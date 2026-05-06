Die 20 besten PS5-Einzelspieler-Spiele, die du unbedingt spielen musst

Das Beste an Einzelspieler-Spielen ist PS5 Spiele, mit denen Multiplayer-Titel nicht ganz mithalten können. Wenn man alleine spielt, gehört die Geschichte ganz DIR. Und es fühlt sich befreiend an, alles in deinem eigenen Tempo zu erkunden.

Man kann sich voll und ganz auf die Reise der Charaktere einlassen, ohne von Multiplayer-Interaktionen mit anderen Spielern oder Freunden abgelenkt zu werden.

On PS5Die Auswahl an Einzelspieler-Titeln deckt alle erdenklichen Genres ab, und dieser Leitfaden stellt dir die besten Spiele vor, die sich besonders gut für das Solospiel eignen. Lies weiter und finde heraus, welche Abenteuer es wert sind, noch heute begonnen zu werden.

Unsere Empfehlungen für PS5-Einzelspieler-Spiele

Meine Zeit beiPS5 Der Boom bei Einzelspieler-Spielen ist enorm. Und drei davon stechen besonders hervor und sind ein absolutes Muss. Auch wenn sie jeweils einen anderen Ansatz beim Einzelspieler-Design verfolgen, bieten sie alle etwas, das den Kauf der Konsole lohnenswert macht.

Horizon: Forbidden West (2022) – Ein absolut atemberaubendes Solo-Abenteuer, das die Geschichte des Vorgängers mit actiongeladenen Momenten weiterführt. Ghost of Tsushima (2022) – Ein unvergessliches Samurai-Abenteuer voller epischer Schlachten. Horizon Zero Dawn (2017) – Das erste Spiel, das Aloys Welt zum Leben erweckte und den Grundstein für eine der einzigartigsten Spielereihen aller Zeiten legte.

Diese Titel stehen für die Art von Spielerlebnissen, an denen du andere Spiele noch jahrelang messen wirst. Jeder Durchgang hält Überraschungen bereit, und genau das macht sie so großartig.

Die 20 besten PS5-Einzelspieler-Spiele für Spieler, die lieber alleine spielen

Die drei oben genannten Spiele sind die absoluten Highlights, die ich als Erstes empfehlen würde. Aber die PS5 Das ist aber noch nicht alles, was die Einzelspieler-Bibliothek zu bieten hat. Die folgende Liste enthält 20 der besten PS5-Spieledie du sofort alleine spielen kannst. Wie viele davon hast du schon ausprobiert? Scrollen Sie nach unten, um mehr zu erfahren.

1. Horizon: Forbidden West [Eine epische Open-World-Reise durch die Zukunft der Natur]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2022 Urheber Entwickler – Guerrilla Games; Herausgeber – Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 29 Stunden Metacritic-Bewertungen 88

Horizon: Forbidden West ist eine Fortsetzung des ersten Spiels, Horizon Zero Dawn. Das Grundkonzept des Spiels ist das Überleben in einer postapokalyptischen Welt. Hier beherrschen mechanische Kreaturen das Land.

Aloy (die Hauptfigur) begibt sich auf eine Reise, um die Wahrheit hinter einer mysteriösen Seuche aufzudecken, die alles Leben auszulöschen droht. Auf ihrem Weg begegnet sie rivalisierenden Stämmen, die ihr mit Argwohn und Misstrauen begegnen.

Sie muss Bündnisse mit den über das Land verstreuten Gemeinschaften schließen Das verbotene Westen während sie gegen Maschinen kämpfen, die immer aggressiver und gefährlicher geworden sind.

Pro-Tipp Setze „Valor Surges“ gegen große Maschinen ein, um deren Elementarschwächen auszunutzen.

Das Kampfsystem baut auf den Grundlagen auf, die bereits im ersten Teil der Serie gelegt wurden. Als Aloy scannst du Maschinen, um Schwachstellen zu finden, bevor du zuschlägst. Die Waffen wirken diesmal abwechslungsreicher. Aloy kann nun auch fliegende Maschinen kapern und als Reittiere nutzen.

Die Unterwassererkundung verleiht dem Erlebnis eine neue Dimension. Beim Schwimmen durch überflutete Ruinen werden Geheimnisse enthüllt, die unter der Oberfläche verborgen liegen. Entdecken Sie mehr von den am bestenPS5 Open-World-Spiele für ähnliche Abenteuer.

Das Beste daran istDas verbotene Westenist, wie gut es die Geschichte mit der Freiheit zum Erkunden in Einklang bringt. Du kannst entweder mit der Hauptgeschichte fortfahren oder stundenlang Nebenquests absolvieren. Und diese Nebenquests fügen sich oft nahtlos in die Haupthandlung ein, anstatt sich wie Füllmaterial anzufühlen.

Mein Fazit: Die Jagd mit dem Bogen ist immer noch ein unglaubliches Erlebnis Horizon: Forbidden West. Der erweiterte Fertigkeitenbaum bietet dir mehr Möglichkeiten, Kämpfe anzugehen.

2. Ghost of Tsushima [Die Geschichte eines Samurai über Ehre, Tarnung und atemberaubende Landschaften]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2020 Urheber Entwickler – Sucker Punch Productions; Herausgeber – Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~62 Stunden Metacritic-Bewertungen 87

Ghost of Tsushima hat mich sofort in seine Welt hineingezogen. Bei der Einzelspieler-Kampagne geht es um Jin Sakai, einer der letzten überlebenden Samurai auf der Insel Tsushima. Wir schreiben das Jahr 1274, und das Mongolische Reich ist in Japan eingefallen.

Jins Onkel, Lord Shimura hält am Ehrenkodex der Samurai fest, auch wenn seine Truppen zusammenbrechen. Jin muss sich entscheiden, ob er der Tradition treu bleiben oder sich wandeln will, um sein Volk zu retten.

Jin erlernt Tarntechniken und Giftanwendungen, die nach den Maßstäben der Samurai als unehrenhaft gelten. Er wird „Der Geist“, eine Legende, die unter Feinden geflüstert wird.

Pro-Tipp Wenn du deine Parade genau im richtigen Moment ausführst, durchbrichst du damit sofort die Deckung des Gegners. Übe den Rhythmus zunächst gegen einfache Gegner, bevor du dich an stärkere Samurai wagst.

Die Geschichte des Spiels wirft die Frage auf, was du für den Sieg zu opfern bereit bist. Jede Entscheidung, die Jin trifft entfernt ihn noch weiter von dem Krieger, zu dem er ausgebildet wurde. Aber es bringt ihn dem Helden näher, den seine Insel braucht.

Optisch ist es atemberaubend. Die Atmosphäre ist unvergleichlich. Du wirst Blumenfelder sehen, die sich im Wind wiegen. Stürme ziehen am Horizont auf, und goldene Blätter wirbeln durch die Luft, während sich Schlachten entfalten. Es ist eine epische Samurai-Saga, die dir bei jedem Spiel das Gefühl gibt, Teil einer LEGENDE zu sein.

