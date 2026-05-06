Die besten Spiele wie „Lethal Company“ im Jahr 2025 für Koop-Horror und Survival-Chaos

Spiele wieTödliche Gesellschaft diesen seltsamen, wunderbaren Raum betreten wo man sich zwar zu Tode fürchtet, aber gleichzeitig auch viel zu sehr lacht. Wenn du schon mal versucht hast, in einem verfluchten Gebäude Beute zu ergattern, während dein Freund im Nahbereichschat schreit, als wäre es sein großer Horrorfilm-Moment, dann weißt du genau, was ich meine. Es hat irgendwie etwas Bezauberndes, als Gruppe in Panik zu geraten, furchtbare Entscheidungen zu treffen und auf einen Ausgang zu sprinten, der vor zwei Sekunden noch überhaupt nicht da war.

Diese Liste greift genau darauf zurück „Ich habe Angst, aber es macht mir riesigen Spaß“-Stimmung, Voller Team-Pannen, Monster-Traumata und Geschichten, die ihr jedes Mal wieder aufwärmen werdet, wenn ihr zusammen seid. Betrachtet diesen Leitfaden als euren Fahrplan für noch mehr Koop-Chaos, nächtliche Panikattacken und neue Gelegenheiten, eure Freunde für ihre fragwürdigen Entscheidungen verantwortlich zu machen. Und glaubt mir, davon werden sie jede Menge machen.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Lethal Company“

The 20 Die besten Titel auf dieser Liste haben viel Gutes zu bieten. Bevor ich mich daran gemacht habe, habe ich die Top-Titel überflogen 3 Spiele, die ähnlich sind wie Tödliche Gesellschaft die seine einzigartige Atmosphäre und sein Gameplay am besten einfangen. Das sind meine Favoriten:

Deep Rock Galactic (2020)– Das BesteTödliche Gesellschaft– ein Spiel, in dem du in die Rolle von Weltraumzwergen schlüpfst, die auf einem feindlichen fremden Planeten mit vielfältigen Biomen nach Ressourcen schürfen und schreckliche Kreaturen abwehren. Left 4 Dead 2 (2009) – Überwachungein Meisterwerk des kooperativen Zombie-Shooters mit einem legendären für 4 Spieler Koop-Modus, der auf hohen Wiederspielwert setzt, da kein Kampf gegen die Zombies dem anderen gleicht. Alien: Isolation (2014) – Bei diesem Horrorspiel wirst du deinen Controller so fest umklammern, als ob er dir noch Miete schuldete, während du versuchst, Alien an BordSewastopolund versuche, das schlaue Tier zu überlisten, das dich schon aus einer Entfernung von einem Kilometer riechen oder hören kann.

Man ahnt schon, worauf das hinausläuft: eine Mischung aus Koop-Gameplay, Voice-Chat, Horror, Erkundung und Plündern. Aber das ist nur der Anfang. Scrollt weiter nach unten, dann erkläre ich euch, warum diese 20 Spiele sind eine ideale Alternative zum Allmächtigen Tödliche Gesellschaft.

Die 20 besten Spiele im Stil von „Lethal Company“, die jeder Fan ausprobieren sollte

Du bist an deinem Ziel angekommen, also hier ist die heißbegehrte Liste, die ich dir vorhin versprochen habe. Freu dich auf Spiele, bei denen es um das Überleben im Team, riskante Beutezüge, furchterregende Monster, Nahbereichs-Chat und unvorhersehbares Spielerchaos geht – eine beeindruckende Mischung für Spiele wie Tödliche Gesellschaft.

1. Deep Rock Galactic [Ideal zum Abbau und zur Erkundung prozedural generierter Höhlen]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Koop-FPS Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber Ghost Ship Games, Coffee Stain Publishing Am besten geeignet für Klassenbasierter Ego-Shooter und teamorientierte Erkundung Was mir gefallen hat Verfahren, mit denen erkundbare Höhlen generiert werden

Deep Rock Galactic ist ein klassenbasierter Koop-FPS mit unglaublich abwechslungsreichem Gameplay. Du kannst aus mehreren Klassen wählen, darunter Bohrarbeiter, Späher, Schütze und Pionierund gemeinsam im Team prozedural generierte Höhlen erkunden.

Meiner Meinung nach ist das ein riesiger Pluspunkt, da es für endlosen Wiederspielwert und Abwechslung sorgt. Deep Rock Galactic bietet schnelle, zielorientierte Durchläufe die es immer wieder schaffen, unterhaltsam und unvorhersehbar zu sein und eine Mischung aus Komik und Grusel zu bieten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenDeep Rock Galactic wegen seiner gelungenen Mischung aus Ego-Shooter-Elementen und Horror, Höhlenerkundung und prozedural generierten Levels.

Zu den herausragenden Merkmalen zählen ein befriedigender Spielfortschritt und die individuelle Anpassung der Ausrüstung. Gleichzeitig ist es als Tödliche Gesellschaft-ähnliches Spiel,Deep Rock Galactic verfügt über eine aktive Community und räumt der Kommunikation zwischen den Spielern im Kern des Spielablaufs einen hohen Stellenwert ein.

Mein Fazit: Mit einer Metacritic-Nutzerbewertung von 8.4, Deep Rock Galactic ist eines der am besten bewerteten Spiele wie Tödliche Gesellschaft. Ein spannender Shooter, der Bergbau, Erkundung und Teamwork miteinander verbindet, wird für Fans nie langweilig.

2. Left 4 Dead 2 [Am besten geeignet, um im Koop-Modus Horden von Zombies zu erschießen]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Ego-Shooter, Survival-Horror Plattformen Windows, macOS, Linux, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2009 Urheber Überwachung Am besten geeignet für Koop-Zombie-Shooter Was mir gefallen hat Eine aktive Community, die das Spiel immer wieder neu belebt

Man müsste sich einer Lobotomie unterziehen, um das zu vergessen Left 4 Dead 2. Der erste Teil war schon hervorragend, aber das hier ist der absolute Höhepunkt des Zombie-Shooters. Rasantes, für 4 Spieler Das Koop-Gameplay enttäuscht nie, und die Zombiehorden, die darauf aus sind, dein Gehirn zu verspeisen, sind so furchterregend wie eh und je.

