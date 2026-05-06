20 videojuegos de terror japoneses que no te puedes perder en 2025

Si estás buscando videojuegos de terror japoneses que den auténtico miedo, pero estás harto de los sustos fáciles y las tramas predecibles, no eres el único.

Muchos jugadores buscan esa sensación de miedo auténtico, esa presión psicológica y ese escalofrío que solo el mejor cine de terror japonés es capaz de provocar.

En esta guía he recopilado los mejores juegos del género, desde clásicos de culto hasta nuevas obras maestras, para que puedas elegir un título que realmente te acelere el corazón y te haga temblar las manos. Adéntrate con cautela en el mundo del terror japonés, donde las sombras respiran y el silencio te hiela la sangre. Empecemos.

Nuestra selección de los mejores juegos de terror japoneses

Si quieres ir directamente a lo mejor de lo mejor, aquí tienes los mejores videojuegos de terror japoneses que realmente marcan la pauta en el género.

Cada uno de estos juegos combina tan bien la atmósfera, la jugabilidad y la tensión que te verás completamente sumergido en un mundo de terror:

Resident Evil 7: Biohazard (2017) – El maestro indiscutible del terror psicológico en primera persona, donde cada ruido y cada sombra pueden hacerte saltar el corazón del pecho. El mal que acecha (2014) – Shinji Mikami recupera el clásico survival horror con monstruos aterradores, recursos escasos y sustos impredecibles. Deadly Premonition: La versión del director (2010) – Un juego de terror de culto, con un encanto peculiar, que combina un mundo abierto, una investigación de asesinato y una atmósfera al estilo de «Twin Peaks».

Sigue desplazándote hacia abajo para descubrir el resto 17 auténticas joyas del terror japonés y encuentra el susto perfecto para ti.

Los 20 mejores videojuegos de terror japoneses que te pondrán los pelos de punta y que no te puedes perder

Prepárate para sumergirte de lleno en el miedo: aquí tienes 20 Juegos de terror japoneses que pondrán a prueba tu valor y te acelerarán el corazón. Desde títulos clásicos de culto hasta historias modernas de carácter psicológico y sobrenatural, hay opciones para todos los gustos.

¿A cuántos de estos has jugado? Sin duda, vale la pena probar estos juegos de terror japoneses si buscas emociones fuertes y el ambiente característico de los auténticos juegos de terror japoneses.

1. Resident Evil 7: Biohazard [Una obra maestra del terror psicológico en los videojuegos de terror japoneses modernos]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Terror de supervivencia / Terror psicológico Plataformas PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es Desarrollador: Capcom; Editor: Capcom Duración media de la partida ~10-15 horas (depende de la exploración y los capítulos) Ideal para Jugadores que busquen una experiencia de terror intensa y opresiva, con una gran inmersión y una atmósfera de «pesadilla en casa» Lo que me gustó Un regreso a las raíces del terror a través de la perspectiva en primera persona, inquietantes enemigos familiares y sonidos que realmente te sacuden

Resident Evil 7: Biohazard te lleva a la plantación abandonada de la familia Baker, donde encarnas a Ethan Winters en su búsqueda de su esposa desaparecida. Es la primera entrega de la serie principal Resident Evil con una perspectiva en primera persona, lo que hace que la supervivencia resulte más personal y tensa. El juego cambia el enfoque de la acción a la exploración, la resolución de acertijos, el sigilo y la gestión estratégica de recursos.

Te enfrentarás a los miembros de la familia Baker y a los «Molded» mutantes, que no te dan ninguna oportunidad en un enfrentamiento directo. El arsenal de Ethan incluye cuchillos, armas de fuego, una motosierra e incluso un lanzallamas casero, pero los enemigos son fuertes y el combate exige una estrategia cuidadosa.

El juego es compatible con la realidad virtual en PS4, lo que potencia la inmersión, y el sistema de cintas VHS aporta interesantes historias secundarias y pistas para los acertijos. Los tres niveles de dificultad y las diversas bonificaciones aumentan la rejugabilidad, mientras que la atmósfera de miedo y los escenarios claustrofóbicos hacen que cada paso sea peligroso.

Por qué lo elegimos Resident Evil 7: Biohazard Es una pasada para cualquiera que busque emociones fuertes: las imágenes, el sonido, el ritmo… todo te mantiene en vilo.

Mi veredicto: Si quieres vivir una auténtica experiencia de terror psicológico en la que cada sonido y cada sombra cuentan, Resident Evil 7: Biohazard es la elección perfecta. Devuelve la franquicia a sus orígenes, combinando un tenso juego de terror y supervivencia con tecnología moderna y una excelente compatibilidad con la realidad virtual.

