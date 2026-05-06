Los 7 mejores juegos de estrategia para PS5 para los genios tácticos en 2026

En lo que respecta a the Los mejores juegos de estrategia para PS5, Hay tantas opciones que es abrumador. Lo sé, no es fácil elegir. Estoy aquí para intentar ponértelo más fácil. Vamos a repasar una selección de juegos de estrategia que incluyen tramas fantásticas y te piden que muestres tu capacidad de pensamiento estratégico, gestiona tus recursos, y participar en enfrentamientos intensos que te mantendrá enganchado durante horas.

Esta lista contiene un poco de todo. Todos los juegos que aparecen pertenecen al género de los juegos de estrategia, pero cada uno tiene elementos únicos que merece la pena descubrir. Así que ponte cómodo y empecemos.

Nuestra selección de los mejores juegos de estrategia para PS5

Antes de empezar con nuestra lista ampliada de los mejores juegos de estrategia para PS5, quería empezar por nuestra selección de los tres títulos más vendidos.

Esto te dará una idea de la posición que ocupa cada juego en nuestra clasificación de expertos y de por cuál deberías empezar si quieres probar más de uno.

Civilization VII (2025) — un juego creativo y elaborado que te permite construir un imperio desde cero, en el que podrás demostrar tus habilidades diplomáticas y militares mientras gestionas adecuadamente tus recursos. Civilization VII es como una reinvención de las estrategias de construcción de imperios, y cuenta con unos gráficos impresionantes y una mecánica innovadora. Age of Empires II (2020, Edición Definitiva) — un clásico juego de estrategia que se presenta como una versión remasterizada del legendario Age of Empires II. En este juego, puedes construir y amplía tu imperio A medida que avanzas a lo largo de la historia, pon a prueba tu ingenio en combates estratégicos y gestiona tus recursos de la mejor manera posible. Frostpunk (2020, Edición completa) — un juego de estrategia sombrío y de alto riesgo que te permite conquistar la última ciudad de la Tierra, durante una apocalipsis helado. Todo depende de las decisiones que tomes. Tus decisiones morales determinarán el destino de la humanidad.

Estos tres juegos de estrategia son imprescindibles para todos los aficionados al combate táctico a los que les encanta tomar decisiones difíciles y sentir la emoción de burlar al enemigo. Sigue leyendo para conocer más detalles sobre cada uno de ellos y descubrir un par de títulos más del mismo género.

Los 7 mejores juegos de estrategia para PS5 para mentes tácticas

¿Te encantan los buenos juegos de estrategia? Este Lista de los 7 mejores juegos de estrategia para PS5 analiza cada título en profundidad, ofreciéndote detalles sobre sus puntos fuertes, lo que los distingue y cualquier otra información importante. ¿Empezamos?

1. Civilization VII [Ideal para crear imperios épicos]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PS5, Xbox X/S, PC, Nintendo Switch Año de estreno 2025 Desarrollador Firaxis Games Duración media de la partida Más de 50 horas Ideal para Los aficionados a los juegos de estrategia profunda por turnos y a la construcción de imperios Características únicas Lleva a una civilización desde la Edad de Piedra hasta la Era de la Información, con diplomacia avanzada, construcción de ciudades y tácticas militares

Civilization VII es un juego absolutamente legendario que ofrece una experiencia profunda y cautivadora que encanta a los amantes de la estrategia. En este juego, te encargas de dirigir una civilización y la guías desde el Edad de Piedrahasta el La era de la información. Gestionas los recursos, demuestras tus dotes diplomáticas negociando acuerdos y diriges tu ejército, con el objetivo de expandir tu imperio.

Cada decisión que tomes en el juego se percibe como un punto de inflexión que determina el futuro de tu imperio. Te encargarás de proyectos de construcción de ciudades, investigación tecnológica y estrategias militares. Como gobernante, deberás encontrar el equilibrio perfecto entre las necesidades de tu civilización y tus objetivos generales a largo plazo para derrotar a tus enemigos y expandir tu imperio.

