Was ist Dolby Atmos und warum sollte das für Gamer von Interesse sein?

Was ist Dolby Atmos, und warum scheint es heutzutage überall zu sein? Wenn Sie schon einmal einen Film über einen Streaming-Dienst angesehen oder ein Spiel auf Xboxoder nach einer neuen Soundbar gesucht haben, ist Ihnen wahrscheinlich das Dolby Atmos-Logo schon einmal aufgefallen. Diese Audiotechnologie hat das Klangerlebnis bei Filmen, Musik und Spielen grundlegend verändert. Sie schafft eine dreidimensionale Klangumgebung, die Ihnen das Gefühl gibt, mitten im Geschehen zu sein, anstatt nur zuzuhören.

Von Blockbustern bis hin zu kompetitiven Shootern – Dolby Atmos hat sich zum Goldstandard für immersiven Klang entwickelt, der Sie in den Mittelpunkt jeder Szene versetzt. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Dolby Atmos funktioniert, welche Ausrüstung Sie benötigen, um es zu erleben, und warum es sowohl für Gamer als auch für Filmfans von Bedeutung ist.

Was ist Dolby Atmos und wie funktioniert es?

Dolby Atmos ist ein objektbasierte Audiotechnologie entwickelt von Dolby Laboratories. Es feierte 2012 mit der Premiere von Tapfer im El Capitan Theatre in Los Angeles. Im Gegensatz zu herkömmlichen Surround-Sound-Systemen, bei denen Klänge bestimmten Lautsprecherkanälen zugeordnet werden, behandelt Dolby Atmos einzelne Klänge als Objekte, die an beliebiger Stelle im dreidimensionalen Raum platziert und bewegt werden können.

Herkömmliche Surround-Sound-Systeme wie 5.1 oder 7.1 KonfigurationenAudio an feste Kanäle senden. Der vordere linke Lautsprecher gibt immer den vorderen linken Kanal wieder, und der hintere rechte Lautsprecher gibt immer den hinteren rechten Kanal wieder. Dieser Ansatz funktioniert zwar, schränkt jedoch die Möglichkeiten der Klangplatzierung ein.

Dolby Atmos setzt neue Maßstäbe, indem es Sounddesignern ermöglicht, Klänge zu positionierenbis zu 118 gleichzeitige Audioobjektegenau in einem3D-Raum. Ein Hubschrauber kann hinter dir herfliegen, direkt über dich hinwegfliegen und dann vor dir wieder herabsteigen. Regentropfen können von oben herabfallen. Das Dolby-Atmos-System ermittelt anhand deiner individuellen Konfiguration, welche Lautsprecher verwendet werden sollen.

Die Höhenkomponente ist das, was Dolby Atmos wirklich von älteren Formaten unterscheidet. Durch den Einsatz von über Kopf oder nach oben gerichteten Lautsprechern erzeugt Dolby Atmos eine Klangkuppel, die Sie vollständig umgibt. Dieses Dolby Atmos-Raumklangerlebnis wirkt natürlicher, da es die Art und Weise nachahmt, wie wir Geräusche im echten Leben tatsächlich wahrnehmen.

Was unterscheidet Dolby Atmos vom herkömmlichen Surround-Sound?

Wenn man Dolby-Atmos-Surround-Sound-Systeme mit herkömmlichen Anlagen vergleicht, werden die Unterschiede schnell deutlich. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich Dolby Atmos zum ersten Mal beim Zocken erlebt habe. Ich spielte Call of Duty: Warzone, und ich konnte genau feststellen, woher die Schritte des Gegners kamen. Es war nicht mehr nur links oder rechts. Es war links, etwas hinter mir und eine Etage über mir.

Herkömmliche 5.1- und 7.1-Systeme arbeiten mit kanalbasiertem Ton. Tontechniker mischen den Ton während der Postproduktion auf vorgegebene Kanäle ab und gehen dabei von einer bestimmten Lautsprecheranordnung aus. Der Ton ist im Wesentlichen an diese festen Kanäle gebunden.

