Die 6 besten Einplatinencomputer im Jahr 2025 – Leistung in Ihrer Handfläche

Der beste Einplatinencomputer vereint die Rechenleistung eines Desktop-Computers in einem Gehäuse, das kleiner ist als Ihr Smartphone. Vollwertige Betriebssysteme laufen auf diesen kompakten Platinen reibungslos und verbrauchen dabei nur wenig Strom.

Ich habe miterlebt, wie sich diese Boards von einfachen Hobbyprojekten zu vollwertigen Entwicklungsplattformen entwickelt haben. Sie bewältigen 4K-Videostreaming, koordinieren Smart-Home-Systeme, führen KI-Inferenz am Netzwerkrand durch und bilden die Grundlage für unzählige Maker-Projekte.

Die GPIO-Pins lassen sich direkt an Sensoren und Hardware anschließen. Netzwerkkonnektivität ist serienmäßig vorhanden. Die Rechenleistung ist mit der von Einsteiger-Desktops vergleichbar. Dieser Leitfaden stellt sechs Platinen vor, die konkrete Probleme für Entwickler, Hobbybastler und Profis lösen.

Unsere Top-Empfehlungen für Einplatinencomputer

Nachdem ich im Laufe der Jahre mit Dutzenden von Einplatinencomputern gearbeitet habe, lässt sich der Unterschied zwischen „gut genug“ und „wirklich großartig“ auf drei Dinge zurückführen: Leistung, die zu Ihrem Projekt passt, Konnektivität, die keine Umgehungslösungen erfordert, und Support, der Sie nicht um 2 Uhr morgens beim Debuggen im Stich lässt. Diese drei Boards treffen genau den Punkt.

Radxa Rock 5C RK3588S2 (2024) – Mit acht Kernen, NVMe-Unterstützung und 4K-Videodekodierung ist dieses Gerät ideal für Entwickler. Aufrüstbar auf 32 GB RAM mit Mali-G610-Grafik. Dank der effizienten Leistungsaufnahme von 10 W lassen sich Multitasking und die Wiedergabe von Medien reibungslos bewältigen. Orange Pi 5 Plus (2023) – Die Leistung eines Mini-PCs mit 2,5-G-Ethernet, NVMe-Speicher und 8K-Videofähigkeit. Die integrierte NPU beschleunigt KI-Anwendungen, während zwei HDMI-Anschlüsse flexible Bildschirmkonfigurationen ermöglichen. Hohe Leistung für anspruchsvolle Projekte. Khadas VIM3 (2019) – Speziell für KI-Inferenz und Medienanwendungen entwickelt, mit einer NPU-Leistung von 5,0 TOPS. Die flüssige 4K-Wiedergabe geht Hand in Hand mit der Recheneffizienz des Cortex-A73. Der geringe Stromverbrauch eignet sich perfekt für den Dauerbetrieb rund um die Uhr.

Die folgende vollständige Liste umfasst sechs Platinen, die tatsächliche Probleme lösen, anstatt neue zu schaffen. Sie finden darin detaillierte technische Daten, Anwendungsbeispiele aus der Praxis und die jeweiligen Stärken, die jede einzelne Platine für Ihr nächstes Projekt interessant machen.

Die 6 besten Einplatinencomputer in puncto Leistung und Preis-Leistungs-Verhältnis

Um die richtige Platine zu finden, müssen Sie die technischen Daten auf die tatsächlichen Anforderungen Ihres Projekts abstimmen. Einige eignen sich besonders gut für die Medienwiedergabe mit Hardware-Videodekodierung. Andere legen den Schwerpunkt auf den GPIO-Zugriff für Robotik und Steuerungssysteme.

Die unten aufgeführten Boards decken unterschiedliche Prioritäten ab, ohne dass Sie in den wichtigsten Bereichen Kompromisse eingehen müssen. Hier finden Sie den besten Einplatinencomputer, der Ihren Anforderungen und Ihrem Budget entspricht.

