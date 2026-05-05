Die 10 besten Planeswalker in MTG im Jahr 2026: Die besten Tipps für Commander und Gelegenheitsspieler

Magic basierte auf der Idee, dass du der Planeswalker bist – ein zauberbegabter Stratege, der Blitzschläge schleudert und Monster beschwört, als wäre es nichts Besonderes. Dann brachte Wizards 2007 die besten Planeswalker, die MTG je gesehen hatte, auf das Schlachtfeld, und alle riefen wie aus einem Munde: „Moment mal … wer bin ich denn jetzt?“

Plötzlich übernahmen Drachen, Gedankenmagier und eine verdächtig hohe Anzahl von heldenhaften Gestalten ohne Hemd meine Arbeit. Spulen wir vor ins Jahr 2026: Über 300 Planeswalker durchstreifen das Multiversum, und jeder verspricht Wert, Kontrolle, Spielsteine, Embleme und mindestens eine Fähigkeit, die dein Gegner übersehen hat. Manche sind einfach unglaublich. Manche sind noch Rohdiamanten mit großem Potenzial.

Vor diesem Hintergrund stellt dieser Leitfaden die besten Planeswalker vor, die sich MTG-Spieler tatsächlich wünschen.

Die 10 besten Planeswalker in MTG, mit denen man 2026 tatsächlich Spiele gewinnt

Wenn es um die besten Planeswalker in MTG geht, müssen sie alle dieselbe Reaktion hervorrufen; Sobald sie sich entschieden haben, wendet sich das Blatt. Diese Walker schaffen schnell einen Vorteil, setzen den Gegner sofort unter Druck und können das Spiel entscheidend kippen, wenn sie eine einzige Runde überstehen.

Viele dieser Spaziergänger sind mittlerweile fester Bestandteil der die besten Commander-Karten, die in Decks mit verschiedenen Farbkombinationen vorkommen.

1. Jace, der Gedankenformer [Der beste Kontroll-Planeswalker aller Zeiten]

Technische Daten Details Mana-Kosten 2UU Kartentyp Legendäre Planeswalker – Jace Farbkonzept Blau Rechtmäßigkeit des Formats Commander, Legacy, Vintage Treue von Anfang an 3 Kernkompetenzen Brainstorm, Kreaturen-Bounce, Bibliothekskontrolle

The Die besten Planeswalker in der Geschichte von MTG Man fängt immer mit „Jace, der Gedankenformer“ an. Als wir diese Karte unter die Lupe nahmen, wirkte sie wie die Blaupause für Kontroll-Walker (effizient, flexibel und gnadenlos hart, wenn man nichts dagegen unternimmt).

Nach den Erfahrungen an den Commander-Tischen verhält sich Jace zwar immer noch wie eine Nebenfigur, gewinnt das Spiel aber irgendwie trotzdem. Er taucht regelmäßig auf Listen der besten Planeswalker auf denn er ist nicht auf spezielle Kombos oder perfekte Vorlagen angewiesen, um seinen Beitrag zu leisten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Jace setzte den Maßstab für die besten Planeswalker in MTG, indem er Kontrolle, Kartenvorteil und langfristige Unausweichlichkeit zu einem absurd effizienten Gesamtpaket verband.

Nun, was das Design und das Gameplay angeht, Jace funktioniert, weil jede Fähigkeit dazu beiträgt, einen einheitlichen Kontrollplan zu verfolgen, anstatt in verschiedene Richtungen zu ziehen. Der Bounce hält aggressive Kreaturen in Schach, Brainstorm behebt schlechte Händeund die +2 bringt die Gegner durcheinander zieht sie auf eine Weise an, dass sie sich verflucht fühlen, ohne immer zu wissen, warum.

Genau deshalb taucht er immer noch in Decks auf, die um mehrere Planeswalker-Kommandanten herum. Er spielt seine Stärken besonders in Decks aus, in denen es darum geht, Walker zu schützen und langsam wachsende, sich gegenseitig ergänzende Wertgeneratoren aufzubauen wird zur Hauptstrategie.

Und ja,Jace prägte eine ganze Ära von Magic und taucht immer noch in Zeitlose Formate heute. Jace hat sich seinen Ruf dadurch erworben, dass er Seite an Seite mit den die besten MTG-Karten die jemals in der Ära von Magic gedruckt wurden, in der Kontrollstrategien am stärksten vertreten waren.

