cuchillo de supervivencia Doppler Black Pearl

Precio del producto:510,00 $–1 394,00 $ / ~435,94 €–1 191,30 € / ~376,89 £–1 030,17 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda «CS2 Fever»

Clave del caso:Clave del estuche CS2 Fever

Cuchillo de supervivencia Doppler Black Pearlcierra elCS2 Cartel de Fever Case en €510.00 to €1,394.00 – la mayor variación de precios entre las gemas de este nivel. El precio mínimo de 510 $ la convierte en la gema Black Pearl más asequible, mientras que el precio máximo de 1.394 $ refleja la demanda máxima de StatTrak FN.

Las réplicas estándar de la FN sin StatTrak rondan los 520–650 dólares: la opción más realista de cuchillo Black Pearl por menos de 700 dólares en Counter-Strike 2. Tanto si estás creando una colección de joyas como si buscas un cuchillo Fever Case para exhibir, el Cuchillo de supervivencia Doppler Black Pearl demuestra que la estética de primera categoría no tiene por qué costar miles de euros. Si además coleccionas skins relacionadas con los cuchillos, el Las mejores fundas para cuchillos karambit ofrecen una clasificación similar basada en gemas que vale la pena comparar antes de cerrar la compra.

★ LA PERLA NEGRA MÁS ACCESIBLE Cuchillo de supervivencia Doppler Black Pearl Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Las mejores ofertas de cuchillos Fever Case CS2: comparación completa

La siguiente tabla recoge todos los cuchillos Fever Case de los cuatro tipos de cuchillos: Nómada, Paracord, Esqueleto, ySupervivencia – con el nombre del producto, su rareza, el rango de precios y una breve descripción de los factores que determinan el precio de cada skin. Para los jugadores que quieran ver de un vistazo qué cuchillos contiene la caja Fever, esta es la información completa.

Precios actualizados a abril de 2026.

