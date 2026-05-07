¿Qué es Dolby Atmos y por qué debería importarle a los jugadores?

¿Qué es Dolby Atmos y por qué parece estar en todas partes últimamente? Si has visto una película en un servicio de streaming o has jugado a un videojuego en Xbox, o has estado buscando una nueva barra de sonido, probablemente hayas visto el logotipo de Dolby Atmos. Esta tecnología de audio ha transformado la forma en que disfrutamos del sonido en las películas, la música y los videojuegos. Crea un entorno sonoro tridimensional que te hace sentir como si estuvieras dentro de la acción, en lugar de limitarte a escucharla.

Desde superproducciones cinematográficas hasta juegos de disparos competitivos, Dolby Atmos se ha convertido en el referente en materia de audio envolvente, que te sitúa en el centro de cada escena. En esta guía te explicaremos cómo funciona Dolby Atmos, qué equipo necesitas para disfrutarlo y por qué es importante tanto para los gamers como para los cinéfilos.

¿Qué es Dolby Atmos y cómo funciona?

Dolby Atmos es un tecnología de audio basada en objetos desarrollado por Dolby Laboratories. Se presentó por primera vez en 2012 con el estreno de Valiente en el teatro El Capitán de Los Ángeles. A diferencia de los sistemas de sonido envolvente tradicionales, que asignan los sonidos a canales de altavoz específicos, Dolby Atmos trata los sonidos individuales como objetos que pueden situarse y desplazarse por cualquier punto del espacio tridimensional.

Los sistemas de sonido envolvente tradicionales como 5.1 o 7.1 configuracionesenviar el audio a canales fijos. El altavoz delantero izquierdo siempre reproduce el canal delantero izquierdo, y el altavoz trasero derecho siempre reproduce el canal trasero derecho. Este método funciona, pero limita la ubicación de los sonidos.

Dolby Atmos revoluciona el sector al permitir a los diseñadores de sonido situarhasta 118 objetos de audio simultáneosprecisamente en unespacio tridimensional. Un helicóptero puede volar por detrás de ti, situarse justo encima de tu cabeza y luego descender delante de ti. Las gotas de lluvia pueden caer desde arriba. El sistema Dolby Atmos determina qué altavoces utilizar en función de tu configuración específica.

La dimensión de la altura es lo que realmente distingue a Dolby Atmos de los formatos anteriores. Al incorporar altavoces situados en la parte superior o orientados hacia arriba, Dolby Atmos crea una cúpula de sonido que te envuelve por completo. Esta experiencia de sonido envolvente Dolby Atmos resulta más natural porque imita la forma en que realmente percibimos los sonidos en la vida real.

¿En qué se diferencia Dolby Atmos del sonido envolvente tradicional?

Al comparar los sistemas de sonido envolvente Dolby Atmos con las configuraciones tradicionales, las diferencias se hacen evidentes enseguida. Recuerdo la primera vez que probé Dolby Atmos mientras jugaba. Estaba jugando Call of Duty: Warzone, y podía determinar con exactitud de dónde procedían los pasos del enemigo. Ya no se trataba simplemente de la izquierda o la derecha. Era la izquierda, ligeramente por detrás y un piso más arriba.

Los sistemas tradicionales 5.1 y 7.1 utilizan audio basado en canales. Los ingenieros de sonido mezclan el audio en canales predeterminados durante la posproducción, partiendo de una configuración predeterminada de los altavoces. El audio es, en esencia, atrapados en esos canales fijos.

Con un sistema de sonido Dolby Atmos, los ingenieros de sonido crean objetos de audio con metadatos que indican dónde debe ubicarse cada sonido en el espacio tridimensional. Tu hardware reproduce esos objetos en tiempo real según la configuración específica de tus altavoces. Esto significa que los sonidos de la misma película o del mismo videojuego óptimotanto si tienes un sistema 5.1.2, un sistema 7.1.4 o incluso una barra de sonido Dolby Atmos.

El resultado esuna localización del sonido más precisa and un movimiento sonoro más fluido. Cuando un coche pasa a toda velocidad por la pantalla, se oye cómo se desplaza por la habitación, en lugar de saltar de un altavoz a otro.

Cómo disfrutar de Dolby Atmos en casa

Instalar Dolby Atmos en casa es más fácil de lo que parece. La opción más sencilla es un Barra de sonido Dolby Atmos. Estos dispositivos compactos incluyen altavoces orientados hacia arriba que reflejan el sonido en el techo para crear un efecto de sonido cenital. Si no sabes por dónde empezar, nuestra guía sobre el Las mejores barras de sonido con Dolby Atmos analiza las mejores opciones disponibles.

Si prefieres un enfoque más tradicional, puedes crear un sistema basado en un Receptor AVque sea compatible con Dolby Atmos. Añade altavoces a la altura de los oídos para crear el sonido envolvente básico e incluye altavoces de altura instalados en el techo.

Las configuraciones de altavoces Dolby Atmos siguen una convención de nomenclatura específica. A5.1.2 sistemasignificacinco altavoces a la altura de los oídos, un subwoofer, ydos altavoces de altura. A 7.1.4 sistemasignificasiete altavoces a la altura de los oídos, un subwoofer, ycuatro altavoces de altura. Cuantos más altavoces añadas, más precisa será la localización del sonido.

