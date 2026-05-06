Los 12 mejores juegos parecidos a Terraria en 2025: la aventura continúa

Una vez terminado Terraria, en realidad solo hay dos opciones: jugar a versiones modificadas o buscar juegos como TerrariaModificadoTerraria Es genial, no me malinterpretes, pero después de jugar a un juego tan bueno (¡cuesta creer que se lanzara hace más de una década!), es buena idea despejarse un poco y embarcarse en un tipo de aventura diferente.

Por eso estoy aquí. En esta lista de juegos similares a Terraria, haremos un breve repaso de algunos títulos fantásticos que incluyen juegos de mundo abierto, simuladores de granja y juegos de supervivencia en mundo abierto con un alto nivel de dificultad que seguro que te ayudarán a saciar tu Terraria ¡Picor!

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Terraria

Ahora bien, todos los juegos de esta lista son fantásticos, pero algunos destacan con creces sobre el resto:

Minería, artesanía (2011) – El juego de mundo abierto original con el que empezó todo. Puedes construir estructuras alucinantes, minar durante horas y sobrevivir en un mundo que, literalmente, puedes moldear a tu antojo. Es un sueño hecho realidad para cualquier Terrariaaficionado Stardew Valley (2016) – Si lo que te ha enganchado es excavar, crear y personalizar tu espacio Terraria, Stardew Valley Da en el clavo. La agricultura, la pesca y la mejora de tu granja te ofrecen esa misma sensación de satisfacción de una forma relajada y adictiva. Starbound (2016) – ImagenTerraria, pero con planetas —muchísimos planetas—. Podrás explorar, construir y luchar por toda la galaxia, descubriendo nuevos biomas, criaturas alucinantes y todo el botín que un fanático de los juegos de mundo abierto podría desear.

Pero, aunque estos son los mejores de la lista, ¡no te los pierdas, porque todos son juegos geniales!

Los 12 mejores juegos parecidos a Terraria

Es difícil definir qué es lo que hace que un juego se parezca a Terraria. Quizás sea la perspectiva en 2D, quizás el componente de aventura; a algunos les guste el combate, mientras que a otros simplemente les guste construir. En esta lista hay algo para todos los gustos, y sea cual sea el aspecto de Terraria Sea cual sea tu preferido, aquí seguro que encuentras algo que te encante:

1. Minería, artesanía [Lo mejor para los aficionados a los juegos creativos de mundo abierto]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, Linux, Mac OS, New 3DS, Wii U, Switch, PS Vita, PS3/4/5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Año de lanzamiento 2011 Creador Mojang Studios (adquirida por Microsoft) Duración media de la partida Variable (modificable)

Minería, artesanía ha dominado el género sandbox desde hace más de una década por una sencilla razón: la libertad. Puedes construir lo que quieras, explorar cualquier lugar y seguir descubriendo cosas nuevas años después. Es lo más parecido que hay en el mundo de los videojuegos a un lienzo en blanco para dar rienda suelta a la imaginación.

JugandoMinería, artesanía sigue pareciendo novedoso, incluso después de miles de horas. El ritmo lo marcas tú: Relájate en el modo creativo o personaliza la experiencia para convertirla en algo totalmente diferente. Me gusta que se adapte a todo tipo de jugadores: exploradores, constructores, ingenieros y alborotadores.

Por qué lo elegimos Minería, artesaníaSu jugabilidad abierta se ha convertido en un referente del género. La gran variedad de formas de jugar (desde partidas en solitario hasta servidores masivos con mods) hace que siga vivo mucho después de que la mayoría de los juegos hayan caído en el olvido.

Su encanto es atemporal, aunque reconozco que la rutina puede resultar un poco monótona una vez que lo has visto todo. Aun así, con amigos, cada sesión es diferente.

Los gráficos sencillos y pixelados han envejecido mejor de lo que nadie esperaba. Los vivos colores del mundo, los efectos de iluminación y la banda sonora crean una atmósfera tranquila pero envolvente que se adapta a cualquier estado de ánimo.

