Die 11 besten PS5-Spiele mit geteiltem Bildschirm für gemeinsame Abenteuer im Jahr 2026

Wenn du in fantastische Koop-Erlebnisse eintauchen möchtest, bist du bei den besten PS5-Spielen mit geteiltem Bildschirm, die ich hier für dich zusammengestellt habe, genau richtig.

Diese Titel gehören zu den absoluten Spitzenwerken ihrer Art – beeindruckende Spiele, die sich hervorragend für zwei oder mehr Spieler eignen und auf der PS5 wie am Schnürchen laufen, Ideal für das Spiel im Split-Screen-Modus oder im Koop-Modus auf der Couch.

Ich habe Spiele aus den unterschiedlichsten Genres zusammengestellt, von komplexen Rollenspielen mit tiefgründigen Geschichten bis hin zu Partyspielen für den lockeren Koop-Spaß. Alle diese Spiele unterstützen den Couch-Koop-Modus, bei dem ihr gemeinsam auf derselben Konsole, vor demselben Fernseher und im selben Raum spielt. Ihr könnt also sicher sein, dass ihr auf meiner Liste unabhängig von euren Spielvorlieben nicht leer ausgehen werdet.

Also, ladet sie auf DualSense Schnappt euch die Controller und macht euch bereit für ein paar Knaller!

Unsere Top-Auswahl an PS5-Spielen mit geteiltem Bildschirm

Du hast nur einen Bildschirm für den Mehrspielermodus? Kein Problem! Für alle, die nur die besten PS5-Spiele mit geteiltem Bildschirm suchen, haben wir hier die Top-Empfehlungen unseres Teams zusammengestellt, die dir sicher viel Spaß machen werden:

Geteilte Fiktion (2025) – Ein unglaublich unterhaltsames Koop-RPG, in dem die Spieler zwei verschiedene Welten erkunden können und das eine fesselnde und oft urkomische Geschichte bietet, die Science-Fiction- und Fantasy-Elemente miteinander verbindet. Das Gameplay ist perfekt auf den Zweispieler-Modus zugeschnitten und bietet jede Menge Umgebungsrätsel, die eure Teamarbeit und euren gemeinsamen Verstand bis an die Grenzen bringen. Verbrannt (2016) – Hier kannst du gemeinsam mit bis zu drei weiteren Spielern kochen und ein ganzes Restaurant leiten – vom Zerkleinern der Zutaten bis hin zum Bedienen von gereizten, hungrigen Gästen. Dieses Spiel stellt deine Geduld und deine Kommunikationsfähigkeiten auf die Probe und lässt dich einen kleinen Einblick in den Alltag echter Köche während der Stoßzeiten am Wochenende gewinnen. Es braucht zwei (2021) – Ein weiteres Juwel von Hazelight Studios, das ausschließlich für zwei Spieler gedacht ist und auf einem gemeinsamen Bildschirm einfach hervorragend funktioniert. Hier könnt ihr unvergessliche Welten erkunden, die voller unterhaltsamer Wendungen und kniffliger Momente stecken. Für seine innovativen Multiplayer-Mechaniken wurde es 2021 unter anderem mit dem „Game of the Year“-Award ausgezeichnet.

Hast du etwas anderes im Sinn? Koop-Spiele mit anderen Spielmechaniken, Themen oder Grafiken? Keine Sorge! Scrolle einfach weiter, um sieben weitere PS5-Spiele zu entdecken, die ich für dich zusammengestellt habe und die sich auf dem geteilten Bildschirm wie zu Hause fühlen werden.

Die 11 besten PS5-Spiele für den Split-Screen-Modus, die man mit Freunden und Familie spielen kann

Im Folgenden finden Sie die zehn besten lokalen Multiplayer-Spiele, die ich allen Fans von Couch-Co-op mit einer PS5 wärmstens empfehlen kann. Alle Spiele auf dieser Liste unterstützen den Split-Screen-Modus für zwei Spieler – ideal für Spielrunden zu zweit. Einige unterstützen auch drei bis vier Spieler für größere Couch-Co-op-Runden.

Außerdem erfährst du, was ich von den einzelnen Spielen halte, welche Besonderheiten sie als Split-Screen-Titel auszeichnen und warum gerade DU sie dir zulegen solltest – je nachdem, welche Koop-Anforderungen du oder deine Spielfreunde habt.

