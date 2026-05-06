Die 7 besten PS5-Strategiespiele für taktische Genies im Jahr 2026

Wenn es um the Die besten PS5-Strategiespiele, Die Auswahl ist riesig. Ich weiß, die Entscheidung fällt nicht leicht. Ich bin hier, um es dir etwas zu erleichtern. Wir werden uns eine Auswahl an Strategiespielen ansehen, darunter fantastische Handlungsstränge und verlangen, dass Sie Ihren strategisches Denkvermögen, Ihre Ressourcen verwaltenund an heftige Auseinandersetzungen das dich stundenlang fesseln kann.

Diese Liste enthält ein bisschen von allem. Alle aufgeführten Spiele gehören zum Genre der Strategiespiele, aber jedes einzelne bietet einzigartige Elemente, die es wert sind, näher betrachtet zu werden. Also, mach es dir bequem, und los geht’s.

Unsere Top-Auswahl an PS5-Strategiespielen

Bevor wir mit unserer erweiterten Liste beginnen zu den besten PS5-Strategiespielen, ich wollte zunächst bei unserem Angebot an die drei beliebtesten Titel.

So bekommst du einen Überblick darüber, wo die einzelnen Spiele in unserer Experten-Rangliste stehen und womit du am besten beginnen solltest, wenn du mehr als ein Spiel ausprobieren möchtest.

Zivilisation VII (2025) – ein kreatives und aufwendiges Spiel, in dem du ein Imperium von Grund auf aufbauen kannst und dabei deine diplomatischen und militärischen Fähigkeiten unter Beweis stellen sowie deine Ressourcen geschickt verwalten musst. Zivilisation VII ist wie eine Neuinterpretation von Strategien zum Aufbau eines Imperiums und besticht durch atemberaubende Grafik und innovative Spielmechaniken. Age of Empires II (2020, Definitive Edition) – ein klassisches Strategiespiel, das als überarbeitete Version des legendären Age of Empires II. In diesem Spiel kannst du bauen und Erweitere dein Imperium Während du dich durch die Geschichte bewegst, stell deinen Verstand in strategischen Kämpfen auf die Probe und setze deine Ressourcen bestmöglich ein. Frostpunk (2020, Gesamtausgabe) – ein düsteres Strategiespiel mit hohem Einsatz, in dem du die letzte Stadt der Erde erobern kannst, während einer gefrorene Apokalypse. Es kommt ganz auf die Entscheidungen an, die du triffst. Deine moralischen Entscheidungen werden über das Schicksal der Menschheit entscheiden.

Diese drei Top-Strategiespiele sind ein absolutes Muss für alle Fans taktischer Kämpfe, die knifflige Entscheidungen und den Nervenkitzel lieben, den Gegner zu überlisten. Lies weiter, um mehr über die einzelnen Spiele und einige weitere Titel desselben Genres zu erfahren.

Die 7 besten PS5-Strategiespiele für taktisch denkende Spieler

Magst du gute Strategiespiele? Dann Liste der 7 besten PS5-Strategiespiele geht auf jeden Titel im Einzelnen ein und liefert Ihnen Details zu deren Stärken, ihren Besonderheiten und weiteren wichtigen Informationen. Fangen wir doch gleich an, oder?

1. Zivilisation VII [Am besten geeignet für den Aufbau epischer Imperien]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PS5, Xbox X/S, PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Firaxis Games Durchschnittliche Spielzeit über 50 Stunden Am besten geeignet für Fans von tiefgründigen, rundenbasierten Strategiespielen und Imperiumsaufbau Besondere Merkmale Führe eine Zivilisation von der Steinzeit bis ins Informationszeitalter – mit ausgefeilter Diplomatie, Städtebau und militärischen Taktiken

Zivilisation VII ist ein absolut legendäres Spiel, das ein tiefgehendes und fesselndes Erlebnis bietet, das Strategie-Fans lieben. In diesem Spiel hast du die Aufgabe, eine Zivilisation zu leiten, und führst sie von der Steinzeitbis hin zum Informationszeitalter. Du verwaltest die Ressourcen, stellst dein diplomatisches Geschick bei Verhandlungen unter Beweis und führst deine Armee an, um dein Reich zu vergrößern.