1. Radxa Rock 5C RK3588S2 [Der beste preisgünstige SBC mit 8K-Unterstützung]

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Technische Daten Details Kerne/Threads 8 Kerne (4x Cortex-A76, 4x Cortex-A55) Basis-/Boost-Takt Bis zu 2,2 GHz Cache 8 MB gemeinsamer L3-Cache (basierend auf der RK3588S2-Architektur) TDP ca. 10 W (Schätzung auf Platinenebene) Buchse Gelöteter SoC (nicht austauschbar) Integrierte GPU ARM Mali-G610 MP4 Kühlschrank Passiver Kühlkörper im Lieferumfang enthalten, optionaler Lüfteranschluss verfügbar

The Radxa Rock 5C RK3588S2 bietet echte Leistung auf Desktop-Niveau in einem kompaktes ARM-Board, was es zu einer hervorragenden Wahl für Entwickler, Tüftler und Bastler macht, die effiziente Leistung zu geringen Kosten suchen.

Es basiert auf dem RK3588S2-Chip, der hocheffiziente Cortex-A55-Kerne mit schnelleren A76-Kernen kombiniert, die Multitasking und leichte Kompilieraufgaben mühelos bewältigen. Was diesen Chip auszeichnet, ist seine Unterstützung für NVMe-Speicher, USB 3.0 und sogar die Wiedergabe von 4K-Videos, was ihm für diesen Preis eine überraschende Flexibilität verleiht.

Vorteile Nachteile ✅ 4K-Multimedia-Unterstützung mit Hardware-Decodierung (HEVC, AV1) ✅ Geringer Stromverbrauch von ca. 10 W – bleibt dank passiver Kühlung kühl ✅ USB 3.0- und NVMe-Unterstützung für schnelle Speicherung und Datenübertragung ✅ Unterstützt WLAN 6 und Gigabit-Ethernet für Hochgeschwindigkeitsverbindungen ✅ Erweiterbarer Arbeitsspeicher (bis zu 32 GB) bei allen Modellen für mehr Leistungsreserven ✅ Linux-kompatibel für Entwicklungsaufgaben, Serveranwendungen und IoT-Implementierungen ✅ Dank seiner kompakten Bauweise passt es problemlos in kleine Gehäuse ❌ Nicht x86-kompatibel, was die Softwareauswahl einschränkt, aber ideal für Linux- und ARM-native Projekte

Und dank der Unterstützung für bis zu 32 GB LPDDR4x-RAM, ist es für anspruchsvollere Aufgaben oder Projekte, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln, bestens gerüstet. Verschiedene RAM- und Speicherkonfigurationen ermöglichen es Ihnen, Kosten und Leistungsfähigkeit aufeinander abzustimmen, und dank der integrierten Mali-G610 MP4-GPU eignet sich das Gerät hervorragend für medienintensive Anwendungsfälle wie Plex-Server oder benutzerdefinierte Dashboards.

Fazit:Wenn Sie einen empfehlenswerten CPU-Kühler suchen, der sich bei der ARM-nativen Entwicklung, im leichtem Desktop-Einsatz oder in Custom-Builds bewährt, dann ist der Radxa Rock 5C RK3588S2 ist eine vielseitige, energieeffiziente Option, die mehr bietet, als man bei diesem Preis erwarten würde.

2. Orange Pi 5 Plus [Der beste leistungsstarke Einplatinencomputer für Linux und Android]

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Technische Daten Details Kerne/Threads 8 Kerne (4x Cortex-A76, 4x Cortex-A55) Basis-/Boost-Takt 2,4 GHz Cache Nicht offiziell angegeben (Variante RK3588S) TDP ca. 10–12 W (Schätzung auf Platinenebene) Buchse Gelötetes System-on-Chip Integrierte GPU ARM Mali-G610 MP4 mit integrierter 3D-Engine Kühlschrank Unterstützung für passive Kühlkörper, integrierter Lüfteranschluss

The Orange Pi 5 Plus bietet für seine Größe und seinen Preis beeindruckende Leistung und basiert auf dem Rockchip RK3588. Mit vier Cortex-A76-Kernen, unterstützt von vier A55-Kernen, bietet es flüssiges Multitasking und eine der die besten CPUs für Softwareentwicklung, Programmierung, Medien-Streaming und einfache grafische Aufgaben.

