Die 9 besten Soundbars für LG-Fernseher: Die perfekte Kombination

Auf den ersten Blick mag es so aussehen, als sei die Suche nach der besten Soundbar für LG-Fernseher eine einfache Angelegenheit. Schließlich ist heutzutage so gut wie alles mit allem kompatibel, sodass jede Soundbar, für die man sich entscheidet, funktionieren wird. Allerdings bieten nur die allerbesten Soundbars sowohl hervorragende Klangqualität und nahtlose Integration zwischen Ihrem Fernseher und anderen Geräten.

Und da es manchmal gar nicht so einfach ist, die richtigen Soundbars zu finden, habe ich diese Liste zusammengestellt. Hier stellen wir dir 9 großartige Soundbars für dein LG-TV-Setup vor. Falls du lieber selbst auf die Suche gehen möchtest, zeige ich dir außerdem, worauf du beim Kauf von Soundbars oder eigentlich jedem Soundsystem achten solltest, damit du eine fundierte Entscheidung treffen kannst.

Unsere Top-Empfehlungen für Soundbars für LG-Fernseher

Nun, jede Soundbar für LG-Fernseher auf dieser Liste ist wirklich großartig. Dennoch möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf drei besonders herausragende Modelle lenken:

LG S90TR – Diese Soundbar ist rundum eine gute Wahl. Sie bietet zahlreiche Klangverbesserungen und Barrierefreiheitsfunktionen und liegt dabei in einer angemessenen Preisklasse. All dies macht sie zu einer Soundbar, die für praktisch jeden eine hervorragende Anschaffung darstellt. LG S40T – Obwohl es sich um ein preisgünstiges Modell handelt, bietet diese Soundbar dennoch eine ordentliche Leistung. Sicher, sie kann nicht mit Soundbars der Spitzenklasse mithalten, aber ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar. LG S95TR – Diese Flaggschiff-Soundbar strahlt einfach nur „Premium“ aus. Für alle, die keine Kompromisse eingehen und bei ihrer Heimkinoanlage aufs Ganze gehen wollen, erfüllt diese Soundbar alle Anforderungen – und noch einiges mehr.

Diese Soundbars sind die Highlights dieser Liste, aber wenn keine davon Ihren Vorstellungen entspricht, machen Sie sich keine Sorgen. Hier finden Sie noch viele weitere Soundbars für LG-Fernseher, lesen Sie also ruhig weiter.

Die 9 besten Soundbars für LG-Fernseher – für Preisbewusste und Audiophile

Die perfekte Soundbar für Ihren LG-Fernseher ist überraschenderweise gar nicht so schwer zu finden. Mit ein wenig Recherche (und indem Sie Ihre Erwartungen realistisch einschätzen) können Sie selbst eine fundierte Entscheidung treffen.

Dank der Wunder der modernen Technik ist so gut wie jede Soundbar auf dem Markt mit Ihrem LG-Fernseher kompatibel. Allerdings handelt es sich bei jedem Eintrag auf dieser Liste um eine LG-Soundbar, da Geräte desselben Herstellers wesentlich besser miteinander harmonieren und zudem zusätzliche Funktionen freischalten.

Kommen wir also gleich zur Sache.

1. LG S90TR [Beste Soundbar für LG-Fernseher]

Technische Daten Details Audiokanäle 7.1.3 Anschlussmöglichkeiten HDMI (eARC), WLAN, Bluetooth, optisch Maximaler Frequenzgang vierzig Kilohertz Modus zur Dialog-/Stimmenoptimierung Yes Abmessungen (B x H x T) 49 x 2.5 x 5.3″ (soundbar), 7.9 x 16 x 15.9″ (subwoofer), 3.9 x 6.9 x 4.7″ (rear speaker)

Wenn ich das beschreiben müsste, LG S90TR Wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste, wäre dieses Wort „hervorragend“. Dieses 7.1-Kanal-System verfügt über alles, was man sich nur wünschen kann, und noch mehr: Dolby Atmos, einfache Anschlussmöglichkeiten, eine absolut hervorragende Klangqualität, Barrierefreiheitsfunktionen und vieles mehr. Auch wenn es nicht das leistungsstärkste Modell von LG ist, machen sein Preis und seine Qualität dieses Gerät zu einer der besten Soundbars für LG-Fernseher.

Fangen wir mit den Details an. Die LG S90TR ist in einer 7.1.3-Konfiguration erhältlich, was bedeutet, dass Sie sieben Kanäle auf Ohrhöhe, einen Subwoofer und drei Höhenkanäle erhalten. Diese Konfiguration sorgt dafür, dass Sie werden ein fantastisches Surround-Sound-Erlebnis genießen Das ist perfekt für entspanntes Fernsehen, Filme, Gaming oder so ziemlich alles dazwischen.

