Los 11 mejores micrófonos para streaming en 2025

Si estás buscando el mejor micrófono para hacer streaming, ¡estás en el lugar adecuado! En este artículo, he recopilado las mejores opciones que sin duda te vendrán muy bien para tus retransmisiones. Sé lo importante que es contar con un sonido de calidad, tanto si eres principiante como si eres un streamer con experiencia.

No se trata de una simple lista de modelos: te daré consejos prácticos y te explicaré en qué debes fijarte para que puedas elegir exactamente lo que necesitas. Y lo he tenido todo en cuenta: desde opciones económicas hasta micrófonos de gama alta, así que seguro que encuentras algo que se adapte a tus objetivos y necesidades.

Nuestra selección de los mejores micrófonos para streaming

Elegir un micrófono para hacer streaming es todo un reto, sobre todo cuando hay cientos de modelos en el mercado y cada uno parece ser «el mejor». Para ahorrarte tiempo (y evitar que pierdas la cabeza), he elaborado una lista de micrófonos excelentes que realmente merecen tu atención.

Shure MV7– Un híbridoBus serie universal / XLR micrófono con modo de nivel automático, excelente supresión del ruido de fondo y compatibilidad con una frecuencia de muestreo de hasta 48 kHz / 24 bits. Perfecto para streamers de todos los niveles gracias a su botón de silencio integrado, su control de volumen táctil y su compatibilidad con PC and Mac; Multas AM8W– Una excelenteUSB un micrófono para juegos a un precio asequible, con RGB iluminación, un condensador sensible y un filtro antipop integrado. Compatible con USB tipo C conexión y un 16 kHz frecuencia de muestreo, lo que la convierte en una opción ideal para quienes tienen un presupuesto ajustado; Neumann TLM 103 – La opción perfecta para los streamers que buscan un sonido de alta calidad. Un micrófono de condensador cardioide para gaming con un nivel de ruido de tan solo 7 dB(A), una alta frecuencia de muestreo y un sonido nítido. Ideal para podcasts, grabaciones y retransmisiones de estudio; Electro-Voice RE20– Un modelo conTecnología Variable-D y un efecto de proximidad mínimo. Tiene un XLR conexión, suprime eficazmente el ruido no deseado y es ideal para streamers de videojuegos o para quienes realizan retransmisiones en directo con mucho movimiento del micrófono; Elgato Wave:3 – A USB micrófono compatible con un 96 kHz / 24 bits frecuencia de muestreo, mezclador digital integrado y una excelente integración con el software de Elgato. Perfecto para montarlo en un brazo articulado, ofrece un sonido nítido y un control total a través de Wave Link.

Estos micrófonos son perfectos tanto para retransmisiones en directo como para la grabación de vídeos: el sonido será nítido, sin ruidos de fondo.

Los 11 mejores micrófonos para streaming, tanto para principiantes como para profesionales

Incluso la imagen más bonita pierde su valor si los espectadores oyen ruido de fondo, una voz apagada o distorsiones molestas. Por eso he elaborado una lista con los 11 mejores micrófonos para streaming en 2025, desde opciones asequibles para principiantes hasta soluciones de gama alta utilizadas por streamers y podcasters profesionales.

1. Shure MV6 [El mejor micrófono para streaming en general]

Especificaciones Detalles Tipo de micrófono Dinámico Patrón polar Cardioide Respuesta en frecuencia 50 Hz – 16 kHz Conectividad USB y XLR Profundidad de bits / Frecuencia de muestreo 16/24 bits, 48 kHz Requisitos de alimentación Alimentado por USB Opciones de montaje Yugo integrado Peso 550 g Compatibilidad Windows, macOS Características especiales DSP integrado, aplicación ShurePlus MOTIV

Si te importa la sencillez y una excelente calidad de sonido sin complicaciones, el Shure MV6 ¡Es sencillamente perfecto! Este pequeño se conecta a través de USB, así que no tienes que preocuparte por los controladores ni por la configuración. Solo tienes que conectarlo y ya está listo para usar.

Los preajustes integrados garantizan un sonido nítido, y el filtro antipop protege contra ruidos molestos, como el sonido de la respiración al hablar por el micrófono. Es muy práctico para el streaming: puedes ajustar el volumen y controlar la calidad del sonido en tiempo real.

Puedes colocarlo sobre tu escritorio o fijarlo a un brazo articulado, lo que lo hace aún más versátil. En general, es una opción estupenda si quieres empezar a retransmitir de forma rápida y sencilla.

Además, cabe destacar que el Shure MV6 Admite 24 bits/48 kHz, lo que ofrece un sonido nítido y rico: una opción excelente no solo para el streaming, sino también para los podcasts.La función integradaDSP y los preajustes de voz garantizan una calidad de sonido constante incluso sin procesamiento externo, y con el Aplicación ShurePlus MOTIV, puedes ajustar el ecualizador, la compresión y el limitador directamente desde tu ordenador o smartphone.

Su cuerpo metálico y compacto es ideal para el uso diario, y el soporte integrado facilita la colocación del micrófono en el ángulo perfecto, ya sea sobre un escritorio o fijado a un brazo articulado.

Ventajas Contras ✅Diseño compacto: cabe fácilmente incluso en un escritorio abarrotado ✅ Conexión sencilla – USB-C, funciona al instante (plug and play) ✅Excelente sonido para streaming y comunicación ✅Compatible con dispositivos móviles ✅Compatible con la aplicación Shure MOTIV ❌La configuración del XLR puede resultar complicada, pero los usuarios con experiencia sabrán cómo hacerlo

Veredicto final: Si buscas una buena calidad de sonido en un formato minimalista, el Shure MV6 lo ofrece. Perfecto para streamers que valoran la sencillez y el tamaño compacto.

