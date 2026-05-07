Die 9 besten Kurzdistanzprojektoren im Jahr 2025: Unterhaltung auf der großen Leinwand

Die Wahl des besten Kurzdistanzprojektors kann deine Filmabende zu Hause auf ein ganz neues Niveau heben. Modelle mit kurzer Projektionsdistanz (ST) bieten Ihnen auch in kleineren Räumen ein großes, beeindruckendes Bild, ohne dass Sie Ihren gesamten Wohnraum umgestalten müssen. Wenn der Platz bei Ihnen knapp ist, sind sie oft eine weitaus bessere Lösung, als einen riesigen Fernseher unterzubringen oder sich mit der großen Projektionsentfernung eines herkömmlichen Projektors herumzuschlagen.

Bei der großen Auswahl an Modellen kann die Suche nach dem besten ST-Projektor für Ihre Einrichtung schnell überwältigend wirken. Deshalb mache ich es Ihnen viel einfacher: In diesem Leitfaden stelle ich Ihnen die besten Modelle vor und erkläre die wichtigsten Unterschiede zwischen Kurzdistanz- und Ultra-Kurzdistanzprojektoren (UST), damit Sie genau wissen, was zu Ihrem Raum passt.

Unsere Top-Empfehlungen für Kurzdistanzprojektoren

Wenn Sie sich nicht mit allen Zahlen und Details beschäftigen möchten, sondern nur einen kurzen Überblick über die besten Optionen suchen, sehen Sie sich diese Top-Empfehlungen an. Sie sind die besten in ihren jeweiligen Kategorien und bieten ein hervorragendes Verhältnis zwischen Ausstattung, Leistung und Preis.

AWOL Vision LTV-3000 Pro – Der beste Kurzdistanzprojektor, der ein Komplettpaket mit hervorragender 4K-Auflösung und großartigen Anschlussmöglichkeiten für den vielseitigen Einsatz auf engstem Raum bietet. ViewSonic PS502W – Ein preisgünstiger Kurzdistanzprojektor, der eine Bilddiagonale von bis zu 300 Zoll unterstützt und sich dank seiner hohen Helligkeit gut für den Einsatz bei Tageslicht eignet. Hisense PX3-PRO – Ein Premium-Kurzdistanzprojektor mit einer beeindruckenden Ausstattung, darunter 4K-Auflösung, HDR-Unterstützung, Google TV-Integration und ein Gaming-Modus.

Erfahren Sie mehr über diese Top-Empfehlungen und vergleichen Sie sie mit den anderen führenden Kurzdistanzprojektoren im vollständigen Leitfaden unten.

Die 9 besten Kurzdistanzprojektoren: Von preisgünstig bis Premium

Auf dem Markt gibt es zahlreiche ST- und UST-Projektoren, von denen viele ähnliche Funktionen bieten. In der folgenden vollständigen Liste der besten Kurzdistanzprojektoren erfahren Sie, welche Modelle ihr Geld wirklich wert sind.

Technische Daten Details Lichtquelle Laser Native Auflösung 3.840 × 2.160 (4K UHD) Wurfquote 0,25:1 (UST) Projektionsgröße 80–150 Zoll Helligkeit 2.000 ISO-Lumen Kontrast 2.500:1 HDMI-Anschlüsse 3

The AWOL Vision LTV-3000 Pro nutzt eine Dreifach-Laserlichtquelle und echte 4K-Auflösung, um lebendige, detailreiche Bilder mit satten Farben und hohem Kontrast zu projizieren. Mit einem Projektionsverhältnis von 0,25:1 ist er ein Ultra-Kurzdistanzprojektor, den Sie nur wenige Zentimeter von der Leinwand oder Wand entfernt aufstellen können und dennoch ein großes Bild erhalten.

It unterstützt sowohl Dolby Vision als auch HDR10+ für moderne HDR-Inhalte (High Dynamic Range), die helle Lichter und tiefe Schwarztöne in Filmen und Spielen besonders gut zur Geltung bringen. Er eignet sich gut für Wohnungen oder kleine Räume mit begrenztem Platzangebot und kann Bilder mit einer Diagonale von bis zu 150 Zoll projizieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben The AWOL Vision LTV-3000 Pro zeichnet sich durch seine Dreifach-Laser-Engine in Kombination mit einer extrem kurzen Projektionsdistanz aus, was auch in sehr kompakten Räumen für ein Kinoerlebnis sorgt.

