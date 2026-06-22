Die 14 besten Run-and-Gun-Spiele des Jahres 2025: Pixel-Gemetzel pur

Die besten Run-and-Gun-Spiele sind das reinste Chaos – schnell bewegen, noch schneller schießen und hoffen, dass die Reflexe mithalten können. Ich habe schon alles gespielt, von Nachteile eine altmodische Strafe für Cupheads handgezeichnete Verrücktheiten, um diejenigen zu finden, die immer noch genau die richtige Mischung aus Geschwindigkeit, Präzision und Stil bieten.

Diese Liste deckt jede Ära ab: Pixel-Prügeleien, gelungene Neuauflagen und moderne Balladen aus Kugeln, die keinen Moment nachlassen.

Freut euch auf Nostalgie, Herausforderungen und das Chaos, das eure Daumen schmerzen lässt und euren Bildschirm zum Glühen bringt. Mal sehen, welche davon noch immer auf Hochtouren laufen.

Unsere Top-Empfehlungen für Run-and-Gun-Spiele

Manche Run-and-Gun-Spiele machen einfach alles richtig – den Spielfluss, das Feedback und dieses befriedigende Gefühl von Chaos, das nie nachlässt. Diese fünf setzen Maßstäbe für das Genre.

Gegen (1987) – Nach wie vor der König des Side-Scrolling-Chaos. Perfektes Spieltempo, kniffliger Schwierigkeitsgrad und ein legendäres Leveldesign, bei dem Präzision mehr zählt als Glück. Jeder moderne Shooter hat diesem Klassiker etwas zu verdanken. Metal Slug 3 (2000) – Ein Meisterwerk der 2D-Animation und absurden Vielfalt. Du kämpfst gegen Panzer, Außerirdische und alles dazwischen – und das alles verpackt in wunderschöner Pixelkunst und mitreißendem Sounddesign. Cuphead (2017) – Jeder Einzelbild ist ein Kunstwerk, jeder Kampf eine Prüfung von Können und Geduld. Cuphead verwandelt Frustration durch meisterhaftes Handwerk in Triumph. Es ist eine echte Herausforderung, aber unvergesslich.

Wenn diese Aufstellung deinen Zeigefinger noch nicht zum Zucken gebracht hat, scroll einfach weiter. Die vollständige Liste taucht noch tiefer in die besten „Run-and-Gun“-Legenden ein, die je geschaffen wurden.

Die 14 besten Run-and-Gun-Spiele: Old School trifft auf Overkill

Ich habe mir alle Epochen der Run-and-Gun-Spiele angesehen, um diejenigen zu finden, die auch heute noch voll ins Schwarze treffen. Jede meiner Empfehlungen hat etwas Besonderes zu bieten – präzise Steuerung, rasante Action oder einfach nur Stil. Hier sind die Gründe, warum ich diese Titel für die Crème de la Crème halte.

1. Gegen [Das beste klassische Run-and-Gun-Erlebnis]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Run-and-Gun, Action-Plattformspiel Plattformen Arcade, NES, PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch (Jubiläumsausgabe) Erscheinungsjahr 1987 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit 1–2 Stunden Am besten geeignet für Fans von Herausforderungen der alten Schule und Arcade-Präzision Was mir gefallen hat Reaktionsschnelle Steuerung, ausgefeiltes Leveldesign, legendärer Schwierigkeitsgrad, zeitloser Koop-Modus

Jeder Gamer in meinem Alter hat ein Gegen Geschichte. Meine beginnt mit diesem Dschungel-Intro – die Trommeln, der Rhythmus, das Gefühl, dass man gleich gegen die ganze Welt kämpfen wird. Wir kannten die Geschichte nicht und sie interessierte uns auch nicht; wir dachten einfach, wir wären Sly und Arnie machen die Aliens platt. Unzählige Spielversuche und einen Haufen kaputter Controller später ist es immer noch eines der intensivsten Spiele, die je entwickelt wurden.

Gegen verschwendet keine Zeit. Es wirft dich direkt ins kalte Wasser und lässt dich nicht mehr los. Jedes Level ist reine Muskelgedächtnis und PanikJeder Tod ist eine Lektion. Sobald eine Spread Gun auftaucht, verwandelt der Koop-Modus Teamwork in Chaos – denn nur einer von euch bekommt sie. Der Schwierigkeitsgrad bewegt sich auf einem schmalen Grat zwischen fair und grausam, und genau das macht ihn irgendwie perfekt.

Pro-Tipp Schnapp dir die Spread Gun und bewache sie mit deinem Leben. Wähle den richtigen Zeitpunkt für deine Sprünge, merk dir die Muster und bleib in Bewegung. Schon eine Sekunde Stillstand ist der Grund, warum Gegen macht dir klar, wer hier das Sagen hat.

Selbst heute noch, wenn man den Jubiläumskollektion Es berührt einen immer noch genauso. Dieser Soundtrack, dieser erste Dschungel, dieses Gefühl, wenn man endlich einen Level schafft, an dem man stundenlang gescheitert ist. Das ist Gaming in seiner reinsten Form.

Mein Fazit: Gegen Das ist keine Nostalgie – das ist die Grundlage. Schnell, brutal und ehrlich, was das eigene Können angeht. Jedes moderne „Run-and-Gun“-Spiel versucht immer noch, das einzufangen, was dieses 8-Bit-Monster vor fast vier Jahrzehnten perfekt hinbekommen hat.

