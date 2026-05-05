Los 10 mejores Planeswalkers de MTG en 2026: las mejores opciones para Commander y partidas informales

Magic se creó partiendo de la idea de que tú eres el planeswalker, un genio de los hechizos capaz de lanzar «Rayos» y convocar monstruos como si nada. Entonces, en 2007, Wizards lanzó al campo de batalla a los mejores planeswalkers que MTG había visto jamás, y todo el mundo exclamó al unísono: «Espera… ¿y ahora quién soy?»

De repente, dragones, magos mentales y un número sospechoso de héroes sin camiseta estaban haciendo mi trabajo por mí. Si avanzamos hasta 2026, hay más de 300 planeswalkers vagando por el Multiverso, cada uno de los cuales promete valor, control, fichas, emblemas y al menos una habilidad que tu oponente se ha olvidado de leer. Algunas son increíbles. Algunos son novatos con mucho potencial y ambición.

En este sentido, esta guía destaca los mejores Planeswalkers que realmente buscan los jugadores de MTG.

Los 10 mejores Planeswalkers de MTG que realmente ganan partidas en 2026

Cuando se trata de los mejores Planeswalkers de MTG, todos deben provocar la misma reacción; La situación cambia en cuanto se resuelven. Estos caminantes generan valor rápidamente, presionan a los oponentes de inmediato y pueden hacer que el partido se desequilibre si logran sobrevivir a una sola ronda.

Muchos de estos paseantes se han convertido en una presencia habitual entre los las mejores cartas básicas de Commander, que aparecen en mazos con múltiples combinaciones de colores.

1. Jace, el Escultor Mental [El mejor Planeswalker de control de todos los tiempos]

Especificaciones Detalles Mana Cost 2UU Tipo de tarjeta Planeswalker legendario: Jace Identidad cromática Azul Legalidad del formato Comandante, Legacy, Vintage Programa de fidelización 3 Competencias clave Lluvia de ideas, rebote de criaturas, control de la biblioteca

The los mejores Planeswalkers de la historia de MTG Siempre empiezo con Jace, el Escultor Mental. Cuando analizamos esta carta, nos pareció el modelo a seguir para los mazos de control (eficaz, flexible y brutalmente implacable si no se le hace frente).

Según la experiencia real en partidas de Commander, Jace sigue comportándose como un personaje secundario, pero de alguna manera acaba ganando la partida de todos modos. Aparece constantemente en las listas de los mejores planeswalkers porque no depende de combos especiales ni de jugadas perfectas para aportar su granito de arena.

Por qué lo elegimos Jace estableció el listón para los mejores planeswalkers de MTG al combinar control, ventaja de cartas e inevitabilidad a largo plazo en un conjunto absurdamente eficaz.

Ahora bien, desde el punto de vista del diseño y la jugabilidad, Jace funciona porque cada habilidad impulsa seguir la misma estrategia de control en lugar de ir cada uno por su cuenta. El rebote mantiene a raya a las criaturas agresivas, Brainstorm soluciona las malas manos, y el +2 afecta a los oponentes les atrae de tal manera que les hace sentir como si estuvieran malditos, sin saber siempre por qué.

Precisamente por eso sigue apareciendo en los mazos que se construyen en torno a varios comandantes Planeswalker. Da lo mejor de sí mismo en mazos en los que se protege a los caminantes y se construyen motores de valor lentos y superpuestos se convierte en la estrategia principal.

Y sí,Jace marcó una época en Magic y sigue apareciendo en Formatos atemporales hoy. Jace se ganó su reputación luchando codo con codo con los las mejores cartas de MTG que se haya publicado jamás durante la época en la que el control dominaba Magic.