2. Multas AM8W [El mejor micrófono para streaming económico]

Especificaciones Detalles Tipo de micrófono Dinámico Patrón polar Cardioide Respuesta en frecuencia 50 Hz – 16 kHz Conectividad USB y XLR Profundidad de bits / Frecuencia de muestreo 16 bits, 44,1/48 kHz Requisitos de alimentación Alimentado por USB Opciones de montaje Soporte de escritorio, compatible con brazo articulado Peso ~600 g (con soporte) Compatibilidad Windows, macOS, PS4/5 Características especiales Iluminación RGB, botón de silencio

Si buscas un micrófono económico pero con buena calidad de sonido, elMultas AM8W es todo un hallazgo. Se conecta a través de USB or Tipo C y funciona con PC, Mac e incluso Android, lo cual es genial si tienes varios dispositivos. El RGB La iluminación no solo es elegante, sino que también le da un toque especial a tu retransmisión.

El micrófono elimina muy bien el ruido de fondo gracias a su patrón cardioide, y su estructura metálica lo hace muy resistente. Cuenta con prácticos botones para silenciar el sonido y ajustar el volumen. Teniendo en cuenta su precio, es una opción excelente para los principiantes que quieren iniciarse sin gastarse una fortuna.

Además, el doble conectividad (USB y XLR) ofrece mayor flexibilidad, sobre todo si tienes pensado ampliar tu equipo en el futuro. El uso de XLR te permite conectar el micrófono a interfaces de audio profesionales, mientras que la conexión USB sigue siendo ideal para retransmisiones rápidas y sencillas. Esto hace que el Multas AM8W una opción ideal tanto para principiantes como para quienes desean mejorar fácilmente su estudio sin complicaciones.

The patrón polar cardioide aisla eficazmente tu voz del ruido de fondo, lo cual es especialmente importante a la hora de grabar o retransmitir en condiciones que no son las ideales. Esto significa que tus espectadores solo oirán tu voz, y no los ruidos ambientales de tu habitación o de los alrededores.

Este micrófono es una opción excelente para quienes buscan una calidad de sonido aceptable a un precio asequible.

Ventajas Contras ✅Una opción ideal para principiantes – fácil de usar ✅Conexión combinada: USB y XLR ✅ La calidad del sonido es excelente para transmisiones en directo y podcasts ✅Botones y mandos intuitivos ✅Un precio muy atractivo ❌No es el micrófono más sensible, pero tampoco es para tanto

Veredicto final: Un micrófono de gama media muy recomendable si estás empezando o quieres hacer streaming sin complicaciones. Funciona a la perfección y cuesta más o menos lo mismo que un ratón.

3. Neumann TLM 103 [El mejor micrófono premium para streaming]

Especificaciones Detalles Tipo de micrófono Condensar Patrón polar Cardioide Respuesta en frecuencia Veinte hercios – Veinte kilohercios Conectividad XLR Sensibilidad 23 mV/Pa Nivel de ruido equivalente 7 dB(A) SPL máximo Ciento treinta y ocho decibelios Requisitos de alimentación Alimentación fantasma de +48 V Peso 450 g Características especiales Bajo ruido propio, calidad de estudio

Este micrófono de estudio tiene una sensibilidad increíble y capta cada detalle de tu voz. Pero ten en cuenta que se trata de un XLR micrófono, por lo que necesitarás una buena interfaz de audio para aprovechar todo su potencial.

Este micrófono no solo graba sonido, sino que lo hace con un ruido de fondo mínimo, lo que lo convierte en la opción perfecta para los profesionales. Desde luego, no es barato, pero si buscas una calidad de primera, vale la pena el precio.

Estomicrófono de estudio tiene una sensibilidad increíble y capta cada detalle de tu voz. Es perfecto para profesionales, ya que minimiza el ruido de fondo y ofrece un sonido de una claridad excepcional. Sin embargo, ten en cuenta que se trata de un Micrófono XLR, y para aprovechar todo su potencial, necesitarás un buen interfaz de audio.

The Neumann TLM 103 no es solo un micrófono para grabar, sino una herramienta que ofrece calidad de estudio calidad de sonido. Con su bajo ruido propio y su alta sensibilidad, es ideal para entornos profesionales, ya sea para la grabación de podcasts, la producción cinematográfica o la producción musical. Aunque no es barato, si lo que buscas es calidad de primer nivel, sin duda merece la pena la inversión.

Its prestigiosa reputación y su uso en ámbitos como la producción cinematográfica y la industria musical confirman su posición como una de las mejores opciones para la grabación de sonido de alta calidad.

Ventajas Contras ✅Calidad profesional de estudio ✅Sonido extremadamente nítido y con gran riqueza ✅Captura hasta los detalles más sutiles del habla ✅Marca de prestigio ✅Se utiliza en cine, podcasting y producción musical ❌Requiere una interfaz de audio y un procesamiento adecuado – solo hay que dedicar un poco de tiempo a configurarlo correctamente

Veredicto final: Si quieres sentirte como un auténtico locutor o podcaster, no lo dudes. No es solo un micrófono para podcasts, es toda una experiencia de estudio.