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2. Wrenn und Six [Der effizienteste Planeswalker für zwei Mana]

Technische Daten Details Mana-Kosten RG Kartentyp Legendärer Planeswalker – Wrenn Farbkonzept Rot–Grün Rechtmäßigkeit des Formats Kommandant, Modern, Vintage Treue von Anfang an 3 Kernkompetenzen Land-Rekursion, wiederholbarer Schaden, Rückverfolgungs-Emblem

Bei Diskussionen über den besten Planeswalker kommt man immer wieder auf Wrenn und Six zurück, worauf meist jemand sagt: „Das kostet nur zwei Mana.“ Ja, und genau das ist das Problem. Wrenn schlägt schon früh mit der Faust auf den Tisch, beginnt, X/1er aus dem Verkehr zu ziehen… und sorgt irgendwie dafür, dass du nie wieder einen Land-Spielzug verpasst.

Basierend auf einer wahren Begebenheit„Commander“ und modernes Gameplay Meiner Erfahrung nach verhalten sich Wrenn und Six so ein winziger Motor, der harmlos aussieht bis dir klar wird, dass dein Gegner seit vier Zügen hintereinander dasselbe Fetch-Land ausspielt. Es taucht regelmäßig auf Listen der besten Planeswalker auf, weil es einen Mehrwert bietet, ohne komplizierte Spielsituationen oder anfällige Kombos zu erfordern. Es liegt einfach nur da, Recyclingflächen nutzen und kleine Vorteile nach und nach ausbauen zu einer äußerst lästigen Unvermeidbarkeit.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Monster mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis für zwei Mana. Landrückgewinnung plus wiederholbarer Schaden sorgen für eine absurde Kontrollkraft im späten Spielverlauf.

The +1 verwandelt Länder in Fetch-Länder in eine sich wiederholende Ressourcenschleife, die −1 behält Manakreaturen und die Nutzkreaturen sind ehrlich gesagt ziemlich schwach, und das Emblem ist reiner Unsinn, sobald sich dein Friedhof füllt. Wrenn passt perfekt zu Fetch-Ländernund diedie besten Dual-Länder.

Was das Gameplay und das Design angeht, lenken Wrenn und Six Rot und Grün eher in Richtung eines auf den Friedhof ausgerichteten Wertespiels als in Richtung reiner Aggression. Dies ist eine überraschend effektive Neuausrichtung, wenn es um die Die besten Planeswalker in MTG. Das ist auch der Grund, warum Wrenn und Six sich nahtlos in Strategien, die auf mehreren Planeswalkern basieren Kommandeure, für die es wichtiger ist, den schrittweisen Vorsprung zu sichern, als schnell zu gewinnen.

Wrenn beendet das Spiel selten allein, aber es sorgt regelmäßig für Spielzüge, in denen Verbrennungszauber, Rückverfolgungs-Effekte, oder Friedhofsrekursion zu massiven Temposchwankungen führen. Für einen Zwei-Mana-Walker ist diese Art der langfristigen Kontrolle Ehrlich gesagt, ein bisschen unhöflich… aber genau das macht Wrenn und Six auch zu einem der besten Planeswalker in MTG.

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3. Liliana des Schleiers [Beste Störkarte für die frühe Spielphase]

Technische Daten Details Mana-Kosten 1BB Kartentyp Legendäre Planeswalker – Liliana Farbkonzept Schwarz Rechtmäßigkeit des Formats Kommandant, Modern, Legacy, Vintage Treue von Anfang an 3 Kernkompetenzen Abgabedruck, erzwungenes Opfer, dauerhafte Spaltung

Als Liliana von der Schleierwand zum ersten Mal auftauchte, Sie hat die Erwartungen völlig auf den Kopf gestellt darum, was ein Planeswalker für drei Mana alles leisten konnte. Zu einer Zeit, als die meisten Planeswalker noch langsamer und schwerfälliger waren, Sie war schon früh auf dem Schlachtfeld und fing sofort an, Spiele zu dominieren. Diese frühe Leistungsstärke ist ein wichtiger Grund dafür, dass sie immer noch kommt in Gesprächen zur Sprache über die besten Planeswalker in MTG, auch wenn ihre einstige Überlegenheit mit der Zeit nachgelassen hat.

Im praktischen Spiel, Liliana sich in Decks besonders bewährt hat, die davon aktiv profitierten aus ihrem symmetrischen Abwurf. Midrange-Strategien wie Demnächst ließ sich davon kaum beeindrucken, zusätzliche Karten auszuspielen, während die Gegner oft Mühe hatten, sich wieder zu erholen. Diese Begegnung veränderte sie lieber +1 in eine Waffe sondern eher ein Vorteil und trug dazu bei, ihren Platz unter den besten Planeswalkern in MTG zu festigen, wenn es um frühzeitige Störung und Ressourcenverweigerung geht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Planeswalker üben schon so früh und für so wenig Mana einen derart starken Druck aus, weshalb ihre effektive Störwirkung kaum zu übersehen ist.