1. Split Fiction [Bestes Koop-Abenteuer in zwei Welten]

Unsere Bewertung 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, GeForce Now Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Hazelight Studios Verlag Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit ca. 12 Stunden Metacritic-Bewertung 91 Die besten Funktionen Innovativer Koop-Modus in zwei Welten, urkomische Geschichte, ständige Überraschungen

Ganz oben auf meiner Liste steht zweifellos eines der besten Spiele des Jahres 2025 und ein absolutes Muss für alle Fans des lokalen Koop-Modus – Geteilte Fiktion. In diesem actiongeladenen Spiel könnt ihr gemeinsam mit einem Freund zwei verschiedene Welten erleben, in denen sich eure Handlungen direkt auf die Umgebung auswirken. Hazelight Studios ist seit langem bekannt für den Einsatz von innovative Koop-Mechaniken und cleveres Rätseldesign, aber dieses Spiel? Es ist eine deutliche Verbesserung gegenüber all ihren ohnehin schon großartigen früheren Titeln.

Es spielt keine Rolle, ob du das eine oder das andere bevorzugst Science-Fiction- oder Fantasy-Spiele für den lokalen Mehrspielermodus, denn inGeteilte Fiktion, dann kannst du die das Beste aus beiden Welten. Es ist durch und durch ein skurriles Abenteuer, bei dem Handlungen auf der einen Seite des Bildschirms direkte Auswirkungen auf die andere Seite haben, was oft zu unvorhersehbaren und oft urkomischen Situationen führt.

Auch wenn ich den Schwierigkeitsgrad nicht gerade als „Hardcore“ oder so bezeichnen würde, müssen du und dein Partner sich dennoch schnell anpassen, da die Situation unweigerlich eskaliert. Es ist ziemlich strategisch – so viel kannst du von einem hochkarätigen fesselnde Koop-Spiele wie „Split Fiction“, insbesondere aus anderen Hazelight-Titeln. Hier wirst du sicher stundenlang jede Menge Spaß haben, indem man einfach mit den Koop-Mechaniken herumspielt.

Das hat mir wirklich gut gefallen witzige, humorvolle Dialoge Auch in diesem Spiel. Schon nach der ersten Spielstunde wird deutlich, dass die Geschichte speziell darauf ausgelegt ist, von zwei Spielern gemeinsam erlebt zu werden (es gibt jede Menge Wortgeplänkel zwischen den beiden Hauptfiguren Zoe und Mio).

Mein Fazit: Geteilte FiktionDas ist wirklich ein großartiger Titel, der das unglaubliche Potenzial des noch weitgehend unerschlossenen Marktes für Split-Screen-Spiele aufzeigt, und eine absolute Empfehlung für alle, die auf der Suche nach hervorragenden lokalen Multiplayer-Spielen sind. Mehr muss man dazu nicht sagen!

★ Der schnellste Weg, um dein PSN-Guthaben aufzuladen PlayStation Network-Karte Bei Eneba einkaufen

2. Overcooked [Der beste Party-Chaos-Simulator]

Unsere Bewertung 9.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Google Stadia Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Ghost Town Games Verlag Team17 Durchschnittliche Spielzeit ca. 8 Stunden Metacritic-Bewertung 78 Die besten Funktionen Anspruchsvolle Umgebungen und hoher Wiederspielwert

Verbranntist genau das Richtige für dich und deine Gaming-Freunde, wenn ihr Lust auf ein rasantes Spiel mit hohem Einsatz in der Küche habt Simulationsspiel Das würde Gordon Ramsay stolz machen. Hier werdet ihr euch wahrscheinlich gegenseitig anschreien, während ihr versucht, Zutaten verwalten, Essen zubereiten und anrichten – und das alles, während die Küche selbst versucht, dir Steine in den Weg zu legen.

Sowohl die Steuerung als auch der Kern des Spielablaufs sind einfach und leicht zu erlernen, aber der Wahnsinn, sich mit ausbrechenden Vulkanen und sich bewegenden Plattformen auseinanderzusetzen, kann einen schon mal überraschen. Als jemand, der hektische Koop-Titel wie Verbrannt, kann ich aus voller Überzeugung sagen, dass ihr gemeinsam mit euren Freunden über die ganzen Verrücktheiten lachen, schreien oder sogar weinen und jedes gelungene Gericht feiern werdet, vor allem, wenn ihr dies kurz vor dem Scheitern.

Auch wenn es sich größtenteils um ein lockeres Partyspiel handelt, bietet dieser lokale Koop-Modus dir und deinen Freunden jede Menge gemeinsame Erinnerungen, während ihr gemeinsam immer anspruchsvollere Küchen meistert… dank der Kraft der Freundschaft. Na ja, oder ihr könnt euch gegenseitig für jedes kleine Missgeschick verantwortlich machen und eure Teamkollegen nach Art von „Hell’s Kitchen“ sabotieren – einfach nur so zum Spaß.