Was diese Soundbar auszeichnet, ist die „.3“ in ihrem Namen, die auf drei Höhenkanäle hinweist, die von nach oben gerichteten Lautsprechern gespeist werden. Wenn du zum ersten Mal damit zu tun hast: Kurz gesagt strahlen Höhenkanäle den Klang nach oben ab, was das 3D-Klangerlebnis deutlich verbessert.

Warum wir uns dafür entschieden haben The LG S90TR ist nicht nur wegen seiner technischen Daten großartig, sondern auch wegen seiner Benutzerfreundlichkeit. Es ist sofort einsatzbereit, und wenn du einen LG-Fernseher hast, ist die Einrichtung ein absolutes Kinderspiel.

Wie ich bereits erwähnt habe, stammen die meisten (wenn nicht sogar alle) Soundbars auf dieser Liste von LG, und das aus gutem Grund. Denn die S90TR… das liegt an der WOW-Orchestra-Funktion, die integriert sowohl dieses System als auch die Lautsprecher Ihres LG-Fernsehers nahtlos und sorgt so für ein harmonisches Klangerlebnis.

The S90TR im Lieferumfang enthaltenverschiedene Optimierungsmodi, mit denen Sie Ihr Hörerlebnis individuell anpassen können je nachdem, was du gerade hörst. An erster Stelle steht dabei „AI Sound Pro“, das die Lautstärke je nach Situation optimiert, aber du kannst auch manuell aus verschiedenen anderen Modi wählen, wie zum Beispiel den Modi „Kino“, „Spiel“ und „Bass-Boost“.

Vorteile Nachteile ✅ Leistungsstarke technische Daten ✅ Mitreißender Surround-Sound; die drei nach oben gerichteten Kanäle sorgen für ein hervorragendes 3D-Klangerlebnis ✅ Das WOW-Orchester leistet hervorragende Arbeit bei der Synchronisation und Klangverstärkung ✅ Zahlreiche Optimierungsmodi für die unterschiedlichsten Situationen ✅ Super einfach einzurichten – und noch einfacher, wenn du einen LG-Fernseher verwendest ❌ Ziemlich teuer, aber man bekommt eben das, wofür man bezahlt

Mein Fazit:The LG S90TR ist ein fantastisches 7.1-Soundbar-System, das in puncto Klangqualität, Einrichtung und Benutzerfreundlichkeit keine Wünsche offen lässt.

2. LG S40T [Die beste preisgünstige Soundbar für LG-Fernseher]

Technische Daten Details Audiokanäle 2.1 Anschlussmöglichkeiten HDMI, Bluetooth, optisch Maximaler Frequenzgang Nicht angegeben, ca. 20 kHz Modus zur Dialog-/Stimmenoptimierung Yes Abmessungen (B x H x T) 28.4 x 2.5 x 3.4″ (soundbar), ~6.7 x ~12.5 x ~9.9″ (subwoofer)

Als Nächstes kommt dasLG S40T. Auf den ersten Blick ist es deutlich schwächer als das S90TR, und das ist zu erwarten. Schließlich ist als leistungsstarke, preisgünstige Soundbar für alle konzipiert, die eine überdurchschnittliche Leistung wünschen, ohne dafür zu viel für eine Stereoanlage für ihren LG-Fernseher ausgeben.

Was die technischen Daten angeht, ist das S40T ist ganz ordentlich. Es handelt sich um ein 2.1-System, das heißt, es verfügt über einen Subwoofer für den zusätzlichen Kick. Das ist zugegebenermaßen eine sehr einfache Konfiguration, aber man darf nicht vergessen, dass es sich hier um ein preisgünstiges Modell handelt, also Sie erhalten LG-Soundqualität zu einem günstigen Preis.

Warum wir uns dafür entschieden haben The LG S40T Sie verfügt zwar nicht über den ganzen Schnickschnack ihrer größeren Geschwister und ist zweifellos eine sehr einfache Soundbar. Dennoch hat sie leistungsmäßig einiges zu bieten.

Abgesehen vom Preis ist noch etwas anderes bemerkenswert an dem S40T ist seine Größe. LG preist es als „kompakt, aber leistungsstark“ an, und das trifft es ziemlich genau. Dieses System ist sehr kompakt (im wahrsten Sinne des Wortes), und dennoch, Trotz seiner kompakten Bauweise bietet er einen kraftvollen Klang, unterstützt durch Dolby und DTS Digital.

Und auch wenn sie nicht ganz so schick ist wie die besten Soundbars von LG, Es hat allerdings einige nette Zusatzfunktionen.Wie bei derS90TR, derS40T verfügt über die WOW-Benutzeroberfläche für eine einfache Bedienung sowie über AI Sound Pro, das die Einstellungen automatisch optimiert, um ein optimales Klangerlebnis zu gewährleisten.

