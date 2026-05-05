17 Spiele wie „Slay The Spire“ für Deckbau-Fans im Jahr 2026

Für Spieler, die nach Spielen suchen wie Slay the Spire, Hier ist eine kompakte Rangliste von Roguelike-Deckbau-Spielen, die genau das Richtige bieten: clevere Kartensynergien, Herausforderungen, Relikte, die den Spielverlauf verändern, und Begegnungen mit hohem Einsatz. In diesem Leitfaden findest du kurze Zusammenfassungen, warum jedes Spiel diese Kriterien erfüllt und worin es sich unterscheidet, damit du dich direkt deiner nächsten Leidenschaft widmen kannst.

Freuen Sie sich auf spannende Deckbau-Schleifen, fesselndes Gameplay, abwechslungsreiche Durchläufe und originelle Wendungen aus Herausragende Beispiele wie Monster Train, Griftlands, Balatro, Dicey Dungeons, und mehr . Alles sorgfältig ausgewählt anhand von Genre-Übersichten und Diskussionen in der Community.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Slay The Spire“

Manche Spiele treffen einfach genau den Punkt. Sie verbinden clevere Spielmechaniken, einen hohen Schwierigkeitsgrad und die Freiheit, Decks zusammenzustellen, die einen entweder zu einem makellosen Sieg führen oder schon durch eine einzige schlechte Ziehung auseinanderfallen können. Diese fünf Spiele sind meine ersten Empfehlungen, wenn mich jemand nach den besten Spielen dieser Art fragt Slay the Spire.

Monsterzug (2020) – Wenn du Spiele wie Slay the Spire: Verteidige einen fahrenden Zug auf vertikalen Schlachtfeldern, stelle Kartendecks zusammen und überstehe dämonische Angriffe. Slay the Spire 2 (2026) – Längere Spielrunden, neue Bosse und Slayer, verzweigte Routen; die Fortsetzung verspricht mehr Kartenstrategie. Griftlands (2021) – Dank des Dual-Deck-Systems kannst du kämpfen and verhandeln; deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf von Kämpfen und Gesprächen. Hindernis (2024) – Permanente Verbesserungen und kaputte Karten verbinden sich zu einem rasanten Deckbuilding-Spiel, bei dem es darum geht, den Highscore zu knacken. Wurfglück-Dungeons (2019) – Riskante Würfelwürfe, knifflige Räume, Strategie ist gefragt: Glück trifft auf Planung.

Und das ist erst der Anfang. Scrolle weiter und entdecke 17 fantastische Spiele wie Slay The Spire die Deckbuilder-Roguelikes in Richtungen lenken, mit denen man nicht gerechnet hätte.

Die besten Spiele wie „Slay the Spire“: 17 Roguelike-Deckbau-Spiele und Hybride

Werfen wir einen detaillierten Blick auf die 17 Punkte Slay the Spire Alternativen. Allesamt Perlen.

1. Monsterzug [Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für einen strategischen, höllischen Aufstieg]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox, Android, iOS Erscheinungsjahr 2020 Urheber Shiny Shoe (Entwickler), Good Shepherd Entertainment (Herausgeber) Besondere Merkmale Mehrstöckige Kampfbahnen, klanbasierte Kartensynergien, anpassbare Herausforderungen Metacritic-Bewertung 86 (PC & PlayStation 5)

Monsterzug ist ein Roguelike-Deckbuilder mit vertikaler Spielfeldaufteilung, in dem du den letzten Scheiterhaufen der Hölle über drei Zugetagen hinweg verteidigst und dabei in jedem Zug die Platzierung deiner Einheiten, Zaubersprüche und Relikt-Synergien geschickt aufeinander abstimmen musst. Es ist so, als obSlay the Spire Was den Deckbau von Runde zu Runde angeht, sind zwar die Deckgröße und -entwicklung entscheidend, doch durch den Kampf auf mehreren Bahnen und die Clan-Fusion ist die Positionierung ebenso wichtig wie das Drafting. Perfekt, wenn du eine höhere Entscheidungsdichte bei der APM suchst.

Was mir an „One of the Wild Things“ besonders gefällt, ist, dass es Spielmechaniken aus anderen Titeln des Genres aufgreift, diese aber auf originelle Weise neu interpretiert – fast wie ein strategischer Escape Room, in dem man in Echtzeit auf vielschichtige Begegnungen reagieren muss.

Reddit-Spieler schwärmen von der Flexibilität der Clans und dem hohen Wiederspielwert, der mehrere Spiele abdeckt. Angesichts der „überwältigend positiven“ Bewertungen auf Steam (über 19.000 Rezensionen) steht außer Frage, dass dies eine erstklassige Alternative zu Slay the Spire und ein Vorreiter in diesem Genre.

Pro-Tipp „Melting Remnant“ + „Umbra“. Das eine dreht sich ganz um Todesschleifen, das andere um endlose Skalierung. Zusammen? Lächerlich.

Einziger kleiner Nachteil ist, dass sich einige Synergieeffekte im späteren Spielverlauf zu einer „Lawine“ entwickeln können, wodurch sich der Schwierigkeitsgrad im Vergleich zu eher linearen Steigungen ungleichmäßig anfühlt.

Was es auszeichnet:

Mehrspurige (dreistufige) Kämpfe sorgen für mehr taktische Tiefe

Clan-Fusionen und Einheiten-Upgrades sorgen für eine enorme Vielfalt an Aufbauten

Schneller Durchlauf; auch bei Verlusten werden Werkzeuge für den nächsten Durchlauf freigeschaltet

Mein Fazit:Wenn es dir gefallen hatSlay the Spire Mit seiner Spannung und seiner tiefgründigen Spielmechanik ist dies das Chaos-Upgrade, von dem du nicht wusstest, dass du es brauchst.

★ Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für einen strategischen, höllischen Aufstieg Monsterzug Bei Eneba einkaufen

2. Slay the Spire 2 [Die mit Spannung erwartete Fortsetzung von Slay the Spire]

Unsere Bewertung TBD Plattformen PC (Steam, Early Access) Erscheinungsjahr Vorabzugang: März 2026 Urheber Entwickler/Herausgeber: Mega Crit Besondere Merkmale Alternative Handlungen pro Akt (z. B. „Overgrowth“ vs. „Underdocks“), wiederkehrende Klassen (Ironclad, Silent) sowie der neue Necrobinder, neue Systeme wie Verzauberungen; erweiterte Ereignisse/Relikte; überarbeitete Grafik/Benutzererfahrung Metacritic-Bewertung TBD

Slay the Spire 2 Das Spiel beginnt als echte Fortsetzung, die für den PC-Early-Access entwickelt wurde: Du wirst weiterhin Karten ziehen, Ereignisse durchlaufen, Elitekämpfer jagen und Relikte sammeln. Doch nun kann in jedem Akt einer von zwei völlig unterschiedlichen „Alternativakten“ ausgewählt werden, wodurch sich Gegner, Ereignisse und Endgegner ändern und so für deutlich mehr Abwechslung im Spielverlauf sorgen.