Die Unterstützung für NVMe-M.2-Speicher, 2,5-G-Ethernet und mehrere USB-3.0-Anschlüsse bringt es näher an den Bereich der Mini-PCs heran als die meisten Einplatinensysteme. Es decodiert 8K bei 60 fps und unterstützt hybrides KI-Computing mit einer Leistung von bis zu 6 TOPS auf seiner integrierten NPU. Das 16 GB LPDDR4-RAM Diese Variante bietet bei leichten bis mittleren Arbeitslasten eine Leistung wie ein echter Desktop-PC – ein wichtiger Grund, warum sie sich hier ihren Platz verdient hat.

Vorteile Nachteile ✅ Leistungsstarke 8-Kern-CPU mit 2,4 GHz Taktfrequenz – ideal für Multitasking und Kompilierungen ✅ Unterstützt NVMe und 2,5-Gigabit-Ethernet – ideal für schnelle Dateiübertragungen ✅ 8K-Videodekodierung mit Mali-G610-GPU – ideal für Media-Center-Systeme ✅ Unterstützt Modelle mit bis zu 32 GB RAM – flexibel für anspruchsvolle Anforderungen ✅ Zwei HDMI-Ausgänge und Typ-C-Unterstützung – gute Bildschirm-Erweiterung ✅ KI-Beschleunigung (6 TOPS NPU) – bewältigt Edge-Computing- und Hybrid-Aufgaben ✅ Kompatibel mit Linux und Android – vielfältige Einsatzmöglichkeiten ❌ Die passive Kühlung kann bei längeren Vollastphasen an ihre Grenzen stoßen, doch der integrierte Lüfteranschluss ermöglicht einfache Aufrüstungen

Unterstützung für mehrere Speicher-SKUs und Betriebssysteme (Android, Debian, Ubuntu) verleihen diesem Board eine hohe Anpassungsfähigkeit, ganz gleich, ob Sie einen kompakten Entwicklungsrechner, eine Streaming-Box oder eine vielseitige Embedded-Workstation zusammenstellen.

Fazit:The Orange Pi 5 Plus übertrifft seine Klasse bei weitemund bietet Leistung und Funktionen, die man normalerweise bei teureren Mini-PCs findet. Es ist eine hervorragende Wahl für preisbewusste Selbstbauer, die sich die Flexibilität eines Desktop-PCs auf einem kompakten Board wünschen.

3. Khadas VIM3 [Der beste SBC für KI und Edge-Computing]

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Technische Daten Details Kerne/Threads 6 Kerne (4x Cortex-A73 mit 2,2 GHz, 2x Cortex-A53 mit 1,8 GHz) Basis-/Boost-Takt 2,2 GHz Cache 512 KB L2 pro Kern, 1536 KB gemeinsamer MAC-L2-Cache TDP ca. 10 W Buchse Gelötetes System-on-Chip Integrierte GPU Mali-G52 MP4 Kühlschrank Passiver Kühlkörper mit optionalem Aktivkühlungs-Set

Der Khadas VIM3 überzeugt durch Die ideale Balance zwischen Leistung, Effizienz und KI-Beschleunigung macht es zu einer klugen Wahl für alle, die kompakte Medienzentren oder Edge-KI-Projekte entwickeln. Angetrieben vom Amlogic A311D bietet es eine Kombination aus Cortex-A73- und Cortex-A53-Kernen, die bei Multitasking, Streaming und Entwicklungsaufgaben eine solide Leistung liefern.