Mi veredicto: Minería, artesanía sigue siendo el espacio de creación por excelencia. Es infinito, personal y perfecto para cualquiera que busque un mundo que nunca deja de evolucionar.

2. Stardew Valley [Ideal para los amantes de los juegos de construcción acogedores y los simuladores de vida]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas PC, Linux, Mac OS, Switch, PS Vita, PS4, Xbox One, iOS, Android Año de lanzamiento 2016 Creador ConcernedApe Duración media de la partida Variable (modificable)

Stardew Valley es mi juego favorito para relajarme cuando necesito un respiro del caos. Es una tranquila combinación de vida rural y una narración pausada que nunca te apresura. Este juego tiene esa calidez y ese cuidado por los detalles que rara vez se encuentran en otros juegos comoStardew Valley. Heredas la vieja granja de tu abuelo y, a partir de ahí, tu vida será lo que tú quieras que sea.

Jugar resulta una experiencia muy personal. Cada día del juego ofrece algo diferente: cosechar, explorar minas, mejorar herramientas o hablar con los aldeanos. Es relajante, pero siempre se tiene la sensación de estar avanzando. El encanto reside en su ritmo: premia tanto la planificación minuciosa como el juego espontáneo.

Por qué lo elegimos Stardew Valley mantiene a los jugadores enganchados gracias a su infinito valor de rejugabilidad y su tono sincero. Es uno de los pocos juegos que consigue que el esfuerzo resulte relajante.

¿Mi única queja? Una vez que dominas sus sistemas, la fase final del juego puede resultar un poco monótona. Pero eso es parte de su encanto.

Su arte pixelado rebosa personalidad. Cada estación tiene su propio encanto, la banda sonora es un auténtico placer para los oídos y el ambiente te hace sentir como en casa. Pocos juegos logran transmitir una calidez emocional comparable a la suya.

Mi veredicto: Stardew Valley es el referente por excelencia de los videojuegos relajantes: creativos, tranquilos y pensados para jugadores que quieren desconectar sin perder el progreso.

3. Starbound [Lo mejor para los aficionados a la exploración espacial]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC, Linux, Mac OS, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2016 Creador Chucklefish Duración media de la partida 30 horas

StarboundtomaTerraria’s fórmula y la lanza al espacio. Empiezas como un explorador abandonado tras la caída de la Tierra, viajando por planetas generados proceduralmente para sobrevivir y reconstruir la civilización. Estoun juego indie increíble es ambicioso y rebosa libertad. Cada planeta tiene su propio ambiente, sus criaturas y sus secretos esperando a ser descubiertos.

Parece una aventura interminable con un rumbo claro. El combate es trepidante, el sistema de creación es muy completo y la historia resulta sorprendentemente emotiva. Me encanta que cada planeta parezca hecho a mano, incluso cuando es aleatorio. Las misiones de la historia te ayudan a centrarte, mientras que la exploración satisface esa necesidad de «explorar un mundo más». Al principio, los menús pueden parecer un poco torpes, pero una vez que te acostumbras, es puro descubrimiento.

Por qué lo elegimos Starbound combina la narración con un control creativo total. Da sentido a cada planeta que visitas y mantiene viva tu curiosidad por lo que vendrá después.

Visualmente, combina un pixel art brillante con una sensación de asombro cósmicor. La banda sonora encaja a la perfección: tranquila y evocadora cuando estás explorando, triunfal cuando construyes algo nuevo.

Mi veredicto: Starbound captura la emoción del descubrimiento mejor que la mayoría de los juegos de mundo abierto. Es una de las mejores aventuras espaciales en las que perder el tiempo.

