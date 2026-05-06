20 japanische Horrorspiele, die du 2025 unbedingt spielen musst

Wenn du auf der Suche nach wirklich furchteinflößenden japanischen Horrorspielen bist, aber genug von einfachen Schreckmomenten und vorhersehbaren Handlungen hast, bist du nicht allein.

Viele Spieler sehnen sich nach dem Gefühl echter Angst, psychischen Drucks und einem Schauer, der einem den Rücken hinunterläuft – ein Gefühl, das nur die besten japanischen Horrorfilme vermitteln können.

In diesem Leitfaden habe ich die besten Spiele des Genres zusammengestellt – von Kultklassikern bis hin zu brandneuen Meisterwerken –, damit du einen Titel finden kannst, der dir wirklich das Herz in die Hose rutschen lässt und die Hände zittern lässt. Tritt leise ein in die Welt des japanischen Horrors, wo Schatten atmen und die Stille beißt. Los geht’s.

Unsere Top-Auswahl an japanischen Horrorspielen

Wenn du direkt in die Crème de la Crème eintauchen möchtest, findest du hier die besten japanischen Horrorspiele, die wirklich Maßstäbe für das Genre gesetzt haben.

Jedes dieser Spiele verbindet Atmosphäre, Spielspaß und Spannung so gekonnt miteinander, dass man völlig in eine Welt des Grauens eintaucht:

Resident Evil 7: Biohazard (2017) – Der unangefochtene Meister des psychologischen First-Person-Horrors, bei dem jedes Geräusch und jeder Schatten dein Herz aus der Brust springen lassen kann. Das Böse in uns (2014) – Shinji Mikami lässt den klassischen Survival-Horror mit furchterregenden Monstern, knappen Ressourcen und unvorhersehbaren Schrecken wieder aufleben. Deadly Premonition: The Director’s Cut (2010) – Ein Kult-Horrorspiel mit seltsamem Charme, das eine offene Welt, Mordermittlungen und eine Atmosphäre im Stil von „Twin Peaks“ vereint.

Scrolle weiter nach unten, um die restlichen zu entdecken 17 Entdecken Sie wahre Perlen des japanischen Horrors und finden Sie Ihren perfekten Schreckmoment.

Die 20 besten japanischen Horrorspiele, die dir das Blut in den Adern gefrieren lassen – die musst du unbedingt ausprobieren

Machen Sie sich bereit für ein echtes Abenteuer voller Angst: Hier sind 20 Japanische Horrorspiele, die deinen Mut auf die Probe stellen und dein Herz höher schlagen lassen. Von Kultklassikern bis hin zu modernen Geschichten rund um Psychologie und Übernatürliches ist für jeden etwas dabei.

Wie viele davon hast du schon gespielt? Diese japanischen Horrorspiele sind auf jeden Fall einen Versuch wert, wenn du auf der Suche nach Nervenkitzel und der Atmosphäre echter japanischer Horrorspiele bist.

1. Resident Evil 7: Biohazard [Ein Meisterwerk des modernen japanischen Horrorspiels: Psychologischer Terror]

Unsere Bewertung 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Survival-Horror / Psychologischer Horror Plattformen PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Entwickler: Capcom; Herausgeber: Capcom Durchschnittliche Spielzeit ~10–15 Stunden (abhängig von der Erkundung und den Kapiteln) Am besten geeignet für Spieler, die ein intensives, beklemmendes Horrorerlebnis mit hohem Eintauchfaktor und einer Atmosphäre wie in einem „Albtraum zu Hause“ suchen Was mir gefallen hat Eine Rückkehr zu den Wurzeln des Horrors durch die Ich-Perspektive, unheimliche Familienfeinde und Sounds, die wirklich unter die Haut gehen

Resident Evil 7: Biohazard führt dich zur verlassenen Plantage der Familie Baker, wo du als Ethan Winters auf der Suche nach seiner vermissten Frau spielst. Es ist der erste Teil der Hauptreihe Resident Evil aus der Ich-Perspektive, wodurch das Überleben persönlicher und spannungsgeladener wird. Der Schwerpunkt des Spiels verlagert sich von Action hin zu Erkundung, Rätsellösen, Stealth und strategischem Ressourcenmanagement.

Du triffst auf die Mitglieder der Familie Baker und die mutierten „Molded“, die dir in einem direkten Kampf keine Chance lassen. Ethans Arsenal umfasst Messer, Schusswaffen, eine Kettensäge und sogar einen selbstgebauten Flammenwerfer, doch die Gegner sind stark, und der Kampf erfordert eine sorgfältige Strategie.

Das Spiel unterstützt VR auf PS4, was das Eintauchen in das Spiel vertieft, und das VHS-Kassettensystem bietet interessante Nebenhandlungen und Hinweise für Rätsel. Drei Schwierigkeitsstufen und verschiedene Boni sorgen für hohen Wiederspielwert, während die Atmosphäre der Angst und die beengten Schauplätze jeden Schritt zu einer Gefahr machen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Resident Evil 7: Biohazard ist ein absoluter Knaller für alle, die sich nach echter Angst sehnen: Bild, Ton, Tempo – alles hält einen in Atem.

Mein Fazit: Wenn du echten psychologischen Horror erleben möchtest, bei dem jedes Geräusch und jeder Schatten zählt, Resident Evil 7: Biohazard ist die perfekte Wahl. Es führt die Reihe zurück zu ihren Wurzeln und verbindet spannungsgeladenen Survival-Horror mit moderner Technologie und hervorragender VR-Unterstützung.