4. Electro-Voice RE20 [El mejor micrófono dinámico para streaming]

Especificaciones Detalles Tipo de micrófono Dinámico Patrón polar Cardioide Respuesta en frecuencia 45 Hz – 18 kHz Conectividad XLR Sensibilidad 1,5 mV/Pa SPL máximo Más de 150 dB Requisitos de alimentación Ninguno (micrófono dinámico) Peso 737 g Características especiales Tecnología Variable-D, filtro antipop interno

The Electro-Voice RE20 es una auténtica leyenda entre los micrófonos, que se puede encontrar no solo en los estudios, sino también en las retransmisiones en directo. Su característica más destacada es la Variable-D una tecnología que ayuda a minimizar el efecto de estar demasiado cerca del micrófono (si hablas directamente hacia él, el sonido sigue siendo nítido y constante).

Este micrófono dinámico gestiona los sonidos fuertes de forma excelente, así que si sueles levantar la voz mientras juegas, es perfecto para ti. Además, filtra muy bien el ruido ambiental, por lo que no tendrás que preocuparte de que el ruido de la habitación se cuele en tu retransmisión. Su diseño resistente y su práctica montura antivibraciones son ideales para largas sesiones de juego.

Además, el Electro-Voice RE20 Destaca por su durabilidad, lo que lo convierte en una opción excelente para los streamers que utilizan el micrófono con frecuencia. Está diseñado específicamente para entornos de estudio profesionales, y su calidad de sonido constante se mantiene a un nivel óptimo incluso tras años de uso. Es una opción ideal para quienes necesitan flexibilidad a la hora de gestionar tanto sonidos fuertes como suaves, así como facilidad de configuración para sesiones prolongadas.

Con este micrófono, obtendrás un sonido nítido incluso en condiciones de grabación poco favorables, lo cual es fundamental para el streaming desde casa. La montura antivibraciones garantiza que el micrófono se mantenga firmemente en su sitio, reduciendo las vibraciones no deseadas y minimizando el impacto de los ruidos externos que podrían afectar a la calidad de la grabación.

Ventajas Contras ✅Un micrófono legendario para podcasts y radio ✅El sonido es potente, rico y «denso» ✅Soporta sin problemas los sonidos fuertes ✅Ruido de fondo mínimo – es como estar en un estudio ✅Ideal tanto para voces como para instrumentos ❌Requiere una interfaz XLR y un soporte

Veredicto final: La mejor opción si necesitas un micrófono versátil para todo: streaming, podcasts y locución. Un rendimiento que se resume en «instálalo y disfruta».

5. Elgato Wave:3 [El mejor micrófono para streaming con brazo articulado]

Especificaciones Detalles Tipo de micrófono Condensar Patrón polar Cardioide Respuesta en frecuencia 70 Hz – 20 kHz Conectividad Bus serie universal tipo C Profundidad de bits / Frecuencia de muestreo 24 bits, 96 kHz Requisitos de alimentación Alimentado por USB Opciones de montaje Adaptador para el brazo de la pluma incluido Peso 280 g Compatibilidad Windows, macOS Características especiales Clipguard, software Wave Link

Si estás retransmitiendo en directo y quieres un sonido de calidad profesional, pero no quieres complicarte con un montón de cables y ajustes, elOla: 3 es tu mejor opción. Esto USB El micrófono te ofrece un sonido nítido, mientras que el filtro antipop integrado y el botón táctil de silenciamiento son ideales para controlar el sonido al instante.

Y sí, se conecta por USB, así que no puede ser más fácil. El paquete incluye Wave Link software, que se integra perfectamente con OBS y te permite mezclar sonidos en varios canales. Además,RGB ¡iluminación! Para la mayoría de los jugadores, sin duda se convertirá en uno de sus favoritos, ya que combina comodidad y estilo.

Además, el Ola: 3 ofrece una gran versatilidad, lo que lo convierte en una opción excelente no solo para el streaming, sino también para proyectos de podcasting o de grabación musical. El micrófono es perfecto para retransmisiones de voz, ya que capta un sonido natural sin distorsiones, incluso durante sesiones prolongadas.

También cabe destacar que su diseño moderno y compacto encaja a la perfección en cualquier equipo de gaming o de streaming. El micrófono es ligero y fácil de usar, lo que lo convierte en una solución ideal para principiantes que no quieren perder tiempo con configuraciones complicadas.

Ventajas Contras ✅Software Smart Wave Link – mezcla de flujos de audio ✅Pequeño pero potente ✅Capta muy bien la voz – sin ese sonido estridente y molesto ✅Compatible con OBS y Streamlabs ✅Excelente relación calidad-precio ❌Ligeramente sensible a los golpes contra el escritorio

Veredicto final: Si quieres tener un control total y estar muy cerca de tu transmisión, Wave:3 es lo que necesitas. Además, queda perfecto en una configuración elegante.

6. Shure MV7X [El mejor micrófono para retransmisiones en directo]

Especificaciones Detalles Tipo de micrófono Dinámico Patrón polar Cardioide Respuesta en frecuencia 50 Hz – 16 kHz Conectividad Solo XLR Requisitos de alimentación Ninguno (micrófono dinámico) Opciones de montaje Soporte integrado para el yugo Peso 508 g Compatibilidad Interfaces, mezcladores Características especiales Optimizado para voz

Esto es unXLR un micrófono con la misma cápsula que el modelo más caro, pero sin USB. Es una opción ideal para quienes están montando su equipo poco a poco y buscan un sonido de primera calidad a un precio medio.

Es ideal para grabar, retransmitir en directo y crear podcasts, y además cuenta con una estructura metálica resistente, por lo que puedes llevártelo contigo sin problemas. Si quieres dar una imagen profesional sin gastarte demasiado, esta es una opción excelente.