Was es wirklich auszeichnet, ist seine integrierte neuronale Verarbeitungseinheit (NPU), das bis zu 5,0 TOPS erreicht und gängige Frameworks wie TensorFlow und Caffe unterstützt. Dies ermöglicht eine schnelle KI-Inferenz am Edge, ohne dass eine High-End-GPU erforderlich ist.

Vorteile Nachteile ✅ Die integrierte NPU bietet eine KI-Leistung von 5,0 TOPS – ideal für ML-Inferenz am Edge ✅ Reibungslose 4K-Medienwiedergabe und Unterstützung für zwei Bildschirme – ideal für HTPCs oder Dashboards ✅ Die Kombination aus Cortex-A73 und A53 bietet soliden Spielraum für Multitasking ✅ Zuverlässige passive Kühlung mit optionaler Lüfterunterstützung – bewältigt dauerhafte Auslastungen besser ✅ Umfangreiche Anschlüsse mit GPIO, USB-C, HDMI und M.2 (bei einigen Modellen) ✅ Breite Softwarekompatibilität – Unterstützung für Android, Ubuntu und LibreELEC ✅ Geringer Stromverbrauch – bleibt auch im Dauerbetrieb kühl und stabil ❌ Die 4 GB RAM beim Basismodell könnten bei anspruchsvolleren Aufgaben etwas knapp werden, reichen aber für die meisten Medien- und KI-Anwendungen aus

Es bewältigt zudem die Wiedergabe von 4K-Medien mühelos und verfügt über leistungsstarke Ein- und Ausgänge wie USB-C, HDMI, GPIO und Kameraschnittstelle Unterstützung. Dank Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 und optionaler M.2-Erweiterung eignet sich dieses Board flexibel für anspruchsvolle Medien- oder Embedded-Projekte.

Fazit:The Khadas VIM3 ist einer der leistungsstärksten Einplatinencomputer seiner Klasse, insbesondere für KI-Anwendungen und medienintensive Anwendungen. Er ist kompakt, effizient und verfügt über eine gute Support-Struktur – ideal für Anwender, die mit begrenztem Budget intelligente Edge-Lösungen oder fortschrittliche Mediaplayer entwickeln.

4. Beagleboard (BeagleBone Rev C) [Das beste Open-Source-Entwicklungsboard für technische Projekte]

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Technische Daten Details Kerne/Threads 1 Kern (ARM Cortex-A8 mit 1,0 GHz) Basis-/Boost-Takt 1,0 GHz Cache 256 KB L2-Cache TDP Extrem gering (~2 W im Normalbetrieb) Buchse Gelöteter SoC (TI Sitara AM3358) Integrierte GPU PowerVR SGX530 Kühlschrank Passiv (keine aktive Kühlung erforderlich)

The BeagleBone Black Rev. C ist auf Zuverlässigkeit und den Einsatz in der Praxis ausgelegt, nicht auf reine Rechenleistung. Das auf dem AM3358 Sitara SoC von Texas Instruments basierende System verfügt über einen ARM Cortex-A8-Kern mit umfangreicher E/A-Unterstützung und integriertem Flash-Speicher. Seine wahre Stärke liegt im GPIO-Zugriff, der Echtzeit-Reaktionsfähigkeit und der Kompatibilität mit einer Vielzahl von Hardwaremodulen.

Vorteile Nachteile ✅ Über 40 GPIOs mit Echtzeit-I/O-Unterstützung – ideal für die direkte Anbindung an Hardware ✅ Geringer Stromverbrauch (~2 W) – zuverlässig für Systeme, die ständig in Betrieb sind ✅ Kompakte und robuste Bauweise – einfach in Gehäuse einzubauen ✅ Integrierter 4-GB-eMMC-Speicher + microSD-Unterstützung – sofort einsatzbereit ✅ Unterstützt Caps für Motorsteuerung, Anzeigen und Sensoren – beschleunigt die Entwicklung ✅ Starke Open-Source-Community + umfangreiche Dokumentation ✅ Stabil für industrielle oder akademische Embedded-Projekte ❌ Die Single-Core-Leistung ist zwar veraltet, doch bewältigt der Prozessor Steuerungsaufgaben mühelos und zuverlässig