Gamer profitieren von der geringen Eingangsverzögerung des Projektors – im Turbo-Modus schon ab 8 Millisekunden – sorgt dafür, dass die Steuerung auch auf einem großen Bildschirm reaktionsschnell bleibt. Das ist ein großer Vorteil, wenn du gerne rasante Spiele wie Ego-Shooter spielst.

Die Laserlichtquelle des Projektors hat eine Lebensdauer von über 25.000 Stunden, was das Gerät zu einem eine langfristige Investition für Heimkino- oder Gaming-Anlagen. Dank mehrerer HDMI-Anschlüsse lassen sich Spielkonsolen und Streaming-Geräte ganz einfach anschließen.

Vorteile Nachteile ✅ Helle, gestochen scharfe 4K-Bilder ✅ Der Ultra-Kurzdistanzprojektor projiziert riesige Bilder aus nur wenigen Zentimetern Entfernung ✅ Unterstützt mehrere HDR-Formate ✅ Geringe Eingabeverzögerung für reaktionsschnelles Gaming ✅ Der langlebige Laser sorgt für einen geringeren Wartungsaufwand ❌ Bei hoher Helligkeit ist das Lüftergeräusch wahrnehmbar, allerdings nur, wenn man zu nah sitzt

Mein Fazit: The AWOL Vision LTV-3000 Pro ist der derzeit beste Kurzdistanzprojektor auf dem Markt und eignet sich ideal für Gaming und Heimkinos, bei denen es auf ein beeindruckendes Bild und geringe Verzögerung ankommt.

2. ViewSonic PS502W [Der beste preisgünstige Kurzdistanzprojektor]

Technische Daten Details Lichtquelle Lampe Native Auflösung 1.280 × 800 (WXGA) Wurfquote 0,52:1 (ST) Projektionsgröße 60–300 Zoll Helligkeit 4.000 ANSI-Lumen Kontrast 15.000:1 (SuperEco-Modus) HDMI-Anschlüsse 2

Wenn Ihr Budget knapper ist, dann ViewSonic PS502W ist die beste Wahl unter den Kurzdistanzprojektoren. Es handelt sich um einen kompakten Projektor mit einer lampenbasierten Lichtquelle, der eine Helligkeit von bis zu 4.000 ANSI-Lumen bietet – das reicht aus, um auch bei etwas Umgebungslicht im Raum klare Bilder zu liefern.

Warum wir uns dafür entschieden haben The ViewSonic PS502W eignet sich hervorragend für den universellen Einsatz und kann auch in Räumen mit begrenztem Platzangebot große, helle Bilder anzeigen.

Obwohl die native Auflösung nur WXGA beträgt, unterstützt Eingänge mit bis zu 1080p für Videos und Spiele. Damit eignet er sich für Filme, Streaming und Gelegenheitsspiele, bei denen keine besonders hohe Auflösung erforderlich ist. Er ist für Projektionsgrößen von 60 bis 300 Zoll geeignet, sodass Sie je nach Wand- oder Leinwandgröße flexibel wählen können.

Auch dieser preisgünstige Projektor setzt auf Einfachheit: Er verfügt über einen manuellen Fokus und ein festes Objektiv mit Trapezkorrektur, einen integrierten 16-Watt-Lautsprecher sowie zwei HDMI-Eingänge für einen einfachen Anschluss mit Spielkonsolen und Laptops.

Vorteile Nachteile ✅ Preisgünstig ✅ Gute Helligkeit in beleuchteten Räumen ✅ Unterstützt 1080p-Eingangssignale ✅ Zwei HDMI-Anschlüsse für einfache Anschlussmöglichkeiten ✅ Leichtes, kompaktes Design, ideal für kleine Räume ❌ Geringe Lebensdauer der Lampe im Normalmodus, verfügt jedoch über einen Energiesparmodus

Mein Fazit: The ViewSonic PS502W bietet eine gute Helligkeit und den Komfort einer kurzen Projektionsdistanz bei gleichzeitig erschwinglichem Preis, was ihn zu einer praktischen Wahl für Heimkino-Anlagen ohne großen Projektionsabstand macht.