2. El mal que acecha [Una experiencia de terror y supervivencia japonesa de Shinji Mikami]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2014 Creador/es Desarrollador: Tango Gameworks; Editor: Bethesda Softworks Duración media de la partida ~12-18horas Ideal para Aquellos a quienes les guste el survival horror clásico con toques de acción, pero sin que predomine esta última, y que aprecien el diseño de Shinji Mikami Lo que me gustó Anomalías atmosféricas, enemigos inquietantes, sensación de vulnerabilidad y una mezcla de mecánicas de «correr y esconderse» y de disparos

El mal que acecha transporta a los jugadores a un mundo de pesadilla distorsionado, donde Sebastián Castellanos se enfrenta a criaturas y trampas terroríficas mientras intenta sobrevivir. El juego combina un intenso survival horror con una gestión inteligente de los recursos: no se trata solo de disparar, sino también de aprovechar el entorno, esconderse y planificar los ataques.

Los niveles cuidadosamente diseñados, los escenarios surrealistas y los monstruos grotescos crean una sensación constante de tensión e imprevisibilidad. Recoger objetos, mejorar habilidades y utilizar un arsenal único de armas aportan profundidad al juego, mientras que los refugios ofrecen la oportunidad de recuperar el aliento y prepararse estratégicamente para la siguiente pesadilla.

Por qué lo elegimos El mal que acecha Es puro terror con alma: Mikami vuelve a la supervivencia y al miedo, y resulta realmente inquietante.

Mi veredicto: Si te gusta el survival horror estratégico y aterrador, en el que cada encuentro puede ser mortal, El mal que acecha es una de las opciones más apasionantes y evocadoras.

3. Deadly Premonition: La versión del director [Un juego de terror japonés de culto con un aire misterioso y enigmático]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Terror psicológico / Misterio y terror de supervivencia Plataformas OriginalmentePS3, Xbox 360; también para PC (Steam) Año de estreno Original – 2010; Versión del director – 2013 Creador/es Desarrollador: Access Games; Editor: Ignition Entertainment (América del Norte), Marvelous (Japón), Rising Star Games (Europa) Duración media de la partida ~20-30 horas (según las investigaciones) Ideal para Jugadores que buscan un terror extraño y poco convencional, con toques de misticismo y surrealismo Lo que me gustó Una historia alucinante al estilo de Twin Peaks, mundo abierto, personajes extravagantes, atmósfera surrealista

Deadly Premonition: La versión del director es un juego de terror y supervivencia extraño y fascinante. En él, el jugador encarna al agente del FBI York, que investiga un asesinato en un pequeño pueblo. El jugador explora el pueblo, habla con personajes no jugables, completa misiones secundarias y se enfrenta a criaturas espeluznantes en el «Otro Mundo».

El juego combina un mundo abierto, trabajo de investigación y la extrañeza típica de Lynch. El día y la noche, el clima y los horarios de los habitantes hacen que la ciudad parezca cobrar vida. El humor y las rarezas conviven con el terror auténtico. La versión Director’s Cut incluye contenido adicional y gráficos mejorados.

Por qué lo elegimos Si te gusta el surrealismo, las teorías de la conspiración y un toque de sensacionalismo: Deadly Premonition: La versión del director – es tu horror: extraño, pero memorable.

Mi veredicto Deadly Premonition: La versión del director El juego es insólito, extraño e inolvidable. Perfecto para cualquiera que busque un juego de terror japonés poco convencional y surrealista con un mundo abierto.

4. Fatal Frame: La doncella de las aguas negras [Un emblemático juego japonés de terror y caza de fantasmas con rituales y espíritus]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Terror de supervivencia / Terror sobrenatural Plataformas Wii U, Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2014 (Wii U); reeditado2021 en plataformas modernas Creador/es Desarrollador y editor: Koei Tecmo Games Duración media de la partida ~10-15 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta el terror clásico japonés con fantasmas y fotografiar espíritus Lo que me gustó Un escenario evocador (el monte Hikami), fantasmas aterradores… La idea de usar la cámara como herramienta de defensa es genial

Fatal Frame: La doncella de las aguas negras es un juego de terror japonés lento y inquietante. En él, encarnas a tres personajes que exploran el monte Hikami y luchan contra fantasmas utilizando la «Cámara Oscura». El mejor juego de terror mezclan folclore, misticismo y rituales aterradores.

La cámara solo inflige daño en los puntos débiles de los fantasmas, y la lluvia y el agua influyen en el nivel de peligro y la potencia de ataque. Las historias de los personajes se entrelazan, y el estilo visual, junto con el diseño de los fantasmas, crean una atmósfera aterradora que mantiene la tensión durante el juego.

Por qué lo elegimos Fatal Frame: La doncella de las aguas negras iEs una historia de terror verdaderamente única: fotografiar fantasmas no solo da miedo, sino que reviste una importancia estratégica, y las historias de los tres protagonistas se entrelazan de forma brillante.