Diese Platine eignet sich für Robotik, Automatisierung und Steuerungssysteme, bei denen Präzision und geringe Latenzzeit entscheidend sind. Entwickler nutzen es für CNC-Steuerungen, Sensoren, Signalverarbeitung und industrielle Automatisierung, wo es kühl läuft, stabil bleibt und weder viel Strom noch viel Platz benötigt. Dank der Unterstützung für Debian Linux, der umfassenden Dokumentation und der langfristigen Verfügbarkeit eignet es sich ideal sowohl für die Prototypenentwicklung als auch für den produktiven Einsatz.

Fazit:The BeagleBone Black Rev. C ist eine beliebte CPU-Platine für Bastler, Pädagogen und Entwickler Arbeit an eingebetteten Steuerungssystemen. Es ist einfach, bietet gute Unterstützung und ist perfekt auf den Zugriff auf Hardware-Ebene sowie auf Echtzeitaufgaben abgestimmt.

5. Raspberry Pi 4 Modell B [Der beste Allround-SBC für Einsteiger]

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Technische Daten Details Kerne/Threads 4 Kerne (ARM Cortex-A72 mit 1,5 GHz) Basis-/Boost-Takt 1,5 GHz Cache 1 MB gemeinsamer L2-Cache TDP Typischerweise ca. 5–7 W Buchse Gelötetes System-on-Chip Integrierte GPU Broadcom VideoCore VI Kühlschrank Passiv (Kühlkörper empfohlen)

Der Raspberry Pi 4 Modell B ist das vielseitigste CPU-Board im Niedrigpreissegment, der gerade genug Leistung bietet, um einfache Desktops, Medienserver oder IoT-Geräte zu einem Bruchteil der Kosten der meisten PCs zu betreiben. Mit vier Cortex-A72-Kernen und Unterstützung für bis zu 8 GB LPDDR4-RAM liefert er ausreichend Leistung für alltägliche Aufgaben und die Hausautomation.

Vorteile Nachteile ✅ Quad-Core-Cortex-A72-Prozessor – zuverlässig für Multitasking, leichte Desktop-Anwendungen und Server ✅ Gigabit-Ethernet, USB 3.0 und zwei HDMI-Anschlüsse – ideal für Netzwerkverbindungen und die Medienwiedergabe ✅ Die Version mit 4 GB RAM bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – auch als Modelle mit 2 GB und 8 GB erhältlich ✅ Kompatibel mit vielen Betriebssystemen – Raspberry Pi OS, Ubuntu und Docker-Containern ✅ Umfassende Zubehörunterstützung – Kopfbedeckungen, Displays, Kameras und vieles mehr ✅ Riesige Online-Community – erleichtert das Lernen und die Projektentwicklung ✅ Geringer Stromverbrauch – ideal für den Dauerbetrieb oder für Installationen an abgelegenen Standorten ❌ Unter Last kann es zu einem Temperaturanstieg kommen, doch ein kleiner passiver Kühlkörper oder Lüfter sorgt für eine stabile Temperatur

Its zwei Micro-HDMI-Ausgänge, USB-3.0-Anschlüsse und Gigabit-Ethernet Es bietet eine Konnektivität, die es mit vielen Einsteiger-Laptops aufnehmen kann. Raspberry Pi OS, Ubuntu und andere Linux-Distributionen laufen problemlos, und dank der riesigen Community findest du immer Tutorials, Foren und kompatibles Zubehör.

Fazit:The Raspberry Pi 4 Modell B ist der Goldstandard für Bastler und Hobbybastler, mit einer bewährten Kombination aus Leistung, Support und niedrigen Kosten. Es lässt sich an nahezu jedes Heim- oder Heimwerkerprojekt anpassen, ohne viel Platz, Strom oder Einrichtungszeit zu benötigen.