Mein Fazit: Jins Kampf zwischen Ehre und Überleben in Ghost of Tsushima sorgt durchweg für echte Spannung. Schon beim ersten Duell fühlt man sich im Kampf wie ein Meister der Schwertkunst.

3. Horizon Zero Dawn [Wo Maschinen auf das Ur-Überleben treffen]

Unsere Bewertung 9.6

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2017 Urheber Entwickler – Guerrilla Games; Herausgeber – Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 22½ Stunden Metacritic-Bewertungen 89

Horizon Zero Dawn war das Spiel, das uns erstmals in Aloys Welt entführte. Aloy ist eine Ausgestoßene und wächst auf, ohne zu wissen, warum sie verstoßen wurde oder wer ihre Mutter war.

Die Welt um sie herum wird beherrscht von Maschinenwesen, die Menschen jagen. Alte Ruinen zeugen von einer Zivilisation, die vor Jahrhunderten unterging, doch niemand erinnert sich daran, was genau geschah. Aloy will die Wahrheit über ihre Vergangenheit und den mysteriösen Untergang der Welt herausfinden.

Die Atmosphäre ist unheimlich. Uralte Maschinen durchstreifen das Land wie Raubtiere, während die Stammesgemeinschaften ums Überleben kämpfen. Vor dem Hintergrund hoch aufragender Maschinen und uralter Geheimnisse kommt sich Aloy winzig vor.

Pro-Tipp Bevor du loslegst, scanne die Maschinen mit deinem Focus-Gerät. Wenn du die Positionen der Komponenten und ihre Schwachstellen kennst, sparst du Pfeile und verkürzt die Kampfdauer.

Es ist diese Harmonie zwischen Natur und Technik, die diese Welt so unvergesslich macht. Mit Aloys „Focus“ (einem leichten Gadget) kann sie sehen, wie die Feinde patrouillieren. Der Kampf mit dem Bogen ist besonders befriedigend, wenn die Pfeile ihr Ziel treffen. Fallen können in schwierigen Kämpfen das Blatt wenden.

Die Jagd auf Maschinen erfordert Strategie. Alle Kreaturen haben Schwachstellen, die du gegen sie ausnutzen kannst. Wenn du aus gesammelten Ressourcen Munition herstellst, bist du immer gut gerüstet.

Die postapokalyptische Umgebung vereint ursprüngliche Stämme und Hightech-Ruinen. In den dicht bewaldeten Gebieten verbergen sich verlassene Gebäude, die die Menschen zurückgelassen haben. Die schneebedeckten Berge bieten Aussichtspunkte über die Landschaft.

Bei diesen Maschinenkonstruktionen werden tierische Merkmale auf innovative Weise mit mechanischen Komponenten kombiniert.

The führendPS5Rollenspiele bietet die perfekte Action-RPG-Mechanik mit Pfeil-und-Bogen-Kämpfen gegen riesige mechanische Bestien. Die Geschichte fesselt einen bis zur letzten Enthüllung.

Mein Fazit: Auch Jahre später fühlt sich Aloys erstes Abenteuer immer noch besonders an und ist es wert, noch einmal erlebt zu werden in Horizon Zero Dawn.

4. God of War Ragnarök [Ein mythisches Finale, das der Legende würdig ist]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2022 Urheber Entwickler – Santa Monica Studio; Herausgeber – Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 26½ Stunden Metacritic-Bewertungen 94

God of War Ragnarök hat mich stärker beeindruckt, als ich erwartet hatte. Es ist mehr als nur eine Fortsetzung. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen das Vatersein und das Durchbrechen von Gewaltkreisläufen.

Kratos, der Vater, möchte seinen Sohn Atreus vor der Prophezeiung bewahren und verhindern, dass dieser dieselben blutigen Fehler begeht wie er. Die Vater-Sohn-Beziehung, die durch die Prophezeiung und den Krieg in den neun Welten auf die Probe gestellt wird, wird mit einer Ungeschminktheit erzählt, wie ich sie in Spielen selten sehe.

Der Kampf baut auf dem Neustart von 2018Stiftung. Die Leviathan-Axt and Klingen des Chaos sind mit neuen Kräften zurück. Atreus wird im Kämpfen immer besser. An manchen Stellen kannst du zwischen den Charakteren wechseln.

Pro-Tipp Verbessere zuerst deine Schilde und erst dann deine Waffen. In den meisten Bosskämpfen sind Blocken und Parieren nützlicher als nur Schaden zu verursachen.

Die Grafik des Spiels ist atemberaubend. Du wirst feststellen, dass jedes Reich sein ganz eigenes Aussehen hat. Die Zwergenschmieden in Svartalfheim werden von geschmolzenem Metall erhellt, und die Dschungel von Vanaheim wimmeln von gefährlichen Tieren.

Und weiterPS5, jedes Detail besticht, vom Frost, der an Kratos’ Axt haftet, bis hin zu den Gesichtsausdrücken von Atreus. Die filmische Darstellung lässt einen leicht vergessen, dass man ein DualSenseSteuergerät.

Insgesamt bildet dieses epische narrative Abenteuer einen eindrucksvollen Abschluss der nordischen Saga. Zu sehen, wie Atreus heranwächst, während Kratos lernt, loszulassen, verleiht ihrer Reise trotz der mythischen Kulisse eine zutiefst menschliche Note.

Mein Fazit:„God of War Ragnarök“ Die Endgegnerkämpfe gehören zu den besten der Serie. Dieses Finale würdigt beide Charaktere und lässt ihnen Raum für weitere Entwicklung.

5. Kingdom Come: Deliverance II [Realismus und mittelalterliche Erzählkunst vom Feinsten]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen PS5, PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Entwickler – Warhorse Studios; Herausgeber – Deep Silver Durchschnittliche Spielzeit 54 Stunden Metacritic-Bewertungen 88

Kingdom Come: Deliverance IIDie Hauptfigur ist Henry, der Sohn eines Schmieds. Er hatte alles verloren, was er besaß, als die Truppen von Sigismund von Luxemburg sein Haus niederbrannten. Bei dem Angriff kamen seine Eltern ums Leben, und er musste um sein Leben rennen.

Er begann als Junge ohne nennenswerte Kampferfahrung. Mit der Zeit entwickelt er sich zu einem Mann, den der Verlust eines geliebten Menschen abgehärtet hat. Und schon bald wird er in Kämpfe und politische Intrigen verwickelt, die weit über seinen Stand hinausgehen.

Diese Fortsetzung setzt seine Reise fort und legt dabei den Schwerpunkt auf historische Authentizität und das Leben eines einfachen Mannes unter außergewöhnlichen Umständen. Henry ist kein auserwählter Held mit magischen Kräften. In einer Gesellschaft, in der der Adel herrscht, ist er ein junger Mann, der gerade lernt, mit dem Schwert umzugehen.

Pro-Tipp Übe regelmäßig das Schwertkampf mit Hauptmann Bernard. Nur durch Wiederholung lässt sich das Muskelgedächtnis aufbauen, das für das komplexe Kampfsystem erforderlich ist.