The +1 auf Ressourcen, die −2 auf unantastbare Kreaturen… und das Endspiel beendet letztendlich doch Freundschaften. Sie ist zwar nicht mehr so furchteinflößend wie früher, doch Lilianas Design ist nach wie vor klar, gnadenlos und unverkennbar kultig.

Außerdem erinnert Liliana daran, dass Planeswalker oft dadurch definiert werden, was sie Zug für Zug tun. Zum Beispiel, eine wichtige Kreatur entfernen, die Hände abstreifen und zu schwierigen Entscheidungen zwingen summieren sich schnell. Auch wenn sie nicht mehr die Hauptrolle in modernen Planeswalker-Commander-Decks spielt, erklären ihre Effizienz und Langlebigkeit, warum Liliana von den Veil nach wie vor als Maßstab gilt, wenn Spieler über die besten Planeswalker in MTG sprechen und darüber, wie man mit frühem Druck Spiele auf subtile Weise gewinnen kann.

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4. Teferi, Held von Dominaria [Beste Karte für Kontrollstrategien]

Technische Daten Details Mana-Kosten 3WU Kartentyp Legendäre Planeswalker – Teferi Farbkonzept Weiß–Blau Rechtmäßigkeit des Formats Kommandant, Modern, Pionier, Historisch Treue von Anfang an 4 Kernkompetenzen Karten ziehen, permanente Entfernung, spielentscheidendes Emblem

Die Geschichte vonMTG-Planeswalker hat ein wiederkehrendes Thema: Wenn ein Kontroll-Deck gewinnt, Teferi ist wahrscheinlich daran beteiligt. Teferi, Held von Dominaria, erfindet nichts neu. Fünf Mana scheinen teuer, bis du +1 gibst, ziehe eine Karte und Enttappe zwei Länder, wodurch er praktisch zu einer Karte mit drei Mana wird.

Kommen wir nun zu einem echten Kontroll-Deck-Spielzug. Hier macht sich „Teferi, Held von Dominaria“ seinen Ruf redlich, indem er die Zeit selbst zu einer Ressource machen. Sein+1 ist hier der stille Star, wodurch Kontrollspieler eine Karte ziehen können, während sie gleichzeitig Mana für Gegenzauber oder Beseitigungszauber reservieren.

Diese eine Interaktion ist ein wichtiger Grund dafür, dass Teferi auf der Liste der besten Planeswalker in MTG für weiß-blaue Kontrollstrategien ganz oben steht. Er zieht die Partien einfach so lange in die Länge, bis den Gegnern die Optionen ausgehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kartenziehen plus Manarückerstattung machen Teferi unglaublich effizient. Er ist der Kontroll-Finisher, der sich selbst bezahlt macht.

In längeren Partien, insbesondere bei Commander, Teferis -3-Fähigkeit zeigt, warum Zeitmagie ist furchterregend. Selbst die größten Bedrohungen wegzustecken verschafft einem mehrere Spielzüge Zeit und umgeht Todesauslöser komplett, was von unschätzbarem Wert ist, wenn die Möglichkeiten begrenzt sind. Auch wenn seine ultimative Fähigkeit etwas Übung erfordert, blockiert es Spiele nach seiner Auflösung vollständig, insbesondere in langsameren Spielumgebungen, in denen es einfacher ist, Planeswalker zu schützen.

Teferi ist weder unterhaltsam noch sympathisch, aber seine Fähigkeit, schwierige Stellungen zu stabilisieren und seine Gegner langsam zu erdrücken, ist genau warum Die Spieler setzen ihn ein. Mann, er ist immer noch einer der besten Planeswalker-Kommandanten.

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5. Der wandernde Kaiser [Der beste Planeswalker, der je gedruckt wurde]

Technische Daten Details Mana-Kosten 2WW Kartentyp Legendärer Planeswalker – Kaiser Farbkonzept Weiß Rechtmäßigkeit des Formats Commander, Standard, Pioneer, Modern Treue von Anfang an 3 Kernkompetenzen Blitz-Einsatz, Bannen-Aufhebung und Erzeugen von Spielsteinen

Die besten Planeswalker in MTG machen ihre Gegner normalerweise nicht schon allein dadurch nervös, dass sie ihren Zug beenden, aber der Wandernde Kaiser tut dies ganz und gar. Vier ungetapptes weißes Mana löst nun Paranoia aus. Ist es eine Entfernung? Ein unerwarteter Stolperstein? Ein Planeswalker mit Blitz?

