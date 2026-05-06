Los 20 mejores juegos similares a Anno 117: Pax Romana – Los favoritos de los fans en 2025

Si estás buscando juegos como Año 177: Pax Romana, esta lista se centra directamente en los títulos que combinan a la perfección la construcción de ciudades, el comercio y la gestión de imperios, algo que a todos nos encanta.

Como persona a la que le encanta desarrollar provincias y optimizar las cadenas de producción, conozco la emoción de ver cómo un pequeño puesto fronterizo se convierte en una potencia floreciente al estilo del Imperio Romano. Pues te lo digo, ese mismo atractivo se nota aquí: la satisfacción de tomar las riendas, organizar los recursos y guiar a tu equipo a través de nuevos retos .

Sea cual sea tu estilo, estos fantásticos juegos te ofrecerán profundidad estratégica, decisiones novedosas y un amplio margen para construir tu próximo imperio.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Año 117: Pax Romana

Antes de pasar a la lista completa, aquí tienes los tres títulos que, según mi experiencia, logran plasmar mejor que ningún otro esa combinación de planificación, estrategia y desarrollo de asentamientos hasta convertirlos en un imperio próspero:

Tropico 6 (2019) – Una mezcla intensa de intriga política, destreza económica y gestión de una ciudad-isla. Sus cadenas de producción flexibles y la necesidad de tomar decisiones constantemente la convierten en la opción perfecta si buscas nuevos retos más allá de las clásicas provincias romanas. Cities: Skylines (2015) – Un juego moderno de construcción de ciudades que premia los diseños inteligentes y la planificación a largo plazo. Ver cómo tu ciudad cobra vida lo convierte en uno de los mejores juegos para cualquiera a quien le guste crear y perfeccionar sistemas urbanos. Desterrado (2014) – Una experiencia de construcción urbana exigente en la que cada recurso cuenta y la vida de tu gente está siempre en juego. Perfecto para los aficionados a juegos similares que exigen una planificación minuciosa desde la primera cabaña.

Estas tres opciones ya son de primera categoría, pero sigue leyendo: la lista completa ofrece aún más variedad, profundidad y mundos por explorar.

Los 20 mejores juegos similares a Año 117: Pax Romana – Selección de juegos de estrategia

Prepárate para sumergirte de lleno en la creación de ciudades, en duras batallas terrestres, en la expansión de tu imperio y en la configuración de nuevas provincias. Esta completa selección tiene de todo para mantenerte enganchado. ¿Cuántos de estos juegos similares a Año 177: Pax Romana ¿Has jugado?

1. Tropico 6 [El mejor juego de construcción de ciudades con temática político-económica]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Economía política / Simulador de construcción de ciudades Plataformas PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2019 Creador/es Limbic Entertainment (desarrollador), Kalypso Media (editor) Duración media de la partida 30-100 horas Ideal para Aficionados a los juegos de expansión imperial, estrategia económica y gestión de islas Lo que me gustó Estructura de archipiélago + mecánica política con toques de humor

In Tropico 6, te pones en la piel de El Presidente y gestiona tu propia isla (o, mejor dicho, archipiélago) una nación que debe hacer malabarismos con las infraestructuras, la economía, la diplomacia e incluso el poderío militar. Esto hace que cada sesión sea dinámica, permitiéndote crear una nación moldeada por tus decisiones, tu estilo de liderazgo y la dirección que quieras que tome su futuro.

La estética visual del juego es colorida, satírica y animada. Tendrás que construir puentes entre islas, organizar el comercio, promulgar edictos y, en ocasiones, organizar incursiones para conseguir las maravillas del mundo.

Por qué lo elegimos La capacidad de expandirse por las islas, llevar a cabo incursiones estratégicas y gobernar utilizando herramientas tanto políticas como económicas ofrece Tropico 6 un toque único. Si buscas un constructor que valore por igual las habilidades diplomáticas y la destreza económica, este te va a encantar.

Una de las cosas que más llama la atención es que te permite dirigir una potencia emergente al estilo del Imperio romano (pero sin los romanos) a lo largo de unas islas tropicales, combinando el humor con sistemas estratégicos muy elaborados.

Mi veredicto:Si te gusta combinar la construcción de ciudades en islas con intrigas políticas de alto riesgo y un crecimiento a largo plazo al estilo de un imperio, Tropico 6 Es imprescindible. Es divertido, profundo y te obliga constantemente a elegir entre el progreso, el poder y la popularidad.

¿Qué opinan los jugadores?

webkilla

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En mi opinión, Tropico es mucho más divertido y adictivo que los juegos de Anno. Hay que pensar y adaptarse mucho más, sobre todo durante las misiones.

Apátrida

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Es muy diferente de Anno y Cities; es, con diferencia, mi favorito de los tres.

2. Cities: Skylines [El mejor simulador de gestión urbana moderna]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Simulador de construcción de ciudades / gestión urbana Plataformas PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2015 Creador/es Colossal Order (desarrollador), Paradox Interactive (editor) Duración media de la partida Entre cuarenta y doscientas horas Ideal para Jugadores que quieran crear ciudades grandes, complejas y realistas Lo que me gustó Zonificación flexible, herramientas de transporte avanzadas, compatibilidad con mods

Cities: Skylines te ofrece esa satisfacción tan familiar que se siente al Juegos similares a Año 117: Pax Romana y lo cambia a un entorno abierto y dinámico en el que cada decisión influye en cómo viven y se mueven tus trabajadores. En lugar de dirigir una provincia en la era de los imperios, desarrollarás una metrópolis moderna, regulando la ordenación urbanística, el flujo de tráfico y los servicios públicos en todo el territorio que conquistes.

A medida que los barrios crecen, el juego te invita a encontrar el equilibrio entre los servicios y a optimizar el tráfico, con margen para experimentar a través de diseños inspirados en la naturaleza, Roma o incluso la revolución industrial. Su una escena de modding muy activa te permite crear ciudades detalladas, probar políticas e incorporar nuevas herramientas, mientras que el soporte continuo y los sistemas de investigación adicionales garantizan que el juego siga siendo novedoso.

Por qué lo elegimos Cities: Skylines destaca por permitirte crear ciudades enormes y llenas de vida con un nivel de detalle extraordinario. La profundidad de sus mecánicas, sus herramientas de transporte y la flexibilidad para crear mods le confieren el peso estratégico que los aficionados esperan de los juegos de construcción de imperios.

Ver cómo se mueven los diminutos personajes por barrios bulliciosos hace que cada decisión parezca importante, y es fácil modificar los diseños en cuanto se te ocurre una ruta mejor.

Mi veredicto:Si te encanta ver cómo surge una metrópolis de un terreno baldío, Cities: Skylines ofrece esa misma satisfacción estratégica que se obtiene al Año 117: Pax Romana, pero reinterpretado desde una perspectiva moderna y urbana.