2. Das Böse in uns [Ein japanisches Survival-Horror-Erlebnis von Shinji Mikami]

Unsere Bewertung 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Survival-Horror Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 Urheber Entwickler: Tango Gameworks; Herausgeber: Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit ~12–18Stunden Am besten geeignet für Leute, die klassischen Survival-Horror mit Action mögen, aber keine reine Action, und die das Design von Shinji Mikami schätzen Was mir gefallen hat Unheimliche Stimmungen, gruselige Gegner, ein Gefühl der Verletzlichkeit + eine Mischung aus „Fliehen-Verstecken“- und Schießmechaniken

Das Böse in uns entführt die Spieler in eine verzerrte Albtraumwelt, in der Sebastian Castellanos schrecklichen Kreaturen und Fallen gegenübersteht, während er versucht zu überleben. Das Spiel verbindet intensiven Survival-Horror mit cleverem Ressourcenmanagement: Es geht nicht nur ums Schießen, sondern auch darum, die Umgebung zu nutzen, sich zu verstecken und Angriffe zu planen.

Sorgfältig gestaltete Level, surreale Schauplätze und groteske Monster sorgen für ein ständiges Gefühl von Spannung und Unvorhersehbarkeit. Das Sammeln von Gegenständen, das Verbessern von Fähigkeiten und der Einsatz eines einzigartigen Waffenarsenals verleihen dem Spiel zusätzliche Tiefe, während Rückzugsorte die Möglichkeit bieten, durchzuatmen und sich strategisch auf den nächsten Albtraum vorzubereiten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Böse in uns ist Horror pur mit Seele: Mikami kehrt zu Überleben und Angst zurück, und das ist wirklich beunruhigend.

Mein Fazit: Wenn Sie strategischen und furchteinflößenden Survival-Horror mögen, bei dem jede Begegnung tödlich enden kann, Das Böse in uns ist eine der fesselndsten und stimmungsvollsten Optionen.

3. Deadly Premonition: The Director’s Cut [Ein japanischer Horror-Kultklassiker mit mysteriöser Atmosphäre]

Unsere Bewertung 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Psychologischer Horror / Mystery-Survival-Horror Plattformen UrsprünglichPS3, Xbox 360; auch PC (Dampf) Erscheinungsjahr Original – 2010; Director’s Cut – 2013 Urheber Entwickler: Access Games; Herausgeber: Ignition Entertainment (Nordamerika), Marvelous (Japan), Rising Star Games (Europa) Durchschnittliche Spielzeit ~20–30 Stunden (je nach Ermittlungsergebnissen) Am besten geeignet für Spieler, die sich seltsamen, unkonventionellen Horror mit mystischen und surrealistischen Elementen wünschen Was mir gefallen hat Eine verrückte Geschichte ganz im Stil von Twin Peaks, offene Welt, schrullige Charaktere, surreale Atmosphäre

Deadly Premonition: The Director’s Cut ist ein seltsamer und großartiger Survival-Horror. Du schlüpfst in die Rolle des FBI-Agenten York, der in einer Kleinstadt einen Mordfall untersucht. Der Spieler erkundet die Stadt, spricht mit NPCs, erledigt Nebenquests und kämpft gegen gruselige Kreaturen in der „Anderen Welt“.

Das Spiel verbindet eine offene Spielwelt, Detektivarbeit und Lynch’sche Seltsamkeiten. Tag und Nacht, das Wetter und die Tagesabläufe der Einwohner lassen die Stadt lebendig wirken. Humor und Kuriositäten gehen Hand in Hand mit echtem Horror. Die Director’s Cut-Version bietet zusätzliche Inhalte und verbesserte Grafik.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du Surrealismus, Verschwörungstheorien und ein bisschen Trash magst: Deadly Premonition: The Director’s Cut – ist dein Horror: seltsam, aber unvergesslich.

Mein Fazit Deadly Premonition: The Director’s Cut Das Spiel ist ungewöhnlich, schräg und unvergesslich. Perfekt für alle, die unkonventionellen, surrealen japanischen Horror in einer offenen Welt suchen.

4. Fatal Frame: Die Jungfrau des schwarzen Wassers [Kultiges japanisches Horror-Spiel rund um Geisterjagd, Rituale und Geister]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Survival-Horror / Übernatürlicher Horror Plattformen Wii U, Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2014 (Wii U); neu aufgelegt2021 auf modernen Plattformen Urheber Entwickler & Herausgeber: Koei Tecmo Games Durchschnittliche Spielzeit ~10–15 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die klassischen japanischen Geisterhorror lieben und gerne Geister fotografieren Was mir gefallen hat Eine stimmungsvolle Kulisse (Mt. Hikami), furchterregende Geister – die Kamera als Verteidigungsmittel ist genial

Fatal Frame: Die Jungfrau des schwarzen Wassers ist ein langsamer und unheimlicher japanischer Horrorfilm. Du schlüpfst in die Rolle von drei Charakteren, die den Berg Hikami erkunden und mit Hilfe der Camera Obscura gegen Geister kämpfen. Das beste Horrorspiel verbinden Folklore, Mystik und furchterregende Rituale.

Die Kamera fügt nur an den Schwachstellen der Geister Schaden zu, und Regen und Wasser beeinflussen die Gefahr und die Angriffskraft. Die Geschichten der Charaktere verflechten sich, und der visuelle Stil sowie das Design der Geister schaffen eine unheimliche Atmosphäre, die für Spannung im Spiel sorgt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Fatal Frame: Die Jungfrau des schwarzen Wassers iEs ist ein wahrhaft einzigartiger Horror: Das Fotografieren von Geistern ist nicht nur beängstigend, sondern auch von strategischer Bedeutung, und die Geschichten der drei Helden verflechten sich auf brillante Weise.

