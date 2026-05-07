Die 6 besten Displayschutzfolien für das Steam Deck im Jahr 2026: Maximale Sicherheit

Ich möchte mein Steam Deckdamit der Bildschirm so lange wie möglich klar und kratzerfrei bleibt. Das 7-Zoll-Display ist das Herzstück des Geräts, und schon ein kleiner Kratzer kann störend sein. In überfüllten Räumen, auf Reisen oder wenn man es einfach in den Rucksack wirft, ist der Bildschirm einem hohen Risiko ausgesetzt, und eine gute Schutzfolie kann ihn vor Kratzern und sogar Rissen bewahren.

Das richtige Modell zu finden, ist nicht so einfach, wie einfach die erste Option im Internet auszuwählen. Das 1-TB-Modell des Steam Deck OLED verfügt über ein mattiertes Display, das mit manchen Schutzfolien nicht kompatibel ist und unerwünschte Reflexionen verursachen kann. Das habe ich auf die harte Tour gelernt, als mein erstes Modell das Display unter bestimmten Lichtverhältnissen trüb erscheinen ließ.

In diesem Leitfaden stelle ich die Ergebnisse meiner Langzeittests verschiedener Schutzfolien vor. Jede hier vorgestellte Folie wurde hinsichtlich Preis-Leistungs-Verhältnis, Haltbarkeit und praktischer Eigenschaften bewertet. Dabei habe ich auf Aspekte wie Härtegrad, Glanz oder entspiegelte Oberfläche, Extras wie Applikatoren sowie die Kompatibilität mit Zubehör oder einer Dockingstation geachtet.

Der richtige Schutz sollte sich beim Spielen fast unsichtbar anfühlen, dir aber jedes Mal ein gutes Gefühl geben, wenn das Deck deine Hände verlässt. Diese Liste hilft dir dabei, einen Schutz zu finden, der zu deinem Modell, deiner Umgebung und deiner Spielweise passt.

Unsere Top-Empfehlungen für Displayschutzfolien für das Steam Deck

Ich sage immer, dass der beste Displayschutz für Steam Decks ist das Modell, das Sie gerade kaufen wollen (denn jeder Schutz ist besser als gar keiner), aber hier sind meine Empfehlungen, falls Sie auf der Suche nach dem besten Modell sind:

JSAUX Steam Deck Displayschutzfolie – hochwertiges Glas mit einem Führungsrahmen, der einfach zu bedienen ist und sich besonders für Menschen mit unruhigen Händen eignet. Benezcap Steam Deck Displayschutzfolie – günstiger als andere Schutzvorrichtungen, ohne dabei auf wichtige Schutzmerkmale zu verzichten. Spigen GLAS.tR EZ Fit Displayschutzfolie – Die EZ Fit-Serie wurde speziell entwickelt, um Geräte wie Handys, Spielkonsolen und ja, sogar OLED-Geräte problemlos unterzubringen und zu schützen Steam Decks.

Denken Sie daran: Auch wenn dies die Highlights dieser Liste sind, ist jeder einzelne dieser Schutzvorrichtungen auf jeden Fall eine Überlegung wert!

Die 6 besten Displayschutzfolien für das Steam Deck im Überblick

Zwar gibt es keine besonders strengen Standards für Steam Deck Bei Displayschutzfolien kommt es vor allem darauf an, dass sie robust und einfach anzubringen sind und optional matte oder blendfreie Eigenschaften bieten. Vielleicht brauchen Sie auch ein wenig Hilfe dabei, sich in der riesigen Auswahl zurechtzufinden.

Vor diesem Hintergrund stellen wir dir hier sechs großartige Displayschutzfolien vor, die du dir jetzt gleich besorgen kannst:

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Technische Daten Details Bildschirmgröße 7 Zoll Dicke 0,33 mm Härtegrad 9H Oberflächenausführung Glänzend

Das JSAUX 2er-Pack Steam Deck-Displayschutzfolien ist eine hervorragende Wahl für alle, die ihr Gerät schützen und gleichzeitig ein klares, reaktionsschnelles Display behalten möchten. Zwar ist es etwas teurer als einige andere Schutzfolien auf dem Markt, doch der gebotene Mehrwert rechtfertigt den Preis.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für das JSAUX 2er-Pack Steam Deck Displayschutzfolien entschieden, da sie sich mühelos anbringen lassen und erstklassigen Schutz bieten, sodass man sich ganz auf das Spielen konzentrieren kann, ohne sich Gedanken über Kratzer machen zu müssen. Ich persönlich benutze diese Folie nun schon seit Monaten und sie gibt mir ein beruhigendes Gefühl. Ich muss nicht mehr ständig nach neuen Kratzern auf meinem Bildschirm Ausschau halten. Außerdem ist die Bildschärfe so gut, dass ich fast vergesse, dass sie überhaupt da ist, was für ein ungestörtes Spielerlebnis sorgt.

Der JSAUX-Displayschutz bietet mit seiner 0,33 mm starkes Hartglas und einer Härte von 9H. Es wurde entwickelt, um den Bildschirm deines Steam Decks vor Kratzern und versehentlichen Stößen zu schützen. Ich habe es selbst getestet und festgestellt, dass es sich gut bewährt, selbst wenn ich mein Gerät einfach in eine Tasche werfe oder es auf dem Schreibtisch liegen lasse.