¿Qué opinan los jugadores?

u/earthquakejake03

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Este juego es peligrosamente adictivo. Recuerdo que la primera vez que lo jugué, me pasé toda la noche en vela.

u/UrbanPlanningNerd

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El juego es realmente adictivo. Ha habido momentos en los que he soñado con él; este juego me ha hecho darme cuenta de mi pasión por el urbanismo.

3. Desterrado [El mejor simulador de asentamientos de supervivencia extrema]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Simulador de supervivencia y construcción de asentamientos / estrategia Plataformas PC Año de estreno 2014 Creador/es Shining Rock Software (desarrollador y editor) Duración media de la partida 20-80 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta la microgestión, el realismo y los ciclos de supervivencia exigentes Lo que me gustó Gestión rigurosa de los recursos, sistema de envejecimiento familiar, presión estacional

«Banished» parece todo lo contrario a un triunfo romano: en lugar de disfrutar de la gloria de un emperador, solo intentas mantener con vida una pequeña aldea el tiempo suficiente para que llegue la próxima estación. Es Un juego de construcción de ciudades de fantasía a pequeña escala, casi sombrío, en el que el hambre, el frío y las tormentas inoportunas pueden acabar con todo por lo que has luchado. Y, sinceramente, eso es parte de lo que lo hace adictivo.

Diriges a un pequeño grupo de exiliados que deben sobrevivir con lo que puedan reunir. No hay combates directos ni sistema militar; tus verdaderos enemigos son el invierno, la escasez de recursos y ese momento en el que te das cuenta de que todos tus trabajadores han envejecido a la vez. Cada aldeano tiene un ciclo de vida, se forman familias, los niños crecen y, si mueren demasiados ancianos a la vez… bueno, pronto verás lo que pasa.

Por qué lo elegimos «Banished» destaca porque cada recurso cuenta. Su sistema de envejecimiento, la escasez de mano de obra y las tensiones estacionales lo convierten en un juego de construcción centrado en la supervivencia, con características que ningún otro título similar logra plasmar con tanta precisión.

La interfaz de usuario minimalista te permite centrarte en jugar, mantener tus cadenas de suministro bien controladas y reaccionar con rapidez cuando surgen problemas.

Mi veredicto:Si te gusta guiar a una comunidad vulnerable y superar condiciones extremas, Desterrado te da esa sensación de «la supervivencia es lo primero» que tanto te gusta en Año 117: Pax Romana, pero con mucho más en juego y sin piedad alguna.

¿Qué opinan los jugadores?

y/o NeosapienX

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Este juego es complicado… un solo error y todo el pueblo se derrumba, pero precisamente por eso me encanta.

y/o DarklK1

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He vuelto a jugar a Banished después de años. Sigue siendo uno de los juegos de supervivencia y construcción más gratificantes que se han creado jamás.

4. Frostpunk [El mejor desafío de construcción de ciudades centrado en la moral y la supervivencia]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Estrategia de supervivencia / gestión de la sociedad Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es 11 bit studios (desarrollador y editor) Duración media de la partida 20-60 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las decisiones difíciles, la supervivencia en climas fríos y los dilemas morales Lo que me gustó Sistema jurídico, ambiente, presión extrema sobre los recursos

Frostpunk te sumerge en un mundo helado en el que tu gente solo sobrevivirá si estás dispuesto a tomar decisiones difíciles. En el juego encarnas al líder del último asentamiento de la era industrial y elaboras leyes que influyen directamente en la vida cotidiana (trabajo infantil, turnos prolongados, castigos severos), cada una de las cuales tiene consecuencias que notarás de inmediato.

La estética es desoladora y sobrecogedora: tormentas de nieve que se tragan los edificios, trabajadores acurrucados junto al generador y esa sensación constante de que una sola decisión equivocada lo echará todo por tierra. Gestionar los niveles de calefacción, el suministro de carbón, la producción de alimentos y la esperanza de los ciudadanos se convierte en una lucha constante contra el frío, más que contra cualquier enemigo tradicional.

Por qué lo elegimos k destaca por cómo tus decisiones morales transforman la sociedad. Ningún otro juego de supervivencia logra entrelazar de forma tan eficaz la elaboración de leyes, la escasez de recursos y las consecuencias narrativas.

Lo que mantiene la tensión al máximo es que cada escenario incorpora nuevos elementos que ponen a prueba tus límites, lo que lo convierte en uno de los los juegos de construcción de ciudades más interesantes Tienes que probarlo. Mi veredicto:Si te gusta guiar a la gente en situaciones imposibles y tomar decisiones que luego te darás cuenta de que no debiste haber tomado, Frostpunk ofrece una experiencia de supervivencia apasionante que impacta más que la mayoría de los juegos de estrategia.

¿Qué opinan los jugadores?

u/Anonymous-Meme-284

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Frostpunk es un excelente ejemplo de juego de construcción de ciudades con alma. Me encantan los juegos de este tipo, pero muchos de ellos adolecen del mismo problema: ¿son demasiado… insulsos? Frostpunk te da una razón emocional para actuar, y eso es parte de lo que más me gusta de él.

u/Ángulo-imposible-4212

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Al final he conseguido pasar este juego sin llegar muy lejos. Aunque la tormenta es una auténtica locura…

5. Son miles de millones [El mejor juego de construcción de bases postapocalíptico con combate estratégico]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Juego de estrategia en tiempo real / de supervivencia y construcción de bases Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Numantian Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida 30-120 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las formaciones defensivas agresivas y la presión constante Lo que me gustó Construcción de muros, estrategia de control de pasos, escalada de la tensión

Son miles de millones te sumerge en un mundo invadido por hordas de infectados, donde cada sesión se vive como una lucha por la supervivencia frente a unas circunstancias imposibles. Juegas como líder de una frágil colonia, ampliando tu base mientras te preparas para la próxima oleada.

El ambiente essteampunk-sombrío, casi como un emperador que intenta mantener el orden mientras el mundo se desmorona. Tu equipo reúne recursos, construye defensas y refuerza las murallas antes de que un solo error lo eche todo por tierra.

Por qué lo elegimos Te obliga a luchar con más inteligencia, no con más fuerza. Optimizar los puntos estratégicos, mejorar las tropas y saber exactamente cuándo ascender nuevas unidades le confiere una profundidad que pocos Juegos de estrategia en tiempo realpartido

Lo que realmente te engancha es el tensión: mapas proceduales, enjambres repentinos y esa inquietante sensación de que una sola brecha puede echarlo todo por tierra. En cuanto los infectados se cuelan por un punto débil, la colonia se derrumba rápidamente y enseguida empiezas a planear el siguiente intento. Es el tipo de presión que hace que cada partida resulte novedosa y genuinamente emocionante.