The S40T Es geht vor allem darum, Ihnen ein kostengünstiges und unkompliziertes Erlebnis zu bieten, und genau das bekommen Sie auch dank der zahlreichen Anschlussmöglichkeiten. Mit der einfachen Einrichtung über HDMI oder Bluetooth, the S40T einfacher geht es kaum.

Vorteile Nachteile ✅ Gute Leistung ✅ Nicht zu teuer ✅ Die WOW-Oberfläche vereinfacht die Nutzung ✅ Mit der LG Soundbar App lassen sich die Lautstärken schnell und einfach anpassen ✅ Relativ unauffällig ❌ Nicht besonders gut für große Räume, aber hervorragend für kleinere Räume oder als Zweitgerät

Mein Fazit:Es ist schwer, das nicht zu lieben LG S40TJa, sie kann zwar nicht mit besseren Modellen mithalten, aber wenn du nach einer preisgünstigen Aufrüstung für eine kleine Anlage suchst, ist diese Soundbar kaum zu übertreffen.

3. LG S95TR [Die beste Premium-Flaggschiff-Soundbar von LG für ein umfassendes Heimkinoerlebnis]

Technische Daten Details Audiokanäle 9.1.5 Anschlussmöglichkeiten HDMI (eARC), WLAN, Bluetooth, optisch Frequenzgang Nicht näher bezeichnet Modus zur Dialog-/Stimmenoptimierung Yes Abmessungen (B x H x T) 49,2 x 2,5 x 5,3 Zoll (Soundbar), ca. 7,94 x ca. 16,02 x ca. 15,87 Zoll (Subwoofer), ca. 6,26 x ca. 8,78 x ca. 5,59 Zoll (Rücklautsprecher)

Wir haben die S90TR, und allem Anschein nach ist es ein tolle Soundbar. Aber manchmal reicht „genau richtig“ einfach nicht aus. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, dann lerne die LG S95TR, der Die Premium-Flaggschiff-Soundbar von LG für ein Heimkinoerlebnisund, was die reine Leistung angeht, die beste Soundbar auf dieser Liste.

Alles an dieser Soundbar strahlt einfach „Premium“ aus. Sie verfügt über eine unglaublich beeindruckende 9.1.5-Konfiguration für ein absolut fesselndes Klangerlebnisund die 5 kabellosen, nach oben abstrahlenden Höhenkanäle sorgen für ein Klangerlebnis, das seinesgleichen sucht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn es um hochwertige LG-Soundbars geht, dann ist die S95TRSeine unvergleichliche Leistung macht es zur ersten Wahl für alle, die nach einem herausragenden System suchen, um ihre Anlage zu vervollständigen.

Gemäß den LG-Standards gilt, dass die S95TR ist mit Dolby Atmos- und DTS:X-Technologie ausgestattet für (wie sie es nennen) den Klang „über und um“ herum. Darüber hinaus ist es WOWCAST-fähig, was bedeutet, dass das S95TR bietet verlustfreien 7.1.2-Mehrkanalton über eine drahtlose Verbindung, falls Sie einen eleganteren Look bevorzugen.

The S95TR enthält außerdem das WOW Orchestra, das synchronisiert Ihr Soundsystem nahtlos mit Ihrem LG-Fernseher. Auch hier klingt es nach einer ziemlich einfachen Funktion, aber der tatsächliche Effekt ist wirklich toll.

Zu guter Letzt wäre da noch der S95TR’s absolute Benutzerfreundlichkeit. Die Einrichtung ist nicht nur kinderleicht, sondern das Gerät verfügt auch über AI Sound Pro zur automatischen Kalibrierung der Lautstärke sowie über eine Steuerung per App oder über Alexa, Google Home oder Siri.

Vorteile Nachteile ✅ Die 9.1.5-Konfiguration bietet ein unvergleichliches Klangerlebnis ✅ 5 nach oben gerichtete Kanäle und Dolby-Technologie sorgen für erstklassige Klangqualität ✅ AI Sound Pro und verschiedene Modi ermöglichen eine einfache Anpassung ✅ Verlustfreie Audioübertragung im kabellosen Modus ✅ Einfach einzurichten ❌ Hervorragende Qualität hat ihren Preis, aber man bekommt eben das, wofür man bezahlt

Mein Fazit:The LG S95TR ist das Spitzenmodell unter den Soundbars von LG, und das aus gutem Grund. Zwar ist sie sehr teuer, doch die Klangqualität, die diese Soundbar bietet, ist kaum zu übertreffen.

4. LG S70TY [Die beste LG-Soundbar für Spiele und Filme]

Technische Daten Details Audiokanäle 3.1.1 Anschlussmöglichkeiten HDMI (eARC), Bluetooth, optisch Frequenzgang Nicht näher bezeichnet Modus zur Dialog-/Stimmenoptimierung Yes Abmessungen (B x H x T) 37.4 x 2.5 x 4.5″(soundbar), ~7.87 x ~14.84 x ~11.22″ (subwoofer)

Als Nächstes kommt dasLG S70TY, einer derDie besten Soundbars für Gaming, nicht weil es ausdrücklich darauf ausgelegt ist (obwohl es Funktionen speziell für Gamer bietet), sondern auch weil es trifft genau den richtigen Mittelweg zwischen Qualität und Erschwinglichkeit das viele Spieler sicher zu schätzen wissen werden.