Jede Entscheidung, die du im Spiel triffst, fühlt sich wie ein Wendepunkt an, der die Zukunft deines Reiches prägt. Du übernimmst die Verantwortung für Stadtentwicklungsprojekte, technologische Forschung und militärische Strategien. Als Herrscher musst du die perfekte Balance zwischen den Bedürfnissen deiner Zivilisation und deinen langfristigen, übergeordneten Zielen finden, um Feinde zu besiegen und dein Reich zu erweitern.

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Was Zivilisation VII Was dieses Spiel besonders auszeichnet, ist sein hoher Wiederspielwert. Man kann einfach nicht genug davon bekommen! Man kann zwischen verschiedenen Zivilisationen wechseln, von denen jede ihre eigenen Besonderheiten und Bedingungen hat und jedes Mal ein völlig neues Erlebnis bietet. Da wir gerade beim Thema Zivilisationsspiele sind, hier sind meine Empfehlungen für die Die besten Civilization-Spiele zum Ausprobieren.

Zivilisation VII ist ein Muss für Fans von rundenbasiertes Strategiespiel, da es eine perfekte Mischung aus Komplexität und Zugänglichkeit bietet. In Zivilisation VII, Du erlebst nicht nur die Geschichte neu. Du erschaffst deine eigene alternative Geschichte, in der deine Entscheidungen den Lauf der Welt verändern.

Mein Fazit: Firaxis Games die Formel der rundenbasierten Strategie perfektioniert mit Zivilisation VII, ein Spiel, in dem jede Entscheidung über Jahrhunderte hinweg Auswirkungen hat und deine eigene Version der Geschichte erschafft.

2. Age of Empires II [Das beste historische Echtzeit-Strategiespiel]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PS5, Xbox X/S, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2020 (Definitive Edition) Entwickler Relic Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 40–50 Stunden Am besten geeignet für Fans von historischen Echtzeit-Strategiespielen, Städtebau und taktischen Kämpfen Besondere Merkmale Führe historische Zivilisationen durch verschiedene Epochen, groß angelegte Schlachten und komplexe Strategiemechaniken

Age of Empires II ist ein herausragendes Echtzeit-Strategiespiel (RTS) Ein Spiel, in dem du die Kontrolle über eine der vielen historischen Zivilisationen übernehmen kannst, die das Spiel bietet. Diese Ausgabe mit dem Titel Die Definitive Edition (2020), ist eine exquisite Neuverfilmung des Klassikers Age of Empires II das eine Revolution im Bereich der Echtzeit-Strategiespiele auslöste.

Zu den Hauptzielen des Spiels gehören Städte bauen, Verwaltung Ihres Vermögens, Verhandlungenmit anderen Reichen und bildete Allianzenund schließlich die Teilnahme an strategischer Kampf. Wenn du historische RTS-Spiele wie Age of Empires II, schau dir unsere Die besten PS5-Spiele Eine Übersicht über noch fesselndere Titel.

Deine Aufgabe ist es, die wirtschaftliche Entwicklung, die militärischen Operationen und den technologischen Fortschritt deiner Zivilisation zu überwachen und sie gleichzeitig in Kriege gegen andere Mächte zu verwickeln. Dazu kommen innovative Kampagnen und verbesserte Grafik – das Ergebnis ist ein Spiel, das unglaublich fesselnd und unvergesslich ist.