Mi veredicto: Fatal Frame: La doncella de las aguas negras Perfecto para quienes disfrutan de los auténticos y envolventes juegos de terror japoneses en los que la cámara es un arma y el miedo va creciendo poco a poco.

5. Corpse Party [Un clásico juego japonés de terror escolar con consecuencias brutales]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Híbrido de aventura y terror / novela visual / terror de supervivencia Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Año de estreno El original es mucho más antiguo; última versión – 2025 Creador/es Desarrollador: Team GrisGris; Editor: MAGES Duración media de la partida ~6-12 horas dependiendo de las ramificaciones de la historia Ideal para Aficionados al terror escolar, las novelas visuales y los juegos basados en elecciones Lo que me gustó Una atmósfera aterradora de «colegio alternativo»; los gráficos retro y los espíritus demoníacos crean tensión

Corpse Partyes un tiempo verbal,juego de terror y supervivencia extremo Ambientado en un colegio. Un grupo de estudiantes de secundaria acaba en un colegio paralelo habitado por fantasmas. Los jugadores exploran aulas y pasillos, resuelven acertijos e intentan sobrevivir a escenas aterradoras y consecuencias espeluznantes. El juego combina una atmósfera de suspense, terror psicológico y momentos sangrientos. El estilo 2D dibujado a mano y los efectos de sonido intensifican el miedo. Las múltiples rutas y finales hacen que el juego sea muy rejugable.

Por qué lo elegimos Si te gusta el terror más intenso, con toques de tragedia, fantasmas e historias oscuras ambientadas en colegios, Corpse Party es una de mis películas de terror japonesas «de culto» favoritas.

Mi veredicto: Corpse Party is Perfecto para cualquiera a quien le guste el survival horror inquietante y lleno de tensión, con una atmósfera intensa y una historia poco común.

6. Yomawari: Una noche a solas [Una atmósfera de terror y aventura japonesa con inquietantes leyendas urbanas]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Terror de supervivencia / Aventura Plataformas PlayStation Vita, Windows (Steam), Nintendo Switch Año de estreno Japón: octubre29 de 2015; Oeste: octubre 2016; Puerto del conmutador:2018 Creador/es Desarrollador: Nippon Ichi Software; Editor: NIS America Duración media de la partida ~5-8 horas Ideal para Jugadores que quieran dar un paseo nocturno por un inquietante pueblo japonés sin mucha acción Lo que me gustó Unas imágenes entrañables que ocultan un horror intenso; los espíritus urbanos son realmente aterradores

Yomawari: Una noche a solas es un juego de terror y aventuras que, a primera vista, parece simpático y tranquilo, pero por la noche el pueblo se vuelve peligroso. Juegas en el papel de una niña que busca a su hermana desaparecida y a su perro Poro. Llevas una linterna, exploras las calles y recoges objetos como piedras y una pala para resolver acertijos o dejar «marcas».

Los monstruos patrullan las calles y, para sobrevivir, debes esconderte, estudiar sus hábitos o pasar de puntillas sin hacer ruido. El corazón te late con fuerza cuando hay un enemigo cerca, y el diario te ayuda a recordar lo que ocurrió la noche anterior.

El juego recrea a la perfección la atmósfera de un «paseo nocturno por una ciudad japonesa» y se considera uno de los los JRPG más espeluznantes, donde el estilo adorable oculta un horror realmente inquietante.

Por qué lo elegimos Yomawari: Una noche a solas transmite la sensación de un paseo nocturno en solitario en el que un pueblo tranquilo se vuelve mortífero, ideal para quienes buscan un terror suave pero que te acelere el corazón.

Mi veredicto: Si te gustan los juegos cortos y de miedo, con muchas sorpresas y una auténtica sensación de peligro, Yomawari: Una noche a solas te va a enganchar sin duda.

7. La casa de Fata Morgana [Novela visual japonesa de estilo gótico con temas de terror psicológico]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Novela visual / Terror psicológico Plataformas Windows, iOSNintendo 3DS, PlayStation Vita, PS4, Nintendo Switch Año de estreno Japón:31 de diciembre de 2012; Oeste:Mayo de 2016 (Steam) Desarrollador / Editor Desarrollador: Novectacle; Editor: MangaGamer (fuera de Japón) Duración media de la partida ~15-25 horas (depende de la ruta) Ideal para Aficionados a las novelas visuales, el drama, el ambiente gótico y el terror psicológico Lo que me gustó Una narración emotiva, tramas que se entrelazan a lo largo de los siglos, y el arte y la música que resaltan la belleza oscura

La casa de Fata Morgana es una novela visual gótica en la que un espíritu amnésico te guía por una antigua mansión. Serás testigo de las tragedias que han vivido sus habitantes a lo largo de los siglos, resolverás misterios del pasado y descubrirás secretos.