Left 4 Dead 2verfügt über eine dynamischeKI-Leiter das das Tempo und die Gegneraufstellung variiert und so für Abwechslung im Spielablauf sorgt. Die Modding-Community des Spiels ist nach wie vor aktiv und bietet eine ein unerschöpflicher Strom an Inhalten für mehr Wiederspielwert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Spiel dieses Spiel, wenn du klassische Zombie-Shooter mit einem Hauch von Horror, witzigen Spielmomenten und unvergesslichen Voice-Chats liebst.

Left 4 Dead 2 Es geht um Teamwork, Koordination und die richtige Strategie, was die kurzen, aber extrem intensiven Spielrunden perfekt ergänzt. Ich glaube nicht, dass mir dieses Spiel jemals langweilig werden wird, obwohl ich es schon seit meiner Schulzeit spiele.

Mein Fazit: ÜberwachungDer beste Zombie-Shooter aller Zeiten hat einen Metacritic Benutzerbewertung von8.3, was ein außergewöhnliches Erlebnis verspricht. Greif zu, wenn du blutige Zombie-Kämpfe mit bis zu vier Spielern liebst – für maximales Gemetzel und ein paar verrückte „Oh, Mist!„Momente“.

3. Alien: Isolation [Ideal für ein furchterregendes Weltraum-Horror-Erlebnis]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Survival-Horror, Stealth, Action-Adventure Plattformen Windows, OS X, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS Erscheinungsjahr 2014 Urheber Creative Assembly, Sega Am besten geeignet für Eiskalter Horror an Bord der verlassenen Raumstation Was mir gefallen hat Gespenstische Atmosphäre im Weltraum

Alien: Isolation gehört zweifellos zu den gruseligsten Spielen, die ich je gespielt habe. Ich war gerade dabei, 19 als es herauskam, und seine revolutionäre Verfolgungs-KI ließ mich wie angewurzelt stehen bleiben. Du weißt ja, wie das läuft: der große, hässliche Alien das dich verfolgt und dich schneller verschlingt als ein Alligator.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen Heimlichkeit und Ressourcenmanagement; der Spieler wird bestraft, wenn er versucht, sich durch die verfallene Raumstation zu hetzen. Hervorragend, Stimmungsvolles Sounddesign und ein labyrinthartiger Levelaufbau verstärken das Gefühl der Beklemmung und des drohenden Unheils.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben dieses Spiel wegen seines gruseligen Weltraum-Horrors und der AlienDie sich ständig weiterentwickelnde KI, die den Spieler jagt, sorgt für einige der gruseligsten Momente, die man in einem Videospiel erleben kann.

Alien: Isolation ist ein Horror-Spiel, das sich langsam aufbaut und einen stets in Atem hält. Es ist ein Meisterwerk des Einzelspieler-Horrors, das jede Spielsitzung zu einem Kampf gegen die eigenen tiefsten Ängste macht. Denn genau das erwartet man doch von einem Horrorspiel, oder?

Mein Fazit: Alien: Isolation gehört zu den besten Spielen wie Tödliche Gesellschaft für Horrorfans, mit einem Metacritic Benutzerbewertung von8.3. Wenn du zartbesaitet bist, spiel es lieber nicht; du wirst monatelang Albträume haben. Ansonsten leg los und feier eine Party mit dem Alien.

4. Verpiss dich [Ideal für intensives PvE-Zombie-Shooter-Spiel für bis zu vier Spieler]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels FPS Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2019 Urheber 10 Kammern Am besten geeignet für Strategischer PvE-Zombie-Shooter Was mir gefallen hat Koop-Modus für 4 Spieler

Verpiss dichist eines derdie beeindruckendsten Koop-Spieleund ein Hardcorefür 4 Spieler Ein PvE-Shooter, bei dem Teamwork unerlässlich ist. Du kämpfst dich durch hässliche Zombies und stellst dich langen, mehrstufigen Missionen mit sinnvollen Zielen.

Allerdings,Verpiss dichist kein gewöhnlicher Zombie-Shooter. Du musst dich anschleichen und deinen Angriff planen, während die Spannung steigt und dein Herz wie verrückt pocht. Verpiss dichDer gnadenlose Schwierigkeitsgrad ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber er zahlt sich sehr aus, vor allem, wenn man das Spiel so spielt, wie es gedacht ist, durch Teamarbeit und eine ausgearbeitete Strategie.

Warum wir uns dafür entschieden haben Verpiss dichist ein Co-op-Juwel, bei dem Teamwork, Koordination und Sprachkommunikation für den Spielfortschritt im Vordergrund stehen.

Verpiss dich ist für sprachgesteuerte Gruppen und koordinierte Taktiken konzipiert und damit eines der besten Spiele dieser Art Tödliche Gesellschaft für endlosen Multiplayer-Spaß. Das Metacritic Benutzerbewertung von7.4 spricht Bände über die Gesamtqualität.

Mein Fazit: Ich empfehleVerpiss dichfür geduldige Spieler, die nicht immer auf eine „Run-and-Gun“-Taktik setzen, sondern stattdessen Wert auf Teamwork, Geduld und eine perfekte Abstimmung legen – Eigenschaften, die für den Fortschritt und das Überleben unerlässlich sind.

5. Back 4 Blood [Ideal für rasante Zombie-Horden-Vernichtung]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels FPS Plattformen Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2021 Urheber Turtle Rock Studios, Warner Bros. Games Am besten geeignet für Rasante Action voller Zombies Was mir gefallen hat Bahnbrechende Kartenmodifikatoren

Back 4 Blood ist ein fantastisches Ego-Shooter-Spiel und, ehrlich gesagt, eines der die besten Horrorspiele auf PS5Das Gute daran ist, dass es auf allen anderen Plattformen verfügbar ist und als geistiger Nachfolger von Left 4 Dead, mit einer Besonderheit, die Kartenmodifikatoren beinhaltet.

Sie sorgen dafür, dass jeder Durchgang ein neues Erlebnis bietet und bringen so Abwechslung in das rasante Koop-Kämpfe mit abwechslungsreichen Gegnerbegegnungen. Abwechslung ist entscheidend, denn Back 4 BloodDie Spielsitzungen sind nie gleich, besonders im unterhaltsamen Koop-Modus.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eines der besten FPS-Spiele, ähnlich wie Tödliche Gesellschaft, in dem man Zombiehorden vernichtet und mithilfe von Kartenmodifikatoren für Abwechslung im Spielverlauf sorgt.

Die Spieler können eine Kampagne spielen oder sich für einen Horde-Modus entscheiden, wenn sie ihre Überlebensgrenzen austesten wollen. Back 4 Blooddas neuere Erscheinungsdatum (2021) bedeutet, dass das Spiel nach wie vor quicklebendig ist. Regelmäßige saisonale Inhalte und Updates gibt es weiterhin, was Back 4 Blood sich frisch und aufregend anfühlen.