Mit einem Dolby-Atmos-Soundsystem schaffen Tontechniker Audioobjekte mit Metadaten die beschreiben, wo sich die einzelnen Klänge im 3D-Raum befinden sollen. Deine Hardware rendert diese Objekte in Echtzeit entsprechend deiner spezifischen Lautsprecherkonfiguration. Das bedeutet, dass die Klänge desselben Films oder Spiels optimal ganz gleich, ob Sie ein 5.1.2-System, ein 7.1.4-System oder sogar eine Dolby Atmos-Soundbar besitzen.

Das Ergebnis istpräzisere Klangortung and flüssigere Klangführung. Wenn ein Auto über den Bildschirm rast, hört man, wie es sich durch den Raum bewegt, anstatt von Lautsprecher zu Lautsprecher zu springen.

So holst du dir Dolby Atmos nach Hause

Die Einrichtung von Dolby Atmos zu Hause ist einfacher, als Sie vielleicht denken. Die einfachste Möglichkeit ist ein Dolby Atmos Soundbar. Zu diesen kompakten Geräten gehören nach oben abstrahlende Lautsprecher die den Schall von der Decke reflektieren, um einen Raumklang zu erzeugen. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, hilft Ihnen unser Leitfaden zu den best Dolby Atmos Soundbars stellt die besten verfügbaren Optionen vor.

Wenn Sie einen traditionelleren Ansatz bevorzugen, können Sie ein System auf der Grundlage eines AV-Receiverdas Dolby Atmos unterstützt. Stellen Sie Lautsprecher auf Ohrhöhe für den Basis-Surround-Sound auf und fügen Sie Höhenlautsprecher hinzu, die in oder an Ihrer Decke montiert sind.

Bei Dolby-Atmos-Lautsprecherkonfigurationen wird eine bestimmte Namenskonvention verwendet. A5.1.2 Systembedeutetfünf Lautsprecher auf Ohrhöhe, ein Subwooferundzwei Lautsprecher. A 7.1.4 Systembedeutetsieben Lautsprecher auf Ohrhöhe, ein Subwooferundvier Lautsprecher. Je mehr Lautsprecher Sie hinzufügen, desto präziser wird die Klangortung.

Der Preis für ein komplettes Dolby-Atmos-System variiert stark je nach der von Ihnen gewählten Konfiguration. Ein hochwertiges Soundbar-Paket bietet für die meisten Budgets einen erschwinglichen Einstieg, und unser die beste Soundbar im unteren Preissegment Dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, gute Optionen zu finden, ohne Ihr Budget zu sprengen. Ein komponentenbasiertes System mit einem AV-Receiver und separaten Lautsprechern erfordert zwar eine größere Investition, bietet aber ein individuelleres und leistungsstärkeres Erlebnis.

Dolby Atmos für Gaming: Ein echter Wettbewerbsvorteil

Beim Gaming kommt Dolby Atmos besonders gut zur Geltung. Der Wettbewerbsvorteil, genau zu wissen, woher Geräusche kommen, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. In Battle-Royale-Spielen hat es mir unzählige Male das Leben gerettet, wenn ich die Bewegungen meiner Gegner von oben oder unten hören konnte. Wenn du deinen Gaming-Sound optimieren möchtest, schau dir unsere Zusammenstellung der Die besten Soundbars für Gaming.

Xbox Series X and Xbox Series S verfügen über eine im Betriebssystem integrierte native Dolby Atmos-Unterstützung. Sie können Dolby Atmos mit einer kompatiblen Soundbar, einem Heimkinosystem oder über Kopfhörer mit der Dolby Access-App nutzen.

PC-Spieler können Dolby Atmos unter Windows 10 und Windows 11 nutzen. Mit der Dolby Access-App können Sie Dolby Atmos für Kopfhörer durch einen einmaligen Kauf aktivieren.

Zu den beliebten Spielen mit Dolby-Atmos-Unterstützung gehören Halo Infinite, Forza Horizon 5, Gears 5undStar Wars Jedi: Survivor. Wenn ein Spiel den Dolby-Atmos-Sound wirklich voll ausschöpft, erhält man ein räumliches Erlebnis, das sich fast wie Schummeln anfühlt.