Du musst einfach angreifen und es herausfinden.

Die Wandernde Kaiserin wurde zu einer unvergesslichen Figur, sobald die Spieler begriffen, dass sie Geduld in eine Waffe verwandelt. Ganz einfach die Runde mit vier freien weißen Manapunkten beenden sorgt für Unentschlossenheit auf der anderen Seite des Tisches. Nun, das ist etwas, was nur sehr wenige Karten es schaffen, dies konsequent zu tun. Dieser ständige psychische Druck ist ein wichtiger Grund dafür, sie als eine der besten Planeswalkerinnen in MTG zu betrachten.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Flash“ und flexible Fähigkeiten machen jeden Kampf zur Qual und machen Druck durch Sofortangriffe zu einer echten Gewinnbedingung.

Es ist schon brutal genug, mitten im Kampf einzusteigen, um eine getappte Kreatur ins Exil zu schicken. Nimmt man dann noch die Erzeugung von Spielsteinen, Lebenspunktgewinn und Kampftricks hinzu, gehört das Spielfeld plötzlich dir. „Der wandernde Kaiser“ ist mächtig, ohne übermächtig zu sein, und hat die Funktionsweise von Planeswalkern neu definiert. Die von ihr erzeugten Samurai-Spielsteine fügen sich zudem nahtlos in Decks ein, die auf die besten Spielstein-Kommandanten ausgerichtet sind.

Um ehrlich zu sein, beruht ihre Stärke auf Fähigkeiten, die bereits auf dem Papier solide, aber grenzwertig unfair, wenn sie bei Sofortgeschwindigkeit eingesetzt wird. Das Verbannen eines Angreifer mitten im Kampf, Überraschungsblocker zu schaffen, oder Kreaturen plötzlich verstärken macht die Kampfberechnungen für ihre Gegner zu reiner Spekulation. Diese Hilfsmittel halfen ihr, zu dominieren Standard und übersetzen besser in anspruchsvollere Formate. Und deshalb gilt sie als eine der besten Planeswalkerinnen in MTG.

Diese beständige Kreaturengenerierung und ihre sofort einsetzbaren Fähigkeiten machen sie zu einer perfekten Ergänzung für jeden, der Spitzen-Token-Kommandanten MTG.

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6. Karn, der Große Schöpfer [Bester Artefakt-Kontrolleur und Kombinationsbeschleuniger]

Technische Daten Details Mana-Kosten 4 Kartentyp Legendärer Planeswalker – Karn Farbkonzept Farblos Rechtmäßigkeit des Formats Kommandant, Modern Treue von Anfang an 5 Kernkompetenzen Artefakt-Sperre, Sideboard-Auswahl, Combo-Verstärker

Karns Ruf beruht vor allem auf dieser passiven Fähigkeit, während er schwere Arbeit bevor du seine Loyalität auch nur ansatzweise in Frage stellst. Gegnerische Artefakte deaktivieren ist etwas, wofür Spieler normalerweise Plätze im Sideboard reservieren, weshalb Karn sofort zu den besten Planeswalkern in MTG gehörte, sobald „War of the Spark“ erschien.

Mana-Steine, Artefaktländer und Kombinationskomponenten in Teure Briefbeschwerer verändern die Spielregeln schlagartig. Dies gilt insbesondere für Formate, bei denen Artefakte im Hintergrund alles zusammenhalten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Halte deine Gegner in Schach, während du deine Gewinnbedingungen vorbereitest – das istMeisterschaft in der Artefaktbeherrschung in einem Paket.

Was Karn wirklich bedrückend macht, ist das−2 Fähigkeit. In der Lage zu sein, „Wunsch“-Artefakte von außen Das Spiel zu entscheiden oder wichtige Karten aus dem Exil zurückzuholen, macht ihn zu einem Werkzeugkasten, der sich als Störfaktor tarnt. Karten wie „Mycosynth Lattice“ oder „Trinisphere“ machen Karn von einem bloßen Ärgernis zu einem spielentscheidenden Faktor, und die Tatsache, dass dies ohne Angriffe geschieht, erklärt, warum er zu den guten Planeswalkern zählt – wohl sogar zu den besten, die je für artefaktlastige Metas gedruckt wurden.

In Commander fungiert Karn also weniger als „Finisher“ und eher als Steuerhebel der das Spielgeschehen um ihn herum verzerrt. Er fügt sich nahtlos in farblose Decks und Artefakt-Strategien ein, bei denen es eher auf Redundanz und Unausweichlichkeit als auf Geschwindigkeit ankommt. Er bestraft einfach gierige Machenschaften, und genau deshalb ist er der beste Planeswalker in MTG, sobald es um Artefaktkontrolle geht.