★ El mejor Planeswalker Jace, el Escultor Mental Visita TCGplayer

2. Wrenn y Six [El Planeswalker más eficiente de dos manás]

Especificaciones Detalles Mana Cost RG Tipo de tarjeta Planeswalker legendario: Wrenn Identidad cromática Rojo–Verde Legalidad del formato Comandante, Moderno, Vintage Programa de fidelización 3 Competencias clave Recursión de tierra, daño repetible, emblema de retroceso

Las discusiones sobre quién es el mejor planeswalker siempre acaban girando en torno a Wrenn y Six, y suele haber alguien que dice: «Solo cuesta dos de maná». Sí, y ahí está el problema. Wrenn da un puñetazo en la mesa desde el principio, empieza a eliminar los X/1, y de alguna manera se encarga de que nunca más te quedes sin jugar un terreno.

Basado en hechos realesJugabilidad de Commander y Modern Según mi experiencia, Wrenn y Six se comportan así un pequeño motor que parece inofensivo hasta que te das cuenta de que tu rival lleva cuatro turnos seguidos jugando la misma tierra de búsqueda. Siempre aparece en las listas de buenos planeswalkers porque genera valor sin necesidad de situaciones de juego complicadas ni combinaciones frágiles. Simplemente está ahí, aprovechar las oportunidades y ir acumulando pequeñas ventajas poco a poco en una inevitabilidad muy molesta.

Por qué lo elegimos Una criatura muy rentable por dos manás. La recursión de tierras, sumada al daño repetible, genera un control increíble a largo plazo.

The +1 convierte las tierras de búsqueda en un bucle de recursos recurrente, el −1 mantiene a los esbirros de maná y las criaturas de apoyo son bastante útiles, y el emblema no sirve para nada en cuanto se llena el cementerio. Wrenn combina a la perfección con las tierras de «Fetch».y ellas mejores tierras duales.

Ahora bien, desde el punto de vista de la jugabilidad y el diseño, Wrenn y Six orientan al rojo y al verde hacia un juego basado en el valor del cementerio, en lugar de hacia la agresividad pura. Se trata de un cambio sorprendentemente eficaz cuando se trata de… los mejores planeswalkers de MTG. Por eso también Wrenn y Six encajan a la perfección en estrategias basadas en varios planeswalkers comandantes, para quienes proteger las fuentes de ventaja incremental es más importante que ganar rápidamente.

Wrenn rara vez termina el partido en solitario, pero… crea constantemente turnos en los que los hechizos de quemadura, los efectos de retroceso, o la recursividad del cementerio se traduce en cambios de tempo enormes. Para un caminante de dos manás, ese tipo de control a largo plazo es La verdad es que es un poco grosero… pero es precisamente eso lo que convierte a Wrenn y Six en uno de los mejores planeswalkers de MTG.

★ El Planeswalker de dos manás más eficaz Wrenn y Six Visita TCGplayer

3. Liliana del Velo [La mejor criatura para crear problemas al principio de la partida]

Especificaciones Detalles Mana Cost 1BB Tipo de tarjeta Planeswalker legendaria: Liliana Identidad cromática Negro Legalidad del formato Comandante, Modern, Legacy, Vintage Programa de fidelización 3 Competencias clave Presión por descartar, sacrificio forzado, división permanente

Cuando Liliana del Velo apareció por primera vez, cambió por completo las expectativas en torno a lo que podía hacer un planeswalker de tres manás. En una época en la que la mayoría de los planeswalkers eran más lentos y torpes, se incorporó al campo de batalla muy pronto y enseguida empezó a dominar los partidos. Esa eficacia inicial es una de las principales razones por las que todavía sale a colación en las conversaciones sobre los mejores Planeswalkers de MTG, aunque su dominio absoluto haya perdido fuerza con el tiempo.

En la práctica, Liliana destacaba en mazos que aportaban beneficios directos a partir de su descarte simétrico. Las estrategias de rango medio como Próximamente ni siquiera pestañeó ante la idea de repartir cartas adicionales, mientras que los rivales solían tener dificultades para recuperarse. Esa interacción la transformó +1 en un arma, más bien más que un inconveniente y contribuyó a consolidar su lugar entre los mejores planeswalkers de MTG en lo que respecta a la interrupción temprana y la privación de recursos.

Por qué lo elegimos Pocos planeswalkers ejercen tanta presión tan pronto y con tan poco maná, lo que hace que su eficaz capacidad de desbaratar planes sea difícil de ignorar.

