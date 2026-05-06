Los 20 mejores juegos para un jugador de PS5 que no te puedes perder

Hay algo especial en el mejor modo para un jugador PS5 juegos que los títulos multijugador no logran igualar del todo. Jugar en solitario significa que la historia te pertenece a TI. Y explorar a tu propio ritmo te da una gran sensación de libertad.

Podrás sumergirte de verdad en la aventura de los personajes sin las distracciones que suponen las interacciones multijugador con otros jugadores o con tus amigos.

On PS5, la oferta de juegos para un solo jugador abarca todos los géneros imaginables, y esta guía te presenta los mejores títulos que destacan cuando se juegan en solitario. Sigue leyendo para descubrir qué aventuras merece la pena empezar hoy mismo.

Nuestra selección de juegos para un jugador de PS5

Mi experiencia conde la PS5 La oferta de juegos para un solo jugador ha sido enorme. Y hay tres que realmente destacan como imprescindibles. Aunque cada uno de ellos adopta un enfoque diferente en cuanto al diseño para un solo jugador, todos ofrecen algo que hace que merezca la pena tener la consola.

Horizon: El Oeste Prohibido (2022) – Una aventura en solitario absolutamente impresionante que lleva más allá la historia de su predecesora con momentos llenos de acción. Ghost of Tsushima (2022) – Una aventura samurái inolvidable, llena de batallas épicas. Horizon Zero Dawn (2017) – El primer juego que dio vida al mundo de Aloy y sentó las bases para una de las series de videojuegos más singulares de la historia.

Estos títulos representan el tipo de experiencia de juego con la que compararás otros juegos durante los próximos años. Cada partida depara sorpresas, y eso es lo que los hace tan increíbles.

Los 20 mejores juegos para un solo jugador de PS5 para quienes prefieren jugar en solitario

Los tres juegos anteriores son los más destacados, los que recomendaría en primer lugar. Pero el de la PS5 La selección de juegos para un solo jugador no se queda ahí. En la siguiente lista encontrarás 20 de los mejores Juegos para PS5a los que puedes jugar tú solo ahora mismo. ¿Cuántas de estas cosas has probado? Desplázate hacia abajo para descubrirlo.

1. Horizon: El Oeste Prohibido [Un épico viaje por un mundo abierto a través del futuro de la naturaleza]

Nuestra puntuación 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, PC Año de estreno 2022 Creador/es Desarrollador: Guerrilla Games; Editor: Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 29 horas Puntuaciones en Metacritic 88

Horizon: El Oeste Prohibido es la secuela del primer juego, Horizon Zero Dawn. La idea central del juego es la supervivencia en un mundo postapocalíptico. Aquí, las criaturas mecánicas dominan el territorio.

Aloy (la protagonista principal) se embarca en un viaje para descubrir la verdad que se esconde tras una misteriosa plaga que amenaza con acabar con toda forma de vida. Por el camino, se enfrenta a tribus rivales que la miran con recelo y desconfianza.

Debe forjar alianzas con las comunidades repartidas por todo el El Oeste Prohibido mientras se enfrentan a máquinas que se han vuelto más agresivas y peligrosas.

Para más información Utiliza las oleadas de valor contra máquinas grandes para aprovechar sus debilidades elementales.

El sistema de combate amplía las bases sentadas en el primer título de la serie. En el papel de Aloy, escanearás las máquinas para encontrar sus puntos débiles antes de atacar. Las armas parecen más variadas en esta ocasión. Ahora, Aloy también puede tomar el control de máquinas voladoras para utilizarlas como monturas.

La exploración submarina aporta una nueva dimensión a la experiencia. Nadar entre ruinas sumergidas revela secretos ocultos bajo la superficie. Descubre más sobre el el mejorPS5 juegos de mundo abierto para vivir aventuras similares.

Lo mejor deEl Oeste Prohibidoes lo bien que combina la trama con la libertad de explorar. Puedes seguir adelante con la historia principal o pasar horas realizando misiones secundarias. Además, estas misiones suelen estar relacionadas con la trama principal, en lugar de parecer meros rellenos.

Mi veredicto: Cazar con arco sigue siendo una experiencia increíble en Horizon: El Oeste Prohibido. El árbol de habilidades ampliado te ofrece más formas de abordar el combate.

2. Ghost of Tsushima [La historia de un samurái sobre el honor, el sigilo y paisajes impresionantes]

Nuestra puntuación 9.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, PC Año de estreno 2020 Creador/es Desarrollador: Sucker Punch Productions; Editor: Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida ~62 horas Puntuaciones en Metacritic 87

Ghost of Tsushima me sumergió al instante en su mundo. La aventura para un jugador trata sobre Jin Sakai, uno de los últimos samuráis supervivientes de la isla de Tsushima. Es el año 1274 y el Imperio mongol ha invadido Japón.

El tío de Jin, Lord Shimura se aferra al código de honor samurái incluso cuando sus fuerzas se desmoronan. Jin debe elegir entre honrar la tradición o convertirse en algo diferente para salvar a su pueblo.

Jin aprende tácticas de sigilo y métodos de envenenamiento que los samuráis consideran deshonrosos. Se convierte en «El fantasma», una leyenda que se susurra entre los enemigos.

Para más información Si calculas bien el momento de tu parada, romperás la guardia del enemigo al instante. Practica el ritmo contra enemigos básicos antes de enfrentarte a samuráis más fuertes.

La historia del juego te plantea qué estás dispuesto a sacrificar por la victoria. Cada decisión que toma Jin lo aleja aún más del guerrero para el que fue entrenado. Pero eso lo acerca al héroe que su isla necesita.

Visualmente, es impresionante. El ambiente es inigualable. Verás campos de flores meciéndose con el viento. Las tormentas se ciernen sobre el horizonte y las hojas doradas revolotean en el aire mientras se libran las batallas. Es una saga épica de samuráis que te hace sentir parte de una LEYENDA cada vez que juegas.