Für alle, die nur die besten lokalen Multiplayer-Spiele mit riesigem Wiederspielwert suchen, Verbranntwird sofort zum Liebling werden. Es bietet endlose Stunden voller urkomischer, aber auch stressiger Küchenabenteuer wo du dich durch ständig wechselnde Umgebungen kämpfen musst und gelegentlich hinter den tollpatschigen Köchen in deinem Team aufräumen musst.

Mein Fazit: Verbrannt ist pures Multiplayer-Wahnsinn, der deine Freundschaften und deine Reflexe auf die Probe stellt. Es ist die perfekte Wahl für alle, die Chaos, Teamwork und ein bisschen freundschaftliche Küchensabotage lieben

★ Genieße das volle PSN 365-Erlebnis PlayStation Plus-Karte Bei Eneba einkaufen

3. It Takes Two [Beste storybasierte Koop-Erfahrung]

Unsere Bewertung 9.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Hazelight Studios Verlag Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 12–14 Stunden Metacritic-Bewertung 88 Die besten Funktionen Innovative Koop-Mechaniken, sich ständig weiterentwickelndes Gameplay, eine fesselnde Geschichte

Es braucht zweiist ein Action-Adventure-Spiel für den lokalen Mehrspielermodus, das voller einzigartiger Spielmechaniken (typisch für Hazelight Studios W), wo jeder neue Abschnitt der Welt etwas Neues bietet, das speziell auf den 2-Spieler-Modus zugeschnitten ist. In einem Moment beugst du vielleicht die Schwerkraft, um ein Rätsel zu lösen, im nächsten rast du durch eine Reihe von Verfolgungsjagden.

Dies ist ein Spiel, das von Grund auf für zwei Spieler konzipiert wurde, daher ist es ein Muss, wenn du ein nahtlos integriertes Koop-Erlebnis suchst. In diesem Spiel steuerst du ein winziges Flugzeug, schwingst dich an Lianen, erkundest den Bau eines riesigen Eichhörnchens und nimmst an zahlreichen skurrilen Minispielen teil. Zweifellos ist es eines der besten PS5-Spiele Koop-Spiele, die auch auf der Xbox gespielt werden können für eine gemeinsame, unvergessliche Geschichte.

Zwar gibt es eine ganze Reihe von beeindruckende Koop-Spiele wie Es braucht zwei… was es zu einem „Spiel des Jahres“-Kandidaten macht, ist, dass es sein Gameplay ständig neu erfindet, während den Handlungsverlauf nahtlos in jedes Level einfließen lassen – etwas, das viele andere Spiele nicht ganz erreichen können..

Ich habe es selbst gespielt und es ist einfach einer dieser Titel, die einen durchweg fesseln und immer auf Trab halten. Das Das rätselorientierte Gameplay sorgt dafür, dass der Koop-Modus abwechslungsreich und spannend bleibt während Sie die herzerwärmende Reise der Hauptfiguren zur Versöhnung miterleben.

Angesichts der herzerwärmenden Geschichte, in deren Mittelpunkt ein (zumindest anfangs) nicht gerade liebevolles Ehepaar steht, wäre dies mein Die Nummer 1 unter den Empfehlungen für Gamer-Paare die gemeinsam ein großes Abenteuer erleben möchten. Es erwarten euch viele gemeinsame Momente, viel Gelächter und vielleicht auch ein paar Tränen, während ihr Cody und May dabei helft, ihre Leidenschaft füreinander wiederzuentdecken.

Mein Fazit:Es braucht zweisetzt neue Maßstäbe für das Koop-Erlebnis. Jeder Level wirkt frisch und unglaublich einfallsreich – ideal für Paare oder Freunde, die ein Spiel suchen, das ebenso emotional wie unterhaltsam ist.

★ Der schnellste Weg, um dein PSN-Guthaben aufzuladen PlayStation Network-Karte Bei Eneba einkaufen

4. Borderlands [Der beste Koop-Klassiker unter den Looter-Shootern]

Unsere Bewertung 9.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 3/4/5, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Gearbox Software, Blind Squirrel Games Verlag 2K Games (über Gearbox Publishing) Durchschnittliche Spielzeit ~ 16–18 Stunden Metacritic-Bewertung 76 Die besten Funktionen Millionen skurriler Waffen, eine urkomische Geschichte und tiefgehende RPG-Mechaniken

Borderlands, genauer gesagt die Borderlands 1: GOTY Edition, ist ein weiteres preisgekröntes Meisterwerk, das einen erneuten Besuch wert ist, wenn du auf der PlayStation 5 nach unterhaltsamem Koop-Spiel im Split-Screen-Modus suchst. Es handelt sich hierbei um den beliebten Klassiker, der die Borderlands Reihe auf der Karte, mit Tiefgehende RPG-Elemente, kombiniert mit rasanten Ego-Shootern und ausgefallenen Waffen. JEDE MENGE ausgefallener Waffen. 17.750.000 verschiedene Waffenvarianten, um genau zu sein.

