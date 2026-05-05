19 Spiele wie XCOM im Jahr 2026: Taktische Herausforderungen und Strategie

Wenn Sie auf der Suche nach Spiele wieAusgaben… dann ist diese Liste der perfekte Leitfaden. Diese 19 Titel verbinden die tiefgehenden taktischen Kampf-, Truppenmanagement- und Basisbau-Elemente der Reihe auf vielfältige Weise, die jeden Strategie-Fan begeistern wird.

Entworfen von Julian Dollop im Jahr 1994, X-COM: UFO Defense (diesUFO: Enemy Unknown) fordert die Spieler dazu auf, außerirdische Raumschiffe und Absturzstellen im Rahmen isometrischer, rundenbasierter Taktikkämpfe zu untersuchen. Das Spiel erwies sich als so beliebt, dass der Hauptentwickler und Publisher Mikroposition drei Fortsetzungen zu genehmigen, wobei Hasbro Interactive Darauf folgten zwei weitere Spiele in den Jahren 1999 bzw. 2001.

Dann schlummerte die Serie wie eine heimtückische außerirdische Bedrohung, bis 2K Gameses hat es 2012 mit dem preisgekrönten XCOM: Enemy Unknown. Obwohl Gollop weder an diesem noch an den nachfolgenden Spielen der neuen Reihe beteiligt war, veröffentlichte er doch das ebenso gut angenommen Ausgaben geistiger Nachfolger Phoenix Pointim Jahr 2019.

Für erfahrene Strategen und auch Neulinge in diesem Genre umfassen diese Empfehlungen nicht nur die besten AusgabenAlternativen, aber auch Empfehlungen für taktische Rollenspiele und anderes Ausgabengeistige Nachfolger. Finden Sie Ihren nächsten Favoriten unter den Besten Spiele wieAusgaben heute!

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie XCOM

Wenn es um rundenbasiertes Taktikspiel, diese 5 Top-Spiele, die ähnlich sind wie Ausgabensich als die beste Wahl für Ausgaben Fans. Jeder Titel hat etwas Einzigartiges zu bieten, sei es eine neue Interpretation klassischer Spielmechaniken, intensive taktische Herausforderungen oder eine tiefgründige Geschichte. Diese Spiele sind perfekt für Spieler, die sich nach durchdachten Kämpfen, der individuellen Gestaltung ihrer Trupps und fesselndem strategischem Gameplay sehnen.

XCOM: Enemy Unknown (2012) – Dieses Spiel prägte das Genre der rundenbasierten Taktikspiele mit seiner fesselnden Geschichte über eine Alien-Invasion, anspruchsvollen Missionen und einem durchdachten Soldatenmanagement. Es setzte Maßstäbe für alle Spiele dieser Art Ausgabendie darauf folgten. Xenonauts (2014) – Eine Hommage an die klassische taktische Strategie, Xenonauts bietet ein Retro-Erlebnis, das den Geist der frühen Ausgaben Titel mit modernen Verbesserungen, die den Spielern eine tiefgehende und lohnende Herausforderung bieten. Phoenix Point (2019) – Entworfen vom ursprünglichen Schöpfer von AusgabenDieses Spiel stellt sich deinen Taktiken mit intelligenten außerirdischen Gegnern, dynamischem Gelände und einer vielschichtigen Strategieebene entgegen, die jeden Kampf unvorhersehbar macht. Fire Emblem: Drei Häuser (2019) – Dieses taktische Rollenspiel verleiht jeder Entscheidung eine emotionale Komponente und verbindet tiefgehende Charakterbeziehungen mit strategischen Kämpfen, sodass jede Entscheidung sowohl auf dem Schlachtfeld als auch außerhalb davon von Bedeutung ist. Wasteland 3 (2020) – Ein postapokalyptisches taktisches Rollenspiel, das truppbasierte Kämpfe mit verzweigten Handlungsoptionen verbindet. Es fordert die Spieler heraus, Überleben, Diplomatie und Moral in Einklang zu bringen, während sie ein individuell anpassbares Team durch brutale Kämpfe und schwierige Entscheidungen führen.

Scrolle weiter, um die vollständige Liste der Spiele zu entdecken, die ähnlich sind wie Ausgaben die taktische Brillanz und strategische Tiefe bieten, von Ausgaben von spirituellen Nachfolgern bis hin zu Empfehlungen für taktische Rollenspiele.

19 Spiele wie XCOM für ultimative Taktik und Strategie

Taktikspiele können für Spieler, die mit dem Genre noch nicht vertraut sind, eine Herausforderung darstellen, aber die gute Nachricht ist, dass diese 19 Titel alle Barrierefreiheitsoptionen wie anpassbare Schwierigkeitsgrade bieten. Außerdem helfen wir dir dabei, die besten Ausgaben-ähnliches Spiel, das zu dir passt: Ich habe diese Titel selbst gespielt und mir angesehen, was die Spielergemeinde und die Kritiker davon halten.

1. XCOM: Enemy Unknown [Am besten geeignet für: Fans von neu definierten Taktiken und Strategien]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, Xbox 360, PS3, PlayStation Vita, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2012 Entwickler Firaxis Games Verlag 2K Games Metacritic-Bewertung 89 / 8,2 (Kritiker/Nutzer)

XCOM: Enemy Unknown einen neuen Maßstab setzen für Kampf der taktischen Einheit, sodass du die Verantwortung für eine Elitetruppe, die eine weltweite Invasion durch Außerirdische abwehrt. Du kommandierst Soldaten, erforschst außerirdische Technologien und baust deine Basis aus, während du Trupps in spannenden, rundenbasierten Missionen anführst, in denen jeder Zug zählt. Jede Entscheidung, ob auf dem Schlachtfeld oder außerhalb, kann über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Das Spiel verbindet sorgfältige Planung mit actiongeladenen Situationen. Die Missionen finden statt auf Rasterkarten wo Positionierung, Deckung und Waffenwahl entscheidend für das Überleben sind. Zwischen den Kämpfen leitest du Forschungsprojekte, bildest neue Rekruten aus und verwaltest Ressourcen, um deinen Betrieb am Laufen zu halten.

Pro-Tipp Bewegen Sie Ihre Truppe immer paarweise und stürmen Sie niemals in unerforschtes Gebiet. Feinde ohne Deckung oder Verstärkung zu entlarven, ist einer der schnellsten Wege, Ihre besten Soldaten für immer zu verlieren.

Its düstere, atmosphärische Science-Fiction-Bilder verbinden Realismus mit filmischem Flair, sodass sich jeder Feuerwechsel spannend und intensiv anfühlt. Als eines der Die besten rundenbasierten Strategiespiele, XCOM: Enemy Unknown bietet eine Mischung aus taktischer Tiefe und nervenaufreibender Spannung, die einen immer wieder dazu verleitet, „noch eine Mission“ zu spielen.