Mi veredicto:Si te encanta la tensión estratégica y ver cómo una base prospera o se hunde en función de cada pequeña decisión, Son miles de millones te proporciona esa descarga de adrenalina que ningún otro juego de estrategia en tiempo real de supervivencia puede igualar.

¿Qué opinan los jugadores?

Eres tan guapa

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Cada vez que vuelvo a este juego me vuelvo codicioso y me lanzo al ataque en cuanto construyo las murallas, y siempre acabo perdiendo porque un solo zombi perdido se convierte rápidamente en mil millones de zombis, jajaja.

sin/lentil_farmer

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«Son miles de millones» es un juego difícil de clasificar… es casi como un juego de estrategia en tiempo real creado desde cero a partir de mecánicas de otros juegos. El resultado es un título exclusivamente para un jugador que resuelve todos los problemas que tengo con el género.

6. Sobrevivir en Marte [La mejor experiencia de gestión de colonias de ciencia ficción]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Simulador de colonias de ciencia ficción / estrategia de gestión Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es Haemimont Games (desarrollador), Paradox Interactive (editor) Duración media de la partida 30–150 h Ideal para Jugadores a los que les gusta la logística, el avance tecnológico y la planificación a largo plazo Lo que me gustó Cadenas de soporte vital, diseños de cúpulas, automatización de rovers

Sobrevivir en Marte te deja en el Planeta Rojo con nada más que drones, cúpulas y la necesidad imperiosa de mantener a todos con vida. En lugar de construir una provincia como en la antigua Roma, básicamente actuando como un gobernador futurista, haciendo malabarismos con el oxígeno, el agua, la energía y la salud mental de los colonos que se derrumban bajo la presión.

El ambiente es limpio, con un toque de ciencia ficción retro, con cúpulas de colores que brillan por la noche y rovers que se mueven de un lado a otro como un pequeño equipo encargado del trabajo pesado.

Por qué lo elegimos La combinación de logística de supervivencia, árboles de investigación y gestión de riesgos convierte a este juego en uno de los simuladores de colonias más sofisticados del mercado, especialmente para aquellos jugadores a los que les gusta el juego sistémico en profundidad sin sentirse abrumados. Además, encaja perfectamente entre los los mejores juegos de ciencia ficción si te gustan los juegos de estrategia con un toque de atmósfera y que requieren planificación a largo plazo.

Lo que hace que el juego resulte atractivo es cómo cada avance tecnológico modifica sutilmente tu estrategia. Un descubrimiento puede impulsar la automatización total, mientras que otro cambia por completo el flujo de recursos. Tanto si te decantas por un modo totalmente libre como si sigues los misterios de la historia, el ritmo siempre resulta novedoso.

Mi veredicto:Si te gusta desarrollar una colonia con esmero mientras luchas contra las duras condiciones de Marte, Sobrevivir en Marte ofrece una combinación satisfactoria de estructura, descubrimiento y supervivencia en un entorno de ciencia ficción.

¿Qué opinan los jugadores?

u/BlackFenrir

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Llevo unos meses disfrutando muchísimo con «Surviving Mars», pero hay algo que me ronda por la cabeza y creo que quizá alguno de vosotros podría ayudarme a resolverlo.

u/Redditor

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Me parece que «Surviving Mars» se centra mucho más en las líneas de suministro, mientras que «Frostpunk» trata sobre las penurias y la escasez.

7. Planetbase [El mejor simulador de colonización planetaria centrado en los recursos]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Simulador de colonias de ciencia ficción / gestión de recursos Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2015 Creador/es Madruga Works (desarrollador y editor) Duración media de la partida 15–50 h Ideal para Jugadores a los que les gustan la logística ajustada, la presión por la supervivencia y los objetivos de expansión bien definidos Lo que me gustó Circuitos de soporte vital, sistema de priorización, bases modulares limpias

Planetbase te pone al mando de un pequeño puesto avanzado fuera del planeta, donde cada generador de oxígeno, cada panel solar y cada comida cuentan. No es la última novedad del género, pero sigue siendo uno de los juegos de supervivencia y gestión mejor logrados que hay.

Guias a tus colonos mientras construyen módulos, automatizan tareas y amplían la base, mientras el planeta te azota con tormentas de arena, sequías y noches gélidas. A veces parece que es el propio entorno el que decide si te perdona o no, casi como si los dioses del planeta lanzaran una moneda al aire.

Por qué lo elegimos Planetbase destaca por sus rigurosos ciclos de recursos y su ingenioso sistema de planificación. Pocos juegos de colonias logran que la eficiencia resulte tan gratificante sin abrumar al jugador.

A medida que avanzas, se van activando los objetivos intermedios (producción de plástico, robótica, instalaciones mineras) y tu equipo se convierte de forma natural en una plantilla plenamente operativa. Al principio es sencillo, pero tiene suficiente profundidad como para mantener el interés a medida que tu base se expande.

Mi veredicto:Los aficionados a los juegos de construcción centrados en la supervivencia, en los que cada recurso cuenta, encontrarán Planetbase increíblemente gratificante. Se trata de un juego de gestión de ciencia ficción muy bien pulido en el que cada expansión se siente realmente merecida.

¿Qué opinan los jugadores?

sin/sin bláser

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El juego básico da la sensación de que «se puede completar», si es que eso tiene sentido. Todavía me entran ganas de ponerme con este juego una vez al año o cada dos años y probar algunos retos.

u/alton1515

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Planetbase se parece un poco a Banished, en el sentido de que la producción por persona es muy baja. No dispones de mucho excedente con el que trabajar, y una expansión excesiva te acarreará problemas.

8. La humanidad [La mejor estrategia de desarrollo cultural a escala de civilización]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Juego de estrategia 4X / de construcción de imperios Plataformas PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One Año de estreno 2021 Creador/es Amplitude Studios (desarrollador), SEGA (editor) Duración media de la partida Entre cuarenta y doscientas horas Ideal para Jugadores a los que les gusta planificar a largo plazo, influir en la cultura y trazar estrategias globales Lo que me gustó Era de la evolución, sistema de fusión cultural, estructura flexible de ciudad-región

En lugar de situarte en una civilización concreta, La humanidadte entrega un lienzo en blanco en el que tu pueblo evoluciona a lo largo de las épocas. Cada vez que pasas a una nueva era, eliges una nueva cultura: Primero los egipcios, luego los romanos, y después algo completamente diferente.

Lo divertido es ver cómo tus decisiones cambian por completo el rumbo de tu civilización cada vez que entras en una nueva era. Ampliarás territorios, gestionarás tu influencia, guiarás a tu población y decidirás cómo se desarrolla tu sociedad, tanto a nivel visual como mecánico.