Technische Daten Details Lichtquelle Laser Native Auflösung 3.840 × 2.160 (4K UHD) Wurfquote 0,22:1 (UST) Projektionsgröße 80–150 Zoll Helligkeit 3.000 ANSI-Lumen Kontrast 3.000:1 HDMI-Anschlüsse 3

Ausgestattet mit Tri-Chroma-Lasertechnologie, ist das Hisense PX3-PRO ist ein 4K-Ultrakurzdistanzprojektor, der kann lebendige, präzise Farben darstellen. Er kann Bilder mit einer Diagonale von bis zu 150 Zoll projizieren und dabei dicht an der Wand aufgestellt werden, was ihn ideal für kleine Räume macht.

Es unterstützt Dolby Vision und IMAX Enhanced sowie HDR10 für verbesserte Helligkeit und schattenreiche Details. Außerdem deckt es einen breiten Farbraum ab, der Filmen und Spielen einen kinoreifen Look verleiht.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Hisense PX3-PRO ist ein hochwertiger UST-Projektor, der speziell für die Xbox entwickelt wurde und ein beeindruckendes Bild sowie ein extrem flüssiges und reaktionsschnelles Spielerlebnis bietet.

Wenn Sie eine Xbox-Konsole der aktuellen Generation besitzen, werden Sie das Spielen auf diesem Projektor lieben. Er erkennt automatisch das Eingangssignal Ihrer Konsole und schaltet auf Modus mit geringer Latenz für verzögerungsfreies Gaming. Außerdemunterstützt eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz in 1080p-Auflösung für ein noch flüssigeres Spielerlebnis.

Über die integrierte Google TV-Oberfläche haben Sie Zugriff auf Streaming-Apps wie Netflix und YouTube, sodass Sie Ihre Lieblingsfilme und -serien ohne zusätzliche Geräte genießen können.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragende Bildqualität ✅ Extrem kurzer Projektionsabstand für sehr beengte Platzverhältnisse ✅ Unterstützt Dolby Vision und IMAX Enhanced ✅ Gaming-Funktionen mit geringer Eingabeverzögerung ✅ Integriertes Google TV für komfortables Streaming ❌ Hoher Preis, wie bei einem Premiumprodukt zu erwarten

Mein Fazit: The Hisense PX3-PRO ist der beste Kurzdistanzprojektor, wenn Sie einen hochwertigen 4K-Projektor suchen, der kinoreife Farben, HDR-Unterstützung und umfangreiche Anschlussmöglichkeiten für den vielseitigen Einsatz im Home-Entertainment-Bereich bietet.

4. ViewSonic LS921WU [Der beste Kurzdistanzprojektor für Golfsimulatoren]

Technische Daten Details Lichtquelle Laser Native Auflösung 1.920 × 1.200 (WUXGA) Wurfquote 0,81–0,89:1 (ST) Projektionsgröße 60–200 Zoll Helligkeit 6.000 ANSI-Lumen Kontrast 3.000.000:1 HDMI-Anschlüsse 2

The ViewSonic LS921WU ist einer der hellsten Kurzdistanzprojektoren, der auch in gut beleuchteten Räumen klare Bilder liefert. Es ist ein Ein toller Projektor für Golfsimulatoren and verfügt über einen speziellen Golfmodus das die Bildqualität verbessert und so für ein noch intensiveres Erlebnis sorgt. Dank seines Kurzdistanz-Designs werden Schatten vom Bildschirm ferngehalten, sodass Ihre Schwünge klar und deutlich zu sehen sind.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit einem Golf-Modus, einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer geringen Eingabelatenz bietet das ViewSonic LS921WU ist speziell für Golfsimulatoren und Gaming im Allgemeinen konzipiert.

Er unterstützt Projektionsgrößen von 60 bis 200 Zoll, wodurch er sich an unterschiedliche Raumaufteilungen anpassen lässt. Außerdem verwendet eine Laserlichtquelle, die bis zu 20.000 Stunden lang betrieben werden kann und sorgt auch bei längerem Gebrauch für eine gleichbleibende Bildqualität.