Noch wichtiger ist, dass diese Soundbar klein und perfekt auf die QNED-Fernseher von LG abgestimmt. Dank seiner Größe lässt er sich bequem unter einem auf einem Ständer montierten QNED unterbringen, aber da er so klein ist, passt er wahrscheinlich fast überall hin.

Was den Klang angeht, verfügt diese Soundbar über eine 3.1.1-Konfiguration; das sind drei Lautsprecher, ein Subwoofer und ein nach oben gerichteter Center-Lautsprecher. Diese Lautsprecher sind zudem mit Dolby Atmos- und DTS:X-Technologie für räumlichen 3D-Klang ausgestattet; jeder Schritt, jedes Flüstern, jeder Schuss und jede herunterfallende Patronenhülse werden nahtlos erfasst und an Sie weitergegeben, was für ein äußerst intensives Klangerlebnis sorgt.

Warum wir uns dafür entschieden haben The S70TY Es erfüllt alle Kriterien für ein großartiges Gaming-Soundsystem, ohne dabei zu teuer zu sein. Hinzu kommt, dass es ein kompaktes, elegantes Design hat, das perfekt zu QNED-Fernsehern passt – so erhält man eine Soundbar, die sich nahtlos in viele LG-Systeme einfügt.

Darüber hinaus werden Gamer sicher begeistert sein von die unkomplizierten Modi, die die S70TY im Lieferumfang enthalten. Genau wie seine größeren Brüder, der S90TR and S95TRDiese Soundbar verfügt über mehrere Modi: AI Sound Pro, ja, aber auch Modi für Kino, Musik und Gaming. Ach ja, und sie ist auch WOW-kompatibel – für diesen tollen synchronisierten Sound.

Zu guter Letzt, dieLG S70TY ist sowohl im kabellosen (Bluetooth 5.1) als auch im kabelgebundenen (HDMI 2.1) Modus verfügbar. Wenn Sie sich für die kabelgebundene Variante entscheiden, wird es Sie freuen zu erfahren, dass Diese Soundbar unterstützt VRR und ALLM, Funktionen, die auf tolle moderne Gaming-Fernseher, die das Erlebnis wirklich bereichern.

Vorteile Nachteile ✅ Genau die richtigen technischen Daten und der richtige Preis für Gamer ✅ Hervorragende Klangqualität ✅ Dank seiner flachen Bauweise passt er unter anderem problemlos unter QNED-Fernseher ✅ Kompatibel mit WOW Orchestra/WOW Interface ✅ 3.1.1-Konfiguration bedeutet, dass es in kleineren Heimkinos zwei Aufgaben gleichzeitig erfüllen kann ❌ Ein einziger Höhenkanal kann in manchen Konfigurationen problematisch sein, eine Neupositionierung hilft jedoch

Mein Fazit:The LG S70TY ist eine solide Dolby-Atmos-Soundbar, nicht nur für Gamer, sondern auch für alle, die eine Soundbar suchen, die nicht allzu teuer ist, aber dennoch eine gute Leistung bietet.

5. LG S40TR [Die beste LG-Soundbar mit Subwoofer]

Technische Daten Details Audiokanäle 4.1 Anschlussmöglichkeiten HDMI (eARC), Bluetooth, optisch Frequenzgang Nicht näher bezeichnet Modus zur Dialog-/Stimmenoptimierung Yes Abmessungen (B x H x T) 28,4 x 2,5 x 3,4 Zoll (Soundbar), 6,7 x 12,6 x 9,9 Zoll (Subwoofer), 3,9 x 6,9 x 4,7 Zoll (Rücklautsprecher)

Falls Ihnen der Name bekannt vorkommt, dann liegt das daran, dass wir bereits über das S40T, eine tolle kleine Soundbar für preisbewusste Käufer. Wenn du jedoch etwas mit etwas mehr Power suchst (und etwas mehr Spielraum bei deinem Budget hast), dann the LG S40TR ist eine sehr beachtliche Verbesserung.

Warum wir uns dafür entschieden haben The LG S40TR bietet eine deutliche Verbesserung gegenüber dem preisgünstigen S40T ohne dabei zu teuer zu sein.

Das Hauptverkaufsargument des S40TR über dieS40T ist die 4.1-Konfiguration. Wo die S40T verfügt über 2.1-Lautsprecher, das S40TR wird als 4.1-System geliefert (vier Lautsprecher und ein Subwoofer, keine Höhenkanäle). In diesem Fall macht die Ergänzung durch zwei zusätzliche Lautsprecher durchaus einen Unterschied, und auch wenn es nicht mit den leistungsstärkeren Optionen auf dieser Liste mithalten kann, the S40TR leistet nach wie vor beeindruckende Arbeit.

