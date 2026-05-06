Die 16 besten LEGO-Spiele für alle Altersgruppen

Die besten LEGO-Spiele bieten eine perfekte Mischung aus Spaß, Kreativität und Action. In diesem Leitfaden stellen wir dir die Top-Titel vor, die du kennen solltest. Egal, ob du schon dein ganzes Leben lang ein Fan der Bausteine bist oder als Elternteil nach altersgerechten Abenteuerspielen für dein Kind suchst – hier findest du bestimmt etwas, das dir gefällt.

Von humorvollen Plattformspielen bis hin zu weitläufigen Abenteuerspielen voller Charme – diese Liste bietet den ultimativen Leitfaden für LEGO-Spiele. Scrolle nach unten, um unsere Top-Empfehlungen zu entdecken, verborgene Perlen zu finden und das beste LEGO-Spiel für deinen Geschmack zu entdecken.

Unsere Top-Empfehlungen für LEGO-Spiele

Diese LEGO-Videospiele zählen aufgrund ihres fesselnden Gameplays, ihres Charmes und ihrer breiten Anziehungskraft zu den besten ihres Genres. Ob man nun Sammelobjekte jagt, ein Filmuniversum neu erlebt oder einfach nur den Spaß im Koop-Modus genießt – diese Titel bieten außergewöhnliche Erlebnisse.

LEGO Marvel Super Heroes (2013) – Ein Fan-Favorit mit einer riesigen offenen Welt und einer umfangreichen Auswahl an Marvel-Charakteren, voller Humor und Heldentum. LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga (2022) – Alle neun Filme neu interpretiert in einem witzigen, galaxisumspannenden Abenteuer. LEGO Voyagers (2025) – Eine gemütliche Rätselreise, die cleveres Teamwork im Koop-Modus mit kreativem LEGO-Bauen in einer entspannten, storybasierten Welt verbindet.

Möchtest du weitere Empfehlungen? Scrolle weiter nach unten, um eine vollständige Übersicht über einige der unglaublichsten LEGO Spiele, die es wert sind, gespielt zu werden.

Die 16 besten LEGO-Spiele für puren Spielspaß

LEGO-Spiele haben sich zu einem eigenständigen Genre entwickelt, das Charme, Humor und bekannte Marken zu leicht zugänglichen Spielerlebnissen verbindet, die der ganzen Familie Spaß machen.

Von präzise gestalteten Plattformspielen bis hin zu weitläufigen Open-World-Abenteuern – diese Titel spiegeln das Beste von LEGO Gaming. Egal, ob du auf der Suche nach Koop-Spaß, einer storyreichen Kampagne oder nostalgischen Quests bist – diese Liste hat alles, was du brauchst.

Schauen wir uns nun die vollständige Liste an.

1. LEGO Marvel Super Heroes [Das beste Superhelden-LEGO-Abenteuerspiel]

Unsere Bewertung 10

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Thema Marvel-Superhelden Erscheinungsdatum 2013 Entwickler Reiseberichte Durchschnittliche Spielzeit ~24 Stunden Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch

LEGO Marvel Super Heroes gilt dank seiner riesigen offenen Welt, seines witzigen Humors und seiner Starbesetzung aus dem Marvel-Universum als eines der besten LEGO-Spiele.

Dank der riesige Auswahl von 150 zu den besten Marvel-Helden. Die Spieler können als Iron Man fliegen, sich als Spider-Man durch NYC schwingen oder als Hulk alles in Sichtweite zerschmettern.

Es gibt eine riesige Open-World New York City, das es zu erkunden gilt, Rätsel, an denen du tüfteln kannst, und actiongeladene Missionen, die es zu meistern gilt – und das Beste daran: Du kannst all das gemeinsam mit einem Freund in Genossenschaft.

Das Spiel verbindet eine fesselnde Geschichte mit dem typischen schrägen LEGO-Humor und nimmt dich mit auf ein Superhelden-Abenteuer, das der ganzen Familie Spaß machen wird.

Mein Fazit:LEGO Marvel Super Heroes besticht dadurch, dass es die pure Freude einfängt, mit seinen Lieblingshelden in einer Welt herumzutollen, die Neugier immer wieder belohnt.

2. LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga [Das beste LEGO-Spiel für Star Wars-Fans]

Unsere Bewertung 9.8

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Thema Star-Wars-Filme, Science-Fantasy Erscheinungsdatum 2022 Entwickler Reiseberichte Durchschnittliche Spielzeit ca. 19 Stunden Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Diese umfassende Neuauflage aller neun Skywalker-Filme ist das ehrgeizigste LEGO Spiel noch nicht. Mit verbessertem Kampfsystem, Sprachausgabe und Open-World-Elementen, LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga ist eine Hommage an den Klassiker LEGO Star-Wars-Spiele und ein idealer Einstieg für neue Spieler.

Mit einer fast unglaublichen 380 spielbare Charaktere, kannst du deine Star-Wars-Fantasie als beliebige Figur ausleben, deinen Lieblingsplaneten erkunden und Kämpfe mit Blastern, Sternenjägern und natürlich Lichtschwertern erleben.

Wie zu erwarten, kannst du das gesamte Spiel im Koop-Modus spielen und dieses besondere Erlebnis genießen LEGO Humor – bis hin zu den klassischen, undeutlich gesprochenen Dialogen der Originalspiele, falls das dein Ding ist. LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga ist nicht nur unglaublich LEGO Spiel – es ist das umfangreichste Star-Wars-Spiel, das je entwickelt wurde.

Mein Fazit: LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga ist ein wahres Fest des Kinos und genau das Richtige für alle, die sich ein LEGO-Spiel mit großem Umfang, Charakter und endlosem Wiederspielwert wünschen.

3. LEGO Voyagers [Ideal für gemütliche Abenteuer in einer Sitzung]

Unsere Bewertung 9.7

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Thema Koop-Puzzle-Abenteuer Erscheinungsdatum 2025 Entwickler Light Brick Studio Durchschnittliche Spielzeit Etwa 4 Stunden Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2

LEGO Voyagers ist ein kurzes, bezauberndes Abenteuer, das zwischen winzigen Planeten hin und her springt, die mit einfachen Rätseln und leichter Erkundung gespickt sind. Du steuerst zwei Reisende, die gemeinsam kleine Probleme in farbenfrohen Welten lösen.

Das Spiel vermittelt ein ruhiges und freundliches Gefühl, mit Rätseln, die man sofort versteht, und keinerlei Druck, sich zu beeilen. Der Wechsel zwischen den Charakteren sorgt für ein wenig Strategie, ohne einen dabei aufzuhalten. Das Spiel ist kurz, und manche Herausforderungen wirken recht einfach, was es jedoch für alle Spielstärken zugänglich macht.

Die Optik setzt auf helle, klare Farben LEGO besteht aus kleinen Planeten, von denen jeder seinen eigenen Farbstil hat. Die Musik bleibt sanft und sorgt für eine entspannte Atmosphäre. Mir haben die kleinen Details in der Umgebung gefallen, zum Beispiel wie sich Teile verstreuen, wenn man mit Objekten interagiert oder etwas Neues baut.

Mein Fazit: LEGO Voyagers ist ein gemütliches, entspanntes Abenteuer, das genau das Richtige ist, wenn man Lust auf eine kurze LEGO-Auszeit mit farbenfrohen Welten und einfachen, unterhaltsamen Rätseln hat.

4. LEGO Harry-Potter-Kollektion [Das beste LEGO-Spiel für Magie und Entdeckungen]

Unsere Bewertung 9.5

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Thema Harry-Potter-Filme, Zauberei Erscheinungsdatum 2016 Entwickler Reiseberichte Durchschnittliche Spielzeit ca. 28 Stunden Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Ein Muss für alle Fans der Zaubererwelt, LEGO Harry-Potter-Kollektion fasst die Jahre 1–4 und 5–7 in einem überarbeiteten Paket zusammen.

The detaillierte Nachbildung von Hogwarts ermöglicht es dir, jeden Winkel der legendären Schule für Hexerei und Zauberei zu erkunden, die Lehrer zu treffen, die du kennst und liebst, und mit Zauberkunst und Tränke brauen.