4. Guardián del Núcleo [Lo mejor para los aficionados a la progresión en los juegos de rol]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, Linux, Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2022 (acceso anticipado), 2024 (lanzamiento completo) Creador Fireshine Games Duración media de la partida 40 horas

Guardián del Núcleo te sumerge en un un laberinto subterráneo resplandeciente que es en parte misterio y en parte peligro. Empiezas desde cero, excavando túneles, descubriendo tesoros y luchando contra extrañas criaturas a medida que te vas haciendo más fuerte. Es una mezcla de aventura de supervivencia y la mecánica de progresión de los juegos de rol que me enganchó al instante.

Lo que me encanta es cómo premia la curiosidad. Cada acción (minería, cocina, combate) genera XP de habilidad vinculada a un árbol, lo que te permite dar forma a tu personaje como más te guste. Juega en solitario para disfrutar de una experiencia tranquila o únete a tus amigos para vivir un caos total. Algunas batallas se vuelven muy difíciles, pero la satisfacción de conseguir cada victoria te anima a seguir adelante.

Por qué lo elegimos Guardián del Núcleo incorpora una estructura de juego de rol a la jugabilidad de mundo abierto. El sistema de habilidades y la mecánica de los jefes le aportan profundidad sin sacrificar la accesibilidad.

El sistema de iluminación es precioso. Las oscuras cavernas resplandecen de color, y la suave banda sonora hace que resulte sorprendentemente relajante. Los gráficos pixelados combinan a la perfección el encanto con la atmósfera.

Mi veredicto:Guardián del Núcleo Es un RPG de supervivencia profundo y gratificante para los aficionados al modo cooperativo y a la progresión gradual. Cada partida resulta muy satisfactoria.

5. Los Alters [Lo mejor para los aficionados a la narrativa de ciencia ficción]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas PS5, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC Año de lanzamiento 2025 Creadores 11 Bit Studios Duración media de la partida Unas 20 horas

Los Alters toma el concepto de la supervivencia y lo convierte en algo profundamente personal. Juegas en el papel de Jan Dolski, un trabajador solitario abandonado en un planeta hostil sin salida, salvo por una opción aterradora: clonarte a ti mismo. Cada «alter» que creas es una versión de ti mismo que ha tomado una decisión vital diferente

Resulta intensa y extrañamente humana. Me encantó cómo cada interacción con tus clones revela una faceta de quién podría haber sido Jan: un ingeniero, un cobarde, un soñador. El ritmo puede parecer lento al principio, pero una vez que te acostumbras, la historia te atrapa por completo.

Por qué lo elegimos Los Alters combina la mecánica de la construcción de bases con una narrativa emotiva. Cada clon aporta una nueva dimensión tanto a la jugabilidad como a la historia, lo que hace que incluso las tareas de supervivencia más cotidianas cobren sentido.

Visualmente, es inquietante. La maquinaria parpadeante y los pasillos solitarios hacen que cada escena parezca un sueño que apenas se recuerda. La música es minimalista, lo que permite que el silencio y la tensión hagan la mayor parte del trabajo.

Mi veredicto: Los Alters es una historia de supervivencia audaz y emotiva que te llega de una forma diferente. Es perfecta para los jugadores a los que les encanta la ciencia ficción que les hace pensar y se preguntan en qué se convertirían bajo presión.

6. Dragon Quest Builders 2 [Ideal para creadores centrados en la historia]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas PC, Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series X Año de lanzamiento 2018 Creadores Square Enix, Koei Tecmo Games, Omega Force Duración media de la partida 60 horas

Hay muchos géneros que Dragon Quest podría haberse diversificado a partir de sus orígenes como juego de rol: juegos de rol de acción en tiempo real, simuladores de vida, quizá incluso un juego de plataformas. En cambio, obtuvimos Dragon Quest Builders 2 – un juego de supervivencia y aventura de mundo abierto, y una grata sorpresa.

Empiezas como un constructor náufrago que debe reconstruir una isla en ruinas mientras desvelando los secretos que se esconden tras su historia malditay. Es libertad creativa envuelta en una narrativa encantadora.