6. Banana Pi [Der beste preisgünstige Einplatinencomputer für IoT- und Multimedia-Projekte]

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Technische Daten Details Kerne/Threads 4 Kerne (ARM Cortex-A55 mit 2,0 GHz) Basis-/Boost-Takt 2,0 GHz Cache Nicht offiziell angegeben (typisch für Amlogic S905X3: 1 MB L2) TDP Geringer Stromverbrauch (geschätzt ca. 5–7 W) Buchse Gelötetes System-on-Chip Integrierte GPU Mali-G31 MP2 Kühlschrank Passiv (kein Lüfter erforderlich)

Der Banana Pi M5 bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für angehende Entwickler, Studenten und Bastler, mit einer flexiblen Kombination aus Hardware-Funktionen und einem erschwinglichen Preis. Angetrieben vom Amlogic S905X3-Prozessor unterstützt es die Wiedergabe von 4K-Videos, die Ausgabe auf zwei Bildschirme sowie eine Vielzahl von Linux-basierten Systemen.

Vorteile Nachteile ✅ ARM Cortex-A55 Quad-Core-CPU – bewältigt Multitasking und Videowiedergabe problemlos ✅ USB 3.0 und HDMI-Ausgang – gute Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte und Bildschirme ✅ Gigabit-Ethernet- und WLAN-Unterstützung – ideal für netzwerkbasierte Projekte ✅ 16 GB integrierter eMMC-Speicher + microSD-Steckplatz – schnelle, flexible Speicheroptionen ✅ Passives Kühlkonzept – leiser und energieeffizienter Betrieb ✅ Unterstützt Android, Debian, Ubuntu und weitere Systeme – umfassende Softwarekompatibilität ✅ Kostengünstiger Upgrade-Pfad – verschiedene Modelle für unterschiedliche Anwendungsfälle verfügbar ❌ Der Software-Support ist weniger ausgereift als bei Raspberry Pi, aber die Community wächst stetig und bietet immer neue Images und Tools

Its USB-3.0-Anschlüsse, HDMI-Ausgang, eMMC-Speicher und Gigabit-Ethernet bieten ein Desktop-ähnliches Erlebnis bei kompakter Bauweise. Sie können von eMMC oder microSD booten, und der 40-polige GPIO-Anschluss ermöglicht die vollständige Projektsteuerung für Sensoren, Motoren oder andere externe Hardware. Boards wie das M5 werden häufig für die Programmierausbildung, Smart-Home-Geräte und benutzerdefinierte Netzwerktools eingesetzt.

Fazit:The Banana Pi M5 ist ein hervorragendes Einsteiger-Board zum Erlernen von Linux, zum Erstellen von Hardware-Prototypen oder zum Entwickeln spezifischer Anwendungen wie Medienboxen und Netzwerktools. Es bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Konnektivität, Leistung und Preis, das sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Entwickler geeignet ist.

Die besten Einsatzmöglichkeiten für einen Einplatinencomputer

Einplatinencomputer lösen konkrete Probleme in verschiedenen Bereichen. Wenn Sie wissen, wo ihre Stärken liegen, können Sie das richtige Board für Ihre speziellen Anforderungen auswählen und den Nutzen Ihres Projekts maximieren.

1. Gaming und Emulation

Fans von Retro-Spielen nutzen Einplatinencomputer (SBCs), um spezielle Emulationsstationen mit RetroPie oder Lakka aufzubauen. Platinen mit leistungsfähigen Grafikkarten bewältigen alles von NES bis PlayStation 1 reibungslos.

Du kannst tragbare Handheld-Spielkonsolen bauen oder sie an Fernseher anschließen, um klassische Arcade-Erlebnisse zu genießen. Manche Bastler nutzen sie sogar als leichte Steam-Link-Clients für das Streamen von Spielen von leistungsstärkeren PCs.