Ich kann Ihnen ruhig verraten, dass dieses Spiel den ersten Platz auf der Liste einnimmt, weil es dasjenige ist, zu dem ich immer wieder zurückkehre. Es gab schon vorher gute Strategiespiele XCOM: Enemy Unknown und es gab danach auch gute (siehe diese Liste als Beweis dafür), aber nur sehr wenige kommen auch nur annähernd an die perfekte Verbindung von Strategie und Risiko das dieses Spiel zu bieten hat. Hängt nicht zu sehr an eurer Startaufstellung, das will ich damit sagen, denn wenn sie es alle bis zum Ende des Spiels schaffen, wäre das ein Wunder.

ENDGÜLTIGES URTEIL Wenn Sie unter Druck Ihre beste Leistung bringen und es lieben, kluge und wirkungsvolle Entscheidungen zu treffen, XCOM: Enemy Unknown wird dich mit seinen tiefgründigen Taktiken, schwierigen Entscheidungen und dem ständigen Kampf um das Überleben der Menschheit in seinen Bann ziehen.

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2. Xenonauts [Am besten geeignet für: Spieler, die ein XCOM-Spiel im Retro-Stil suchen]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2014 Entwickler Goldhawk Interactive Verlag Goldhawk Interactive Metacritic-Bewertung 77 / 7,9 (Kritiker/Nutzer)

Xenonauts bringt das spannender, taktischer Alien-Verteidigungsstil des Originals X–COM, sodass du die Verantwortung für eine globale Task Force aus der Zeit des Kalten Krieges. Deine Aufgabe ist es, die Erde vor einer Invasion durch Außerirdische zu schützen, indem du Stützpunkte errichtest, Technologien erforschst und Trupps bei anspruchsvollen Missionen befehligst. Jeder Schritt zählt, und ein einziger Fehler kann dich wertvolle Soldaten oder sogar ganze Städte kosten.

Das Gameplay verbindet klassische rundenbasierter Kampf with globale Gesamtstrategie. Du wirst dich in spannungsgeladenen Bodenkämpfen mit „Permadeath“ messen, UFOs im Luftkampf abfangen und deine Stützpunkte sorgfältig ausbauen, um immer mehr der Welt zu erobern.

Pro-Tipp Überstürze den Ausbau deiner Basis nicht zu früh. Konzentriere dich zunächst auf Radar und Flugzeuge, damit du UFOs frühzeitig erkennen, mehr Missionen erhalten und Ressourcen sicher sammeln kannst.

Der bodenständige, zweckmäßige Kunststil fängt die Kalter Krieg Atmosphäre, die den Kampf realistisch und düster wirken lässt. Als einer der die besten Strategiespiele, Xenonauts legt den Schwerpunkt auf methodische Planung, umsichtiges Ressourcenmanagement und die Belohnung von im Laufe der Zeit erworbenen Fähigkeiten.

Was mir an meiner Zeit bei Xenonauts ist, dass es nicht nur die Retro-Ästhetik des Originals einfängt X-COM aber passt es an ein modernes Publikum an. Das Gleiche gilt für den Schwierigkeitsgrad der alten Schule, der sich nicht scheut, mangelhaftes Teammanagement und schlechte Strategie zu bestrafen (wie ich nur allzu oft feststellen musste!). Ich empfehle dir, dir bei jeder Mission Zeit zu nehmen und nach Möglichkeit vorauszuplanen.

ENDGÜLTIGES URTEIL Für alle, die Ausgabendie sorgfältige Planung und die risikoreichen Einsätze, Xenonauts bietet dieselbe Tiefe und Intensität, bei der jede Entscheidung über Sieg oder totale Katastrophe entscheiden kann.

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3. Phoenix Point [Am besten geeignet für: Fans, die sich einen echten geistigen Nachfolger von XCOM wünschen]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Snapshot-Spiele Verlag Snapshot-Spiele Metacritic-Bewertung 74 / 5,8 (Kritiker/Nutzer)

Es gibt ein paar Ausgaben Es gibt zwar noch andere geistige Nachfolger auf seiner Liste, aber dieser hier ist der beste. Erstellt vom Original X-COM Entwickler Julian Gollop, Phoenix Pointversetzt dich inein verzweifelter Kampf ums Überleben der Menschheit, woaußerirdische Wesen und mutierte Menschen sich in Echtzeit anpassen, um deinen Strategien entgegenzuwirken. Du befehligst die Phoenix-Projekt, eine Geheimorganisation, die sich neu aufstellen, Bündnisse schmieden und Trupps auf gefährliche Missionen rund um den Globus führen muss.

Jede Entscheidung, die du triffst – von der Erforschung neuer Technologien bis hin zu Verhandlungen mit verschiedenen Fraktionen – kann das Kräfteverhältnis verschieben. Das Spiel verbindet rundenbasierte Taktik with ein einzigartiges Targeting-System damit kannst du gezielt auf bestimmte Körperteile des Gegners zielen, was unendliche strategische Möglichkeiten eröffnet.

Was es besonders auszeichnet, ist, wie Die monströse Bedrohung passt sich deinem Spielstil an, was einen dazu zwingt, sich ständig anzupassen. Die Grafik verbindet schonungslosen militärischen Realismus mit albtraumhaften Alien-Designs, wodurch die Welt angespannt und gefährlich wirkt. Wenn man auf einer der die besten Gaming-Monitore So verpassen Sie garantiert kein einziges Detail einer Mutation und keinen entscheidenden taktischen Zug.

Pro-Tipp Versuche, zuerst die Arme oder Beine des Gegners zu treffen. Wenn du ihn verlangsamst oder seine Angriffe abwehrst, werden die Kämpfe einfacher und du hast mehr Zeit, deinen nächsten Zug zu planen.

Mach nicht denselben Fehler, den ich gemacht habe, als ich gespielt habe Phoenix Pointund davon ausgehen, dass die Gegner vorhersehbare Verhaltensmuster haben, auf die man sich einstellen kann. Die KI der Gegner passt sich deiner Taktik an, und die Karten werden prozedural generiert, damit man immer auf der Hut bleibt. Mir gefällt auch die strategische Komponente sehr gut, die die globale Diplomatie dem Spielgeschehen und der Handlung verleiht.

ENDGÜLTIGES URTEIL Wenn dir gefälltAusgaben sondern ein Spiel suchst, das dich dazu zwingt, deine Taktik spontan anzupassen, Phoenix Point bietet sich wandelnde Gegner, knifflige diplomatische Verhandlungen und tiefgründige Strategie, die dich bei jedem Schritt zum Nachdenken anregen.