Por qué lo elegimos La humanidades uno de loslos mejores juegos de estrategia, gracias a su mecánica de fusión cultural, que te permite construir una civilización que se siente verdaderamente única en cada partida. Es perfecto para los jugadores a los que les gusta la progresión por épocas, pero que quieren tener más control sobre la identidad y la dirección.

El estilo artístico combina una interfaz de usuario moderna y limpia con un terreno cálido y pictórico, lo que facilita la orientación en los mapas de gran tamaño a medida que tu territorio se expande.

Mi veredicto:Este juego es ideal para los aficionados a la estrategia que buscan tomar decisiones a escala de civilización sin verse limitados a una única cultura predefinida. Sus cambios de época hacen que cada campaña resulte novedosa y esté llena de sorpresas.

¿Qué opinan los jugadores?

u/ThrawnAgentOfSHIELD

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No sé si es porque me he cansado de Civ 6 o porque Humankind es realmente mejor, pero, como mínimo, es lo que más me gusta. … El mundo de Humankind me parece más vivo y dinámico que el de Civilization.

Estás soltero y eres guapo.

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Empecé a jugar tarde, pero me parece genial. Es una visión bastante novedosa de los juegos 4X al estilo «Civilization». Tiene algunos aspectos que mejoran, pero me gusta mucho más que los juegos de Sid Meier.

9. Faraón: Una nueva era [El mejor juego de construcción de ciudades de la Antigüedad]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Juego de estrategia de gestión y construcción de ciudades de época Plataformas PC Año de estreno 2023 (remake) Creador/es Triskell Interactive (desarrollador), Dotemu (editor) Duración media de la partida 30-120 horas Ideal para Jugadores que buscan sistemas complejos, un estilo histórico y mecánicas de gestión clásicas Lo que me gustó Construcción de monumentos, producción basada en el Nilo, sistemas de servicios por niveles

Faraón: Una nueva era revive uno de los juegos de gestión del Antiguo Egipto más emblemáticos con un aspecto moderno y pulido, y con la misma profundidad que convirtió al original en un clásico. En este juego, te encargas de desarrollar provincias egipcias completas, gestionar el riego, alimentar a tu pueblo y construir barrios que evolucionan a través de diferentes niveles sociales.

El estilo visual es luminoso y parece pintado a mano, y ver cómo se desborda el Nilo cada año sigue resultando increíblemente gratificante.

Por qué lo elegimos Esta nueva versión conserva las complejas cadenas de suministro, los servicios de distrito y la construcción de monumentos que tanto gustaban a los aficionados, al tiempo que hace que todo resulte más fluido y fácil de seguir. Es fiel al original, está pulida y es perfecta para los jugadores que disfrutan con la gestión histórica compleja.

A medida que avanzas en la campaña, cada escenario te obliga a perfeccionar los diseños, equilibrar los recursos y hacer malabarismos con las necesidades culturales, como el entretenimiento y la religión. El ritmo te mantiene enganchado sin agobiarte, y cada monumento que completas se siente como un auténtico logro.

Mi veredicto:Faraón: Una nueva era es una apuesta segura para los aficionados a los juegos de estrategia a los que les gusta la gestión histórica con muchos elementos en juego. Se trata de una experiencia clásica renovada para los jugadores de hoy en día sin perder lo que la hizo grande.

¿Qué opinan los jugadores?

u/MilesBeyond250

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Mejoras en la calidad de vida: Sin duda, este va a ser el mayor atractivo… El juego es mucho más fluido y su manejo, más intuitivo. Corrección de errores: por lo que parece, ANE ha solucionado los problemas de la versión original. … En definitiva, de momento estoy disfrutando mucho con ANE.

u/MissyWeatherwax

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Sí, creo que merece la pena. Lo compré simplemente porque me alegró que alguien se hubiera tomado la molestia de crearlo, y al final lo he jugado más que el original.

10. Crusader Kings III [El mejor simulador de gran estrategia y dinastías medievales]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Estrategia a gran escala / simulación de dinastías Plataformas PC, PS5, Xbox Series X|S Año de estreno 2020 Creador/es Paradox Development Studio (desarrollador), Paradox Interactive (editor) Duración media de la partida 50–300 h Ideal para Jugadores a los que les gustan las intrigas políticas, los juegos de rol y la estrategia a largo plazo Lo que me gustó Narrativa dinástica, política de vasallaje, profundidad de los acontecimientos

¿Qué es lo que hace queCrusader Kings III Lo que llama la atención de inmediato es cómo se aborda el poder: no como algo que se impone, sino como algo que se negocia a lo largo de generaciones. El ejercicio del poder se convierte rápidamente en un delicado equilibrio entre herederos ambiciosos, vasallos intrigantes y matrimonios que generan más problemas de los que resuelven. Las alianzas se forjan y se rompen con un solo paso en falso en la corte, y el mapa del mundo, pintado a mano, confiere a cada reino su propio carácter a medida que tu influencia se extiende por vastas provincias.

Por qué lo elegimos La combinación de una narrativa centrada en los personajes y una mecánica política profunda hace que CK3 sea un juego único juego de estrategia a gran escala. Las decisiones tienen consecuencias, y el drama que se desarrolla se puede revivir una y otra vez.

Tu dinastía puede alcanzar grandes alturas con unas cuantas decisiones acertadas, o derrumbarse si un heredero adquiere malos hábitos. Esa mezcla de intriga y mecánicas económicas sencillas hace que cada partida sea impredecible.

Mi veredicto:Crusader Kings III es perfecto para los aficionados a los juegos de estrategia que buscan una narrativa a largo plazo combinada con profundidad política. Cada partida se convierte en una saga medieval llena de sorpresas.

¿Qué opinan los jugadores?

u/faceintheblue

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Creo que este juego es genial. ¿Tiene potencial para mejorar? Por supuesto. Tiene un potencial enorme y muchas cosas que mejorar. Pero también me encanta CK3 tal y como es ahora mismo. Es muy divertido y muy entretenido, y sin duda merece la pena dedicarle tiempo.

u/9__Erebus

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Está claro que es un buen juego. … Los DLC (que cuestan lo mismo que un juego indie normal) enriquecen la experiencia, pero, en mi opinión, sin ellos el juego no es tan bueno.