Die Installation dieses Projektors ist kinderleicht. Er verfügt über einen großen Einstellbereich und lässt sich problemlos an Decken oder in ungewöhnlichen Winkeln montieren. Dank der zwei HDMI-Eingänge lassen sich Spielekonsolen und Laptops ganz einfach anschließen.

Vorteile Nachteile ✅ Klare und scharfe Bildqualität ✅ Hohe Helligkeit für die Nutzung in Innenräumen ✅ Spezieller Golfmodus für Golfsimulatoren ✅ Langlebige Laserlichtquelle ✅ Flexible Einrichtungswerkzeuge für eine einfache Installation ❌ Kein natives 4K, aber die WUXGA-Auflösung sieht gut aus

Mein Fazit: The ViewSonic LS921WU Eignet sich dank seiner Kombination aus hoher Helligkeit, hervorragender Bildschärfe und einem Kurzdistanz-Design ideal für Golfsimulatoren, Spielzimmer und kompakte Heimkinos – besonders in kleinen Räumen, in denen kein großer Platzbedarf besteht.

5. AWOL Vision LTV-2500 [Der beste Laser-Kurzdistanzprojektor für Filme]

Technische Daten Details Lichtquelle Laser Native Auflösung 3.840 × 2.160 (4K UHD) Wurfquote 0,25:1 (UST) Projektionsgröße 80–150 Zoll Helligkeit 1.700 ISO-Lumen Kontrast 2.500:1 HDMI-Anschlüsse 3

The AWOL Vision LTV-2500ist eines derDie besten 4K-Projektoren, mit hervorragender Farbgenauigkeit, die dafür sorgt, dass Filme natürlich und klar wirken. Dank seines Ultra-Kurzdistanz-Designs mit einer Projektionsgröße von bis zu 150 Zoll eignet er sich ideal für kleine Heimkino-Anlagen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit 4K-Auflösung, Dolby Vision und Dolby Atmos bietet der AWOL Vision LTV-2500 bietet ein umfassendes Kinoerlebnis, das auch in kleinen Räumen atemberaubende Bilder und einen beeindruckenden Klang liefert.

Die Dolby Vision-Unterstützung verbessert die Detailwiedergabe in dunklen und hellen Szenen, sodass Filme auf einer großen Leinwand mehr Tiefe entfalten. Dolby Atmos wird ebenfalls unterstützt, was für einen breiteren Klang sorgt, der sich bei Filmabenden offener anfühlt.

Dieser UST-Projektor eignet sich auch gut für Spiele. Er verfügt über sehr geringe Eingangsverzögerung im Turbo-Modus, wobei die Auflösung und die Bildwiederholfrequenz auf 1080p und 120 Hz eingestellt sind, um eine reaktionsschnellere Steuerung in rasanten Spielen zu gewährleisten.

Vorteile Nachteile ✅ Wunderschöne 4K-Bildqualität ✅ Unterstützt Dolby Atmos und verschiedene HDR-Formate ✅ Geringe Eingabeverzögerung beim Gaming ✅ Langlebige Laserlichtquelle ✅ Hervorragende Anschlussmöglichkeiten ❌ In hellen Räumen kann die Sichtbarkeit beeinträchtigt sein, in dunklen Räumen ist die Sicht jedoch hervorragend

Mein Fazit: The AWOL Vision LTV-2500 ist der beste Ultra-Kurzdistanzprojektor, wenn Sie einen 4K-Projektor suchen, der Ihre Filmabende bereichert und gleichzeitig eine gute Gaming-Leistung für zusätzliche Vielseitigkeit bietet.

6. Optoma GT2100HDR [Der beste Kurzdistanzprojektor für helle Heimkino-Räume]

Technische Daten Details Lichtquelle Laser Native Auflösung 1.920 × 1.080 (Full HD) Wurfquote 0,496:1 (ST) Projektionsgröße 36–292 Zoll Helligkeit 4.200 ANSI-Lumen Kontrast 300.000:1 HDMI-Anschlüsse 2

The Optoma GT2100HDRist eines derDie besten Projektoren wenn Sie eine kleine Heimkinoanlage für den Einsatz bei Tag und Nacht zusammenstellen möchten. Mit einer Lichtleistung von 4.200 ANSI-Lumen liefert er helle 1080p-Bilder, die auch bei etwas Umgebungslicht klar bleiben.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Optoma GT2100HDR bietet eine hervorragende Leistung mit einer hellen und farbenfrohen Bildqualität und ist dabei kompakt, sodass er sich leicht aufstellen lässt.