In den RPG-Systemen des Spiels hat Realismus Vorrang vor Bequemlichkeit. Schwerter müssen gepflegt werden und werden ohne Pflege stumpf. Dein Kampfvermögen wird durch Hunger beeinträchtigt. Im Kampf kommt es auf echtes Können an, nicht nur auf Wertevorteile. Gefällt dir, wie dieses Spiel klingt? Entdecke weitere Top-Spiele wie Kingdom Come: Deliverance.

Die Tiefe des Rollenspiels ist enorm. Die Auswahl der Dialogoptionen prägt die Interaktionen. Auch dein Ansehen und deine Fähigkeiten beeinflussen, wie die Leute dich behandeln.

Mein Fazit:Im Gegensatz zu den meisten Fantasy-Spielen, Kingdom Come: Deliverance II wirkt realistischer und ist sowohl herausfordernd als auch lohnend.

6. Baldur’s Gate [Ein RPG, das durch die eigenen Entscheidungen geprägt wird – einfach perfekt]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PS5, PC, macOS, Xbox Series X/S, Linux Erscheinungsjahr 2023 Urheber Entwickler/Herausgeber – Larian Studios Durchschnittliche Spielzeit 44 Stunden Metacritic-Bewertungen 96

Baldur’s Gate 3 bietet dir eine Freiheit, die ich in einem Videospiel nicht für möglich gehalten hätte. Jede Entscheidung, vom Dialog bis zum Kampf, verändert den Verlauf der Geschichte. Es fühlt sich so an, als würde sich die Welt deinen Entscheidungen anpassen – und nicht umgekehrt.

Das Spiel beginnt damit, dass du von Mind Flayern (Monstern) entführt wirst. Sie implantieren dir eine Kaulquappe ins Gehirn, die dich innerhalb weniger Tage in einen Mind Flayer verwandeln kann.

Du machst eine Notlandung und triffst auf andere Infizierte. Gemeinsam macht ihr euch auf die Suche nach einem Heilmittel.

Pro-Tipp Speichere vor jeder wichtigen Dialogentscheidung kurz. Die Ergebnisse der Gespräche haben entscheidenden Einfluss auf die Verfügbarkeit von Quests und die Beziehungen zu deinen Begleitern.

Das Gameplay verbindet rundenbasierte Kämpfe mit tiefgehendem Rollenspiel. Du kannst Heldentum, Schurkentum oder etwas dazwischen darstellen. Je nachdem, wofür du dich entscheidest, kann die Geschichte viele verschiedene Richtungen einschlagen. Die verzweigten Handlungsstränge und die unzähligen Möglichkeiten zur Charaktergestaltung machen es zu einem der Spiele mit dem höchsten Wiederspielwert ab heute erhältlich.

Jeder Kampf fühlt sich wie eine Schachpartie an. Ich habe mit Zaubersprüchen und verschiedenen Strategien experimentiert, was sich ausgezahlt hat. Das Spiel glänzt im Koop-Modus, aber der Einzelspieler-Modus ist ebenso überzeugend, was es zum besten unter Die besten Einzelspieler-Spiele.

Optisch sind die Schauplätze vielfältig und reichen von verfluchten Sümpfen bis hin zu leuchtenden Städten. Die Figuren wirken lebendig, ihre Gesichter spiegeln Emotionen wider, die das Drama erst richtig zur Geltung bringen. Dank seiner komplexen Handlung und der facettenreichen Charaktere fühlt sich jeder Durchgang einzigartig an. Ein Durchgang reicht nicht aus, um alles zu sehen.

Mein Fazit:Deine Entscheidungen beeinflussen den Verlauf in Baldur’s Gate auf eine Weise, die die meisten Rollenspiele nur vorgeben zu bieten.

7. Death Stranding 2: Am Strand [Kojimas surreale Odyssee geht weiter]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattform PS5 Erscheinungsjahr 2025 Urheber Entwickler – Kojima Productions; Herausgeber – Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 35 Stunden Metacritic-Bewertungen 89

Death Stranding 2 ist auf eine Weise seltsam, die man nie vergisst. Im Mittelpunkt der Handlung steht das Verständnis unserer Beziehung zur Sterblichkeit und zur Isolation. Im Spiel geht es darum, die Teile einer zerbrochenen Welt durch Lieferungen wieder zusammenzufügen.

Sam Porter Bridges ist die Hauptfigur. Er arbeitet als Lieferant und verfügt über besondere Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen, Begegnungen mit BTs (Geisterwesen aus dem Reich zwischen Leben und Tod).

Im ersten Spiel verband er isolierte amerikanische Städte wieder miteinander. Im zweiten Teil sieht sich Sam neuen Bedrohungen von der Beach gegenüber, während die Death Stranding Das Phänomen wird immer instabiler. Dies Death Stranding 2Spielrezension untersucht genauer, wie diese eskalierenden Bedrohungen sowohl die Handlung als auch den zentralen Spielablauf prägen.

Pro-Tipp Baue Straßen und Gebäude in stark frequentierten Gebieten. Deine Gebäude helfen den Spielern, und diese helfen dir im Gegenzug.

Das Überqueren von Gelände bildet den Kern des Spielablaufs. Beim Durchqueren von gefährlichem Gelände musst du das Gewicht deiner Ladung ausbalancieren. Der Bau von Straßen und Bauwerken erleichtert zukünftige Reisen.

Verschiedene Fahrzeuge bewältigen unwegsames Gelände auf unterschiedliche Weise. Kämpfe gibt es zwar, doch oft erweist sich Heimlichkeit als klüger. Und schon nach den ersten paar Stunden geht die Bedienung Ihrer Geräte wie von selbst.

Die postapokalyptische Welt wirkt unheimlich leer. Verwüstete Städte prägen die Landschaft, und in der Ferne ragen Berge empor. Es ist eine kunstvolle und meditative Reise von Hideo Kojima. Kojimas Vision bleibt wunderbar eigenartig und überraschend emotional. Ein solch einzigartiges Erlebnis hat sich seinen Platz auf der Vollständige Liste der Nominierten für die „Best Player’s Voice“-Auszeichnung bei den Game Awards 2025.

Mein Fazit: ObwohlDeath Stranding 2: Am Strand ist manchmal seltsam und langsam, aber nichts anderes ist auch nur annähernd so.

8. Elden Ring [In Prüfungen geschmiedete Open-World-Meisterschaft]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2022 Urheber Entwickler – FromSoftware; Herausgeber – Bandai Namco Entertainment, JP: FromSoftware Durchschnittliche Spielzeit 60 Stunden Metacritic-Bewertungen 92

Mit weltweit mehr als 30 Millionen verkauften Exemplaren, Elden Ring gehört zu den meistverkauften PS5 Spiele. Die offene Welt ist riesig, und hinter jeder Ecke lauert Gefahr oder gibt es etwas zu entdecken.

Im Spiel, Du spielst einen „Tarnished“, einen Verbannten, der die Gnade des Erdbaums verloren hat (ein riesiger goldener Baum, der die Quelle der Kraft und des Lebens in dieser Welt ist) vor langer Zeit.