Mein Fazit: Wenn dirLeft 4 Dead 2 (oder der erste), Back 4 Blood ist eine modernisierte Version des legendären Zombie-Shooters. Sein Metacritic Benutzerbewertung von5.3 kann täuschen, da das Spiel eine riesige Spielergemeinde hat und auf Dampf.

6. Hunt: Showdown [Ideal für Kopfgeldjagden mit hohem Risiko und hoher Belohnung]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels FPS Plattformen Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2019 Urheber Crytek, Koch Media Am besten geeignet für Monsterjagd: hohes Risiko, hoher Gewinn Was mir gefallen hat Auffällige Grafik und Sounddesign

Hunt: Showdown verleiht dem Beute-Gameplay eine authentische Note. Es handelt sich um ein PvPvE-Spiel, in dem du Monster jagst und gleichzeitig Rivalen (anderen Spielern) ausweichen musst. Dieses Spiel mit hohem Risiko und hohen Gewinnen sorgt bei jedem Schritt für Spannung, mit die Folgen des permanenten Todes und der Verlust aller Beute, wenn man stirbt.

Entwickelt in der renommierten Cry Engine, Hunt: Showdown bietet eine extrem realistische Grafik mit hervorragenden Soundeffekten und einer spannungsgeladenen Atmosphäre. Das langsame, taktische Spieltempo belohnt Heimlichkeit und Geduld, und mit der richtigen Strategie kommt man sehr weit.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschieden Crytek… ein Klassiker, der durch seine unheimliche Atmosphäre und seine intensiven PvPvE-Kämpfe besticht – hier zeigt dieser Extraction-Shooter, was er wirklich draufhat.

Ich liebeHunt: Showdown wegen seines extrem hohen Schwierigkeitsgrades und der einzigartigen, sich aus den Begegnungen der Spieler entwickelnden Geschichten, kombiniert mit Monsterjagd, was zu allgegenwärtige Gefahr und Anspannung.

Mein Fazit: Hunt: Showdown’s Metacritic Benutzerbewertung von7.1 ist lobenswert, aber ich finde, es wird massiv unterschätzt. Es gehört zu den Top-Spielen wie Tödliche Gesellschaft das Horror, Stealth, Schießaction und Rettungsmissionen in einem visuell beeindruckenden Paket vereint.

7. Killing Floor 2 [Ideal für intensives Zombie-Survival und ekelerregende Blutorgien]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Ego-Shooter, Survival-Horror Plattformen Windows, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Tripwire Interactive, Hardsuit Labs, Saber Interactive Am besten geeignet für Übertriebenes Blutvergießen in einer von Zombies heimgesuchten Welt Was mir gefallen hat Ein System aus Talenten und Klassen, das die Rollen der Spieler festlegt

Killing Floor 2 ist eines der beliebte Multiplayer-Horrorspielemit intensiver,Wellenbasiertes Horden-Überlebensspiel mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Denken Sie anLeft 4 Dead 2 aber mit etwas mehr Abwechslung, insbesondere im Perk-/Klassen-System, das die Rollen im Team festlegt.

Killing Floor 2 dreht den Blut- und Gewaltgrad noch weiter hoch 101%, denn jede abgefeuerte Kugel, die deinen Gegner trifft, lässt das Blut spritzen und den Boden durchnässen. Das Schießen im Spiel ist äußerst befriedigend, mit einem satten Rückmeldungsgefühl der Waffen, das jede Waffe wie eine Kanone wirken lässt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Killing Floor 2Das blutige Gemetzel, die packenden Schusswechsel und die regelmäßigen DLCs sorgen dafür, dass das Spiel für Fans von Zombie-Shootern gleichermaßen unterhaltsam und lebendig bleibt.

Gefällt mirLeft 4 Dead, Killing Floor 2Die Matches sind kurz, bieten aber hohen Wiederspielwert und eignen sich hervorragend für Koop-Runden. Regelmäßige Events und DLCs sorgen für neue Inhalte, wodurchKilling Floor 2 Ein Abenteuer, zu dem man immer wieder zurückkehrt und bei dem man immer noch Neues entdeckt.

Mein Fazit: Killing Floor 2hat eineMetacritic Benutzerbewertung von7, und die Spieler lieben die mächtigen Waffen, das übertriebene Blutvergießen und den Koop-Modus. Da ich selbst ein Fan der Kombination aus Ego-Shooter und Horror bin, stimme ich zu, dass man das Spiel unbedingt spielen sollte Killing Floor 2wenn du suchstTödliche Gesellschaft-ähnliche Meisterwerke.

8. Payday 2 [Der beste teambasierte Koop-Raub-Simulator]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Stealth, Ego-Shooter Plattformen Windows, Linux, Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2013 Urheber Overkill Software, 505 Games Am besten geeignet für Simulator für taktische Raubüberfälle Was mir gefallen hat Umfassende Spieltiefe und Anpassungsmöglichkeiten

Payday 2 Das Spiel ist schon vor über einem Jahrzehnt erschienen, meine Güte. Aber auch heute noch ist es ein Raubüberfall-Simulator mit hohem Wiederspielwert, den man am besten im Koop-Modus erlebt. Als Team könnt ihr entweder einen heimlichen Durchlauf wagen oder eure Waffen zücken und wie Verrückte alles in Sichtweite niedermähen.

Der umfangreiche Fortschrittsbaum und die individuelle Anpassung der Fähigkeiten sorgen dafür, dass jeder weitere Durchlauf anders verläuft, während du die Spielmechaniken beherrschst und immer besser wirst. Allerdings, Payday 2 ist kein typischer Shooter, weil Es erfordert perfekte Koordination, um zielorientierte Missionen zu erfüllen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die beste Raubüberfall-Simulation aller Zeiten mit einem Ansatz zwischen heimlicher Vorgehensweise und totalem Chaos, anpassbaren Ausrüstungen und urkomischen Koop-Momenten.

Planung und Rollenspezialisierung in Teams zahlen sich in hohem Maße aus. Payday 2 bietet zahlreiche clever gestaltete Karten und ein riesiges DLC-/Mod-Ökosystem für mehr Abwechslung, das das Spiel auch Jahre nach seiner Veröffentlichung noch spannend hält.