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7. Ugin, der Geistdrache [Bester farbloser Planeswalker mit Flächenlöschung]

Technische Daten Details Mana-Kosten 8 Kartentyp Legendäre Planeswalker – Ugin Farbkonzept Farblos Rechtmäßigkeit des Formats Kommandant, Modern, Legacy, Vintage Treue von Anfang an 7 Kernkompetenzen Spielfeld-Löschung, direkter Schaden, mächtige ultimative Fähigkeit

Ugin erlangte seinen legendären Status, indem er bewies, dass rohe Kraft nicht immer mit Kartenziehen oder komplizierten Synergien einhergehen muss. Als er zum ersten Mal in Tarkir auftauchte, Die Spieler merkten schnell, dass er fast jeden Permanent-Typ kontrollieren konnte und lässt sich zudem in jedem Deck einsetzen, das bereit ist, acht Mana zu erreichen. Diese Flexibilität ist der Hauptgrund, warum Ugin als einer der besten Planeswalker in MTG gilt. Kombiniert man das mit Strategien, die auf Mana-Beschleunigung oder Stabilisierung im späten Spielverlauf setzen, ist er einfach unschlagbar.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Karten haben bei der Auflösung einen so entscheidenden Einfluss auf den Spielverlauf, und farblose Spielfeld-Resets könnten kaum sauberer sein.

Ein Teil von Ugins Reiz liegt in seinen universellen Manakosten. Im Gegensatz zu vielen Walkern, die an bestimmte Farbkombinationen gebunden sind, belohnt Ugin Decks, die ihre Manaproduktion unabhängig von ihrer Farbidentität beschleunigen können. Ramp-Decks, Tron-Decks und Commander-Decks, die auf Manageneratoren mit hohem Manapotenzial basieren alle profitieren davon, wenn es einen Reset-Knopf gibt, der auch danach noch verfügbar ist.

Ugins Einfluss auf dem Schlachtfeld spiegelt auch seine Bedeutung in der Hintergrundgeschichte wider. Als eine der Figuren, die für die Eindämmung der Eldrazi verantwortlich sind, Seine Präsenz im Spiel spiegelt wider diese erdrückende Kontrolle. Sobald er sie überwunden hat, schreibt er sie komplett neu.

Selbst ohne sein volles Potenzial auszuschöpfen, verursacht der wiederholte Schaden durch den +2-Fähigkeit entscheidet Spiele schnell. Das erklärt, warum er möglicherweise immer noch der beste Planeswalker in MTG ist, wenn Spieler über Finisher für die Endphase sprechen, die gleichzeitig als Notfall-Reset dienen.

★ Bester farbloser Planeswalker zum Abwischen des Spielbretts Ugin, der Geistdrache Besuchen Sie TCGplayer

8. Nissa, die die Welt erschüttert [Beste Planeswalkerin für Mana-Beschleunigung]

Technische Daten Details Mana-Kosten 3GG Kartentyp Legendäre Planeswalker – Nissa Farbkonzept Grün Rechtmäßigkeit des Formats Kommandant, Pionier, Historisch Treue von Anfang an 5 Kernkompetenzen Verdopplung der Mana, Belebung von Ländern, Auszahlung der Mana-Beschleunigung

Die besten Planeswalker in MTG machen dein Mana zu einer Waffe. Nissa ist eine dieser Karten, die einem schnell eine harte Lektion erteilt: wenn sie sich entscheidet und du keine direkte Beseitigung hast, Das Spiel endet normalerweise. Doppeltes Mana verändert alles. Die Decks von „es geht mir gut“ zu „illegale Dinge tun“ in einem einzigen Zug.

Warum wir uns dafür entschieden haben Verdoppelt die Ressourcen bei der Erzeugung von Angreifern und Blockern. Greens explosivster Managenerator.

In echten Partien fühlt sich Nissa auf die bestmögliche Art und Weise unfair an. Wälder, die zwei Mana tappen, sorgen für einen absurd schnellen Schneeballeffekt, und belebte Länder plötzlich zu voreiligen Angreifern und Blockern werden die den meisten Sweepern ausweicht. Gegen Midrange-Decks übernimmt sie sofort die Kontrolle. Gegen Control-Decks reicht es oft schon, sie einmal ins Spiel zu bringen. Genau dieser Druck ist der Grund, warum viele Spieler sie aufgrund ihrer überragenden Ressourcenkontrolle zu den besten Planeswalkern zählen, die je gedruckt wurden.