Mein Fazit: Fatal Frame: Die Jungfrau des schwarzen Wassers Ideal für alle, die authentische, fesselnde japanische Horrorspiele mit einer Kamera als Waffe und sich langsam aufbauender Angst mögen.

5. Corpse Party [Klassisches japanisches Schulhorrorspiel mit brutalen Konsequenzen]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Eine Mischung aus Abenteuer-Horror, Visual Novel und Survival-Horror Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr Das Original ist viel älter; neueste Version – 2025 Urheber Entwickler: Team GrisGris; Herausgeber: MAGES Durchschnittliche Spielzeit ~6–12 Stunden je nach Handlungsstrang Am besten geeignet für Fans von Schulhorror, Visual Novels und Spielen mit Entscheidungsmöglichkeiten Was mir gefallen hat Eine furchteinflößende „Alternativschule“-Atmosphäre; Retro-Grafiken und dämonische Geister sorgen für Spannung

Corpse Partyist ein angespanntes,Hardcore-Survival-Horror-Spiel Das Spiel spielt in einer Schule. Eine Gruppe von Schülern gerät in eine Parallelwelt, in der es von Geistern wimmelt. Die Spieler erkunden Klassenzimmer und Flure, lösen Rätsel und versuchen, schreckliche Szenen und grausame Folgen zu überstehen. Das Spiel verbindet eine spannungsgeladene Atmosphäre mit psychologischem Horror und blutigen Momenten. Der handgezeichnete 2D-Stil und die Soundeffekte verstärken das Gefühl der Angst. Dank zahlreicher Handlungsstränge und unterschiedlicher Enden bietet das Spiel einen hohen Wiederspielwert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du tiefgründigen Horror mit tragischen Elementen, Geistern und düsteren Schulgeschichten suchst, Corpse Party ist einer meiner liebsten japanischen „Kult“-Horrorfilme.

Mein Fazit: Corpse Party is Perfekt für alle, die gruseligen, spannungsgeladenen Survival-Horror mit einer eindringlichen Atmosphäre und einer ungewöhnlichen Handlung lieben.

6. Yomawari: Night Alone [Stimmungsvolles japanisches Horror-Abenteuer mit eindringlichen urbanen Legenden]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Survival-Horror / Abenteuer Plattformen PlayStation Vita, Windows (Dampf), Nintendo Switch Erscheinungsjahr Japan: Oktober29. 2015; West: Oktober 2016; Switch-Port:2018 Urheber Entwickler: Nippon Ichi Software; Herausgeber: NIS America Durchschnittliche Spielzeit ~5–8 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die einen nächtlichen Spaziergang durch eine unheimliche japanische Stadt ohne viel Action unternehmen möchten Was mir gefallen hat Niedliche Bilder, hinter denen sich intensiver Horror verbirgt; städtische Geister sind wirklich furchterregend

Yomawari: Night Alone ist ein Horror-Abenteuer, das zunächst niedlich und friedlich wirkt, doch nachts wird die Stadt gefährlich. Du spielst ein kleines Mädchen, das nach ihrer vermissten Schwester und ihrem Hund Poro sucht. Du hast eine Taschenlampe dabei, erkundest die Straßen, sammelst Gegenstände wie Steine und eine Schaufel, um Rätsel zu lösen oder „Markierungen“ zu hinterlassen.

Monster patrouillieren durch die Straßen, und um zu überleben, musst du dich verstecken, ihre Gewohnheiten studieren oder dich leise an ihnen vorbeischleichen. Dein Herz rast, wenn ein Feind in der Nähe ist, und das Tagebuch hilft dir dabei, festzuhalten, was in der vergangenen Nacht passiert ist.

Das Spiel vermittelt wirklich das Gefühl eines „nächtlichen Spaziergangs durch eine japanische Stadt“ und gilt als eines der Die gruseligsten JRPGs, wo der niedliche Stil einen wirklich beklemmenden Horror verbirgt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Yomawari: Night Alone vermittelt das Gefühl eines einsamen nächtlichen Spaziergangs, bei dem eine ruhige Stadt plötzlich lebensgefährlich wird – perfekt für alle, die sanften, aber dennoch nervenaufreibenden Horror suchen.

Mein Fazit: Wenn du kurze, gruselige Spiele mit vielen kleinen Überraschungen und einem echten Gefühl von Gefahr magst, Yomawari: Night Alone wird dich garantiert fesseln.

7. Das Haus in Fata Morgana [Gothic-Visual-Novel im japanischen Stil mit Elementen des Psychologischen Horrors]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Visuelle Novelle / Psychologischer Horror Plattformen Windows, iOSNintendo 3DS, PlayStation Vita, PS4, Nintendo Switch Erscheinungsjahr Japan: 31. Dezember 2012; West: Mai 2016 (Steam) Entwickler / Herausgeber Entwickler: Novectacle; Herausgeber: MangaGamer (außerhalb Japans) Durchschnittliche Spielzeit ~15–25 Stunden (je nach Strecke) Am besten geeignet für Fans von Visual Novels, Dramen, gotischer Atmosphäre und Psychohorror Was mir gefallen hat Emotionales Erzählen, Handlungen, die sich über Jahrhunderte hinweg verflechten, Kunst und Musik unterstreichen die düstere Schönheit

Das Haus in Fata Morgana ist ein Gothic-Visual-Novel, in dem dich ein Geist mit Amnesie durch ein altes Herrenhaus führt. Du wirst Zeuge der Tragödien seiner Bewohner über Jahrhunderte hinweg, löst Rätsel aus der Vergangenheit und deckt Geheimnisse auf.