Das Gameplay baut auf der Klassenidentität auf. Der neue Nekrobinder kämpft an der Seite von Osty (einem separaten Lebenspunktziel). Dies deutet auf Beschwörungs- und Verbündeten-Fähigkeiten sowie empfindliche Kern-Lebenspunkte hin, während bekannte Klassen vertraute Spielmechaniken bieten, die ein schnelles Erlernen ermöglichen. Verzauberungen fügen Modifikatoren hinzu, die über den gesamten Durchlauf wirken und bei seltenen Ereignissen sogar spielbestimmend werden können.

Auch die Kartenstrategie entwickelt sich weiter: „Alternate Acts“ wie „Overgrowth“ (überwucherte Ruinen) oder „Underdocks“ (Kanalisation) erfordern umgebungsspezifische Gegenmaßnahmen und eine Neubewertung der Relikte, was dich dazu anregt, Eliten, Läden und Ereignisse bei jedem Akt-Wurf neu zu bewerten. Das ist der ursprüngliche Spannungsbogen, der für abwechslungsreichere Spielverläufe und einen höheren Wiederspielwert erweitert wurde.

Pro-Tipp Geheimer Tipp: Beginne deine ersten Durchläufe mit einer wiederkehrenden Klasse (Ironclad/Silent), um STS1-Muster zu übernehmen, und probiere dann gezielt beide „Alternate Acts“ aus Akt 1 aus, um herauszufinden, welche Relikte/Karten in der jeweiligen Umgebung besonders gut funktionieren.

Als positives Zeichen für die Nachfrage, Slay the Spire 2 gehört zu den am häufigsten auf die Wunschliste gesetzten kommenden Spielen auf Steam. Der Early Access ist bereits verfügbar, und natürlich konnte ich nicht widerstehen. Lies meinen Slay the Spire 2Rezension und entscheide selbst, ob du es jetzt ausprobierst oder auf die vollständig überarbeitete Version wartest.

Was es auszeichnet:

Durch „Alternate Acts“ verdoppeln sich die Möglichkeiten pro Akt hinsichtlich Routen, Gegnern und Endgegnern.

Necrobinder führt Verbündetenmechaniken (Osty) sowie Risiko und Belohnung bei niedrigen HP ein.

Verzauberungen und überarbeitete Ereignisse/Relikte verstärken die entscheidenden Wendepunkte im Spielverlauf.

Mein Fazit: Wenn dir die Spannung zwischen Draft und Route im Original gefallen hat, Slay the Spire 2 Das dürfte den Wiederspielwert enorm steigern. Da der Early Access bereits verfügbar ist, dürfte dies der Deckbuilder sein, den es auf dem PC zu schlagen gilt.

★ Steam – Guthaben aufladen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

3. Griflands [Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für storybasiertes Deckbuilding]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, macOS, Xbox One Erscheinungsjahr 2021 Urheber Kiel Entertainment Besondere Merkmale Zweistufiges System (Verhandlung + Kampf), verzweigte Handlung, dynamische Charaktere Metacritic-Bewertung Vierundachtzig (PC)

Griftlands ist ein Deckbau-Spiel, bei dem es um Verhandlungen und Kämpfe geht, in dem jede Begegnung entweder im Kampf oder durch Verhandlungen gelöst werden kann und in dem Beziehungen bestehen bleiben, um zukünftige Spielrunden zu beeinflussen.Es ist so, als obSlay the Spire in seinem Roguelite-Kartensystem, doch das Zwei-Deck-System (Kampf + Verhandlung) sorgt für ein narratives Wechselspiel, das Entscheidungen sowohl mechanisch als auch emotional spürbar macht.

In Griftlands… Worte können genauso hart zuschlagen wie Schwerter. Das ist einer der Die besten Steam-Deck-Spiele das dir nicht nur ein, sondern gleich zwei Kartensätze an die Hand gibt: einen für den Kampf und einen für Verhandlungen. Die Mischung aus storybasierten Spielmechaniken und taktischen Kartenkämpfen im Quest-Stil hebt es innerhalb des Genres hervor.

Du wirst Verbündete gewinnen, Beziehungen pflegen und schwierige Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Jeder Durchlauf verläuft anders, dank Roguelite-Elementen wie zufälligen Begegnungen und unerwarteten Glückssträhnen, die deinen Durchlauf schon auf halber Strecke entscheiden können. Diese Unvorhersehbarkeit bedeutet, dass du Stunden damit verbringen kannst, einfach nur mit neuen Karten und Kombinationen zu experimentieren, um schwierigere Ränge zu meistern.

Pro-Tipp Schlag nicht jeden, dem du begegnest. Manchmal zahlt es sich ein paar Quests später aus, wenn man sie am Leben lässt.

Es hat eine gute Metacritic-Bewertung von 84 für den PC, und der einzige kleine Nachteil ist, dass einige Kritiker die Handlung und die Dialoge im Vergleich zu den hervorragenden Spielmechaniken als unausgewogen empfanden. Das ist jedoch kein großes Problem.

Was es auszeichnet:

Zwei Kartensätze (Kampf + Verhandlung) beeinflussen den Ausgang

Dauerhafte Beziehungen prägen zukünftige Begegnungen

Mehrere Protagonisten = neue Kartenpools und Handlungsstränge

Mein Fazit:Das hier ist fürSlay the Spire Fans, die sich eine Strategie wünschen, die in eine Geschichte eingebettet ist, mit Begegnungen, die jede deiner Entscheidungen berücksichtigen.

★ Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für storybasiertes Deckbuilding Griflands Bei Eneba einkaufen

4. Hindernis [Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“, das einem Poker-inspirierten Fiebertraum gleicht]

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox X/S, Xbox One, Android, iOS, macOS Erscheinungsjahr 2024 Urheber LocalThunk (Entwickler), Playstack (Herausgeber) Besondere Merkmale Pokermechaniken, auf Bluffen basierende Synergien, steigende Ante-Ebenen Metacritic-Bewertung 95 (Xbox) 90 (PC, PS5, Switch)

Hindernis verwandelt Pokerblätter in ein Roguelike-Spiel, bei dem Joker und Multiplikatoren den Verlauf deines Durchgangs bestimmen. Es ist so, als obSlay the Spire Der Reiz liegt in der Kombination verschiedener Elemente, doch das Wahrscheinlichkeitsmanagement tritt an die Stelle der Monster-KI, während man bei steigenden Einsätzen nach Outs sucht und seine Punktzahl in die Höhe treibt.

Anstatt gegen andere Spieler anzutreten, kämpfst du gegen das System selbst. Du stellst absurde Pokerblätter zusammen und schaltest wilde Joker frei, die den Tisch in ein Schlachtfeld der Zahlen verwandeln.

Jede Hand ist ein taktisches Rätsel; jede Serie ist ein Wettlauf gegen die Zeit, bevor man den Überblick über die Zahlen verliert. Man ist gezwungen, mehrere Züge im Voraus zu planen und Risiken abzuwägen, wie man es bei einer Schachpartie mit hohem Einsatz tun würde. Der Druck steigt mit jeder Hand und hält einen stundenlang in seinem Bann, während man der perfekten Gewinnserie hinterherjagt.