The +1 a los recursos de impuestos; el −2 afecta a las criaturas intocables, y la imagen final sigue acabando con amistades. Aunque ya no es el terror que solía ser, el diseño de Liliana sigue siendo limpio, implacable e inconfundiblemente icónico.

Además, Liliana nos recuerda que los planeswalkers suelen definirse por lo que hacen turno tras turno. Por ejemplo, eliminar una criatura clave, quitándose las manos, y obligar a tomar decisiones difíciles se acumulan rápidamente. Puede que ya no sea la protagonista de las barajas de comandante con planeswalkers modernas, pero su eficacia y su longevidad explican por qué Liliana del Velo sigue siendo un referente cada vez que los jugadores hablan de los mejores planeswalkers de MTG y de cómo la presión inicial puede decidir partidas de forma discreta.

★ El mejor Walker para crear problemas al principio de la partida Liliana de los Vei Visita TCGplayer

4. Teferi, héroe de Dominaria [El mejor motor de ventaja de cartas para mazos de control]

Especificaciones Detalles Mana Cost 3WU Tipo de tarjeta Planeswalker legendario: Teferi Identidad cromática Blanco-azul Legalidad del formato Comandante, Moderno, Pionero, Histórico Programa de fidelización 4 Competencias clave Robar cartas, eliminar permanentes, emblema decisivo

La historia dePlaneswalkers de MTG tiene un tema recurrente: si un mazo de control va ganando, Probablemente Teferi esté metido en esto. Teferi, héroe de Dominaria, no aporta nada nuevo. Cinco de maná parece caro hasta que le des a «Me gusta», roba una carta y desbloquea dos terrenos, lo que, en la práctica, lo convierte en una carta de tres manás.

Ahora, hablemos de una jugada típica de un mazo de control. Aquí es donde Teferi, héroe de Dominaria, se gana su reputación al convertir el tiempo mismo en un recurso. Su+1 es la estrella discreta de este grupo, lo que permite a los jugadores de control robar una carta sin dejar de mantener maná disponible para contraspells o hechizos de eliminación.

Esa única interacción es una de las principales razones por las que Teferi ocupa uno de los primeros puestos en la lista de los mejores planeswalkers de MTG para el control blanco-azul. Simplemente alarga las partidas hasta que a los oponentes se les acaban las opciones.

Por qué lo elegimos La combinación de robar cartas y recuperar maná hace que Teferi sea increíblemente eficaz. Es el rematador de control que se amortiza solo.

En partidas más largas, sobre todo en Commander, La habilidad de -3 de Teferi demuestra por qué la magia del tiempo es aterrador. Esconder incluso las amenazas más poderosas te da varios turnos de ventaja y evita por completo los efectos de muerte, lo cual es muy valioso cuando las respuestas son limitadas. Aunque su habilidad definitiva requiere un poco de práctica, bloquea por completo las partidas una vez que se resuelve, sobre todo en entornos más lentos, donde es más fácil proteger a los planeswalkers.

Teferi no es divertido ni atractivo, pero su capacidad para estabilizar situaciones desfavorables y ahogar poco a poco a sus oponentes es precisamente por qué Los jugadores lo utilizan. De hecho, sigue siendo uno de los mejores comandantes de Planeswalkers.

★ El mejor mecanismo de ventaja de cartas para el control Teferi, héroe de Dominaria Visita TCGplayer

5. El Emperador Errante [El mejor Planeswalker de Flash jamás publicado]

Especificaciones Detalles Mana Cost 2WW Tipo de tarjeta Planeswalker legendario – Emperador Identidad cromática Blanco Legalidad del formato Comandante, Estándar, Pionero, Moderno Programa de fidelización 3 Competencias clave Activación de cartas «Flash», eliminación de exilio y generación de fichas

Los mejores Planeswalkers de MTG no suelen poner nerviosos a los oponentes solo por pasar el turno, pero el Emperador Errante sí que lo hace. Cuatro manás blancos sin usar ahora provoca paranoia¿Se trata de una eliminación? ¿Un obstáculo inesperado? ¿Un planeswalker con destello?