The Elden Ring (eine mystische Kraft, die die Ordnung und die Realität selbst aufrechterhält) ist zerbrochen, und Halbgötter haben sich ihre Bruchstücke angeeignet. Um deinen Platz einzunehmen, musst du sie besiegen. Jeder Halbgott, dem du gegenüberstehst, verkörpert einen anderen Aspekt der verdorbenen Macht.

Pro-Tipp Steigere die Ausdauer auf 40, bevor du andere Werte verbesserst. Beim Erlernen der Boss-Muster ist die Überlebensfähigkeit wichtiger als der Schaden.

Du kannst schwierigen Gegnern ausweichen und später wiederkommen. Die Handlung lässt dir die Wahl, wie du sie interpretierst und wie sie endet. Du kannst die alte Ordnung wiederherstellen, dich dem Chaos hingeben oder etwas völlig Neues erschaffen.

Der „Souls“-Kampf lässt sich wunderbar mit der Erkundung der offenen Welt verbinden. Die Welt erstreckt sich in alle Richtungen. Die künstlerische Gestaltung verbindet Gothic-Horror mit High Fantasy, wobei jede Region eine ganz eigene visuelle Identität aufweist. Insgesamt ist das Spiel eine echte Feuerprobe, aber jede Anstrengung lohnt sich.

Mein Fazit: Elden Ring ist ein Meisterwerk der Freiheit und Herausforderung, das an jeder Ecke der Karte Überraschungen bereithält.

9. Assassin’s Creed Shadows [Das feudale Japan erwacht in „Stealth and Steel“ zum Leben]

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen macOS, PS5, PC, Xbox Series X/S, iPadOS Erscheinungsjahr 2025 Urheber Entwickler – Ubisoft Quebec; Herausgeber – Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit 34½ Stunden Metacritic-Bewertungen 81

Assassin’s Creed: Shadows hat mir das gegeben, was ich mir schon immer gewünscht habe: Japan in der Welt von Assassin’s Creed! Die Kulisse ist voller Samurai, Shinobi und feudaler Intrigen.

Das Spiel spielt in der japanischen Sengoku-Zeit. Du steuerst zwei Protagonisten mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Naoe, ein erfahrener Shinobi, und Yasuke, ein legendärer afrikanischer Samurai.

Die Spielmechanik bringt die Stärken der einzelnen Charaktere perfekt zur Geltung.Neun Sie ist besonders geschickt im Klettern. Sie kann sich im Schatten verstecken und Werkzeuge wie Kunai und Rauchbomben einsetzen. Yasuke kann sich nicht so gut anschleichen, macht das aber durch brutale Kampffähigkeiten wieder wett.

Pro-Tipp Nutze bei beiden Charakteren die Umgebung zu deinem Vorteil. Naoe lenkt die Gegner ab, während Yasuke durchbricht und sie frontal vernichtet.

An bestimmten Stellen der Geschichte kannst du zwischen den Charakteren wechseln. Bei manchen Missionen ist Heimlichkeit gefragt und Naoes Fähigkeiten sind gefragt. Andere beinhalten offene Kämpfe, bei denen Yasukes Samurai-Ausbildung zum Tragen kommt. Der Spielmodus passt sich dem von dir gewählten Charakter an.

Optisch ist es einfach der Hammer. Die japanische Landschaft wirkt detailreich. Kirschblüten wehen durch Tempelhöfe, und Burgen ragen über den umliegenden Dörfern empor. Kurz gesagt: Die Umgebung verändert sich mit den Jahreszeiten.

Tag- und Nachtzyklen beeinflussen das Wachverhalten. Am PS5… Details wie Stofftexturen und das Klirren der Schwerter stechen hervor, wodurch es in jeder Liste von top PS5Spiele.

Mein Fazit:Assassin’s Creed Shadows ist eine frische Neuinterpretation der Serie, die Stealth und Kampf endlich gleichermaßen spannend macht.

10. Demon’s Souls (Remake) [Die Wiedergeburt eines gnadenlosen Meisterwerks]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen PS5 Erscheinungsjahr 2020 Urheber Entwickler – Japan Studio, Bluepoint Games; Herausgeber – Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 24 Stunden Metacritic-Bewertungen 92

Demon’s Souls (Remake) kehrt als Grundlage des gesamten Souls-Genres zurück. Doch dieses Mal wurde es komplett neu entwickelt für PlayStation 5

Bluepoint Games Das ursprüngliche Spiel aus dem Jahr 2009 wurde grafisch überarbeitet, wobei der hohe Schwierigkeitsgrad, für den es bekannt ist, beibehalten wurde. Hier gibt’s mehr dazu Die besten Souls-ähnlichen Spiele für ähnliche Herausforderungen.

Die Geschichte beginnt damit, dass das Königreich Boletaria unter einem verfluchten Nebel begraben liegt. König Allant XII. hat den Alten erweckt, einen uralten Dämon, der nun Seelen verschlingt. Du trittst als namenloser Krieger auf, der dieser Plage ein Ende bereiten will.

Du musst fünf verschiedene Regionen erkunden, um die Erzdämonen zu besiegen.

Pro-Tipp Töte dich selbst im Nexus, nachdem du einen Boss besiegt hast, um deine Körperform an anderen Orten beizubehalten. So verhinderst du, dass sich die Welttendenz unbeabsichtigt verschiebt.

Kämpfe erfordern Präzision, denn jeder Gegner kann dich töten, wenn du unvorsichtig bist. Die Wahl der Waffe beeinflusst deine gesamte Vorgehensweise. Schild-Builds unterscheiden sich in ihrer Spielweise von Builds, die auf Ausweichen ausgerichtet sind.

Diese aktualisierte Version präsentiert die PS5 Funktionen perfekt zur Geltung. Die Steinburgen wirken fotorealistisch, und Lichteffekte sorgen in dunklen Gängen für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Die überarbeitete Grafik bewahrt die beklemmende Atmosphäre des Originals. Ladezeiten zwischen den Toden gibt es so gut wie gar nicht. Der Schwierigkeitsgrad wirkt eher fair als billig. Insgesamt zeigt das Remake, dass das Design des Originals auch Jahre später noch überzeugt.

Mein Fazit:Demon’s Souls (Remake) ist ein wunderschönes, aber gnadenloses Remake, das zeigt, wo die modernen Souls-Spiele ihren Ursprung haben.

11. Final Fantasy XVI [High Fantasy trifft auf filmreife Kämpfe]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PS5, PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Entwickler – Square Enix Creative, Geschäftsbereich III; Herausgeber – Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 38 Stunden Metacritic-Bewertungen 87

Clive Rosfield erlebte als Kind den Mord an seinem Bruder. Jahre später sinnt er auf Rache in einer vom Krieg zerrissenen Welt in Final Fantasy XVI. Dominanten setzen im Kampf die Macht gewaltiger Eicons ein. Clive muss diese Fähigkeiten meistern und gleichzeitig eine Verschwörung aufdecken, die ganz Valisthea bedroht.