11. Civilization VI, de Sid Meier [El mejor juego de construcción de imperios 4X por turnos]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Juego de estrategia 4X por turnos Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS Año de estreno 2016 Creador/es Firaxis Games (desarrollador), 2K (editor) Duración media de la partida 50–300 h Ideal para Jugadores a los que les gusta controlar un imperio a gran escala a lo largo de las diferentes épocas Lo que me gustó Políticas flexibles, árboles tecnológicos muy completos, rejugabilidad infinita

Civilization VI te sitúa en un mapa nuevo y te permite dirigir a una facción desde la antigüedad hasta un futuro lejano. En lugar de ver cómo crece un asentamiento en tiempo real, como en Año 117: Pax Romana, aquí cada decisión influye en el panorama general, desde la diplomacia y la cultura hasta las decisiones militares y el modo de vida de tu pueblo a medida que crecen tus provincias.

Los árboles de tecnología y civismo te permiten forjar tu identidad a medida que juegas, y el estilo artístico sencillo hace que cada región sea fácilmente reconocible. Además, el ritmo por turnos te da margen para pensar con antelación, sobre todo a la hora de planificar rutas de abastecimiento o gestionar las fronteras con vecinos agresivos que prefieren la lucha al diálogo.

Por qué lo elegimos Civilization VI destaca por ofrecer ese control global. La evolución de las épocas, las políticas flexibles y su enorme rejugabilidad lo convierten en el juego perfecto para los jugadores a los que les encanta la estrategia con consecuencias a largo plazo, y también es una opción ideal para cualquiera que disfrute juegos de estrategia por turnos con tiempo para pensar bien cada jugada.

Los mods, los escenarios y las habilidades únicas de las civilizaciones hacen que el juego siga pareciendo novedoso, incluso años después del lanzamiento de la última entrega.

Mi veredicto:Civilization VI brilla cuando quieres tener el control total sobre la propia historia, permitiéndote desarrollar civilizaciones, forjar alianzas y guiar a tu pueblo a lo largo de los siglos con decisiones que realmente importan.

¿Qué opinan los jugadores?

u/ACorania

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Es mi juego favorito, así que sí, lo recomiendo. Si te gustan los juegos en los que empiezas con muy pocos recursos y vas construyendo tu sociedad e investigando cosas, y todo se va volviendo cada vez más complejo, entonces es genial. Los DLC solo añaden más contenido.

u/loquequieraquefuera100

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Civ 6 me ha acabado gustando muchísimo: la forma en que los distritos te obligan a pensar en la distribución de la ciudad y ver cómo evoluciona tu imperio a lo largo de los siglos es profundamente satisfactorio. Para mí, uno de los mejores del género.

12. Reinos y castillos [El mejor juego de construcción de pueblos medievales con encanto]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Simulador de construcción de ciudades medievales / simulación de defensa ligera Plataformas PC, Mac, Linux, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 Año de estreno 2017 (PC), 2023-2024 (consolas) Creador/es Lion Shield (desarrollador y editor), BlitWorks (editor para consolas) Duración media de la partida 10-40 horas Ideal para Jugadores que buscan un acogedor juego de construcción medieval con incursiones y dragones Lo que me gustó Herramientas de diseño sencillas, la emoción de los juegos de defensa de torres

Reinos y castillos Empiezas con una pequeña aldea, una fortaleza y los trabajadores justos para poner las cosas en marcha. A partir de ahí, Poco a poco irás construyendo un próspero reino medieval, colocando casas, granjas, graneros, torres y murallas, mientras tus campesinos se afanan al ritmo de las estaciones en tiempo real..

A medida que tu asentamiento crece, empiezan a surgir los problemas. Los vikingos atacan los puntos débiles, los dragones arrasan todo lo que te has olvidado de proteger y algún que otro desastre te mantiene en vilo. Pero nada resulta demasiado duro; simplemente te empuja a reforzar las defensas y a replantearte algunas distribuciones.

Por qué lo elegimos Reinos y castillos se gana su lugar gracias a la armonía con la que combina la accesibilidad con un juego estratégico inteligente. Las amenazas cada vez más intensas te dan una sensación de progresión, la disposición de las defensas realmente importa y el encantador aspecto de vóxeles facilita la lectura de todo el mapa, incluso cuando la acción se intensifica.

Una vez que te acostumbras al ritmo de reforzar las murallas, abastecerte de lo imprescindible y adaptar tu estrategia a medida que surgen nuevas amenazas, el juego se vuelve sorprendentemente adictivo, ideal para relajarse, pero lo suficientemente gratificante como para que sigas probando cosas nuevas durante horas.

Mi veredicto:Si te gusta el ciclo estratégico de juegos similares a Año 177: Pax Romana pero buscas algo más relajado y con encanto, Reinos y castillos es una acogedora alternativa medieval con un juego defensivo muy satisfactorio.

¿Qué opinan los jugadores?

u/SugarFreeSauce

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Es un momento ideal, sobre todo si buscas algo informal; a mí me gusta ponerme un buen podcast y dejarme llevar. Hay muchos aspectos que aprender en cuanto a la ubicación, la defensa, la priorización de tareas y las interacciones con otros reinos (aunque esto último es un poco flojo).

nunca llegarás a ser de verdad

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¡Lo estoy disfrutando mucho en la Xbox! … La verdad es que este juego me parece uno de los juegos de estrategia para consola que mejor se adapta al mando, quizá solo por detrás de Cities: Skylines.

13. Colonia Aven [El mejor juego de construcción de colonias en planetas alienígenas]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Simulador de gestión de ciencia ficción / juego de construcción de colonias Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2017 Creador/es Mothership Entertainment (desarrollador), Team17 (editor) Duración media de la partida 15-60 horas Ideal para Jugadores que buscan un juego de construcción de ciencia ficción estructurado, con peligros y un sistema de progresión Lo que me gustó Biomas envolventes, curva de dificultad progresiva

Colonia Aven te sumerge de lleno en un mundo alienígena donde el aire no es respirable, las plantas brillan por la noche y el propio terreno resulta hostil. Tu misión consiste en desarrollar un puesto avanzado operativo gestionando el suministro eléctrico, la calidad del aire, las redes de agua, la producción de alimentos y la moral, todo ello en tiempo real. Empieza con suavidad, casi como una breve demostración pensada para que te sientas cómodo, pero en cuanto llegues a las regiones más alejadas, tendrás que lidiar con esporas, tormentas tóxicas, noches gélidas y otras peculiaridades del planeta.

A medida que te expandes, desbloqueas módulos especializados a través de la investigación: centrales geotérmicas, centros de drones, centros de realidad virtual, refinerías químicas… cada uno de ellos lleva tu estructura industrial por un nuevo camino.

Por qué lo elegimos Colonia Aven destaca por la naturalidad con la que combina los sistemas de supervivencia con una infraestructura futurista. La ecología alienígena obliga a tomar decisiones inteligentes, el árbol de investigación marca tu evolución a largo plazo y cada bioma tiene su propia personalidad, lo que te anima a seguir experimentando.