Mein Fazit: DieMetacritic Benutzerbewertung von4.2 gibt nichtPayday 2 die Anerkennung, die es verdient. Es ist zweifellos der einzigartigste Raubüberfall-Simulator mit ausgefeiltem Gameplay, einer Strategie, bei der sich Heimlichkeit gegen eine Strategie der offenen Konfrontation abwägt, und einem äußerst lohnenden Spielablauf für erfolgreich durchgeführte Raubüberfälle.

9. Warhammer: Vermintide 2 [Das beste Warhammer-Koop-Spiel mit unterhaltsamen Kämpfen aus der Ego-Perspektive]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Aktion Plattformen Windows, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 Urheber Fatshark Am besten geeignet für Warhammer-Fans, die Nahkampf lieben Was mir gefallen hat Flüssiges Gameplay mit vielen Heldenklassen

Warhammer: Vermintide 2 ist das beste Koop-Spiel mit Nahkampf-Elementen in diesem Universum. Ganz im Sinne von Warhammer Mode – da kämpfst du dich mit Schlägen und Hieben durch überwältigende Horden echter Monster und verschiedene Aufgaben erfüllen.

Ich liebe die einzigartigen Heldenklassen mit ihren ausgefeilten Kampfmechaniken, die das Spiel auf seltsame Weise süchtig machen. Zu meinen Lieblingsfeatures gehört beuteorientierter Spielfortschritt. Jedes Level ist voller Beute, und du wirst dazu angeregt, die Umgebung zu erkunden und bessere Ausrüstung zu finden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschieden Vermintide 2für Hardcore-FansWarhammer Fans, denen es nichts ausmacht, sich die Schwerter schmutzig zu machen und in dieser von Schrecken geprägten Welt ein paar Köpfe einzuschlagen.

Gleichzeitig sind die Levels kompakter gestaltet, was spannende Nahkämpfe ermöglicht, die ein spontanes Chaos hervorrufen. Als jemand, der Teamwork schätzt und intensive Nahkämpfe liebt, Warhammer: Vermintide 2 erfüllt alle Anforderungen.

Mein Fazit: Auf Metacritic hoch bewertet, mit einer Nutzerbewertung von 7.4, Warhammer: Vermintide 2 ist eines der besten Spiele, die Tödliche Gesellschaftspielt in derWarhammer Ein Universum mit brutalen, kopfstossenden Kämpfen, fairem Spielfortschritt und Koop-Modus.

10. Dead by Daylight [Der beste asymmetrische Horrorfilm im Stil „Killer gegen Überlebende“]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Survival-Horror Plattformen Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch (Android und iOS nicht mehr verfügbar) Erscheinungsjahr 2016 Urheber Behaviour Interactive, 505 Games, Deep Silver, NetEase Games, Starbreeze Studios Am besten geeignet für Asymmetrischer Horror im Stil von „Verstecken spielen“ Was mir gefallen hat Spielvorteile für Killer und Überlebende

Dead by DaylightDank seines abwechslungsreichen Spielablaufs zählt es zu den Die besten Multiplayer-Survival-Spiele. Die4-gegen-1 Bei „Asymmetric Horror“ dreht sich alles um das Spielprinzip „Mörder gegen Überlebende“. Vier Spieler schlüpfen in die Rolle der Überlebenden, während ein Spieler den Mörder spielt, der sie jagt.

Das Katz-und-Maus-Spiel mit dramatischen Rettungsaktionen sorgt für ein authentisches Spielerlebnis und einige nervenaufreibende Schreckmomente, bei denen man fast vom Stuhl fällt. Für zusätzliche Abwechslung sorgt die große Auswahl an Perks für Killer und Überlebende, die bestimmte Vorteile und Spielmodifikatoren bieten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein grandioses Versteckspiel mit Koop-Gameplay der Extraklasse, das intensive, aber äußerst unterhaltsame und unvergessliche Momente bietet, in denen es heißt: „Lauf oder stirb“.

Dead by DaylightDie einfache Prämisse macht das Spiel tatsächlich unglaublich fesselnd. Kurze, emotionale Matches lassen Raum für unvergessliche Momente, während ständige Updates und lizenzierte Crossover-Elemente zu einem ein unvergleichliches Erlebnis, das mich immer wieder in Staunen versetzt.

Mein Fazit: Multiplayer-Survival-Spiele können einem das Blut in den Adern gefrieren lassen, und Dead by Daylight, mit einemMetacritic Benutzerbewertung von5.5, ist ein gutes Beispiel für gelungenen Horror. Probier es wegen seiner asymmetrischen 4-gegen-1 ein Katz-und-Maus-Spiel mit unerwarteten Wendungen und Ausgangsmöglichkeiten.

11. Der Wald [Gänsehautverursachender Survival-Horror mit kannibalistischer KI]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Survival-Horror Plattformen Windows, PS4 Erscheinungsjahr 2018 Urheber Endnight Games Am besten geeignet für Kooperatives Überleben und Erkundung des Waldes Was mir gefallen hat Subtile Erzählkunst und spannungsgeladene Atmosphäre

Einer derDie besten Survival-Spiele aller Zeiten, Der Waldbietet eine weitläufige offene Welt mit umfassenden Überlebensmechaniken und einer sich dynamisch entwickelnden Kannibalen-KI. Der Wald Du schlüpfst in die Rolle eines gestrandeten Protagonisten, der Horden von Kannibalen überleben muss, die versuchen, ihn lebendig zu verspeisen.

Das tust du nicht nur, indem du rennst, sondern auch, indem du Stützpunkte baust und Verteidigungsfallen aufstellst, um die Bösewichte abzuwehren. Tag- und Nachtzyklen verändern die Bedrohungslage erheblich, sodass jede Nacht zu einem nervenaufreibenden Kampf ums Überleben wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein spannendes Wald-Überlebensspiel für zwei Spieler, bei dem die Spieler brillantes Teamwork und Geschick beim Sammeln von Vorräten unter Beweis stellen müssen, um zu überleben.

Vor allem,Der Wald bietet einen Koop-Modus, in dem Teamwork und Erkundung entscheidend für das Überleben sind. Der Wald ist ebenfalls ein Spiel mit einer reichhaltigen Handlung, doch die Erzählung erfolgt größtenteils über die Umgebung, sodass die Spieler in die Welt eintauchen und sie in ihrem eigenen Tempo erkunden können.