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Lo que hace que Civilization VII Lo que más destaca es lo adictivo que resulta. ¡Nunca te cansas de jugar! Puedes cambiar de civilización, cada una con sus características y condiciones particulares, y cada una te ofrece una experiencia totalmente nueva. Ya que hablamos de juegos de civilizaciones, estas son mis recomendaciones para el Los mejores juegos de Civilization para probarlo.

Civilization VII es un juego imprescindible para los aficionados a estrategia por turnos, ya que ofrece una combinación perfecta de complejidad y accesibilidad. En Civilization VII, No solo estás reviviendo la historia. Estás creando tu propia historia alternativa, en la que tus decisiones cambian el curso del mundo.

Mi veredicto: Firaxis Games perfeccionó la fórmula de la estrategia por turnos con Civilization VII, un juego en el que cada decisión tiene repercusiones a lo largo de los siglos y da forma a tu propia versión de la historia.

2. Age of Empires II [La mejor experiencia de estrategia en tiempo real de temática histórica]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PS5, Xbox X/S, Xbox One, PC Año de estreno 2020 (Edición definitiva) Desarrollador Relic Entertainment Duración media de la partida 40-50 horas Ideal para Aficionados a los juegos de estrategia en tiempo real de ambientación histórica, a la construcción de ciudades y al combate táctico Características únicas Dirige civilizaciones históricas a través de diferentes épocas, batallas a gran escala y mecánicas estratégicas complejas

Age of Empires II es una obra excepcional estrategia en tiempo real (RTS) juego que te permite ponerte al mando de una de las muchas civilizaciones históricas que incluye el juego. Esta edición, llamada La edición definitiva (2020), es una exquisita nueva versión del clásico Age of Empires II que supuso una revolución en el género de los juegos de estrategia en tiempo real.

Entre los principales objetivos del juego se incluyen construir ciudades, gestionar tus activos, negociandocon otros imperios, formando alianzas, y, por último, participar en combate estratégico. Si te encantan los juegos de estrategia en tiempo real de temática histórica como Age of Empires II, echa un vistazo a nuestro los mejores juegos de PS5 una selección de títulos aún más envolventes.

Tu misión consiste en supervisar el desarrollo económico, las operaciones militares y el avance tecnológico de tu civilización, al tiempo que la involucras en guerras contra otras entidades. Si a esto le sumas campañas innovadoras y unos gráficos mejorados, el resultado es un juego increíblemente envolvente y memorable.

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Lo que hace que este juego destaque es su rigor histórico y el hecho de que… logra un equilibrio entre la historia y la innovación, lo que ofrece una experiencia de juego renovada. Con un potente facciones rivaleses fundamental enAge of Empires II, donde lucharás para expandir tu imperio y buscarás formas de burlar a tus enemigos.

Para los aficionados a los juegos de estrategia en tiempo real (RTS), Age of Empires II ofrece una experiencia excepcional llena de juego táctico, inmersión histórica y combate estratégico. El juego es una combinación perfecta de para un jugador campañas con batallas multijugador.

Mi veredicto:De Relic Entertainment Age of Empires II sigue siendo el referente indiscutible de los juegos de estrategia en tiempo real de temática histórica, ya que combina la autenticidad con una jugabilidad táctica adictiva que ha resistido el paso del tiempo.

3. Frostpunk [El mejor juego de supervivencia y construcción de ciudades]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PS4, Xbox One, PC Año de estreno 2021 Desarrollador 11 bit studios Duración media de la partida 15-30 horas Ideal para Aficionados a los juegos de estrategia de supervivencia, construcción de ciudades y toma de decisiones morales Características únicas Construye y gestiona la última ciudad de un mundo helado, afronta difíciles dilemas morales y gestiona los recursos

En estejuego de mundo abierto exigente, la humanidad ha sido aniquilada por un nuevo edad de hielo. Como gobernante de la última ciudad que queda en pie, tienes varias tareas que cumplir: gestionar tus recursos, construir infraestructuras y tomar decisiones fundamentales que afectarán al bienestar de todos tus súbditos.