El arte y la música capturan a la perfección la atmósfera, y la historia te mantiene en vilo a la vez que te llega al corazón. Las historias se entrelazan y los finales varían, por lo que es fundamental prestar atención y tener buen ojo. Este es uno de los más novelas visuales apasionantes con elementos de terror psicológico y gótico.

Por qué lo elegimos Si buscas una película de terror que no solo te asuste, sino que te llegue al alma y te marque para siempre, La casa de Fata Morgana Es un juego imprescindible.

Mi veredicto: Si te gustan las historias oscuras con tramas sólidas y emociones intensas, La casa de Fata Morgana Esta novela visual es imprescindible.

8. Silent Hill: Recuerdos destrozados [Una reinterpretación japonesa de terror psicológico de una serie legendaria]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Terror psicológico / Terror de supervivencia Plataformas Wii, PlayStation 2, PSP Año de estreno 2009(Sí)2010 (PS2, PSP) Desarrollador / Editor Desarrollador: Climax Studios; Editor: Konami Duración media de la partida ~6-8 horas Ideal para Para los aficionados al terror psicológico, la exploración y las mecánicas originales, en lugar de la acción clásica Lo que me gustó En el frío y nevado Silent Hill, el juego «interpreta» tu estilo; tus decisiones, miedos y comportamiento influyen en la historia

Silent Hill: Recuerdos destrozados es una nueva versión del primer juego de la serie. En él, te pones en la piel de Harry Mason, que busca a su hija desaparecida en un pueblo nevado. El pueblo cambia constantemente, y hay trampas y monstruos a la vuelta de cada esquina.

El juego registra tus acciones: las respuestas a los tests psicológicos influyen en la historia y el entorno. No hay combates con armas: solo correr, esconderse y maniobras ingeniosas. La música y el diseño de los monstruos crean una atmósfera extremadamente tensa.

Por qué lo elegimos No solo ofrece miedo, sino una experiencia personal; Silent Hill: Recuerdos destrozados «recuerda» tu estilo de juego y se adapta a ti, lo que hace que cada partida sea única.

Mi veredicto: Si te gusta el terror psicológico y las versiones renovadas de los clásicos, Silent Hill: Recuerdos destrozados Este juego te enganchará.

9. NightCry [El sucesor espiritual de Clock Tower y una auténtica experiencia de terror a la japonesa]

Nuestra puntuación 9.0

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Tipo de juego Terror de supervivencia / Aventura gráfica Plataformas Windows, PlayStation Vita Año de estreno 2016 (PC), 2019(Vida) Creador/es Desarrollador: Nude Maker; Editor: PLAYISM Duración media de la partida ~6-10 horas (dependiendo de la exploración y los caminos secundarios) Ideal para Aficionados al terror clásico del tipo «escóndete y huye», con una atmósfera al estilo de los primeros juegos de Clock Tower Lo que me gustó Una mezcla de «crucero + secta», con la sensación de estar realmente perseguido y un ambiente de terror retro

NightCry es el sucesor espiritual de Clock Tower y cuenta con una atmósfera inquietante. Te encuentras en un crucero, perseguido por el Scissor Walker. El juego se divide en episodios con diferentes personajes, cada uno con su propia historia.

Las mecánicas principales son correr, esconderse y persecuciones con secuencias de acción que te mantendrán en vilo. El interior del barco transmite una sensación de claustrofobia y peligro constante. Una opción ideal para los aficionados a los juegos de terror independientes que te mantienen en vilo, con el clásico estilo de «persecución y escondite».

Por qué lo elegimos Si quieres vivir una experiencia de terror del tipo «Estoy en un crucero y algo va muy mal», NightCry ofrece, además de persecuciones clásicas y suspense.

Mi veredicto: Si te gusta el terror japonés clásico, con auténtico miedo y tensión, NightCry te engancha desde la primera persecución.

10. Ghostwire: Tokio [Juego japonés moderno de terror sobrenatural basado en los yokai y el folclore urbano]

Nuestra puntuación 9.0

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Tipo de juego Acción y aventura / Terror sobrenatural Plataformas PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 (PS5, PC), 2023 (Xbox Series) Creador/es Desarrollador: Tango Gameworks; Editor: Bethesda Softworks Duración media de la partida ~10-15 horas (historia principal + misiones secundarias) Ideal para Jugadores que buscan un juego de terror con exploración urbana, acción y elementos sobrenaturales Lo que me gustó «Ghost Tokyo», con espíritus inquietantes, folclore urbano y poderes de creación manual: imágenes y sensaciones épicas

Ghostwire: Tokio es un moderno juego de terror japonés con leyendas urbanas y yokai. Juegas en el papel de Akito, un chico que alberga espíritus en su interior y que puede lanzar hechizos con gestos de las manos y disparar magia a los fantasmas. El Tokio del juego es precioso y está iluminado por neones, pero resulta inquietante en todo momento.