Mein Fazit: Der Wald’s Metacritic Benutzerbewertung von7.5 ist ein echter Klassiker unter den Survival-Horror-Spielen, der mir selbst nach mehreren Durchläufen noch Angst einjagt. Überlebe allein oder im Koop-Modus und wehre hässliche Kannibalen durch den Aufbau einer Basis, Nahkampf und Geschick ab.

12. Söhne des Waldes [Am besten geeignet für Koop-Survival in dichten, unheimlichen Dschungeln]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Survival-Horror Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2024 Urheber Endnight Games, Newnight Am besten geeignet für Kooperatives Überleben in einem dichten, unheimlichen Wald Was mir gefallen hat Furchterregende Kannibalen mit überarbeiteter KI für mehr Herausforderung

Hier ist die Fortsetzung: Söhne des Waldes. Wenn der erste Teil schon beängstigend war, ist dies eine noch größere und noch furchteinflößendere Fortsetzung, mit intelligenterer KI und noch mehr Kannibalen auf deinem Weg. Ausgefeilteres Handwerk, Bauwesen und gruselige Horrorszenarien sind Teil dieses preisgekrönten Konzepts.

Wie schon zuvor kannst du es im Koop-Modus spielen, wo du dich auf spannende Erkundungstouren und Raubzüge begibst, um genügend Ressourcen zum Überleben zu sammeln. Da es sich um ein neueres Spiel handelt, Söhne des Waldes ist optisch noch beeindruckender, mit verbessertem Sounddesign und Interaktivität mit der Umgebung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Spiel, das noch furchteinflößender ist als sein Vorgänger – mit noch höherer Spannung, einer intelligenteren Kannibalen-KI und nervenaufreibenden Begegnungen, die dich in Atem halten.

Das langatmige Überlebens-Gameplay sorgt für ständige Spannung, mit überraschenden Begegnungen, die niemals lustig, sondern stets furchterregend und chaotisch sind – selbst bei einer clever ausgearbeiteten Strategie.

Mein Fazit: Söhne des Waldes zählt zu den besten Spielen wie Tödliche Gesellschaft, mit einemMetacritic Benutzerbewertung von7.3. Es ist eine größere und noch krassere Version von Der Wald, mit einer noch umfangreicheren offenen Welt, ausgefeilteren Überlebensmechaniken und einem ebenso fesselnden Koop-Modus.

13. Ausgesperrt [Ideal zum Bekämpfen riesiger Insekten und zum gemeinsamen Aufbau von Stützpunkten]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Überleben Plattformen Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Obsidian Entertainment, Xbox Game Studios Am besten geeignet für Kämpfe gegen große Insekten und der Aufbau von Stützpunkten Was mir gefallen hat Wunderschöner Grafikstil und angemessener Schwierigkeitsgrad

Ausgesperrtist einer vonMeine liebsten Koop-Spiele auf Umschalten, und glücklicherweise kann man es auch auf anderen Konsolen spielen. Im Spiel geht es ums Überleben in einer winzigen Welt, in der kleine Spieler großen Gefahren ausgesetzt sind. Diese großen Gefahren sind fiese Insekten, die selbst Australiern Unbehagen bereiten.

Ausgesperrt’s gemeinsamer Aufbau von Stützpunkten und Rollenspezialisierung machen dieses Spiel unglaublich teamorientiert, was Spiele wie Tödliche Gesellschaft sollte sein. Der Spielfortschritt zu Beginn ist befriedigend und linear und mündet langsam in einen Endspielfortschritt, der sich wohlverdient anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Spiel wieTödliche Gesellschaft das Überleben, das Töten von Insekten und den Aufbau einer Basis in einem unterhaltsamen und spannenden Spiel mit wunderschönem Grafikstil vereint.

Der farbenfrohe Grafikstil macht dieses Spiel etwas weniger gruselig, aber dennoch ziemlich anspruchsvoll. Am besten spielt man es mit ein paar Freunden, um das Beste aus dem Spiel herauszuholen und den Vorteil des anpassbaren Schwierigkeitsgrades zu nutzen.

Mein Fazit: DieMetacritic Benutzerbewertung von7.8spielt inAusgesperrt… in den Genuss kommen. Die Spieler schätzen dieses Spiel wegen seiner von Insekten befallenen Welten mit chaotischen Begegnungen, schwierigen Bosskämpfen und Koop-Überlebensmechaniken, die einen fairen und lohnenden Spielfortschritt bieten.

14. Don’t Starve Together [Brutales Überlebensspiel mit Horrorelementen und Koop-Modus]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Überleben Plattformen Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2014 Urheber Klei Entertainment Am besten geeignet für Brutales Überleben mit Permadeath Was mir gefallen hat Gemeinsamer Aufbau von Stützpunkten und Sammeln von Ressourcen

Don’t Starve Together ist ein Überlebensspiel mit einem einzigen Ziel: Stirb nicht. Sein Grafikstil erinnert mich an Coraline, und wenn du es gesehen hast, weißt du, dass es verdammt unheimlich ist. Nun, dieses Spiel ist ein bisschen anders, mit knallhartem Überlebenskampf und Permadeath-ähnlichen Risiken im stets spannenden Koop-Modus.

Don’t Starve Together bietet tiefgehende Spielmechaniken wie „Sanity“, Bosse und Jahreszeiten sowie kreativen Basisaufbau und das Sammeln von Ressourcen. Die aktiven Community-Server des Spiels bieten reichlich Gelegenheit für unterhaltsame Spielrunden, während unzählige Mods das Spielerlebnis positiv bereichern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für dieses Spiel entschieden, weil es eine gruselige Grafik und umfassende Überlebensmechaniken bietet, die man im Koop-Modus genießen kann, ohne dabei den unerwünschten Permadeath riskieren zu müssen.

Don’t Starve Together ist anspruchsvoll und oft unberechenbar – ideal für unvergessliche Läufe, von denen du deinen Freunden bei langen Spaziergängen oder beim gemeinsamen Trinken immer wieder erzählen wirst.

Mein Fazit: Don’t Starve Together ist ein Koop-Überlebenssimulator mit stilisierter Grafik und hohem Einsatz, der Kommunikation, Zusammenarbeit der Spieler und kreativen Basisbau belohnt. Die Nutzerbewertung von 7.9 on Metacritic ist ein Zeichen für ein rundum gelungenes Erlebnis.