Natürlich ist es, abgesehen von seinem wahnsinnig umfangreichen Arsenal, kein Borderlands Ein Titel ohne all die witzigen Sprüche, dafür mit einer einfach urkomischen Geschichte, durchsetzt mit gut platzierten ernsten Momenten. Der Spielablauf hingegen ist ziemlich umfangreich und beinhaltet die Auswahl eines einzigartigen Vault-Jägers mit dessen unterschiedliche Fertigkeitsbäume, die verschiedenen Spielstilen gerecht werden. Wie du wahrscheinlich schon bemerkt hast, die schiere VielfaltDas ist es, was dieses Spiel sowohl zu einem erstklassigen Split-Screen-Multiplayer-Titel als auch zu einem legendären Einzelspieler-Spiel macht.

Phänomenale Looter-Shooter-Spiele wie Borderlands nutzen in der Regel den Suchtkreislauf aus, der durch das Streben nach besserer Ausrüstung entsteht, aber Borderlands macht den ganzen Trott mit seinem der für die Serie typische Comic-Stil und eine große Besetzung unvergesslicher Charaktere.

Mein Fazit: Borderlands ist nach wie vor der unangefochtene König unter den Looter-Shootern, die man am besten mit Freunden spielt. Mit seinen Millionen von Waffen und seinem derben Humor ist es genau die Art von Chaos im Couch-Koop-Modus, das nie langweilig wird.

★ Der schnellste Weg, um dein PSN-Guthaben aufzuladen PlayStation Network-Karte Bei Eneba einkaufen

5. Plants vs. Zombies: Kampf um Neighborville [Bester unbeschwerter Team-Shooter]

Unsere Bewertung 9.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Microsoft Windows, Nintendo Switch, Xbox Cloud Gaming, PlayStation 4/5, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Entwickler PopCap Games, QLOC Verlag PopCap Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 5 Stunden Metacritic-Bewertung 77 Die besten Funktionen Ausgefallene Charakterklassen, jede Menge Spielmodi und unbeschwerter Spielspaß

Pflanzen gegen Zombies: Schlacht um Neighborville bringt den ganzen farbenfrohen Spaß des Originalspiels, bei dem man Zombiehorden bekämpft, in ein packendes Third-Person-Shooter-Format wo du dir eine Seite aussuchen kannst – die niedlichen, trügerisch tödlichen Pflanzen oder die urkomisch ungeschickten, kaum zu besiegenden Zombies – und dich dann nach Herzenslust austoben kannst.

Unabhängig davon, für welche Fraktion du dich entscheidest… stehen dir mehrere Charaktere zur Auswahl und es gibt spektakuläre Fähigkeiten zu entdecken für jeden einzelnen. Es gibt für jeden Spielertyp den passenden Charakter, egal ob du lieber aus der Ferne mit Blattgemüse um dich wirfst oder deine Gegner aus nächster Nähe Stück für Stück zerkaust.

Anders als im klassischen PvZ den Einzelspielermodus hast du wahrscheinlich schon mindestens einmal gespielt, in Kampf um Neighborville„s Split-Screen-Mehrspieler- und Koop-Modus“ is die einzige Möglichkeit. Mit demselben Bildschirm musst du Bewältigt gemeinsam mit eurem Koop-Partner die Aufgaben und passt gegenseitig aufeinander auf. Wenn du auf einem High-End-Gaming-Fernseher… die farbenfrohe Grafik und die schnellen Reaktionszeiten unterstreichen das Chaos auf die bestmögliche Weise.

Das Spiel bietet außerdem a eine Menge verschiedener Modi– von zielorientierten Multiplayer-Karten, die sich perfekt für Spass auf dem geteilten Bildschirm eignen, bis hin zu frei erkundbaren Gebieten, in denen man Quests erfüllen und Geheimnisse aufdecken kann. Das Spiel ist unbeschwert, actionreich und die perfekte Wahl für lockeren, urkomischen Spass mit einem Freund an deiner Seite.

Mein Fazit: Kampf um Neighborville verwandelt alberne Garten-Schlachten in urkomischen, rasanten Spielspaß. Es ist perfekt für Spieler, die bunte Chaos, einfache Spielmechaniken und endlose Gründe zum Lachen mit Freunden suchen.