Hay misiones de la historia y misiones secundarias para recoger objetos y mejorar habilidades. Una elección perfecta para los aficionados a Juegos de terror inmersivos para PS5 con unos efectos visuales impresionantes y una acción mágica.

Por qué lo elegimos Ghostwire: Tokio iEs una película de terror moderna en la que el miedo clásico se combina con la magia y el folclore urbano, perfecta para los amantes del «terror y la aventura».

Mi veredicto: Si te apetece un poco de terror japonés moderno con una ciudad preciosa, yokai y combates mágicos únicos, Ghostwire: Tokio te va a enganchar sin duda.

11. Cazador de espíritus: La marca de la muerte [Juego japonés de investigación de terror con casos paranormales]

Nuestra puntuación 9.0

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Tipo de juego Aventura de terror / Novela visual Plataformas Windows, PlayStation Vita, PS4, Nintendo Switch, Xbox One Año de estreno 2017(Vida),2018(consolas),2019 (PC) Creador/es Desarrollador: Experience; Editor: Aksys Games Duración media de la partida ~8-12 horas (depende de las investigaciones y los capítulos) Ideal para Aficionados a las leyendas urbanas, las novelas visuales y el terror atmosférico («investigación + fantasmas») Lo que me gustó Una fantástica combinación de novela visual y terror: investiga, encuentra almas y vive sustos de verdad

Cazador de espíritus: La marca de la muerte es una novela visual de terror en primera persona en la que investigas sucesos espeluznantes las leyendas urbanas de Tokio tras descubrir una marca maldita en tu brazo. Explorarás lugares encantados, reunirás pistas, resolverás acertijos sencillos y te enfrentarás a espíritus vengativos, todo ello mientras intentas que tu «poder espiritual» no llegue a cero.

El ambiente es puro ocultismo japonés: salas en penumbra, susurros inquietantes y esa tensión que va creciendo poco a poco y que tanto gusta a los fans de las novelas visuales. Si te gusta Los mejores juegos de terror para Xbox Entre todas esas obras que combinan lectura, investigación y peligros sobrenaturales, esta da en el clavo.

Por qué lo elegimos Si te gusta el ambiente de lo oculto japonés y los fantasmas urbanos, y estás listo para desentrañar historias espeluznantes, La marca de la muertees una emoción.

Mi veredicto: Spirit Hunter: La marca de la muerte es perfecto para los jugadores que buscan una experiencia de terror con una trama sólida, en la que realmente hay mucho en juego y en la que los sustos se basan en el folclore.

12. Mogeko Castle [Un juego indie japonés de terror surrealista con un humor inquietante]

Nuestra puntuación 9.0

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Tipo de juego Terror independiente / RPG Maker surrealista Plataformas PC (RPG Maker) Año de estreno 2012 (original), nueva versión 2014 Creador/es Desarrollador: Deep-Sea Prisoner (Funamusea) Duración media de la partida ~6-15 horas (depende de cuántos secretos o finales quieras descubrir) Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos indie de terror absurdos, el estilo surrealista y las escenas terroríficamente cómicas Lo que me gustó Alucinante: extraños Mogekos, sucesos ilógicos, humor que se convierte en pesadilla, una experiencia de terror única

Castillo de Mogeko es una aventura de terror surrealista al estilo RPG en la que Yonaka, una estudiante de instituto, se despierta en una estación desconocida y se adentra en un extraño castillo gobernado por inquietantes criaturas felinas llamadas Mogeko.

Explorarás distintos niveles, escaparás de enemigos grotescos, descubrirás secretos y vivirás cambios de tono radicales que oscilan entre la comedia absurda y el terror auténtico. Su estética de dibujos a mano, los giros narrativos impredecibles y su humor inquietante lo convierten en una opción destacada entre los mejores juegos independientes, conocidos por sus personajes extraños y sus mundos surrealistas.

Por qué lo elegimos Si buscas algo poco convencional, psicodélico y un poco absurdo, Castillo de Mogeko te ofrece precisamente esa experiencia espeluznante pero divertida.

Mi veredicto: El castillo de Mogeko es Es ideal para los jugadores a los que les gustan los juegos de terror creados con RPG Maker, inquietantes y con una historia bien desarrollada, que combinan el humor negro con momentos impactantes. Su atmósfera surrealista y su constante imprevisibilidad lo convierten en un juego verdaderamente único.