Mi veredicto: La lucha de Jin entre el honor y la supervivencia en Ghost of Tsushima crea una tensión auténtica en todo momento. El combate te hace sentir como un maestro espadachín desde el primer duelo.

3. Horizon Zero Dawn [Donde las máquinas se enfrentan a la supervivencia primitiva]

Nuestra puntuación 9.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, PC Año de estreno 2017 Creador/es Desarrollador: Guerrilla Games; Editor: Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 22 horas y media Puntuaciones en Metacritic 89

Horizon Zero Dawn fue el juego que nos introdujo por primera vez en el mundo de Aloy. Aloy es una marginada y crece sin saber por qué la expulsaron ni quién era su madre.

El mundo que la rodea está dominado por criaturas mecánicas que cazan a los humanos. Las ruinas antiguas dan pistas sobre una civilización que se derrumbó hace siglos, pero nadie recuerda lo que ocurrió. Aloy quiere descubrir la verdad sobre su pasado y la misteriosa caída del mundo.

El ambiente es inquietante. Las máquinas antiguas deambulan por el territorio como depredadores, mientras que las comunidades tribales luchan por sobrevivir. Aloy se siente pequeña ante el telón de fondo de imponentes máquinas y misterios ancestrales.

Para más información Antes de empezar, utiliza tu dispositivo Focus para escanear las máquinas. Conocer la ubicación de los componentes y sus puntos débiles te permite ahorrar flechas y acortar la duración del combate.

Ese equilibrio entre la naturaleza y la tecnología es lo que hace que este mundo sea inolvidable. El «Focus» de Aloy (un dispositivo ligero) le permite ver cómo patrullan los enemigos. El combate con el arco resulta muy satisfactorio cuando las flechas dan en el blanco. Las trampas pueden cambiar el rumbo de los enfrentamientos difíciles.

La caza de máquinas requiere estrategia. Todas las criaturas tienen puntos débiles que puedes aprovechar en su contra. Fabricar munición con los recursos que recojas te mantendrá preparado.

El entorno postapocalíptico combina tribus primitivas y ruinas de alta tecnología. Las zonas densamente boscosas esconden edificios abandonados que la gente ha dejado atrás. Las montañas cubiertas de nieve ofrecen miradores desde los que contemplar el paisaje.

Los diseños de estas máquinas combinan rasgos animales con componentes mecánicos de formas innovadoras.

The de primer nivelPS5Juegos de rol cuenta con la mecánica perfecta de un juego de rol de acción, con combates con arco y flechas contra bestias mecánicas gigantes. La historia te mantiene en vilo hasta el desenlace final.

Mi veredicto: Incluso años después, la primera aventura de Aloy sigue pareciendo especial y merece la pena volver a vivirla en Horizon Zero Dawn.

4. God of War: Ragnarök [Un final mítico digno de leyenda]

Nuestra puntuación 9.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, PC Año de estreno 2022 Creador/es Desarrollador: Santa Monica Studio; Editor: Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 26 horas y media Puntuaciones en Metacritic 94

God of War: Ragnarök Me impactó más de lo que esperaba. Es más que una secuela. La historia gira en torno a la paternidad y a la ruptura de los ciclos de violencia.

Kratos, el padre, quiere proteger a Atreus, su hijo, de la profecía y evitar que cometa los mismos errores sangrientos que él cometió. El vínculo entre padre e hijo, puesto a prueba por la profecía y la guerra en los nueve reinos, se narra con una crudeza que rara vez veo en los videojuegos.

El combate se amplía en el La nueva versión de 2018fundación. El hacha Leviatán and Las espadas del caos vuelven con nuevos poderes. Atreus mejora en el combate. En algunas partes, puedes cambiar de personaje.

Para más información Mejora tus escudos antes que tus armas. En la mayoría de los combates contra jefes, bloquear y esquivar es más útil que limitarse a infligir daño.

Los gráficos del juego son impresionantes. Verás que cada reino tiene un aspecto único. Las forjas enanas de Svartalfheim están iluminadas por el metal fundido, y las selvas de Vanaheim están llenas de animales peligrosos.

Y ademásPS5, cada detalle destaca, desde la escarcha que se adhiere al hacha de Kratos hasta las expresiones del rostro de Atreus. La presentación cinematográfica hace que sea fácil olvidar que estás jugando a un DualSensecontrolador.

En general, esta épica aventura narrativa ofrece un final impactante a la saga nórdica. Ver cómo Atreus madura mientras Kratos aprende a dejar ir hace que su viaje resulte profundamente humano, a pesar del escenario mítico.

Mi veredicto:De God of War: Ragnarök Las batallas contra los jefes se cuentan entre las mejores de la serie. Este final rinde homenaje a ambos personajes y les deja margen para crecer.

5. Kingdom Come: Deliverance II [Lo mejor del realismo y la narrativa medieval]

Nuestra puntuación 9.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS5, PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es Desarrollador: Warhorse Studios; Editor: Deep Silver Duración media de la partida 54 horas Puntuaciones en Metacritic 88

Kingdom Come: Deliverance IIEl protagonista de Henry, hijo de un herrero. Lo había perdido todo cuando las tropas de Segismundo de Luxemburgo incendiaron su casa. El ataque se cobró la vida de sus padres y lo dejó luchando por sobrevivir.

Empezó siendo un muchacho sin formación real en el combate. Con el tiempo, se convierte en un hombre endurecido por la pérdida. Y pronto se ve envuelto en batallas y intrigas políticas que superan su rango.

Esta secuela continúa su viaje, centrándose en la autenticidad histórica y en la vida de un hombre corriente en circunstancias extraordinarias. Henry no es un héroe predestinado con poderes mágicos. En una sociedad gobernada por la nobleza, es un joven que está aprendiendo a manejar la espada.

Para más información Practica el manejo de la espada con el capitán Bernard de forma habitual. La repetición es la única forma eficaz de desarrollar la memoria muscular necesaria para el complejo sistema de combate.

