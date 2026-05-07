Calidad y relación calidad-precio: las mejores placas base para el i9-14900K en 2025

Encontrar la mejor placa base para el i9-14900K puede ser un tema complicado. Esta CPU, aunque es muy potente, ha llegado en un momento un tanto inoportuno, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en la recta final de laÁrea de gobierno local 1700línea de enchufes y el lanzamiento del Siete mil ochocientos treinta y trespara los gamers.

Eso no quiere decir que el i9 Sin embargo, es una mala elección. Dadas sus altas velocidades de reloj y su gran rendimiento, tendrás que combinarlo con una placa base diseñada para funcionar con él.

Ahí es donde entro yo. En esta lista, repasaremos algunas placas base estupendas —algunas de gama alta y otras económicas— que funcionarán de maravilla con tu Intel Core i9-14900K.

Las 5 mejores placas base para el i9-14900K

Antes de empezar, hay algunas cosas que debes tener en cuenta: todas las placas que hay aquí funcionan con el Intel Z790 chipset y cuenta con un Área de gobierno local 1700 zócalo, que es compatible con procesadores de las generaciones 12 a 14. A continuación, todas las placas que aparecen aquí son ATX; aquí no hay placas micro ATX para montajes de PC compactos. Por último, en aras de la brevedad, a veces abreviaré el i9-14900Ksimplemente «i9”.

Sin más preámbulos, aquí está la lista:

1. ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero [La mejor placa base en general para el i9-14900K]

Especificaciones Detalles Tipo de RAM DDR5 (4 ranuras DIMM) Capacidad máxima de memoria Ciento noventa y dos gigabytes Velocidad máxima de la RAM (overclockeada) Hasta más de 8000 MHz Ethernet 2,5 Gbps WiFi Wi-Fi 7 Ranuras SATA 4 puertos SATA 3 Ranuras M.2 1 x PCIe 5.0, 4 x PCIe 4.0 Ampliaciones 2 ranuras PCIe 5.0 x16 Safeslot (x16 y x8/x8), 1 ranura PCIe 4.0 x4 Puerto USB 1 en la parte delantera, 12 en la parte trasera (con USB-C y Thunderbolt 4)

Reconozco que tengo cierta predilección por las placas base de ASUS, pero no es una preferencia infundada: todas sus placas base son realmente excelentes. La ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero sigue esa línea.

TheHéroe oscuroes una placa base ATX gigantesca diseñada pensando en los aficionados al overclocking, pero empecemos por lo básico. Cuenta con 4 ranuras DIMM DDR5 y una capacidad máxima de 192 GB de RAM. La Héroe oscurotambién ofrece un amplio margen de ampliación, con numerosas ranuras PCIe (incluida una PCIe Gen 5), así como muchos puertos USB: dos puertos Thunderbolt 4, un conector USB-C en el panel frontal y seis puertos más de 10 Gbps. También hay mucho espacio para ampliar la capacidad de almacenamiento, con una ranura M.2 PCIe 5.0 y cuatro ranuras 4.0, además de cuatro puertos SATA. La Héroe oscuroIncluye Wi-Fi 7 y Ethernet de 2,5 Gbps, lo que garantiza que puedas mantenerte conectado tanto por cable como de forma inalámbrica. Por último, también cuenta con dos prácticas funciones en su panel trasero: un botón de «BIOS Flashback» (¡se acabaron las preocupaciones con las actualizaciones de BIOS!) y un botón para borrar la memoria CMOS.

The Héroe oscurocuenta con un diseño de etapa de potencia (VRM) de 20+1+2 fases, concebido para maximizar la eficiencia del overclocking y permitirte sacar hasta la última gota de rendimiento sin perder estabilidad en ningún momento, además de alcanzar una velocidad máxima de más de 8000 MHz. La función Asus AI Overclocking, integrada en la placa base, te ayuda a ajustar con precisión la configuración. Por último, el Héroe oscurotambién incluye un lot de disipadores térmicos y almohadillas térmicas para regular y disipar el calor. ¡Pero asegúrate de instalar un sistema de refrigeración adecuado!

Voy a ser sincero: para la mayoría de los usuarios, Tanta potencia es excesiva. Nadie puede poner en duda que el Z790 Dark Hero es una placa base de gama alta, pero es imprescindible que una CPU de gama alta para aprovechar todo el potencial de esta placa base.