Du kannst deine magische Fantasie ausleben und die Geschichte von Anfang bis Ende noch einmal erleben – diesmal mit ein wenig LEGO Besonderheit. Die Mischung aus Koop-Spaß und Welterkundung macht es zu einem der besten LEGO Abenteuerspiele für Familien und Potterheads gleichermaßen.

Mein Fazit: LEGO Harry-Potter-Kollektion funktioniert, weil es diese warme Hogwarts-Atmosphäre hat, die den Fans eine riesige, gemütliche Welt bietet, in der sie sich von der ersten bis zur letzten Stunde verlieren können.

5. LEGO: Der Hobbit [Das beste LEGO-Spiel für Tolkien-Fans]

Unsere Bewertung 9.4

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Thema Der Hobbit – Ein Fantasy-Abenteuer Erscheinungsdatum 2014 Entwickler Reiseberichte Durchschnittliche Spielzeit Etwa 9 Stunden Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo 3DS, Wii U

Begeben Sie sich auf eine Reise durch Mittelerde in LEGO: Der Hobbit, eine spielerische Adaption des Prequels zur epischen Trilogie. Das Spiel bietet abwechslungsreiche offene Umgebungen, die Möglichkeit, als 90 deiner Lieblingscharaktere zu spielen, und die reichhaltiges Koop-Gameplay das ist ein fester Bestandteil von LEGOSpiele.

Jedes Mitglied deiner Zwergengruppe verfügt über eigene Fähigkeiten, mit denen du Rätsel auf interessante Weise lösen kannst, besonders wenn du mit Freunden oder der Familie spielst. Das Besondere daran ist, dass LEGO Das Besondere an diesem Spiel ist die Fähigkeit, Deine Gegenstände schmieden aus verschiedenen Quellen, die du in Mittelerde zusammenträgst, wodurch du mehr Kontrolle darüber erhältst, wie du Herausforderungen meistern kannst.

Es ist die perfekte Wahl für Tolkien-Fans und Spieler, die skurrile Plattformspiele mit Rätselelementen und wunderschönen Fantasy-Kulissen mögen.

Mein Fazit: LEGO: Der Hobbit Das Spiel überzeugt durch seine spielerische Interpretation von Mittelerde und ist damit eine hervorragende Wahl für alle, die sich eine leichtere, rätselbetontere Herangehensweise an Tolkiens Welt wünschen.

6. LEGO DC Super-Schurken [Das beste LEGO-Spiel für Comic-Chaos]

Unsere Bewertung 9.3

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Thema DC-Bösewichte Erscheinungsdatum 2018 Entwickler Reiseberichte Durchschnittliche Spielzeit Etwa 10 Stunden Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

LEGO DC Super-Schurken Hier können Spieler ihren eigenen Unruhestifter erschaffen und sich mit klassischen Bösewichten wie dem Joker, Harley Quinn und Lex Luthor zusammentun.

Die originelle Geschichte stellt die typische Superheldenformel auf den Kopf und rückt die Bösewichte in einer farbenfrohen, übertriebenen Kampagne ins Rampenlicht. Du kannst deine persönliche Superschurken-Fantasie ausleben, indem du Erstellen eines individuell anpassbaren Charakters mit dem Titel „The Rookie“ und die Auswahl ihres Outfits und ihrer schelmischen Kräfte.

Ein Highlight unter den Besten LEGO Spiele bietet es kreative Missionen und starkes Koop-Gameplay, ideal für Comic-Fans, die es satt haben, den Helden zu spielen.

Mein Fazit: LEGO DC Super-Schurken Das Spiel besticht dadurch, dass man als „Bösewicht“ das pure Chaos ausleben kann – ideal für Spieler, denen Charakter und Freiheit wichtiger sind als Heldentaten.

Unsere Bewertung 9

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Thema „Der LEGO Ninjago-Film“, Action-Kämpfe, Ninja-Fantasy Erscheinungsdatum 2017 Entwickler Reiseberichte Durchschnittliche Spielzeit Etwa 7 Stunden Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Basierend auf dem Animationsfilm, Das Videospiel zum Film „LEGO Ninjago“ bietet rasante Kampfszenen, einzigartige Elementarkräfte und stilvolle Umgebungen. Es ist eine großartige Wahl für Fans der Ninjago-Serie und Spieler, die auf rasante, actiongeladene Plattformspiele mit einem ganz eigenen Flair.