2. Metal Slug 3 [Das beste Arcade-Run-and-Gun-Abenteuer]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Run-and-Gun, Arcade-Shooter Plattformen Arcade/Neo Geo, PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2000 Urheber SNK Durchschnittliche Spielzeit 1–2 Stunden Am besten geeignet für Fans von wunderschöner 2D-Animation, Koop-Chaos und spektakulären Action-Szenen Was mir gefallen hat Unübertroffene Sprite-Grafik, knackige Waffen, verzweigte Routen, vielfältige Fahrzeuge, großartiges Boss-Tempo, ausgeprägte Persönlichkeit

Metal Slug 3 ist ein Arcade-Spektakel der Extraklasse. Es ist ein Ein Side-Scrolling-Kriegsgebiet, in dem alles mit Stil explodiert (Panzer, UFOs, Zombies, Riesenkrabben), und irgendwie wirkt das Ganze flüssig, übersichtlich und urkomisch. Ich finde es toll, wie jede Mission aussieht, als wäre sie Bild für Bild von Hand animiert worden; das ist Pixelkunst auf Museumsniveau mit Biss.

Hinter dem Stil verbirgt sich echte Tiefe. Abzweigungen verändern den Schwierigkeitsgrad und die Landschaft, Fahrzeuge stellen den Kampf auf den Kopf, und im Koop-Modus verwandelt sich jeder Bildschirm in einen rasanten Tanz aus Granaten und Slug-Schüssen. Das Spiel ist großzügig mit Power-Ups, aber niemals schlampig; sobald man unachtsam wird, schickt es einen zurück zum Continue-Bildschirm.

Pro-Tipp Rette Kriegsgefangene vor den Endgegnern, um bessere Waffen zu erhalten, und steige immer kurz vor der Explosion von einem Slug ab, um die Explosion zu überleben. Lerne zuerst eine bequeme Route, und wähle dann eine andere Route, um Punkte zu sammeln und dich der Herausforderung zu stellen.

Selbst nach unzähligen Durchläufen, MS3 überrascht mich immer noch mit kleinen Animationen und Gags, die mir bisher entgangen sind. Das ist die Ära der Arcade-Spiele in voller Blüte – witzig, intensiv und mit messerscharfer Präzision, wenn es darum geht, Gefahr zu vermitteln.

Mein Fazit: Metal Slug 3 Hier zeigt sich die Serie von ihrer lautesten und schrillsten Seite. Atemberaubende Animationen, clevere Routen und Waffen, deren Abfeuern einfach großartig anfühlt. Wenn du Arcade-Energie in Perfektion suchst, fang hier an.

3. Cuphead [Wettbewerb für die beste moderne Handzeichnung]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Run-and-Gun, Boss-Rush Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Studio MDHR Durchschnittliche Spielzeit 8–15 Stunden (Hauptstory durchgespielt); über 20 Stunden, wenn man S-Ränge anstrebt oder die DLCs spielt Am besten geeignet für Spieler, die Spaß am Erlernen von Spielmustern, präzisem Timing und einem kühnen Stil haben Was mir gefallen hat Präzise Hitboxen, ein Parier-System, das Geschicklichkeit belohnt, durchdachte Waffenausrüstung, ein Koop-Modus, der tatsächlich funktioniert, atemberaubende Animationen und Musik

Cupheads Die Geschichte ist einfach und prägnant: Cuphead und Mugman verlieren eine Wette im Casino des Teufels und müssen nun Seelenverträge sammeln, um ihre Schulden zu begleichen.

Was nun folgt, ist eine Reihe von Bosskämpfen, bei denen jeder Kampf eine Lektion vermittelt – Anzeichen erkennen, Angriffe abwehren, die EX-Anzeige im Auge behalten und mitten im Angriff die Waffen wechseln. Der Cartoon-Look der 1930er Jahre ist keine Spielerei; es ist die Klarheit der Handzeichnung, die das Chaos überschaubar macht.

Pro-Tipp Rüste dir frühzeitig die Rauchbombe aus, um Gefahren zu „umlaufen“, und wehre jedes rosa Objekt ab, das du kannst. Diese Abwehrmanöver laden deine Super-Anzeige blitzschnell auf und verkürzen schwierige Phasen.

Hinter der Lackierung verbirgt sich echte Handwerkskunst. Charms verändern deinen Spielstil (die Rauchbombe ist ein echter Lebensretter), die Waffen decken verschiedene Winkel ab (Streuung im Nahkampf, Rundumfeuer zur Absicherung), und Run-and-Gun-Abschnitte lockern den Boss-Marathon auf, ohne ihn unnötig in die Länge zu ziehen. Der Soundtrack rockt, die Animationen vermitteln Wucht, und jeder Sieg fühlt sich verdient an, weil man dazugelernt hat und nicht nur Glück hatte.

Cuphead ist knifflig, aber fair, wenn man diszipliniert spielt. Wenn man den Rhythmus beherrscht (schießen, parieren, neu positionieren), eröffnet sich das Spiel.

Mein Fazit: Ein atemberaubendes, gnadenlos präzises Beispiel für „Run-and-Gun“-Gameplay. Wenn du eine Herausforderung mit unvergesslichem Stil und ohne jeglichen Schnickschnack suchst, Cupheadliefert.

4. Gunstar Heroes [Das beste kooperative Run-and-Gun-Chaos-Spiel]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Run-and-Gun, Action-Plattformspiel Plattformen Sega Genesis/Mega Drive, später auf PC (Sega Mega Drive Classics), PS3, Xbox 360, Nintendo 3DS, Wii Virtual Console, Nintendo Switch Online Erscheinungsjahr 1993 Urheber Schatz Durchschnittliche Spielzeit 2–4 Stunden für einen Durchgang, deutlich länger, wenn man „Hard“- und Koop-Routen spielt Am besten geeignet für Spieler, die Couch-Koop, das Basteln an Waffen und rasante 16-Bit-Action lieben Was mir gefallen hat Waffenwechsel im Handumdrehen, freie/feste Schussmodi, Würfe/Nahkampf, spektakuläre Kampfszenen, abwechslungsreiche Bosse, flüssige Steuerung

Gunstar Heroes ist „Treasure“ ein echtes Highlight. Du spielst als Red und Blue und musst ein Imperium daran hindern, vier mystische Edelsteine an sich zu reißen und einen Planetenvernichter namens Golden Silver wiederzubeleben. Wenn du auf der Suche nach solide Plattformspiele Unter all den „Run-and-Gun“-Spielen ist dies deine Arena.