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Was dieses Spiel auszeichnet, ist seine historische Genauigkeit und die Tatsache, dass es schafft einen Ausgleich zwischen Geschichte und Innovationund sorgt so für ein neues Spielerlebnis. Mit leistungsstarken rivalisierende Fraktionenist entscheidend fürAge of Empires II, wo du darum kämpfst, dein Reich zu vergrößern, und nach Wegen suchst, deine Feinde zu überlisten.

Für Fans von Echtzeit-Strategiespielen (RTS), Age of Empires II bietet ein herausragendes Erlebnis voller taktischem Gameplay, historischem Eintauchen und strategischen Kämpfen. Das Spiel ist eine perfekte Mischung aus Einzelspieler Kampagnen mit Mehrspieler-Kämpfen.

Mein Fazit:von Relic Entertainment Age of Empires II bleibt der Goldstandard für historische Echtzeit-Strategiespiele und schafft einen Ausgleich zwischen Authentizität und fesselndem taktischem Gameplay, das sich über die Jahre bewährt hat.

3. Frostpunk [Bester Überlebens-Stadtbau-Titel]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PS4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2021 Entwickler 11 bit studios Durchschnittliche Spielzeit 15–30 Stunden Am besten geeignet für Fans von Überlebensstrategien, Städtebau und moralischen Entscheidungen Besondere Merkmale Errichte und verwalte die letzte Stadt in einer vereisten Welt, stelle dich schwierigen moralischen Entscheidungen, Ressourcenmanagement

In diesemanspruchsvolles Open-World-Spiel… wurde die Menschheit durch eine neue Eiszeit. Als Herrscher der letzten noch existierenden Stadt hast du eine Reihe von Aufgaben: Du musst deine Ressourcen verwalten, die Infrastruktur ausbauen und wichtige Entscheidungen treffen, die sich auf das Wohlergehen all deiner Untertanen auswirken werden.

Frostpunk wird dich an deine Grenzen bringen, indem es dich in Situationen versetzt, in denen du schwierige moralische Entscheidungen treffen musst, wie zum Beispiel, ob du strenge Gesetze in deiner Bevölkerung durchsetzen oder einen sanfteren Ansatz wählen und nachsichtiger sein solltest. Es ist ein ständiger Kampf zwischen der Priorisierung der Bedürfnisse deiner Bevölkerung und dem Kampf gegen die Elemente des gefrorenen Landes.

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Das Spiel fordert dich heraus, eine Zivilisation aufzubauen und durch schwierige Zeiten zu führen, und besticht dabei durch atemberaubende Grafik und eine unheimliche Atmosphäre. Hier ist eine Liste unserer Vorschläge für das Die besten Monitore für die PS5 um die herausragende Grafik von Frostpunk.

Echtzeit-Strategie (RTS) Fans werden die perfekte Kombination aus Städtebau, Ressourcenmanagement und moralischen Entscheidungen zu schätzen wissen. Dieses Spiel ist ein Muss für alle, die sich gerne der Herausforderung stellen, komplexe Strategien zu entwickeln, die moralisches Urteilsvermögen erfordern. Schau dir diesen Leitfaden für das die besten Strategiespiele um weitere ähnliche Titel wie diesen zu sehen.

Mein Fazit: 11 bit studios zwingt zu unmöglichen Entscheidungen Frostpunk, wo Überleben und Moral in einer eisigen Ödnis aufeinanderprallen, die deine Führungsqualitäten auf die Probe stellt wie kein anderes Strategiespiel.

4. Tropico 5 & 6 [Beste politische Satire-Strategiespiel]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen Tropico 5: PS4, Xbox 360, Xbox One, PCTropico 6: PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One, PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr Tropico 5 (2014), Tropico 6 (2019) Entwickler Limbic Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden Am besten geeignet für Fans von Städtebau-, Simulations- und politischen Strategiespielen Besondere Merkmale Leite einen Inselstaat, regiere als „El Presidente“, durchlebe verschiedene historische Epochen und halte Ressourcen und politische Macht im Gleichgewicht

In Tropico 5 & 6, Du schlüpfst in die Rolle vonDer Präsident, der einetropischer Inselstaat durch verschiedene historische Epochen, von der Kolonialzeit bis zur Moderne. Deine Aufgabe ist es, dein Land zu regieren, deine Ressourcen zu verwalten und deine politischen Schritte zu planen. Das heißt aber nicht, dass es keine Kämpfe gibt. Du wirst ständig mit Herausforderungen durch andere Länder konfrontiert und versuchst mit aller Kraft, deine Macht nicht zu verlieren.