Wie bei den meisten LG-Lautsprechern the S40TR nutzt Dolby Digital- und DTS-Technologie. Dadurch klingt der Ton viel kraftvoller, als man zunächst vermuten würde. Und obwohl es stimmt, dass das Fehlen eines nach oben gerichteten Kanals das Klangerlebnis etwas beeinträchtigt, ist dies Hervorragende Soundbar mit Subwoofer leistet hervorragende Arbeit bei der Erzeugung von räumlichem 3D-Sound.

Schließlich ist diese Soundbar aufgrund ihres 4.1-Setups und ihrer kompakten Abmessungen ein Eine hervorragende Wahl für Räume, in denen eine Standard- oder große Soundbar zu groß wäre.

Vorteile Nachteile ✅ Eine tolle Wahl im mittleren Preissegment, die immer noch unter 300 Dollar kostet ✅ Kraftvoller Klang trotz weniger Lautsprechern ✅ Einfach einzurichten ✅ Viele Funktionen zur Verbesserung der Lebensqualität, wie z. B. die WOW-Oberfläche ✅ Mit AI Sound Pro für alle, die so wenig wie möglich an den Einstellungen herumspielen möchten ❌ Kein nach oben gerichteter Kanal, was sich jedoch durch geschickte Aufstellung in kleinen Räumen ausgleichen lässt

Mein Fazit:Wenn Sie auf der Suche nach einer Soundbar der unteren bis mittleren Preisklasse mit Subwoofer sind, dann ist die S40TRDie Kombination aus Leistung und Preis macht es schwer, darauf zu verzichten.

6. LG S20A [Die beste Soundbar mit Fokus auf Dialogwiedergabe für LG-Fernseher]

Technische Daten Details Audiokanäle 2.0 Anschlussmöglichkeiten HDMI, Bluetooth, optisch Frequenzgang 20 kHz Modus zur Dialog-/Stimmenoptimierung Yes Abmessungen (B x H x T) 25,6 x 2,5 x 3,9 Zoll

Die meisten der bisher vorgestellten Modelle sind auf den Aufbau eines leistungsstarken Surround-Sound-Systems mit Subwoofern ausgelegt. Doch das hat nicht für jeden oberste Priorität. Manche Nutzer benötigen lediglich eine Soundbar, die Sprache klar und zuverlässig wiedergibt, und genau das bietet die LG S20A ist dafür gedacht. Diese Soundbar erfüllt seinen Zweck, ist dabei einfach einzurichten und relativ kostengünstig.

Warum wir uns dafür entschieden haben Als eine der besten Soundbars für Dialoge ist die zweite Jahreshälftelegt Wert auf klare und prägnante Sprache statt auf unnötige Schnörkel. Durch diesen schnörkellosen Ansatz bleibt es zudem preiswert.

Was den Klang angeht, ist das zweite Jahreshälfteist ganz einfach: Es handelt sich um eine 2-Kanal-Soundbar. Das ist alles. Keine Subwoofer, keine nach oben gerichteten Kanäle, keine zusätzlichen Klangoptionen – nur eine große Soundbar für mehr Klang. Trotz ihrer Einfachheit, the zweite Jahreshälfteist immer noch sehr kraftvoll, vor allem was den tiefen, fast erdigen Bass angeht.

Dass mehr dahintersteckt, als man auf den ersten Blick sieht, ist ein wiederkehrendes Thema bei der zweite Jahreshälfte. Abgesehen von der hervorragenden Tonqualität bietet es außerdem verfügt über Dolby-Verbesserungen, WOW Orchestra und AI Sound Pro, um nicht nur den Dialog, sondern auch andere Elemente zu verstärken. Man könnte meinen, dass der niedrige Preis diese Funktionen ausschließen würde, aber weit gefehlt.

Angesichts seiner kompakten Größe und der leistungsstarken Ausstattung könnte man auch meinen, dass das zweite JahreshälfteDas wäre zwar eine schwierige Situation, aber das ist nicht der Fall. Die Einrichtung dieser Soundbar ist kinderleicht, und es kann sowohl im WLAN- als auch im kabelgebundenen Modus betrieben werden und bietet zudem eine TV-Fernbedienungsdurchleitung.

Vorteile Nachteile ✅ Günstiger Preis ✅ Mit Dolby-Technologie und WOW-Verbesserungen ✅ Kraftvoller Bass ✅ Einfach einzurichten ✅ Kompakte Bauweise ❌ Kein Subwoofer, allerdings ist dieses Modell eher für einfache TV-Anlagen gedacht

Mein Fazit:The zweite Jahreshälfteist klein, aber oho preisgünstige Soundbar Ideal für alle, die einfach nur den Dialogton verstärken möchten.