15. Barotrauma [Am besten geeignet für eine unheimliche Unterwasser-U-Boot-Simulation]

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels RPG Plattformen Windows, macOS, Linux Erscheinungsjahr 2023 Urheber Undertow Games, FakeFish Games, Daedalic Entertainment Am besten geeignet für U-Boot-Simulation und Unterwasserforschung Was mir gefallen hat Unvorhersehbare Koop-Szenarien, die sogar urkomisch sein können

Barotrauma wird deine tiefsten Ängste vor der unheimlichen Unterwasserwelt wecken. Diese Koop-Simulation rund um U-Boote ist rollenbasiert, und jeder Spieler – ob Ingenieur, Kapitän oder Sanitäter – muss seine jeweilige Rolle erfüllen. BarotraumaDie Spannung des Spiels rührt von seinen realistischen Spielmechaniken her.

Die Spieler müssen für ausreichenden Druck sorgen, Lecks abdichten und den Rumpf des U-Boots reparieren, um ein Ertrinken zu verhindern. Trotz seines düsteren Charakters, Barotrauma ist eigentlich einlustiges Chaos mit ein paar urkomischen Pannen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Barotrauma ist der beste U-Boot-Simulator mit einer unheimlichen Unterwasserwelt und einem komplexen, rollenbasierten Koop-Gameplay, das für ein hohes Maß an Eintauchen in das Spiel und Spielspaß sorgt.

Barotrauma ist eines der besten Spiele, die Tödliche Gesellschaft, wo einwandfreie Kommunikation und Koordination ein Muss sind. Dazu kommen einzigartige Mods und zufällige Missionselemente – das Ergebnis ist ein unvorhersehbarer Spielablauf, der dich ständig auf Trab hält.

Mein Fazit: Barotrauma hat eineMetacritic Benutzerbewertung von7.9 und ist eines der beliebtesten Spiele, ähnlich wie Tödliche Gesellschaft. Das U-Boot-Management und die Unterwassererkundung lassen niemanden unberührt, während sich durch wechselnde Missionselemente jeder Durchlauf zu Neuland entwickelt.

16. Die Outlast-Prüfungen [Koop-Horror mit Schwerpunkt auf Heimlichkeit und dem Überlisten von Gegnern]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Survival-Horror Plattformen Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2024 Urheber Rote Fässer Am besten geeignet für Der rätselhafte Horror-Titel ist im Koop-Modus spielbar Was mir gefallen hat Das Fehlen von Waffen, das den Spieler machtlos macht

Mein erster Durchgang von Outlast hat mich tief beeindruckt; was für ein grandioser Horrorfilm. Nun, Die Outlast-Prüfungen, einer derdie bekanntesten Koop-Spiele auf Xbox, PSundPC, tat dasselbe, aber dieses Mal sprach ich mit Freunden über meine Ängste. Das ist ein Koop-Spiel mit kürzeren Horror-Prüfungen, bei denen Ausweichen und Heimlichkeit im Vordergrund stehen.

Vergiss den Kampf; du kannst keine Monster verprügeln oder erschießen. Das Spiel wird dich mit atemberaubenden Schreckmomenten und psychologischer Angst quälen, wobei die bedrückende Atmosphäre deine letzten Reste an geistiger Gesundheit verschlingen wird. Selbst im Koop-Modus, Die Outlast-Prüfungen ist unglaublich schwierig.

Warum wir uns dafür entschieden haben A für 4 Spieler eine schreckliche Alternative zu Tödliche Gesellschaft, wo du Monstern ausweichst und dich an ihnen vorbeischleichst, während du Rätsel meisterst und Probleme löst.

Wenn du teamfähig bist, wirst du dich durch die Herausforderungen des Spiels kämpfen und von einem lohnenden Fortschrittssystem profitieren, mit dem du deine Ausrüstung und Strategien anpassen kannst.

Mein Fazit: Die Outlast-Prüfungenhat einen hohenMetacritic Benutzerbewertung von7.6. Es ist eine herausragende Horror-Alternative zu Tödliche Gesellschaft, wo man im Koop-Modus Monstern ausweicht und sich dabei auf unterschiedliche Gegnerpositionen, Rätselvarianten und andere unangenehme Überraschungen einstellen muss.

17. 7 Days to Die [Das Beste zum Überleben in einer postapokalyptischen Zombie-Welt]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Survival-Horror Plattformen Windows, macOS, Linux, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2016 Urheber The Fun Pimps, Telltale Publishing Am besten geeignet für Zombie-Gemetzel im klassischen Sandbox-Stil Was mir gefallen hat Fähigkeits- und handwerkbasierter Fortschritt

Ich bin mir sicher7 Days to Die bietet mehr als 7 Möglichkeiten zu sterben. Das tiefgehende Sandbox-Survival-Spiel erinnert an Zombie-Shooter der alten Schule. Du bekämpfst Zombie-Wellen, verteidigst Stützpunkte und nutzt umfangreiche Handwerks- und Fertigkeitssysteme, die den Kern des Spielfortschritts bilden.

7 Days to Die geht es um gigantische Zombiehorden und ein aufgabenbasiertes Gameplay. Das bedeutet, dass du deine Magazine in hirnlose Fäulniswesen entleerst, während du gleichzeitig Aufgaben erfüllst und deine Wunden nach intensiven Kämpfen versorgst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Fans werden begeistert sein7 Days to Die wegen seines altmodischen, aber ausgefeilten Gameplays, bei dem es darum geht, Zombies zu töten, wobei der Schwerpunkt auf Zielen, dem Herstellen von Gegenständen und Fertigkeitssystemen liegt.

Die riesige Auswahl an Mods und die aktive Community machen das Spiel lebendig und einladend – du kannst jederzeit einsteigen. Die umfangreichen kooperativen Überlebenskampagnen eignen sich ideal für den Koop-Modus, wo Strategie, Koordination und Teamarbeit sind Ihre wichtigsten Werkzeuge.

Mein Fazit: 7 Days to Die erfindet das Rad nicht neu, und seine 5.9 Metacritic Die Nutzerbewertung spricht für sich. Zombiehorden, Crafting und ein auf Fähigkeiten basierender Spielfortschritt bilden die Grundpfeiler des Spiels. Dank des Koop-Modus und der umfassenden Mod-Unterstützung macht dieses Spiel auch nach monatelangem Spielen noch Spaß.

18. Projekt Zomboid [Brutale Überlebenssimulation mit Permadeath]

Unsere Bewertung 7.9

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Art des Spiels Überleben, Rollenspiel Plattformen Windows, Linux, macOS Erscheinungsjahr 2013 Urheber The Indie Stone Am besten geeignet für Überlebenssimulation mit harten Konsequenzen Was mir gefallen hat Bedrückende Atmosphäre mit erzählerischen Elementen

Projekt Zomboid erfüllt alle Kriterien, die andere, ähnliche Spiele Tödliche Gesellschaft tun. Es ist brutal schwer, mit realistische Überlebenselemente und Permadeath. Es gibt einen Koop-Modus, der makellose Teamarbeit, die Verteidigung der Basis und das Sammeln von Vorräten erfordert.