Frostpunk te llevará al límite al ponerte en situaciones en las que tendrás que tomar decisiones morales difíciles, como, por ejemplo, si debes aplicar leyes estrictas a tu población o si es mejor adoptar un enfoque más flexible y ser más indulgente. Existe una lucha constante entre dar prioridad a las necesidades de tu población o luchar contra los elementos de la tierra helada.

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El juego te reta a crear y dirigir una civilización en tiempos difíciles, a la vez que ofrece unos gráficos espectaculares y una atmósfera inquietante. Aquí tienes una lista con nuestras sugerencias para el los mejores monitores para PS5 para disfrutar de las impresionantes imágenes de Frostpunk.

Estrategia en tiempo real (RTS) Los aficionados sabrán apreciar la combinación perfecta entre la construcción de ciudades, la gestión de recursos y la toma de decisiones éticas. Este juego es imprescindible para cualquiera a quien le guste ponerse a prueba ideando estrategias complejas que requieran un juicio moral. Echa un vistazo a esta guía para el los mejores juegos de estrategia para ver más títulos similares a este.

Mi veredicto: 11 bit studios obliga a tomar decisiones imposibles en Frostpunk, donde la supervivencia y la moralidad se enfrentan en un páramo helado que pone a prueba tu liderazgo como ningún otro juego de estrategia.

4. Tropico 5 y 6 [El mejor juego de estrategia de sátira política]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas Trópico 5: PS4, Xbox 360, Xbox One, PCTropico 6: PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One, PC, Nintendo Switch Año de estreno Tropico 5 (2014), Tropico 6 (2019) Desarrollador Limbic Entertainment Duración media de la partida 30-40 horas Ideal para Aficionados a los juegos de construcción de ciudades, simulación y estrategia política Características únicas Dirige una nación insular, gobierna como «El Presidente», recorre diferentes épocas históricas y equilibra los recursos y el poder político

In Tropico 5 y 6, asumes el papel de El Presidente, que dirige unpaís insular tropical a lo largo de diferentes épocas históricas, desde la época colonial hasta la era moderna. Tu misión consiste en gobernar tu país, gestionar tus recursos y planificar tus movimientos políticos. Pero eso no significa que no haya conflictos. Te enfrentas constantemente a retos planteados por otros países y te esfuerzas por no perder tu poder.

Hay bastantes diferencias entre ambos. Trópico 5está ambientada en unIslandia, mientras queTropico 6está ambientada en unarchipiélago, donde puedes ir cambiando de isla sobre la marcha.

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Trópico 5 es muy sencillo ubicación del edificio, mientras que Tropico 6 añade los sistemas de transporte público. Además, Tropico 6añade unsistema RAID, donde puedes asignar a personas para que roben maravillas del mundo, mientras que esta función no está presente en Trópico 5.

Para los aficionados a los juegos de estrategia a los que les encanta construir ciudades con un toque político divertido, Tropico 5 y 6 es la mejor opción. Trópicoadopta un enfoque divertido de la gestión política, centrándose más en el las incongruencias de ser un dictador, en lugar de en la planificación estratégica y la gestión. Si te gusta la estrategia política y la construcción de ciudades, no dejes de explorar el los mejores juegos de estrategia por turnos para ver más títulos centrados en la toma de decisiones reflexiva y la gestión.

Mi veredicto: Limbic Entertainment convierte la dictadura en una comedia negra con Tropico 5 y 6, donde el absurdo y la gestión estratégica dan lugar a una experiencia de construcción de ciudades única y entretenida.