Pro-Tipp Put +Viele JokervorherxMult-Joker, da Effekte von links nach rechts ausgelöst werden. Auf diese Weise werden deine additiven Boni multipliziert, anstatt nachträglich addiert zu werden, was zu deutlich höheren Gesamtwerten führt.

Fans auf Reddit berichten, dass sie stundenlang darin versunken sind, ohne es zu merken, und bezeichnen es als „den größten Spaß, den ich je dabei hatte, verwirrt zu sein“. Bis Januar 2025 wurden über 5 Millionen Exemplare des Spiels verkauft. Ein wohlverdienter Erfolg. Allerdings kann die hohe Varianz zu „toten“ Spielrunden führen, wenn die Joker-Strategie schon früh ins Leere läuft.

Was es auszeichnet:

Pokerlogik + Roguelike-Meta = einzigartiger Aufbau von Spielmechaniken

Joker setzen neue Maßstäbe bei Runs; enormes Potenzial für „Broken“-Builds

Schnelle, befriedigende Rückkopplung mit kurzen, fesselnden Spielrunden

Mein Fazit: Wenn du es geliebt hast, Decks zusammenzustellen in Slay the Spire für explosive Kombos und rasante Abfahrten, HindernisDas wird deine nächste Leidenschaft sein.

★ Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“, das einen von Poker inspirierten Albtraum darstellt Hindernis Bei Eneba einkaufen

5. Wurfglück-Dungeons [Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“, das Glück und Taktik vereint]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Android, macOS, iOS Erscheinungsjahr 2019 Urheber Distractionware & Terry Cavanagh Besondere Merkmale Würfelbasierte Fähigkeiten, rasante Action, schrullige Charaktere Metacritic-Bewertung 98 (iOS), 88 (Switch), 80 (PC)

Wurfglück-Dungeons ist ein rasantes, würfelbasiertes Roguelike, bei dem Ausrüstungskarten Würfelwürfe in Aktionen umwandeln und so das Spiel vom Zufall zum Rätsellösen machen.Es ist so, als obSlay the Spire Für kurze Spielrunden: Man wählt und baut zwar immer noch, aber der Schwerpunkt liegt darauf, Würfel und Spielmaterial geschickt einzusetzen, um sich schnell anzupassen.

Du bist ein empfindungsfähiges Wesen, das sich durch Dungeons voller Monster bewegt. Oberflächlich betrachtet wirkt das Spiel unbeschwert: farbenfrohe Grafik, charmanter Humor, doch darunter verbirgt sich pure Strategie. Verschiedene Charaktere verändern deine Spielmechanik grundlegend, sodass sich jeder Durchlauf frisch anfühlt. Und da der Zufall eine große Rolle spielt, ist Anpassungsfähigkeit entscheidend.

Wurfglück-Dungeons vereinfacht komplexe Systeme zu schnellen, unterhaltsamen Begegnungen. Dank der kurzen Spielrunden kann man ganz einfach für ein paar Runden einsteigen: ideal für Gelegenheitsspieler oder alle, die sich nach einer schnellen strategischen Herausforderung sehnen, ohne stundenlang spielen zu müssen.

Pro-Tipp Builds, die auf hohe Würfelwerte ausgelegt sind, können die meisten Gegner besiegen, bevor diese richtig in Fahrt kommen.

Fans bezeichnen es als eine schnellere und kompaktere Variante im Vergleich zu Slay the Spire. Es erhielt eine solide Metacritic-Bewertung von 85. Die Kritiker nahmen das Spiel sehr positiv auf. Auf der anderen Seite können RNG-Spitzen den Spielfortschritt behindern, wenn man nicht gezielt auf Schadensminderung setzt.

Was es auszeichnet:

Sechs+ unterschiedliche Klassen verändern das Spiel mit Würfeln und Ausrüstung grundlegend

Kurze, leicht verdauliche Spielabschnitte mit solider Meta-Progression

Intelligente Würfelmanipulation (Sperren, Drehen, Duplizieren, Verbrennen)

Mein Fazit: Ein würfelbasierter, skurriler Ableger von Slay the Spire, ideal für kurze Partien, die dennoch taktisch anspruchsvoll sind.

★ Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“, das Glück und Taktik vereint Wurfglück-Dungeons Bei Eneba einkaufen

6. Inscryption [Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für gruseliges, kniffliges Deckbuilding]

Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Android, macOS Erscheinungsjahr 2021 Urheber Daniel Mullins Games (Entwickler), Devolver Digital (Herausgeber) Besondere Merkmale Meta-Erzählung, ARG-Elemente, sich weiterentwickelnde Kartenspielregeln Metacritic-Bewertung 87 (Switch, PS5) 85 (PC)

Inscryption ist ein genreübergreifender Deckbuilder, der sich im Laufe der Akte wandelt: vom Horror in einer Hütte bis hin zu einem Meta-ARG. Im Grunde ändern sich deine Regeln und Ziele ständig. Es ist so, als ob Slay the Spire für adaptives Deckcraft, filtert dies jedoch durch Escape-Room-Rätsel und Tricks, die die vierte Wand durchbrechen, wodurch jeder Durchlauf ein spannendes Erlebnis bleibt.

Zunächst,Inscryption sieht aus wie ein düsterer, wildes Horrorspiel. Doch dann brechen die Wände ein – im wahrsten Sinne des Wortes. Du beginnst das Spiel, indem du in einem schattigen Raum gefangen bist und gegen eine mysteriöse Gestalt mit lebenden Karten spielst.

Es ist einDas beste Roguelike-Spiel im Grunde genommen, doch jeder Zug schreibt die Regeln neu und sorgt für überraschende Wendungen im Kampf und in der Handlung. Die beengte, unheimliche Kulisse des Spiels verstärkt den Druck zusätzlich, wodurch jeder Kartenduell zu einem Psychothriller mit hohem Einsatz wird.

Pro-Tipp Ignoriere niemals die seltsamen Dinge. Selbst das nutzloseste Kleinod könnte das Blatt wenden.

Dies ist ein äußerst beliebtes Spiel: Über eine Million verkaufte Exemplare in weniger als drei Monaten sowie „überwältigend positive“ Bewertungen auf Steam (95–96 %). Das sollte eigentlich schon alles sagen. Wenn ich einen Nachteil nennen müsste, dann wäre es, dass das Tempo in den späteren Abschnitten die Spieler spaltet, die den strafferen Spielablauf in der Hütte bevorzugen. Kein Grund, vom Kauf abzusehen.

Was es auszeichnet:

Die ständige Veränderung der Regeln über die einzelnen Akte hinweg sorgt für Abwechslung

Rätsel im Stil von Escape Rooms verbinden sich mit Kartendüellen

ARG/Meta-Storytelling verstärkt das Unbehagen

Mein Fazit: For Slay the Spire Fans, die den Nervenkitzel des Unbekannten suchen, Inscryption lässt dich kopfüber in den Wahnsinn eintauchen.

★ Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für gruseliges, kniffliges Deckbuilding Inscryption Bei Eneba einkaufen

7. Darkest Dungeon [Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ – ein knallhartes, psychologisches Rollenspiel]

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Android, macOS Erscheinungsjahr 2016 Urheber Red Hook Studios Besondere Merkmale Verstand-System, Permadeath, brutales Dungeon-Crawling Metacritic-Bewertung 85 (Switch) 84 (PC) 84 (PS4) 80 (iOS)

Darkest Dungeon versetzt dich in Lovecraftsche Dungeon-Crawls, in denen Stress, Leiden und Permadeath jede Expedition zu einem Glücksspiel um dein Schicksal machen. Du kümmerst dich um jedes Detail bei Fackeln, Kleinigkeiten und der Zugreihenfolge, während du entscheidest, wann du weiter vorstößt oder den Verlust begrenzen solltest. So wie Slay the Spire, es ist ein gnadenloser, auf Durchläufen basierender Optimierer.

Es geht um mehr als nur darum, deine Kampffähigkeiten auf die Probe zu stellen, Darkest Dungeon stellt deinen Verstand auf die Probe. Das ein fantastisches rundenbasiertes Strategiespiel zwingt dich dazu, nicht nur auf deine Gesundheit zu achten, sondern auch mit Stress, Paranoia und Traumata umzugehen. Jeder Dungeon-Lauf ist ein brutaler Kurs in Risikomanagement. Die Ressourcen gehen zur Neige, Freunde brechen unter dem Druck zusammen, und eine falsche Entscheidung kann stundenlangen Fortschritt zunichte machen.

Darkest DungeonDie strategische Tiefe des Spiels erfordert, dass man das Vorrücken mit Rückzügen zur Neuformierung abwägt, was jeder Entscheidung echte Tragweite verleiht.

Pro-Tipp Haltet die Fackeln am Brennen. Die Dunkelheit ist nicht euer Freund.

Fans, die die Die besten Dungeon-Crawler-Spiele werden es zu schätzen wissen Darkest Dungeon, wo es genauso wichtig ist, die geistige Gesundheit deiner Helden im Auge zu behalten, wie zu überleben. Das Spiel hat auf Steam eine „Sehr positive“ Bewertung (insgesamt ca. 152.000 Bewertungen, davon ca. 90 % positiv). Auf der anderen Seite können plötzliche Schwierigkeitssprünge und das Grinden für Neulinge ziemlich zermürbend sein. Aber wenn du eine gute Herausforderung liebst, wirst du dieses Spiel lieben.

Was es auszeichnet:

Das Stress-/Leidenssystem fügt eine zweite HP-Leiste für deine Psyche hinzu

Die Zusammensetzung der Gruppe und die Zugreihenfolge sind genauso wichtig wie der Schaden

Entscheidungen über einen Rückzug sind mit erheblichen wirtschaftlichen und emotionalen Kosten verbunden

Mein Fazit:Wenn du spielstSlay the Spire wegen seiner gnadenlosen Einsätze und seines unerbittlichen Schwierigkeitsgrades, Darkest Dungeon wird dich brechen, und du wirst es ihm danken.

★ Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ – ein knallhartes, psychologisches Rollenspiel Darkest Dungeon Bei Eneba einkaufen

8. Wildfrost [Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für bezaubernde und doch tödliche Strategie]

Unsere Bewertung Enebameter 9,1/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS Erscheinungsjahr 2022 Urheber Deadpan Games, Gaziter Besondere Merkmale Vielschichtige Tower-Defense-Elemente, Deckbau und wahnsinnige Synergien Metacritic-Bewertung 87 (iOS)

Wildfrost ist ein taktisches, spurenbasiertes Deckbau-Spiel, in dem Gefährten und Timing-Zähler zerbrechliche Mechanismen gegen immer härter werdende Winter aufbauen. Es ist frisch und täuscht über seine Strapazen hinweg. Wie Slay the Spire… hängt entscheidend vom synergetischen Kartenaufbau ab. Doch hier verbergen niedliche Maskottchen-Grafiken messerscharfe Entscheidungsbäume und eine Tempokontrolle, bei der es um alles geht.

Du wanderst durch eine gefrorene Welt, in der Erfrierungen dein größter Feind sind. Im Mittelpunkt des Spiels steht das Zusammenstellen von Kartendecks, die mit elementaren Begleitern und Ausrüstung harmonieren, während du in vielschichtigen Kampfarenen kämpfst, in denen jeder Zug den Ausgang des Kampfes beeinflussen kann.

Die strategische Tiefe ist beeindruckend; man ist darauf angewiesen, Kombinationsketten zu bilden, die das Blatt wenden können. Es ist eine frische Interpretation des Deck-Builder-Genres, die sowohl taktisches Geschick als auch Anpassungsfähigkeit erfordert. Das Experimentieren mit Kombos und Synergien steht hier im Vordergrund, und dank des Roguelike-Designs bietet jeder Durchlauf neue Herausforderungen und Belohnungen.

Pro-Tipp Konzentriere dich auf Kombinationen, die deine Verteidigung stärken und gleichzeitig deine schlagkräftigsten Angreifer in Position bringen. Mit der richtigen Kombination die Front zu halten, ist der Schlüssel zum Überleben.

Die Spieler auf Reddit lieben die ausgewogene Mischung aus Charme und Herausforderung. Auf Steam hat das Spiel „sehr positive“ Bewertungen erhalten – wenn du also auf den Zug aufspringen möchtest: Der Hype ist durchaus berechtigt. Der einzige Nachteil ist, dass die Schwierigkeitsbalance bei Spielbeginn kritisiert wurde und sich für manche Spieler nach wie vor als knifflig erweisen kann.

Was es auszeichnet:

Synergien zwischen Begleitern + richtiges Timing bei Gegenständen = Schneeball-Effekt

Spurführung und Countdowns sorgen für das richtige Tempo

Niedliche Aufmachung, knifflige Entscheidungen

Mein Fazit: Wenn du auf Deckbau-Spiele stehst, die Niedlichkeit mit einer echten Herausforderung verbinden, Wildfrost ist ein frischer, kühler Hauch von Spaß für Fans von Slay the Spire.

★ Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für bezaubernde und doch tödliche Strategie Wildfrost Bei Eneba einkaufen

9. Banner des Untergangs [Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für truppbasierte Kämpfe]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Goblinz Studio Besondere Merkmale Truppbasierte Kämpfe, handgezeichnete Grafiken, moralische Entscheidungen Metacritic-Bewertung einundsiebzig (PC)

Banner des Untergangs verlagert das Spielprinzip hin zum gruppenbasierten Deckbau: Formationen, Reihen und Züge mit mehreren Charakteren sorgen für taktische Vielschichtigkeit, die über das Spiel mit einem einzelnen Helden hinausgeht. Gefällt mirSlay the Spire, Draft-Auswahl und Relikte bestimmen deinen Spielverlauf, doch die Abstimmung der Trikots und Positionen einer Mannschaft macht Begegnungen zu Formationsrätseln.

In Banner des Untergangs… steht die Taktik des gesamten Teams im Vordergrund und nicht die individuelle Deckkombination. Du stellst ein Team aus unterschiedlichen Charakteren mit einzigartigen Rollen zusammen und kombinierst Karten für Angriff, Verteidigung und Unterstützung, während du die Positionierung auf dem Schlachtfeld meistern musst.