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4. Fire Emblem: Drei Häuser [Am besten geeignet für: Spieler, die eine emotionale Geschichte suchen]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Intelligente Systeme Verlag Nintendo Metacritic-Bewertung 89 / 8,9 (Kritiker/Nutzer)

Diese Reihe taucht oft auf Listen mit Empfehlungen für taktische Rollenspiele auf, und das aus gutem Grund. Fire Emblem: Drei Häuser versetzt dich in die Rolle von ein Professor an einer Militärakademie, wobei du eines von drei Studentenwohnheimen durch eine Geschichte voller politischer Dramen, Allianzen und Verrat führst. Deine Entscheidungen prägen Freundschaften, Rivalitäten und das endgültige Schicksal des Kontinents, sodass jede Entscheidung sowohl auf dem Schlachtfeld als auch außerhalb von Bedeutung ist.

Die Spieler teilen ihre Zeit zwischen dem Leben in der Akademie (Erlernen von Fähigkeiten, Festigen von Beziehungen und Gewinnen von Verbündeten) und intensiven, rasterbasierten taktischen Kämpfen auf, bei denen sorgfältige Positionierung und Planung der Schlüssel zum Sieg sind. Das Spiel von Anime inspirierter Zeichenstil,elegante Speisekartenundflüssige Kampfanimationen Erstellen Sie eine Präsentation, die ebenso stilvoll wie strategisch durchdacht ist

Pro-Tipp Nimm dir Zeit, um Freundschaften zwischen deinen Schülern aufzubauen. Starke Bindungen sorgen dafür, dass sie besser zusammenkämpfen und zusätzliche Handlungsstränge freischalten.

Ähnlich wie dasAusgabenReihe, the Fire Emblem Die Franchise hat sich immer weiter entwickelt, nicht nur wegen seines taktischen Kampfsystems, sondern auch wegen seiner fesselnden Geschichten. Auch wenn ich persönlich die eher isometrischen Spiele auf dieser Liste bevorzuge, kann ich daran nichts bemängeln Fire Emblem: Drei Häuser weileine fantastische Mischung aus persönlicher Erzählkunst und taktischer Tiefe; Ich war ehrlich gesagt überrascht, wie emotional es sein kann, wenn „deine“ Schüler diejenigen sind, die kämpfen.

Als einer derDie besten taktischen Rollenspiele, Fire Emblem: Drei Häuser bietet eine seltene Mischung aus herzergreifenden Charaktermomenten und cleverer, befriedigender Strategie, die einen langfristig fesselt.

ENDGÜLTIGES URTEIL Wenn dir gefälltAusgabendessen Schwerpunkt auf vorausschauender Planung und der Steuerung komplexer Systeme, Fire Emblem: Drei Häuser bietet sowohl emotionale Geschichten als auch vielschichtiges taktisches Gameplay, das Geduld und wohlüberlegte Entscheidungen belohnt.

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5. Wasteland 3 [Am besten geeignet für: Taktikspiele in einer postapokalyptischen Welt]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2020 Entwickler inXile Entertainment Verlag Deep Silver Metacritic-Bewertung 93 / 8,8 (Kritiker/Nutzer)

Wasteland 3 versetzt dich in ein vereistes, postnukleares Colorado als Kommandant der Wüstenranger. Du wirst mit gefährlichen Fraktionen, wechselnden Allianzen und schwierigen moralischen Entscheidungen konfrontiert, die deine Geschichte prägen und darüber entscheiden, ob dein Trupp überlebt. Ich habe bereits einige plattformübergreifende Titel behandelt, aber Wasteland 3ist eines derdie besten plattformübergreifenden Spiele, da es sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox ein intensives taktisches Erlebnis bietet.

Als einer der bestenAusgaben Alternativen, Spielvarianten rundenbasierter Kampf mit einem RPG-Fortschrittssystem für die gesamte Gruppe. Spieler, die auf der Suche nach dem Die besten Koop-Spielewird findenWasteland 3 eine hervorragende Wahl, dank seiner verzweigten Handlung und den taktischen, truppbasierten Kämpfen. Wenn du gerne mit Freunden spielst, Wasteland 3 zeichnet sich als eines der Die besten Multiplayer-Spiele auf dieser Liste, da sie sowohl synchrones als auch asynchrones Koop-Spiel abdeckt.

Du kannstHoffnung,Ausrüstung aufrüsten, Fahrzeuge individuell gestaltenundentdecken Eine Welt voller schwarzem Humor und schwieriger Entscheidungen. Die Top-Down-Grafik ist von klassischen CRPGs inspiriert und besticht durch detailreiche Umgebungen und ausdrucksstarke Charakterporträts, die die Spielwelt zum Leben erwecken. Der Wiederspielwert ist enorm, da deine Entscheidungen den Verlauf der Ereignisse drastisch beeinflussen können.

Pro-Tipp Achte darauf, welche Entscheidungen du triffst und wie die Fraktionen darauf reagieren. Wenn du einer Gruppe hilfst, kann das eine andere verärgern. Plane daher sorgfältig, um die Sicherheit deines Trupps zu gewährleisten und die gewünschten Belohnungen zu erhalten.

Wasteland 3 wurde bei seiner Veröffentlichung mit Spannung erwartet, und als ich es endlich in den Händen hielt, wurde mir klar, warum Es gelang ihm, über 3 Millionen Dollar durch Crowdfunding einzunehmen in nur einem Monat: Der Kampf ist mindestens genauso gut wie Ausgaben, und die Handlung legt noch einmal eine Schippe drauf. Als ich dem Patriarchen dabei half, mit seinen Kindern fertig zu werden, die ihn alle entthronen und Colorado an sich reißen wollten, war ich oft überrascht, wie dynamisch die Geschichte wurde.

ENDGÜLTIGES URTEIL Wenn du ein Spiel suchst, das fesselnde Geschichten, strategische Kämpfe und bedeutungsvolle Entscheidungen miteinander verbindet, Wasteland 3 bietet eine herausfordernde und lohnende Erfahrung, bei der kluge Entscheidungen sowohl auf dem Schlachtfeld als auch außerhalb davon entscheidend sind.

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6. Divinity: Original Sin 2 [Am besten geeignet für: Umgebungsmanipulation und taktische Synergie]

Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iPad Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Larian Studios Verlag Larian Studios Metacritic-Bewertung 93 / 8,8 (Kritiker/Nutzer)

Larian Studios ist heutzutage vielleicht eher bekannt für seine Arbeit an Baldur’s Gate 3, aber es istDivinity: Original Sin 2 das hat sie erst richtig bekannt gemacht. Das Spiel zieht einen in seinen Bann eine wunderschön gestaltete Fantasiegeschichte Weltvoller Magie, politischer Intrigen und einer fesselnden Handlung. Die Spieler führen eine Gruppe von Abenteurern in taktischen rundenbasierten Kämpfen, in denen die Umgebung und Elementareffekte den Verlauf eines Kampfes völlig verändern können.

