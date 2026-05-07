Los 9 mejores proyectores de corto alcance de 2025: entretenimiento en pantalla grande

Elegir el mejor proyector de corto alcance puede mejorar considerablemente tus noches de cine en casa. Los modelos de proyección de corto alcance (ST) te ofrecen una imagen grande y envolvente incluso en habitaciones pequeñas, sin que tengas que reorganizar todo el espacio de tu salón. Si dispones de poco espacio, suelen ser una opción mucho mejor que intentar meter un televisor enorme o lidiar con la gran distancia de proyección de un proyector convencional.

Elegir el mejor proyector de corto alcance para tu instalación puede resultar abrumador, dada la gran variedad de modelos que hay en el mercado. Por eso, voy a simplificarte las cosas: en esta guía te presento las mejores opciones y te explico las diferencias clave entre los proyectores de corto alcance y los de alcance ultracorto (UST), para que sepas exactamente cuál es el más adecuado para tu espacio.

Nuestra selección de los mejores proyectores de corto alcance

Si no quieres perderte en cifras y detalles y solo quieres un resumen rápido de las mejores opciones, echa un vistazo a estas recomendaciones. Son las mejores en sus respectivas categorías y ofrecen un excelente equilibrio entre prestaciones, rendimiento y precio.

AWOL Vision LTV-3000 Pro – El mejor proyector de corto alcance que ofrece un paquete completo con una excelente resolución 4K y magníficas opciones de conectividad para un uso versátil en espacios muy reducidos. ViewSonic PS502W – Un proyector de corto alcance asequible que permite proyectar imágenes de hasta 300 pulgadas y que funciona bien durante el día gracias a su alto nivel de brillo. Hisense PX3-PRO – Un proyector de corto alcance de gama alta con un impresionante conjunto de características, entre las que se incluyen resolución 4K, compatibilidad con HDR, integración con Google TV y modo para videojuegos.

Descubre más sobre estas recomendaciones y compáralas con otros proyectores de corto alcance destacados en la guía completa que encontrarás a continuación.

Los 9 mejores proyectores de corto alcance: desde los más económicos hasta los de gama alta

Hay muchos proyectores ST y UST en el mercado, y muchos de ellos ofrecen características similares. Descubre cuáles merecen realmente la pena en la siguiente lista completa de los mejores proyectores de corto alcance.

1. AWOL Vision LTV-3000 Pro [El mejor proyector de corto alcance en general]

Especificaciones Detalles Fuente de luz Láser Resolución nativa 3.840 x 2.160 (4K UHD) Relación de lanzamiento 0,25:1 (UST) Tamaño de la proyección 203-330 cm Brillo 2.000 lúmenes ISO Contraste 2.500:1 Puertos HDMI 3

The AWOL Vision LTV-3000 Pro utiliza una fuente de luz de triple láser y una resolución 4K auténtica para proyectar imágenes nítidas y detalladas, con colores vivos y un contraste profundo. Con una relación de proyección de 0,25:1, se trata de un proyector de alcance ultracorto que se puede colocar a solo unos centímetros de la pantalla o la pared y seguir obteniendo una imagen de gran tamaño.

It es compatible tanto con Dolby Vision como con HDR10+ para contenidos modernos de alto rango dinámico (HDR), que realzan los tonos claros y los negros profundos en películas y videojuegos. Funciona bien en apartamentos o habitaciones pequeñas donde el espacio es limitado, ya que permite proyectar imágenes de hasta 150 pulgadas.

Por qué lo elegimos The AWOL Vision LTV-3000 Pro destaca por su motor de triple láser, combinado con una relación de proyección ultracorta, lo que permite disfrutar de imágenes cinematográficas en espacios muy reducidos.

Los jugadores se beneficiarán del bajo retraso de entrada del proyector – de tan solo 8 milisegundos en el modo Turbo –, lo que garantiza una gran capacidad de respuesta en una pantalla grande. Esto supone una gran ventaja si te encantan los juegos de ritmo trepidante, como los shooters en primera persona.

La fuente de luz láser del proyector tiene una vida útil de más de 25 000 horas, lo que convierte al aparato en un una inversión a largo plazo para sistemas de cine en casa o de videojuegos. Los múltiples puertos HDMI te permiten conectar consolas de videojuegos y dispositivos de streaming con facilidad.