7. LG S60T [Beste Dolby-Digital-Soundbar für LG-Fernseher]

Technische Daten Details Audiokanäle 3.1 Anschlussmöglichkeiten HDMI, Bluetooth, USB Frequenzgang Nicht näher bezeichnet Modus zur Dialog-/Stimmenoptimierung Yes Abmessungen (B x H x T) 33.5 x 2.5 x 3.5″ (soundbar), 7.9 x 14.8 x 11.2″ (subwoofer)

Eines vorweg: Man braucht nicht unbedingt die neueste Soundbar, um Dolby-Sound zu genießen. Zwar unterstützen neuere Modelle Dolby Atmos, Manchen Leuten reicht Dolby Digital völlig aus, und wenn Sie damit zufrieden sind, dann die LG S60T ist ein guter Punkt, um hier aufzuhören.

Warum wir uns dafür entschieden haben The LG S60T bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sicher, der Raumklang ist nicht ganz so atemberaubend wie bei neueren Modellen, aber Dolby Digital sorgt dennoch für ordentlich Wumms.

Dieses Mal haben wir ein 3.1-Kanal-Soundsystem mit einem separaten Center-Lautsprecher. Da es sich um eine Konfiguration mit drei Lautsprechern handelt, haben wir ein spezieller Center-Kanal, der für klarere Gesangs- und Dialogwiedergabe sorgt, vor allem in Kombination mit AI Sound Pro. Obwohl es sich um ein 3.1-System handelt, ist dies dennoch ein tolle Soundbar für Musik, Spiele oder Kino – dank guter Platzierung und auf kleinem Raum.

Wie bei den Mitbewerbern ist auch bei der S60T lässt sich unglaublich einfach einrichten. Dank des kabellosen Subwoofers müssen Sie sich keine Gedanken über zusätzliche Kabel machen, und das gesamte System verfügt über ein schlankes Design, das zum Fernseher passt und sich zudem an der Wand befestigen lässt.

Und schließlich diese Soundbar ist zudem mit dem WOW Orchestra und dem WOW Interface kompatibel, mit der Sie Ihr Klangerlebnis ganz einfach über eine einzige Fernbedienung individuell anpassen können.

Vorteile Nachteile ✅ Die Kombination aus separatem Center-Lautsprecher und Soundbar ist überraschend gut ✅ Verwendet Dolby Digital ✅ Verfügt über einen Subwoofer ✅ Einfach einzurichten ✅ Angemessener Preis ❌ In dieser Preisklasse herrscht starker Wettbewerb. Überlegen Sie sich daher genau, was Sie wirklich wollen, bevor Sie sich zum Kauf entschließen.



Mein Fazit:The S60T ist eine hervorragende Wahl für alle, die sich für ein Soundsystem der x.1-Familie interessieren.

8. LG SQC4R [Die beste Soundbar für Alltagsgespräche und Musik]

Technische Daten Details Audiokanäle 4.1 Anschlussmöglichkeiten AUX, Bluetooth, optisch Frequenzgang Nicht näher bezeichnet Modus zur Dialog-/Stimmenoptimierung No Abmessungen (B x H x T) 25.9 x 2.2 x 3.9″ (soundbar), 7.3 x 11.9 x 8.1″ (subwoofer), 3.5 x 4.8 x 3.2″ (rear speaker)

The LG SQC4R ist zwar älter als die anderen Soundbars auf dieser Liste, aber auch heute noch eine gute Wahl. Auch wenn sie nicht über die aktuellen technischen Daten ihrer moderneren Konkurrenten verfügt, Es ist nach wie vor eine hervorragende Wahl für Alltagsgespräche und Musik das mit praktischen Funktionen wie WOW Orchestra und AI Sound Pro ausgestattet ist…

Warum wir uns dafür entschieden haben The LG SQC4R ist eine unkomplizierte Aufrüstung für alle, die ihre normalen TV-Lautsprecher schnell und einfach aufwerten und zusätzlich einen Subwoofer nutzen möchten. Auch wenn es älter ist als die meisten Modelle auf dieser Liste, ist es dennoch praktisch, einfach einzurichten und bietet eine gute Klangqualität.

Für den täglichen Gebrauch ist diese Soundbar mehr als ausreichend. The LG SQC4R Das Set besteht aus vier Lautsprechern und einem Subwoofer. Besonders gut gefallen mir die kabellosen Rücklautsprecher, da sie sich ganz einfach für einen echten Rundumklang einrichten lassen. Der kabellose Subwoofer sorgt zudem für das gewisse Extra, wenn es um den kinoreifen „Wumms“ geht.