Die besten Dolby-Atmos-Filme, um Ihr System zu testen

Nachdem Sie Ihr Dolby-Atmos-System eingerichtet haben, sollten Sie es mit Inhalten testen, die diese Technologie optimal zur Geltung bringen. Die besten Dolby-Atmos-Filme zeichnen sich durch Sounddesigner aus, die wissen, wie man Höhenkanäle effektiv einsetzt.

Dünen (2021) gilt oft als eines der besten Beispiele für Dolby Atmos. Das Grollen der Sandwürmer unter der Oberfläche, die über den Köpfen schwebenden Ornithopter und die geflüsterten Stimmen sorgen für ein unglaublich intensives Erlebnis.

Schwerkraft (2013) war einer der ersten Filme, die in Dolby Atmos abgemischt wurden, und ist nach wie vor ein fantastisches Vorführbeispiel. Weitere hervorragende Optionen sind Mad Max: Fury Road, Blade Runner 2049undTop Gun: Maverick.

In actionreichen Mischungen gehen Dialoge manchmal unter, daher haben wir Die beste Soundbar für Dialoge Der Leitfaden stellt Modelle mit verbesserter Sprachverständlichkeit vor. Für das Streaming eignen sich Plattformen wie Netflix, Disney+, Apple TV+undAmazon Prime Video bieten ausgewählte Titel in Dolby Atmos an. Für Netflix ist das Premium-Abo erforderlich. Bei Disney+ ist Dolby Atmos im Standard-Abo enthalten, was es zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis macht Marvel and Star WarsFans.

Dolby Atmos vs. Dolby Audio – eine Erklärung

Dolby Atmos wird oft mit anderen Dolby-Technologien verwechselt. Dolby Audioo ist ein weiter gefasster Begriff, der Folgendes umfasst: Dolby Digital, Dolby Digital PlusundDolby TrueHD. Bei diesen Formaten handelt es sich in erster Linie um 2D-Audioformate für herkömmlichen Surround-Sound.

Bei Dolby Atmos geht es insbesondere um räumlich, 3D-Audio mit Höhenkanälen. Es baut auf Formaten wie Dolby TrueHD für Blu-ray und Dolby Digital Plus zum Streamen. Achten Sie beim Kauf einer Soundbar oder eines AV-Receivers besonders auf Dolby-Atmos-Unterstützung, wenn Sie ein beeindruckendes 3D-Erlebnis wünschen.

Durchführen eines Dolby Atmos-Soundtests

Sobald Ihr System eingerichtet ist, können Sie mit einem Dolby Atmos-Soundtest überprüfen, ob alles ordnungsgemäß funktioniert. Die Dolby Access-App für Windows und Xbox enthält Democlips, die den Ton an bestimmte Lautsprecherpositionen leiten.

Als ich mein eigenes System eingerichtet habe, habe ich etwa eine Stunde damit verbracht, die Lautsprecherpositionen zu optimieren und Testtöne abzuspielen. Die richtige Ausrichtung der Höhenlautsprecher hat einen deutlichen Unterschied gemacht. Überstürze diesen Vorgang nicht. Eine ordnungsgemäße Kalibrierung erschließt das volle Potenzial deiner Investition. Wenn Gaming dein Hauptanwendungsbereich ist, ist es wichtig, hervorragenden Klang mit hervorragenden Eingabegeräten zu kombinieren. Schau dir die Die besten preisgünstigen Gaming-Tastaturen für ein kostengünstiges Upgrade.

Steigern Sie Ihr Unterhaltungserlebnis mit 3D-Audio

Dolby Atmos stellt einen echten Fortschritt im Bereich der Heim-Audio-Technik dar. Die Technologie hält ihr Versprechen eines beeindruckenden Klangerlebnisses, das herkömmliche Surround-Systeme nicht bieten können. Für Gamer ist der Wettbewerbsvorteil greifbar. Für Filmfans ist das Kinoerlebnis unübertroffen.

Seit Dolby Atmos 2014 erstmals in die Wohnzimmer Einzug hielt, sind die Einstiegshürden deutlich gesunken. Hochwertige Soundbars sind mittlerweile erschwinglich, und die Technologie ist in den meisten modernen Fernsehern und Spielkonsolen integriert.

Häufig gestellte Fragen