Ventajas Contras ✅ Imágenes 4K nítidas y brillantes ✅ La distancia de proyección ultracorta permite proyectar imágenes gigantescas desde unos pocos centímetros de distancia ✅ Compatible con múltiples formatos HDR ✅ Bajo retraso de entrada para una experiencia de juego fluida ✅ El láser de larga duración reduce las necesidades de mantenimiento ❌ El ruido del ventilador se nota cuando el brillo está alto, pero solo si te sientas demasiado cerca

Mi veredicto: The AWOL Vision LTV-3000 Pro es el mejor proyector de corto alcance disponible actualmente, ideal para videojuegos y sistemas de cine en casa que requieran imágenes envolventes y un bajo retraso.

2. ViewSonic PS502W [El mejor proyector de corto alcance y bajo coste]

Especificaciones Detalles Fuente de luz Lámpara Resolución nativa 1280 x 800 (WXGA) Relación de lanzamiento 0,52:1 (ST) Tamaño de la proyección 60-300 pulgadas Brillo 4.000 lúmenes ANSI Contraste 15 000:1 (modo SuperEco) Puertos HDMI 2

Si tu presupuesto es más ajustado, el ViewSonic PS502W es la mejor opción en proyectores de corto alcance. Se trata de un proyector compacto que utiliza una fuente de luz con lámpara y ofrece un brillo de hasta 4.000 lúmenes ANSI, lo que resulta suficiente para obtener imágenes nítidas incluso si hay algo de luz ambiental en la habitación.

Por qué lo elegimos The ViewSonic PS502W Es ideal para todo tipo de usos y permite proyectar imágenes grandes y nítidas en espacios reducidos.

Aunque su resolución nativa es solo WXGA, admite entradas de hasta 1080p para vídeos y juegos. Esto lo hace ideal para ver películas, streaming y sesiones de juego ocasionales que no requieran una resolución de alta gama. Es compatible con tamaños de proyección de entre 60 y 300 pulgadas, por lo que ofrece cierta flexibilidad en función del tamaño de la pared o la pantalla.

Este proyector económico también apuesta por la sencillez: cuenta con enfoque manual y una lente fija con corrección trapezoidal, un altavoz integrado de 16 vatios y dos entradas HDMI para una conexión sencilla con consolas y ordenadores portátiles.

Ventajas Contras ✅ Precio asequible ✅ Buen nivel de luminosidad en habitaciones iluminadas ✅ Admite entradas de 1080p ✅ Dos puertos HDMI para una conexión sencilla ✅ Su diseño ligero y compacto es ideal para habitaciones pequeñas ❌ La lámpara tiene una vida útil reducida en el modo normal, pero cuenta con un modo de ahorro de energía

Mi veredicto: The ViewSonic PS502W Ofrece un buen nivel de brillo y la comodidad de una proyección de corto alcance, sin dejar de ser asequible, lo que lo convierte en una opción práctica para sistemas de entretenimiento doméstico que no disponen de una gran distancia de proyección.

3. Hisense PX3-PRO [El mejor proyector 4K de corto alcance de gama alta]

Especificaciones Detalles Fuente de luz Láser Resolución nativa 3.840 x 2.160 (4K UHD) Relación de lanzamiento 0,22:1 (UST) Tamaño de la proyección 203-330 cm Brillo 3.000 lúmenes ANSI Contraste 3 000:1 Puertos HDMI 3

Equipado con tecnología láser tricromática, el Hisense PX3-PRO es un proyector 4K de alcance ultracorto que puede mostrar colores vivos y precisos. Puede proyectar imágenes de hasta 150 pulgadas y colocarse muy cerca de la pared, lo que lo hace ideal para espacios reducidos.

Es compatible con Dolby Vision e IMAX Enhanced, así como con HDR10, lo que mejora el brillo y el detalle en las sombras. Además, ofrece una amplia gama de colores que aporta a las películas y los videojuegos un aspecto cinematográfico.

Por qué lo elegimos The Hisense PX3-PRO es un proyector UST de gama alta diseñado para Xbox que ofrece imágenes envolventes y una experiencia de juego extremadamente fluida y con gran capacidad de respuesta.

Si tienes una consola Xbox de última generación, te encantará jugar con este proyector. Detecta automáticamente la señal de tu consola y cambia a modo de baja latencia para jugar sin retrasos. Además,admite una frecuencia de actualización de 240 Hz en resolución 1080p para disfrutar de una experiencia de juego aún más fluida.