En los sistemas de rol del juego, se da prioridad al realismo frente a la comodidad. Las espadas requieren mantenimiento y se desafilan si no se cuidan. El hambre afecta a tu rendimiento. En el combate se necesita habilidad de verdad, no solo ventajas en las estadísticas. ¿Te gusta cómo suena este juego? Echa un vistazo a otros juegos destacados como Kingdom Come: Deliverance.

La profundidad del juego de rol es enorme. Las opciones de diálogo determinan las interacciones. La reputación y las habilidades también influyen en cómo te tratan los demás.

Mi veredicto:A diferencia de la mayoría de los juegos de fantasía, Kingdom Come: Deliverance II resulta más realista y es a la vez estimulante y gratificante.

6. Baldur’s Gate [La perfección de los juegos de rol basados en las decisiones del jugador]

Nuestra puntuación 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS5, PC, macOS, Xbox Series X/S, Linux Año de estreno 2023 Creador/es Desarrollador/Editor: Larian Studios Duración media de la partida 44 horas Puntuaciones en Metacritic 96

Baldur’s Gate 3 te ofrece una libertad que no creía posible en un videojuego. Cada decisión, desde los diálogos hasta los combates, cambia el curso de la historia. Da la sensación de que el mundo se adapta a tus elecciones, y no al revés.

El juego comienza con tu secuestro a manos de unos «mind flayers» (monstruos). Te implantan un renacuajo en el cerebro que puede convertirte en un devorador de mentes en solo unos días.

Sufres un aterrizaje forzoso y te encuentras con otras víctimas infectadas. Juntos, buscáis una cura.

Para más información Guarda rápidamente antes de cada decisión importante en los diálogos. El resultado de las conversaciones influye de manera significativa en la disponibilidad de las misiones y en las relaciones con los compañeros.

La mecánica del juego combina el combate por turnos con un profundo juego de rol. Puedes optar por el heroísmo, la villanía o algo intermedio. Dependiendo de lo que elijas, la historia puede tomar muchos rumbos diferentes. Las ramificaciones de la trama y las infinitas posibilidades de personalización de los personajes lo sitúan, sin duda, entre los los juegos con mayor rejugabilidad disponible a partir de hoy.

Cada batalla parece una partida de ajedrez. Probé diferentes hechizos y estrategias, y funcionaron. El juego destaca en el modo cooperativo, pero el modo para un jugador es igual de bueno, lo que lo convierte en el mejor de los mejores juegos para un jugador.

Visualmente, sus escenarios son muy variados, desde pantanos malditos hasta ciudades resplandecientes. Los personajes parecen cobrar vida, y sus rostros transmiten emociones que realzan el dramatismo. Su compleja narrativa y sus personajes tan bien desarrollados hacen que cada partida sea única. Una sola partida no bastará para verlo todo.

Mi veredicto:Tus decisiones cambian el rumbo de La Puerta de Baldur de formas que la mayoría de los juegos de rol solo fingen ofrecer.

7. Death Stranding 2: En la playa [La odisea surrealista de Kojima continúa]

Nuestra puntuación 8.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataforma PS5 Año de estreno 2025 Creador/es Desarrollador: Kojima Productions; Editor: Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 35 horas Puntuaciones en Metacritic 89

Death Stranding 2 es extraño de una forma inolvidable. La trama gira en torno a la comprensión de nuestra relación con la mortalidad y el aislamiento. El objetivo del juego consiste en recomponer las piezas de un mundo destrozado mediante entregas.

Sam Porter Bridges es el protagonista. Trabaja como repartidor y tiene poderes especiales que le permiten percibir y sobrevivir a los encuentros con Los BT (criaturas fantasmales del reino entre la vida y la muerte).

En el primer juego, volvió a conectar ciudades estadounidenses aisladas. En la segunda parte, Sam se enfrenta a nuevas amenazas procedentes de la Playa, ya que el Death Stranding fenómeno se vuelve cada vez más inestable. Esto Death Stranding 2reseña del juego analiza en profundidad cómo esas amenazas cada vez más graves dan forma tanto a la historia como al núcleo del juego.

Para más información Construye carreteras y estructuras en zonas muy transitadas. Tus edificios ayudan a los jugadores y, a cambio, ellos te ayudan a ti.

El desplazamiento constituye el núcleo del juego. Mientras atraviesas terrenos peligrosos, tendrás que equilibrar el peso de tu carga. Construir caminos y estructuras te ayudará en futuros viajes.

Cada vehículo se comporta de forma diferente en terrenos accidentados. El combate existe, pero a menudo resulta más inteligente actuar con sigilo. Además, manejar el equipo se convierte en algo natural tras las primeras horas.

El mundo postapocalíptico resulta inquietantemente desolado. Las ciudades en ruinas salpican el paisaje y las montañas se alzan en la lejanía. Se trata de un viaje artístico y contemplativo de la mano de Hideo Kojima. La visión de Kojima sigue siendo maravillosamente extraña y sorprendentemente emotiva. Una experiencia tan singular se ha ganado, como es lógico, un lugar en la Lista completa de los nominados al premio «Best Player’s Voice» de los Game Awards 2025.

Mi veredicto: AunqueDeath Stranding 2: En la playa A veces resulta extraño y lento, pero no hay nada que se le parezca.

8. Elden Ring [La maestría del mundo abierto forjada en la prueba]

Nuestra puntuación 8.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2022 Creador/es Desarrollador: FromSoftware; Editores: Bandai Namco Entertainment, JP: FromSoftware Duración media de la partida 60 horas Puntuaciones en Metacritic 92

Con más de 30 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, Elden Ring es uno de los más vendidos PS5 juegos. Su mundo abierto es enorme, y cada rincón esconde un peligro o un descubrimiento.

En el juego, Juegas como un «Tarnished», un exiliado que ha perdido la gracia del Árbol de la Tierra (un enorme árbol dorado que es la fuente del poder y la vida en el mundo) hace mucho tiempo.