Ventajas Contras ✅ Gran capacidad de ampliación, cuenta con ranuras PCIe 5.0 tanto en el bus de expansión como en las ranuras M.2 ✅ Los botones de «BIOS Flashback» y «CMOS Clear» son una gran ventaja ✅ Se sitúa en la gama alta de las configuraciones de suministro de energía VRM: ideal para los aficionados al overclocking ✅ Numerosas opciones de refrigeración, desde almohadillas térmicas integradas hasta controles específicos para el sistema de refrigeración por agua ✅ Tiene RGB ❌ Prácticamente limitado a procesadores de gama muy alta, pero si tienes uno, el Héroe oscuro¡Sin duda merece la pena echarle un vistazo!

Veredicto final:The ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero Es una placa base fantástica y muy versátil con un rendimiento excelente, aunque su elevado precio hace que solo sea recomendable para procesadores de gama alta.

2. ASRock Phantom Gaming Intel Z790 Lightning Wifi [La mejor placa base económica para el i9-14900K]

Especificaciones Detalles Tipo de RAM DDR5 (4 ranuras DIMM) Capacidad máxima de memoria Doscientos cincuenta y seis gigabytes Velocidad máxima de la RAM (overclockeada) Hasta más de 7600 MHz (1DPC 1R); consulte el sitio web del fabricante para obtener más detalles Ethernet 2,5 Gbps WiFi 6E Ranuras SATA 6 puertos SATA 3 Ranuras M.2 3 ranuras PCIe 4.0 Ampliaciones 1 ranura PCIe 5.0 x16, 1 ranura PCIe 4.0 x16, 2 ranuras PCIe 3.0 x1 Puerto USB 5 en la parte delantera, 6 en la parte trasera (con USB-C)

The ASRock Phantom Gaming Z790 Lightning Wifi no es solo una de las mejores placas base para el Intel Core i9-14900K, también es uno de los las mejores placas base para gaming económicas que puedes conseguir actualmente.

Empecemos por lo básico. En cuanto a la memoria RAM, cuenta con 4 ranuras DIMM DDR5 y una capacidad máxima de 256 GB. En cuanto al almacenamiento, el Lightning Wifi ofrece un enorme margen de ampliación con tres ranuras PCIe 4.0 y una capacidad muy generosa 6 ranuras SATA 3 para tus dispositivos de almacenamiento. Este aspecto merece una mención especial, ya que, francamente, es increíble que el Lightning Wifi ofrece un gran margen de mejora en cuanto a capacidad de almacenamiento, sobre todo teniendo en cuenta su precio.

En el caso de dispositivos como las tarjetas gráficas, el Lightning Wifi cuenta con una buena configuración de tres ranuras: una de PCIe Gen 5, otra de PCIe Gen 4 y dos de PCIe Gen 3. En cuanto a las conexiones USB, la placa ofrece una gran variedad de puertos tanto en la parte frontal como en la trasera, incluyendo algunos USB-C. Por último, la Lightning Wifi Además, cuenta con Wi-Fi 6E y una velocidad de conexión Ethernet de 2,5 Gbps.

Aunque sin duda gastaría un poco más si quisiera sacar el máximo partido a mi i9, elLightning Wifi no es en absoluto una placa base de mala calidad. Más bien al contrario, es sorprendente la calidad «suficiente» que ofrece a un precio razonable, sin sacrificar el rendimiento. Sí, es cierto que esta placa no cuenta con muchas funciones avanzadas: el overclocking es un poco inestable y no permite mucha personalización, pero la conclusión es la misma: esta placa funcionan bastante bien con tus CPU Intel de 12.ª a 14.ª generación. ¡Y con el dinero que te ahorras con esta placa «perfecta», podrás invertir más en memoria RAM o en una tarjeta gráfica!

Ventajas Contras ✅ Buena relación calidad-precio; precio muy asequible ✅ Características «perfectas» que ofrecen un rendimiento estable sin sacrificar la calidad ✅ Numerosas ranuras SATA para conectar aún más unidades ✅ Buenas opciones de conectividad ✅ Incorpora iluminación RGB, configurable en la BIOS ❌ Tiene más ranuras PCIe 3.0 que los modelos posteriores, aunque el PCIe 3.0 sigue siendo una buena opción

Veredicto final:Aunque no es precisamente una oferta de gama alta, el ASRock Phantom Gaming Z790 Lightning Wifi Es una placa base excelente que cuenta con todas las características necesarias para un rendimiento estable.