Las misiones de la campaña te guían por biomas más complicados con objetivos claros, mientras que el modo sandbox te permite construir libremente sin esa desmesurada expansión típica de Ubisoft.

Mi veredicto:Si te gustaAñouna lógica al estilo de…, pero ambientada en un mundo más extraño y evocador, Colonia Aven es una elección estupenda: bien estructurada, muy atractiva y siempre interesante, sin resultar abrumadora.

¿Qué opinan los jugadores?

u/Aeredor

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Ha sido un buen juego. Me ha gustado la campaña y algunos mapas adicionales. Me hubiera gustado que tuviera más rejugabilidad.

eres un mago

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Si te gustan los juegos de construcción de ciudades, vale la pena que le eches un vistazo. La campaña y la dificultad dejan que desear, pero a mí me ha gustado.

14. The Settlers 7: Caminos hacia un reino 2010 [El mejor constructor medieval especializado en el comercio]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Juego medieval de construcción y estrategia con expansión táctica Plataformas PC Año de estreno 2010 Creador/es Blue Byte (desarrollador), Ubisoft (editor) Duración media de la partida 20-100 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta la gestión estratégica de recursos y los estilos de juego flexibles Lo que me gustó Cadenas de producción en niveles, que garantizan el control del territorio

Los colonos 7te lleva directamente aun colorido mundo medieval en el que cada pequeño taller, molino y caravana forma parte de una red de producción más amplia. En lugar de lidiar con demonios o fuerzas fantásticas, todo se basa en una planificación inteligente: transportar mercancías de forma eficiente, elegir qué regiones conquistar y decidir cómo quieres que crezca tu facción.

Puedes elegir una vía estratégica (económica, tecnológica o militar) que cambie por completo tu forma de construir y expandirte. La disposición de tus unidades influye realmente en el desarrollo de los combates, y la campaña te enseña los conceptos básicos a un ritmo constante antes de lanzarte a las escaramuzas o al modo multijugador, donde el juego realmente cobra vida.

Por qué lo elegimos Los colonos 7 destaca por la estrecha relación que existe entre sus ciclos de producción y el control del territorio. La disposición del mapa influye directamente en la potencia de combate, y las diferentes opciones estratégicas hacen que cada partida resulte siempre novedosa.

El estilo visual es alegre y recuerda casi a un juego de mesa, lo que facilita seguir lo que ocurre a medida que tu red se expande.

Mi veredicto:Si te gustan los juegos de estrategia en los que la gestión inteligente de los recursos y las decisiones territoriales determinan quién gana, Los colonos 7 sigue siendo una de las mejores opciones de juegos medievales que hay.

¿Qué opinan los jugadores?

sin el hombre de pastel

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Creo que el S7 tiene una de las mejores tramas de todos los juegos… El modo multijugador es realmente bueno porque se desarrolla como un juego de mesa, es decir, un juego competitivo de verdad con múltiples caminos hacia la victoria.

u/Bitter_Economy

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Me gustó mucho más el 7 que cualquiera de las secuelas posteriores al 3 y al 4, pero sigo encontrando que le falta algo: la economía es un poco superficial y toda esa microgestión a veces acaba siendo repetitiva.

15. Port Royale 3 [El mejor juego de estrategia económica y comercial del Caribe]

Nuestra puntuación 7.6

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Tipo de juego Simulador de gestión caribeño / estrategia naval Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2012 Creador/es Gaming Minds Studios (desarrollador), Kalypso Media (editor) Duración media de la partida 20-120 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta gestionar rutas, flotas y el crecimiento a largo plazo Lo que me gustó Control de convoyes, redes comerciales flexibles

¿Qué es lo que hace quePort Royale 3 Lo que llama la atención de inmediato es lo realista que resulta su mapa del Caribe. Cada puerto tiene sus propios niveles de existencias, necesidades y precios, por lo que el transporte de mercancías no es solo una cuestión de beneficios, sino que se convierte en toda una dimensión estratégica en la que el momento oportuno es tan importante como la propia carga.

Vas adesarrolla ciudades mediante plantaciones, talleres y líneas de producción, todo ello mientras navegas entre ellas con convoyes que personalizas barco por barco.

Por qué lo elegimos Port Royale 3 se gana su lugar gracias a la fluidez con la que combina la estrategia de convoyes con un mercado caribeño dinámico. Los precios cambiantes, los mares agitados y la especialización de las ciudades hacen que cada recorrido sea una experiencia diferente.

Los mares tampoco están tranquilos. Piratas, corsarios y naciones rivales pueden entorpecer tus rutas, lo que añade un poco de tensión. Es un juego estratégico sin resultar estresante, y las batallas navales dan un verdadero sentido a las mejoras de tu flota.

Mi veredicto:Una elección ideal si te gusta crear redes, coordinar flotas y ver cómo tu influencia se extiende por todo el Caribe. Mantiene un equilibrio perfecto entre profundidad y facilidad de juego, ofreciéndote mucho que gestionar sin que resulte nunca pesado.

¿Qué opinan los jugadores?

u/Acetronaut

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¡Es un juego genial! … El sistema económico es, sin duda, lo que más destaca del juego. Puedes construir todo un imperio comercial en el Caribe. Sin duda, es un juego diferente, pero muy entretenido.

Usuario de Steam

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La fase final del juego tiene mucho potencial en PR3. Básicamente, puedes fundar tu propio país, crear una flota, entrar en guerra con otros países y conquistar ciudades.

16. SimCity 4 (Deluxe) [El mejor juego clásico de construcción de ciudades de tipo sandbox]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Simulación urbana / entorno de pruebas de gestión Plataformas Ordenador personal, Macintosh Año de estreno 2003 Creador/es Maxis (desarrollador), Electronic Arts (editor) Duración media de la partida Entre cuarenta y doscientas horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los sistemas complejos y la experimentación a largo plazo Lo que me gustó Profundidad de transporte, evolución a largo plazo

SimCity 4 te sumerge en una vasta región en la que cada mapa puede convertirse en un gran núcleo urbano, todos ellos conectados mediante autopistas, ferrocarriles y redes de servicios públicos. Te pasas el tiempo dando forma a los barrios, ajustando la planificación urbanística, gestionando el suministro de electricidad y agua, y observando cómo, poco a poco, los patrones de tráfico van cambiando a medida que crece la población.

A medida que te vas expandiendo por las distintas casillas, cada zona adquiere su propia personalidad, desde polígonos industriales hasta densos centros urbanos y zonas suburbanas más tranquilas, creando una región que parece hecha a mano. Es el tipo de juego en el que un pequeño ajuste en el flujo del tráfico puede cambiar el ambiente de todo un distrito, y precisamente por eso sigue siendo tan actual hoy en día.