Die Grafik und die Musik fangen die Atmosphäre perfekt ein, und die Geschichte hält einen in Atem und berührt einen zugleich emotional. Die Geschichten sind miteinander verwoben, die Enden variieren, daher sind Aufmerksamkeit und ein scharfes Auge entscheidend. Dies ist eines der fesselnde Visual-Novel-Spiele mit psychologischem und gotischem Horror.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du Horror suchst, der nicht nur Angst macht, sondern tief unter die Haut geht und dir noch lange im Gedächtnis bleibt, Das Haus in Fata Morgana ist ein absolutes Muss.

Mein Fazit: Wenn du düstere Geschichten mit spannenden Handlungen und intensiven Emotionen liebst, Das Haus in Fata Morgana Ein Visual Novel ist ein absolutes Muss.

8. Silent Hill: Shattered Memories [Psychologischer japanischer Horror – eine Neuinterpretation einer legendären Serie]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Psychologischer Horror / Survival-Horror Plattformen Wii, PlayStation 2, PSP Erscheinungsjahr 2009(Ja)2010 (PS2, PSP) Entwickler / Herausgeber Entwickler: Climax Studios; Herausgeber: Konami Durchschnittliche Spielzeit ~6–8 Stunden Am besten geeignet für Fans von Psychohorror, Erkundung und einzigartigen Spielmechaniken statt klassischer Action Was mir gefallen hat Das kalte, verschneite Silent Hill – das Spiel „erkennt“ deinen Stil, deine Entscheidungen, deine Ängste und dein Verhalten beeinflussen den Verlauf der Geschichte

Silent Hill: Shattered Memories ist eine Neuinterpretation des ersten Spiels der Reihe. Du schlüpfst in die Rolle von Harry Mason und suchst in einer verschneiten Stadt nach deiner vermissten Tochter. Die Stadt verändert sich ständig, und an jeder Ecke lauern Fallen und Monster.

Das Spiel verfolgt deine Handlungen: Die Antworten auf psychologische Tests beeinflussen die Handlung und die Umgebung. Es gibt keine Kämpfe mit Waffen: nur Fliehen, Verstecken und geschickte Manöver. Die Musik und das Design der Monster sorgen für eine extrem angespannte Atmosphäre.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es bietet nicht nur Angst, sondern eine persönliche Erfahrung; Silent Hill: Shattered Memories „merkt“ sich deinen Spielstil und passt sich dir an, sodass jeder Durchgang einzigartig wird.

Mein Fazit: Wenn Sie Psychohorror und eine neue Interpretation eines Klassikers lieben, Silent Hill: Shattered Memories Das Spiel wird dich fesseln.

9. NightCry [Geistiger Nachfolger von Clock Tower und ein echtes japanisches Gruselerlebnis]

Unsere Bewertung 9.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Survival-Horror / Grafisches Abenteuer Plattformen Windows, PlayStation Vita Erscheinungsjahr 2016 (PC), 2019(Leben) Urheber Entwickler: Nude Maker; Herausgeber: PLAYISM Durchschnittliche Spielzeit ~6–10 Stunden (je nach Erkundung und Nebenwegen) Am besten geeignet für Fans von klassischem „Versteck-und-Flucht“-Horror mit einer Atmosphäre im Stil des alten „Clock Tower“ Was mir gefallen hat Eine Mischung aus „Kreuzfahrt + Kult“, das Gefühl, wirklich gejagt zu werden, Retro-Horror-Atmosphäre

NightCry ist ein geistiger Nachfolger von „Clock Tower“ mit einer gruseligen Atmosphäre. Du befindest dich auf einem Kreuzfahrtschiff und wirst vom „Scissor Walker“ verfolgt. Das Spiel ist in Episoden mit verschiedenen Charakteren unterteilt, von denen jeder seine eigene Geschichte hat.

Zu den Kernelementen gehören Laufen, Verstecken und QTE-Verfolgungsjagden, die für Spannung sorgen. Das Innere des Schiffes vermittelt ein Gefühl von Enge und ständiger Gefahr. Eine hervorragende Wahl für Fans packender Indie-Horror-Spiele mit klassischem „Verfolgungs- und Versteckspiel“-Horror.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du ein Horrorerlebnis à la „Ich bin auf einem Kreuzfahrtschiff, und irgendetwas stimmt hier überhaupt nicht“ suchst, NightCry bietet das alles, dazu klassische Verfolgungsjagden und Nervenkitzel.

Mein Fazit: Wenn Sie klassischen japanischen Horror mit echter Angst und Spannung lieben, NightCry fesselt einen schon bei der ersten Verfolgungsjagd.

10. Ghostwire: Tokyo [Ein modernes japanisches Horror-Spiel mit übernatürlichen Elementen, das auf Yokai und urbaner Folklore basiert]

Unsere Bewertung 9.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action-Adventure / Übernatürlicher Horror Plattformen PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 (PS5, PC), 2023 (Xbox Series) Urheber Entwickler: Tango Gameworks; Herausgeber: Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit ~10–15 Stunden (Hauptgeschichte + Nebenmissionen) Am besten geeignet für Spieler, die Horror mit Stadterkundung, Action und übernatürlichen Elementen suchen Was mir gefallen hat „Ghost Tokyo“ mit gruseligen Geistern, urbaner Folklore und magischen Kräften: epische Bilder und Atmosphäre

Ghostwire: Tokyo ist ein modernes japanisches Horrorspiel mit urbanen Legenden und Yokai. Du spielst Akito, einen Jungen, in dem Geister wohnen, der mit Handgesten Zaubersprüche wirken und Geister mit Magie beschießen kann. Das Tokio im Spiel ist wunderschön und neonbeleuchtet, wirkt aber dennoch stets unheimlich.