Die Anbringung dieses Schutzfolies ist dank des mitgelieferten Führungsrahmens ein Kinderspiel. Als ich sie zum ersten Mal verwendet habe, war ich beeindruckt, wie einfach das Ganze dadurch wurde. Man muss sich nicht mit der Ausrichtung der Schutzfolie herumschlagen, und das mitgelieferte Werkzeugset sorgte dafür, dass alles reibungslos verlief. Das ist eine Eigenschaft, auf die ich bei Displayschutzfolien immer achte, und JSAUX hat hier genau ins Schwarze getroffen.

Obwohl der JSAUX-Displayschutz ein robuster Schutz ist, beeinträchtigt er die Berührungsempfindlichkeit nicht. Sie erhalten eine Transparenzbewertung von 99,99 %, sodass die Bildschärfe hervorragend ist und sich die Bildqualität auf dem Bildschirm nicht merklich verändert. Außerdem sorgt die Anti-Fingerabdruck-Beschichtung dafür, dass die Oberfläche länger sauber bleibt – ein riesiger Vorteil für alle, die Flecken hassen.

Der JSAUX-Schutz ist zwar etwas teurer als einige Konkurrenzprodukte, bietet aber ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Man zahlt für Qualität, und das zeigt sich in der Leistung. Da dieses Set zwei Schutzfolien enthält, ist es eine sinnvolle Investition für langfristigen Schutz, insbesondere angesichts der hohen Qualität des Glases.

Die Verwendung des JSAUX-Schutzes mit einem Steam Deck funktioniert ebenfalls reibungslos. Die Passform ist perfekt, und ich hatte noch nie Kompatibilitätsprobleme, nicht einmal mit meiner Dockingstation. Es ist eines dieser Produkte, die erfüllt seinen Zweck ohne Probleme– und genau das ist es, was man sich von einer Displayschutzfolie wünscht.

JSAUX setzt mit Produkten wie diesem weiterhin auf Innovation. Die Marke hat kürzlich eine neue Verpackung eingeführt und die Montagewerkzeuge verbessert, wodurch der gesamte Prozess noch einfacher als zuvor wird.

Gründe für den Kauf Gründe, dies zu vermeiden Erschwinglich, obwohl es etwas teurer ist als andere Optionen Einfache Montage dank mitgeliefertem Führungsrahmen und Werkzeugset 99,99 % Lichtdurchlässigkeit für hervorragende Sichtbarkeit Robuste Beschichtung mit einer Härte von 9H und hoher Kratzfestigkeit Die Anti-Fingerabdruck-Funktion sorgt für einen saubereren Bildschirm Etwas teurer als die gängigen Standard-Schutzvorrichtungen Manche Nutzer bevorzugen möglicherweise eine entspiegelte Oberfläche, über die dieses Modell jedoch nicht verfügt

Fazit:Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Schutz sind, der sich einfach anbringen lässt und eine klare Sicht bietet, ist das JSAUX 2er-Pack Steam Deck-Displayschutzfolien eine Überlegung wert. Der Preis ist angesichts der Qualität und der einfachen Handhabung durchaus gerechtfertigt. Es ist eine hervorragende Wahl für alle, die ihr Steam Deck ernsthaft vor Beschädigungen schützen möchten.

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Matt M

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Man bekommt, wofür man bezahlt, und aus diesem Grund ist dieser Schutzfilm großartig. Man merkt gar nicht, dass er überhaupt angebracht ist. Schön klar, aber er reduziert die Spiegelungen nicht. Es gibt andere Produkte mit einer matten Oberfläche, die Spiegelungen reduzieren, aber das war mir nicht wichtig, da eine matte Oberfläche oft die Bildqualität beeinträchtigt. Die Applikator-Schablone passte perfekt und machte das Anbringen zum Kinderspiel. Sehr zu empfehlen.

2. Benazcap Steam Deck Displayschutzfolie 7 Zoll [Der beste preisgünstige Displayschutz]

Enebameter

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Technische Daten Details Bildschirmgröße 7 Zoll Dicke 0,33 mm Härtegrad 9H Oberflächenausführung Glänzend

Wenn Sie auf der Suche nach einem preisgünstige Option Wenn Sie keine Kompromisse bei der Qualität eingehen möchten, ist der Benazcap Steam Deck Displayschutz eine gute Wahl. Mit diesem Schutz können Sie sicher sein, dass Ihr Display vor Kratzern geschützt ist, ohne dass Sie dafür tief in die Tasche greifen müssen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für die Benazcap Steam Deck Displayschutzfolie entschieden, weil sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen erschwinglichem Preis und zuverlässigem Schutz bietet. Meiner Erfahrung nach bietet sie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und schützt das Display, ohne die Touch-Empfindlichkeit zu beeinträchtigen. Dank der wasserabweisenden Beschichtung bleibt mein Display länger sauber, was ich bei langen Gaming-Sessions sehr zu schätzen weiß.

Etwa 3 Dollar pro SchutzhülleDie Benazcap-Hülle bietet zuverlässigen Schutz für dein Steam Deck. Dank ihrer Härte von 9H ist sie kratzfest und hält leichten Stößen stand. Meiner Erfahrung nach schützt sie gut vor Kratzern, und ich muss mir keine Sorgen machen, wenn das Gerät in meiner Tasche mal ein paar Stöße abbekommt.

Was mir am Benazcap-Schutz besonders gut gefällt, ist seine wasser- und ölabweisende Beschichtung. Wasser und Öl perlen einfach von der Oberfläche ab, was weniger Fingerabdrücke und einen leichter zu reinigenden Bildschirm bedeutet. Es ist eine einfache Funktion, aber ich habe festgestellt, dass sie dazu beiträgt, meinen Bildschirm klar zu halten, besonders bei längeren Gaming-Sessions.