Es hat eineLaserlichtquelle mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stundenund unterstützt HDR, damit Filme und Spiele dank besserem Kontrast und schöneren Farben noch besser aussehen.

Dieser Laserprojektor verfügt außerdem über ist in einer kompakten Bauform erhältlich Dadurch lässt er sich ganz einfach auf Regalen, Schreibtischen und kleinen TV-Möbeln aufstellen. Dank seiner kurzen Projektionsdistanz können Sie schon aus wenigen Metern Entfernung eine große Bildfläche erzeugen, was sich besonders für beengte Platzverhältnisse eignet.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragende Helligkeitsbewertung ✅ Großer Projektionsbereich ✅ Hervorragende Lebensdauer des Lasers ✅ Schlankes und kompaktes Design ✅ Unterstützt HDR-Inhalte ❌ Einfache Lautsprecher, bietet jedoch einen Audioausgang

Mein Fazit: Wenn Sie den besten Kurzdistanzprojektor suchen, der sowohl in hellen Räumen als auch auf engem Raum hervorragend funktioniert, und es Ihnen nichts ausmacht, auf eine Auflösung von 1080p beschränkt zu sein, dann entscheiden Sie sich für den Optoma GT2100HDR.

7. Anker Nebula X1 [Bester tragbarer Kurzdistanzprojektor]

Technische Daten Details Lichtquelle Laser Native Auflösung 3.840 × 2.160 (4K UHD) Wurfquote 0,9–1,5:1 (ST) Projektionsgröße 80–300 Zoll Helligkeit 3.500 ANSI-Lumen Kontrast 5.000:1 HDMI-Anschlüsse 2

The Anker Nebula X1 ist die beste Wahl, wenn Sie auf der Suche nach einem hervorragender Laserprojektor das sich auch für den mobilen Einsatz eignet. Es projiziert helle 4K-Bilder mit Dreifach-Lasertechnologie und verfügt über ein flexibler Projektionsabstand für die Nutzung in kleinen und mittelgroßen Räumen.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Anker Nebula X1 ist einer der reisefreundlichsten Kurzdistanzprojektoren und verfügt über automatische Einstellfunktionen für eine einfache Bedienung.

Es hat ein kompaktes Design und verfügt über einen ausziehbaren Griff für einfachen Transport. Außerdem unterstützt es Dolby Vision und bietet einen hervorragenden Kontrast, wodurch detailreiche Bilder entstehen, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich besonders gut zur Geltung kommen.

Die leistungsstarken integrierten Lautsprecher sorgen zudem für mehr Mobilität, da man keine zusätzlichen Lautsprecher mitnehmen muss.

Vorteile Nachteile ✅ Kompaktes Design mit Griff ✅ Flexibles Übersetzungsverhältnis ✅ Integriertes Mikro-Gimbal zur Bildstabilisierung ✅ Leistungsstarke Stereolautsprecher ✅ Scharfe 4K-Auflösung ❌ Sehr teuer, aber es lohnt sich, wenn man echte Mobilität will

Mein Fazit: The Anker Nebula X1 ist eine fantastische Wahl, wenn Sie einen vielseitigen und tragbaren Kurzdistanzprojektor suchen, der auch als Langdistanzprojektor eingesetzt werden kann.

8. BenQ TH671ST [Der beste Kurzdistanzprojektor für Gelegenheitsspieler]

Technische Daten Details Lichtquelle Lampe Native Auflösung 1.920 × 1.080 (Full HD) Wurfquote 0,69–0,83:1 (ST) Projektionsgröße 30–300 Zoll Helligkeit 3.000 ANSI-Lumen Kontrast 10.000:1 HDMI-Anschlüsse 2

Ein lampenbasierter Projektor, der BenQ TH671ST ist die beste Wahl, wenn Sie auf der Suche nach einem Gaming-Projektor der Spitzenklasse der nicht die Welt kostet. Es handelt sich um einen Kurzdistanzprojektor, der helle 1080p-Bilder für Gaming auf Großbildschirm in kleinen Räumen liefert.