Es ist eines der Die besten Einzelspieler-Spiele, das tiefgründige Kämpfe, eine fesselnde Geschichte und eine Welt bietet, in der jede Entscheidung wirklich zählt. Das Kern-Gameplay verbindet Erkundung, Rätsellösenundäußerst interaktiver Kampf. Divinity: Original Sin 2 ist auch ein absolutes Muss für Fans der Die besten RPG-Spiele, das eine fesselnde Handlung, komplexe taktische Kämpfe und die Freiheit bietet, die Geschichte durch jede einzelne Entscheidung mitzugestalten.

Pro-Tipp Nutze die Umgebung im Kampf. Wenn du Gegner ins Wasser, ins Gift oder ins Feuer drängst, kannst du zusätzlichen Schaden verursachen und den Kampf zu deinen Gunsten entscheiden.

Ich habe mich verliebt in Divinity: Original Sin 2 in dem Moment, als mir klar wurde Ich könnte eine Figur dazu bringen, einen Eimer auf dem Kopf zu tragen. Es hat ihren Statistiken zwar nicht geholfen, aber es sah lustig aus, und diese Bereitschaft, die Entscheidungsfreiheit der Spieler und das Chaos zu fördern, ist etwas, was das Spiel außergewöhnlich gut macht. Am deutlichsten wurde mir das in der Art und Weise, wie Mit Magie kannst du die Umgebung beeinflussen indem man beispielsweise große Pfützen bildet, die man dann unter Strom setzen oder in Dampf verwandeln kann, um Gegner zu blenden.

ENDGÜLTIGES URTEIL Wenn Sie sich zu Spielen hingezogen fühlen, die sowohl Ihr strategisches Denken als auch Ihre Fantasie herausfordern, Divinity: Original Sin 2 bietet eine gelungene Mischung aus taktischer Tiefe, storybasierten Entscheidungen und dynamischen Kämpfen, die dich ständig fesseln.

★ Am besten geeignet für: Umgebungsmanipulation und taktische Synergie Divinity: Original Sin 2 Bei Eneba einkaufen

7. Mutant Year Zero: Der Weg nach Eden [Am besten geeignet für: Alle, die sich anschleichen und dann zuschlagen wollen]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Die bärtigen Damen Consulting Verlag Funcom Metacritic-Bewertung 78 / 7,7 (Kritiker/Nutzer)

Mutant Year Zero: Der Weg nach EdenkombiniertStealth-Gameplay with rundenbasierte taktische Kämpfe in eine postapokalyptische Welt voller mutierter Mensch-Tier-Hybriden. Es ist auch ein hervorragendes Indie-Spiel da das schwedische Studio, das dahintersteckt, Die bärtigen Damen, ist ein kleines Team. Angesichts dessen ist es bemerkenswert, wie ausgefeilt das Spiel ist, da es den Spielern (als Duo aus einer mutierten Ente und einem Wildschwein) ermöglicht, gefährliche Gebiete sorgfältig zu erkunden. Es hat sich seinen Platz als eines der bestenAusgaben Alternativen dank der Planung von Hinterhalten und dem Wechseln zwischen den Fähigkeiten der einzelnen Charaktere für kraftvolle Angriffe.

Im Mittelpunkt des Spiels steht Talentsuche, intelligente Positionierungund Überraschungsangriffe, wobei die Verwaltung von Ressourcen und Bewegungen eine wichtige Rolle spielt. Das Spiel bietet detaillierte, halb-realistische 3D-Grafiken, die sowohl trostlose Ödlandschaften als auch farbenfrohe Charaktere zeigen. Um das Beste aus Mutant Year Zero: Der Weg nach Eden, dann solltest du es auf einem Hochleistungs-Gaming-Laptop, wo die lebendigen Umgebungen und die ausgefeilten Kampfmechaniken des Spiels erst richtig zur Geltung kommen.

Pro-Tipp Nimm dir Zeit, jedes Gebiet zu erkunden und Hinterhalte zu planen. Wenn du vor dem Kampf heimlich vorgehst, verschaffst du dir einen großen Vorteil und kannst schwierige Kämpfe deutlich vereinfachen.

Ich weiß, das ist ein sehr begrenzter Bezugsrahmen, der auch mein Alter verrät, aber das Spielen Mutant Year Zero: Der Weg nach Eden (das auf einem Tabletop-Rollenspiel basiert) hat mich wirklich an ein anderes Tabletop-Rollenspiel erinnert, Teenage Mutant Ninja Turtles: Nach der Bombe. In beiden Geschichten vernichten sich die Menschen selbst, wobei mutierte Tiere die Hauptüberlebenden sind. Ich habe dieses Tabletop-Rollenspiel geliebt, daher war es toll, etwas spielen zu können, das mich daran erinnerte, aber in eine ganz AusgabenDie grafische Gestaltung macht dieses Spiel zu einer klaren Empfehlung.

ENDGÜLTIGES URTEIL Spieler, die durchdachte Strategiespiele schätzen, werden begeistert sein „Mutant Year Zero“ tiefgreifende taktische Herausforderungen mit Stealth-Elementen, die dem rundenbasierten Kampf eine neue Dimension verleihen.

★ Ideal für: Alle, die sich anschleichen und dann zuschlagen wollen Mutant Year Zero: Der Weg nach Eden Bei Eneba einkaufen

8. Gears Tactics [Am besten geeignet für: rasante Action]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Splash Damage, The Coalition Verlag Xbox Game Studios Metacritic-Bewertung 80 / 7,8 (Kritiker/Nutzer)

Gears Tacticsliefertrasante, energiegeladene taktische Kämpfe in der rauen Gears of War Welt. Du führst eine Truppe von Soldaten an, die gegen die unerbittlichen Heuschreckenplage auf Schlachtfeldern mit zerstörbaren Deckungen und spannenden filmreifen Momenten.

Ich füge das immer zu meiner Liste mit Empfehlungen für taktische Rollenspiele hinzu, weil der Schwerpunkt des Spiels auf aggressive Schritte and schnelles Reagieren; die Fähigkeiten der einzelnen Charaktere nutzen, um Gegner schnell überlisten und besiegen ist immer ein Genuss. Seine Detailtreue 3D-Grafiken und Dunkelheit, realistischer Stil tragen zur spannungsgeladenen Atmosphäre jeder Mission bei.