3. MSI MPG Z790 Carbon MAX WiFi II [La mejor placa base para gaming para el i9-14900K]

Especificaciones Detalles Tipo de RAM DDR5 (4 ranuras DIMM) Capacidad máxima de memoria Doscientos cincuenta y seis gigabytes Velocidad máxima de la RAM (overclockeada) Hasta más de 7800 MHz Ethernet 2,5 Gbps WiFi 7 Ranuras SATA 6 puertos SATA 3 Ranuras M.2 1 x PCIe 5.0, 4 x PCIe 4.0 Ampliaciones 1x PCIe 5.0 x16 (x16), 1x PCIe 4.0 x16 (x4), 1x PCIe 3.0 x1 (x1) Puerto USB 7 puertos en la parte delantera, 10 en la parte trasera (con USB-C)

Si estás buscando una placa base para tu i9 o cualquier otra CPU excelente para juegos, pero la Héroe oscurosi se sale de tu presupuesto, el de MSI MPG Z790 Carbon MAX Wifi II merece la pena echarle un vistazo.

En cuanto a la memoria RAM, elCarbon MAX Wifi II Cuenta con 4 ranuras DIMM DDR5 con una capacidad máxima de 256 GB. En cuanto a las unidades de almacenamiento, dispone de 6 ranuras SATA 3 y 5 ranuras M.2. Hay ranuras para ampliaciones: una ranura 5.0 x16 (modo x16), una ranura 4.0 x16 (modo x4) y una ranura 3.0 x1 (x1), lo que debería ser más que suficiente. Por último, pero no menos importante, el Carbon MAX Wifi II Incluye Wi-Fi 7 (se requiere Windows 11), así como una conexión Ethernet de 2,5 Gbps.

Al igual que elHéroe oscuro, elCarbon MAX Wifi II está diseñada para ofrecer un rendimiento de alta gama. Una potente configuración de alimentación VRM de 19+1+1 canales constituye la base para el overclocking de esta placa, y los múltiples disipadores de calor integrados en ella garantizan que el sistema no se sobrecaliente. Lo que realmente destaca de esta placa es su MSI Click BIOS, que ofrece opciones de configuración rápidas y sencillas tanto para la configuración visual como para el overclocking.

En definitiva, puedes considerar esta tabla como una versión más sencilla de la Héroe oscuro. Aunque ambas placas están optimizadas para el overclocking, la Héroe oscuroes un poco mejor en cuanto a VRM y velocidad máxima. En cuanto al precio, sin embargo, el Carbon MAX Wifi II es el claro ganador, sobre todo si no pretendes sacar el máximo partido a tu sistema. ¡Y la facilidad de personalización tampoco está nada mal!

Ventajas Contras ✅ Click BIOS 5 ofrece numerosas opciones gráficas de fácil acceso para los aficionados ✅ Fabricación resistente ✅ La configuración de suministro de energía VRM 19+1+1 ofrece un gran rendimiento energético y resulta muy útil para los aficionados al overclocking ✅ Muchos puertos USB, sobre todo USB-A ✅ Incluye numerosos disipadores de calor integrados ❌ Prácticamente requiere Windows 11. ¡Al menos ahora tendrás una excusa para actualizar!

Veredicto final:The MSI MPG Z790 Carbon MAX Wifi II Es una placa ideal para los aficionados a los videojuegos, con numerosas funciones de overclocking y ajustes de fácil acceso.

4. GIGABYTE Z790 AORUS PRO X [La mejor placa base de gama alta para el i9-14900K]

Especificaciones Detalles Tipo de RAM DDR5 (4 ranuras DIMM) Capacidad máxima de memoria Doscientos cincuenta y seis gigabytes Velocidad máxima de la RAM (overclockeada) Hasta 8266+ MHz Ethernet LAN de 5 GbE WiFi 7 Ranuras SATA 4 puertos SATA 3 Ranuras M.2 1 x PCIe 5.0, 4 x PCIe 4.0 Ampliaciones 1 ranura PCIe 5.0 x16 con PCIe UD X (reforzada por Gigabyte), 1 ranura PCIe 4.0 x16, 1 ranura PCIe 3.0 x16 Puerto USB 5 en la parte delantera, 11 en la parte trasera (cuenta con puerto DisplayPort y USB-C)

The Gigabyte Z790 AORUS PRO X es un firme candidato a i9 placa base, además de una excelente placa base versátil para juegos.

Empecemos por las características principales. Esta placa base cuenta con las cuatro ranuras DIMM DDR5 estándar, así como con tres ranuras PCIe (5, 4 y 3.0) para ampliaciones. En cuanto al almacenamiento, dispone de cuatro puertos SATA y espacio para cinco unidades M.2. Para el overclocking, la Z790 AORUS PRO X cuenta con una solución de alimentación VRM doble de 18+1+2, así como una velocidad máxima de 8266 MHz, considerablemente superior a la de las demás placas de esta lista —si es que se consigue alcanzar—.

