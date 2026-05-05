Rezension zu „Slay the Spire 2“: Ein gewaltiger Deckbuilder, der in seinem eigenen Schatten gefangen ist

Der ersteSlay the Spire, erschienen 2019 bei Mega-Krit… hat das Genre der Roguelike-Deckbuilder zwar nicht ins Leben gerufen, ihm aber zweifellos einen kräftigen Schub verliehen. Es führte die, offen gesagt, geniale Idee ein, dem Spieler den nächsten Angriff eines Gegners vor Augen zu führenund fügte damit einem Genre, das sich bislang weitgehend auf Zufallsgeneratoren und reines Glück verlassen hatte, eine willkommene strategische Komponente hinzu.

LadenSlay the Spire 2, das Anfang März 2026 im Early Access erschien, weckt sofort ein Déjà-vu-Gefühl – Der Startheld ist wie im ersten Spiel der „Ironclad“. Die Anfangskarten sind fast identisch, die Benutzeroberfläche ist dem Original sehr ähnlich, und der Grafikstil ist, obwohl verfeinert, im Grunde ebenfalls eine Anlehnung an den ersten Teil. Slay the Spire. If Mega-Krit Wenn sie darauf setzen, die Fortsetzung mit Nostalgie zu verkaufen, gehen sie dabei den richtigen Weg.

My Slay the Spire 2 In dieser Rezension wird eingehend untersucht, ob Nostalgie alles ist, was die Fortsetzung zu bieten hat, oder ob es ihr gelingt, ebenso innovativ zu sein wie das Original.

Kurzfassung – Überblick über die Rezension zu „Slay the Spire 2“

Bevor wir uns mit den Feinheiten des Deckbaus und der Reliktjagd beschäftigen, hier ist ein kurzer Überblick was dich dabei erwartet Slay the Spire 2Rezension.

Funktion Details Genre Roguelike Deckbuilder Kernschleife Klettern, kämpfen, sterben und aufrüsten Größte Stärke Verfeinerte Spielmechanik und verbesserte Grafik Größte Schwäche Ausgewogenheit im Early Access und ein allzu vertrautes Spielgefühl Eindeutiges Urteil Eine mögliche Weiterentwicklung einer Erfolgsformel Am besten geeignet für Strategiefans und erfahrene Kartenspieler

Rezension zu „Slay the Spire 2“: Schritt für Schritt

Der Kern des Spielablaufs ist derselbe wie eh und je: Du beginnst jeden Durchlauf am Fuße des Turms, wobei jeder Akt aus einer verzweigten Karte besteht, die Schätze, unerwartete Ereignisse, Elite-Monster und möglicherweise den Tod verspricht. Im kartengestützten Kampf musst du weiterhin Angriff und Verteidigung gegen vorhersehbare Angriffe abwägen, wobei Karten Energie kosten (du startest jede Runde mit 3 Energiepunkten, die jedoch durch Karten und Relikte erhöht werden können). Nach jedem Kampf kannst du Gold und Tränke einsammeln und dein Deck mit neuen Karten erweitern.

Das ist alles in Ordnung, denn an dieser Konfiguration gab es nichts zu verbessern.Zwischen dendie besten Strategiespieleauf dem Markt, Slay the Spire 2 hebt sich dennoch durch sein „Noch-ein-mal“-Gefühl von anderen Spielen ab; du sammelst Relikte, die deine Strategie im Handumdrehen komplett verändern können, und schließlich musst du dich Bossen stellen, die alles auf die Probe stellen, was du gelernt hast, um zum nächsten Akt voranzukommen.

Altes Gameplay, neue Ideen

Bis hierhin alles wie immer – was ist hier also wirklich neu? Während das Eisenpanzer, StummundFehler Die spielbaren Charaktere kehren zurück, doch es gibt auch zwei Neuzugänge: die Regentund dieNekrobinder. The Slay the Spire 2 Nekrobinder ist ein besonderes Highlight, mit komplexen Mechaniken zur Beschwörung von Dienern und einem neuen Ressourcensystem (Erschöpfung), das dich dazu zwingt, dein Kartenmanagement zu überdenken.

The Regent bietet eine etwas andere Art von Archetyp, indem es eine „Stars“-Ressource und das neue Schlüsselwort „Forge“ nutzt, um das Kartenmanagement auf eine Weise zu beeinflussen, die im Originalspiel nur angedeutet wurde. Der einzige wirkliche Kritikpunkt, den ich an diesen neuen Charakteren habe, ist, dass Slay the Spire 2 versteckt sie hinter dem Fortschritt anstatt gleich zu Beginn damit anzufangen.