★ Der schnellste Weg, um dein PSN-Guthaben aufzuladen PlayStation Network-Karte Bei Eneba einkaufen

6. Borderlands 4 [Bester Koop-Looter-Shooter der neuen Ära]

Unsere Bewertung 9.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Gearbox Software Verlag 2K Games (ein Unternehmen von Take-Two Interactive) Durchschnittliche Spielzeit ca. 25–30 Stunden Metacritic-Bewertung 77 Die besten Funktionen Verbesserte Fortbewegung (Greifhaken, Gleiten, Doppelsprung), umfangreichere Anpassungsmöglichkeiten für Waffen und Ausrüstung

Borderlands 4 dreht das Chaos auf die volle Lautstärke, bietet den Fans alles, was sie an der Serie schon immer geliebt haben, und legt noch eins drauf. Getriebe hat bei diesem Beitrag alles auf eine Karte gesetzt; sie führen einen riesigen neuen Planeten ein, der voller erkundbarer Gebiete, Boss-Arenen und unberechenbarer Charaktere steckt.

Dieses Spiel hat immer noch den typischen Cel-Shading-Stil und den schwarzen Humor, aber dieses Mal, alles wirkt größer und viel explosiver. Jede Mission wirkt wie eine kleine Geschichte für sich, mit absurden Nebenquests, die Neugier und Zusammenarbeit immer wieder belohnen.

Der Spielablauf ist nach wie vor unglaublich fesselnd. Du wählst deinen Vault-Hunter aus – jeder verfügt über eigene Klassen und anpassbare Fertigkeitsbäume – und begibst dich auf die Jagd nach der nächsten Waffe der Extraklasse. Die Schusswechsel sind präziser, die Bewegungen fühlen sich flüssiger an, und das Waffenarsenal? Noch verrückter als zuvor – Man denke an Waffen, die sich mitten im Kampf weiterentwickeln oder die Realität verzerren, um zusätzlichen Schaden zu verursachen.

Borderlands 4 glänzt am meisten im Couch-Koop-Modus. Es gibtPS5, nimm einfach zwei Controller, richte ein zweites Benutzerprofil ein und schließe im Spielmenü den zweiten Controller an und drücke “Werde Teil von Splitscreen.” Dein Freund wählt sein Konto aus, stimmt den Nutzungsbedingungen zu, und schon könnt ihr euch gemeinsam ins Getümmel stürzen.

Mein Fazit: Borderlands 4 ist der ultimative Spielplatz für Beutesüchtige und Chaosliebhaber. Es ist laut, stylisch und bietet endlosen Wiederspielwert – ein absolutes Muss für Koop-Fans, die rasantes Chaos und den Nervenkitzel des perfekten Loots lieben.

★ Der schnellste Weg, um dein PSN-Guthaben aufzuladen PlayStation Network-Karte Bei Eneba einkaufen

7. Cuphead [Beste Retro-Herausforderung für Hardcore-Duos]

Unsere Bewertung 9.1

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Microsoft Windows, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4/5 Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Studio MDHR Verlag Studio MDHR Durchschnittliche Spielzeit ca. 10–14 Stunden Metacritic-Bewertung 86 Die besten Funktionen Animationen im Cartoon-Stil der 1930er Jahre, anspruchsvolle Bosskämpfe und ein lohnender Schwierigkeitsgrad

Wenn du und dein Freund die Euphorie liebt, schwierige Koop-Spiele zu meistern, dann Cuphead genau dein Ding ist. Dieses Spiel ist ein wahres Fest für die Augen, wobei der klassische Animationsstil der 1930er Jahre mit den „Gummischläuchen“ so perfekt umgesetzt wurde, dass man meinen könnte, die Gameplay-Aufnahmen stammten aus einer längst vergessenen Disney-Serie oder einer Folge von Betty Boop.

Lass dich jedoch nicht vom Comic-artigen Grafikstil täuschen, denn dieses Run-and-Gun-Boss-Rush-Spiel ist bekanntlich schwer zu schlagen. Ich meine, es ist so schwer, dass selbst ein bekannter Spielejournalist bekanntermaßen Mühe hatte, überhaupt das Tutorial zu überstehen.

Ich würde allerdings behaupten, dass das, was dies ein episches Plattformspiel Was dieses Spiel zu einer Legende des Genres macht, ist nicht nur sein brutaler Schwierigkeitsgrad, sondern auch, wie lohnend jeder harte Bosskampf und jedes Level ist. Es ist definitiv hat diesen Souls-ähnlichen Charme, der einen dazu bringt, immer besser werden zu wollen, begierig darauf, für noch mehr Strafe zurückzukehren, nur um diesen einen Moment des Sieges zu erleben.