Pro-Tipp Nutze Deckung geschickt und plane deine Angriffe, bevor du dich bewegst. Wenn du Gegner von der Flanke angreifst oder sie von einer Anhöhe aus beschießt, verschafft das deinem Trupp einen großen Vorteil und hilft dir, auch schwierigere Kämpfe zu gewinnen.

Gears Tactics Das zeigt mal wieder, dass man aus so ziemlich allem einen ordentlichen Strategietitel machen kann. Das Spiel greift die bulligen Typen aus der Reihe auf und bietet eine Vogelperspektive auf die Umgebung – während sie sich also weiterhin hinter Deckung verstecken Es wirkt nicht so beengend wie die Hauptserie. Das ist der Hauptgrund, warum mir das Spiel so viel Spaß macht, und außerdem gelingt es dem Spiel hervorragend, die Geschichte auf natürliche Weise in die Kämpfe einzubinden.

ENDGÜLTIGES URTEIL Wenn Sie sich zu taktischen Spielen mit rasanter Action und tiefgründiger Strategie hingezogen fühlen, Gears Tactics bietet eine spannende Herausforderung, bei der deine Fähigkeit, schnell zu denken und dein Team gut zu führen, auf die Probe gestellt wird.

★ Am besten geeignet für: rasante Action Gears Tactics Bei Eneba einkaufen

9. BattleTech [Am besten geeignet für: Action mit riesigen Robotern]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Hirngespinste Verlag Paradox Interactive Metacritic-Bewertung 78 / 7,0 (Kritiker/Nutzer)

Ein weiteres Spiel, das auf einem Tabletop-Rollenspiel basiert, BattleTech versetzt dich direkt in Mech-Krieg, wokluge Entscheidungen and sorgfältige Planung können über Sieg oder Niederlage entscheiden. Du führst eine Söldnertruppe mit anpassbaren Mechs und Piloten an, kämpfst auf einem Rasterfeld und verwaltest dabei Ressourcen und deinen Ruf in einer riesigen Science-Fiction-Welt.

Im Mittelpunkt des Spiels steht rundenbasierte Kämpfe wo Positionierung, Temperaturregelung und die Wahl der Waffen eine entscheidende Rolle spielen. Außerdem triffst du wichtige Entscheidungen bezüglich der Aufrüstung der Mechs und der Abwicklung von Söldneraufträgen. Das Spiel besticht durch detaillierte 3D-Mech-Modelle und raue Umgebungen im Industrial-Stil.

Pro-Tipp Behalte die Temperatur deiner Mechs im Auge. Eine Überhitzung kann deine Waffen außer Gefecht setzen oder dich verwundbar machen. Plane deine Angriffe daher sorgfältig und nutze Runden, in denen sich die Mechs abkühlen, um die Kontrolle zu behalten.

Hör mal, ich bin ein riesiger Fan von riesigen Kampfrobotern – also nimm die und pack sie in einen geistigen Nachfolger von Ausgabenund ich bin voll dabei. Es schadet auch nicht, dass es, wie jedes gute Mech-Spiel, Es bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und spannende Kämpfe die dafür sorgen, dass sich jede Mission frisch anfühlt.

ENDGÜLTIGES URTEIL Wenn Sie taktische Spiele mit umfassendem Ressourcenmanagement mögen, BattleTech bietet ein facettenreiches Strategieerlebnis, bei dem sich sorgfältige Planung und schnelle Anpassungsfähigkeit auszahlen.

★ Am besten geeignet für: Action mit riesigen Robotern BattleTech Bei Eneba einkaufen

10. UFO: Nachbeben [Am besten geeignet für: XCOM-Taktik im klassischen Stil]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2005 Entwickler Altarspiele Verlag Cenega Publishing Metacritic-Bewertung 67 / 8,3 (Kritiker/Nutzer)

Hier ist noch eineAusgaben geistiger Nachfolger und vielleicht derjenige, der dies am deutlichsten zum Ausdruck bringt: UFO: Nachbeben gibt dir die Verantwortung für ein vereinzelter menschlicher Widerstand der Versuch, nach dem Untergang der Erde wieder aufzubauen. Du hältst das Gleichgewicht Überleben,ErweiterungundKampf während du Außenposten errichtest und Trupps durch taktische Echtzeitkämpfe führst, die du unterbrechen kannst, um deinen nächsten Zug zu planen.

Du verwaltest eine anfällige Lieferkette, rüstest deine Stützpunkte auf und steuerst hochgradig anpassbare Einheiten, während der Feind immer stärker wird. Das Spiel raue, gedämpfte Bilder zu seiner rauen postapokalyptischen Welt passt.

Pro-Tipp Sorge dafür, dass deine Versorgungslinien und Ressourcen gut organisiert sind, bevor du Trupps auf Missionen schickst. Wenn dir mitten im Kampf die Vorräte ausgehen, können selbst kleine Gefechte deutlich schwieriger werden.

Dieses Spiel wird gelobt von Spieler aufReddit wegen seiner Mischung aus taktische Kontrolle and tiefgehende Simulation… und bezeichnet es als geistigen Nachfolger klassischer Spiele, auch wenn es noch einige Ecken und Kanten hat. Das gemächliche Tempo lässt einem Zeit zum Nachdenken, sodass sich jede Entscheidung wichtig anfühlt.

ENDGÜLTIGES URTEIL Für Spieler, die gerne Strategie und Ressourcenmanagement miteinander verbinden, UFO: Nachbeben bietet ein sich langsam entwickelndes, aber geistig anspruchsvolles taktisches Erlebnis.

★ Am besten geeignet für: XCOM-Taktik im Old-School-Stil UFO: Nachbeben Bei Eneba einkaufen

11. Kampfbrüder [Am besten geeignet für: Mittelalterliche taktische RPG-Action]

Unsere Bewertung 7.8

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Overhype Studios Verlag Overhype Studios Metacritic-Bewertung 80 / 7,9 (Kritiker/Nutzer)

Kampfbrüderbringt dich Anführer einer Söldnertruppe auf einer Reise durch eine raue mittelalterliche Welt, in der jede Entscheidung zählt. Das Spiel verbindet rundenbasierte taktische Kämpfe wobei du die Ressourcen, die Stimmung und die Ausrüstung deines Teams verwalten musst, während du dich erbitterten Feinden und rauen Landschaften stellst.

Du wirst Kämpfe auf Hexfeldern austragen, wobei du deine Soldaten sorgfältig positionierst und dabei ihre Ermüdung und die Reichweite ihrer Waffen im Auge behältst. Gleichzeitig kümmerst du dich um ihre Ausrüstung, Verletzungen und Arbeitsverträge.