Nombre del producto Rareza Precio Descripción Cuchillo Nomad Marble Fade Secreto 267,70 $ – 350,85 $ FN/MW; llama tricolor, techo que varía según el patrón. Cuchillo Nomad de acero de Damasco Secreto 138,91 $ – 210,00 $ Todos los exteriores; el acabado Nomad, el más accesible. Cuchillo Nomad «Diente de tigre» Secreto 219,14 $ – 360,00 $ FN/MW; raya dorada uniforme, no es necesario buscar el patrón. Capa de óxido del cuchillo Nomad Secreto 103,84–115,57 dólares Solo WW/BS; el Nomad más barato, con un margen de precios reducido. Cuchillo Nomad Ultraviolet Secreto 116,60 $ – 591,30 $ Todos los modelos de exterior; las réplicas FN con StatTrak marcan la pauta. Cuchillo Nomad Doppler Secreto 412,85 $ – 590,18 $ FN/MW sin especificar la fase; la fase determina la posición en el rango. Cuchillo Nomad Doppler Sapphire Secreto 953,27 $ – 970,35 $ Una joya de un azul intenso; un precio previsible, ligeramente por debajo de los cuatro dígitos. Cuchillo Nomad Doppler Ruby Secreto 1.414,30 $ – 1.472,92 $ Gema totalmente roja; el nivel de gemas más alto del tipo Nomad. Cuchillo Nomad Doppler Black Pearl Secreto 1.220,00 $ – 1.480,00 $ Una joya oscura e iridiscente; a un precio similar al del rubí en Nomad. Cuchillo Paracord Marble Fade Secreto 155,70 $ – 202,64 $ FN/MW; el mismo acabado flameado por unos 100 dólares menos que el Nomad. Cuchillo de paracord y acero de Damasco Secreto 67,16 $ – 113,05 $ Todo el exterior; el acero de Damasco más económico del estuche. Cuchillo de paracord «Tiger Tooth» Secreto 128,00 $ – 249,98 $ FN/MW; el cuchillo Tiger Tooth más barato del estuche. Capa de óxido para cuchillos de paracord Secreto 52,58 $ – 81,69 $ WW/BS; el cuchillo más barato de todo el estuche Fever. Cuchillo Paracord Ultravioleta Secreto 73,81 $ – 440,00 $ Todos los exteriores; amplia variedad de la gama StatTrak FN. Funda para cuchillo de paracord Doppler Secreto 692,30 $ – 828,21 $ Fase sin especificar; piso elevado para el modelo Paracord. Cuchillo Doppler Sapphire con cordón paracord Secreto 469,00 $ – 650,00 $ La gema de zafiro más asequible de la colección. Cuchillo Doppler Ruby con cordón paracord Secreto 692,30 $ – 828,21 $ El nivel mínimo de rubíes entre los cuatro tipos de cuchillos. Cuchillo Doppler con cordón paracord en color negro perla Secreto 618,12 $ – 800,00 $ El precio más bajo de Black Pearl; más barato que Ruby on Paracord. Cuchillo Skeleton con degradado de mármol Secreto 460,87–487,50 dólares Suelo con efecto marmolado de gran intensidad; profundidad visual gracias a la estructura abierta. Cuchillo Skeleton de acero de Damasco Secreto 213,14 $ – 290,00 $ Todo en exteriores; una buena opción de gama media para el Skeleton. Cuchillo Skeleton «Diente de tigre» Secreto 380,00 $ – 426,60 $ FN/MW; raya en negrita con alineación visual mediante recorte del marco. Cuchillo Skeleton con capa de óxido Secreto 145,14 $ – 242,51 $ WW/BS; el Rust Coat más caro de la caja. Cuchillo Skeleton Ultraviolet Secreto 191,62 $ – 2 000,00 $ Todo exterior; techo extremo de ejemplares excepcionales del FN StatTrak. Cuchillo Skeleton Doppler Secreto 705,99 $ – 999,00 $ Suelo Doppler más alto; efecto de nebulosa multisuperficie. Cuchillo Skeleton Doppler Sapphire Secreto 1.784,13 $ – 1.896,90 $ El zafiro más impresionante de la caja; de gran altura. Cuchillo Skeleton Doppler Ruby Secreto 3.101,00 $ – 3.994,90 $ El cuchillo más caro del caso Fever. Cuchillo Skeleton Doppler Black Pearl Secreto 2.448,55 $ – 2.670,00 $ Gema iridiscente; se sitúa entre el zafiro y el rubí. Cuchillo de supervivencia Marble Fade Secreto 150,00 $ – 227,76 $ FN/MW; el cuchillo Marble Fade más económico de la caja. Cuchillo de supervivencia de acero de Damasco Secreto 69,99 $ – 108,28 $ Todo exterior; un cuchillo económico y muy accesible. Cuchillo de supervivencia Tiger Tooth Secreto 124,33 $ – 247,50 $ FN/MW; el Tiger Tooth más barato de la caja. Capa de óxido en un cuchillo de supervivencia Secreto 52,24 $ – 128,87 $ WW/BS; la colección más amplia de Rust Coat (copias de BS con StatTrak). Cuchillo de supervivencia Ultraviolet Secreto 69,60 $ – 1 200,00 $ Todos los modelos de exterior; las unidades de FN StatTrak alcanzan las cuatro cifras. Cuchillo de supervivencia Doppler Secreto 209,41 $ – 334,30 $ El Doppler básico más asequible de los cuatro modelos. Cuchillo de supervivencia Doppler Sapphire Secreto 395,99 $ – 1 063,26 $ Por menos de 400 dólares: una joya de Sapphire —la mejor relación calidad-precio—. Cuchillo de supervivencia Doppler Ruby Secreto 558,59 $ – 1 006,70 $ La gema de rubí más asequible de los cuatro tipos. Cuchillo de supervivencia Doppler Black Pearl Secreto 510,00 $ – 1 394,00 $ La mayor variedad de gemas; el nivel mínimo posible de Perla Negra.

