Cómo retransmitir en Twitch desde el ordenador: tu guía completa

El streaming es un elemento fundamental de la cultura de los videojuegos, y compartir tus partidas no tiene por qué ser complicado. Quizá te preguntes cómo retransmitir en Twitch desde el PC sin gastarte una fortuna ni perderte en la jerga técnica. Empieza por crear una cuenta gratuita en Twitch y protegerla con autenticación de dos factores. Una vez que hayas configurado tu perfil, asegúrate de que tu PC tenga una conexión a Internet estable y suficiente potencia para gestionar tanto el juego como la retransmisión. Una conexión por cable ofrece más estabilidad que el Wi-Fi, y si estás buscando un router, nuestro resumen de los los mejores routers para streaming ofrece opciones que garantizan una experiencia de juego sin retrasos. Por último, hazte con un micrófono y una cámara web de calidad para que los espectadores puedan oírte y verte con claridad.

Cómo retransmitir en Twitch desde el ordenador: una guía paso a paso

Aquí tienes una guía paso a paso que explica cómo retransmitir en Twitch desde el ordenador.

1- Configuración del software de retransmisión

Antes de poder empezar a retransmitir en directo, necesitas un programa que grabe tu partida y la envíe a Twitch. La opción más popular es OBS Studio, un programa gratuito y de código abierto disponible para Windows, Mac y Linux. Para instalar OBS, descarga el instalador correspondiente a tu sistema operativo y ejecútalo; en Windows, haz clic en «Ejecutar», y en Mac, abre el archivo descargado y sigue las instrucciones. Tras la instalación, inicia OBS desde tus aplicaciones y crea un nuevo perfil para organizar tu configuración.

OBS organiza tu transmisión en Escenas and Fuentes. Las escenas funcionan como plantillas, mientras que las fuentes son elementos individuales, como tu juego, la cámara web o los gráficos. Puedes añadir fuentes haciendo clic con el botón derecho del ratón en el cuadro «Fuentes» y reordenarlas para controlar qué se muestra en primer plano.

Configurar tu espacio de trabajo a 1920 × 1080 garantiza que tu transmisión se adapte a la mayoría de las pantallas y facilita la colocación de las superposiciones. Para mayor comodidad y calidad de audio, nuestra lista de los los mejores auriculares de Corsair ofrece opciones con un sonido nítido y una gran comodidad durante largos periodos de uso. Esto ayuda a los streamers de Twitch a garantizar audio de alta calidad, comunicación nítida y sonido envolvente, lo que hace que sus sesiones en directo sean más profesionales y atractivas para los espectadores.

2- Cómo vincular OBS Studio a tu cuenta de Twitch

Una vez instalado y configurado OBS, debes vincularlo a tu cuenta de Twitch para que el software sepa dónde enviar tu transmisión. Twitch utiliza una clave de transmisión única para identificar cada canal. Para encontrarla, inicia sesión en Twitch, abre tu Panel de control de creadores y selecciona Configuración > Clave de transmisión > Mostrar clave. Copia la clave y manténla en secreto; cualquier persona que tenga acceso a tu clave de transmisión podrá retransmitir en tu canal.

En OBS, abre el Configuración ventana y selecciona el Transmisión en directopestaña. SeleccionaTwitch en el menú desplegable «Servicio» y, a continuación, selecciona una ubicación de servidor cercana a ti para obtener un mejor rendimiento. Pega tu clave de transmisión en el campo correspondiente y confirma la configuración. OBS enviará ahora tus datos directamente a Twitch cada vez que pulses el Empieza a ver en streaming botón. No olvides hacer clic Solicitar and OK para guardar los cambios. Te recomiendo que pruebes esta conexión con una transmisión privada breve para asegurarte de que no haya problemas de conectividad.

3 – Configuración del diseño de la transmisión y gestión de las fuentes

Los streamers destacan por personalizar sus diseños en OBS. Empieza con una fuente de captura de juego para tus partidas y añade otras fuentes, como una cámara web, gráficos en pantalla o música de fondo. Cada fuente se sitúa en su propia capa; al subir o bajar una capa, cambia lo que aparece en primer plano. También puedes añadir imágenes estáticas o superposiciones y cambiar su tamaño para enmarcar tu partida. No olvides equilibrar el audio en el mezclador y consulta nuestra Guía de micrófonos para obtener recomendaciones sobre el equipo. Equilibrar el audio en la mesa de mezclas y consultar una guía de micrófonos garantiza un sonido nítido y uniforme, y una configuración adecuada del equipo, lo que hace que tus retransmisiones sean más fluidas, más profesionales y más atractivas para tu público.