Die Montage des Benazcap-Schutzes ist kinderleicht. Im Lieferumfang sind Scharnieraufkleber enthalten, die bei der Ausrichtung des Schutzes helfen, was die Montage einfacher macht, als wenn man sich nur auf das Auge verlässt. Ich persönlich bevorzuge zwar einen Führungsrahmen, aber die Scharnieraufkleber reichen völlig aus, um einen guten Sitz zu erzielen, und bei der Montage sind keine Luftblasen entstanden.

Die Schutzfolie ist transparent und beeinträchtigt die Berührungsempfindlichkeit nicht des Bildschirms. Ich hatte keinerlei Probleme mit der Reaktionsgeschwindigkeit, was beim Zocken besonders wichtig ist. Der Blaulichtfilter ist eine nette Zugabe, da er die Augen bei längeren Spielsitzungen schont.

Für diesen Preis bietet der Benazcap-Displayschutz eine beeindruckende Qualität. Er ist eine hervorragende Wahl für alle, die ihr Steam Deck schützen möchten, ohne zu viel auszugeben. Er verfügt über Eigenschaften wie eine kratzfeste Beschichtung und eine ölabweisende Oberfläche, die man normalerweise bei teureren Modellen findet.

Außerdem sitzt die Schutzfolie gut, und sobald sie angebracht ist, merke ich kaum, dass sie da ist. Die Touch-Bedienung funktioniert weiterhin reibungslos, und die verbesserte Bildschärfe beeinträchtigt die Bildqualität meiner Spiele nicht.

Benazcap erhält weiterhin positives Feedback für seine preisgünstigen, hochwertigen Schutzhüllen. Dieses Produkt wurde kontinuierlich weiterentwickelt und ist nach wie vor die erste Wahl für alle, die zuverlässigen Schutz zu einem günstigen Preis suchen.

Gründe für den Kauf Gründe, dies zu vermeiden Erschwinglich für 3 Dollar pro Schutzhülle Eine Härte von 9H sorgt für hervorragende Kratzfestigkeit Eine wasser- und ölabweisende Beschichtung hält den Bildschirm sauber Einfache Montage mit Scharnieraufklebern für eine bessere Ausrichtung Ein Blaulichtfilter verringert die Belastung der Augen Dickeres Glas kann die Berührungsempfindlichkeit leicht beeinträchtigen Wird ohne Führungsrahmen für die perfekte Ausrichtung geliefert

Fazit: Für preisbewusste Gamer, die zuverlässigen Schutz suchen, ohne zu viel auszugeben, ist der Benazcap Steam Deck Displayschutz eine ausgezeichnete Wahl. Er ist erschwinglich, einfach anzubringen und bietet soliden Schutz vor Kratzern und Fingerabdrücken.

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Ich bin

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Die Displayschutzfolie ist sehr stabil, die Qualität des gehärteten Glases fühlt sich wirklich gut an. Nach dem Anbringen gibt es keine Probleme mit dem Touchscreen. Man merkt kaum, dass er da ist, er passt wirklich gut. Der Preis ist sehr fair und man bekommt zwei Displayschutzfolien. Das Anleitungsvideo, das man über den QR-Code aufrufen kann, zeigte zwar nicht genau das gleiche Modell wie ich, aber der Vorgang ist sehr einfach: Man zieht einfach die Schutzfolie ab und bringt sie auf dem Bildschirm an. Das mitgelieferte Werkzeug hat sehr gut funktioniert, um eine Luftblase zu entfernen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Displayschutz, und mein Steam Deck auch!

3. Spigen GLAS.tR EZ Fit Displayschutzfolie [Der beste Displayschutz für das Steam Deck OLED]

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Technische Daten Details Bildschirmgröße Nicht angegeben, aber wahrscheinlich 7 Zoll Dicke Nicht angegeben Härtegrad 9H Oberflächenausführung Glänzend

Der Spigen GLAS.tR EZ Fit Displayschutz ist eine hervorragende Wahl für alle Besitzer eines Steam Deck OLED. Er bietet einen der besten Schutzvorrichtungen, ohne die Bildschirmschärfe zu beeinträchtigen. Das herausragende Merkmal dieses Schutzes ist sein Fokus auf die Erhaltung der beeindruckende Bildqualität des OLED-Bildschirms und schützt es gleichzeitig vor Kratzern und Flecken.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für den Spigen GLAS.tR EZ Fit Displayschutz entschieden, da er die beste Bildschärfe bietet und gleichzeitig zuverlässigen Schutz für das Steam Deck OLED gewährleistet. Ich habe diesen Displayschutz auf meinem eigenen Gerät verwendet und war beeindruckt, wie einfach die Anbringung war und wie gut die Qualität des OLED-Displays erhalten bleibt.

Was den Spigen GLAS.tR-Schutz auszeichnet, ist, dass er speziell für das Steam Deck OLED entwickelt wurde. Die Passform ist perfekt, und die Bildqualität wird durch den Schutz fast gar nicht beeinträchtigt. Ich habe diesen Schutz auf meinem eigenen Steam Deck OLED verwendet und war beeindruckt davon, wie nahtlos er sich einfügt – man hat fast das Gefühl, es gäbe gar keinen Schutz.