The Elden Ring (una fuerza mística que mantiene el orden y la realidad misma) se ha hecho añicos, y los semidioses se han apoderado de sus fragmentos. Para reclamar tu lugar, debes derrotarlos. Cada semidiós al que te enfrentes representa un aspecto diferente del poder corrompido.

Para más información Sube la resistencia hasta 40 antes que otras estadísticas. La capacidad de supervivencia es más importante que el daño a la hora de aprender los patrones de los jefes.

Puedes evitar a los enemigos más difíciles y volver más tarde. La trama te permite elegir tu propia interpretación y tu propio final. Puedes restablecer el orden anterior, abrazar el caos o forjar algo completamente nuevo.

El combate de Souls se adapta a la perfección a la exploración de mundos abiertos. El mundo se extiende en todas direcciones. La dirección artística combina el terror gótico con la fantasía épica, y cada región cuenta con una identidad visual propia. En general, el juego es una auténtica prueba de fuego, pero cada esfuerzo merece la pena.

Mi veredicto: Elden Ring es una obra maestra de libertad y desafío, con sorpresas en cada rincón del mapa.

9. Assassin’s Creed Shadows [El Japón feudal cobra vida entre el sigilo y el acero]

Nuestra puntuación 8.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas macOS, PS5, PC, Xbox Series X/S, iPadOS Año de estreno 2025 Creador/es Desarrollador: Ubisoft Quebec; Editor: Ubisoft Duración media de la partida 34 horas y media Puntuaciones en Metacritic 81

Assassin’s Creed: Shadows me dio lo que siempre había querido: ¡Japón en el mundo de Assassin’s Creed! El escenario está repleto de samuráis, ninjas y intrigas políticas feudales.

El juego está ambientado en la era Sengoku de Japón. Controlas a dos protagonistas con habilidades diferentes. Naoe, un hábil shinobi, y Yasuke, un legendario samurái africano.

La mecánica del juego permite apreciar a la perfección los puntos fuertes de cada personaje.Nueve Destaca en el desplazamiento vertical. Puede esconderse en las sombras y utilizar herramientas como kunais y bombas de humo. Yasuke no se mueve con tanta sigilo, pero lo compensa con unas habilidades de combate brutales.

Para más información Aprovecha el entorno a tu favor con ambos personajes. Naoe distrae a los enemigos, mientras que Yasuke se abre paso y los aplasta de frente.

Puedes cambiar de personaje en momentos concretos de la historia. Algunas misiones se basan en el sigilo y requieren las habilidades de Naoe. Otras consisten en combates abiertos en los que destaca el entrenamiento de samurái de Yasuke. El modo de juego se adapta al personaje que elijas.

Visualmente, es sencillamente espectacular. El paisaje japonés está muy bien detallado. Las flores de cerezo revolotean por los patios de los templos y los castillos se alzan imponentes sobre los pueblos de los alrededores. En resumen, el entorno cambia con el paso de las estaciones.

Los ciclos de día y noche modifican los patrones de vigilancia. En PS5, detalles como la textura de los tejidos y el choque de las espadas llaman la atención, lo que lo hace destacar en cualquier lista de top PS5juegos.

Mi veredicto:Assassin’s Creed Shadows es una nueva versión de la serie que por fin consigue que el sigilo y el combate sean igual de emocionantes.

10. Demon’s Souls (Remake) [El renacimiento de una obra maestra implacable]

Nuestra puntuación 8.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS5 Año de estreno 2020 Creador/es Desarrolladores: Japan Studio, Bluepoint Games; Editor: Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 24 horas Puntuaciones en Metacritic 92

Demon’s Souls (Remake) vuelve como pilar fundamental de todo el género Souls. Pero esta vez se ha rediseñado por completo para PlayStation 5

Bluepoint Games Tomaron el juego original de 2009 y lo renovaron visualmente, conservando al mismo tiempo la dureza por la que es famoso. Echa un vistazo a más Los mejores juegos al estilo Souls para retos similares.

La historia comienza con el reino de Boletaria sumido en una niebla maldita. El rey Allant XII despertó al Antiguo, un demonio ancestral que ahora devora almas. Tú llegas como un guerrero sin nombre decidido a acabar con ese azote.

Tienes que explorar cinco regiones diferentes para derrotar a los archidemonios.

Para más información Mátate en el Nexus tras derrotar a un jefe para mantener tu forma física en otros lugares. Esto evita que la tendencia del mundo cambie sin querer.

El combate exige precisión, ya que cualquier enemigo puede acabar contigo si no tienes cuidado. La elección del arma influye en toda tu estrategia. Las configuraciones centradas en el escudo se juegan de forma diferente a las centradas en la esquiva.

Esta versión actualizada presenta el de la PS5 se adaptan a la perfección. Los castillos de piedra tienen un aspecto fotorrealista, y los efectos de iluminación crean una atmósfera especial en los pasillos oscuros.

Los gráficos rediseñados conservan la atmósfera opresiva del juego original. Los tiempos de carga entre muerte y muerte son prácticamente inexistentes. La dificultad parece justa, en lugar de artificial. En general, el remake demuestra que el diseño del original sigue siendo válido años después.

Mi veredicto:Demon’s Souls (Remake) es un remake magnífico, aunque implacable, que muestra los orígenes de los juegos modernos de la serie Souls.

11. Final Fantasy XVI [La fantasía épica se une al combate cinematográfico]

Nuestra puntuación 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS5, PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Desarrollador: Square Enix Creative, Unidad de Negocio III; Editor: Square Enix Duración media de la partida 38 horas Puntuaciones en Metacritic 87

Clive Rosfield de niño fue testigo del asesinato de su hermano. Años más tarde, busca venganza en un mundo devastado por la guerra en Final Fantasy XVI. Los Dominantes ejercen el poder de los gigantescos Eicons en la batalla. Clive debe dominar estas habilidades mientras desentraña una conspiración que amenaza a toda Valisthea.