The Shure MV7X es la opción perfecta para quienes buscan una calidad de sonido profesional sin tener que pagar por funciones innecesarias. Ofrece un excelente aislamiento acústico, lo que te permite grabar incluso en entornos con mucho ruido de fondo. Con este micrófono, podrás conseguir un sonido nítido y claro en cualquier situación.

Además, su diseño compacto y su resistencia lo convierten en la opción ideal para usuarios que se desplazan con frecuencia o graban en distintos lugares. Este micrófono no es solo para el estudio, sino que también resulta perfecto para largas sesiones de videojuegos, ya que ofrece comodidad sin causar distracciones.

Ventajas Contras ✅Un micrófono de alta calidad sin florituras – solo XLR ✅Sonido profesional, como el de los modelos de gama alta ✅Gestiona bien el ruido y el eco ✅Ideal para podcasts, streaming y trabajos de voz ✅Estructura metálica resistente ❌Sin USB – se necesita equipo externo

Veredicto final: Si buscas el mejor micrófono de gama media para conectarlo a un mezclador o una interfaz y conseguir un resultado profesional, el MV7X no te defraudará. Simplemente funciona y suena de maravilla.

7. RØDE NT1 Serie Signature [El mejor micrófono de alta gama para streaming]

Especificaciones Detalles Tipo de micrófono Condensar Patrón polar Cardioide Respuesta en frecuencia Veinte hercios – Veinte kilohercios Conectividad XLR Sensibilidad -29 dB con respecto a 1 V/Pa Nivel de ruido equivalente 4 dBA SPL máximo 132 dB Requisitos de alimentación Alimentación fantasma de +48 V Peso 313 g Características especiales Ruido ultrabajo, calidad de estudio

Si realmente valoras la claridad del sonido y quieres que tu voz suene como si estuvieras en un estudio, el RØDE NT1 será tu compañero ideal. Tiene un nivel de ruido increíblemente bajo: solo 4 dB¡Esto significa que se te oirá con claridad y sin interferencias!

Este micrófono es ideal para grabaciones en las que cada detalle cuenta, ya sea para podcasts o retransmisiones en directo que requieran un alto nivel de detalle. Además, su amplio rango de frecuencias le permite captar todo el espectro de tu voz, desde las frecuencias más graves hasta las más agudas.

The XLR Esta conexión es estupenda porque te ofrece mayor flexibilidad en la configuración, sobre todo si utilizas una mesa de mezclas. Incluye una montura antivibraciones y un filtro antipop, que eliminan los ruidos no deseados y los picos de respiración. Este micrófono es ideal para quienes buscan un sonido profesional sin complicaciones.

The RØDE NT1 También es ideal para configuraciones flexibles en cualquier entorno de estudio. Su calidad de sonido profesional y su alto nivel de detalle lo convierten en un elemento indispensable para los podcasters y streamers que buscan una claridad perfecta en sus grabaciones. Además, gracias a su diseño resistente, este micrófono puede soportar un uso intensivo tanto en entornos de estudio como en el hogar.

Ventajas Contras ✅Uno de los micrófonos más silenciosos del mundo (bajo ruido propio) ✅Grabación de voz con un sonido nítido ✅Un sonido muy vivo y «tridimensional» ✅Ideal para retransmisiones en directo, podcasts y grabaciones de voz ✅Modelo clásico y reconocible ❌Requiere alimentación fantasma de 48 V

Veredicto final: Para quienes buscan un sonido con toda su intensidad: grábate hasta el susurro. Esta es una herramienta imprescindible para un rendimiento de alta calidad.

8. Audio-Technica AT2020USB-X [El mejor micrófono USB para streaming]

Especificaciones Detalles Tipo de micrófono Condensar Patrón polar Cardioide Respuesta en frecuencia Veinte hercios – Veinte kilohercios Conectividad Bus serie universal tipo C Profundidad de bits / Frecuencia de muestreo 24 bits, 96 kHz Requisitos de alimentación Alimentado por USB Opciones de montaje Trípode de mesa, compatible con brazo extensible Peso ~373 g Compatibilidad Windows, macOS Características especiales Botón de silencio táctil, toma de auriculares

Audio-Technica siempre destaca como la mejor opción en cuanto a micrófonos USB fiables y asequibles. El AT2020USB-X es una versión mejorada del clásico, que ahora es compatible con Bus serie universal tipo C conectividad para una transferencia de datos más estable y un manejo más sencillo.

Para retransmisiones en directo o podcasts, este micrófono es una opción excelente, ya que ofrece un sonido nítido y de alta calidad, y su función de monitorización sin latencia te permite escucharte a ti mismo sin retrasos. El patrón de captación cardioide ayuda a centrarse en tu voz, reduciendo el ruido de fondo. La carcasa metálica lo hace aún más resistente y elegante, lo cual es una ventaja adicional.

The AT2020USB-X destaca por su flexibilidad en diversos entornos de grabación. Su alta sensibilidad garantiza que cada detalle de tu voz se capte con claridad, lo que la convierte en la opción ideal tanto para la creación de podcasts como para el streaming. Además, la toma de auriculares integrada permite la monitorización en tiempo real sin latencia, una característica fundamental para los streamers y podcasters que necesitan una retroalimentación de audio precisa durante las sesiones en directo.

Su estructura metálica no solo aporta mayor resistencia, sino que también mejora la calidad general del sonido, lo que le da un toque profesional tanto a los creadores de contenido ocasionales como a los más exigentes.

Ventajas Contras ✅Una versión moderna de un clásico de Audio Technica ✅Fácil conexión USB ✅Sonido de alta calidad sin concesiones ✅Los controles de volumen y ganancia están situados en el propio cuerpo del amplificador ✅Ideal para streaming y reuniones en línea ❌Es un poco más grande de lo que parece en las fotos

Veredicto final: Si necesitas un micrófono para podcast que suene de maravilla y sea de una marca de confianza, este es el ideal. Perfecto para quienes valoran la estabilidad y el rendimiento.