Was die Anschlüsse angeht, lässt sich diese Soundbar ganz einfach einrichten, da sie über Plug-and-Play-Bluetooth 4.0, USB, einen optischen Anschluss und einen Aux-Anschluss (ja, ich weiß) verfügt. Sobald sie angeschlossen ist, Diese Soundbar verfügt außerdem über eine Fernbedienungsfunktion, was es besonders praktisch macht.

Ein wichtiger Unterschied, auf den ich bei diesem Modell hinweisen möchte, ist, dass Es unterstützt zwar Dolby Digital, aber nicht Dolby Atmos. Dolby-Atmos-Audio lässt sich zwar weiterhin abspielen, die Wirkung ist jedoch nicht mehr so stark. Allerdings ist die SQC4R ist immer noch eine sehr gute Aufrüstung für eine Standardausstattung, und wenn Sie es nur für den täglichen Fernsehgenuss nutzen, werden Sie nicht enttäuscht sein.

Vorteile Nachteile ✅ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Mit kabellosem Subwoofer ✅ Einfach einzurichten ✅ Dolby Digital-Unterstützung ✅ Verbindung über eine einzige Fernbedienung ❌Einige Nutzer berichten von geringer Lautstärke, was sich jedoch durch eine Anpassung der Einstellungen und eine optimale Platzierung beheben lässt

Mein Fazit:Es mag zwar ein älteres Modell sein, aber das LG SQC4R ist dennoch eine ordentliche Allround-Soundbar, die sich hervorragend für kleinere Räume eignet.

9. LG SKM1 [Die beste kompakte Soundbar für LG-Fernseher]

Technische Daten Details Audiokanäle 2.0 Anschlussmöglichkeiten Bluetooth, USB, optisch Frequenzgang Nicht näher bezeichnet Modus zur Dialog-/Stimmenoptimierung No Abmessungen (B x H x T) 25,6 x 3,03 x 3,5 Zoll

Den Abschluss dieser Liste bildet der LG SKM1, was mag im Vergleich zu den anderen Soundbars auf dieser Liste geradezu primitiv wirken. Ich will ehrlich sein: Dieser Soundbar fehlen viele Funktionen, über die ihre moderneren Pendants verfügen, wie beispielsweise Dolby-Atmos-Unterstützung und AI Sound Pro. Dennoch ist sie kaum zu übertreffen SKM1 wenn du lediglich ein kompaktes 2.0-Upgrade für dein Setup suchst.

Wenn es um die SKM1, was man sieht, ist was man bekommt. Es handelt sich um eine einfache 2.0-Soundbar mit einem linken und einem rechten Kanal. Keine Subwoofer, kein Dolby Atmos, keine Klangverbesserungsfunktionen, keine nach oben gerichteten Kanäle – einfach nur eine grundlegende 2.0-Konfiguration. Positiv ist jedoch, Dieser Mangel an Funktionen bedeutet, dass die SKM1 ist ein sehr preisgünstiges Modell.

Warum wir uns dafür entschieden haben Auch wenn das SKM1 Dank der einfachen Einrichtung und des unglaublich günstigen Preises ist es eine schnelle und unkomplizierte Aufrüstung für jeden LG-Fernseher.

Allerdingsthe SKM1 verfügt über einige benutzerfreundliche Funktionen. Es ist mit Fernbedienungen von acht verschiedenen TV-Marken kompatibel, sodass Sie es bequem von Ihrem Sessel aus individuell anpassen können. Außerdem ist es Bluetooth-fähig, sodass es nicht nur mit Fernsehern, sondern auch mit Smartphones und Tablets verwendet werden kann.

Und das Beste daran ist,the SKM1 nimmt so gut wie keinen Platz weg. Nach den eigenen Worten von LG ist das SKM1 „zeichnet sich durch ein klassisches, ideal proportioniertes Design aus, das unter den meisten Fernsehern fast unsichtbar ist“.

Vorteile Nachteile ✅ Extrem kompaktes Design ✅ Sehr günstiger Preis ✅ Flexible Kompatibilitätsoptionen ✅ Verfügt über einige praktische Funktionen ✅ Plug-and-Play-Einrichtung ❌ Von der Ausstattung her ziemlich einfach, was allerdings zu einem sehr günstigen Preis führt

Mein Fazit:Auch wenn es in Sachen Innovation oder Ausstattung keine Preise gewinnen wird, ist das LG SKM1 überzeugt durch seine Einfachheit, Effizienz, kompakte Bauweise und niedrigen Kosten.

Wie wählt man eine Soundbar für einen LG-Fernseher aus?

Das Erste und Wichtigste, was Sie tun müssen, bevor Sie sich eine Soundbar für Ihren LG-Fernseher aussuchen, ist Finden Sie genau das, wonach Sie suchen. Alle Soundbars auf dieser Liste sind großartig, aber wenn Sie genau wissen, was Sie wollen, können Sie Geld sparen, indem Sie eine Soundbar kaufen, die genau zu Ihnen passt.

