Die 20 besten Spiele ähnlich wie „Anno 117: Pax Romana“ – Fan-Favoriten 2025

Wenn du nach Spielen suchst, die Jahr 177 v. Chr.Diese Liste widmet sich direkt den Titeln, die genau jene Mischung aus Städtebau, Handel und Imperiumsmanagement bieten, nach der wir uns alle sehnen.

Als jemand, der es liebt, Provinzen aufzubauen und Produktionsketten zu optimieren, kenne ich den Nervenkitzel, wenn man miterlebt, wie sich ein kleiner Außenposten zu einer blühenden Großmacht im Stil des Römischen Reiches entwickelt. Ich sage euch also: Genau dieser Reiz kommt auch hier zum Tragen: die Befriedigung, die Kontrolle zu übernehmen, Ressourcen zu organisieren und eure Leute durch neue Herausforderungen zu führen .

Ganz gleich, welchen Stil du bevorzugst – diese großartigen Spiele bieten strategische Tiefe, immer neue Entscheidungen und jede Menge Spielraum, um dein nächstes Imperium aufzubauen.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Jahr 117: Pax Romana“

Bevor du dich in die vollständige Liste stürzt, hier sind die drei Titel, die meiner Erfahrung nach diese Mischung aus Planung, Strategie und dem Aufbau von Siedlungen zu einem blühenden Imperium besser als alles andere einfangen:

Tropico 6 (2019) – Eine spannende Mischung aus politischen Intrigen, wirtschaftlichem Geschick und der Verwaltung einer Inselstadt. Dank flexibler Produktionsketten und ständiger Entscheidungen ist das Spiel ideal, wenn du neue Herausforderungen suchst, die über die klassischen römischen Provinzen hinausgehen. Cities: Skylines (2015) – Ein modernes Städtebauspiel, das clevere Stadtplanungen und langfristige Planung belohnt. Zu sehen, wie die eigene Stadt zum Leben erwacht, macht es zu einem der wirklich großartigen Spiele für alle, die es lieben, städtische Systeme zu gestalten und zu optimieren. Verbannt (2014) – Ein anspruchsvolles Städtebau-Erlebnis, bei dem jede Ressource zählt und das Leben deiner Bewohner stets auf dem Spiel steht. Perfekt für Fans ähnlicher Spiele, die schon ab der ersten Hütte sorgfältige Planung erfordern.

Diese drei sind bereits Spitzenkandidaten, aber scrollt weiter – die vollständige Liste bietet noch mehr Tiefe, Vielfalt und Welten, die es zu entdecken gilt.

Die 20 besten Spiele ähnlich wie „Jahr 117: Pax Romana“ – Strategie-Empfehlungen

Mach dich bereit für ein noch intensiveres Erlebnis mit aufwendigem Städtebau, harten Landschlachten, dem Ausbau deines Imperiums und der Gestaltung neuer Provinzen. Dieses umfassende Angebot bietet jede Menge, was dich fesseln wird. Wie viele dieser Spiele wie Jahr 177: Pax Romana Hast du schon gespielt?

1. Tropico 6 [Bester Stadtbau-Simulator mit politökonomischem Schwerpunkt]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Politische Ökonomie / Städtebau Plattformen PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Limbic Entertainment (Entwickler), Kalypso Media (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–100 Stunden Am besten geeignet für Fans von Imperiumsausbau, Wirtschaftsstrategie und Inselmanagement Was mir gefallen hat Archipel-Struktur + humorvolle politische Mechanismen

In Tropico 6, schlüpfst du in die Rolle von El Presidente und Verwalte deine eigene Insel (oder besser gesagt: Archipel) ein Land, das Infrastruktur, Wirtschaft, Diplomatie und sogar militärische Macht unter einen Hut bringen muss. So bleibt jede Spielsitzung dynamisch, und du kannst eine Nation erschaffen, die von deinen Entscheidungen, deinem Führungsstil und der Richtung, in die du ihre Zukunft lenken möchtest, geprägt ist.

Die grafische Gestaltung des Spiels ist farbenfroh, satirisch und lebhaft. Du wirst Brücken zwischen Inseln bauen, den Handel organisieren, Verordnungen erlassen und manchmal Raubzüge auf Weltwunder unternehmen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Möglichkeit, sich über Inseln hinweg auszubreiten, strategische Überfälle durchzuführen und mit politischen wie auch wirtschaftlichen Mitteln zu regieren, bietet Tropico 6 eine ganz besondere Note. Wenn du nach einem Baumeister suchst, der diplomatisches Geschick und wirtschaftliches Gespür gleichermaßen schätzt, ist dieser hier genau das Richtige für dich.

Besonders hervorzuheben ist, dass man darin eine aufstrebende Macht im Stil des Römischen Reiches (nur ohne die Römer) über tropische Inseln hinweg anführen kann, wobei Humor mit tiefgründigen strategischen Systemen kombiniert wird.

Mein Fazit:Wenn Sie es lieben, den Aufbau einer Stadt auf einer Insel mit hochbrisanten politischen Manövern und langfristigem Wachstum im Stil eines Imperiums zu verbinden, Tropico 6 ist ein absolutes Muss. Es ist unterhaltsam, tiefgründig und stellt dich ständig vor die Wahl zwischen Fortschritt, Macht und Beliebtheit.

Was sagen die Spieler dazu?

Webkilla

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Meiner Meinung nach macht „Tropico“ viel mehr Spaß und ist fesselnder als die „Anno“-Spiele. Man muss viel mehr nachdenken und sich anpassen – vor allem während der Missionen.

Staatenloser

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Es unterscheidet sich stark von „Anno“ und „Cities“ – von den dreien ist es bei weitem mein Favorit.

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Städtebau-Simulation / Stadtverwaltungs-Simulation Plattformen PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Urheber Colossal Order (Entwickler), Paradox Interactive (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 40 bis 200 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die große, komplexe und realistische Städte erschaffen möchten Was mir gefallen hat Flexible Zoneneinteilung, umfangreiche Transportwerkzeuge, Unterstützung für Mods

Cities: Skylines bietet jene vertraute Befriedigung, die man empfindet, wenn Spiele wie Jahr 117: Pax Romana und verschiebt es in eine moderne Sandbox, in der jede Entscheidung Einfluss darauf hat, wie deine Mitarbeiter leben und sich bewegen. Anstatt eine Provinz durch das Zeitalter der Imperien zu führen, baust du eine moderne Metropole auf und passt die Flächennutzung, den Verkehrsfluss und die Versorgungseinrichtungen auf dem gesamten von dir beanspruchten Gebiet an.

Je größer die Stadtviertel werden, desto mehr fordert dich das Spiel heraus, die Versorgungseinrichtungen aufeinander abzustimmen und den Verkehr zu optimieren – dabei hast du die Möglichkeit, mit Stadtplänen zu experimentieren, die von der Natur, Rom oder sogar der industriellen Revolution inspiriert sind. Es riesige Modding-Szene Damit kannst du detaillierte Städte gestalten, Strategien ausprobieren und neue Werkzeuge hinzufügen, während kontinuierlicher Support und zusätzliche Forschungssysteme für Abwechslung sorgen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Cities: Skylines zeichnet sich dadurch aus, dass man riesige, lebendige Städte mit bemerkenswerter Detailtreue gestalten kann. Die strategische Tiefe, die Transportwerkzeuge und die Flexibilität beim Modding verleihen dem Spiel das strategische Gewicht, das Fans von Aufbauspielen im Empire-Stil erwarten.

Wenn man sieht, wie sich winzige Figuren durch belebte Stadtviertel bewegen, fühlt sich jede Entscheidung bedeutungsvoll an, und es ist ganz einfach, Entwürfe anzupassen, sobald man sich eine bessere Route vorstellt.