Lo que más me gusta de la Z790 AORUS PRO X es su diseño intuitivo. Tal y como afirma la propia Gigabyte en la página de la placa base, «montar tu propio PC debe ser una experiencia divertida y sin complicaciones», y esta filosofía queda muy patente en el diseño de esta placa. La placa no solo cuenta con numerosos pestillos adicionales (especialmente en las ranuras PCIe y M.2) para una mayor capacidad de respuesta, sino que también es bastante resistente y fácil de manejar durante el montaje. Y por si fuera poco, la BIOS UC integrada es una incorporación muy bienvenida que proporciona mucha información para ajustar tu dispositivo, ¡así como numerosas opciones para realizar ajustes rápidos!

Ventajas Contras ✅ Una placa base de gama media excelente a un precio razonable; una opción fantástica si buscas algo potente ✅ Diseñado para montarse fácilmente; los cierres EZ-latches son muy prácticos ✅ Un diseño visual llamativo en color blanco y una buena calidad de fabricación ✅ La configuración de alimentación doble 18+1+2 es ideal para el overclocking y garantiza una alimentación estable ✅ UC BIOS incluye numerosas opciones de configuración ❌Wifi 7 requiere Windows 11

Veredicto final:The Gigabyte Z790 AORUS PRO X Es una placa base de gran calidad que cuenta con excelentes prestaciones y es fácil de configurar.

5. MSI PRO Z790-A MAX WiFi [La placa base con el mejor rendimiento equilibrado para el i9-14900K]

Especificaciones Detalles Tipo de RAM DDR5 (4 ranuras UDIMM) Capacidad máxima de memoria Doscientos cincuenta y seis gigabytes Velocidad máxima de la RAM (overclockeada) Hasta más de 7800 MHz Ethernet 2,5 Gbps WiFi 7 Ranuras SATA 6 puertos SATA 3 Ranuras M.2 4 ranuras PCIe 4.0 Ampliaciones 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x4, 2x PCIe 3.0 x1 Puerto USB 7 en la parte delantera, 7 en la parte trasera (con USB-C)

Por último, pero no por ello menos importante, está el MSI PRO Z790-A MAX WIFI.

The Z790-A MAX WIFI tiene mucho en común con las demás placas de esta lista: 4 ranuras de expansión, numerosas ranuras SATA y M.2 para ampliar la capacidad, 4 ranuras de memoria RAM UDIMM, 3 ranuras de expansión (incluida una 5.0/4.0 para tu la GPU para juegos preferida), y numerosos puertos USB. En cuanto a las conexiones, esta placa cuenta con Wi-Fi 7 —lo que implica que se necesita Windows 11— y Ethernet de 2,5 Gbps. Para rematar, presenta una elegante y moderna combinación de colores en blanco y negro que encajará perfectamente en cualquier configuración.

El punto fuerte de la Z790-A MAX WIFI es su fiabilidad, junto con su rendimiento equilibrado. Esta placa base no va a ofrecer nada demasiado espectacular: no cuenta con una configuración avanzada del VRM, no lleva la etiqueta de «wifi para juegos» (que, en su mayor parte, es solo marketing) y, prácticamente, la única característica que realmente destaca es el Click BIOS. Pero, al fin y al cabo, lo único que realmente se necesita de una placa base es un rendimiento equilibrado, establerendimiento, y eso es algo en lo que esta placa base destaca especialmente.

Ventajas Contras ✅ Placa base sencilla con unas especificaciones muy equilibradas ✅ Buena relación calidad-precio ✅ El diseño en blanco y negro combina bien con la mayoría de las configuraciones ✅ Buenos disipadores de calor integrados ✅ MSI Click BIOS permite personalizar fácilmente el sistema y ajustar el rendimiento ❌Sí, el Wi-Fi 7 sigue requiriendo Windows 11

Veredicto final:The MSI PRO Z790-A MAX WIFI ofrece un rendimiento equilibrado a un precio muy razonable.

¿Qué hay que tener en cuenta al elegir una placa base?

Si prefieres comprarla tú mismo, ¡no te preocupes! Aquí tienes un breve resumen de todos los aspectos importantes que debes tener en cuenta a la hora de comprar una placa base, ya sea para el Intel Core i9-14900Ko no.

1. Chipset

Lo primero es la cuestión del chipset. El chipset de una placa base suele indicarse en su nombre, como por ejemplo el ASUS ROG Maximus Z790. Los chipsets se encargan de facilitar la comunicación entre los distintos componentes y buses de la placa base; por lo general, los chipsets de mayor calidad ofrecen un rendimiento superior.