Der Aufhänger ist sofort da: Wähle zwei Waffen aus vier verschiedenen Typen aus und kombiniere sie spontan zu zehn unterschiedlichen Schussmodi, dann gleite, schleudere Gegner durch die Luft und jongliere mit bildschirmfüllenden Endgegnern. Es ist rasant, laut und perfekt zu verfolgen.

Pro-Tipp Wähle den Schussmodus je nach Level aus: „Freie Wahl“ für anspruchsvolle Plattformabschnitte, „Festgelegt“ für Bosskämpfe. Im Koop-Modus solltet ihr eure Waffenauswahl aufeinander abstimmen, sodass einer von euch die Gegnermassen in Schach hält, während der andere die wichtigsten Ziele ausschaltet.

Hinter dem Chaos verbirgt sich Kontrolle. Wenn du „Freier Schuss“ wählst, kannst du beim Schießen seitlich ausweichen; bei „Fester Schuss“ bleibst du stehen, um präzise zu zielen (ideal für Bosse). Waffenkombinationen verändern deine Rolle im Koop-Modus: Ein Spieler sichert den Raum ab, während der andere mit Nahkampfschaden zuschlägt. Die Level wechseln zwischen Sprints mit Minenwagen und Bosskämpfen im Würfelspiel, ohne dabei jemals an ihren eigenen Ambitionen zu scheitern.

Ich muss immer noch schmunzeln, wenn ich merke, wie reaktionsschnell sich das Spiel anfühlt. Sprünge gelingen auf Knopfdruck, Rutschen rettet Leben, und das Waffensystem verwandelt „Was wäre, wenn?“ in „Schau dir das an!“, ohne das Tempo zu verlangsamen.

Mein Fazit: Gunstar Heroes ist Koop-Action pur – clevere Spielmechaniken, knackige Umsetzung und eine Leistungsentwicklung, die man mitten im Kampf selbst bestimmt. Das ist die 16-Bit-Ära auf Hochtouren.

5. Contra III: Die Alien-Kriege [Beste Retro-Action mit Alien-Kämpfen]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Run-and-Gun, Action-Plattformspiel Plattformen SNES, Nintendo Switch Online Erscheinungsjahr 1992 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit 1–2 Stunden für den einfachen Durchgang, länger bei höheren Schwierigkeitsgraden Am besten geeignet für Spieler, die 16-Bit-Geschwindigkeit, spektakuläre Spielzüge und intensiven Koop-Modus suchen Was mir gefallen hat Ausrüstung mit zwei Waffen und schneller Waffenwechsel, Bomben, die den Bildschirm räumen, Zielerfassung für Präzision, Fahrzeug- und Raketeneinsätze, Level aus der Vogelperspektive im Mode-7-Stil, riesige Endgegner

Außerirdische Streitkräfte greifen die Erde an, und alles steht in Flammen. Du kämpfst dich durch zerstörte Städte, verfolgst deine Gegner auf Autobahnen, fährst mit Raketen und dringst in außerirdische Nester vor, um das Comeback von Red Falcon zu verhindern. Contra III: Die Alien-Kriege is Gegenaufgetaucht:schnellere Gegner, kniffligere Bewegungsmuster und diese typischen SNESExplosionen die jeden Bildschirm wie ein Schlachtfeld wirken lassen.

Die Mechanik funktioniert immer noch einwandfrei. Du trägst zwei Waffen bei dir, wechselst blitzschnell zwischen ihnen und hast Bomben für den Notfall dabei. Mit der Zielverriegelung behältst du deine Schussrichtung bei, während du dich neu positionierst, und kannst dann Wände hochklettern, an Stangen hängen oder zwischen Fahrzeugen hin- und herspringen, ohne an Feuerkraft einzubüßen. Die Top-Down-Level im Mode-7-Stil versprühen den ganzen Charme der 90er und sorgen für eine knackige Abwechslung, die das Tempo auf Hochtouren hält.

Pro-Tipp Verwende eine Ausrüstung mit „Spread“ und „Laser/Crush“. Hebe dir pro Boss eine Bombe für Phasen-Spikes auf und nutze die Zielverfolgung an Leitern und Stangen, um sicher Schaden zu verursachen. Jage während des Kampfablaufs keinen Power-Ups hinterher – Stabilität ist wichtiger als Gier.

Gegen III ist 16-Bit-Action vom Feinsten. Es ist laut, fair und konzentriert sich voll und ganz auf die Action, ohne jeglichen Schnickschnack. Der Koop-Modus ist Chaos im besten Sinne – koordiniert eure Waffen, sonst kämpft ihr nicht nur gegen die Gegner, sondern auch gegeneinander.

Mein Fazit: Die Alien-Kriege Da läuft die Serie auf Hochtouren: knackige Spielmechanik, gewaltiges Spektakel und keine überflüssigen Bewegungen. Es ist das ultimative Retro-Run-and-Gun-Spiel.

6. Blazing Chrome [Das beste moderne Run-and-Gun-Spiel im Retro-Stil]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Laufen und schießen Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber JoyMasher, The Arcade Crew Durchschnittliche Spielzeit 2–3 Stunden für den ersten Durchgang, bei höheren Schwierigkeitsgraden dauert es länger Am besten geeignet für Für Contra-Fans, die sich präzise Steuerung, knifflige Level und Koop-Modus wünschen Was mir gefallen hat Präzises Ausweich-Timing, vier unterschiedliche Waffen, clevere Hilfsroboter, überschaubares Chaos, grundsolider Koop-Modus

Maschinen regieren die Welt Blazing Chrome, und der Widerstand der Menschen ist fast vollständig zerschlagen. Du spielst entweder Mavra, eine Soldatin, oder Doyle, einen umprogrammierten Roboter, und kämpfst dich durch Roboterarmeen, um den Planeten zurückzuerobern. Es sieht aus und fühlt sich an wie ein verschollenes 16-Bit-Spiel Gegen – schnell, laut und sauber.