Du musst aber nicht nur die richtige Konfiguration berücksichtigen. Nachdem du dich entschieden hast, ob du ein 2.1-, 3.1- oder 7.1-System willst, solltest du darüber nachdenken, ob Ihr Fernsehzimmer für eine solche Einrichtung geeignet ist. Denken Sie daran: Kleinere Räume erfordern kleinere Aufbauten – ganz zu schweigen von den Kosten, die Sie dadurch sparen.

Außerdem musst du noch Stellen Sie sicher, dass in Ihrem Zimmer und vor dem Fernseher genügend Platz nicht nur für die Soundbar, sondern auch für den Subwoofer und gegebenenfalls die hinteren Lautsprecher vorhanden ist. Es gibt einen guten Grund dafür, dass Hersteller die Abmessungen aller Komponenten eines Systems in dessen technischen Daten angeben.

Kommen wir nun zur Qualität. Soundbars bieten einen ordentlichen Klang, aber wenn Sie exzellente Audioqualität wünschen, sollten Sie auf Folgendes achten: Dolby Atmos und DTS:X Unterstützung.Diese Technologien erzeugen einen räumlichen Klang (man stelle sich vor, der Ton käme von oben, von hinten oder von der Seite), der Ihr Hörerlebnis auf ein neues Niveau hebt.

Wenn Sie schon dabei sind, sollten Sie vielleicht auch prüfen, ob Ihre gewünschte Soundbar über HDMI eARC Ohne zu sehr ins Detail zu gehen: eARC-Verbindungen unterstützen ein breiteres Klangspektrum und ermöglichen die optimale Nutzung der Dolby-Technologie.

Gamer sollten außerdem darauf achten, dass ihre Soundbar spezielle Gaming-Funktionen bietet. Achten Sie auf Unterstützung für Funktionen, die für das Gaming wichtig sind, wie beispielsweise 120-Hz-Passthrough, VRR und ALLM.

Wenn Ihnen Lebensqualität und Komfort besonders wichtig sind, Versuchen Sie, die Marke Ihrer Soundbar und Ihres Fernsehers aufeinander abzustimmen. Die Kombination von LG-Soundbars mit LG-Fernsehern gewährleistet nicht nur sofortige Kompatibilität, sondern bietet auch Zugriff auf spezielle Funktionen wie WOW Orchestra und WOW Interface. Darüber hinaus stehen Ihnen Funktionen wie die gemeinsame Fernbedienung, die einfache Lautstärkesynchronisierung und vieles mehr zur Verfügung.

Stellen Sie schließlich sicher, dass keine Kompatibilitätsprobleme auftreten. In den meisten Fällen ist dies kein Problem, da Die meisten Soundbars werden über HDMI- und Bluetooth-Verbindungen betrieben. Dennoch ist es ratsam, zu prüfen, ob Ihr LG-Fernseher über die entsprechenden Anschlüsse verfügt, und sich dabei gleich vorzustellen, wie die Kabel verlegt aussehen werden. Ja, auch wenn es sich um eine kabellose Konfiguration handelt.

Mein Fazit zur besten Soundbar für LG-Fernseher

Trotz all dieser Möglichkeiten suchst du vielleicht einfach nur jemanden, der dir die Dinge auf den Punkt bringt. In diesem Fall wollen wir uns ein paar schnelle und einfache Empfehlungen ansehen.

Was ist derzeit die beste Soundbar für LG-Fernseher?

Für Premium-Konfigurationen → LG S95TR , LG S90TR

Wenn Sie auf der Suche nach einem erstklassigen Heimkino-System sind, bieten diese beiden Soundbars eine Klangqualität der Extraklasse.

Wenn Sie auf der Suche nach einem erstklassigen Heimkino-System sind, bieten diese beiden Soundbars eine Klangqualität der Extraklasse. Für alle, die eher nach kleineren Upgrades suchen → LG S40TR , LG S40T

Diese Soundbars bieten eine gelungene Mischung aus Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis und sind mit Sicherheit eine gute Wahl für alle, die ihre Anlage aufwerten möchten, ohne zu viel Geld auszugeben.

Diese Soundbars bieten eine gelungene Mischung aus Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis und sind mit Sicherheit eine gute Wahl für alle, die ihre Anlage aufwerten möchten, ohne zu viel Geld auszugeben. Für alle, die nach einfachen Upgrades suchen → LG S20A, LG SKM1

So schlicht diese Soundbars auch sein mögen, sie sind die perfekte Wahl für alle, die nach einer schnellen, einfachen und vor allem kostengünstigen Aufrüstung suchen.

Auch wenn dies meine Empfehlungen sind, solltest du bedenken, dass du dich immer zuerst selbst informieren musst. Die perfekte Soundbar für deinen LG-Fernseher ist immer die, die genau deinen Anforderungen entspricht.

Häufig gestellte Fragen