La jugabilidad en cada momento es fantástica: puedes recolectar recursos, construir bases elaboradas y defenderte de los monstruos junto a tu compañero Malroth. Es uno de esos juegos que te hace sonreír incluso mientras estás reuniendo materiales. El combate es sencillo pero gratificante, y la construcción resulta intuitiva. Las misiones pueden resultar repetitivas, pero el encanto y el humor del mundo lo compensan.

Por qué lo elegimos Dragon Quest Builders 2 destaca por dar sentido a la creatividad. Cada estructura que construyes tiene un propósito, lo que une a la perfección el avance en el juego y la historia.

Además, es precioso. Los coloridos escenarios, los personajes expresivos y la alegre banda sonora aportan un toque desenfadado y animado. Se ve y se oye como una auténtica aventura.

Mi veredicto:Dragon Quest Builders 2 es ideal para los jugadores a los que les gusta combinar la estructura con la libertad. Es alegre, emotiva y divertida de principio a fin.

7. Imprescindible [Lo mejor para los aficionados a los juegos sandbox de visión cenital]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas PC, Linux, Mac OS Año de lanzamiento 2019 (Acceso anticipado) Creador Fair Games ApS Duración media de la partida Más de 30 horas (modificable)

Imprescindible es el gran desconocido de los juegos de creación de mundo abierto. Capta la esencia de Terraria pero cambia la perspectiva a una vista aérea que transforma por completo la forma de jugar. Empiezas en una isla solitaria, armado con herramientas básicas y grandes sueños, y vas construyendo tu camino hacia un mundo en expansión lleno de exploración y automatización.

El ciclo de juego logra ese equilibrio perfecto entre diversión y desafío. Me encanta lo rápido que te engancha: en un momento estás extrayendo cobre y, al siguiente, diriges un próspero asentamiento. Los PNJ realmente importan, ya que establecen relaciones comerciales y ayudan a automatizar las tareas más tediosas. No es el juego más bonito que hay, pero su profundidad lo compensa con creces.

Por qué lo elegimos Imprescindible se centra en el crecimiento a largo plazo y en mundos creados por los jugadores. Capta a la perfección esa sensación de «solo una misión más».

El diseño es sencillo, pero funcional, con un estilo retro que te acaba gustando enseguida. La banda sonora crea un ambiente relajado y envolvente.

Mi veredicto: Imprescindible es la joya oculta de las aventuras de mundo abierto. Ofrece horas y horas de diversión y es ideal para los jugadores que buscan el control y la creación de comunidades.

8. Valheim [Lo mejor para los aficionados a los juegos de supervivencia y exploración]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas PC, Linux, Mac OS, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2021 (Acceso anticipado) Creadores Iron Gate Studio, Fishlabs (Xbox) Duración media de la partida Más de 100 horas (modificable)

Valheim te sumerge en un más allá vikingo donde La supervivencia consiste en construir, fabricar objetos y luchar contra los dioses. Es enorme y está lleno de historias por descubrir. He pasado horas cortando leña y sigo encontrando nuevos lugares que explorar.

La progresión resulta satisfactoria: Cuanto más difíciles son los biomas, mejor es el equipo; y cuanto mejor es el equipo, más épicas son las batallas. El combate tiene peso, la exploración resulta satisfactoria y la construcción es lo suficientemente flexible como para fomentar la creatividad. Al principio puede resultar un poco pesado, pero una vez que le coges el ritmo, es difícil dejarlo.

Por qué lo elegimos Valheim mantiene a los jugadores enganchados gracias a su equilibrio entre desafío y creatividad. Premia la paciencia y el trabajo en equipo con logros realmente gratificantes.

El estilo artístico es impresionante, dada su magnitud. Los gráficos de baja poligonalidad, combinados con una iluminación dinámica, crean momentos que parecen sacados directamente del arte fantástico. La banda sonora logra un equilibrio perfecto entre la serenidad y la grandiosidad.

Mi veredicto: Valheim es la supervivencia en su máxima expresión: dura, gratificante e inolvidable para los jugadores que buscan aventura y libertad creativa.