Gefällt mirProjekt Zomboid… subtile Erzählweise, die die ohnehin schon düstere und bedrückende Atmosphäre noch verstärkt. Trotz seines Alters, Projekt Zomboid wird dank einer regen Modding-Community und kontinuierlicher Weiterentwicklung am Leben erhalten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein brutaler Überlebenssimulator, in dem du die Zombie-Apokalypse überlebst, indem du deine Werte verwaltest, Stützpunkte errichtest und allein oder gemeinsam mit Freunden nach Vorräten suchst.

Freuen Sie sich auf spannende, langatmige Durchläufe, ein umfangreiches Inventar und ausgefeilte Gesundheitssysteme sowie lohnende Erkundungen. Das Spielprinzip, bei dem Risiko und Belohnung gegeneinander abgewogen werden, ist eine der größten Stärken des Spiels und macht jeden erfolgreichen Durchlauf zu einem Grund zum Feiern.

Mein Fazit: Projekt Zomboid ist ideal für Fans von Überlebenssimulationen, die detaillierte Überlebensmechaniken und kooperative Erkundung der Spielwelt schätzen, die die Geduld und den Einfallsreichtum des Spielers auf die Probe stellen.

19. SCUM [Ein umfassender Überlebenssimulator in einer riesigen offenen Welt]

Unsere Bewertung 7.7

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Art des Spiels Überleben Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2025 Urheber Gamepires Am besten geeignet für Simulationsähnliche Survival-Spielelemente Was mir gefallen hat Eine weitläufige offene Welt, speziell für Hardcore-Spieler entwickelt

SCUM ist zwar kein besonders einladender Name für ein Spiel, aber glücklicherweise wird es dem Namen nicht gerecht. Die detaillierten Überlebensmechaniken, wie der Stoffwechsel, die Werte, Verletzungen und der Hunger, sind realistisch umgesetzt. Das Überleben ist entscheidend in dieser riesigen, offenen Welt mit Dynamiken bei der Ressourcengewinnung im PvP und PvE.

SCUMDas ausgefeilte Handwerks- und Charakterentwicklungssystem macht das Spiel zu einem umfassenden Erlebnis. Darüber hinaus sorgen von den Spielern selbst gesteuerte Ereignisse und Wirtschaftssysteme für Abwechslung, und SCUM fühlt sich lebendig an. Dieses Spiel erinnert mich an DayZ Was die Brutalität angeht, so ist es zwar nicht anders, aber das Überlebens-Gameplay ist komplexer.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das anspruchsvollste Survival-Spiel mit PvE- und PvP-Gameplay, dessen riesige offene Welt und die Brutalität der Spieler nur die hartgesottensten Spieler willkommen heißen.

Dieses Spiel ist nicht jedermanns Sache – es richtet sich an Hardcore-Spieler, die komplexe Spielmechaniken, einen stetigen Spielfortschritt und taktisches Gameplay schätzen, bei dem unüberlegtes Vorpreschen bestraft wird.

Mein Fazit: SCUMDie Grundidee ist zwar nicht neu, aber die Umsetzung ist authentisch. Open-World-Survival war noch nie so gut, vor allem im Koop-Modus mit bis zu 4 Spieler, wo Teamarbeit entscheidend ist, um Hindernisse zu überwinden, seien sie nun menschlicher oder umweltbedingter Natur.

20. S.T.A.L.K.E.R.: Schatten von Tschernobyl [Das beste Eurojank-Survival-Spiel mit fesselnder Atmosphäre]

Unsere Bewertung 7.4

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Art des Spiels FPS Plattformen Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2007 Urheber GSC Game World, THQ, GSC World Publishing Am besten geeignet für Die postapokalyptische Zone erkunden und dort überleben Was mir gefallen hat Eine fesselnde Welt und eine KI, die das Gefühl vermittelt, dass sie wirklich bewohnt ist

S.T.A.L.K.E.R.: Schatten von Tschernobyl wird oft als „Eurojank“ bezeichnet, ein Slangbegriff für unausgereifte, kostengünstig produzierte europäische Spiele. Es weist zwar einige dieser Merkmale auf, doch seine dichte, atmosphärische, postapokalyptische Sandbox-Welt und seine innovative KI machen selbst AAA-Spielen ordentlich Konkurrenz.

Die nichtlinearen Missionen dieses Spiels sowie die entscheidenden Entscheidungen bezüglich Inventar und Ausrüstung jede Fahrt nach Die Zone ein einzigartiges Abenteuer. Es herrscht ständige Anspannung durch Mutanten, radioaktive Anomalien und feindselige NPCs, die in dieser trostlosen Welt ums Überleben kämpfen und sich behaupten wollen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein legendärer ukrainischer Shooter, der die Folgen des Unfalls von Tschernobyl thematisiert und für Fans immersiver und fesselnder Spielwelten wohl das Beste seiner Art ist.

S.T.A.L.K.E.R.: Schatten von Tschernobyl ist bekannt für seine Modding-Community, die die Grafik und das Gameplay des Spiels verbessert. Es unterstreicht die düstere Atmosphäre und die von der Erkundung getriebene Spannung des Spiels, die nur S.T.A.L.K.E.R. was Spiele zu bieten haben.

Mein Fazit: Wenn man sich an das etwas klobige Gameplay gewöhnen kann, S.T.A.L.K.E.R.: Schatten von Tschernobyl ist ein unvergessliches Sandbox-Erlebnis, das dich sofort in seinen Bann ziehen wird. Dies könnte das am besten bewertete „Eurojank“-Spiel auf Metacritic, mit einer Nutzerbewertung von 8.4.

Alles, was du über Spiele wie „Lethal Company“ wissen musst

The 20 Die von mir vorgestellten Spiele bieten reichlich Raum für spannende Abenteuer. Ähnliche Spiele wie Tödliche Gesellschaft verschiedene Genres wie Horror, Ego-Shooter, Rollenspiel und Koop-Modus miteinander verbinden und so bei jedem Durchspielen ein abwechslungsreiches Erlebnis bieten.