Apropos Freischaltungen: Es gibt ein „Epochs“-Fortschrittssystem, das unter anderem dafür sorgt, dass man einen Durchlauf mit der Begegnung mit einem bestimmten Charakter (wie Neow) beginnt, oder neue spielbare Charaktere und Karten freischaltet. Außerdem bietet es Hintergrundinformationen und so etwas wie eine übergreifende Geschichte über den Spire und seine Bewohner.

Genau wie beim Original, Neue Karten und Relikte verändern die Strategien, was dieses zu einem der Die besten Deckbau-Spiele derzeit verfügbar sind (ich habe zum Beispiel Akt 2 mit einem Relikt namens „Drachen-Tränen“ begonnen, das mir zwei zusätzliche Energiepunkte einbrachte, wenn ich die vorherige Runde mit ungenutzter Energie beendet hatte). Mir gefällt auch das neue Schlüsselwort „Sly“ für die Stumm Charakter, da sie dadurch Karten kostenlos ausspielen kann, wenn diese abgelegt werden.

Die wichtigste gute Nachricht ist, dass Es dauert nicht lange, bis brandneue Karten in einer Serie auftauchen– mein persönlicher Favorit war dabei ein Ei (das ich bei einem der Rätsel-Events gefunden hatte), das man entweder essen konnte, um HP zu erhalten, oder später ausbrüten. Ich entschied mich für Letzteres und bekam schließlich einen Vogel als Haustier, der Gegner angreifen konnte, ohne Energie zu verbrauchen.

Eine kleine Verbesserung

Während meinerSlay the Spire 2 Bei der Rezension konnte ich das Gefühl nicht loswerden, dass Es kam mir sehr stark wie eine überarbeitete Version des Originals vor. Auch wenn es zunächst etwas enttäuschend ist, werden doch allmählich feine Unterschiede deutlich. Der Spielfortschritt fühlt sich zum Beispiel schneller an als zuvor, und – ob nun durch Zufall oder Absicht – ich habe schneller an stärkere Karten gekommen als im ersten Teil Slay the Spire.

Auch die Grafik ist insgesamt ausgefeilter, behält aber dennoch den bekannten Stil mit groben Pinselstrichen bei. Erwähnenswert ist außerdem, dass es sich um eine Early-Access-Version handelt (ich habe Version 0.98.2 getestet) Es kann sein, dass dir einige optische Unstimmigkeiten auffallen, wie Platzhalterbilder. Für alle, die Wert auf Ästhetik legen Top-Indie-Spiele, es ist kein großer Fortschritt gegenüber dem ersten Teil Slay the Spire, aber es fällt auf.

Erklimme den Turm mit Freunden

Das wäre nicht gerade Slay the Spire 2 Eine Rezension, in der ich eine der wenigen offensichtlichen Neuerungen nicht erwähnt habe: Slay the Spire 2 Es können bis zu vier Spieler mitspielen. Dieser Modus bietet gemeinsame Kämpfe und erfordert intensives Teamwork und strategische Koordination, um zu überleben, auch wenn es derzeit kaum Kartensynergien zwischen den Charakterklassen gibt (außerdem gibt es im Moment nur wenige allgemeine Karten, die ausschließlich im Mehrspielermodus verwendet werden können).

Es gibt aber auch ein paar nette Details, so wie bei Truhen, bei denen jeder ein Relikt erhält und man anklicken kann, welches man haben möchte. Dadurch wird das Symbol deines Charakters darauf angezeigt, und sobald alle eines ausgewählt haben, werden sie verteilt. Konflikte werden durch eine wirklich niedliche „Stein, Papier, Schere“-Animation gelöst.

Dennoch sollte man beachten, dass sich die Koordination in dieser Early-Access-Phase noch etwas holprig anfühlen kann und es deutliche Einschränkungen beim Ablauf des Mehrspielermodus gibt (wie zum Beispiel Spielerausfälle und Karten, die in kurzen Rückkopplungsschleifen hängen bleiben). Das ist eine sinnvolle Ergänzung, aber es muss definitiv länger im Ofen bleiben, um mit dem Die besten Koop-Spieleauf dem Markt.

Der Kreislauf der unendlichen Wiederspielbarkeit

Der Wiederspielwert ist „Slay the Spire 2“ das tägliche Brot. Selbst als Early-Access-Version könnte man dieses Spiel dank der zufälligen Durchläufe, der prozedural generierten Begegnungen und der schieren Vielzahl an Kartenkombinationen jahrelang spielen und immer noch neue Spielkonfigurationen entdecken. Mega-Krithat erklärt, dass es keine konkreten Slay the Spire 2 Roadmap, vor allem weil sie darauf setzt, dass die Spieler die Entwicklung mitgestalten.