Der Kampf bricht mit der Tradition des rundenbasierten Spielprinzips und setzt stattdessen auf Echtzeit-Action. Du wirst den Angriffen deiner Gegner ausweichen und mit vernichtenden Kombos zurückschlagen. Die Fähigkeiten der Eikons lassen sich für verschiedene Spielstile beliebig kombinieren. Bosskämpfe gegen andere Eikons werden zu filmreifen Spektakeln. Das Ausmaß dieser Begegnungen ist für die Serie beispiellos.

Pro-Tipp Probier verschiedene Kombinationen von Eikon-Fähigkeiten aus. Bestimmte Kombinationen von Fähigkeiten erzeugen verheerende Synergieeffekte, die schwierige Kämpfe zu einem Kinderspiel machen.

Die Königreiche von Valisthea zeichnen sich jeweils durch eine ganz eigene Kultur und Ästhetik aus. Die vom Krieg gezeichneten Landschaften verdeutlichen die Folgen des Konflikts. Die Charaktermodelle in den Zwischensequenzen erreichen fast Filmqualität, und der düsterere Ton hebt dieses Spiel von den vorherigen Teilen der Serie ab.

Dieser emotional reife top Final FantasySpiel weicht vom traditionellen rundenbasierten Kampf ab und setzt auf ein direkteres Spielgefühl. Es bietet rasante Kämpfe und eine epische, düstere Geschichte, in deren Mittelpunkt gewaltige Bosskämpfe mit Beschwörungen stehen. Die Beschwörungskämpfe sind ein Spektakel, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Das Kampfsystem bricht mit der Tradition und bietet stattdessen ein Erlebnis, das sich frisch und befriedigend anfühlt.

Optisch,Final Fantasy XVI ist eines der grafisch ansprechendsten Spiele auf PS5. Das Ausmaß der Schlachten, die Detailtreue der Burgen und das Design der Monster sind einfach unübertroffen.

Mein Fazit:Final Fantasy XVI ist ein mutiger neuer Weg für die Serie mit rasanten Kämpfen und starken Charakteren.

12. Stellar Blade [Action, Schönheit und Science-Fiction-Mystery in einem]

Unsere Bewertung 7.8

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Plattformen PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2024 Urheber Entwickler – Shift Up; Herausgeber – Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 56½ Stunden Metacritic-Bewertungen 81

Sternklinge hat mich mit seiner Mischung aus Science-Fiction-Action und einer emotionalen Geschichte überrascht, die tiefgründiger ist, als ich erwartet hatte. Als Eve zu spielen, vermittelt ein Gefühl von Stärke, doch die Welt um sie herum hält einen stets in Atem. Das Spiel spielt auf einer zukünftigen Erde, die von außerirdischen Kreaturen namens Naytiba überrannt wurde.

Vor Generationen floh die Menschheit auf eine Kolonie auf einem anderen Planeten. Eve kommt als Teil der 7. Luftlandeeinheit an, die entsandt wurde, um den Planeten zurückzuerobern. Die Mission geht sofort schief, sodass Eve inmitten der Ruinen gestrandet ist.

Die Handlung dreht sich um Eves Ermittlungen zu den Geschehnissen bei früheren Rückgewinnungsversuchen. Im Kampf kommt es auf präzises Timing und das Erkennen von Mustern an.

Pro-Tipp Meistere das perfekte Ausweich-Timing, um „Blink“ zu aktivieren. Dieses Konter-System verursacht erheblichen Schaden und gewährt dir für einige Frames Unverwundbarkeit.

Wenn man im richtigen Moment pariert, macht man den Gegnern den Weg für vernichtende Konter frei, und Eves Moveset erweitert sich im Laufe des Spiels. Bei Bosskämpfen muss man die Angriffsmuster kennenlernen.

Die postapokalyptische Kulisse verbindet üppige Natur mit technologischen Überresten. Zerstörte Städte bieten stimmungsvolle Schauplätze für Kämpfe. Das Design der Gegner reicht von grotesk bis hin zu eindringlich schön. Die Charakteranimationen laufen auch in intensiven Kämpfen flüssig ab.

Dieses Einzelspieler-Actionspiel besticht durch ausgefeilte, stilvolle Kämpfe und eine einzigartige Ästhetik. Es zeichnet sich durch flüssige Hochgeschwindigkeitskämpfe und ein fesselndes Charakterdesign aus.

Mein Fazit: Das Kampfsystem belohnt Präzision und gutes Timing bei Sternklinge. Bosskämpfe erfordern deine volle Aufmerksamkeit.

13. Marvel’s Spider-Man 2 [Web-Swinging in seiner heldenhaftesten Form]

Unsere Bewertung 7.6

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Entwickler – Insomniac Games; Herausgeber – Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 17 Stunden Metacritic-Bewertungen 87

Marvel’s Spider-Man 2gehört zu denam bestenPS5 Abenteuerspiele die dir den ultimativen Superhelden-Nervenkitzel bieten. Diesmal ist Spider-Man nicht allein. Marvel’s Spider-Man 2 versetzt sowohl Peter Parker als auch Miles Morales in die Hauptrolle, die gemeinsam für den Schutz von New York kämpfen.

Beide Spider-Men kämpfen mit persönlichen Problemen, während die Stadt sie dringend braucht. Die Verbindung zwischen ihnen wird entscheidend, um eine Gefahr abzuwenden, die keiner von beiden alleine bewältigen kann. Das Gameplay ist flüssig, rasant und abwechslungsreich. Im Verlauf der Geschichte kannst du zwischen Peter und Miles wechseln.

Pro-Tipp Schwing schnell, aber bleib tief, um Verbrechen leichter aufzudecken. Setze im Kampf verschiedene Gadgets ein, um Stil und Effizienz zu steigern.

Peters Symbiotenkräfte bieten zusätzliche Angriffsmöglichkeiten. Miles verfügt über bioelektrische Giftangriffe. Das Schwingen mit dem Netz ist effizienter und schneller als in den vorherigen Spielen.

New York sieht mit verbesserter Dichte und Detailtreue einfach umwerfend aus. Queens und Brooklyn erweitern das Spielgebiet. Innenräume durchbrechen die Open-World-Struktur. Durch die vielen Fußgänger und lebhafte Veranstaltungen wirkt die Stadt lebendiger.

Die Geschichte behandelt beide Charaktere durchweg gleichberechtigt. Bosskämpfe bringen sie an ihre Grenzen, begleitet von filmischen Sequenzen, die direkt aus den Comics stammen.

Mein Fazit:Als zwei verschiedene Spider-Men durch New York schwingen in Marvel’s Spider-Man 2 sorgt dafür, dass sich die Formel immer wieder neu anfühlt. Die Geschichte behandelt beide Figuren gleichermaßen.

14. Days Gone [Der Überlebenskampf eines einsamen Motorradfahrers in einer zerstörten Welt]

Unsere Bewertung 7.4

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Plattformen PlayStation 4, PC, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2019 Urheber Entwickler – Bend Studio; Herausgeber – Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 36½ Stunden Metacritic-Bewertungen 78

Days Gone wirkt rau und gnadenlos. Als Deacon St. John wirst du in eine Welt geworfen, die von Freakern überrannt wurde, und das Überleben ist nie einfach.