El combate abandona la tradición por turnos para dar paso a la acción en tiempo real. Esquivarás los ataques enemigos y contraatacarás con combos devastadores. Las habilidades de los Eikon se pueden combinar para adaptarse a diferentes estilos de juego. Las batallas contra otros Eikon se convierten en auténticos espectáculos cinematográficos. La magnitud de estos enfrentamientos no tiene precedentes en la serie.

Para más información Prueba diferentes combinaciones de habilidades de Eikon. Ciertas combinaciones de poderes generan sinergias devastadoras que hacen que los enfrentamientos difíciles resulten pan comido.

Cada uno de los reinos de Valisthea tiene una cultura y una estética propias. Los paisajes devastados por la guerra ponen de manifiesto el precio del conflicto. Los modelos de los personajes en las escenas cinemáticas rivalizan con la calidad cinematográfica, y el tono más sombrío distingue a este título de las entregas anteriores de la serie.

Esta persona emocionalmente madura top Final Fantasyjuego se aleja del combate tradicional por turnos para ofrecer una experiencia más inmediata. Ofrece combates trepidantes y una narrativa épica y más oscura, centrada en enormes batallas contra jefes finales basadas en invocaciones. Las batallas de invocaciones son auténticos espectáculos que merece la pena vivir. El combate rompe con la tradición para ofrecer una experiencia novedosa y satisfactoria.

Visualmente,Final Fantasy XVI es uno de los juegos más bonitos de PS5. La magnitud de las batallas, el nivel de detalle de los castillos y el diseño de los monstruos son insuperables.

Mi veredicto:Final Fantasy XVI supone un nuevo y atrevido giro para la serie, con combates trepidantes y personajes carismáticos.

12. Stellar Blade [Una mezcla de acción, belleza y misterio de ciencia ficción]

Nuestra puntuación 7.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PlayStation 5, PC Año de estreno 2024 Creador/es Desarrollador: Shift Up; Editor: Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 56 horas y media Puntuaciones en Metacritic 81

Stellar Blade Me sorprendió por su mezcla de acción de ciencia ficción con una historia emotiva que va más allá de lo que esperaba. Jugar en el papel de Eve te hace sentir poderosa, pero el mundo que la rodea te mantiene siempre en vilo. La acción del juego se desarrolla en una Tierra del futuro invadida por unas criaturas alienígenas llamadas Naytiba.

Hace varias generaciones, la humanidad huyó a una colonia fuera del planeta. Eve llega como parte del 7.º Escuadrón Aerotransportado enviado para recuperar el planeta. La misión fracasa de inmediato, dejando a Eve abandonada entre las ruinas.

La trama gira en torno a la investigación de Eve sobre lo que ocurrió con los intentos anteriores de recuperación. El combate se centra en la sincronización precisa y el reconocimiento de patrones.

Para más información Domina el momento perfecto para esquivar y activar «Blink». Este sistema de contraataque inflige un daño considerable y te otorga unos fotogramas de invulnerabilidad.

Si bloqueas en el momento justo, dejarás a los enemigos expuestos a contraataques devastadores, y el repertorio de movimientos de Eve se amplía a medida que avanzas. Para enfrentarte a los jefes, tendrás que aprender sus patrones de ataque.

El escenario postapocalíptico combina la vegetación salvaje con restos tecnológicos. Las ciudades en ruinas ofrecen escenarios de batalla llenos de atmósfera. Los diseños de los enemigos van desde lo grotesco hasta lo inquietantemente bello. Las animaciones de los personajes se desarrollan con fluidez durante las intensas batallas.

Este juego de acción para un solo jugador ofrece combates muy pulidos y elegantes, además de una estética única. Destaca por sus fluidas batallas a gran velocidad y su atractivo diseño de personajes.

Mi veredicto: El sistema de combate premia la precisión y la sincronización en Stellar Blade. Las batallas contra jefes exigen toda tu atención.

13. Spider-Man 2 de Marvel [El balanceo con telarañas en su máxima expresión heroica]

Nuestra puntuación 7.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, PC Año de estreno 2023 Creador/es Desarrollador: Insomniac Games; Editor: Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 17 horas Puntuaciones en Metacritic 87

Spider-Man 2 de Marvelse encuentra entre losel mejorPS5 juegos de aventuras que te harán vivir la emoción definitiva de los superhéroes. Esta vez, Spider-Man no está solo. Spider-Man 2 de Marvel pone a Peter Parker y a Miles Morales al frente, compartiendo la lucha por proteger Nueva York.

Ambos Spider-Man se enfrentan a dificultades personales justo cuando la ciudad los necesita. El vínculo que los une resulta fundamental para detener un peligro que ninguno de los dos puede afrontar por sí solo. La jugabilidad es fluida, rápida y muy variada. A lo largo de la historia, puedes alternar entre Peter y Miles.

Para más información Mueve el arma con rapidez, pero mantén una postura baja para detectar los delitos con mayor facilidad. Incorpora dispositivos al combate para ganar en estilo y eficacia.

Los poderes del simbionte de Peter aportan opciones de ataque más agresivas. Miles aporta ataques con veneno bioeléctrico. El desplazamiento con telarañas es más eficaz y rápido que en los juegos anteriores.

Nueva York luce espectacular, con una mayor densidad y un mayor nivel de detalle. Queens y Brooklyn amplían la zona de juego. Los escenarios interiores rompen la estructura de mundo abierto. La ciudad parece más animada gracias al tráfico peatonal y a los eventos dinámicos.

La historia trata a ambos personajes por igual en todo momento. Las batallas contra los jefes los llevan al límite, con secuencias cinematográficas sacadas directamente de los cómics.

Mi veredicto:Recorriendo Nueva York en el papel de dos Spider-Man diferentes en Spider-Man 2 de Marvel hace que la fórmula siga pareciendo novedosa. La historia trata a ambos personajes por igual.