Sie ist zwar nicht unbesiegbar, aber sie ist gnadenlos. Schnelle Aggro-Deck können gegen sie bestehen, und Zähler spielen nach wie vor eine Rolle. Doch wenn Nissa schon früh ins Spiel kommt und auch nur ein wenig Unterstützung beim Mana-Beschleunigen erhält, gerät die Situation schnell außer Kontrolle. Genau diese Fähigkeit, Mana in unausweichliche Macht zu verwandeln, ist der Grund, warum sie nach wie vor eine der Die besten Planeswalker in MTG für einreihiges Grünund waldlastige Builds, selbst Jahre nach der Veröffentlichung.

★ Die besten Mana-effizienten Planeswalker Nissa, die die Welt erschüttert Besuchen Sie TCGplayer

9. Chandra, Fackel des Widerstands [Vielseitigster roter Planeswalker]

Technische Daten Details Mana-Kosten 2RR Kartentyp Legendäre Planeswalker – Chandra Farbkonzept Red Rechtmäßigkeit des Formats Kommandant, Pionier, Modern Treue von Anfang an 4 Kernkompetenzen Anstieg, Impulszug, Entfernung, Verbrennungssymbol

Chandra hat sich ihren Ruf erarbeitet weil sie stattdessen Probleme löst anstatt darauf zu warten, dass sie passieren. Sie taucht auf, erzeugt Mana, beseitigt Bedrohungenund sorgt dafür, dass die Karten weiterfließen. Genau diese Vielseitigkeit ist der Grund, warum sie als eine der besten Planeswalkerinnen in MTG für rote Decks gilt. Die meisten roten Planeswalker beschränken sich auf eine Aufgabe. Chandra hingegen übernimmt alle. Ihre wirkungsvollen Fähigkeiten spiegeln die Stärke wider, die man bei den Die besten roten KartenMTG die den dynamischen Charakter der Farbe prägen.

Im eigentlichen Spielverlauf tut sie fühlt sich an wie ein Momentum-Motor. Im Ramp-Modus werden explosive Kurven früher eingeleitet, als die Gegner es erwarten. Der Impuls-Zug hält den Druck aufrecht ohne zu laufen kein Benzin mehr. Wenn es brenzlig wird, bringt vier Schaden die Situation meist schnell wieder ins Lot. Genau diese Beständigkeit ist der Grund, warum Spieler, die über gute Planeswalker diskutieren, häufig auf sie verweisen als der stärkste Walker der Roten, eine Farbe, die selten eine solche Ausstrahlung hat.

Warum wir uns dafür entschieden haben In echten Partien zählt jede Fähigkeit, weshalb sie Reds vielseitigste Planeswalkerin ist.

Chandra passt zudem in fast jede rote Strategie, ohne dass man beim Deckbau zu umständlichen Entscheidungen gezwungen ist. Midrange-Decks nutzen sie als beständigen Vorteil. Kontroll-Shells nutzen sie zur Entfernung und den Kartenfluss. „Prison“-Decks lieben sie, weil sie Wert schafft und gleichzeitig das Spielfeld blockiert. Diese Flexibilität hält sie fest auf dem Boden einer der besten Planeswalker in MTG, wenn Rot Zuverlässigkeit statt auffälliger Spielereien braucht.

Sie braucht ihr Emblem selten, um etwas zu bewirken. Meistens ist das Spiel schon so gut wie verloren, sobald sie ein paar Runden überstanden hat. Genau dieser ständige Druck macht Chandra so gefährlich.

★ Der vielseitigste rote Planeswalker Chandra, Fackel des Widerstands Besuchen Sie TCGplayer

10. Nicol Bolas, der Verwüster [Bester sich verwandelnder Planeswalker]

Technische Daten Details Mana-Kosten 1UBR Kartentyp Legendäre Kreatur / Planeswalker (durch Verwandlung) Farbkonzept Blau–Schwarz–Rot Rechtmäßigkeit des Formats Kommandant, Modern, Legacy, Vintage Treue von Anfang an 7 (als Bolas, der Auferstandene) Kernkompetenzen Karten ziehen, Störung, Beseitigung, Rückholmechanik aus dem Friedhof

Nicol Bolas hat seinen Ruf zu Recht, denn er ist sowohl vor als auch nach seiner Verwandlung gefährlich. Eine Vier-Mana-Karte 4/4-Flyer mit Ablage übt bereits Druck auf die Gegner aus und zwingt sie zu frühzeitigen Reaktionen. Diese frühe Durchschlagskraft ist ein wichtiger Grund dafür, dass Bolas immer wieder in Diskussionen über die besten Planeswalker in MTG auftaucht, noch bevor seine Planeswalker-Seite die Oberhand gewinnt.