El precio de un sistema Dolby Atmos completo varía mucho en función de la opción que elijas. Un paquete con una barra de sonido de calidad supone una opción asequible para la mayoría de los presupuestos, y nuestro la mejor barra de sonido económica Esta guía te puede ayudar a encontrar opciones fiables sin arruinarte. Un sistema modular con un receptor de audio y vídeo y altavoces independientes requiere una inversión mayor, pero ofrece una experiencia más personalizable y potente.

Dolby Atmos para videojuegos: una ventaja competitiva real

Los videojuegos son el ámbito en el que Dolby Atmos realmente destaca. La ventaja competitiva que supone saber exactamente de dónde provienen los sonidos no puede subestimarse. En los juegos de batalla real, escuchar los movimientos del enemigo por encima o por debajo me ha salvado en innumerables ocasiones. Si quieres sacar el máximo partido al audio de tus videojuegos, echa un vistazo a nuestro resumen de los las mejores barras de sonido para videojuegos.

Xbox Series X and Xbox Series S Incluyen compatibilidad nativa con Dolby Atmos integrada en el sistema operativo. Puedes utilizar Dolby Atmos con una barra de sonido compatible, un sistema de cine en casa o a través de auriculares con la aplicación Dolby Access.

Los usuarios de PC pueden disfrutar de Dolby Atmos a través de Windows 10 y Windows 11. La aplicación Dolby Access te permite activar Dolby Atmos en los auriculares con una única compra.

Entre los juegos más populares compatibles con Dolby Atmos se encuentran Halo Infinite, Forza Horizon 5, Gears 5, yStar Wars Jedi: Survivor. Cuando un juego aprovecha de verdad el sonido Dolby Atmos, se obtiene una percepción espacial que casi parece trampa.

Las mejores películas en Dolby Atmos para poner a prueba tu sistema

Una vez que hayas configurado tu sistema Dolby Atmos, te interesará probarlo con contenidos que saquen partido a esta tecnología. Las mejores películas en Dolby Atmos cuentan con diseñadores de sonido que saben cómo utilizar los canales de altura de forma eficaz.

Dune (2021) suele considerarse una de las mejores muestras de Dolby Atmos. El retumbar de los gusanos de arena bajo la superficie, los ornitópteros sobrevolando el cielo y las voces susurradas crean una experiencia increíblemente envolvente.

Gravedad (2013) fue una de las primeras películas mezcladas en Dolby Atmos, y sigue siendo una fantástica muestra de las posibilidades de este formato. Otras opciones excelentes son Mad Max: Furia en la carretera, Blade Runner 2049, yTop Gun: Maverick.

A veces, los diálogos pueden perderse en mezclas con mucha acción, por lo que nuestro la mejor barra de sonido para los diálogos La guía destaca los modelos con una mayor claridad de voz. Para el streaming, plataformas como Netflix, Disney+, Apple TV+, yAmazon Prime Video ofrece títulos seleccionados en Dolby Atmos. Para acceder a ellos en Netflix, es necesario tener el plan Premium. Disney+ incluye Dolby Atmos con la suscripción estándar, lo que lo convierte en una opción muy rentable para Marvel and La Guerra de las Galaxiasaficionados.

Dolby Atmos frente a Dolby Audio: una explicación

La gente suele confundir Dolby Atmos con otras tecnologías de Dolby. Dolby Audio«o» es un término más amplio que abarca Dolby Digital, Dolby Digital Plus, yDolby TrueHD. Estos formatos son principalmente formatos de audio 2D para el sonido envolvente tradicional.

Dolby Atmos se centra específicamente en espacial, audio 3D con canales de altura. Se basa en formatos como Dolby TrueHD para Blu-ray y Dolby Digital Plus para el streaming. Cuando compres una barra de sonido o un receptor AV, fíjate especialmente en que sea compatible con Dolby Atmos si quieres disfrutar de una experiencia 3D envolvente.

Realización de una prueba de sonido Dolby Atmos

Una vez configurado el sistema, realizar una prueba de sonido Dolby Atmos permite comprobar que todo funciona correctamente. La aplicación Dolby Access para Windows y Xbox incluye clips de demostración que envían el audio a posiciones específicas de los altavoces.

Cuando configuré mi propio sistema, dediqué aproximadamente una hora a ajustar la posición de los altavoces y a reproducir tonos de prueba. Ajustar correctamente el ángulo de los altavoces superiores marcó una diferencia notable. No te precipites en este proceso. Una calibración adecuada te permite aprovechar todo el potencial de tu inversión. Si tu uso principal son los videojuegos, es importante combinar un buen sistema de audio con buenos dispositivos de entrada. Echa un vistazo a los mejores teclados para juegos económicos para una actualización asequible.

Mejora tu experiencia de entretenimiento con el audio 3D

Dolby Atmos supone un auténtico avance en el ámbito del audio doméstico. Esta tecnología cumple su promesa de ofrecer un sonido envolvente que los sistemas de sonido envolvente tradicionales no pueden igualar. Para los jugadores, la ventaja competitiva es real. Para los amantes del cine, la experiencia cinematográfica es inigualable.

Las barreras de acceso se han reducido considerablemente desde que Dolby Atmos llegó por primera vez a los hogares en 2014. Ahora se pueden adquirir barras de sonido de calidad a precios asequibles, y la tecnología viene integrada en la mayoría de los televisores y consolas de videojuegos modernos.

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