Unter der Haube erwartet Sie einer der Die besten Indie-Spiele da draußen. Du hast vier Waffen(vom Granatwerfer bis zur Energiepeitsche), ein SofortausweichenundHilfs-Bots die deine Herangehensweise verändern.

Pro-Tipp Wechsle in Bossräumen und Abschnitten mit Stacheln zum Verteidigungs-Bot und nutze den Geschwindigkeits-Bot, um sicherere Positionen zu erreichen und schwierige Sprünge zu umgehen. Horte keine Waffen. Bewältige schwierige Phasen mit der Partikelkanone und wechsle dann zu anderen Waffen, sobald diese auftauchen.

Angriff für zusätzlichen Schaden, Verteidigung für zwei kostenlose Treffer, Geschwindigkeit für schnellere Bewegung und sogar einen Doppelsprung. Sechs kompakte Missionen Das Tempo bleibt hoch, und der lokale Koop-Modus sorgt für doppelt so viel Spaß.

Mein Fazit: Blazing Chrome ist eine makellos ausgefeilte Hommage an die Klassiker, die sich so spielt, wie man es in Erinnerung hat – und nicht so, wie es tatsächlich war. Kurz, knackig und absolut fair – perfekt, wenn man Lust auf ein reines Run-and-Gun-Spiel ohne Schnickschnack hat.

7. Huntdown [Das beste Run-and-Gun-Spiel mit Cyberpunk-Flair]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Run-and-Gun, Arcade-Shooter Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Easy Trigger Games, Coffee Stain Publishing Durchschnittliche Spielzeit 5–8 Stunden, bis die Flüssigkeit klar ist Am besten geeignet für Fans von neonfarbener 80er-Jahre-Action, knallharten Bosskämpfen und Couch-Koop Was mir gefallen hat Ein Deckungssystem, das wirklich etwas bringt, knackige Waffen, stylische Endgegner, präzise Levelgestaltung, schlagfertige Sprüche, ein grandioser Synth-Soundtrack

In Huntdown, du bist einKopfgeldjäger räumt in von Banden beherrschten Stadtvierteln auf, bei dem man sich die Belohnungen Boss für Boss zusammenkratzt. Kurze Missionen, klare Ziele, kein Füllmaterial. Der VHS-Future-Look überzeugt auf jedem Bildschirm: nasse Straßen, grelles Neonlicht und Sprites, die sofort ins Auge springen, wenn es zur Sache geht. Es ist eines der Die besten Cyberpunk-Spielein diesem Genre.

The Diese Systeme belohnen Bewegung, nicht das Ausharrens. Nutze Deckung, um dich zu verstecken, zu rutschen, die Position zu wechseln und den Druck aufrechtzuerhalten. Die Waffen haben klare Aufgaben – Pistolen für Präzision, Gewehre für Kontrolle, Schrotflinten zum Ausschalten, Raketenwerfer für Phasenwechsel – und der Wechsel unterbricht den Spielfluss nie.

Pro-Tipp Betrachte die Deckung als vorübergehend: Nutze sie für Schnellfeuer-Schaden, rutsche weg, bevor sie zerbricht, und hebe dir Sprengstoff für die Phasenwechsel der Bosse auf. Nimm ein Mittelstreckengewehr mit, um die Dächer zu kontrollieren, und wechsle zur Schrotflinte, wenn es in den Arenen eng wird.

Was mich in seinen Bann gezogen hat, war wie fair es sich anfühlt, wenn man es gelesen hat. Die Schützen verraten ihre Absichten, die Scharfschützen auf den Dächern zwingen uns in bestimmte Winkel, und jeder Bandenchef bringt eine eigene Taktik mit, die man erst lernen und dann ausnutzen muss. Im Koop-Modus haben wir uns die Laufwege zugerufen und das Abwerfen der Granaten zeitlich abgestimmt, als wäre es ein kleiner Raubüberfall.

Mein Fazit: Clever, stilvoll und auf die richtige Art und Weise cool. Huntdown belohnt präzise Bewegungen und schnelle Entscheidungen und belohnt den Spieler dafür mit großartigen Bosskämpfen und einem Soundtrack, der den Puls in die Höhe treibt.

8. Sunset Riders [Das beste „Run-and-Gun“-Spiel im Western-Stil]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Run-and-Gun, Arcade-Shooter Plattformen Arcade/Neo Geo, SNES, Sega Genesis/Mega Drive, PS4, Switch Erscheinungsjahr 1991 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit 45–90 Minuten bis zur Fertigstellung Am besten geeignet für Fans von Koop-Arcade-Action, Western-Themen und epischen Bosskämpfen Was mir gefallen hat Vier unterschiedliche Charaktere (Pistolen vs. Schrotflinten), Ausweichmanöver, Etappen zu Pferd, Bonusrunden in der Schießbude, spektakuläre Boss-Intro-Sequenzen, farbenfrohe Pixelgrafik im Stil der 90er Jahre, spannender Koop-Modus

Sonnenuntergangsreiterbietet dir eineEine Truppe von Kopfgeldjägern, die in Saloons, Zügen und Wüstenstädten nach gesuchten Gesetzlosen fahndet. Wähle deinen Revolverhelden – Steve/Billy (schnelle Pistolen) oder Cormano/Bob (breite Schrotflinten) – und stürze dich in Side-Scrolling-Schießereien, die knackig und übersichtlich sind. Die Atmosphäre erinnert an einen Western vom Samstagmorgen, gepaart mit Konamis typischer Selbstsicherheit und einem Soundtrack, der im Gedächtnis bleibt.