La interfaz integrada de Google TV te permite acceder a aplicaciones de streaming como Netflix y YouTube, para que puedas disfrutar de tus películas y series favoritas sin necesidad de dispositivos adicionales.

Ventajas Contras ✅ Excelente calidad de imagen ✅ Proyección ultracorta para espacios muy reducidos ✅ Compatible con Dolby Vision e IMAX Enhanced ✅ Funciones para juegos con un bajo retraso de entrada ✅ Google TV integrado para disfrutar de una experiencia de streaming cómoda ❌ Precio elevado, como cabe esperar de un producto de gama alta

Mi veredicto: The Hisense PX3-PRO Es el mejor proyector de corto alcance si buscas un proyector 4K de gama alta que ofrezca colores cinematográficos, compatibilidad con HDR y amplias opciones de conectividad para un uso versátil en el entretenimiento doméstico.

4. ViewSonic LS921WU [El mejor proyector de corto alcance para simuladores de golf]

Especificaciones Detalles Fuente de luz Láser Resolución nativa 1.920 x 1.200 (WUXGA) Relación de lanzamiento 0,81-0,89:1 (ST) Tamaño de la proyección 60-200 pulgadas Brillo 6.000 lúmenes ANSI Contraste 3 000 000:1 Puertos HDMI 2

The ViewSonic LS921WU es uno de los proyectores de corto alcance más luminosos, capaz de mostrar imágenes nítidas incluso en salas muy iluminadas. Es un Un proyector estupendo para simuladores de golf and incluye un modo específico para golf que mejora la calidad de la imagen para ofrecer una experiencia más envolvente. Gracias a su diseño de proyección corta, evita que se proyecten sombras en la pantalla, por lo que tus golpes se ven nítidos.

Por qué lo elegimos Con un modo Golf, una frecuencia de actualización de 120 Hz y una baja latencia de entrada, el ViewSonic LS921WU está diseñado para jugar a simuladores de golf y a videojuegos en general.

Admite tamaños de proyección de entre 60 y 200 pulgadas, lo que permite adaptarlo a diferentes distribuciones de la estancia. Además, utiliza una fuente de luz láser con una vida útil de hasta 20 000 horas y mantiene la calidad de la imagen constante incluso tras un uso prolongado.

La instalación de este proyector es muy sencilla. Cuenta con un amplio rango de ajuste y permite montarlo en techos o en ángulos poco habituales sin mayor dificultad. Las dos entradas HDMI facilitan la conexión de consolas y ordenadores portátiles.

Ventajas Contras ✅ Calidad de imagen nítida y definida ✅ Alto brillo para visualización en interiores ✅ Modo Golf específico para simuladores de golf ✅ Fuente de luz láser de larga duración ✅ Herramientas de configuración flexibles para una instalación sencilla ❌ No es 4K nativo, pero la resolución WUXGA se ve bien

Mi veredicto: The ViewSonic LS921WU Es ideal para simuladores de golf, salas de juegos y home cinemas compactos, gracias a su combinación de gran luminosidad, gran nitidez de imagen y un diseño de proyección de corto alcance, perfecto para espacios reducidos sin necesidad de una instalación compleja.

5. AWOL Vision LTV-2500 [El mejor proyector láser de corto alcance para ver películas]

Especificaciones Detalles Fuente de luz Láser Resolución nativa 3.840 x 2.160 (4K UHD) Relación de lanzamiento 0,25:1 (UST) Tamaño de la proyección 203-330 cm Brillo 1.700 lúmenes ISO Contraste 2.500:1 Puertos HDMI 3

The AWOL Vision LTV-2500es uno de loslos mejores proyectores 4K, con una gran precisión cromática que hace que las películas se vean naturales y nítidas. Es ideal para pequeños sistemas de cine en casa gracias a su diseño de alcance ultracorto, que permite proyectar imágenes de hasta 150 pulgadas.

Por qué lo elegimos Con resolución 4K, Dolby Vision y Dolby Atmos, el AWOL Vision LTV-2500 ofrece una experiencia cinematográfica completa que aporta unas imágenes espectaculares y un sonido envolvente incluso en espacios reducidos.