Mein Fazit:Wenn Sie es lieben, zu sehen, wie eine Metropole aus dem Nichts entsteht, Cities: Skylines bietet dieselbe strategische Befriedigung, die man bei Jahr 117: Pax Romana, nur neu interpretiert durch eine moderne, urbane Brille.

Was sagen die Spieler dazu?

u/earthquakejake03

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Dieses Spiel macht gefährlich süchtig. Ich weiß noch, als ich es zum ersten Mal gespielt habe, habe ich die ganze Nacht durchgearbeitet.

u/Stadtplanungs-Nerd

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Das Spiel macht definitiv süchtig. Es gab Zeiten, in denen ich davon geträumt habe – dieses Spiel hat mir meine Leidenschaft für Stadtplanung bewusst gemacht.

3. Verbannt [Die beste Survival-Siedlungssimulation mit extremen Bedingungen]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Überlebens- und Siedlungssimulation / Strategiespiel Plattformen PC Erscheinungsjahr 2014 Urheber Shining Rock Software (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–80 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an Mikromanagement, Realismus und knallharten Überlebensrunden haben Was mir gefallen hat Strenge Ressourcenverwaltung, System zur Alterung der Familie, saisonaler Druck

„Banished“ fühlt sich wie das genaue Gegenteil eines römischen Triumphs an: Anstatt im Glanz eines Kaisers zu schwelgen, versucht man lediglich, ein kleines Dorf am Leben zu erhalten, bis die nächste Jahreszeit anbricht. Es ist Ein kleiner, fast düsterer Fantasy-Städtebau-Titel, in dem Hunger, Kälte und ungelegene Stürme alles zerstören können, wofür du hart gearbeitet hast. Und ehrlich gesagt, genau das macht es so fesselnd.

Du führst eine Handvoll Verbannter an, die mit dem überleben müssen, was sie gerade so zusammenkratzen können. Es gibt keine direkten Kämpfe und kein militärisches System – deine wahren Feinde sind der Winter, Ressourcenknappheit und der Moment, in dem dir klar wird, dass alle deine Arbeiter gleichzeitig alt geworden sind. Jeder Dorfbewohner hat einen Lebenszyklus, Familien bilden sich, Kinder werden erwachsen, und wenn zu viele Ältere auf einmal sterben … nun, du wirst schon bald sehen, was dann passiert.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Banished“ besticht dadurch, dass jede Ressource zählt. Das Alterungssystem, der Arbeitskräftemangel und die saisonalen Spannungen machen es zu einem Spiel, bei dem das Überleben an erster Stelle steht und das über Funktionen verfügt, die kein anderes Spiel dieser Art so konsequent umsetzt.

Dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche kannst du dich ganz auf das Spielen konzentrieren, deine Lieferketten im Griff behalten und schnell reagieren, wenn etwas schiefgeht.

Mein Fazit:Wenn es dir Spaß macht, eine schutzbedürftige Gemeinschaft zu begleiten und unter brutalen Bedingungen durchzuhalten, Verbannt das Gefühl, das Überleben geht vor – genau das, was du so liebst Jahr 117: Pax Romana, nur mit noch höheren Einsätzen und ohne jede Gnade.

Was sagen die Spieler dazu?

und/oder NeosapienX

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Dieses Spiel ist knallhart … ein einziger Fehler und die ganze Stadt bricht zusammen, aber genau deshalb liebe ich es.

und/oder DarklK1

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Nach Jahren bin ich wieder zu „Banished“ zurückgekehrt. Es ist nach wie vor eines der befriedigendsten Überlebens- und Aufbauspiels, die je entwickelt wurden.

4. Frostpunk [Die beste Stadtbau-Herausforderung rund um Moral und Überleben]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Überlebensstrategie / Gesellschaftsmanagement Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber 11 bit studios (Entwickler und Publisher) Durchschnittliche Spielzeit 20–60 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die schwierige Entscheidungen, das Überleben bei kaltem Wetter und moralische Dilemmata mögen Was mir gefallen hat Rechtssystem, Atmosphäre, extremer Ressourcenmangel

Frostpunk versetzt dich in eine gefrorene Welt, in der dein Volk nur überleben wird, wenn du bereit bist, harte Entscheidungen zu treffen. Du schlüpfst in die Rolle des Anführers der letzten Siedlung aus dem Industriezeitalter und erlässt Gesetze, die das tägliche Leben unmittelbar beeinflussen (Kinderarbeit, verlängerte Schichten, harte Strafen) – und deren Folgen du sofort zu spüren bekommst.

Die Ästhetik ist düster und atemberaubend: Schneestürme, die Gebäude verschlingen, Arbeiter, die sich um den Generator drängen, und dieses ständige Gefühl, dass eine einzige falsche Entscheidung alles zum Einsturz bringen könnte. Die Regulierung der Heizleistung, der Kohleversorgung, der Nahrungsmittelproduktion und der Hoffnung der Bürger wird zu einem ständigen Kampf gegen die Kälte und nicht gegen einen traditionellen Feind.

Warum wir uns dafür entschieden haben k zeichnet sich dadurch aus, wie deine moralischen Entscheidungen die Gesellschaft neu gestalten. Kein anderes Überlebensspiel verbindet Gesetzgebung, Ressourcenknappheit und narrative Konsequenzen so wirkungsvoll miteinander.

Was die Spannung aufrechterhält, ist die Tatsache, dass jedes Szenario neue Herausforderungen mit sich bringt, die deine Grenzen auf die Probe stellen, was es zu einem der die interessantesten Städtebau-Spiele Das musst du unbedingt ausprobieren. Mein Fazit:Wenn du gerne Menschen durch ausweglose Situationen führst und Entscheidungen triffst, die du später immer wieder im Kopf durchspielst, Frostpunk bietet ein fesselndes Überlebenserlebnis, das intensiver ist als bei den meisten Strategiespielen.

Was sagen die Spieler dazu?

u/Anonymous-Meme-284

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„Frostpunk“ ist ein hervorragendes Beispiel für ein Städtebau-Spiel mit Herz. Ich liebe Städtebau-Spiele, aber so viele von ihnen leiden unter dem gleichen Problem, dass sie einfach nur … trocken sind? „Frostpunk“ gibt dir einen emotionalen Grund, Dinge zu tun, und genau das ist einer der Gründe, warum ich es so liebe.

u/Unable-Angle-4212

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Ich habe das Spiel endlich durchgespielt, ohne allzu weit zu kommen. Der Sturm ist allerdings wirklich der Wahnsinn…

5. Sie sind Milliarden [Der beste postapokalyptische Basisaufbau-Spiel mit strategischen Kämpfen]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Echtzeit-Strategiespiel / Überlebens-Basisaufbau Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Numantian Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–120 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die knifflige Verteidigungsaufstellungen und ständigen Druck mögen Was mir gefallen hat Mauerbau, Engpass-Strategie, eskalierende Spannungen

Sie sind Milliarden versetzt dich in eine Welt, die von Horden Infizierter überrannt wird, in der sich jede Spielsitzung wie ein Kampf ums Überleben gegen alle Widrigkeiten anfühlt. Du schlüpfst in die Rolle des Anführers einer gefährdeten Kolonie, baust deine Basis aus und bereitest dich gleichzeitig auf die nächste Welle vor.

Die Atmosphäre istSteampunk-Grim, fast wie ein Kaiser, der versucht, die Ordnung aufrechtzuerhalten, während die Welt um ihn herum in Flammen steht. Dein Team sammelt Ressourcen, errichtet Verteidigungsanlagen und verstärkt die Mauern, bevor ein einziger Fehler das ganze Reich zum Einsturz bringt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es zwingt dich dazu, klüger statt härter zu kämpfen. Die Optimierung von Engpässen, die Aufrüstung von Truppen und das genaue Wissen, wann neue Einheiten eingesetzt werden müssen, verleihen dem Spiel eine Tiefe, die nur wenige RTS-TitelÜbereinstimmung

Was einen wirklich in seinen Bann zieht, ist das Spannung: prozedural generierte Karten, plötzliche Schwärme und dieses beklemmende Gefühl, dass ein einziger Durchbruch alles zunichte machen kann. Sobald die Infizierten durch eine Schwachstelle eindringen, bricht die Kolonie schnell zusammen, und man beginnt sofort, den nächsten Versuch zu planen. Es ist genau diese Art von Druck, die jeden Durchlauf frisch und wirklich spannend macht.