5. Midnight Suns de Marvel [El mejor combate táctico basado en cartas]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PS4, PS5, Xbox X/S, PC Año de estreno 2022 Desarrollador Firaxis Games Duración media de la partida 30-40 horas Ideal para Aficionados a los juegos de rol tácticos, al combate por turnos y a Marvel Características únicas Sistema de combate basado en cartas, desarrollo de relaciones con los héroes de Marvel, trama oscura del Universo Marvel

Marvel’s Midnight Suns es una fantástica combinación de juego de rol táctico juegos (RPG) y simulación de creación de relaciones que muestra el lado más oscuro de la El Universo Marvel a la mesa.

En esteincreíbleMarveljuego, te pones en la piel deCazador, pero aún así podrás formar equipo con todos los héroes emblemáticos, como Iron Man, el Capitán América y Spider-Man —siendo Peter Parker uno de los personajes clave— y luchar juntos contra las distintas amenazas que se ciernen sobre el mundo.

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Este es un juego que te obliga a pensar estratégicamente antes de hacer cualquier movimiento. Es un combate por turnos Un juego con cartas que muestran tus habilidades. Cada jugador tiene su propio mazo de cartas y debe pensárselo bien antes de elegir qué carta va a usar. Midnight Suns de Marvel también utiliza elMando DualSense, aprovechando sus funciones, como la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos, para disfrutar de una experiencia de juego fantástica.

Marvel’s Midnight Suns es tu mejor opción si te gustan los juegos de rol que combinan el combate estratégico con el desarrollo de los personajes y las historias llenas de emoción. Aunque se centra en el modo para un jugador, también puedes divertirte con cooperativa Juega y forma equipo con tus amigos para librar combates tácticos. Es un juego imprescindible para los fans del Universo Marvel y de los juegos de estrategia que buscan esa misma atmósfera en los videojuegos.

Mi veredicto: Firaxis Games combina la acción de los superhéroes con una estrategia táctica profunda en Midnight Suns de Marvel, lo que demuestra que el combate basado en cartas puede resultar tan intenso como los sistemas tradicionales por turnos.

6. Crusader Kings III [El mejor simulador de dinastías]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas PS5, Xbox X/S, PC Año de estreno 2022 Desarrollador Paradox Interactive Duración media de la partida 40-60 horas Ideal para Aficionados a la gran estrategia, la intriga política y la gestión de dinastías Características únicas Juego centrado en los personajes, gestión de dinastías, intrigas políticas y personales

Crusader Kings III es una exquisita juego de rol de gran estrategia donde te pones en la piel del gobernante de un dinastía antigua y guiar a la familia a lo largo de generaciones de intriga política, en tiempos de guerra, ydrama familiar. Este no es el típico juego de estrategia. En Crusader Kings III, además del pensamiento estratégico que se necesita para gobernar un país, también hay que lidiar con drama personal que guarda una relación directa con las luchas de poder en el ámbito médico. Este juego ofrece compatibilidad con versiones anteriores, así que, tanto si juegas en la PS4 como si disfrutas de las funciones mejoradas de la PS5, la experiencia sigue siendo fascinante.

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Te encontrarás en situaciones en las que tendrás que tomar decisiones difíciles, como establecer alianzas, concordar matrimonios, desatar guerras, etc. A medida que juegas, sabes que cada movimiento que hagas puede llevarte a la victoria y a un aumento de poder, o a una derrota devastadora.

Crusader Kings III Es un juego imprescindible para los aficionados a la estrategia que buscan títulos con tramas profundas, combinadas con complejas dinámicas políticas y personales. No se trata solo de construir un imperio y gobernar. Se trata de crear algo que perdure para las generaciones venideras. Como extra, aquí tienes algunas opciones más que puedes explorar en nuestro Guía de juegos de gran estrategia.

Mi veredicto:Paradox Interactive ha creado una obra maestra que dejará huella con Crusader Kings III, donde los dramas personales y las intrigas políticas tienen tanta importancia como las conquistas militares a lo largo de generaciones.