Das Gameplay ist intensiv. Du bist ständig auf deinem Motorrad unterwegs und musst den Kraftstoffstand im Auge behalten, während du gefährliches Terrain durchquerst. Das Motorrad dient dir als Transportmittel und Stauraum. Wenn in gefährlichen Gegenden das Benzin ausgeht, bricht echte Panik aus.

Der Kampf ist eine Mischung aus Schleich- und Schusswechseln sowie Nahkampf. Durch Tarnung kannst du es vermeiden, von einer Übermacht überwältigt zu werden. Freaker ziehen in Horden umher, die bis zu Hunderte von Individuen umfassen können. Ein direkter Kampf bedeutet den sicheren Tod. Du musst Sprengsätze anlegen, Fallen aufstellen und die Umgebung nutzen, um die Feinde in eine Falle zu locken.

Pro-Tipp Heb dir Molotowcocktails und Sprengstoff für Kämpfe gegen Horden auf. Einzelne Freaker sind im Nahkampf leicht zu besiegen, aber gegen Menschenmengen brauchst du Flächenschaden.

Die Kulisse des pazifischen Nordwestens sieht trotz der Apokalypse wunderschön aus. Dichte Wälder bieten Verstecke für Hinterhalte. Verlassene Städte erzählen durch Details in der Umgebung ihre Geschichten.

Die Welt selbst arbeitet gegen dich. Regen, Nebel und wechselndes Licht beeinflussen das Verhalten der Gegner. Freaker sind nachts aktiver, was Reisen am Tag sicherer macht, aber nicht risikofrei.

Die Begegnungen mit den Horden prägen das Spielerlebnis. Bei bestimmten Missionen strömen Hunderte von Freakern aus ihren Nestern. Man hört sie, bevor man sie sieht – eine Welle von Schreien, die einem signalisiert, dass man fliehen oder sich wappnen muss.

Mein Fazit:Es ist noch nicht ganz ausgereift, aber die Hordenschlachten machen Days Goneunvergesslich.

15. Hogwarts Legacy [Die Zauberwelt – endlich kannst du sie erkunden]

Unsere Bewertung 7.2

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Plattformen PS5, PC, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2023 Urheber Entwickler – Avalanche Software; Herausgeber – Warner Bros. Games Durchschnittliche Spielzeit 26½ Stunden Metacritic-Bewertungen 84

Hogwarts Legacy gab mir das Gefühl, endlich in der Zaubererwelt zu leben. Im Spiel schlüpfst du in die Rolle eines Schülers im fünften Schuljahr, der in den 1890er Jahren nach Hogwarts kommt. Die Geschichte taucht in die magische Welt ein, wie sie vor den Ereignissen der Harry-Potter-Bücher aussah.

Du verfügst über die außergewöhnliche Fähigkeit, uralte Magie wahrzunehmen und einzusetzen. Ein Kobold namens Ranrok führt einen Aufstand an… auf der Suche nach den Quellen dieser uralten Macht. Er glaubt, dass Zauberer die Kobolde seit Jahrhunderten unterdrücken, und will die Weltordnung der Zauberer umstürzen.

Pro-Tipp Schließe die Merlin-Prüfungen frühzeitig ab, um die Plätze im Ausrüstungsinventar zu erweitern. Der begrenzte Platz wird bei der Erkundung zu einem großen Problem.

Das Wirken von Zaubersprüchen bildet den Kern des Kampfes. Du wirst verschiedene Zaubersprüche kombinieren, um taktische Vorteile zu erzielen. Tränke und Pflanzen bieten dir zusätzliche Möglichkeiten.

Beim Erkunden entdeckt man Geheimnisse im gesamten Schloss und in der Umgebung. Mit dem Besenflug erschließt man die schottischen Highlands. Die Nebenaktivitäten reichen vom Sammeln magischer Wesen bis hin zum Lösen von Rätseln.

Das Schloss fängt die magische Atmosphäre der Bücher perfekt ein. Porträts sprechen, wenn man an ihnen vorbeigeht. Geheimgänge verbinden weit entfernte Orte miteinander. Zur umliegenden Landschaft gehören das Dorf Hogsmeade und der Verbotene Wald. Der Wechsel der Jahreszeiten wirkt sich auf das Erscheinungsbild der Umgebung aus.

In diesem Fantasy-Einzelspieler-Erlebnis kannst du deinen eigenen Zauberer erschaffen und die legendäre Schule für Hexerei und Zauberei besuchen. Die Hogwarts-Träume zu verwirklichen, fühlt sich genauso gut an, wie man es sich erhofft hat. Man kann gar nicht anders, als das Schloss von oben bis unten zu erkunden.

Mein Fazit: Hogwarts Legacyist ein Traum fürHarry Potter Fans, das ihnen die Freiheit bietet, das Schulleben in Hogwarts hautnah zu erleben.

16. Cyberpunk 2077 [Neonfarbenes Chaos und unvergessliche Geschichten]

Unsere Bewertung 7

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Plattformen PS4, PC, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, macOS Erscheinungsjahr 2020 Urheber Developer – CD Projekt Red;Publisher – CD Projekt Durchschnittliche Spielzeit 26 Stunden Metacritic-Bewertungen 75

Cyberpunk 2077 ist gewagt und chaotisch. Die Geschichte dreht sich um Identität und Überleben, und ich konnte einfach nicht wegsehen.

Du bist V, ein Söldner, der sich in Night City einen Namen machen will. Ein Raubüberfall geht katastrophal schief. V bekommt einen Biochip mit Johnny Silverhands digitalisiertem Bewusstsein ins Gehirn implantiert.

Johnny (ein Rocker-Terrorist, der vor fünfzig Jahren starb) überschreibt nach und nach V’s Persönlichkeit. V hat noch einige Wochen Zeit, um eine Lösung zu finden, bevor er vollständig verschwindet.

Das Gameplay bietet für jede Situation mehrere Lösungsansätze. Du kannst dich in feindliche Systeme hacken und ihre Waffen gegen sie selbst richten. Das macht es zu einem herausragenden Spiel unter den Die besten Hack-and-Slash-Spiele.

Pro-Tipp Investiere in deine handwerklichen Fähigkeiten, um legendäre Gegenstände herzustellen. Selbstgefertigte Ausrüstung ist deutlich besser als gekaufte.

Mit der Stealth-Funktion kannst du dich unbemerkt durch Missionen bewegen, ohne jemanden zu töten. Im direkten Kampf werden aggressive Taktiken mit Mantis-Klingen und intelligenten Waffen belohnt. Die Ich-Perspektive lässt überfüllte Märkte bedrückend wirken. NPCs folgen Routinen, die die Stadt beleben und gleichzeitig für eine dekorative Atmosphäre sorgen.

Johnny und V gehen sich zunächst feindselig gegenüber, doch die Tatsache, dass sie sich einen Körper teilen, zwingt sie dazu, einander zu verstehen. Die Dialogoptionen beeinflussen, wie die Figuren miteinander umgehen und welches Ende du freischaltest. Die Geschichte wirft die Frage auf, was zählt, wenn der Tod unvermeidlich ist und Identität verhandelbar wird.