Mein Fazit:Wenn du den strategischen Druck liebst und es genießt, zu beobachten, wie eine Basis je nach jeder noch so kleinen Entscheidung auf- oder untergeht, Sie sind Milliarden sorgt für einen Adrenalinschub, den kein anderes Survival-RTS bieten kann.

Was sagen die Spieler dazu?

Du bist so schön

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Jedes Mal, wenn ich zu diesem Spiel zurückkehre, werde ich gierig und greife an, sobald ich Mauern gebaut habe, und jedes Mal verliere ich am Ende, weil aus einem einzigen Zombie schnell eine Milliarde Zombies wird, lol.

ohne_Linsenbauer

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„Sie sind Milliarden“ lässt sich nur schwer einordnen … es ist fast wie ein Echtzeit-Strategiespiel, das von Grund auf neu entwickelt wurde und Mechaniken aus anderen Spielen nutzt. Das Ergebnis ist ein reiner Einzelspieler-Titel, der alle Probleme behebt, die ich mit diesem Genre habe.

6. Überleben auf dem Mars [Das beste Science-Fiction-Kolonie-Management-Erlebnis]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Science-Fiction-Koloniesimulation / Managementstrategie Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Haemimont Games (Entwickler), Paradox Interactive (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–150 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an Logistik, technologischem Fortschritt und langfristiger Planung haben Was mir gefallen hat Lebenserhaltungsketten, Kuppelkonstruktionen, Rover-Automatisierung

Überleben auf dem Mars versetzt dich auf den Roten Planeten, wo du nichts als Drohnen, Kuppeln und das dringende Bedürfnis hast, alle am Leben zu halten. Anstatt eine Provinz wie im alten Rom aufzubauen, bist du im Grunde genommen in der Rolle eines futuristischen Gouverneurs, der zwischen Sauerstoff, Wasser, Energie und der psychischen Gesundheit der Kolonisten jongliert, die unter dem Druck zusammenbrechen.

Die Atmosphäre ist klar und erinnert an Retro-Science-Fiction: Bunte Kuppeln leuchten in der Nacht, und Rover huschen umher wie ein kleines Team, das die schwere Arbeit erledigt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Kombination aus Lebenserhaltungslogistik, Forschungsbäumen und Gefahrenmanagement macht dieses Spiel zu einer der intelligentesten Koloniesimulationen auf dem Markt, insbesondere für Spieler, die ein tiefgehendes, systemorientiertes Spielerlebnis schätzen, ohne sich dabei überfordert zu fühlen. Und es reiht sich nahtlos ein in die Die besten Science-Fiction-Spiele wenn Sie Strategiespiele mit einer gewissen Atmosphäre und langfristiger Planung mögen.

Was das Spiel so fesselnd macht, ist die Art und Weise, wie jede bahnbrechende Technologie deine Strategie auf subtile Weise verändert. Eine Entdeckung kann die vollständige Automatisierung vorantreiben, eine andere verändert den Ressourcenfluss von Grund auf. Ganz gleich, ob du dich voll und ganz auf den Sandbox-Modus einlässt oder den storybasierten Rätseln folgst – das Spieltempo wirkt immer frisch.

Mein Fazit:Wenn es Ihnen Spaß macht, eine Kolonie behutsam auszubauen und dabei den brutalen Bedingungen auf dem Mars zu trotzen, Überleben auf dem Mars bietet eine gelungene Mischung aus Struktur, Entdeckungsfreude und Science-Fiction-Überleben.

Was sagen die Spieler dazu?

u/BlackFenrir

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Ich habe „Surviving Mars“ in den letzten Monaten sehr genossen, aber ich habe da ein Problem, bei dem mir vielleicht einige von euch helfen können.

u/Redditor

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Ich habe das Gefühl, dass es bei „Surviving Mars“ viel mehr um Versorgungswege geht, während es bei „Frostpunk“ um die Entbehrungen und die Knappheit geht.

7. Planetbase [Die beste ressourcenorientierte Planetensiedlungssimulation]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Science-Fiction-Koloniesimulation / Ressourcenmanagement Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2015 Urheber Madruga Works (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 15–50 Std. Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an kniffliger Logistik, Überlebensdruck und klaren Expansionszielen haben Was mir gefallen hat Lebenserhaltungsschleifen, Priorisierungssystem, saubere modulare Basen

Planetbase Hier übernimmst du die Leitung eines kleinen Außenpostens auf einem fremden Planeten, wo jeder Sauerstoffgenerator, jedes Solarpanel und jede Mahlzeit zählt. Es ist zwar nicht der neueste Titel in diesem Genre, aber dennoch einer der ausgefeiltesten Survival-Management-Titel, die es gibt.

Du leitest deine Kolonisten an, während sie Module errichten, Aufgaben automatisieren und die Basis ausbauen – und das, obwohl der Planet euch mit Sandstürmen, Dürren und rauen Nächten konfrontiert. Manchmal hat man das Gefühl, dass die Umgebung selbst entscheidet, ob sie euch verschont oder nicht – fast so, als würden die Götter des Planeten eine Münze werfen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Planetbase zeichnet sich durch seine strengen Ressourcenkreisläufe und sein intelligentes Planungssystem aus. Nur wenige Koloniespiele vermitteln ein so befriedigendes Gefühl von Effizienz, ohne den Spieler dabei zu überfordern.

Im Laufe des Spiels kommen Zwischenziele hinzu (Kunststoffproduktion, Robotik, Bergbauanlagen), und deine Crew entwickelt sich ganz natürlich zu einer voll funktionsfähigen Belegschaft. Am Anfang ist es einfach, aber es gibt genug Tiefe, um die Sache spannend zu halten, während sich deine Basis ausdehnt.

Mein Fazit:Fans von Aufbauspielern mit Schwerpunkt auf Überleben, bei denen jede Ressource zählt, werden feststellen, dass Planetbase unglaublich befriedigend. Es ist ein kniffliges Sci-Fi-Management-Spiel, bei dem sich jede Erweiterung wirklich verdient anfühlt.

Was sagen die Spieler dazu?

ohne Blaser

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Das Basisspiel fühlt sich irgendwie „lösbar“ an, wenn man das so sagen kann. Ich habe immer noch das Bedürfnis, dieses Spiel alle ein, zwei Jahre mal zu starten und mich an ein paar Herausforderungen zu versuchen.

u/alton1515

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„Planetbase“ ähnelt insofern ein wenig „Banished“, als die Produktionsleistung pro Person sehr gering ist. Man hat nicht viel Überschuss zur Verfügung, und eine zu schnelle Expansion führt zu Problemen.

8. die Menschheit [Beste Strategie zum Aufbau einer Kultur auf zivilisatorischer Ebene]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels 4X-Strategiespiel / Imperiumsaufbau Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One Erscheinungsjahr 2021 Urheber Amplitude Studios (Entwickler), SEGA (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 40 bis 200 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an langfristiger Planung, der Gestaltung der Kultur und übergreifender Strategie haben Was mir gefallen hat Epochenwandel, kulturelles Fusionssystem, flexible Stadt-Region-Struktur

Anstatt dich in eine festgelegte Zivilisation zu versetzen, die Menschheitüberreicht dir eine leere Leinwand, auf der sich dein Volk im Laufe der Epochen weiterentwickelt. Jedes Mal, wenn du in ein neues Zeitalter wechselst, wählst du eine neue Kultur aus: Erst die Ägypter, dann die Römer, und dann etwas ganz anderes.