Solo tienes que lanzarte y averiguarlo.

La Emperatriz Errante se convirtió en un personaje inolvidable en el momento en que los jugadores se dieron cuenta de que convierte la paciencia en un arma. Simplemente pasar el turno con cuatro manás blancos disponibles provoca indecisión en el otro lado de la mesa. Ahora bien, esto es algo que muy pocas cartas lograr hacer de forma constante. Esa presión psicológica constante es una de las principales razones por las que se la considera una de las mejores planeswalkers de MTG.

Por qué lo elegimos La combinación de «Flash» y habilidades flexibles hace que cada combate sea una pesadilla y convierte la presión de velocidad instantánea en una condición de victoria legítima.

Jugarla en medio del combate para exiliar a una criatura girada ya es brutal. Si a eso le sumamos la generación de fichas, la ganancia de vidas y los trucos de combate, de repente el tablero pasa a ser tuyo. Potente sin llegar a ser desequilibrada, «La Emperatriz Errante» ha redefinido el funcionamiento de los planeswalkers. Las fichas de samurái que crea también encajan a la perfección en mazos construidos en torno a los mejores comandantes de fichas.

A decir verdad, su fuerza proviene de habilidades que ya parecen sólidas sobre el papel, pero resultan dudosas es injusto cuando se usa con velocidad instantánea. Exiliar un atacante en pleno combate, creando bloqueadores sorpresa, o potenciar de repente a las criaturas convierte los cálculos de combate en una lotería para sus oponentes. Esas herramientas le ayudaron a dominar Estándar y traducir se adapta mejor a formatos más complejos. Y por eso se la considera una de las mejores planeswalkers de MTG.

Esta capacidad para generar criaturas de forma constante y sus habilidades de velocidad instantánea la convierten en una incorporación perfecta para cualquiera que juegue comandantes de tokens de primer nivel MTG.

★ El mejor Planeswalker de Flash que se ha publicado jamás El emperador errante Visita TCGplayer

6. Karn, el Gran Creador [El mejor control de artefactos y facilitador de combos]

Especificaciones Detalles Mana Cost 4 Tipo de tarjeta Planeswalker legendario: Karn Identidad cromática Incoloro Legalidad del formato Comandante, Moderno Programa de fidelización 5 Competencias clave Bloqueo de artefactos, búsqueda de cartas en el banquillo, facilitador de combos

La reputación de Karn se debe, en realidad, a esa habilidad pasiva mientras realiza trabajo pesado antes incluso de poner en duda su lealtad. Desactivar los artefactos del equipo contrario es algo a lo que los jugadores suelen dedicar espacios en el banquillo, por lo que Karn se situó inmediatamente entre los mejores planeswalkers de MTG en cuanto salió a la venta «War of the Spark».

Convertir rocas de maná, tierras artefacto y piezas de combo en Los pisapapeles caros cambian las reglas del juego de inmediato. Esto es especialmente cierto en los formatos en los que los artefactos mantienen todo unido de forma discreta.

Por qué lo elegimos Bloquea a tus oponentes mientras buscas tus condiciones de victoria – eso esDominio del control de artefactos todo en un solo paquete.

Donde Karn se vuelve realmente agobiante es en el-2 de habilidad. Ser capaz de «artefactos deseados» procedentes del exterior La capacidad de cambiar el rumbo de la partida o recuperar piezas clave del exilio lo convierte en un motor versátil disfrazado de elemento disruptivo. Cartas como «Mycosynth Lattice» o «Trinisphere» hacen que Karn pase de ser un simple incordio a convertirse en un factor decisivo, y el hecho de que esto ocurra sin necesidad de atacar explica por qué se encuentra entre los mejores planeswalkers, posiblemente uno de los mejores que se han publicado jamás para metajuegos con gran presencia de artefactos.