Eines der Dinge, die ich an Cuphead ist, dass man eigentlich gar kein erstklassiger Gaming-Laptop oder einen PC, um es zu spielen. Man braucht nicht einmal einen halbwegs ordentlichen Rechner, da es sich hier keineswegs um ein ressourcenintensives AAA-Spiel handelt. Wenn man diesen lokalen Koop-Modus auf der PS5 über die Abwärtskompatibilität spielt, läuft das unglaublich flüssig, vielleicht sogar ein bisschen übertrieben.

Mein Fazit: Cuphead ist eine brutale Geduldsprobe und Geschicklichkeitsaufgabe, getarnt als charmanter Cartoon. Für Duos, die sich nach knappen Siegen und Bosskämpfen der alten Schule sehnen, ist es ein sofortiger Klassiker.

★ Genieße das volle PSN 365-Erlebnis PlayStation Plus-Karte Bei Eneba einkaufen

8. A Way Out [Beste filmische Zweispieler-Erfahrung]

Unsere Bewertung 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Hazelight Studios Verlag Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit ca. 6–8 Stunden Metacritic-Bewertung 78 Die besten Funktionen Eine fesselnde Geschichte und ein spannendes, asymmetrisches Gameplay

Hazelight Studios setzt damit seinen Erfolgskurs fort, wenn es darum geht, einige der Die besten Spiele mit geteiltem Bildschirm auf Xbox und PlayStation-Konsolen ist Ein Ausweg. Dieses Spiel stürzt dich und deinen Spielpartner kopfüber in ein filmisches Abenteuer rund um einen Gefängnisausbruch mit Leo und Vincent – zwei Sträflingen mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, die gezwungen sind, zusammenzuarbeiten. Und ich kann euch sagen, ihre Reise ist wild.

Genau wie alle anderen Knaller von Hazelight, Ein Ausweg is ausschließlich für zwei Spieler entwickelt, egal ob ihr nebeneinander auf demselben Bildschirm spielt oder online. Jeder einzelne Moment – vom Lösen von Rätseln bis hin zum Überstehen von Verfolgungsjagden – wird eure Teamarbeit und euer gegenseitiges Vertrauen auf die Probe stellen.

Und natürlich gibt es hier jede Menge neue Ideen und Multiplayer-Mechaniken zu entdecken, von denen einige es dir ermöglichen, herauszufinden, unterschiedliche, kreative Ansätze zur Bewältigung bestimmter Hindernisse. DaherEin Ausweg wird keineswegs ein geradliniges Erlebnis sein, vor allem wenn man bedenkt, dass die Geschichte zwei Enden hat, die beide einen starken emotionalen Höhepunkt erreichen und dich und deinen Partner noch lange nach dem Abspann dazu bringen werden, über eure Entscheidungen zu diskutieren.

Mein Fazit: Ein Ausweg fängt durch seine fesselnde Geschichte und das Split-Screen-Gameplay die Essenz der Teamarbeit perfekt ein. Ein absolutes Muss für alle, die sich nach einem Koop-Abenteuer sehnen, das voller Spannung, Vertrauen und unvergesslicher Momente steckt.

★ Der schnellste Weg, um dein PSN-Guthaben aufzuladen PlayStation Network-Karte Bei Eneba einkaufen

9. Baldur’s Gate 3 [Das beste Rollenspiel für Koop-Spieler, die gerne Geschichten erzählen]

Unsere Bewertung 8.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 5, macOS, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Larian Studios Verlag Larian Studios Durchschnittliche Spielzeit ca. 100 Stunden Metacritic-Bewertung 96 Die besten Funktionen Eine auf dem DND-Universum basierende Geschichte, eine riesige offene Welt, unzählige Möglichkeiten zur Charakteranpassung und Dialogoptionen

Empfehlungen für RPGs im DND-Stil mit viel Story? Das ist genau mein Ding. Was das angeht, Baldur’s Gate 3 liegt an der Spitze, da ich es für eines der Die besten Koop-Spiele zu spielen, wenn du und deine Gruppe voll darauf absteht große Abenteuer mit viel Handlung, Dialogen und Kämpfen.

In diesem großartigen Spiel könnt ihr gemeinsam mit einem Freund eure Charaktere von Grund auf selbst gestalten, mit plEine Vielzahl von Optionen hinsichtlich Rasse, Klasse, Zaubersprüchen, Fertigkeiten, Attributverteilung und Hintergrund zur Auswahl. Sobald du mit deinen wunderschönen (oder schrägen) selbst gestalteten Charakteren zufrieden bist, kannst du in eine Open World im Fantasy-Stil eintauchen, die voller komplexer, unvergesslicher Charaktere und strategischer Kämpfe steckt.