Der Reiz liegt darin, zu beobachten, wie deine Entscheidungen jedes Mal, wenn du in eine neue Ära eintrittst, den gesamten Kurs deiner Zivilisation neu bestimmen. Du wirst Gebiete erweitern, Einfluss verwalten, deine Bevölkerung lenken und entscheiden, wie sich deine Gesellschaft visuell und spielerisch entwickelt.

Warum wir uns dafür entschieden haben die Menschheitist eines derdie besten Strategiespiele… dank seines Mechanismus der kulturellen Verschmelzung, der es dir ermöglicht, bei jedem Durchspielen eine Zivilisation aufzubauen, die sich wirklich einzigartig anfühlt. Es ist perfekt für Spieler, die den Fortschritt durch die Epochen genießen, sich aber mehr Kontrolle über Identität und Ausrichtung wünschen.

Der Grafikstil verbindet eine klare, moderne Benutzeroberfläche mit einer warmen, malerischen Landschaft, wodurch die riesigen Karten auch bei wachsendem Territorium übersichtlich bleiben.

Mein Fazit:Dieses Spiel ist ideal für Strategie-Fans, die Entscheidungen auf zivilisatorischer Ebene treffen möchten, ohne sich auf eine einzige vorgegebene Kultur festlegen zu müssen. Durch die wechselnden Epochen bleibt jede Kampagne abwechslungsreich und voller Überraschungen.

Was sagen die Spieler dazu?

u/ThrawnAgentOfSHIELD

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Ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, dass ich von „Civ 6“ genug habe, oder ob „Humankind“ tatsächlich besser ist, aber zumindest gefällt es mir besser. … Die Welt von „Humankind“ wirkt lebendiger und dynamischer als die von „Civilization“.

Du bist Single und heiß.

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Ich bin erst spät auf das Spiel gekommen, aber ich finde es großartig. Eine ziemlich erfrischende Interpretation des „Civilization“-artigen 4X-Genres. Es gibt zwar ein paar Ecken und Kanten, aber es gefällt mir viel besser als die Sid-Meier-Spiele.

9. Pharao: Eine neue Ära [Der beste Stadtbau-Simulator im Stil antiker Reiche]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Historisches Städtebau- und Management-Strategiespiel Plattformen PC Erscheinungsjahr 2023 (Neuverfilmung) Urheber Triskell Interactive (Entwickler), Dotemu (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–120 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich komplexe Spielmechaniken, historischen Stil und klassische Management-Abläufe wünschen Was mir gefallen hat Denkmalbau, Produktion am Nil, mehrstufige Dienstleistungssysteme

Pharao: Eine neue Ära lässt eines der kultigsten Managementspiele zum alten Ägypten in neuem, modernem Gewand wieder aufleben – mit derselben Tiefe, die das Original zu einem Klassiker gemacht hat. In diesem Spiel gestaltest du ganze ägyptische Provinzen, kümmerst dich um die Bewässerung, versorgst dein Volk mit Nahrung und entwickelst Stadtviertel, die sich durch verschiedene soziale Schichten bewegen.

Der visuelle Stil ist farbenfroh und handgemalt, und es ist immer noch ein unglaublich befriedigendes Erlebnis, zu beobachten, wie der Nil jedes Jahr über die Ufer tritt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Remake behält die komplexen Lieferketten, Bezirksdienste und den Bau von Denkmälern bei, die die Fans so lieben, macht das Spiel dabei aber flüssiger und übersichtlicher. Es ist originalgetreu, ausgefeilt und ideal für Spieler, die Spaß an komplexem historischem Management haben.

Im Verlauf der Kampagne fordert dich jedes Szenario dazu heraus, deine Stadtplanung zu verfeinern, Ressourcen auszubalancieren und kulturelle Bedürfnisse wie Unterhaltung und Religion unter einen Hut zu bringen. Das Spieltempo sorgt dafür, dass du immer bei der Sache bleibst, ohne überfordert zu werden, und jedes fertiggestellte Monument fühlt sich wie eine echte Errungenschaft an.

Mein Fazit:Pharao: Eine neue Ära ist ein heißer Tipp für Strategie-Fans, die Spaß an historischem Management mit vielen verschiedenen Aspekten haben. Es ist ein Klassiker, der für moderne Spieler aufgefrischt wurde, ohne dabei das zu verlieren, was ihn so großartig gemacht hat.

Was sagen die Spieler dazu?

u/MilesBeyond250

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Verbesserungen der Spielqualität: Das wird definitiv der größte Pluspunkt sein … das Spiel läuft viel flüssiger und lässt sich intuitiver steuern. Fehlerbehebungen: Bislang scheint ANE die Probleme der Originalversion behoben zu haben. … Alles in allem macht mir ANE bisher wirklich viel Spaß.

u/MissyWeatherwax

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Ja, ich finde, es lohnt sich. Ich habe es nur gekauft, weil ich mich gefreut habe, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, es zu entwickeln, und am Ende habe ich es sogar öfter gespielt als das Original.

10. Crusader Kings III [Beste mittelalterliche Großstrategiespiel- und Dynastiesimulation]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Großstrategiespiel / Dynastiesimulation Plattformen PC, PS5, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2020 Urheber Paradox Development Studio (Entwickler), Paradox Interactive (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–300 Std. Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an politischen Intrigen, Rollenspielen und langfristiger Strategie haben Was mir gefallen hat Dynastien-Erzählung, Vasallenpolitik, Tiefe der Ereignisse

Was machtCrusader Kings III Was sofort auffällt, ist die Art und Weise, wie Macht hier behandelt wird: nicht als etwas, das man befiehlt, sondern als etwas, das man über Generationen hinweg aushandelt. Die Ausübung der Macht wird schnell zu einem Balanceakt zwischen ehrgeizigen Erben, intriganten Vasallen und Ehen, die mehr Probleme verursachen, als sie lösen. Allianzen entstehen und zerbrechen schon durch einen einzigen Fehltritt am Hof, und die malerische Weltkarte verleiht jedem Reich seinen ganz eigenen Charakter, während sich dein Einfluss über weite Provinzen erstreckt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Mischung aus charakterorientierter Erzählung und tiefgreifenden politischen Mechanismen macht CK3 zu einem Spiel, das seinesgleichen sucht Großstrategiespiel. Entscheidungen haben Konsequenzen, und das sich daraus entwickelnde Drama lässt sich endlos wiederholen.

Deine Dynastie kann durch ein paar kluge Entscheidungen zu neuem Glanz aufsteigen – oder zusammenbrechen, wenn ein Erbe schlechte Gewohnheiten entwickelt. Diese Mischung aus Intrigen und leichtem Wirtschaftssimulationsspiel sorgt dafür, dass jeder Durchgang unvorhersehbar bleibt.

Mein Fazit:Crusader Kings III ist ideal für Strategie-Fans, die sich eine langfristige Erzählung mit politischer Tiefe wünschen. Jeder Durchgang wird zu einer eigenen mittelalterlichen Saga voller Überraschungen.

Was sagen die Spieler dazu?

u/faceintheblue

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Ich finde dieses Spiel großartig. Hat es das Potenzial, noch besser zu werden? Auf jeden Fall. Es hat ein immenses Potenzial und es gibt noch viel zu verbessern. Aber ich liebe CK3 auch so, wie es jetzt ist. Es macht sehr viel Spaß und ist auf jeden Fall meine Zeit wert.

u/9__Erebus

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Es ist ganz klar ein gutes Spiel. … Die DLCs (die so viel kosten wie normale Indie-Spiele) bereichern das Spielerlebnis zwar, aber für mich ist das Spiel ohne sie nicht ganz so überzeugend.