13. Koudelka [RPG de terror gótico japonés retro con temas ocultistas]

Nuestra puntuación 9.0

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Tipo de juego Juego de rol / RPG de terror gótico Plataformas PlayStation (PS1) Año de estreno 1999(Japón),2000 (fuera de Japón) Creador/es Desarrollador: Sacnoth; Director/Guionista/Compositor: Hiroki Kikuta; Editor: SNK Duración media de la partida ~11 horasnoticia principal Ideal para Aficionados a los antiguos juegos de rol y al género de terror que busquen un juego de rol oscuro y reflexivo con temas históricos y sobrenaturales Lo que me gustó Me encanta cómoKoudelka combina el género de rol con el de terror, con escenarios antiguos, monstruos demoníacos y una atmósfera opresiva de monasterio

Koudelka es un juego de rol de terror gótico, con gran énfasis en la exploración, ambientado en el embrujado Nemeton Monasterio, donde guiarás a Koudelka y a sus compañeros a través de inquietantes pasillos, desvelando secretos ocultos y luchando contra criaturas grotescas.

El juego combina imágenes pre-renderizadas Resident Evil-con un sistema de combate por turnos basado en una cuadrícula, lo que le confiere ese característico aire híbrido de finales de los 90. Sus evocadoras escenas cinemáticas, su tono melancólico y sus atmosféricas secuencias FMV lo convierten en uno de los más destacados entre los juegos de rol de terror poco convencionalesde su época.

Los fans suelen elogiar su enfoque narrativo y cómo sentó las bases para la Corazones en la sombraserie.

Por qué lo elegimos Si te apetece un juego de terror retro con mecánicas de RPG y una extraña belleza gótica, Koudelka es una especie de «joya retro».

Mi veredicto: Koudelka Imprescindible para cualquier amante del terror gótico de desarrollo pausado combinado con la estructura clásica de los JRPG. Su atmósfera sigue siendo impactante, sobre todo si te gustan los clásicos de culto en los que prima la historia.

14. Rule of Rose [Juego japonés de terror psicológico centrado en los traumas infantiles]

Nuestra puntuación 9.0

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Tipo de juego Terror psicológico de supervivencia Plataformas PlayStation 2 Año de estreno 2006 Creador/es Desarrollador: Punchline; Editor: Sony Computer Entertainment Japan, Atlus USA, 505 Games (UE) Duración media de la partida ~6-10 horas (depende de la exploración de la historia y los secretos) Ideal para Jugadores a los que les guste el terror psicológico inquietante, sin combates pero con temas narrativos profundos Lo que me gustó Atmósfera sombría, una historia compleja sobre niños, un argumento crudo y una forma poco habitual de transmitir el terror a través de las estructuras sociales

La regla de Rose es una historia de terror y supervivencia, sombría y llena de atmósfera, en la que de-19-anos Jennifer queda atrapada en un mundo retorcido gobernado por niños crueles. Explorarás los opresivos recintos del orfanato, resolverás sencillos acertijos y contarás con la ayuda de tu fiel perro Brown mientras te enfrentas a combates cuerpo a cuerpo torpes pero tensos.

Su inquietante premisa sobre una «secta infantil», sus imágenes inspiradas en los cuentos de hadas y sus temas de gran carga psicológica la convierten en una de las más juegos de rol famososde laPlayStation 2 una época única, controvertida e inolvidable.

Por qué lo elegimos La regla de Rosees uno de esos pocos juegos de terror en los que el miedo no proviene solo de fantasmas o monstruos, sino de las almas de los niños y los mecanismos sociales, lo que hace que el juego resulte verdaderamente aterrador y angustioso.

Mi veredicto: La regla de Rosees perfecto para los jugadores que buscan una historia psicológica inquietante y de desarrollo lento, en lugar de un juego de terror repleto de acción.

15. Kuon [Juego de terror basado en el folclore japonés antiguo y ambientado en la era Heian]

Nuestra puntuación 9.0

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Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas PlayStation 2 Año de estreno 2004 Creador/es Desarrollador: FromSoftware; Editor: FromSoftware (Japón), Agetec (Norteamérica) Duración media de la partida ~9-12 horas (según los usuarios) Ideal para Aficionados al terror clásico de la PS2, al folclore japonés y al terror histórico y místico Lo que me gustó Un ambiente increíble: una antigua mansión, demonios de la era Heian, tres perspectivas y una historia mística y profunda

Escoria es un juego de terror y supervivencia ambientado en la antigua Kioto durante la era Heian, que combina folclore, magia ritual y un terror que va creciendo poco a poco, una opción destacada entre los los videojuegos de anime que es mejor olvidar. Los jugadores exploran una finca noble maldita, resuelven acertijos envueltos en una atmósfera inquietante y desentrañan dos historias entrelazadas que se desarrollan a través de una estructura con dos protagonistas. Su trama basada en rituales, sus entornos sumidos en la más absoluta oscuridad y los objetos de colección tan apreciados por los aficionados PlayStation 2 Su estética la convierte en una experiencia de terror de época única y evocadora.