Mein Fazit:Nach den Updates,Cyberpunk 2077 ist endlich das Rollenspiel, das es sein sollte: voller Leben und Entscheidungsmöglichkeiten.

17. Black Myth: Wukong [Mythos, Magie und Kampfkunst neu definiert]

Unsere Bewertung 6.8

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Plattformen PS5, PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Entwickler/Herausgeber – Game Science Durchschnittliche Spielzeit 38 Stunden Metacritic-Bewertungen 76

Black Myth: Wukong bezieht sich aufDie Reise nach Westen, einer der größten Klassiker der chinesischen Literatur. Du schlüpfst in die Rolle des Auserwählten und trittst in die Fußstapfen von Sun Wukong (dem Affenkönig). Der legendäre Affe durchlief vor Jahrhunderten eine Reihe von Prüfungen und erlangte die Erleuchtung.

Nun prüfen Dämonen und himmlische Wesen, ob du würdig bist, sein Vermächtnis anzutreten.

Im Kampf stehen Stabtechniken und Verwandlungen im Mittelpunkt. Du schaltest verschiedene Kampfhaltungen frei, die dein Moveset verändern. Magische Fähigkeiten ergänzen die Nahkampfangriffe.

Pro-Tipp Konzentriere dich vorrangig auf Verwandlungsfähigkeiten, bevor du andere Fertigkeiten trainierst. Gestaltwandlungsfähigkeiten verschaffen dir enorme Vorteile im Kampf gegen anspruchsvolle Bosse.

Bosskämpfe stehlen allen die Show. Bei diesen Kämpfen muss man die Verhaltensmuster erkennen und die Schwachstellen ausnutzen. Der Schwierigkeitsgrad kann bei großen Kämpfen sprunghaft ansteigen, und Ausweichen sowie die richtige Positionierung sind wichtiger als die Werte. Mehr dazu findest du unter Die besten Action-RPGs für ähnliche unvergessliche Erlebnisse.

Die visuelle Gestaltung ist stark von chinesischer Kunst und Mythologie geprägt. Tempel schmiegen sich an nebelverhangene Berge. Wälder verbergen übernatürliche Gefahren. Die Boss-Designs reichen von gewaltigen Ungeheuern bis hin zu verdorbenen Unsterblichen. Die künstlerische Ausrichtung hebt dieses Werk deutlich von der westlichen Fantasy-Ästhetik ab.

Im Kern verbindet das Spiel Action und Mythologie zu einer unvergesslichen Reise. Es interpretiert die „Reise nach Westen“ aus der Perspektive eines neuen Helden neu, der seinen Platz unter den Legenden behauptet.

Mein Fazit:Ich war total begeistert davon, wie atemberaubend Black Myth: Wukong Die Grafik und die anspruchsvollen Kämpfe haben mich in ihren Bann gezogen.

18. Der Geist von Yōtei [Eine gespenstische Samurai-Reise durch die Stille des Winters]

Unsere Bewertung 6.6

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Plattformen PS5 Erscheinungsjahr 2025 Urheber Entwickler – Sucker Punch Productions; Herausgeber – Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 35½ Stunden Metacritic-Bewertungen 87

Dieses Spiel führt das Open-World-Samurai-Konzept in düsterere Gefilde. Im Schatten des Berges Yōtei auf Hokkaido, erkundet es ein Land, das von Krieg und übernatürlichen Kräften gezeichnet ist.

Im Gegensatz zu anderen Samurai-Spielen sind Spiele wie Der Geist von Yōtei lehnt sich stark an Survival-Horror-Themen an. Es verbindet japanische Folklore mit realistischen historischen Elementen.

Du spielst einen umherziehenden Ronin, der von Visionen heimgesucht wird. Diese Visionen lassen die Grenze zwischen Realität und Geist verschwimmen. Sie zwingen dich dazu, herauszufinden, ob Dämonen wirklich existieren oder nur ein Produkt menschlicher Grausamkeit sind. Die Geschichte entfaltet sich über verschiedene Handlungsstränge, und deine Entscheidungen bestimmen dein Schicksal und die Welt um dich herum.

Pro-Tipp Passe deinen Spielstil an die einzigartigen Fähigkeiten des neuen Protagonisten an. Atsus Techniken unterscheiden sich erheblich von Jin Sakais Kampfstil.

Das Kampfsystem baut auf den Grundlagen des Originals auf. Schwertduelle stehen weiterhin im Mittelpunkt der Kämpfe, und die Möglichkeiten für heimliches Vorgehen werden durch neue Werkzeuge erweitert.

Die verschneite Wildnis von Hokkaido schafft eine ganz andere Atmosphäre als Tsushima. Berge ragen über zugefrorene Seen empor, während Schneestürme die Sicht bei der Erkundung behindern. Die karge Schönheit der Winterlandschaften steht im Kontrast zur Brutalität deiner Mission.

Dieses historische Einzelspieler-Abenteuer versetzt die vielgelobten Kampf- und Erkundungselemente in eine neue Ära des feudalen Japans. Im Mittelpunkt steht ein neuer Protagonist mit einer Rachegeschichte. Alles, was das erste Spiel so besonders gemacht hat, kehrt mit neuen Elementen zurück.

Mein Fazit:Der Geist von Yōtei ist ein würdiger Nachfolger von Tsushima mit atemberaubender Grafik und fesselnden Kämpfen.

19. Der Aufstieg der Rōnin [Freiheit und Schwertkunst in einem sich wandelnden Japan]

Unsere Bewertung 6.4

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Plattformen PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2024 Urheber Entwickler – Team Ninja; Herausgeber – Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 67½ Stunden Metacritic-Bewertungen 76

Der Aufstieg der Rōnin Hier kannst du in eine turbulente Epoche Japans eintauchen und das Leben eines wandernden Kriegers erleben. Die Geschichte dreht sich um Treue, Rebellion und Überleben, und ich fühlte mich mitten im Strudel der Geschichte gefangen.

Du bist hin- und hergerissen zwischen rivalisierenden Fraktionen, Jeder von ihnen verlangt deine Loyalität, während er seine eigenen Ambitionen verbirgt. Deine Entscheidungen entscheiden darüber, wer Erfolg hat und wer scheitert.

Das Spiel liefert dir keine einfachen Antworten. Jedes Bündnis ist mit Opfern verbunden, und die moralische Last der Entscheidungen bleibt noch lange nach dem Ende der Kämpfe bestehen. In einem Moment kämpft man noch an der Seite der Revolutionäre, und im nächsten fragt man sich, ob ihre Vision wirklich besser ist als die des Shogunats.

Pro-Tipp Halte deinen Karma-Zähler im Gleichgewicht, um optimale Ergebnisse in der Geschichte zu erzielen. Eine extreme Ausrichtung in die eine oder andere Richtung sperrt bestimmte Questpfade.

Der Kampf verbindet traditionelle Schwertkunst mit Schusswaffen. Du kannst mitten im Kampf zwischen den Waffen wechseln. Der Wechsel zwischen Schwertern und Schusswaffen im Kampf funktioniert besser, als man erwarten würde.