Warum wir uns dafür entschieden haben The BenQ TH671ST bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was es zu einer attraktiven Option für Gamer macht.

Der Spielmodus verringert die Eingabeverzögerung auf 16,7 Millisekunden, um bei rasanten Spielen eine bessere Reaktionsfähigkeit zu erzielen. Das reicht zwar nicht für Wettkämpfe, ist aber für Gelegenheitsspieler völlig ausreichend, wenn dir ein intensives Spielerlebnis wichtiger ist.

Dank der integrierten Lautsprecher sparen Sie noch mehr Platz, während zwei HDMI-Anschlüsse Damit können Sie mehrere Spielkonsolen anschließen, ohne ständig die Kabel austauschen zu müssen.

Vorteile Nachteile ✅ Scharfe Bildqualität mit hervorragendem Kontrast ✅ Geringe Eingabeverzögerung beim Gaming ✅ Zwei HDMI-Anschlüsse zum Anschließen mehrerer Konsolen ✅ Einfache Einrichtung mit variabler Projektionsentfernung ✅ Bildgröße bis zu 300 Zoll ❌ Die Lautsprecher klingen etwas leise, allerdings nur in großen Räumen

Mein Fazit: The BenQ TH671ST bietet gute Leistung und nützliche Funktionen, ohne dabei zu viel zu kosten, was ihn zu einem soliden Einstiegsmodell macht, wenn Sie noch keine Erfahrung mit Projektoren haben.

9. Yaber K300s [Der beste Kurzdistanzprojektor für Streaming]

Technische Daten Details Lichtquelle Laser Native Auflösung 1.920 × 1.080 (Full HD) Wurfquote 0,18:1 (UST) Projektionsgröße 60–100 Zoll Helligkeit 600 ISO-Lumen Kontrast 1.500:1 HDMI-Anschlüsse 1

Auch wenn es nicht ganz so günstig ist wie preisgünstige Projektoren auf dieser Liste, die Yaber K300s ist eine gute Alternative, wenn du auf der Suche nach dem besten Projektor für Streaming bist, der dein Portemonnaie nicht allzu sehr belastet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit seinem beeindruckenden Projektionsverhältnis von 0,18:1 ist der Yaber K300s ist eine der besten Lösungen für die Großbildprojektion auf extrem beengten Flächen.

Es handelt sich um einen Ultra-Kurzdistanzprojektor, der aus einer Entfernung von nur 23 Zentimetern ein riesiges 100-Zoll-Bild projizieren kann. Außerdem unterstützt Dolby Vision für einen verbesserten Kontrast und eine gute Farbwiedergabe.

The Die Google TV-Integration macht das Streamen ganz einfach ohne zusätzliche Geräte, während die integrierte JBL-Lautsprecher sorgen für klare Sprachwiedergabe bei Besprechungen und ein beeindruckendes Klangerlebnis bei Filmen.

Vorteile Nachteile ✅ Gute Bildqualität ✅ Einfach einzurichten ✅ HDR-Unterstützung für kinoreifen Kontrast ✅ Google TV-Integration ✅ Leistungsstarke JBL-Lautsprecher ❌ Nur ein HDMI-Anschluss, was bei der Nutzung mit einem einzigen Gerät jedoch kein Problem darstellt

Mein Fazit: The Yaber K300s ist einer der besten Ultra-Kurzdistanzprojektoren, mit dem Sie Ihre Lieblingsfilme und -serien auf Netflix, Disney+ und anderen beliebten Streaming-Diensten ganz einfach ansehen können.

Der Unterschied zwischen Projektoren mit kurzer Projektionsdistanz und Projektoren mit ultrakurzer Projektionsdistanz

Kurzdistanzprojektoren (ST) sind Projektoren, die im Vergleich zu herkömmlichen Projektoren näher an der Leinwand aufgestellt werden können und ein typisches Projektionsverhältnis zwischen 0,4:1 und 1:1 aufweisen.

Ultra-Kurzdistanzprojektoren (UST) gehen noch einen Schritt weiter und ermöglichen eine noch größere Nähe zur Leinwand. Ihr Projektionsverhältnis liegt normalerweise zwischen 0,25:1 und 0,4:1, manche Modelle erreichen jedoch Werte unter 0,20:1.