Die Härte von 9H gewährleistet zuverlässiger Schutz vor Kratzern, und das gehärtete Glas ist kristallklar. Die Bildqualität bleibt atemberaubend, was bei OLED-Displays entscheidend ist. Selbst bei heller Beleuchtung hatte ich keinerlei Probleme mit Spiegelungen oder einem trüben Bild. Die oleophobe Beschichtung verhindert Fingerabdrücke, wodurch der Bildschirm auch bei längeren Gaming-Sessions sauberer bleibt.

Der eigentliche Vorteil des GLAS.tR EZ Fit ist das Installationsset mit automatischer Ausrichtung. Mit diesem Werkzeug ist die Montage einfach und kinderleicht. Man muss lediglich die Schutzfolie auflegen und andrücken. Ich habe schon Schutzfolien verwendet, die mehr Geduld erforderten, aber dieses System machte den Vorgang unkompliziert und blasenfrei.

Mit einem Preis von 17,99 $ pro Schutzfolie liegt die Spigen GLAS.tR zwar im höheren Preissegment, doch dank ihrer klaren Sicht und der perfekten Passform für das OLED-Display ist sie die Investition wert. Sie zahlen für erstklassigen Schutz, der Ihr Spielerlebnis verbessert – insbesondere bei einem Gerät wie dem Steam Deck OLED, bei dem die Displayqualität eine so große Rolle spielt.

Nach der Anbringung beeinträchtigt der GLAS.tR-Schutzfilm weder die Berührungsempfindlichkeit noch die Reaktionsfähigkeit des Bildschirms. Beim Spielen sind mir keine Verzögerungen oder Probleme aufgefallen, was bei der Auswahl eines Displayschutzes immer ein wichtiger Punkt ist. Seine glänzende Oberfläche trägt zur optischen Attraktivität bei, auch wenn sich darauf möglicherweise mehr Fingerabdrücke zeigen als bei matten Varianten.

Im Jahr 2025 hat Spigen die EZ Fit-Produktreihe um eine neue, selbstausrichtende Halterung erweitert, die eine schnellere und präzisere Montage sowohl beim Steam Deck (2022) als auch beim OLED-Modell (2023) ermöglicht und jedes Mal für einen perfekten Sitz sorgt.

Gründe für den Kauf Gründe, dies zu vermeiden Speziell für das Steam Deck OLED entwickelt Die Härte von 9H bietet hervorragenden Kratzschutz Das Installationsset mit automatischer Ausrichtung erleichtert die Einrichtung Eine oleophobe Beschichtung verhindert Fingerabdrücke Erhält die lebendige Bildqualität des OLED-Bildschirms Nur ein Beschützer im Rudel Höherer Preis im Vergleich zu anderen Schutzvorrichtungen

Fazit: Der Spigen GLAS.tR EZ Fit Displayschutz ist die erste Wahl für Nutzer des Steam Deck OLED, denen Displayqualität und einfache Anbringung besonders wichtig sind. Wenn Sie einen Displayschutz suchen, der keine Kompromisse bei der Leistung eingeht und das Erscheinungsbild Ihres OLED-Displays aufwertet, ist dies genau das Richtige für Sie.

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Svenb352

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Im wahrsten Sinne des Wortes eine perfekte Passform. Ich hatte noch nie einen für das Steam Deck, habe mir aber einen für mein PS Portal zugelegt, und der passte so gut, dass ich auch einen für das Deck haben wollte. Dieser hier fühlt sich einfach fantastisch an und sitzt super! Die Haptik ist perfekt! Ich kann ihn gar nicht genug empfehlen! Absolut fantastisch!

4. Magglass Displayschutzfolie aus gehärtetem Glas [Beste matte Displayschutzfolie]

Enebameter

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Technische Daten Details Bildschirmgröße 7 Zoll Dicke Nicht angegeben Härtegrad 9H Oberflächenausführung Mathematik

Der Magglass Displayschutzfolie aus gehärtetem Glas ist die erste Wahl für alle, die eine matte Oberfläche für ihr Steam Deck bevorzugen. Dieser Schutzfilm wurde entwickelt, um Spiegelungen zu reduzieren und für zusätzliche Strapazierfähigkeit zu sorgen. ideal für Spiele im Freien oder in hellen Umgebungen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Magglass Displayschutzfolie aus gehärtetem Glas ist ideal für Gamer, die im Freien spielen und Blendungen reduzieren möchten. Ich persönlich habe es sehr genossen, ihn in der Sonne zu nutzen, ohne Probleme beim Ablesen des Bildschirms zu haben, auch wenn er die Farbintensität des Displays leicht beeinträchtigt. Dennoch ist er angesichts des Preises und der Funktionalität eine großartige Option für bestimmte Anwendungsfälle.

Die matte Oberfläche ist das Hauptmerkmal der Magglass-Schutzfolie. Wenn Sie schon einmal versucht haben, an einem sonnigen Tag draußen ein Spiel zu spielen, wissen Sie, wie frustrierend es sein kann, wenn der Bildschirm durch die Blendung kaum zu erkennen ist. Diese Schutzfolie löst dieses Problem, indem sie Reflexionen reduziert, sodass Sie Ihr Spiel auch im Sonnenlicht genießen können. Allerdings gibt es einen Nachteil: Die matte Oberfläche kann den Bildschirm leicht unscharf erscheinen lassen und ihn etwas abdunkeln. Für den Einsatz im Freien ist diese Verringerung der Blendung jedoch den geringen Verlust an Helligkeit und Klarheit mehr als wert. Ich persönlich verwende matte Schutzfolien für das Spielen im Freien, und der Unterschied ist deutlich spürbar.