9. HyperX QuadCast S [El micrófono para streaming más atractivo]

Especificaciones Detalles Tipo de micrófono Condensar Patrones polares Estéreo, omnidireccional, cardioide, bidireccional Respuesta en frecuencia Veinte hercios – Veinte kilohercios Conectividad De USB-C a USB-A Profundidad de bits / Frecuencia de muestreo 16 bits, 48 kHz Iluminación RGB Yes Opciones de montaje Soporte antivibraciones, compatible con pértiga Peso 254 g (solo micrófono) Compatibilidad PC, Mac, PS4/5 Características especiales Silenciar con un toque, control de ganancia

Si quieres que tu micrófono no solo suene bien, sino que también tenga un aspecto genial, el HyperX QuadCast S es lo que necesitas. Su RGB La iluminación sin duda llamará la atención, y el patrón de captación ajustable (cardioide, omnidireccional y otros modos) la hace aún más versátil. Puedes configurarla como prefieras, dependiendo de lo que estés grabando.

El soporte antivibraciones y el filtro antipop integrados ayudan a reducir el ruido no deseado, y el botón de silencio táctil resulta muy práctico. USB La conectividad garantiza una instalación sencilla, por lo que podrás empezar a trabajar de inmediato sin necesidad de realizar ninguna configuración adicional. Este micrófono es una opción ideal para quienes valoran tanto la calidad del sonido como el diseño del dispositivo.

The HyperX QuadCast S También destaca por su facilidad de uso: no requiere ajustes complicados y es «plug-and-play», lo que lo hace perfecto para los streamers que quieren empezar de inmediato. Su control de ganancia ajustable te permite ajustar con precisión la sensibilidad del micrófono para obtener el mejor sonido posible, tanto si hablas en voz baja como a un volumen más alto.

Además, su diseño ligero garantiza que sea fácil de manejar y transportar, lo que lo hace ideal para instalaciones en cualquier lugar.

Ventajas Contras ✅RGB – auténtico ambiente de streamer ✅Filtro antipop y soporte antivibraciones integrados ✅Botón de silencio en la parte superior – muy práctico ✅Varios patrones de captación ✅Compatible con todas las plataformas (Windows, macOS, OBS) ❌No se puede desactivar el RGB sin el software

Veredicto final: Si buscas un micrófono con un sonido nítido y un diseño que parece una nave espacial, este es el tuyo. Uno de los favoritos entre los gamers.

10. RØDE NT-USB Mini [El mejor micrófono compacto para streaming]

Especificaciones Detalles Tipo de micrófono Condensar Patrón polar Cardioide Respuesta en frecuencia Veinte hercios – Veinte kilohercios Conectividad Bus serie universal tipo C Profundidad de bits / Frecuencia de muestreo 24 bits, 48 kHz Requisitos de alimentación Alimentado por USB Opciones de montaje Soporte magnético de escritorio, compatible con brazo articulado Peso 585 g Compatibilidad Windows, macOS Características especiales Filtro antipop integrado, RØDE Connect

Si necesitas un micrófono compacto pero no quieres renunciar a la calidad del sonido, el RØDE NT-USB Mini es justo lo que necesitas. Este pequeño dispositivo ofrece un sonido nítido con una resolución de 24 bits y una frecuencia de muestreo de 48 kHz, lo que garantiza una excelente calidad de grabación.

Es ideal para retransmisiones en directo o podcasts si dispones de poco espacio o viajas con frecuencia. El filtro antipop integrado y el soporte magnético lo hacen muy práctico incluso para configuraciones de escritorio con espacio limitado. USB La conectividad es ideal para principiantes, ya que no hay que ajustar nada más. Elige uno de los los mejores auriculares para juegos para controlar mejor la calidad de tu transmisión.

The RØDE NT-USB Mini Es extraordinariamente portátil, lo que lo convierte en una opción ideal para los creadores de contenido que necesitan un micrófono fácil de transportar y montar para grabar sobre la marcha. Su soporte de mesa magnético permite una instalación rápida y segura, mientras que su reducido tamaño hace que no ocupe demasiado espacio en un escritorio abarrotado. Aunque es compacto, la calidad del sonido no se ve afectada, ya que ofrece un audio nítido y natural, perfecto para locuciones, streaming o podcasts.

Es más, el Software RØDE Connect te permite integrar y gestionar fácilmente tu micrófono conDispositivos RØDE, lo que te permite ampliarla a medida que amplías tu instalación.

Ventajas Contras ✅Compacto y elegante ✅ Muy fácil de usar – incluso para principiantes ✅Excelente sonido para su gama de precios ✅Práctico soporte magnético ✅Funciona con la mayoría de los programas de streaming ❌No hay botón de silencio

Veredicto final: Ideal como primer micrófono para podcasts o para retransmisiones en directo. Pequeño pero potente: cumple perfectamente con su función.

11. Vision PD300X [El mejor micrófono para streaming de gama media]

Especificaciones Detalles Tipo de micrófono Dinámico Patrón polar Cardioide Respuesta en frecuencia Cuarenta hercios – 16 kilohercios Conectividad USB-C y XLR Profundidad de bits / Frecuencia de muestreo 24 bits, 192 kHz Requisitos de alimentación Alimentación por USB (o interfaz externa para XLR) Opciones de montaje Compatible con brazo extensible; incluye soporte de mesa Peso ~780 g Compatibilidad Windows, macOS, Android, iOS Características especiales Mando multifunción, monitorización en tiempo real, reducción de ruido, software Maono Link

Como uno de loslos mejores micrófonos para videojuegos en este rango de precios, Vision PD300X es un híbrido para quienes no quieren limitarse solo a USB or XLR conectividad. El Vision PD300X admite ambas opciones, lo que te da libertad para elegir. Puedes conectarlo directamente a tu PC via USB o utilízalo con una batidora a través de XLR si quieres configurar los ajustes de sonido con más detalle.