Así pues, en Commander, Karn no actúa tanto como una carta de remate y más bien como palanca de control que distorsiona el juego a su alrededor. Encaja a la perfección en estrategias basadas en «Shells» incoloras y artefactos que buscan la redundancia y la inevitabilidad más que la velocidad. Simplemente castiga las estrategias codiciosas, y precisamente por eso es el mejor planeswalker de MTG cada vez que se habla del control de artefactos.

★ El mejor control de artefactos y facilitador de combos Karn, el Gran Creador Visita TCGplayer

7. Ugin, el Dragón Espiritual [El mejor planeswalker incoloro para limpiar el tablero]

Especificaciones Detalles Mana Cost 8 Tipo de tarjeta Planeswalker legendario – Ugin Identidad cromática Incoloro Legalidad del formato Comandante, Modern, Legacy, Vintage Programa de fidelización 7 Competencias clave Limpieza del tablero, daño directo, habilidad definitiva de gran alcance

Ugin se ganó su estatus de leyenda al demostrar que la potencia bruta no siempre requiere de robar cartas ni de sinergias complicadas. Cuando apareció por primera vez en Tarkir, Los jugadores se dieron cuenta rápidamente de que podía controlar casi todos los tipos de permanentes además de poder jugarse en cualquier mazo que pueda alcanzar los ocho manás. Esa flexibilidad es la razón principal por la que Ugin se considera uno de los mejores planeswalkers de MTG. Si a eso le sumamos estrategias que se basan en la aceleración de maná o en la estabilización en las últimas fases de la partida, se convierte en una auténtica bestia.

Por qué lo elegimos Pocas cartas tienen un impacto tan decisivo en el desenlace de una partida, y no hay forma más limpia de limpiar el tablero que esta.

Parte del atractivo de Ugin reside en su coste de maná universal. A diferencia de muchos «walkers» limitados a combinaciones de colores específicas, Ugin beneficia a los mazos que pueden acelerar la generación de maná independientemente de su identidad de color. Mazos de aceleración de maná, mazos Tron y Mazos de Commander basados en motores de maná potente a todos les vendría bien contar con un botón de reinicio que se mantuviera activo después.

El impacto de Ugin en el campo de batalla también refleja su poder en la historia. Como una de las figuras responsables de contener a los Eldrazi, su presencia en el juego refleja ese control abrumador. Una vez resueltos, los reescribe por completo.

Incluso sin alcanzar su nivel máximo, el daño repetido de la La habilidad +2 permite cerrar rápidamente los partidos. Esto explica por qué sigue siendo, posiblemente, el mejor planeswalker de MTG, cada vez que los jugadores hablan de cartas decisivas para el final de la partida que también sirven para reiniciar la partida en caso de emergencia.

★ El mejor Planeswalker incoloro con la habilidad «Limpiar el tablero» Ugin, el Dragón Espiritual Visita TCGplayer

8. Nissa, la que sacude el mundo [La mejor planeswalker para acelerar el maná]

Especificaciones Detalles Mana Cost 3GG Tipo de tarjeta Planeswalker legendario: Nissa Identidad cromática Verde Legalidad del formato Comandante, Pionero, Histórico Programa de fidelización 5 Competencias clave Duplicación de maná, activación de tierras, beneficio de la aceleración

Los mejores planeswalkers de MTG convierten tu maná en un arma. Nissa es una de esas cartas que te da una lección brutal en un santiamén: si ella se resuelve y no tienes una eliminación definitiva, el juego suele terminar. El doble de maná lo cambia todo. Los mazos pasan a de «estar bien» a «hacer cosas ilegales» de una sola vez.

Por qué lo elegimos Duplica los recursos al crear atacantes y bloqueadores. El motor de maná más explosivo de Green.

En las partidas reales, Nissa resulta injusta en el mejor sentido de la palabra. Los bosques que generan dos manás se acumulan a una velocidad de vértigo, y las tierras animadas de repente… se convierten en atacantes y bloqueadores precipitados que esquiva a la mayoría de los barridos. Contra los mazos de rango medio, se impone al instante. Contra los mazos de control, suele bastar con que se mantenga en juego una sola vez. Ese tipo de presión es la razón por la que muchos jugadores consideran que es una de las mejores planeswalkers jamás impresas en cuanto a dominio puro de recursos.