11. Sid Meiers Civilization VI [Das beste rundenbasierte 4X-Imperium-Aufbauspiel]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Rundenbasierte 4X-Strategie Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS Erscheinungsjahr 2016 Urheber Firaxis Games (Entwickler), 2K (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–300 Std. Am besten geeignet für Spieler, die Spaß daran haben, ein Imperium über mehrere Epochen hinweg auf Makroebene zu steuern Was mir gefallen hat Flexible Spielmechaniken, umfangreiche Technologiebaume, endloser Wiederspielwert

Civilization VI versetzt dich auf eine neue Karte und lässt dich eine Fraktion von der Antike bis weit in die Zukunft führen. Anstatt wie in Jahr 117: Pax RomanaHier beeinflusst jede Entscheidung das Gesamtbild – von der Diplomatie und Kultur über militärische Entscheidungen bis hin dazu, wie dein Volk lebt, während deine Provinzen wachsen.

Über die Technologie- und Staatskunstbäume kannst du deine Identität im Laufe des Spiels gestalten, und dank des klaren Grafikstils ist jede Region auf den ersten Blick erkennbar. Das rundenbasierte Spieltempo gibt dir zudem Zeit, vorauszudenken – insbesondere bei der Planung von Versorgungswegen oder beim Umgang mit aggressiven Nachbarn, die lieber kämpfen als reden wollen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Civilization VI zeichnet sich durch diese übergreifende Kontrolle aus. Der zeitliche Verlauf, die flexiblen Strategien und der enorme Wiederspielwert machen es perfekt für Spieler, die Strategie mit langfristigen Konsequenzen lieben, und es ist auch eine hervorragende Wahl für alle, die Spaß daran haben, rundenbasierte Strategiespiele mit genügend Zeit, jeden Zug zu überdenken.

Mods, Szenarien und einzigartige Zivilisationsfähigkeiten sorgen dafür, dass sich das Spiel auch Jahre nach Erscheinen des neuesten Teils noch frisch anfühlt.

Mein Fazit:Civilization VI glänzt dort, wo du die volle Kontrolle über die Geschichte selbst haben willst: Du kannst Kulturen aufbauen, Bündnisse schließen und dein Volk über Jahrhunderte hinweg mit Entscheidungen führen, die wirklich zählen.

Was sagen die Spieler dazu?

u/ACorania

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Das ist mein Lieblingsspiel, also ja, ich kann es nur empfehlen. Wenn du Spiele magst, bei denen man mit sehr wenigen Ressourcen anfängt, seine Gesellschaft aufbaut, Dinge erforscht und es immer komplexer wird, dann ist es großartig. Die DLCs fügen einfach noch mehr Inhalte hinzu.

u/whateveritwas100

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„Civ 6“ hat mich wirklich begeistert – die Art und Weise, wie die Stadtbezirke einen dazu zwingen, über die Stadtplanung nachzudenken, und zu beobachten, wie sich das eigene Reich über Jahrhunderte hinweg entwickelt, ist einfach unglaublich befriedigend. Für mich eines der besten Spiele in diesem Genre.

12. Königreiche und Burgen [Der beste Spielaufbau-Titel zum Thema „Charmante mittelalterliche Siedlungen“]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Mittelalterliche Städtebau- und leichte Verteidigungssimulation Plattformen PC, Mac, Linux, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2017 (PC), 2023–2024 (Konsolen) Urheber Lion Shield (Entwickler und Herausgeber), BlitWorks (Konsolen-Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 10–40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die ein gemütliches mittelalterliches Aufbauspiel mit Raubzügen und Drachen suchen Was mir gefallen hat Einfache Layout-Tools, spannende Tower-Defense-Action

Königreiche und Burgen Du beginnst mit einem winzigen Weiler, einer Burg und gerade genug Arbeitern, um die Dinge ins Rollen zu bringen. Von dort aus, Nach und nach erschaffst du ein blühendes mittelalterliches Reich, indem du Häuser, Bauernhöfe, Getreidespeicher, Türme und Mauern errichtest, während deine Bauern im Rhythmus der Jahreszeiten in Echtzeit ihrer Arbeit nachgehen.

Je größer deine Siedlung wird, desto mehr Probleme tauchen auf. Wikinger greifen deine Schwachstellen an, Drachen verbrennen alles, was du vergessen hast zu schützen, und die eine oder andere Katastrophe hält dich auf Trab. Aber nichts wirkt zu hart – es spornt dich lediglich dazu an, deine Verteidigung zu verstärken und einige Anordnungen zu überdenken.

Warum wir uns dafür entschieden haben Königreiche und Burgen verdient sich seinen Platz dank der gelungenen Verbindung von Zugänglichkeit und cleverem strategischem Spiel. Die eskalierenden Bedrohungen vermitteln ein Gefühl des Fortschritts, die Verteidigungsaufstellung spielt eine echte Rolle, und der charmante Voxel-Look sorgt dafür, dass man die gesamte Karte auch dann noch gut überblicken kann, wenn es hektisch wird.

Sobald man sich an den Spielablauf gewöhnt hat – das Verstärken von Mauern, das Auffüllen der Vorräte und das Anpassen der Anordnung, sobald neue Bedrohungen auftauchen –, wird das Spiel überraschend fesselnd, lädt zum Entspannen ein, ist aber dennoch lohnend genug, um stundenlang weiter zu experimentieren.

Mein Fazit:Wenn dir der strategische Spielablauf in Spiele wie Jahr 177: Pax Romana aber etwas Entspannteres und Charmanteres suchen, Königreiche und Burgen ist eine gemütliche mittelalterliche Alternative mit fesselndem Verteidigungsspiel.

Was sagen die Spieler dazu?

u/SugarFreeSauce

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Es ist eine tolle Zeit, besonders wenn man auf der Suche nach etwas Unverbindlichem ist. Ich höre mir gerne einen guten Podcast an und tauche ganz darin ein. Es gibt viele Aspekte zu entdecken, was die Platzierung, die Verteidigung, die Priorisierung von Aufgaben und die Interaktionen mit anderen Königreichen angeht (auch wenn Letzteres ein wenig zu wünschen übrig lässt).

Du wirst es nie schaffen

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Ich habe viel Spaß damit auf der Xbox! … Eigentlich finde ich, dass dieses Spiel eines der gamepadfreundlichsten Strategiespiele auf der Konsole ist, vielleicht gleich nach „Cities: Skylines“.

13. Aven-Kolonie [Der beste Kolonisationssimulator für fremde Planeten]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Science-Fiction-Management-Simulation / Koloniebau-Spiel Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Urheber Mothership Entertainment (Entwickler), Team17 (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 15–60 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich ein strukturiertes Science-Fiction-Aufbauspiel mit Gefahren und Fortschrittselementen wünschen Was mir gefallen hat Stimmungsvolle Biome, gleichmäßiger Schwierigkeitsgrad

Aven-Kolonie versetzt dich direkt in eine fremde Welt, in der die Luft nicht atembar ist, die Pflanzen nachts leuchten und die Landschaft selbst feindselig wirkt. Deine Aufgabe ist es, einen funktionierenden Außenposten aufzubauen, indem du Energieversorgung, Luftqualität, Wasserversorgung, Nahrungsmittelproduktion und Moral unter einen Hut bringst – und das alles in Echtzeit. Es beginnt ganz sanft, fast wie eine kurze Demo, die dir helfen soll, dich zurechtzufinden, aber sobald du in den späteren Regionen landest, wirst du es mit Sporen, giftigen Stürmen, eisigen Nächten und anderen planetarischen Besonderheiten zu tun haben.

Im Zuge deiner Expansion schaltest du durch Forschung spezielle Module frei: Geothermiekraftwerke, Drohnen-Hubs, VR-Zentren, chemische Raffinerien … jedes davon treibt deine industrielle Infrastruktur in eine neue Richtung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Aven-Kolonie zeichnet sich dadurch aus, wie nahtlos es Überlebensmechanismen mit futuristischer Infrastruktur verbindet. Die fremde Ökologie erfordert kluge Entscheidungen, der Forschungsbaum bestimmt deine langfristige Entwicklung, und jedes Biom fühlt sich so einzigartig an, dass man immer wieder neue Experimente wagen möchte.