Zwischen diesen beiden gibt es einige Unterschiede. Tropico 5spielt auf einemIsland, währendTropico 6spielt auf einemArchipel, wo du unterwegs zwischen den Inseln wechseln kannst.

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Tropico 5 ist einfach zu bedienen Standortwahl für Gebäude, während Tropico 6 fügt öffentliche Verkehrsmittel hinzu. Darüber hinaus, Tropico 6fügt einRAID-System, wo man Leute damit beauftragen kann, Weltwunder zu stehlen, während diese Funktion in Tropico 5.

Für Strategie-Fans, die Städtebau mit einer unterhaltsamen politischen Wendung lieben, Tropico 5 & 6 ist die beste Wahl. Tropenverfolgt einen humorvollen Regierungsansatz und konzentriert sich dabei mehr auf die die Absurditäten des Diktatorseins, statt auf strategische Planung und Verwaltung. Wenn du ein Fan von politischer Strategie und Städtebau bist, solltest du unbedingt das Die besten rundenbasierten Strategiespiele für weitere Titel, die sich mit durchdachter Entscheidungsfindung und Unternehmensführung befassen.

Mein Fazit: Limbic Entertainment verwandelt Diktatur in schwarze Komödie mit Tropico 5 & 6, wo Absurdität und strategisches Management ein einzigartig unterhaltsames Städtebau-Erlebnis schaffen.

5. Marvel’s Midnight Suns [Bester taktischer Kartenkampf]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PS4, PS5, Xbox X/S, PC Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Firaxis Games Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden Am besten geeignet für Fans von taktischen Rollenspielen, rundenbasierten Kämpfen und Marvel-Fans Besondere Merkmale Kartenbasiertes Kampfsystem, Aufbau von Beziehungen zu Marvel-Helden, düstere Handlung im Marvel-Universum

Marvel’s Midnight Suns ist eine fantastische Kombination aus Taktisches Rollenspiel Spiele (RPG) und Simulation zum Aufbau von Beziehungen das eine dunklere Seite des Marvel-Universum auf den Tisch.

In diesemunglaublichMarvelSpiel, schlüpfst du in die Rolle vonJäger, aber du kannst dich trotzdem mit all den legendären Helden wie Iron Man, Captain America und Spider-Man zusammentun – wobei Peter Parker eine der Hauptfiguren ist – und gemeinsam gegen verschiedene Mächte kämpfen, die eine Gefahr für die Welt darstellen.

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Dies ist ein Spiel, bei dem man strategisch denken muss, bevor man einen Zug macht. Es ist ein rundenbasierter Kampf Ein Kartenspiel, bei dem die Karten deine Fähigkeiten zeigen. Jeder Spieler hat sein eigenes Kartenset und muss sich gut überlegen, welche Karte er einsetzen will. Marvels Midnight Suns verwendet ebenfalls dasDualSense-Controllerund nutzt dabei Funktionen wie haptisches Feedback und adaptive Trigger für ein fantastisches Spielerlebnis.

Marvel’s Midnight Suns ist die perfekte Wahl für dich, wenn du auf RPGs stehst, die strategische Kämpfe mit Charakterentwicklung und emotionalen Geschichten verbinden. Auch wenn der Schwerpunkt auf dem Einzelspielermodus liegt, kannst du auch Spaß haben mit Genossenschaft Spiele und verbünde dich mit Freunden für taktische Kämpfe. Ein absolutes Muss für Fans des Marvel-Universums und von Strategiespielen, die genau diese Atmosphäre in Videospielen suchen.