Die Härte von 9H sorgt dafür, dass Ihr Steam Deck vor Kratzern und leichten Stößen geschützt bleibt. Das gehärtete Glas fühlt sich robust an und hält den Stößen des täglichen Gebrauchs problemlos stand. Mir ist mein Gerät schon ein paar Mal heruntergefallen, doch dieser Schutz hat weder Risse noch Absplitterungen davongetragen. Außerdem ist er mit einer oleophoben Beschichtung versehen, die Fingerabdrücke und Flecken verhindert und den Bildschirm länger sauber hält.

Die Anbringung des Magglass-Schutzfolies ist kinderleicht. Die Schutzfolie passt perfekt auf das Steam Deck, und der Vorgang wird durch das mitgelieferte Zubehör. Der einzige Nachteil ist das Fehlen einer Ausrichtungshilfe, aber die Schutzfolie selbst ist recht nachsichtig, sodass die Anbringung dennoch einfach ist.

Mit einem Preis von etwa 16 US-Dollar bietet der Magglass Displayschutzfolie aus gehärtetem Glas ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, insbesondere für diejenigen, die eine matte Oberfläche bevorzugen. Wenn Sie auf der Suche nach einem hochwertigen Schutzfilm sind, der Blendungen reduziert und preislich fair ist, bietet dieses Produkt solide Leistung, ohne Ihr Budget zu sprengen. Wenn Sie jedoch in Innenräumen empfindlich auf Bildqualitätsverluste reagieren, sollten Sie vielleicht andere Optionen in Betracht ziehen.

Nach dem Anbringen beeinträchtigt der Magglass-Schutz die Touch-Empfindlichkeit nicht. Die matte Oberfläche fühlt sich glatt an und hat kaum Auswirkungen auf das Spielerlebnis, abgesehen von einer leichten Verringerung der Bildschirmhelligkeit.

Magglass bietet weiterhin solide gefertigte, zuverlässige Schutzfolien an, und ihr mattes Displayschutzfolien-Modell ist nach wie vor eine gute Wahl für Steam-Deck-Nutzer, insbesondere für diejenigen, die im Freien oder in hell beleuchteten Räumen spielen.

Gründe für den Kauf Gründe, dies zu vermeiden Dank seiner blendfreien Eigenschaften ideal für Spiele im Freien Eine Härte von 9H bietet hervorragenden Schutz Die oleophobe Beschichtung hält den Bildschirm sauber Angesichts der gebotenen Funktionen erschwinglich Die matte Oberfläche mindert die Helligkeit und Schärfe des Bildschirms Nur ein Beschützer im Rudel

Fazit:Wenn Sie Ihr Steam Deck hauptsächlich bei hellem Umgebungslicht oder im Freien nutzen, ist der Magglass-Displayschutz aus gehärtetem Glas eine ausgezeichnete Wahl. Zwar mindert die matte Oberfläche die Helligkeit und Schärfe des Bildschirms, doch die Vorteile der Blendschutzwirkung überwiegen diesen kleinen Nachteil bei weitem.

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Raeven

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Wie die meisten Leute schreibe ich normalerweise keine Bewertungen, es sei denn, etwas ist schlecht und ich muss einfach Dampf ablassen. Diese Displayschutzfolie ist jedoch eines der wenigen Produkte, die ich bei Amazon bestellt habe und die mich wirklich beeindruckt haben! Die Anbringung war einfach und unkompliziert, aber als sie einmal angebracht war, war ich ehrlich gesagt schockiert, wie gut die Blendschutzfunktion funktioniert! Ich habe die 256-GB-Version des Geräts bestellt und sie ist großartig, aber die Spiegelungen konnten ein klein wenig nervig sein. Mit dieser Folie ist das jedoch kein Problem mehr! Der gesamte Bildschirm sieht besser aus und ist jetzt auch noch geschützt! Das ist den Preis auf jeden Fall wert!

Enebameter

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Technische Daten Details Bildschirmgröße 7 Zoll Dicke 0,33 mm Härtegrad 9H Oberflächenausführung Mathematik

Der JSAUX Anti-Glare-Displayschutz wird mit einem die matte Variante ihres üblichen Displayschutzes das dieselbe hervorragende Qualität bietet, aber zusätzlich mit einer Blendschutzschicht ausgestattet ist – ideal für das Gaming bei hellem Licht oder im Freien.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der JSAUX Anti-Glare-Displayschutz eignet sich perfekt für alle, die ihr Steam Deck im Freien oder in hell beleuchteten Räumen nutzen. Ich persönlich fand ihn beim Spielen im Freien äußerst hilfreich, musste allerdings die Helligkeit ein wenig anpassen. Durch die zusätzliche Blendschutzfunktion hebt er sich vom Standard-Displayschutz von JSAUX ab und ist somit eine hervorragende Wahl für alle, die sich eine bessere Nutzbarkeit in hellen Umgebungen wünschen.

Die wichtigste Neuerung ist hier die Blendschutzfunktion. Wenn du dein Steam Deck schon einmal im Freien oder in einem hell beleuchteten Raum gespielt hast, hattest du wahrscheinlich Probleme, den Bildschirm wegen der Spiegelungen zu erkennen. Diese matte Oberfläche hilft, Blendungen zu vermeiden, sodass du auch unter schwierigen Lichtverhältnissen ein klareres Bild genießen kannst. Der Nachteil ist, dass die matte Beschichtung die Helligkeit und Schärfe des Bildschirms leicht verringert, aber für viele ist dieser Kompromiss es wert. Ich habe diese Schutzfolie bei direkter Sonneneinstrahlung verwendet, und sie hat die Sichtbarkeit definitiv verbessert, auch wenn man die Helligkeit vielleicht etwas erhöhen muss.