Die Kampagnenmissionen führen dich mit klaren Zielen durch anspruchsvollere Biome, während du im Sandbox-Modus frei bauen kannst, ohne dass sich die Welt wie bei Ubisoft endlos ausdehnt.

Mein Fazit:Wenn dir gefälltJahr-artige Logik, aber in einer fremdartigen, stimmungsvolleren Welt, Aven-Kolonie ist eine hervorragende Wahl: gut strukturiert, ansprechend gestaltet und stets fesselnd, ohne dabei überfordernd zu wirken.

Was sagen die Spieler dazu?

u/Aeredor

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Es war ein gutes Spiel. Die Kampagne und die paar zusätzlichen Karten haben mir gefallen. Ich hätte mir nur mehr Wiederspielwert gewünscht.

Du bist ein Zauberer

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Wenn du Städtebau magst, solltest du es dir mal ansehen. Die Kampagne und der Schwierigkeitsgrad lassen zu wünschen übrig, aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht.

14. Die Siedler 7: Wege zum Königreich 2010 [Bester handelsorientierter mittelalterlicher Baumeister]

Unsere Bewertung 7.8

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Art des Spiels Mittelalterliches Bau- und Strategiespiel mit taktischer Erweiterung Plattformen PC Erscheinungsjahr 2010 Urheber Blue Byte (Entwickler), Ubisoft (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–100 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an strategischem Ressourcenmanagement und flexiblen Spielstilen haben Was mir gefallen hat Mehrstufige Produktionsketten, die den Anforderungen an die territoriale Kontrolle gerecht werden

Die Siedler 7versetzt dich ineine farbenfrohe mittelalterliche Welt, in der jede kleine Werkstatt, Mühle und jeder Transportzug Teil eines größeren Produktionsnetzwerks ist. Anstatt sich mit Dämonen oder Fabelwesen herumzuschlagen, basiert alles auf kluger Planung: Waren effizient zu transportieren, zu entscheiden, welche Regionen man erobern will, und festzulegen, wie die eigene Fraktion wachsen soll.

Du kannst einen strategischen Weg wählen (wirtschaftlich, technologieorientiert oder militärisch), der deine Art zu bauen und zu expandieren grundlegend verändert. Deine Anordnungen beeinflussen tatsächlich den Verlauf der Kämpfe, und die Kampagne vermittelt dir in einem gleichmäßigen Tempo die Grundlagen, bevor du dich in Gefechte oder den Mehrspielermodus stürzt, wo sich der Wiederspielwert erst richtig entfaltet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Siedler 7 zeichnet sich dadurch aus, wie eng die Produktionsabläufe mit der Gebietsbeherrschung verknüpft sind. Die Gestaltung des Spielfelds wirkt sich tatsächlich auf die Kampfkraft aus, und die verschiedenen strategischen Möglichkeiten sorgen dafür, dass sich jedes Spiel frisch anfühlt.

Der visuelle Stil ist hell und erinnert fast an ein Brettspiel, sodass man leicht erkennen kann, was passiert, während sich das Netzwerk ausdehnt.

Mein Fazit:Wenn du Strategiespiele magst, bei denen ein kluger Umgang mit Ressourcen und die Wahl der Gebiete über den Sieg entscheiden, Die Siedler 7 ist nach wie vor eine der lohnenswertesten Mittelalter-Spiele, die es gibt.

Was sagen die Spieler dazu?

ohne Kuchenmann

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Ich finde, S7 hat eine der besseren Handlungsstränge aller Spiele … Der Mehrspielermodus ist wirklich gut, weil er sich wie ein Brettspiel spielt, d. h. wie ein echtes Wettkampfspiel mit mehreren Wegen zum Sieg.

u/Bitter_Economy

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„7“ hat mir viel besser gefallen als alle Fortsetzungen nach „3“ und „4“, aber ich finde es trotzdem etwas mangelhaft – die Wirtschaft ist ziemlich oberflächlich, und das ganze Mikromanagement dreht sich manchmal einfach im Kreis.

15. Port Royale 3 [Bestes karibisches Wirtschafts- und Handelsstrategiespiel]

Unsere Bewertung 7.6

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Art des Spiels Karibik-Management-Simulation / Seestrategie Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2012 Urheber Gaming Minds Studios (Entwickler), Kalypso Media (Publisher) Durchschnittliche Spielzeit 20–120 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die gerne Routen, Flotten und das langfristige Wachstum verwalten Was mir gefallen hat Konvoisteuerung, flexible Handelsnetzwerke

Was machtPort Royale 3 Was sofort auffällt, ist, wie lebendig sich die Karibikkarte anfühlt. Jeder Hafen hat seine eigenen Vorratsstände, Bedürfnisse und Preise, sodass es beim Transport von Gütern nicht nur um Profit geht, sondern eine ganze strategische Ebene entsteht, auf der das Timing genauso wichtig ist wie die Ladung selbst.

Du wirstBaue Städte mit Plantagen, Werkstätten und Produktionslinien auf, während du mit Konvois zwischen ihnen hin- und herfährst, die du Schiff für Schiff individuell zusammenstellst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Port Royale 3 Das Spiel verdient seinen Platz dank der gelungenen Verbindung von Konvoistrategie und einem dynamischen karibischen Markt. Die schwankenden Preise, die unruhige See und die Spezialisierung der Städte sorgen dafür, dass sich jeder Durchlauf anders anfühlt.

Auch auf See ist es nicht ruhig. Piraten, Freibeuter und rivalisierende Nationen können deine Routen stören, was für zusätzliche Spannung sorgt. Das Spiel ist strategisch, ohne dabei stressig zu sein, und die Seeschlachten verleihen den Verbesserungen deiner Flotte einen echten Sinn.

Mein Fazit:Eine hervorragende Wahl, wenn du gerne Netzwerke aufbaust, Flotten optimierst und mitverfolgst, wie sich dein Einfluss in der Karibik ausbreitet. Das Spiel bietet eine tolle Balance zwischen Tiefe und Spielkomfort und gibt dir jede Menge zu tun, ohne dabei jemals schwerfällig zu wirken.

Was sagen die Spieler dazu?

u/Acetronaut

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Das ist ein tolles Spiel! … Vor allem das Wirtschaftssystem ist das Highlight des Spiels. Man kann ein ganzes Handelsimperium in der Karibik aufbauen. Es ist definitiv ein etwas anderes Spiel, macht aber trotzdem Spaß.

Steam-Nutzer

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Das späte Spiel bietet in PR3 jede Menge Möglichkeiten. Man kann im Grunde sein eigenes Land gründen, eine Marine aufbauen, gegen andere Länder in den Krieg ziehen und Städte erobern.

Unsere Bewertung 7.5

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Art des Spiels Stadtsimulation / Management-Sandbox Plattformen PC, Macintosh Erscheinungsjahr 2003 Urheber Maxis (Entwickler), Electronic Arts (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 40 bis 200 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die an komplexen Spielsystemen und ausgiebigen Experimenten Freude haben Was mir gefallen hat Transporttiefe, langfristiger Verlauf

SimCity 4 versetzt dich in ein riesiges Gebiet, in dem sich jede Karte zu einem eigenen riesigen städtischen Zentrum entwickeln kann, das über Autobahnen, Schienenwege und Versorgungsnetze miteinander verbunden ist. Du verbringst deine Zeit damit, Stadtviertel zu gestalten, die Flächennutzungsplanung anzupassen, die Strom- und Wasserversorgung zu verwalten und zu beobachten, wie sich die Verkehrsströme langsam verändern, während die Einwohnerzahl steigt.