Es gibt Hauptmissionen und Nebenquests, bei denen man Gegenstände sammeln und Fähigkeiten verbessern kann. Eine perfekte Wahl für Fans von fesselnde PS5-Horrorspiele mit atemberaubender Grafik und magischer Action.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ghostwire: Tokyo iEin moderner Horrorfilm, in dem klassische Angst mit Magie und urbaner Folklore verschmilzt – perfekt für „Horror + Abenteuer“.

Mein Fazit: Wenn du modernen japanischen Horror mit einer wunderschönen Stadt, Yokai und einzigartigen magischen Kämpfen suchst, Ghostwire: Tokyo wird dich garantiert fesseln.

11. Geisterjäger: Das Zeichen des Todes [Japanisches Horror-Ermittlungsspiel mit paranormalen Fällen]

Unsere Bewertung 9.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Horror-Abenteuer / Visual Novel Plattformen Windows, PlayStation Vita, PS4, Nintendo Switch, Xbox One Erscheinungsjahr 2017(Leben),2018(Konsolen),2019 (PC) Urheber Entwickler: Experience; Herausgeber: Aksys Games Durchschnittliche Spielzeit ~8–12 Stunden (abhängig von den Ermittlungen und den Kapiteln) Am besten geeignet für Fans von urbanen Legenden, Visual Novels und atmosphärischem Horror („Ermittlung + Geister“) Was mir gefallen hat Eine gelungene Mischung aus Visual Novel und Horror: Ermittle, finde Seelen, echt gruselige Schreckmomente

Geisterjäger: Das Zeichen des Todes ist ein Horror-Visual-Novel aus der Ich-Perspektive, in dem du unheimliche städtische Legenden in ganz Tokio, nachdem du ein verfluchtes Mal auf deinem Arm entdeckt hast. Du erkundest Spukorte, sammelst Hinweise, löst einfache Rätsel und stellst dich rachsüchtigen Geistern – und das alles, während du darauf achtest, dass deine „Geisterkraft“ nicht auf null sinkt.

Die Atmosphäre ist typisch japanischer Okkultismus: schummrige Hallen, unheimliches Flüstern und diese sich langsam aufbauende Spannung, die VN-Fans so lieben. Wenn du auf Die besten Xbox-Horrorspiele Unter all den Büchern, die Lesen, Ermitteln und übernatürliche Gefahren miteinander verbinden, trifft dieses genau ins Schwarze.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du japanische Okkult-Atmosphäre und urbane Geister magst und bereit bist, gruselige Geschichten zu enträtseln, Todesmalist ein Nervenkitzel.

Mein Fazit: „Geisterjäger: Das Zeichen des Todes“ ist Ideal für Spieler, die ein storylastiges Horrorerlebnis mit echtem Einsatz und von Volkssagen inspirierten Schreckmomenten suchen.

12. Mogeko Castle [Surreales japanisches Indie-Horrorspiel mit verstörendem Humor]

Unsere Bewertung 9.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Indie-Horror / Surreales RPG Maker Plattformen PC (RPG Maker) Erscheinungsjahr 2012 (Original), Neuverfilmung 2014 Urheber Entwickler: Deep-Sea Prisoner (Funamusea) Durchschnittliche Spielzeit ~6–15 Stunden (hängt davon ab, wie viele Geheimnisse/Enden du aufdecken möchtest) Am besten geeignet für Spieler, die absurde Indie-Horrorspiele, einen surrealen Stil und erschreckend komische Szenen mögen Was mir gefallen hat Umwerfend: seltsame Mogekos, unlogische Ereignisse, Humor, der zum Albtraum wird, ein einzigartiges Horrorerlebnis

Burg Mogeko ist ein surreales Horror-Abenteuer im RPG-Stil, in dem die Highschool-Schülerin Yonaka in einem unbekannten Bahnhof erwacht und in ein bizarres Schloss gerät, das von beunruhigenden, katzenartigen Wesen namens Mogeko beherrscht wird.

Du erkundest Etagen, entkommst grotesken Feinden, deckst Geheimnisse auf und erlebst wilde Stimmungswechsel, die zwischen absurder Komik und echter Angst hin- und herpendeln. Die handgezeichnete Ästhetik, die unvorhersehbaren Wendungen in der Handlung und der verstörende Humor machen es zu einem herausragenden Titel unter den Top-Indie-Spielen, die für ihre seltsamen Charaktere und surrealen Welten bekannt sind.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du etwas Unkonventionelles, Psychedelisches und ein bisschen Absurdes suchst, Burg Mogeko bietet dir genau dieses gruselige, aber unterhaltsame Erlebnis.

Mein Fazit: Die Burg Mogeko ist Ideal für Spieler, die sich für verstörende, storybasierte RPG-Maker-Horrorspiele begeistern, die schwarzen Humor mit Schockmomenten verbinden. Seine surreale Atmosphäre und die ständige Unvorhersehbarkeit machen es zu einem Spiel, das wirklich seinesgleichen sucht.