Selbst als eingefleischter RPG-Fan, der schon alle möglichen Titel gespielt hat, wage ich zu behaupten, dass Baldur’s Gate 3 ist es überhaupt ein einzigartiges Einzelspieler-RPG, aber im Couch-Koop-Modus? Dann wird es zu etwas ganz anderem, und doch immer noch Ein unglaublich unterhaltsames Erlebnis, das man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte, wenn man auf Multiplayer-Spiele mit einer starken Story steht, vor allem, wenn du ein DND-Fan bist, der all die Abenteure des Tabletop-Spiels gerne zusammen mit einem Kumpel in Form eines Videospiels erleben möchte.

Mein Fazit: Baldur’s Gate 3 ist perfekt für D&D-Fans, die gemeinsam mit einem Partner in eine tiefgründige Geschichte eintauchen möchten. Es ist eine gewaltige, von Entscheidungen geprägte Reise, die Zusammenarbeit und Chaos gleichermaßen wertschätzt.

★ Genieße das volle PSN-Erlebnis PlayStation Plus-Karte Bei Eneba einkaufen

10. Disney Speedstorm [Bester plattformübergreifender Kart-Rennspiel]

Unsere Bewertung 8.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Gameloft, Gameloft S.E. Verlag Das Spiel im Loft Durchschnittliche Spielzeit ca. 20 Stunden Metacritic-Bewertung 74 Die besten Funktionen Kultfiguren und Titel, die von Disney-Lizenzen inspiriert sind

Falls du das Gefühl hast, etwas zu verpassen a Mario Kart-ähnlich Sportspiel für die PS5 Lass deine Freunde mitmachen und schüre Generationskonflikte mit, keine Sorge, es gibt eine Alternative. Ich spreche natürlich von Disney Speedstorm, was einhervorragendes plattformübergreifendes Spiel das bringt den rasanten, chaotischen Kart-Rennspaß, den man sich nur wünschen kann, auf die PlayStation 5.

Hier kannst du Fahre auf mehreren gut gestalteten Strecken, die von klassischen Disney-Filmen inspiriert sind, und nutze dabei bekannte Figuren direkt aus beliebten Franchises. Möchtest du als Captain Jack Sparrow spielen, der mit seiner miniaturisierten Black Pearl an Rennen teilnimmt? Oder wie wäre es mit Sulley, dem liebenswerten einäugigen Trottel aus „Monsters, Inc.“? Die Auswahl an Charakteren in diesem Spiel ist riesig und immer noch Das Angebot wächst ständig und umfasst Charaktere aus Disney, Pixar und sogar Kingdom Hearts, sodass du immer einen neuen Charakter finden wirst, den du spielen kannst.

Gefällt mirMario Kart, Disney Speedstorm is Ein leicht zugängliches Party-Rennspiel mit einfacher Steuerung, verrückten Power-Ups und genug Tiefe, um immer wieder Lust auf mehr zu machen. Im Grunde ist es eine fantastische Wahl, wenn du entspannte PS5-Split-Screen-Sessions suchst, die locker genug sind, um auch Gaming-Neulinge anzusprechen, aber gleichzeitig auch etwas für wettkampferprobte Veteranen bieten, die ihre Rennen gerne ein bisschen too Im Ernst.

So oder so: Das hier ist Disney-Magie pur, verpackt in einem rasanten Kart-Rennspiel, zu dem du und deine Freunde immer wieder zurückkehren werdet. Außerdem, Disney Speedstorm ist komplett kostenlos, was es zur perfekten, preisgünstigen Wahl für Split-Screen-Spielsitzungen macht.

Mein Fazit: Disney Speedstorm nimmt das Beste aus Mario Kart und gibt ihnen ein Disney Das Besondere daran: Es ist leicht zugänglich und voller Energie – perfekt für Freizeit- oder Wettkampfläufer, die einfach nur Spaß mit bekannten Gesichtern haben wollen.

★ Der schnellste Weg, um dein PSN-Guthaben aufzuladen PlayStation Network-Karte Bei Eneba einkaufen

11. Resident Evil: Revelations 2 [Beste Horror-Koop-Erfahrung]

Unsere Bewertung 8.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 3/4/5, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Capcom, Frima Studio Verlag Capcom Durchschnittliche Spielzeit ca. 10 Stunden Metacritic-Bewertung 75 Die besten Funktionen Unheimliche Bilder und haarsträubende Koop-Horrorkämpfe

Manchmal hat man einfach Lust auf eine gute alte Gruselrunde mit einem Freund, und genau das ist es, was Resident Evil: Revelations 2 versteht dich. Das hier ist eher ein ein klassisches Horrorerlebnis Im Vergleich zu einigen der actiongeladenen Teile der Serie ist es dennoch eine hervorragende Wahl für den Split-Screen-Koop-Modus auf der PlayStation. Man wechselt zwischen zwei Charakterpaaren hin und her: Claire Redfield und Moira Burton sowie Barry Burton und einem mysteriösen kleinen Mädchen namens Natalia Korda.