14. Days Gone [La lucha por la supervivencia de un motero solitario en un mundo en ruinas]

Nuestra puntuación 7.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PlayStation 4, PC, PlayStation 5 Año de estreno 2019 Creador/es Desarrollador: Bend Studio; Editor: Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 36 horas y media Puntuaciones en Metacritic 78

Days Gone da una sensación cruda e implacable. En el papel de Deacon St. John, te ves sumergido en un mundo invadido por los Freakers, y sobrevivir nunca es fácil.

La jugabilidad es intensa. Estás constantemente sobre la moto, controlando los niveles de combustible mientras atraviesas territorios peligrosos. La moto te sirve tanto de medio de transporte como de espacio de almacenamiento. Quedarse sin gasolina en zonas hostiles provoca un auténtico pánico.

El combate es una mezcla de sigilo, tiroteos y lucha cuerpo a cuerpo. El sigilo te ayuda a evitar enfrentarte a un número abrumador de enemigos. Los Freakers se desplazan en hordas que pueden llegar a contar con cientos de individuos. Enfrentarse a ellos de frente es sinónimo de muerte segura. Tienes que fabricar explosivos, colocar trampas y aprovechar el entorno para acorralar a los enemigos.

Para más información Reserva los cócteles Molotov y los explosivos para los enfrentamientos contra hordas. Los mutantes sueltos mueren fácilmente en combate cuerpo a cuerpo, pero las multitudes requieren daño de área.

El escenario del noroeste del Pacífico es precioso a pesar del apocalipsis. Los densos bosques esconden lugares propicios para las emboscadas. Los pueblos abandonados cuentan historias a través de los detalles del entorno.

El mundo entero está en tu contra. La lluvia, la niebla y los cambios de luz modifican el comportamiento de los enemigos. Los freakers son más activos por la noche, por lo que viajar durante el día es más seguro, aunque no está exento de riesgos.

Los encuentros con las hordas marcan la diferencia. En algunas misiones, cientos de Freakers salen en masa de sus nidos. Los oyes antes de verlos: una oleada de gritos que te avisa de que tienes que correr o prepararte.

Mi veredicto:Aunque tiene algunos fallos, las batallas contra la horda son Days Goneinolvidable.

15. Hogwarts Legacy [El mundo mágico, por fin a tu alcance]

Nuestra puntuación 7.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS5, PC, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2023 Creador/es Desarrollador: Avalanche Software; Editor: Warner Bros. Games Duración media de la partida 26 horas y media Puntuaciones en Metacritic 84

Hogwarts Legacy me hizo sentir como si por fin estuviera viviendo en el universo mágico. El juego te sitúa en la piel de un estudiante de quinto curso que llega a Hogwarts en la década de 1890. La historia explora el mundo mágico anterior a los acontecimientos de los libros de Harry Potter.

Tienes una habilidad poco común para percibir y manejar la magia ancestral. Un duende llamado Ranrok lidera una rebelión, en busca de los depósitos de ese antiguo poder. Cree que los magos han oprimido a los goblins durante siglos y quiere derrocar el orden establecido en el mundo mágico.

Para más información Completa las pruebas de Merlín cuanto antes para ampliar las ranuras del inventario de equipamiento. La falta de espacio se convierte en un gran problema durante la exploración.

El lanzamiento de hechizos constituye el núcleo del combate. Combinarás diferentes hechizos para obtener ventajas tácticas. Las pociones y las plantas te ofrecen opciones adicionales.

La exploración desvela secretos por todo el castillo y sus alrededores. Volar en escoba te abre las puertas de las Tierras Altas de Escocia. Las actividades secundarias van desde coleccionar criaturas mágicas hasta resolver acertijos.

El castillo refleja a la perfección la atmósfera mágica de los libros. Los retratos hablan cuando pasas junto a ellos. Pasadizos secretos conectan lugares distantes. El paisaje circundante incluye el pueblo de Hogsmeade y el Bosque Prohibido. Los cambios estacionales influyen en el aspecto del entorno.

Esta experiencia de fantasía para un solo jugador te permite crear tu propio mago y asistir a la emblemática escuela de magia y hechicería. Vivir las fantasías de Hogwarts es tan maravilloso como cabría esperar. No podrás evitar explorar el castillo de arriba abajo.

Mi veredicto: Hogwarts Legacyes un sueño paraHarry Potter para los fans que ofrece la libertad de vivir la vida escolar en Hogwarts.

16. Cyberpunk 2077 [Caos bañado en neón e historias inolvidables]

Nuestra puntuación 7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS4, PC, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, macOS Año de estreno 2020 Creador/es Desarrollador: CD Projekt Red; Editor: CD Projekt Duración media de la partida 26 horas Puntuaciones en Metacritic 75

Cyberpunk 2077 es atrevida y caótica. La historia aborda temas como la identidad y la supervivencia, y no pude dejar de leerla.

Eres V, un mercenario que intenta hacerse un nombre en Night City. Un golpe sale terriblemente mal. A V le implantan en el cerebro un biochip que contiene la conciencia digitalizada de Johnny Silverhand.

Johnny (un terrorista rockero que murió hace cincuenta años) va sustituyendo poco a poco la personalidad de V. A V le quedan unas semanas para encontrar una solución antes de desaparecer por completo.

La jugabilidad ofrece múltiples enfoques para cada situación. Puedes infiltrarte en los sistemas enemigos y volver sus propias armas en su contra. Esto lo convierte en un juego que destaca entre los los mejores juegos de hack and slash.

Para más información Invierte en habilidad técnica para fabricar objetos legendarios. El equipo fabricado por ti mismo supera con creces al que se compra en las tiendas.

El modo sigiloso te permite completar las misiones sin matar a nadie. El combate directo premia las tácticas agresivas con las espadas mantis y las armas inteligentes. La perspectiva en primera persona hace que los mercados abarrotados resulten agobiantes. Los PNJ siguen rutinas que dan vida a la ciudad, al tiempo que actúan como elemento decorativo.