La compatibilidad con Dolby Vision mejora el nivel de detalle en las escenas oscuras y luminosas, por lo que las películas se ven con mayor profundidad en una pantalla grande. También es compatible con Dolby Atmos, lo que aporta un sonido más amplio que resulta más envolvente para las noches de cine.

Este proyector UST también funciona muy bien para jugar. Tiene retardo de entrada muy bajo cuando se utiliza el modo Turbo con la resolución y la frecuencia de actualización ajustadas a 1080p y 120 Hz, para disfrutar de unos controles más precisos en juegos de ritmo trepidante.

Ventajas Contras ✅ Magnífica calidad de imagen 4K ✅ Compatible con Dolby Atmos y múltiples formatos HDR ✅ Bajo retraso de entrada para jugar ✅ Fuente de luz láser de larga duración ✅ Excelentes opciones de conectividad ❌ Las habitaciones muy iluminadas pueden dificultar la visibilidad, pero son ideales en habitaciones oscuras

Mi veredicto: The AWOL Vision LTV-2500 Es el mejor proyector de alcance ultracorto si buscas un proyector 4K que te permita disfrutar al máximo de tus noches de cine y que, al mismo tiempo, ofrezca un buen rendimiento para jugar, lo que le aporta una mayor versatilidad.

6. Optoma GT2100HDR [El mejor proyector de corto alcance para salas de cine en casa bien iluminadas]

Especificaciones Detalles Fuente de luz Láser Resolución nativa 1.920 x 1.080 (Full HD) Relación de lanzamiento 0,496:1 (ST) Tamaño de la proyección 36-292 pulgadas Brillo 4.200 lúmenes ANSI Contraste 300 000:1 Puertos HDMI 2

The Optoma GT2100HDRes uno de loslas mejores opciones de proyectores si estás montando un pequeño sistema de cine en casa para ver películas tanto de día como de noche. Con una potencia de 4.200 lúmenes ANSI, ofrece imágenes nítidas en 1080p que se mantienen claras incluso con algo de luz ambiental.

Por qué lo elegimos The Optoma GT2100HDR Ofrece un excelente rendimiento, con una calidad de imagen nítida y llena de color, sin dejar de ser compacto para facilitar su instalación.

Tiene ununa fuente de luz láser con una vida útil de hasta 30 000 horas, y es compatible con HDR para que las películas y los videojuegos se vean mejor, con un contraste y unos colores mejorados.

Este proyector láser también tiene un diseño compacto lo que facilita su colocación en estanterías, escritorios y muebles bajos para televisores; además, su diseño de proyección de corto alcance te permite crear una pantalla grande desde una distancia de tan solo unos pocos metros, lo que resulta ideal para espacios reducidos.

Ventajas Contras ✅ Excelente nivel de brillo ✅ Amplia gama de tamaños de proyección ✅ Excelente vida útil del láser ✅ Diseño elegante y compacto ✅ Compatible con contenido HDR ❌ Altavoces básicos, pero ofrece una salida de audio

Mi veredicto: Si buscas el mejor proyector de corto alcance que funcione a la perfección tanto en habitaciones luminosas como en espacios reducidos, y no te importa limitarte a una resolución de 1080p, opta por el Optoma GT2100HDR.

7. Anker Nebula X1 [El mejor proyector portátil de corto alcance]

Especificaciones Detalles Fuente de luz Láser Resolución nativa 3.840 x 2.160 (4K UHD) Relación de lanzamiento 0,9-1,5:1 (ST) Tamaño de la proyección 80-300 pulgadas Brillo 3.500 lúmenes ANSI Contraste 5 000:1 Puertos HDMI 2

The Anker Nebula X1 es la mejor opción si estás buscando un magnífico proyector láser que también es ideal para usar fuera de casa. Proyecta imágenes 4K nítidas gracias a la tecnología de triple láser y cuenta con un relación de proyección flexible para su uso en salas pequeñas y medianas.

Por qué lo elegimos The Anker Nebula X1 Es uno de los proyectores de corto alcance más prácticos para viajar e incluye funciones de ajuste automático que facilitan su uso.

Tiene un diseño compacto y incluye un asa retráctil para facilitar su transporte. Además, es compatible con Dolby Vision y ofrece un excelente contraste para crear imágenes detalladas que destacan tanto en interiores como en exteriores.