Das Kampfsystem ist komplexer als bei den meisten anderen Spielen LEGO Titel, mit denen du deinen Stil noch besser zum Ausdruck bringen kannst komplexe Kombinationen, und das Plattformspiel greift mit seinen akrobatischen Einlagen und dem Laufen an Wänden diese Ninja-Fantasie wirklich auf.

Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, im Battle-Arena-Modus gegen deine Freunde anzutreten und deine Kampffähigkeiten unter Beweis zu stellen, um herauszufinden, wer der beste Ninja ist. Es versteht sich von selbst, dass die LEGO Der Humor ist nach wie vor allgegenwärtig und sorgt bei Jung und Alt für Lacher.

Mein Fazit: Das Videospiel zum Film „LEGO Ninjago“ Klicks, denn dank des rasanten Kampfgeschehens und der spektakulären Kräfte macht jede Begegnung Spaß, besonders für Spieler, die schnelle, stylische Action lieben.

8. LEGO City Undercover [Das beste LEGO-Spiel mit offener Welt]

Unsere Bewertung 8.9

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Thema Open-World, Undercover-Polizist Erscheinungsdatum 2013 (Wii U), 2017 (Remaster) Entwickler TT Fusion Durchschnittliche Spielzeit ca. 35 Stunden Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Wii U, Nintendo Switch

Oft als „LEGO GTA„für Kinder“,LEGO City Undercover versetzt die Spieler in eine originelle Open-World Eine Stadt mit einer vollständig vertonten Handlung und unzähligen Nebenquests, die über die riesige Spielwelt verstreut sind.

Das Unternehmen tauscht lizenzierte IPs gegen kreative Freiheit ein, was zu einem der einfallsreichsten – und am besten bewerteten –LEGO Spiele, die bisher erschienen sind. Die weitläufige Karte ermöglicht einfallsreiche Spielmechaniken für Erkundungs- und Plattformrätsel, die alle auf einer einzigartiges Verkleidungssystem mit dem du das Aussehen und die Fähigkeiten verschiedener Bürger annehmen kannst, um jedes Hindernis zu meistern.

Die Möglichkeit, jedes beliebige Fahrzeug zu kapern, ist das, was GTA dann laufen die Vergleiche erst richtig zur Hochform auf. Manchmal hat man wirklich das Gefühl, dass es dieser riesigen Spielereihe in nichts nachsteht – nur dass es sich hier natürlich um ein LEGO Spiel, also macht euch auf schrägen Humor und grenzenlose Fantasie gefasst.

Mein Fazit: LEGO City Undercover bietet eine Open-World-Spielwelt voller Charakter, ideal für alle, die eine lockerere Alternative zur Erkundung im Stil von GTA suchen.

9. LEGO Indiana Jones: Die ersten Abenteuer [Das beste LEGO-Spiel zu einem Filmklassiker]

Unsere Bewertung 8.6

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Thema Indiana-Jones-Filme, Abenteuer eines Schatzjägers Erscheinungsdatum 2008 Entwickler Reiseberichte Durchschnitt Spielzeit Etwa 9 Stunden Plattformen PC, PS2, PS3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS, PSP

LEGO Indiana Jones: Die ersten Abenteuer behandelt den ersten drei Indiana-Jones-Filmemit MarkenzeichenLEGO humorvoll und solide Action-Plattformspiel.

Von der Flucht vor herabrollenden Felsbrocken bis hin zum Kampf gegen Nazis – das Spiel sorgt für unbeschwerten Nervenkitzel und jede Menge Spaß. Es mag zwar eines der älteren LEGO Titel auf dieser Liste, aber es gehört nach wie vor zu den besten LEGO Plattformspiele für Fans, die klassische Filmkunst in Verbindung mit kniffligen Rätseln und Slapstick-Charme schätzen.

Mein Fazit:LEGO Indiana Jones: Die ersten Abenteuer besticht durch sein klassisches Puzzle-Plattform-Feeling und ist damit die ideale Wahl für Fans, die Nostalgie suchen, ohne dabei auf Charme verzichten zu wollen.