Deberás asegurarte de que los componentes que piensas comprar (especialmente la CPU y la RAM) sean compatibles con la placa base que vas a adquirir. Puedes consultar las páginas web de los fabricantes para ver la compatibilidad de sus chipsets con determinadas CPU o, mejor aún, utilizar sitios web como PCPartPicker.

2. Zócalo de la CPU

El zócalo de la CPU de una placa base es muy importante, ya que determina qué marcas y modelos de CPU puede admitir: los zócalos LGA son compatibles con las CPU de Intel, mientras que AMD utiliza diversos tipos de zócalos. En general, los zócalos más modernos ofrecen un mejor rendimiento. ¡Asegúrate de elegir un zócalo compatible con tu CPU!

3. VRM

Los módulos reguladores de tensión (VRM) controlan el flujo de energía hacia la placa base y están estrechamente relacionados con el overclocking. Un buen sistema de suministro de energía VRM garantiza que cada componente reciba la potencia justa para funcionar correctamente.

Aunque los VRM no suelen ser motivo de preocupación para los usuarios habituales, es posible que te interese buscar placas base más caras con configuraciones avanzadas si tienes pensado hacer overclocking, ya que ofrecen un mejor control de la alimentación.

4. Refrigeración

La refrigeración no suele ser un problema en las placas base, siempre y cuando se instalen ventiladores o un sistema AIO. Si tienes pensado overclockear, asegúrate de comprobar que la placa base que vas a comprar cuenta con disipadores y almohadillas de refrigeración adicionales. Estos suelen encontrarse cerca del chipset y de las ranuras PCIe. Si quieres estar completamente seguro, la mayoría de los sitios web de los fabricantes ofrecen esquemas de sus placas en línea.

5. Ranuras PCIe

Las ranuras PCIe se utilizan para conectar determinados componentes (como las tarjetas gráficas) a la placa base; cuantas más ranuras de expansión haya, más dispositivos podrás conectar. Si quieres sacar el máximo partido a tus ranuras PCIe, ¡asegúrate de comprobar que las generaciones de tus dispositivos y las de las ranuras coincidan!

6. Ranuras M.2

Las ranuras M.2 sirven para conectar unidades M.2 a la placa base; cuantas más ranuras M.2 haya, más espacio habrá para unidades de almacenamiento. Ten en cuenta que las unidades NVMe suelen ser bastante caras, ¡así que no hace falta que llenes todas tus ranuras M.2 de inmediato!

7. Conectividad

Todas las placas base incluyen ranuras tanto en la parte frontal (conector, conectado a la carcasa) como en la parte trasera (panel trasero). Si utilizas muchos dispositivos USB o te preocupan especialmente las velocidades de transferencia, ¡asegúrate de que la placa base que elijas tenga suficientes ranuras para tus periféricos!

8. Overclocking

Los aficionados al overclocking deben buscar placas con mejores diseños de VRM, una buena refrigeración y, opcionalmente, software integrado para el ajuste fino. Todos estos aspectos son importantes para los aficionados al overclocking: un mejor VRM implica un mejor control de la alimentación, la refrigeración integrada ayuda a gestionar el calor adicional generado por el overclocking y el software, como MSI Click BIOS, permite realizar ajustes sin complicaciones.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor placa base para juegos para el i9-14900K?

¡La ASUS ROG Maximus Z790 es una opción fantástica! Sin embargo, no existe una placa base que sea la mejor para el Intel Core i9-14900KL: siempre dependerá de tus necesidades. ¡Siempre debes analizar tu sistema y determinar exactamente qué es lo que necesitas, ya sea una placa base mini-ITX, una buena placa micro-ATX o una placa base de gama alta para tu PC gaming!

¿Cuál es la mejor memoria RAM para el i9-14900K?

No puedo recomendar una memoria RAM concreta como la mejor para el i9, ya que dependerá de lo que quieras conseguir. En general, la mayoría de la gente opta por una memoria RAM que funcione a unos 6000 MHz, como mínimo. Sin embargo, las marcas y especificaciones concretas dependerán de lo que quieras sacar de tu ordenador.

¿Qué refrigerador es el adecuado para el i9-14900K?

El i9-14900K no requiere ningún sistema de refrigeración específico; una vez más, todo depende de tu configuración. Será tu elección (y tu presupuesto) lo que determine si te basta con un sistema de ventiladores o si prefieres optar por un sistema AIO.

¿Qué chipset es compatible con el 14900K?

El i9-14900K está diseñado para funcionar tanto con los chipsets de la serie 600 como con los de la serie 700 de Intel. ¡Ten en cuenta que la serie 700 ofrece un mejor rendimiento!