Por qué lo elegimos Escoria es como una pesadilla de la era Heian: rituales ancestrales, monjes fantasmales y secretos aterradores, todo ello al más puro estilo de los juegos de supervivencia.

Mi veredicto: Escoria es ideal para los aficionados al cine de terror que prefieren la tensión atmosférica, los rituales ancestrales y las rarezas japonesas poco conocidas y dignas de coleccionar.

16. Terreno inquietante [Un clásico juego japonés de terror y supervivencia con un perseguidor aterrador]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Terror de supervivencia / Terror sigiloso Plataformas PlayStation 2 Año de estreno 2005 (JP), y posteriormente en otras regiones Creador/es Desarrollador: Capcom; Editor: Capcom Duración media de la partida ~8-12 horas Ideal para Aquellos que buscan un juego de terror con un alto nivel de vulnerabilidad, sigilo y momentos de «persecución» llenos de tensión Lo que me gustó Me ha encantado la colaboración con el perro; realmente ayuda y hace que las persecuciones sean aterradoras; además, el ambiente de castillo gótico y la interpretación emocional de la protagonista también resultan cautivadores

Terreno inquietante es un juego de terror y supervivencia de estilo gótico en el que los jugadores guían a Fiona Belli a través de un castillo enorme y opresivo mientras esquivan a enemigos implacables, a menudo con la ayuda de su fiel compañero canino, Hewie.

Los jugadores exploran entornos inquietantes, se esconden, resuelven sencillos acertijos y controlan el pánico y la resistencia de Fiona, lo que da lugar a momentos tensos y cinematográficos. Su mecánica de juego, centrada en la vulnerabilidad, unida a un horror muy marcado por los personajes, lo convierte en un título destacado entre los los mejores juegos indie con una atmósfera envolvente.

Por qué lo elegimos Terreno inquietante Es uno de los clásicos de terror de la PS2 en el que el miedo no viene solo de los monstruos, sino de ti y tu perro, que os enfrentáis a todo el mal del castillo.

Mi veredicto: A los aficionados al cine de terror intenso y centrado en los personajes les encantará Terreno inquietante el vínculo con Hewie y la atmósfera cinematográfica e implacable.

17. El ahorcado [Juego independiente japonés de terror psicológico con estilo pixelado]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Indie / Terror psicológico, aventura de exploración Plataformas Windows (Steam) Año de estreno 2018 Creador/es Desarrollador: Uri Games; Editor: PLAYISM Duración media de la partida ~2-4 horas (depende de la exploración) Ideal para Aficionados al terror minimalista, a los experimentos independientes y a la tensión psicológica Lo que me gustó Un juego realmente inquietante: gráficos sencillos, una atmósfera envolvente e historias que te hacen mirar por encima del hombro

El Colgado es un juego de terror y aventuras en 2D lleno de tensión en el que guías al joven William Morton a través de un pueblo cubierto de nieve y un inquietante edificio abandonado en busca de su amigo perdido, un ratón llamado Pop.

Los jugadores exploran, resuelven acertijos y se enfrentan a imágenes inquietantes y a un diseño de sonido que crean una atmósfera opresiva y psicológica. Su historia, breve pero impactante, sus múltiples finales y su intenso enfoque en un único y escalofriante concepto la convierten en una experiencia memorable para los aficionados al cine de terror bien elaborado.

Por qué lo elegimos Compacto pero eficaz, El Colgado es como una pesadilla a plena luz del día en un edificio antiguo donde cada habitación podría ser la última.

Mi veredicto: Los aficionados al terror psicológico minimalista disfrutarán de la tensión, la exploración y la atmósfera inquietante que se respira en El Colgadouna aventura concisa y memorable.

18. The Boogie Man [Juego japonés de misterio y terror con secuestros y miedo]

Nuestra puntuación 8.0

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Tipo de juego Aventura / Terror Plataformas PC (Windows) Año de estreno 2018 (Steam) Creador/es Desarrollador: Uri Games; Editor: PLAYISM Duración media de la partida ~2-4 horas Ideal para Aficionados al terror independiente, a la aventura y a los juegos centrados en la historia, con misterios y persecuciones Lo que me gustó Me ha encantado cómo se combinan el género clásico de detectives y el de terror: perseguir al hombre del saco mientras intentas averiguar qué es real y qué es una pesadilla

El hombre del saco te pone en la piel del detective Keith mientras persigue a una figura aterradora por un castillo misterioso, en una carrera contrarreloj para detener una oleada de asesinatos. Los jugadores exploran entornos inquietantes, descubren secretos y se enfrentan a secuencias trepidantes a medida que la noche se vuelve cada vez más siniestra.