Während man sich über verschiedene Spielfelder ausbreitet, entwickelt jeder Bereich seinen eigenen Charakter – von Industrieclustern über dicht bebaute Stadtzentren bis hin zu ruhigeren Vorstadtgebieten –, wodurch eine Region entsteht, die sich wie handgefertigt anfühlt. Es ist die Art von Spiel, bei der schon eine winzige Anpassung des Verkehrsflusses die Atmosphäre eines ganzen Stadtteils verändern kann, und genau deshalb hat es bis heute nichts von seinem Reiz verloren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die vielschichtigen Funktionen, die umfangreichen Transportmittel und die überraschend komplexen Verbindungen zur Industrie machen das Spiel zu einer der flexibelsten Sandbox-Spiele, die je erschienen sind. Nimmt man noch die riesige Modding-Szene hinzu, wird es zu einer unerschöpflichen Quelle für Wiederholungswert.

Der visuelle Stil ist klar und übersichtlich, und die Die Deluxe Edition enthält zusätzliche Szenarien die dich mit konkreten Zielen herausfordern und dir dennoch die Möglichkeit geben, in deinem eigenen Tempo zu experimentieren. Und wenn du diese Art von Stadt-Simulationen liebst, lohnt es sich, einige der Die besten Spiele wie SimCity um noch mehr Sandboxen mit umfangreichen Verwaltungsfunktionen zu finden.

Mein Fazit:Ideal für Spieler, die gerne basteln, ihre Infrastruktur optimieren und im Laufe der Zeit nach und nach etwas Großes aufbauen. Nur wenige Klassiker laufen noch so flüssig.

Was sagen die Spieler dazu?

Du/Throwaway4SC4

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Na klar! Die Standardversion ist schon super, aber mit der Deluxe-Edition, NAM und ein paar Grafik-Mods ist das Spiel noch besser!

Du bist der Schiefe Turm von Pisa

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Was macht SimCity 4 so gut? Es ist unglaublich flexibel und bietet eine ständige Herausforderung, allerdings auf vielfältige Weise. Die Details sind großartig, aber ich kann mich auch einfach zurücklehnen und ganz ohne Stress bauen.

17. Tropico 5 [Die beste Diktator-Simulation mit historischer Entwicklung]

Unsere Bewertung 7.4

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Art des Spiels Diktator-Simulation / historisches Management Plattformen PC, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 Urheber Haemimont Games (Entwickler), Kalypso Media (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–80 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich für Politik, langfristige Entwicklung und humorvolle Diktatur-Atmosphäre begeistern Was mir gefallen hat Zeitalterwandel, flexible Fertigungslinien

Tropico 5 Du schlüpfst wieder in die Rolle von El Presidente, doch diesmal erstreckt sich deine Dynastie über mehrere historische Epochen. Man fängt klein an und entwickelt sich nach und nach zu einer modernen Großmacht, wobei man nach und nach neue Gebäude, technologische Verbesserungen und politische Systeme freischaltet. Und das Ganze hat diesen typischen Tropico-Charme: sonnige Landschaften, farbenfrohe Architektur und Bürger, die sich nicht scheuen, sich zu beschweren, wenn man sie zu sehr unter Druck setzt.

Während du dein Territorium ausdehnst, musst du dich gleichzeitig um Exporte, Tourismus, ausländische Mächte, Rebellionen und gelegentliche Aufstände kümmern, die für Spannung sorgen. Außerdem bietet das Spiel jene Art von flexiblem, offenem Spielverlauf, den man aus vielen der Die besten Sandbox-Spiele.

Warum wir uns dafür entschieden haben Tropico 5 Das Spiel verdient seinen Platz aufgrund der gelungenen Verknüpfung von epochaler Entwicklung und strategischen Entscheidungen. Die politischen Ebenen, die industriellen Spezialisierungen und die sich weiterentwickelnde Technologie verleihen jeder Phase einen eigenen Rhythmus, und die Möglichkeit, im Koop- oder Wettbewerbsmodus zu spielen, sorgt für einen enormen Wiederspielwert.

Sobald deine Industriezweige auf Hochtouren laufen und deine Berater nicht mehr wegen Versorgungsengpässen schreien, wird das Spiel zu einer unterhaltsamen Mischung aus Politik, langfristiger Planung und unbeschwertem Chaos.

Mein Fazit:Eine hervorragende Wahl, wenn Sie gerne über Jahrhunderte hinweg eine Nation gestalten und Humor mit strategischem Management verbinden möchten. Tropico 5 bietet dir jede Menge Einstellungsmöglichkeiten, ohne dass es jemals überfordernd wirkt.

Was sagen die Spieler dazu?

und/oder bnt8zn

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5 ist hervorragend. Dank der Handels- und Diplomatie-Mechaniken macht das Spiel richtig Spaß.

Du bist der schlechte Spieler 98

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Das würde ich auch sagen. Teil 4 ist nach wie vor mit Abstand mein Favorit, aber Teil 5 war auch für sich genommen ein großartiges Spiel.

18. Age of Empires II: Definitive Edition [Das beste klassische historische Echtzeit-Strategiespiel: Empire Builder]

Unsere Bewertung 7.2

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Art des Spiels Historisches Echtzeit-Strategiespiel / Imperiumserweiterung Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2019 (Definitive Edition) Urheber Forgotten Empires (Entwickler), Xbox Game Studios (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 40 bis 200 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die klassische RTS-Strategie mit langfristiger Entwicklung suchen Was mir gefallen hat Flüssige Altersprogression, vielfältige Spielstile

Age of Empires II: Definitive Edition lässt eines der beliebtesten Echtzeit-Strategiespiele aller Zeiten wieder aufleben. Du Beginne im Mittelalter mit nur einer Handvoll Dorfbewohnern und erweitere dann nach und nach dein Territorium, während du unter ständigem Druck Holz, Nahrung, Gold und Stein sammelst.

Jede Zivilisation verfügt über eigene Einheiten und Technologiepfade, sodass es zum Spielspaß gehört, die richtige Mischung aus Mikro- und Makromanagement zu finden. Manche setzen auf Kavallerieangriffe, andere verlassen sich auf starke Bogenschützen, und einige belohnen Spieler, die gerne straffe Produktionsabläufe aufrechterhalten und gleichzeitig frühe Bedrohungen abwehren.

Warum wir uns dafür entschieden haben AoE2 verbindet rasante RTS-Kämpfe mit einem ausgefeilten Ressourcenmanagement. Der Spielverlauf, die Vielfalt der Zivilisationen und die ausgefeilte Steuerung sorgen dafür, dass sich jedes Spiel anders anfühlt – ganz gleich, ob du Gelegenheitsspieler bist oder jede Sekunde optimal ausnutzen willst.

Die überarbeitete Grafik lässt die mittelalterlichen Karten in leuchtenden Farben erstrahlen, und die neu gestaltete Soundkulisse verleiht den Schlachten eine Wucht, die sie in den älteren Versionen nie hatten. Für viele RTS-Fans ist es daher nach wie vor das am besten Age of EmpiresSpiel um es zu lernen, zu beherrschen und für immer installiert zu lassen.

Mein Fazit:Eine hervorragende Wahl, wenn du ein klassisches Echtzeit-Strategiespiel suchst, das auch heute noch topaktuell ist. Age of Empires II: DE bietet dir strategische Freiheit, rasante Kämpfe und jede Menge Wiederspielwert.

Was sagen die Spieler dazu?

u/mittenciel

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Ich habe es vor 20 Jahren gespielt und bin vor 2 Jahren wieder eingestiegen. Bessere Grafik, viel mehr Zivilisationen, mehr Kampagnen, eine richtige Rangliste …

u/unbekannt

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Es ist ein unglaubliches Remake eines ohnehin schon unglaublichen Spiels – natürlich lohnt es sich. Und die Menge an Inhalten, die die DLCs und alles andere bieten, ist einfach grandios.