Los potentes altavoces integrados también facilitan el transporte del equipo, ya que evitan tener que llevar altavoces adicionales.

Ventajas Contras ✅ Diseño compacto con asa ✅ Relación de proyección flexible ✅ Microstabilizador integrado para la estabilización de imagen ✅ Potentes altavoces estéreo ✅ Resolución 4K nítida ❌ Es muy caro, pero merece la pena si buscas verdadera portabilidad

Mi veredicto: The Anker Nebula X1 es una opción fantástica si buscas un proyector de corto alcance versátil y portátil que también pueda funcionar como proyector de largo alcance.

8. BenQ TH671ST [El mejor proyector de corto alcance para jugar de forma ocasional]

Especificaciones Detalles Fuente de luz Lámpara Resolución nativa 1.920 x 1.080 (Full HD) Relación de lanzamiento 0,69-0,83:1 (ST) Tamaño de la proyección 30-300 pulgadas Brillo 3.000 lúmenes ANSI Contraste 10 000:1 Puertos HDMI 2

Un proyector con lámpara, el BenQ TH671ST es la mejor opción si estás buscando un proyector para videojuegos de gama alta que no cuesta un ojo de la cara. Es un proyector de corto alcance que ofrece imágenes nítidas en 1080p para jugar en pantalla grande en una habitación pequeña.

Por qué lo elegimos The BenQ TH671ST ofrece un buen equilibrio entre precio y rendimiento, lo que la convierte en una opción atractiva para los jugadores.

El modo Juego reduce el retraso de entrada hasta 16,7 milisegundos para ofrecer una mejor capacidad de respuesta al jugar a títulos de ritmo trepidante. No es suficiente para el gaming competitivo, pero resulta perfecto para el gaming ocasional si lo que te importa es disfrutar de una experiencia envolvente.

Los altavoces integrados te permiten ahorrar aún más espacio, mientras que doble conexión HDMI te permite conectar varias consolas de videojuegos sin tener que estar cambiando los cables constantemente.

Ventajas Contras ✅ Imágenes nítidas con un excelente contraste ✅ Bajo retraso de entrada para jugar ✅ Dos puertos HDMI para conectar varias consolas ✅ Fácil instalación con distancia de proyección variable ✅ Tamaño de imagen de hasta 300 pulgadas ❌ El sonido de los altavoces es un poco débil, pero solo en habitaciones grandes

Mi veredicto: The BenQ TH671ST ofrece un buen rendimiento y funciones útiles sin costar demasiado, lo que lo convierte en una opción ideal para iniciarse en el mundo de los proyectores.

9. Yaber K300s [El mejor proyector de corto alcance para streaming]

Especificaciones Detalles Fuente de luz Láser Resolución nativa 1.920 x 1.080 (Full HD) Relación de lanzamiento 0,18:1 (UST) Tamaño de la proyección 152-254 cm Brillo 600 lúmenes ISO Contraste 1.500:1 Puertos HDMI 1

Aunque no es tan asequible como proyectores económicos en esta lista, el Yaber K300s es una buena opción si estás buscando el mejor proyector para ver contenido en streaming sin que te cueste un ojo de la cara.

Por qué lo elegimos Con su impresionante relación de proyección de 0,18:1, el Yaber K300s es una de las mejores opciones para la proyección en pantalla grande en espacios muy reducidos.

Es un proyector de alcance ultracorto capaz de proyectar una imagen gigante de 100 pulgadas desde una distancia de tan solo 23 centímetros. Además, es compatible con Dolby Vision para un mayor contraste y ofrece una buena reproducción del color.

The La integración con Google TV facilita el streaming sin necesidad de dispositivos adicionales, mientras que el altavoces JBL integrados ofrece un sonido nítido para las reuniones y una experiencia sonora envolvente para las películas.

Ventajas Contras ✅ Buena calidad de imagen ✅ Fácil de instalar ✅ Compatibilidad con HDR para un contraste cinematográfico ✅ Integración con Google TV ✅ Potentes altavoces JBL ❌ Solo tiene un puerto HDMI, pero no supone ningún problema si se utiliza con un solo dispositivo

Mi veredicto: The Yaber K300s Es uno de los mejores proyectores de alcance ultracorto, lo que te permite ver fácilmente tus películas y series favoritas en Netflix, Disney+ y otros servicios de streaming populares.