Deine Strategie muss sich mitten im Kampf anpassen; ein einziger Fehltritt bei der Aufstellung oder der Kartenreihenfolge kann deine gesamte Linie zum Einsturz bringen. Die handgezeichneten Grafiken im Graphic-Novel-Stil entführen dich in eine atemberaubende Fantasiewelt. Das Spielprinzip fordert dich heraus, deine Kartenstrategie mit den Fähigkeiten deines Teams abzustimmen, um Welle um Welle harter Gegner zu überstehen.

Pro-Tipp Setze defensive und offensive Charaktere geschickt ein. Eine gute Positionierung in Verbindung mit den Kombinationsfähigkeiten des Teams hilft dir, selbst die härtesten Kämpfe zu überstehen.

Spieler auf Reddit bezeichnen es oft als perfekte Mischung aus Deckbau-Spiel und einem Taktisches Rollenspiel. Auf Steam erhielt es positive Bewertungen von über 3.000 Nutzern. Der einzige Nachteil ist, dass sich der Spielfortschritt in höheren Stufen etwas mühsam anfühlen und die Balance unausgewogen wirken kann, doch für diejenigen, die anspruchsvolles Gameplay lieben, ist dies kein großes Problem.

Was es auszeichnet:

Die Formation/Reihenverwaltung sorgt für schachähnliche Tiefe

Mehrere Helden mit unterschiedlichen Kartenauswahlen

Synergie verwandelt die Vorbereitung zwischen den Runden in gewinnbringende Runden

Mein Fazit: Banner des Untergangs ist eine hervorragende Wahl für alle, die Deckbau-Spiele mit truppbasierten Kämpfen suchen; es bietet tiefgehende Strategie und hohen Wiederspielwert wie Slay the Spire.

★ Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für Kämpfe im Trupp Banner des Untergangs Bei Eneba einkaufen

10. Jenseits des Obelisken [Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für Multiplayer-Kartenduelle]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, macOS Erscheinungsjahr 2021 Urheber Dreamsite Games Besondere Merkmale Kooperatives Deckbau-Spiel, Party-Management, RPG-Fortschritt Metacritic-Bewertung N/A

Jenseits des Obelisken bringt Koop-Spiel ins Roguelike-Deckbuilding. Du wählst Helden aus und stimmst deine Spielzüge mit Freunden ab – oder spielst im Einzelspielermodus. Gefällt mirSlay the SpireEs geht zwar um Synergieeffekte beim Kartenaufbau und das Risiko-Ertrags-Verhältnis der Karte, doch die Rollenverteilung im Team und die Kommunikation im Koop-Modus sorgen für zusätzliche Planungsebenen.

Wenn du dich mit Freunden zusammentun und in einen Deckbau-Titel mit Roguelike-Elementen eintauchen möchtest, Jenseits des Obelisken hat alles im Griff. Das Besondere daran ist, wie jeder Kampf die Aufmerksamkeit deines Teams aufteilen kann: Solltest du ein einzelnes Ziel ausschalten oder den Schaden verteilen, um mehrere Gegner unter Kontrolle zu halten? Dank der vielschichtigen Spielmechanik fühlen sich selbst kurze Kämpfe wie kleine taktische Rätsel an.

Im Gegensatz zu vielen anderen Solo-Deckbau-Spielen ist dieses hier eines der Die besten Multiplayer-Spiele, aber auch die Einzelspieler-Runden bieten nach wie vor dieselbe Tiefe in Bezug auf Spielmechanik und strategisches Kartenmanagement.

Pro-Tipp Kommunikation ist entscheidend: Achte darauf, dass dein Team ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Angriff, Verteidigung und Unterstützung findet, um auch schwierigere Kämpfe zu überstehen.

The ein mitreißendes Fantasy-Spiel Die Kulisse ist atemberaubend, und dank des RPG-Progressionssystems fühlt sich jeder Durchlauf anders an, wenn man neue Karten und Kräfte freischaltet. Allein auf Steam hat das Spiel über 12.000 Bewertungen erhalten und wird mit „Sehr positiv“ bewertet. Ein kleiner Nachteil, ähnlich wie bei den anderen Titeln, ist, dass die Lernkurve für Neulinge etwas überwältigend sein kann. Also, bist du bereit, dich der Herausforderung zu stellen?

Was es auszeichnet:

Echtes kooperatives Deckbuilding mit Teamrollen

Verzweigungsknoten/-ereignisse ändern sich bei jedem Durchlauf

Umfassende Heldenfreischaltungen sorgen dafür, dass langfristige Ziele im Blick bleiben

Mein Fazit: Auf der anderen Seite der Obelisk ist ein seltenes Deckbau-Spiel mit Mehrspieler-Modus, das dennoch ein spannendes Einzelspieler-Erlebnis garantiert. Es ist perfekt für Slay the Spire Fans, die sich nach Teamwork sehnen.

★ Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für Multiplayer-Kartenduelle Jenseits des Obelisken Bei Eneba einkaufen

11. Roguebook [Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für ein hexfeldbasiertes Deckbau-Abenteuer]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, macOS Erscheinungsjahr 2019 Urheber Abrakam Entertainment Besondere Merkmale Sechseckbasierte Karte, Zwei-Helden-System, Beteiligung des Schöpfers von „Magic: The Gathering“ Metacritic-Bewertung 89 (Xbox One) 83 (PS5) 78 (PC)

Von den Machern von Faeria und Magic: The Gatheringvon Richard Garfield Roguebook, ein Deckbau-Spiel, das das Erkunden ernst nimmt. Roguebook verbindet Erkundung mit Kämpfen: Male eine Hexfeldkarte aus, um Kämpfe und Ereignisse aufzudecken, während du zwei Helden und miteinander verbundene Kartensätze unter einen Hut bringst.

Gefällt mirSlay the Spire, geht es bei den Durchläufen um Relikt-Synergien und eine präzise Abfolge der Aktionen, doch der Nebel des Krieges in der Oberwelt und die Kombinationen aus zwei Helden sorgen für neue Entscheidungen hinsichtlich der Routenwahl. Die Synergie zwischen deinen Helden und eine sorgfältige Positionierung im Kampf sind entscheidend, um die vielen kniffligen Herausforderungen des Spiels zu meistern.

Hinter verdeckten Kacheln können Ereignisse lauern, die deinen Spielverlauf komplett auf den Kopf stellen und dich dazu zwingen, Risiken einzukalkulieren – ganz wie bei einer hochriskanten Roguelike-Schatzsuche. Die Grafik besticht durch leuchtende Farben und detailreiche Darstellungen, und dank der Roguelite-Elemente gleicht kein Durchgang dem anderen. Diese hexfeldbasierte Karte und das System mit zwei Helden kommen besonders gut zur Geltung, wenn man das Spiel auf dem bester Gaming-Laptop.

Pro-Tipp Kombiniere die Decks deiner Helden schon früh, um starke Synergien zu entdecken. Die Positionierung auf der Karte kann über Erfolg oder Misserfolg deiner Spielzüge entscheiden.

Auf Reddit wird es als „eine brillante Weiterentwicklung des Genres“ bezeichnet. Die Resonanz ist äußerst positiv, aber Einige Spieler berichten von kleineren Stabilitätsproblemen und gelegentlichen Abstürzen.