Sobald Bolas auftaucht, geraten die Partien meist schnell außer Kontrolle. Durch Kartenziehen, Beseitigung und Wiederbelebung hat er auf fast alles eine Antwort, und ab sSelbst seine Loyalität macht es schwierig, ihn sauber aus dem Amt zu entfernen. Es ist diese Mischung aus Flexibilität und Unausweichlichkeit, die wirklich gute Planeswalker von Karten unterscheidet, die nur auf dem Papier mächtig wirken.

Warum wir uns dafür entschieden haben Vereint Störmanöver und rohe Kraft in einer Karte – die Grixis-Bedrohung, die alles bietet, was Kontroll-Decks brauchen.

Sobald Nicol Bolas, der Auferstandene, ins Spiel kommt, füllt die +2-Fähigkeit deine Hand wieder auf, die −3-Fähigkeit kann Bedrohungen beseitigen und die −4-Fähigkeit bringt spielentscheidende bleibende Karten zurück. Sein Repertoire verkörpert genau das, was Kontroll-Decks sowohl in Commander- als auch in Grixis-Decks ausmacht: Kartenvorteil, Störung und Unausweichlichkeit im späten Spielverlauf. Als dreifarbige Bedrohung blüht Nicol Bolas in einem der beliebtesten MTG-Farbkombinationen.

In Commander passt Bolas perfekt in langsamere Grixis-Kontrolldecks, die Geduld belohnen. Er muss selten führende Planeswalker-Kommandanten um Spiele zu dominieren, doch er entfaltet seine Stärke vor allem in Decks, die Bedrohungen schützen und Wert generieren. Genau dieser hohe Ertrag ist der Grund, warum er für Spieler, die einen Kontroll-Finish im späten Spielverlauf bevorzugen, nach wie vor einer der besten Planeswalker in MTG ist.

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Verbotene oder eingeschränkte Planeswalker

Einige der besten Planeswalker in MTG waren so mächtig, dass sich ganze Formate um sie herum formierten. Um ehrlich zu sein, waren dies genau jene Karten, bei denen Wizards schließlich eingreifen und sie aus dem regulären Spiel entfernen musste.

1. Oko, der Kronendieb

Irgendwann stellte sich bei jedem Magic-Format die gleiche Frage: „Warum ist eigentlich alles ein Elch?“ Oko, der Kronendieb… tauchte still und leise auf und machte sich dann daran, ganze Metagames zu dominieren, als wäre es sein Vollzeitjob. Planewalker mit drei Mana sollten eigentlich nicht Kreaturen, Artefakte und Siegbedingungen auf einen Schlag außer Kraft setzen, aber Oko hat diese Anweisung wohl nicht mitbekommen.

Gerade wegen seiner Überlegenheit wird er immer noch in Diskussionen über die besten Planeswalker in MTG erwähnt, auch wenn diese Diskussionen meist damit enden, dass „Bitte nie wieder.“

Seine Loyalität stieg sprunghaft an, während Echte Karten in dekorative 3/3-Karten verwandeln, wodurch die Interaktion als optional und das Zusammenstellen von Decks als sinnlos empfunden wird.

Das Ergebnis war eine „Bann-Tour“ durch Standard, Modern, Pioneer, Legacy und alles andere, was versuchte, ihn in Schach zu halten. „Oko“ bleibt in Commander legal, aber er wurde hier bewusst ausgeschlossen, nicht weil er schwach ist, sondern weil er gegen die Spielregeln selbst verstoßen hat.

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2. Narset, Teile des Schleiers

Narset erschien in der „Probieren wir mal statische Fähigkeiten aus“-Ära von „War of the Spark“ und schlich sich still und leise ins Spiel, um deinen Gegnern mitzuteilen, dass sie keine Karten mehr ziehen durften. Überhaupt keine. Eine pro Zug. Das war’s. Genau diese Art von Effekt ist der Grund, warum sie wird in Diskussionen immer noch erwähnt über die besten Planeswalker in MTG, auch wenn diese Erwähnung meist mit einem Seufzer einhergeht.

Schon für sich genommen ist sie nervig, eine „Dig Through Time“ (zwei Durchläufe), geklebt zu einem Drei-Mana-Planeswalker. Fügt man noch Rad-Effekte hinzu, legen plötzlich alle anderen ihre Hand ab und ziehen genau eine Karte, während du deinen Handbestand komplett auffüllst. Allein diese Interaktion brachte ihr eine Beschränkung in Vintage und ewigen Hass überall sonst ein.