Mein Fazit: Firaxis Games verbindet Superhelden-Action mit tiefgehender taktischer Strategie in Marvels Midnight Suns, was beweist, dass kartenbasierte Kämpfe genauso packend sein können wie herkömmliche rundenbasierte Systeme.

6. Crusader Kings III [Beste Dynastiesimulation]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen PS5, Xbox X/S, PC Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Paradox Interactive Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Am besten geeignet für Fans von Großstrategiespielen, politischen Intrigen und Dynastiemanagement Besondere Merkmale Charakterorientiertes Gameplay, Dynastie-Management, politische und persönliche Dramen

Crusader Kings III ist ein exquisites Großstrategisches Rollenspiel in dem du den Herrscher eines alte Dynastie und die Familie über Generationen hinweg führen politische Intrigen, KriegszeitundFamiliendrama. Dies ist kein gewöhnliches Strategiespiel. In Crusader Kings III, Abgesehen von dem strategischen Denken, das für die Führung eines Landes erforderlich ist, hat man es auch mit persönliches Drama das in direktem Zusammenhang mit den Machtkämpfen im medizinischen Bereich steht. Dieses Spiel bietet Abwärtskompatibilität… ganz gleich, ob du auf der PS4 spielst oder die verbesserten Funktionen der PS5 genießt – das Spielerlebnis bleibt faszinierend.

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Du wirst in Situationen geraten, in denen du schwierige Entscheidungen treffen musst, wie zum Beispiel Bündnisse schließen, Ehen vermitteln, Kriege anzettelnusw. Während du spielst, weißt du, dass jeder deiner Züge entweder zum Sieg und zu mehr Macht oder zu einer vernichtenden Niederlage führen kann.

Crusader Kings III ist ein absolutes Muss für Strategie-Fans, die sich nach Spielen mit tiefgründigen Handlungssträngen sehnen, gepaart mit komplexen politischen und zwischenmenschlichen Dynamiken. Es geht nicht nur darum, ein Imperium aufzubauen und zu regieren. Es geht darum, etwas zu schaffen, das noch für kommende Generationen Bestand haben wird. Als Bonus finden Sie hier noch einige weitere Optionen, die Sie in unserem Leitfaden für Großstrategiespiele.

Mein Fazit:Paradox Interactive hat mit Crusader Kings III, wo persönliche Dramen und politische Intrigen ebenso wichtig sind wie militärische Eroberungen über Generationen hinweg.

7. XCOM 2-Sammlung [Bester taktischer rundenbasierter Kampf]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PS4, PS5, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2020 (Sammlung) Entwickler Firaxis Games Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Am besten geeignet für Fans von taktischen Kämpfen, rundenbasierter Strategie und Science-Fiction-Kriegsführung Besondere Merkmale Permadeath-Mechanik, Truppanpassung, Basisverwaltung und prozedural generierte Missionen

XCOM 2-Sammlung versetzt dich in einen verzweifelten Kampf um das Überleben der Menschheit gegen eine außerirdische Besatzung. Als Anführer einer Widerstandsbewegung leitest du ein mobiles Hauptquartier, rekrutierst und bildest Soldaten aus, erforschst außerirdische Technologien und leitest taktische Truppeneinsätze, bei denen jede Entscheidung über Leben und Tod entscheiden kann.

Das brutale Permadeath-System des Spiels bedeutet, dass der Verlust eines Soldaten nicht nur ein Rückschlag ist. Man verliert einen Charakter, in dessen Entwicklung man Stunden investiert hat, komplett mit einzigartigen Fähigkeiten und Hintergrundgeschichte. Das sorgt in jeder Mission für echte Spannung, was einen dazu zwingt, mehrere Züge im Voraus zu planen und Risiken sorgfältig abzuwägen.