Was es auszeichnet:

Angriffe mit zwei Helden und Positionierungstricks

Kartografische Erkundung des Verhältnisses von Risiko und Ertrag

An Garfield angepasste Kartenökonomie und Reliktgestaltung

Mein Fazit:Roguebook bietet eine frische, hexfeldbasierte Variante des Deckbaus – perfekt für alle, die Spiele wie Slay the Spire aber sehnt sich nach Entdeckungen.

★ Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ – ein deckbauendes Abenteuer auf Hexfeldern Roguebook Bei Eneba einkaufen

12. Arcanium: Der Aufstieg von Akhan [Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für ausgedehnte Erkundungen in Karten-RPGs]

Unsere Bewertung Enebameter 8,6/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, iOS, Android, macOS Erscheinungsjahr 2020 Urheber Rogue Games Besondere Merkmale Erkundung einer offenen Welt, Teamkämpfe, erstklassiges Spielerlebnis Metacritic-Bewertung N/A

Arcanium: Der Aufstieg von Akhan verbindet die Erkundung einer offenen Welt im RPG-Stil mit ausgefeilten Deckbau-Mechaniken. Es verbindet das Routing auf offener Karte mit Kämpfen zwischen drei Helden auf bestimmten Bahnen, sodass sich deine strategischen Entscheidungen auf die taktischen Spielzüge auswirken. So wie Slay the SpireIm Kern geht es um Draft und Synergieeffekte, doch die Zusammensetzung der Gruppe und die regionalen Ziele sorgen dafür, dass jeder Durchgang eine langfristige Planung erfordert.

Du führst eine Gruppe aus drei Charakteren durch die mystischen Länder von Arzu, wo jeder Kampf und jede Entscheidung deine Reise beeinflusst. Die Karte selbst wirkt wie ein lebendiges Spielbrett: Sie lässt dich deine eigene Richtung wählen und stellt dich vor Begegnungen, die deine Strategie auf den Kopf stellen können.

Dieses Spiel verbindet Roguelike-Spielablauf mit dem Sammeln von Ressourcen und Strategien zum Kombinieren von Karten, wodurch jeder Durchlauf einzigartig wird. Da du mehrere Helden gleichzeitig steuerst, sind Positionierung und die Synergie der Fähigkeiten genauso wichtig wie die Karten in deinem Deck.

Pro-Tipp Gestalte dein Deck flexibel. Sich spontan anzupassen ist der Schlüssel zum Überleben der vielfältigen Begegnungen.

Fans vonSlay the Spire werden die RPG-Tiefe und die Strategie zu schätzen wissen, die erforderlich sind, um sich auf unvorhersehbare Gegner und sich ständig verändernde Herausforderungen einzustellen. Manchmal können sich die Durchläufe lang anfühlen, und das Gameplay kann für gelegentliche Spielsitzungen etwas komplex und aufwendig sein.

Was es auszeichnet:

Ein Team aus drei Helden mit rollenspezifischer Synergie und optimaler Positionierung

Freies Erkundungsgebiet mit optionalen Zielen und Ereignissen

Umfangreicher Freischaltbaum für langfristigen Spielfortschritt

Mein Fazit: For Slay the Spire Fans, die sich ein umfangreiches Rollenspielerlebnis mit tiefgehendem Deckbau wünschen, Arcanium bietet dir jede Menge Belohnungen und strategische Herausforderungen.

★ Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für ausgiebige Erkundungen in einem Karten-RPG Arcanium: Der Aufstieg von Akhan Bei Eneba einkaufen

13. Der befleckte Gral: Eroberung [Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für düstere Kartenkämpfe im Artus-Setting]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Android Erscheinungsjahr 2020 Urheber Awaken Realms, Questreihe Besondere Merkmale Dunkle Fantasy-Welt, vielfältige RPG-Klassen, verzweigte Handlungsstränge Metacritic-Bewertung Zweiundachtzig (PC)

Der befleckte Gral: Eroberung ist ein düsteres Arthur-Roguelike, das knotenbasierte Erkundung mit Deckbau und Buildcraft über mehrere Klassen hinweg verbindet. Gefällt mirSlay the Spire… Synergie steht zwar an erster Stelle, doch das Ganze ist in einen Kreislauf aus Quests, Handwerk und Meta-Fortschritt eingebettet, der jede Reise ins Wyrd neu gestaltet.

Du bist ein verfluchter Ritter, der sich durch ein zerrüttetes Artusreich kämpft und ein Kartendeck voller düsterer Karten zusammenstellt, um sich verdrehten Schrecken zu stellen. Jeder Durchlauf stürzt dich in ein neues Labyrinth aus Entscheidungen: den Weg, den du einschlägst, die Klasse, die du meisterhst, die Risiken, die du eingehst.

Die Welt selbst strotzt nur so vor Stil: Handgemalte Kulissen wirken, als stammten sie aus einem verfluchten Märchenbuch, jeder Pinselstrich ist voller Unheil. Diese bedrückende Schönheit schwebt über jedem Kampf, sodass sich jeder Sieg wie ein hart erkämpfter Triumph anfühlt und jede Niederlage doppelt so schwer wiegt.

Pro-Tipp Probier die Barbarenklasse schon früh aus – sie verursacht schnell enormen Schaden und sorgt für chaotische Synergien.

Fans auf Reddit heben hervor, wie sich anspruchsvolle Spielmechaniken und narrative Entscheidungen zu einem unvergesslichen Erlebnis verbinden. Auf Steam hat das Spiel eine „Sehr positiv“-Bewertung mit insgesamt über 7.000 Rezensionen. Ein kleiner Nachteil ist, dass das Tempo und die Länge der Durchläufe nicht jedem gefallen, da manche Spieler kürzere Spielrunden bevorzugen.

Was es auszeichnet:

Atmosphärische Wyrdlands + Fortschritt im Hub

Mehrere Klassen mit völlig unterschiedlichen Ausrichtungen

Die Wahl der Erkundungsmöglichkeiten wirkt sich erheblich auf den Schwierigkeitsgrad aus

Mein Fazit:Es ist eine der düstereren und tiefgründigeren Varianten im Deckbau-Genre, perfekt für Spieler, die sich nach Strategie und Entscheidungen sehnen, die einem das Herz zerreißen.

★ Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für düstere Kartenkämpfe im Artus-Setting Der befleckte Gral: Eroberung Bei Eneba einkaufen

14. Astrea: Sechsseitige Orakel [Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für göttliche Strategie mit Würfeln]

Unsere Bewertung Enebameter 8,4/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2023 Urheber Akupara Games, Little Leo Games Besondere Merkmale Würfelbasiertes Deckbuilding, kosmisches Gesundheitssystem, göttliche Themen Metacritic-Bewertung Fünfundachtzig (PC)

Astrea stellt das Konzept des Deckbauers auf den Kopf. Deine „Karten“ sind deine Würfel, bei denen jeder Wurf zählt, und deine Entscheidung zwischen „Läuterung“ oder „Verderbnis“ verändert den Rhythmus des Kampfes selbst. Der eine Weg reinigt Gegner mit präzisen Schlägen, der andere überschwemmt das Spielfeld mit riskantem, aber lohnendem Chaos. Jede Entscheidung verschiebt das Gleichgewicht zwischen Erlösung und Vernichtung.