Unsere Bewertung 8.3

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Thema „Fluch der Karibik“-Filme, verwegenes Abenteuer Erscheinungsdatum 2011 Entwickler Reiseberichte Durchschnittliche Spielzeit Plattformen PC, PS3, PSP, Xbox 360, Nintendo DS, Wii

LEGO Fluch der Karibik bringt Jack Sparrows chaotischen Charme auf die LEGO Universum, mit einem Spiel, das sich über alle vier Filme. Das actiongeladene Gameplay, die komischen Zwischensequenzen und die auf Schiffe ausgerichteten Missionen sorgen für ein einzigartiges LEGO eine neue Interpretation der Filme, die du kennst und liebst.

Es ist ein unterschätztes Juwel und eine großartige Wahl für Fans von Abenteuerspielen mit Piraten-Thematik und schrägem Humor.

Mein Fazit: LEGO Fluch der Karibik sticht hervor, weil es die alberne Energie der Filme einfängt – genau das Richtige für Spieler, die sich nach einem unbeschwerten Piratenabenteuer sehnen.

11. LEGO Jurassic World [Das beste LEGO-Spiel für Dinosaurierfans]

Unsere Bewertung 8.2

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Thema Der Film „Jurassic World“, Dinosaurier Erscheinungsdatum 2015 Entwickler Reiseberichte Durchschnittliche Spielzeit Etwa 8 Stunden Plattformen PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Wii U

DiesTitel voller Dinosaurier verbindet Abenteuer, Humor und eine überraschend große Anzahl spielbarer Dinosaurier und deckt alle vier Filme ab, vom ersten „Jurassic Park“ bis hin zu „Jurassic World“.

Mit ikonischen Szenen, die neu interpretiert wurden in LEGO Mit seinem Stil und einer Vielzahl von Charakteren ist es perfekt für Fans sowohl der Filme als auch der Klassiker LEGO Rätsel-Plattformspiel. Es ist eines der besten LEGO Plattformspiele, besonders für Familien, die den Nervenkitzel der Urzeit lieben.

Mein Fazit: LEGO Jurassic World Das Spiel punktet mit seiner Dino-Fantasiewelt. Es ist eine gelungene Mischung aus Erkundung und Begegnungen mit Kreaturen, die Familien viel Spaß bereiten wird.

12. LEGO Brawls [Das beste LEGO-Kampfspiel für lockeren Spielspaß]

Unsere Bewertung 8

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Thema Multiplayer, Arena-Brawler Erscheinungsdatum 2022 Entwickler Red Games Co. Durchschnittliche Spielzeit Etwa 7 Stunden Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

LEGO-Schlägereienist das ein unglaubliches Multiplayer-Spiel in dem die Spieler mit selbst gestalteten Charakteren in chaotischen Kämpfen gegeneinander antreten LEGOKarten zum Thema.

Auch wenn es sich um eine einfachere Variante des Brawler-Genre(denk malSuper Smash Bros), seine kreativen Entwürfe und teamorientiertes Gameplay macht es zu einer unterhaltsamen Wahl für unbeschwerte Wettkämpfe. Es ist ein guter Einstieg für jüngere Spieler oder Fans, die nach etwas suchen, das sich von den üblichen storybasierten Spielen unterscheidet LEGOTitel.

Wenn Sie für Ihre nächste Gruppensitzung eine größere Auswahl an Minispielen bevorzugen, lesen Sie unseren LEGO-Party!Rezension könnte dir dabei helfen, zu entscheiden, ob diese Kollektion besser zu deinen Freunden passt.

Mein Fazit: LEGO-Schlägereien ist ideal für Spieler, die es schnell und chaotisch mögen – ein unkomplizierter Spielspaß, der keine lange Einarbeitungszeit erfordert.

Unsere Bewertung 7.9

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Thema Entspannende Rätsel, LEGO-Bauspiele Erscheinungsdatum 2019 Entwickler Light Brick Studio Durchschnittliche Spielzeit etwa 3 Stunden Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS

Eine Abkehr von der traditionellen LEGOAction-Titel,Die Reise des LEGO-Baumeisters ist ein ruhiges, emotionales Rätselspiel, bei dem Kreativität, Atmosphäre und visuelles Storytelling im Vordergrund stehen. Obwohl es ursprünglich für iOS veröffentlicht wurde, sollte man es nicht mit einem einfachen Handyspiel verwechseln.