13. Koudelka [Retro-RPG im japanischen Gothic-Horror-Stil mit okkulten Themen]

Unsere Bewertung 9.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Rollenspiel / Gothic-Horror-RPG Plattformen PlayStation (PS1) Erscheinungsjahr 1999 (Japan), 2000 (außerhalb Japans) Urheber Entwickler: Sacnoth; Regisseur/Autor/Komponist: Hiroki Kikuta; Herausgeber: SNK Durchschnittliche Spielzeit ~11 StundenHauptartikel Am besten geeignet für Fans von klassischen Rollenspielen und Horror, die ein düsteres, nachdenklich stimmendes Rollenspiel mit historischen und übernatürlichen Themen suchen Was mir gefallen hat Ich finde es toll, wieKoudelka verbindet Rollenspiel und Horror, klassische Schauplätze, dämonische Monster und eine bedrückende Klosteratmosphäre

Koudelka ist ein gotisches, auf Erkundung ausgerichtetes Horror-Rollenspiel, das in der verwunschenen Welt von Nemeton spielt Kloster, in dem du Koudelka und ihre Gefährten durch unheimliche Hallen führst, okkulte Geheimnisse aufdeckst und gegen groteske Kreaturen kämpfst.

Das Spiel kombiniert vorgerenderte Resident Evil-artige Erkundung mit rasterbasierten, rundenbasierten Kämpfen, was dem Spiel ein unverwechselbares Hybrid-Feeling der späten 90er Jahre verleiht. Seine stimmungsvollen Zwischensequenzen, der düstere Ton und die atmosphärischen FMV-Sequenzen machen es zu einem Highlight unter den unkonventionelle RPG-Horror-Spieleseiner Zeit.

Fans loben oft den Fokus auf die Erzählung und die Art und Weise, wie die Serie den Grundstein für die Shadow HeartsReihe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du Retro-Horror mit RPG-Elementen und einer seltsamen gotischen Ästhetik suchst, Koudelka ist so etwas wie ein „Retro-Juwel“.

Mein Fazit: Koudelka Ein absolutes Muss für alle, die auf langsamen Gothic-Horror in Kombination mit der klassischen JRPG-Struktur stehen. Die Atmosphäre ist nach wie vor beeindruckend, besonders wenn man Kultklassiker schätzt, bei denen die Geschichte im Vordergrund steht.

14. Rule of Rose [Psychologisches japanisches Horrorspiel mit Schwerpunkt auf Kindheitstraumata]

Unsere Bewertung 9.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Psychologischer Survival-Horror Plattformen PlayStation 2 Erscheinungsjahr 2006 Urheber Entwickler: Punchline; Herausgeber: Sony Computer Entertainment Japan, Atlus USA, 505 Games (EU) Durchschnittliche Spielzeit ~6–10 Stunden (abhängig von der Erkundung der Handlung und den Geheimnissen) Am besten geeignet für Spieler, die verstörenden, psychologischen Horror ohne Kämpfe, dafür aber mit tiefgründigen narrativen Themen mögen Was mir gefallen hat Düstere Atmosphäre, komplexe Geschichte über Kinder, harte Handlung + ungewöhnliche Darstellung von Horror durch soziale Strukturen

Rule of Rose ist eine düstere, atmosphärische Survival-Horror-Geschichte, in der 19-jahre-alt Jennifer gerät in eine verzerrte Welt, die von grausamen Kindern beherrscht wird. Du erkundest bedrückende Räume eines Waisenhauses, löst einfache Rätsel und verlässt dich auf deinen treuen Hund Brown, während du dich in ungeschickten, aber spannungsgeladenen Nahkämpfen behaupten musst.

Die beunruhigende Prämisse eines „Kinderkultes“, die von Märchen inspirierte Bildsprache und die psychologisch anspruchsvollen Themen machen ihn zu einem der berüchtigte RPG-SpielederPlayStation 2 eine Ära, selten, umstritten und unvergesslich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Rule of Rose ist einer der wenigen Horror-Titel, bei denen die Angst nicht nur von Geistern oder Monstern ausgeht, sondern von den Seelen der Kinder und gesellschaftlichen Mechanismen, was das Spiel wirklich beängstigend und schmerzhaft macht.

Mein Fazit: Rule of Rose ist ideal für Spieler, die eine beklemmende, sich langsam entwickelnde psychologische Geschichte bevorzugen statt actiongeladenen Horrors.

15. Kuon [Ein Horror-Spiel nach alter japanischer Volkssage, angesiedelt in der Heian-Zeit]

Unsere Bewertung 9.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Survival-Horror Plattformen PlayStation 2 Erscheinungsjahr 2004 Urheber Entwickler: FromSoftware; Herausgeber: FromSoftware (JP), Agetec (NA) Durchschnittliche Spielzeit ~9–12 Stunden (von Nutzern gemeldet) Am besten geeignet für Fans von altem PS2-Horror, japanischer Folklore sowie historischem und mystischem Horror Was mir gefallen hat Eine unglaubliche Atmosphäre: ein altes Herrenhaus, Dämonen aus der Heian-Zeit, drei Perspektiven, eine tiefgründige, mystische Geschichte

Schlacke ist ein Survival-Horror-Spiel aus der Heian-Zeit, das im alten Kyoto spielt und Volksglauben, rituelle Magie und sich langsam aufbauende Angst miteinander verbindet – ein absolutes Highlight unter den Anime-Spiele, die man besser vergisst. Die Spieler erkunden ein verfluchtes Adelsanwesen, lösen stimmungsvolle Rätsel und decken zwei miteinander verflochtene Geschichten auf, die durch eine Struktur mit zwei Protagonisten erzählt werden. Die von Ritualen geprägte Handlung, die pechschwarzen Umgebungen und die bei Sammlern beliebten PlayStation 2 Die Ästhetik macht den Film zu einem einzigartig eindringlichen Horror-Erlebnis im Stil vergangener Zeiten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Schlacke ist wie ein Albtraum aus der Heian-Zeit: uralte Rituale, gespenstische Mönche und schreckliche Geheimnisse – alles im klassischen Survival-Stil.