Das ist das klassische Tempo eines Arcade-Spiels: Steckbrief, klassischer Kampf, Boss-Duell. Mit Rutschen kannst du Gewehrsalven ausweichen, Plattformen verschaffen dir günstige Schusswinkel, und die Kontrolle über die Menge hängt davon ab, wen du auswählst. Wenn du Cowboy-Schießereien inszenierst, passt das hier perfekt zu den Die besten Western-Spiele in jeder Sammlung.

Pro-Tipp Wähle Cormano für eine sichere Kontrolle der Gegner und Steve für präzisen Boss-Schaden. Weiche gezielten Gewehrschüssen aus, bleib in den Reit-Levels aufrecht im Sattel, um Kreuzfeuer zu vermeiden, und nutze den Galerie-Bonus durch kurzes Drücken des Abzugs, um die Treffsicherheit zu erhöhen.

Koop ist der Sweet Spot. Der Streuschuss der Schrotflinte räumt die Wege frei, während die Pistolen die Schwachstellen beseitigen, und durch das Ausrufen der Ziele bleibt der Bildschirm unter Kontrolle. Verfolgungsjagden zu Pferd und die Bonusrunde in der Galerie lockern den Rhythmus auf, ohne den Schwung zu bremsen.

Mein Fazit: Ein fröhlicher, lockerer Arcade-Western mit gerade genug Biss, um dich auf Trab zu halten. Such dir einen Partner aus, schnapp dir eine Schrotflinte und kassiere die Kopfgelder. Sonnenuntergangsreiter zeichnet immer noch schnell.

9. Außerirdischer Soldat [Das beste Run-and-Gun-Spiel für Hardcore-Spieler]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Run-and-Gun, Boss-Rush Plattformen Sega Genesis/Mega Drive, PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 1995 Urheber Schatz Durchschnittliche Spielzeit 2–3 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich ununterbrochene Bosskämpfe und haarscharfe Bewegungen wünschen Was mir gefallen hat 26 Bosskämpfe, Waffenausrüstung mit vier Slots, Sofort-Sprint mit I-Frames, „Phoenix“-Sprint bei voller Gesundheit, präzises Treffer-Feedback, keine Fülllevel

In Außerirdischer Soldat, du spielst Epsilon-Eagle, einen Ein gentechnisch veränderter Supersoldat, der in einer zusammenbrechenden Welt Terroristen jagt. Die Handlung tritt zugunsten der puren Umsetzung in den Hintergrund: kurze Zwischenräume, dann schon wieder ein Boss, der dir im Nacken sitzt. Das ist Treasure in Höchstform. Die Situation einschätzen, den richtigen Winkel wählen, zuschlagen. Das Tempo ist gnadenlos, aber präzise – genau das macht alle großartigen Shoot-’em-up-Spiele aus.

Das Toolset ist überraschend umfangreich. Du trägst vier Waffen bei dir und wechselst sie im Handumdrehen – Laser zum Schmelzen, Flamme zur Feinregulierung, Homing für die Sicherheit, Buster für zuverlässigen Druck. Der Ein Bindestrich verleiht Unverwundbarkeit; bei voller Gesundheit entflammt es zu einem vernichtenden Ausbruch, der Phasen zerschmettert. Bewegung ist das A und O: kurze Sprünge, kleine Rutschmanöver und die richtige Positionierung, die entweder Leben rettet oder kostet.

Pro-Tipp Setze deine vier Waffen strategisch ein (Laser + Flamme + Zielsuchwaffe + Buster ist ein sicherer Einstieg). Nutze den Sprint, um Angriffsmuster zu durchbrechen, aber setze den „Phoenix“-Schuss erst ein, wenn du dir sicher bist. Wenn du deine volle Gesundheit verlierst, ist dieses Schadensfenster geschlossen.

Was mich überzeugt hat, ist, wie flüssig sich das Spiel spielt, sobald man den Dreh raus hat. Die Bosskämpfe wirken zunächst chaotisch, bis man ihre Muster durchschaut – dann wird es zu einem Rhythmusspiel mit Kugeln. Jeder Kampf ist ein neues Rätsel, das es zu lösen gilt. Wenn es klickt, fühlt man sich schneller als der Bildschirm.

Mein Fazit: Eine Meisterleistung der Extraklasse. Außerirdischer Soldat beschränkt sich ganz auf Bewegungen, Waffen und Endgegner – und wenn du es liebst, Kämpfe zu meistern, gibt es nichts Besseres.

10. DOOM Eternal [Das beste Hybrid-Run-and-Gun-Spiel mit FPS-Elementen]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Arena-FPS, Run-and-Gun Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber id Software, Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit 2–18 Stunden (Kampagne), über 25 Stunden mit DLC und zusätzlichen Herausforderungen Am besten geeignet für Spieler, die Geschwindigkeit, Präzision und Spielsysteme lieben, die aggressives Spiel belohnen Was mir gefallen hat Bewegungsmechanik (Sprint, Doppelsprung), Ressourcenkreislauf (Glory Kills, Kettensäge, Flammenstoß), Schwachstellen der Gegner, Vielfältigkeit beim Waffenwechsel, makelloses Arenadesign, mitreißender Soundtrack

DOOM Eternal Es erwartet dich eine Welt, die von Dämonen überrannt wurde, und du bist das Problem, das sie nicht lösen können. Jagt die Höllenpriester, durchkreuzt die Pläne des Khan Maykr und bahnt euch einen Weg durch Städte, die zu Schlachthöfen geworden sind. Es ist ein Arenakampf, der durch Sprungklemmen, kletterbare Wände und Räume voller Hinterhalte geprägt ist, die sich wie Rätsel bei 200 BPM anfühlen.