Its atemberaubende Bilder sind die besten von allen LEGO bisher beste Spiel – und auf Konsolen sehen sie sogar noch besser aus. Es ist ein innovatives Rätselspiel bei dem die Spieler ihre realen LEGO Fähigkeiten, um herauszufinden, wie sie sich den Weg zu einer Lösung bahnen können.

Dieses Spiel sticht auf dieser Liste als etwas Besonderes hervor, und seine wunderschöne Aufmachung sowie das durchdachte Design sind ein absoluter Genuss für alle, die nach einer entspannten Möglichkeit suchen, ihre virtuelle Welt aufzubauen LEGOMeisterwerk.

Mein Fazit: Die Reise des LEGO-Baumeisters ist wegen seines ruhigen Tons und seiner wunderschönen Aufmachung sehr beliebt – perfekt für Spieler, die etwas Friedliches und Künstlerisches suchen.

14. LEGO Welten [Das beste LEGO-Sandbox-Spiel]

Unsere Bewertung 7.8

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Thema Sandkasten, LEGO-Baukasten, prozedural generierte Welten Erscheinungsdatum 2017 Entwickler Reiseberichte Durchschnittliche Spielzeit ~36 Stunden Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

LEGO Welten is LEGO’s Antwort auf Sandkasten-Bauspielspiele wie Bergbau, Handwerk. Spieler können riesige Gebiete erkunden, bebauen und terraformen, prozedural generierte Weltenmit vertrautenLEGOBricks.

Es ist eines der kreativsten LEGO Titel, die je erschienen sind, und bietet Spielern, die das Erkunden und Bauen lieben, nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Wenn Sie einfach nur daran interessiert sind, aus virtuellen Bausteinen Ihr perfektes Werk zu erschaffen LEGO, kannst du direkt loslegen Sandbox-Modus und gleich mit dem Bauen loslegen.

Mein Fazit: LEGO Welten verwirklicht die Fantasie vom Bauen ohne Grenzen und ist damit die richtige Wahl für kreative Spieler, die Freiheit statt Struktur suchen.

15. Das LEGO-Movie-Videospiel [Das beste LEGO-Spiel für Fans von „Awesome“]

Unsere Bewertung 7.7

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Thema „The LEGO Movie“, ein lineares Abenteuer Erscheinungsdatum 2014 Entwickler TT Fusion Durchschnitt Spielzeit Etwa 18 Stunden Plattformen PC, Nintendo Switch, 3DS, PS Vita, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Für Fans vonDer LEGO-FilmDieses Spiel bietet eine originalgetreue Nacherzählung der Ereignisse des Films und fügt zudem einige zusätzliche Wendungen hinzu, die die LEGOWelt.

Von allen Titeln auf dieser Liste ist dieser wahrscheinlich der geradlinigste, da er sich sehr eng an den Film hält. Er bietet all die Kämpfe, Erkundungen und Rätsel, die man von einem LEGO Spiel sowie eine riesige Auswahl von 90 Charakteren mit besondere Fähigkeiten.

Das Spiel ist zwar nicht besonders spektakulär, aber für alle, denen der Film gefallen hat, bietet es mit den altbekannten Gags jede Menge Spaß und ist eine tolle Möglichkeit, die Geschichte, in die man sich verliebt hat, gemeinsam mit der Familie im Koop-Modus noch einmal zu erleben.

Mein Fazit: Das LEGO-Movie-Videospiel gelingt als herzliche, originalgetreue Adaption des Films und ist ideal für Spieler, die ein einfaches, vertrautes Abenteuer suchen, das sie gemeinsam im Koop-Modus genießen können.

16. LEGO Batman-Trilogie [Das beste LEGO für DC-Fans]

Unsere Bewertung 7.5

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Thema Batman, lineares Abenteuer Erscheinungsdatum 2014 Entwickler TT Games Durchschnittliche Spielzeit Etwa 10 Stunden Plattformen PC (Steam)

Eine weitere umfangreiche Sammlung fantastischer Spiele, die LEGO Batman-Trilogie vereint alle drei „Dark Knight“-Spiele in einem. Jedes Spiel baut deutlich auf dem Vorgänger auf, wobei man im dritten Teil als jeder beliebige der eigenen Lieblingscharaktere aus dem DC-Universum spielen kann riesige Auswahl von 150.