2. IoT und Hausautomation

Projekte zur Hausautomation basieren meist auf Einplatinencomputern, auf denen Home Assistant oder OpenHAB läuft. Sie steuern smarte Leuchten, Thermostate, Überwachungskameras und Sensoren über einen einzigen Controller, den Sie selbst bedienen.

Dank ihres geringen Stromverbrauchs laufen sie rund um die Uhr, wobei die Stromkosten minimal bleiben. Die GPIO-Pins lassen sich direkt mit Relais, Sensoren und selbstgebauter Hardware verbinden und ermöglichen so eine wirklich individuelle Smart-Home-Einrichtung.

3. Medien und Unterhaltung

Medienserver-Konfigurationen basieren auf Einplatinencomputern (SBCs) für Installationen von Plex, Jellyfin oder Kodi. Die Hardware-Videodekodierung sorgt für eine flüssige Wiedergabe von 4K-Inhalten und läuft dabei leise und kühl.

Sie können eine externe SSD für umfangreiche Medienbibliotheken anschließen oder direkt von einem Netzwerkspeicher streamen. Dank der zwei HDMI-Ausgänge können Sie sogar mehrere Bildschirme über eine einzige kompakte Platine betreiben.

4. Hobbys und Ausbildung

Schüler und Bastler nutzen Einplatinencomputer, um sich mit Programmierung, Elektronik und den Grundlagen von Linux vertraut zu machen. Der erschwingliche Preis regt zum praktischen Ausprobieren und zum Aufbau von Fähigkeiten an.

Schulen setzen sie im Informatikunterricht ein, um Python, Webentwicklung und die Grundlagen der Hardware-Anbindung zu vermitteln.

5. Industrie- und Embedded-Systeme

Professionelle Entwickler erstellen auf Einchip-Computern Prototypen für kommerzielle Produkte, bevor sie sich für eine kundenspezifische Chip-Lösung entscheiden. Sie steuern CNC-Maschinen, überwachen industrielle Sensoren und verwalten automatisierte Systeme zuverlässig.

Dank ihrer Echtzeit-E/A-Fähigkeiten und ihrer Eignung für industrielle Temperaturbereiche eignen sie sich für den Einsatz in Fabrikumgebungen und bei Installationen im Freien.

Abschließende Gedanken zu den besten Einplatinencomputern

Welcher Einstiegs-Einplatinencomputer am besten geeignet ist, hängt davon ab, was Sie bauen und welche Funktionen für Ihr konkretes Projekt am wichtigsten sind.

Für Entwickler und Bastler, die Leistung auf Desktop-Niveau benötigen → Radxa Rock 5C RK3588S2. Acht Kerne mit NVMe-Unterstützung und erweiterbarem Arbeitsspeicher sorgen für einen reibungslosen Ablauf von Entwicklungsworkflows. Die Mali-G610-GPU bietet echte Grafikleistung, während die Leistungsaufnahme von 10 W für Effizienz bei Projekten sorgt, bei denen das Gerät ständig in Betrieb ist.

Für Bastler, die die Flexibilität eines Mini-PCs schätzen → Orange Pi 5 Plus. Brute Rechenleistung trifft auf vielseitige Konnektivität dank 2,5-G-Ethernet und zwei HDMI-Ausgängen. Die integrierte NPU beschleunigt KI-Anwendungen, während die 8K-Videodekodierung anspruchsvolle Medienaufgaben mühelos bewältigt.

Für Projekte mit Schwerpunkt auf KI und Medien → Khadas VIM3. Die 5.0 TOPS NPU ermöglicht eine schnelle Inferenz am Edge, ohne dass externe Beschleuniger erforderlich sind. Die flüssige 4K-Wiedergabe geht mit einem geringen Stromverbrauch einher und gewährleistet so einen zuverlässigen 24/7-Betrieb auf engstem Raum.

Wählen Sie das Board, das am besten zu Ihren Projektzielen und Ihrem Arbeitsablauf passt.

Häufig gestellte Fragen