Mein Fazit: Schlacke ist ideal für Horrorfans, die atmosphärische Spannung, uralte Rituale und seltene, sammelwürdige japanische Nischenfilme bevorzugen.

16. Spukort [Klassisches japanisches Survival-Horror-Spiel mit einem furchterregenden Verfolger]

Unsere Bewertung 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Survival-Horror / Stealth-Horror Plattformen PlayStation 2 Erscheinungsjahr 2005 (JP), später auch in anderen Regionen Urheber Entwickler: Capcom; Herausgeber: Capcom Durchschnittliche Spielzeit ~8–12 Stunden Am besten geeignet für Für alle, die Horror mit hoher Spannung, heimlichen Elementen und nervenaufreibenden „Verfolgungsjagden“ suchen Was mir gefallen hat Die Zusammenarbeit mit dem Hund hat mir sehr gut gefallen, das ist wirklich hilfreich und macht die Verfolgungsjagden besonders spannend; die gotische Schlossatmosphäre und die emotionale Darstellung der Heldin sind ebenfalls fesselnd

Spukort ist ein Gothic-Survival-Horror, in dem die Spieler Fiona Belli durch ein weitläufiges, bedrückendes Schloss führen und dabei unerbittlichen Feinden ausweichen müssen, wobei sie sich oft auf ihren treuen Hund Hewie verlassen.

Die Spieler erkunden unheimliche Umgebungen, verstecken sich, lösen einfache Rätsel und müssen Fionas Panik und Ausdauer im Auge behalten, was für spannende, filmreife Momente sorgt. Das auf Verletzlichkeit ausgerichtete Gameplay, gepaart mit stark charakterbasiertem Horror, macht das Spiel zu einem Highlight unter den Die besten atmosphärischen Indie-Spiele.

Warum wir uns dafür entschieden haben Spukort ist einer der klassischen PS2-Horror-Titel, bei denen die Angst nicht nur von Monstern ausgeht, sondern in dem du und dein Hund als Begleiter gemeinsam gegen das Böse in der Burg antreten.

Mein Fazit: Fans von spannungsgeladenem, charakterorientiertem Horror werden begeistert sein Spukort die Verbundenheit mit Hewie und die unerbittliche, filmische Atmosphäre.

17. Der Gehängte [Indie-Psychohorror im japanischen Pixel-Stil]

Unsere Bewertung 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Indie / Psychologischer Horror, Erkundungsabenteuer Plattformen Windows (Steam) Erscheinungsjahr 2018 Urheber Entwickler: Uri Games; Herausgeber: PLAYISM Durchschnittliche Spielzeit ~2–4 Stunden (abhängig von der Erkundung) Am besten geeignet für Fans von minimalistischem Horror, Indie-Experimenten und psychologischer Spannung Was mir gefallen hat Ein wirklich gruseliges Spiel – schlichte Grafik + Atmosphäre und Geschichten, bei denen man sich ständig umschaut

Der Gehängte ist ein spannendes 2D-Horror-Abenteuer, in dem du den kleinen William Morton auf der Suche nach seinem vermissten Freund, einer Maus namens Pop, durch eine verschneite Stadt und ein unheimliches, verlassenes Gebäude führst.

Die Spieler erkunden die Umgebung, lösen Rätsel und werden mit beunruhigenden visuellen und akustischen Elementen konfrontiert, die eine bedrückende, psychologisch beklemmende Atmosphäre schaffen. Die kurze, aber eindringliche Handlung, die verschiedenen Enden und die intensive Konzentration auf ein einziges, beklemmendes Konzept machen das Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis für Fans von sorgfältig ausgearbeiteten Horrorspielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kompakt, aber wirkungsvoll, Der Gehängte ist wie ein Albtraum am helllichten Tag in einem alten Gebäude, in dem jeder Raum der letzte sein könnte.

Mein Fazit: Fans von minimalistischem, psychologischem Horror werden die Spannung, die Erkundung und die eindringliche Atmosphäre genießen, die in Der Gehängteein kompaktes, unvergessliches Abenteuer.

18. The Boogie Man [Japanisches Mystery-Horror-Spiel mit Entführung und Angst]

Unsere Bewertung 8.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Abenteuer / Horror Plattformen PC (Windows) Erscheinungsjahr 2018 (Steam) Urheber Entwickler: Uri Games; Herausgeber: PLAYISM Durchschnittliche Spielzeit ~2–4 Stunden Am besten geeignet für Fans von Indie-Horror-, Abenteuer- und storybasierten Spielen mit Rätseln und Verfolgungsjagden Was mir gefallen hat Mir hat die Kombination aus klassischem Krimi und Horror sehr gut gefallen: Man jagt den Boogie Man und versucht gleichzeitig herauszufinden, was real ist und was nur ein Albtraum

Der Boogie-Man Du schlüpfst in die Rolle von Detective Keith, der in einem geheimnisvollen Schloss einer furchterregenden Gestalt auf der Spur ist und gegen die Zeit kämpft, um eine Mordserie zu stoppen. Die Spieler erkunden gespenstische Umgebungen, decken Geheimnisse auf und meistern rasante Spielsequenzen, während die Nacht immer unheimlicher wird.