Der JSAUX Anti-Glare-Schutz verfügt über eine Härte von 9H und eine Dicke von 0,33 mm, wodurch Ihr Steam Deck vor Kratzern und leichten Stößen geschützt ist. Im Lieferumfang ist zudem ein praktischer Einführrahmen enthalten, der die Anbringung vereinfacht. So erzielen Sie eine perfekte Passform, ohne das Display immer wieder neu ausrichten zu müssen. Für alle, die schon einmal mit Luftblasen zu kämpfen hatten: Mit der beiliegenden Abziehkarte lässt sich der Schutz ganz einfach glatt und sauber anbringen.

Trotz der matten Oberfläche ist die Displayschutzfolie ultradünn (0,33 mm) und bietet eine hohe Berührungsempfindlichkeit. Außerdem verfügt sie über eine Anti-Fingerabdruck-Beschichtung, die dafür sorgt, dass Ihr Bildschirm frei von Flecken bleibt. Mir ist aufgefallen, dass mein Steam Deck länger sauber bleibt als bei der Verwendung herkömmlicher Glasfolien.

Mit einem Preis von etwa 15 US-Dollar für ein Zweierpack bietet die JSAUX-Antireflexfolie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie erhalten hochwertigen Schutz, einfache Anbringung und Antireflex-Eigenschaften zu einem angemessenen Preis. Zwar beeinträchtigt die matte Oberfläche die Bildschirmschärfe etwas, doch ist dies ein fairer Kompromiss für Gamer, die in hellen Umgebungen eine bessere Sichtbarkeit benötigen.

Die Schutzfolie passt perfekt und beeinträchtigt die Funktionalität des Steam Decks in keiner Weise. Die Anbringung ist einfach, und die Touch-Empfindlichkeit wird durch die Schutzfolie nicht beeinträchtigt. Nach dem Anbringen wirst du schnell feststellen, wie viel einfacher es ist, dein Steam Deck in hell beleuchteten Umgebungen zu nutzen.

Der JSAUX Anti-Glare-Schutz ist nach wie vor die erste Wahl für Gamer, denen gute Sichtbarkeit bei hellem Umgebungslicht besonders wichtig ist. Es handelt sich um eine bewährte Marke, die sich durch effektiven und erschwinglichen Bildschirmschutz einen Namen gemacht hat.

Gründe für den Kauf Gründe, dies zu vermeiden Ideal für das Spielen bei hellem Licht oder im Freien Bietet zuverlässigen Schutz mit einer Härte von 9H Enthält einen Führungsrahmen für eine einfache Montage Die Anti-Fingerabdruck-Beschichtung hält den Bildschirm sauber Günstiges Zweierpack Die matte Oberfläche mindert die Helligkeit und Schärfe des Bildes geringfügig

Fazit:Wenn Sie eine Displayschutzfolie suchen, die sich gut bei Sonnenlicht oder unter grellem Licht bewährt, ist die JSAUX Anti-Glare-Displayschutzfolie eine ausgezeichnete Wahl. Sie bietet zuverlässigen Schutz und einfache Handhabung zu einem erschwinglichen Preis. Der geringfügige Verlust an Bildschirmhelligkeit ist ein geringer Preis für eine deutlich verbesserte Sichtbarkeit.

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David R.

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Sie lassen sich sehr leicht anbringen und bilden keine Blasen. Die matte Oberfläche funktioniert ebenfalls hervorragend. Es gibt überhaupt keine Spiegelungen. Ich liebe diese Displayschutzfolien.

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Technische Daten Details Bildschirmgröße 7 Zoll Dicke 0,3 Millimeter Härtegrad 9H Oberflächenausführung Mathematik

Der ivoler Anti-Glare Etched Screen Protector bietet eine kostengünstige Lösung zum Schutz Ihres Steam Decks und reduziert gleichzeitig die Belastung durch blaues Licht. Dieser Displayschutz passt perfekt auf das Steam Deck und bietet dieselbe hervorragende Stoßfestigkeit wie die meisten anderen Produkte seiner Klasse. Was ihn jedoch besonders auszeichnet, ist seine Fähigkeit, blaues Licht zu filtern, was ihn ideal für Gamer macht, die viele Stunden an ihren Geräten verbringen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe mich für den ivoler Anti-Glare Etched Screen Protector entschieden, weil er preiswert ist und Blaulicht filtert. Wenn Sie empfindlich auf Blaulicht oder Blendung reagieren, ist dies eine hervorragende Schutzfolie, die solide Leistung bietet, ohne das Budget zu sprengen. Die leichte Beeinträchtigung der Bildschirmschärfe ist ein geringer Preis für den Komfort und den Schutz, den sie bietet.

Das herausragende Merkmal dieses Schutzfilters ist seine Fähigkeit, blaues Licht zu blockieren. Wenn Sie zu den Menschen gehören, die stundenlang spielen, insbesondere nachts, kann eine Reduzierung der Blaulichtbelastung dazu beitragen, die Belastung der Augen zu minimieren und die Schlafqualität zu verbessern. Die matte Oberfläche trägt zudem zur Blendungsreduzierung bei, sodass Sie Ihre Spiele ohne störende Reflexionen genießen können, egal ob drinnen oder draußen. Natürlich geht dies mit einer leichten Beeinträchtigung der Bildqualität einher, doch die allgemeine Verbesserung des Komforts ist es für diejenigen, die empfindlich auf blaues Licht reagieren, durchaus wert.