19. Die Zeit danach überstehen [Der beste Überlebens-Manager für Kolonien nach dem Zusammenbruch]

Unsere Bewertung 7

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Art des Spiels Postapokalyptische Koloniebewirtschaftung / Überlebenssimulation Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Iceflake Studios (Entwickler), Paradox Interactive (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–100 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an Endlos-Survival-Runden, Erkundung und dem Jonglieren mit Ressourcen haben Was mir gefallen hat Plünderungsläufe, Fortschritt im Technologiebaum

Die Zeit danach überstehen versetzt dich in eine Welt, die kaum noch zusammenhält, und deine Aufgabe ist es, aus dem Nichts eine funktionierende Siedlung aufzubauen. Du baust deine Basis Stück für Stück aus, sammelst in Echtzeit Ressourcen, durchstreifst das Ödland auf der Suche nach Vorräten und schickst Spezialisten los, um zerstörte Städte zu durchsuchen.

Die Kolonisten bringen ihre eigenen Probleme mit sich (Strahlung, Krankheiten, zufällige Ereignisse), und anfängliche Fehler können sich schnell zu einem Schneeball entwickeln – allerdings fühlt sich nichts unfair an, solange man kleine Probleme nicht später zu unüberwindbaren Hindernissen werden lässt. Durch Forschung werden neue Industriezweige freigeschaltet, und Handwerksstationen tragen dazu bei, die Lage zu stabilisieren, sobald man Fuß gefasst hat.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es schafft eine gelungene Balance zwischen Überlebensdruck und logistischer Tiefe. Die Versorgungsketten, Plünderungsrouten und der technologische Fortschritt wirken umfangreich, ohne einen zu überfordern, und die Expeditionen auf der Weltkarte bieten eine zusätzliche Ebene, die die meisten Management-Simulationen auslassen.

Sobald sich deine Wohnwagen in Bewegung setzen und deine Spezialisten die nahegelegenen Brennpunkte säubern, findet das gesamte Lager zu einem angenehmen Rhythmus, der Entdeckungen mit stetigem Wachstum verbindet.

Mein Fazit:Eine tolle Wahl, wenn du Survival-Koloniesimulationen magst, die umsichtiges Ressourcenmanagement und langfristige Planung belohnen, ohne dich mit zu vielen Systemen zu überfordern.

Was sagen die Spieler dazu?

u/Länder

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Wenn du speziell nach einer postapokalyptischen Koloniesimulation suchst, dann ja. Diese Art von Spiel ist genau mein Ding, daher würde ich es auf jeden Fall empfehlen.

u/ProfessionalEnd1557

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Ich war so genervt von diesem Spiel, dass ich einfach aufgehört habe … Aber dann habe ich es noch einmal so gespielt, wie es gedacht war, und es hat mir Spaß gemacht. Es ist ein unterhaltsames Spiel für ein bestimmtes Publikum.

20. Jahr 1800 [Der beste Städtebau-Titel im Anno-Stil aus dem Industriezeitalter]

Unsere Bewertung 6.8

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Art des Spiels Stadtbau- und Strategiespiel im Zeitalter der Industrialisierung Plattformen PC, PS5, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Ubisoft Mainz (Entwickler), Ubisoft (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 40 bis 200 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Logistik, langfristiges Wachstum und komplexe Produktionsabläufe lieben Was mir gefallen hat Mehrstufige Lieferketten, atemberaubende Grafiken

Jahr 1800 versetzt dich mitten ins Chaos und die Aufregung der industriellen Revolution, wo jede noch so kleine Entscheidung Auswirkungen auf dein gesamtes Netzwerk haben kann. Du Beginne mit einer bescheidenen Hafenstadt und verwandle sie nach und nach in ein pulsierendes Industriezentrum, indem du Produktionsstufen ausbaust, geschäftige Schifffahrtslinien verwaltest, diplomatische Beziehungen pflegst und die Märkte bei Laune hältst.

Je nachdem, welche Ressourcen die verschiedenen Gebiete bieten, erfordern sie unterschiedliche Strategien, sodass die Spezialisierung auf jedes einzelne Gebiet Teil des Spielspaßes wird. Und da du das Spiel jederzeit unterbrechen kannst, hast du die Möglichkeit, Routen, Transporte, Layouts und Logistik zu optimieren, ohne dich gehetzt zu fühlen. Ubisoft Mainz verpackt in einemeine Fülle von Details, aber sobald man den Rhythmus verstanden hat, läuft es trotzdem flüssig.

Warum wir uns dafür entschieden haben Jahr 1800 Das Spiel fängt die Faszination des Industriezeitalters durch ein vielschichtiges Produktionssystem, komplexe Transportnetze und eine Welt, die auf deine Entscheidungen reagiert, perfekt ein. Die Mischung aus Logistik, Diplomatie und visuellem Flair macht es zu einem der stärksten Titel der Reihe.

Sobald deine Transportwege auf Hochtouren laufen und deine Fabriken reibungslos zusammenarbeiten, entwickelt das Spiel einen hypnotischen Rhythmus, der kluge Expansion und langfristiges Denken belohnt. Und auch die Grafik wird dir garantiert gefallen: Schornsteine, belebte Straßen, schicke Geschäftsviertel und ruhige ländliche Gegenden – alles voller Leben.

Mein Fazit:Ideal, wenn du auf aufwendige Management-Spiele mit komplexer Logistik und atemberaubender Weltgestaltung stehst. Jahr 1800 bietet dir unendliche Möglichkeiten, dein Industrieimperium zu optimieren und neu zu gestalten.

Was sagen die Spieler dazu?

ohne Sankdog

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Ich fange langsam an, mich für dieses Spiel zu begeistern … Ich kann ohne Weiteres sagen, dass es ein Juwel ist.

u/AnonymousRedditor

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„Anno 1800“ ist wirklich das einzige Städtebau-Spiel, das in letzter Zeit erschienen ist und das tatsächlich gut ist und wunderschön aussieht.

Mein Fazit

Wenn du dir nicht sicher bist, wo du bei Spielen wie Jahr 117: Pax Romana… die richtige Wahl hängt stark davon ab, wie du gerne spielst. Manche bevorzugen entspanntes Bauen, andere wollen Druck ausüben, wieder andere suchen den strategischen Kopfzerbrecher. Hier ist der einfachste Weg, das passende Spiel für dich zu finden:

Für Neulinge, die etwas Zugängliches suchen → Königreiche und Burgen : Charmant, leicht zu lesen und die perfekte Einstimmung, bevor man sich an komplexere Strategiesysteme wagt.

: Charmant, leicht zu lesen und die perfekte Einstimmung, bevor man sich an komplexere Strategiesysteme wagt. Für Spieler, die das klassische Makrostrategie-Erlebnis suchen → Sid Meiers Civilization VI : Rundengesteuert und durchdacht – so hast du reichlich Zeit, ohne Druck mit langfristigem Wachstum zu experimentieren.

: Rundengesteuert und durchdacht – so hast du reichlich Zeit, ohne Druck mit langfristigem Wachstum zu experimentieren. Für Sci-Fi-Fans, die Logistik mit einer Prise Überlebenskampf mögen → Überleben auf dem Mars : Eine gelungene Mischung aus Koloniebewirtschaftung, Produktionsabläufen und Gefahren auf dem Mars, die für Spannung sorgt.

: Eine gelungene Mischung aus Koloniebewirtschaftung, Produktionsabläufen und Gefahren auf dem Mars, die für Spannung sorgt. Für Spieler, die sich nach der Tiefe und den vielschichtigen Systemen des Industriezeitalters sehnen → Jahr 1800: Eine riesige Sandbox aus Produktionsketten, Handelsrouten, Diplomatie und visuellem Flair. Strategie pur – ein echter Genuss.

Ganz gleich, welchen Stil Sie bevorzugen (ruhig, taktisch, Science-Fiction oder industrielle Komplexität pur) – hier finden Sie den perfekten Einstieg, um einzutauchen Jahr-ähnliches Gameplay.

Häufig gestellte Fragen