Die Kulisse spiegelt ein Japan wider, das zwischen zwei Welten gefangen ist. Traditionelle Architektur steht Seite an Seite mit westlichen Gebäuden. Schlachtfelder zeigen den Zusammenprall alter und neuer Kriegsführung. Die historischen Details verankern das Geschehen in einem bestimmten Moment des Wandels.

Das Erkunden hat seine eigenen Vorzüge. In den Städten herrscht politische Unruhe, die Dörfer tragen die Narben des Krieges, und die offene Landschaft strahlt Chancen und Gefahren zugleich aus. Nebenquests enthüllen persönliche Geschichten gewöhnlicher Menschen, die in chaotischen Zeiten ums Überleben kämpfen.

Mein Fazit: Nicht ganz perfekt, aber Der Aufstieg der Rōnin ist ein packendes Open-World-Abenteuer mit fesselnden Schwertkämpfen.

20. Clair Obscur: Expedition 33 [Eine atemberaubende Mischung aus Kunst und RPG-Innovation]

Unsere Bewertung 6.2

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Plattformen PS5, PC, Xbox Series X/S, GeForce Now Erscheinungsjahr 2025 Urheber Entwickler – Sandfall Interactive; Herausgeber – Kepler Interactive Durchschnittliche Spielzeit 28½ Stunden Metacritic-Bewertungen 93

Die Malerin erwacht jedes Jahr, um eine Zahl zu malen Clair Obscur: Expedition 33. Jede Frau in diesem Alter stirbt, wenn sie fertig ist. Dieses Jahr hat sie 33 gemalt. Die Expedition muss ihr Denkmal erreichen und den Fluch brechen, bevor die Zeit abläuft.

Die Geschichte ist von der französischen Belle Époque inspiriert und besitzt eine große emotionale Tiefe. Die Motive jeder Figur sind vielschichtig, und diese Vielschichtigkeit zeigt sich in jedem Wortwechsel.

Pro-Tipp Beobachte, wie der Gegner im rundenbasierten Kampf angreift. Das Active-Time-Battle-System belohnt gutes Timing und aufmerksames Beobachten.

Der Kampf ist eine Kombination aus rundenbasierten Entscheidungen und Echtzeit-Eingaben.

Du musst den richtigen Zeitpunkt für Tastendrücke abpassen, um den Schaden zu erhöhen oder eingehende Angriffe abzuschwächen. Bei Flächenangriffen kommt es auf die Positionierung an. Die Zusammensetzung der Gruppe beeinflusst die verfügbaren Strategien. Bosskämpfe erfordern sowohl taktisches Planen als auch geschickte Ausführung. All dies sorgt dafür, dass die Kämpfe spannend bleiben.

Die Grafik ist einfach atemberaubend. Der surreale Kunststil lässt jedes Einzelbild wie ein Gemälde wirken. Die Architektur und das Charakterdesign sind von der Jugendstil-Ästhetik geprägt.

Die Welt verbindet historische Inspiration mit Fantasy-Elementen. Es ist eines der originellsten Rollenspiele, die ich je gesehen habe. PlayStation 5

Mein Fazit:Innovativ und kreativ, Clair Obscur: Expedition 33 gehört zu den besten Rollenspielen der neuen Generation.

Mein Fazit

Die beste Art, Stunden auf deinem PS5 Alleine? Das hängt davon ab, welche Art von Abenteuer du suchst, aber diese Einzelspieler-Spiele bieten unvergessliche Erlebnisse:

Für Liebhaber von Open-World-Spielen → Horizon: Forbidden West . Jede Landschaft wirkt lebendig, und die mechanischen Bestien halten einen ständig auf Trab. Ich habe Stunden damit verbracht, einfach nur umherzustreifen, neue Gebiete zu entdecken und das Kampfsystem auszuprobieren.

. Jede Landschaft wirkt lebendig, und die mechanischen Bestien halten einen ständig auf Trab. Ich habe Stunden damit verbracht, einfach nur umherzustreifen, neue Gebiete zu entdecken und das Kampfsystem auszuprobieren. Für Fans von Samurai-Spielen mit starker Handlung → Ghost of Tsushima . Jins Kampf zwischen Ehre und Überleben entführt dich in eine filmreife Welt. Die Schwertkämpfe, die Entscheidungen, die Spannung – all das lässt dich jeden einzelnen Moment hautnah miterleben.

. Jins Kampf zwischen Ehre und Überleben entführt dich in eine filmreife Welt. Die Schwertkämpfe, die Entscheidungen, die Spannung – all das lässt dich jeden einzelnen Moment hautnah miterleben. Für Survival-Fans → Horizon Zero Dawn. Maschinen durchstreifen eine atemberaubende postapokalyptische Welt, und jede Begegnung stellt deine Strategie auf die Probe. Durch die gelungene Verbindung von Erkundung und Kampf verliert man leicht das Zeitgefühl.

Jedes Spiel hier zeigt, was das PS5 ist im Einzelspielermodus am besten, von weitläufigen offenen Welten über ausgefeilte Kampfsysteme bis hin zu unvergesslichen Geschichten.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste Einzelspieler-Spiel für die PS5?

Der beste Einzelspieler-Modus PS5Das Spiel istHorizont – Verboten West. Dieses Spiel bietet die perfekte postapokalyptische Kulisse, und das Überleben hängt davon ab, wie gut du deine Strategien ausarbeitest. Die Kämpfe in Horizon: Forbidden West ist ebenfalls unübertroffen.

Welche guten Einzelspieler-Spiele mit Story-Modus gibt es für die PS5?

Die guten Einzelspieler-Spiele mit Story-Modus für PS5 are Horizon: Forbidden West and Ghost of Tsushima. Beide Spiele entführen dich in riesige, detailreiche offene Welten. Außerdem sorgen die Missionen in beiden Spielen dafür, dass du lange Zeit gefesselt bleibst.

Welches PS5-Einzelspieler-RPG hat das beste Kampfsystem?

Der Einzelspieler-Modus PS5 Das RPG mit dem besten Kampfsystem ist Elden Ring. Die Vielfalt an Waffen und Taktiken im Spiel sorgt dafür, dass das Kampfsystem endlos wiederholbar ist und großen Spielspaß bietet.

Welche guten Einzelspieler-Shooter gibt es für die PS5?

Die besten Einzelspieler-Shooter auf PS5 are Cyberpunk 2077 and Death Stranding 2: Am Strand. Beide bieten eine große Auswahl an Waffen und ein großartiges Spielerlebnis für Fans dieses Genres.

Welche guten Einzelspieler-Survival-Spiele gibt es für die PS5?

Die besten Einzelspieler-Survival-Spiele auf PS5 are Days Gone and Horizon Zero Dawn. Diese beiden Survival-Spiele zeigen unterschiedliche Facetten des Genres. Das eine bietet dir Freiheit in weitläufigen Landschaften, das andere sperrt dich in eine Welt ein, aus der es kein Entkommen gibt.