El patrón de captación cardioide y el botón de silencio integrado lo hacen ideal para grabar, y el RGB La iluminación aporta estilo. Es un micrófono estupendo para quienes buscan flexibilidad y un sonido de calidad a un precio razonable.

TheVision PD300X ofrece una versatilidad excepcional tanto con USB and XLR conectividad, lo que permite una fácil configuración en diversas plataformas. Su supervisión en tiempo real and reducción de ruido garantiza un audio nítido en las retransmisiones y grabaciones. Además, el mando multifunción and Software Maono Link te permiten controlar a la perfección tus ajustes de sonido.

Ventajas Contras ✅Cómoda combinación: XLR y USB ✅Excelente sensibilidad de voz ✅Filtro antipop y control de ganancia integrados ✅Funciona con cualquier plataforma ✅Buen sonido incluso sin posproducción ❌Se incluyen algunos accesorios adicionales

Veredicto final: Un micrófono de gama media fiable que te ofrece libertad y una calidad constante. Especialmente si quieres transmitir tu voz en directo sin ningún tipo de complicación.

¿Cómo elegir el mejor micrófono para hacer streaming?

Tanto si acabas de empezar en el mundo del streaming como si ya te sientes cómodo ante el micrófono, hay algo que no cambia: el sonido es fundamental. El micrófono no es solo un dispositivo que capta tu voz. Es tu voz para tu público. Y el sonido suele ser determinante para que alguien se quede en tu retransmisión o se vaya. Para configurar correctamente tu retransmisión, empieza por nuestro Cómo retransmitir en Twitch desde el ordenadorguía.

1. Conoce los fundamentos de la tecnología de los micrófonos para tomar la decisión correcta

Imagina que los micrófonos son como dos tipos de oídos: uno lo oye todo, incluso una mosca detrás de la pared, mientras que el otro solo oye lo que tiene justo delante. Esta es una forma sencilla de explicar la diferencia entre los micrófonos dinámicos y los de condensador.

Si transmites en directo desde una habitación en la que alguien está cocinando en la cocina, un vecino está taladrando la pared y tu ordenador zumba como un motor a reacción, un micrófono dinámico es la opción perfecta. Hay varias razones para ello:

No capta ruidos innecesarios – se centra en lo que tiene justo delante, que es tu voz. Todos esos sonidos del teclado, los clics del ratón o los ventiladores se oirán más bajos o ni siquiera se oirán en la retransmisión;

– se centra en lo que tiene justo delante, que es tu voz. Todos esos sonidos del teclado, los clics del ratón o los ventiladores se oirán más bajos o ni siquiera se oirán en la retransmisión; Es fácil de usar – solo tienes que enchufarlo, configurarlo y ya estás listo para reproducir en streaming;

– solo tienes que enchufarlo, configurarlo y ya estás listo para reproducir en streaming; Es apto para un uso intensivo – Estos micrófonos son increíblemente fiables. No les afectan las caídas ni las sobrecargas sonoras repentinas.

Si quieres que tu voz suene como la de los mejores YouTubers Si quieres grabar podcasts con profundidad, detalle e incluso el sonido de tu respiración, necesitas un micrófono de condensador. Estas son algunas de sus características:

Sensibilidad máxima – capta todos los matices de tu voz: el tono, las entonaciones e incluso una leve risita;

– capta todos los matices de tu voz: el tono, las entonaciones e incluso una leve risita; Ideal para entornos tranquilos – se oye mejor cuando se reproduce en streaming en silencio, sin ruidos de fondo;

– se oye mejor cuando se reproduce en streaming en silencio, sin ruidos de fondo; Ideal para la producción – ideal para podcasts, locuciones, retransmisiones profesionales y vídeos.

2. Elige el patrón polar adecuado para que la atención se centre en tu voz

A la hora de elegir un micrófono para hacer streaming, es importante tener en cuenta una cosa: de dónde «escucha» el micrófono el sonido. A esto se le llama patrón polar. No te preocupes por el nombre, es bastante sencillo. Hay dos tipos que realmente debes conocer:

Cardioide – mi favorito y la opción más habitual entre los streamers. Este micrófono capta el sonido que viene directamente de delante e ignora el ruido procedente de atrás y de los lados. Es ideal cuando estás retransmitiendo solo y no hay ruido adicional a tu alrededor. Funciona especialmente bien para USB micrófonos, que solo tienes que conectar a tu PC y adelante;

– mi favorito y la opción más habitual entre los streamers. Este micrófono capta el sonido que viene directamente de delante e ignora el ruido procedente de atrás y de los lados. Es ideal cuando estás retransmitiendo solo y no hay ruido adicional a tu alrededor. Funciona especialmente bien para USB micrófonos, que solo tienes que conectar a tu PC y adelante; Omnidireccional – este capta el sonido desde todas las direcciones. Es una buena opción si, por ejemplo, estás grabando un podcast con amigos o invitando a invitados a tu retransmisión. Pero ten en cuenta que este micrófono captará tanto tu voz como los ladridos del perro, el zumbido del ventilador y todo lo que ocurra en la habitación.