Es gehört zweifellos zu den Die besten Spiele mit geteiltem Bildschirm für Horrorfans, wenn nicht the am besten. Was macht Offenbarung 2 Das Tolle an so einem Multiplayer-Koop-Modus ist, zumindest für mich, dass er eine unkonventionelle, aber geniale Sichtweise auf Teamarbeit. Anstatt dass beide Spieler einfach drauflos schießen, ist meist ein Charakter der Kampfspezialist mit der größten Feuerkraft, während der andere die Unterstützung übernimmt. Das bedeutet, dass du und dein Kumpel habenzusammenzuarbeiten, die Schwächen des anderen auszugleichen und die Stärken des anderen zu nutzen.

Es ist spannend, es ist atmosphärisch, und wenn du auf einem Gaming-Monitor der Spitzenklasse… jede gruselige Begegnung und jeder Schreckmoment wirkt noch intensiver – schärfere Bilder und tiefere Schwarztöne lassen den Horror umso realer wirken. Das ist Der richtige Titel für alle, die auf der Suche nach einem echten kooperativen Survival-Horror-Spiel sind Das wird eure nächtlichen Couch-Koop-Spiele ein bisschen spannend.

Mein Fazit:Offenbarung 2 Es schafft die perfekte Balance zwischen Grusel und Strategie, was jede Koop-Runde zu einem spannenden Nervenkitzel macht. Schnapp dir einen Freund, mach das Licht aus und mach dich bereit für echt gruseliges Teamwork.

★ Genieße das volle PSN 365-Erlebnis PlayStation Plus-Karte Bei Eneba einkaufen

Mein Gesamtfazit zu den besten PS5-Spielen mit geteiltem Bildschirm

Wenn es um Spiele mit geteiltem Bildschirm geht, ist wirklich für jeden etwas dabei. Die besten PS5 Koop-Spiele beweisen, dass das gemeinsame Spielen mit jemandem neben einem nie aus der Mode kommt. Hier sind meine Empfehlungen:

Für Spieler, denen die Handlung wichtig ist → Es braucht zwei. Eine herzliche, unendlich einfallsreiche Koop-Reise, die dich und deinen Partner durch verrückte Szenarien hindurch zum Lachen bringt und euch dazu bringt, gemeinsam an einem Strang zu ziehen.

→ Eine herzliche, unendlich einfallsreiche Koop-Reise, die dich und deinen Partner durch verrückte Szenarien hindurch zum Lachen bringt und euch dazu bringt, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Für alle, die chaotischen Spaß lieben → Zu lange gekocht. Purer Multiplayer-Wahnsinn, bei dem Teamwork und Chaos Hand in Hand gehen. Perfekt für Spieler, die es lieben, zu schreien, zu lachen und die Küche gerade noch so zusammenzuhalten.

→ Purer Multiplayer-Wahnsinn, bei dem Teamwork und Chaos Hand in Hand gehen. Perfekt für Spieler, die es lieben, zu schreien, zu lachen und die Küche gerade noch so zusammenzuhalten. Für Fans von Shooter-Spielen → Borderlands. Der ultimative Looter-Shooter für Zweierteams, die sich nach rasanten Action-Erlebnissen und Millionen von verrückten Waffen sehnen, mit denen sie experimentieren können.

→ Der ultimative Looter-Shooter für Zweierteams, die sich nach rasanten Action-Erlebnissen und Millionen von verrückten Waffen sehnen, mit denen sie experimentieren können. Für Horrorfans → Resident Evil: Revelations 2. Ein spannendes, atmosphärisches Koop-Erlebnis, das jeden Schreckmoment in einen gemeinsamen Moment der Panik und des Triumphs verwandelt.

→ Ein spannendes, atmosphärisches Koop-Erlebnis, das jeden Schreckmoment in einen gemeinsamen Moment der Panik und des Triumphs verwandelt. Für Rennsportfans → Disney Speedstorm. Ein rasantes Kart-Rennspiel, bei dem es um freundschaftliche Wettkämpfe, farbenfrohe Strecken und plattformübergreifendes Chaos mit Freunden geht.

Ganz gleich, worauf ihr gerade Lust habt – diese Spiele zeigen uns, warum der lokale Mehrspielermodus nach wie vor eine der besten Spielmöglichkeiten ist: chaotisch, persönlich und ein endloser Spaß.

Häufig gestellte Fragen