Wer Würfelpools meistern will, muss wissen, wann man einen schlechten Wurf opfern, wann man auf die perfekte Kette setzen und wann man die Wahrscheinlichkeit nach seinem Willen beeinflussen muss. Dieses ständige Hin und Her zwischen Kontrolle und Zufall sorgt dafür, dass jeder Kampf spannend bleibt.

Die Grafik wirkt wie ein kosmischer Fiebertraum. Man stelle sich Planeten vor, die unter Strömen der Verderbnis zerbrechen, und Feinde, die in leuchtende Sternbilder gehüllt sind. Es ist ebenso sehr ein Spektakel wie ein ein großartiges Strategiespiel, und die Grafik lässt jede Bewegung wie einen Teil eines himmlischen Krieges wirken.

Pro-Tipp Halte Ausschau nach Würfelorakeln, die Würfelergebnisse verändern. Je mehr du das Schicksal beeinflusst, desto stärker steigt dein Kombinationspotenzial.

Die Kritiken sind durchweg begeistert: „Ein Roguelike der Extraklasse“, „fast jeder Zug ist nervenaufreibend.“

Was es auszeichnet:

Reinigung vs. Korruption als zentraler Risikofaktor

Das Bilden eines Würfelpools ersetzt den klassischen Zufallsgenerator

Eine klare Bildsprache unterstützt komplexe Wendungen

Mein Fazit: Es ist eine großartige Neuinterpretation des Deckbau-Genres: Würfel, kosmische Einsätze und strategische Ebenen, die jeden Zug entscheidend machen – etwas, das in diesem Genre seinesgleichen sucht.

★ Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für würfelbasierte göttliche Strategie Astrea: Sechsseitige Orakel Bei Eneba einkaufen

15. Gewölbe der Leere [Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für Deckbau ohne Glücksfaktor]

Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, macOS, Android Erscheinungsjahr 2020 Urheber Spider Nest Games Besondere Merkmale Keine Zufallsgeneratoren bei den Kartenbelohnungen, der Fokus liegt ganz auf dem Deckbau Metacritic-Bewertung N/A

Gewölbe der Leere minimiert den Zufallsfaktor: begrenzte Kartenauswahl, spontane Deckbearbeitung und vorhersehbare Ziehzyklen machen die Planung entscheidend. Gefällt mirSlay the SpireMan baut zwar weiterhin Motoren und plant den Weg durch Kämpfe, doch Werkzeuge mit vollständiger Information belohnen vorausschauendes Handeln mehr als risikoreiche Glücksspiele.

Jede Kartenauswahl liegt ganz bei dir: kein unerwünschter Füllstoff, kein Beten zu den RNG-Göttern. Du stellst ein Deck mit klarem Ziel zusammen, in dem du auf tödliche Synergien und starke Konter hinarbeitest, die genau so zuschlagen, wie du es geplant hast. Das Spiel belohnt Spieler, die zwei, drei Züge im Voraus denken, anstatt auf glückliche Ziehungen zu setzen.

Es ist eines der wichtige Indie-Spiele Der Entwickler Josh hat das Spiel als persönliches Herzensprojekt von Grund auf selbst entwickelt, und mittlerweile ist es plattformübergreifend und bietet volle Cross-Play-Unterstützung: Du kannst deinen Spielstand nahtlos vom PC auf das Handy übertragen, ohne auch nur einen Moment zu verpassen. Dieses stimmige Design zieht sich durch jeden Aspekt des Spiels.

Pro-Tipp Stelle ein schlankes Deck zusammen; halte es kompakt, und jede Karte sollte ihren Platz im Deck verdienen.

Reddit-Spieler lieben die Freiheit und das schlichte Design: „Das interessanteste Deckbuilding-Roguelite.“ Fans des Die besten Einzelspieler-Spielewird Spaß habenGewölbe der Leere wegen seines zufallsfreien Ansatzes beim Deckbau und seiner tiefgründigen Strategie.

Was es auszeichnet:

Bearbeitung des Decks während des Spiels und Kartenaustausch

Vorhersehbare Zieh- und Abwurfzyklen für eine präzise Planung

Vier Klassen, die unterschiedliche Spielstile fördern

Mein Fazit: Ein eleganter Deckbau-Spieler, der darauf vertraut, dass du dir den Sieg selbst erarbeitest – mit Köpfchen statt mit Zufall. Reines Können, pure Befriedigung.

★ Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für Deckbau ohne Glücksfaktor Gewölbe der Leere Bei Eneba einkaufen

16. Gordian Quest [Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für taktische Kartenduelle mit Truppen]

Unsere Bewertung Enebameter 8,2/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PlayStation 5, Android, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Gemischte Welten Besondere Merkmale Deckbau-Spiel mit Gruppencharakter, Kämpfe im D&D-Stil, RPG-Fortschritt Metacritic-Bewertung Vierundachtzig (PC)

Gordian Quest verbindet Party-Spiele mit Kartenspiel-Elementen. Gefällt mirSlay the Spire, Synergien und Relikte spielen zwar eine Rolle, doch durch die Abfolge mehrerer Helden werden Vorbereitungen zu vernichtenden Kettenreaktionen. Das ist eine Mischung aus D&D und Deckbau.

Du führst eine Gruppe von Helden an, von denen jeder seine eigene Klasse, seine eigenen Fähigkeiten und seinen eigenen Spielstil hat. Dabei verwalten sie ihre Ausrüstung sorgfältig, um im Kampf jeden Vorteil auszunutzen. Beim Freischalten von Fähigkeiten geht es darum, Abläufe zu schaffen, bei denen ein Held den perfekten Angriff für einen anderen vorbereitet.

Der Grafikstil orientiert sich an klassischer Fantasy – detailreiche Rüstungen und Gegner, die aussehen, als wären sie direkt aus einem Kampagnenbuch entsprungen. Doch hinter dieser gemütlichen Ästhetik verbirgt sich Tiefe: Ausrüstungsboni eröffnen völlig neue Strategien, und die Art und Weise, wie du dein Kartendeck mit den Fähigkeiten deiner Truppe kombinierst, entscheidet über den Erfolg deines Durchgangs.

Pro-Tipp Kombiniere robuste Verteidigungshelden mit zerbrechlichen Angreifern: Die Positionierung entscheidet über Sieg oder Niederlage.

Wenn du diesen Kombinationskick suchst, aber in einem RPG mit einer ganzen Gruppe, bietet dir dieses Spiel taktische Tiefe und Fantasy-Flair gleichermaßen. Es hat auf Steam eine Bewertung von „Sehr positiv“ mit über 5.000 Rezensionen. Ein kleiner Wermutstropfen ist, dass sich die Kampagnenlänge etwas langatmig anfühlen kann, wenn du schnellere Durchläufe bevorzugst.