Das Geniale daran ist der Wirtschaftskreislauf: Glory Kills für Gesundheit, Flammenstoß für Rüstung, Kettensäge für Munition. Wenn du stillstehst, stirbst du; spielst du aggressiv, überschüttet dich das Spiel mit Ressourcen.

Pro-Tipp Weise den Waffenwechsel einer bequemen Taste zu und übe den schnellen Wechsel von SG zu Ballista bei superschweren Gegnern. Setze „Flame Belch“ vor einem Glory Kill ein, um doppelten Rüstungsschaden zu erzielen, und halte mindestens einen Kettensägen-Punkt für Notfallmunition bereit.

Schwache Stellen treffen, schnell zwischen Super-Schrotflinte und Balliste wechseln und Granaten wie ein Metronom einsetzen. Es ist eines der ausgefeiltesten Kampfsysteme in modernen Shootern und sich einen Platz unter den Die besten Ego-Shooter für einen reinen Fluss von Moment zu Moment.

Was mir den Durchbruch gebracht hat, war, Arenen wie Routen zu behandeln und nicht als statische Duelle. Schwinge dich an Stangen, um den Winkel zu ändern, nutze Fleischhaken für Schüsse aus der Luft und plane immer schon dein nächstes Nachschussziel. Wenn es flüssig läuft, Kämpfe fühlen sich an, als würde man Schaden verursachen: Aufbrechen, neu positionieren, ernten, wiederholen.

Mein Fazit: DOOM Eternal ist ein kontrolliertes Chaos mit Regeln, die einen mit jedem Kampf besser machen. Es ist rasant, übersichtlich und brutal fair, sobald man sich auf das Spielprinzip eingelassen hat. Eine Meisterklasse in Sachen Geschwindigkeit, Raumgestaltung und Ressourcenmanagement.

11. Contra: Hard Corps [Das beste Run-and-Gun-Spiel für Fans hoher Schwierigkeitsgrade]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Run-and-Gun, Action-Plattformspiel Plattformen Sega Genesis/Mega Drive, PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 1994 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit 1–2 Stunden für einen ersten Überblick, länger, um alle Routen und Enden zu sehen Am besten geeignet für Spieler, die sich auf knallharten 16-Bit-Schwierigkeitsgrad, verzweigte Handlungsstränge und eine große Charaktervielfalt freuen Was mir gefallen hat Vier einzigartige Charaktere, Ausweich- und Sprungkombinationen, verzweigte Handlungsstränge mit mehreren Enden, ausgefallenes Boss-Design, mitreißender FM-Soundtrack, flüssiger Koop-Modus

In Contra: Hard Corps, Eine abtrünnige Militärfraktion und außerirdische Biowaffen lösen eine stadtweite Krise aus, und das Hard-Corps-Team wird mitten in das Chaos geworfen. Die Handlung nimmt rasch eine neue Wendung – den Täter verfolgen, einen Konvoi verteidigen, ein Labor überfallen – deine Entscheidungen beeinflussen also tatsächlich die Levels und Endgegner. Es ist laut, knallhart und vom ersten Knall an pure 16-Bit-Power.

Die Aufstellung ist entscheidend. Ray (symmetrisch) and Sheena (vielseitig)klassisch anfühlenGegen; Fang (Cyborg-Schläger)schmilzt Ziele;Browny (kleiner Roboter) bietet neue Bewegungsmöglichkeiten und sichereres Plattformspiel. Die Rutsche ist deine Rettungsleine. Nutze sie, um durch Kugelhagel zu gleiten, deine Position zu ändern und den Schaden am Laufen zu halten.

Pro-Tipp Neu beiHard Corps? Entscheide dich für Browny, wenn es um Beweglichkeit und Fehlertoleranz geht. Spielen über JubiläumskollektionProbier doch mal die japanische Version aus, um sanfter einzusteigen (Lebensanzeige, mehr Versuche), und wechsle dann wieder zurück, sobald du die Spielmuster verinnerlicht hast.

Was mich überzeugt hat, ist wie unterschiedlich sich die einzelnen Routen und Ausrüstungen im Koop-Modus anfühlen. In einem Durchgang stürmen wir mit Fangs schwerer Ausrüstung einen Zug; im nächsten schlängeln wir uns mit Brownys Sprüngen durch die Laser des Labors. Es ist knallhart, aber es läuft wie am Schnürchen, sobald man gelernt hat, wann man rutschen und wann man standhalten muss.

Mein Fazit: Ein wilder, schlauer Zweig von Gegen – rasante Strecken, knifflige Endgegner und echte Individualität bei der Charaktergestaltung im gesamten Team. Wenn du einen hohen Schwierigkeitsgrad suchst, der richtig umgesetzt ist, Hard Corpsliefert.

12. Alien Hominid [Bester Indie-Run-and-Gun-Retro-Titel]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Laufen und schießen Plattformen PlayStation 2, GameCube, Xbox, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2004 Urheber Der Behemoth Durchschnittliche Spielzeit 2–3 Stunden bis zur ersten Freigabe Am besten geeignet für Spieler, die sich ein Cartoon-Prügelspiel mit hohem Schwierigkeitsgrad und viel Pep wünschen Was mir gefallen hat Handgezeichnete Grafik mit hervorragender Lesbarkeit, flüssiger Steuerung, kniffligen Endgegnern, lokalem Koop-Modus, großer Vielfalt an Level-Abschnitten und großartigem Humor

In Alien-Hominide… man spielt einen winzigen gelben Außerirdischen, dessen Raumschiff abgeschossen wird, und die Behörden beschlagnahmen die Technologie. Die „Handlung“ ist einfach und perfekt: Kämpfe dich durch Agenten, Labore und verrückte Apparate, um dein Schiff zurückzuholen und von der Erde zu fliehen. Es ist laut, rasant und lustiger, als es aussieht – überall gibt es Gags, selbst wenn man dem Chaos ausweicht.