Sin embargo, no es imbatible, pero sí implacable. Los personajes de ataque rápido pueden correr por debajo de ella, y los contadores siguen siendo importantes. Aun así, cuando Nissa entra pronto en juego con tan solo un poco de apoyo para acelerar el maná, las cosas se descontrolan rápidamente. Esa capacidad de convertir el maná en algo inevitable es precisamente la razón por la que sigue siendo una de las Los mejores Planeswalkers de MTG para mazos monocolores verdes, y las configuraciones con gran presencia de Forest, incluso años después del lanzamiento.

★ El mejor planeswalker para acumular maná Nissa, la que sacude el mundo Visita TCGplayer

9. Chandra, Antorcha de la Rebeldía [La planeswalkera roja más versátil]

Especificaciones Detalles Mana Cost 2RR Tipo de tarjeta Planeswalker legendario: Chandra Identidad cromática Red Legalidad del formato Comandante, Pionero, Moderno Programa de fidelización 4 Competencias clave Aceleración, robo impulsivo, eliminación, emblema de quemadura

Chandra se ganó su reputación porque ella, en cambio, resuelve los problemas en lugar de esperar a que sucedan. Ella aparece, genera maná, elimina amenazas, y mantiene el flujo de cartas. Esa versatilidad es la razón por la que la gente la considera una de las mejores planeswalkers de MTG para mazos rojos. La mayoría de los planeswalkers rojos se especializan en una sola función. Chandra, en cambio, se encarga de todas ellas. Sus habilidades de gran impacto reflejan el poder que se encuentra entre los las mejores tarjetas rojasMTG que definen la identidad llamativa del color.

En el juego real, ella parece un motor de impulso. El modo «rampa» permite realizar giros explosivos antes de lo que esperan los rivales. El «impulse draw» mantiene la presión sin correr se queda sin combustible. Si la cosa se complica, cuatro puntos de daño suelen arreglarlo rápidamente. Esa fiabilidad es precisamente la razón por la que los jugadores que hablan de buenos planeswalkers suelen mencionarla como el caminante más fuerte de los Rojos, un color que rara vez alcanza este nivel de intensidad.

Por qué lo elegimos Todas las habilidades cuentan en las partidas reales, por eso es la planeswalkera más completa del bando rojo.

Chandra también encaja en casi todas las estrategias rojas sin obligar a tomar decisiones incómodas a la hora de construir el mazo. Los mazos de rango medio la utilizan para obtener una ventaja constante. Las conchas de control la utilizan para la eliminación y el flujo de cartas. Las estrategias de «prisión» la adoran porque genera valor al tiempo que bloquea el tablero. Esa flexibilidad la mantiene bien plantada uno de los mejores Planeswalkers de MTG cuando el rojo necesita fiabilidad en lugar de trucos llamativos.

Rara vez necesita que su emblema tenga importancia. La mayoría de las partidas ya se le escapan de las manos en cuanto sobrevive a unos cuantos turnos. Esa presión constante es lo que hace que Chandra sea peligrosa.

★ El Planeswalker rojo más versátil Chandra, la Antorcha de la Rebeldía Visita TCGplayer

10. Nicol Bolas, el Devastador [El mejor Planeswalker transformable]

Especificaciones Detalles Mana Cost 1UBR Tipo de tarjeta Criatura legendaria / Planeswalker (mediante transformación) Identidad cromática Azul–Negro–Rojo Legalidad del formato Comandante, Modern, Legacy, Vintage Programa de fidelización 7 (como Bolas, el Resucitado) Competencias clave Robar cartas, interferencia, eliminación, recursión del cementerio

Nicol Bolas se ha ganado su reputación porque es peligroso tanto antes como después de transformarse. Una carta de cuatro manás Folleto de 4/4 con descarte ya ejerce presión sobre los oponentes y les obliga a reaccionar rápidamente. Ese impacto inicial es una de las principales razones por las que Bolas sigue apareciendo en las conversaciones sobre los mejores planeswalkers de MTG, incluso antes de que su faceta de planeswalker tome el control.