Pro-Tipp Behalte die Ermüdung und die Verletzungen deiner Soldaten im Auge. Wenn du deine Kämpfer zum richtigen Zeitpunkt ausruhen und abwechselst, kannst du dauerhafte Verluste vermeiden und die Stärke deiner Söldnerkompanie erhalten.

Der Grafikstil ist realistisch und handgemalt, mit detailreichen Charakteren und stimmungsvollen Karten. Spieler auf Reddit darüber sprechen, wie schwierig das Spiel ist und wie sich die Geschichte in jeder Kampagne je nach den getroffenen Entscheidungen verändert.

Natürlich schadet es nicht, dass Kritiker schätzen die tiefgründige Taktik und die facettenreiche Welt, die es erschafft. Die ständige Gefahr, einen wertvollen Kämpfer zu verlieren, verleiht jeder deiner Entscheidungen echtes Gewicht und macht dieses Spiel zu einem der besten Ausgaben es gibt Alternativen.

ENDGÜLTIGES URTEIL Wenn Sie auf der Suche nach tiefgründiger Strategie und schwierigen Entscheidungen sind, Kampfbrüder bietet eine lohnende Herausforderung, bei der sorgfältige Planung und Anpassungsfähigkeit zum Überleben führen.

★ Am besten geeignet für: Mittelalterliche taktische RPG-Action Kampfbrüder Bei Eneba einkaufen

12. Invisible, Inc. [Am besten geeignet für: Spieler, die auf heimliche Taktiken setzen]

Unsere Bewertung 7.5

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Plattformen PC, PS4, Nintendo Switch, iOS Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Klei Entertainment Verlag Klei Entertainment Metacritic-Bewertung 82 / 8,0 (Kritiker/Nutzer)

Invisible, Inc. is ein auf Stealth ausgerichtetes taktisches Spiel Hier steuerst du ein Team von Agenten, die sich in zufällig generierte Firmengebäude einschleichen. Der Erfolg hängt von kluger Planung, vorsichtigen Bewegungen und dem Wettlauf gegen die Zeit ab, bevor der Alarm losgeht.

Im Spiel dreht sich alles um rundenbasiertes Stealth-Spiel, Sicherheitssysteme hackenund die besonderen Fähigkeiten jedes Agenten zu nutzen, um Wachen überwinden und Missionen erfüllen. Die klare Grafik im Cyberpunk-Stil mit leuchtenden Neonfarben trägt zur spannungsgeladenen Atmosphäre bei und macht das Spiel zu einem der Die besten strategischen Stealth-Spiele verfügbar.

Pro-Tipp Plane deine Züge stets sorgfältig und halte deine Agenten zusammen. Wenn du zu schnell vorgehst oder dich aufteilst, kann das Alarm auslösen und die Missionen erheblich erschweren.

Reddit SpielerIch liebe dasanspruchsvolle und abwechslungsreiche Levels, während Kritiker sagen, dass das Spiel strategisches Denken mit Wiederspielwert verbindet, sodass sich jeder Durchgang neu anfühlt. Durch die Mischung aus Stealth und Strategie müssen die Spieler kreativ denken, um immer einen Schritt voraus zu sein.

ENDGÜLTIGES URTEIL Wer strategische Stealth-Spiele schätzt, wird feststellen, dass Invisible, Inc. bietet eine knifflige, aber lohnende Herausforderung, bei der es um taktisches Problemlösen, Ressourcenmanagement und schnelles Denken unter Druck geht.

★ Am besten geeignet für: Spieler, die auf heimliche Taktiken setzen Invisible, Inc. Bei Eneba einkaufen

13. Phantom Doctrine [Am besten geeignet für: Spionage im Kalten Krieg]

Unsere Bewertung 7.3

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Entwickler CreativeForge Games Verlag Good Shepherd Entertainment Metacritic-Bewertung 74 / 7,5 (Kritiker/Nutzer)

Phantom Doctrine is ein taktisches Strategiespielfestgelegt während derKalter Krieg, wo dueine geheime Spionageagentur leiten. Du sammelst Informationen, rekrutierst Agenten und führst verdeckte Missionen durch, um eine weltweite Verschwörung zu vereiteln.

Das Spiel verbindet rundenbasierte Kämpfe mit der Verwaltung deiner Basis und der Planung von Spionageoperationen. Es düstere und stimmungsvolle Bilder wie ein klassischer Spionagefilm aus den 1980er Jahren wirken, mit Schatten, geheimen Räumen und Details aus dieser Zeit. Spieler auf Reddit das komplexe Spionage-Gameplay und die verworrene Handlung mögen, während Kritiker loben den neuen Ansatz in Sachen Strategie mit Schwerpunkt auf der Informationsbeschaffung.

Pro-Tipp Sammle vor den Missionen so viele Informationen wie möglich. Wenn du die Positionen und Schwachstellen des Gegners kennst, kannst du sicherere und klügere Schritte planen und Überraschungen vermeiden.

Jede Mission Das fühlt sich an wie eine echte Spionageaktion, wo umsichtiges Nachdenken und kluge Züge entscheidend sind. Die Mischung aus Strategie und Handlung fesselt die Spieler, während sie Geheimnisse aufdecken und jeden Zug sorgfältig planen.

ENDGÜLTIGES URTEIL Spieler, die Spiele schätzen, die Planung und Taktik verbinden, werden feststellen, dass Phantom Doctrine bietet ein intensives Spielerlebnis mit komplexem Management und durchdachten Kämpfen in einer detailreichen Welt.

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14. Warhammer 40K: Chaos Gate – Dämonenjäger [Am besten geeignet für: actiongeladene Sci-Fi-Taktikspiele]

Unsere Bewertung 7

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Komplexe Spiele Verlag Frontier Foundry Metacritic-Bewertung 81 / 7,0 (Kritiker/Nutzer)

Warhammer 40K: Chaos Gate – Dämonenjäger führt dich tief in die dunkles Universum von Warhammer 40,000, wo du die Elite befehligst Graue Ritterbei gefährlichen Missionen gegen furchterregende Dämonen. Das Spiel verbindet spannende Kämpfe in Teamformation with eine düstere Science-Fiction-Geschichte das der Warhammer-Geschichte treu bleibt.

Du steuerst ein Team mächtiger Space Marines. Der Schlüssel zum Erfolg mit diesen stämmigen Soldaten liegt in einer Mischung aus Ressourcenmanagement, Missionsplanung und rundenbasierten Kämpfen. Vor allem Letzteres erfordert eine geschickte Positionierung und den cleveren Einsatz der Spezialfähigkeiten jedes einzelnen Soldaten.

Pro-Tipp Setzen Sie die Spezialfähigkeiten jedes Grauen Ritters geschickt ein und koordinieren Sie die Angriffe. Indem Sie das Feuer auf gefährliche Gegner konzentrieren und Ihren Trupp sorgfältig positionieren, können Sie schwierige Kämpfe zu Ihren Gunsten entscheiden.