Hier sind einige wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Arten:

Der Abstand zum Bildschirm ist einer der größten Unterschiede. Ein Kurzdistanzprojektor benötigt normalerweise 30 bis 240 cm Platz , während ein Ultra-Kurzdistanzprojektor nur ein paar Zentimeter . In einer Gaming-Umgebung kannst du einen UST-Projektor neben deinem leistungsstarke Spielekonsole für eine bessere Kabelführung.

, während ein Ultra-Kurzdistanzprojektor . In einer Gaming-Umgebung kannst du einen UST-Projektor neben deinem leistungsstarke Spielekonsole für eine bessere Kabelführung. Kurzdistanzprojektoren eignen sich für Klassenzimmer, Besprechungsräume und Spielzimmer, wo etwas mehr Platz für den Projektor zur Verfügung steht. Ultra-Kurzdistanzprojektoren sind ideal für Wohnzimmer und Räume mit begrenztem Platzangebot. Sie sind tolle Projektoren für das Heimkino wenn Sie in einer kleinen Wohnung wohnen und lieber auf einen Fernseher verzichten.

ST- und UST-Projektoren sind beide können große Bilder aus kurzer Entfernung anzeigen und können eine Projektionsgröße von mehr als 100 Zoll erreichen (bei einigen Modellen sogar bis zu 300 Zoll). Was jedoch die Bildqualität angeht, so weisen UST-Projektoren oft bessere Helligkeit und Farbgenauigkeit da viele davon laserbasiert sind. Für beide Arten empfiehlt es sich, sich ein Projektionsleinwand der Spitzenklasse für die beste Bildqualität.

und können eine Projektionsgröße von mehr als 100 Zoll erreichen (bei einigen Modellen sogar bis zu 300 Zoll). Was jedoch die Bildqualität angeht, so weisen UST-Projektoren oft da viele davon laserbasiert sind. Für beide Arten empfiehlt es sich, sich ein Projektionsleinwand der Spitzenklasse für die beste Bildqualität. Der Installationsaufwand ist bei beiden Typen unterschiedlich. Kurzdistanzprojektoren sind in der Regel müssen an der Wand oder an der Decke befestigt werden und erfordern eine sorgfältige Ausrichtung. Ultra-Kurzdistanzprojektoren können zusammen mit einem Schöne Soundbar and bieten nach der Einrichtung ein übersichtlicheres Nutzungserlebnis, erfordern jedoch eine präzisere Positionierung und funktionieren oft am besten mit einem speziellen Bildschirm.

Beachten Sie diese Unterschiede unbedingt, wenn Sie sich nach dem besten Kurzdistanzprojektor umsehen.

Mein Fazit

Hier sind einige kurze Empfehlungen, falls Sie auf der Suche nach Projektoren mit kurzer und ultrakurzer Projektionsreichweite sind – diese eignen sich hervorragend als Einstieg:

Für passionierte Gamer → AWOL Vision LTV-3000 Pro . Ein Projektor der Spitzenklasse mit 4K-Auflösung und sehr geringer Eingangsverzögerung für verschiedene Arten von Spielen.

. Ein Projektor der Spitzenklasse mit 4K-Auflösung und sehr geringer Eingangsverzögerung für verschiedene Arten von Spielen. Für Sparfüchse → ViewSonic PS502W . Ein preisgünstiger Projektor, der sich für den Allround-Einsatz bewährt und über zwei Eingänge verfügt.

. Ein preisgünstiger Projektor, der sich für den Allround-Einsatz bewährt und über zwei Eingänge verfügt. Für Filmfans → AWOL Vision LTV-2500 . Mit Dolby Vision und Dolby Atmos sowie 4K-Auflösung für beste Bild- und Tonqualität beim Filmgenuss.

. Mit Dolby Vision und Dolby Atmos sowie 4K-Auflösung für beste Bild- und Tonqualität beim Filmgenuss. Für Vielreisende → Anker Nebula X1. Tragbarer Kurzdistanzprojektor mit kompaktem Design, ausziehbarem Griff und integrierten Lautsprechern.

Wenn Sie sich diese Modelle genauer ansehen möchten, lesen Sie die ausführlicheren Beschreibungen in der vollständigen Liste der besten Kurzdistanzprojektoren oben.

Häufig gestellte Fragen