Das Gefühl hat mich überzeugt. Kurze Sprünge, schnelle Erholungsphasen, präzise Waffenwechsel und Granatenbahnen, auf die es ankommt. Nahkampf ist riskant, aber befriedigend, wenn man sich erst einmal Platz verschafft hat; die Bosse fördern das Erkennen von Mustern, ohne dass es zu reinen Ratespielen kommt. Selbst wenn der Bildschirm voll ist, bleibt die Grafik gut erkennbar, weshalb das Spiel auch heute noch überzeugt.

Pro-Tipp Hortet keine Granaten. Nutzt sie, um dich durch dichte Gegnerwellen zu kämpfen oder eine Bossphase abzubrechen. Haltet eure Sprünge kurz, um Schusslinien offen zu halten, und geht erst zum Nahkampf über, wenn ihr Platz geschaffen oder einen Nachladevorgang provoziert habt.

„Co-op“ sorgt für genau das richtige Maß an Herausforderung, um den Spielfluss aufrechtzuerhalten – das Aufteilen der Fahrspuren, das richtige Timing beim Werfen von Granaten, das Absichern von Wiederbelebungen. Die Levels wechseln nahtlos von Straßen über Labore bis hin zu Nebenmissionen, und dank der steigenden Schwierigkeit fühlt sich jeder Checkpoint wie ein verdienter Erfolg an.

Mein Fazit: Ein markanter, handgezeichneter Retro-Look mit Biss. Alien-Hominide verbindet klare Übersichtlichkeit mit knallharten Spielabläufen und chaotischen Zweispieler-Duelle. Nach wie vor ein Highlight für alle, die ihre Indie-Shooter gerne rasant und gnadenlos mögen.

13. Mein Freund Pedro [Der stilvollste „Run-and-Gun“-Film in Zeitlupe]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Run-and-Gun, akrobatischer Shooter Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Deadtoast, Devolver Digital Durchschnittliche Spielzeit 5–8 Stunden für einen Durchlauf, länger für S-Ränge und Punkteläufe Am besten geeignet für Spieler, die auf Gun-Fu-Stunts, Abpraller und das Jagen nach Punkten stehen Was mir gefallen hat Bullet-Time-Akrobatik, Doppelwaffen-Kombinationen mit geteilter Zielanzeige, Abpraller mit der Bratpfanne, übersichtliches Gameplay, präzise Levelziele, befriedigendes Punktesystem

Du wachst auf, eine sprechende Banane namens Pedro fordert dich auf, die Wohnung zu putzen, und plötzlich Du schlenderst durch Küchen und Gassen und verwandelst Kochgeschirr in Splitter. Die Handlung bleibt locker – Auftragsmorde, ein Familiendrama, ein paar Wendungen –, doch der Reiz liegt im Stil und in der gekonnten Inszenierung.

Der Sandkasten ist klein, aber fein. „Focus“ verlangsamt die Zeit, mit „Split-Aim“ kann jede Hand ein anderes Ziel verfolgen, und Objekte (Pfannen, Schilder) lenken die Schüsse ab – für sichere Treffer und Punkteschübe. In den Levels lernt man die Wege schnell: eine Tür eintreten, sich hinwerfen, einen Kopfschuss abprallen lassen, in Deckung rollen, die Combo am Laufen halten.

Pro-Tipp Nutze „Split-Aim“ für Doppeltreffer in der Luft und behalte „Focus“ für Verbindungspunkte (Türtritte, Rollen, Wandsprünge). Lass die Schüsse von Bratpfannen oder Schildern abprallen, um Combos sicher zu verlängern und Punkte zu sammeln, ohne dich dabei zu exponieren.

Was mich überzeugt hat, ist, wie flüssig sich das Spiel auch dann noch spielt, wenn man Unsinn macht. Die Ziellinien, die Hinweise der Gegner und die schnellen Neustarts zwingen einen dazu, in jedem Raum sauberer zu spielen. Wenn man S-Ränge anstrebt, wird es zu einem Rhythmusspiel – man muss den Flow finden, die Anzeige aufrechterhalten und die Blickwinkel wechseln, ohne die Kette abreißen zu lassen.

Mein Fazit: Geschickt, straff und hinter all den Memes überraschend diszipliniert. Mein Freund Pedro macht stilvolles Spielen praktisch. Und sobald man den Dreh raus hat, spielt man die Räume immer wieder durch, nur um einen optimaleren Weg zu finden.

14. Contra: Operation Galuga [Die beste moderne Neuauflage eines Run-and-Gun-Klassikers]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Run-and-Gun, Action-Plattformspiel Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2024 Urheber WayForward, Konami Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden für den ersten Durchlauf, länger bei Arcade-/Challenge-Routen Am besten geeignet für Für Fans von „Contra“, die sich klassisches Spieltempo mit modernem Schliff wünschen Was mir gefallen hat Schnelle Eingaben, präzises Treffer-Feedback, sinnvolle Waffen-Pick-ups, Story- und Arcade-Modi, Schwierigkeits- und Hilfsoptionen, flüssiger Koop-Spielablauf

Bill und Lance landen auf dem Galuga-Archipel, um Red Falcons Comeback zu vereiteln. Es ist ein eine vollständige Neugestaltung des Originals Gegen (Dschungel-, Basis- und Wasserfall-Riffs), erzählt durch kurze Zwischensequenzen, die die Lage skizzieren und sich dann zurückziehen. Ein altbewährtes Konzept, neu und klar.