Una vez que Bolas da la vuelta, las partidas suelen descontrolarse rápidamente. El robo de cartas, la eliminación y la reanimación le proporcionan respuestas para casi todo, y a partir de…incluso su lealtad hace que sea difícil destituirlo sin problemas. Esta combinación de flexibilidad e inevitabilidad es lo que distingue a los planeswalkers realmente buenos de las cartas que solo parecen poderosas sobre el papel.

Por qué lo elegimos Combina la capacidad de desestabilizar y la potencia bruta en una sola carta: la amenaza Grixis que ofrece todo lo que necesitan los mazos de control.

En cuanto Nicol Bolas, el Resurgido, entra en juego, el +2 te repone la mano, el −3 puede eliminar amenazas y el −4 recupera permanentes decisivos para la partida. Su repertorio de habilidades encarna lo que caracteriza a los mazos de control tanto en Commander como en las construcciones Grixis: ventaja de cartas, interrupción y la inevitabilidad en las últimas fases de la partida. Como amenaza tricolor, Nicol Bolas destaca en uno de los más populares Combinaciones de colores de MTG.

En Commander, Bolas encaja a la perfección en las barajas de control Grixis más lentas, que premian la paciencia. Rara vez necesita comandantes de Planeswalkers principales para dominar las partidas, pero destaca en mazos que protegen las amenazas y sacan el máximo partido al juego. Esa gran recompensa es precisamente la razón por la que sigue siendo uno de los mejores planeswalkers de MTG para los jugadores que prefieren las victorias de control en las últimas fases de la partida.

★ El mejor Planeswalker transformable Nicol Bolas, el Devastador Visita TCGplayer

Planeswalkers prohibidos o restringidos

Algunos de los mejores planeswalkers de MTG eran tan poderosos que los formatos enteros se adaptaban a ellos. A decir verdad, estos son los que Wizards acabó teniendo que retirar del juego habitual.

1. Oko, el Ladrón de Coronas

En algún momento, todos los formatos de Magic se hicieron la misma pregunta: «¿Por qué todo es un alce?». Oko, el Ladrón de Coronas, llegó sin hacer ruido y luego se dedicó a arrasar con metajuegos enteros como si fuera su trabajo a tiempo completo. Planeswalkers de tres manás No se supone que anulen criaturas, artefactos y condiciones de victoria a la vez, pero a Oko no le llegó ese mensaje.

Su dominio es precisamente la razón por la que sigue apareciendo en las conversaciones sobre los mejores planeswalkers de MTG, aunque esas conversaciones suelen terminar con «Por favor, que no vuelva a pasar nunca más».

Su lealtad se disparó mientras convertir cartas reales en 3/3 decorativas, lo que hace que la interacción parezca opcional y que la construcción de mazos carezca de sentido.

El resultado fue una gira de prohibiciones por los formatos Estándar, Modern, Pioneer, Legacy y cualquier otro que intentara contenerlo. Oko sigue siendo legal en Commander, pero aquí se le ha excluido a propósito, no porque sea débil, sino porque infringió las propias reglas del juego.

★ Planeswalkers prohibidos o restringidos Oko, el Ladrón de Coronas Visita TCGplayer

2. Narset, Partes del velo

Impresa en la época de «probemos las habilidades estáticas» de War of the Spark, Narset se colaba discretamente en el juego y les comunicaba a tus oponentes que ya no podían robar cartas. En absoluto. Una por turno. Y ya está. Este tipo de efecto es precisamente la razón por la que ella sigue saliendo a colación en los debates sobre los mejores Planeswalkers de MTG, aunque esa mención suele ir acompañada de un suspiro.

Por sí sola, ya resulta molesta, una «Dig Through Time» de dos vueltas, pegado a un planeswalker de tres manás. Si le sumas efectos de «rueda», de repente todos los demás descartan su mano y roban exactamente una carta, mientras que tú te repones por completo. Esa interacción por sí sola le valió la restricción en Vintage y un odio eterno en todos los demás formatos.