Mit einer Härte von 9H und 0,3 mm DickeDieser Displayschutz bietet zuverlässigen Schutz vor Kratzern und leichten Stößen. Ich benutze ihn nun schon seit einigen Wochen und bin beeindruckt, wie gut er sich bewährt. Er ist definitiv robust genug, um zu verhindern, dass das Display in meiner Tasche oder bei gelegentlichen Stürzen beschädigt wird. Das geätzte Glas sorgt für zusätzliche Verstärkung, was diesen Displayschutz zu einer großartigen preisgünstigen Option für alle macht, die auf solide Haltbarkeit Wert legen.

Ich war positiv überrascht, wie einfach die Anbringung war. Dank des mitgelieferten Ausrichtungsrahmens ließ sich die Folie problemlos und ohne Versatz oder Luftblasen anbringen. Nach der Anbringung blieb die Berührungsempfindlichkeit erhalten, was beim Gaming entscheidend ist. Die ultradünne Stärke von 0,3 mm sorgt dafür, dass dein Steam Deck so reaktionsschnell bleibt wie eh und je.

Etwa 9 Dollar für ein 2er-PackDer ivoler Anti-Glare Etched Screen Protector bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für alle, die auf ihr Budget achten müssen, ist dies eine großartige Möglichkeit, sowohl den Bildschirm zu schützen als auch Blaulicht zu reduzieren, ohne zu viel auszugeben. Obwohl es sich im Vergleich zu anderen High-End-Displayschutzfolien um eine günstigere Option handelt, macht dies keine Abstriche bei der Qualität, insbesondere wenn man den Preis berücksichtigt.

Die Schutzfolie ist auf eine einfache Anbringung ausgelegt, ohne dass dabei die Berührungsempfindlichkeit beeinträchtigt wird. Durch die matte Oberfläche wird der Bildschirm zwar etwas dunkler, doch lässt sich dies ganz einfach durch eine Anpassung der Helligkeit ausgleichen. Insgesamt ist sie benutzerfreundlich und funktioniert gut mit dem Bildschirm des Steam Decks.

Dieser Bildschirmschutz erhält gute Bewertungen für seinen Blaulichtschutz und seine blendmindernden Eigenschaften. Wenn Sie bei langen Gaming-Sessions mit überanstrengten Augen oder Blendungen zu kämpfen haben, kann dieses Produkt einen echten Unterschied machen.

Gründe für den Kauf Gründe, dies zu vermeiden Hervorragend geeignet, um die Belastung durch blaues Licht zu reduzieren Das günstige 2er-Pack bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis Die matte Oberfläche reduziert Reflexionen und sorgt so für bessere Sichtbarkeit bei hellem Umgebungslicht Einfach zu montieren mit dem mitgelieferten Werkzeug Hält den Bildschirm dank einer Anti-Fingerabdruck-Beschichtung sauber Die matte Oberfläche mindert die Helligkeit und Schärfe leicht

Fazit: Wenn du nach einer kostengünstigen und effektiven Möglichkeit suchst, Blaulicht und Blendung zu reduzieren und gleichzeitig dein Steam Deck zu schützen, ist der ivoler Anti-Glare Etched Screen Protector eine hervorragende Wahl. Er ist strapazierfähig, einfach anzubringen und bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich kann ihn jedem wärmstens empfehlen, der viele Stunden mit seinem Steam Deck spielt.

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eins

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Einfach zu montieren, sieht auch gut aus, die matte Oberfläche gefällt mir. Keine Probleme

Zu berücksichtigende Faktoren bei der Auswahl einer Displayschutzfolie für das Steam Deck

Beim Einkaufen Steam Deck Die Auswahl von Displayschutzfolien ist nicht schwer, doch es gibt ein paar wichtige Punkte, auf die du achten solltest.

1. Schutz

Das wichtigste Kriterium beim Kauf einer Displayschutzfolie ist, wie gut sie das Display schützt. Um sich einen groben Überblick darüber zu verschaffen, sollten Sie sowohl die Härteangabe als auch die Dicke der Folie beachten.

Der Härtegrad gibt an, wie kratzfest ein Stück gehärtetes Glas ist. Dieser Wert wird anhand der Mohs-Härteskala (ein Maß für die Fähigkeit eines Minerals, ein anderes zu zerkratzen) gemessen und reicht von 1H bis 10H. Beachten Sie, dass die meisten, wenn nicht sogar alle Displayschutzfolien aus gehärtetem Glas einen Härtegrad von 9H aufweisen.

Als Nächstes kommt die Dicke. Generell gilt: Je dicker eine Displayschutzfolie ist, desto widerstandsfähiger ist sie gegen Stöße. Die meisten Steam Deck Die Schutzfolien sind etwa 0,3 mm dick, da dies gerade ausreicht, um das Display vor Stößen zu schützen, ohne die Bildqualität allzu sehr zu beeinträchtigen.

2. Klarheit und Berührungsempfindlichkeit

Als Nächstes kommen Bildschärfe und Berührungsempfindlichkeit.

Bei den meisten Displayschutzfolien ist die Oberflächenbeschaffenheit der wichtigste Faktor für die Klarheit. Es gibt zwei Arten von Oberflächen: glänzend und matt. Glänzende Oberflächen sind sehr klar, weisen jedoch eine gewisse Unschärfe auf. Matte Oberflächen hingegen beeinträchtigen die Bildqualität, da sie sowohl einfallendes als auch ausgehendes Licht dämpfen. Sie bieten jedoch Blendschutz, was besonders für Personen von Vorteil ist, die ihr Steam Decks im Freien oder bei starker Lichteinstrahlung.