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Los precios más altos de los cuchillos Fever Case provienen de la escasez y la demanda en cuanto al modelo y el acabado del cuchillo. Las gemas Doppler —Zafiro, Rubí y Perla Negra— ofrecen unos valores mínimos consistentemente altos en los cuatro tipos de cuchillos, mientras que los acabados basados en patrones, como «Marble Fade», permiten alcanzar valores máximos más elevados en función de la flotación y el equilibrio cromático. El Cuchillo esqueleto realza el suelo de cada acabado; el Cuchillo de supervivencia ofrece sistemáticamente la mejor relación calidad-precio en cada categoría comparable.

Precios de los cuchillos dividido claramente por condiciónDisponibilidad. Los acabados «Rust Coat» solo están disponibles en WW y BS, lo que limita su rango máximo, mientras que «Damascus Steel» y «Ultraviolet» abarcan todos los acabados exteriores, lo que da lugar a amplios rangos. Los acabados exclusivos de «Factory New», como «Marble Fade», tienen una oferta más limitada y un rango mínimo más alto. Filtra primero por acabado exterior y rango de variación antes de pagar un suplemento por un patrón específico. Para una comparación de gama alta entre los cuchillos de la serie «Fever Case» CS2 anuncios, comprobando el el más caroCS2cuchillo La guía de skins ofrece información útil sobre los precios.

Cuchillos con motivos decorativos su valor puede dispararse cuando el acabado le da un aspecto excepcional. El precio de los acabados «Gem» depende de la gama en sí, algo previsible una vez elegido el modelo de navaja. Una vez que sepas cuál es tu presupuesto y el tipo de navaja que prefieres, la elección adecuada entre todas las navajas Fever Case resultará evidente.

Reflexiones finales sobre los cuchillos Fever Case

Los cuchillos Fever Case tienen algo que ofrecer para cada tipo de Counter-Strike 2 jugador: desde opciones económicas a partir de 52 $ hasta artículos de lujo de casi 4000 $. Tras analizar todos los cuchillos de Fever Case en cuatro categorías diferentes, destaca uno de cada tipo.

Cuchillo Nomad Marble Fade – La mejor selección de patrones. La llama tricolor en el NómadaLa hoja ancha de […] es la opción sin piedras preciosas más llamativa de la colección.

La llama tricolor en el NómadaLa hoja ancha de […] es la opción sin piedras preciosas más llamativa de la colección. Capa de óxido en un cuchillo de supervivencia – La mejor opción económica. Con un precio mínimo de 52 dólares en WW y BS, es el cuchillo Covert más económico de toda la gama Fever Case. CS2 que tiene actualmente en rotación.

Con un precio mínimo de 52 dólares en WW y BS, es el cuchillo Covert más económico de toda la gama Fever Case. CS2 que tiene actualmente en rotación. Cuchillo Doppler Sapphire con cordón paracord – La mejor relación calidad-precio. Un zafiro auténtico disponible por menos de 500 dólares, según los precios estándar de FN, lo convierte en el primer paso lógico para iniciarse en el coleccionismo de gemas en toda la gama de cuchillos Fever Case.

Un zafiro auténtico disponible por menos de 500 dólares, según los precios estándar de FN, lo convierte en el primer paso lógico para iniciarse en el coleccionismo de gemas en toda la gama de cuchillos Fever Case. Cuchillo Skeleton con degradado de mármol – La mejor opción de prestigio. La hoja de marco abierto confiere al patrón de la llama un efecto de capas que ningún otro tipo de cuchillo de la gama puede igualar.

La hoja de marco abierto confiere al patrón de la llama un efecto de capas que ningún otro tipo de cuchillo de la gama puede igualar. Cuchillo Skeleton Doppler Ruby – El objeto del trofeo. Con un precio de casi 4.000 dólares, es el más caro de todos los cuchillos Fever Case y una pieza imprescindible para cualquier coleccionista.

TiendaCS2 Cuchillos Fever Case SkinBaron para encontrar el acabado y el tipo de navaja que mejor se adapte a tu colección. Tanto si buscas la navaja más exclusiva de la caja «Fever Case» del juego como si estás creando una colección de calidad con un presupuesto limitado, la CS2 Fever Case sigue siendo una de las mejores fundas para cuchillos CS2 tiene disponible, con una opción auténtica en cada nivel.

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