Con su peculiar visión de los miedos infantiles, el memorable diseño de sus antagonistas y sus secretos que invitan a volver a jugar, ofrece un juego de terror conciso y centrado en la narrativa con un toque mordaz.

Por qué lo elegimos El hombre del saco – sUn juego de terror sencillo pero realmente inquietante, al estilo de las aventuras clásicas, en el que encarnas a un detective y cada decisión puede conducir a uno de los muchos finales posibles.

Mi veredicto: A los aficionados a los juegos compactos e intensos El hombre del saco Los amantes del terror disfrutarán de la emoción de la persecución, la atmósfera inquietante y la ingeniosa combinación de historia y suspense que ofrece el juego

19. Palette [Clásico del cine de terror psicológico independiente japonés de ambiente atmosférico]

Nuestra puntuación 8.0

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Tipo de juego Terror psicológico / Aventura Plataformas Microsoft Windows Año de estreno 2001 Creador/es Desarrollador: Yoshitaka Nishida Duración media de la partida ~2-4 horas Ideal para Aquellos interesados en el terror meditativo, profundo y con un fuerte componente psicológico, y no solo en los sustos repentinos Lo que me gustó Cómo combina el juego los recuerdos y la psicología: cada fragmento de recuerdo es un rompecabezas, y las crisis nerviosas resultan realmente dolorosas

Gama es una aventura de terror psicológico que sumerge a los jugadores en un inquietante mundo onírico de recuerdos. Guias a B.D., una chica amnésica, a través de recuerdos fragmentados y laberínticos, mientras te comunicas por teléfono con el psicólogo Dr. Shianosu B. Shian.

Los entornos minimalistas pero ingeniosos del juego, combinados con una exploración pausada y una narrativa visual sutil, crean una experiencia tensa e introspectiva centrada en desentrañar el trauma y la historia personal. Cada recuerdo que se desvela aporta profundidad, creando una inquietud psicológica creciente en lugar de recurrir a sustos repentinos.

Por qué lo elegimos Una película clásica de terror independiente en la que el miedo no proviene de un monstruo, sino de los recuerdos y lo desconocido, lo que hace que Gama profundamente envolvente y extraño.

Mi veredicto: Los aficionados al cine de terror reflexivo y atmosférico disfrutarán de la Gama una narrativa intrincada, la cuidadosa superposición de recuerdos y una tensión psicológica de carácter introspettivo sin igual.

20. Blank Dream [Juego de terror japonés creado con RPG Maker sobre la memoria y el arrepentimiento]

Nuestra puntuación 8.0

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Tipo de juego RPG Maker / Terror psicológico Plataformas PC (RPG Maker) Año de estreno 2015 Creador/es ¿Tienes alguno? Duración media de la partida ~2-4 horas Ideal para Jugadores que buscan un terror matizado, lleno de simbolismo, sueños y metáforas emocionales Lo que me gustó Me encanta cuando el cine de terror no se limita a «correr y sobrevivir», sino que explora la mente: Sueño en blanco muestra pesadillas y recuerdos a través del prisma de RPG Maker

Sueño en blanco sumerge a los jugadores en un mundo surrealista y especular en el que Mishiro Usui, una joven agobiada por el remordimiento, busca borrar su existencia. La mecánica del juego gira en torno a la exploración y a la rotura de los espejos que reflejan su pasado, presentado en secuencias breves y oníricas.

La interfaz minimalista y los entornos simbólicos acentúan la tensión, creando una experiencia psicológica intensa que prima el estado de ánimo y la atmósfera por encima de la mecánica tradicional.

Por qué lo elegimos Si consideras el terror como una forma de arte, Sueño en blanco te deja con esos «sueños» que se te quedan grabados en la mente durante mucho tiempo.

Mi veredicto: Los aficionados al cine de terror breve y surrealista sabrán apreciar sus imágenes inquietantes, su narrativa cargada de emoción y esa sensación de inquietud Sueño en blancopermanece en el aire mucho tiempo después de cada secuencia.

Mi opinión general sobre los mejores videojuegos de terror japoneses

La puerta de entrada perfecta al oscuro mundo de los videojuegos de terror japoneses: vamos a descubrirla.

Para los recién llegados → Yomawari: Una noche a solas. Su mecánica sencilla y sus inquietantes leyendas urbanas hacen que sea fácil sumergirse en el juego y sentir escalofríos.

Para los aficionados al survival horror → El mal que acecha. Un diseño clásico y tenso, la escasez de recursos y unos monstruos grotescos garantizan un terror absoluto.

Para los amantes de las historias → La casa de Fata Morgana. La narrativa gótica y los giros psicológicos la convierten en una novela visual profundamente inquietante.

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