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Neben den Kämpfen musst du dich um Ressourcenmanagement und globale Strategie kümmern. Du errichtest Einrichtungen, schmiedest Allianzen mit Widerstandszellen und kämpfst gegen die Zeit, während der Countdown der Außerirdischen tickt. Die Sammlung enthält alle DLC-Inhalte aus dem Basisspiel und der Erweiterung „War of the Chosen“, was durch neue Soldatenklassen und strategische Ebenen für noch mehr Tiefe sorgt.

Für Fans, die taktische Tiefe in Verbindung mit strategischem Basismanagement schätzen, XCOM 2-Sammlung gilt als eines der lohnendsten Erlebnisse in diesem Genre. Die Spannung durch den permanenten Tod in Verbindung mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten macht es zu einem der Die besten RPG-Spielebis heute.

Mein Fazit:Firaxis Games schuf den Gipfel der taktischen Strategie mit XCOM 2-Sammlung, wo der Einsatz von „Permadeath“ und die individuelle Anpassung der Trupps unvergessliche Geschichten von Triumph und Herzschmerz hervorbringen.

Mein Gesamtfazit zu den besten PS5-Strategiespielen

The PS5 Die Strategie-Bibliothek bietet etwas für die unterschiedlichsten Spielstile, daher hängt dein idealer Einstiegspunkt ganz davon ab, welche Art von strategischer Herausforderung dich am meisten reizt. Jedes Spiel auf dieser Liste hat seine eigenen Stärken, doch diese drei eignen sich besonders für bestimmte Spielertypen:

Für Einsteiger in den Bereich der Großstrategiespiele, die nach einem Spiel mit zugänglicher Tiefe suchen → Zivilisation VII . Firaxis hat die Balance zwischen Komplexität und Zugänglichkeit perfektioniert, sodass du Zivilisationen über Jahrtausende hinweg gestalten kannst, ohne von Tutorials oder undurchsichtigen Spielmechaniken überfordert zu werden.

→ . Firaxis hat die Balance zwischen Komplexität und Zugänglichkeit perfektioniert, sodass du Zivilisationen über Jahrtausende hinweg gestalten kannst, ohne von Tutorials oder undurchsichtigen Spielmechaniken überfordert zu werden. Für Fans taktischer Kämpfe, die Entscheidungen mit hohem Einsatz lieben → XCOM 2-Sammlung . Jede Mission wird zu einer spannenden Schachpartie, in der die Konsequenzen des „Permadeath“ dich zwingen, drei Züge im Voraus zu planen, was zu unvergesslichen, spontan entstehenden Geschichten voller Triumph und Tragik führt.

→ . Jede Mission wird zu einer spannenden Schachpartie, in der die Konsequenzen des „Permadeath“ dich zwingen, drei Züge im Voraus zu planen, was zu unvergesslichen, spontan entstehenden Geschichten voller Triumph und Tragik führt. Für Spieler, die Humor in ihrem Strategiespiel schätzen → Tropico 5 & 6. Limbic Entertainment hat die Diktatur in satirischen Spaß verwandelt, bei dem sich die Führung eines Inselstaates weniger wie das Verwalten von Tabellenkalkulationen anfühlt, sondern eher wie die Hauptrolle in einer eigenen politischen Komödie.

Jedes Spiel verkörpert eine andere Facette des strategischen Spielens, darunter rundenbasierter Imperiumsaufbau und Echtzeit-Überlebensmanagement. Das Schöne an dem PS5 Das Besondere an diesem Strategiekatalog ist, dass man zwischen dem Aufbau antiker Zivilisationen, dem Befehligen verzweifelter außerirdischer Widerstandskämpfer und dem Regieren tropischer Paradiese hin- und herwechseln kann, ohne jemals das Genre zu verlassen.

Häufig gestellte Fragen