Die detaillierte3D-Grafiken verbinden Gothic- und High-Tech-Designs und schaffen so einen Stil, der Kultige Warhammer-40.000-Spiele die Fans sofort wiedererkennen. Die Mischung aus anspruchsvoller Strategie, atmosphärischer Erzählung und unerbittlichen Gegnern sorgt dafür, dass jede Mission spannend und befriedigend bleibt. Kein Wunder, dass Kritiker es als „Eines der besten Warhammer-Spiele seit Jahren.”

ENDGÜLTIGES URTEIL Wenn du taktische Spiele mit viel Planungsaufwand und Teammanagement magst, wirst du Warhammer 40K: Chaos Gate – Dämonenjäger ein lohnendes Erlebnis, das umfassende Möglichkeiten zur Anpassung der Truppe und durchdachte Entscheidungen in einer facettenreichen Science-Fiction-Welt bietet.

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15. Die Banner Saga-Trilogie [Am besten geeignet für: Spieler, die sich für Wikinger und Strategiespiele begeistern]

Unsere Bewertung 6.8

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Stoic Studio Verlag Gegen das Böse Metacritic-Bewertung 80 / 8,0 (Kritiker/Nutzer)

Die Banner Saga-Trilogie is ein handgezeichnetes taktisches Rollenspiel Die Handlung spielt in einer von nordischen Mythen inspirierten Welt, in der jede Entscheidung den Verlauf der Geschichte beeinflusst. Du führst eine Karawane durch eine gefährliche Wildnis und triffst schwierige Entscheidungen, um dein Volk am Leben zu erhalten, während du dich sowohl Kämpfen als auch rauen Bedingungen stellen musst.

Einsatzmöglichkeiten im Kampfein rundenbasiertes System wo geschicktes Positionieren und Ressourcenmanagement entscheidend sind. Die Geschichte entwickelt sich je nach deinen Handlungen weiter, was bedeutet, dass die Zukunft jeder Figur in deinen Händen liegt.

Pro-Tipp Plane deine Züge sorgfältig und denke im Kampf voraus. Schütze deine schwächeren Einheiten und gehe mit deinen Vorräten umsichtig um. Wenn du frühzeitig Leute oder Ressourcen verlierst, können spätere Kämpfe deutlich schwieriger werden.

Die handgezeichneten Grafiken und filmreifen Zwischensequenzen verleihen dem Spiel ein einzigartiger Look, während die Musik und die Texte für emotionale Tiefe sorgen. Jeder Sieg fühlt sich verdient an, und jede Niederlage hinterlässt bleibende Spuren auf der Reise. Reddit-Nutzer haben zum Ausdruck gebracht, wie sehr sie die Spannung jeder Schlacht in Verbindung mit atemberaubenden Grafiken genießen.

ENDGÜLTIGES URTEIL Spieler, die eine Mischung aus Strategie und Storytelling schätzen, werden feststellen, dass Die Banner Saga-Trilogie lohnend aufgrund seiner sorgfältigen Planung, der bedeutungsvollen Entscheidungen und der Mischung aus Überleben und rundenbasierten Kämpfen.

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16. Othercide [Am besten geeignet für: Fans von XCOM-ähnlichen Spielen mit einzigartiger Grafik]

Unsere Bewertung 6.5

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Die „Lightbulb“-Crew Verlag Focus Home Interactive Metacritic-Bewertung 78 / 6,9 (Kritiker/Nutzer)

Othercidefindet statt ineine düstere Schwarz-Weiß-Welt wohin du führsteine Gruppe von Kriegerinnen namens „Daughters“ gegen seltsame und gefährliche Kreaturen. Die Kämpfe basieren auf einem speziellen Zeitleisten-System, mit dem du die Reihenfolge der Züge ändern und mächtige Kombos auslösen kannst, was für mehr Strategie sorgt als in den meisten ähnlichen Spielen Ausgaben.

Zwischen den Missionen verwaltest du Ressourcen, verbesserst die Fähigkeiten deiner Kämpfer und triffst schwierige Entscheidungen, um dein Team am Leben zu halten. Die mutigen Schwarz-Weiß-Stil verleiht dem Spiel eine eindringliche Atmosphäre.

Pro-Tipp Nutze das Zeitleiste-System zu deinem Vorteil. Plane die Züge deiner Töchter sorgfältig, um Kombos zu verketten und Gegner auszuschalten, bevor sie zuschlagen können. Das richtige Timing und die richtige Positionierung können schwierige Kämpfe zu deinen Gunsten entscheiden.

Fans aufReddit loben es dafür, dass es sowohl einzigartig als auch anspruchsvoll ist. Die Mischung aus tiefgründiger Strategie und ständigem Druck sorgt dafür, dass sich jeder Kampf intensiv und lohnenswert anfühlt. Auch Kritiker schätzen, dass es sich um ein Indie-Spiel handelt, das es schafft, „stilvoll, elegant und aufregend„trotz seines geringen Budgets.“

ENDGÜLTIGES URTEIL Wenn dir die taktische Planung von Ausgaben, dort findest duOthercideDie Mischung aus cleveren Kämpfen, Ressourcenmanagement und beeindruckender Grafik bietet eine erfrischende Neuinterpretation des rundenbasierten Strategiespiels.

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17. Jagged Alliance 3 [Am besten geeignet für: Fans realistischer XCOM-Strategiespiele]

Unsere Bewertung 6.2

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Haemimont Games Verlag THQ Nordic Metacritic-Bewertung 81 / 8,0 (Kritiker/Nutzer)

Nicht alleAusgaben Die geistigen Nachfolger sind Science-Fiction: Jagged Alliance 3 kombiniert militärische Motive Erkundung einer offenen Welt with anspruchsvolle rundenbasierte Kämpfe. Du bist verantwortlich für eine Söldnertruppe in einer unruhigen Region, die realistische Städte, Sümpfe, Dschungel und vieles mehr umfasst. Du leitest deinen Trupp, sammelst Ressourcen und erfüllst Missionen, die sowohl kluge Planung als auch schnelles Denken erfordern.

AusgleichRessourcenmanagement with taktischer Kampf wird deine Fähigkeiten sowohl auf dem Schlachtfeld als auch außerhalb auf die Probe stellen. Eine sorgfältige Positionierung und die richtige Kombination von Fähigkeiten sind der Schlüssel zum Erfolg.

Pro-Tipp Achte auf die Stärken und Schwächen jedes Söldners. Positioniere deinen Trupp sorgfältig und plane jeden Schritt. Der Einsatz der richtigen Fähigkeiten zum richtigen Zeitpunkt kann schwierige Missionen erheblich erleichtern.