Por qué lo elegimos Las múltiples funciones del juego, sus completas herramientas de transporte y sus sorprendentes y complejas conexiones con el mundo real lo convierten en uno de los juegos de mundo abierto más flexibles que se han lanzado jamás. Si a esto le sumamos la enorme comunidad de modders, el resultado es una fuente inagotable de rejugabilidad.

El estilo visual es limpio y fácil de leer, y el La Edición Deluxe incluye escenarios adicionales que te plantean retos con objetivos concretos, pero que al mismo tiempo te permiten experimentar a tu propio ritmo. Y si te encantan este tipo de simuladores urbanos, merece la pena que eches un vistazo a algunos de los los mejores juegos similares a SimCity para encontrar entornos de pruebas que requieran aún más gestión.

Mi veredicto:Ideal para los jugadores a los que les encanta trastear, equilibrar las infraestructuras y construir poco a poco algo grandioso con el paso del tiempo. Pocos clásicos siguen funcionando con tanta fluidez.

¿Qué opinan los jugadores?

Tú/Throwaway4SC4

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¡Claro que sí! La versión básica ya es genial, pero con la edición Deluxe, el NAM y un par de mods gráficos, ¡el juego es aún mejor!

Tú eres la Torre de Pisa

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¿Qué es lo que hace que SimCity 4 sea tan bueno? Es increíblemente flexible y ofrece un desafío constante, pero de muchas formas diferentes. Los detalles son encantadores, pero también puedo relajarme y limitarme a construir sin estrés.

17. Trópico 5 [El mejor simulador de dictador con evolución histórica]

Nuestra puntuación 7.4

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Tipo de juego Simulador de dictador / gestión histórica Plataformas PC, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2014 Creador/es Haemimont Games (desarrollador), Kalypso Media (editor) Duración media de la partida 20-80 horas Ideal para Jugadores a los que les guste la política, el desarrollo a largo plazo y el ambiente de dictadura con toques de humor Lo que me gustó Cambios de era, líneas de producción flexibles

Trópico 5 te vuelve a poner en la piel de El Presidente, pero esta vez tu dinastía abarca varias épocas históricas. Empiezas con poco y poco a poco te conviertes en una potencia moderna, desbloqueando nuevos edificios, mejoras tecnológicas y sistemas políticos por el camino. Y todo ello con ese encanto característico de Tropico: paisajes soleados, una arquitectura colorida y ciudadanos que no dudan en quejarse cuando les exiges demasiado.

A medida que amplías tu territorio, tendrás que lidiar con las exportaciones, el turismo, las potencias extranjeras, las rebeliones y algún que otro levantamiento que le da un toque de emoción al juego. Además, ofrece ese tipo de progresión flexible y abierta que se encuentra en muchos de los los mejores juegos de mundo abierto.

Por qué lo elegimos Trópico 5 se gana su lugar por lo bien que combina la evolución de las épocas con las decisiones estratégicas. Las capas políticas, las especializaciones industriales y la tecnología en constante evolución dotan a cada fase de un ritmo diferente, y la posibilidad de jugar en modo cooperativo o competitivo le aporta un gran valor de rejugabilidad.

Una vez que tus industrias funcionen a pleno rendimiento y tus asesores dejen de quejarse de la escasez, el juego se convierte en una divertida mezcla de política, planificación a largo plazo y caos desenfadado.

Mi veredicto:Una opción ideal si te gusta forjar una nación a lo largo de los siglos y combinar el humor con la gestión estratégica. Trópico 5 te ofrece muchas opciones de personalización sin que resulte abrumador en ningún momento.

¿Qué opinan los jugadores?

y/o bnt8zn

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El 5 es excelente. Las mecánicas de comercio y diplomacia hacen que sea muy divertido de jugar.

Eres el mal jugador 98

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Yo diría que sí. El 4 sigue siendo, con diferencia, mi favorito, pero el 5 fue un gran juego por méritos propios.

18. Age of Empires II: Edición Definitiva [El mejor juego clásico de estrategia en tiempo real de temática histórica: Empire Builder]

Nuestra puntuación 7.2

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Tipo de juego Juego de estrategia en tiempo real de temática histórica / expansión de un imperio Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X|S Año de estreno 2019 (Edición definitiva) Creador/es Forgotten Empires (desarrollador), Xbox Game Studios (editor) Duración media de la partida Entre cuarenta y doscientas horas Ideal para Jugadores que buscan una estrategia clásica de RTS con un desarrollo a largo plazo Lo que me gustó Progresión natural de la edad, estilos de juego variados en el modo Civilization

Age of Empires II: Edición Definitiva te permite revivir una de las experiencias de estrategia en tiempo real más queridas de la historia. Tú Empieza en la Edad Media con solo un puñado de aldeanos y, poco a poco, amplía tu territorio mientras recolectas madera, comida, oro y piedra bajo una presión constante..

Cada civilización cuenta con sus propias unidades y líneas tecnológicas, por lo que encontrar el equilibrio adecuado entre la microgestión y la macrogestión se convierte en parte de la diversión. Algunas se decantan por las incursiones de caballería, otras se basan en arqueros poderosos y unas pocas premian a los jugadores a los que les gusta gestionar cadenas de producción bien organizadas mientras se enfrentan a las amenazas iniciales.

Por qué lo elegimos AoE2 combina un combate de estrategia en tiempo real trepidante con una gestión de recursos muy elaborada. La progresión por eras, la variedad de civilizaciones y los controles perfeccionados hacen que cada partida sea diferente, tanto si eres un jugador ocasional como si eres de los que sacan el máximo partido a cada segundo.

Los gráficos actualizados hacen que los mapas medievales cobren vida con sus colores, y la renovación del sonido confiere a las batallas una intensidad que nunca tuvieron en las versiones anteriores. Por eso, para muchos aficionados a los juegos de estrategia en tiempo real, sigue siendo el el mejor Age of Empiresjuego para aprender, dominar y conservar para siempre.

Mi veredicto:Una opción excelente si buscas un juego de estrategia en tiempo real clásico que sigue estando a la altura hoy en día. Age of Empires II: Edición Definitiva te ofrece libertad estratégica, combates trepidantes y un gran valor de rejugabilidad.

¿Qué opinan los jugadores?

u/mittenciel

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Lo jugué hace 20 años y volví a él hace 2 años. Mejores gráficos, muchas más civilizaciones, más campañas, una clasificación por ránking en condiciones…

u/desconocido

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Es una nueva versión increíble de un juego que ya era increíble, así que, por supuesto, vale la pena. Además, la cantidad de contenido que hay con los DLC y todo lo demás es impresionante.