In diesem Abschnitt möchte ich euch mehr über Spiele wie Tödliche Gesellschaftund dir dabei helfen, zu entscheiden, welche Titel du zuerst spielen solltest, um deinen Hunger nach ähnlichen Erlebnissen zu stillen.

So findest du das richtige Spiel wie „Lethal Company“

Die naheliegendste Frage: Wie findet man das richtige Modell? Das hängt von deinen Vorlieben, der für Spiele verwendeten Plattform und deinem Spielstil ab. Hier sind die wichtigsten Punkte, die es zu beachten gilt:

Verfügbarkeit der Plattform . Wähle Spiele aus wie Tödliche Gesellschaft das Sie auf Ihrer bevorzugten Spielplattform spielen können. Manche Spieler werden Zweispielerspiele auf Xbox, während andere Koop-Erlebnisse auf einer PS5 or PC.

. Wähle Spiele aus wie Tödliche Gesellschaft das Sie auf Ihrer bevorzugten Spielplattform spielen können. Manche Spieler werden Zweispielerspiele auf Xbox, während andere Koop-Erlebnisse auf einer PS5 or PC. Schwierigkeitsgrad & Lernkurve . Wenn du Lust auf eine Herausforderung hast, dann versuch es doch mal mit Left 4 Debis 2,Alien: Isolationoder sogarSCUM wegen ihrer komplexen Spielmechaniken. Zu den zugänglicheren Spielen gehören Ausgesperrt, Warhammer: Vermintide 2undKilling Floor 2.

. Wenn du Lust auf eine Herausforderung hast, dann versuch es doch mal mit Left 4 Debis 2,Alien: Isolationoder sogarSCUM wegen ihrer komplexen Spielmechaniken. Zu den zugänglicheren Spielen gehören Ausgesperrt, Warhammer: Vermintide 2undKilling Floor 2. Koop-Größe und Multiplayer-Unterstützung . Bedenke die Anzahl der Spieler in Koop-Runden. Die meisten Spiele wie Lethal CoUnternehmensunterstützung 4 Spieler (Deep Rock Galactic and Left 4 Dead 2(zum Beispiel) sowie verschiedene Mehrspielermodi wie PvE, PvP und PvPvE.

. Bedenke die Anzahl der Spieler in Koop-Runden. Die meisten Spiele wie Lethal CoUnternehmensunterstützung (Deep Rock Galactic and Left 4 Dead 2(zum Beispiel) sowie verschiedene Mehrspielermodi wie PvE, PvP und PvPvE. Kostenpflichtige oder kostenlose Spiele. Mein20 Tödliche Gesellschaft-ähnliche Spiele variieren im Preis, sind aber meist auch für den kleinen Geldbeutel erschwinglich. Du kannst auch kostenlose Alternativen in Betracht ziehen, die ich jedoch vermieden habe, da sie meist nicht den hohen Ansprüchen dieses Spiels gerecht werden.

Warum Fans von „Lethal Company“ diese Spiele lieben werden

Wenn es Ihnen gefallen hatTödliche Gesellschaft… müssen ähnliche Erlebnisse dieses Gefühl zumindest teilweise wiedergeben. Ein 100% Ein Spiel, das genau so ist wie dieses, gibt es zwar nicht, aber du findest immer Spiele, die emotionale Erlebnisse, spannendes Koop-Chaos, nervenaufreibendes Plündern, Survival-Horror sowie lustige, von den Spielern selbst bestimmte Aktionen und Szenarien bieten.

Meine Favoriten20 Diese Alternativen weisen all diese Merkmale in unterschiedlichem Maße auf. Deep Rock Galactic passt perfekt, aber Left 4 Dead 2 verfolgt einen anderen, ernsteren Ansatz bei dieser Formel. Ebenso Alien: Isolation legt den Schwerpunkt auf den Horroraspekt, während Der Wald geht es eher um das gemeinsame Überleben.

Die wichtigsten Merkmale von Spielen im Stil von „Lethal Company“

Spiele wieTödliche Gesellschaft weisen bestimmte Merkmale auf, die sie für Fans attraktiv machen:

Koop-Modus, in der Regel mit bis zu 4 Spieler .

. Horrorelemente, die in der Regel das Hauptmerkmal oder ein grundlegendes Merkmal darstellen.

Überleben, veranschaulicht durch realistische Systeme und das Sammeln von Ressourcen.

Ein Spielprinzip, bei dem Risiko und Belohnung im Vordergrund stehen und das sorgfältige Planung, Koordination und Teamarbeit belohnt.

Fortschritt, in der Regel durch Beute- und Aufrüstungssysteme.

Verfahrensbasierte Level-/Mission-Generierung für einen hohen Wiederspielwert.

Der Voice-Chat, der oft entscheidend für den Erfolg ist.

Ausnahmen bilden einige Funktionen wie Einzelspieler-Optionen wie Alien: IstIsolierung oderS.T.A.L.K.E.R.: Schatten von Tschernobyl, aber sie sind dennoch erwähnenswert Tödliche Gesellschaft-ähnliche Spiele.

Mein Fazit

Jedes Spiel wie Tödliche Gesellschaft hat seinen ganz eigenen Charme aus Angst, Koop-Spielspaß und hektischem Geschrei – genau das, was Tödliche Gesellschaft so unvergesslich. Hier sind meine Top-Empfehlungen für alle, die nicht wissen, wo sie anfangen sollen:

Am besten geeignet für Koop-Shooter und Erkundung → Deep Rock Galactic. Ein Zwergen-Ego-Shooter mit endlos wiederholbaren, prozedural generierten Levels.

Ideal für Fans von Zombie-Spielen → Left 4 Dead 2. Ein Kultklassiker unter den Zombie-Shootern mit unterhaltsamem Koop-Modus, kraftvollen Waffen und unzähligen von Fans erstellten Mods.

Ideal für Fans von Survival-Horror → Alien: Isolation. Ein Weltraum-Horror-Abenteuer mit dem Alien und seiner sich weiterentwickelnden KI, das für Gänsehaut sorgt.

Am besten geeignet für atmosphärische Monsterjagd → Hunt: Showdown. Die perfekte Mischung aus PvP und PvE mit hohem Einsatz und einer Grafik im Stil von Crysis.

Jedes Spiel ist eine eigene faszinierende Welt mit einer Tödliche Gesellschaft– ein Erlebnis, das es wert ist, sich darauf einzulassen. Wähle eines, das zu deinem Stil passt, und erlebe erneut die fesselnde Mischung aus Lachen und Schrecken.

Häufig gestellte Fragen