Jede Entscheidung, die du triffst – von der Auswahl deiner Teammitglieder bis hin zur Herangehensweise an eine Mission – kann den Verlauf der Kampagne beeinflussen. Die Grafik verbindet realistische Landschaften mit detaillierten Charakterentwürfen, und sowohl Spieler als auch Kritiker loben, wie gut Das Spiel verbindet Story mit Strategie.

ENDGÜLTIGES URTEIL Wenn du Strategiespiele magst, die die Freiheit einer offenen Welt mit anspruchsvollen taktischen Kämpfen verbinden, Jagged Alliance 3 bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus Planung, Erkundung und Entscheidungsfindung, die dich von Anfang bis Ende fesselt.

★ Am besten geeignet für: Fans realistischer XCOM-Strategiespiele Jagged Alliance 3 Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 6

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Ubisoft Mailand Verlag Ubisoft Metacritic-Bewertung 85 / 7,5 (Kritiker/Nutzer)

Mario + Rabbids: Königreich-Kampf und dessen Fortsetzung, Funken der Hoffnung,berühmt machenNintendo Zeichen mit unterhaltsame, rundenbasierte Kämpfe voller Humor. Die Spiele finden statt in helle, farbenfrohe Welten Hier kannst du deine Charaktere frei über das Schlachtfeld bewegen und die besten Positionen für Angriffe oder zur Verteidigung finden. Das macht die Kämpfe sowohl strategisch anspruchsvoll als auch leicht zugänglich.

Genau wie bei den anderen bestenAusgaben Wenn du dich für eine der Alternativen auf dieser Liste entscheidest, wirst du in kleine Trupps, wobei man die einzigartigen Fähigkeiten der Figuren und geschicktes Positionieren nutzt, um zu gewinnen. Der Grafikstil ist fröhlich und skurril, was sowohl Neulingen als auch Fans von Strategiespielen Spaß bereitet.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, die Spezialfähigkeiten der einzelnen Charaktere miteinander zu kombinieren. Durch das Kombinieren von Angriffen im selben Zug kannst du stärkere Gegner schneller ausschalten und deine Truppe schützen.

Reddit Nutzer sagenDie Serie macht Strategie-Kämpfe leicht erlernbar ohne dabei an Herausforderung einzubüßen. Jeder Kampf fühlt sich wie eine Mischung aus Schach und einem Zeichentrickabenteuer an, was die Spannung von Anfang bis Ende aufrechterhält.

ENDGÜLTIGES URTEIL Fans vonAusgabenwird die clevere Strategie gefallen, wie Mario + Rabbids belohnt in jedem Kampf geschickte Positionierung, kreative Kombinationen und Teamwork.

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19. In die Bresche [Am besten geeignet für: Spieler, die gerne vorausplanen]

Unsere Bewertung 5.5

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Plattformen PC, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Teilspiele Verlag Teilspiele Metacritic-Bewertung 90 / 7,9 (Kritiker/Nutzer)

In die Bresche ist eine einfache, aber clevere rundenbasiertes Taktikspiel wo du die Kontrolle hast mächtige Mechs um Städte vor riesigen Kreaturen zu schützen. Jeder Kampf fühlt sich an wie Ein Rätsel, bei dem jeder Zug zählt, und man kann die Pläne des Gegners erkennen, bevor dieser handelt. Daher dreht sich im Spiel alles darum, vorauszudenken und die besten Entscheidungen zu treffen.

Du wirst die meiste Zeit damit verbringen, deine Mechs an die richtigen Stellen zu bewegen und deine Angriffe zeitlich so abzustimmen, dass Schaden verhindert wird und die Zivilisten in Sicherheit sind. Die Pixel-Art-Stil verleiht ihm einen Retro-Look, während das Schlachtfeld dennoch gut lesbar bleibt.

Pro-Tipp Analysiere stets den nächsten Zug des Gegners, bevor du handelst. Wenn du jeden Zug sorgfältig planst, kannst du Angriffe abwehren, Zivilisten retten und die Fähigkeiten deines Mechs optimal nutzen.

Spieler aufReddit man spricht oft davon, dass sich das Spiel zwar anspruchsvoll, aber fair anfühlt und sich jeder Sieg verdient anfühlt. Es hat sich zudem einen Platz auf vielen die „Bestenlisten“ der Kritikerzum MischenAusgaben Taktikspiele, bei denen man sehen kann, was die Gegner als Nächstes tun werden. Wenn du ein Fan von Die besten Roguelike-Spiele, dann wird es dir bestimmt gefallen, wie In die Bresche macht jedes Spiel zu einer kurzen, aber intensiven Denksportaufgabe.

ENDGÜLTIGES URTEIL AusgabenFans werden die sorgfältige Planung und die cleveren Züge, die dafür nötig sind, In die Bresche, wo jede Entscheidung den Ausgang beeinflusst. Dank der kurzen, überschaubaren Missionen lässt sich das Spiel leicht für eine kurze Spielrunde zwischendurch nutzen, bietet aber dennoch genug Tiefe, um dich stundenlang zu fesseln.

★ Am besten geeignet für: Spieler, die gerne vorausplanen In die Bresche Bei Eneba einkaufen

Die besten Spiele im Stil von XCOM: Zusammenfassung und lobende Erwähnungen

Da habt ihr es also: 19 der besten Spiele, dieAusgaben– von Pixel-Art-Strategiespielen bis hin zu stilvollen Indie-Titeln – gibt es eine große Auswahl an Spielen, die taktische Elemente und RPG-Progression in ihr Gameplay integrieren. Ob es nun Ausgaben Ob spirituelle Nachfolger oder Empfehlungen für taktische Rollenspiele – hier wirst du bestimmt fündig.

Und wenn diese Liste Ihren Appetit auf mehr geweckt hat, finden Sie hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen, die ebenfalls eine Hommage anAusgaben auf die eine oder andere Weise. Wenn du ein Gamer bist, der nach mehr von den besten Ausgaben Alternativen auf der Grundlage von Tabletop-Rollenspielen, dann empfehle ich die verschiedenen ShadowrunSpiele vonHirngespinste. Ein weiteres Studio, das sich durch seine Taktikspiele auszeichnet, insbesondere solche mit Ninjas, Piraten und Cowboys, ist Mimimi (Shadow Tactics, Desperados III, Shadow Gambit).

Es gibt natürlich noch Hunderte weiterer Spiele wie Ausgaben Es gibt eine riesige Auswahl, sodass du immer die Qual der Wahl hast, wenn es darum geht, etwas zu finden, das Strategie, RPG-Elemente und natürlich taktisches Gameplay vereint.

Häufig gestellte Fragen