Die Berührungsempfindlichkeit hängt weitgehend von der Dicke der Schutzfolie ab; je dünner das Glas, desto empfindlicher reagiert es auf Berührungen. Wie bereits erwähnt, haben die meisten Displayschutzfolien eine Dicke von ca. 0,3 mm, was einen guten Mittelweg zwischen Schutz und Reaktionsfähigkeit des Bildschirms darstellt.

3. Installation

Da die meistenSteam Deck Da Displayschutzfolien randlos sind, ist jede Hilfe, die das Anbringen erleichtert, immer willkommen. Viele Displayschutzfolien werden mit Hilfsmitteln wie Scharnieraufklebern, Maßskalen und sogar Führungsrahmen geliefert, die Ihnen helfen, sie perfekt anzubringen.

Wenn Sie eine Displayschutzfolie anbringen, sollten Sie dies in einer möglichst staubfreien und ruhigen Umgebung tun, um zu vermeiden, dass Staub oder Schmutz auf das Display gelangt. Zwar beeinträchtigen einzelne Staubkörnchen die Funktion der Displayschutzfolie nicht, doch ist es sehr lästig, die Folie immer wieder ablösen und neu anbringen zu müssen, um diese Partikel zu entfernen. Die meisten Displayschutzfolien werden mit Reinigungsflüssigkeit und/oder einem Mikrofasertuch geliefert, damit Sie das Display vor dem Anbringen der Folie reinigen können.

Du solltest auch auf Luftblasen achten. Luftblasen können entstehen, wenn sich darunter etwas festgesetzt hat (z. B. Staub – verwende daher unbedingt das Reinigungsset) oder wenn die Schutzfolie falsch angebracht wurde. Es gibt Möglichkeiten, bereits vorhandene Luftblasen zu beseitigen, beispielsweise durch Wärme oder mit Hilfe von Entlüftungskarten, und es gibt auch zahlreiche Videos, die zeigen, wie man diese Mittel einsetzt, um Luftblasen von der Displayschutzfolie zu entfernen.

4. Langlebigkeit

Es gibt keine objektive Methode, dies zu messen, da es davon abhängt, wie oft Sie Ihr Steam Deck (und wie vorsichtig Sie damit umgehen oder ob es zu Unfällen kommt), aber bedenken Sie, dass die meisten Schutzfolien aufgrund von Abnutzungserscheinungen wie Kratzern und Rissen innerhalb von sechs Monaten bis zu einem Jahr ausgetauscht werden müssen.

Zum Glück werden viele Schutzfolien im Zweierpack verkauft, sodass du nicht lange nach einem Ersatz suchen musst!

5. Besondere Merkmale

Zu guter Letzt kannst du dir noch die zusätzlichen Funktionen ansehen, die deine gewünschte Displayschutzfolie bietet.

Die wichtigste dieser Eigenschaften ist die hydrophobe und oleophobe Beschichtung. Wie der Name schon sagt, macht eine hydrophobe Beschichtung eine Displayschutzfolie wasserabweisend (und stößt Wasser sogar aktiv ab). Eine oleophobe Beschichtung hingegen ist ölabweisend, auch gegenüber Körperfetten. Eine oleophobe Beschichtung verhindert somit Fingerabdrücke auf der Displayschutzfolie, was wiederum zu einem flüssigeren Spielerlebnis führt.

Häufig gestellte Fragen

Welcher ist der beste Displayschutz für das Steam Deck?

Es gibt nicht die eine „beste“ Displayschutzfolie; auch wenn sie sich in ihren technischen Daten vielleicht ein wenig unterscheiden, ist „die beste“ doch die, die du gerade kaufen willst – denn jeder Schutz ist besser als gar keiner. Dennoch mag ich persönlich die JSAUX-Folie, da sie nicht allzu teuer ist, im Zweierpack erhältlich ist und über eine Einführhilfe für ungeschickte Hände wie meine verfügt.

Wird das Steam Deck mit einer Displayschutzfolie geliefert?

Nein, dasSteam Deck wird ohne Displayschutzfolie geliefert. Obwohl das Display aus gehärtetem Glas besteht, empfiehlt es sich, es so bald wie möglich mit einer Schutzfolie zu versehen.

Sollte ich eine Displayschutzfolie auf das Steam Deck kleben?

Ja, du solltest eine Displayschutzfolie auf das Steam Deck. Schon ein kleiner Stoß oder Kratzer kann eine sehr teure Konsole unansehnlich machen. Warum sollte man ein paar Euro mehr ausgeben, wenn dadurch sichergestellt ist, dass Ihre Steam DecksSicherheit?

Wie langlebig ist eine Displayschutzfolie für das Steam Deck?

Die meistenSteam Deck Displayschutzfolien sind mit einer Härte von 9H äußerst widerstandsfähig. Beachten Sie jedoch, dass Displayschutzfolien im Grunde Glasplatten sind und daher Stößen weitaus weniger standhalten als Kratzern.

Was ist besser: eine matte oder eine glänzende Displayschutzfolie?

Sowohl matte als auch glänzende Displayschutzfolien haben ihre jeweiligen Vorteile. Matte Displayschutzfolien bieten Blendschutz, beeinträchtigen jedoch die Bildqualität, während glänzende Folien die Bilder besser zur Geltung bringen – allerdings auf Kosten des Blendschutzes und mit starken Reflexionen.