Mit seiner eigenwilligen Interpretation kindlicher Ängste, dem einprägsamen Design der Antagonisten und den Geheimnissen, die zum wiederholten Spielen einladen, bietet es prägnanten, storygetriebenen Horror mit Biss.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Boogie-Man – sEinfacher, aber wirklich gruseliger Horror im klassischen Abenteuerstil, bei dem du in die Rolle eines Detektivs schlüpfst und jede Entscheidung zu einem von vielen möglichen Enden führen kann.

Mein Fazit: Fans von kompakten, intensiven Der Boogie-Man Horrorfans werden den Nervenkitzel der Verfolgungsjagd, die beklemmende Atmosphäre und die gelungene Mischung aus Handlung und Spannung zu schätzen wissen

19. Palette [Atmosphärischer japanischer Indie-Psycho-Horror-Klassiker]

Unsere Bewertung 8.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Psychologischer Horror / Abenteuer Plattformen Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2001 Urheber Entwickler: Yoshitaka Nishida Durchschnittliche Spielzeit ~2–4 Stunden Am besten geeignet für Für alle, die sich für meditativen, tiefgründigen und psychologisch anspruchsvollen Horror interessieren – und nicht nur für Schreckmomente Was mir gefallen hat Wie das Spiel Erinnerungen und Psychologie miteinander verbindet: Jedes Erinnerungsfragment ist ein Rätsel, und psychische Zusammenbrüche fühlen sich wirklich schmerzhaft an

Palette ist ein psychologisches Horror-Abenteuer, das die Spieler in eine eindringliche Traumwelt aus Erinnerungen entführt. Du begleitest das an Amnesie leidende Mädchen B.D. durch fragmentierte, labyrinthartige Erinnerungsfetzen, während du per Telefon mit dem Psychologen Dr. Shianosu B. Shian kommunizierst.

Die minimalistischen und zugleich kunstvollen Umgebungen des Spiels, kombiniert mit einer gemächlichen Erkundung und subtiler visueller Erzählkunst, schaffen ein spannungsgeladenes, introspektives Erlebnis, bei dem es darum geht, Traumata und persönliche Geschichten aufzudecken. Jede enthüllte Erinnerung verleiht dem Ganzen mehr Tiefe und erzeugt ein schleichendes psychologisches Unbehagen, anstatt auf plötzliche Schockmomente zu setzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein klassischer Indie-Horrorfilm, in dem nicht ein Monster Angst macht, sondern Erinnerungen und das Unbekannte, was Palette äußerst fesselnd und seltsam.

Mein Fazit: Fans von nachdenklichem, atmosphärischem Horror werden ihre Freude an dem Palette die komplexe Erzählweise, die sorgfältige Verflechtung von Erinnerungen und die einzigartige, introspektive psychologische Spannung.

20. Blank Dream [Japanisches RPG-Maker-Horrorspiel über Erinnerung und Reue]

Unsere Bewertung 8.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels RPG Maker / Psychologischer Horror Plattformen PC (RPG-Maker) Erscheinungsjahr 2015 Urheber Hast du welche? Durchschnittliche Spielzeit ~2–4 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich einen nuancierten Horror voller Symbolik, Träume und emotionaler Metaphern wünschen Was mir gefallen hat Ich liebe es, wenn Horror nicht nur aus „Rennen und Überleben“ besteht, sondern eine Erkundung der Psyche ist: Leerer Traum zeigt Albträume und Erinnerungen aus der Perspektive von RPG Maker

Leerer Traum Das Spiel versetzt die Spieler in eine surreale Spiegelwelt, in der Mishiro Usui, ein von Reue geplagtes Mädchen, versucht, ihre Existenz auszulöschen. Im Mittelpunkt des Spiels stehen die Erkundung der Umgebung und das Zerschlagen von Spiegeln, die ihre Vergangenheit widerspiegeln und in kurzen, traumartigen Sequenzen dargestellt werden.

Die minimalistische Benutzeroberfläche und die symbolische Umgebung verstärken die Spannung, wodurch ein eindringliches psychologisches Erlebnis entsteht, bei dem Stimmung und Atmosphäre Vorrang vor herkömmlichen Spielmechaniken haben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn Sie Horror als Kunstform schätzen, Leerer Traum sorgt für „Träume“, die einem noch lange im Gedächtnis bleiben.

Mein Fazit: Fans von kurzen, surrealen Horrorfilmen werden die eindringlichen Bilder, die emotional aufgeladene Erzählweise und das Gefühl der Unruhe zu schätzen wissen Leerer Traumhält noch lange nach jeder Sequenz an.

Mein Gesamtfazit zu den besten japanischen Horrorspielen

Der perfekte Einstieg in die düstere Welt der japanischen Horrorspiele – lassen Sie uns ihn finden.

Für Neulinge → Yomawari: Night Alone. Dank einfacher Spielmechanik und gruseliger urbaner Legenden kann man sofort einsteigen und den Nervenkitzel spüren.

Für Fans von Survival-Horror → Das Böse in uns. Klassische, spannungsgeladene Gestaltung, Ressourcenknappheit und groteske Monster sorgen für puren Horror.

Für alle, die Geschichten lieben → Das Haus in Fata Morgana. Die gotische Erzählweise und die psychologischen Wendungen machen es zu einem zutiefst eindringlichen Visual Novel.

Häufig gestellte Fragen