9. Palworld [Lo mejor para los coleccionistas de criaturas de Sandbox]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2024 Creador Pareja de mano Duración media de la partida Más de 70 horas

Palworld es lo que ocurre cuando el caos se une al encanto. Combina la captura de monstruos, la creación de objetos y la supervivencia en una mezcla absurda y adictiva. ElLas mareas de Terraria Crossover se ha consolidado como uno de los juegos más alocados de este año.

Puedes construir bases, explorar regiones enormes y capturar criaturas llamadas «Pals» para que te ayuden a luchar o a volar. Es la libertad llevada al extremon. El nuevoTerraria Los jefes y las novedades hacen que el juego evolucione rápidamente, aunque pueden producirse bajadas de rendimiento en las partidas con muchos jugadores.

Por qué lo elegimos Palworld destaca porque se atreve a mezclar géneros que, en teoría, no deberían encajar; y, de alguna manera, consigue que todo encaje a la perfección.

Y lo que es más, el Terraria El crossover por fin ha llegado a Palworld, y la verdad es que es genial. La versión gratuita Las mareas de Terraria Actualización publicada el 25 de junio de 2025, y está repleto de cosas que parecen sacadas directamente de Terraria — nuevos biomas, una mazmorra temática completa e incluso los jefes «El Ojo de Cthulhu» y «El Señor de la Luna», a los que podrás atrapar como compañeros.

Además, obtienesTerraria-equipamiento, armas y materiales inspirados en que encajan a la perfección en De Palworld una lucha por la supervivencia. Es alucinante ver cómo chocan estos dos mundos y, de alguna manera, simplemente funciona. Si te gusta la creación en un mundo abierto y coleccionar criaturas, esta actualización es todo un acierto: es Terraria’s Encuentro de retro soul De Palworld la energía caótica de la mejor manera posible.

Mi veredicto: Palworld es una auténtica locura de mundo abierto para los jugadores que buscan el caos creativo y la libertad total para experimentar.

10. Envuelto [Lo mejor para los aficionados a la supervivencia en el género de la fantasía oscura]

Nuestra puntuación 7.7

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2024 (Acceso anticipado) Creador Keen Games Duración media de la partida Más de 60 horas

Envuelto te sumerge en un mundo corrompido donde el aire mismo es veneno. Eres uno de los Nacidos de las Llamas y luchas por reconstruir la civilización a partir de las cenizas. Es en parte un juego de rol, en parte un juego de construcción, pero todo un reto.

La jugabilidad es intensa, pero gratificante. Fabricar armas, explorar ruinas y limpiar zonas te hace sentir que avanzas con un objetivo claro. Me encanta la libertad de poder construir tu base mientras mejoras tus habilidades y te enfrentas a jefes peligrosos.

Por qué lo elegimos Envuelto llama la atención por su combinación de construcción de mundos y tensión de supervivencia. Cada victoria se siente como si se recuperara terreno perdido.

Las imágenes me dejaron boquiabierto: un mundo de vóxeles creado a mano con una iluminación evocadora y un diseño de sonido inquietante. Cada tormenta y cada amanecer parecen tener un propósito.

Mi veredicto: Envuelto es un juego de rol de supervivencia oscuro y ambicioso que premia la perseverancia. Está pensado para jugadores que se crecen ante la presión.

11. Don’t Starve Together [Lo mejor para los fans incondicionales de los juegos de supervivencia]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas PC, Linux, OS X, Wii U, Switch, PS Vita, PS3/4, Xbox One, Android, iOS Año de lanzamiento 2015 Creador Klei Entertainment Duración media de la partida Variable (modificable)

Don’t Starve Together es la supervivencia reducida a su forma más pura. Te despiertas, reúnes recursos y esperas que la noche no te mate. Es extraño e impredecible.

Jugar en modo cooperativo es un auténtico caos: alguien se muere de hambre, alguien se ha perdido, alguien está ardiendo. Me encanta cómo convierte el fracaso en diversión. Cada error te enseña algo nuevo. El nivel de dificultad es alto, pero ahí reside su encanto. La curva de aprendizaje es dura, pero las victorias saben aún mejor.