Was es auszeichnet:

Startposition + Timing der Karten = hohe Gewinne

Umfangreiche Fertigkeitsbäume und Beute verleihen dem Meta Bedeutung

Verschiedene Spielmodi (Kampagne/Roguelite) für unterschiedliche Stimmungen

Mein Fazit:Wenn du ein Fan von Deckbau-Action bist und mehr als nur ein Kartenspiel-Abenteuer suchst, Gordian Quest bringt Trupp-Wissenschaft in jede Schlacht.

★ Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für taktische Kartenduelle mit Truppen Gordian Quest Bei Eneba einkaufen

17. Kämpfe auf engstem Raum [Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für Kartenduelle im Matrix-Stil]

Unsere Bewertung Enebameter 8,1/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Erdbeben Besondere Merkmale Taktisches Deckbau-Spiel, rundenbasierte Kämpfe, filmreife Grafik Metacritic-Bewertung achtundsiebzig (PC)

Kämpfe auf engstem Raum ist ein rundenbasiertes, kartengesteuertes Kampfsportspiel, bei dem Bewegung, Ausrichtung und Kills durch die Umgebung jeden Zug zu einem kleinen Highlight machen. Gefällt mirSlay the Spire… Die Zusammenstellung des Decks und die Wirtschaftlichkeit bestimmen den Spielverlauf, doch räumliche Taktiken verwandeln Handläufe in perfekt abgestimmte Angriffe.

Du bist ein Geheimagent, der mit chirurgischer Präzision atemberaubende Kombos ausführt, zwischen Gegnern hin und her huscht und die Umgebung als Waffe einsetzt. Jede Wand, jeder Tisch und jede Ecke wird Teil des Plans, mit dem du Gegner durch den Raum schleudern oder Mehrfachtreffer landen kannst.

Die Optik ist schlicht und stilvoll. Die Kamera fängt deine Aktionen ein wie ein Kampfchoreograf, wobei flüssige Bewegungen im Vordergrund stehen, während die Karten im Hintergrund still die Strategie bestimmen. Um das filmreife Kampfsystem dieses Spiels voll auszukosten, spiele es auf der bester Gaming-Monitor für gestochen scharfe Bilder und schnelle Reaktionszeiten.

Pro-Tipp Nutze Deckung, um Gegner in eine Engstelle zu treiben, und führe dann Kombos aus, bei denen die Wände zu deinem besten Verbündeten werden.

Das Spiel hat über 3.600 Bewertungen auf Steam und eine Bewertung von „Sehr positiv“ – wenn du also noch einen Grund brauchst, um dich zum Spielen zu bewegen, dann ist das hier. Ein möglicher Nachteil ist, dass manche Spieler sich durch den plötzlichen Anstieg des Schwierigkeitsgrades und die zufällige Ziehungsreihenfolge frustriert fühlen könnten.

Was es auszeichnet:

Die räumliche Steuerung und die Umweltschäden wirken filmisch

Schwung und effiziente Zielphase belohnen eine saubere Linienführung

Klare, übersichtliche Grafiken rücken die Taktik in den Mittelpunkt

Mein Fazit:If Slay the Spire dein Verlangen nach einer Kombination gestillt, Kämpfe auf engstem Raum Ohrfeigen, die stilvoll jucken, und dann wird es aus einem engen Flur hinausgestoßen.

★ Das beste Spiel im Stil von „Slay the Spire“ für Kartenduelle im Matrix-Stil Kämpfe auf engstem Raum Bei Eneba einkaufen

Schau dir übrigens mal diese an Tipps für „Slay the Spire“ falls du einen Energieschub brauchst.

Mein Fazit: Kurz gesagt

Was ist für mich der beste Ausgangspunkt?

Für moderneSlay the SpireFans →Monsterzug. Drei Spielzüge und Fraktionssynergien sorgen für Spannung, ohne dass das Spiel überladen wirkt.

Drei Spielzüge und Fraktionssynergien sorgen für Spannung, ohne dass das Spiel überladen wirkt. Für Hardcore-Spieler → Hindernis. Punktestand, Freischaltungen und das Tempo des Decks bestrafen schlampige Spielzüge und belohnen gründliche Planung.

Punktestand, Freischaltungen und das Tempo des Decks bestrafen schlampige Spielzüge und belohnen gründliche Planung. Für Gelegenheitsspieler → Wurfglück-Dungeons. Kurze Sessions, klare Entscheidungen und stetige Leistungssteigerung machen es einfach, einzusteigen und zu gewinnen.

Was sagen die Spieler auf Reddit und Steam?

Spiel Zitat eines Spielers Quelle Monsterzug „Reiht sich in eine stetig wachsende Sammlung von Deckbuilding-Roguelite-Spielen ein … baut auf einzigartige Weise auf dem bewährten Konzept auf.“ @Endyo (Steam-Community) Hindernis „Dieses Spiel macht echt süchtig … Das bin ich. Das bin ich, wie ich Balatro spiele.“ @njrardin (Steam-Community) Wurfglück-Dungeons „Abwechslungsreiche Spielverläufe für jeden Charakter … Immer noch ein großartiges Spiel.“ @action_lawyer_comics (Reddit)

Alternativen zu „Slay the Spire“: Meta-Tipps für schnellere Siege

In diesem Sinne: Wenn du bereit bist, die Schlüssel in die Hand zu nehmen, probier doch mal ein Zuverlässiger Online-Marktplatz für günstige Spiel-Keys und mehr. Wenn man nun einmal von den offensichtlichen Favoriten absieht, hier sind die Dinge, die die Top-Spieler tatsächlich nutzen, um in Spielen wie Slay the Spire:

Monsterzug hat eine rotierende Täglich and Experte Herausforderungen, die Mutatoren und Schwierigkeitsstufen neu kombinieren – ideal für wiederholbare Testläufe und das Verbessern der Punktzahl.

hat eine rotierende and Herausforderungen, die Mutatoren und Schwierigkeitsstufen neu kombinieren – ideal für wiederholbare Testläufe und das Verbessern der Punktzahl. Hindernis ist die reine Option zum Punktesammeln: ausdauernd Überwältigend positiv Bewertungen und ein enormes Spielvolumen deuten auf ein gesundes Umfeld für risikoreiche Experimente hin.

ist die reine Option zum Punktesammeln: ausdauernd Bewertungen und ein enormes Spielvolumen deuten auf ein gesundes Umfeld für risikoreiche Experimente hin. Dicey Dungeons: Wiedersehen bietet sechs DLC-Episoden, neue Ausrüstung und Musik und eröffnet dir damit neue Möglichkeiten, das Risikomanagement über das Hauptspiel hinaus zu trainieren.

bietet sechs DLC-Episoden, neue Ausrüstung und Musik und eröffnet dir damit neue Möglichkeiten, das Risikomanagement über das Hauptspiel hinaus zu trainieren. Slay the Spire 2verlegt nachMärz 2026 Early Access führt unterschiedliche Handlungsstränge ein; planen Sie Ihren Content-Kalender und Ihre Keyword-Anpassungen daher unter Berücksichtigung dieses Zeitraums.

Für detailliertere Aufschlüsselungen und Vergleiche setzen Sie ein Lesezeichen für unsere Homepage für weitere Einblicke von passionierten Spielern.

Häufig gestellte Fragen