Johnny y V empiezan con hostilidad, pero el hecho de compartir un mismo cuerpo les obliga a entenderse. Las opciones de diálogo influyen en cómo interactúan y en qué final desbloqueas. La historia se pregunta qué es lo que importa cuando la muerte es inevitable y la identidad se vuelve negociable.

Mi veredicto:Tras las actualizaciones,Cyberpunk 2077 es por fin el juego de rol que estaba destinado a ser, lleno de vida y opciones.

17. Black Myth: Wukong [Mito, magia y artes marciales redefinidos]

Nuestra puntuación 6.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS5, PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creador/es Desarrollador/Editor – Game Science Duración media de la partida 38 horas Puntuaciones en Metacritic 76

Black Myth: Wukong se inspira enViaje al Oeste, uno de los grandes clásicos de la literatura china. Juegas en el papel del Elegido, siguiendo los pasos de Sun Wukong (el Rey Mono). El legendario mono superó numerosas pruebas y alcanzó la iluminación hace siglos.

Ahora, los demonios y los seres celestiales ponen a prueba si eres digno de heredar su legado.

El combate se centra en las técnicas con el bastón y las transformaciones. Desbloquearás diferentes posturas que modificarán tu repertorio de movimientos. Las habilidades mágicas complementan los ataques cuerpo a cuerpo.

Para más información Céntrate en las habilidades de transformación antes que en otras. Los poderes de metamorfosis ofrecen enormes ventajas frente a jefes difíciles.

Las batallas contra los jefes acaparan toda la atención. Estas combates exigen aprender sus patrones y aprovechar sus puntos débiles. La dificultad puede dispararse durante los combates importantes, y esquivar y posicionarse es más importante que las estadísticas. Echa un vistazo a más de los los mejores juegos de rol de acción para vivir experiencias épicas similares.

La presentación visual se inspira en gran medida en el arte y la mitología chinos. Los templos se esconden entre montañas envueltas en niebla. Los bosques esconden amenazas sobrenaturales. Los diseños de los jefes van desde bestias gigantescas hasta inmortales corrompidos. La dirección artística distingue este juego de la estética fantástica occidental.

En esencia, el juego combina acción y mitología en un viaje inolvidable. Reinterpreta «El viaje al Oeste» a través de los ojos de un nuevo héroe, que demuestra merecer su lugar entre las leyendas.

Mi veredicto:Me quedé impresionado por lo impresionante que era Black Myth: Wukong El aspecto del juego y los combates intensos me mantuvieron enganchado.

18. El fantasma de Yōtei [Un inquietante viaje samurái a través del silencio del invierno]

Nuestra puntuación 6.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS5 Año de estreno 2025 Creador/es Desarrollador: Sucker Punch Productions; Editor: Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 35 horas y media Puntuaciones en Metacritic 87

Este juego lleva la fórmula de los juegos de samuráis de mundo abierto a un terreno más sombrío. Situado a la sombra del monte Yōtei, en Hokkaido, explora una tierra marcada por la guerra y las fuerzas sobrenaturales.

A diferencia de otros juegos de samuráis, juegos como El fantasma de Yōtei se inspira en gran medida en los temas del survival horror. Combina el folclore japonés con hechos históricos reales.

Juegas en el papel de un ronin errante atormentado por visiones. Estas visiones difuminan la línea entre la realidad y lo sobrenatural. Te empujan a descubrir si los demonios son reales o fruto de la crueldad humana. La historia se desarrolla a través de caminos que se ramifican, y tus decisiones determinan tu destino y el mundo que te rodea.

Para más información Adapta tu estilo de juego a las habilidades únicas del nuevo protagonista. Las técnicas de Atsu difieren considerablemente del estilo de combate de Jin Sakai.

El combate se basa en los fundamentos del juego original. Los duelos con espadas siguen siendo el eje central de los enfrentamientos y las opciones de sigilo se amplían con nuevas herramientas.

La naturaleza salvaje y nevada de Hokkaido crea un ambiente diferente al de Tsushima. Las montañas se alzan sobre los lagos helados, mientras que las ventiscas dificultan la visión durante la exploración. La austera belleza de los paisajes invernales contrasta con la crudeza de tu misión.

Esta aventura histórica para un solo jugador traslada su aclamado sistema de combate y exploración a una nueva era en el Japón feudal. Presenta a un nuevo protagonista con una historia de venganza. Todo lo que hizo especial al primer juego vuelve con nuevos elementos.

Mi veredicto:El fantasma de Yōtei es un digno sucesor de Tsushima con unos gráficos impresionantes y combates trepidantes.

19. El auge de los rōnin [Libertad y esgrima en un Japón en transformación]

Nuestra puntuación 6.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PlayStation 5, PC Año de estreno 2024 Creador/es Desarrollador: Team Ninja; Editor: Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 67 horas y media Puntuaciones en Metacritic 76

El auge de los rōnin te permite vivir como un guerrero errante en una época convulsa de la historia de Japón. La historia gira en torno a la lealtad, la rebelión y la supervivencia, y me sentí envuelto en la vorágine de la historia.

Te ves atrapado entre facciones rivales, cada uno de ellos exige tu lealtad mientras oculta sus propias ambiciones. Las decisiones que tomes determinarán quién prospera y quién fracasa.

El juego no te da respuestas fáciles. Toda alianza conlleva un sacrificio, y el peso moral de las decisiones perdura mucho tiempo después de que las batallas hayan terminado. En un momento estás luchando junto a los revolucionarios y, al siguiente, te preguntas si su visión es realmente mejor que la del shogunato.

Para más información Equilibra tu medidor de karma para obtener los mejores resultados en la historia. Una alineación extrema en cualquier dirección bloquea ciertas rutas de misiones.

El combate combina el manejo tradicional de la espada con las armas de fuego. Puedes cambiar de arma en pleno combate. Combinar espadas y pistolas en la batalla funciona mejor de lo que cabría esperar.