Narset ist in vielen Formaten spielbar, aber sie ist ausgeschlossen von „Best-of“-Listen Aus dem gleichen Grund wie Oko: Sie spielt nicht mit dir Magic; sie sagt Nein.

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3. Teferi, der Zeitwanderer

Manche Karten beugen die Regeln. Teferi, der Zeitwandler, vernichtet sie. Sobald er das Spielfeld betritt, Gegenzauber verwandeln sich in dekorativen Karton, und die Interaktion in Echtzeit packt still und leise ihre Koffer. Das statische Fähigkeit (kostenlos beigelegt) hat die Art und Weise, wie ganze Matches gespielt wurden, grundlegend verändert. Genau aus diesem Grund wird er immer noch in Debatten über die besten Planeswalker in MTG genannt, auch wenn Spieler argumentieren, er sei für ein ausgewogenes Spiel vielleicht zu übermächtig.

Diese passive Fähigkeit (die man kostenlos dazu bekam) hat die Art und Weise, wie ganze Spiele ausgetragen wurden, grundlegend verändert.

Die Loyalitätsfähigkeiten an sich sind in Ordnung. Deinen Zaubersprüchen die Fähigkeit „Blitz“ zu verleihen, ist stark, aber gut zu bewältigen, und die −3 bedeutet „Clean Tempo“ plus eine Karte. Das Problem ist, dass Gegner während deines Zuges ausgesperrt sind, was stapelbasierte Strategien nahezu unspielbar macht.

Diese Designentscheidung führte dazu, dass Teferi in mehreren Formaten gesperrt wurde. Er wird hier nicht wegen mangelnder Stärke oder Beliebtheit ausgeschlossen, sondern weil das Unterbinden von Interaktion kein besseres Magic hervorbringt.

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Wie funktionieren Planeswalker in MTG?

Planeswalker sind ein besonderer Kartentyp in „Magic: The Gathering“, der wie wiederholbare Zauberspruch-Maschinen funktioniert. Wenn die besten Planeswalker in MTG das Schlachtfeld betreten, sie verfügen über eine bestimmte Anzahl an Treuemarkern, die ihre Gesundheitund ermittelnwie oft ihre Fähigkeiten eingesetzt werden können.

In jedem Zug kannst du eine Loyalitätsfähigkeit eines Planeswalkers, den du kontrollierst, aktivieren, und zwar nur mit der Geschwindigkeit einer Zauberei. Dies geschieht während deiner Hauptphase, wenn der Stapel leer ist. Fähigkeiten mit einer plus (+) Treuepunkte hinzufügen, während Minus-Fähigkeiten (–) diese entfernen. Erreicht die Loyalität eines Planeswalkers jemals den Wert Null, wird er auf den Friedhof gelegt.

Planeswalker können direkt von Kreaturen angegriffen werden und auch durch Zaubersprüche und Fähigkeiten Schaden erleiden. Gegner müssen sich oft entscheiden, ob sie dich angreifen oder sich um deinen Planeswalker kümmern wollen, was zu wichtigen Entscheidungen im Kampf führt.

Außerdem erzeugen Planeswalker selbst kein Mana, aber viele interagieren mit Ländern oder Effekten, die Karten enttappen. Das ist wichtig zu verstehen, wenn man sich mit Mana-Fähigkeiten in MTG und wie es während eines Zuges generiert wird.

Die meisten Planeswalker verfügen zudem über eine ultimative Fähigkeit, die meist durch eine große negative Zahl gekennzeichnet ist. Diese Effekte dienen dazu, das Spiel schnell zu beenden.

Plainswalker bringen immer neue Impulse

Wie wir sehen können, verändern Planeswalker das Spiel in dem Moment, in dem sie auf den Tisch kommen. Wenn sie auch nur einen Zug überleben, Meistens ziehen sie einen schon vor, und zwar gewaltig. Außerdem sind die besten Planeswalker in MTG deshalb so beliebt, weil sie funktionieren – nicht, weil sie so cool aussehen. Sie bringen schnell einen Mehrwert, passen in viele Decks und bleiben auch Jahre nach ihrer Veröffentlichung noch relevant.

Wenn du bereit bist, eine davon auf das Schlachtfeld zu schicken und zuzusehen, wie am Tisch Panik ausbricht, weißt du, was zu tun ist.

Hol dir noch heute die besten MTG-Planeswalker.

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Ein kurzer Tipp:Bevor Sie Ihre neuen Lauflernhilfen mit Schutzhüllen versehen, stellen Sie sicher, dass sie in der die beste Aufbewahrungsbox für MTG um Schäden während des Transports oder bei längerer Lagerung zu vermeiden.

Häufig gestellte Fragen