19. Superar las secuelas [El mejor juego de gestión de supervivencia en una colonia tras un colapso]

Nuestra puntuación 7

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Tipo de juego Simulador de gestión de colonias y supervivencia en un mundo postapocalíptico Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Iceflake Studios (desarrollador), Paradox Interactive (editor) Duración media de la partida 20-100 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los ciclos de supervivencia, la exploración y la gestión de recursos Lo que me gustó Misiones de recolección, avance en el árbol tecnológico

Superar las secuelas te sumerge en un mundo que apenas se mantiene en pie, y tu misión es reconstruir un asentamiento viable partiendo prácticamente de la nada. Vas ampliando tu base poco a poco, recoges recursos en tiempo real, exploras el páramo en busca de provisiones y envías a especialistas a rebuscar en las ciudades en ruinas.

Los colonos traen consigo sus propios problemas (radiación, enfermedades, sucesos imprevistos) y los errores iniciales pueden agravarse rápidamente, aunque nada parece injusto a menos que dejes que los pequeños problemas se conviertan en grandes problemas más adelante. La investigación desbloquea nuevas líneas industriales, y las estaciones de fabricación ayudan a estabilizar la situación una vez que te has asentado.

Por qué lo elegimos Logra un equilibrio perfecto entre la presión por la supervivencia y la profundidad logística. Las cadenas de suministro, las rutas de recolección y la evolución tecnológica resultan sustanciosas sin llegar a agobiar al jugador, y las expediciones por el mapa del mundo aportan una dimensión que la mayoría de los simuladores de gestión suelen pasar por alto.

Una vez que tus caravanas empiezan a moverse y tus especialistas despejan los puntos conflictivos cercanos, todo el campamento adquiere un ritmo satisfactorio que combina la exploración con un crecimiento constante.

Mi veredicto:Una opción estupenda si te gustan los simuladores de supervivencia y colonias que premian la gestión cuidadosa de los recursos y la planificación a largo plazo sin abrumarte con demasiados sistemas.

¿Qué opinan los jugadores?

u/llandar

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Si lo que buscas específicamente es un simulador de colonias postapocalíptico, sí. Ese tipo de juegos es justo lo mío, así que sin duda te lo recomiendo.

u/ProfessionalEnd1557

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Este juego me cabreó tanto que lo dejé… Pero luego volví a jugar tal y como estaba pensado y lo disfruté. Es un juego divertido para un público concreto.

20. Año 1800 [El mejor juego de construcción de ciudades al estilo Anno ambientado en la era industrial]

Nuestra puntuación 6.8

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Tipo de juego Juego de construcción de ciudades y estrategia ambientado en la era industrial Plataformas PC, PS5, Xbox Series X|S Año de estreno 2019 Creador/es Ubisoft Mainz (desarrollador), Ubisoft (editor) Duración media de la partida Entre cuarenta y doscientas horas Ideal para Jugadores a los que les encanta la logística, el crecimiento a largo plazo y los procesos de producción complejos Lo que me gustó Cadenas de suministro de varios niveles, imágenes espectaculares

Año 1800 te sumerge de lleno en el caos y la emoción de la Revolución Industrial, donde cada pequeña decisión puede tener repercusiones en toda tu red. Tú Empieza con una modesta ciudad portuaria y conviértela poco a poco en un bullicioso centro industrial, ampliando los niveles de producción, gestionando ajetreadas rutas marítimas, ocupándote de la diplomacia y manteniendo satisfechos a los mercados.

Cada territorio te lleva a adoptar estrategias diferentes en función de los recursos que ofrece, por lo que especializarse en cada uno de ellos forma parte de la diversión. Y como el juego te permite hacer una pausa cuando quieras, puedes ajustar rutas, envíos, diseños y logística sin sentirte presionado. Ubisoft Mainz envasado en unmuchísimos detalles, pero se juega con fluidez una vez que le coges el ritmo.

Por qué lo elegimos Año 1800 recrea a la perfección la fantasía de la era industrial gracias a una producción en múltiples niveles, complejas redes de transporte y un mundo que reacciona a tus decisiones. La combinación de logística, diplomacia y estilo visual lo convierte en uno de los títulos más destacados de la serie.

Una vez que tus rutas de transporte funcionen a pleno rendimiento y tus fábricas estén coordinadas, el juego adquiere un ritmo hipnótico que premia la expansión inteligente y la visión a largo plazo. Y sin duda también disfrutarás de los gráficos: chimeneas, calles abarrotadas, elegantes barrios financieros y tranquilas zonas rurales, todas ellas rebosantes de vida.

Mi veredicto:Perfecto si te gustan los juegos de gestión con gran profundidad, una logística detallada y una construcción del mundo impresionante. Año 1800 te ofrece un sinfín de posibilidades para optimizar y remodelar tu imperio industrial.

¿Qué opinan los jugadores?

sin sankdog

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Este juego me está empezando a gustar… Puedo decir sin dudarlo que es una joya.

u/AnonymousRedditor

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«Anno 1800» es, sin duda, el único juego de construcción de ciudades que se ha lanzado recientemente que realmente es bueno y tiene un aspecto magnífico.

Mi veredicto general

Si no sabes por dónde empezar con juegos como Año 117: Pax Romana, la elección adecuada depende en gran medida de cómo te guste jugar. Hay quien prefiere un desarrollo tranquilo, otros buscan presionar y otros se decantan por una estrategia que les haga devanarse los sesos. Esta es la forma más fácil de encontrar tu partida ideal:

Para los que se inician y buscan algo accesible → Reinos y castillos : Encantador, fácil de leer y el preludio perfecto antes de adentrarse en sistemas estratégicos más complejos.

: Encantador, fácil de leer y el preludio perfecto antes de adentrarse en sistemas estratégicos más complejos. Para los jugadores que buscan la experiencia clásica de la estrategia a gran escala → Civilization VI, de Sid Meier : Por turnos y reflexivo, lo que te da mucho tiempo para experimentar con el crecimiento a largo plazo sin prisas.

: Por turnos y reflexivo, lo que te da mucho tiempo para experimentar con el crecimiento a largo plazo sin prisas. Para los aficionados a la ciencia ficción a los que les gusta la logística con un toque de supervivencia → Sobrevivir en Marte : Una combinación equilibrada de gestión de la colonia, ciclos de producción y peligros marcianos que mantienen el interés.

: Una combinación equilibrada de gestión de la colonia, ciclos de producción y peligros marcianos que mantienen el interés. Para los jugadores que buscan la profundidad y los sistemas complejos de la era industrial → Año 1800: Un enorme mundo abierto repleto de cadenas de producción, rutas comerciales, diplomacia y un gran atractivo visual. Pura estrategia reconfortante.

Sea cual sea tu estilo (tranquilo, táctico, de ciencia ficción o de plena complejidad industrial), aquí encontrarás el punto de partida perfecto para sumergirte en Añojuego al estilo de…

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