Narset es legal en muchos formatos, pero está excluida de listas de «los mejores bufetes» por la misma razón que Oko: ella no juega a Magic contigo; te dice que no.

★ Planeswalkers prohibidos o restringidos Narset, Partes del velo Visita TCGplayer

3. Teferi, el Tejedor del Tiempo

Algunas cartas se saltan las reglas. Teferi, Desenredador del Tiempo, las elimina. En cuanto llega al campo de batalla, Los contrahechizos se convierten en cartón decorativo, y la interacción instantánea se despide en silencio. Eso habilidad estática (incluido de forma gratuita) cambió por completo la forma de jugar las partidas. Precisamente por eso sigue apareciendo en los debates sobre los mejores planeswalkers de MTG, incluso cuando los jugadores argumentan que podría resultar demasiado dominante para una partida equilibrada.

Esa habilidad pasiva (que se añadió de forma gratuita) cambió por completo la forma en que se disputaban los partidos.

Las habilidades de lealtad en sí mismas están bien. Dar la habilidad de «relámpago» a tus hechizos es potente, pero manejable, y el −3 es un tempo limpio más una carta. El problema es que los oponentes quedan bloqueados durante tu turno, lo que hace que las estrategias basadas en la pila sean prácticamente imposibles de llevar a cabo.

Esa decisión de diseño provocó que Teferi fuera prohibido en múltiples formatos. Aquí se le ha excluido no por falta de potencia o popularidad, sino porque limitar la interacción no mejora el juego de Magic.

★ Planeswalkers prohibidos o restringidos Teferi, el Tejedor del Tiempo Visita TCGplayer

¿Cómo funcionan los Planeswalkers en MTG?

Los Planeswalkers son un tipo especial de carta en Magic: The Gathering que funcionan como motores de hechizos repetibles. Cuando los mejores Planeswalkers de MTG entrar en el campo de batalla, vienen con un número determinado de fichas de fidelidad, que representan su saludy determinarcuántas veces se pueden usar sus habilidades.

En cada turno, puedes activar una habilidad de lealtad de un planeswalker que controles, y solo con velocidad de conjuro. Esto ocurre durante tu fase principal, cuando la pila está vacía. Las habilidades con un además (+) añadir fichas de fidelidad, mientras que las habilidades con signo menos (–) las eliminan. Si la lealtad de un planeswalker llega a cero, se envía al cementerio.

Los Planeswalkers pueden ser atacados directamente por criaturas, y también pueden recibir daño de hechizos y habilidades. Los oponentes a menudo tienen que elegir entre atacarte a ti o ocuparse de tu Planeswalker, lo que da lugar a decisiones de combate importantes.

Además, los planeswalkers no generan maná por sí mismos, pero muchos interactúan con las tierras o con los efectos de enderezar. Es importante tener esto en cuenta a la hora de aprender sobre Habilidades de maná en MTG y cómo se genera durante un turno.

La mayoría de los planeswalkers también tienen una habilidad definitiva, que suele ir acompañada de un número negativo elevado. Estos efectos están pensados para poner fin a la partida rápidamente.

Los Planeswalkers siempre cambian las reglas del juego

Como podemos ver, los planeswalkers cambian el rumbo de la partida en cuanto salen al campo de batalla. Si sobreviven aunque sea un turno, normalmente empiezan a empujarte hacia delante, y de qué manera. Además, los mejores planeswalkers de MTG son populares porque funcionan, no por lo geniales que parecen. Aportan valor rápidamente, encajan en muchos mazos y siguen siendo relevantes incluso años después de su publicación.

Si estás listo para lanzarlo al campo de batalla y ver cómo cunde el pánico en la mesa, ya sabes lo que tienes que hacer.

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Un consejo rápido:Antes de colocar las fundas en tus nuevos andadores, asegúrate de que estén protegidos en el la mejor caja para guardar cartas de MTG para evitar daños durante el transporte o el almacenamiento prolongado.

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