Consejo para jugadores: Si estás retransmitiendo en solitario, jugando en PC, y quieres que tu voz suene clara y agradable, un micrófono cardioide es ideal para ti. Solo tienes que colocarlo delante de ti y disfrutarás de un sonido excelente y de una reproducción fluida.

3. Elige entre USB y XLR en función de tus necesidades de transmisión

Antes de elegir un micrófono para streaming, debes decidir cómo lo vas a conectar. Hay dos opciones principales: USB and XLR. Déjame explicarte la diferencia y cuál podría ser la opción más adecuada para ti.

Si acabas de empezar o no quieres complicarte con un montón de cables y equipos, un USB su hijo es100% la elección perfecta para ti. Solo tienes que conectarlo al USB conecta el dispositivo y ya estás listo para reproducir en streaming, grabar vídeos, chatear en Discord, o grabar podcasts. No se necesita ningún equipo adicional.

Muchos de estos micrófonos vienen con tarjetas de sonido integradas, así que lo único que tienes que hacer es elegir el modelo adecuado y ajustar algunos parámetros en OBS o en otro programa. Además, más modernoUSB Los micrófonos para videojuegos suelen ser compatibles con USB tipo C, lo que se traduce en menos retrasos, un suministro eléctrico estable y, sencillamente, más comodidad.

Si estás transmitiendo desde un portátil, tienes un presupuesto limitado o simplemente quieres algo sencillo que funcione nada más sacarlo de la caja – un USB Este micrófono es perfecto. Muchos de los streamers más famosos empezaron con ellos.

Ahora, hablemos de XLR. Estos micrófonos suelen ser la elección de quienes buscan la mejor calidad de sonido posible. No se puede conectar un XLR conectar el micrófono directamente al ordenador – necesitarás una interfaz de audio o una mesa de mezclas. Pero, a cambio, obtienes:

Mayor control sobre la calidad del sonido;

La posibilidad de ajustar el sonido directamente en el hardware —niveles, filtros, etc.—;

Y lo más importante: un sonido de mejor calidad, sobre todo si grabas podcasts, grabas voces o retransmites en directo con varias fuentes de sonido.

Esta opción no es barata, pero si tienes pensado dedicarte en serio al streaming a largo plazo, un XLR Esta configuración dará sus frutos.

Mis consejos:

Un principiante ? ¿Por qué no?USB. Enchúfalo y configúralo en 10 minutos, y disfrútalo. Hay modelos fantásticos que suenan casi tan bien como XLR;

? ¿Por qué no?USB. Enchúfalo y configúralo en minutos, y disfrútalo. Hay modelos fantásticos que suenan casi tan bien como XLR; ¿Quieres una calidad de primera como la de los profesionales?EntoncesXLR Es decisión tuya. Pero prepárate para tener que llevar equipo adicional y realizar una configuración.

4. Busca funciones que mejoren tu experiencia de streaming

Un buen micrófono para hacer streaming no solo tiene que ver con la calidad del sonido (aunque eso es sin duda importante). La clave está en la comodidad. Cuando estás en plena acción, retransmitiendo, charlando con tu público y pulsando un montón de botones, lo que quieres es que el micrófono simplemente funcione y no te estorbe. Estas son las características a las que realmente debes prestar atención:

Botón de silencio o sensor . A veces hay ruido en la habitación: entra alguien o pasa un coche por la calle. En esos momentos, necesitas una forma rápida de silenciarte. Algunos micrófonos tienen un botón físico de silencio, otros cuentan con un sensor táctil en la parte superior. Sinceramente, prefiero el sensor: basta con un toque rápido y ya estás en silencio. Es muy práctico en esos momentos, sin necesidad de meterte en el software.

. A veces hay ruido en la habitación: entra alguien o pasa un coche por la calle. En esos momentos, necesitas una forma rápida de silenciarte. Algunos micrófonos tienen un botón físico de silencio, otros cuentan con un sensor táctil en la parte superior. Sinceramente, prefiero el sensor: basta con un toque rápido y ya estás en silencio. Es muy práctico en esos momentos, sin necesidad de meterte en el software. Ajusta el volumen del micrófono . La ganancia controla el grado en que el micrófono «escucha» tu voz. Si, como yo, a veces te recuestas en la silla y de repente te acercas al micrófono, un control de ganancia en el cuerpo del dispositivo es una auténtica salvación. Puedes ajustarlo rápidamente para evitar la distorsión o un sonido demasiado débil. Esto es especialmente importante si retransmites con mucha emoción, gritas durante los juegos de terror o de repente susurras en silencio.

. La ganancia controla el grado en que el micrófono «escucha» tu voz. Si, como yo, a veces te recuestas en la silla y de repente te acercas al micrófono, un control de ganancia en el cuerpo del dispositivo es una auténtica salvación. Puedes ajustarlo rápidamente para evitar la distorsión o un sonido demasiado débil. Esto es especialmente importante si retransmites con mucha emoción, gritas durante los juegos de terror o de repente susurras en silencio. Toma de auriculares para monitorización . Si quieres escucharte a ti mismo en tiempo real, sin retrasos, asegúrate de que el micrófono tenga una toma para auriculares. Es algo imprescindible. Sabrás al instante si hay ruido de fondo, chasquidos o si se te oye mal. Es increíblemente útil para controlar la calidad del sonido y evitar sorpresas durante la retransmisión.