El escenario refleja un Japón a caballo entre dos mundos. La arquitectura tradicional convive con edificios de estilo occidental. Los campos de batalla muestran el choque entre las formas antiguas y modernas de la guerra. Los detalles de la época sitúan la acción en un momento concreto de cambio.

La exploración tiene sus propias recompensas. Las ciudades están sumidas en la agitación política, los pueblos llevan las cicatrices de la guerra y el campo parece cobrar vida, lleno de oportunidades y peligros. Las misiones secundarias revelan historias personales de gente corriente que lucha por sobrevivir en tiempos caóticos.

Mi veredicto: No es perfecto, pero… El auge de los rōnin es una emocionante aventura de mundo abierto con combates con espada muy satisfactorios.

20. Clair Obscur: Expedición 33 [Una impresionante combinación de arte e innovación en los juegos de rol]

Nuestra puntuación 6.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS5, PC, Xbox Series X/S, GeForce Now Año de estreno 2025 Creador/es Desarrollador: Sandfall Interactive; Editor: Kepler Interactive Duración media de la partida 28 horas y media Puntuaciones en Metacritic 93

La Pintora despierta cada año para pintar un número en Clair Obscur: Expedición 33. Todas las personas de esa edad mueren cuando llegan a esa edad. Este año pintó 33. La expedición debe llegar hasta su monumento y romper la maldición antes de que se acabe el tiempo.

La historia se inspira en la Belle Époque francesa y tiene una gran carga emocional. Los motivos de cada personaje son muy profundos, y esa profundidad se refleja en cada diálogo.

Para más información Estudia cómo ataca el enemigo durante el combate por turnos. El sistema de combate de tiempo real premia la precisión en los tiempos y la atención.

El combate es una combinación de decisiones por turnos y acciones en tiempo real.

Tendrás que calcular bien cuándo pulsar los botones para aumentar el daño o reducir los ataques que recibes. La posición es clave en los ataques de área. La composición del grupo influye en las estrategias disponibles. Las batallas contra jefes requieren tanto planificación táctica como habilidad de ejecución. Todo ello se combina para que los combates sean apasionantes.

Las imágenes te dejan sin palabras. El estilo artístico surrealista hace que cada fotograma parezca un cuadro. La estética Art Nouveau caracteriza tanto la arquitectura como el diseño de los personajes.

El mundo combina la inspiración histórica con elementos fantásticos. Es uno de los juegos de rol más originales que he visto en PlayStation 5

Mi veredicto:Innovador y creativo, Clair Obscur: Expedición 33 es uno de los mejores juegos de rol de la nueva generación.

Mi veredicto general

La mejor forma de pasar horas en tu PS5 ¿En solitario? Depende del tipo de aventura que busques, pero estos juegos para un solo jugador te ofrecen experiencias inolvidables:

Para los amantes de la exploración en mundos abiertos → Horizon: El Oeste Prohibido . Cada paisaje parece cobrar vida, y las bestias mecánicas te mantienen en vilo. Pasé horas simplemente deambulando, descubriendo nuevas zonas y probando el sistema de combate.

. Cada paisaje parece cobrar vida, y las bestias mecánicas te mantienen en vilo. Pasé horas simplemente deambulando, descubriendo nuevas zonas y probando el sistema de combate. Para los aficionados a los juegos de samuráis con una historia bien desarrollada → Ghost of Tsushima . La lucha de Jin entre el honor y la supervivencia te sumerge en un mundo cinematográfico. Los combates con la espada, las decisiones, la tensión… todo ello te hace vivir cada momento.

. La lucha de Jin entre el honor y la supervivencia te sumerge en un mundo cinematográfico. Los combates con la espada, las decisiones, la tensión… todo ello te hace vivir cada momento. Para los amantes de la supervivencia → Horizon Zero Dawn. Las máquinas deambulan por un impresionante mundo postapocalíptico, y cada encuentro pone a prueba tu estrategia. La combinación de exploración y combate hace que sea fácil perder la noción del tiempo.

Cada juego de esta selección muestra lo que el PS5 destaca especialmente en el modo para un jugador, desde vastos mundos abiertos hasta sistemas de combate trepidantes e historias inolvidables.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego para un solo jugador de PS5?

El mejor juego para un jugador PS5el juego esHorizonte prohibido West. Este juego cuenta con el escenario postapocalíptico perfecto, y la supervivencia depende de lo bien que planifiques tus estrategias. El combate en Horizon: El Oeste Prohibido tampoco tiene nada que envidiar a nadie.

¿Qué juegos para un jugador con un buen modo historia hay para PS5?

Los mejores juegos para un jugador con un buen modo historia para PS5 are Horizon: El Oeste Prohibido and Ghost of Tsushima. Ambos juegos te sumergen en vastos mundos abiertos repletos de detalles. Además, las misiones de ambos juegos te mantendrán entretenido durante mucho tiempo.

¿Qué juego de rol para un solo jugador de PS5 tiene el mejor sistema de combate?

El modo para un jugador PS5 El juego de rol que tiene el mejor sistema de combate es Elden Ring. La variedad de armas y tácticas del juego hace que su sistema de combate sea infinitamente rejugable y muy satisfactorio.

¿Qué juegos de disparos para un solo jugador hay de buenos para la PS5?

Los mejores videojuegos de disparos para un jugador en PS5 are Cyberpunk 2077 and Death Stranding 2: En la playa. Ambos cuentan con un amplio abanico de armas y ofrecen una experiencia de juego fantástica para los aficionados al género.

¿Qué juegos de supervivencia para un jugador hay buenos en la PS5?

Los mejores juegos de supervivencia para un jugador en PS5 are Days Gone and Horizon Zero Dawn. Estos dos juegos de supervivencia muestran diferentes facetas del género. Uno te ofrece libertad para recorrer paisajes inmensos, mientras que el otro te atrapa en un mundo del que no hay escapatoria.