Por qué lo elegimos Don’t Starve Together funciona porque acepta lo impredecible. Obliga a los jugadores a adaptarse constantemente, incluso cuando todo se desmorona.

El estilo artístico al estilo de Tim Burton y la música inquietante le dan un ambiente muy particular. Es espeluznante pero divertido, sombrío pero hermoso.

Mi veredicto: Don’t Starve Together es la combinación perfecta de desafío y creatividad. Es agotador, y está pensado para los supervivientes amantes del caos.

12. Hollow Knight [Lo mejor para los aficionados a los juegos de acción y aventura]

Nuestra puntuación 7.3

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Plataformas PC, Linux, Mac OS, Switch, PS4, Xbox One Año de lanzamiento 2017 Creador Equipo Cherry Duración media de la partida 30-40 horas

A diferencia deTerraria, que es un juego de supervivencia tipo sandbox con elementos de acción, un un juego genial como Hollow Knight es un Metroidvania más sencillo. Te metes en la piel de un pequeño caballero que explora el reino en ruinas de Hallownest, abriéndote paso a través de zonas con un diseño impresionante. Es un juego trepidante, desafiante y lleno de secretos.

Cada combate es algo personal. Tienes que calcular cada golpe y cada hechizo para sobrevivir. El desafío puede resultar duro, pero eso es lo que hace que el progreso sea tan satisfactorio. No hay quien te lleve de la mano, solo exploración y habilidad. Recuerdo haber muerto un sinfín de veces antes de acabar venciendo a un jefe; esa emoción nunca se desvanece.

Por qué lo elegimos Hollow Knight define cómo deben ser los Metroidvanias modernos: precisos, envolventes y gratificantes para los jugadores habilidosos.

El diseño dibujado a mano y la banda sonora melancólica son impresionantes. Cada zona cuenta una historia solo con su ambiente.

Mi veredicto: Hollow Knight es una auténtica obra maestra en cuanto a acción y atmósfera. Es un juego imprescindible para cualquiera que valore la precisión, la paciencia y el diseño en estado puro.

Mi opinión general sobre los mejores juegos similares a Terraria

Para los jugadores a los que les encantan las aventuras sin un guion fijo, hay un juego que se adapta a todo tipo de espíritu creativo. Estos mundos capturan la magia que Terraria lo que los aficionados ansían: libertad, exploración y la emoción de crear su propia historia desde cero:

Para los amantes de la calidez → Stardew Valley . Un tranquilo simulador de granja que premia la paciencia y la planificación, y que garantiza días y días de siembra, artesanía y el encanto de los pueblos pequeños. Perfecto para los jugadores que quieren tomarse las cosas con calma y construir un mundo a su propio ritmo.

. Un tranquilo simulador de granja que premia la paciencia y la planificación, y que garantiza días y días de siembra, artesanía y el encanto de los pueblos pequeños. Perfecto para los jugadores que quieren tomarse las cosas con calma y construir un mundo a su propio ritmo. Para los creadores de entornos de pruebas → Minería, artesanía . El espacio de juego creativo definitivo, donde la imaginación marca el rumbo de la partida. Construye estructuras gigantescas y sobrevive a tus propias aventuras en un mundo que no deja de evolucionar.

. El espacio de juego creativo definitivo, donde la imaginación marca el rumbo de la partida. Construye estructuras gigantescas y sobrevive a tus propias aventuras en un mundo que no deja de evolucionar. Para los exploradores de supervivencia → Valheim. Un juego de supervivencia ambientado en la época vikinga que combina la construcción de bases, la exploración y el combate cooperativo. Está pensado para jugadores a los que les encanta recolectar recursos y el reto de convertir el caos en dominio.

Cada uno de estos juegos refleja un aspecto diferente de lo que hace que la creación en un mundo abierto resulte tan adictiva: la libertad, la creatividad y esa sensación de posibilidades infinitas.

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