Das Spielgefühl stimmt. Die Steuerung ist flüssig, das Zielen ist übersichtlich, und die Waffen-Upgrades motivieren dazu, spontan zu wechseln. Streuung für die Bahnen, Laser zum Schmelzen, Crush für die Bosskämpfe. Der Story-Modus bietet Checkpoints und Modifikatoren; der Arcade-Modus reduziert das Spiel auf reines Tempo. Der lokale Koop-Modus funktioniert gut, wenn man die Bahnen koordiniert, anstatt jedem Drop hinterherzujagen.

Pro-Tipp Setze „Spread“ + „Laser/Crush“ ein und hebe dir eine Bombe für Phasensprünge auf. Jage Power-Ups nicht durch schwierige Muster. Mit Besonnenheit gewinnt man mehr Bosskämpfe als mit Gier.

Was mich überzeugt hat, ist die Ausgewogenheit zwischen Erinnerung und Reaktion. Muster lassen sich erlernen, ohne dabei steif zu wirken, und der Bildschirm bleibt auch bei lauter Musik übersichtlich. Als moderne Neuauflage mit echten Side-Scroller-Grundzügen gehört es allein schon wegen seines Timings und der Raumgestaltung zu den besten Plattformspielen.

Mein Fazit: Eine gelungene, respektvolle Neuauflage, die sich spielt wie das Gegen Du weißt schon – schnell, fair und laut. Wenn du das klassische Konzept mit modernem Komfort suchst, Operation Galugatrifft den Nagel auf den Kopf.

Mein Fazit

„Run and Gun“ ist keine einheitliche Spielart; vielleicht stehst du auf Retro-Action, handgezeichnete Bosskämpfe oder rasantes Koop-Chaos. Hier sind meine Empfehlungen, je nachdem, was dir gefällt:

Für Arcade-Puristen → Gegen . Das Erfolgsrezept – straffe Abläufe, ehrlicher Schwierigkeitsgrad und dieser Dschungel-Auftakt, der nach wie vor den Ton angibt.

. Das Erfolgsrezept – straffe Abläufe, ehrlicher Schwierigkeitsgrad und dieser Dschungel-Auftakt, der nach wie vor den Ton angibt. Für ein Bild in höchster Qualität → Metal Slug 3 . Animationen in Museumsqualität, verzweigte Handlungsstränge und Fahrzeugszenen, die stets klar und deutlich bleiben.

. Animationen in Museumsqualität, verzweigte Handlungsstränge und Fahrzeugszenen, die stets klar und deutlich bleiben. Für eingefleischte Bosskampf-Fans → Cuphead . Sparsamer Einsatz von Paraden, präzise Angriffe und Ausrüstungskombinationen, bei denen Disziplin gegenüber Panik belohnt wird.

. Sparsamer Einsatz von Paraden, präzise Angriffe und Ausrüstungskombinationen, bei denen Disziplin gegenüber Panik belohnt wird. Für Co-Op-Bastler → Gunstar Heroes . Das spontane Kombinieren von Waffen und die Wahl zwischen freiem und festgelegten Schussmodi machen Teamwork zu einer echten Kunst.

. Das spontane Kombinieren von Waffen und die Wahl zwischen freiem und festgelegten Schussmodi machen Teamwork zu einer echten Kunst. Für Retro-Fans, die modernen Komfort suchen → Blazing Chrome. Rasante Ausweichmanöver, Hilfs-Bots und übersichtliche Level, die sich wie die 16-Bit-Klassiker spielen – nur ohne die Ruckler.

Egal, welche Art von Chaos du suchst – jeder dieser Nägel stürmt auf seine ganz eigene Art und Weise vorwärts. Such dir dein Lieblingsspiel aus, schnapp dir einen Kumpel, wenn du kannst, und mach dich bereit, auszuweichen, zu schießen und öfter neu zu starten, als du zugeben möchtest.

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das beste Run-and-Gun-Spiel?

Das beste Run-and-Gun-Spiel ist Gegen. Die präzise Steuerung und die herausfordernden Angriffsmuster der Gegner sorgen in jedem Level für Spannung. Der Koop-Modus sorgt für zusätzliche Spannung, und die rasante Action hält einen ständig auf Trab. Selbst Jahrzehnte später, Gegen bleibt ein Maßstab für das „Run-and-Gun“-Gameplay im Arcade-Stil.

Was bedeutet „Run & Gun“ in Videospielen?

Im Gaming-Bereich bezeichnet „Run and Gun“ einen Action-Shooter, bei dem man sich gleichzeitig bewegt und schießt (kein „Camping“). Dabei stehen Beweglichkeit, das Erkennen von Spielmustern und schneller Waffenwechsel gegenüber dem Ausnutzen von Deckung im Vordergrund. Klassische Beispiele sind Side-Scroller wie Gegen and Metal Slug; einige moderne Ego-Shooter wie Sohn Ewig übernehmen Sie auch die Schleife.

Zu welchem Genre gehört „Run and Gun“?

„Run and Gun“ ist ein Subgenre der Shoot ’em ups und Action-Plattformspiele. Typischerweise handelt es sich um Side-Scroller, bei denen es auf ständige Bewegung, das Ausweichen vor Projektilen und intensives Feuer ankommt. Dabei geht es weniger um Deckung, sondern vielmehr um Abstand, Timing und das Erkennen von Mustern.

Ist „Call of Duty“ ein Run-and-Gun-Spiel?

No. Call of Duty ist ein Ego-Shooter. Der Multiplayer-Modus lässt sich im „Run-and-Gun“-Stil spielen, doch die Serie wird nicht dem Run-and-Gun-Genre zugeordnet.

Welches war das erste „Run-and-Gun“-Spiel?

Capcom’s Befehl (1985) gilt weithin als das erste nennenswerte „Run-and-Gun“-Spiel, wobei Ikari Warriors (1986) dicht dahinter; Gegen (1987) prägte damals das Side-Scrolling-Konzept.