Diese Trilogie zeigt wirklich die Entwicklung von LEGO Videospiele, wobei der zweite Teil als erster mit vollständiger Sprachausgabe aufwartete – eine bemerkenswerte Verbesserung gegenüber der alten Schule LEGO murmeln (auch wenn einige eingefleischte Fans da vielleicht anderer Meinung sind).

Diese Spiele lassen dich Gotham und die Umgebung erkunden und bieten dir das volle Batman-Erlebnis, einschließlich all seiner bekannten Gadgets und Taktiken. Die Originalgeschichten sind im Koop-Modus gespielt von Anfang an, und im Laufe der Serie wird es immer wilder.

Das ist nicht nur ein Spiel für Batman-Fans – es ist eine fantastische Sammlung, die die Entwicklung von LEGO Videospiele im Laufe der Jahre.

Mein Fazit: LEGO Batman-Trilogie besticht dadurch, dass sich jeder Titel zu etwas Größerem und Gewagterem entwickelt – eine Sammlung, die jeder, der die dunklere Seite von DC liebt, unbedingt spielen sollte.

Mein Gesamtfazit zu den besten Lego-Spielen

LEGO Spiele wirken je nach Spielertyp ganz unterschiedlich. Manche wollen riesige offene Welten, andere bevorzugen gemütliche Abenteuer, und wieder andere suchen einfach nur nach einer unterhaltsamen Möglichkeit, in einem lizenzierten Universum, das sie bereits lieben, Dampf abzulassen:

Für Spieler, die nur kurze Einheiten absolvieren und etwas Warmes und Entspanntes suchen → LEGO Voyagers . Dank seiner überschaubaren Spielwelt ist es ein idealer Einstieg für alle, die entspannte Abenteuer ohne großen Spielfortschritt mögen. Genau diese Zugänglichkeit ist der Grund, warum das Spiel auf der Vollständige Liste der Nominierten für das beste Familienspiel bei den Game Awards 2025 neben anderen beliebten Genossenschaftsprodukten.

→ . Dank seiner überschaubaren Spielwelt ist es ein idealer Einstieg für alle, die entspannte Abenteuer ohne großen Spielfortschritt mögen. Genau diese Zugänglichkeit ist der Grund, warum das Spiel auf der Vollständige Liste der Nominierten für das beste Familienspiel bei den Game Awards 2025 neben anderen beliebten Genossenschaftsprodukten. For Marvel Fans, die sich eine riesige Welt wünschen, in der sie sich austoben können → LEGO Marvel Super Heroes . Die riesige Auswahl an Charakteren und die offene Karte von NYC machen es zur perfekten Wahl, wenn du ein LEGO-Spiel mit Umfang, Charakter und jeder Menge Wiederspielwert suchst.

→ . Die riesige Auswahl an Charakteren und die offene Karte von NYC machen es zur perfekten Wahl, wenn du ein LEGO-Spiel mit Umfang, Charakter und jeder Menge Wiederspielwert suchst. Für Fantasy-Fans, die mit Tolkien aufgewachsen sind → LEGO: Der Hobbit . Sein märchenhafter Charme und die Fähigkeiten der Charaktere bieten dir ein unterhaltsames, rätselreiches Mittelerde, das sich ideal für das Koop-Spiel eignet.

→ . Sein märchenhafter Charme und die Fähigkeiten der Charaktere bieten dir ein unterhaltsames, rätselreiches Mittelerde, das sich ideal für das Koop-Spiel eignet. Für Spieler, die ein familienfreundliches Spiel suchen, das dennoch jede Menge Action bietet → LEGO Jurassic World. Die Auswahl an Dinosauriern und die vom Film inspirierten Levels machen das Spiel zu einem idealen Einstieg für alle, die ein Abenteuer suchen, das leicht zu erlernen und einfach zu genießen ist.

Egal, worauf du gerade Lust hast, es gibt LEGO Ein Spiel, das dir immer dann, wenn du es brauchst, eine gemütliche, kreative oder chaotische Auszeit bietet.

Häufig gestellte Fragen