7. Colección XCOM 2 [El mejor combate táctico por turnos]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PS4, PS5, Xbox One, PC Año de estreno 2020 (Colección) Desarrollador Firaxis Games Duración media de la partida 40-60 horas Ideal para Aficionados al combate táctico, la estrategia por turnos y la guerra de ciencia ficción Características únicas Mecánicas de muerte permanente, personalización de escuadrones, gestión de bases y misiones generadas proceduralmente

Colección XCOM 2 te sumerge en una lucha desesperada por la supervivencia de la humanidad frente a una ocupación alienígena. Como comandante de un movimiento de resistencia, te encargas de gestionar un cuartel general móvil, reclutar y entrenar soldados, investigar tecnología alienígena y dirigir misiones tácticas por escuadrones en las que cada decisión puede ser cuestión de vida o muerte.

El brutal sistema de muerte permanente del juego implica que perder a un soldado no es solo un contratiempo. Pierdes a un personaje en el que has invertido horas de desarrollo, con habilidades únicas y una historia propia. Esto genera una tensión auténtica en cada misión, lo que te obliga a anticipar varias jugadas y a sopesar los riesgos con cuidado.

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Más allá del combate, tendrás que compaginar la gestión de recursos con la estrategia global. Construirás instalaciones, forjarás alianzas con células de la resistencia y competirás contra el reloj de la agenda alienígena. La colección incluye todo el contenido descargable del juego base y de la expansión «War of the Chosen», lo que aporta aún más profundidad con nuevas clases de soldados y niveles estratégicos.

Para los aficionados que aprecian la profundidad táctica combinada con la gestión estratégica de la base, Colección XCOM 2 se erige como una de las experiencias más gratificantes del género. La tensión que genera la muerte permanente, unida a las amplias opciones de personalización, lo convierte en uno de los los mejores juegos de rolhasta la fecha.

Mi veredicto:Firaxis Games alcanzó la cima de la estrategia táctica con Colección XCOM 2, donde la muerte permanente y la personalización de los escuadrones dan lugar a historias inolvidables de triunfos y desengaños.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de estrategia para PS5

The PS5 La biblioteca de estrategias abarca estilos de juego muy diversos, por lo que tu punto de partida ideal depende totalmente del tipo de desafío estratégico que más te motive. Cada juego de esta lista destaca en su propio nicho, pero estos tres destacan especialmente para determinados tipos de jugadores:

Para los principiantes en el género de la gran estrategia que buscan un juego con profundidad accesible → Civilization VII . Firaxis ha logrado el equilibrio perfecto entre complejidad y accesibilidad, para que puedas forjar civilizaciones a lo largo de milenios sin tener que lidiar con tutoriales abrumadores ni mecánicas complicadas.

→ . Firaxis ha logrado el equilibrio perfecto entre complejidad y accesibilidad, para que puedas forjar civilizaciones a lo largo de milenios sin tener que lidiar con tutoriales abrumadores ni mecánicas complicadas. Para los amantes del combate táctico a quienes les apasiona tomar decisiones de alto riesgo → Colección XCOM 2 . Cada misión se convierte en una partida de ajedrez llena de suspense en la que las consecuencias de la muerte permanente te obligan a anticipar tres jugadas, lo que da lugar a historias espontáneas e inolvidables de triunfo y tragedia.

→ . Cada misión se convierte en una partida de ajedrez llena de suspense en la que las consecuencias de la muerte permanente te obligan a anticipar tres jugadas, lo que da lugar a historias espontáneas e inolvidables de triunfo y tragedia. Para los jugadores que prefieren combinar el humor con la estrategia → Tropico 5 y 6. Limbic Entertainment convirtió la dictadura en una parodia divertida, en la que gobernar una nación insular se parece menos a gestionar hojas de cálculo y más a protagonizar tu propia comedia política.

Cada juego representa una faceta diferente de los juegos de estrategia, desde la construcción de imperios por turnos hasta la gestión de la supervivencia en tiempo real. La belleza de la PS5 Lo mejor del catálogo de este juego de estrategia es que puedes pasar de construir civilizaciones antiguas a dirigir a combatientes alienígenas de la resistencia y gobernar paraísos tropicales sin salir nunca del género.

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