Wie jedes guteRoguelike-Spiel, Slay the Spire 2 beruht auf Experimentieren und wiederholten Versuchen. Das Ausprobieren der besten Builds ist Teil des Spielspaßes, und der steigende Schwierigkeitsgrad sorgt dafür, dass man sich nie zu sehr ausruhen kann.

Wenn du Hilfe brauchst, schau dir doch mal ein paar Slay the SpireTipps aus der Community, die dir helfen, die ersten Akte zu überstehen. Genau diese Tiefe ist der Grund, warum das Spiel oft mit physischen Brettspiele, die auf Videospielen basieren (übrigens, der erste Slay the Spire ist auch als Kooperatives Brettspiel).

Fortsetzung oder nur ein aufgepeppter DLC?

Im Laufe meiner Recherchen bin ich auf eine zunehmende Debatte unter Spielern gestoßen, Slay the Spire 2Rezension:Ist das eine echte Fortsetzung oder nur eine Erweiterung? Einige Kritiker und Spieler haben angemerkt, dass sich die Fortsetzung eher wie eine ausgefeilte Weiterentwicklung anfühlt als wie eine grundlegende Neugestaltung. Dem kann ich nicht widersprechen … aber gleichzeitig kann ich dem auch nicht voll und ganz zustimmen.

Vorteile : Deutlich verbesserte Spielsysteme, spannende neue Spielmechaniken und Charaktere wie der Nekrobinderund eine deutlich bessere Präsentation.

: Deutlich verbesserte Spielsysteme, spannende neue Spielmechaniken und Charaktere wie der Nekrobinderund eine deutlich bessere Präsentation. Nachteile: Der Spielablauf ist sehr vertraut, und einige Designänderungen fallen auffallend konservativ aus.

Stattdessen,Slay the Spire 2 liegt irgendwo dazwischen. Es ist eine ausgefeilte Weiterentwicklung, die die Welt erweitert, ohne die Grundlagen zu zerstören, die sie so großartig gemacht haben. Ich muss auch erwähnen, dass es diesmal mehr Humor zu geben scheint: In einer Quest findet man ein Buch auf Die 3 besten Strategien, um den Spire zu besiegen, darunter Ratschläge wie „Blockieren ist was für Feiglinge.“

Anlaufschwierigkeiten beim Early Access

Man sollte nicht vergessen, dass Slay the Spire 2 befindet sich derzeit im Early Access. Es ist noch kein fertiges Produkt, und Mega-Krit weiß nicht, wann die Version 1.0 fertig sein wird. Daher wirst du auf Probleme bei der Ausbalancierung, Platzhalterelemente oder Inhalte stoßen, die noch nicht ganz ausgereift wirken. Du bist Teil des Entwicklungsprozesses, also passe deine Erwartungen entsprechend an.

Mein Gesamtfazit zu „Slay the Spire 2“: Der Turm muss noch weiter überarbeitet werden

Gesamtbewertung 7,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Letztendlich, Slay the Spire 2 unterscheidet sich nicht sonderlich von seinem Vorgänger. Die gute Nachricht ist, dass der erste Teil eine hervorragende und solide Grundlage bildet, auf der man aufbauen kann, und dass die Fortsetzung noch in voller Entwicklung ist. Auch wenn es sich schon jetzt lohnt, das Spiel zu spielen, In ein paar Monaten wird es sicher besser aussehen.

Was mich betrifft,Slay the Spire 2 Abschließend möchte ich sagen, dass das Spiel für eine Early-Access-Version überraschend ausgereift ist und angesichts der aktuellen Inhaltserweiterungen eine durchdachte Weiterentwicklung des Deckbuilder-Genres zu sein scheint.

Vorteile Nachteile ✅Innovative neue Charaktere wie der Nekrobinder ✅Verbesserte Grafik und Animationen ✅ Ein unterhaltsamer und herausfordernder Koop-Modus ❌Am Early-Access-Balance muss noch gearbeitet werden ❌Das Kern-Gameplay ist fast identisch mit dem des ersten Spiels

Ideal für: Strategie-Veteranen, die sich tiefgreifendere Spielmechaniken und eine hochwertigere Umsetzung wünschen.

Strategie-Veteranen, die sich tiefgreifendere Spielmechaniken und eine hochwertigere Umsetzung wünschen. Weniger geeignet für: Spieler, die auf eine radikale Abkehr vom Gameplay des Originals gehofft hatten.