4 – Cómo optimizar la calidad de tu transmisión y empezar a retransmitir en directo

Antes de pulsar Empieza a ver en streaming, configura los ajustes de vídeo y audio para garantizar una retransmisión fluida. Ajusta la velocidad de bits en función de tu velocidad de Internet y elige una resolución que tu ordenador pueda manejar, como 1920 × 1080 o 1280 × 720.

Es fundamental contar con una conexión a Internet fiable. Si ves contenidos en streaming a través de Wi-Fi, plantéate cambiar a un router diseñado para juegos y streaming. Nuestro artículo sobre el los mejores routers para streaming analiza cómo algunos modelos son compatibles con varios dispositivos y mantienen una velocidad estable para jugar sin retrasos. Una conexión deficiente provoca pérdidas de fotogramas y frustra a los espectadores, así que no pases por alto este factor.

Por último, prueba tu transmisión. OBS te permite grabar un breve vídeo local o iniciar una transmisión privada en Twitch. Reproduce el vídeo para comprobar que el audio está equilibrado, que la disposición se ve bien y que no hay fallos visuales. Cuando todo esté listo, vuelve a OBS y haz clic en Empieza a ver en streaming. En unos segundos, tu canal estará en directo y podrás interactuar con los espectadores a través del chat. Con el tiempo, la calidad de tu transmisión mejorará a medida que ajustes las escenas, añadas alertas y experimentes con superposiciones.

Lleva tu experiencia como streamer en Twitch al siguiente nivel

Cualquier persona a la que le apasionen los videojuegos puede compartir sus partidas en Twitch. Sigue los pasos anteriores para crear tu cuenta, configurar OBS y empezar a retransmitir en directo. La retransmisión es un proceso continuo; perfecciona tu diseño, prueba nuevas escenas e invierte en material fiable, como un buen micrófono y un router. Cuando estés listo para darte un capricho o para deleitar a tus espectadores, un Tarjeta regalo de Steam Wallet te permite recargar tu cuenta y comprar nuevos títulos en nuestra tienda.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo crear una cuenta de Twitch en el ordenador?

Para crear una cuenta de Twitch en el ordenador, crea un perfil en Twitch.com, elige un nombre de usuario y activa la autenticación de dos factores. Una vez que hayas verificado tu correo electrónico y tu número de teléfono, podrás personalizar tu canal y empezar a retransmitir.

¿Qué equipo necesito para retransmitir en Twitch desde mi ordenador?

El equipo que necesitas para retransmitir en Twitch desde tu PC incluye un ordenador con las prestaciones adecuadas, una conexión a Internet estable, un micrófono, una cámara web y un software de retransmisión como OBS Studio. Los periféricos de alta calidad mejoran la nitidez del audio y el vídeo, lo que hace que tu retransmisión resulte más profesional.

¿Cómo conecto OBS Studio a mi canal de Twitch?

Para conectar OBS Studio a tu canal de Twitch, copia tu clave de transmisión desde el Panel de control del creador de Twitch y pégala en la sección «Transmisión» de la configuración de OBS. Una vez que hayas seleccionado Twitch como servicio y hayas elegido un servidor cercano, tus transmisiones se vincularán directamente a tu canal.

¿Puedo retransmitir en Twitch con un portátil en lugar de con un ordenador de sobremesa?

Sí, puedes retransmitir en Twitch con un portátil en lugar de un ordenador de sobremesa si tu portátil cumple con los requisitos técnicos necesarios. Un portátil moderno con un procesador multinúcleo, una tarjeta gráfica dedicada o integrada y suficiente memoria RAM puede hacer frente a la retransmisión, aunque el rendimiento puede variar en función del juego y la resolución.

¿Por qué se retrasa o se queda en buffering mi transmisión de Twitch?

El motivo por el que tu retransmisión en Twitch se retrasa o se queda cargando suele deberse a una conexión a Internet inestable o a una configuración incorrecta de la velocidad de bits. Comprueba la velocidad de tu conexión, reduce la velocidad de bits de la retransmisión en OBS y asegúrate de que tu router puede gestionar simultáneamente el juego y la retransmisión para que las retransmisiones sean más fluidas.