. Si quieres escucharte a ti mismo en tiempo real, sin retrasos, asegúrate de que el micrófono tenga una toma para auriculares. Es algo imprescindible. Sabrás al instante si hay ruido de fondo, chasquidos o si se te oye mal. Es increíblemente útil para controlar la calidad del sonido y evitar sorpresas durante la retransmisión. Filtro antipop y soporte antivibraciones. Si grabas en streaming con un teclado mecánico, las teclas pueden sonar como una ametralladora. Un filtro antipop atenúa los sonidos estridentes como la «p», la «b» y otros sonidos explosivos que llegan directamente a tus oídos. Una montura antivibraciones ayuda a eliminar las vibraciones del escritorio cuando mueves el ratón o golpeas accidentalmente el micrófono.

Si grabas en streaming con un teclado mecánico, las teclas pueden sonar como una ametralladora. Un filtro antipop atenúa los sonidos estridentes como la «p», la «b» y otros sonidos explosivos que llegan directamente a tus oídos. Una montura antivibraciones ayuda a eliminar las vibraciones del escritorio cuando mueves el ratón o golpeas accidentalmente el micrófono. RGB Iluminación . Sí, puede parecer un poco efectista, pero si te importa el aspecto visual y tienes una buena configuración, la iluminación realmente le da un toque especial. Algunos micrófonos lo hacen muy elegante: no es solo un arcoíris parpadeante, sino que permite ajustes precisos. Puedes adaptarla a tu estado de ánimo, a la temática del canal o a tus emociones.

. Sí, puede parecer un poco efectista, pero si te importa el aspecto visual y tienes una buena configuración, la iluminación realmente le da un toque especial. Algunos micrófonos lo hacen muy elegante: no es solo un arcoíris parpadeante, sino que permite ajustes precisos. Puedes adaptarla a tu estado de ánimo, a la temática del canal o a tus emociones. Integración de software. Si te gusta personalizar el sonido, ajustar los efectos y jugar con los ajustes, contar con un software específico para tu micrófono será una ventaja.

5. Asegúrate de que tu micrófono sea compatible con tu equipo de retransmisión

A la hora de elegir un micrófono para streaming, lo primero que hay que comprobar es lo fácil que es conectarlo. No querrás perder el tiempo con problemas de configuración y controladores, ¿verdad? Por eso, es mejor que tu micrófono sea «plug-and-play»: basta con enchufarlo y ya funciona. Es importante que se integre perfectamente con tu equipo sin complicaciones.

La mayoría de los modernosUSB los micrófonos funcionan bien con ambos Windows and macOS, pero no obstante deberías comprobar si ese modelo concreto es compatible con tu sistema operativo. Esto es especialmente importante si quieres utilizar algún software especializado para ajustar el sonido, como ecualizadores o mezcladores.

Otro aspecto a tener en cuenta es la compatibilidad con el software de streaming. Si utilizas OBS Studio, Streamlabs OBS, oXSplit, comprueba si el micrófono es compatible con esas aplicaciones.

A la hora de elegir un micrófono, piensa siempre en cómo encaja en tu configuración actual. No solo debe tener un buen sonido, sino que también debe ser fácil de usar y integrarse con tus programas y dispositivos. Si acabas de empezar, quizá te convenga invertir en algo versátil que sea fácil de conectar y configurar. Y, por cierto, si estás montando tu zona de streaming, no te olvides de echar un vistazo a la lista de las mejores ideas para la configuración de tu equipo de gaming. Prueba el mejor micrófono de solapa y disfruta de una forma diferente de ver contenidos en streaming.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor micrófono para hacer streaming?

El mejor micrófono para hacer streaming depende de tus objetivos y tu presupuesto. Si buscas el equilibrio perfecto entre calidad y sencillez, opta por los modelos USB. Si necesitas un sonido de alta calidad, las opciones con conexión XLR son la mejor opción. Entre las mejores opciones para 2025 se encuentran el Shure MV7, el Elgato Wave:3 y el FIFINE AM8W.

¿Cómo mejorar el sonido de tu micrófono?

Para mejorar la calidad del audio, empieza por lo básico: utiliza un filtro antipop y una montura antivibraciones, ajusta el control de ganancia y elimina el ruido de fondo con programas como RTX Voice o las opciones integradas.

¿Cómo reproducir efectos de sonido a través del micrófono?

Para ello, puedes utilizar programas como Voicemeeter o Soundboard, que te permiten reproducir sonidos y enviarlos a través de un micrófono virtual. Solo tienes que asegurarte de que el programa sea compatible con tu configuración y tu software de retransmisión.

¿Cómo conseguir un micrófono de calidad para streamers?

La calidad del micrófono de un streamer no solo depende del micrófono en sí, sino también del entorno. Invierte en un buen brazo articulado, un botón de silencio, un sistema de monitorización con auriculares, configura la frecuencia de muestreo adecuada y minimiza los ruidos no deseados.

¿Necesito un micrófono para hacer streaming?

Si quieres que tu voz suene clara y profesional, es imprescindible contar con un micrófono. Incluso un micrófono económico ofrece una calidad mucho mejor que el micrófono integrado en unos auriculares o en un ordenador portátil.

¿Es un micrófono para streaming adecuado para jugar?

Por supuesto. Un buen micrófono para streaming no solo mejora tus retransmisiones, sino que también facilita la comunicación en los juegos. Sobre todo si utilizas un micrófono para juegos con cancelación de ruido, tus compañeros de equipo te lo agradecerán. Además, los modelos con iluminación RGB quedan genial en un escritorio para gamers.

¿Qué micrófonos usan los youtubers?

Depende del nivel: los principiantes suelen utilizar micrófonos USB como el Blue Yeti o el Elgato Wave:3, mientras que los profesionales optan por soluciones XLR como el Shure SM7B o el Neumann TLM 103.