La diferencia entre los proyectores de corto alcance y los de alcance ultracorto

Proyectores de corto alcance (ST) son proyectores que pueden colocarse más cerca de la pantalla que los proyectores normales, con una relación de proyección habitual de entre 0,4:1 y 1:1.

Los proyectores de alcance ultracorto (UST) van un paso más allá y permiten colocarlos aún más cerca de la pantalla. Su relación de proyección suele estar entre 0,25:1 y 0,4:1, aunque algunos modelos pueden llegar a ser inferiores a 0,20:1.

Estas son algunas de las diferencias principales entre ambos tipos:

La distancia a la pantalla es una de las principales diferencias. Un proyector de corto alcance suele requerir entre 90 y 240 centímetros de espacio , mientras que un proyector de alcance ultracorto necesita solo unos centímetros . En una configuración para videojuegos, puedes colocar un proyector UST junto a tu potente consola de videojuegos para una mejor organización de los cables.

, mientras que un proyector de alcance ultracorto necesita . En una configuración para videojuegos, puedes colocar un proyector UST junto a tu potente consola de videojuegos para una mejor organización de los cables. Los proyectores de corto alcance son ideales para aulas, salas de reuniones y salas de juegos, donde se dispone de algo más de espacio para el proyector. Los proyectores de alcance ultracorto son los más adecuados para salones y espacios reducidos. Son Excelentes proyectores para cine en casa si vives en un piso pequeño y prefieres no tener televisor.

Los proyectores ST y UST son ambos capaces de proyectar imágenes de gran tamaño desde una distancia corta y pueden alcanzar un tamaño de proyección de más de 100 pulgadas (hasta 300 pulgadas en algunos modelos). Sin embargo, en cuanto a la calidad de imagen, los proyectores UST suelen tener mejor brillo y precisión del color ya que muchos de ellos funcionan con láser. Para ambos tipos, quizá te interese hacerte con un pantalla de proyección de alta gama para obtener la mejor calidad de imagen.

y pueden alcanzar un tamaño de proyección de más de 100 pulgadas (hasta 300 pulgadas en algunos modelos). Sin embargo, en cuanto a la calidad de imagen, los proyectores UST suelen tener ya que muchos de ellos funcionan con láser. Para ambos tipos, quizá te interese hacerte con un pantalla de proyección de alta gama para obtener la mejor calidad de imagen. La dificultad de instalación varía en ambos tipos. Los proyectores de corto alcance suelen deben instalarse en la pared o en el techo y requieren una alineación precisa. Los proyectores de alcance ultracorto se pueden colocar sobre un mueble de televisión junto con un una buena barra de sonido and ofrecen una experiencia de visualización más sencilla una vez configurados, pero requieren un posicionamiento más preciso y suelen funcionar mejor con una pantalla especial.

Asegúrate de tener en cuenta estas diferencias a la hora de comprar el mejor proyector de corto alcance.

Mi veredicto general

Aquí tienes algunas recomendaciones rápidas si estás buscando proyectores de corto alcance y alcance ultracorto que te sirvan como punto de partida:

Para los jugadores más exigentes → AWOL Vision LTV-3000 Pro . Un proyector de gama alta con resolución 4K y un retraso de entrada muy bajo, ideal para diferentes tipos de juegos.

. Un proyector de gama alta con resolución 4K y un retraso de entrada muy bajo, ideal para diferentes tipos de juegos. Para los que son ahorradores → ViewSonic PS502W . Un proyector económico que ofrece un buen rendimiento para un uso general y cuenta con dos puertos de entrada.

. Un proyector económico que ofrece un buen rendimiento para un uso general y cuenta con dos puertos de entrada. Para los amantes del cine → AWOL Vision LTV-2500 . Incluye Dolby Vision y Dolby Atmos, además de resolución 4K, para disfrutar de la mejor calidad de imagen y sonido al ver películas.

. Incluye Dolby Vision y Dolby Atmos, además de resolución 4K, para disfrutar de la mejor calidad de imagen y sonido al ver películas. Para quienes viajan con frecuencia → Anker Nebula X1. Proyector portátil de corto alcance con un diseño compacto, asa retráctil y altavoces integrados.

Si quieres conocer mejor estos modelos, consulta las descripciones más detalladas en la lista completa de los mejores proyectores de corto alcance que aparece más arriba.

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